Die 10 besten Unframe KI-Alternativen im Jahr [Jahr]

Wussten Sie, dass 47 % der digitalen Arbeitnehmer Schwierigkeiten haben, die Informationen zu finden, die sie für die effektive Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen? Das bedeutet, dass jeder zweite Mitarbeiter sein Potenzial nicht voll ausschöpft.

Unframe KI hilft Ihnen dabei, Informationen in Ihrem gesamten Workspace zu suchen und abzurufen. Für die meisten Teams ist die Suche jedoch nur der erste Schritt. Der eigentliche Verlust an Produktivität entsteht durch die Lücke zwischen dem Finden einer Antwort und dem Handeln – insbesondere, wenn die Arbeit über verschiedene, nicht miteinander verbundene Tools verteilt ist.

Wir haben uns 10 Unframe AI-Alternativen angesehen – von speziellen Suchtools für Unternehmen bis hin zu KI-gestützten Arbeitsmanagement-Plattformen –, die Teams dabei helfen, schneller voranzukommen, indem sie Antworten direkt mit der Umsetzung verbinden.

Einige Tools sind auf die Suche spezialisiert. Andere konzentrieren sich auf Meetings, Datenschutz oder benutzerdefinierte KI-Agenten. Und einige wenige, wie ClickUp, vereinen Alles an einem Ort.

Schauen wir uns das genauer an.

Warum Sie sich für Alternativen zu Unframe KI entscheiden sollten

Teams wie Ihres entscheiden sich für Alternativen zu Unframe KI, wenn die Suche nicht zur Ausführung führt. Wenn Sie ständig zwischen Ihrem Suchtool, Ihrem Projektmanager und Ihrer Chat-App hin- und herwechseln müssen, um Ihre Arbeit zu erledigen, wissen Sie, warum die Verwendung von Unframe KI einschränkend wirkt:

Begrenzte Workflow-Integration Teams, die über das reine Abrufen von Informationen hinausdenken, wünschen sich eine KI, die innerhalb ihrer bestehenden Workflows zusammenfassen, aktualisieren oder Auslöser für Aufgaben auslösen kann – und nicht nur auf die Speicherorte der Informationen verweist.

Unterschiedliche Teams benötigen unterschiedlich umfassende KI-Unterstützung Einige Teams wünschen sich eine einfache Suchfunktion. Andere benötigen Meeting Intelligence, lokale Indizierung mit Datenschutzpriorität oder benutzerdefinierte KI-Agenten für Einige Teams wünschen sich eine einfache Suchfunktion. Andere benötigen Meeting Intelligence, lokale Indizierung mit Datenschutzpriorität oder benutzerdefinierte KI-Agenten für das Wissensmanagement , die auf interne Daten trainiert sind. Ein einziger Ansatz für die KI-Suche passt nicht für jeden Workflow.

Ein weiteres tool in einem bereits überfüllten StackFür Unternehmen, die bereits Dutzende von SaaS-Tools verwalten, kann die Einführung einer eigenständigen Suchschicht eher zu einer zusätzlichen Komplexität als zu einer Vereinfachung führen – insbesondere, wenn sie nichts anderes ersetzt.

Die folgenden Alternativen umfassen alles von einem konvergenten KI-Workspace bis hin zu spezialisierten KI-gestützten Suchtools, damit Sie die richtige Lösung für die Anforderungen Ihres Teams finden.

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden . Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Unframe KI-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Teams, die ein KI-gestütztes Arbeitsmanagement mit einheitlicher Suche über alle Arbeitsbereiche hinweg wünschen ClickUp Brain (kontextbezogene KI), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automatisierungen Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar monday. com Visuelles Workflow-Management mit KI-Automatisierung monday KI Assistant, anpassbare Boards, über 200 Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14 $/Benutzer/Monat. Otter. /AI Transkription von Meetings und KI-gestützte Notizen Echtzeit-Transkription, KI-Zusammenfassungen, Sprecheridentifizierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 16,99 $/Benutzer/Monat. Glean Spezielle KI-Suche für Unternehmen Einheitliche Suche über mehr als 100 Apps, personalisierte Ergebnisse, GenAI-Chatten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Microsoft Copilot Teams, die in das Microsoft 365-Ökosystem eingebettet sind Integration mit Teams, Outlook und Office-Apps, Generierung von Inhalten Enthalten in Microsoft 365 E3/E5 Neugier Einheitliche Desktop-Suche über lokale Dateien und Cloud-Apps hinweg App-übergreifende Suche, datenschutzorientierte lokale Indexierung, KI-Assistent Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 500 € pro Workspace und Monat. Dust Benutzerdefinierte KI-Assistenten für Unternehmenswissen Benutzerdefinierte KI-Agenten, Datenkonnektoren, Sicherheit im Unternehmen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 € pro Benutzer und Monat. Onyx Open-Source-KI-Suche für Unternehmen Selbst gehostete Option, Dokumenten-Konnektoren, anpassbar Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat Dropbox Dash Universal Search über Cloud-Speicher und Apps hinweg KI-gestützte Suche, Dropbox-Integration, Organisation von Inhalten In Dropbox-Plänen enthalten Notion Flexibles Wissensmanagement mit KI-Features Notion KI, relationale Datenbanken, Wikis, Vorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Benutzer/Monat.

Die besten Unframe KI-Alternativen

Jedes Tool in dieser Liste wurde danach bewertet, wie gut es KI nutzt, wie effektiv es Ihnen bei der Suche nach Informationen hilft und wie einfach es sich in den bestehenden Workflow Ihres Teams einfügt. Einige Tools sind in einer bestimmten Sache besonders gut, während andere – wie ClickUp – einen breiteren Ansatz verfolgen, indem sie Ihr Arbeitsmanagement, Ihr Wissen und Ihre Zusammenarbeit in einer einzigen KI-Plattform zusammenführen.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die eine KI-gestützte Projektdurchführung mit einer einheitlichen Suche wünschen)

Testen Sie ClickUp kostenlos Wechseln Sie von verstreuten, fragmentierten Arbeitsabläufen zu einer konvergenten KI-Plattform mit ClickUp.

Im Gegensatz zu Unframe AI ist ClickUp ein konvergierter KI-Workspace : Projekte, Aufgaben, Dokumente, Chat und KI befinden sich alle in einem verbundenen System. Anstatt KI auf verstreute Tools zu legen, baut ClickUp kontextbezogene Intelligenz direkt dort ein, wo die Arbeit stattfindet. Deshalb hören die Antworten nicht bei den Suchergebnissen auf.

Mit ClickUp Brain , dem nativen KI-Assistenten, können Sie

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu Ihrem Workspace.

Fassen Sie lange Threads für Aufgaben zusammen

Generieren Sie Updates unter Verwendung des vollständigen Kontexts aus Ihren Projekten, Dokumenten und Unterhaltungen.

Priorisieren Sie Aufgaben für Maßnahmen aus Ihrem Workspace mithilfe der kontextbezogenen Antworten von ClickUp Brain.

Es fungiert als Ihr KI-Wissensmanager und Projektmanager, um sicherzustellen, dass keine Aufgabe ins Stocken gerät und Sie sich nicht mit Ihren Kollegen austauschen müssen, um Antworten zu erhalten. Sie können auch @brain in einen beliebigen Kommentar oder ClickUp-Chat-Thread eingeben, damit die KI Ihnen bei Bedarf hilft.

Brain MAX erweitert diese Fähigkeit mit einer Desktop-KI-Super-App. Sie kann Antworten nicht nur aus Ihrem ClickUp-Workspace abrufen, sondern auch aus verbundenen Apps wie Google Drive, Slack, Figma, GitHub und anderen. ClickUp Enterprise Search ist darauf zugeschnitten, Ihnen die relevantesten Ergebnisse basierend auf Ihrer aktuellen Arbeit zu liefern.

Arbeit findet auch nicht immer an der Tastatur statt. Mit Talk to Text in Brain MAX können Sie Ideen, Updates oder Anweisungen mit Ihrer Stimme erfassen. Diese werden transkribiert und sofort in strukturierte Aufgaben, Notizen oder Kommentare umgewandelt, ohne den Flow zu unterbrechen – viermal schneller als beim Tippen!

Von dort aus übernimmt ClickUp Automations repetitive Routineaufgaben wie Statusaktualisierungen, Zuweisungen oder Benachrichtigungen. Und wenn Teams bereit sind, noch einen Schritt weiter zu gehen, fungieren KI Super Agents als kontextsensitive KI-Teamkollegen. Sie können ihnen Nachrichten senden, ihnen Aufgaben zuweisen und komplexe Workflows von Anfang bis Ende delegieren, genau wie Sie es mit einem Menschen tun würden. Gewinnen Sie jede Woche mehr als 8 Stunden Zeit zurück, indem Sie Ihre Super Agents die Arbeit für Sie erledigen lassen!

Automatisieren Sie komplexe Workflows durchgängig mit benutzerdefinierten ClickUp Super Agents.

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen über Super Agents zu erhalten:

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie Wissen mit der Ausführung verbunden , indem Sie mit , indem Sie mit ClickUp Docs Dokumentationen direkt neben den zugehörigen Aufgaben und Projekten erstellen und speichern. ClickUp Brain kann diese kontextbezogen suchen und referenzieren, da sie in ClickUp integriert sind.

Automatisches Ausfüllen von Eigenschaften von Aufgaben mit KI durch automatische Generierung von Mitarbeitern, Prioritäten, Statusen und Beschreibungen basierend auf dem Kontext

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Chat-Nachrichten mit einem Klick mithilfe von KI.

Erfassen Sie die Ergebnisse von Meetings automatisch mit automatisch mit ClickUp AI Notetaker , das Diskussionen zusammenfasst und Aktionspunkte extrahiert.

Planen Sie Ihre Zeit intelligent mit dem KI-gestützten mit dem KI-gestützten ClickUp-Kalender , der Ihnen hilft, Ihre Arbeit anhand von Prioritäten und Verfügbarkeit zu planen.

Greifen Sie auf mehrere KI-Modelle zu, darunter die neuesten von Claude, Gemini und ChatGPT, direkt in ClickUp Brain.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Reduziert Kontextwechsel, indem Antworten und Ausführung am selben Ort bleiben.

/AI versteht die Beziehungen zwischen Arbeit, nicht nur Schlüsselwörter.

Flexibel genug, um Teams jeder Größe und Funktion zu unterstützen

Skalierbar von einfachen Anwendungsfällen bis hin zu fortgeschrittenen, agentenbasierten Workflows, ohne tools migrieren zu müssen.

Nachteile:

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um alle Features kennenzulernen.

Die mobile App-Erfahrung ist noch nicht auf dem Niveau der vollen Desktop-Funktionalität.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein zufriedener Benutzer von G2 berichtet:

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und die gesamte Kommunikation an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht für mich das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Dieser Automatisierungsaspekt ist sehr hilfreich, da er meinen Workflow rationalisiert und den manuellen Aufwand reduziert.

2. monday. com (Am besten geeignet für visuelles Workflow-Management mit KI-gestützter Automatisierung)

Liebt Ihr Team visuelle Tools? Vermeidet es die meisten KI-gestützten Plattformen, weil es sie als umständlich und unintuitiv empfindet? Wenn Sie feststellen, dass Ihr Team selbst dann auf Tabellenkalkulationen und manuelle Prozesse zurückgreift, wenn leistungsstarke Features verfügbar sind, kann monday.com helfen.

Das flexible Work OS ist bekannt für seine farbenfrohe, visuelle Benutzeroberfläche.

Es handelt sich zwar nicht um einen direkten Ersatz für die Suche im Unternehmen, aber seine leistungsstarke KI hilft Teams dabei, Workflows zu automatisieren und manuelle Arbeit zu reduzieren. monday sidekick (sein KI-Assistent) kann Aufgabenbeschreibungen erstellen, Aktualisierungen zusammenfassen und Formeln für Ihre Boards erstellen. Sie können auch benutzerdefinierte KI-Blöcke oder Automatisierungen mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache erstellen.

Anpassbare Boards mit über 30 Spaltentypen ermöglichen Ihnen die Visualisierung Ihrer Arbeit auf verschiedene Arten, darunter Kanban-, Gantt- und Kalenderansichten. Mit über 200 Integrationen ist es eine gute Wahl für Teams, die eine visuelle Ebene des Projektmanagements mit KI-Unterstützung wünschen.

monday. com – die besten Features

Kategorisieren Sie Daten, extrahieren Sie wichtige Infos aus Texten oder Dateien, erkennen Sie Stimmungen, übersetzen Sie Inhalte oder verbessern Sie die Textqualität direkt in Boards mit mehreren KI-Features.

Erweitern Sie CRM-Workflows mit KI-Agenten wie AI Sales und AI Lead Agents, die Recherchen durchführen, die Kundenansprache personalisieren, potenzielle Kunden bereichern und E-Mail-Interaktionen zusammenfassen können, um die Pipeline-Interaktion zu beschleunigen.

Visualisieren Sie die Arbeit in Echtzeit mit intuitiven, farbcodierten Dashboards und Status-Updates in Echtzeit, damit Teams Hindernisse oder Fortschritte auf einen Blick erkennen können.

monday.com Vor- und Nachteile

Vorteile:

Das farbenfrohe Drag-and-Drop-Design ermöglicht eine schnelle Einarbeitung für nicht-technische Teams.

Bietet separate Produkte für CRM, Entwicklung und Servicemanagement, sodass Teams innerhalb derselben Plattform expandieren können.

Hunderte vorgefertigte Vorlagen beschleunigen das Setup für häufige Anwendungsfälle in allen Teams.

Nachteile:

Neue Benutzer können nur in gebündelten Schritten hinzugefügt werden (z. B. 3, 5, 10 Plätze auf einmal); Mindestplatzzahlen können die Budgetierung für kleine Teams erschweren.

Das Modell der Gastabrechnung kann zu unerwarteten Kosten führen.

Die Funktionen der Automatisierung und Integration variieren je nach Tarif, sodass Sie möglicherweise einen Plan upgraden müssen, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.

Preise für monday.com

Free

Standard: 14 $/Benutzer/Monat

Pro: 24 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2: 4,7/5 (über 14.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Die Benutzeroberfläche wirkt übersichtlich, flexibel und lässt sich leicht anpassen. Mit Boards, Automatisierungen, Dashboards und Vorlagen lassen sich auf einfache Weise Workflows erstellen, die die tatsächliche Arbeitsweise eines Teams widerspiegeln. Es unterstützt sowohl die strukturierte Projektplanung als auch die Koordination alltäglicher Aufgaben, und die klare Übersicht über Verantwortlichkeiten, Fristen und Fortschritt trägt dazu bei, Engpässe zu reduzieren.

3. Otter. ai (Am besten geeignet für KI-gestützte Transkription von Meetings und durchsuchbare Archive von Unterhaltungen)

👀 Wussten Sie schon? ClickUp hat herausgefunden, dass 27 % der Befragten mit Meetings zu kämpfen haben, bei denen es an Nachverfolgung mangelt, was zu verlorenen Aktionselementen, ungelösten Aufgaben und letztendlich zu einer unterdurchschnittlichen Produktivität führt.

Wichtige Informationen aus Ihren Meetings gehen oft in unübersichtlichen Notizen oder stundenlangen Aufzeichnungen verloren. Wenn Sie und Ihr Team immer noch Zeit damit verschwenden, Videos erneut anzusehen oder Kollegen zu fragen: „Was haben wir beschlossen?“, ist es an der Zeit, ein Tool wie Otter.ai auszuprobieren.

Otter.ai ist ein KI-gestütztes Transkriptionstool und Meeting-Manager, mit dem gesprochene Unterhaltungen genauso durchsuchbar werden wie schriftliche Dokumente. Sie können es mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, um Ihre Meetings in Echtzeit zu transkribieren.

Nach dem Meeting erstellt die KI von Otter Zusammenfassungen, extrahiert Aktionspunkte und identifiziert Sprecher, wodurch Ihre Anrufe besser umsetzbar werden. Obwohl es sich hervorragend für Meeting-Intelligence eignet, ersetzt es keine umfassenderen Wissensmanagement-Tools oder Projektdurchführungssysteme.

Otter. KI – die besten Features

Erfassen Sie automatisch Audioaufnahmen von Meetings und wandeln Sie diese in Text um, wobei zwischen den Sprechern unterschieden wird, um die Transkripte leicht verständlich zu machen.

Erhalten Sie komprimierte Zusammenfassungen, in denen Schlüssel-Entscheidungen hervorgehoben und während der Diskussion erwähnte Aktions-Elemente zusammengefasst werden.

Durchführen Sie eine Abfrage für vergangene Meetings nach Stichworten, Rednern oder Datum, um bestimmte Diskussionen zu finden, ohne Audio-Dateien durchgehen zu müssen.

Otter. ai Vor- und Nachteile

Vorteile:

Beherrscht mehrere Sprecher, Akzente und technische Terminologie gut

Nimmt automatisch an Meetings teil (natürlich mit Ihrer Berechtigung!) direkt in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams.

Team-Mitglieder können gemeinsam Transkripte markieren, kommentieren und bearbeiten.

Nachteile:

Konzentriert sich ausschließlich auf Meeting-Inhalte und geht nicht auf umfassendere Suchanforderungen von Unternehmen ein.

Die Transkriptionsqualität kann bei schlechter Audioqualität beeinträchtigt sein.

Die kostenlose Version hat einen Limit-Mechanismus für Transkriptionsminuten, sodass Vielnutzer möglicherweise zusätzliche Optionen in Betracht ziehen müssen.

Preise für Otter.KI

Grundlegend

Pro: 16,99 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter. KI?

Ein Benutzer auf Cap t erra gibt an:

Wir haben Otter.ai lange Zeit genutzt und schätzten seine zuverlässigen Transkriptions- und Notizfunktionen. Es hat uns bei der grundlegenden Erfassung von Meetings gute Dienste geleistet, und wir mochten die Möglichkeit, Audiodateien hochzuladen und die mobile App für persönliche Aufzeichnungen zu nutzen. Als unser Workflow jedoch komplexer wurde, brauchten wir ein Tool, das nicht nur transkribierte, sondern auch den Kontext von Unterhaltungen verstand und uns dabei half, Maßnahmen zu ergreifen.

📮ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um ihre berufliche Leistung zu steigern, indem sie sie für Meetings, E-Mails und Projekte einsetzen. Die meisten E-Mail-Apps und Plattformen für Projektmanagement verfügen zwar über integrierte KI-Features, diese sind jedoch möglicherweise nicht nahtlos genug, um Workflows über verschiedene Tools hinweg zu vereinheitlichen. Aber wir bei ClickUp haben den Code geknackt! Mit den KI-gestützten Features von ClickUp für das Meeting-Management können Sie ganz einfach Tagesordnungspunkte erstellen, Notizen aus Meetings erfassen, Aufgaben aus Meeting-Notizen erstellen und zuweisen, Aufzeichnungen transkribieren und vieles mehr – mit unserem KI-Notizbuch und ClickUp Brain. Sparen Sie bis zu 8 Meeting-Stunden pro Woche, genau wie unsere Clients bei Stanley Security!

4. Glean (Am besten geeignet für dedizierte KI-Suche in Unternehmen)

via Glean

👀 Wussten Sie schon? Auch heute noch verbringen Wissensarbeiter 60 % ihrer Zeit damit, in unverbundenen tools nach Informationen zu suchen.

Wenn Unternehmen wachsen, verbreitet sich Wissen schnell – und es wird schwieriger, eine zuverlässige Antwort zu finden, als neue Inhalte zu erstellen. Dokumente befinden sich in Drive. Entscheidungen werden in Slack-Threads getroffen. Der Kontext ist in Tickets, E-Mails und Wikis vergraben. Glean wurde genau für dieses Problem entwickelt.

Glean konzentriert sich auf eine Sache: die unternehmensweite Suche. Es verbindet sich mit einem großen Ökosystem von Arbeitsplatz-Tools und schafft eine einzige, berechtigungskonsistente Suchschicht über alle Tools hinweg. Mitarbeiter können Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten Antworten aus mehreren Quellen, anstatt Ordner zu durchsuchen oder zu raten, welche App die richtige Antwort enthält.

Glean zeichnet sich durch seine Such- und Relevanzfunktionen aus. Die Ergebnisse werden basierend auf Rolle, Aktivität und Zugriffsrechten personalisiert, was dazu beiträgt, Unübersichtlichkeit in großen Organisationen zu reduzieren.

Entdecken Sie die besten Features

Vereinheitlichen Sie die Suche in über 100 Apps mit einer einzigen Suchleiste für das gesamte Unternehmenswissen.

Respektieren Sie die Modelle der Sicherheit Ihres Unternehmens mit strenger, berechtigungsbasierter Indexierung.

Finden Sie proaktiv relevantes Wissen, basierend auf der aktuellen Arbeit der Benutzer.

Erfassen Sie Vor- und Nachteile

Vorteile:

Hervorragende Suchgeschwindigkeit und Relevanz auf Unternehmensebene

KI-gestützte Antworten liefern direkte Informationen statt nur einer Liste von Links.

Starke Position in Bezug auf Sicherheit und Compliance für große Unternehmen

Funktioniert gut in Umgebungen mit vielen tief verwurzelten tools.

Nachteile:

Es fügt Ihrem Tech-Stack ein weiteres tool hinzu, anstatt ihn zu konsolidieren.

Es verfügt nicht über native Projektmanagement- oder Ausführungsfeatures.

Am besten geeignet für mittelständische und große Unternehmen.

Preise einholen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sammeln Sie Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Glean?

Ein Benutzer auf G2 sagt:

Ich nutze Glean, um Wissen am Arbeitsplatz zu suchen, wodurch ich nicht mehr endlose Ressourcen durchforsten muss, da ich schnellen Zugriff auf benötigte Informationen habe. Es ist intuitiv, einfach zu bedienen und zieht Ressourcen zur Überprüfung der Genauigkeit heran.

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) verschwenden Zeit damit, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach arbeitsbezogenen Informationen zu durchsuchen. Und wenn sie diese nicht finden? Jeder Sechste greift auf persönliche Workarounds zurück – er durchforstet alte E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um die Informationen zusammenzufügen. ClickUp Brain macht die Suche überflüssig, indem es sofortige, KI-gestützte Antworten aus Ihrem gesamten Workspace und integrierten Drittanbieter-Apps liefert, sodass Sie ohne großen Aufwand das bekommen, was Sie brauchen.

5. Microsoft Copilot für Microsoft 365 (am besten geeignet für Teams, die in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind)

via Microsoft

Microsoft Copilot ist kein eigenständiges Suchtool, sondern arbeitet innerhalb des Microsoft-Ökosystems und hilft Benutzern, Kontext aus E-Mails, Meetings, Dateien und Chats zu extrahieren, ohne die bereits verwendeten Apps verlassen zu müssen. Es ist besonders effektiv, wenn die Arbeit stark auf Word, Excel, PowerPoint und Teams standardisiert ist und wenn Sicherheit und Compliance über die Identitätsschicht von Microsoft streng verwaltet werden.

Copilot kann aus einem Word-Dokument eine Präsentation erstellen, einen langen E-Mail-Thread zusammenfassen oder Aktionspunkte aus einem Teams-Meeting herausfiltern. Es eignet sich hervorragend für Teams, die bereits Microsoft-Tools verwenden, verliert jedoch schnell an Wert, wenn Ihre Workflows über die Microsoft-Tools hinausgehen und Sie Tools wie Slack, Figma oder Jira verwenden.

Die besten Features von Microsoft Copilot für Microsoft 365

Erstellen Sie Inhalte in Microsoft-Apps, indem Sie Dokumente, Folien und Tabellen mit Daten des Unternehmens entwerfen.

Nutzen Sie appübergreifende Intelligenz, um Informationen aus einer E-Mail zu extrahieren, eine Aufgabe in Planner zu erstellen oder eine Präsentation auf der Grundlage eines Protokolls eines Meetings zu generieren.

Fassen Sie Meetings und Unterhaltungen direkt in Teams und Outlook zusammen, um wichtige Punkte und nächste Schritte hervorzuheben.

Analysieren und bearbeiten Sie Daten in Excel mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache.

Vor- und Nachteile von Microsoft Copilot für Microsoft 365

Vorteile:

Fühlt sich für Teams, die bereits auf Microsoft 365 standardisiert sind, vertraut und wie eine native Lösung an.

Übernimmt automatisch das Identitäts-, Sicherheit- und Compliance-Modell von Microsoft.

Reduziert Reibungsverluste, indem KI in alltägliche Tools integriert wird.

Minimales Setup im Vergleich zu eigenständigen KI-Plattformen für Unternehmen

Nachteile:

Für Teams, die einen vielfältigen, nicht von Microsoft stammenden Tech-Stack verwenden, ist es weniger nützlich.

Für den Zugriff ist eine spezielle Lizenz für das Unternehmen erforderlich.

Die Reaktion kann langsam sein und manchmal werden allgemeine oder ungenaue Ergebnisse angezeigt.

Preise für Microsoft Copilot

Copilot Business: 21,00 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Zahlung)

Copilot Enterprise: 30,00 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Zahlung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot für Microsoft 365

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

Die Benutzeroberfläche ist anfängerfreundlich und einfach zu bedienen. Das Beste daran ist die Erstellung von KI-Agenten mithilfe von Prompts! Testen, veröffentlichen, freigeben, integrieren und viele weitere tolle Features!

6. Curiosity (Am besten geeignet für die datenschutzorientierte einheitliche Desktopsuche in lokalen und Cloud-Apps)

via Curiosity

Einige Teams möchten eine KI-gestützte Suche, können ihre Daten jedoch nicht in die Cloud senden. Wenn Ihr Unternehmen so strenge Datenschutzbestimmungen hat, ist dies genau das Richtige für Sie.

Curiosity verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz als Unframe KI, da es lokal auf Ihrem Gerät ausgeführt wird und Dateien, E-Mails und verbundene Apps indexiert, ohne Daten über externe Server zu leiten. Das macht es attraktiv für Einzelpersonen oder kleine Teams, die mit sensiblen Informationen, regulierten Daten oder strengen internen Datenschutzanforderungen arbeiten.

Anstatt als unternehmensweite Wissensschicht zu fungieren, wirkt Curiosity eher wie eine persönliche Intelligenzschicht. Es hilft Benutzern, Informationen in ihren eigenen lokalen und cloudbasierten Inhalten schnell zu finden und zusammenzufassen. Es ist schnell, offline-freundlich und von Grund auf datenschutzbewusst.

Die besten Features von Curiosity

Indizieren Sie Inhalte lokal in Dateien, E-Mails und verbundenen Apps und arbeiten Sie offline, sobald die Indizierung fertiggestellt ist.

Verbinden Sie Ihre E-Mails, Ihren Kalender, Ihren Cloud-Speicher und Ihre lokalen Dateien in einer einzigen durchsuchbaren Oberfläche.

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten, die aus Ihren indexierten Inhalten synthetisiert wurden.

Vor- und Nachteile von Curiosity

Vorteile:

Keine Bedenken mehr hinsichtlich der Verarbeitung sensibler Daten durch Cloud-Dienste von Drittanbietern

Lokale Indexierung liefert nahezu sofortige Ergebnisse ohne Netzwerklatenz.

Durchsuchen Sie Ihre Dateien und Notizen ohne Internetverbindung.

Nachteile:

Es ist nur für Desktop-Computer verfügbar, daher gibt es keinen Web- oder Mobilzugang.

Es benötigt lokalen Speicher und Rechenleistung, was sich auf die Leistung älterer Geräte auswirken kann.

Die Features für die Zusammenarbeit im Team sind nicht so robust wie bei Cloud-nativen Tools.

Neugierige Preisgestaltung

Entwickler: Kostenlos

Cloud Workspace: 500 € pro Workspace und Monat

Enterprise Workspace: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

AppSumo: 4,0/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Curiosity?

Die meisten Benutzer schätzen die schnelle, zuverlässige Suche, wie dieser Benutzer auf G2:

Einfach zu bedienen, findet es jedes Dokument über: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams usw. (fast jede Anwendung). Ich spare wertvolle Zeit, anstatt nach Dokumenten/Dateien zu suchen. Meine Daten bleiben sicher auf meinem Computer gespeichert.

7. Dust (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter KI-Assistenten mit Datenkonnektoren für Unternehmen)

via Dust

Einige Teams wollen kein allgemeines Suchtool. Sie wollen KI-Assistenten, die die Arbeitsweise ihres Geschäfts widerspiegeln.

Dust wurde für Unternehmen entwickelt, die benutzerdefinierte KI-Assistenten entwerfen möchten, die auf internen Daten trainiert und auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind – wie Vertriebsunterstützung, Kundensupport oder interne Wissensabfragen. Anstatt einen gemeinsamen Assistenten anzubieten, ermöglicht Dust Teams die Erstellung mehrerer, speziell entwickelter Agenten mit unterschiedlichen Anweisungen, Datenzugriffen und Verhaltensweisen.

Dust lässt sich in Notion, Slack, Google Drive und GitHub integrieren, um Ihren benutzerdefinierten Agenten Zugriff auf das Unternehmenswissen zu gewähren. Da es sich nicht um eine Plug-and-Play-Lösung handelt, eignet es sich am besten für Teams mit den technischen Fähigkeiten, diese Agenten zu konfigurieren und zu warten.

Die besten Features von Dust

Optimieren Sie, wie Agenten reagieren, welche Quellen sie priorisieren und wie sie mit verschiedenen Arten von Abfragen umgehen.

Verbinden Sie sich mit Ihren bestehenden Tools, um KI-Agenten Kontextwissen über Ihr Unternehmen zu vermitteln.

Steuern Sie, auf welche Daten jeder KI-Agent zugreifen kann und welche Mitglieder des Teams diese nutzen dürfen.

Vor- und Nachteile abwägen

Vorteile:

Vermeiden Sie die Einschränkungen von Einheitslösungen für Assistenten.

Starke Governance für den Zugriff auf Daten des Unternehmens

Gut geeignet für Unternehmen mit interner KI- oder Betriebsfachkompetenz.

Nachteile:

Sie benötigen spezielle Ressourcen für das technische Setup und die laufende Konfiguration.

Die Entwicklung und Optimierung benutzerdefinierter Agenten ist mit einem hohen Lernaufwand verbunden.

Im Vergleich zu etablierten KI-Tools für Unternehmen verfügt es über eine kleinere Community und ein kleineres Ökosystem.

Preise von Dust

Kostenlose Testversion verfügbar

Pro: 29 € pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung (100+ Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Dust?

Eine Meinung auf G2 lautet:

8. Onyx (Am besten geeignet für selbst gehostete Open-Source-KI-Suche für Unternehmen)

via Onyx

Benötigen Sie eine KI-Suche auf Enterprise-Niveau, möchten aber aus Compliance-Gründen die volle Kontrolle über Ihre Daten behalten? Proprietäre Cloud-Lösungen können Ihnen wie eine Black Box vorkommen, und Sie möchten möglicherweise eine Bindung an einen bestimmten Anbieter vermeiden.

Hier kommt Onyx (ehemals Danswer) ins Spiel. Es handelt sich um eine Open-Source-Suchplattform für Unternehmen, die Sie selbst auf Ihrer eigenen Infrastruktur hosten können. Sie bietet KI-gestützte Beantwortung von Fragen über interne Tools hinweg und gibt Unternehmen gleichzeitig vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle darüber, wie Daten indiziert, verarbeitet und gespeichert werden.

Als Alternative zu Unframe KI ist Onyx ideal für regulierte Branchen geeignet und bietet Unternehmen Kontrolle und Transparenz, die Cloud-Lösungen nicht bieten können.

Die besten Features von Onyx

Selbst gehostete KI-Suche für Unternehmen auf Ihrer eigenen Infrastruktur

Benutzerdefinierte Such- und Ranking-Logik, die an Ihre internen Anforderungen angepasst wird.

Verbindet sich mit Dutzenden von Tools, um KI-gestützte Suche und Beantwortung von Fragen zu ermöglichen.

Überprüfen Sie den Code, tragen Sie zu Verbesserungen bei oder passen Sie die Funktionen benutzerdefiniert an Ihre spezifischen Anforderungen an.

Vor- und Nachteile von Onyx

Vorteile:

Maximale Kontrolle über Datenstandort und Compliance

Das Open-Source-Modell verhindert steigende Kosten, wenn Ihr Team wächst.

Regelmäßige Updates und Verbesserungen durch die Open-Source-Community

Nachteile:

Für die Bereitstellung, Konfiguration und Wartung benötigen Sie ein technisches Team.

Der Support erfolgt über die Community, es sei denn, Sie entscheiden sich für den Support des Unternehmens.

Das Setup ist komplexer als bei cloud-nativen SaaS-Alternativen.

Preise für Onyx

Kostenlose Testversion verfügbar

Geschäft: 20 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Onyx-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Dropbox Dash (Am besten geeignet für Universal Search in Dropbox und verbundenen Cloud-Apps)

über Dropbox

Dropbox Dash wurde für Teams entwickelt, deren Arbeit sich bereits um Dropbox dreht, die aber intelligentere Möglichkeiten zum Auffinden und Organisieren von Inhalten über Ordner hinaus suchen.

Mit Dash können Sie Abfragen in natürlicher Sprache verwenden und Inhalte in „Stacks“ organisieren, um verwandte Informationen zu gruppieren.

Wie Unframe KI eignet sich Dash am besten für Teams, die sich auf die Dateisuche konzentrieren und nicht auf umfassendere Wissens- oder Ausführungsworkflows. Es verbessert die Auffindbarkeit innerhalb eines bestehenden Ökosystems, anstatt die Arbeit über verschiedene Tools hinweg zu vereinheitlichen.

Die besten Features von Dropbox Dash

Durchsuchen Sie Dropbox und verbundene Apps mit natürlicher Sprache, um synthetisierte Antworten zu erhalten.

Gruppieren Sie verwandte Dateien, Links und Inhalte aus verschiedenen Quellen in Sammlungen.

Greifen Sie über eine Browser-Erweiterung und eine Desktop-App von jedem Arbeitsplatz aus auf Dash zu, um schnelle Suchfunktionen zu nutzen.

Vor- und Nachteile von Dropbox Dash

Vorteile:

Reibungsloses Add-On für bestehende Dropbox-Benutzer

Konzentriert sich auf Suche und Organisation ohne die Komplexität vollständiger Tools für Projektmanagement.

Einfache, fokussierte Erfahrung mit minimalem Setup

Nützliche Brücke zwischen Speicher und Suche

Nachteile:

Besonders wertvoll für Teams, die bereits Dropbox verwenden.

Es verfügt nicht über robuste Funktionen für das Projektmanagement oder die Ausführung von Aufgaben.

Es handelt sich um ein relativ neues Produkt, dessen Features noch weiterentwickelt werden.

Preise für Dropbox Dash

In einem Dropbox-Plan enthalten

Dropbox Dash Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Dropbox Dash?

Eine G2-Bewertung lautet:

Anstatt zwischen verschiedenen Tools hin und her zu springen, kann ich die Universal Search nutzen, um Dateien, Links und Dokumente sofort zu finden – egal, ob sie sich in Dropbox, Google Drive, Slack oder anderswo befinden. Die KI-gestützten Verknüpfungen und Zusammenfassungen sparen mir außerdem viel Zeit, da ich schneller an die richtigen Informationen gelange und mich besser konzentrieren kann.

10. Notion (Am besten geeignet für flexibles Wissensmanagement mit KI-gestützter Suche und Erstellung von Inhalten)

via Notion

Für Teams, in denen sich das Wissen ständig weiterentwickelt, besteht die Herausforderung nicht nur darin, Informationen zu finden, sondern diese auch aktuell, mit Verbindung und nutzbar zu halten. Hier kommt Notion als Alternative zu Unframe KI ins Spiel.

Notion eignet sich am besten als lebendiger Wissenshub. Anstatt Informationen über verschiedene Tools hinweg zu indexieren, ermutigt es Teams, Dokumente, Notizen, Wikis und einfache Projekt-Tracker in einem flexiblen Workspace zu zentralisieren. Mit Notion AI können Teams Fragen stellen, Inhalte zusammenfassen oder Entwürfe direkt aus bereits dokumentierten Informationen erstellen.

Diese Flexibilität bedeutet, dass Sie Zeit in die Einrichtung Ihres Workspaces investieren müssen, um ihn an die Struktur spezieller Tools für Projektmanagement anzupassen.

Die besten Features von Notion

Generieren und verfeinern Sie Inhalte mithilfe von KI zum Schreiben, Zusammenfassen und Ideenfinden.

Erstellen Sie miteinander verbundene Datenbanken und zeigen Sie dieselben Daten in der Ansicht einer Tabelle, eines Kanban-Boards, eines Kalenders oder einer Zeitleiste an.

Kombinieren Sie Text, Datenbanken und Einbettungen, um benutzerdefinierte Systeme für jeden Anwendungsfall zu erstellen.

Starten Sie schnell mit Vorlagen für Wikis, Dokumente und interne Systeme.

Vor- und Nachteile von Notion

Vorteile:

Erstellen Sie praktisch jedes beliebige System, von Projekt-Trackern über CRMs bis hin zu Wissensdatenbanken.

Hervorragend geeignet für die Erstellung miteinander verbundener Wissensdatenbanken, in denen Informationen auf natürliche Weise miteinander verknüpft werden.

Nachteile:

Komplexe Setups haben eine steile Lernkurve, die neue Benutzer überfordern kann.

Bei sehr großen Datenbanken kann es zu Leistungseinbußen kommen.

Die nativen Features des Projektmanagements sind nicht so robust wie dedizierte PM-Tools.

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Benutzer/Monat

Geschäft : 24 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Hier ist eine gemischte Bewertung von Capterra:

Was ich an Notion am besten bevorzuge, ist definitiv die einfache Bedienbarkeit, selbst für Anfänger... Allerdings lassen die KI-Features zu wünschen übrig. Die KI von Notion ist deutlich weniger leistungsfähig als ChatGPT und bietet wenig überzeugende Funktionen. Die KI ist langsam und kommt bei der Verwendung auf Seiten mit umfangreichen Daten zu starken Verzögerungen, sodass sie oft mehrere Minuten lang einfriert.

Finden Sie das richtige tool, um Antworten in Maßnahmen zu verbinden.

Es gibt nicht die eine „beste“ Alternative zu Unframe KI. Und ehrlich gesagt ist genau das der Punkt.

Einige Teams benötigen bessere Meeting-Intelligenz. Andere legen großen Wert auf Datenschutz, benutzerdefinierte KI-Agenten oder die saubere und organisierte Verwaltung von Wissen. Das richtige Tool hängt davon ab, wie Ihr Team tatsächlich arbeitet – und nicht davon, wie eine Produktdemo aussieht.

Einige Dinge sind jedoch immer wahr.

Die Suche allein reicht nicht aus. Das Auffinden von Informationen ist nur dann von Bedeutung, wenn es zu Entscheidungen, Folgemaßnahmen oder Fortschritten führt.

Mehr tools bedeuten nicht immer mehr Produktivität. Das Hinzufügen einer weiteren Suchebene kann den Kontextwechsel erhöhen, anstatt ihn zu reduzieren.

Die leistungsstärksten Lösungen verbinden Erkenntnisse mit der Umsetzung. Tools, die Antworten direkt mit Aufgaben, Dokumenten und Workflows verknüpfen, helfen Teams, schneller und reibungsloser voranzukommen.

Wenn Suche, Dokumente, Aufgaben und Automatisierung zusammenkommen, wird das Umsetzen von Antworten in Maßnahmen zum Standard. Wenn es Ihr Ziel ist, Kontext-Wildwuchs zu reduzieren und Ihre Arbeit, Ihr Wissen und Ihre KI an einem Ort zu bündeln, probieren Sie ClickUp kostenlos aus und überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied ✨

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Unframe AI ist ein KI-gestütztes Tool für die Enterprise-Suche und das Wissensmanagement. Es hilft Teams dabei, Informationen in ihren verbundenen Apps und Datenquellen zu finden, indem es Antworten aus den Wissensdatenbanken des Unternehmens anzeigt.

KI-Produktivitäts-Tools konzentrieren sich auf intelligente Suche, Content-Generierung und automatisierte Erkenntnisse. Herkömmliche Tools für Projektmanagement legen den Schwerpunkt auf Nachverfolgung von Aufgaben, Zeitleisten und Workflow-Management, obwohl konvergente Plattformen wie ClickUp beide Funktionen kombinieren.

Ja, die meisten Alternativen bieten Integrationen mit gängigen Arbeitsplatz-Tools wie Slack, Google Workspace und Microsoft 365. Der Umfang dieser Integrationen variiert jedoch von einfachen Verbindungen bis hin zu umfassender bidirektionaler Synchronisierung oder einheitlicher Suche über alle verbundenen Apps hinweg.