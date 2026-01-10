Die 10 besten Alternativen zu Saner KI für 2026

Sie haben Saner KI genutzt, um Ihr „zweites Gehirn“ aufzubauen, und es eignet sich hervorragend, um Ideen festzuhalten und persönliche Zusammenhänge abzurufen.

Aber jetzt stoßen Sie auf eine Hürde. Ihre Notizen scheinen oft nichts mit Ihren tatsächlichen Projekten zu tun zu haben, und Ihr Team hat keinen Zugriff auf die brillanten Erkenntnisse, die Sie dokumentiert haben, was das Ergebnis frustrierender Informationssilos ist.

Dies schafft eine Kluft zwischen Denken und Handeln. Es ist also an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und einige solide Alternativen zu Saner KI zu entdecken!

Dieser Leitfaden enthält die besten Empfehlungen, die Ihnen dabei helfen, Wissen nicht nur zu erfassen, sondern auch umzusetzen.

Saner KI-Alternativen auf einen Blick

Hier ist eine kurze Zusammenfassung für den Einstieg:

Name des Tools Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp KI-gestützter konvergierter Workspace, der Ideen in die Tat umsetzt ClickUp Brain (kontextbezogene KI), ClickUp Docs, ClickUp Automatisierungen, KI-Felder, KI-Zuweisung, Super Agents, über 15 Ansichten, Kalender, Chat Free-Plan verfügbar, benutzerdefinierte Preise für kostenpflichtige Pläne Motion Kalenderorientierte KI-Terminplanung für vielbeschäftigte Berufstätige Automatische Terminplanung, intelligente Zeitblockierung, dynamische Neupriorisierung, Links zu Meetings Kein Free-Plan, kostenpflichtige Pläne beginnen bei 49 $/Monat. Notion AI Wissensintensive Teams, die benutzerdefinierte Datenbanken und Wikis erstellen KI-basiertes Schreiben und Zusammenfassungen, relationale Datenbanken, Fragen und Antworten im Workspace, Dokumente im Wiki-Stil Free-Plan verfügbar, KI in kostenpflichtigen Tarifen ab 24 $/Benutzer/Monat enthalten. Sunsama Achtsame, ADHS-freundliche Tagesplanung Geführte tägliche Planungsrituale, realistische Visualisierung der Workload, Kalender-Timeboxing Kein Free-Plan, kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Monat. Obsidian Datenschutzorientiertes persönliches Wissensmanagement Lokale Markdown-Notizen, bidirektionale Verknüpfungen, Grafikansicht, Plugin-Ökosystem Kostenlose Kern-App, optionale kostenpflichtige Add-Ons ab 5 $/Monat Mem KI-native Notizenerfassung mit automatischer Organisation Semantische Suche, automatische Tags, Anzeige verwandter Notizen, KI-Abruf Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Unbegrenzt Perfekte Erinnerung an digitale Aktivitäten und Meetings Durchsuchbarer Bildschirmverlauf, Transkription von Meetings, Abruf privater Zeitleisten Kein öffentlicher Free-Plan, Preise sind benutzerdefiniert (Meta-Ökosystem) Heptabase Visuelle Ideenfindung und Forschungsworkflows Räumliche Whiteboards, kartenbasierte Notizen, Forschungszusammenfassungen Kein Free-Plan, kostenpflichtige Pläne beginnen bei 11,99 $/Monat. Kapazitäten Objektorientierte Organisation persönlicher Kenntnisse Strukturierte Objekte mit Eigenschaften, automatische Backlinks, tägliche Notizen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat Tana KI-first strukturierte Notiztransformation Supertags mit Feldern, KI-Parsing, knotenbasierte Suche Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne noch offen/in Entwicklung

Warum Sie sich für Alternativen zu Saner KI entscheiden sollten

Die meisten „Second Brain “-Apps speichern Ihre Ideen, machen es jedoch schwierig, diese in echte Arbeit umzusetzen. Dies ist eine wachsende Herausforderung, da Büroangestellte heute an einem typischen Arbeitstag 11 verschiedene Anwendungen nutzen.

Sie benötigen eine Alternative, die Wissen nicht nur speichert, sondern auch nutzbar macht. Suchen Sie nach einem tool, das Folgendes bietet:

Ein gemeinsamer Workspace: Ihr Team benötigt Zugriff auf dieselben Informationen, um auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Ein breiterer Anwendungsbereich für KI: Sie benötigen eine KI, die Ihre Projekte und Aufgaben versteht, nicht nur Ihre Notizen.

Eine Brücke zur Umsetzung: Ihre Ideen sollten sich nahtlos in umsetzbare Aufgaben verwandeln lassen.

Einheitliche Workflows: Sie müssen die Tool-Flut beseitigen, statt Ihrem Stack eine weitere App hinzuzufügen.

Die besten Saner KI-Alternativen

1. ClickUp (Bester KI-gestützter konvergierter Workspace, der Projekte, Dokumente und Chat vereint)

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit der kontextbezogenen KI von ClickUp.

Die meisten KI-Tools stehen außerhalb Ihrer Arbeit und versuchen, diese im Nachhinein zu analysieren.

Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace verfolgt ClickUp einen disziplinierteren Ansatz, indem KI direkt in die Systeme eingebettet wird, in denen Arbeit erstellt, verfolgt und abgeschlossen wird. Das Ergebnis ist ein Workspace, in dem Intelligenz mit Live-Kontext über Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele und Kalender hinweg funktioniert.

So können Sie sich voll und ganz auf diese Zeiträume der Hyperkonzentration einlassen, ohne jemals zwischen Registerkarten wechseln zu müssen!

Ein typischer Workflow beginnt mit der Erfassung von Ideen. Mit ClickUp Brain und Talk-to-Text oder Inline-Eingabeaufforderungen können grobe Gedanken sofort in ClickUp-Dokumenten, zugewiesenen Kommentaren oder ClickUp-Aufgaben festgehalten werden. Da Brain Zugriff auf den Kontext des Workspaces hat, kann es diese Idee in eine strukturierte Aufgabe umwandeln, Prioritäten ableiten, Tags vorschlagen und sie ohne manuelles Setup mit der richtigen Liste, dem richtigen Ordner oder Space verknüpfen.

Von dort aus wird die Ausführungsplanung automatisiert statt prozedural. KI-Task Generation unterteilt die Arbeit anhand des Umfangs und historischer Muster in Unteraufgaben. KI-Felder können wichtige Details wie Aufwand, Risiko oder Kategorie direkt aus Beschreibungen und Meeting-Notizen extrahieren. Mit Automatisierungen und KI-Assign werden bei sich ändernden Bedingungen automatisch Verantwortlichkeiten und Statusaktualisierungen ausgelöst.

Nutzen Sie KI-Autofill-Eigenschaften für Aufgaben, weisen Sie Aufgaben automatisch zu und priorisieren Sie wichtige Aufgaben automatisch anhand vordefinierter Kriterien.

Die Terminplanung erfolgt auf Systemebene. Aufgaben werden in den ClickUp-Kalender übernommen, wo Prioritäten, Abhängigkeiten und Workload-Daten realistische Zeitleisten vorgeben. Bei Terminverschiebungen werden nachgelagerte Aufgaben automatisch aktualisiert, wodurch unsichere Projektpläne, die auf manueller Umplanung basieren, entfallen.

Wissen und Zusammenarbeit sind nach wie vor eng mit der Umsetzung verbunden. ClickUp Docs sind direkt mit Aufgaben verknüpft, sodass Entscheidungen, Spezifikationen und Kontexte nie aus dem Blickfeld geraten. ClickUp Chat hält Unterhaltungen mit Arbeitsaufgaben verknüpft, und KI-Zusammenfassungen können Threads oder Meetings in umsetzbare Folgemaßnahmen umwandeln, ohne dass dabei die Zuordnung oder Absicht verloren geht.

Erstellen und realisieren Sie Pläne schneller mit KI-Support für Ihre Aufgaben und Dokumente.

Super Agents in ClickUp erweitern dieses Modell über die Unterstützung hinaus bis hin zur Umsetzung. Diese Agenten überwachen Workflows, erkennen Hindernisse, decken Risiken auf und führen Routineschritte wie Änderungen des Status, Nachverfolgungen und Übergaben durch. Anstatt auf die Arbeit zu reagieren, verwaltet das System sie proaktiv innerhalb festgelegter Grenzen.

Erstellen Sie mit ClickUp Super Agents benutzerdefinierte KI-Agenten mit vorkonfigurierten Anweisungen und Persönlichkeiten.

Was ClickUp zu einer Alternative zu Saner AI macht, ist seine Architektur. Die KI arbeitet in Echtzeit mit First-Party-Arbeitsdaten in einem einheitlichen Modell aus Aufgaben, Personen und Prioritäten. Das bedeutet weniger Tools, weniger Kontextverlust und Workflows, die ohne ständige menschliche Eingriffe von der Idee bis zur Umsetzung verlaufen.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Brain: Dies ist die KI-Ebene, die in Ihrem gesamten Workspace funktioniert. Sie beantwortet Fragen zu Ihren Projekten, fasst Dokumente zusammen und generiert Inhalte mit vollständigem Kontext, da sie Ihre Aufgaben, Dokumente und Teamkommunikation versteht. Geben Sie einfach @brain in einen Aufgabenkommentar oder eine ClickUp-Chat-Nachricht ein, um eine Frage zu stellen, genau wie Sie es bei einem Teamkollegen tun würden.

ClickUp Docs: Verbinden Sie Ihre Wissensdatenbank mit ClickUp Docs direkt mit Ihrer Arbeit. Sie können Docs mit Aufgaben verknüpfen, in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten und sogar Aufgaben aus einem Dokument heraus erstellen, um die Lücke zwischen Wissen und Umsetzung zu schließen.

ClickUp Automations: Automatisieren Sie repetitive Arbeiten wie die Zuweisung von Aufgaben, die Aktualisierung des Status oder das Versenden von Benachrichtigungen mit ClickUp Automations, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

ClickUp Views : Visualisieren Sie Ihre Arbeit so, wie es für Ihr Team am sinnvollsten ist, mit über 15 anpassbaren ClickUp Views – darunter Listenansicht, Board, Kalender und Gantt – und arbeiten Sie dabei mit denselben zugrunde liegenden Daten. Visualisieren Sie Ihre Arbeit so, wie es für Ihr Team am sinnvollsten ist, mit über 15 anpassbaren ClickUp Views – darunter Listenansicht, Board, Kalender und Gantt – und arbeiten Sie dabei mit denselben zugrunde liegenden Daten.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Eliminiert Arbeitsaufwand: Konsolidiert Projektmanagement, Dokumentation und KI auf einer Plattform und reduziert so den Kontextwechsel. Konsolidiert Projektmanagement, Dokumentation und KI auf einer Plattform und reduziert so den Kontextwechsel.

KI mit vollständigem Arbeitskontext: Erhalten Sie mit ClickUp AI wirklich nützliche Unterstützung, die sich auf Ihre tatsächlichen Aufgaben und Dokumente stützt und nicht nur auf allgemeine Daten.

Wächst mit Ihnen mit: Die Plattform eignet sich gleichermaßen für die persönliche Produktivität und für große Teams im Unternehmen, sodass Sie nicht schnell an ihre Grenzen stoßen werden.

Nachteile:

Neue Benutzer müssen sich aufgrund der vielen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen möglicherweise erst einarbeiten.

Die mobile App wird verbessert, um die volle Leistungsfähigkeit der Desktop-Version zu erreichen.

Einige erweiterte Features sind möglicherweise nicht für alle Benutzer verfügbar.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich bin nach der Nutzung von Trello zu ClickUp gewechselt, und der Unterschied ist RIESIG. Trello ist okay, aber es versagt, sobald man anfängt zu skalieren und die Größe des Teams wächst. Die KI innerhalb der Aufgaben ist sehr nützlich und hilft bei Zusammenfassungen, Neuzuweisungen, der Suche nach Aufgaben und spart generell Zeit für kleine Dinge. Die Automatisierungen sind ebenfalls leistungsstark und können dabei helfen, viele sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Prioritäten usw. zu reduzieren. Sie können diese durch KI-Agenten ersetzen, die im Grunde genommen Automatisierungen auf Steroiden sind, lol. Ich mag es, sowohl eine Liste- als auch eine Board-Ansicht zu haben (im Gegensatz zu Asana, das nur eine Liste-Ansicht hat, und Trello, das nur eine Board-Ansicht hat). Die Chat-Kanäle erinnern an Slack, was großartig ist, da ich nicht für eine weitere Software bezahlen muss. Außerdem ist die Möglichkeit, Dokumente innerhalb einer Aufgabe zu erstellen, sehr nützlich, da man nicht zu Drive gehen, ein Google Doc erstellen und dieses dann innerhalb einer Aufgabe verknüpfen muss. Das hilft, den Überblick zu behalten. Auch die Möglichkeit, einen Clip (Loom) zu erstellen, ist super cool und meine bisher am häufigsten genutzte Funktion.

💟 Bonus: Saner AI hilft Ihnen dabei, Ideen festzuhalten und abzurufen, aber BrainGPT , die KI-Super-App von ClickUp, hilft Ihnen dabei, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Anstatt mit isolierten Notizen zu arbeiten, funktioniert BrainGPT über Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele und Ihren Kalender hinweg mit vollständigem Live-Kontext. Es kann Ideen in Aufgaben umwandeln, Arbeiten in Unteraufgaben unterteilen, Prioritäten vorschlagen und Automatisierungen als Auslöser nutzen, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen. Durch die Vereinheitlichung von Denken, Planen und Ausführen in einem System, nicht nur in einer Gedächtnisschicht.

2. Motion (am besten geeignet für kalenderbasierte KI-Terminplanung und automatische Zeitblockierung)

via Motion

Die meisten Berufstätigen leiden unter „Planungsparalyse“ – dem frustrierenden Zyklus, Aufgaben manuell in einem überfüllten Kalender hin und her zu verschieben, nur damit ein einziges Meeting um 10:00 Uhr den gesamten Tagesflow durcheinanderbringt.

Motion kehrt dieses Schema um, indem es Ihren Zeitplan wie einen lebenden Organismus behandelt. Anstatt Aufgaben in Lücken zu zwängen, geben Sie einfach Ihre Fristen und Prioritäten ein, und die KI-Engine erstellt den effizientesten Weg dorthin. Wenn Sie nachmittags eine Schicht übernehmen müssen oder ein Notruf eingeht, passt die Plattform Ihre verbleibenden Aufgaben sofort neu an.

Dies macht es zu einem leistungsstarken Tool für vielbeschäftigte Fachleute und Personen, die sich nach ihrem Kalender richten, aber sein Fokus auf der Terminplanung statt auf dem Projektmanagement kann für komplexe teamorientierte Arbeit einschränkend sein.

Die besten Features von Motion

Intelligente automatische Terminplanung: Die KI analysiert Ihren Kalender, Ihre Aufgabenfristen und Prioritäten, um Aufgaben automatisch in die besten Zeitfenster einzuplanen.

Prioritätsbasierter Zeitschutz: Er sorgt dafür, dass Ihre wichtigsten Arbeiten zuerst geplant werden, und schützt Ihre Konzentrationszeit davor, von Elementen mit niedrigerer Priorität aufgezehrt zu werden.

Links zur Terminbuchung für Meetings: Ein integriertes Feature zur Terminplanung ermöglicht es anderen, Termine mit Ihnen zu vereinbaren, die Ihre bestehenden Aufgabenverpflichtungen berücksichtigen.

Vor- und Nachteile von Motion

Vorteile:

Entlastet Sie von der kognitiven Belastung, entscheiden zu müssen, wann Sie an welcher Aufgabe arbeiten sollen.

Plant Ihren Tag dynamisch neu, wenn sich Pläne ändern

Fühlt sich für Benutzer, die bereits kalenderorientiert arbeiten, ganz natürlich an.

Nachteile:

Es fehlen umfassende Features für das Projektmanagement für komplexe Teamprojekte.

Die Bewertungsoptionen können eingeschränkt sein.

Weniger flexibel für Benutzer, die listenbasierte Workflows bevorzugen

Motion-Preise

Kostenlose Testversion

Pro KI: 49 $ monatlich

Business KI: 69 $ monatlich

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Motion?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich nutze Motion gerne, um meinen Kalender zu automatisieren. Es ist ein wirklich großartiges Tool für die Automatisierung, insbesondere die KI-Aufgabenautomatisierung und die Zeitblockierungsfunktionen. Ich finde es hilfreich, wenn ich überfordert bin, da es mir hilft, Prioritäten zu setzen, konzentriert zu bleiben und mich nicht in einer Vielzahl von Aufgaben und Prioritäten zu verlieren. Ich bin auch begeistert davon, wie Dinge automatisch verschoben und neu angepasst werden, basierend auf Prioritäten, Kalender und Fristen. Außerdem ermöglicht es die Synchronisierung mit Google Kalender, was sehr praktisch ist.

3. Notion KI (am besten geeignet für wissensintensive Teams, die benutzerdefinierte Datenbank-Workflows erstellen)

via Notion

Wenn Sie über eine komplexe Informationsarchitektur verfügen und ein flexibles System benötigen, das benutzerdefiniert auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann und über KI verfügt, die Sie beim Wissensmanagement unterstützt, könnte dieses Tool für Sie interessant sein.

Notion ist das tool zum Erstellen Ihres eigenen Workspaces. Mithilfe eines Systems aus relationalen Datenbanken und Inhaltsblöcken können Sie benutzerdefinierte Strukturen für jede Art von Informationen erstellen, vom Team-Wiki bis zum CRM. Notion AI ist nahtlos integriert und bietet Schreibunterstützung, Zusammenfassungen und die Möglichkeit, Fragen zu Ihren Inhalten zu stellen.

Diese ultimative Flexibilität ist die größte Stärke und zugleich die größte Herausforderung von Notion. Im Vergleich zu weniger flexiblen tools erfordert es einen erheblichen Aufwand für das Setup und die Wartung.

Die besten Features von Notion KI

KI-gestützte Fragen und Antworten: Verwandelt Ihren Workspace in eine abfragbare Wissensdatenbank, in der Sie Fragen stellen und Antworten aus Ihren Seiten und Datenbanken erhalten können.

Unterstützung beim Schreiben und bei der Bearbeitung: Hilft beim Verfassen von Inhalten, beim Verbessern bestehender Texte, beim Zusammenfassen langer Dokumente und beim Anpassen des Tons.

Automatisches Ausfüllen von Datenbanken: KI kann Datenbank-Eigenschaften basierend auf dem Inhalt der Seite automatisch ausfüllen und so die manuelle Dateneingabe reduzieren.

Vor- und Nachteile von Notion KI

Vorteile:

Dank unübertroffener benutzerdefinierter Anpassungsmöglichkeiten können Sie nahezu jeden Workflow erstellen.

Hervorragend geeignet für die Erstellung miteinander verbundener Wikis und Wissensdatenbanken

KI ist direkt in das Schreib- und Bearbeitungserlebnis integriert.

Nachteile:

Steile Lernkurve beim Aufbau und der Wartung komplexer Systeme

Bei sehr großen Datenbanken kann es zu Leistungseinbußen kommen.

Das Projektmanagement erfordert einen erheblichen manuellen Konfigurationsaufwand.

Preise für Notion KI

Kostenlose Testversion

Enthalten im Business-Plan und höher: Ab 24 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Notion KI

G2: 4,6/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich habe verschiedene Möglichkeiten zur Nutzung von Notion ausprobiert, Datenbanken zur Visualisierung wichtiger Daten erstellt und Notizen mit verschiedenen Formaten formatiert, um die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu verbessern. Was das Notieren an sich angeht, ist Notion recht effektiv. Die KI-Features lassen jedoch zu wünschen übrig. Die KI von Notion ist deutlich weniger leistungsfähig als ChatGPT und bietet wenig überzeugende Features. Die KI ist langsam, und bei der Verwendung auf Seiten mit umfangreichen Daten kommt es zu starken Verzögerungen, sodass das Programm oft mehrere Minuten lang einfriert. Insgesamt ist Notion ein durchschnittliches tool zum Notieren, das meine Erwartungen bei weitem nicht erfüllt. Aufgrund meiner unbefriedigenden Erfahrungen habe ich mich kürzlich entschlossen, zu Obsidian zu wechseln, das ich für benutzerdefinierte und nützliche Notizen viel besser geeignet finde.

4. Sunsama (Am besten geeignet für achtsame, ADHS-freundliche Rituale zur täglichen Planung)

via Sunsama

Es gibt dieses gefürchtete Gefühl, ständig von einer endlosen Liste mit Aufgaben überwältigt zu sein, und das schlechte Gewissen, nicht genug erledigt zu haben. Wenn der „Hustle Culture”-Ansatz zur Produktivität ins Leere läuft, brauchen Sie eine ruhigere, bewusstere Methode, um Ihren Tag zu planen.

Sunsama wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, weniger, aber besser zu arbeiten. Es führt Sie durch ein tägliches Planungsritual, bei dem Sie bewusst eine realistische Anzahl von Aufgaben für den Tag auswählen, deren Dauer abschätzen und sie in Ihrem Kalender zeitlich festlegen. Es wurde entwickelt, um Überlastung zu vermeiden und Ängste abzubauen.

Durch das Importieren von Aufgaben aus anderen Tools wie Asana und Trello fungiert es als tägliche Planungsebene zusätzlich zu Ihren bestehenden Systemen und eignet sich daher hervorragend für Einzelpersonen, jedoch nicht als vollständige Lösung für die Zusammenarbeit im Team.

Die besten Features von Sunsama

Geführte Tagesplanung: Ein morgendliches Ritual führt Sie durch die Überprüfung des Vortags, die Auswahl der Aufgaben für den aktuellen Tag und deren Planung.

Realistische Einschätzung der Workload: Zeigt Ihnen Ihre geplante Gesamtzeit im Vergleich zu Ihrer verfügbaren Zeit an und ermutigt Sie, Aufgaben zu verschieben, wenn Ihr Tag zu voll ist.

Multi-Tool-Aufgabenaggregation: Zieht Aufgaben aus Ihren anderen tools in eine einzige Oberfläche für den täglichen Plan.

Vor- und Nachteile von Sunsama

Vorteile:

Reduziert Überforderung und Ängste durch bewusste Einschränkungen

Das strukturierte Ritual ist hilfreich für Benutzer mit ADHS oder Entscheidungsmüdigkeit.

Lässt sich in Ihre bestehenden PM-Tools integrieren, anstatt eine Migration zu erzwingen.

Nachteile:

In erster Linie für die individuelle Planung, nicht für das Projektmanagement im Team

Die Bewertungsoptionen können eingeschränkt sein.

Es fehlt an Tiefe für die Nachverfolgung komplexer, mehrphasiger Projekte.

Preise für Sunsama

14 Tage kostenlose Testversion

Monatliches Abonnement: Ab 20 $ pro Monat

Sunsama-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sunsama?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich habe fast jedes Tool für Produktivität und Aufgabenmanagement ausprobiert, darunter (aber nicht ausschließlich) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike und Quire. Viele davon sind zwar solide Tools, aber ihnen fehlte das, was ich als „Sticky Factor“ bezeichnen würde. Sunsama hat einen Workflow, der für mich sehr gut funktioniert, mit einer Morgenroutine, die mir hilft, meinen Tag zu planen und mir eine Vision für den Tag zu geben, aber auch einen Blick auf die Woche. Es hilft mir aktiv, meine Effizienz zu maximieren, ohne meinen Tag zu überladen. Die Integration mit Google Kalender ist nahtlos, und zusammen kann ich meinen Tag mit weniger Stress verwalten und muss mir keine Sorgen machen, dass Dinge auf der Strecke bleiben.

5. Obsidian (Am besten geeignet für datenschutzorientiertes persönliches Wissensmanagement mit lokalem Speicher)

via Obsidian

Wenn Sie ein leistungsstarkes „zweites Gehirn” suchen, aber die vollständige Kontrolle über Ihre Daten behalten möchten, könnte dieses tool genau das Richtige für Sie sein.

Denn das Kernprinzip von Obsidian ist die Daten-Eigentümerschaft. Ihre Notizen sind einfache Markdown-Dateien, die lokal auf Ihrem Gerät gespeichert werden, nicht auf dem Server eines Unternehmens. Es verwendet ein System bidirektionaler Verknüpfungen, um eine „Graphen-Ansicht“ zu erstellen, ein visuelles Netz Ihrer miteinander verbundenen Ideen.

Die Funktionen können durch von der Community entwickelte Plugins erheblich erweitert werden, darunter auch solche, die KI-Funktionen hinzufügen.

Durch den Fokus auf Datenschutz und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten wird dieses Tool bevorzugt für das persönliche Wissensmanagement verwendet, erfordert jedoch mehr technisches Setup und bietet weniger integrierte Kollaborationsfunktionen als cloudnative Tools.

Die besten Features von Obsidian

Lokaler Markdown-Speicher: Ihre Notizen werden als Nur-Text-Dateien auf Ihrem Gerät gespeichert, sodass Sie Ihre Daten stets in einem portablen Format besitzen.

Bidirektionale Verknüpfung und grafische Ansicht: Erstellt ein visuelles Netz Ihrer miteinander verbundenen Ideen und hilft Ihnen so, Beziehungen aufzudecken, die Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen sind.

Erweiterbares Plugin-Ökosystem: Eine umfangreiche Bibliothek mit Community-Plugins erweitert das Angebot um Features wie KI-Assistenz, Kalender und Kanban-Boards.

Vor- und Nachteile von Obsidian

Vorteile:

Sie haben die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und den Datenschutz.

Keine Bindung an einen bestimmten Anbieter dank der Verwendung von Standard-Markdown-Dateien

Durch Themen und Hunderte von Plugins hochgradig anpassbar

Nachteile:

Steilere Lernkurve als die meisten Alternativen

Die Zusammenarbeit ist nicht integriert und erfordert technische Workarounds.

Die KI-Features haben eine Abhängigkeit von der Installation und Konfiguration von Plugins von Drittanbietern.

Preise für Obsidian

Free

Synchronisierung: 5 $ pro Monat

Veröffentlichen: 10 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Obsidian ist unglaublich schnell und anpassungsfähig. Ich schätze es sehr, dass ich die vollständige Kontrolle über meine Daten habe, da alle meine Notizen lokal im Nur-Text gespeichert werden.

6. Mem (Am besten geeignet für KI-native Notizenerfassung mit automatischer Organisation)

via Mem

Haben Sie sich schon einmal ein tool gewünscht, bei dem die KI das Ablegen und Abrufen für Sie übernimmt? Mem ist als „selbstorganisierender Workspace” konzipiert.

Sie erfassen Notizen, und die KI versieht sie automatisch mit Tags, verknüpft sie mit anderen Notizen und zeigt sie an, wenn sie relevant sind. Die semantische Suche versteht die Bedeutung hinter Ihren Abfragen, sodass Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen können, um das Gewünschte zu finden.

Dieser Ansatz erleichtert das Festhalten kurzer Gedanken. Allerdings bietet er weniger manuelle Kontrolle für Benutzer, die klare, organisierte Ordner bevorzugen.

Die besten Features von Mem

Semantische Suche und Abruf: Versteht Fragen in natürlicher Sprache, um relevante Notizen zu finden, auch ohne genaue Schlüsselwörter.

Automatische Organisation: Erstellt Verbindungen basierend auf Inhalten und macht manuelles Anlegen von Ordnern überflüssig.

Ähnliche Notizen anzeigen: Zeigt Ihnen automatisch ähnliche Inhalte aus Ihrer Wissensdatenbank an, während Sie schreiben.

Vor- und Nachteile von Mem

Vorteile:

Reduziert die Reibung beim Festhalten von Ideen

KI-gestütztes Abrufen fühlt sich wie eine Unterhaltung an

Verringert den Aufwand für die manuelle Organisation

Nachteile:

Weniger Kontrolle für Benutzer, die explizite Ordner-Strukturen bevorzugen

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit im Team

Ein neueres Produkt mit einem sich noch weiterentwickelnden Feature-Umfang

Mem-Preise

Free

Mem Pro: 12 $ pro Monat

Mem Teams: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mem

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Mem?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Viele Features zum Erstellen von Notizen fehlen. Die größte Lücke: Es gibt keine Möglichkeit, Zeilen in Ihren Notizen per Tastatur neu anzuordnen (einschließlich Aufzählungen und Nummerierte Listen). Unter den vielen Anwendungsfällen hierfür ist für mich der wichtigste das Überarbeiten von Notizen direkt nach einem Meeting. Das Verschieben von Zeilen und Absätzen ist ein wichtiger Teil des Überarbeitungsprozesses, wenn ich die Notizen organisiere, die ich während eines Meetings hastig getippt habe.

7. Limitless, übernommen von Meta (am besten geeignet für die perfekte Erinnerung an Ihre digitalen Aktivitäten und Meetings)

via Limitless

Sie vergessen ständig, wo Sie eine bestimmte Information gesehen haben. War sie auf einer Website versteckt, ging sie in einem Slack-Thread unter oder wurde sie nur kurz in einem Meeting erwähnt? Diese „digitale Amnesie” kostet Zeit und führt zu ständiger geistiger Erschöpfung.

Limitless, das kürzlich von Meta übernommen wurde, fungiert als durchsuchbares Gedächtnis für Ihr digitales Leben. Es zeichnet Ihren Bildschirm und Ton auf, um eine Privat-Zeitleiste mit chronologischem Aufbau aller Dinge zu erstellen, die Sie gesehen, gehört oder gesagt haben.

Ob es sich um ein bestimmtes Dokument handelt, das Sie vor drei Wochen gelesen haben, oder um den Kommentar eines Kollegen aus einem Meeting gestern – Sie können nach dem Moment suchen, und das tool findet ihn.

Auch nach dem Übergang zum Meta-Ökosystem bleibt das Kernversprechen ein orientierter Ansatz im Bereich des Datenschutzes, der sicherstellt, dass kein Detail übersehen wird.

Unbegrenzte besten Features

Durchsuchbarer Bildschirmverlauf: Indexiert Ihre Bildschirmaktivitäten, sodass Sie nach allem suchen können, was auf Ihrem Monitor angezeigt wurde.

Transkription und Abruf von Meetings: Erfasst und transkribiert automatisch Audioaufnahmen Ihrer Meetings, sodass jede Unterhaltung durchsuchbar ist.

Lokale Verarbeitung mit Fokus auf Datenschutz: Die Aufzeichnung und Erstellung des Indexes erfolgen auf dem Gerät, sodass Sie die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten behalten.

Unbegrenzte Vor- und Nachteile

Vorteile:

Keine frustrierende Suche mehr nach verlorenen Links, Nachrichten oder Dokumenten

So können Sie sich zu 100 % auf Unterhaltungen konzentrieren, ohne sich um das manuelle Notieren kümmern zu müssen.

Bietet eine einzigartige „Zeitleiste” Ihres gesamten Arbeitstages.

Nachteile:

Nach der Übernahme durch Meta konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie auf bestehende Benutzer und die Integration in die zukünftige Hardware von Meta.

Die Speicherung einer visuellen und akustischen Aufzeichnung Ihres Tages erfordert viel Space auf Ihrer Festplatte.

Es ist ein hervorragendes Gedächtnis-Tool, verfügt jedoch nicht über die aktiven Aufgaben- oder Projektmanagement-Features, die in herkömmlichen Apps für Produktivität zu finden sind.

Unbegrenzte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung (als Teil von Meta)

Unbegrenzte Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Heptabase (am besten geeignet für visuelles Ideenkartierung und ForschungsWorkflows)

via Heptabase

Lineare, textbasierte Notizen entsprechen möglicherweise nicht immer Ihrer Denkweise. Ihre Ideen sind ein Netz aus Verbindungen, und Sie benötigen ein tool, mit dem Sie diese räumlich darstellen können, um das Gesamtbild zu sehen.

Heptabase ist ein visuelles Notiztool für Forscher und Denker, die mit komplexen Informationen arbeiten. Notizen werden als Karten auf einem unendlichen Whiteboard dargestellt, sodass Sie sie anordnen, verbinden und gruppieren können, um Argumente zu entwickeln und Beziehungen zu verstehen.

Es wurde entwickelt, um den gesamten Forschungsprozess zu unterstützen, vom Sammeln von Quellen bis zur Synthese von Erkenntnissen.

Die besten Features von Heptabase

Räumliche Leinwand für visuelles Denken: Auf einem unendlichen Whiteboard können Sie Notizkarten räumlich anordnen, um Beziehungen darzustellen.

Unterstützung des Forschungsworkflows: Hervorragend geeignet zum Sammeln von Quellen, Extrahieren von Schlüsselpunkten und Anordnen dieser Punkte zum Aufbau von Argumenten.

Mehrere Whiteboards mit verbundenen Karten: Verwenden Sie dieselbe Notizkarte auf verschiedenen Whiteboards, um Informationen in mehreren Kontexten ohne Duplikate zu organisieren.

Vor- und Nachteile von Heptabase

Vorteile:

Intuitiv für Benutzer, die in Diagrammen und Mindmaps denken

Hervorragend geeignet, um komplexe Forschungsergebnisse zusammenzufassen und Muster zu erkennen.

Eine schöne, übersichtliche Benutzeroberfläche, die Ihnen nicht im Weg steht

Nachteile:

Weniger geeignet für Benutzer, die lineare, textbasierte Workflows bevorzugen.

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit im Team

Ein neues Produkt mit einer kleineren Benutzergemeinschaft

Preise für Heptabase

Pro: 11,99 $ pro Monat

Premium: 23,99 $ pro Monat

Heptabase-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Kapazitäten (Am besten geeignet für die objektorientierte Notizorganisation mit strukturierten Daten)

via Kapazitäten

Notizen können sich auf verschiedene Dinge beziehen, wie Personen, Bücher oder Projekte, die unterschiedliche Arten von Informationen erfordern. Die meisten Apps behandeln sie jedoch alle als generische Seiten. Dieser Mangel an Struktur macht Ihre Wissensdatenbank unübersichtlich und schwer für Abfragen zugänglich.

Capacities verwendet einen „objektorientierten” Ansatz. Anstelle von leeren Seiten erstellen Sie strukturierte „Objekte” für verschiedene Arten von Inhalten. Ein „Buch”-Objekt verfügt automatisch über Felder für Verfasser und Bewertung, während ein „Person”-Objekt Felder für Kontaktinformationen enthält. So entsteht eine übersichtliche, persönliche Datenbank ohne die Komplexität eines Tools wie Notion.

Dieser strukturierte Ansatz eignet sich hervorragend für den Aufbau eines persönlichen CRM oder die Nachverfolgung von Medien. Allerdings müssen Sie etwas Zeit für die Einstellung Ihrer Objekttypen aufwenden.

Kapazitäten Beste Features

Eingegebene Objekte mit Eigenschaften: Erstellen Sie strukturierte Objekte für verschiedene Inhaltstypen, um Ihre Informationen besser zu organisieren und nutzbar zu machen.

Automatische Verlinkung: Zeigt automatisch alle Stellen an, an denen ein Objekt erwähnt wird, und erstellt so ohne manuellen Aufwand ein Netzwerk von Verbindungen.

Übersichtliches, fokussiertes Design: Eine minimalistische Benutzeroberfläche reduziert Ablenkungen und hält den Fokus auf Ihren Inhalten.

Kapazitäten, Vor- und Nachteile

Vorteile:

Bietet eine hilfreiche Struktur, ohne zu starr zu sein.

Hervorragend geeignet für den Aufbau eines persönlichen CRM oder einer Medienbibliothek

Durchdachtes, eigenwilliges Design mit intelligenten Standards

Nachteile:

Erfordert ein anfängliches Setup, um Ihre Objekt-Typen zu definieren.

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit im Team

Kleineres Plugin-Ökosystem als bei etablierteren tools

Kapazitäten Preise

Free

Pro: 9,99 $ pro Monat

Believer: 12,49 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu den Kapazitäten

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Capacities?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Anfangs hat mich das völlig überfordert. Ich bin es gewohnt, Notizen in Ordnern oder endlosen Seiten zu sammeln. Hier? Hier ist alles ein Objekt. Projekte, Bücher, zufällige Ideen – man verwandelt sie in kleine Bausteine und erstellt Verbindungen zwischen ihnen. Ich habe drei Tage gebraucht, um mich damit anzufreunden. Aber als es dann klick gemacht hat? Das war magisch. Plötzlich waren meine täglichen Notizen mit einem persönlichen Projekt verknüpft, das wiederum mit einem Buchzitat verbunden war, das ich vor Monaten gespeichert hatte. Es fühlte sich an, als würden meine Gedanken endlich miteinander kommunizieren. Die Grafikansicht zeigt diese wilden Verbindungen, die ich nie geplant hatte. Daily Notes hat mich gerettet – perfekt für chaotische Morgenstunden. Man kann dort seine Gedanken ablegen und später die Fragmente in richtige Objekte verwandeln. Nachteile: Die Lernkurve ist REAL. Nichts für gelegentliche Notizenschreiber. Aber nach drei Wochen bin ich süchtig danach. Es ist nicht perfekt, aber es versteht, wie chaotisches Denken tatsächlich funktioniert. Es lässt mich umherwandern und zieht dann die Threads zusammen. Wenn Sie es leid sind, dass sich Notizen leblos anfühlen – probieren Sie es aus. Halten Sie einfach bis zum dritten Tag durch.

via Tana

Suchen Sie nach einem System, das diese Struktur automatisch erkennt und entsprechend handelt?

Tana ist ein leistungsstarkes tool für Benutzer, die hochstrukturierte Workflows erstellen möchten. Sein Kernfeature ist „Supertags“, Tags, die Felder und Verhaltensweisen enthalten.

Wenn Sie eine Zeile mit #Meeting taggen, können automatisch Felder für Teilnehmer und Aktionselemente hinzugefügt werden. Die KI kann auch unstrukturierten Text analysieren und diese Struktur für Sie anwenden.

Tana ist leistungsstark, hat aber eine steile Lernkurve. Wenn Sie eine einfache Lösung zum Notieren suchen, ist es möglicherweise mehr, als Sie brauchen.

Die besten Features von Tana

Supertags mit Feldern: Tags, die Struktur vermitteln und Freiform-Notizen in eine durchsuchbare Datenbank verwandeln.

KI-gestütztes Parsing: KI kann unstrukturierten Text verarbeiten und automatisch strukturierte Informationen wie Aufgaben und Termine extrahieren.

Leistungsstarke Live-Suchen: Erstellen Sie gespeicherte Suchen, die als dynamische, automatisch aktualisierte Ansichten Ihrer Daten dienen.

Vor- und Nachteile von Tana

Vorteile:

Beispiellose Flexibilität beim Aufbau benutzerdefinierter Informationssysteme

KI, die Ihnen hilft, Ihre Notizen zu strukturieren und nicht nur zusammenzufassen

Eine aktive und leidenschaftliche Community, die fortschrittliche Workflows freigibt

Nachteile:

Sehr steile Lernkurve, die einen erheblichen Zeitaufwand erfordert

Für Benutzer, die Einfachheit bevorzugen, kann dies überwältigend sein.

Noch im Early Access, mit sich weiterentwickelnden Features und einer Benutzeroberfläche

Tana-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tana?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Tana ist das Notiztool der Zukunft. Es kombiniert die besten Elemente eines Outliners und eines relationalen Notizsystems und integriert diese mit KI. Wenn Sie Wissensarbeiter oder Kreativer sind, sollten Sie sich dieses Tool auf jeden Fall ansehen.

Wählen Sie die richtige KI-Alternative für Ihren Workflow

Die beste Alternative zu Saner. KI hängt davon ab, welches Problem Sie tatsächlich lösen möchten.

Ist es ein chaotischer Kalender, eine fragmentierte Wissensdatenbank oder die Kluft zwischen Ideen und Umsetzung? Denken Sie daran, dass Sie kein tool mit mehr Features benötigen.

Sie benötigen eine Lösung, die Fragmentierung reduziert, anstatt stillschweigend eine weitere Ebene hinzuzufügen. Letztendlich ist das beste Tool für die Produktivität dasjenige, das Sie konsequent nutzen werden. Features sind weniger wichtig als die Frage, wie gut ein Tool zu Ihrem individuellen Denkstil und Workflow passt.

Sind Sie bereit zu sehen, wie ein konvergierter KI-Workspace die Lücke zwischen Wissen und Umsetzung schließt? Starten Sie noch heute mit ClickUp.