Welcher KI-Stack eignet sich für Medien- und Unterhaltungs-Teams?

Der richtige KI-Stack verknüpft kreative Varianten mit den Absichten des Publikums und der Verteilung, sodass Trailer, Miniaturansichten und Texte an jedes Segment angepasst werden können.

Das bedeutet saubere und strukturierte Daten, Berechtigung für Wissen und Agenten, die dort eingebunden sind, wo Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise bei der Bearbeitung, Planung und beim Einkauf.

Der Vorteil spiegelt sich in den Prognosen von PwC wider, wonach die Einnahmen der Medien- und Unterhaltungsbranche bis 2029 3,5 Billionen US-Dollar erreichen werden, was zum Teil auf KI-gestützte Werbung und intelligentere kreative Optimierung zurückzuführen ist.

In diesem Blog stellen wir Ihnen einen Aufbau vor, mit dem Sie dieses Ziel ohne unnötige Ausuferungen erreichen, sodass jede Veröffentlichung aus der letzten lernt und Ihre nächste Kampagne schneller und besser umgesetzt werden kann.

Kernkomponenten eines KI-Stacks für Medien und Unterhaltung

Ihre Pipeline sollte sich wie eine einzige Bewegung anfühlen. Eine Aufnahme wird zu einem Asset, verwandelt sich in eine Kampagne und fließt dann in das Wissen für die nächste Veröffentlichung ein.

So können Sie sich darauf vorbereiten:

Asset & Metadata Spine (MAM++): Frame-/Timecode-genaue Versionen mit Transkripten, Untertiteln, Einbettungen und Rechte-Tags. Eine kanonische ID pro Asset, sodass Trailer, Social-Media-Ausschnitte und Lokalisierungen niemals auseinanderlaufen.

Einheitliche Datenschicht: Sehen Sie sich Wiedergabezeit, Abschluss, kreative Varianten, Kampagnen, Handel und Einwilligungen in übersichtlichen KI-Modellen an. Aktualitäts-SLAs nach Quelle – die Daten von gestern, nicht die von letzter Woche.

Lebendige Wissensdatenbank: Stilrichtlinien, Tonfall, Lokalisierungsregeln und Notizen zu Marken/rechtlichen Aspekten. Produzenten sehen den Eigentümer und das Datum der letzten Aktualisierung; Agenten können Quellen innerhalb von Briefings und Genehmigungen zitieren.

Kreative Unterstützung und Verbesserung: Generative KI, die die Arbeit (Rohschnitte, Kürzungen, alternative Miniaturansichten, Bereinigung, Transkription) mit integrierten Wasserzeichen-/Offenlegungs- und Halluzinationsprüfungen beschleunigt.

Argumentation und Agenten: Auswahl von Aufnahmen, Trailer-Beats, die besten Promo-Pakete, Vorschläge für Slotting/Terminplanung – bewahren Sie stets die menschliche Kreativität mit dem Kontext „Warum dies?“ und sicheren Fallbacks.

Workflow-Orchestrierung: Genehmigungen, SLAs und Übergaben zwischen den Bereichen Bearbeitung, Recht, Marke und Channel Operations. Automatisierungen sorgen für einen reibungslosen Ablauf; Ausnahmen werden an die Eigentümer weitergeleitet und bestätigt.

Rechte, Sicherheit, Governance: Talent-/Musiklizenzen, territoriale Fenster, Eignung – alles als Rechtegraphen modelliert, sodass Varianten automatisch gelöscht (oder geblockt) werden können.

Verteilung und Personalisierung: Kanalfertige Renderings, Untertitel und Texte, die auf die jeweilige Plattform/das jeweilige Segment abgestimmt sind; Experimente, die auf Ergebnisse ausgerichtet sind, nicht auf Vermutungen.

Messung und Feedback-Schleife: Zuordnung auf Asset-Ebene zu kreativen Entscheidungen, damit jedes Drop schneller versandt wird, besser ankommt und beim nächsten Mal weniger Aufwand erforderlich ist.

🧠 Wussten Sie schon: Das Deloitte Center for Technology (Media & Telecommunications) empfiehlt die Modernisierung von Betriebsabläufen und Finanzen, um Technologien wie virtuelle Produktion, generative KI-Synchronisation/Übersetzung und Automatisierung einzuführen. Diese ermöglichen eine kostengünstigere und schnellere Produktion, überwinden Sprachbarrieren und automatisieren Funktionen wie Vertragsprüfung, Drehbuchprüfung und Locationscouting.

So wählen Sie Technologien für jede Ebene aus

Auf der NAB Show New York 2025 stellte AWS cloudnative Medien-Workflows mit kurzen Durchlaufzeiten vor.

Sie haben dies gemeinsam mit BBC, Sky und Partnern entwickelt und damit gezeigt, dass eine durchgängige Beschleunigung möglich ist, wenn Pipelines für offene, interoperable Flows (CNAP/TAMS) neu verkabelt werden.

Dies sind Beispiele aus der Praxis für die Auswahl von Technologien für KI-generierte Inhalte in Medien und Unterhaltung. Geschwindigkeit, Interoperabilität und der Nachweis, dass Sie über Pilotprojekte hinaus skalieren können.

Schritt 1 – Beginnen Sie mit der Veröffentlichung, die Sie ausliefern müssen Wählen Sie einen einzelnen Titel, eine Staffel, ein Live-Ereignis oder ein Spiel-Update aus und dokumentieren Sie den Weg von der Erfassung über die Bearbeitung bis hin zur Verteilung und Zuschaueranalyse. Wenn eine KI-Lösung keine Übergabe entfernt, Nacharbeiten reduziert oder die Zeit bis zur Ausstrahlung für diesen realen Workflow verkürzt, betrachten Sie sie als optional und nicht als grundlegend.

Schritt 2 – Sichern Sie die Assets und MetadatenBevor Sie über grundlegende Modelle diskutieren, stellen Sie sicher, dass jedes Asset über eine kanonische ID, eine Zeitcode-Ausrichtung, Transkripte/Untertitel und Rechte-Tags verfügt. Dadurch bleiben die Versionen über alle Kürzungen, Lokalisierungen und Plattformvarianten hinweg konsistent.

Schritt 3 – Signale frühzeitig normalisieren Legen Sie fest, wo KI-Modelle gespeichert werden (Cloud, lokal, Anbieter-APIs), welche Trainingsdaten zulässig sind und wie die Ergebnisse überprüft werden. Wenn Sie Retrieval Augmented Generation für Skriptanalysen oder internes Wissen verwenden, definieren Sie, welche Quellen „zugelassen” sind und was an menschliche Prüfer zurückgemeldet wird.

Schritt 4 – Entscheidungen auf einer lebendigen Wissensbasis treffenLegen Sie Standard-IDs für Titel/Folgen/Segmente fest, definieren Sie Zustimmungsgrenzen und einigen Sie sich auf die Mindestanzahl an Zuschauer-Daten, die Sie für Entscheidungen benötigen (Sehdauer, Abschluss, Überspringen, Interaktion, Konversion). Aktuelle, konsistente Signale sind besser als ein „großes” Dashboard, das zu spät kommt.

📮 ClickUp Insight: 70 % der Manager verwenden detaillierte Projektbeschreibungen, um Erwartungen festzulegen, 11 % verlassen sich auf Team-Kickoffs und 6 % passen ihre Projekt-Kickoffs je nach Aufgaben und Komplexität an. Das bedeutet, dass die meisten Kickoffs dokumentationslastig und nicht kontextorientiert sind. Der Plan mag klar sein, aber ist er auch für alle klar, so wie sie ihn hören müssen? Die KI-Funktionen von ClickUp Brain helfen Ihnen, die Kommunikation von Anfang an individuell anzupassen. Verwenden Sie sie, um Kickoff-Dokumente zu rollenspezifischen Aufgabenbeschreibungen zusammenzufassen, Aktionspläne nach Funktionen zu erstellen und herauszufinden, wer mehr Details benötigt und wer weniger. 💫 Echte Ergebnisse: Hawke Media reduzierte Projektverzögerungen um 70 % dank der fortschrittlichen Funktionen für die Projektnachverfolgung und Automatisierung von ClickUp.

Schritt 5 – Setzen Sie KI dort ein, wo Entscheidungen getroffen werdenDie besten KI-Agenten kommen dort zum Einsatz, wo Entscheidungen getroffen werden. Hier wird diskutiert, welche Aufnahmen verwendet, welche Schnitte genehmigt, welche Textvarianten versendet, welche Kanäle welche Versionen erhalten und was sich bei Leistungsänderungen ändert.

Schritt 6 – Den optimalen Weg orchestrieren; Ausnahmen offenlegenPlanen Sie Risiken durch Hassreden, Markeneignung, Offenlegung und IP-Compliance als Teil des Produktionsweges ein. Wenn Überprüfungen optional sind, werden sie unter Termindruck übersprungen.

Schritt 7 – Rechte, Sicherheit und Governance Automatisieren Sie routinemäßige Übergaben (Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Statusweiterleitung), aber machen Sie Ausnahmen deutlich: Wer ist für die Korrektur verantwortlich, was ist blockiert und was muss vor der Auslieferung genehmigt werden?

Schritt 8 – Schließen Sie den KreisDefinieren Sie, was „besser” für diese Veröffentlichung bedeutet (schnellere Durchlaufzeiten, weniger Überarbeitungen, höhere Fertigstellungsrate, bessere Konversion), und verbinden Sie dies mit den Entscheidungen, die Sie getroffen haben (Bearbeitungsoptionen, Verpackung, Strategie der Verteilung).

💟 Der Vorteil von ClickUp: Nachdem Sie diesen Flow anhand umfangreicher Inhaltsbibliotheken skizziert haben, benötigen Sie eine Koordinationsschicht, die die Arbeitslast reduziert. Hier kommt ClickUp ins Spiel, ohne den Aufwand zu erhöhen. ClickUp 4.0 kann als Koordinationsschicht in Ihrem KI-Stack fungieren, indem es den Workflow für kreative Ideen zentralisiert und koordiniert, Aufgaben zur Produktion von Inhalt verknüpft, Genehmigungen verwaltet, die Nachverfolgung der Verteilung durchführt, Analyse-Dashboards integriert und sich um die Automatisierung wiederholender Aufgaben kümmert. So stellen Sie sicher, dass Ihre KI-Stack-Tools nahtlos mit den Menschen zusammenarbeiten, die Inhalte erstellen und bereitstellen möchten.

Wo ClickUp ins Spiel kommt: Die Workflow-Orchestrierungsebene, die Ihren KI-Stack nutzbar hält

Nachdem Sie diesen Flow anhand umfangreicher Inhaltsbibliotheken skizziert haben, benötigen Sie eine Koordinationsschicht, die die Arbeit reduziert: den ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Tools und Plattformen.

Erschwerend kommt hinzu, dass diese Situation auch zu einer KI-Zersplitterung führen kann, bei der mehrere KI-Tools isoliert voneinander verwendet werden. Hier kommt ClickUp ins Spiel: als konvergierter KI-Arbeitsbereich, mit dem Sie Ihren KI-Stack optimal nutzen können.

Er zentralisiert und koordiniert den Workflow für kreative Ideen, verknüpft Aufgaben der Content-Produktion, verwaltet Freigaben und führt Automatisierungen durch, die sich wiederholen.

Wenn Sie bereit sind, Aufnahme → Asset → Kampagne → Einblicke in einem Arbeitsgang zu erledigen, erfahren Sie hier, wie ClickUp Sie dort unterstützt, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet:

Zentralisieren Sie Ideenfindung und Produktionskontext mit ClickUp-Dokumenten und ClickUp-Whiteboards.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen und verwalten Sie alle Ihre Ideen und Inhalte in ClickUp Docs.

Kreative Arbeit scheitert, wenn Briefings, Referenzen und Entscheidungen weit von den Aufgaben entfernt sind, die tatsächlich umgesetzt werden.

In ClickUp Docs können Sie Wikis und Wissensdatenbanken erstellen, in Echtzeit zusammenarbeiten, Teamkollegen taggen und Text in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln. Das ist nützlich für Stilrichtlinien, Lokalisierungsregeln, Kampagnenbotschaften und Genehmigungsnotizen, die aktuell und zuordenbar bleiben müssen.

Arbeiten Sie visuell mit Ihren Teams zusammen und brainstormen Sie mit ClickUp Whiteboards.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie visuell brainstormen und dann Aufgaben und Dokumente aus dem Board erstellen, sodass Ihre Konzeptarbeit zu einem konkreten Plan wird, ohne dass Sie ihn an anderer Stelle neu erstellen müssen.

Verknüpfen Sie die Arbeit an Inhalten mit Eigentümern, Genehmigungen und Zeitplänen.

Wenn die Produktion von Inhalten zwischen verschiedenen Teams wechselt, besteht das Risiko nicht in einem „Mangel an Tools“, sondern in unklarer Eigentümerschaft und verpassten Übergaben.

Legen Sie Prioritäten, Benutzerdefinierte Felder, Aufgabentypen und mehr mit ClickUp Aufgaben fest.

ClickUp Aufgaben sind so konzipiert, dass sie sich mit dem Rest Ihrer Arbeit verbinden lassen, mit Anpassungsoptionen wie Status, Aufgabentypen und Benutzerdefinierten Feldern, damit Sie den tatsächlichen Ablauf Ihrer Pipeline widerspiegeln können (z. B. Rohschnitt, Überprüfung, Rechtliches, Lokalisierung, endgültiger Export, geplant).

Die Workflows von ClickUp für Medienteams legen außerdem Wert auf die Planung und Visualisierung von Kampagnen in mehreren Ansichten, sodass Sie Termine, Mitarbeiter und Details auf einen Blick sehen können. Das ist hilfreich, wenn sich Pläne für die Verteilung ändern und Sie Aufgaben neu zuweisen müssen, ohne den Überblick über Abhängigkeiten zu verlieren.

Automatisieren Sie wiederholbare Schritte und sorgen Sie für Sichtbarkeit bei der Leistung.

Der Sinn von KI-gestützten Tools im Medienbetrieb besteht darin, manuelle Koordinationsaufgaben zu reduzieren und nicht noch mehr Verwaltungsarbeit zu schaffen. Dies kann durch eine Kombination aus Automatisierung und KI erreicht werden.

Automatisieren Sie alle Ihre Routineaufgaben und -prozesse mit ClickUp Automatisierungen

Mit ClickUp Automations können Sie die Routineaufgaben der Produktion steuern: Eigentümer zuweisen, Status ändern, Erinnerungen auslösen und Übergaben standardisieren. ClickUp enthält auch einen KI-Automation Builder, der Automatisierungen aus einer einfachen Sprachaufforderung generieren kann, sodass Ihr Team Workflows schneller erstellen und im Laufe des Prozesses anpassen kann.

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Dashboards, die Ihnen tiefe Einblicke verschaffen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Super Agents, um Releases auch dann voranzutreiben, wenn die Übergaben chaotisch werden. Sorgen Sie mit Super Agents in ClickUp für autonome Workflows. Diese KI-Agenten können dabei helfen, Erinnerungen zu automatisieren, Liste von Aufgaben zu verteilen, tägliche Updates zusammenzustellen, Verzögerungen zu kennzeichnen und Prioritäten entsprechend dem Fortschritt bei der Arbeit anzupassen. Das passt hervorragend zu Medienbetrieben, in denen sich Genehmigungen und Terminänderungen schnell häufen. So verwenden Sie dies in einem Medien-Workflow (Beispiel-Setup): Legen Sie eine „Rolle” für den Release-Raum fest (Trailer-Start, Veröffentlichung von Episoden, Highlights von Live-Events), damit er sich jeden Tag auf die gleichen Aufgaben und Unterhaltungen konzentriert.

Bitten Sie ihn, einen täglichen Überblick zu erstellen: Was steht zur Überprüfung an, was ist noch offen, was hat sich in den letzten 24 Stunden geändert und was muss entschieden werden?

Nutzen Sie ihn, um Engpässe frühzeitig zu erkennen, indem Sie den Fortschritt zusammenfassen und aufzeigen, wo sich Termine verschieben.

Lassen Sie ihn Tagesordnungen und Listen mit Aktionspunkten für Meetings vorbereiten, damit Reviews mit Entscheidungen beginnen und nicht mit Status-Berichten.

Behalten Sie bei Bedarf einen menschlichen Eigentümer für die Genehmigung bei, damit der Agent das Urteilsvermögen unterstützt, anstatt es zu ersetzen.

Anstatt Aktualisierungen in Präsentationen zu exportieren, können Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Berichte erstellen, damit die Beteiligten sehen können, was wichtig ist, von der Kampagnenleistung bis zur Produktivität der Teams. Hier erstellen Sie die Verbindung zwischen den Ergebnissen der Zielgruppendaten und den Entscheidungen sowie dem Durchsatz, sodass jede Veröffentlichung Erkenntnisse liefert, die Sie wiederverwenden können.

ClickUp unterstützt auch KI-Karten, die Dashboards und Übersichten um KI-gestützte Berichte ergänzen. Mit ihnen können Sie Standup-Updates und Zusammenfassungen erstellen, die auf den tatsächlichen Arbeitsergebnissen Ihres Teams basieren.

Schließlich fügt ClickUp Brain dem Workspace eine KI-Ebene für Aufgaben und Dokumente hinzu, mit unternehmensorientierten Kontrollen wie keinem Datentraining durch Dritte und keiner Datenspeicherung durch KI-Anbieter. Sie können bei ClickUp Brain Fragen zu Dokumenten oder Aufgaben stellen und erhalten detaillierte Einblicke und schnelle Zusammenfassungen aller Arbeiten, die in Ihrem Workspace stattfinden.

Erhalten Sie Zusammenfassungen und Einblicke aus Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain

Wie Ihr ClickUp-Workflow in der Praxis idealerweise aussehen sollte:

Entwerfen Sie das Briefing und die Regeln in ClickUp-Dokumenten und wandeln Sie dann Entscheidungen in Aufgaben um.

Erstellen Sie einen Überblick über die Trailer-Beats oder den Kampagnenverlauf in ClickUp Whiteboards und wandeln Sie die einzelnen Schritte dann in zugewiesene Arbeiten um.

Führen Sie Kürzungen, Freigaben und Lieferungen als ClickUp-Aufgaben mit Status aus, die Ihrer Pipeline entsprechen.

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um Übergaben und Erinnerungen zu verschieben, wenn sich der Status ändert.

Führen Sie die Nachverfolgung des Durchsatzes und der Ergebnisse auf ClickUp-Dashboards durch, damit Entscheidungen weiterhin an Ergebnisse geknüpft sind.

Beispiel für einen KI-Stack für Medien- und Unterhaltungsteams (Ausgabe 2025)

Dieser Entwurf für die Unterhaltungs- und Medienbranche ist bewusst subjektiv: Jede Ebene dient dazu, einen bestimmten Engpass auf dem Weg von der Erfassung über die Kampagne bis hin zum Geldverdienen zu beseitigen.

Wir gehen in derselben Reihenfolge vor wie Sie bei Ihrer Arbeit und erklären für jede Ebene, was sie leistet, warum sie derzeit wichtig ist und wie Sie zwischen Eigenentwicklung und Kauf entscheiden können.

Kreative Generierungsebene

Diese Ebene sorgt für Schwung: Sie verwandeln ein Briefing in Boards, Konzepte und schnell umsetzbare Aufnahmen, die Ihre Editors tatsächlich verwenden können – ohne auf Nachdreharbeiten oder Vermutungen warten zu müssen.

Adobe Firefly

via Adobe Firefly

Wenn Sie generative KI für Kampagnen-Assets benötigen, sich aber keine Unklarheiten bei der Lizenzierung leisten können, ist Adobe Firefly genau das Richtige für Sie. Sie können schnell Konzepte erstellen (Bildgenerierung und Stilerkundung) und Ihre Arbeit im gleichen Adobe-Ökosystem fortsetzen, das Ihre Kreativprofis bereits nutzen. Dies trägt dazu bei, Übergaben zwischen Ideenfindung und produktionsreifen Dateien zu reduzieren.

Adobe positioniert Firefly auch im Hinblick auf die Authentifizierung von Inhalten und die Transparenz ihrer Nutzung. Dies ist wichtig, wenn Sie KI-generierte Inhalte erstellen, die noch genehmigt werden müssen und klare OffenlegungsWorkflows erfordern.

Die besten Features von Adobe Firefly

Text-zu-Video und Bild-zu-Video zur Erstellung von B-Roll, Einblendungen und Bewegungen anhand von Eingabeaufforderungen – entwickelt für den kommerziell sicheren Einsatz im Geschäft.

Kommerziell unbedenkliches Training (lizenzierte Adobe Stock- und Public-Domain-Quellen) und einfache Text-zu-Bild -Generierung für die Konzeptentwicklung

Firefly Services (Enterprise-APIs) zum Neugestalten/Übersetzen von Videos in großem Maßstab und zum Generieren Tausender markengerechter Varianten mit direkter Verfeinerung in Creative Cloud-Apps.

Nutzen Sie Firefly kostenlos oder erschließen Sie sich noch mehr Leistung mit speziellen Firefly-Plänen oder über Creative Cloud Pro.

Limit von Adobe Firefly

Die Videoausgabe beträgt heute bis zu 1080p.

Die Verfügbarkeit von generativen Guthaben/Features variiert je nach Plan. Informieren Sie sich vor Ihrer Entscheidung im Firefly-Plan-Vergleich.

Preise für Adobe Firefly

Firefly Pro: 19,99 US-Dollar/Monat

Übersicht über die Firefly-Pläne (umfasst den kostenlosen Plan und weitere Pläne; regionale Preisunterschiede vorbehalten)

Creative Cloud Pro (im Paket mit Firefly enthalten; regionale Preisunterschiede möglich)

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Firefly

G2 : 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Adobe Firefly?

Ein Rezensent freigab :

Was mir an Adobe Firefly am besten gefällt, ist, wie schnell und einfach es den kreativen Prozess macht. Ich kann Ideen fast sofort in Bilder umsetzen und Änderungen vornehmen, ohne von vorne anfangen zu müssen.

Was mir an Adobe Firefly am besten gefällt, ist, wie schnell und einfach es den kreativen Prozess macht. Ich kann Ideen fast sofort in Bilder umsetzen und Änderungen vornehmen, ohne von vorne anfangen zu müssen.

ImagineArt

via ImagineArt

ImagineArt ist eine browserbasierte Kreativsuite, die auf schnelle Variationen ausgerichtet ist. Sie ermöglicht schnelle Bild- und Video-Skizzen, Kurzformkonzepte und promptbasierte Iterationen, mit denen Sie kreative Möglichkeiten testen können, bevor Sie sich zu einer vollständigen Bearbeitungssitzung committen.

Für Medien- und Unterhaltungs-Teams ist dies nützlich, wenn Sie Optionen wie „Was wäre, wenn wir es so schneiden würden?“ für Social-First-Hooks oder verschiedene visuelle Töne ausprobieren möchten, während Sie den kreativen Prozess am Laufen halten.

Die besten Features von ImagineArt

All-in-One-Kreativsuite für Bilder, Videos, Kurzfilme und Sprache – generieren Sie Inhalte aus Textvorlagen mit erweiterten Funktionen für die Bearbeitung.

AI Video Studio mit Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Shorts und einem Browser-Editor – praktisch für schnelle Social-Media-Konzepte und Bewegungsstudien.

Steuerung auf Shot-Ebene (Länge, Winkel, Beleuchtung, Auflösung), um das Aussehen vor der Nachbearbeitung anzupassen

Team-/Organisationsoptionen, um Mitarbeiter unter einem Abonnement einzubinden

Limit von ImagineArt

Guthaben- und Parallelitätslimits je nach Stufe; niedrigere Stufen können für generierte Bilder eine öffentliche Sichtbarkeit haben.

Die Web-App ist nur für Desktop-Computer verfügbar (mobile Apps sind separat erhältlich).

Preise für ImagineArt

Basic: 15 US-Dollar/Monat

Standard: 20 US-Dollar/Monat

Ultimate: 34 US-Dollar/Monat (höhere Guthaben/Parallelität)

ImagineArt-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über ImagineArt?

Ein Rezensent freigab:

Ich nutze die Plattform Imagine. Art und bin immer wieder beeindruckt, wie schnell das Team auf neue tools reagiert und diese sofort in die Plattform integriert, um neue Features hinzuzufügen.

Ich nutze die Plattform Imagine. Art und bin immer wieder beeindruckt, wie schnell das Team auf neue Tools reagiert und diese sofort in die Plattform integriert, um neue Features hinzuzufügen.

Automatisierte Bearbeitung und Postproduktion

Diese Ebene verwandelt Rohmaterial schnell in verwendbare Assemblies – sie findet Beats, teilt Szenen auf, passt das Bildformat für vertikale Medien an und bereitet Rohschnitte mit Untertiteln vor –, sodass Ihre Editors in der Medien- und Unterhaltungsbranche mehr Zeit für ihre kreative Arbeit haben.

Adobe Premiere Pro

via Creative Bloq

Premiere Pro bleibt das Arbeitspferd, wenn Sie KI-Unterstützung bei der nichtlinearen Bearbeitung (NLE) benötigen, anstatt sich auf ein separates Tool zu verlassen. Transkriptgesteuerte Workflows (textbasierte Bearbeitung) helfen Ihnen dabei, einen Rohschnitt direkt aus den Dialogen zusammenzustellen, was für Interviews und Bearbeitungen im Dokumentarstil ein großer Vorteil ist.

Die Sprach-zu-Text- und Untertitelungsfunktion unterstützt auch die Umwandlung von Langformaten in Kurzformate und die schnelle Bereitstellung fertiger Untertitel für die Überprüfung.

Die besten Features von Adobe Premiere Pro

Textbasierte Bearbeitung zum Zusammenstellen von Bearbeitungen durch Kopieren von Zeilen aus dem Transkript

Automatische Untertitelung von Sprache in Text mit Übersetzungsoptionen für globale Werbeaktionen

Die Bearbeitung der Szenen ermöglicht geteilte, abgeflachte Exporte bei Schnittwechseln.

Automatische Neugestaltung für die Umstellung von 16:9 auf 9:16/1:1 ohne manuelle Neugestaltung

Limitierungen von Adobe Premiere Pro

Einige erweiterte/AI-Features und Guthaben variieren je nach Plan. Bitte überprüfen Sie die Details des Plans, bevor Sie sich entscheiden.

Preise für Adobe Premiere Pro

Premiere Pro Single App : Premiere kostet 22,99 US-Dollar/Monat.

Creative Cloud-Pläne: Creative Cloud Pro kostet 69,99 US-Dollar/Monat.

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Premiere Pro

G2-Bewertung : 4,5/5 (über 1550 Bewertungen)

Capterra-Bewertung: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Adobe Premiere Pro?

Ein Rezensent freigab:

Es war großartig! Ich konnte hochwertige Videos mit fortschrittlichen Animationen erstellen, die meine Designs wirklich zum Leben erwecken.

Es war großartig! Ich konnte hochwertige Videos mit fortschrittlichen Animationen erstellen, die meine Designs wirklich zum Leben erwecken.

DaVinci Resolve 20

via Blackmagic Design

Resolve ist die ideale Lösung, wenn Sie KI-Unterstützung plus High-End-Finishing (Farbe + Audio + Auslieferung) in derselben Umgebung wünschen.

Features wie die Montage im Script-to-Zeitleiste-Stil und automatisiertes Multikamera-Switching zielen darauf ab, die Zeit bis zum ersten brauchbaren Schnitt zu verkürzen, insbesondere wenn Sie mit viel Rohmaterial und mehreren Kamerawinkeln arbeiten. Für Unterhaltungsunternehmen, die häufig Inhalte veröffentlichen, summiert sich diese Zeitersparnis über Episoden, Trailer und Live-Event-Pakete hinweg.

Die 20 besten Features von DaVinci Resolve

KI IntelliScript konvertiert Skripte in Zeitleisten für eine schnelle Zusammenstellung.

KI Multicam SmartSwitch hilft dabei, die automatische Winkelumschaltung auf der Grundlage von Sprache anzupassen.

KI-animierte Untertitel bieten Untertitel, die zum Tempo und Stil passen.

Detect Scene Cuts zerlegt Master für Nachbearbeitungen und Archive.

Einschränkungen von DaVinci Resolve 20

Einige KI- und High-End-Features erfordern die Studio-Version (kostenpflichtig); die kostenlose Version ist in bestimmten Features eingeschränkt.

Preise für DaVinci Resolve 20

Resolve (kostenlos) : kostenloses Herunterladen

Resolve Studio 20: Einmalige Lizenzgebühr von 295 US-Dollar (regionale Preise werden an der Kasse angezeigt)

DaVinci Resolve 20 Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertung : 4,7/5 (203 Bewertungen)

Capterra-Bewertung: 4,8/5 (265 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über DaVinci Resolve 20?

Ein Rezensent freigab:

Davinci Resolve bietet zahlreiche Features, ohne dabei mit einer überladenen Benutzeroberfläche zu überzeugen. Ich konnte sofort damit arbeiten und habe seitdem immer mehr Funktionen implementiert.

Davinci Resolve bietet zahlreiche Features, ohne dabei mit einer überladenen Benutzeroberfläche zu überzeugen. Ich konnte sofort damit arbeiten und habe seitdem immer mehr Funktionen implementiert.

Verteilung und Wiederverwendung

Hier werden fertige Bearbeitungen verfügbar: Verwandeln Sie lange Schnitte in kanalfertige Video-Clips, planen Sie deren Ausstrahlung in verschiedenen Netzwerken und lernen Sie schnell genug, um den Plan für die nächste Woche anzupassen.

Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite ist nützlich, wenn die Verteilung so komplex ist, dass das „Posten” aufgrund mehrerer Kanäle, Interessengruppen und Genehmigungsprozesse zu einem operativen Problem wird.

Ein einheitlicher Planer innerhalb der Plattform hilft Marketing- und Teams der Verteilung dabei, zu koordinieren, was wann ausgeliefert wird, während Features für die Zusammenarbeit und Freigabe dazu beitragen, dass bei engen Zeitleisten keine falschen Schnitte oder Untertitel veröffentlicht werden.

Die besten Features von Hootsuite

Unified Planner, um alle geplanten und Live-Beiträge auf einen Blick zu sehen und zu bearbeiten

Erstellen, planen und veröffentlichen Sie alles an einem Ort mit Tools für Zusammenarbeit und Freigabe sowie KI-Unterstützung für Texte.

Empfehlungen zum „besten Zeitpunkt für die Veröffentlichung“ und netzwerkübergreifende Analysen, um zu verfeinern, was funktioniert.

Limitierungen von Hootsuite

Es gelten Planbeschränkungen, beispielsweise unterstützt der Standard-Plan bis zu 10 Social-Media-Konten, während die Advanced-/Enterprise-Pläne diese Beschränkung aufheben.

Die Verfügbarkeit der Features variiert je nach Stufe, z. B. sind Genehmigungen und Massenplanung in der Standardstufe nicht enthalten.

Die KI-Token-Limits für OwlyWriter/OwlyGPT (z. B. monatliche Token-Zuteilungen) erfordern bei intensiver Nutzung möglicherweise höhere Stufen.

Preise für Hootsuite

Standard-Plan: 99 $ pro Benutzer/Monat

Erweiterter Plan: 249 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2-Bewertung : 4,3/5 (6575 Bewertungen)

Capterra-Bewertung: 4,4/5 (über 3780 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Hootsuite?

Ein Rezensent freigab:

Ich finde es toll, dass Hootsuite eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Social Media auf mehreren Plattformen ist. Dieses Feature vereinfacht meine Arbeit erheblich, da ich damit Inhalte erstellen, deren Leistung nachverfolgen und die besten Zeiten für die Veröffentlichung festlegen kann – alles mit demselben tool.

Ich finde es toll, dass Hootsuite eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Social Media auf mehreren Plattformen ist. Dieses Feature vereinfacht meine Arbeit erheblich, da ich damit Inhalte erstellen, deren Leistung nachverfolgen und die besten Zeiten für die Veröffentlichung festlegen kann – alles mit demselben tool.

Zielgruppenanalyse und Personalisierungsebene

Diese Ebene zeigt Ihnen, wer geblieben ist, wer abgewandert ist und was als Nächstes gezeigt werden sollte – rechtzeitig, um Ergebnisse zu ändern und nicht nur die Berichterstellung durchzuführen.

Conviva

via Conviva

Conviva wurde für die Frage „Warum sind die Zuschauerzahlen gesunken?“ entwickelt, die sich auf Streaming-Plattformen, im Internet und in Apps stellt.

Anstatt Zielgruppendaten als statischen Bericht zu behandeln, legt die Plattform den Schwerpunkt auf Verbraucherverhalten und Erfahrungswissen, sodass Medienunternehmen Abwanderungsspitzen erkennen und noch während der Veröffentlichung reagieren können.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist die teamübergreifende Sichtbarkeit: Analysen, die über verschiedene Rollen hinweg (Produkt-, Marketing-, Support- und Datenteams) freigegeben werden können, sodass Sie nicht darüber diskutieren müssen, wessen Dashboard das „richtige” ist.

Die besten Features von Conviva

Echtzeit-Sichtbarkeit in Zuschauergruppen und Status der Sitzungen mit Kontextinformationen zu den Ursachen

Vollständige Client-Telemetrie für Erfahrung + Engagement, keine Stichproben

Streaming-Analytics-Workflows für Warnmeldungen, Dashboards und Zeit bis zur Lösung

Limitierungen von Conviva

Erfordert die Integration von SDK/Sensoren in Ihre Apps/Player, bevor Daten fließen können; Teams müssen ein kurzes Implementierungsfenster planen.

Preise von Conviva

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Conviva

G2-Bewertung : 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra-Bewertung: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Conviva?

Ein Rezensent freigab:

Die Plattform ist einfach zu bedienen, bietet KI-Warnmeldungen und verfügt über benutzerfreundliche Dashboards. Ich schätze auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Metriken zu verwenden.

Die Plattform ist einfach zu bedienen, bietet KI-Warnmeldungen und verfügt über benutzerfreundliche Dashboards. Ich schätze auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Metriken zu verwenden.

Amazon Personalize

via Amazon personalize

Amazon Personalize ist ein verwalteter Empfehlungsdienst für Streaming-Dienste und Unternehmen mit viel Inhalt, die Personalisierung wünschen, ohne den gesamten ML-Stack intern aufbauen zu müssen.

Sie können Modelle anhand vergangener Interaktionen (Ansichten, Klicks und Signale zur Wiedergabezeit sowie Metadaten zu Elementen) trainieren und in großem Umfang Echtzeitempfehlungen bereitstellen. Der praktische USP ist die schnelle Produktionsreife, da Sie ein System einsetzen, das sich kontinuierlich an das sich ändernde Verhalten der Benutzer anpasst.

Die besten Features von Amazon Personalize

Echtzeit-Inferenz-APIs für Empfehlungen und Zielgruppensegmente

Rezepte für Benutzerpersonalisierung, ähnliche Elemente und personalisiertes Re-Ranking

Einfache Integration in Apps, CMS oder E-Mail über API-Aufrufe (Option zum Erstellen oder Kaufen)

Einschränkungen von Amazon Personalize

Mindestens 1 TPS-Gebühr pro aktiver Echtzeitkampagne (wird auch bei Inaktivität berechnet), sofern Sie die Bereitstellung nicht ändern; für Elemente-Metadaten fallen zusätzliche Gebühren an.

Die Kosten verteilen sich auf drei Bereiche (Erfassung, Training, Inferenz), daher sollten Sie auf eine grundlegende Kostenkontrolle und -überwachung achten.

Preise für Amazon Personalize

Benutzerdefinierte Preisgestaltung basierend auf der Nutzung

Amazon Personalize Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertung : Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertung: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Amazon Personalize?

Ein Rezensent freigab:

Mit Amazon Personalize sind Conversions ganz einfach. Ob Sie sich für ein Webinar anmelden oder ein E-Book herunterladen möchten – die Aktionen sind sehr schnell und einfach.

Mit Amazon Personalize sind Conversions ganz einfach. Ob Sie sich für ein Webinar anmelden oder ein E-Book herunterladen möchten – die Aktionen sind sehr schnell und einfach.

Rechte & Monetarisierungsebene

Hier werden neue kreative Möglichkeiten zu Verträgen, Fenstern und Bargeld. Sie benötigen ein System, das genau weiß, was Sie verkaufen können, wo/wann Sie es verkaufen können und wie Sie bezahlen und bezahlt werden – ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.

Vistex

via G2

Vistex wurde für den Bereich entwickelt, in dem Kreativität zu Einnahmequellen wird: Rechte, Lizenzgebühren, Gebühren und vertragsbasierte Monetarisierung über Regionen, Kanäle und Formate hinweg. In der Medienbranche besteht die Schwierigkeit nicht nur darin, „was wir verkaufen können“, sondern auch darin, „was wir jetzt verkaufen können, wo, zu welchen Vertragsbedingungen und was dies für die Berichterstellung und Zahlungen bedeutet“.

Das Alleinstellungsmerkmal hierbei ist die operative Kontrolle: Vertragsbedingungen, Nutzungsvalidierung, Lizenzgebührenberechnungen und Analysen, die Ihnen helfen, Rentabilität und Verpflichtungen zu verstehen, ohne sich durch unzählige Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.

Die besten Features von Vistex

Vertrags- und Rechteverwaltung mit detaillierten Lizenzbedingungen und Nachverfolgung der Nutzung

Lizenzgebührenberechnung für eingehende und ausgehende Streams gemäß den Lizenzbedingungen, plattform- und vertragsübergreifend

Tools für Rentabilität und Prognosen zum Planen, Modellieren und Maximieren der Programmrenditen im DTC-Zeitalter

Limitierungen von Vistex

Keine öffentlichen Preise; verkaufsorientierte Beschaffung (Angebot erforderlich)

Erforderlicher Implementierungsaufwand: SDK/Konnektoren und Datenmodellierung müssen an Ihren Katalog und Ihre Geschäftsstrukturen angepasst werden, bevor ein Wert realisiert wird.

Preise von Vistex

Nicht auf der Website veröffentlicht; wenden Sie sich an Vistex, um ein individuelles Angebot zu erhalten.

Bewertungen und Rezensionen zu Vistex

G2-Bewertung : 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra-Bewertung: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Vistex?

Ein Rezensent freigab:

Die Technologie ist hervorragend, aber auch ihr fundiertes Wissen über meine Branche, die Biowissenschaften. Sie entwickeln praktische Lösungen für meine alltäglichen Herausforderungen.

Die Technologie ist hervorragend, aber auch ihr fundiertes Wissen über meine Branche, die Biowissenschaften. Sie entwickeln praktische Lösungen für meine alltäglichen Herausforderungen.

Workflow-Orchestrierung und Betriebsebene

Diese Ebene sorgt dafür, dass Briefings, Aufgaben, Genehmigungen, Automatisierungen und Berichterstellung im gleichen Rhythmus ablaufen, sodass Veröffentlichungen nicht bei der Übergabe ins Stocken geraten.

Asana

via Asana

Asana eignet sich, wenn Sie Kampagnen und Produktionen koordinieren müssen, aber einen relativ einfachen Work Manager suchen. Es wird häufig von Marketing- und Kreativteams verwendet, um Zeitpläne und Abhängigkeiten übersichtlich zu halten, insbesondere wenn viele Mitwirkende an parallelen Projekten arbeiten (Trailer, Social-Media-Beiträge, Key Art, Release Notes).

Sein Alleinstellungsmerkmal ist Klarheit in großem Maßstab: Workload-basierte Ressourcenplanung für Kapazitätsbewusstsein und zielorientierte Nachverfolgung für Ergebnisse, wodurch Teams Aufgaben mit Geschäftszielen verbinden können, ohne ein benutzerdefiniertes System aufbauen zu müssen.

Die besten Features von Asana

Ansichten wie Portfolios für die Sichtbarkeit mehrerer Projekte und Zeitleisten für Abhängigkeiten

Regeln für die Weiterleitung von Arbeiten, die Durchsetzung von Aufnahmestandards und die automatische Benachrichtigung von Genehmigern

Workload und Ziele, um Kapazitäten auszugleichen und die Nachverfolgung der Ergebnisse zu gewährleisten

Zusammenfassungen zu KI-Updates, um Ihnen eine schnelle Übersicht über die Projekte in Bearbeitung zu geben.

Einschränkungen von Asana

Der kostenlose Personal-Plan ist auf Teams mit bis zu 10 Personen begrenzt; größere Teams benötigen kostenpflichtige Tarife.

Erweiterte Features (Genehmigungen in großem Umfang, Portfolios, Workload, tiefgreifendere Automatisierungen) erfordern Starter- oder Advanced-Pläne.

Preise für Asana

Persönlich : Kostenlos (bis zu 10 Personen)

Starter : 13,49 $ pro Benutzer/Monat

Erweitert : 30,49 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise / Enterprise+: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Asana-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertung : 4,4/5 (12.530 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (13453 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Asana?

Ein Rezensent freigab:

Mit Asana lassen sich Pläne ganz einfach in klare, nachverfolgbare Aufgaben umsetzen. Mir gefällt, wie schnell man große Initiativen in Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten aufteilen und dann je nach Arbeitsweise des Teams zwischen verschiedenen Ansichten (Liste, Board, Zeitleiste) wechseln kann.

Mit Asana lassen sich Pläne ganz einfach in klare, nachverfolgbare Aufgaben umsetzen. Mir gefällt, wie schnell man große Initiativen in Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten aufschlüsseln und dann je nach Arbeitsweise des Teams zwischen verschiedenen Ansichten (Liste, Board, Zeitleiste) wechseln kann.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp BrainGPT eine Routine für „Release Intelligence“. ClickUp BrainGPT ist als Desktop-Begleiter konzipiert, der mithilfe mehrerer KI-Modelle Ihre Arbeitsanwendungen und das Internet durchsuchen kann. Außerdem unterstützt es die Sprach-zu-Text-Funktion, sodass Sie während der Überprüfung schnell Eingaben erfassen können. Erfassen Sie Ihre Notizen mit Ihrer Stimme mithilfe von Talk to Text: Nehmen Sie kurze Notizen auf, während Sie sich die täglichen Aufnahmen ansehen oder Exporte überprüfen (was muss verbessert und was muss genehmigt werden?), und wandeln Sie diese in strukturierten Text um. Talk to Text:Nehmen Sie kurze Notizen auf, während Sie sich die täglichen Aufnahmen ansehen oder Exporte überprüfen (was muss verbessert und was muss genehmigt werden?), und wandeln Sie diese in strukturierten Text um.

Stellen Sie Fragen, die kreative Entscheidungen mit Ergebnissen verbinden: Versuchen Sie es mit Fragen wie „Welche Trailer-Versionen wurden diesen Monat am schnellsten genehmigt?“, damit Sie Muster erkennen können, ohne manuell alle Updates durchgehen zu müssen. Versuchen Sie es mit Fragen wie „Welche Trailer-Versionen wurden diesen Monat am schnellsten genehmigt?“, damit Sie Muster erkennen können, ohne manuell alle Updates durchgehen zu müssen.

Entscheidungen über Kampagnen hinweg suchen und wiederverwenden: Nutzen Sie Nutzen Sie die Enterprise-Suche von ClickUp BrainGP über verschiedene Apps hinweg, um alte Briefings, Lokalisierungsnotizen und Genehmigungsentscheidungen abzurufen, damit Sie nicht bei jeder Veröffentlichung dieselben Regeln neu erstellen müssen.

Wählen Sie das KI-Modell, das zur Aufgabe passt: Sie können an einem Ort zwischen mehreren Premium-KI-Modellen wie ChatGPT oder Gemini wechseln, sodass Sie zwischen verschiedenen „Denkweisen” wechseln können, ohne zwischen tools hin- und herspringen zu müssen.

Jira (Atlassian)

via Atlassian

Jira eignet sich besser, wenn sich Medienoperationen stark mit Engineering- und Plattformarbeiten überschneiden: Release-Züge, Player-Änderungen, Änderungen an der Ingestions-Pipeline, App-Updates und strukturierte QA-Gates.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist die strenge Einhaltung des Workflows (benutzerdefinierte Problemtypen und auditfreundliche Nachverfolgung), sodass Produktions- und Entwicklungsteams Änderungen koordinieren können, ohne die Verantwortlichkeit zu verlieren, wenn die Zeitpläne enger werden.

Die besten Features von Jira

Benutzerdefinierte Problemtypen und Übergänge (z. B. QC, Recht, Lokalisierung) mit Genehmigungsgates

Automatisierungsregeln für Triage, Zuweisung und SLA-Uhren; Komponenten für die Eigentümerschaft

Dashboards/Filter für den Live-Status sowie Integrationen mit Repos/CD für Plattformänderungen

Limitierungen von Jira

Die Ausführung von Regeln für die Automatisierung ist je nach Plan begrenzt. Bei hohem Bedarf an Automatisierung müssen Sie möglicherweise auf höhere Stufen umsteigen.

Die Preise variieren je nach Anzahl der Benutzer und werden über den Rechner von Atlassian berechnet. Die Preise richten sich nach der Anzahl der Lizenzen und nicht nach einem einheitlichen Pauschalpreis.

Preise für Jira

Kostenlos : (bis zu 10 Personen)

Standard : 7,91 $ pro Benutzer/Monat

Premium : 14,54 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertung : 4,3/5 (über 7190 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.180 Bewertungen)

Was Benutzer über Jira sagen

Ein Rezensent freigab:

Ich benutze Jira nun seit über einem Jahr und schätze es sehr, wie es Stories oder Bugs mit den Pull Requests oder Commits verknüpft, die wir in Bitbucket erstellen. Diese Integration macht die Nachverfolgung der Arbeit viel komfortabler.

Ich benutze Jira nun seit über einem Jahr und schätze es sehr, dass es Stories oder Bugs mit den Pull Requests oder Commits verknüpft, die wir in Bitbucket erstellen. Diese Integration macht die Nachverfolgung der Arbeit viel komfortabler.

Vorteile des richtigen KI-Stacks in der Medien- und Unterhaltungsbranche

Wenn Ihr Stack auf Geschwindigkeit und Lernen ausgelegt ist, produzieren Sie nicht nur „Inhalte“, sondern betreiben eine wiederholbare Maschine. Dateien werden ohne Verzögerungen von der Aufnahme über den Schnitt bis zur Kampagne weitergeleitet, Rechteprüfungen erfolgen im Vorfeld, und jede Veröffentlichung liefert Erkenntnisse für die nächste, um diese noch besser zu machen.

1. Schnellere Zyklen und geringere Kosten

Sie sparen Tage, an denen Assistenten an Entscheidungspunkten sitzen. Die Auswahl der Aufnahmen, Transkripte und alternative Schnitte kommen schneller voran, Genehmigungen laufen reibungslos, Nachdreharbeiten entfallen, da Marken-/Rechteprüfungen früher durchgeführt werden. Das Ergebnis: weniger Leerlaufzeiten, straffere Budgets und eine schnellere Ausstrahlung.

💡 Profi-Tipp: Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen Video-Produktions-Workflow können Sie Übergaben reibungslos gestalten und diese Phasen dann in Ihren Status für Aufgaben und Automatisierungen widerspiegeln.

2. Größere Reichweite durch Wiederverwendung in verschiedenen Formaten

Aus einem Master werden viele: Trailer, Kurzfilme, Miniaturansichten und lokalisierte Untertitel. Ihr Stack bewahrt die Herkunft, setzt Sprach- und Rechtebestimmungen durch und liefert kanalfertige Versionen, die auf jede Plattform abgestimmt sind, ohne dass für jeden Schnitt ein separates Projekt erforderlich ist.

3. Bessere Kundenbindung und -interaktion

Sie müssen nicht mehr raten. Die Wahl der Varianten richtet sich nach der Betrachtungsdauer, der Fertigstellung und den Kommentaren; die Hinweise des Assistenten werden genau dann gegeben, wenn die Zuschauer am empfänglichsten sind. Das Engagement steigt, weil Kreativität und Kontext endlich aufeinander abgestimmt sind.

4. Mehr datengestützte Entscheidungen für Inhalte und Monetarisierung

Produzenten sehen, welche Szenen, Schnitte oder Texte tatsächlich etwas bewirkt haben – nach Segment, Markt und Gerät. Die Finanzabteilung erhält Prognosen, die auf der Realität basieren und nicht auf Anekdoten. Experimente lassen sich leichter rechtfertigen und Entscheidungen werden klarer.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie anhand dieser Beispiele für Daten-Dashboards ein Performance-Cockpit ein und planen Sie wöchentliche Snapshots, um Entscheidungen voranzutreiben.

5. Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Kreativ-, Produktions- und Marketing-Teams

Alle arbeiten nach denselben Vorgaben, Zeitplänen und Genehmigungsabläufen. Editors müssen nicht auf Übertragungen warten, Marketingfachleute müssen keine Texte aus verschiedenen Trackern kopieren und einfügen, und die Rechtsabteilung sieht die Rechte im Kontext. Die Abstimmung wird verbessert und der Kontextwechsel reduziert.

Häufige Fehler, die Medienteams beim Aufbau eines KI-Stacks machen

Angesichts der rasanten Veränderungen bei Formaten, Rechten und Veröffentlichungen tauchen immer wieder einige häufige Fallstricke auf. Erkennen Sie diese frühzeitig, bevor sie Zeit, Vertrauen oder Budget kosten.

🚩 Beginnen Sie mit KI-Bearbeitungen, bevor Sie Ihre Assets/Metadaten korrigieren

✅ Legen Sie zunächst kanonische IDs, Transkripte, Untertitel und Rechte-Tags fest. Wenn Varianten nicht auf einen Master mit klaren Merkmalen der Eigentümerschaft und der Nutzung zurückgeführt werden können, wird jeder „Geschwindigkeitsgewinn” im weiteren Verlauf zu Nacharbeit.

🚩 Cloud-KI, lokale Laufwerke

✅ Führen Sie keine Assistenten in der Cloud aus, während die Tagesaufnahmen auf externen Geräten gespeichert sind. Verlagern Sie die Erfassung und Proxys in Ihren MAM/Cloud-Speicher, damit Auswahl-, Schnitt- und Lokalisierungsaufgaben parallel und ohne Verzögerungen durch Sneaker-Net ausgeführt werden können.

🚩 Schöne Dashboards, keine Entscheidungen zur Planung

✅ Verknüpfen Sie Ansichten mit Aktionen: Wer genehmigt welchen Schnitt bis wann, welcher Kanal erhält welche Variante und was passiert, wenn ein Slot verpasst wird? Berichte sollten das Slotting vorantreiben, nicht nur schmücken.

🚩 „Einmal einstellen und vergessen“ – Automatisierungen, die falsche Inhalte veröffentlichen

✅ Fügen Sie Sicherheitsvorkehrungen hinzu: Vorabprüfungen für Rechte/Regionen, maximale Wiederholungsgrenzen und manuelle Freigabe für jede Erstveröffentlichung auf einem neuen Kanal oder Markt. Überprüfen Sie monatlich falsch-positive/falsch-negative Ergebnisse und entfernen Sie störende Regeln.

🚩 Als Innovation getarnte Tool-Flut

✅ Wenn ein tool weder Übergaben noch Sendezeiten reduziert, ist es nur ein weiterer ungenutzter Software-Schrott. Konsolidieren Sie dort, wo Briefings, Aufgaben, Genehmigungen und Verteilung bereits stattfinden, und integrieren Sie nur dort, wo sich ein Nutzen nachweisen lässt.

🚩 Synthetische Medienoperationen ohne Offenlegung oder Governance

✅ Fordern Sie Erklärbarkeit und Beschreibung für KI-gestützte Assets sowie Prüfpfade und Rollback-Pfade. Wenn ein Produzent die Frage „Was hat sich geändert und warum?“ nicht beantworten kann, sollte das Produkt nicht ausgeliefert werden.

🚩 Experimente, die niemand misst

✅ Definieren Sie vor dem Testen die Metriken (Steigerung der Betrachtungsdauer nach Variante, Lokalisierungs-TAT, Kosten pro Liefergegenstand) und übertragen Sie diese in eine wöchentliche Überprüfung, damit Erfolge skaliert werden können und Fehler sich nicht wiederholen.

Reduzieren Sie die Unübersichtlichkeit und behalten Sie den Überblick mit dem richtigen Stack.

Sie haben den Entwurf für den richtigen KI-Stack für Medien- und Unterhaltungs-Teams gesehen.

Der ideale Tech-Stack hilft dabei, bestehende Workflows und Prozesse, wie Video-Bearbeitung und die Erstellung von nutzergenerierten Inhalten, von der Konzeption bis zur Umsetzung zu verändern. Dabei helfen im Hintergrund Modelle von KI und intelligente Systeme, wie KI-Agenten.

Für Medienunternehmen dient ClickUp als Koordinationsschicht, die Briefings, Aufgaben, Genehmigungen, Zeitpläne und die Berichterstellung in einem Rhythmus zusammenhält, zusammen mit einer KI, die die nächsten Schritte dort anzeigt, wo die Arbeit stattfindet. Das bedeutet weniger Arbeitsaufwand, klarere Eigentümerschaft und Veröffentlichungen, die sich summieren.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und nutzen Sie die leistungsstarken tools für Ihre Teams.