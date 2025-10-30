Vorlage für Wertplan: Organisieren. Abrechnen. Wiederholen.

Nachverfolgung, was Sie bereits erledigt haben. Informieren Sie sich über die Kosten. Stellen Sie sicher, dass alle bezahlt werden. Das klingt einfach, ist es aber selten.

Zwischen sich verschiebenden Terminen, Änderungsaufträgen und endlosen Rechnungen kann es unmöglich erscheinen, den Überblick zu behalten. Das ist so, als würde man versuchen, IKEA-Möbel ohne Anleitung und ohne den kleinen Inbusschlüssel zusammenzubauen.

Hier kommt eine Vorlage für einen Zeitplan ins Spiel. Sie sorgt für eine übersichtliche Abrechnung und transparente Fortschritte. Damit können Ihre Projekt-Eigentümer sicher sein, dass alles nach Plan verläuft.

Schauen wir uns die besten Vorlagen für Wertpläne einmal genauer an!

Was sind Vorlagen für Wertpläne?

Eine Vorlage für einen Wertplan (Schedule of Values, SOV) ist ein Dokument, das im Projektmanagement verwendet wird, um den Gesamtvertragswert in bestimmte Einzelposten aufzuteilen und jeder Phase oder jedem Abschnitt des gesamten Projekts einen Gesamtwert zuzuweisen. Dieses strukturierte Dokument ist entscheidend für die Nachverfolgung von fertiggestellter Arbeit, die Abrechnung nach Meilensteinen und die Sicherstellung eines genauen Cashflows im Rahmen des Projektbudgets.

Sie wird in erster Linie von Generalunternehmern, Bauleitern und Finanzteams verwendet und enthält eine Aufstellung der durchgeführten Arbeiten, der damit verbundenen Kosten und der gelagerten Materialien, um die Werte für die Zahlung zu berechnen.

SOVs sind in den meisten Bauzeitplänen erforderlich und helfen den Projektbeteiligten, den Projektfortschritt konsistent und zeitnah zu überwachen. Stellen Sie sich diese Vorlage als einen Finanzplan vor, der alle Arbeitskomponenten und Kosten auf dem Konto hält.

Die besten Vorlagen für Wertpläne auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der besten Vorlagen für Wertpläne:

Was macht eine gute Vorlage für einen Wertplan aus?

Eine hochwertige Wertvorlage vereinfacht die Rechnungsstellung und unterstützt die Finanzkontrolle während des gesamten Projekts. Eine solide Vorlage enthält folgende Elemente:

Detaillierte Beschreibung jedes Elements

Klare Definition von Projektname, Auftragsnummer und Projektnummer

Genaue Kostenaufschlüsselung pro Phase

Statusaktualisierungen zu fertiggestellten Arbeiten, nicht fertiggestellten Arbeiten und gelagertem Material

Felder zur Eingabe von geschätzten Kosten, Planwerten und Fertigstellungsgraden

Zusammenfassungen der Kosten des Projekts, einschließlich Materialkosten und Gewinnspanne

Segmentierung der pro aktueller Phase abgeschlossenen Arbeiten

Historische Nachverfolgung früherer Zahlungsanträge

Format, das sicherstellt, dass alle Teams auf derselben Seite bleiben

Eine gute Vorlage hilft dabei, Budgetüberschreitungen zu vermeiden, vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen und das Finanzmanagement zu stärken.

13 Vorlagen für Wertpläne

ClickUp-Vorlage für das Baumanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, verfolgen und verwalten Sie Bauaufgaben mühelos mit der ClickUp-Vorlage für das Baumanagement.

Die ClickUp-Vorlage für das Baumanagement ist eine Komplettlösung für die Verwaltung von Projekten jeder Größe. Von der Planung des Projektumfangs bis zur Nachverfolgung finanzieller Aspekte unterstützt sie die Projektüberwachung, weist Aufgaben nach Arbeit oder Einzelposten zu und lässt sich direkt in Projektmanagement-Software-Features wie Gantt-Diagramme und Zeitleisten integrieren.

Mit den integrierten Automatisierungen von ClickUp können Sie Kosten für Projekte nachverfolgen, gelagerte Materialien verwalten und sogar Abrechnungszyklen automatisieren. In Benutzerdefinierten Feldern können Sie Details wie Projektname, Projektnummer und geplanten Gesamtwert eingeben. Außerdem erhalten Sie übersichtliche Dashboards, die fertige Arbeiten, noch nicht fertige Arbeiten und den aktuellen Status anzeigen.

Verfolgen Sie Aufgaben, Einzelposten und den Fertigstellungsgrad in Liste, Gantt-Diagrammen und Zeitachsen.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Projekt, Projekt-Nummer und geplanten Wert hinzu.

Automatisieren Sie Statusänderungen und Erinnerungen für Zahlungsanträge und Überprüfungen.

✨ Ideal für: Bauleiter, die komplexe Projekte jonglieren und eine strenge Finanzkontrolle benötigen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihren Ausschreibungsprozess optimieren? Passen Sie Ihre benutzerdefinierte Vorlage für Bauausschreibungen an, um Eventualitäten für unerwartete Kosten einzubeziehen und Budgetüberschreitungen zu vermeiden.

2. ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern

Kostenlose Vorlage herunterladen Automatisierung der Rechnungsstellung, Verwaltung von Einzelposten und Optimierung von Zahlung mit der ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern.

Die ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern eignet sich perfekt für Subunternehmer oder Freiberufler, die im Rahmen eines größeren Bauvorhabens tätig sind. Mit dieser Vorlage können Benutzer jedes Element detailliert aufführen, die ausgeführten Arbeiten taggen und relevante projektspezifische Informationen wie den Projektnamen, die Auftragsnummer und den zugehörigen Wert angeben.

Mit wenigen Klicks können Sie auch die Gewinnspanne berechnen, Materialkosten einkalkulieren und gelagerte Materialien kategorisieren. Unabhängig davon, ob Sie nach Stunden oder nach Meilenstein abrechnen, sorgt diese Vorlage mit Einblicken in die Kostenaufschlüsselung für einen stressfreien Rechnungsstellungsworkflow.

Führen Sie die durchgeführte Arbeit nach Element und Meilenstein auf.

Automatische Berechnung von Summen, Steuern und Gewinnspanne

Exportieren Sie übersichtliche PDF-Dateien und protokollieren Sie den Abrechnungsverlauf.

✨ Ideal für: Unabhängige Auftragnehmer, die mehrere Projekte mit detaillierten Rechnungsanforderungen bearbeiten.

💡 Profi-Tipp: Machen Sie die Rechnungsstellung zum Kinderspiel! Automatisieren Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess mithilfe einer Wert-Vorlage, um sicherzustellen, dass Fortschrittszahlungen stets pünktlich erfolgen.

📮 ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht haben, aber noch nicht den Sprung gewagt haben. Warum? Zu viele tools, zu wenig Zeit und Unwissenheit, wo man anfangen soll. ClickUp dreht den Spieß um. Mit Befehlen in natürlicher Sprache und einfach zu erstellenden KI-Agenten fühlt sich die Automatisierung weniger wie ein Technikprojekt an, sondern eher wie eine Zeitersparnis. Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, fassen Sie Projekte zusammen oder erstellen Sie Ihren eigenen Agenten – alles in wenigen Minuten und ohne Vorkenntnisse. Ein Client von ClickUp gab bekannt, dass er seine Berichterstellung um 40 % reduzieren konnte, indem er manuelle Arbeit durch die automatisierten Dashboards von ClickUp in sofortige Einblicke umwandelte.

3. ClickUp-Vorlage für Baukostenpläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Budgetphasen, Fortschritt und der finanziellen Lage in Echtzeit mit der ClickUp-Vorlage für das Baubudget durch.

Die ClickUp-Vorlage für das Baubudget wurde entwickelt, um Bauprofis dabei zu helfen, den Überblick über die Projektfinanzen zu behalten. Sie ist Ihr idealer Begleiter für die Nachverfolgung sowohl der Projektkosten als auch der fertiggestellten Arbeiten. Diese Vorlage bietet Felder für den geplanten Wert, Einzelposten und den Gesamtwert pro Phase, sodass alle finanziellen Aspekte Ihres Projekts klar und übersichtlich erfasst werden.

Was diese Vorlage besonders leistungsstark macht, ist ihre Integration in das Projektmanagement von ClickUp. Während Sie Materialkosten, geschätzte Kosten und gelagerte Materialien nachverfolgen, erfolgt die Synchronisierung der Vorlage automatisch mit Ihren übergeordneten Projekt-Aufgaben.

Verfolgen Sie den geplanten Wert, die geschätzten Kosten, die gelagerten Materialien und die Ist-Werte, um die Budgetlage mit Sichtbarkeit zu halten.

Führen Sie die Synchronisierung von Kostenfeldern mit Aufgaben und Phasen durch, damit Projekt-Eigentümer und Manager dieselben Nummern sehen.

Sehen Sie sich Dashboard und Gantt-Diagramme an, um Kostenüberschreitungen frühzeitig zu erkennen und den Umfang oder Zeitplan klar anzupassen.

✨ Ideal für: Projekt- und Finanzteams, die projektübergreifend funktionsübergreifend arbeiten.

4. ClickUp-Projektbudget mit WBS-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie Ihr Projektbudget mit der ClickUp-Vorlage für Projektbudgets nach Aufgaben und Phasen auf.

Die ClickUp-Projektbudgetvorlage mit WBS-Vorlage ist eine leistungsstarke Vorlage, die Ihrem Budgetierungsprozess mit der WBS-Methode Struktur und Details verleiht – perfekt für große Bauprojekte. Jede Arbeitsaufgabe wird einer übergeordneten Kategorie zugeordnet, wodurch Ihre Werte sowohl skalierbar als auch intuitiv sind.

Die Vorlage enthält Felder für den geplanten Wert, den Gesamtwert, die geschätzten Kosten und den Fertigstellungsgrad, um Projektmanagern einen Echtzeit-Überblick über die finanzielle und operative Leistung zu geben. Mit den Zeitleisten-, Gantt- und Kalenderansichten von ClickUp können Sie den Fortschritt auf Aufgabe-, Phasen- und Meilenstein-Ebene verfolgen.

Aufschlüsselung der Kosten nach Arbeitspaketen und Phasen

Erfassen Sie den geplanten Wert, den Gesamtwert und den Fertigstellungsgrad pro Knoten.

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Switch List“, „Zeitleiste“ und „Kalender“, um Plan und Zahlungszeiträume zu planen.

✨ Ideal für: Teams, die gesamte Projekte mit mehreren Abrechnungsphasen verwalten.

💡 Profi-Tipp: Verfolgen Sie jede Minute! Verwenden Sie eine Zeiterfassungssoftware, um Zeitblöcke für Aufgaben festzulegen und sicherzustellen, dass Ihren Kunden nur die tatsächlich geleistete Arbeit in Rechnung gestellt wird.

📣 Der Vorteil von ClickUp: Der ClickUp-Kalender ist eine bahnbrechende Neuerung für die Verwaltung von Zeitleisten und Aufgaben für Bauprojekte an einem einzigen Ort! Damit können Sie jede Phase Ihres Bauprojekts – vom ersten Spatenstich bis zur Endabnahme – visuell darstellen und sicherstellen, dass Termine, Meilensteine und Abhängigkeiten für alle Beteiligten klar ersichtlich sind. Jede Aufgabe, sei es die Vorbereitung der Baustelle, die Lieferung von Materialien oder Inspektionen, kann direkt im Kalender geplant, zugewiesen und nachverfolgt werden. So lassen sich Überschneidungen leicht erkennen, Engpässe vermeiden und Ihr Team auf dem Laufenden halten. Außerdem können Sie für eine flexible Planung zwischen Kalender-, Gantt- und Zeitleistenansicht wechseln und jeder Aufgabe Dokumente, Fotos oder Checklisten hinzufügen, um vollständige Projekttransparenz zu gewährleisten.

5. ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement im Bauwesen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Zeitleisten, Aufgaben und Kosten an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement.

Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement wurde entwickelt, um Projektmanagern eine umfassende Ansicht über ihr gesamtes Projekt zu verschaffen. Diese Vorlage ist Ihr taktisches Hauptquartier für die Verwaltung aller beweglichen Teile.

Sie kombiniert hochwertige ClickUp-Dashboards mit detaillierten Aufgabe-Ansichten, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Verwenden Sie sie, um Ihren Bauumfang nach Einzelposten aufzuschlüsseln, den geplanten Wert zu verfolgen und fertiggestellte Arbeiten in Echtzeit zu dokumentieren. Diese Vorlage unterstützt Materialkosten, gelagerte Materialien und mehrere aktuelle Phasenansichten, um sich besser an die Arbeitsweise Ihrer Teams anzupassen. Sie lässt sich auch in ClickUp Docs und ClickUp Chatten integrieren und ermöglicht so eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Beteiligten.

Visuelle tools wie Gantt-Diagramme und Kalender-Ansicht bieten Ihnen einen Überblick über den Projektzeitplan auf Makroebene, während Workload-Diagramme dabei helfen, Teams auszugleichen und Burnout zu vermeiden.

Zentralisieren Sie Umfang, Kostenfelder und Zeitleisten, um Aufgaben, Budgets und Abrechnungen aufeinander abzustimmen.

Nutzen Sie Workload und Warnmeldungen, um Teams auszugleichen und Meilensteine für den Auslöser von Löhnen zu erreichen, bevor sie verpasst werden.

Fügen Sie Dokumente, Zeichnungen und Genehmigungen zu Aufgaben hinzu, um Aktualisierungen vor Ort und Büroaufzeichnungen zu kartieren.

✨ Ideal für: Projektmanager, die mehrphasige Bauvorhaben überwachen und eine detaillierte Sichtbarkeit über Kosten, Aufgaben und Zeitpläne benötigen.

💡 Profi-Tipp: Bewahren Sie Client-Feedback an einem Ort auf! Verwenden Sie Software für die Zusammenarbeit mit Clients, um die Kommunikation zu zentralisieren und alle Projekt-Stakeholder auf derselben Seite zu halten.

6. ClickUp-Vorlage für das Baumanagement (Alternative)

Kostenlose Vorlage herunterladen Rollen, Umfang und Bedingungen der Zahlung klar abstimmen mit der ClickUp-Vorlage für Werkverträge.

Wenn Ihr Team häufig vor Ort ist, bietet diese alternative Vorlage Flexibilität und Struktur ohne Komplexität. Die ClickUp-Vorlage für das Baumanagement bietet Vorarbeitern und Bauleitern alles, was sie benötigen, um den Fortschritt des Projekts und die fertiggestellte Arbeit im Blick zu behalten.

Protokollieren Sie täglich die geleistete Arbeit, aktualisieren Sie die gelagerten Materialien und kennzeichnen Sie nicht abgeschlossene Arbeiten in Echtzeit. Jede Aufgabe ist mit dem Namen und der Phase des Gesamtprojekts verknüpft und verfügt über spezifische Kostenfelder für den geplanten Wert, die geschätzten Kosten und den Gesamtwert.

Protokollieren Sie tägliche Arbeiten, gelagerte Materialien und nicht abgeschlossene Elemente.

Tag Sie jeden Eintrag mit Phase, Position und geplantem Wert.

Fügen Sie Aufgaben-Checklisten und Fotos zur Überprüfung hinzu, damit Genehmigungen schneller erfolgen können.

✨ Ideal für: Teams vor Ort, die den täglichen Betrieb protokollieren und verwalten müssen und dabei mit den zentralen Finanzdaten in Synchronisierung bleiben müssen.

7. ClickUp-Vorlage für einen Vertrag mit einem Auftragnehmer

Kostenlose Vorlage herunterladen Müssen Sie die rechtlichen Aspekte und die Ausführung miteinander in Einklang bringen? Verwenden Sie diese Vorlage, um Umfang, Aufgaben und Verträge an einem Ort zu koordinieren.

Obwohl es sich hierbei nicht um eine typische Vorlage für einen Zeitplan für Werte handelt, spielt sie eine zentrale Rolle im Projektmanagement. Die ClickUp-Vorlage für Bauunternehmerverträge hilft dabei, vertragliche Verpflichtungen klar zu definieren und alle Projektmitarbeiter vom ersten Tag an auf die zu erbringenden Leistungen, die Abrechnungserwartungen und den Projektumfang abzustimmen.

Sie können diese Vorlage direkt an Ihre Abrechnungsworkflows und Aufgabenansichten anhängen. Außerdem haben Sie das Feature, Notizen hinzuzufügen, Zahlungsauslöser basierend auf Projekt-Meilensteinen zu definieren und Bedingungen für gelagertes Material, ausgeführte Arbeiten und Zeitleiste festzulegen.

Definieren Sie Leistungen, Auslöser für Zahlung und Umfang in einem Dokument.

Verknüpfen Sie Klauseln mit Aufgaben und Phasen, damit Compliance und Ausführung in Verbindung bleiben.

Zeichnen Sie Signaturen, Rollen und Daten auf, um sicherzustellen, dass Audits und Übergaben reibungslos verlaufen.

✨ Ideal für: Bauunternehmer, die sich Rechtssicherheit und Transparenz bei der Rechnungsstellung in jedem Schritt des Bauprozesses wünschen.

8. Template.net Vorlage für Wertelisten

Sie benötigen eine einfache, aber funktionale Option? Diese herunterladbare Excel-Vorlage für Wertpläne von Template.net SOV Template deckt alle Ihre grundlegenden Anforderungen ab. Mit Zeilen, die nach Einzelposten strukturiert sind, können Sie geplante Werte, Fertigstellungsgrade und berechnete Gesamtwerte für abgeschlossene Arbeiten eingeben.

Sie eignet sich am besten für kleinere Teams oder einmalige Bauvorhaben, bei denen ein digitales Tool überdimensioniert erscheinen könnte. Mit dieser kostenlosen Vorlage für einen Wertplan können Sie die Aktivitäten des aktuellen Abrechnungszeitraums erfassen und die Projektkosten für jede Aufgabe manuell aktualisieren.

Geben Sie den geplanten Wert, den Fertigstellungsgrad in Prozent und die Gesamtzahl der fertiggestellten Arbeiten ein.

Fügen Sie Spalten für gelagerte Materialien und frühere Anwendungen hinzu.

Passen Sie die benutzerdefinierten Kopfzeilen mit dem Namen des Projekts und der Nummer an.

✨ Ideal für: Baufachleute, die eine druckbare, auf Tabellenkalkulationen basierende Lösung suchen, um den Wert schnell zu dokumentieren.

👀 Wissenswertes: Das Konzept des „Zeitplanwerts” stammt aus den frühen 1900er Jahren, als Bauunternehmer begannen, Kosten zu formalisieren, um Bankkredite zu sichern. Es stellt sich heraus, dass Tabellenkalkulationen älter sind als Excel.

9. Vorlage.net Wertplan für Generalunternehmer

Diese kostenlose Wertplanvorlage für Generalunternehmer wurde für Generalunternehmer entwickelt, die mehrere Lieferanten und Subunternehmer verwalten, und erleichtert die Nachverfolgung des Projektfortschritts und die Abstimmung der Rechnungsstellung. Jede Zeile bietet Platz für Einzelposten, zugehörige Projektkosten und Details wie den geplanten Wert und die abgeschlossenen Arbeiten.

Sie eignet sich hervorragend für die direkte Kommunikation mit den Projekt-Eigentümern, ermöglicht transparente Aktualisierungen für jede aktuelle Phase und bietet Sichtbarkeit über die fertiggestellten Arbeiten. Spalten für gelagerte Materialien, Arbeitsaufwand und Notizen zu früheren Zahlungsanträgen stellen sicher, dass jede einzelne Arbeit erfasst wird.

Führen Sie die Nachverfolgung der Elemente, Kosten und Notizen von Subunternehmern durch, um die Aktualisierungen für die Beteiligten transparent zu halten.

Segmentieren Sie nach Phase und Arbeitsaufwand/Material, damit sich die Überprüfungen auf die Änderungen konzentrieren können.

Protokollieren Sie frühere Zahlungsanträge, um sicherzustellen, dass die aktuellen Abrufe auf einer überprüften Historie basieren.

✨ Ideal für: Bauunternehmer, die ein strukturiertes und dennoch flexibles Format benötigen, um sich mit den Beteiligten über die Rechnungsstellung abzustimmen.

Die KI-Felder in ClickUp können die Erfassung und Verwaltung von Werten in einer Wertplanvorlage für Bauprojekte revolutionieren. Durch die Nutzung KI-gestützter Felder – wie beispielsweise Kurztext-, Langtext- und benutzerdefinierte Dropdown-Felder – können Sie die Extraktion, Kategorisierung und Zusammenfassung wichtiger Datenpunkte wie Einzelposten, Kosten und Fortschrittsberichte automatisieren. Beispielsweise können KI-Felder automatisch Aufgabendetails zusammenfassen, Fortschrittsberichte auf der Grundlage der letzten Aktivitäten erstellen oder Einträge gemäß Ihren benutzerdefinierten Anweisungen kategorisieren. Dies reduziert nicht nur die manuelle Dateneingabe und das Fehlerrisiko, sondern stellt auch sicher, dass Ihr Wertplan stets aktuell und umsetzbar ist, sodass sich Ihr Team auf wertschöpfendere Arbeit konzentrieren kann.

10. Vorlage.net Builder-Wertplan

Die Wert-Vorlage für Bauunternehmen ist Ihr praktischer Begleiter, um Werte nach Einzelposten zu organisieren und die Arbeit zu verfolgen.

Diese übersichtliche Vorlage hilft bei der Verwaltung mittelgroßer Bau- und Renovierungsprojekte. Verfolgen Sie die Arbeiten, indem Sie Aufgaben in Einzelposten aufteilen und die Projektkosten über alle Phasen hinweg dokumentieren.

Obwohl sie nicht in eine Projektmanagement-Software integriert ist, eignet sie sich ideal für die manuelle Übermittlung. Sie können Daten zu fertiggestellten Arbeiten und gelagerten Materialien einfügen und sogar die Gewinnspanne manuell mit den ursprünglich veranschlagten Kosten nachverfolgen.

Hören Sie die Liste der Einzelelemente und Phasensummen auf, damit Bauunternehmer den Wert schnell anhand des Fortschritts abgleichen können.

Erfassen Sie fertiggestellte Arbeit und gelagerte Materialien, damit Sie bei Client Meetings klare Nummern vorlegen können.

Duplizieren Sie die Registerkarten pro Phase und drucken Sie saubere Kopien aus, um die Übermittlung zu vereinfachen.

✨ Ideal für: Unabhängige Bauunternehmer, die eine papierbasierte Vorlage suchen, um den Wert anhand des Fortschritts darzustellen.

👀 Wissenswertes: Das größte Bauprojekt der Welt – die 500 Milliarden Dollar teure Stadt NEOM in Saudi-Arabien. Allein um die Nachverfolgung zu gewährleisten, wer für was bezahlt wird, sind Tausende von Wert-Plan-Dokumenten erforderlich!

11. Excel-Vorlage für Wertelisten von CrewCost

Via CrewCost

Die CrewCost SO V-Vorlage ist eine Excel-basierte Wertplanvorlage, die mit Blick auf finanzielle Präzision entwickelt wurde. Das Formular ist speziell auf die Nachverfolgung zugeschnitten und enthält integrierte Formeln, die den Gesamtwert, den Fertigstellungsgrad und das verbleibende Budget automatisch berechnen.

Dokumentieren Sie jeden einzelnen Posten, von den Sanitärinstallationen bis hin zu den Tischlerarbeiten, und fügen Sie laufende Summen der fertiggestellten Arbeit und gelagerten Materialien hinzu. Die Struktur eignet sich ideal für die monatliche Abrechnung und entspricht den Standardpraktiken für die Berechnung von Zahlung bei Fortschritten.

Verwenden Sie integrierte Formeln für Summen, Prozent Fertiggestellt und verbleibendes Budget.

Führen Sie laufende Summen über Einzelposten und Monate hinweg, um eine konsistente monatliche Abrechnung zu gewährleisten.

Fügen Sie Registerkarten für frühere Anträge und Meilensteine hinzu, damit Überprüfungen einem klaren Ablauf folgen.

✨ Ideal für: Finanzmanager und Administrator-Teams, die eine vorgefertigte Tabelle für die SOV-Nachverfolgung benötigen.

12. PDFfiller-Formular für Wertelisten

Via PDFfiller

Dieses webbasierte Formular eignet sich perfekt für Teams, die auf digitale Lösungen umsteigen möchten, ohne zusätzliche Tools installieren zu müssen. Das PDFfiller-SOV-Formular kann online ausgefüllt, elektronisch signiert und als fertiggestellter Wertplan exportiert werden.

Verwenden Sie sie, um Einzelposten zu dokumentieren, den Projektnamen zu kennzeichnen, geplante Werte hinzuzufügen und fertiggestellte Arbeit und gelagerte Materialien zu verfolgen. Zwar fehlen dynamische Nachverfolgung oder Berichterstellung, doch ihre Stärke liegt in ihrer Zugänglichkeit.

Füllen Sie die SOV online aus, unterschreiben Sie sie und freigeben Sie sie, damit Teams sie ohne zusätzliche Software einreichen können.

Erfassen Sie Einzelelemente, geplante Werte und gelagerte Materialien, damit die Anforderungen erfüllt werden.

Exportieren Sie eine endgültige Kopie für Ihre Unterlagen, um die Einhaltung der Vorschriften leicht nachweisen zu können.

✨ Ideal für: Teams, die ein rechtskonformes, leicht zugängliches SOV-Format ohne Einarbeitungsaufwand benötigen.

13. TemplateLab-Vorlage für Wertelisten

Via TemplateLab

Die Schedule of Values-Vorlage von TemplateLab ist eine kostenlose Excel-Vorlage zum Herunterladen, die auf Übersichtlichkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Mit ihr lassen sich Projektkosten nachverfolgen, durchgeführte Arbeit erfassen und Gewinnspannen visualisieren, ohne dass Sie sich mit komplexer Software auseinandersetzen müssen.

In jeder Zeile können Sie ein Element, dessen geplanten Wert und den Fertigstellungsgrad in Prozent definieren. Es gibt Platz, um nicht abgeschlossene Arbeit zu erfassen, den Gesamtwert zu berechnen und gelagerte Materialien für jede aktuelle Phase in einer Notiz zu notieren. Außerdem können Sie oben den Projektnamen, die Auftragsreferenz und den Auftragswert dokumentieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie Einzelposten mit geplantem Wert und Fertigstellungsgrad.

Lassen Sie nicht abgeschlossene Arbeiten und gelagertes Material als Notiz.

Verwenden Sie die Vorlage wieder und passen Sie sie an jedes Projekt an, um neue Projekte schnell zu starten.

✨ Ideal für: Bauunternehmer und Koordinatoren, die kleinere Projekte verwalten und ein übersichtliches, benutzerfreundliches Excel-Formular zur Nachverfolgung suchen.

Erfolgreich bauen, eine Vorlage nach der anderen

Laut einer Studie von McKinsey kommt es bei 98 % aller Megaprojekte zu Kostenüberschreitungen von mehr als 30 % und bei 77 % zu Verzögerungen von mindestens 40 %. Diese Herausforderungen entstehen häufig aufgrund einer mangelnden strukturierten Finanzkontrolle, einer ineffektiven Nachverfolgung und der Abhängigkeit von manuellen Prozessen.

Von den Vorlagen für das Baumanagement von ClickUp bis hin zu Excel-basierten Lösungen gibt es für jeden Bedarf eine Vorlage, egal ob Sie große Projekte oder kleinere Unteraufträge überwachen. Jedes Tool verbessert die Nachverfolgung des Projektfortschritts, erhöht die Transparenz für die Projektbeteiligten und sorgt dafür, dass Sie die finanzielle Kontrolle fest in Ihren Händen behalten.

Sind Sie bereit, Ihr nächstes Projekt in Angriff zu nehmen? Melden Sie sich bei ClickUp an und optimieren Sie Ihre Zahlung, Ihre Wertpläne und Ihren Arbeitsumfang, um maximalen Erfolg zu erzielen.

Häufig gestellte Fragen

Um einen Wertplan zu erstellen, listen Sie zunächst alle wichtigen Komponenten, Phasen oder Aufgaben eines Projekts auf. Jedem Element wird auf der Grundlage des Gesamtauftragswerts und des Arbeitsumfangs ein bestimmter Geldwert zugewiesen. Diese Aufschlüsselung ermöglicht eine klare Nachverfolgung des Fortschritts und der Zahlungen im Verlauf des Projekts und stellt sicher, dass jeder Teil der Arbeiten berücksichtigt und entsprechend in Rechnung gestellt wird.

Eine SOV-Vorlage (Schedule of Values) ist ein standardisiertes Formular oder eine Tabelle, mit der die Gesamtkosten eines Projekts in einzelne Posten aufgeschlüsselt werden können. Die Vorlage bietet ein strukturiertes Format für die Eingabe jedes Arbeitspostens, seines zugewiesenen Werts und anderer relevanter Details, wodurch die Überprüfung, Aktualisierung und Verwaltung der finanziellen Aspekte eines Bauprojekts vereinfacht wird.

Der Wert wird in der Regel vom Generalunternehmer oder Bauleiter erstellt, der das Projekt überwacht. In vielen Fällen umfasst dieser Prozess die Zusammenarbeit mit Subunternehmern und dem Eigentümer, um sicherzustellen, dass die Kostenverteilung korrekt ist und von allen Beteiligten akzeptiert wird.

Das Wertplan-Diagramm ist eine visuelle oder tabellarische Darstellung der Kostenaufschlüsselung des Projekts. Es zeigt jede Arbeitsposition, den entsprechenden Wert und die kumulierten Summen an und bietet eine klare Übersicht über die Verteilung des Auftragswerts. Diese Tabelle hilft den Beteiligten, die Projektabrechnung zu überwachen, den Fertigstellungsstatus zu verfolgen und Zahlungen während des gesamten Bauprozesses effizient zu verwalten.