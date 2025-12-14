Über 20 der besten Krea-KI-Prompts für Text-zu-Bild- und Video-Generierung

Es gibt zahlreiche KI-Tools, mit denen Sie Ihre unglaublich wilden Ideen in atemberaubende Bilder verwandeln können. Als Krea im Juni 2025 sein internes Modell Krea 1 auf den Markt brachte, war es leicht, es als ein weiteres KI-Bildmodell abzutun.

Was könnte es schließlich besser können? Die Bearbeitung von Prompts? Typografie? Oder intelligente Stilübertragungen?

All dies und es löst auch das immer wiederkehrende Problem des „KI-Looks”, indem es Bilder generiert, die die üblichen KI-Artefakte und unheimlichen Texturen vermeiden.

Wir waren neugierig geworden. Also haben wir uns daran gemacht, Krea selbst zu testen, und dabei eine Bibliothek mit Krea-KI-Prompts erstellt, die Sie mit Ihren eigenen Modifikationen und Anpassungen verwenden können.

Krea vs. beliebte Alternativen

Tool Am besten geeignet für Stärken Einschränkungen Preise Krea KI Visuelle Iteration in Echtzeit; Bild + Video Multimodale Eingaben, Skizzieren auf Leinwand, über 50 Modelle, Video-Generierung Überwältigende Auswahl, Limit an kostenloser Rechenleistung, noch in der Beta-Phase Kostenlos (50 Token), kostenpflichtige Upgrades ClickUp Durchgängiger kreativer Workflow KI-Bildgenerierung plus Workflow-Management, Automatisierungen, Prompt-Bibliothek Eher workflow-orientiert als stilorientiert In den ClickUp-Plänen enthalten Leonardo KI Spiel-Assets, 3D-Texturen, Markenstile OBJ-Texturgenerierung, benutzerdefiniertes Modelltraining, hohe Prompt-Konformität Anorganische Objekte erfordern mehrere Versuche. Kostenlose Stufe + 10–48 $/Monat Midjourney Premium-Kunststile Beste künstlerische Ästhetik, riesige Community, konsistente Referenzen Kein Free-Plan; Discord-Benutzeroberfläche; keine Videos 8–96 $/Monat Ideogramm Grafiken + Typografie Beste Textdarstellung; Ergebnisse in Posterqualität Nicht ideal für Fotorealismus Kostenlose + kostenpflichtige Stufen Runway Gen-4 Charakterrealismus & filmische Aufnahmen Am besten geeignet für Menschen und Live-Action-Ästhetik Geringere Kontrolle über stilisierte Grafiken Nur kostenpflichtige Tarife

Krea KI verstehen

Krea AI ist ein iteratives Tool für die Erstellung, das proprietäre und fremde KI-Modelle (künstliche Intelligenz) nutzt, um hochwertige Videos und Bilder zu generieren, zu verbessern, zu bearbeiten und zu animieren.

Sie geben einen Textbefehl (oder ein vorhandenes Bild/Video) ein, und Krea KI verwendet fortschrittliche Modelle, um hochwertige, visuell reichhaltige Ergebnisse zu erzielen, die in einem Bereich von fotorealistischen Bildern über stilisierte Kunstwerke und Videoclips bis hin zu hochskalierten/verbesserten Versionen vorhandener Grafiken liegen.

Krea KI entfernt sich von einem befehlsbasierten Ansatz hin zu einer kooperativen Echtzeit-Partnerschaft.

👀 Wussten Sie schon? Im Juni 2022 veröffentlichte Cosmopolitan das erste Magazin-Cover, das vollständig mit DALL·E 2 erstellt wurde. Das Redaktionsteam arbeitete mit einem Digitalkünstler zusammen, um das endgültige Kunstwerk zu verfeinern. Die endgültige Eingabe, die sie verwendeten, lautete: „Weitwinkelaufnahme von unten einer Astronautin mit athletischem Körper, die in einem unendlichen Universum über den Mars schreitet, Synthesizer-Wellen, digitale Kunst“. via Cosmopolitan

Was sind Krea KI-Prompts?

Krea KI-Prompts sind Anweisungen, die der Plattform mitteilen, welche Art von Bild Sie erstellen möchten. Hier können Sie das gewünschte Bild textuell beschreiben, Bilder und Stilvorlagen hochladen, die Krea interpretieren soll, und sogar Live-Anleitungen geben, indem Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam freigeben.

Krea bietet auch eine Echtzeit-Leinwand, auf der Sie Formen skizzieren oder Anmerkungen zeichnen können, um die KI-Erstellung in Echtzeit zu beeinflussen. Insgesamt kann das Tool textuelle und visuelle Hinweise interpretieren, um Bilder nach Ihren Vorstellungen zu generieren.

📮 ClickUp Insight: Jeder fünfte Berufstätige verbringt täglich mehr als drei Stunden damit, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichen Informationen zu seinen Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer ganzen Arbeitswoche, die für etwas verschwendet werden, das eigentlich nur wenige Sekunden dauern sollte! Die vernetzte Suche von ClickUp vereint alle Ihre Arbeiten – über Aufgaben, Dokumente, E-Mails und Chats hinweg –, sodass Sie genau das finden, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

Wie schreibt man Prompts, die mit Krea KI gute Ergebnisse erzielen?

Die Qualität der Ergebnisse von Krea hängt maßgeblich von der Struktur und dem Format Ihrer Eingabe ab. Je genauer und klarer Sie Ihre Vorstellung beschreiben, desto einzigartiger wird das Ergebnis.

Allerdings können Worte bei der Beschreibung bestimmter Stile einschränkend sein. Und das ist einer der Gründe, warum die verschiedenen modalen Fenster von Krea hilfreich sein können, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

So können Sie Ihre Prompts textuell und visuell gestalten, um das Beste aus Krea KI herauszuholen:

1. Verwenden Sie beschreibende Wörter

Beginnen Sie mit einem klaren Motiv, d. h. dem zentralen Fokuspunkt Ihres Bildes. Beschreiben Sie es nun mit anschaulichen Worten, damit die KI ein intuitiveres Verständnis davon bekommt, was Sie erstellen möchten.

Sie wissen nicht, wie Sie Ihr Motiv oder Ihre Vorstellung beschreiben sollen?

Teilen Sie es in vier Ebenen auf:

Physische Erscheinung : Denken Sie an die Eigenschaften des Motivs wie Texturen, Farben, Materialien und Größe.

Aktion oder Zustand : Verb zur Beschreibung von Bewegung, Stillstand oder Interaktion eines Subjekts

Atmosphäre : Emotionale oder sensorische Qualität des Motivs

Kontext oder Einstellung: Umgebung, Zeitraum, Wetter

📌 Diese Eingabeaufforderung speichern: Thema: Ein Geiger Äußeres Erscheinungsbild: silberfädiger Umhang, porzellanartige Haut, leuchtende bernsteinfarbene Augen, kunstvoll gearbeitete Holzgeige, geflochtenes mitternachtsschwarzes Haar, reflektierende Metallstiefel Aktion oder Zustand: intensives Spielen während der Aufführung, Bogen schneidet mit Bewegungsunschärfe durch die Luft Atmosphäre: dramatisch, ätherisch, elektrisierende Stimmung Kontext oder Einstellung: auf einer schwebenden Bühne in einem Konzertsaal in der Schwerelosigkeit, umgeben von schwebenden LichtfragmentenVollständige Eingabeaufforderung: Ein Geiger mit einem silbernen Umhang, porzellanartiger Haut, leuchtenden bernsteinfarbenen Augen, geflochtenem pechschwarzem Haar und reflektierenden Metallstiefeln, der mitten in seiner Darbietung intensiv spielt, während sein Bogen durch die Luft schneidet. Dramatische, ätherische, elektrisch geladene Atmosphäre in einem Konzertsaal in der Schwerelosigkeit, gefüllt mit schwebenden Lichtfragmenten.

Wenn Sie KI-Bildgenerierungstools evaluieren, haben wir eine detaillierte Analyse erledigt, um Ihnen Zeit zu sparen. Sehen Sie sich das Video unten an 👇

2. Seien Sie konkret in Bezug auf Kompositionsdetails

Konzentrieren Sie sich auf das Bild als Ganzes. Denken Sie an die Beleuchtung, die Stimmung, die Art des Bildes und wie Sie die Elemente im Bild anordnen möchten.

Modifikatoren in Ihren KI-Bild-Prompts geben dem Bildgenerator einen visuellen Rahmen vor, an den er sich halten kann.

Hier ist, was Sie angeben müssen:

Bildtyp : Foto, Aquarell, digitale Illustration, 3D-Rendering, Bleistiftskizze, Ölgemälde, Vektorgrafik

Kunststil : Hyperrealismus, Anime, Studio-Ghibli-Ästhetik, Jugendstil, Cyberpunk, minimalistische Strichzeichnungen, Barock, flaches Design

Beleuchtung : weiches Tageslicht durch Fenster, grelle Studiobeleuchtung mit tiefen Schatten, Neonlicht von Schildern, Randbeleuchtung, Gegenlicht zur goldenen Stunde, diffuses Licht bei bewölktem Himmel

Technischer Blickwinkel : Nahaufnahme, Vogelansicht, isometrisches Raster, Dutch Angle, geringe Schärfentiefe, Fischaugenobjektiv, Low-Angle-Perspektive

Komposition : Drittelregel, symmetrische Zentrierung, führende Linien, Vordergrund-Mittelgrund-Hintergrund-Ebenen, Negativraum, Einrahmung innerhalb des Rahmens

Auflösung: 4K ultra-detailliert, 8K in Kinoqualität oder wählen Sie aus den voreingestellten Auflösungsfiltern.

Krea bietet außerdem Zugriff auf über 1.000 Vorlagen – sowohl eigene als auch solche, die von Community-Mitgliedern erstellt wurden. Sie können diese Stile direkt anwenden, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihr Konzept zu erklären, oder sogar Ihr eigenes benutzerdefiniertes Stilmodell trainieren, um konsistente Grafiken über mehrere Generationen hinweg zu erzielen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie Ihre Prompts schrittweise mithilfe einer Prompt-Verkettungstechnik, um der KI zu helfen, komplexe Bildkompositionen zu rendern. Beginnen Sie mit grundlegenden Elementen und fügen Sie dann sekundäre Details wie Beleuchtung, atmosphärische Effekte und Schärfe hinzu. So verhindern Sie, dass die KI durch zu viele Anweisungen auf einmal verwirrt wird, und erhalten präzise Kontrolle über jedes visuelle Element.

3. Wählen Sie Ihr KI-Modell

Krea vereint mehrere KI-Modelle in einer einzigen Benutzeroberfläche und bietet Ihnen so die Flexibilität, das richtige Tool für Ihre kreativen Bedürfnisse auszuwählen. Das bedeutet aber auch, dass Sie die Stärken und Grenzen jedes Modells verstehen müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Hier ist eine kurze Tabelle, die Ihnen bei der Auswahl der besten Modelle für Ihre spezifischen Anforderungen hilft:

Modell Am besten geeignet für Schlüsselstärke Ausgabe und Auflösung Krea 1 Fotorealismus Löst das Problem des „KI-Looks” 4 Bilder, 4096 Flux Allgemeine Verwendung Stilvorlagen 4 Bilder, 1024 Nano Banana Einhaltung der Eingabeaufforderungen Argumentation, Weltwissen, komplexe Prompts 2 Bilder, 1024 ChatGPT-Bild Komplexe Szenen Fortgeschrittene Argumentation 2 Bilder, 1024 Ideogramm Grafiken Flache, ästhetische Stile, Typografie 2 Bilder, 1024 Runway Gen-4 Zeichen Kinoreife Qualität 2 Bilder, 1024

4. Feed-Referenzen

Manchmal hat man eine genaue Vorstellung, aber Worte reichen nicht aus. Sie möchten genau diesen Neon-Schein aus einer Cyberpunk-Gasse oder die exakte Textur von verwittertem Holz aus einem Foto, das Sie letzten Sommer aufgenommen haben. Text allein kann diese Lücke nicht immer schließen.

In Krea können Sie visuelle Referenzen direkt in den Generierungsprozess einspeisen. Die Plattform liest Ihre Bilder und extrahiert deren visuelle DNA, d. h. Farbschemata, Lichtstimmungen, Kompositionsstrukturen und Texturqualitäten, und wendet diese auf Ihr Ergebnis an.

Was ist einfacher? Einen Sonnenuntergang zu beschreiben, den Sie letztes Jahr fotografiert haben, oder ihn einfach hochzuladen?

Letzteres. So erweitern multimodale Eingaben Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:

Bilder hochladen : Laden Sie bis zu drei Bilder als Referenz für Stil, Farben, Zeichen oder Komposition hoch. Krea kann Merkmale aus jedem Bild mischen oder bestimmte Elemente aus jedem Bild extrahieren, um sie in Ihrem Endergebnis darzustellen.

Webcam-Eingabe : Richten Sie Ihre Kamera auf Objekte, Skizzen oder sogar sich selbst. Die Plattform erkennt Formen, Farben und Bewegungen in Echtzeit und generiert Echtzeit-Interpretationen dessen, was sie sieht.

Leinwandmalerei : Skizzieren Sie grobe Formen direkt auf der Leinwand von Krea, um die Komposition und Platzierung der Elemente in Ihrem endgültigen Bild zu beeinflussen.

Bildschirmfreigabe: Gewähren Sie direkten Einblick in Ihre Pinterest- oder Moodboards und lassen Sie die KI Interpretationen anhand der visuellen Hinweise generieren.

5. Weiter iterieren

Krea ist für einen iterativen Prozess konzipiert. Sie können die KI-Ausgabe generieren, anpassen, neu generieren und verfeinern, bis Sie etwas finden, das funktioniert.

Möchten Sie den Kamerawinkel ändern?

Unerwünschte Elemente aus dem Bild entfernen?

Die Beleuchtung in einem Bild ändern?

Möchten Sie eine Skizze in ein Fotorendering umwandeln?

Wählen Sie das KI-generierte Asset aus dem Ordner aus und geben Sie eine einfache Textanweisung ein, z. B.: „Beleuchten Sie die Szene neu. Machen Sie sie heller, sodass Tageslicht durch die Fenster hereinströmt“.

Die Plattform verarbeitet Ihre Anweisungen und aktualisiert das Bild entsprechend. Sie können auch steuern, wie stark die Plattform Ihr Bild verändert, indem Sie die KI-Stärke anpassen.

Hier ist eine zuverlässige Formel, um Ihre Prompts zu strukturieren:

Bildtyp + aussagekräftiges Thema + spezifische Kompositionsdetails + Referenzbild oder -stil + Auswahl des KI-Modells

Denken Sie daran, dass keine noch so umfangreiche Anleitung zum Erstellen von Prompts das praktische Experimentieren ersetzen kann. Sie müssen verschiedene Modelle testen und selbst Bilder generieren, um zu verstehen, was funktioniert.

Stöbern Sie in der Krea-Community, um zu sehen, was andere geschaffen haben, studieren Sie ihre Prompts und orientieren Sie sich an ihren Experimenten.

Treten Sie dem Discord-Server der Plattform bei, um Fragen zu stellen und von Benutzern zu lernen, die bereits die Besonderheiten der einzelnen Modelle herausgefunden haben.

👀 Wussten Sie schon: Das erste große KI-Kunstprogramm, AARON, wurde in den frühen 1970er Jahren vom britischen Künstler und Informatiker Harold Cohen entwickelt. Im Rahmen dieses Programms wurden Roboter darauf trainiert, Zeichnungen zu erstellen, die Cohen später von Hand kolorierte.

Die besten Krea-KI-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Krea verändert kreative Workflows, indem es Zugang zu über 50 KI-Modellen bietet. Spielen Sie mit und verwenden Sie eine Kombination aus Text-Prompts, Stilreferenzen, Seitenverhältnissen und sogar Skizzen, um zu beschreiben, was Sie erstellen möchten.

Obwohl es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, ist es intuitiv zu bedienen. Diese Liste mit über 30 Krea KI-Prompts gibt Ihnen genügend Inspiration, um Ihre eigenen Prompts zu erstellen und damit zu experimentieren.

Es ist an der Zeit, Ihren inneren Prompt-Ingenieur zum Leben zu erwecken.

Krea-Bild-Prompts für Grafikdesigner und Illustratoren

1. Erstellen Sie eine fotorealistische Darstellung eines hoch aufragenden Veggie-Burgers mit einem Mehrkornbrötchen, scharfem Cheddar, gegrilltem Pilz-Patty, gerösteter roter Paprika und knackigen Spinatblättern, die alle vor einem satten gold-orangefarbenen Hintergrund schweben. Frische Kräuter, Breadcrumbs und rote Kirschtomaten schweben dynamisch um die Zutaten herum, als wären sie von einer würzigen Windböe erfasst worden. Die Beleuchtung ist warm und gerichtet und hebt Feuchtigkeitströpfchen, Texturen und Glanz auf jeder Ebene hervor. Fügen Sie eine lebendige organische Farbabstufung hinzu, die das Gefühl einer frischen Gourmetmahlzeit hervorruft.

via Krea KI

2. Eine tiefblaue Schlange, die sich um das Gesicht des Mädchens windet, mit detaillierten und strukturierten Schuppen. Die Lippen des Mädchens sind leuchtend rot, glänzend und ausdrucksstark. Ihr Haar, ihre Augenbrauen und Wimpern sind reinweiß und fügen sich nahtlos in den sauberen weißen Hintergrund ein. Das Gesamtbild erzeugt einen auffälligen Kontrast zwischen Blau-, Rot- und Weißtönen.

via Krea KI

3. Eine Dior-Boutique mit einer fließenden, weißen, skulpturalen Fassade. Metallische Schmetterlinge fallen wie eine Kaskade von der geschwungenen Überdachung über dem Eingang herab. Warmes, goldenes Licht beleuchtet den Torbogen und den Markennamen. Glasvitrinen geben den Blick ins Innere frei. Die Blue-Hour-Fotografie fängt die Ansicht auf Straßenebene ein. Moderne organische Architektur mit fotorealistischen Details.

4. Eine Frau in einem grauen Anzug sitzt mit gekreuzten Beinen auf der Motorhaube eines Oldtimers. Die Szene ist schwarz-weiß, bis auf die bunten Kosmetikflaschen in Rosa und Lila. Eine große Kristallparfümflasche umrahmt ihre Figur. Grüne Pflanzenblätter und violette Lavendelstiele schlängeln sich durch die Komposition. Der Oldtimer zeigt Chrome-Details und klassische Scheinwerfer. Surreale Produktfotografie im Stil einer Mixed-Media-Collage.

💡 Profi-Tipp: Das Ergebnis ist fast perfekt, aber Sie sind noch nicht ganz zufrieden? Probieren Sie das Feature „Reuse parameter” (Parameter wiederverwenden) von Krea aus. Damit werden die genaue Eingabeaufforderung, das Modell und die Einstellungen aus dieser Generation in das Eingabefeld übernommen, sodass Sie eine schnelle Wiederholung und Bearbeitung vornehmen können. Wenn das nicht funktioniert, verwenden Sie die Eingabeaufforderungskette, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

5. Ein Reiseposter im Stil der 1960er Jahre zeigt eine Küstenstadt bei Sonnenuntergang. Flache Farbblöcke in Orange und Blaugrün dominieren. Vereinfachte architektonische Silhouetten säumen den Horizont. Geometrische Wellen rollen unter der untergehenden Sonne. Die Siebdrucktextur sorgt für Authentizität.

via Krea KI

6. Ein Kiko-Lipgloss in rosa Schimmer steht aufrecht in frischem grünem Gras. Morgentautropfen bedecken die Grashalme. Bokeh-Licht funkelt im Hintergrund. Warmes Sonnenlicht strömt aus der oberen rechten Ecke. Das Kosmetikprodukt reflektiert das natürliche Licht. Makrofotografie mit geringer Schärfentiefe. Frische und natürliche Produktfotografie-Ästhetik.

Wenn Sie KI zur Steigerung Ihrer Produktivität einsetzen, gibt es in diesem Video einige zeitsparende Tipps 👇

💡 Profi-Tipp: Sie fragen sich, ob Sie ChatGPT oder den KI- Bildgenerator von Meta verwenden sollten, um bessere Bilder zu erstellen? Hier ist eine kurze Übersicht: Verwenden Sie ChatGPT für: fotorealistische Produktaufnahmen, detaillierte Porträts von Zeichen, komplexe Kompositionen mit mehreren Elementen und präzise markenspezifische Visualisierungen. Verwenden Sie Meta KI für: schnelle Konzeptskizzen, abstrakte künstlerische Stile, experimentelle Farbpaletten und schnelle Iterationen in frühen Brainstorming-Phasen.

Krea-Bild-Prompts für Marketing- und Werbeteams

7. Das Gesicht einer Frau ruht friedlich zwischen weißen Gänseblümchen und grünen Knopfblumen. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Make-up ist natürlich. Sommersprossen bedecken ihre Nase und Wangen. Ihre Hand berührt sanft ihr Kinn und zeigt einen goldenen Ring. Die Blumen umrahmen ihr gesamtes Gesicht. Sanftes, natürliches Licht betont ihre Haut. Nahaufnahme einer Schönheitsfotografie mit organischer Blumenkomposition.

via Krea KI

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie, dass Krea Ergebnisse generiert, die Ihren Referenzbildern/Ihrem Stil sehr ähnlich sind? Stellen Sie die Ähnlichkeitsskala auf einen höheren Wert ein, damit das Ergebnis dem Originalbild sehr ähnlich ist.

8. Astronautenhelm voller Blumen, Lichtfeldfotografie. Alle möglichen Fokusebenen werden gleichzeitig erfasst, was eine Nachfokussierung nach der Aufnahme ermöglicht und die charakteristische Fähigkeit schafft, Objekte mit subtilen Parallaxverschiebungen zu umsehen. Die unverwechselbare Ästhetik der computergestützten Fotografie zeigt unmögliche Tiefeninformationen, wobei jedes Blütenblatt unabhängig von seiner Position scharf abgebildet wird.

via Krea KI

👀 Wussten Sie schon? Über 34 Millionen Bilder werden täglich auf KI-Plattformen wie Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion und DALL-E generiert. Auch wenn Künstler KI-Kunst möglicherweise negativ bewerten, zeigt diese enorme Zahl doch, wie sehr KI die Erstellung von Bildern für alle demokratisiert hat.

9. Eine chaotische Collage aus ausgeschnittenen Stücken von Zeitschriften und Zeitungen, darunter menschliche Gesichter, Überwachungskameras, Werbeanzeigen, Produktetiketten, seltsame Gadgets, Logos und fragmentarische Texte, die ohne einen einzigen freien Platz übereinandergelegt sind. Fügen Sie ausgefranste Kanten, verdrehte Papierecken, Schatten von überlappenden Ausschnitten und kleine Falten hinzu, um Realismus zu erzielen.

via Krea KI

10. Ein Smartphone schwebt vor einem lebhaften Hintergrund mit Farbverlauf von Elektrikblau zu Magenta. Abstrakte geometrische Formen umkreisen das Gerät. Klare Produktaufnahme mit dramatischer Beleuchtung von unten. Moderner Tech-Werbestil mit kräftigen Farben und dynamischer Komposition.

11. Eine flache Frühstücksszene auf einer Marmorarbeitsplatte. Frisches Croissant neben einer dampfenden Kaffeetasse. Natürliches Morgenlicht aus dem Fenster erzeugt weiche Schatten. Verstreute Kaffeebohnen sorgen für zusätzliche Textur. Lifestyle-Fotografie mit warmen, einladenden Farbtönen und großzügigem Weißraum für Textüberlagerungen.

via Krea KI

12. Ein Model läuft in einem übergroßen Blazer durch eine Stadtstraße. Bewegungsunschärfe suggeriert Bewegung und Energie. Das Licht der goldenen Stunde erzeugt dramatische Schatten. Betongebäude bilden den Hintergrund. Kontrastreiche Street-Fashion-Fotografie mit kinoreifer Farbkorrektur.

via Krea KI

💡 Profi-Tipp: Sie haben eine digitale Darstellung in geringer Qualität oder übermäßig komprimierte Originalbilder? Verwenden Sie das Enhancer-Feature von Krea, um kreativ neu zu erfinden, wie eine schärfere Version der Szene mit höherer Auflösung aussehen könnte.

13. Zwei ältere Zauberer mit langen weißen Bärten spielen Schach an einer Holztabelle in einer schwach beleuchteten Bibliothek. Sie tragen hohe, spitze Patchwork-Hüte und reich strukturierte Roben in Juwelenfarben. Hinter ihnen füllen alte, in Leder gebundene Bücher die Regale. Die warme Umgebungsbeleuchtung wirft sanfte Schatten auf ihre verwitterten Gesichter.

via Krea KI

Krea-Bild-Prompts für KI- und Konzeptkünstler

14. Eine lebendige Weltraumlandschaft aus musikalischen Planeten und Nebeln, dramatische Low-Key-Beleuchtung, digitale Kunst, 8K IMAX, filmisch, fotorealistische Auflösung

via Krea KI

👀 Wussten Sie schon? Ein von Midjourney geschaffenes Kunstwerk gewann einen Preis auf der Colorado State Fair 2022 und war damit eine der ersten Instanzen dafür, dass KI-Kunst in einem traditionellen Wettbewerb menschliche Einträge übertrumpfte.

15. Wasserfälle ergießen sich über die Ränder und lösen sich in Nebel auf, bevor sie den Boden erreichen. Auf jeder Insel befinden sich antike Ruinen, die durch schimmernde Lichtbrücken miteinander verbunden sind. Lila und goldene Nebel wirbeln am Himmel über ihnen und tauchen Alles in surreale Farben.

16. Eine weiße Taube mit pfirsichfarbenen Flügelfedern schwebt durch einen sternenklaren Nachthimmel. Goldene Funken ziehen wie Sternenstaub hinter dem Vogel her und bilden einen leuchtenden Pfad durch die Dunkelheit. Der kosmische Hintergrund zeigt verstreute Sterne und zarte Nebelwolken. Die Flügel der Taube sind während des Fluges weit ausgebreitet, jede Feder ist detailliert und leuchtet in warmen Orangetönen.

via Krea KI

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie negative Prompts, um unerwünschte Elemente in einem Bild anzugeben. Verwenden Sie beispielsweise „unscharfe Federn” und „überbelichteter Glanz”, um sicherzustellen, dass scharfe Details den Sternenstaubeffekt nicht verwischen. Verwenden Sie außerdem das Krea 1-Modell mit einer KI-Stärke von 75 %, um die beste fotorealistische Darstellung einzelner Federn zu erhalten.

16. Zwei Silhouetten stehen in einem massiven Torbogen und blicken auf eine futuristische, fremdartige Landschaft. Riesige kugelförmige Strukturen und hoch aufragende zylindrische Gebäude ragen aus dem Wüstengebiet unter einem dunstigen Himmel empor. Die Architektur kombiniert organische Kurven mit industriellen Elementen. Warmes Sonnenlicht filtert durch den Staub in der Atmosphäre und erzeugt dramatische Gegenlichteffekte und lange Schatten auf dem sandigen Boden.

via Krea KI

17. Ein weißer Pegasus mit ausgebreiteten Flügeln steht bei Sonnenaufgang auf einer schwebenden Inselklippe. Uralte, moosbedeckte Ruinen und Wasserfälle stürzen in neblige Wolken hinab. Goldenes Licht durchbricht den Himmel, während üppiges Gras das Gelände bedeckt. Der Hintergrund zeigt atmosphärische Tiefe mit warmem Bernstein, das in türkisfarbenen Himmel übergeht.

18. Eine Waldgöttin mit barkiger Haut und moosbedeckten Schultern taucht aus smaragdgrünem Laub auf. Ihr Kopf ist mit einem Geweih gekrönt, das mit Zweigen und weißen Blumen verflochten ist. Fleckiges Sonnenlicht erzeugt eine Randbeleuchtung auf organischen Texturen. Ihr gelassener Gesichtsausdruck vermittelt alte Weisheit vor dem Hintergrund üppiger grüner Vegetation.

🧠 Wissenswertes: Hat maschinell erzeugte Kunst einen Wert? Im Jahr 2018 wurde ein KI-generiertes Porträt mit dem Titel „Portrait of Edmond de Belamy” bei Christie's für 432.500 Dollar versteigert. Dieses Ereignis löste eine weltweite Debatte über die Kreativität von Maschinen aus.

Krea-Prompts für die Bearbeitung und KI-Verbesserungen

19. Beleuchten Sie die Szene neu und machen Sie sie heller, indem Sie Sonnenlicht durch die Fenster scheinen lassen.

via Krea KI

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie bei der Eingabe von Referenzbildern passende, beschreibende Sprache. Als Beispiel könnte man beispielsweise einfach sagen „Verwandle dieses Foto in eine Zeichnung wie das Referenzbild“, aber man könnte auch sagen „Verwandle dieses Foto in eine digitale Illustration mit einem flachen rosa Hintergrund und detaillierten Linien, sodass es dem Referenzbild entspricht“.

20. Nehmen Sie die Aufnahme neu auf. Zoomen Sie zu 100 % heraus, sodass nur noch der Oberkörper des Mannes zu sehen ist.

via Krea KI

21. Ändern Sie den Kamerawinkel. Drehen Sie die Kamera/den Winkel so, dass wir die Frau im Profil, von der Seite, sehen können.

via Krea KI

22. Entfernen Sie unerwünschte Elemente aus einer Szene. Entfernen Sie beispielsweise alle Menschen von der Straße, sodass sie leer erscheint.

via Krea KI

23. Für Änderungen an der Kleidung führen Sie die Bearbeitung dieses Bildes durch und ändern Sie die Farbe der Jacke von Schwarz zu Gelb.

24. Wechseln Sie den Stil und verwandeln Sie einfache Skizzen und Konzepte in detailliertere Arbeiten, wie Renderings oder Fotografien.

via Krea KI

*Notiz: Alle Bilder in diesem Abschnitt stammen von Krea.

💡 Profi-Tipp: Bei der Bearbeitung von Bildern sagen Sie der KI nicht, was sie ändern soll – beschreiben Sie stattdessen das gewünschte Ergebnis. Anstatt „Hintergrund entfernen und Unschärfe hinzufügen” zu sagen, versuchen Sie es mit „Porträt mit weichem Bokeh-Hintergrund und scharfem Fokus auf das Motiv erstellen”.

Experimentieren Sie weiter und lassen Sie sich von anderen Herstellern inspirieren, um zu sehen, wie diese KI-Tools für optimale Einstellungen bei der visuellen Erstellung einsetzen.

Was sind häufige Fehler bei der Verwendung von Prompts in Krea KI?

Krea bietet umfangreiche Features. Es braucht jedoch etwas Zeit, um sich an die Modalitäten und Funktionssätze zu gewöhnen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die gewünschten Bilder zu generieren, finden Sie hier einige Fehler, die Sie möglicherweise machen.

Fehler Warum es passiert Lösung Alles mit einem einzigen Modell Es gibt über 50 KI-Modelle für die Bilderzeugung und über 10 Modelle für die Erstellung von Videos. Wenn Sie alle Arten von künstlerischen, abstrakten, animierten oder grafischen Bildern erstellen, ohne das KI-Modell zu ändern, erhalten Sie möglicherweise ein ziemlich enttäuschendes Ergebnis. Experimentieren Sie. Finden Sie heraus, wo die verschiedenen Modelle ihre Stärken haben, z. B. runway-4 für Charakterreferenzen, Nano Banana und ChatGPT für Mal- und Text-Prompts. Nicht im Raw-Modus verwenden Die Modelle von Krea sind im Standard darauf trainiert, „cool aussehende” Ergebnisse zu generieren. Diese ästhetische Ausrichtung steht bestimmten künstlerischen Stilen oder technischen Renderings entgegen. Aktivieren Sie den Raw-Modus, wenn Sie möchten, dass das Modell weniger künstlerische Bilder generiert. Ignorieren der KI-Einstellungen für die Stärke Der Schieberegler „AI Strength“ (KI-Stärke) steuert, wie stark die Plattform Ihre Referenzen im Vergleich zu Ihrer Textvorlage interpretiert. Wenn Sie die Skala nicht anpassen, erhalten Sie Ergebnisse, die weitgehend unabhängig voneinander sind. Wählen Sie eine niedrigere KI-Stärke, wenn Sie möchten, dass Krea Text-Prompts priorisiert und sich eng an die Referenzen hält. Überladen der Prompts Das Überladen von Prompts mit über 50 Deskriptoren verwirrt den Generierungsprozess. Gehen Sie Schritt für Schritt vor bei der Erstellung, wenn Sie sich um viele kleine und feine Details kümmern müssen. Passive Verwendung von Canvas-Tools Die Leinwand von Krea (Formen, Pinsel, Federtools) ist für kontinuierliche Verfeinerungen ausgelegt, nicht für einmalige Versuche. Skizzieren Sie grobe Formen, verwenden Sie den Zauberstab für intelligente Auswahlen und wiederholen Sie den Vorgang 3-5 Mal, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Missbrauch von Webcam- und Bildschirm-Freigabe-Eingaben Die Benutzer erwarten, dass die Kamera sie buchstäblich in Szenen einfügt oder dass die Bildschirmfreigabe exakte Kopien erzeugt. Die KI interpretiert Formen, Farben und Bewegungen – sie kopiert nicht direkt. Verwenden Sie die Webcam für abstrakte Formen/Farben und die Bildschirmfreigabe, um Moodboards oder Referenzsammlungen als Vorlage zu nutzen. Übersicht über von der Community trainierte benutzerdefinierte Modelle Krea bietet über 1.000 Vorlagen aus der Community. Benutzer verwenden als Standard Basismodelle und verpassen spezielle Stile, die genau ihren Anforderungen entsprechen. Durchsuchen Sie die Stile der Community, bevor Sie komplexe Eingaben vornehmen. Viele Nischenästhetiken (Cyberpunk-Neon, Studio Ghibli, Jugendstil) sind bereits vortrainiert und können sofort angewendet werden.

Einschränkungen bei der Verwendung von Krea KI

Krea ist beeindruckend, aber kein makelloses tool. Hier sind einige Bereiche, in denen der kreative iterative Prozess von Krea seine Grenzen stößt:

Limitierte Rechen-Token : Sie benötigen kostenpflichtige Pläne, da der Free-Plan nur 50 Recheneinheiten pro Monat bietet – diese sind schnell aufgebraucht, wenn Sie Konzepte durchspielen oder mehrere KI-Modelle für ein einzelnes Projekt testen.

Überwältigende Auswahl : Über 50 Modelle klingen zwar beeindruckend, verwirren aber Anfänger, die nur eine einfache Bildgenerierung benötigen und keine fortgeschrittenen Funktionen für Stilübertragung oder spezielle Rendering-Engines benötigen. Sie benötigen lediglich : Über 50 Modelle klingen zwar beeindruckend, verwirren aber Anfänger, die nur eine einfache Bildgenerierung benötigen und keine fortgeschrittenen Funktionen für Stilübertragung oder spezielle Rendering-Engines benötigen. Sie benötigen lediglich Prompts zur Bildgenerierung , um loszulegen.

Schwierigkeiten mit Nuancen : Die KI interpretiert abstrakte Konzepte, übermäßig detaillierte Beschreibungen oder Anfragen, die mehrere künstlerische Stile kombinieren, falsch – versuchen : Die KI interpretiert abstrakte Konzepte, übermäßig detaillierte Beschreibungen oder Anfragen, die mehrere künstlerische Stile kombinieren, falsch – versuchen Sie es mit einer Kette von Gedanken , insbesondere bei der Echtzeitgenerierung, bei der sich die Ergebnisse ständig ändern, wenn Sie die Elemente auf der Leinwand anpassen.

Keine Offline-Funktionalität : Sie benötigen eine stabile Internetverbindung, um auf alle Features zugreifen zu können, da Krea vollständig webbasiert ist.

Noch in der aktiven Beta-Phase : Während Krea nach und nach neue Features einführt, befinden sich einige davon noch im Versuchsstadium und weisen gelegentlich Fehler und unvollständige Funktionen auf.

Keine Unterstützung für lange Inhalte: Sie können nur Videos mit einer Länge von bis zu 10–12 Sekunden erstellen. Das bedeutet, dass Sie für längere Videos mehrere Clips erstellen und diese in einer externen Software für Videobearbeitung zusammenfügen müssen.

📮 ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Was aber, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Es versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während es eine Verbindung zwischen Ihrem Chat, Ihren Aufgaben, Dokumenten und Ihrem Wissen im gesamten Workspace herstellt. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Krea KI-Alternativen zum Entdecken

Sehen Sie sich diese Krea-Alternativen an, die die Limite von Krea ausgleichen oder mehr arbeitsintegrierte Features bieten, die zu Ihrem Workflow passen:

1. ClickUp

Krea leistet gute Arbeit bei der Bilderzeugung. Das Gleiche gilt für die anderen tools auf der Liste. Diese tools sind jedoch nicht für die Verwaltung kreativer Vorgänge konzipiert.

ClickUp integriert KI in Ihren gesamten Workflow mit Brain, Automatisierungen und Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Sie Bildausgaben in fertige kreative Assets verwandeln können.

Der weltweit erste konvergierte KI-Workspace vereint mehrere Tools, Modelle und Workflows in einer einheitlichen Plattform.

Im Folgenden sehen wir, wie die kontextbezogene KI Intelligenz direkt in jeden Workflow einbettet:

KI, die Sie und Ihre Arbeit versteht

ClickUp Brain versteht Ihren Arbeitskontext über Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Anhänge hinweg.

Wenn der Kreativdirektor fragt: „Was hält die Launch-Visuals für die Frühjahrskampagne auf?“, scannt ClickUp Brain Briefings, Asset-Anfragen, Feedback-Threads und Kommentare zur Prüfung und antwortet dann:

Fehlende Überarbeitungen bei zwei Hero-Grafiken

Eine ins Stocken geratene Fotoshooting-Aufgabe, die auf die Genehmigung von Requisiten wartet

Späte Kopieraktualisierungen wirken sich auf den endgültigen Layout-Export aus.

Design-Dateien, die hinter ungelösten Feedback-Schleifen stecken bleiben

ClickUp Brain hebt die Eigentümer der Maßnahmen und die zeitlichen Auswirkungen jedes Engpasses hervor.

Mit diesen Erkenntnissen kann Ihr Team mehr Zeit damit verbringen, Engpässe zu beseitigen, als sich mit Überlastung durch die Arbeit auseinanderzusetzen.

Erstellen Sie Ihre eigene Prompt-Bibliothek

Für laufende kreative Projekte können Sie in ClickUp Docs eine gemeinsame Bibliothek mit erfolgreichen Prompts erstellen.

Dokumentieren Sie, wie bestimmte Formulierungen, Kompositionsdetails oder Stilreferenzen in der Eingabeaufforderung die Ergebnisse beeinflusst haben.

Ihr Team kann diese Prompt-Vorlagen als Grundlage für Ihre Experimente nutzen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Verwenden Sie die Kombination aus ClickUp Docs und ClickUp Brain, um Prompt-Bibliotheken zu erstellen.

Bilder mit ClickUp Brain generieren

Wenn Sie ClickUp-Benutzer sind, können Sie hier erfahren, wie Sie innerhalb des ClickUp-Workspaces sofort bis zu 10 ausgefeilte Grafiken erstellen und direkt an Ihr Team senden können.

Erstellen Sie Grafiken zur Veranschaulichung von Konzepten, entwerfen Sie Anzeigen oder Infografiken, erstellen Sie Storyboards oder Mockups – alles anhand einfacher Text-Prompts oder kurzer Anweisungen.

Erstellen Sie mit einfachen Eingaben in ClickUp Brain beeindruckende Bilder.

Sie können die KI-Bildgenerierung von vielen Einstiegspunkten in ClickUp aus nutzen: einer Aufgabe, einem Kommentar-Thread, einem Dokument oder einem Whiteboard.

Nach der Erstellung erhalten Sie Grafiken, die Sie sofort an Aufgaben anhängen, in Dokumente oder Whiteboards einbetten oder in Chats freigeben können.

Sie müssen nichts exportieren oder importieren, da sich Alles in ClickUp befindet.

Darüber hinaus befinden sich alle Modelle, die Sie benötigen, im selben Ökosystem. Sie können je nach Ihren Anforderungen zwischen ihnen wechseln.

Sie wählen das KI-Modell, das zu Ihrer Aufgabe passt. Beispiel:

Claude für langfristiges Denken, strukturiertes Denken und Strategieentwicklung

ChatGPT (OpenAI) zum Verfeinern von Texten für Clients und zur schnellen Iteration

Gemini für forschungsintensive Eingabeaufforderungen, technische Analysen und faktenbasierte Synthesen

Wählen Sie ein KI-Modell, das Ihren Anforderungen entspricht.

Oder vielleicht können Sie auch Ihre kreative Energie nutzen und bezaubernde Bilder mit Ihren Kollegen freigeben.

Verschieben Sie Ihre gesamte Arbeit in eine KI-Super-App – Ihren KI-Desktop-Begleiter.

ClickUp BrainGPT ist ein einheitlicher Desktop-AI-Workspace. Es verwandelt ClickUp in eine AI-Super-App, in der Ihre Arbeit, Ihre Tools und Ihre Intelligenz an einem Ort zusammenkommen. Zu den wichtigsten Features gehören: Sprechen Sie ganz natürlich, und Talk to Text wandelt Ihre Gedanken in strukturierte Texte, Briefings, Aktionspläne oder Eingabeaufforderungen um. Es erfasst Nuancen, organisiert Ideen und verwandelt unordentliche Sprachnotizen sofort in nutzbare Arbeit.

Erstellen Sie KI-Bilder, die den gesamten Kontext Ihres Workspaces und der verbundenen Apps enthalten, mit ClickUp Brain MAX.

Verwenden Sie die Enterprise-Suche, um alles zu finden, was mit Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren, Anhängen und verbundenen Tools wie Google Drive oder Figma zu tun hat.

Automatisieren Sie kreative Vorgänge mit KI-Agenten, die Ihren Workflow interpretieren, den Aufgabenkontext lesen und für Sie handeln. Agenten aktualisieren Status, leiten Arbeiten weiter, weisen Eigentümer zu, generieren Assets und heben Blockierungen von Aufgaben auf, ohne dass Schritt-für-Schritt-Regeln erforderlich sind.

Schreiben Sie Prompts in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain und erstellen Sie intelligente agentenbasierte Workflows.

Wenn Sie bereits zu viele KI-Apps verwenden, zeigt Ihnen dieses Video, wie Sie das Problem beheben können, bevor es außer Kontrolle gerät.

Wichtigste Features von ClickUp

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an kreativen Konzepten: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Whiteboards , um mit Ihrem Team visuelle Ideen zu sammeln, Referenzen zu pinnen und Konzepte sofort in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Verfolgen Sie die Bildleistung über Kampagnen hinweg: Erstellen Sie benutzerdefinierte Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards , um die Leistung und das Engagement Ihrer Grafiken zu überwachen, und verwenden Sie KI-Karten , um den Fortschritt der Aufgaben automatisch zusammenzufassen oder Muster im Feedback aufzudecken.

Verwandeln Sie Anrufe in klare nächste Schritte: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um kreative Entscheidungen aus Kundengesprächen oder Team-Synchronisationen festzuhalten und Folgemaßnahmen direkt in Aufgaben zuzuweisen, damit nichts verloren geht.

Sofortige Audio-Video-Zusammenarbeit: Starten Sie Starten Sie ClickUp SyncUp direkt von Ihrem Workspace aus, um die visuelle Ausrichtung zu besprechen, Feedback zu generierten Bildern freizugeben oder Überarbeitungen in Echtzeit durchzugehen.

Ideen über Clips freigeben: Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Prompt-Variationen zu zeigen, Design-Feedback zu geben oder visuelle Konzepte zu erklären – alles mithilfe von Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Prompt-Variationen zu zeigen, Design-Feedback zu geben oder visuelle Konzepte zu erklären – alles mithilfe von ClickUp Clips , die in der entsprechenden Aufgabe gespeichert werden.

Kreative Freigaben automatisch weiterleiten: Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Stakeholder zu benachrichtigen, wenn Designs zur Überprüfung bereit sind, und verschieben Sie genehmigte Assets ohne manuelle Nachverfolgung in die Produktion.

Einschränkungen von ClickUp

Die Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können neue Benutzer überwältigen.

ClickUp-Preise

2. Leonardo /AI

via Leonardo KI

Leonardo AI (von Canva übernommen) ist eine generative KI-Plattform, die mithilfe fortschrittlicher ML-Algorithmen Text-Prompts in hochwertige Bilder umwandelt. Das proprietäre Basismodell des Tools, Leonardo Phoenix, ermöglicht es Benutzern, einen breiten Bereich visueller Assets zu erstellen, von Konzeptkunst und Spiel-Assets bis hin zu Marketinggrafiken und Produktmodellen.

Damit erhalten Sie eine große Bibliothek mit vortrainierten KI-Modellen, die für bestimmte Kunststile optimiert sind, und sogar die Möglichkeit, Ihre eigenen benutzerdefinierten Modelle zu trainieren. Die intuitive, browserbasierte Benutzeroberfläche von Leonardo macht es sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich.

Die besten Features von Leonardo KI

Erzeugen Sie fotorealistische Bilder mit hoher Detailtreue und konsistenter Einhaltung der Eingabeaufforderungen, selbst wenn Sie den Bildern Textüberlagerungen hinzufügen.

Laden Sie OBJ-Dateien hoch und generieren Sie kontextbezogene intelligente Texturen für 3D-Assets.

Skizzieren Sie Konzepte mit Realtime Canvas und beobachten Sie, wie sich diese Skizzen in detaillierte Konzepte für Zeichen und Umgebungen verwandeln.

Trainieren Sie benutzerdefinierte KI-Modelle anhand Ihrer eigenen Datensätze, um eine einheitliche Markenästhetik und Charakterdesigns über mehrere Generationen hinweg zu gewährleisten.

Einschränkungen von Leonardo KI

Das Erzeugen realistischer anorganischer Objekte wie Autos und Maschinen kann im Vergleich zu organischen Motiven mehrere Versuche erfordern.

Kostenlose Benutzer müssen während der Stoßzeiten mit längeren Wartezeiten rechnen, da zahlende Abonnenten Priorität haben.

Preise für Leonardo KI

Free : 150 Token pro Tag

Apprentice : 10 $/Monat

Artisan : 24 $/Monat

Maestro: 48 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Leonardo KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Leonardo KI?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Leonardo. Ai bietet vollständige Eigentümerschaft über die generierten Inhalte, wobei alle Rechte beim Benutzer verbleiben. Nicht ablaufende API-Guthaben unterstützen die langfristige Planung. Außerdem ermöglicht es benutzerdefiniertes Modelltraining und detaillierte Projekt-Berechtigungen, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Teams mit unterschiedlichen Zugriffsanforderungen wesentlich reibungsloser verläuft.

Leonardo. Ai bietet vollständige Eigentümerschaft über die generierten Inhalte, wobei alle Rechte beim Benutzer verbleiben. Nicht ablaufende API-Guthaben unterstützen die langfristige Planung. Außerdem ermöglicht es benutzerdefiniertes Modelltraining und detaillierte Projektberechtigungen, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Teams mit unterschiedlichen Zugriffsanforderungen wesentlich reibungsloser verläuft.

3. Midjourney

via Midjourney

Midjourney zeichnet sich durch die Erstellung hochstilisierter, künstlerischer Bilder mit einer unverwechselbaren Ästhetik aus, die von vielen als Goldstandard für Kreativprofis angesehen wird.

Die Plattform funktioniert in erster Linie über Discord und erstellt detaillierte Kunstwerke und Illustrationen aus Textbeschreibungen. Jede Generation wird Teil einer durchsuchbaren Community-Galerie, in der Sie Millionen von Bildern mit ihren genauen Prompts durchsuchen können.

Im Gegensatz zum Echtzeit-Iterationsansatz von Krea konzentriert sich Midjourney darauf, ausgefeilte, stimmige künstlerische Ergebnisse zu liefern, die oft nur minimale Anpassungen erfordern.

Die besten Features von Midjourney

Bietet endlose Inspiration und Lernmöglichkeiten mit seinem offenen Community-Feed.

Entspannungsmodus für unbegrenzte Bildgenerierungen in einem langsameren Tempo

Laden Sie Referenzbilder hoch, um die Konsistenz Ihrer Erstellungen zu gewährleisten, oder wenden Sie bestimmte künstlerische Stile an, während Sie die Features der Charaktere beibehalten.

Führen Sie mehrere Generierungsaufträge gleichzeitig aus.

Stealth-Modus, um Bilder und Videos privat zu halten, wenn Sie nicht möchten, dass sie in der Community-Galerie angezeigt werden.

Limitierungen von Midjourney

Derzeit ist keine kostenlose Testversion verfügbar, sodass Sie ein Abonnement abschließen müssen, um die Plattform zu testen.

Benutzer kritisieren häufig den mangelnden Kundensupport und das Fehlen direkter Kommunikationskanäle.

Die GPU-Zeit wird auf der Grundlage der tatsächlichen Verarbeitungszeit der Server berechnet, nicht der Wartezeit in der Warteschlange, wodurch die Kostenschätzung für komplexe Prompts unvorhersehbar ist.

Preise für Midjourney

Basic : 8 $/Monat

Standard : 24 $/Monat

Pro : 48 $/Monat

Mega: 96 $/Monat

Midjourney-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (100 Bewertungen)

Capterra:

Was sagen echte Benutzer über Midjourney?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt, dass Midjourney bei richtiger Anwendung dabei helfen kann, wirklich realistisch aussehende Bilder zu erstellen und dabei viel Zeit zu sparen. Sobald man gelernt hat, wie man die richtigen Eingaben macht, ist die Verwendung ganz einfach.

Mir gefällt, dass Midjourney bei richtiger Anwendung dabei helfen kann, wirklich realistisch aussehende Bilder zu erstellen und dabei viel Zeit zu sparen. Sobald man gelernt hat, wie man die richtigen Eingaben macht, ist die Verwendung ganz einfach.

Optimieren Sie Ihre kreativen Prozesse mit ClickUp

Bevor Sie sich für ein weiteres KI-Tool anmelden oder andere Modelle ausprobieren, halten Sie inne und überlegen Sie, was Sie tatsächlich benötigen.

Wenn Ihre visuellen Anforderungen keine umfangreiche Auswahl an Modellen oder hochspezialisierte Stilsteuerung erfordern, benötigen Sie möglicherweise keine spezielle Plattform wie Krea.

Mit ClickUp können Sie direkt in Ihrem Workspace atemberaubende Bilder erstellen. Und das Beste daran: Das ist noch nicht alles.

ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre kreativen Workflows von Anfang bis Ende zu verwalten. Mit integrierten KI-Automatisierungen, KI-Agenten, kontextbezogener Suche und KI-gestützten Dokumenten können Sie Ideen schnell in die Tat umsetzen.

Sind Sie bereit, Ihren kreativen Workflow unter einem Dach zu vereinen? Melden Sie sich bei ClickUp an – Ihrem vernetzten Workspace.

Häufig gestellte Fragen

Trainieren Sie ein benutzerdefiniertes KI-Modell, indem Sie mindestens drei vorhandene Bilder der visuellen Assets Ihrer Marke hochladen. Krea weist dann einen eindeutigen Stilcode zu, den Sie auf zukünftige Generationen anwenden können. Verwenden Sie diesen Schritt, um eine einheitliche Ästhetik über alle Ergebnisse hinweg zu gewährleisten, ohne jedes Mal neue Prompts erstellen zu müssen.

Nein. Bilder und Videos erfordern separate Workflows. Sie können zunächst ein Bild generieren und es dann als Startframe für die Videogenerierung verwenden, indem Sie es in die Keyframe-Zeitleiste hochladen. Die Plattform unterstützt nicht die gleichzeitige Erstellung von Bildern und Videos aus einer einzigen Eingabeaufforderung.

Streben Sie reichhaltige, ausgefeilte Prompts mit Details zu Stil, Texturen, Beleuchtung, Kamera-Einstellungen und Umgebung an. Sie können auch Referenzen einspeisen oder auf der Canva-Leinwand zeichnen, um präzise Ergebnisse zu erzielen.

Verwenden Sie die Box für negative Eingaben während der Hochskalierung oder Mustergenerierung, um unerwünschte Elemente aus dem Endergebnis auszuschließen. Geben Sie Dinge wie unscharfe Bilder, Artefakte, Verzerrungen oder anatomische Ungenauigkeiten an, um die Ausgabequalität zu verfeinern. Dies hilft der KI, sich auf die gewünschten Elemente zu konzentrieren und gleichzeitig häufige Generierungsprobleme zu vermeiden.

Krea bietet integrierte Workflows für die Echtzeit-Erstellung von Bildern und Videos. Der Schwerpunkt liegt dabei auf KI-gestützten Verbesserungen und Bearbeitungen. Midjourney hingegen zeichnet sich durch stilisierte Bilder mit außergewöhnlicher ästhetischer Kohärenz aus, konzentriert sich jedoch ausschließlich auf die Bilderzeugung. Entscheiden Sie sich je nachdem, ob Sie Vielseitigkeit oder reine künstlerische Ergebnisse benötigen.

Ja. Der Free-Plan bietet täglich 50 Token. Je nach gewähltem Modell können Sie täglich zwischen 6 und 25 Prompts testen.