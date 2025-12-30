Die 11 besten KI-Alternativen für GEO (Generative Engine Optimization) im Jahr 2026

Wenn Sie beruflich mit SEO zu tun haben, kennen Sie wahrscheinlich diesen Moment: Ihre Rankings sehen stabil aus, Ihre Inhalte sehen gut aus, und dennoch verhält sich Ihr Traffic-Diagramm, als hätte es Lampenfieber.

Dann geben Sie Ihre Abfrage ein. Die Google KI-Übersichten werden zuerst angezeigt. Der Benutzer erhält eine Antwort, nickt und klickt nie. Diese Veränderung ist struktureller Natur. Gartner prognostiziert einen deutlichen Rückgang des traditionellen Suchverkehrs, da KI-Chatbots und virtuelle Agenten in den nächsten Jahren immer mehr Abfragen übernehmen werden .

Aus diesem Grund gibt es Profound AI und ähnliche Anbieter: um Ihnen dabei zu helfen, die Nachverfolgung zu durchführen, wo Ihre Marke in KI-generierten Antworten erscheint, nicht nur in blauen Links. Einige Tools konzentrieren sich auf KI-Crawler-Analysen und das Verfolgen von Zitaten. Andere konzentrieren sich auf die Erstellung und Optimierung von Inhalten für KI-Suchmaschinen.

In diesem Blog vergleichen wir Alternativen zu Profound AI, die generative Suchmaschinenoptimierung, KI-Nachverfolgung der Sichtbarkeit und Erwähnungsüberwachung auf den wichtigsten KI-Plattformen unterstützen, damit Ihr nächster Bericht mit Belegen versehen ist, die Sie freigeben können.

Die ClickUp SEO KPI Tracking Vorlage bietet Ihnen einen vorgefertigten Workspace, in dem Sie die Sichtbarkeit in Suchmaschinen überwachen, Korrekturen zuweisen und GEO-Arbeiten (Generative Engine Optimization) mit Eigentümern und Fristen verknüpfen können.

Was ist Profound KI?

Profound AI ist eine GEO- (Generative Engine Optimization) und KI-Sichtbarkeitsplattform, die Teams dabei unterstützt, zu verstehen, wo ihre Marke in KI-generierten Antworten erscheint, welche Quellen zitiert werden und wie sich diese Sichtbarkeit im Laufe der Zeit verändert.

Im Gegensatz zu klassischen SEO-Tools, die sich auf Rankings und Klicks konzentrieren, legen Tools im Profound-Stil den Schwerpunkt auf die Präsenz auf Prompt-Ebene in Systemen wie Google AI Overviews und großen LLM-Antwort-Engines und wandeln diese dann in nachverfolgbare Prozesse für Marken-, Inhalt- und Such-Teams um.

Teams suchen in der Regel nach Alternativen zu Profound KI, wenn sie eine andere Plattformabdeckung, bessere Workflow-Übergaben, klarere Zitiernachweise, günstigere Preise oder schnellere Berichte zur „Was hat sich geändert + Was ist als Nächstes zu erledigen?“-Berichterstellung benötigen.

Warum Sie sich für Profound KI Alternatives entscheiden sollten

Profound AI ist nützlich, aber der eigentliche Test ist nicht das Dashboard. Es geht darum, ob Sie die Sichtbarkeit der KI in Entscheidungen umsetzen können, die Ihr Team umsetzen kann. Wenn Sie über KI-Suchen und Google-KI-Übersichten berichten, benötigen Sie Antworten, die konsistent, verständlich und leicht zwischen den Teams des Unternehmens freigegeben werden können.

Hier ist eine kurze Checkliste, die Ihnen dabei hilft, die richtigen Profound KI-Alternativen für Ihren Workflow zu finden. Ein leistungsstarkes Tool sollte Folgendes können:

Führen Sie die Nachverfolgung der Sichtbarkeit der KI-Suche über KI-Plattformen und KI-Suchmaschinen hinweg durch

Überwachen Sie Markennennungen und Nachverfolgung von Zitaten innerhalb von KI-Übersichten und KI-generierten Antworten

Erfassen Sie die Trends zur Sichtbarkeit nach Thema, Absicht und Abfragen für die Optimierung der KI-Suche

Verbinden Sie Daten zur Sichtbarkeit mit der Erstellung und Optimierung von Inhalten, damit Korrekturen offensichtlich sind

Bieten Sie transparente Preise und kostenlose Testversionen an, damit Sie das Produkt ohne hohe Kosten für Unternehmen testen können.

Profound KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die 11 Alternativen zu Profound KI, damit Sie vergleichen können, wofür sich die einzelnen tools am besten eignen, bevor Sie sich mit den detaillierten Bewertungen befassen.

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* Scrunch KI Nachverfolgung der KI-Sichtbarkeit auf Quellcodeebene über alle wichtigen KI-Antwort-Engines hinweg Teamgröße: SEO-Teams, Teams für Inhalt, Agenturen KI-Nachverfolgung der Sichtbarkeit, Zitierüberwachung, Wettbewerbsvergleiche, Prompt-Audits, KI-Bot-Crawl-Analyse Ab 100 $/Benutzer/Monat Otterly. KI Leichte KI-Suchüberwachung für KI-Übersichten, ChatGPT und Perplexity Teamgröße: KMUs, Ersteller, Berater Prompt-Nachverfolgung, Protokolle zu Markennennungen, GEO-Audits, Looker Studio-Konnektor, KI-Modus-Add-Ons Ab 29 $/Monat AthenaHQ KI-Sichtbarkeit auf Enterprise-Niveau plus „Take Action”-Workflows Teamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen Plattformübergreifende KI-Sichtbarkeit, SOV der Wettbewerber, Erkennung von blinden Flecken, llms. txt-Tools, Analytics-Integrationen Ab 95 $/Monat Writesonic GEO-Nachverfolgung + Erstellung von Inhalten im selben Workspace Teamgröße: Content-Teams, SEO-Autoren KI-Nachverfolgung des Suchverhaltens, Content-Generator, Keyword-Sourcing, Bot-Traffic-Analyse, Chatsonic Ab 49 $/Monat Perplexity KI Schnelle, zitierte KI-Forschung für Teams für Inhalt und SEO Teamgröße: Alle Zitierte Antworten, Forschungsthreads, Modellwechsel, gemeinsam nutzbare Notizen Kostenlos; Pro ab 20 $/Monat Peec KI Nachverfolgung der Sichtbarkeit auf Prompt-Ebene mit Zitierkontext Teamgröße: Agenturen, SEO-Teams Tägliche Überwachung von Eingabeaufforderungen, Analyse von Quell-URLs, Stimmungsänderungen, Client-Workspaces Benutzerdefinierte Preisgestaltung Ahrefs Brand Radar Nachverfolgung der KI-Sichtbarkeit in Google AI Overviews und AI Mode Teamgröße: Mittelständisch bis zu Unternehmen KI-Share of Voice, Zitierkartierung, Themencluster, Reddit- und Video-Sichtbarkeit Pläne ab 129 $/Monat Nightwatch Rank-Tracker, die eine KI-Übersichtsüberwachung an einem Ort wünschen Teamgröße: Freiberufler, Agenturen Tägliche Rangüberprüfungen, SERP-Features-Nachverfolgung, Website-Audits, KI-Übersichts-Add-Ons Ab 39 $/Monat Rankability Content-Optimierung, die direkt mit der KI-Sichtbarkeit verknüpft ist Teamgröße: Content-Teams, SEO-Leiter KI-Analysator, Echtzeit-Optimierer, Keyword-Finder, Crawlability-Checker Ab 149 $/Monat SEMrush KI SE Toolkit KI-Sichtbarkeit, eingebettet in Ihren täglichen SEO-Workflow Teamgröße: Agenturen, Unternehmen Schnelle Nachverfolgung, KI-Sichtbarkeitsbewertung, Plattformfilter, Berichterstellung für Zitierungen Ab 199 $/Monat Brandwatch Überwachung von Markennennungen, die GEO-Workflows unterstützen Teamgröße: Marke, PR, Unternehmen Nachverfolgung von Erwähnungen, Stimmungsanalyse, Dashboards, Warnmeldungen, Wettbewerbsinformationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die 11 besten KI-Alternativen

Unternehmensteams, die eine detaillierte Nachverfolgung auf wichtigen KI-Plattformen benötigen, haben leistungsstarke KI-Optionen entwickelt, wie beispielsweise GEO-Tools (Generative Engine Optimization). Einige Tools sind leichter und effektiver, wenn Ihr primäres Ziel darin besteht, Markenerwähnungen zu überwachen, Änderungen in KI-Übersichten zu identifizieren und diese Informationen für die Erstellung und Optimierung von Inhalten zu nutzen.

Die folgende Liste enthält Tools für die Nachverfolgung der Sichtbarkeit, um Änderungen in der KI-Suche zu erklären und darauf zu reagieren, ohne dass die Berichterstellung zu einer zweiten Aufgabe wird.

1. Scrunch AI (am besten geeignet für die Nachverfolgung der Sichtbarkeit von KI auf Quellcodeebene)

Via Scrunch KI

Scrunch AI ist nützlich, wenn KI-generierte Antworten den ersten Klick erhalten. Sie können schnell überprüfen, ob Ihre Marke angezeigt wird. Sie können auch sehen, wo sie angezeigt wird. Und Sie können erkennen, auf welche Seiten verwiesen wird.

Dies ist bei der Aktualisierung von Inhalten hilfreich. Anstatt zu raten, was sich geändert hat, erhalten Sie einen Nachweis. Sie können für Ihre Kategorie relevante Eingabeaufforderungen verfolgen. Sie können die Ergebnisse in ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini und Google KI-Übersichten überprüfen.

Dann können Sie auf das reagieren, was Sie sehen. Aktualisieren Sie eine FAQ, die KI immer wieder von Wettbewerbern übernimmt. Korrigieren Sie Seiten, die selten zitiert werden. Fügen Sie klarere Quellen und aussagekräftigere Zusammenfassungen hinzu, wenn Ihre Inhalte zu dünn sind.

Wenn Ihr Ziel die Sichtbarkeit von KI ist, passt diese Strategie perfekt. Scrunch AI konzentriert sich auf KI-Erwähnungen und nicht nur auf klassische Rankings. Es hilft Ihnen, Änderungen mit bestimmten Seiten und bestimmten nächsten Schritten zu verbinden.

Die besten Features von Scrunch KI

Führen Sie die Nachverfolgung der Sichtbarkeit in ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini und Google KI-Übersichten durch

Überwachen Sie Zitate und Quellen, um zu sehen, aus welchen URLs KI-Antworten stammen

Führen Sie Seitenprüfungen durch, die technische Probleme aufzeigen, die den Crawling-Zugriff von KI-Bots blockieren können

Analysieren Sie die Präsenz Ihrer Mitbewerber mit Vergleichen auf Prompt-Ebene und Trends der Sichtbarkeit

Überprüfen Sie die Überwachung des KI-Bot-Traffics, um Crawler-Aktivitäten und Verweisungsmuster zu verstehen

Einschränkungen von Scrunch KI

Erreichen Sie schneller die Limit-Werte für den Prompt, wenn Sie mehrere KI-Plattformen für denselben Abfragesatz überwachen

Beobachten Sie gelegentliche Lücken der Nachverfolgung für bestimmte Eingabeaufforderungen oder Engines an bestimmten Tagen

Nutzen Sie APIs oder externe Tools für erweiterte White-Label-Workflows für die Berichterstellung

Preise für Scrunch KI

Explorer: 100 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 500 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Scrunch KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Scrunch KI?

Ein G2-Rezensent sagt:

Es erleichtert die Nachverfolgung der Prompts. Die automatisch generierten Prompts bieten Ihnen einen guten Ausgangspunkt für die Einrichtung einer Marke, und Sie können die Prompts verfeinern, sobald Sie sich besser mit der Landschaft vertraut gemacht haben. Die Liniendiagramme und Tagesansichten sind sehr leicht zu lesen (grün vs. rot).

Es erleichtert die Nachverfolgung der Prompts. Die automatisch generierten Prompts bieten Ihnen einen guten Ausgangspunkt für die Einrichtung einer Marke, und Sie können die Prompts verfeinern, sobald Sie sich besser mit der Landschaft vertraut gemacht haben. Die Liniendiagramme und Tagesansichten sind sehr leicht zu lesen (grün vs. rot).

🤔 Wussten Sie schon: Als Google 2024 die KI-Übersichten erweiterte, gab das Unternehmen bekannt, dass das Feature in großem Umfang eingeführt werde – in Berichten wurde angegeben, dass es schnell Hunderte Millionen Benutzer erreichen sollte und bis Ende 2024 über eine Milliarde Benutzer ansprechen sollte.

2. Otterly. KI (Am besten geeignet für die einfache Überwachung von KI-Suchen in Google AI Übersichten und anderen KI-Plattformen)

Wenn Sie nachweisen müssen, dass Ihre Marke in KI-Antworten erscheint, helfen vage Updates nicht weiter. Otterly. AI führt die Nachverfolgung der Sichtbarkeit in Google AI Overviews, ChatGPT und Perplexity mithilfe von Prompts durch, die echte Abfragen Ihrer Zielgruppe widerspiegeln.

Sie stellen die Eingabeaufforderungen einmal ein, Otterly. KI führt sie nach einem Zeitplan aus und protokolliert die Ergebnisse. So können Sie ganz einfach Nachweise mit Clients, Vorgesetzten oder Teamkollegen freigeben, die Belege wünschen.

Wenn sich die KI-Ergebnisse von Woche zu Woche ändern, können Sie schnell Rückgänge bei Erwähnungen, Verschiebungen bei Zitaten oder Konkurrenten, die Ihren Platz einnehmen, erkennen. Sie können dann anhand der tatsächlich referenzierten KI-Tools entscheiden, welche Seiten zuerst aktualisiert werden sollen.

Otterly. KI unterstützt auch die GEO-Planung (Generative Engine Optimization) mit einem Audit sowie einem Looker Studio-Konnektor, wenn Ihr Team diese Daten in bestehenden Dashboards haben möchte.

Otterly. Die besten Features von KI

Verfolgen Sie KI-Übersichten und Zitate in ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity und Microsoft Copilot

Erstellen Sie Markenberichte, die Markenerwähnungen und Domain-Zitate im Zeitverlauf verfolgen

Führen Sie generative Suchmaschinenoptimierungs-Audits mit monatlichen GEO-URL-Audit-Kontingenten je nach Plan durch

Importieren Sie KI-Sichtbarkeitsdaten in Google Looker Studio für kundenfertige Prozesse der Berichterstellung

Fügen Sie den Google KI-Modus und die Gemini-Nachverfolgung als kostenpflichtige Add-Ons hinzu, wenn Sie eine breitere Abdeckung benötigen

Otterly. Limite der KI

Benötigen Sie etwas Zeit, um die Metriken zu interpretieren und in Maßnahmen für die nächsten Schritte umzusetzen

Für kleinere Teams kann es teuer werden, wenn Sie höhere Prompt-Volumen benötigen

Markieren Sie gelegentliche Ungenauigkeiten oder Unregelmäßigkeiten in der Stimmungslage, die einer schnellen Überprüfung durch einen Menschen bedürfen

Otterly. KI-Preise

Lite: 29 $/Monat

Standard: 189 $/Monat

Premium: 489 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otterly. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Otterly. KI?

Ein G2-Rezensent freigab:

Generect hilft mir dabei, die Lücke in meinem SEO-Workflow zu schließen – was nach dem Klick passiert. Ich habe immer darum gebeten, QUALIFIZIERTEN TRAFFIC zu generieren, aber dieses tool hat mir dabei geholfen, den Flow dieses Traffics innerhalb des Produktkatalogs zu visualisieren.

Generect hilft mir dabei, die Lücke in meinem SEO-Workflow zu schließen – was nach dem Klick passiert. Ich habe immer darum gebeten, QUALIFIZIERTEN TRAFFIC zu generieren, aber dieses tool hat mir dabei geholfen, den Flow dieses Traffics innerhalb des Produktkatalogs zu visualisieren.

3. AthenaHQ (Am besten geeignet für die Überwachung von KI-Suchen auf Unternehmensebene mit integrierten „Take Action”-Workflows)

Via AthenaHQ

AthenaHQ ist nützlich, wenn Führungskräfte eine klare Antwort zur Sichtbarkeit von KI und nicht nur zu SEO-Rankings wünschen. Es zeigt, wo Ihre Marke in Google AI Overviews und anderen KI-Tools wie ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude und anderen erscheint.

AthenaHQ hilft Ihnen auch, wenn Sie eine Übersicht über die Konkurrenz benötigen. Mit diesem Tool können Sie Wettbewerber nebeneinander verfolgen und vergleichen, wie jede Marke bei denselben Eingaben angezeigt wird. Dieses Feature erleichtert es, Veränderungen im Share of Voice zu erklären, wenn sich KI-Antworten ändern.

Diese Software dient nicht nur der Berichterstellung. Dieses tool kann Ihnen Maßnahmen auf und außerhalb Ihrer Website aufzeigen, mit denen Sie die Auffindbarkeit Ihrer Seiten in KI-Antworten verbessern können. So gelangen Sie von „wir sind zurückgefallen“ zu „das sind unsere Verbesserungsmaßnahmen“.

Wenn Sie mehr Kontrolle benötigen, unterstützt AthenaHQ Optionen wie smart robots.txt und llms.txt, um zu verwalten, wie KI-Crawler auf Ihre Website zugreifen. Dieses Tool eignet sich gut für Teams, die Überwachung und Nachverfolgung in einem Workflow wünschen.

Die besten Features von AthenaHQ

Verfolgen Sie die Sichtbarkeit der KI-Suche in ChatGPT, Perplexity, Google AI Übersicht, Google AI Mode, Gemini, Claude, Copilot, Grok und mehr

Vergleichen Sie Wettbewerber mit Hilfe von Nachverfolgung des Wettbewerbs, Imitation und Prompt-Variationen.

Verbinden Sie die KI-Sichtbarkeit mit den Website-Ergebnissen mithilfe von Google Analytics und Google Search Console-Integrationen

Verbessern Sie Ihre Content-Strategie mit KI-Blindspot-Erkennung, Content-Lücken und Content-Optimierungs-Workflows

Steuern Sie das Crawling mit dynamischem KI-Crawling und intelligenten Robotern. txt- und llms.txt-Verwaltung

Limitierungen von AthenaHQ

Beachten Sie gelegentliche kleinere Störungen, die auf Feedback der Benutzer basieren

Möchten Sie je nach Anwendungsfall tiefere Einblicke in bestimmte Bereiche erhalten?

Verwalten Sie die Nutzung mit einem kreditbasierten Modell, da 1 Guthaben einer KI-Antwort entspricht.

Preise für AthenaHQ

Selbstbedienung: 95 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AthenaHQ

G2: 4,9/5 (über 15 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über AthenaHQ?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich mag die praktischen, sofort einsatzbereiten Berichte von AthenaHQ, die die Analyse von Anfang an übersichtlicher machen. Die Einrichtung war unkompliziert, insbesondere das Hinzufügen von Eingabeaufforderungen und die Nachverfolgung.

Ich mag die praktischen, sofort einsatzbereiten Berichte von AthenaHQ, die die Analyse von Anfang an übersichtlicher machen. Die Einrichtung war unkompliziert, insbesondere das Hinzufügen von Eingabeaufforderungen und die Nachverfolgung.

4. Writesonic (Am besten geeignet für Teams, die GEO-Nachverfolgung und Erstellung von Inhalt an einem Ort wünschen)

Via Writesonic

Wenn Ihre Arbeit zur Sichtbarkeit von KI zwischen „Inhalte erstellen” und „Überprüfen, ob sie in KI-Antworten angezeigt werden” aufgeteilt ist, bringt Writesonic diese Schritte näher zusammen. Sie können Seiten entwerfen und verfeinern und dann die Nachverfolgung durchführen, ob Ihre Marke tatsächlich in KI-generierten Ergebnissen aufgegriffen wird.

Was den Inhalt angeht, hilft Ihnen Writesonic mit seinen KI-Tools dabei, schneller zu planen und zu schreiben. Dies ist nützlich, wenn Sie eine neue Landingpage veröffentlichen, einen alten Blogbeitrag aktualisieren oder unterstützende Inhalte zu einem wichtigen Thema erstellen möchten, ohne jedes Mal von vorne anfangen zu müssen.

Auf der Überwachungsseite helfen Ihnen die GEO-Features von Writesonic bei der Nachverfolgung der Sichtbarkeit der KI-Suche, mit Eingabeaufforderungen, die widerspiegeln, wie Menschen tatsächlich Fragen stellen. So lässt sich leichter erkennen, bei welchen Themen Sie erfolgreich sind, welche Sie verpassen und wo stattdessen Ihre Konkurrenten auftauchen.

Dieses Tool unterstützt auch eine intelligentere Priorisierung. Sie können Sichtbarkeitsmuster und KI-gesteuerte Verkehrssignale verwenden, um zu entscheiden, was zuerst aktualisiert werden soll, sodass Ihr Team Zeit für Seiten aufwendet, die am ehesten die KI-Präsenz verbessern, und nicht nur für Seiten, die dringend erscheinen.

Die besten Features von Writesonic

Verfolgen Sie die Sichtbarkeit von KI-Suchen mit KI-Nachverfolgung (GEO) und täglicher Prompt-Überwachung

Überwachen Sie den KI-Bot-Traffic, um neben Ihren üblichen Prüfungen zur Sichtbarkeit auch die Aktivitäten von KI-Crawlern zu verstehen

Erweitern Sie die Abdeckung von Prompts mithilfe von Keyword- und Community-Quellen wie Ahrefs und Reddit

Erstellen und optimieren Sie Inhalte mit KI-Artikelgenerierung und Workflows zur Inhaltsoptimierung

Nutzen Sie Chatsonic für SEO- und Marketing-Chats mit Zugriff auf mehrere KI-Modelle

Limit von Writesonic

Erforderlich ist eine Überprüfung durch Menschen für den letzten Schliff und die Markenstimme, insbesondere bei Seiten mit hohem Risiko.

Es besteht eine starke Abhängigkeit von der Qualität der Eingabe, sodass die Ergebnisse zwischen den Autoren des gleichen Teams variieren können

Basierend auf Benutzer-Feedback erscheint es für kleinere Teams in höheren Stufen teuer.

Preise von Writesonic

Lite: 49 $/Monat

Standard: 99 $/Monat

Professional: 249 $/Monat

Erweitert: 499 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2: 4,7/5 (über 2.070 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Writesonic?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Eine der Eigenschaften, die ich an Writesonic besonders schätze, ist die Vielfalt der unterstützten Inhaltsformate. Egal, ob ich einen Blogbeitrag entwerfen, Social-Media-Bildunterschriften erstellen oder einen E-Mail-Newsletter schreiben muss – Writesonic ist immer zur Stelle. Und die Tatsache, dass es Inhalte für SEO und Engagement optimieren kann, ist ein großer Bonus für unsere Online-Sichtbarkeit.

Eine der Eigenschaften, die ich an Writesonic besonders schätze, ist die Vielfalt der unterstützten Inhaltsformate. Egal, ob ich einen Blogbeitrag entwerfen, Social-Media-Bildunterschriften erstellen oder einen E-Mail-Newsletter schreiben muss – Writesonic ist immer zur Stelle. Und die Tatsache, dass es Inhalte für SEO und Engagement optimieren kann, ist ein großer Bonus für unsere Online-Sichtbarkeit.

5. Perplexity AI (am besten geeignet für die schnelle KI-Suche mit zitierten Antworten)

Via Perplexity

Wenn Sie genug von KI-Antworten haben, die sich wie Vermutungen anfühlen, bietet Ihnen Perplexity AI eine schnellere Möglichkeit, das zu überprüfen, was Sie sehen. Sie stellen eine Frage und erhalten eine Antwort, die eher einem Recherche-Tool ähnelt, sodass Sie schnell überprüfen können, woher die Informationen stammen.

Dies ist hilfreich, wenn Sie Briefings verfassen, Strategiedokumente erstellen oder die Aussagen Ihrer Mitbewerber überprüfen. Anstatt zwischen einer Vielzahl von Registerkarten hin und her zu springen, können Sie einen einzigen Thread verwenden, um Inputs zu sammeln und Ihre Argumentation übersichtlich zu halten.

Perplexity KI eignet sich auch gut für iterative Recherchen. Stellen Sie eine erste Frage, verengen Sie dann den Blickwinkel, vergleichen Sie Optionen oder ziehen Sie Beispiele heran, die zu Ihrer Zielgruppe und Ihrem Markt passen.

Wenn Sie täglich viele Anfragen wie „Können Sie das beschaffen?“ erhalten, kann Perplexity KI Ihnen dabei helfen, kurze Fragen in nützliche Notizen umzuwandeln, die Sie mit Ihrem Team freigeben können.

Die besten Features von Perplexity KI

Beantwortet Fragen mit zitierten Quellen, sodass Sie diese schnell überprüfen können

Verfeinert die Ergebnisse mit Folgefragen, ohne die Suche neu zu starten

Wechselt je nach Tiefe und Ton zwischen verschiedenen KI-Modellen

Speichert und ruft Forschungsthreads für wiederholbare Workflows erneut auf

Teilt Ergebnisse für eine schnellere Abstimmung zwischen den Beteiligten

Einschränkungen von Perplexity KI

Erfordert eine sorgfältige Formulierung der Abfrage, um zu allgemeine oder gemischte Ergebnisse zu vermeiden

Bietet weniger markenspezifische Workflow-Kontrollen als dedizierte GEO-Plattformen

Behält viele erweiterte Funktionen hinter kostenpflichtigen Plänen

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Max: 325 $/Monat pro Benutzer

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Perplexity KI?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ich habe Perplexity verwendet, um mit KI zu experimentieren, aber mir wurde schnell klar, dass es ein großartiges Suchwerkzeug ist, viel besser als Google: Es überschwemmt Sie nicht mit Werbung oder bezahlten Anzeigen und liefert Ihnen immer relevante Ergebnisse. Das Beste daran ist jedoch das Feature, dass die Quellen direkt verknüpft sind, sodass Sie selbst beurteilen können, ob diese zuverlässig sind – und bisher waren sie das immer.

Ich habe Perplexity verwendet, um mit KI zu experimentieren, aber mir wurde schnell klar, dass es ein großartiges Suchtool ist, viel besser als Google: Es überschwemmt Sie nicht mit Werbung oder bezahlten Anzeigen und liefert Ihnen immer relevante Ergebnisse. Das Beste daran ist jedoch das Feature, dass die Quellen direkt verknüpft sind, sodass Sie selbst beurteilen können, ob diese zuverlässig sind – und bisher waren sie das immer.

6. Peec /AI (am besten geeignet für die promptaufbauende KI-Sichtbarkeitsnachverfolgung mit Zitierkontext)

Via Peec KI

Wenn Sie in ChatGPT nach einem Geld-Keyword suchen und ein Konkurrent an erster Stelle erscheint, hilft Ihnen Peec AI dabei, herauszufinden, was passiert ist. Es macht die Sichtbarkeit von KI zu etwas, das Sie im Laufe der Zeit verfolgen können, sodass Sie sich nicht auf Screenshots und Bauchgefühle verlassen müssen.

Mit Peec /AI können Sie Eingabeaufforderungen auf KI-Plattformen wie ChatGPT und Perplexity überwachen. Sie können auch sehen, welche Quellen zitiert werden, sodass Sie KI-Antworten mit den Seiten und Quellentypen verbinden können, die sie beeinflussen.

Dieses Feature ist für die praktische Berichterstellung nützlich. Richten Sie die für Ihre Pipeline relevanten Eingabeaufforderungen ein. Überprüfen Sie dann die Trends in Bezug auf Sichtbarkeit und Erwähnungen, wenn sich die Ergebnisse ändern.

Sobald Sie sehen, was zitiert wird, können Sie darauf reagieren. Nutzen Sie diese Signale, um zu entscheiden, welche Seiten aktualisiert werden sollen, welche Themen als Nächstes behandelt werden sollen und welche Inhalte am ehesten Sichtbarkeit in KI-Antworten erzielen.

Die besten Features von Peec KI

Verfolgen Sie die Sichtbarkeit der KI-Suche auf Prompt-Ebene in ChatGPT, Perplexity und AI Overviews

Überwachen Sie Zitate und Quell-URLs, um zu verstehen, was KI-Antworten beeinflusst

Führen Sie täglich Prompts aus und analysieren Sie große Mengen von KI-generierten Antworten in großem Maßstab

Segmentieren und überwachen Sie Quellen im Zeitverlauf, um Veränderungen in der Sichtbarkeit und Stimmung zu erkennen

Unterstützen Sie die Berichterstellung im Agenturstil mit Pitch-Workspaces für kundenfertige Daten zur Sichtbarkeit

Einschränkungen von Peec KI

Bieten Sie derzeit nur ein Limit an Bewertungen durch Dritte an, sodass die Validierung noch in den Anfängen steckt

Erheben Sie zusätzliche Gebühren für einige zusätzliche Modelle, was für die Überwachung der KI-Suche in Unternehmen von Bedeutung sein kann.

Aktualisieren Sie die Daten täglich, damit sie nicht für die Echtzeitüberwachung ausgelegt sind.

Preise für Peec KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Peec KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Peec KI?

Ein G2-Rezensent sagte:

Es ist einfach zu bedienen, das Setup geht extrem schnell, Sie erhalten sofortige Einblicke und endlich Daten, um besser zu verstehen, wo und wie Ihre Marke in LLMs erwähnt wird. Was mir besonders gefällt, ist, dass ich auch die zitierten URLs sehen kann.

Es ist einfach zu bedienen, das Setup geht extrem schnell, Sie erhalten sofortige Einblicke und endlich Daten, um besser zu verstehen, wo und wie Ihre Marke in LLMs erwähnt wird. Was mir besonders gefällt, ist, dass ich auch die zitierten URLs sehen kann.

7. Ahrefs Brand Radar (am besten geeignet für die Nachverfolgung der KI-Sichtbarkeit in Google AI Overviews, AI Mode und anderen Antwort-Engines)

Via Ahrefs

Ahrefs Brand Radar hilft Ihnen bei der Beantwortung der Frage „Sind wir tatsächlich in der KI vertreten?“ mit Daten, die für die Berichterstellung verwendet werden können, und nicht mit Screenshots. Es wurde für die KI-Suchüberwachung in Google AI Overviews, AI Mode und anderen wichtigen KI-Plattformen entwickelt, sodass Sie Muster bei der Nachverfolgung der Ergebnisse verfolgen können.

Ahrefs Brand Radar bildet den Anteil Ihrer KI an der Gesamtkommunikation ab und zeigt die Quellen hinter KI-Antworten an. Außerdem gruppiert es Eingabeaufforderungen nach Themen, sodass Sie Momente, in denen Sie „verschwunden“ sind, in eine übersichtliche Liste mit Inhaltskorrekturen umwandeln können.

Ahrefs Brand Radar führt auch die Nachverfolgung der Sichtbarkeit an Orten wie Reddit und YouTube durch, wo Nachfrage und Markennennungen oft ihren Anfang nehmen. So lässt sich leichter erkennen, wo über Ihre Marke gesprochen wird und was als Nächstes verbessert werden sollte.

Die besten Features von Ahrefs Brand Radar

Verfolgen Sie echte KI-generierte Antworten in Google AI-Übersichten, AI Mode, ChatGPT, Copilot, Gemini und Perplexity

Vergleichen Sie die Sichtbarkeit der KI-Suche mit der Ihrer Mitbewerber mithilfe von AI Share of Voice.

Cluster Prompts nach Themen, um Inhaltslücken zu erkennen und einen Plan für die Inhaltsoptimierung zu erstellen

Identifizieren und priorisieren Sie KI-Zitate, die dazu beitragen, dass Ihre Marke häufiger angezeigt wird

Überwachen Sie die Sichtbarkeit auf Reddit und die Sichtbarkeitssignale von Videos, die damit zusammenhängen, wie Menschen über Ihre Marke sprechen

Limit von Ahrefs Brand Radar

Für den Zugriff auf Berichte zu Suchnachfrage und Web-Sichtbarkeit ist ein kostenpflichtiger Ahrefs-Plan erforderlich.

Bieten Sie einige Module für die Sichtbarkeit als „in Kürze verfügbar“ an, sodass die Abdeckung je nach Ihren Anforderungen ungleichmäßig erscheinen kann

Wenn Sie alle KI-Plattformen für eine umfassende Nachverfolgung benötigen, müssen Sie mit hohen Kosten für das Unternehmen rechnen.

Preise für Ahrefs Brand Radar

Lite: 129 $/Monat

Standard: 249 $/Monat

Erweitert: 449 $/Monat

Enterprise: 1.499 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Ahrefs Brand Radar Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 570 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Ahrefs Brand Radar?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was ich an Ahrefs am meisten schätze, ist die Zuverlässigkeit und Tiefe der Daten in allen tools. Der Backlink-Index ist einer der robustesten in der Branche, und ich nutze ihn täglich, um die Strategien von Mitbewerbern zu untersuchen, die Verteilung von Ankertexten zu analysieren und Trends beim Linkwachstum zu beobachten.

Was ich an Ahrefs am meisten schätze, ist der Wert der Zuverlässigkeit und Tiefe der Daten in allen tools. Der Backlink-Index ist einer der robustesten in der Branche, und ich nutze ihn täglich, um die Strategien von Mitbewerbern zu untersuchen, die Verteilung von Ankertexten zu analysieren und Trends beim Linkwachstum zu beobachten.

8. Nightwatch (Am besten geeignet für Teams der Nachverfolgung von Rankings, die auch eine Überwachung durch KI-Übersichten wünschen)

Via Nightwatch

Nightwatch hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Sichtbarkeit in Suchmaschinen, ohne sich mit Tabellenkalkulationen herumschlagen zu müssen. Es ist nützlich, wenn Sie einen Ort benötigen, an dem Sie Rankings, SERP-Änderungen und Signale, die KI-generierte Antworten beeinflussen können, überwachen können.

Nightwatch ist praktisch für Teams, die gleichzeitig SEO und generative Suchmaschinenoptimierung betreiben. Wenn eine wichtige Seite von der ersten Seite verschwindet, können Sie die Rangänderung sehen, was stattdessen angezeigt wurde (Features auf der SERP, Bewegungen der Wettbewerber) und wo sich diese Verschiebung darauf auswirken könnte, wie KI-Plattformen Themen zusammenfassen oder referenzieren.

Nightwatch erleichtert auch die Arbeit bei Rückgang des Traffics. Sie können „was sich geändert hat“ mit unterstützendem Kontext wie Keyword-Bewegungen, SERP-Volatilität und Nachverfolgung auf Seite-Ebene abgleichen und dann entscheiden, ob Sie eine Aktualisierung der Inhalte, interne Link-Updates oder eine technische Korrektur benötigen.

Nightwatch umfasst eine crawlerbasierte Website-Prüfung, mit der Sie feststellen können, ob es sich um ein technisches Problem handelt. Wenn wichtige Seiten nicht gut gecrawlt oder indexiert werden oder wenn es Probleme auf der Seite gibt, die sie behindern, können Sie dies schnell erkennen, anstatt zu raten und Inhalte umzuschreiben, die nicht das eigentliche Problem waren.

Die besten Features von Nightwatch

Verfolgen Sie die täglichen Rankings bei Google, YouTube und Bing

Berichterstellung nach Speicherort und Gerät für einen klareren Kontext der Suchsichtbarkeit

Automatisieren Sie die White-Label-Berichterstellung für Kunden-Updates

Unterstützen Sie die kontinuierliche Suchüberwachung ohne ständige manuelle Überprüfungen

Fügen Sie KI-Nachverfolgung hinzu, um Veränderungen der Sichtbarkeit im Zusammenhang mit KI-Übersichten zu überwachen

Limitierungen von Nightwatch

Sie benötigen Zeit, um übersichtliche Ansichten für die Berichterstellung einzurichten, wenn Sie viele Clients verwalten

Betrachten Sie die KI-Nachverfolgung als Add-ON, das die Gesamtkosten erhöhen kann

Bevorzugen Sie je nach Ihrem Stack für die Berichterstellung tiefere Integrationen

Preise für Nightwatch

250 Keywords: 39 $/Monat

Großes Unternehmen (10.000+ Keywords): Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Nightwatch-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nightwatch?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze Nightwatch.io seit 4 Jahren und es hat meinen SEO-Aufwand grundlegend verändert. Die Plattform bietet eine Reihe robuster Tools, mit denen ich Rankings nachverfolgen, Wettbewerber bis zu einem gewissen Grad analysieren und mehrere Projekte mühelos verwalten kann. Die Genauigkeit der Daten und der Detaillierungsgrad sind außergewöhnlich, was fundierte Entscheidungen erleichtert.

Ich nutze Nightwatch.io seit 4 Jahren und es hat meinen SEO-Aufwand grundlegend verändert. Die Plattform bietet eine Reihe robuster Tools, mit denen ich die Nachverfolgung von Rankings durchführen, Wettbewerber bis zu einem gewissen Grad analysieren und mehrere Projekte mühelos verwalten kann. Die Genauigkeit der Daten und der Detaillierungsgrad sind außergewöhnlich, was fundierte Entscheidungen erleichtert.

9. Rankability (Am besten geeignet für die Optimierung von Inhalten, die in die Berichterstellung zur Sichtbarkeit in KI-Suchen einfließen)

Via Rankability

Wenn Sie gesehen haben, dass Ihre Seite im traditionellen SEO gestiegen ist, aber dennoch KI-Zitate an einen Konkurrenten verliert, hilft Ihnen Rankability, diese Lücke zu schließen. Rankings sind nach wie vor wichtig, aber Rankability hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung der zweiten Rangliste: ob Ihre Seiten in KI-generierten Antworten erwähnt oder zitiert werden, selbst wenn Ihre SERP-Position unverändert bleibt.

Rankability sorgt für einen praktischen Content-Workflow. Der Content Optimizer unterstützt Sie beim Schreiben mit Echtzeit-Bewertungen, Vorschlägen zur Themenabdeckung und Zusammenfassungen, sodass Sie vor der Veröffentlichung noch fehlende Informationen ergänzen können. Dies ist auch hilfreich, wenn Sie ältere Seiten aktualisieren, da Sie Inhaltslücken schnell erkennen und Abschnitte aktualisieren können, auf die KI-Systeme eher Bezug nehmen.

Rankability unterstützt auch die KI-Suchüberwachung durch seinen KI-Analyzer. Sie können die Sichtbarkeit auf den wichtigsten KI-Plattformen, einschließlich Google AI Overviews und Google AI Mode, verfolgen, Veränderungen im Laufe der Zeit beobachten und Ihre Präsenz mit der Ihrer Mitbewerber vergleichen, damit Sie wissen, welche Seiten und Themen zuerst Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Die besten Features von Rankability

Vergleichen Sie die Sichtbarkeit der KI-Suche in ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot und anderen.

Verfolgen Sie die Präsenz in Google AI Overviews und Google AI Mode, um zu verstehen, wo Ihre Marke in KI-Antworten erscheint

Optimieren Sie Entwürfe mit Echtzeit-Bewertung der Themenabdeckung, Zusammenfassungen/Gliederungen und einem KI-Assistenten im Editor für die Optimierung des Inhalts

Finden Sie mit Keyword Finder Themen und Lücken in Google und ChatGPT, einschließlich Intent-Filterung und KI-Trendsignalen.

Überprüfen Sie mit dem AI Search Indexability & Crawlability Checker, ob KI-Bots Ihre Seiten crawlen.

Limit der Rankability

Die KI-Nachverfolgung der Sichtbarkeit wird als „in Kürze verfügbar/erster Zugriff“ vermarktet, sodass die Verfügbarkeit möglicherweise nicht mit dringenden Zeitleisten für die Berichterstellung übereinstimmt.

Bislang gibt es nur ein Limit an Bewertungen von Drittanbietern, was den Vergleich von Anbietern in Unternehmen erschweren kann.

Die Limite variieren je nach Stufe, sodass für die Skalierung der Erstellung von Inhalten und der Überwachung möglicherweise ein Upgrade erforderlich ist.

Preise für Rankability

SEO-Spezialist: 149 $/Monat

SEO-Experte: 249 $/Monat

SEO Master: 449 $/Monat

Rankability-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Rankability?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen, und es gibt viele Schulungs- und Anleitungsvideos, die bei der Integration in die Software helfen. Es ist bereits das mit Abstand beste SEO-Tool für die Erstellung erfolgreicher Texte, die gut ranken, und verfügt außerdem über einen großartigen Support mit schnellen Antworten.

Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen, und es gibt viele Schulungs- und Anleitungsvideos, die bei der Integration in die Software helfen. Es ist bereits das mit Abstand beste SEO-tool für die Erstellung erfolgreicher Texte, die gut ranken, und verfügt außerdem über einen großartigen Support mit schnellen Antworten.

10. SEMrush AI SE Toolkit (am besten geeignet, um die KI-Sichtbarkeit mit Ihrem täglichen SEO-Workflow zu verknüpfen)

Via SEMrush

Wenn Sie bereits mit SEMrush arbeiten und nun die Sichtbarkeit von KI-Suchen nachverfolgen möchten, hilft Ihnen dieses Toolkit dabei, nicht mehr zu raten, sondern zu messen. Das SEMrush AI SE Toolkit geht über herkömmliche SEO-Metriken hinaus, indem es Ihnen zeigt, wo Ihre Marke in KI-generierten Antworten an den Orten erscheint, die Menschen für Empfehlungen und Abfragen nach der „besten Option” nutzen.

Der Wert liegt in der Aufschlüsselung. Sie können Erwähnungen und Zitate Ihrer Marke überwachen und dann nach Plattform oder Absicht filtern, um Änderungen gegenüber Clients oder Stakeholdern klar zu erklären. Außerdem können Sie erkennen, wenn die Präsenz Ihrer Marke auf einer KI-Oberfläche sinkt, selbst wenn Ihre normalen Rankings stabil erscheinen.

Mit der Prompt-Nachverfolgung von SEMrush ähnelt die KI-Suchüberwachung eher der Rank-Verfolgung. Sie können eine benutzerdefinierte Liste von Prompts einstellen und die tägliche Sichtbarkeit in ChatGPT Search und Google AI Mode verfolgen, um zu sehen, was sich verbessert, was nachlässt und welche Prompts zuerst eine Aktualisierung der Inhalte verdienen.

Die besten Features des SEMrush KI SE Toolkits

Überwachen Sie die Werte der Sichtbarkeit Ihrer KI und wichtige Hinweise, die mit Ihrer Marke in Verbindung stehen

Verfolgen Sie die Sichtbarkeit der KI-Suche durch Prompt Nachverfolgung in ChatGPT Search und Google AI Mode

Filtern Sie Daten zur Sichtbarkeit nach Plattform, Quelle oder Absicht, um Muster schneller zu erkennen

Führen Sie die Nachverfolgung von Erwähnungen und Zitaten näher an dem Ort durch, an dem Sie die Suchoptimierung verwalten.

Limitierungen des SEMrush KI SE Toolkits

Erfordert ein SEMrush-Abonnement, sodass es sich wie ein Enterprise-Tool-Setup anfühlen kann, wenn Sie nur eine einfache GEO-Ansicht benötigen

Bieten Sie keine direkte kostenlose Testversion für das AI Visibility Toolkit an, aber Sie können einen Demo-Bericht anzeigen.

Bewerten Sie die Add-On-Add-ons für die KI-Sichtbarkeit pro Domain oder Kapazität, die sich mit zunehmender Skalierung von Prompts und Marken summieren können

Preise für das SEMrush KI SE Toolkit

Starter: 199 $/Monat

Pro+: 299 $/Monat

Erweitert: 549 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zum SEMrush KI SE Toolkit

G2: 4,5/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über das SEMrush KI SE Toolkit?

Ein G2-Rezensent sagt:

Meine derzeitigen Favoriten sind jedoch die API- und MCP-Integration. Ich liebe es, in meiner Freizeit KI-gestützte SEO-Tools zu entwickeln, und die Möglichkeit, SEMrush-Trends-Daten (Traffic-Benchmarking, Demografie, KI-Suchverkehr) über Python direkt in meine LLM-Workflows zu integrieren, hat meine Arbeit grundlegend verändert.

Meine derzeitige bevorzugte Funktion ist jedoch die API- und MCP-Integration. Ich liebe es, in meiner Freizeit KI-gestützte SEO-Tools zu entwickeln, und die Möglichkeit, SEMrush-Trends-Daten (Traffic-Benchmarking, Demografie, KI-Suchverkehr) über Python direkt in meine LLM-Workflows zu integrieren, hat meine Arbeit grundlegend verändert.

👀 Interessante Tatsache: Semrush-Nachverfolgung zeigt, dass AI Overviews von 6,49 % der Keywords (Januar 2025) auf etwa 25 % (Juli 2025) gestiegen sind und dann 15,69 % (November 2025) gemessen wurden – eine Erinnerung daran, dass die Sichtbarkeit von KI volatil ist und eine kontinuierliche Überwachung erfordert, nicht nur einmalige Screenshots.

11. Brandwatch (am besten geeignet für die Nachverfolgung von Erwähnungen und die Markenüberwachung, unterstützt die GEO-Berichterstellung)

Via Brandwatch

Brandwatch ist nützlich, wenn die Frage nicht lautet: „Haben wir ein gutes Ranking erzielt?“, sondern „Sprechen die Leute über uns und warum?“ Es führt die Nachverfolgung von Erwähnungen der Marke in sozialen Medien, Nachrichten, Foren, Blogs und Bewertungsseiten durch. Dieser Kontext ist wichtig, wenn KI-generierte Antworten beginnen, öffentliche Meinungen und Stimmungen in Empfehlungen einzubeziehen.

Dieses Tool unterstützt auch Ihre Arbeit zur KI-Sichtbarkeit mit realen Belegen. Sie können Diskussionsspitzen frühzeitig erkennen, sehen, welche Themen die Stimmung beeinflussen, und anhand dieser Signale entscheiden, welche Inhalte als Nächstes veröffentlicht oder aktualisiert werden sollen. So können Sie sich von Vermutungen zu Entscheidungen bewegen, die Sie verteidigen können.

Brandwatch ist für sich genommen keine vollständige Plattform für die KI-Sichtbarkeit von Unternehmen. Aber es ist ein starker Begleiter, wenn Sie die Nachverfolgung, Krisenrisikosignale und Wettbewerbsinformationen in einer Ansicht erwähnen möchten. Es hilft Ihnen dabei, Sichtbarkeitsdaten mit Nachweisen statt mit Screenshots zu dokumentieren.

Die besten Features von Brandwatch

Überwachen Sie Erwähnungen von Marken in über 100 Millionen Quellen, darunter soziale Netzwerke, Blogs, Foren, Nachrichten- und Bewertungsseiten.

Analysieren Sie Stimmungen und Trendthemen, um zu verstehen, warum sich Unterhaltungen verändern

Richten Sie Dashboards ein und passen Sie die Ansichten für verschiedene Teams und Stakeholder an

Erstellen Sie Warnmeldungen, um ungewöhnliche Aktivitäten und aufkommende Krisen frühzeitig zu erkennen

Nutzen Sie umfangreiche Daten der Unterhaltung, um die Überwachung der Markensicherheit und Suchüberwachung zu unterstützen.

Einschränkungen von Brandwatch

Rechnen Sie zu Beginn mit einer Lernkurve beim Erstellen von Abfragen und Dashboards.

Gelegentliche Probleme mit dem Dashboard oder beim Laden von Daten, basierend auf Bewertungen von Benutzern

Arbeiten Sie mit dem Vertrieb zusammen, um die Preise zu klären, da transparente Preise nicht in der Liste der öffentlichen Preise aufgeführt sind

Preise von Brandwatch

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Brandwatch

G2: 4,4/5 (über 1.660 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Brandwatch?

Ein G2-Rezensent sagte:

Das Tool zeichnet sich durch seine intuitive Bedienbarkeit aus, wodurch die Konfiguration und Nutzung unkompliziert sind. Es ist äußerst nützlich für die Überwachung von sozialen Netzwerken, Marken und Wettbewerbern sowie für das Krisenmanagement und liefert Clients bessere Ergebnisse und Einblicke.

Das Tool zeichnet sich durch seine intuitive Bedienbarkeit aus, wodurch die Konfiguration und Nutzung unkompliziert sind. Es ist äußerst nützlich für die Überwachung von sozialen Netzwerken, Marken und Wettbewerbern sowie für das Krisenmanagement und liefert Clients bessere Ergebnisse und Einblicke.

Nicht jedes Team benötigt eine spezielle GEO-Plattform für eine umfassende KI-Sichtbarkeitsnachverfolgung. Manchmal braucht man nur die richtigen Tools, um die Arbeit zu organisieren, die Änderungen in der KI-Suche zu dokumentieren und diese Erkenntnisse in konsistente nächste Schritte umzusetzen.

ClickUp (am besten geeignet für die Organisation von GEO-Workflows und die Umsetzung von Erkenntnissen zur KI-Sichtbarkeit in Maßnahmen)

Sie beginnen mit einem einfachen Ziel: Sie möchten verstehen, wie Ihre Marke in der KI-Suche angezeigt wird. Dann kommt die Realität. Prompt-Listen werden in einer Tabelle gespeichert, KI-generierte Antworten werden als Screenshots gespeichert, jemand fügt Notizen in ein Dokument ein, und das Element „Wir sollten diese Seite aktualisieren“ verschwindet im Chat.

Das ist Arbeitsausbreitung. Das ist nicht nur frustrierend. Es erschwert auch die Überwachung der KI-Suche, da niemand einen Rückgang der Sichtbarkeit auf eine bestimmte Entscheidung, einen bestimmten Eigentümer oder eine bestimmte Zeitleiste zurückführen kann. Nun kommt noch die KI-Ausbreitung hinzu. Ein tool für die Erstellung von Inhalten, ein anderes für die Optimierung von Inhalten und ein drittes für die Nachverfolgung von KI-Übersichten. Plötzlich verbringen Sie mehr Zeit mit der Verwaltung des Kontexts als mit der Verbesserung der KI-Sichtbarkeit.

ClickUp ist ein konvergenter KI-Arbeitsbereich, der verstreute Arbeiten an einem Ort zusammenführt, sodass Ihr GEO-Workflow verbunden bleibt. Sie können Erkenntnisse erfassen, sie in Aufgaben umwandeln und Dokumente, Verantwortliche und Fristen im selben Arbeitsbereich verwalten, ohne fünf verschiedene Tools miteinander verbinden zu müssen.

ClickUp versucht nicht, GEO-Anbieter zu ersetzen, die sich auf die Erfassung von Prompts und die Messung von Zitaten spezialisiert haben. Stattdessen löst es das Problem, das normalerweise auftritt: die Umwandlung von KI-Sichtbarkeitsnachweisen in zugewiesene Arbeiten – mit Eigentümern, Fristen, Dokumentation und Berichterstellung, die nicht an fünf verschiedenen Orten gespeichert sind.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI zur Automatisierung von Aufgaben einsetzt

Erstellen Sie mit ClickUp Dokumente eine lebendige GEO-Wissensdatenbank

Bewahren Sie Prompt-Bibliotheken, Screenshots von KI-Übersichten und Aktionspunkte zusammen mit ClickUp Docs auf

Die mühsamsten Aspekte der GEO-Arbeit werden oft übersehen. Jemand aktualisiert die Prompt-Liste, jemand anderes speichert KI-Antworten als Screenshots und eine dritte Person schreibt die Schlussfolgerung in einem anderen Dokument neu. Zwei Wochen später erinnert sich niemand mehr daran, welcher Prompt welche Zitierung hervorgebracht hat oder warum diese Seite priorisiert wurde.

ClickUp Docs bietet einen einzigen, zentralen Speicherort für die Nachverfolgung dieser Spur. Sie können Dokumente, Wikis und verschachtelte Seiten für Prompt-Bibliotheken, wöchentliche KI-Übersichts-Snapshots und Notizen zu Änderungen erstellen und diese dann mit Tabellen, Einbettungen und Vorlagen formatieren.

Ihr Team kann in Echtzeit bearbeiten, Kommentare hinterlassen, Aktionspunkte zuweisen und Text in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, sodass die Dokumentation direkt zur Ausführung führt. Und wenn Sie die neueste Version freigeben müssen, können Sie die Berechtigungen kontrollieren oder ein Dokument bei Bedarf sogar öffentlich freigeben.

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit KI-gestützter Suche

Während herkömmliche KI-Tools für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen Ihnen helfen, das zu finden, was Sie brauchen, bietet ClickUp BrainGPT eine praktische Möglichkeit für Content- und SEO-Teams, organisiert und informiert zu bleiben. Mit BrainGPT können Sie Informationen aus Aufgaben, Dokumenten und integrierten Apps schnell suchen, zusammenfassen und verbinden – alles an einem Ort.

Das bedeutet, dass Sie leichter finden, was Sie brauchen, die Nachverfolgung von Projektaktualisierungen durchführen und relevante Inhalte abrufen können, ohne endlose Dateien durchforsten zu müssen. Durch die Zentralisierung von Wissen und die Optimierung der Informationsbeschaffung hilft ClickUp Brain Teams, Entscheidungen schneller zu treffen und alle auf dem gleichen Stand zu halten. Es ist eine hilfreiche Ergänzung für alle, die mehr Klarheit und Effizienz in ihren Workflow bringen möchten.

BrainGPT sucht, fasst zusammen und erstellt Verbindungen zwischen Informationen nahtlos über Ihren gesamten Workspace hinweg.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie KI-Übersichten überprüfen oder neue Eingabeaufforderungen testen, verwenden Sie „Talk to Text“, um Ihre Beobachtungen während der Arbeit festzuhalten. Sie können die Eingabeaufforderung, die KI-generierte Antwort und Ihre kurze Notiz „Warum dies wichtig ist“ diktieren, und ClickUp BrainGPT wandelt dies in sauberen Text um, den Sie sofort in ein Dokument oder eine Aufgabe einfügen können, selbst wenn Sie in anderen Desktop-Apps oder Ihrem Browser arbeiten.

Verwandeln Sie GEO-Ergebnisse mit ClickUp Brain in nächste Schritte

Fassen Sie GEO-Updates zusammen, extrahieren Sie nächste Schritte und erstellen Sie Aufgabenentwürfe in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain.

Wenn Sie sich intensiv mit der Überwachung von KI-Suchen beschäftigen, ist das eigentliche Problem nicht der Mangel an Daten. Es ist die Flut kleiner Updates. Hier erscheint ein neuer KI-Übersichts-Snapshot, dort ein Kommentar-Thread, und eine Notiz mit dem Hinweis „Wir sollten diese Seite korrigieren“ geht im Chat unter. Bis Sie einen Bericht erstellen müssen, lesen Sie alles noch einmal durch, als wäre es ein Krimi.

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, diese Unübersichtlichkeit in eine klare Geschichte und einen Plan umzuwandeln. Es kann Aufgabenaktivitäten, lange Kommentarthreads und Dokumente effizient zusammenfassen, sodass Sie die wichtigsten Punkte schnell erfassen können.

ClickUp Brain kann auch detaillierte Aufgaben aus Chats, Dokumenten oder Meetings erstellen, StandUp-Meetings und Berichte zum Fortschritt generieren und sogar intelligente Aufgabenverteilungen basierend auf der Workload vorschlagen. Wenn Sie während der Erstellung von Updates einen schnellen Abgleich verschiedener Modelle wünschen, bietet ClickUp neben ClickUp Brain auch Zugriff auf mehrere LLMs wie ChatGPT, Claude und Gemini.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain in ClickUp Docs, um Notizen von Meetings, Gesprächsprotokolle oder grobe Ideen in klare Aktionselemente umzuwandeln. Lassen Sie Entscheidungen, Eigentümer und Fälligkeitsdaten herausfiltern und automatisch die nächsten Schritte (und sogar eine kurze Follow-up-Nachricht) entwerfen, damit Ihr Dokument nicht nur eine „nette Notiz” bleibt. Erhalten Sie mit ClickUp Brain innerhalb von Sekunden eine Liste mit Aktionselementen aus Ihrem Meeting-Dokument

Führen Sie GEO-Experimente wie ein echtes Projekt mit ClickUp Aufgaben durch

Verwandeln Sie Prompt-Tests und Ergebnisse der Sichtbarkeit mit ClickUp Aufgaben in zugewiesene Aufgaben

GEO-Arbeiten haben einen heimtückischen Fehlermodus: Alle sind sich einig, was getestet werden soll, aber dann verliert sich die Nachverfolgung. Eingabeaufforderungen werden optimiert, Screenshots gemacht und die Notiz „Diese Seite aktualisieren“ verschwindet unter drei anderen Prioritäten. Wenn Sie sich dann hinsetzen, um über die Sichtbarkeit der KI zu berichten, rekonstruieren Sie die Geschichte aus Ihrer Erinnerung.

ClickUp Aufgaben dienen als Rückgrat Ihres LLM-Überwachungs-Workflows. Erstellen Sie eine Aufgabe pro Prompt-Set oder Hypothese und führen Sie dann die Nachverfolgung der Details mit benutzerdefinierten Feldern, Prioritäten und Status durch, damit nichts verloren geht.

Teilen Sie die Arbeit in Unteraufgaben und Checklisten auf, fügen Sie KI-Ergebnisse als Anhänge hinzu und halten Sie Entscheidungen in Kommentaren mit einem laufenden Aktivitätsprotokoll fest. Wenn etwas von einem bestimmten Dokument, einer bestimmten Seite oder einer bestimmten Änderung abhängt, verknüpfen Sie es mithilfe von Beziehungen und Abhängigkeiten, damit Ihre Nachverfolgung mit der Arbeit verbunden bleibt, die tatsächlich die Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessert.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ein ClickUp-Dashboard mit Widgets wie Aufgaben nach Status, überfälligen Elementen und „Was hat sich diese Woche geändert?“ ein und verwenden Sie es dann für jede wöchentliche Überprüfung. Da das Dashboard in Echtzeit aktualisiert wird, wenn Aufgaben verschoben werden, können Sie den Fortschritt melden, Trends erkennen und hervorheben, was Aufmerksamkeit erfordert, ohne den Bericht von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Automatisieren Sie Nachverfolgungen mit ClickUp-Automatisierungen

Verwenden Sie Bedingungen und dynamische Mitarbeiter, um Arbeiten mit ClickUp Automatisierungen automatisch weiterzuleiten

Nach dem „Aha“-Moment kann die GEO-Arbeit unüberschaubar werden. Sie entdecken einen Rückgang der Sichtbarkeit, fügen den Screenshot ein und teilen dem Team mit, was anzupassen ist. Dann passiert nichts. Das Problem liegt nicht an mangelndem Interesse seitens des Teams, sondern vielmehr an der manuellen Natur der Übergabe, die oft unbemerkt bleibt.

ClickUp Automations übernimmt diese Übergaben für Sie. Wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, können Sie die Arbeit mithilfe von Automatisierung automatisch vorantreiben. Weisen Sie den richtigen Eigentümer zu, fügen Sie einen Kommentar mit den nächsten Schritten hinzu, aktualisieren Sie den Status, erstellen Sie Unteraufgaben oder wenden Sie eine Automatisierungsvorlage an, damit nichts auf Folgemaßnahmen warten muss.

Wenn Sie eine strengere Kontrolle benötigen, fügen Sie Bedingungen hinzu, damit nur die richtigen Aufgaben die Automatisierung auslösen, und verwenden Sie dynamische Mitarbeiter, damit die Arbeit an die Person weitergeleitet wird, die die Aufgabe erstellt oder den Auslöser für die Änderung ausgelöst hat.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie einen vorgefertigten ClickUp AI Agent zum Chat-Kanal hinzu , in dem Sie GEO-Updates durchführen, damit er schnelle Fragen aus dem Workspace-Kontext beantworten und wöchentliche Zusammenfassungen automatisch veröffentlichen kann, ohne dass Sie andere Personen um Updates bitten müssen.

Erfassen Sie Meeting-Unterlagen ohne Chaos mit ClickUp AI Notetaker

Verwandeln Sie GEO-Synchronisierungsanrufe mit ClickUp AI Notetaker in durchsuchbare Zusammenfassungen und Aktionselemente

Der unangenehmste Teil der GEO-Arbeit ist das, was direkt nach dem Anruf passiert. Jemand sagt: „KI-Übersichten erwähnen uns nicht mehr“, eine andere Person nennt ein paar Beispiele, und dann gehen alle mit unterschiedlichen Notizen, unterschiedlichen Screenshots und ohne gemeinsame Aufzeichnungen darüber, was tatsächlich beschlossen wurde.

ClickUp AI Notetaker behebt dieses Problem, indem es das Meeting selbst in eine übersichtliche Spur von Beweisen verwandelt. Es kann an Anrufen teilnehmen, intelligente Zusammenfassungen erstellen, durchsuchbare Transkripte generieren und Aktionspunkte herausziehen, die mit Ihren Dokumenten und Aufgaben verknüpft sind.

ClickUp AI Notetaker funktioniert mit Zoom, Teams und Google Meet. Nachdem Ihr Planer mit Outlook oder Google Kalender verknüpft ist, kann diese Funktion sogar Aufgaben aus Aktionspunkten generieren, um zu verhindern, dass Follow-ups in die „Jemand sollte ...”-Falle tappen.

Möchten Sie sehen, wie das konkret funktioniert? Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu erfahren, wie ein KI-Notizbuch Ihre Besprechung aufzeichnen, wichtige Entscheidungen zusammenfassen und Aktionspunkte in ClickUp-Aufgaben übertragen kann, damit nach dem Gespräch nichts verloren geht:

Wenn Sie über die Hauptoptionen hinaus nach zusätzlichen Tools suchen, können diese Alternativen bei Aufgaben wie der Überwachung von KI-Übersichten, plattformübergreifender Berichterstellung und SEO-Workflows in Unternehmen helfen:

SEOmonitor: Eine Plattform für die Nachverfolgung und Berichterstellung von Rankings, die Google-Rankings zusammen mit KI-Übersichten und ChatGPT/Gemini-Zitaten in einem Dashboard nachverfolgt. Dies ist praktisch, wenn Sie klassische SEO- und GEO-Sichtbarkeitsberichte benötigen.

SISTRIX: Eine SEO-Sichtbarkeitssuite mit einem KI-Übersichtsfilter, der anzeigt, welche Keywords Auslöser für KI-Übersichten sind, selbst wenn Ihre Domain nicht zitiert wird, sodass Sie priorisieren können, wo KI die SERP umgestaltet.

Conductor Intelligence: Eine SEO-Plattform für Unternehmen, mit der Sie die Sichtbarkeit Ihrer Website in KI-Übersichten verfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen können. Diese Plattform eignet sich besonders, wenn die GEO-Berichterstellung in einen umfassenderen SEO- und Inhalt-Workflow integriert werden muss.

Bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden, sollten Sie die Grundlagen überprüfen – insbesondere, wenn Sie für die Berichterstellung Bedarf haben, der vor Führungskräften oder Clients Bestand hat. Hier ist eine kurze Checkliste, mit der Sie sicherstellen können, dass Ihr nächstes tool Ihnen Beweise und einen klaren Weg zum Handeln liefert.

Worauf Sie bei einer Profound KI-Alternative achten sollten

Nicht alle GEO/KI-Sichtbarkeitstools messen dasselbe – oder messen es auf dieselbe Weise. Bevor Sie sich für eine Profound AI-Alternative entscheiden, überprüfen Sie diese wesentlichen Punkte, damit Ihre Berichterstellung Bestand hat, wenn jemand fragt: „Woher wissen wir, dass das echt ist?“

1. Plattformabdeckung, die den Suchgewohnheiten Ihrer Kunden entspricht

Achten Sie mindestens auf die Nachverfolgung über Google AI-Übersichten sowie wichtige Antwort-Engines wie ChatGPT, Perplexity, Gemini und Claude. Wenn Sie im B2B- oder Technologiebereich tätig sind, fügen Sie Copilot hinzu.

2. Eine Methodik, die Sie erklären können

Ein gutes tool ermöglicht Ihnen Folgendes:

Organisieren Sie Eingabeaufforderungen nach Thema + Absicht (nicht nur als riesige Liste)

Führen Sie die Nachverfolgung von Prompt-Varianten durch (damit Ihre Ergebnisse kein Zufallstreffer sind)

Trennen Sie Marken- und Nicht-Marken-Prompts für eine übersichtliche Berichterstellung

3. Zitat + Nachweis auf Quellenebene (nicht nur „Erwähnungen”)

Erwähnungen sind wichtig – aber das eigentliche Ergebnis ist:

Welche Quellen wurden zitiert?

Welche URL/Seite hat die Nennung gewonnen?

Ob KI Ihre Website im Vergleich zu Drittanbieterquellen (Reddit, Medien, Wettbewerber)

4. Änderungserkennung, die Ihnen die Arbeit mit Screenshots erspart

Sie möchten Benachrichtigungen für:

Verlorene/gewonnene Erwähnungen

Zitataustausch (Sie → Wettbewerber)

Neue KI-Übersichten zu Suchanfragen mit Priorität Wenn das Tool nicht kennzeichnen kann, was sich geändert hat, wird es zu einer manuellen Berichterstellung.

5. Seitenbezogene Anleitungen, die Ihr Team umsetzen kann

Die besten Tools führen nicht nur den Bericht „Sie sind zurückgefallen“ aus. Sie weisen auf Folgendes hin:

Zu aktualisierende Seiten (dünne Abschnitte, fehlende Entitäten, schwache Zusammenfassungen)

Technische Hindernisse (Crawling/Index/Zugriff durch KI-Bots)

Inhaltslücken nach Cluster

6. Berichterstellung, die für Stakeholder funktioniert

Suchen Sie nach:

Exportierbare Ansichten (PDF/CSV)

Team-/Client-Workspaces

Historische Zeitleisten (Trendlinien > Anekdoten)

7. Governance + Crawler-Kontrollen (Bonus für das Unternehmen)

Wenn Sie in großem Maßstab arbeiten, sollten Sie Optionen priorisieren, die robots.txt/llms.txt-Anleitungen, Prüfpfade und Zugriffskontrollen unterstützen.

8, Preise, die Sie nicht für das Hinzufügen von Eingabeaufforderungen bestrafen

Achten Sie auf Prompt-Limits/Credit-Modelle, die die Kosten in die Höhe treiben, wenn Sie Folgendes hinzufügen:

Weitere Abfragesätze

Weitere Regionen/Sprachen

Mehr Wettbewerber/Marken

Kurze Regel: Wenn ein tool nicht anzeigen kann, woher die KI-Antwort stammt, und Ihnen nicht dabei hilft, diese in eine priorisierte Liste mit zu behebenden Problemen umzuwandeln, handelt es sich um Überwachung – nicht um Optimierung.

ClickUp Die Belege, nicht die Reue

Sobald Sie wissen, welche Plattformen Sie für die Nachverfolgung benötigen – und Sie über belegbare Nachweise auf Quellcodeebene verfügen –, besteht der nächste Schritt darin, diese Erkenntnisse in eine konsistente Umsetzung umzusetzen.

Der Wechsel von Profound AI kann sich ein wenig so anfühlen, als würde man mitten beim Fotografieren die Kamera-App seines Handys wechseln. Das Ziel ist nicht, mehr Screenshots zu sammeln. Es geht darum, saubere, vertretbare Daten zur Sichtbarkeit Ihrer Marke in KI-Übersichten, KI-generierten Antworten und anderen KI-Reaktionen auf den wichtigsten KI-Plattformen zu erhalten.

Deshalb sind Alternativen zu Profound AI so wichtig. Die richtige Kombination von GEO-Tools sollte Ihnen dabei helfen, die Sichtbarkeit von KI zu verfolgen, Abfragen zu erkennen, die als Auslöser für Veränderungen dienen, und die Verbindung zwischen der Optimierung von Inhalten und den Ergebnissen zur Berichterstellung herzustellen, über die Sie mit Zuversicht berichten können. Sobald Sie wissen, was funktioniert, ist Ihr nächster Schritt ganz einfach: Erstellen Sie mehr davon, beheben Sie Mängel und testen Sie weiter.

Wenn Sie eine praktische Basis für diese GEO-Experimente suchen, hilft Ihnen ClickUp dabei, die Ergebnisse zu dokumentieren, Folgemaßnahmen zuzuweisen und jede Aktualisierung mit der dahinterstehenden Arbeit zu verbinden.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um Ihre GEO-Workflows zu verbessern. ✨️