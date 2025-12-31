Die 10 besten tools für das Business Continuity Management

Laut der Global Risk Management Survey 2025 von Aon wurden Betriebsunterbrechungen als das zweitgrößte globale Risiko für Unternehmen im Jahr 2025 eingestuft. Dennoch behandeln die meisten Teams die Kontinuitätsplanung als eine Art Kontrollkästchen. Sie aktualisieren sie einmal im Jahr und vergessen sie dann wieder.

Ein tool für das Business Continuity Management kann dabei helfen. Anstatt Pläne verstauben zu lassen, führt es Risikobewertungen durch und hält sie in Echtzeit auf dem neuesten Stand.

Dieser Leitfaden behandelt 10 Tools für das Business Continuity Management, die Ihnen helfen, sich auf Störungen vorzubereiten, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen. Ganz gleich, ob Sie eine dedizierte BCM-Plattform oder einen flexiblen Workspace benötigen, der die Kontinuitätsplanung in Ihren täglichen Betrieb integriert – hier finden Sie die richtige Lösung.

Was ist Business Continuity Management-Software?

Business Continuity Management (BCM)-Software hilft Ihrem Unternehmen dabei, einen Plan für den Fall von Störungen zu erstellen, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen – egal, ob es sich um eine Naturkatastrophe, einen Cyberangriff oder einen Ausfall der Lieferkette handelt.

Diese Tools zentralisieren Ihre Krisenreaktionspläne durch:

Automatisierung der Kommunikation

Führen Sie die Nachverfolgung von Wiederherstellungsaufgaben durch und

Sie erhalten eine Echtzeit-Ansicht der Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens.

Arten von Business Continuity Management-Software

Moderne BCM-Lösungen gibt es in zwei Haupttypen. Einige sind spezialisierte Enterprise-Plattformen mit integrierten Rahmenwerken zur Risikobewertung wie ISO 22301.

Viele Teams – insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, Technik und Betrieb – profitieren jedoch von einem flexiblen Arbeitsmanagement-Tool. Durch die Integration der Kontinuitätsplanung direkt in die täglichen Workflows bleiben diese Teams ohne zusätzlichen Aufwand vorbereitet.

In diesem Beitrag behandeln wir beide Arten von tools.

👀 Wussten Sie schon? Extreme Wetterereignisse wurden 2025 zur häufigsten Ursache für Unterbrechungen im Geschäft und überholten damit Cyberangriffe.

Hier ist ein kurzer Vergleich der besten Resilienzmanagement-tools, bevor wir sie genauer betrachten:

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Teams, die ein einheitliches Arbeitsmanagement mit anpassbaren BCM-Workflows wünschen ClickUp Docs für die Dokumentation von Plänen, ClickUp Automatisierungen für Auslöser für Incidents, ClickUp Dashboards für die Nachverfolgung des Status in Echtzeit, ClickUp Brain für KI-gestützte Zusammenfassungen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Fusion Risk Management Enterprise-Unternehmen, die ein dediziertes BCM mit Risikoinformationen benötigen Integriertes Risikomanagement, Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft, Krisenmanagement, Überwachung von Risiken durch Dritte Benutzerdefinierte Preisgestaltung LogicManager Mittelständische Unternehmen, die einen risikobasierten BCM-Ansatz suchen Grundlagen des Risikomanagements für Unternehmen, BIA-Workflows, Wiederherstellungsleitfäden, Übungsmanagement Benutzerdefinierte Preisgestaltung Everbridge Unternehmen, die Massenbenachrichtigungen und Krisenkommunikation priorisieren Management kritischer Ereignisse, Massenbenachrichtigung, IT-Alarmierung, visuelle Command-Center Benutzerdefinierte Preisgestaltung Archer Unternehmen, die eine GRC-integrierte Geschäftskontinuität benötigen Integriertes Risikomanagement, Richtlinienmanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Geschäftskontinuität Benutzerdefinierte Preisgestaltung Riskonnect Unternehmen, die verwaltete BCM-Services mit Software wünschen BC in der Cloud-Plattform, Managed Services, Planentwicklung, Übungsdurchführung Benutzerdefinierte Preisgestaltung ServiceNow IT-orientierte Unternehmen mit einem bestehenden ServiceNow-Ökosystem ITSM-Integration, Automatisierung der BIA, Wiederherstellungsplanung, Audit-Management Benutzerdefinierte Preisgestaltung Quantivate Finanzinstitute und regulierte Branchen Compliance-orientiertes BCM, Lieferantenmanagement, Prüfpfade, regulatorische Berichterstellung Benutzerdefinierte Preisgestaltung ParaSolution Kanadische Unternehmen und solche, die zweisprachige Unterstützung benötigen Zweisprachige Benutzeroberfläche, Planverwaltung, Übungsplanung, Dokumentenkontrolle Benutzerdefinierte Preisgestaltung SAI360 Globale Unternehmen, die ein integriertes EHS- und Risikomanagement benötigen Kombinierte EHS- und Risikoplattform, Lernmanagement, regulatorische Inhalte, globale Compliance Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Haben Sie schon einmal ein neues Tool eingeführt, das letztendlich zu mehr Reibungsverlusten geführt hat? Viele BCM-Tools tun genau das. Pläne befinden sich in einer App, Updates in einer anderen und Wiederherstellungsaufgaben irgendwo anders.

73 % der Mitarbeiter geben an, dass das Wechseln zwischen Apps ihre Produktivität beeinträchtigt. Diese Art von Work Sprawl verlangsamt Reaktionen, wenn es darauf ankommt.

Die besten Business-Continuity-Tools beseitigen diese Silos und bieten Teams eine einzige Quelle für Pläne, Aufgaben und Kommunikation.

So wählen Sie das richtige Tool aus:

Plan-Dokumentation und Versionskontrolle: Sie sollten in der Lage sein, Kontinuitätspläne an einem Ort zu erstellen, zu speichern und zu aktualisieren. Jeder muss wissen, wer für den Plan verantwortlich ist, und immer mit der neuesten Version arbeiten.

Funktionen zur Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft: Das Tool sollte Ihnen dabei helfen, eine Das Tool sollte Ihnen dabei helfen, eine Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft durchzuführen, um Ihre wichtigsten Prozesse zu identifizieren, zu erkennen, welche Abhängigkeiten diese haben, und zu entscheiden, was zuerst wiederhergestellt werden muss.

Automatische Benachrichtigung und Eskalation: Achten Sie auf Achten Sie auf automatische Benachrichtigungen und Warnmeldungen. Das Tool sollte Aufgaben automatisch zuweisen, sobald ein Incident gemeldet wird, damit die richtigen Personen schnell handeln können.

Echtzeit-Dashboards und Berichterstellung: Echtzeit-Dashboards bieten Führungskräften eine umfassende Ansicht zum Wiederherstellungsstatus, zum Abschließen von Aufgaben und zur Ressourcenzuweisung, ohne dass manuelle Aktualisierungen angefordert werden müssen.

Übungs- und Testmanagement: Ihr tool sollte Ihnen dabei helfen, Tabletop-Übungen und Simulationen zu planen, zu verfolgen und Ihr tool sollte Ihnen dabei helfen, Tabletop-Übungen und Simulationen zu planen, zu verfolgen und zu dokumentieren , um sicherzustellen, dass Ihre Pläne tatsächlich funktionieren.

Integration in bestehende Workflows: Prüfen Sie, wie gut die Verbindung des BCM-Tools mit dem Projektmanagement, der Kommunikation und den IT-Systemen ist, die Ihr Team bereits nutzt.

Skalierbarkeit und Zugriffskontrolle: Das Tool sollte Remote-Teams unterstützen, rollenbasierten Zugriff bieten und auf mobilen Geräten funktionieren, damit die Mitarbeiter jederzeit und überall auf Informationen zugreifen können.

Unser Team arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Team arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über die besten tools für das Business Continuity Management, die Sie dieses Jahr ausprobieren können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die anpassbare BCM-Workflows und Arbeitsmanagement an einem Ort wünschen)

Holen Sie sich ClickUp kostenlos Bringen Sie Business-Continuity-Pläne, Aufgaben zur Reaktion auf Vorfälle und KI-gestützte Empfehlungen zur Ausfallsicherheit in einem Tool mit ClickUp zusammen.

In vielen Unternehmen werden Kontinuitätspläne in separaten Dokumenten gespeichert, während die Reaktionsaufgaben in Projekt-Tools verwaltet werden. Aktualisierungen erfolgen in einem weiteren Tool – in der Regel per E-Mail oder Chatten.

Als weltweit erster konvergenter KI-Arbeitsbereich vereint ClickUp all dies. Ihre Pläne, Aufgaben, Unterhaltungen und Berichterstellung befinden sich im selben Workspace, den Ihr Team bereits nutzt. Das bedeutet, dass bei einem Incident keine Hektik entsteht, um eine Reaktion zu „organisieren“. Jeder weiß, wohin er sich wenden muss und was zu erledigen ist.

Kontinuitätspläne in ClickUp sind lebendige ClickUp-Dokumente, an denen Ihr Team gemeinsam arbeiten kann. Sie haben eine direkte Verbindung zu ClickUp-Aufgaben, die mit nachverfolgbaren Fortschritten, festen Eigentümern und festgelegten Zeitplänen ausgestattet sind.

Erstellen und verknüpfen Sie umsetzbare ClickUp-Aufgaben innerhalb von ClickUp-Dokumenten.

Dank ClickUp Automatisierungen können bei Meldung eines Incidents automatisch Workflows gestartet werden, die Wiederherstellungsaufgaben zuweisen, die richtigen Personen benachrichtigen und Probleme ohne manuelle Nachverfolgung eskalieren.

Die native kontextbezogene KI von ClickUp macht Reaktionen noch schneller. Ihr KI-Assistent, ClickUp Brain, ruft sofort Wissen aus Ihrem Workspace ab. Teams können einfache Fragen stellen wie „Wie lautet unser Plan für den Fall eines Ausfalls?“ oder „Wer ist für die Wiederherstellung durch den Anbieter zuständig?“ und erhalten sofort Antworten aus genehmigten Plänen und Aufgaben.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Antworten zu Business-Continuity-Plänen, Richtlinien, Resilienz-Frameworks und Reaktionsmaßnahmen.

Die KI-Superagenten in ClickUp können auch nach Risiken, versäumten Schritten oder ins Stocken geratenen Arbeiten Ausschau halten und Maßnahmen einleiten, bevor kleine Probleme eskalieren.

Mit ClickUp wird die Geschäftskontinuität zu einem integralen Bestandteil der täglichen Arbeit – und nicht zu einem Dokument, das Sie einmal im Jahr aktualisieren und von dem Sie hoffen, dass Sie es nie brauchen werden.

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren Sie Risikoszenarien, Abhängigkeiten und Wiederherstellungs-Flows, um eine schnellere Abstimmung mit ClickUp Whiteboards zu erreichen.

Verfolgen Sie Auswirkungsgrad, Wiederherstellungszeiten (RTOs) und Systemkritikalität in einer Ansicht mit benutzerdefinierten Feldern

Verschaffen Sie Ihrem Führungsteam mit den Echt zeit -Dashboards von ClickUp sofortige Sichtbarkeit auf den Fortschritt der Wiederherstellung und etwaige Engpässe.

Standardisieren Sie Incident-Response-Pläne und Kontinuitäts-Workflows team- und regionenübergreifend mit Vorlagen für die Risikoreaktion.

Limitierungen von ClickUp

Keine vorgefertigten Vorlagen für die Analyse von Geschäftsauswirkungen speziell für BCM

Erfordert eine anfängliche Konfiguration, um BCM-spezifische Workflows einzurichten.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Benutzer empfiehlt ClickUp für seine Betriebskontinuität:

Wir arbeiten mit vielen unserer Clients auf Stundenbasis zusammen, was immer die Notwendigkeit mit sich bringt, die für ein Projekt aufgewendeten Stunden zu jedem Zeitpunkt zu erfassen. Die Erfassung der Stunden und die Möglichkeit, alle laufenden oder vergangenen Projekte durchzugehen, schafft somit eine hervorragende Geschäftskontinuität. Mit ClickUp können wir neue Mitglieder effizient schulen, indem wir sie einfach unsere Datenbank mit vergangenen Projekten durchsehen lassen und ihnen Zugriff auf alle für einzelne Clients erstellten Materialien gewähren, von den ältesten bis zu den neuesten. Einfach gesagt, wir haben uns für ClickUp entschieden, weil es unserem Mantra entspricht: Schulung, Skalierbarkeit und Kontinuität!

Wir arbeiten mit vielen unserer Clients auf Stundenbasis zusammen, was immer die Notwendigkeit mit sich bringt, die für ein Projekt aufgewendeten Stunden zu jedem Zeitpunkt zu verfolgen. Die Nachverfolgung der Stunden und die Möglichkeit, alle laufenden oder vergangenen Projekte durchzugehen, schafft somit eine hervorragende Geschäftskontinuität. Mit ClickUp können wir neue Mitglieder effizient schulen, indem wir sie einfach unsere Datenbank mit vergangenen Projekten durchsehen lassen und ihnen Zugriff auf alle für einzelne Clients erstellten Materialien gewähren, von den ältesten bis zu den neuesten. Einfach gesagt, wir haben uns für ClickUp entschieden, weil es unserem Mantra entspricht: Schulung, Skalierbarkeit und Kontinuität!

2. Fusion Risk Management (Am besten geeignet für Unternehmen, die ein dediziertes BCM mit Risikoinformationen benötigen)

via Fusion Risk Management

Fusion Risk Management ist eine speziell entwickelte Plattform für Business Continuity und Risikomanagement für Unternehmen. Das Fusion Framework System stellt die Verbindung zwischen Business Continuity, IT-Notfallwiederherstellung, Krisenmanagement und Risiken durch Dritte her.

Sein Alleinstellungsmerkmal sind vorgefertigte Frameworks und Workflows für BCM-Fachleute. Es eignet sich auch hervorragend für die Business Impact Analysis (BIA). Verwenden Sie es, um kritische Prozesse zu identifizieren, Abhängigkeiten abzubilden und Prioritäten für die Wiederherstellung mühelos festzulegen.

Die besten Features von Fusion Risk Management

Greifen Sie auf strukturierte BIA-Workflows zu, die Sie bei der Identifizierung kritischer Prozesse, der Dokumentation von Abhängigkeiten und der Festlegung von Wiederherstellungszeitzielen (RTOs) unterstützen.

Priorisieren Sie, was zuerst wiederhergestellt werden muss, und koordinieren Sie die Reaktionsmaßnahmen klarer.

Nutzen Sie das Krisenmanagement-Modul für eine Ansicht des Command-Centers mit Aufgabenverteilung, Nachverfolgung des Status und Kommunikation mit den Beteiligten während eines Incidents.

Einfache Integration in bestehende Plattformen des Geschäftsmanagements wie ServiceNow, Workday HR und SalesPoint iQ u. a.

Limit von Fusion Risk Management

Die auf Unternehmen ausgerichteten Preise können für kleinere Organisationen zu hoch sein.

Die Implementierung erfordert umfangreiche Konfigurations- und Änderungsmanagementmaßnahmen.

Preise für Fusion Risk Management

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Fusion Risk Management

G2: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fusion Risk Management?

Ein zufriedener Benutzer berichtet:

Der KI-basierte Infusion Uploader reduziert den manuellen Arbeitsaufwand um 30 % und erhöht so die Effizienz bei der Erstellung von Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Plänen.

Der KI-basierte Infusion Uploader reduziert den manuellen Arbeitsaufwand um 30 % und erhöht so die Effizienz bei der Erstellung von Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Plänen.

3. LogicManager (Am besten geeignet für mittelständische Unternehmen, die einen risikobasierten BCM-Ansatz suchen)

via LogicManager

LogicManager bietet einen risikobasierten Ansatz für das Business Continuity Management. Zunächst hilft es Teams dabei, organisatorische Risiken zu identifizieren und zu bewerten, und nutzt diese Erkenntnisse dann als Grundlage für die Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft und die Kontinuitätsplanung. Durch die direkte Verknüpfung von Wiederherstellungsplänen mit realen Risiken und Abhängigkeiten konzentriert sich LogicManager auf das, was das Geschäft tatsächlich stören könnte – und nicht nur auf die Erfüllung von Compliance-Anforderungen.

Sie können Risikokategorien und Auswirkungsskalen benutzerdefiniert anpassen. Außerdem erhalten Sie Compliance-fähige Berichterstellung mit Prüfpfaden für den gesamten Lebenszyklus des BCM-Programms.

Die besten Features von LogicManager

Strukturieren Sie die Geschäftskontinuität nach den Grundsätzen des Risikomanagements für Unternehmen und stellen Sie sicher, dass die Pläne die wichtigsten Bedrohungen berücksichtigen.

Greifen Sie auf Schritt-für-Schritt-Workflows zu, um BIAs durchzuführen, kritische Prozesse zu dokumentieren und Wiederherstellungsstrategien zu entwickeln.

Nutzen Sie integrierte Tools für die Planung, Durchführung und Dokumentation von Wiederherstellungsübungen, einschließlich der Planung von Tischsimulationen und der Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen.

Limitierungen von LogicManager

Der risikoorientierte Ansatz kann für Teams, die an planungsorientierte Tools gewöhnt sind, ungewohnt sein.

Um den vollen Wert zu erzielen, ist die Einhaltung der Methodik von LogicManager erforderlich.

Die Benutzeroberfläche kann verwirrend und frustrierend sein.

Preise für LogicManager

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu LogicManager

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LogicManager?

Ein Benutzer gibt auf G2 frei:

Ich schätze es sehr, dass LogicManager alle unsere Risiken in einem System zusammenfasst, was sehr hilfreich ist und das Risikomanagement in unserem gesamten Unternehmen zentralisiert. Die einfache Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen durch das Freigeben aktueller Informationen ist lobenswert.

Ich schätze es sehr, dass LogicManager alle unsere Risiken in einem System zusammenfasst, was sehr hilfreich ist und das Risikomanagement in unserem gesamten Unternehmen zentralisiert. Die einfache Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen durch das Freigeben aktueller Informationen ist lobenswert.

📚 Lesen Sie auch: Software für das Risikomanagement in Unternehmen

4. Everbridge 360 (am besten geeignet für Unternehmen, die Krisenkommunikation priorisieren)

via Everbridge 360

Everbridge ist eine Plattform für das Management kritischer Ereignisse. Der Schwerpunkt liegt auf Krisenkommunikation und -koordination in Echtzeit. Während sich viele BCM-tools auf die Planung konzentrieren, zeichnet sich Everbridge durch aktives Incident Management aus.

Das Massen-Benachrichtigungssystem kann große Gruppen schnell per SMS, Sprachnachricht und E-Mail erreichen und hilft Teams dabei, Updates freizugeben, Anweisungen zu geben und aufeinander abgestimmt zu bleiben, wenn Schnelligkeit am wichtigsten ist. In einer Krisensituation kann diese schnelle Kommunikation den Unterschied zwischen einer koordinierten Reaktion und totalem Chaos ausmachen.

Die besten Features von Everbridge 360

Erreichen Sie mehrere Personen über verschiedene Kanäle, mit Nachverfolgung der Bestätigungen und bidirektionaler Kommunikation.

Bleiben Sie mit einem Echtzeit-Dashboard auf dem Laufenden, das den Status von Incidents, die Standorte der Reaktionsteams und den Abschluss von Aufgaben während einer aktiven Krise anzeigt.

Integrieren Sie sie in IT-Überwachungstools, um Bereitschaftstechniker automatisch zu benachrichtigen, wenn kritische Systeme ausfallen.

Einschränkungen von Everbridge 360

Der Schwerpunkt liegt eher auf der Kommunikation bei der Reaktion als auf dem Planen und der Dokumentation.

Der Premium-Preis spiegelt die Funktionen auf Enterprise-Niveau wider.

Preise für Everbridge 360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung basierend auf Benutzeranzahl und Modulen

Everbridge 360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Everbridge 360?

Ein G2-Rezensent lobt das tool:

Was ich an Everbridge neben den Features für schnelle Reaktionen auf kritische Ereignisse und Massenbenachrichtigungen am meisten schätze, sind die Segmentierungs- und Weiterleitungsfunktionen. Sie funktionieren einwandfrei und ermöglichen es mir, bei Eingang einer Warnmeldung nur die relevanten Mitarbeiter zu benachrichtigen.

Was ich an Everbridge neben den Features für schnelle Reaktionen auf kritische Ereignisse und Massenbenachrichtigungen am meisten schätze, sind die Segmentierungs- und Weiterleitungsfunktionen. Sie funktionieren einwandfrei und ermöglichen es mir, bei Eingang einer Warnmeldung nur die relevanten Mitarbeiter zu benachrichtigen.

5. Archer (Am besten geeignet für Unternehmen, die eine GRC-integrierte Geschäftskontinuität benötigen)

via Archer

Archer ist ein Anbieter einer integrierten Governance-, Risiko- und Compliance-Plattform (GRC) mit robusten Funktionen für die Geschäftskontinuität. Sie wurde für große Unternehmen entwickelt, die ihre Kontinuitätsplanung in ein umfassenderes Risiko- und Compliance-Programm integrieren möchten.

Archer stellt die Verbindung zwischen Geschäftskontinuität und Bereichen wie operativen Risiken, Risiken durch Dritte und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften her. Dadurch erhalten Teams eine einheitliche Ansicht darüber, wie sich Störungen auf die gesamte Risikolandschaft auswirken, anstatt die Kontinuität isoliert zu verwalten.

Die besten Features von Archer

Erstellen Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte zur Risikokonformität.

Richten Sie ein visuelles Compliance-Framework mit SOPs und Prozesskarten ein.

Dokumentieren, Versionieren und Verteilung von Kontinuitätsrichtlinien mit Workflows und Nachverfolgung von Bescheinigungen.

Limitierungen von Archer

Benutzer berichten, dass einige Module schwierig einzurichten und zu verwenden sein können.

Am besten geeignet für große Unternehmen mit dedizierten GRC-Teams

Preise von Archer

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Archer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Archer?

Ein Benutzer gibt auf Capterra frei:

Wie bei Bewertungen zur Sicherheit kann es benutzerdefiniert angepasst werden, dass es über ein Bewertungsmodul verfügt und Aufgaben wie Mailing und Benachrichtigungen mühelos ausführt. Insgesamt ist es ein sehr nützliches tool, dessen benutzerdefinierte Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens ihm einen Vorteil verschafft.

Wie bei Bewertungen zur Sicherheit kann es benutzerdefiniert angepasst werden, dass es über ein Bewertungsmodul verfügt und Aufgaben wie Mailing und Benachrichtigungen mühelos ausführt. Insgesamt ist es ein sehr nützliches tool, dessen benutzerdefinierte Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens ihm einen Vorteil verschafft.

6. Riskonnect (Am besten geeignet für Unternehmen, die verwaltete BCM-Services mit Software wünschen)

via Riskonnect

Riskonnect bietet eine einzigartige Kombination aus BCM-Software und Managed Services. Die Technologie wird von der BC in the Cloud-Plattform bereitgestellt. Das Beratungsteam unterstützt Sie beim Aufbau, der Pflege und dem Testen Ihres Kontinuitätsprogramms.

Dieser hybride Ansatz ist ideal für Unternehmen, die ein ausgereiftes BCM-Programm benötigen, aber nicht über das interne Fachwissen oder die Ressourcen verfügen, um eines aufzubauen. Riskonnect fungiert im Wesentlichen als Erweiterung Ihres Teams.

Die besten Features von Riskonnect

Greifen Sie an einem Ort auf alle Risikodaten Ihres Unternehmens zu.

Erhalten Sie detaillierte Dashboards und umsetzbare Erkenntnisse, um Risiken für Unterbrechungen im Geschäft schneller anzugehen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare und implementieren Sie die Automatisierung der manuellen Dateneingabe.

Einschränkungen von Riskonnect

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten können sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil des Tools sein.

Managed Services verursachen laufende Kosten, die über die Softwarelizenzierung hinausgehen.

Preise von Riskonnect

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Riskonnect

G2: 4,1/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Riskonnect?

Ein G2-Benutzer gibt gemischtes Feedback frei:

Die Kombination aus IRM und Datenanalyse ist eine fantastische Plattform, die Schadens- und Geschäftsdaten zusammenführt, um den Wert für externe und interne Stakeholder zu steigern. Die benutzerdefinierte Anpassung der Plattform war sowohl vorteilhaft als auch hinderlich für eine einfache Lösungsfindung.

Die Kombination aus IRM und Datenanalyse ist eine fantastische Plattform, die Schadens- und Business-Daten zusammenführt, um den Wert für externe und interne Stakeholder zu steigern. Die benutzerdefinierte Anpassung der Plattform war sowohl vorteilhaft als auch hinderlich für eine einfache Lösungsfindung.

7. ServiceNow Business Continuity Management (Am besten geeignet für IT-orientierte Unternehmen mit einem bestehenden ServiceNow-Ökosystem)

via ServiceNow Business Continuity Management

ServiceNow Business Continuity Management basiert auf der ServiceNow-Plattform. Damit eignet es sich ideal für Unternehmen, die ServiceNow bereits für das IT-Servicemanagement (ITSM) einsetzen. Dank der engen Integration besteht eine direkte Verbindung zwischen Ihren IT-NotfallwiederherstellungsPlänen und Ihrer CMDB sowie Ihren Workflows für das Incident Management.

Automatisieren Sie die Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft ganz einfach, indem Sie Daten aus Ihrer bestehenden ServiceNow-Implementierung abrufen. Identifizieren Sie automatisch, welche Anwendungen kritische Geschäftsprozesse unterstützen, und berechnen Sie die Auswirkungen ihrer Nichtverfügbarkeit.

Die besten Features von ServiceNow Business Continuity Management

Erstellen Sie automatisierte Workflows für die Geschäftskontinuität, IT-Wiederherstellung und mehr auf einer einzigen, vernetzten Plattform.

Lösen Sie Aufgaben zur Wiederherstellung und Runbooks automatisch aus, wenn Incidents erkannt werden.

Nutzen Sie KI, um intelligente Antworten immer zur Hand zu haben.

Einschränkungen des Business Continuity Managements von ServiceNow

Erfordert die ServiceNow-Plattform, was möglicherweise keinen Sinn macht, wenn Sie noch kein Kunde sind.

Mehr Fokus auf IT-Notfallwiederherstellung als auf unternehmensweite Geschäftskontinuität

Preise für ServiceNow Business Continuity Management

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceNow Business Continuity Management

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Quantivate (Am besten geeignet für Finanzinstitute und regulierte Branchen)

via Quantivate

Quantivate ist eine BCM- und Risikomanagement-Plattform für Finanzinstitute und andere stark regulierte Branchen. Sie erleichtert die Erfüllung von Compliance-Anforderungen mit vorkonfigurierten Workflows für die regulatorische Berichterstellung und das Audit-Management.

Besonders stark ist es im Bereich Lieferantenmanagement und Risikobewertung von Drittanbietern. Dies sind wichtige Themen für Banken und Kreditgenossenschaften, die einer behördlichen Aufsicht ihrer Lieferketten unterliegen.

Die besten Features von Quantivate

Führen Sie umfassende Risikobewertungen von Drittanbietern und Validierungen der Geschäftskontinuität für Lieferanten durch.

Führen Sie detaillierte Prüfprotokolle und greifen Sie auf Vorlagen für die Berichterstellung bei der Behörde zu.

Erstellen, speichern und aktualisieren Sie Kontinuitäts- und Krisenmanagement-Pläne an einem Ort.

Quantitative Limits

Der branchenspezifische Fokus kann die Attraktivität für Unternehmen außerhalb regulierter Sektoren limitieren.

Quantitative Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Quantitative Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. ParaSolution (Am besten geeignet für Unternehmen, die zweisprachigen Support benötigen)

via premiercontinuum

ParaSolution ist ein kanadischer Anbieter von BCM-Software, der eine zweisprachige Plattform (Englisch/Französisch) anbietet. Diese eignet sich hervorragend für Unternehmen, die in Kanada oder anderen mehrsprachigen Umgebungen tätig sind.

Es verfolgt einen unkomplizierten Ansatz für das BCM und konzentriert sich auf Planmanagement, Übungsplanung und Dokumentenkontrolle – ohne die Komplexität größerer Plattformen von Unternehmen.

Die besten Features von ParaSolution

Erhalten Sie strukturierte Vorlagen für die Dokumentation von Business-Continuity-Plänen mit Versionskontrolle und Workflows zur Genehmigung.

Planen, verfolgen und dokumentieren Sie Wiederherstellungsübungen und -tests.

Limitierungen von ParaSolution

Im Vergleich zu Enterprise-Plattformen kleinerer Funktionsumfang

Weniger Integrationsoptionen verfügbar

Preise für ParaSolution

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ParaSolution

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. SAI360 (Am besten geeignet für globale Unternehmen, die ein integriertes EHS- und Risikomanagement benötigen)

via SAI360

SAI360 ist eine umfassende Plattform für Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (EHS) sowie Risikomanagement, die auch Funktionen für die Geschäftskontinuität umfasst. Sie wurde für globale Unternehmen entwickelt, die BCM neben anderen operativen Risikobereichen verwalten müssen.

Die Stärke dieser GRC-Plattform liegt in ihrer Vielseitigkeit – Sie können alles von der Incident-Berichterstellung über das Schulungsmanagement bis hin zur Business Continuity-Planung in einem System verwalten.

Die besten Features von SAI360

Kombinieren Sie Business Continuity mit Umweltkonformität, Sicherheitsmanagement und operativem Risiko.

Setzen Sie Schulungsmodule ein, um sicherzustellen, dass Ihr Team seine Rollen in Ihren KontinuitätsPlänen kennt.

Zugriff auf regulatorische Inhalte und Nachverfolgung der Compliance für mehrere Gerichtsbarkeiten

Einschränkungen von SAI360

Benutzer berichten, dass das Laden umfangreicher Seiten und Berichte sehr lange dauern kann.

Mehrere Benutzer teilen eine weniger als ideale Erfahrung mit dem Kundensupport.

Preise für SAI360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SAI360-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SAI360?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es verfügt über ein intuitives Dashboard für die Berichterstellung und Analyse, das Einblicke in das Risikobewusstsein fördert. Es ist hochgradig skalierbar und flexibel, wodurch es sich ideal für Unternehmen jeder Größe eignet, da es eine hohe Kapitalrendite gewährleistet.

Es verfügt über ein intuitives Dashboard für die Berichterstellung und Analyse, das Einblicke in das Risikobewusstsein fördert. Es ist hochgradig skalierbar und flexibel, wodurch es sich ideal für Unternehmen jeder Größe eignet, da es eine hohe Kapitalrendite gewährleistet.

Integrieren Sie Business Continuity in Ihren täglichen Workflow mit ClickUp

Der beste Business-Continuity-Plan ist der, den Ihr Team tatsächlich nutzt. Kein vergessenes Dokument. Und schon gar kein spezielles System, das Ihr Team nur während Übungen öffnet.

ClickUp integriert das Business Continuity Management in den Arbeitsbereich, den Ihr Team bereits täglich nutzt. Sie dokumentieren Ihre Pläne in ClickUp Docs. Sie weisen Wiederherstellungsaufgaben mit ClickUp Aufgaben zu. Sie automatisieren die Reaktion auf Vorfälle mit ClickUp Automatisierungen. Und Sie verfolgen den Fortschritt der Wiederherstellung mit ClickUp Dashboards.

Wenn eine Störung auftritt, muss Ihr Team nicht unter Druck ein neues Tool erlernen. Es reagiert mit derselben Plattform, die es für jedes Projekt verwendet, und hat dabei alle erforderlichen Informationen sofort zur Hand.

Behandeln Sie Business Continuity nicht länger als ein Kontrollkästchen für Compliance. Machen Sie es zu einem Teil der Arbeitsweise Ihres Teams.

Erstellen Sie ein Business-Continuity-Programm, das tatsächlich einsatzbereit ist, wenn Sie es brauchen. Starten Sie noch heute mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Business-Continuity-Software konzentriert sich auf die Vorbereitung auf Störungen und die Reaktion darauf. Sie hilft Teams dabei, zu planen, was zu erledigen ist, wenn etwas schiefgeht. Projektmanagement-Tools konzentrieren sich auf die tägliche Arbeit wie Aufgaben, Termine und Zusammenarbeit. BCM-Tools sind für Notfälle konzipiert, während Projekt-Tools für den normalen Betrieb entwickelt wurden.

Ja. Kleine Teams sind oft anfälliger für Störungen, da sie über weniger Mitarbeiter und Backups verfügen. BCM-Software hilft ihnen, vorausschauend zu planen, klare Verantwortlichkeiten zuzuweisen und sich schneller und ohne Chaos zu erholen. Selbst einfache Pläne können einen großen Unterschied machen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.

Die Business-Continuity-Planung befasst sich damit, wie das gesamte Geschäft während einer Störung weiterlaufen kann. Die Notfallwiederherstellung konzentriert sich hauptsächlich auf die Wiederherstellung von IT-Systemen und Daten. Die Notfallwiederherstellung ist ein Teil der Business Continuity, aber die Kontinuitätsplanung befasst sich auch mit Menschen, Prozessen, Lieferanten und Kommunikation.

Die meisten Unternehmen sollten ihre Pläne mindestens einmal im Jahr testen. Kritische Systeme oder Teams mit hohem Risiko sollten möglicherweise häufiger testen. Regelmäßige Tests helfen Teams dabei, Lücken zu finden, Pläne auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass jeder weiß, was zu erledigen ist, bevor ein echter Incident eintritt.