Die besten Marketingstrategien für Fitnessstudios, um mehr Mitglieder zu gewinnen

Wenn Sie ein Fitnessstudio betreiben, wissen Sie bereits, dass die Fitnessbranche umkämpft und laut ist. Experten projizieren, dass der weltweite Markt für Gesundheits- und Fitnessclubs bis 2030 ein Volumen von 202,78 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Wenn man weiß, dass so viel Potenzial vorhanden ist, schmerzt es, wenn man zu Stoßzeiten leere Laufbänder vorfindet. Vielleicht haben Sie eine Social-Media-Anzeige geschaltet, die keine Klicks generiert hat, was Sie frustriert und Sie an der Wirksamkeit Ihres Marketingbudgets zweifeln lässt.

Deshalb basieren die besten Marketingstrategien für Fitnessstudios nicht auf einer einzigen Taktik. Sie kombinieren kleine, aber wirkungsvolle Maßnahmen, wie z. B. ein Empfehlungsprogramm, das Treue belohnt, lokale Partnerschaften mit Bioläden oder Sportbekleidungsgeschäften und Social-Media-Anzeigen.

In diesem Artikel untersuchen wir, mit welchen Marketingstrategien Sie Ihr Fitness-Geschäft von einem „Fitnessstudio wie jedes andere“ zu einer ersten Adresse machen können!

⭐ Featured Vorlage Die ClickUp-Vorlage für den Marketingplan für Fitnessstudios fungiert wie ein Spielbuch, das Ihre Strategie strukturiert und nicht verstreut hält. Sie bietet Ihnen einen Space, in dem Sie alle Ihre Ideen, Kampagnen und Metriken an einem Ort in Verbindung bringen können. Vor allem hilft es Ihnen dabei, konsequent zu bleiben, was den Unterschied zwischen einem kurzfristigen Anstieg der Zinsen und langfristiger Loyalität ausmacht. Kostenlose Vorlage erhalten Sehen Sie mit der Vorlage für den Plan für Fitnessstudio-Marketing von ClickUp genau, wie sich jeder Aufwand in das Gesamtbild des Mitgliederwachstums einfügt.

Warum Marketing für Fitnessstudios wichtig ist

Sie haben mit Wahrscheinlichkeit schon von dem Multiversum aus Spider-Man gehört, in dem jede einzelne Entscheidung eine neue Welt eröffnet. Das Konzept funktioniert so gut, weil unsere Welt heute in Optionen versinkt.

Die Wahl einer Netflix-Serie, die man in der Mittagspause anschauen möchte, oder die Entscheidung, bei welchem Restaurant man das Mittagessen bestellen möchte, sind nur einige Beispiele. Jede einzelne Handlung ist eine Entscheidung.

Das Gleiche gilt für Fitnessstudios. Es gibt viele Möglichkeiten, und nur wenn Sie Ihr Fitnessstudio bei der richtigen Zielgruppe vermarkten, können Sie sich von der Masse abheben.

Ein Fitnessstudio-Eigentümer auf Reddit hat es perfekt auf den Punkt gebracht:

Es ist wichtig, dass Sie sich auf eine bestimmte Nische konzentrieren, die Sie bedienen möchten. Planet Fitness richtet sich an Menschen, die nicht viel für das Fitnessstudio ausgeben möchten und denen es unangenehm ist, ins Fitnessstudio zu gehen, weil sie dort von anderen ausgelacht werden. Gold’s Gym richtet sich an Bodybuilder. Curves ist ein Fitnessstudio nur für Frauen, damit diese trainieren können, ohne von Männern gestört zu werden.

Es ist wichtig, dass Sie sich auf eine bestimmte Nische konzentrieren, die Sie bedienen möchten. Planet Fitness richtet sich an Menschen, die nicht viel für das Fitnessstudio ausgeben möchten und denen es unangenehm ist, ins Fitnessstudio zu gehen, weil sie dort von anderen ausgelacht werden. Gold’s Gym richtet sich an Bodybuilder. Curves ist ein Fitnessstudio nur für Frauen, damit diese trainieren können, ohne von Männern gestört zu werden.

Betrachten Sie es einmal so: Die Vermarktung Ihres Fitnessstudios ist die Brücke, die Ihre einzigartigen Angebote mit den Menschen in Verbindung bringt, die sie am meisten Wert sind.

Helfen Sie Ihnen, sich in einer überfüllten Fitnessbranche abzuheben, indem Sie zeigen, was Ihr Fitnessstudio von anderen unterscheidet.

Gewinnen Sie neue Mitglieder durch einfachen, gezielten Aufwand wie lokale Suchmaschinenoptimierung, Empfehlungsprogramme und Social-Media-Anzeigen.

Halten Sie bestehende Mitglieder bei Laune, indem Sie ihnen als Erinnerung bewusst machen, dass sie Teil einer Community sind und nicht nur ein weiterer Name auf der Anmeldeliste.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI im digitalen Marketing einsetzt

Die besten Marketingstrategien für Fitnessstudios

Jedes Fitnessstudio verfügt über Geräte, aber nicht jedes Fitnessstudio hat eine Geschichte, die im Gedächtnis bleibt. Die besten Marketingstrategien für Fitnessstudios verwandeln einfache Räumlichkeiten in Communities, denen Menschen beitreten und in denen sie bleiben möchten.

Lassen Sie uns einige der besten Wachstumsmarketingstrategien erkunden.

1. Kennen Sie Ihre Nische und sprechen Sie wie ein Fan, nicht wie ein Verkäufer.

Wenn Ihr Fitnessstudio eine Fernsehsendung wäre, wer wäre die Zielgruppe, und was würde sie dazu bringen, sich alle Folgen am Stück anzusehen?

Behandeln Sie Ihre Marketingstrategie für Ihr Fitnessstudio wie eine Playlist, die perfekt zu einer bestimmten Stimmung passt. Anfänger hören andere Musik als Kraftsportler. Junge Übergeordnete hören andere Musik als College-Sportler.

Wenn Sie Ihre Botschaft fokussieren, wirken Ihr Marketing-Aufwand persönlicher statt generisch, wodurch es einfacher wird, potenzielle Mitglieder zu Fitnessstudio-Mitgliedern zu machen. Stellen Sie sicher, dass Ihre sozialen Medien, Ihr Kursplan und Ihre Marketingmaterialien dieselbe Nische widerspiegeln, damit die Menschen Ihre Ausstrahlung überall erkennen, wo sie Ihnen begegnen.

📌 Beispiel: Ein auf Krafttraining spezialisiertes Studio, das sich an Frauen über 40 richtet, veröffentlicht wöchentlich einen Beitrag mit dem Titel „Strong At Any Age” (Stark in jedem Alter) und bietet eine kleine Personal-Training-Einführungssitzung an, in der es um Knochengesundheit, Gleichgewicht und Selbstvertrauen geht. Anschließend lädt es die Zuschauer zu einer kostenlosen Probestunde für zwei Personen am Samstag ein.

📮 ClickUp Insight: Gesundheit und Fitness sind die wichtigsten persönlichen Ziele unserer Umfrageteilnehmer, aber 38 % geben zu, dass sie die Nachverfolgung des Fortschritts nicht konsequent durchführen. 🤦 Das ist eine große Lücke zwischen Absicht und Tat! ClickUp kann Ihnen mit seinen speziellen Vorlagen für Gewohnheits-Tracker und wiederkehrenden Aufgaben dabei helfen, Ihren Fitness-Schritt zu erhöhen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos Routinen aufbauen, jedes Training protokollieren und Ihre Meditationsserie fortsetzen. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität – denn um auf Kurs zu bleiben, muss man zunächst einmal sehen, wo man steht.

2. Gewinnen Sie lokale Suchanfragen mit Ihrem Google-Geschäfts-Profil

Ihr Google-Geschäftsprofil ist die erste Anlaufstelle für die meisten Menschen.

Halten Sie Fotos aktuell, Öffnungszeiten korrekt und Dienstleistungen klar. Bitten Sie nach Höhepunkten wie Abschlussprüfungen und Personal Training-Sitzungen um Bewertungen.

Die Menschen lesen Bewertungen, bevor sie einen Laden betreten, weshalb diese Informationen für das Marketing von Fitnessstudios so wichtig sind. Berichten zufolge haben Benutzerbewertungen die Meinung der Menschen über ein Unternehmen verbessert, und dieses Verhalten nimmt weiter zu. Das ist ein echter sozialer Beweis für die Fitnessbranche. Kombinieren Sie Ihre Bewertungen mit kleinen Aktualisierungen Ihrer Website, damit Ihre Seiten mit den Google-Ergebnissen übereinstimmen.

📌 Beispiel: Ein Fitnessstudio in der Nachbarschaft veröffentlicht jeden Monat zwei neue Fotos, beantwortet häufig gestellte Fragen zum Parken, pinnt ein Angebot für die „erste Woche für Einheimische” und antwortet auf jede Bewertung mit einer freundlichen Notiz, in der der Name des Mitglieds erwähnt wird.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Marketing-Automatisierung-Software für Unternehmen

3. Entwickeln Sie ein Empfehlungsprogramm, das sich wie ein Team-Erfolg anfühlt.

Denken Sie an die Schlussszene in „Remember the Titans“, in der das gesamte Team gemeinsam gewinnt. Das ist die Stimmung, die Sie anstreben sollten. Ihre Fitness-Community wird die Belohnung freigeben, wenn diese Spaß macht, einfach ist und persönlich ist.

Geben Sie Ihren aktuellen Mitgliedern einen einfachen Einladungslink, damit sie diesen ohne langes Überlegen oder Erklären freigeben können.

Bieten Sie ihren Freunden einen klaren nächsten Schritt, wie z. B. eine kostenlose Testversion oder ein einfaches Formular, das weniger als eine Minute dauert.

Feiern Sie beides auf Ihren Social-Media-Kanälen, damit die Empfehlung wie ein Gewinn für die Community wirkt und nicht nur wie eine Transaktion.

Verbinden Sie Belohnungen mit den einzigartigen Angeboten Ihres Fitnessstudios, wie z. B. einer kostenlosen Personal Training-Sitzung, einem Recovery-Kit oder Markenartikeln, anstatt sich auf allgemeine Rabatte zu verlassen.

Verwenden Sie eine freundliche und kurze Sprache, damit Ihre Mitglieder die Nachricht tatsächlich lesen und gerne weiterleiten.

📌 Beispiel: „Bring a Buddy Week” bietet beiden Personen eine Personal Training-Stunde, eine Erwähnung an der Wand und frühen Zugang zum Kalender mit den nächsten Fitness-Herausforderungen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man ein Marketing-Playbook erstellt

4. Verwenden Sie kurze Video-Formulare, die Ihre Mitglieder tatsächlich ansehen.

Denken Sie daran, wann Sie das letzte Mal von TikTok oder Instagram Reels in den Bann gezogen wurden. Ein Video führt zum nächsten, und ehe Sie sich versehen, haben Sie eine neue Trainingsidee gefunden.

GymTok ist real und formt die Art und Weise, wie Menschen herausfinden, wo sie trainieren möchten. Trends wie das „12-3-30”-Laufbandtraining oder der „Hot Girl Walk” wurden nicht nur aus Spaß viral – sie wurden Teil der täglichen Routine, weil sie einfach und wiederholbar waren.

Auch die Plattformen setzen verstärkt darauf. Allein YouTube Shorts verzeichnet mittlerweile weit über 200 Milliarden Ansichten pro Tag, was zeigt, wie viel Zeit Ihre Zielgruppe dort verbringt. Investieren Sie also in diese Plattform.

Sie brauchen keine ausgefallene Beleuchtung oder ein komplettes Produktionsteam. Ein Trainer, der nach dem Kurs einen kurzen Tipp zum Formular freigibt, oder ein Mitglied, das einen persönlichen Erfolg feiert, können mehr potenzielle Mitglieder erreichen als ein ganzer Stapel Flyer.

Konzentrieren Sie sich beim Posten auf ein Ziel und sprechen Sie eine bestimmte Person an. Halten Sie die Beiträge in bite-sized Größe, fügen Sie Bildunterschriften hinzu, die den Betrachtern einen klaren nächsten Schritt aufzeigen, z. B. die Buchung eines Kurses, und posten Sie regelmäßig.

✅ Denken Sie daran: Verbindung ist wichtiger als Perfektion.

🧠 Wussten Sie schon: Oura, bereits bekannt für seinen Schlaf-Nachverfolgungs-Ring, hat sich 2022 mit Gucci zusammengetan, um einen Ring in Sonderausgabe herauszubringen. Dadurch gelang es dem Unternehmen, sein Produkt aus der Nische der Biohacker-Technologie in den Bereich der Lifestyle-Luxusgüter zu bringen. Dies steigerte die Attraktivität für neue Benutzer, denen sowohl Wellness als auch Stil wichtig sind.

5. Schalten Sie kleine, intelligente Anzeigen, die zu Ihrer Nachbarschaft passen.

Ein Fitnessstudio-Eigentümer auf Reddit brachte es auf den Punkt:

Facebook ist die günstigste und einfachste Möglichkeit, um Werbung zu machen. Außerdem benötigen Sie eine gute Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Google-Anzeigen, um Clients zu gewinnen.

Facebook ist die günstigste und einfachste Möglichkeit, um Werbung zu machen. Außerdem benötigen Sie eine gute Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Google-Anzeigen, um Clients zu gewinnen.

Wenn in Ihrer Nachbarschaft viele junge Berufstätige leben, sind TikTok- und Instagram-Anzeigen von hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie virtuelle Trainings anbieten, können Sie mit YouTube-Anzeigen sowohl Ihre Workouts als auch Ihre Persönlichkeit präsentieren.

Um Ihre lokale Bekanntheit zu steigern, kann eine einfache Facebook-Kampagne in Kombination mit Google-Suchanzeigen Ihren Namen genau dann sichtbar machen, wenn Menschen nach einem neuen Fitness-Geschäft suchen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch darin, Werbung als Teil eines Flows zu betrachten und nicht als einmalige Aktion. Schaffen Sie einen Trichter, der mit der Markenbekanntheit beginnt und seine Arbeit bis hin zu Testversionen und Anmeldungen fortsetzt.

Und denken Sie daran: Das geschieht selten über Nacht. Bei den meisten Fitnessstudios dauert es zwei bis drei Monate konsequenter Inhalt-Marketing-Maßnahmen, bis sich erste Ergebnisse einstellen.

📌Beispiel: Ein neues Spinning-Studio entwarf einen dreimonatigen Marketingplan mit Instagram-Reels-Anzeigen, um Aufmerksamkeit zu erregen, Google-Anzeigen, um Suchanfragen mit hoher Kaufabsicht zu erfassen, und Facebook-Retargeting, um Leads zu pflegen. Am Ende der Kampagne hatten sich die Probestunden verdoppelt, da alle Anzeigen zusammenwirkten, anstatt alles auf einmal zu versuchen.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für das Fitnessstudio-Management

6. Erzählen Sie Erfolgsgeschichten Ihrer Mitglieder wie in einer großartigen Sportmontage.

Menschen erinnern sich eher an Gefühle als an Nummern. 💪🏻

Freigeben Sie Geschichten, die sich wie die Ihrer potenziellen Mitglieder anhören. Zeigen Sie, was sich im täglichen Leben verändert hat, nicht nur auf der Waage. Nutzen Sie die Stimme der Mitglieder. Bleiben Sie respektvoll und authentisch.

Veröffentlichen Sie diese auf Ihrer Website, in sozialen Medien und in Ihrem Google-Geschäftsprofil, damit Ihre Erfolgsgeschichten überall zu sehen sind. Ermutigen Sie Ihre Leser, den ersten kleinen Schritt zu machen, von dem dieses Mitglied profitiert hat.

7. Veranstalten Sie zeitlich begrenzte Challenges, die sich wie eine Saison anfühlen.

Denken Sie an eine Serie im Limit auf Netflix, die die Zuschauer von Folge zu Folge fesselt.

Eine zeitlich begrenzte Challenge sorgt für die gleiche Dynamik in Ihrem Fitnessstudio. So erstellen Sie eine Challenge, die Arbeit ist:

Wählen Sie eine einfache Dauer wie 14 oder 21 Tage , damit es machbar erscheint, insbesondere für schüchterne Interessenten, die nur einen klaren Einstiegspunkt benötigen.

Legen Sie ein Hauptziel fest, z. B. „Jeden Tag bewegen“ oder „Stärkerer Rumpf“, denn Menschen lassen sich von Marketing-KPIs begeistern, die leicht verständlich und einfach zu messen sind.

Fügen Sie neben dem Training weitere einfache Gewohnheiten hinzu, wie die Nachverfolgung von Schritten, Schlaf oder Wasseraufnahme, wodurch die Herausforderung ganzheitlich wirkt und sich nicht nur auf die Zeit im Fitnessstudio beschränkt.

Freigeben Sie Ranglisten in Ihrer App und an der Wand , damit der Fortschritt für neue und bestehende Mitglieder sichtbar, freundlich und motivierend ist.

Feiern Sie kleine Erfolge wöchentlich mit Shout-outs oder unterhaltsamen Beiträgen, die die Energie aufrechterhalten und die Mitglieder dazu ermutigen, bis zum Ende durchzuhalten.

Beenden Sie das Programm mit einem Abschlussmoment wie einer Klassenparty, einer Fotowand oder einer Preisverleihung, damit sich die Teilnehmer anerkannt fühlen und bereit für den nächsten Schritt sind.

Bieten Sie eine natürliche Fortsetzung an, beispielsweise eine zweimonatige Mitgliedschaft oder eine Personal Training-Stunde, die kurze Energieschübe in langfristiges Committen verwandelt.

📌 Beispiel: Ein lokales Fitnessstudio veranstaltete eine 21-tägige „Reset Challenge”, bei der die Teilnehmer täglich ihre Schritte und Trainingseinheiten protokollierten. Jeden Freitag wurden auf Instagram Stories die „Mini-Gewinner” bekannt gegeben, und am Ende erhielten alle Teilnehmer ein Zertifikat und eine Einladung zur Teilnahme am nächsten achtwöchigen Programm.

8. Gehen Sie Partnerschaften mit lokalen Geschäften ein, als würden Sie die bevorzugte Crossover-Episode der Stadt produzieren.

Erinnern Sie sich noch daran, als Ed Sheeran in Game of Thrones auftauchte? Alle haben darüber gesprochen.

Genau diese Art von Impuls möchten Sie setzen, wenn Sie mit lokalen Geschäften zusammenarbeiten. Eine positive Zusammenarbeit lässt Ihre Marke über die Grenzen Ihres Fitnessstudios hinaus wachsen und gibt den Menschen einen Grund, aufmerksam zu werden.

Anstatt sich mit Gutschein-Tauschaktionen zufrieden zu geben, suchen Sie nach Partnern, die Ihre Mitglieder bereits lieben. Cafés, in denen sie morgens Schlange stehen, Bioläden, die sie am Wochenende besuchen, oder Sportgeschäfte, denen sie beim Kauf ihrer Ausrüstung vertrauen.

Gehen Sie über reine Aktion hinaus und konzentrieren Sie sich auf Erlebnisse. Stellen Sie sich vor, ein Yoga-Studio veranstaltet gemeinsam mit Ihren Trainern einen Erholungsabend, ein Smoothie-Laden bringt einen „Post-Leg-Day-Mix” auf den Markt oder eine Wellness-Klinik bietet nach einem Ihrer Community-Fitness-Challenges kostenlose Beratungsgespräche an.

📌 Beispiel: Ein „Train and Treat”-Samstag* kombiniert Ihren morgendlichen Zirkeltraining-Kurs mit einem limitierten Smoothie in einer lokalen Saftbar. Dort wird Ihr QR-Code für kostenlose Probetrainings auf der Theke ausgestellt. Sie taggen die Mitarbeiter in Fotos nach dem Kurs, diese posten die verschwitzten Lächeln Ihrer Mitglieder, und gemeinsam haben Sie einen kleinen Crossover-Moment für die Stadt geschaffen.

🧠 Wussten Sie schon: CeraVe verzeichnete ein enormes Wachstum, als ihre erschwinglichen, wissenschaftlich fundierten Hautpflegeprodukte auf TikTok Aufmerksamkeit erregten. Sie kombinieren Empfehlungen von Dermatologen mit Influencer-Inhalten, die authentisch und informativ wirken. Die Kombination aus „Aufklärung + Ergebnispräsentation” hat sich für sie bewährt.

9. Arbeiten Sie mit Herstellern zusammen, die bereits Einfluss in Ihrer Stadt haben.

Sie brauchen keine Berühmtheit mit Millionen von Followern, um neue Kunden zu gewinnen.

Denken Sie an Wellness-Studios oder Boutique-Fitnessstudios, die mit Fitness-Creators zusammengearbeitet haben. Wenn der Creator bereits lokal bekannt ist oder sein Publikum sich ihm verbunden fühlt, ist die Wirkung enorm.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit von Gymshark mit Fitness-Erstellern wie Whitney Simmons. Whitneys Publikum vertraut ihrem Trainingsstil und ihrer Stimme. Wenn sie eine Gymshark-Kollektion auf den Markt bringt, kaufen die Leute diese nicht nur wegen der Kleidung, sondern auch, weil ihre Inhalte mit ihren Zielen übereinstimmen.

So könnten Sie ein solches Ereignis in Ihrem Fitnessstudio oder Fitnessgeschäft erledigen: Laden Sie einen Creator ein, der bereits Fitnessroutinen oder Wellness-Tipps in Ihrer Stadt veröffentlicht. Lassen Sie ihn einen Ihrer Kurse ausprobieren, damit er Ihren Space kennenlernen kann.

Ermutigen Sie sie, freizugeben, was ihnen besonders aufgefallen ist – vielleicht die Community, das Coaching oder die Atmosphäre.

Bitten Sie sie, einen einfachen Aufruf zum Handeln einzubauen, wie z. B. einen kostenlosen Probetrainingspass oder eine Testversion, damit die Leute genau wissen, was sie als Nächstes zu erledigen haben.

Verwenden Sie einen eindeutigen Link oder Code, damit Sie die Nachverfolgung durchführen können, um zu ermitteln, wie viele Personen aufgrund ihres Beitrags zu Ihnen kommen. So können Sie erkennen, was gearbeitet hat, und müssen nicht raten.

📖 Lesen Sie auch: Workout-Tracker-Vorlagen zum Planen und Überwachen Ihrer Fitnessziele

10. Bieten Sie hybride Optionen an, die Ihr Coaching über Ihr Fitnessstudio hinaus erweitern.

Menschen, die sich der Arbeit verschrieben haben, möchten auch auf Reisen oder bei einem Umzug nicht damit aufhören.

Anytime Fitness ist ein klares Beispiel dafür, wie das funktioniert. Ein Mitglied hat auf Reddit freigegeben:

Ich bin in meinem Heimatland Anytime beigetreten, bevor ich nach Japan gezogen bin. Als ich hierherkam, habe ich einfach meinen Schlüssel benutzt, um die Tür zu öffnen, wie bei jedem anderen Anytime auch. Ich bezahle meine Mitgliedschaft weiterhin über meine Bank in meinem Heimatland. An meiner Zahlung oder Mitgliedschaft hat sich überhaupt nichts geändert.

Ich bin in meinem Heimatland Anytime beigetreten, bevor ich nach Japan gezogen bin. Als ich dann hierherkam, habe ich einfach meinen Schlüssel benutzt, um die Tür zu öffnen, wie bei jedem anderen Anytime auch. Ich bezahle meine Mitgliedschaft weiterhin über meine Bank in meinem Heimatland. An meiner Zahlung oder meiner Mitgliedschaft hat sich überhaupt nichts geändert.

Auch wenn Ihr Fitnessstudio weniger Standorte hat, können Sie weiterhin die gleiche Unterstützung bieten. Eine einfache Option, wie beispielsweise ein „Reisemonat“-Paket, das einige persönliche Trainingseinheiten und eine Reihe von App-basierten Workouts umfasst, kann dabei helfen, die Mitglieder zu unterstützen, konsequenter zu trainieren.

🌟 Wenn Mitglieder wissen, dass Sie sich auch außerhalb Ihres Fitnessstudios Gedanken um ihr Leben machen, bleiben sie Ihnen eher treu.

Häufige Herausforderungen im Fitnessstudio-Marketing und wie man sie bewältigt

Wissen Sie, was schwieriger ist, als schwere Gewichte zu stemmen? Jemanden dazu zu bewegen, tatsächlich Ihr Fitnessstudio zu betreten. Die Herausforderungen im Bereich Fitnessstudio-Marketing anzugehen und zu lösen, ist das, was „vielleicht irgendwann einmal“ in „heute bin ich beigetreten“ verwandelt.

Hier sind die häufigsten Herausforderungen, auf die Sie achten sollten:

🚩 Herausforderung: Gewinnung neuer Mitglieder in einem gesättigten Markt

✅ Lösung: Beginnen Sie damit, sich darüber klar zu werden, wen Sie wirklich ansprechen möchten – Anfänger, vielbeschäftigte Berufstätige, übergeordnete Eltern oder Sportler. Bringen Sie diese Klarheit in Ihrer Botschaft zum Ausdruck. Zeigen Sie, was Sie von anderen unterscheidet.

Vielleicht bieten Sie Kurse am frühen Morgen, Yoga mit beruhigender Musik oder Personal Training mit praktischer Anleitung an. Schalten Sie kleine Anzeigen in Ihrer Nachbarschaft oder nutzen Sie lokale Suchmaschinenoptimierung, damit Ihr Fitnessstudio angezeigt wird, wenn Menschen nach „Fitnessstudio in meiner Nähe” suchen. Nutzen Sie Empfehlungsprogramme, damit Ihre zufriedenen Mitglieder Freunde mitbringen.

🚩 Herausforderung: Mitglieder begeistern und motivieren (Kundenbindung)

✅ Lösung: Lassen Sie die Anmeldung nicht zum Höhepunkt werden. Geben Sie den Menschen Gründe, zu bleiben. Verwenden Sie kurze Inhalte wie Trainingstipps, Erfolgsgeschichten oder sogar Challenges (14- oder 21-Tage-Challenges), die ihnen kleine Erfolge bescheren, die sie spüren können.

🚩 Herausforderung: Sich von anderen Fitnessstudios abheben, die ähnliche Dienstleistungen anbieten

✅ Lösung: Finden Sie die Signatur Ihres Fitnessstudios. Vielleicht ist es Ihre Atmosphäre, der Stil Ihrer Trainer, das Coaching oder die Art und Weise, wie Sie neue Mitglieder willkommen heißen. Betonen Sie diesen einzigartigen Aspekt in Ihren Inhalten, bei Touren und in den sozialen Medien. Nutzen Sie lokale Influencer, die tatsächlich in Ihrem Stil trainieren. Lassen Sie die Menschen das echte Leben in Ihrem Space sehen.

🚩 Herausforderung: Limitiertes Marketingbudget

✅ Lösung: Setzen Sie kostengünstige, wirkungsvolle Strategien ein. Inhalte, die von echten Menschen (Ihren Mitgliedern) stammen, kosten wenig, haben aber großes Gewicht. Mikro-Ersteller und Empfehlungen kosten weit weniger als große Anzeigen.

🚩 Herausforderung: Messen, was arbeitet

✅ Lösung: Richten Sie einfache Metriken zur Produktivität des Marketings ein, die Sie jede Woche einsehen können: Wie viele Personen haben Ihre Seite für kostenlose Probetrainings aufgerufen, wie viele haben sich angemeldet und wie viele sind nach dem ersten Monat wiedergekommen? Verwenden Sie bei Kampagnen oder der Zusammenarbeit mit Erstellern eindeutige Links oder Codes, damit Sie sehen können, wie viele Personen aus jeder Quelle gekommen sind.

Bitten Sie um Feedback – befragen Sie Ihre Mitglieder, was sie angezogen oder was sie zum Nachdenken gebracht hat. Nehmen Sie dann Anpassungen vor. Mit der Zeit summieren sich diese kleinen Anpassungen.

👀 Wissenswertes: Die Fitnessstudio-Kultur an US-amerikanischen Schulen erlebte nach dem Bürgerkrieg dank deutscher und schwedischer Trainingssysteme einen Aufschwung. Von da an wurde Sportunterricht zum Mainstream.

Wie ClickUp den Marketing-Aufwand von Fitnessstudios unterstützt

Das Marketing von Fitnessstudios scheitert oft an der Vielzahl der verwendeten tools. Pläne befinden sich in einem Google Doc, Bildunterschriften in einem WhatsApp-Chatten, Budgets in einer Tabellenkalkulation und Designs in Canva.

Das ist Arbeit, die die Fitnessstudio-Eigentümer sowohl Zeit als auch Schwung kostet. 😖

ClickUp fasst alles in einem konvergenten KI-Arbeitsbereich zusammen, sodass Ihr Team Kontext, Prozesse und Ausführung an einem einzigen Hub vorfindet.

Anstatt zwischen zehn tools hin und her zu wechseln, können Sie die Features von ClickUp nebeneinander nutzen, um Ihre Feldmarketingstrategie umzusetzen.

Planen Sie Ihren Prozess von Anfang bis Ende mit ClickUp Dokument + ClickUp AI.

Verwenden Sie ClickUp Brain in ClickUp Dokumenten, um Ideen zusammenzufassen, zu analysieren und weiterzuentwickeln.

ClickUp Docs ist der Ort, an dem Ihre Kampagnen von Anfang bis Ende stattfinden. Erstellen Sie für eine „Neues Jahr, neues Ich”-Aktion ein Dokument mit Zeitleiste, Richtlinien für die Kommunikation und kreativen Entwürfen.

Trainer können Erfolgsgeschichten von Mitgliedern vor und nach dem Training einfügen, während Designer Mockups direkt einfügen und mit ClickUp Brain Inhalte und Ideen generieren können. Nach der Überprüfung können Sie Checklistenelemente mit einem Klick in ClickUp-Aufgaben umwandeln, damit die Ausführung nicht ins Stocken gerät.

Hier finden Sie ein kurzes Video-Erklärvideo dazu, wie Sie die KI von ClickUp, ClickUp Brain, zur Entwicklung von Marketingstrategien nutzen können:

💡 Profi-Tipp: Verbinden Sie Google Drive oder Canva mit ClickUp Docs, damit Ihre Social-Media-Beiträge und Design-Assets an einem Ort sichtbar bleiben. Dies erleichtert die Zusammenarbeit mit Trainern und Mitarbeitern an der Rezeption, da niemand mehr E-Mails durchsuchen muss.

Halten Sie Ihre Kampagnen mit ClickUp Aufgaben und ClickUp Automatisierungen am Laufen.

Verwandeln Sie Ziele in tägliche Maßnahmen, ohne den Prozess mit ClickUp Aufgaben überwachen zu müssen.

Mit ClickUp Aufgaben verwandeln Sie den Marketingplan Ihres Fitnessstudios in tägliche Maßnahmen.

Eine Kampagne wie beispielsweise „Bring a Friend Week“ wird zu einer Aufgabenliste: Flyer entwerfen, Instagram-Beiträge planen, Ihr Google-Unternehmensprofil aktualisieren und Empfehlungen nachverfolgen. Weisen Sie jede Aufgabe zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit.

Lassen Sie routinemäßige Marketing-Aufgaben mit ClickUp Automatisierung automatisch ablaufen

ClickUp-Automatisierungen und KI-Agenten ersparen Ihnen die Überwachung des Prozesses. Richten Sie eine Regel ein, sodass jedes neue Formular für eine kostenlose Testversion eine Folgeaufgabe für den Vertrieb erstellt. Fügen Sie eine Automatisierung hinzu, die den Social-Media-Manager auffordert, einen Beitrag bis Freitag als fertiggestellt zu markieren.

💡 Profi-Tipp: Integrieren Sie ClickUp mit Mailchimp oder HubSpot, damit Leads direkt in Ihre Aufgabenliste fließen. Auf diese Weise geht Ihnen in der Hochsaison kein potenzielles Mitglied durch die Lappen.

Visualisieren Sie die Reise des Members mit ClickUp Whiteboards.

Erstellen Sie eine Karte der Mitgliedreise und setzen Sie Ihre Ideen mit ClickUp Whiteboards um.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Ihren Marketing-Trichter visuell darstellen.

Beginnen Sie mit einer Haftnotiz für „Instagram Reel → kostenlose Probestunde → Einführungsstunde → Erfolgsgeschichte eines Mitglieds“. Verknüpfen Sie jede Phase mit einer konkreten Aufgabe, z. B. „Einführungsvideo des Trainers aufnehmen“ oder „Führung planen“.

In einer Brainstorming-Sitzung kann Ihr Marketingteam Ideen für Challenges, Ereignisse oder Empfehlungsprämien einbringen. Sie können diese Ideen verschieben, verfeinern und die besten sofort in ClickUp-Aufgaben umwandeln.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Whiteboards bei der Planung von Community-Aktivitäten. Planen Sie zum Beispiel eine gemeinsame Veranstaltung mit einer lokalen Smoothie-Bar. Entwickeln Sie anschließend die Unteraufgaben für Beschilderung, gemeinsame Beiträge und Setup von QR-Codes.

Sparen Sie Zeit und bleiben Sie mit KI auf Kurs.

Entwerfen, fassen Sie zusammen und finden Sie Antworten in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Inhalt zu erstellen und den Überblick über Kampagnen-Updates zu behalten, ohne in Administrator zu versinken.

Bitten Sie ClickUp Brain, drei Bildunterschriften für Ihre „21-Tage-Core-Challenge” zu entwerfen. Lassen Sie Brain nach einem wöchentlichen Meeting eine übersichtliche Zusammenfassung mit Aktionspunkten erstellen, damit Trainer, Rezeption und Marketing alle auf dem gleichen Stand sind.

Wenn jemand fragt: „Wo ist der letzte Bericht zur Empfehlungsprogramm-Berichterstellung?“, kann ClickUp Brain ihn sofort aufrufen, anstatt fünfzehn Minuten mit der Suche in Ordnern zu verschwenden. Sie können ClickUp Brain auch verwenden, um Social-Media-Marketingkampagnen zu erstellen und mögliche Designs für Ihre Fitnessstudio-Flyer zu brainstormen.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie ClickUp Brain Max mit ClickUp Talk to Text für Trainer, die schnelle Updates lieber diktieren als tippen. Stellen Sie sich vor, ein Trainer beendet seinen Kurs und hinterlässt eine 30-sekündige Notiz: „Zehn Personen haben sich für die Challenge angemeldet, aber wir müssen mehr Flyer drucken. Bitte bitten Sie Karen, dies mit dem Designteam zu organisieren. ” ClickUp Brain Max wandelt dies in eine Aufgabe um und weist sie automatisch Karen zu.

Stärken Sie Ihr Marketing mit ClickUp

Um im Fitnessstudio Muskeln aufzubauen, muss man regelmäßig trainieren. Das Gleiche gilt für das Marketing für Fitnessstudios.

Das Problem ist, dass es schwierig ist, konsistent zu bleiben, wenn die Dinge nicht gut organisiert sind. ClickUp schafft Ordnung in Ihren Dokumenten, Chats und Tabellen, indem es alles an einem Ort zusammenführt. Ihre Pläne, Ihre Aufgaben, Ihre kreativen Ideen und sogar Ihre Nachfassaktionen befinden sich alle an einem Ort, sodass Kampagnen weniger chaotisch und eher dynamisch wirken.

Wenn Ihre Marketingstrategie für Ihr Fitnessstudio klar ist und Sie auf den richtigen Social-Media-Plattformen präsent sind, erreicht Ihre Botschaft die Menschen, die am ehesten beitreten und bleiben werden.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Marketing genauso zuverlässig wächst wie die Kraft Ihrer Mitglieder, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

Die besten Strategien sind oft die einfachsten und werden gut erledigt. Regelmäßige Social-Media-Beiträge, die echte Mitglieder zeigen, Empfehlungsprogramme, die Loyalität belohnen, und lokale Partnerschaften mit Cafés oder Bioläden können viel bewirken. Fügen Sie kurze Challenges oder Community-Events hinzu, und Sie schaffen eine authentische und einladende Atmosphäre.

Sie brauchen kein riesiges Budget, um etwas zu bewirken. Geben Sie authentische Geschichten Ihrer aktuellen Mitglieder frei, veranstalten Sie kleine Wettbewerbe oder erstellen Sie kurze Trainingstipps für soziale Medien. Einfache Flyer in lokalen Geschäften und ein übersichtliches Google-Unternehmensprofil können ebenfalls Menschen anziehen, die bereits nach einem Fitnessstudio in ihrer Nähe suchen.

Social-Media-Anzeigen, die ein klares Ziel verfolgen, wie z. B. „Probieren Sie diese Woche eine kostenlose Stunde aus“, funktionieren oft besser als allgemeine Aktionen. Kurze Videos auf Instagram Reels, TikTok oder YouTube Shorts vermitteln potenziellen Mitgliedern sofort ein Gefühl für die Energie Ihres Fitnessstudios. Kombinieren Sie dies mit E-Mail-Erinnerungen oder einer freundlichen Nachfassnachricht, und Sie bleiben im Gedächtnis, ohne jemanden zu überfordern.

Kundenbindung entsteht, wenn Menschen das Gefühl haben, Teil von etwas zu sein. Geben Sie Erfolgsgeschichten aus Ihrem Fitnessstudio frei, feiern Sie Meilensteine und veranstalten Sie saisonale Challenges, die für Abwechslung beim Training sorgen. Durch freundliche Check-ins per E-Mail oder über soziale Medien erinnern Sie Ihre Mitglieder daran, dass Sie ihren Fortschritt wahrnehmen und sich für ihren Weg interessieren.

Ein nützlicher All-in-One-Arbeitsbereich wie ClickUp kann Ihnen dabei sehr helfen. Damit können Sie Kampagnen planen, Beiträge terminieren, Empfehlungen nachverfolgen und sogar gemeinsam mit Ihrem Team an einem Ort neue Ideen entwickeln. Auf diese Weise wirkt Ihr Marketing nicht verstreut, und Sie können sich mehr auf Ihre Mitglieder konzentrieren, anstatt Updates zu verfolgen.