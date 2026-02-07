Die 10 besten Makro-Tracker zur Optimierung Ihrer Ernährung

Der weltweite Markt für Diät- und Ernährungs-Apps wird voraussichtlich ein Volumen von etwa 6,94 Milliarden US-Dollar erreichen.

Dieses Wachstum ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass die Menschen plötzlich gerne ihre Ernährung protokollieren. Die meisten von uns wünschen sich einfach eine Ernährung, die vorhersehbar, praktikabel und ausreichend ist.

Wenn Sie sich also fragen, wie Sie dorthin gelangen, beginnen Sie mit der Nachverfolgung Ihrer Makros. Wenn Sie Ihre Protein-, Kohlenhydrat- und Fettwerte in konkreten Zahlen sehen, beginnen Sie, kleine Änderungen vorzunehmen, die sich summieren.

Dieser Leitfaden stellt die 10 besten Makro-Tracker vor, ihre jeweiligen Stärken und für wen sie am besten geeignet sind.

Makro-Tracker-Software auf einen Blick

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Aufgabenbasierte tägliche oder Mahlzeitenprotokollierung, Makro-Benutzerdefinierte Felder mit Formeln, Dashboards für wöchentliche und monatliche Zusammenfassungen, Dokumente für Rezepte und Mahlzeitenpläne, Erinnerungen für Kontinuität Menschen, die einen flexiblen Makro-Tracker suchen, den sie zu einem umfassenden System für die Mahlzeitenplanung und Gewohnheiten benutzerdefiniert anpassen können, unterstützt durch KI. Free Forever; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Cronometer Verifizierte Lebensmitteldatenbanken, detaillierte Nachverfolgung von Mikronährstoffen neben Makros, benutzerdefinierte Einzelziele, Protokollierung von Rezepten und Mahlzeiten, Geräteintegrationen Datenorientierte Nachverfolgung mit Makros und Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralien, Natrium, Ballaststoffe) Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne verfügbar MacroFactor Anpassungsfähige wöchentliche Einzelziele für Makro- und Kalorienwerte basierend auf Gewichtstrend und -aufnahme, Schätzung des Verbrauchs und flexiblen Protokollierungsmodi Personen, die sich von einem Coach Einzelziele setzen lassen möchten, die sich automatisch an dem Fortschritt anpassen Bezahlte Pläne beginnen bei 71,99 $ pro Jahr. MyFitnessPal Umfangreiche Lebensmitteldatenbank, schnelle Barcode-Erfassung, Rezept-Importer aus URLs, Sprachaufzeichnung, umfassende Integrationen Schnelle tägliche Protokollierung mit einer riesigen Datenbank und schnellen Einträgen für Mahlzeiten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 24,99 $/Monat. Lose It! Foto-Protokollierung, Sprachprotokollierung, Ziele und Serien, Ansichten zum Fortschritt und Herausforderungen Einfaches Protokollieren mit Foto- und Sprachaufzeichnung als Eintrag Benutzerdefinierte Preisgestaltung FatSecret Ernährungstagebuch mit Kalender-Ansicht, fotobasierter Protokollierung, Rezeptgenerator, Community-Features und Integration von Wearables Makro-Nachverfolgung mit leistungsstarken Workflows für wiederholte Mahlzeiten und globaler Lebensmittelabdeckung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Carb Manager Nachverfolgung von Netto-Kohlenhydraten, Rezeptsammlung für Low-Carb- und Keto-Ernährung, Fasten-Tracker, Protokollierung von Glukose- und Ketonwerten Keto- und Low-Carb-Nachverfolgung, bei der die Netto-Kohlenhydrate am wichtigsten sind Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5,50 $/Monat. Nutritionix Track Erfassung von Mahlzeiten in natürlicher Sprache, umfangreiche US-Restaurantdatenbank, Exporte und Freigabe für Coaches Personen, die eine schnelle Erfassung von gemischten Mahlzeiten zu Hause und Restaurantessen wünschen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Yazio Makro-Nachverfolgung plus Fasten-Timer, Rezeptideen, Analysen des Fortschritts und Messungen Makro-Nachverfolgung in Kombination mit intermittierenden Fastenroutinen Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preisgestaltung Samsung Health Erfassung von Mahlzeiten neben Schlaf, Training, Schritten und Stress; Synchronisierung des Geräts; Herausforderungen zur Motivation Samsung-Benutzer, die Makros in einem All-in-One-Gesundheits-Dashboard wünschen Kostenlos (in Samsung-Geräten enthalten)

Was ist ein Makro-Tracker?

Ein Makro-Tracker ist ein digitales tool, beispielsweise eine App oder eine Software, mit dem Sie Ihre tägliche Aufnahme von Makronährstoffen – Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten – protokollieren und überwachen können. Im Gegensatz zu einem einfachen Kalorienzähler konzentriert er sich auf die Zusammensetzung Ihrer Lebensmittel.

Im Allgemeinen tragen Sie Ihre Mahlzeiten in einen Makro-Tracker ein, der dann die Gesamtmenge jedes Makronährstoffs in Gramm im Vergleich zu Ihrem Tagesziel berechnet. Beispiel-Einzelziel:

Eiweiß: 140 g

Kohlenhydrate: 200 g

Fett: 60 g

Ein Makro-Tracker zeigt Ihren Fortschritt an, z. B. „Sie haben bisher 95 g Protein, 130 g Kohlenhydrate und 40 g Fett zu sich genommen. “

Worauf Sie bei einem Makro-Tracker achten sollten

Die Grundlage jedes Makro-Trackers ist seine Lebensmitteldatenbank. Ein Tracker ist nur so nützlich wie seine Fähigkeit, zu erkennen, was Sie essen. Suchen Sie daher nach Apps mit verifizierten Nährwertangaben. Die besten Makro-Tracker bieten mehrere Möglichkeiten, Ihre Lebensmittel zu protokollieren, um den Vorgang so schnell und einfach wie möglich zu gestalten.

Barcode-Scannen: Ruft schnell genaue Info über die Nährwerte für verpackte Lebensmittel ab – ideal für Snacks, Saucen und alles, was eine Beschreibung hat.

Spracheingabe: Ermöglicht es Ihnen, Mahlzeiten durch natürliche Spracheingabe zu protokollieren („2 Eier, Toast, Kaffee“), sodass Sie nicht jede Zutat einzeln eingeben müssen.

Fotoerkennung: Identifiziert Lebensmittel und schätzt Portionsgrößen mithilfe Ihrer Kamera – hilfreich für schnelle Protokolle, auch wenn Sie die Genauigkeit möglicherweise noch einmal überprüfen müssen.

Schnellhinzufügen-Optionen: Speichern Sie häufig gegessene Mahlzeiten, Snacks oder benutzerdefinierte Rezepte, damit Sie Wiederholungen mit einem Fingertipp protokollieren können – ideal für mehr Konsistenz.

Rezept-Generator: Erstellen Sie einmal ein Rezept (z. B. Ihr Lieblingsgericht mit Haferflocken oder Hähnchen) und verwenden Sie es dann jedes Mal mit den richtigen Makros wieder.

Ziel + Makro-Einstellungen: Hier können Sie Einzelziele für Proteine/Kohlenhydrate/Fette festlegen (und bei Bedarf nach Tagen oder Trainingstagen vs. Ruhetagen anpassen).

Einblicke in den Fortschritt: Zeigt Trends im Zeitverlauf – nicht nur Tagesgesamtwerte –, damit Sie sehen können, ob Sie regelmäßig ausreichend Protein zu sich nehmen, zu viel Fett essen usw.

Die 10 besten Makro-Tracker

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die zehn besten Auswahlmöglichkeiten werfen ⬇️

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Makros, die Planung von Mahlzeiten und die Einhaltung von Erinnerungen, Dokumenten und KI an einem Ort)

Optimieren Sie Ihren Lebensmitteleinkauf, die Organisation Ihrer Rezepte und die Zubereitung Ihrer Mahlzeiten mit ClickUp.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, bietet Ihnen einen zentralen Speicherort für die Nachverfolgung von Makros, die Planung von Mahlzeiten und die Anpassung Ihrer Gewohnheiten an Ihre Ernährung.

Erstellen Sie zunächst einen eigenen ClickUp-Space und nennen Sie ihn „Makro-Tracker” oder „Ernährungstracker”. Dieser Space wird zu Ihrer Basis für Alles, was mit Ernährung zu tun hat, getrennt von Ihren Projekten.

Von hier aus können Sie:

Protokollieren Sie jeden Tag oder jede Mahlzeit als Aufgabe.

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben für jeden Tag, wenn Sie eine einfache Einrichtung wünschen (z. B. „1. Februar – Tägliche Makros“), oder erstellen Sie eine Aufgabe für jede Mahlzeit, wenn Sie mehr Details wünschen (Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks). Wenn Sie noch tiefer gehen möchten, verwenden Sie Unteraufgaben für einzelne Elemente oder fügen Sie eine Checkliste hinzu, um eine schnelle Liste zu erhalten, ohne dass es zu kompliziert wird.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und Ihre Ziele bei der Essenszubereitung mit ClickUp Aufgaben

Fügen Sie außerdem ClickUp-Benutzerdefinierte Felder für Kalorien, Proteine, Kohlenhydrate und Fette hinzu. Sie können auch ein Feld mit Formel hinzufügen, um Mengen (z. B. tägliche Proteine, Kohlenhydrate und Fette) mithilfe numerischer Felder zu berechnen, sodass die Summen bei der Eingabe automatisch aktualisiert werden.

Wenn die Proteinwerte komplex sind, verwenden Sie Formelfelder über ClickUp Benutzerdefinierte Felder.

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards eine Makro-Übersicht.

Sobald Ihre Makros konsistent sind, möchten Sie wahrscheinlich einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten. Wenn Sie die Nachverfolgung Ihrer wöchentlichen und monatlichen Einzelziele durchführen und mühelos erkennen möchten, ob Sie diese erreichen, verwenden Sie ClickUp Dashboards.

In dieser Lösung können Sie Karten nach Ihren Bedürfnissen hinzufügen, zum Beispiel:

Berechnungskarten zum Ermitteln der Gesamt- oder Durchschnittswerte Ihrer Makro-Felder über einen bestimmten Zeitraum (z. B. wöchentliche Gesamtproteinmenge oder durchschnittliche tägliche Kalorienzufuhr). Berechnungskarten können Daten aus Aufgaben, Dokumenten, benutzerdefinierten Feldern und grundsätzlich Ihrem gesamten Workspace beziehen.

Eine Kreisdiagramm-Karte , wenn Sie eine schnelle Ansicht der Makroaufteilung (Eiweiß vs. Kohlenhydrate vs. Fett) wünschen.

Zeitfilter verwenden Datumsfelder, sodass Sie zwischen den letzten 7 Tagen, diesem Monat oder einem beliebigen benutzerdefinierten Bereich wechseln können.

Speichern Sie Rezepte und Checklisten für die Essenszubereitung in ClickUp-Dokumenten.

Und für alles, was mit Ernährung zu tun hat, nutzen Sie ClickUp Dokumente als Ihre Rezeptsammlung und zentralen hub für die Essenszubereitung.

Speichern und standardisieren Sie alle Ihre Rezepte, Mahlzeitenvorbereitungen und Checklisten mit ClickUp-Dokumenten

Erstellen Sie einfach ein Dokument und organisieren Sie es mit Seiten wie „Proteinreiches Frühstück“, „Grundnahrungsmittel für die Essenszubereitung“ oder „Plan“. Wenn Sie eine Struktur gefunden haben, die Ihnen gefällt, speichern Sie sie als Vorlage für Dokumente, damit jede neue Rezeptseite dem gleichen Format folgt.

Noch besser: Sie können hilfreiche Rezeptreferenzen (wie eine YouTube-Anleitung oder eine Zutatenliste) direkt in das Dokument einbetten, sodass während der Zubereitung alles an einem Ort bleibt.

Nutzen Sie die Unterstützung von ClickUp Brain, um zu planen und auf Kurs zu bleiben.

Zusätzlich zu dieser Struktur bietet ClickUp Ihnen mit ClickUp Brain auch eine KI-Ebene . Sie können damit Speisepläne oder Rezeptsammlungen auf der Grundlage Ihrer persönlichen Ernährungspläne und langfristigen Ziele erstellen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um personalisierte Ernährungspläne zu erstellen

Und das ist noch nicht alles. Die Tracker können Ihnen auch dabei helfen, Ihre Einzelziele im Blick zu behalten, indem sie Ihren Fortschritt zusammenfassen und Sie benachrichtigen, wenn Ihre Protokolle zeigen, dass Sie vom Kurs abweichen.

Die besten Features von ClickUp

Aktualisierungen freihändig erfassen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp BrainMAX und ClickUp Talk-to-Text , um Sprache in eine protokollierte Notiz, einen Entwurf oder einen schnellen Eintrag über eine Mahlzeit umzuwandeln, wenn das Tippen unpraktisch ist.

Planen Sie Ihre Routinen, bevor Sie sich festlegen: Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um Mahlzeiten, Vorbereitungsabläufe und Gewohnheitsschleifen zu brainstormen, und wandeln Sie diese dann in Aufgaben und Checklisten um.

Automatisieren Sie die Nachverfolgung: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Super Agents , um wiederkehrende tägliche Protokollaufgaben zu erstellen, Ihnen Erinnerungen an fehlende Einträge zu senden und eine wöchentliche Makro-Zusammenfassung in einem Dokument zusammenzustellen.

Behalten Sie Ihre Gewohnheiten automatisch im Blick: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Erinnerungen für Mahlzeiten, Wasser, Wiegen und die Protokollierung am Ende des Tages ein, damit die Nachverfolgung auch an stressigen Tagen konsistent bleibt.

Markieren Sie wichtige Meilensteine: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Milestones für größere Ziele wie eine 30-tägige Konsistenzserie, ein wöchentliches Einzelziel für Kalorien oder ein Datum für den Übergang von der Reduktions- zur Erhaltungsphase.

Limitierungen von ClickUp

Lernkurve für Benutzer, die neu mit der Benutzeroberfläche von ClickUp sind

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich habe ClickUp früher verwendet, um meine Klinik und meine bildungsbezogenen Aufgaben zu verwalten. Als Ernährungsberaterin und Leiterin einer Homöopathie-Klinik hatte ich viele kleine, aber wichtige Aufgaben wie Patienten-Nachsorge, Überarbeitung von Ernährungsplänen, Überprüfung von Berichten und Inhaltsplanung. ClickUp half mir, all diese Aufgaben an einem Ort zu organisieren, was mir die tägliche Arbeit erleichterte. Die Nutzung war einfach und erforderte nicht viel Setup. Ich konnte schnell Aufgaben für die Überprüfung der Ernährung von Patienten erstellen, Erinnerungen für Nachuntersuchungen festlegen und anstehende Arbeiten verfolgen. Ich habe es während dieser Zeit regelmäßig genutzt, um Klinikaktivitäten zu planen und Themen für die Gesundheitsaufklärung zu organisieren. Die Features waren für meine Bedürfnisse sehr praktisch, z. B. Aufgabenlisten, Fälligkeitsdaten und Verfolgung des Fortschritts. Es passte auch gut in meinen täglichen Workflow und unterstützte mich dabei, den Überblick über die Dinge zu behalten, die meine Aufmerksamkeit erforderten. Insgesamt hat ClickUp mich bei einer besseren Organisation und einem reibungsloseren Arbeitsmanagement unterstützt, als ich es genutzt habe.

Ich habe ClickUp früher verwendet, um meine Klinik und meine bildungsbezogenen Aufgaben zu verwalten. Als Ernährungsberaterin und Leiterin einer Homöopathie-Klinik hatte ich viele kleine, aber wichtige Aufgaben wie Patienten-Nachsorge, Überarbeitung von Ernährungsplänen, Überprüfung von Berichten und Inhaltsplanung. ClickUp half mir, all diese Aufgaben an einem Ort zu organisieren, was mir die tägliche Arbeit erleichterte. Die Nutzung war einfach und erforderte nicht viel Setup. Ich konnte schnell Aufgaben für die Überprüfung der Ernährung von Patienten erstellen, Erinnerungen für Nachuntersuchungen festlegen und anstehende Arbeiten verfolgen. Ich habe es während dieser Zeit regelmäßig genutzt, um Klinikaktivitäten zu planen und Themen für die Gesundheitsaufklärung zu organisieren. Die Features waren für meine Bedürfnisse sehr praktisch, z. B. Aufgabenlisten, Fälligkeitsdaten und Verfolgung des Fortschritts. Es passte auch gut in meinen täglichen Workflow und half mir, den Überblick über die Dinge zu behalten, die meine Aufmerksamkeit erforderten. Insgesamt hat ClickUp mich unterstützt, wenn ich es genutzt habe, um eine bessere Organisation und ein reibungsloseres Arbeitsmanagement zu erreichen.

2. Cronometer (Am besten geeignet für die genaue Nachverfolgung der Makro-Parameter mit detaillierten Aufschlüsselungen der Mikronährstoffe)

via Cronometer

Cronometer ist eine App zur Nachverfolgung der Ernährung und der sportlichen Aktivitäten, mit der Sie Ihre Ernährung und Ihre sportlichen Aktivitäten protokollieren können, wobei der Schwerpunkt auf der Datenqualität liegt. Die App greift auf verifizierte, im Labor analysierte Ernährungsdatenbanken zurück und unterscheidet bei der Suche zwischen verschiedenen Datenquellen, was hilfreich ist, wenn Sie zuverlässigere Makro-Werte wünschen.

Über Makros hinaus verfolgt Cronometer eine breite Palette von Mikronährstoffen und wandelt diese in tägliche Übersichten, Diagramme und Trends im Zeitverlauf um. Sie können die Einzelziele für Eiweiß, Ballaststoffe, Natrium oder Vitamine auch direkt in den Einstellungen oder im Tagebuch benutzerdefiniert anpassen. Dies ist in der Regel von Vorteil bei der Nachverfolgung bestimmter Bereiche für Eiweiß, Ballaststoffe, Natrium oder Vitamine.

Für die tägliche Protokollierung unterstützt es einen kostenlosen Barcode-Scanner sowie benutzerdefinierte Mahlzeiten und Rezepte für häufig verzehrte Lebensmittel. Wenn Sie Ernährung und Aktivitäten an einem Ort zusammenfassen möchten, bietet Cronometer auch eine Synchronisierung mit Geräten und Plattformen wie Fitbit, Garmin und Apple Health.

Die besten Features von Cronometer

Die Nachverfolgung von über 80 Nährstoffen, darunter alle Vitamine, Mineralien und Aminosäuren, hilft Ihnen, Lücken in Ihrer Ernährung zu identifizieren.

Beschreiben Sie Ihre Mahlzeit in einfacher Sprache und lassen Sie die KI sie in genaue Nährwertangaben umwandeln.

Verfolgen Sie Fastenperioden mit dem integrierten Fasten-Timer, wenn Sie intermittierende Fastenroutinen befolgen.

Limitierungen von Cronometer

Das Scannen von Barcodes kann auf einigen Android-Geräten unzuverlässig sein, sodass manuelle Einträge erforderlich sind, wenn der Scanner Codes nicht erkennt.

Das Hinzufügen von gruppierten Lebensmitteln oder wiederholten Mahlzeiten kann sich weniger intuitiv anfühlen als erwartet, was die Protokollierung verlangsamt, bis Sie eine Routine entwickelt haben.

Preise für Cronometer

Basis: Free

Gold: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Professional: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cronometer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cronometer?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich möchte meine Nährstoffzufuhr im Blick behalten, da ich viel Sport treibe und mit Cronometer 105 Pfund (über einen Zeitraum von 2 Jahren) abgenommen habe. Ich habe mein Gewicht seit einem Jahr gehalten, und es ist mir sehr wichtig, mein Gewicht und meine Gesundheit zu erhalten. Ich protokolliere alles, was ich esse und trinke.

Ich möchte meine Nährstoffzufuhr im Blick behalten, da ich viel Sport treibe und mit Cronometer 105 Pfund (über einen Zeitraum von 2 Jahren) abgenommen habe. Ich habe mein Gewicht seit einem Jahr gehalten, und es ist mir sehr wichtig, mein Gewicht und meine Gesundheit zu erhalten. Ich protokolliere Alles, was ich esse und trinke.

3. MacroFactor (Am besten geeignet für betreute Makroziele, die sich jede Woche an Ihren Fortschritt anpassen)

via MacroFactor

MacroFactor ist eine Premium-App für Makro-Tracking und Ernährungsberatung, die auf einem zentralen Prinzip basiert: Sie protokollieren regelmäßig Ihre Ernährung und Ihr Gewicht und erhalten dann aktualisierte Kalorien- und Makroziele, die auf Ihren tatsächlichen Fortschritten basieren. Anstatt Sie an einen starren Plan zu binden, berechnet die App Ihren geschätzten Energieverbrauch anhand Ihrer Kalorienaufnahme und Ihres Gewichtsverlaufs neu und passt Ihre Einzelziele bei wöchentlichen Check-ins an.

Der Ausgabenalgorithmus der App analysiert Ihre protokollierten Lebensmittel und Ihr Gewicht, um Ihren tatsächlichen Energiebedarf zu ermitteln. Jede Woche berechnet er Ihre Kalorien- und Makroziele auf der Grundlage Ihres Fortschritts neu. So müssen Sie Ihre Ernährung nicht mehr nach Gefühl anpassen.

MacroFactor ist ideal, wenn Sie mit statischen Einzelzielen auf ein Plateau gekommen sind.

Die besten Features von MacroFactor

Verfolgen Sie Ihren Gewichtsverlauf, um tägliche Schwankungen auf der Waage auszugleichen und Ihren Fortschritt Woche für Woche leichter interpretieren zu können.

Erfassen Sie Mahlzeiten per Barcode-Scan, natürliche Sprachsuche oder einem „Beschreibungs-Feature”, das komplexe Mahlzeiten analysiert.

Coaches können Client-Daten einsehen, Einzelziele anpassen und Feedback in der App hinterlassen.

Limitierungen von MacroFactor

Die Fitbit-Integration ist veraltet und soll entfernt werden, was die Optionen für Teams oder Benutzer einschränkt, die auf Fitbit-Workflows standardisiert sind.

Uneinheitliche oder schwer zu findende Einträge für gängige Lebensmittel in der Suche, was bei der Erfassung einfacher Grundnahrungsmittel zu Reibungsverlusten führen kann.

Preise von MacroFactor

Der Jahrespreis beginnt bei 71,99 $/Jahr.

Bewertungen und Rezensionen zu MacroFactor

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. MyFitnessPal (Am besten geeignet für eine umfangreiche Lebensmitteldatenbank und schnelle tägliche Protokollierung)

via MyFitnessPal

MyFitnessPal ist eine App zur Nachverfolgung der Ernährung, die auf einer riesigen Lebensmitteldatenbank und einem tagebuchähnlichen Workflow zum Protokollieren von Mahlzeiten, Kalorien und Makros basiert.

Dank der riesigen Datenbank kann der Barcode-Scanner sofort Daten zu verpackten Lebensmitteln abrufen, während der Rezept-Importer Rezepte aus URLs analysiert, um die Makros pro Portion zu berechnen. Es erfolgt eine Synchronisierung mit Fitness-Apps und Wearables, um Ihre tägliche Kalorienzufuhr basierend auf Ihrer Aktivität anzupassen.

Es unterstützt auch Features wie intermittierende Nachverfolgung des Fastens und tagespezifische Ziele, die sich hervorragend für Einzelziele eignen, die sich zwischen Trainings- und Ruhetagen verschieben.

Die besten Features von MyFitnessPal

Mit über 14 Millionen Lebensmitteln erkennt der Barcode-Scanner die meisten Produkte sofort.

Fügen Sie eine URL von einer beliebigen Rezept-Website ein, und die App berechnet die Nährwertangaben pro Portion.

Protokollieren Sie Ihre Mahlzeiten mit Voice Logging, um Einträge zu beschleunigen, wenn Ihnen das Tippen zu langsam ist.

Limitierungen von MyFitnessPal

Die Einträge in der Lebensmitteldatenbank können ungenau sein, da viele Elemente von Benutzern eingereicht werden und daher eine manuelle Überprüfung erforderlich ist, um zuverlässige Makroangaben zu erhalten.

Instabilität der App, wie z. B. Berichte über das Einfrieren der Tagebuch-Ansicht während der Nutzung

Preise für MyFitnessPal

Kostenlose Testversion verfügbar

Plan: 8,34 $/Monat (99,99 $ jährlich)

Monatsplan: 24,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MyFitnessPal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MyFitnessPal?

Ein Benutzer des Google Playstore sagt:

MFP hilft wirklich dabei, achtsam zu essen. Am Anfang dauert es etwas, bis man sich daran gewöhnt hat, die Nachverfolgung seiner Nahrungsaufnahme durchzuführen, aber diese Gewohnheit fördert ein gesundes, intuitives Essverhalten. Ich liebe es und kann es nur wärmstens empfehlen! Ich habe mir auch die Premium-Version zugelegt, und der Barcode-Scanner ist ein echter Game-Changer.

MFP hilft wirklich dabei, achtsam zu essen. Am Anfang dauert es etwas, bis man sich daran gewöhnt hat, die Nachverfolgung seiner Nahrungsaufnahme durchzuführen, aber diese Gewohnheit fördert ein gesundes, intuitives Essverhalten. Ich liebe es und kann es nur empfehlen! Ich habe mir auch die Premium-Version zugelegt, und der Barcode-Scanner ist ein echter Game-Changer.

5. Lose It! (Am besten geeignet für die einfache Nachverfolgung von Makros mit Foto- und Sprachaufzeichnung)

Lose It! ist ein Kalorien- und Makro-Tracker, der Ihnen dabei hilft, regelmäßig Daten zu erfassen und diese dann in Fortschritte umzuwandeln. Mit anderen Worten: Sie legen ein Ziel fest, erfassen Ihre Mahlzeiten in einem Ernährungstagebuch und nutzen die integrierten Ansichten für Fortschritte, um Ihre Einzelziele im Blick zu behalten, egal ob es sich dabei um Kalorien, Makros oder einen intermittierenden Fastenplan handelt.

Abgesehen davon ist Lose It! vor allem für seine schnelle Eingabe von Einträgen bekannt. Mit der KI-Sprachaufzeichnung können Sie Mahlzeiten im Handumdrehen erfassen, mit Features für die Mahlzeitenplanung und Einzelziele.

Lose It! eignet sich am besten für visuelle Lerner und Benutzer, die auf Gamification ansprechen.

Lose It! – die besten Features

Machen Sie mit „Snap It“ ein Foto von Ihrem Essen, und die App identifiziert mithilfe von Bilderkennung die Elemente und schätzt die Portionsgrößen.

Verdienen Sie Abzeichen, halten Sie Ihre Serien aufrecht und nehmen Sie an Herausforderungen teil, um motiviert zu bleiben.

Verbinden Sie Ihre Gentest-Ergebnisse, um personalisierte Empfehlungen zu erhalten.

Lose It! Limits

Navigieren Sie durch Änderungen an der Benutzeroberfläche, die den Flow beim Hinzufügen von Lebensmitteln weniger kompakt erscheinen lassen, indem während der Suche und Auswahl weniger Elemente gleichzeitig angezeigt werden.

Korrigieren Sie Fehler in der täglichen Protokollierung, wenn Einträge um einen Tag nach vorne oder hinten verschoben werden, was die täglichen Makro-Gesamtwerte verfälschen kann.

Preise für Lose It!

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lose It! Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lose It!?

Ein Trustpilot-Benutzer sagt:

Wie die App könnte auch diese App das eine oder andere verbessern, aber ansonsten eignet sie sich hervorragend für die Nachverfolgung.

Wie die App könnte auch diese App das eine oder andere verbessern, aber ansonsten eignet sie sich hervorragend für die Nachverfolgung.

6. FatSecret (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Makro-Werte mit einer internationalen Lebensmitteldatenbank und benutzerdefinierten Einträgen zu Lebensmitteln/Rezepten)

via FatSecret

FatSecret ist ein Kalorien- und Makro-Tracker, der ein strukturiertes Ernährungstagebuch mit einer integrierten Bilderkennung für Mahlzeiten und Produkte kombiniert. Anstatt jedes Mal zu suchen, können Sie eine Mahlzeit anhand eines Fotos protokollieren und in einem Fotoalbum speichern, was es einfacher macht, bei sich wiederholenden Essgewohnheiten konsequent zu bleiben.

Das Tool bietet eine klare Sichtbarkeit auf Tagesbasis. FatSecret umfasst einen Ernährungskalender, einen Gewichtstracker sowie detaillierte Funktionen für die Berichterstellung und Ziele für Kalorien und Makros, mit denen Sie Muster über mehrere Tage hinweg und nicht nur einzelne Mahlzeiten hinweg überprüfen können.

Wenn Sie neben Ihrer Nahrungsaufnahme auch Ihre Aktivitäten nachverfolgen, unterstützt FatSecret die Synchronisierung mit Apps wie Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health und Garmin.

Die besten Features von FatSecret

Benutzerdefinierte Überschriften für Mahlzeiten mit zusätzlichen Mahlzeitentypen für eine detailliertere Tagesstrukturierung

Geben Sie Zutaten und Größen der Portionen ein, um die Nährwertzusammensetzung Ihrer selbst zubereiteten Mahlzeiten zu berechnen.

In Foren und sozialen Communities können Sie sich mit anderen Benutzern austauschen, um Support und Rezeptideen zu erhalten.

Limitierungen von FatSecret:

Manchmal kommt es zu umständlichen Einträgen von Lebensmitteln, insbesondere bevor Ihre häufig konsumierten Lebensmittel und Mahlzeiten erfasst sind.

Gelegentlich fehlen bestimmte Lebensmittel in der Datenbank, was die Protokollierung verlangsamt, wenn keine exakten Übereinstimmungen verfügbar sind.

Preise von FatSecret

Kostenloser Download

Premier-Stufen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu FatSecret

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über FatSecret?

Ein Benutzer des Google Playstore sagt:

Ich liebe diese App. Sie ist größer und offener. Sie ist leichter zu lesen und zu navigieren, insbesondere für ältere Menschen oder diejenigen, die sich mit Technologie schwer tun. Die vielen täglichen Informationen können etwas viel sein, aber man kann sie nach Belieben lesen oder löschen. Eine Liste der regelmäßig verzehrten Lebensmittel kann gespeichert werden, sodass man nicht jedes Mal suchen muss. Es motiviert mich, meine Nachverfolgung und meinen Fortschritt vor mir zu sehen. Es zeigt mir, wie viele unnötige Kalorien ich täglich zu mir genommen habe und warum ich zugenommen habe. Probieren Sie es aus. Sie können nur Gewicht verlieren.

Ich liebe diese App. Sie ist größer und offener. Sie ist leichter zu lesen und zu navigieren, insbesondere für ältere Menschen oder diejenigen, die sich mit Technologie schwer tun. Die vielen täglichen Informationen können etwas viel sein, aber man kann sie nach Belieben lesen oder löschen. Eine Liste der regelmäßig verzehrten Lebensmittel kann gespeichert werden, sodass man nicht jedes Mal neu suchen muss. Es motiviert mich, meine Nachverfolgung und meinen Fortschritt vor mir zu sehen. Es zeigt mir, wie viele unnötige Kalorien ich täglich zu mir genommen habe und warum ich zugenommen habe. Probieren Sie es aus. Sie können nur Gewicht verlieren.

7. Carb Manager (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Low-Carb- und Keto-Makros mit integrierten Netto-Kohlenhydraten)

via Carb Manager

Standard-Makro-Tracker behandeln alle Kohlenhydrate gleich, aber für Keto-Diätetiker sind die Netto-Kohlenhydrate entscheidend. Carb Manager wurde für diesen Anwendungsfall entwickelt, berechnet automatisch die Netto-Kohlenhydrate und bietet Features, die auf einen kohlenhydratarmen Lebensstil zugeschnitten sind.

Die App zeigt die Netto-Kohlenhydrate deutlich an. Eine Bibliothek mit keto-spezifischen Rezepten hilft Ihnen dabei, Mahlzeiten zu finden, die zu Ihren Makros passen, und eine flexible Vorlage für den Mahlzeiten-Plan kann Ihnen dabei helfen, die Nachverfolgung dieser Mahlzeiten zu unterstützen. Sie können auch Ihre Blutzucker- und Ketonwerte protokollieren, um sie mit Ihrer Ernährung in Zusammenhang zu bringen.

Carb Manager ist eine nützliche Wahl für alle, die sich nach Keto, Atkins oder anderen Low-Carb-Protokollen ernähren.

Die besten Features von Carb Manager

Berechnet und zeigt automatisch die Netto-Kohlenhydrate an (Gesamtkohlenhydrate minus Ballaststoffe und Zuckeralkohole).

Tausende Low-Carb- und Keto-Rezepte mit vollständigen Nährwertangaben

Protokollieren Sie intermittierendes Fasten und Essenszeiten in der App, zusammen mit Ihrer täglichen Nahrungsaufnahme.

Limitierungen von Carb Manager

Inkonsistenzen in der Datenbank, bei denen dasselbe Lebensmittel je nach dem, wer den Eintrag hinzugefügt hat, unterschiedliche Kohlenhydratwerte aufweisen kann.

Probleme bei der Erstellung von Rezepten, bei denen die Speicherfunktion schwer zu finden ist, was nach der Eingabe der Zutaten zum Verlust der Arbeit führen kann.

Preise für Carb Manager

Basic: Kostenlos

Premium: 5,50 $/Monat (vierteljährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Carb Manager

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Carb Manager?

Ein Benutzer des Google Playstore sagt:

Dies ist eine großartige App, wenn Sie eine strenge Diät einhalten möchten. Sie ist super einfach zu bedienen: Suchen Sie einfach ein Lebensmittel, das Sie gegessen haben, und fügen Sie es zu Ihrer Mahlzeit (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack) hinzu. Die App berechnet dann die Info für Sie und führt ein tägliches Protokoll. Sie enthält alle Arten von Lebensmitteln mit ihrer Info über die Nährwerte, die Sie nach Gewicht oder Stückzahl hinzufügen können, und bietet sogar Bruchteile von 1/8 bis 7/8. Sie geben Ihre Ziele ein und können Ihre Mahlzeiten planen, Rezepte nachschlagen, Übungen hinzufügen und sogar Ihre tägliche Wasseraufnahme eintragen!

Dies ist eine großartige App, wenn Sie eine strenge Diät einhalten möchten. Sie ist super einfach zu bedienen: Suchen Sie einfach ein Lebensmittel, das Sie gegessen haben, und fügen Sie es zu Ihrer Mahlzeit (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack) hinzu. Die App berechnet dann die Info für Sie und führt ein tägliches Protokoll. Sie enthält alle Arten von Lebensmitteln mit ihrer Info über die Nährwerte, die Sie nach Gewicht oder Stückzahl hinzufügen können, und bietet sogar Bruchteile von 1/8 bis 7/8. Sie geben Ihre Ziele ein und können Ihre Mahlzeiten planen, Rezepte nachschlagen, Übungen hinzufügen und sogar Ihre tägliche Wasseraufnahme eintragen!

8. Nutritionix Track (Am besten geeignet für die schnelle Nachverfolgung von Makros mit einer umfangreichen Datenbank zu Lebensmitteln und Restaurants in den USA)

via Nutritionix Track

Das Durchsuchen von Lebensmitteldatenbanken und das Scannen von Barcodes ist immer noch mit Aufwand verbunden. Nutritionix Track bietet eine Protokollierung in natürlicher Sprache – Sie geben einfach in einfachem Englisch ein, was Sie gegessen haben, oder sprechen es, und die App wandelt es in genaue Nährwertangaben um. Durch diese dialogorientierte Benutzeroberfläche fühlt sich die Protokollierung natürlicher an.

Das „Track”-Feature akzeptiert Eingaben wie „zwei Eier mit Toast und ein Glas Orangensaft” und protokolliert automatisch die Nährwertangaben. Außerdem nutzt die App eine kommerzielle Datenbank, die auch die Nährwertangaben für große Restaurantketten bereitstellt.

Nutritionix Track eignet sich gut für Benutzer, denen das herkömmliche Erfassen von Mahlzeiten zu mühsam ist. Die natürliche Sprachverarbeitung ist vorteilhaft und kann komplexe Mahlzeitenbeschreibungen gut verarbeiten.

Nutritionix Track – die besten Features

Exportieren Sie Ernährungs- und Fortschrittsdaten mit dem Feature „Exportieren” als Tabelle.

Freigeben Sie Ihre Ernährungsprotokolle über das Coach-Portal einem Coach oder Ernährungsberater.

Überprüfen Sie den Fortschritt in der Statistik-Ansicht, um Muster bei Kalorien, Makros und Gewichtseinträgen zu erkennen.

Nutritionix Limite

Beachten Sie die Einschränkungen des Rezeptgenerators, die die Auswahl bestimmter Marken, Größen oder genauer Elemente bei der Erstellung eines Rezepts verhindern, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann.

Stößt beim Hinzufügen benutzerdefinierter Lebensmittel auf Probleme mit der Stabilität, darunter lange Ladezeiten und App-Abstürze beim Speichern.

Nutritionix Preise verfolgen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Nutritionix Bewertungen und Rezensionen verfolgen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Nutritionix Track?

Ein Benutzer des Google Playstore sagt:

Diese App hat mir geholfen, hohe Aufnahmen von ungesunden Stoffen zu identifizieren, die man vielleicht nicht erwarten würde. Die Nachverfolgung des Natriums war einfach, und damit auch die Korrektur leicht. Wie viel Natrium und Cholesterin in Ihren Lebensmitteln enthalten ist, könnte Sie überraschen, wenn Sie die App einmal verwenden. Der Barcode-Scanner ist ein Muss, er macht die App wirklich benutzerfreundlich. Gelegentlich kann es zu kleinen Ungenauigkeiten in den Daten kommen, aber nichts Gravierendes und auch nicht besonders häufig.

Diese App hat mir geholfen, hohe Aufnahmen von ungesunden Stoffen zu identifizieren, die man vielleicht nicht erwarten würde. Die Nachverfolgung des Natriums war einfach, und damit auch die Korrektur leicht. Wie viel Natrium und Cholesterin in Ihren Lebensmitteln enthalten ist, könnte Sie überraschen, wenn Sie die App einmal verwenden. Der Barcode-Scanner ist ein Muss, er macht die App wirklich benutzerfreundlich. Gelegentlich kann es zu kleinen Ungenauigkeiten in den Daten kommen, aber nichts Gravierendes und auch nicht besonders häufig.

9. Yazio (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Kalorien und Makros mit integrierten Fastenplänen und Rezepten)

via Yazio

Viele Menschen kombinieren die Makro-Nachverfolgung mit intermittierendem Fasten, aber einige dieser Anwendungen sind separat. Yazio integriert beide Funktionen. Das bedeutet, dass neben der Makro-Nachverfolgung auch ein integrierter Timer für das Fasten zur Verfügung steht.

Der Fasten-Timer übernimmt die Nachverfolgung Ihrer Essens- und Fastenzeiten und erinnert Sie mit Benachrichtigungen daran, wann Ihr Zeitfenster beginnt oder geschlossen wird. Darüber hinaus schlagen personalisierte Speisepläne Mahlzeiten vor, die zu Ihren Einzelzielen und Ihrem Essensplan passen.

Yazio ist ideal für Benutzer, die intermittierendes Fasten praktizieren und gleichzeitig eine detaillierte Nachverfolgung der Makro-Werte wünschen. Der kombinierte Ansatz ist bequemer als die Verwendung separater Apps.

Die besten Features von Yazio

Verfolgen Sie Kalorien und Makros in einem Tagebuch, gepaart mit detaillierten Analysen und Statistiken, die Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit zeigen.

Verwenden Sie Intervallfasten-Tracker wie 16:8 oder 5:2 mit integrierten Timern und Plan-Support.

Protokollieren Sie Ihr Gewicht, Ihren Körperfettanteil und andere Messwerte, um Trends zu visualisieren.

Limitierungen von Yazio

Gelegentlich treten Probleme mit der Zuverlässigkeit der Suche und der Eingabe von Einträgen auf, sodass die Suche nach Lebensmitteln für einige Benutzer möglicherweise nicht immer konsistent funktioniert.

Beachten Sie, dass das Scannen von Barcodes manchmal langsam ist, was zu Reibungsverlusten führen kann, wenn Sie mehrere verpackte Elemente schnell erfassen möchten.

Preise von Yazio

Grundlegend

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Yazio-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Yazio?

Ein Benutzer des Google Playstore sagt:

Bis jetzt finde ich es großartig. Wenn jemand Schwierigkeiten mit restriktiver Ernährung hat, ist diese App wirklich fantastisch. Im letzten Jahr habe ich fast 100 Pfund abgenommen, und es war wirklich sehr, sehr schwer, das Gewicht zu halten, so sehr, dass ich manchmal Angst hatte, zu viel zu essen, und ich zähle keine Kalorien, also esse ich den ganzen Tag einfach nicht viel und dann esse ich vielleicht einen Tag später zu viel. Das ist jetzt vorbei! Ein weiterer GROSSER VORTEIL ist, dass sie alles in ihrer Datenbank haben. Es gab kein einziges Lebensmittel, das ich gesucht habe und das nicht dabei war! ICH LIEBE ES

Bis jetzt finde ich es großartig. Wenn jemand Schwierigkeiten mit restriktiver Ernährung hat, ist diese App wirklich fantastisch. Im letzten Jahr habe ich fast 100 Pfund abgenommen, und es war wirklich sehr, sehr schwer, das Gewicht zu halten, so sehr, dass ich manchmal Angst habe, zu viel zu essen, und ich zähle keine Kalorien, also esse ich den ganzen Tag einfach nicht viel und dann esse ich vielleicht einen Tag später zu viel. Das ist jetzt vorbei! Ein weiterer GROSSER VORTEIL ist, dass sie alles in ihrer Datenbank haben. Es gab kein einziges Lebensmittel, das ich gesucht habe und das nicht dabei war! ICH LIEBE ES

10. Samsung Health (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Makros für Personen, die bereits im Galaxy-Ökosystem sind)

über Samsung Health

Samsung Health bietet die Makro-Nachverfolgung als Teil einer umfassenden Gesundheitsplattform, die bereits auf Ihrem Gerät installiert ist.

Das Feature zur Erfassung von Mahlzeiten umfasst eine durchsuchbare Datenbank und einen Barcode-Scanner. Der eigentliche Wert liegt jedoch in der Integration: Ihre Ernährungsdaten werden zusammen mit Ihren Schlaf-, Stress- und Trainingsprotokollen von Ihrer Galaxy Watch gespeichert und automatisch synchronisiert.

Samsung Health ist sinnvoll für Eigentümer von Samsung-Geräten, die eine einheitliche Nachverfolgung der Gesundheit wünschen. Die Makro-Nachverfolgung ist funktional, aber im Vergleich zu speziellen Ernährungs-Apps eher einfach gehalten.

Die besten Features von Samsung Health

Tragen Sie Mahlzeiten, Snacks, Wasser- und Koffeinkonsum in einer täglichen Zeitleiste zusammen mit Ihren Gesundheitsdaten ein.

Verfolgen Sie den Kalorienverbrauch durch Training und Schritte innerhalb derselben App, um eine umfassendere Ansicht Ihrer Kalorienaufnahme und Ihres Kalorienverbrauchs zu erhalten.

Nehmen Sie an Challenges über Samsung Health Together teil, um sich zusätzlich zu Ihrer Ernährungs- und Aktivitätsnachverfolgung motivieren zu lassen.

Einschränkungen von Samsung Health

Legen Sie einen Limit für das Scannen von Barcodes für die Erfassung von Lebensmitteln in bestimmten Regionen fest.

Die iOS-Version verfügt möglicherweise nicht über alle Features der Android-Version.

Preise für Samsung Health

Im Lieferumfang von Samsung-Geräten enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Samsung Health

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Makros mit ClickUp durch

Der beste Makro-Tracker ist nicht der fortschrittlichste. Es ist derjenige, der sich unauffällig in Ihren Alltag einfügt und die Nachverfolgung nicht wie einen Zweitjob erscheinen lässt.

Hier unterscheidet sich ClickUp von anderen Apps. Anstatt Ihnen eine starre Ernährungs-App aufzuzwingen, können Sie mit ClickUp ein einfaches System aufbauen, das sich an Ihrem bestehenden Wochen-Plan orientiert, Ihren Fortschritt überprüft und sich anpassen lässt, wenn Ihr Leben einmal hektisch wird. Ihre Mahlzeiten, Einzelziele, Erinnerungen und Notizen befinden sich alle an einem Ort, sodass nichts übersehen wird.

Mit der Zeit lassen sich Muster leichter erkennen, Anpassungen fühlen sich eher bewusst als reaktiv an, und die Nachverfolgung ist nicht mehr etwas, das Sie „versuchen, aufrechtzuerhalten“. Es wird zu einem Teil Ihrer Selbstfürsorge.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erstellen Sie ein Makro-System, das wirklich zu Ihrem Leben passt. ✨

Häufig gestellte Fragen

Ein Kalorienzähler führt nur die Nachverfolgung Ihrer gesamten Energiezufuhr durch. Ein Makro-Tracker schlüsselt diese Kalorien in Proteine, Kohlenhydrate und Fette auf und zeigt Ihnen so die Zusammensetzung Ihrer Ernährung.

Bei den meisten Makro-Trackern können Sie Mahlzeiten speichern oder Einträge aus früheren Tagen kopieren. So wird sich wiederholendes Essen zu einem Vorteil für die Nachverfolgung, da Sie eine Mahlzeit nur einmal protokollieren müssen und den Eintrag dann wiederverwenden können.

Ja, Apps ohne Premium-Abonnement können für die meisten Benutzer ausreichend genau sein. Die Hauptursache für Ungenauigkeiten ist oft die von Benutzern eingegebene Daten in der Lebensmitteldatenbank. Daher empfiehlt es sich, die Einträge anhand der Beschreibungen auf den Verpackungen zu überprüfen.

KI-Features wie die Fotoerkennung sind praktisch für schnelle Schätzungen, aber im Allgemeinen weniger genau als die manuelle Erfassung mit verifizierten Daten. Sie eignen sich hervorragend für gelegentliche Nachverfolgungen, aber für präzise Ziele sollten Sie die Einträge der KI doppelt überprüfen.