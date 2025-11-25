Kostenlose Twitter-Thread-Vorlagen für Content-Ersteller und Vermarkter

Jeder Beitrag auf Twitter hat einen Rhythmus, einen Pulse, der darüber entscheidet, ob er eine Unterhaltung unter Ihren Followern auslöst oder im Lärm untergeht. Und wir wissen, dass Twitter-Benutzer schnell scrollen. Daher hat ein einzelner Tweet selten die gewünschte Wirkung.

Bei so vielen Stimmen auf der Plattform bedeutet Auffallen, die Kunst des Threads zu beherrschen: eine Geschichte, die in miteinander verbundenen Tweets erzählt wird und die Leser zum Weiterlesen animiert. Um jedoch konsistent zu sein, benötigen Sie tools, die von Anfang an zu Ihrem Plan passen.

Beispiel: Twitter- und Social-Media-Vorlagen können Teil Ihres Workflows für die Planung und Veröffentlichung von Twitter-Threads sein. Sie können diese verwenden, um Threads zu erstellen, Ihre Beiträge zeitlich zu planen und Leser so zu fesseln, dass langfristige Beziehungen entstehen.

Werfen wir einen Blick auf kostenlose Twitter-Thread-Vorlagen, die Ihnen die Arbeit abnehmen.

Die besten Twitter-Thread-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersichtstabelle mit kostenlosen ClickUp- und anderen Vorlagen aus dem Blog:

Was sind Twitter-Thread-Vorlagen?

Twitter-Thread-Vorlagen sind vorstrukturierte, wiederverwendbare Entwürfe, mit denen Sie mehrere Tweets zu einem Thread zusammenfassen können, der klar und konsistent ist. Sie bieten Ihnen ein vordefiniertes Format für den Flow jedes Tweets, z. B. mit Aufhängern, Schlüsselpunkten, Beispielen, Übergängen und Handlungsaufforderungen.

Diese enthalten häufig:

Ein Hook-Format , um mit dem ersten Tweet Aufmerksamkeit zu erregen

Eine sequenzielle Struktur , um Ideen in leicht verdauliche Tweets aufzuteilen

Anregungen für Storytelling, Beispiele, Tipps oder Datenpunkte

Eine Vorlage für abschließende Tweets für Zusammenfassungen oder CTAs

Anleitung zur Zeichenlänge, um die Limite von Twitter einzuhalten

🧠 Fun Fact: Ein kleines Experiment von Buffer, bei dem 10 Blogpost-basierte Threads verglichen wurden, ergab, dass diese 63 % mehr Impressionen und 54 % mehr Engagement generierten als Tweets mit einem einzigen Link.

Was macht eine gute Twitter-Thread-Vorlage aus?

Wenn Sie Ihre Ideen in flüssige Geschichten verwandeln möchten, die zum Weiterlesen animieren, benötigen Sie eine Twitter-Thread-Vorlage, die:

Hilft Ihnen dabei, Threads zu planen und zu terminieren, das Engagement zu überwachen und genau das zu optimieren, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt.

Bietet Ihnen eine Formel für einen spannenden Thread-Einstieg , mit dem Sie Klarheit, Neugier, Widerspruch oder sogar eine kontroverse Meinung wecken und Aufmerksamkeit erregen können.

Ermöglicht die Verwendung von modularen Tweet-Blöcken , sodass jeder Tweet für sich allein steht, aber dennoch zu einer Schlussfolgerung für den gesamten Thread beiträgt, indem er Dynamik ohne Wiederholungen erzeugt.

Fungiert als Konsistenz-Tracker , mit dem Sie die Leistung, die Veröffentlichungszeit oder die Thread-Kategorie protokollieren können, um schnellere Iterationen zu erzielen.

Gibt Ihnen ein Bewusstsein für die Anzahl der Zeichen, sodass jeder Tweet kurz und prägnant bleibt (unter ~260 Zeichen).

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie den Twitter Management KI-Agent von ClickUp, um Interaktionen zu automatisieren, Beiträge zu planen und Trends zu beobachten. Vergessen Sie jedoch nicht, die Antworten in einem bestimmten Zeitraum zu überprüfen, damit Ihre Marke stets authentisch und menschlich wirkt.

Twitter-Thread-Vorlagen

Sie erkennen einen großartigen Twitter-Thread sofort – der erste Satz fesselt Sie, jeder Tweet baut Spannung auf und am Ende haben Sie das Gefühl, etwas Wertvolles gelernt zu haben. Aber wie erstellt man Threads, die funktionieren? Hier stoßen die meisten Content-Ersteller an ihre Grenzen. Wenn Ihre Thread-Ideen in Notiz-Apps gespeichert sind, Entwürfe in Twitter liegen und Leistungsdaten in Analysetools versteckt sind, wechseln Sie ständig den Kontext, anstatt kreativ zu sein.

ClickUp vereint Ihren gesamten Thread-Workflow an einem Ort und ist damit der weltweit erste konvergierte KI-Workspace.

Das bedeutet für Sie:

Planen Sie Thread-Themen in Ihrem Kalender für den Inhalt mithilfe von KI.

Entwerfen und strukturieren Sie Tweets mit vollständigem Kontext.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team an Bearbeitungen zusammen und führen Sie die Nachverfolgung durch, um zu sehen, was funktioniert.

All dies und noch viel mehr kann erledigt werden, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen! Verabschieden Sie sich von Work Sprawl, indem Sie Ideenfindung, Erstellung, Veröffentlichungspläne und Leistungsanalyse in einem einzigen Workspace miteinander verbinden.

Wenn Sie also Ihre Social-Media-Aktivitäten auf Twitter oder anderen sozialen Netzwerken ankurbeln möchten, sind diese ClickUp-Vorlagen der Schlüssel zum Erfolg:

1. ClickUp-Vorlage für den Twitter-Kalender für den Inhalt

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, terminieren und verfolgen Sie alle Ihre Twitter-Threads und -Kampagnen in einem übersichtlichen Workspace mit der ClickUp-Vorlage für den Twitter-Inhaltskalender.

Die ClickUp-Vorlage für den Twitter-Inhaltskalender verändert die Art und Weise, wie Sie Tweets planen und verwalten. Anstelle von verstreuten Notizen oder halbfertigen Entwürfen erhalten Sie einen übersichtlichen, einsatzbereiten Workspace, der auf Konsistenz ausgelegt ist.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie das Ziel hinter jedem Tweet (wie Markenbekanntheit, Interaktion oder Unterhaltungen) protokollieren und die Ausgaben im Verhältnis zur Wirkung verfolgen. Die Listenansicht bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über den Status der Tweets in der Warteschlange und die Leistung der bereits geposteten Tweets. In den detaillierten Aufgabenkarten können Sie die Aktivitäten für jeden Tweet-Thread sehen und verfolgen, wie diese von der Idee bis zur Veröffentlichung verlaufen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen, planen und passen Sie Ihre Twitter-Pipeline mit vollständiger Sichtbarkeit an.

Verfolgen Sie Kampagnenziele, Metriken und Budgetauswirkungen direkt aus Ihrem Tweet-Workspace heraus.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Thread-Inhalte zuweisen, bearbeiten und genehmigen, ohne die Vorlage zu verlassen.

✅ Ideal für: Social-Media-Teams, Ersteller und Gründer, die mehrere Twitter-Accounts verwalten

2. ClickUp Social Media Advanced Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie alle sozialen Plattformen mit der ClickUp Social Media Advanced Vorlage unter einem übersichtlichen Workflow zusammen.

Die ClickUp Social Media Advanced Vorlage wurde für Marketer und Ersteller entwickelt, die Twitter-Threads von gelegentlichen Experimenten zu einem wiederholbaren Wachstumskanal machen möchten.

Verfolgen Sie die Metriken Ihrer Threads, testen Sie verschiedene Hooks im A/B-Test, verwalten Sie mehrere Säulen des Inhalts und finden Sie heraus, welche Thread-Formate das größte Engagement erzielen. Jeder Beitrag kann durch Hinzufügen von Mitarbeitern, Grafiken, Fristen und Links in eine Aufgabe umgewandelt werden.

Die Kanban-ähnliche Board-Ansicht eignet sich ideal für die Nachverfolgung des Flows jedes Threads, da Sie die Tweet-Karten einfach von „Idee“ über „Entwurf“ und „Geplant“ bis hin zu „Veröffentlicht“ ziehen können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie ClickUp Docs , um Ihren vollständigen Thread-Entwurf zu schreiben und relevante Ressourcen (Bilder, Referenzlinks) einzubetten.

Sehen Sie alle Ihre kommenden und vergangenen Threads in der Listenansicht in einer Zeile, mit allen Details übersichtlich dargestellt.

Wechseln Sie zur Kalender-Ansicht , um zu sehen, wann jeder Thread live gehen soll.

✅ Ideal für: Agenturen, die Multi-Channel-Inhalte verwalten, und interne Teams, die Launch-Kampagnen durchführen, ohne Tabellenkalkulationen zu benötigen.

📮 ClickUp Insight: Wussten Sie, dass 45 % der Menschen alle paar Minuten auf ihr Smartphone schauen – oft, um schnell etwas nachzuschlagen oder sich eine kleine Auszeit zu gönnen? Diese ständigen Blickkontakte mit dem Smartphone, wie z. B. das Überprüfen von E-Mails während des Schreibens eines Berichts, lenken jedoch Ihre Aufmerksamkeit ab und beeinträchtigen Ihre Konzentration. 🖤Hier kommt ClickUp Brain MAX ins Spiel. Als Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter ermöglicht Ihnen Brain MAX das Chatten, Planen, Erstellen von Aufgaben und Suchen in Drittanbieter-Apps, ohne dass Sie Ihren Arbeitsbereich verlassen oder nach Ihrem Smartphone greifen müssen. Brauchen Sie kreative Inspiration? Verwenden Sie Ihre Stimme, um ein Haiku zu schreiben, Inhalte mit mehreren /AI-Modellen zu generieren oder Aufgaben als Administrator zu erledigen – und gönnen Sie Ihren Augen (und Ihrer Konzentration) eine dringend benötigte Pause.

3. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge, um Social-Media-Beiträge zu erstellen, zu überprüfen und zu planen, wobei Sie vom Entwurf bis zur Veröffentlichung vollständige Sichtbarkeit haben.

Mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge geben Sie Ihren Teams einen Raum, um plattformübergreifende Kampagnen durchzuführen, ohne Dutzende von Dokumenten und Genehmigungen durchsehen zu müssen.

Jeder Beitrag kann Phasenmarkierungen (Idee → Verfassen des Inhalts → Design → Überprüfung → Veröffentlichung), Inhaltslinks, Interaktionsdaten und Hashtags enthalten. In der Ansicht „Inhaltsbibliothek“ können Beiträge nach Kanal (z. B. Twitter oder Instagram) oder Kampagnentyp (Produktfeature, Umfrage, Fallstudie oder Werbegeschenk) gruppiert werden.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Ihre wöchentliche und monatliche Post-Warteschlange nach Kanal, Kampagne oder Thema in einem Live-Workspace.

Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie kreative Dateien hinzu und taggen Sie Prüfer, damit alle Assets auf dem Weg zur Veröffentlichung bleiben.

Verfolgen Sie Reichweite, Speichervorgänge, Klicks und Kommentare, um herauszufinden, welche Art von Inhalten tatsächlich Aufmerksamkeit erregt.

Wechseln Sie zwischen den Ansichten Listenansicht, Board und Kalender, um Beiträge für alle Kanäle zu planen, zu bearbeiten und zu terminieren.

✅ Ideal für: Marketingteams, Ersteller oder Agenturen, die mehrere Markenkonten auf verschiedenen Plattformen betreiben

4. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Social-Media-Beiträge klar und konsistent mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender.

Die Social-Media-Kalender-Vorlage von ClickUp ist Ihr All-in-One-System für die Ideenfindung, Planung und Nachverfolgung aller Beiträge in verschiedenen Social-Media-Kanälen. Verwenden Sie sie, um Twitter-Threads zu planen, damit Sie genau sehen können, wann Threads veröffentlicht werden, wie sie in Ihre allgemeine Content-Strategie passen und welche Themen Sie jede Woche behandeln. Diese Vorlage eignet sich gut als gemeinschaftlicher Raum, um Ideen zu sammeln, Feedback zu Designs zu erhalten und geplante Kampagnen zu erstellen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie die Ansicht „Formular für Inhaltsvorschläge“ , um Ideen für Threads von Teammitgliedern oder Stakeholdern zu sammeln.

Erstellen Sie in der Ansicht „Inhaltsbibliothek“ eine Bibliothek mit erfolgreichen Aufhängern und Thread-Themen, damit Sie erfolgreiche Formate wiederverwenden können.

Sehen Sie in der Board-Ansicht , wo sich jeder Thread gerade befindet. Dort können Sie auch auf einen Blick Beschreibungen, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Mitarbeiter einsehen.

Analysieren Sie die Kampagnenleistung über ein einziges Dashboard.

✅ Ideal für: Social-Media-Teams und Marketingmanager, die Multi-Channel-Kampagnen planen und sich mit Autoren und Designern abstimmen.

💡 Profi-Tipp: Befolgen Sie bei der Erstellung eines Social-Media-Kalenders die 80/20-Regel. Das bedeutet, dass 80 % Ihrer Inhalte einen Wert bieten sollten, indem sie die Benutzer informieren, unterhalten oder ihre Probleme lösen. Die restlichen 20 % sollten Sie für Aktionen zur Werbung für Ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzen.

🎥 Ansehen: Haben Sie Schwierigkeiten, mit der Erstellung von Inhalten Schritt zu halten? In diesem Video zeigen wir Ihnen genau, wie Sie ChatGPT als Ihren KI-Assistenten für soziale Medien nutzen können: ✅ Brainstorming für Ideen zum Inhalt im Handumdrehen

✅ Verfassen Sie Bildunterschriften, Tweets und Beiträge

✅ Erstellen Sie kreative Briefings für Kampagnen

5. ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren und definieren Sie Ihren gesamten Inhalt mit einem einzigen Plan, indem Sie die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Content-Pläne verwenden.

Die Vorlage für Social-Media-Inhalte bietet Ihnen einen klaren Rahmen, um Ihre Twitter-Thread-Strategie zusammen mit Ihren anderen Social-Media-Inhalten zu planen.

Anstatt Threads als einmalige Beiträge zu behandeln, können Sie sie als Teil Ihres umfassenderen Kalenders für den Inhalt planen – planen Sie Threads rund um Produkteinführungen, Branchen-Ereignisse oder Trendthemen, die für Ihr Publikum relevant sind.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die Ihnen zugewiesenen Aufgaben, Kommentare und Erinnerungen mit ihren Fälligkeitsdaten in der Ansicht „Meine Arbeit“.

Verbinden Sie sich mit externen Kalendern (wie Google Kalender oder Outlook), um die Arbeit des Tages, Ereignisse, Meetings, den Veröffentlichungsplan usw. anzuzeigen.

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder , um sicherzustellen, dass jeder Thread alle relevanten Metadaten (Hook, Länge, Zeit, Link) enthält, damit Sie keine wichtigen Details übersehen.

Verwenden Sie Aufgaben-Checklisten in ClickUp , um Ihre Twitter-Thread-Workflows zu verwalten.

✅ Ideal für: Teams, die wiederkehrende Social-Media-Beiträge oder Kampagnen auf mehreren Plattformen verwalten

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain ist Ihr KI-gestützter Assistent, der Ihnen die Planung, Strukturierung und Veröffentlichung von Twitter-Threads erleichtert. So kann er Ihnen helfen: Nahtloser Workflow: Organisieren Sie Ihre Thread-Ideen, Entwürfe und Veröffentlichungspläne an einem Ort.

Sofortige Thread-Gliederungen : Freigeben Sie einfach Ihr Thema oder Ihre Idee, und Brain erstellt eine klare, ansprechende Gliederung für Ihren Twitter-Thread – komplett mit Vorschlägen für Aufhänger, Unterthemen und Handlungsaufforderungen.

Entwurf von Inhalten: Brain kann jeden Tweet in Ihrem Thread entwerfen und so sicherstellen, dass Ihre Botschaft im Flow bleibt und Ihr Publikum von Anfang bis Ende fesselt.

Anpassung der Vorlagen: Ob Sie ein Storytelling-Format, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder eine Liste wünschen, Brain passt die Vorlagen an Ihre Markenstimme und Ihre Ziele an.

SEO- und Interaktionstipps: Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge für Hashtags, Schlüsselwörter und Interaktionsförderer, um die Reichweite Ihres Threads und das Follower-Wachstum zu maximieren.

Mehrere KI-Modelle: Nutzen Sie ChatGPT, Gemini 3 und mehr über eine einzige, mit anderen Systemen verbundene Schnittstelle.

6. ClickUp-Vorlage für einen Werbekalender zur Aktion

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie mit einem dynamischen Kalender bei jeder Produkteinführung, jedem Feiertag und jeder Kampagnenfrist immer auf dem Laufenden.

Die ClickUp-Vorlage für Werbekalender verbindet Ihre Twitter-Threads mit Ihren größeren Aktionen. Wenn Sie ein Produkt auf den Markt bringen oder einen Verkauf durchführen, werden Ihre Ankündigungsthreads mit E-Mail-Kampagnen und Landingpage-Starts synchronisiert. Auf diese Weise bleiben Ihre Botschaften über alle Kanäle hinweg konsistent. In der Ansicht „Bevorstehende Feiertage oder wichtige Termine” können Sie wichtige Daten in einem Kalender einsehen, sodass Sie Inhalte darauf abstimmen und Threads rund um diese Termine planen können. Alles wird Wochen im Voraus entworfen und überprüft, sodass Sie keine Threads zur Produkteinführung um Mitternacht schreiben müssen, bevor sie live gehen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Beziehen Sie Feiertage und besondere Daten für Ihren Zielort mit ein, indem Sie Ihren Google Kalender mit ClickUp über die Synchronisierung verbinden.

Erhalten Sie einen zentralen Kalender für alle Aktionen mit Monats-/Wochenansichten und einer Übersicht der Liste.

Die integrierte Board-Ansicht und Zeitplan-Ansicht helfen Ihnen dabei, zu planen, wann jeder Thread live geht und wie er mit anderen Kampagnen abgestimmt ist.

Verwenden Sie sie für die Nachverfolgung wichtiger Termine, um Eigentümer zuzuweisen, Aktionscodes anzuhängen, die Dauer von Angeboten festzulegen und eine Vorschau anzuzeigen. Starten

✅ Ideal für: Social-Media- und andere Marketing-Teams, die saisonale Angebote, Flash-Sales und kanalübergreifende Marken-Aktionen koordinieren müssen.

7. ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Posting-Zeitplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie sichtbar und wachsen Sie in den sozialen Medien, indem Sie regelmäßig Beiträge mit der Vorlage für den Social-Media-Beitragsplan von ClickUp veröffentlichen.

Geben Sie Ihrem Social-Media-Team mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Posting-Zeitpläne ein zentral gelegenes Command-Center für jeden Thread, jeden Beitrag, jede Plattform und jede Kampagne.

Sie können sehen, welche Twitter-Threads diese Woche veröffentlicht werden und welche noch im Entwurfsstadium sind. Ihr Team weiß genau, wer an welchem Tweet arbeitet, welche Threads noch endgültig genehmigt werden müssen und wo Lücken in Ihrem Inhalt-Kalender bestehen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Überwachen Sie alle Details Ihrer Beiträge, einschließlich Häufigkeit, Kanal und Medien, in einem einzigen, übersichtlichen Dashboard.

Fügen Sie Ihre Texte, Bilder und Referenzlinks direkt in die Aufgabe ein, damit Designer, Autoren, Lektoren und Manager immer auf dem gleichen Stand sind.

Verfolgen Sie aktuelle Trends und integrieren Sie diese in die kommenden Tage, damit Ihr Feed aktuell bleibt, ohne den Plan zu durchbrechen.

✅ Ideal für: Social-Media-Strategen, Agenturen, die Konten für mehrere Marken verwalten, und Teams, die einen umfangreichen Posting-Plan haben.

8. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Vorlage für Social-Media-Posting-Pläne von ClickUp können Sie jede Kampagne mühelos verwalten, vom Brainstorming bis zur Leistungsüberprüfung.

Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen vereint Ihren gesamten Kampagnen-Workflow in einem Workspace. Jede Kampagne erhält eine eigene Liste. Jeder Twitter-Thread wird zu einer Aufgabe. Einzelne Tweets innerhalb dieses Threads? Das sind Unteraufgaben, die Sie separat entwerfen, bearbeiten und fertigstellen können, bevor der gesamte Thread live geht.

Darüber hinaus werden mit ClickUp Automatisierungen Aufgaben automatisch dem richtigen Team-Mitglied zugewiesen und der Fortschritt automatisch aktualisiert, während Beiträge von der Ideenfindung über die Überprüfung bis hin zur Veröffentlichung durchlaufen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben für jeden Tweet/Thread, weisen Sie einen Texter, Designer und Prüfer mit Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten zu.

Verfolgen und analysieren Sie die Kampagnenleistung mit ClickUp-Dashboards und verfeinern Sie Ihre Strategie auf der Grundlage wertvoller Erkenntnisse.

Verschieben Sie Aufgaben durch verschiedene Phasen und Status, fügen Sie Bilder hinzu und verwenden Sie farbcodierte Tags für Felder wie Plattform und Kampagnentyp.

✅ Ideal für: Marketing-Teams, Social-Media-Verantwortliche oder Agenturen, die plattformübergreifende Kampagnen durchführen

9. Vorlage für Twitter-Thread-Ankündigungen von Type.ai

Die Twitter-Ankündigungs-Thread-Vorlage von Type. ai bietet Ihnen ein strukturiertes Format für die Einführung von Produkten, Features oder Neuigkeiten auf Twitter. Sie führt Sie durch die wichtigsten Teile: einen aufmerksamkeitsstarken Einstieg, einen Kontext, der Glaubwürdigkeit schafft, klare Vorteile und einen starken Aufruf zum Handeln.

Laden Sie Dateien hoch, fügen Sie URLs ein oder fügen Sie Wissensquellen direkt in Ihren Workspace ein, damit jeder Entwurf auf genauen, aktuellen Referenzen basiert.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie KI, um benutzerdefinierte Threads zu generieren, und führen Sie eine Bearbeitung des Ergebnisses durch, um den Ton zu verfeinern, die Lesbarkeit zu verbessern, Bilder, Hashtags usw. hinzuzufügen.

Schreiben Sie im Stil Ihrer Marke, indem Sie Stilregeln einmalig speichern und auf alle Ankündigungs-Threads anwenden.

Fügen Sie Links zu Pressemitteilungen und Blogbeiträgen hinzu, um der KI den Kontext zu vermitteln, der benötigt wird.

✅ Ideal für: Ersteller und Social-Media-Vermarkter, die regelmäßig Updates, Produkteinführungen oder Meilensteine über Twitter freigeben.

10. Flat Design Twitter Thread Mockup Vorlage von Freepik

Die Twitter Interface Concept Template von Freepik ist eine übersichtliche, editierbare Vorlage zur Visualisierung von Tweet-Threads, Profil-Layouts und Ankündigungsvorschauen. Die Vektor-/PSD-Datei kann in einem Design-Tool wie Adobe Illustrator, Photoshop oder Figma geöffnet werden.

Designer und Marketingfachleute können damit Twitter-Konzepte erstellen oder Kampagnenideen präsentieren, bevor sie diese tatsächlich twittern.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie die Bearbeitung von Texten durch, passen Sie Stile an und fügen Sie Branding-Elemente hinzu, bevor Sie etwas veröffentlichen.

Freigeben Sie bearbeitete Mockups in anderen Marketingmaterialien, um Threads anzukündigen.

✅ Ideal für: Social-Media-Designer, Entwickler von UI-Mockups und Marketingfachleute, die Kampagnenbilder oder -Videos für Thread-Konzepte präsentieren.

💡 Profi-Tipp: Buffer empfiehlt, Ihre alten, besonders erfolgreichen Tweets zu retweeten, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Performance zu maximieren.

Gewinnen Sie mehr Twitter-Benutzer mit ClickUp

Die meisten Menschen möchten viel posten, wissen aber oft nicht genau, warum, für wen und wie. Dafür benötigen Sie tools, die Ideen verbinden, Rhythmus vermitteln und Leser fesseln.

Deshalb haben wir über Vorlagen für Twitter-Threads gesprochen! Sie sollen Ihnen die Möglichkeit eröffnen, mehr aus Ihrem Twitter-Account und Ihrer Social-Media-Strategie herauszuholen. Nutzen Sie diese Vorlagen wie einen Freund, der Ihnen Anweisungen gibt, ohne Sie beim Erstellen von Twitter-Threads auszubremsen.

Probieren Sie ClickUp aus, um dieses System aufzubauen. Es bietet Ihnen einen einzigen Workspace, in dem Ihre Strategie, Ihr Kalender und Ihre Analysen nebeneinander existieren, sodass jeder Beitrag gut durchdacht ist.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und entdecken Sie weitere Vorlagen, mit denen Sie Ihre Social-Media-Aktivitäten optimieren können.