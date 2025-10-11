die 13 besten Alternativen zu Timetap für eine einfache Terminplanung

Vor nicht allzu langer Zeit bedeutete Terminplanung endlose E-Mail-Korrespondenz, überlastete Telefonleitungen und Notizen auf Haftnotizen. Dieses System war sowohl zeitaufwändig als auch anfällig für Verwirrung.

Dann kamen tools wie TimeTap auf den Markt, die den Planungsprozess durch Automatisierung und einfache Online-Buchung vereinfachten. Für viele kleine Unternehmen und Anbieter ersetzte es Chaos durch Klarheit.

Mit den steigenden Erwartungen der Kunden wuchs jedoch auch der Bedarf an flexibleren Lösungen mit mehr Funktionen. TimeTap ist zwar nach wie vor zuverlässig, hat jedoch einige Einschränkungen, wie beispielsweise begrenzte benutzerdefinierte Optionen und fehlende erweiterte Funktionen für das Arbeitsmanagement.

Wenn Sie auf der Suche nach einer reibungsloseren und intelligenteren Terminplanung sind, hilft Ihnen diese Liste mit Alternativen zu TimeTap dabei, eine Plattform zu finden, die perfekt zu Ihrem Workflow passt.

13 TimeTap-Alternativen auf einen Blick

Werfen wir einen kurzen Blick auf jedes tool, um zu sehen, warum es eine Überlegung wert ist.

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Automatisierte Arbeitsabläufe, integriertes Aufgaben- und Projektmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit, Erinnerungen, freigegebene Kalender Teams jeder Größe, die eine All-in-One-App für Arbeitsmanagement und Terminplanung mit KI-Agenten und Automatisierungen suchen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Calendly Automatisierte Terminplanung, Kalenderintegrationen, Meeting-Typen (Einzelgespräche, Gruppen-Meeting, Sammelbesprechungen, Round-Robin-Meeting) Freiberufler und kleine Teams, die das Planen von Meetings vereinfachen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Acuity Scheduling Benutzerdefinierte Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Nachfassaktionen, Aufnahmeformulare, Client-Verwaltung Geschäftsmodelle, die eine kundenfreundliche Buchungs-App suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Monat Setmore Online-Buchungsseite, Kurs- und Gruppenplanung, automatische Bestätigungen, Kalenderverwaltung für Mitarbeiter, Integration mit Zoom Kleine Geschäfte und Start-ups, die Kurse oder Dienstleistungen anbieten und eine einfache, kostenlose Lösung für die Terminplanung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat SimplyBook. me Benutzerdefinierte Buchungswebsite, Mitglieder- und Paketverwaltung, Online-Zahlungen, SMS-/E-Mail-Erinnerungen Geschäfts, die ein markenspezifisches, kundenorientiertes Buchungssystem mit benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 9,90 $/Monat TidyCal Einfache Meeting-Links, Kalender-Synchronisierung, einmalige und wiederkehrende Buchungen, integrierte Zahlung Einzelunternehmer und kleine Teams, die nach einem effektiven Tool zur Kalenderorganisation suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $ Doodle Gruppenplanung, Umfragen, individuelle Buchungsseiten, Kalenderintegrationen Teams und Fachleute, die Meetings oder Ereignisse effizient koordinieren müssen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,95 $/Monat Square Appointments Integriertes POS-System, Online-Buchung, automatische Erinnerungen, Personalplanung Salons, Spas und Anbieter, die Terminplanungs-Features mit integrierten Zahlungen benötigen Free-Pläne verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat vCita Terminplanung, Client-CRM, Rechnungsstellung und Zahlung, automatische Erinnerungen Kleine Geschäfte und Berater, die Terminplanung mit Kundenmanagement-tools kombinieren möchten Bezahlte Pläne beginnen bei 35 $/Monat Vagaro Terminplanung, POS- und Zahlung, Marketing-tools, Client-Management Salons, Spas, Fitnessstudios und Wellness-Anbieter, die eine Plattform für Buchungen suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 23,99 $/Monat Mindbody Online-Buchung, Client-Verwaltung, Kursplanung, Mitgliedschaften, Marketing-Automatisierung Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Geschäftsmodelle, die Kurse, Mitgliedschaften und wiederkehrende Termine verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Anmelden Terminplanung Automatische SMS-/E-Mail-Erinnerungen, Online-Buchungsseite, Kundenverwaltung, Teamplanung Teams und Organisationen, die eine zuverlässige Terminplanung mit starker Kommunikation und Anwesenheitsverwaltung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 600 $/Website (jährliche Abrechnung) YouCanBookMe Benutzerdefinierte Buchungsseiten, Kalendersynchronisierung, Zeitzone-Erkennung, automatische Benachrichtigungen Fachleute und Remote-Teams, die Meetings über Zeitzonen hinweg planen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 9 $/Monat

Warum sollten Sie sich für TimeTap-Alternativen entscheiden?

Sie fragen sich, ob es an der Zeit ist, über die Angebote von TimeTap hinauszuschauen? Hier finden Sie ehrliche, praxisnahe Gründe für einen Wechsel, damit Sie schnell erkennen können, wo Limit Ihren Workflow beeinträchtigen könnte.

Erfordert zusätzlichen Zeit- und Aufwand für die Einstellung, da es ressourcenintensiver ist

Ermöglicht Ihnen eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung von Formularen, Workflows und Planungsregeln, aber diese Flexibilität kann auch eine steile Lernkurve bedeuten

Die mobile Nutzung fühlt sich langsam und umständlich an, was die Terminverwaltung unterwegs weniger effizient macht

*die Integrationsabdeckung ist unzureichend, wenn Ihre Einrichtung von Nischenplattformen oder fortschrittlichen Automatisierung Workflows abhängt

Limit bei der Terminverschiebung ; es gibt wenig Spielraum für differenzierte Richtlinien, die sich an die spezifischen Bedürfnisse von Clients oder Geschäftsanforderungen anpassen lassen

Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, der Leistung nach Terminart oder der Umsatzmuster

Es werden stündliche Backups durchgeführt, die jedoch nicht immer für Benutzer verfügbar sind. Ohne einen soliden manuellen Backup-Prozess riskieren Sie Lücken bei der Datenwiederherstellung

Nicht geeignet für komplexe Planungsanforderungen wie mehrstufige Hierarchien bei Clients, erweiterte Tagging-Funktionen oder die Integration mit CRMs

Die besten Alternativen zu TimeTap

Sehen wir uns nun die Features, Limit und Benutzerbewertungen der einzelnen tools genauer an.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für hochgradig anpassbare Termin-Workflows)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, reduziert Work Sprawl, indem sie Ihre Aufnahmeformulare, Buchungen, Teamkalender, Arbeitslastmanagement und automatischen Erinnerungen in einer benutzerfreundlichen Oberfläche vereint.

Personalisieren Sie Ihren Aufnahmeprozess mit den robusten Features von ClickUp Formularen

Mit ClickUp Formularen können Sie Details wie Name, Kontaktdaten, bevorzugtes Datum und Uhrzeit, Art der Dienstleistung, Standort des Bereichs usw. erfassen. Das Layout, die Farben, Themen, Felder und Schaltflächen des Formulars sind vollständig anpassbar, um den Anforderungen Ihrer professionellen Dienstleistungen gerecht zu werden.

Darüber hinaus können die Formularantworten in einzelne Aufgaben innerhalb von ClickUp Aufgaben umgewandelt werden, um sicherzustellen, dass alle Informationen ohne manuellen Eintrag in Ihrem System gespeichert werden.

Planen Sie mit dem ClickUp-Kalender den perfekten Zeitplan basierend auf Ihren Buchungen und der Verfügbarkeit Ihres Teams

Mit ClickUp Kalender kann Ihr Team Buchungen in täglichen, wöchentlichen und monatlichen farbcodierten Ansichten anzeigen. Durch die nebeneinander angezeigten Zeitpläne der einzelnen Mitglieder lassen sich Termine einfach gleichmäßig verteilen und freie Termine für neue Termine schnell identifizieren.

Sie können Verfügbarkeiten festlegen, Nicht-Arbeitszeiten sperren und dann den Kalender-Link mit Clients freigeben, damit diese einen passenden Termin finden können.

ClickUp Brain ist vollständig mit dem Kalender integriert, empfiehlt optimale Zeitfenster, automatisiert die Zeitblockierung, weist Buchungen den Mitgliedern zu und sorgt dafür, dass Ihr Zeitplan ausgewogen bleibt – keine Doppelbuchungen oder verpassten Termine mehr.

Um Nichterscheinen zu minimieren, benachrichtigt ClickUp Erinnerungen Clients und Mitglieder des Teams zu festgelegten Zeiten vor dem Termin.

Verwenden Sie ClickUp Erinnerungen, um sicherzustellen, dass Sie keinen einzigen Termin oder keine einzige Team Meeting verpassen

Sie können beispielsweise eine Erinnerung 30 Minuten vor einem Beratungsgespräch oder 1 Stunde vor einem Team Meeting einrichten. Diese Erinnerungen können mit bestimmten Nachrichten, Anhängen oder Links benutzerdefiniert angepasst werden, um sicherzustellen, dass alle terminbezogenen Informationen übermittelt werden.

Benötigen Sie schnelle Antworten zu Ihrem Terminplan, ohne Ihren Kalender überprüfen zu müssen? Fragen Sie einfach ClickUp Brain oder Ihren vorgefertigten Answers Agent.

Die besten Features von ClickUp

Vereinfachte Terminplanung: Integrieren Sie Ihre Google- und Outlook-Kalender in ClickUp Kalender, um alle Ihre Aufgaben, Meetings und Committments in einer Ansicht zu sehen

Automatisierte Prozesse: Richten Sie mit Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen automatische Erinnerungen für bevorstehende Termine, Follow-up-E-Mails nach Meetings oder Statusaktualisierungen für Kunden ein

Zentralisierte Dokumentation: Speichern Sie Verträge, Richtlinien und Client-Notizen in gemeinsamen Dokumenten, die mit jedem Termin über Speichern Sie Verträge, Richtlinien und Client-Notizen in gemeinsamen Dokumenten, die mit jedem Termin über ClickUp Docs verknüpft sind

Agentische Workflows : Verwenden Sie : Verwenden Sie vorgefertigte Agenten in ClickUp oder entwerfen Sie benutzerdefinierte Agenten , um häufig gestellte Fragen des Clients zu beantworten, Aufgaben der richtigen Person zuzuweisen oder Terminverschiebungen oder Stornierungen automatisch zu bearbeiten

kapazitätsplanung: *Wechseln Sie zur ClickUp-Workload-Ansicht , um die Verfügbarkeit Ihres Teams zu überprüfen, bevor Sie Termine zuweisen

*produktive Meetings: Konzentrieren Sie sich besser auf Ihre Online-Meetings, denn Sie wissen, dass ClickUp AI Notetaker automatisch Transkripte und Follow-ups freigibt

Limit von ClickUp

Für neue Benutzer kann das Setup und die Einarbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen, bis alles reibungslos funktioniert

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie anpassbar und flexibel es ist. Ich kann es genau so einrichten, wie ich es möchte, egal ob ich einfache Aufgabenlisten verwende oder detaillierte Workflows mit Automatisierungen, Abhängigkeiten und Dashboard erstelle. Es hält alles an einem Ort zusammen – Projekte, Dokumente, Kommunikation und sogar Zeiterfassung –, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss. Ich schätze auch die intuitive Benutzeroberfläche und die ständigen Updates, die neue Features hinzufügen, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen. Es ist leistungsstark genug für komplexe Projekte, aber dennoch für mein Team leicht zu bedienen.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie anpassungsfähig und flexibel es ist. Ich kann es genau nach meinen Wünschen einrichten, egal ob ich einfache Aufgabenlisten verwende oder detaillierte Workflows mit Automatisierungen, Abhängigkeiten und Dashboards erstelle. Es hält alles an einem Ort zusammen – Projekte, Dokumente, Kommunikation und sogar Zeiterfassung –, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss. Ich schätze auch die intuitive Benutzeroberfläche und die ständigen Updates, die neue Features hinzufügen, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen. Es ist leistungsstark genug für komplexe Projekte, aber dennoch für mein Team leicht zu bedienen.

2. Calendly (Am besten geeignet für mühelose, linkbasierte Terminplanung)

via Calendly

Calendly ist eine Terminplanungsplattform, mit der Sie genau festlegen können, wann und wie andere Personen Termine mit Ihnen vereinbaren können. Sie wählen Ihre Arbeitszeiten, legen die Dauer jedes Meetings fest und können sogar Pufferzeiten einbauen. Bevor die Verfügbarkeit angezeigt wird, überprüft die Plattform alle Ihre verbundenen Kalender – Google, Outlook, iCloud und Exchange.

Sie können verschiedene Terminarten einrichten, z. B. einen kurzen 15-minütigen Check-in, ein 45-minütiges Chatten mit dem Kunden oder eine Team-Strategiesitzung. Planen Sie ein Gruppen-Event? Calendly kümmert sich um die Anmeldungen und legt eine Limitierung der Teilnehmer fest.

Mit diesem Tool können Sie verschiedene Zeitpläne für unterschiedliche Ereignis-Typen erstellen, z. B. Kundenanrufe an Wochentagen und Teambesprechungen nur vormittags. Dank integrierter Automatisierung können Sie vor dem Meeting Erinnerungen (per E-Mail oder SMS) versenden und nach dem Meeting Dankesnachrichten oder Feedback-Anfragen verschicken.

Die besten Features von Calendly

Verwenden Sie „Meeting Polls“, damit die Teilnehmer vor der Bestätigung über ihre bevorzugten Zeitfenster abstimmen können

Integrieren Sie „Calendly Routing“, um Besucher anhand ihrer Antworten in Formularen oder Quelllinks auf bestimmte Seiten weiterzuleiten

Greifen Sie mit der Calendly-Browser-Erweiterung von überall auf das tool zu

Bündeln Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams, um mehr Buchungsoptionen anzubieten

Verwalten Sie Ihren Terminkalender und passen Sie Ihre Verfügbarkeit unterwegs mit einer speziellen App für mobile Geräte an

Limit von Calendly

Erfordert ein Drittanbieter-tool für das eigentliche Meeting, da es keine integrierte Konferenzfunktion hat

Preise von Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Anwendung ist unglaublich benutzerfreundlich, sodass Sie Ihren Terminkalender ganz einfach einrichten und verwalten können. Sie können Ihre Verfügbarkeit und die Art der Meetings benutzerdefiniert anpassen und sogar Pufferzeiten zwischen den Meetings hinzufügen.

Die Anwendung ist unglaublich benutzerfreundlich, sodass Sie Ihren Terminkalender ganz einfach in den Einstellungen konfigurieren und verwalten können. Sie können Ihre Verfügbarkeit und die Art der Meetings benutzerdefiniert anpassen und sogar Pufferzeiten zwischen den Meetings hinzufügen.

3. Acuity Scheduling (Am besten geeignet für dienstleistungsorientierte Geschäftsmodelle mit komplexen Buchungsanforderungen)

via Acuity Scheduling

Wenn es um die Verwaltung von Buchungen geht, können Sie mit Acuity Scheduling die Verfügbarkeit sehr detailliert anpassen, indem Sie Zeitzonen einstellen, Sitzungen bestimmten Mitarbeitern zuweisen oder Zeiten für bestimmte Terminarten sperren.

Zusätzlich zur Angabe der Verfügbarkeit pro Terminart können Sie auch die Einstellungen festlegen, wie weit im Voraus Kunden buchen oder wie spät sie stornieren/umbuchen können.

Für Geschäfte im Wellness- oder Gesundheitsbereich gewährleistet die HIPAA-konforme Terminplanung einen sicheren Umgang mit sensiblen Daten. Mit anpassbaren Formularen für den Kunden können Sie vor Beginn der Sitzung genau die Informationen erfassen, die Sie benötigen, von der Krankengeschichte bis hin zu Fragen.

Die besten Features von Acuity Scheduling

Ermöglichen Sie Ihren Kunden, mehrere Sitzungen in einem einzigen Bestellvorgang zu buchen

Betten Sie ein Reservierungs-Widget direkt in Ihre Website oder Facebook-Seite ein

Akzeptieren Sie Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung mit Stripe-, Square- oder PayPal-Integrationen

Erstellen Sie detaillierte Umsatz- und Terminplanungs-Berichterstellung zur Nachverfolgung

Verwalten Sie Clients, verfolgen Sie Ihren Kalender und nehmen Sie Zahlung mit einer mobilen App entgegen

Einschränkungen von Acuity Scheduling

Es gibt zwar Standard-Buchungsprozesse und Umsatz-Berichterstellung, aber es fehlen erweiterte Analysen wie Nachverfolgung von Kohorten oder detaillierte Conversion-Metriken

Preise für Acuity Scheduling

Free Testversion

Starter: 20 $/Monat

Standard: 34 $/Monat

Premium: 61 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 5.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Acuity Scheduling?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Kundenansicht ist für Kunden einfach zu bedienen, um ihre eigenen Terminzeiten auszuwählen. Mir gefällt die Möglichkeit, dass Acuity versucht, Termine zu gruppieren. Außerdem können wir die Einstellung vornehmen, dass wir nur eine bestimmte Anzahl einer bestimmten Art von Terminen in einer bestimmten Woche wünschen (z. B. nicht mehr als 4 Neukundenberatungen pro Woche).

Die Kundenansicht ist für Kunden einfach zu bedienen, um ihre eigenen Terminzeiten auszuwählen. Mir gefällt die Möglichkeit, dass Acuity versucht, Termine zu gruppieren. Außerdem können wir die Einstellung vornehmen, dass wir nur eine bestimmte Anzahl einer bestimmten Art von Terminen in einer bestimmten Woche wünschen (z. B. nicht mehr als 4 Neukundenberatungen pro Woche).

4. Setmore (Am besten geeignet für kleine Geschäfte, die eine integrierte Zahlung wünschen)

via Setmore

Setmore bietet Ihnen eine Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie Ihre Sitzungen organisieren, in übersichtliche Kategorien gruppieren und bei Änderungen neu anordnen können. Jedes Mitglied erhält einen eigenen Kalender und einen Buchungslink, über den es eine Liste aller seiner Dienstleistungen mit Details wie Dauer und Preis usw. anlegen kann.

Um die Online-Buchung zu vereinfachen, können Sie Ihren Social-Media-Seiten eine Schaltfläche „Jetzt buchen“ hinzufügen oder QR-Codes für Flyer, Poster oder Quittungen generieren.

Das Tool kann in einer Vielzahl von Geschäfts-Einstellungen eingesetzt werden: Bildungseinrichtungen können Gruppenkurse und Workshops planen, während private Berater 1:1-Sitzungen online oder persönlich buchen können.

Die besten Features von Setmore

Veranstalten Sie sofort Video-Meetings, indem Sie sich mit Zoom, Teleport oder Google Meet verbinden

Verkaufen Sie Kurse und Workshops online, die Gruppenbuchungen für mehrere Teilnehmer unterstützen

Erhalten Sie Unterstützung für mehrere Standorte für Franchise-Unternehmen oder Unternehmen mit mehreren Bereichen

Akzeptieren Sie Online-Zahlungen durch Integrationen mit Square, Stripe und PayPal

Führen Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender durch, um Echtzeit-Updates auf Ihrem Mobilgerät zu erhalten

Limitations von Setmore

Die Zuweisung von Personal und Ressourcen zu bestimmten Bereichen kann für größere Unternehmen sehr zeitaufwendig sein

Preise von Setmore

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Setmore

G2: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 950 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Setmore?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Ich finde es toll, dass ich meinen Clients einen einfachen Link zum Buchen schicken kann. So werden alle ihre Daten gespeichert und ich und meine Clients erhalten Erinnerungen für die Terminplanung. Die Preise für Setmore sind für einen kleinen Geschäfts-Eigentümer sehr angemessen.

Ich finde es toll, dass ich meinen Clients einen einfachen Link zum Buchen schicken kann. So werden alle ihre Daten gespeichert und ich und meine Clients erhalten Erinnerungen für die Terminplanung. Die Preise für Setmore sind für einen kleinen Geschäfts-Eigentümer sehr angemessen.

📮 ClickUp Insight: 45 % unserer Umfrageteilnehmer reservieren sich im Voraus Zeit für konzentriertes Arbeiten. Dies zeigt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass konzentrierte Arbeit geplant werden muss und nicht einfach dann erfolgen sollte, wenn es gerade passt. KI-Tools können Ihnen dabei helfen, optimale Zeitfenster in Ihrem Terminkalender zu finden, in denen Sie sich ohne Unterbrechungen ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Bitten Sie ClickUp Brain einfach, Zeit zu reservieren, und es analysiert automatisch Ihren Tag und fügt diese Fokus-Sitzung ein. 📆

Mit SimplyBook.me können Sie Ihre eigene für Mobilgeräte optimierte Buchungswebsite hosten oder Buchungs-Widgets in Ihre bestehende Website einbetten.

Es verfügt über integrierte Marketing-tools, die Ihnen helfen, Clients zu binden und Ihren Umsatz über einfache Terminvereinbarungen hinaus mit Gutscheinen, Geschenkkarten, Mitgliedschaften und Treuesystemen zu steigern.

Außerdem erhalten Sie ein praktisches Feature zum Genehmigen von Buchungen, mit dem Sie Buchungen vor der Bestätigung manuell überprüfen und genehmigen können. Wenn für eine Dienstleistung Geräte, Personal und Räume erforderlich sind, werden Termine nur bestätigt, wenn alle erforderlichen Ressourcen verfügbar sind.

Die besten Features von SimplyBook.me

Automatisieren Sie E-Mails, SMS-Erinnerungen, Stornierungen und Terminverschiebungen, um No-Shows zu reduzieren

Akzeptieren Sie Online-Zahlungen und Anzahlungen, um die Sicherheit von Buchungen zu gewährleisten

Nutzen Sie die native Integration mit Buchhaltungstools wie QuickBooks, FreshBooks und Xero, um Transaktions-Synchronisierung zu ermöglichen

Aktivieren Sie Gruppenbuchungen (Kurse oder Ereignisse), bei denen mehrere Clients denselben Termin buchen können, mit Kapazitätskontrolle

Limitations von SimplyBook.me

Es fehlt eine native Integration mit Online-Konferenz-tools, was für Geschäfte, die virtuelle Meeting-Funktionen benötigen, ein Nachteil sein könnte

Preise von SimplyBook.me

Free

Basic: 11,5 $/Monat pro Benutzer

Standard: 34,75 $/Monat pro Benutzer

Premium: 69 $ pro Monat und Benutzer

(Preise von Euro in USD umgerechnet)

Bewertungen und Rezensionen zu SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SimplyBook.me?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Ich bin sehr zufrieden mit Simplybook.me. Es ist eine einfache Buchungsplattform und genau das, was ich gesucht habe. Außerdem bietet sie die meisten Features, die ich mir gewünscht habe.

Ich bin sehr zufrieden mit Simplybook.me. Es ist eine einfache Buchungsplattform und genau das, was ich gesucht habe. Außerdem bietet sie die meisten Features, die ich mir gewünscht habe.

🌟 Bonus: Mit Talk to Text von ClickUp Brain MAX können Sie Terminangaben direkt in den Kalender, die ClickUp Aufgaben und die Dokumente diktieren. Mit nur einer Spracheingabe plant die KI automatisch Ihre Meetings neu, richtet Erinnerungen ein, passt Prioritäten an und weist Aufgaben zu. Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

6. TidyCal (Am besten geeignet für budgetfreundliche Terminplanung mit lebenslangem Zugriff)

via TidyCal

Wenn Sie auf der Suche nach einer Online-Terminplanungssoftware mit benutzerfreundlichem Design sind, die die Dinge einfach hält, ohne Sie mit unnötigen Features zu überfordern, ist TidyCal eine gute Wahl.

Die Idee ist einfach: Legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest, freigeben Sie Ihren Link und lassen Sie Kunden oder Kollegen einen Termin auswählen. Diese Plattform kann bis zu 10 Kalender (Google, Outlook, Apple) miteinander verbinden. Dank ihrer Flexibilität können Sie verschiedene Arten von Meetings erstellen, z. B. kurze Check-ins oder längere Beratungen, und ihnen benutzerdefinierte Dauer zuweisen.

Sie können auch Meeting-Links für Zoom, Google Meet und Microsoft Teams generieren. Wenn Sie mit globalen Clients arbeiten, ist die intelligente Erkennung der Zeitzone von TidyCal sehr praktisch.

Die besten Features von TidyCal

Fügen Sie Puffer zwischen Meetings ein und legen Sie tägliche Buchungslimits als Einstellung fest, um Überbuchungen zu vermeiden

Verwenden Sie die Round-Robin-Methode zur Verteilung eingehender Meetings auf Vertriebsmitarbeiter oder Support-Mitarbeiter

Erstellen Sie separate Ereignis-Typen (15-minütige Beratung, 1-stündiges Strategiegespräch) mit jeweils eigener Dauer, Pufferzeiten, Limits usw.

Bieten Sie verschiedene Optionen für den Meeting-Ort pro Buchungstyp an

Exportieren Sie Buchungsdaten in CSV-Dateien, um sie in Ihren anderen tools zu verwenden

Limitations von TidyCal

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Synchronisierung des Kalenders, insbesondere wenn Ereignisse überschneiden

Preise für TidyCal

Free

Plan: 29 $ (einmalige Zahlung)

agentur-Plan: *79 $ (einmalige Zahlung)

Bewertungen und Rezensionen zu TidyCal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TidyCal?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

TidyCal war einfach einzurichten. Auch die Integration eines Zahlungsdienstleisters für kostenpflichtige Meetings war sehr einfach. Insgesamt ein großartiges tool.

TidyCal war einfach in den Einstellungen. Auch die Integration eines Zahlungsdienstleisters für kostenpflichtige Meetings war sehr einfach. Insgesamt ein großartiges tool.

7. Doodle (am besten geeignet für die Koordination von Gruppentreffen und Umfragen)

via Doodle

Doodle hilft bei der Koordination von Meetings, von kurzen Einzelgesprächen bis hin zu größeren Sitzung-Sitzungen. Auf der Plattform können Sie Ihre Einstellung festlegen und einen einfachen Link freigeben, über den die Eingeladenen einen Termin auswählen können, der für sie eine Arbeit ist.

Dieses Online-Meeting-Tool sorgt für die Synchronisierung Ihres Kalenders, sodass Ihre Verfügbarkeit automatisch aktualisiert wird, sobald ein Termin gebucht wurde. So lassen sich Konflikte und Verwirrung vermeiden, selbst bei wiederkehrenden Besprechungen oder vielbeschäftigten Organisationen in verschiedenen Zeitzonen.

Es gibt auch ein Feature namens „Im Namen von buchen“, mit dem Assistenten und Personalvermittler Meetings für andere Personen vereinbaren können, ohne auf deren Bestätigung warten zu müssen.

Die besten Features von Doodle

Passen Sie die Zeiten für Teilnehmer in verschiedenen Zeitzonen automatisch an und vermeiden Sie so manuelle Umrechnungsfehler

Fügen Sie Ihren Buchungsseiten und Umfragen benutzerdefiniertes Branding wie Logo, Hintergrund, Farbe usw. hinzu

Führen Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender, Microsoft Outlook/Office 365, iCloud usw. durch, um die Verfügbarkeit genau zu halten und Doppelbuchungen zu vermeiden

Vereinfachen Sie die Gruppenplanung, indem Sie den Teilnehmern die Möglichkeit geben, über ihre bevorzugten Meeting-Zeiten abzustimmen

Limit-Einschränkungen von Doodle

Im Vergleich zu einigen Alternativen zu Doodle gibt es kein integriertes CRM und keine umfassende Automatisierung des Workflows

Preise von Doodle

Free

Pro: 14,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 19,95 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Doodle-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Doodle?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt, dass Doodle es vielen Menschen ermöglicht, unabhängig von ihren unterschiedlichen Terminkalendern zusammenzuarbeiten und sich zu treffen.

Mir gefällt, dass Doodle es vielen Menschen ermöglicht, unabhängig von ihren unterschiedlichen Terminkalendern zusammenzuarbeiten und sich zu treffen.

💡 Profi-Tipp: Die KI-Agenten von ClickUp können Ihre Terminplanung und Kundenverwaltung optimieren. Automatisierte Terminplanung und Erinnerungen: Benutzerdefinierte Agents überwachen Terminanfragen und senden automatisch Bestätigungen, Erinnerungen oder Nachfass-E-Mails an Clients, wodurch manuelle Arbeit reduziert und Terminausfälle minimiert werden

Tägliche/wöchentliche Zusammenfassungen: Vorgefertigte Agenten veröffentlichen täglich oder wöchentlich Berichte im Kanal oder in der Liste Ihres Teams, in denen bevorstehende Termine, fertige Sitzungen und ausstehende Nachfassaktionen zusammengefasst werden

sofortige Antworten für Kunden und Teams:* Die Agenten im Chatten beantworten häufig gestellte Fragen sofort, indem sie die Aufgaben, Dokumente und Chats Ihres Arbeitsbereichs durchsuchen

Benutzerdefinierte Workflow-Automatisierung : Benutzerdefinierte Agenten lösen Aktionen basierend auf bestimmten Bedingungen aus, z. B. die Eskalation dringender Anfragen, die Zuweisung von Aufgaben oder die automatische Aktualisierung von Terminstatus

/AI-gestützte Aufgabe-Verteilung und Priorisierung*: Autopilot Agents weisen neue Termine automatisch verfügbaren Teammitgliedern zu und priorisieren dringende Buchungen

8. Square Appointments (am besten geeignet für Geschäfte, die auch eine POS-Integration benötigen)

über Square Appointments

Square Appointments ist eine Terminplanungssoftware für Geschäfte, die ein einfaches, zuverlässiges tool zur Verwaltung ihrer Abläufe suchen. Die Plattform sorgt für die Synchronisierung Ihrer Kalender, Mitarbeiterpläne und Client-Informationen. Jeder Mitarbeiter erhält seinen eigenen Kalender, aber alles bleibt automatisch synchronisiert.

Außerdem erhalten Sie eine klare Ansicht Ihrer Kunden, sodass Sie immer wissen, wer kommt und welche Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden. Dies erleichtert Ihnen die Planung von Personal, Preisen und Aktionen.

Wenn jemand einen Termin absagt oder versäumt, können Sie Wartelisten einrichten, um die Lücke schnell zu füllen.

Die besten Features von Square Appointments

Kombinieren Sie Terminplanung mit Zahlung, um Termine und Transaktionen an einem Ort zu verwalten

Lassen Sie Kunden direkt über Ihre Website mit einem Widget buchen

Automatisieren Sie E-Mail- und Text-Erinnerungen, um Terminausfälle zu reduzieren und die Termintreue zu verbessern

Legen Sie spezifische Berechtigungen für Mitarbeiter fest, um den Zugriff auf Features und Informationen innerhalb der Plattform zu gewähren oder einzuschränken

Verwalten Sie Termine über mehrere Standorte, Kalender und Zeitzonen hinweg

Limitations von Square Appointments

Square Appointments lässt sich zwar gut mit anderen Square-Diensten integrieren, bietet jedoch möglicherweise nur eine Limit-Integration mit Anwendungen von Drittanbietern außerhalb des Square-Ökosystems

Preise für Square Appointments

Free

Plus: 49 $/Monat pro Standort

Premium: 149 $/Monat pro Standort

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Square Appointments

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Square Appointments?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Meine Erfahrungen mit Square Appointments waren insgesamt sehr positiv, da meine Clients mich ganz einfach direkt über Google buchen konnten. Wenn Sie ein neuer Eigentümer eines Geschäfts sind, nutzen Sie Square Appointments, um sich das Leben erheblich zu erleichtern.

Meine Erfahrungen mit Square Appointments waren insgesamt sehr positiv, da meine Kunden mich ganz einfach direkt über Google buchen konnten. Wenn Sie ein neuer Eigentümer eines Geschäfts sind, nutzen Sie Square Appointments, um sich das Leben erheblich zu erleichtern.

9. vCita (Am besten geeignet für die Kombination von Terminplanung und Kundenmanagement)

via vcita

Wenn Sie auf regelmäßige Kundenkommunikation angewiesen sind, hilft Ihnen vcita dabei, Kundenkommunikation, Termine, Dokumente und Zahlung zu zentralisieren.

Diese Software für kleine Unternehmen kann Terminbestätigungen, Erinnerungen, Nachfassaktionen sowie Erinnerungen an unbezahlte Rechnungen automatisieren. Außerdem lassen sich ganz einfach triggerbasierte Automatisierungen (z. B. Geburtstagsangebote) einstellen, um Kunden zu binden und zu Wiederholungskäufen anzuregen.

Die integrierten Analysen gehen über einfache Terminplanungsberichte hinaus. Sie können sehen, welche Dienstleistungen am häufigsten gebucht werden, welche Clients wiederkommen und wie sich die Einnahmen im Laufe der Zeit im Flow entwickeln.

Für Geschäfte in regulierten Branchen bietet das Tool HIPAA-Konformität und Business Associate Agreements (BAA), die für den Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung sind.

die besten Features von vcita

Erstellen Sie Wartelisten für volle Terminkalender und nutzen Sie die RSVP-Features für Ereignisse mit hoher Nachfrage

Fügen Sie das Online-Terminplanungs-Widget zu Ihrer Website hinzu, um die Terminbuchung und Zahlung zu vereinfachen

Laden Sie Dateien, Verträge, Fragebögen oder Dokumente hoch und geben Sie diese über das Kundenportal mit Ihren Kunden frei

Erstellen Sie mehrere Mitarbeiterkonten mit jeweils eigenen Zeitplänen, Terminen, Nachrichten und Berechtigungen

Erfassen Sie Leads direkt aus Facebook Messenger und integrieren Sie sie in Ihr CRM

limit von vcita

Es fehlen erweiterte Kalender-Features für komplexe Zeitpläne

preise für vcita

Basic: 35 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *65 $/Monat pro Benutzer

Platinum: 110 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen zu vcita

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 270 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über vcita?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Da ich in meinem Geschäft viele verschiedene Aufgaben wahrnehme, ist es unglaublich hilfreich, Tools für Terminplanung, Kundenmanagement, Rechnungsstellung und Marketing an einem Ort zu haben. Die neuen KI-Features haben mich ehrlich gesagt mit ihrer Intuitivität überrascht. Ich finde es toll, wie sie Antworten vorschlagen und mir helfen, schnell ansprechende Marketinginhalte zu verfassen.

Da ich in meinem Geschäft viele verschiedene Aufgaben wahrnehme, ist es unglaublich hilfreich, Tools für Terminplanung, Kundenmanagement, Rechnungsstellung und Marketing an einem Ort zu haben. Die neuen KI-Features haben mich ehrlich gesagt mit ihrer Intuitivität überrascht. Ich finde es toll, wie sie Antworten vorschlagen und mir helfen, schnell ansprechende Marketinginhalte zu verfassen.

10. Vagaro (Am besten geeignet für Geschäfte aus den Bereichen Schönheit, Wellness und Fitness)

via Vagaro

Vagaro ist eine Plattform für die Verwaltung von Unternehmen, die Terminbuchung, Kalender, Kundendatenbanken, Zahlung, Bestandsnachverfolgung und Marketing in einer einzigen Oberfläche vereint.

Für Geschäfte mit mehreren Filialen können Kundendaten, Mitgliedschaften, Geschenkkarten und Pakete standortübergreifend freigegeben werden, um Clients ein nahtloses Erlebnis zu bieten. Eigentümer können außerdem die Leistung, Provisionen und Zeitpläne ihrer Mitarbeiter über alle Bereiche hinweg mühelos nachverfolgen.

Das Tool verfügt außerdem über ein integriertes POS-System für die Zahlung und eine Checkout-Infrastruktur, die geteilte Zahlungen und Optionen zum sofortigen Kauf und späteren Bezahlen unterstützt.

Die besten Features von Vagaro

Erhalten Sie Zugang zu Marketing-Tools wie automatisierten E-Mail- und SMS-Kampagnen, benutzerdefinierten Aktionen, Tagesangeboten, Rabatt-Codes usw.

Betten Sie Buchungs-Widgets direkt in Ihre Websites oder Social-Media-Seiten ein, um Online-Terminvereinbarungen zu ermöglichen

Integrieren Sie QuickBooks, Xero und Gusto, um die Buchhaltung und Lohnabrechnung nahtlos zu verwalten

Senden Sie Erinnerungen an Ihr Team und Ihre Clients, um Terminausfälle zu reduzieren

Limitations von Vagaro

Das Tool unterstützt nicht die Mehrsprachigkeit, und die Benutzeroberfläche kann für Anfänger recht verwirrend sein

Preise von Vagaro

Free

Ein Standort: 23,99 $/Monat pro Benutzer

Mehrere Standorte: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vagaro

G2: 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vagaro?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde es toll, wie Vagaro Funktion und Flow miteinander verbindet – es vereint Terminplanung, SOAP-Notizen und Client-Daten an einem Ort, ohne dabei umständlich zu wirken.

Ich finde es toll, wie Vagaro Funktion und Flow miteinander verbindet – es vereint Terminplanung, SOAP-Notizen und Client-Daten an einem Ort, ohne dabei umständlich zu wirken.

11. Mindbody (Am besten geeignet für die Verwaltung von Kursen und Mitgliedschaften)

via Mindbody

Mindbody wurde speziell für Wellness-, Fitness- und Beauty-Dienstleistungen entwickelt und kümmert sich um alles, von hohen Terminvolumina bis hin zu komplexen Kursplänen, Mitgliedschaften, Workshops und Ereignissen.

Außerdem hilft es Ihrem Geschäft, über die Mindbody-App, Website-Widgets, ClassPass und Partnernetzwerke wie Google und soziale Medien gefunden zu werden, sodass neue Clients Sie leicht finden können.

Der KI-gestützte Assistent des Tools bearbeitet rund um die Uhr verpasste Anrufe, Terminanfragen und Kundenanfragen. So wird sichergestellt, dass auch außerhalb der Geschäftszeiten keine potenziellen Buchungen oder Leads verloren gehen.

Die besten Features von Mindbody

Laden Sie sichere, vorab aufgezeichnete Wellness-Sitzungen hoch und geben Sie diese mithilfe der Virtual Wellness-Tools von Mindbody direkt an Ihre Kunden frei

Ermöglichen Sie mit Pick-a-Spot eine Kursbuchung nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ und lassen Sie Ihre Clients ihren bevorzugten Platz in Gruppenfitnesskursen auswählen

Automatisieren Sie Ihr Marketing mit Textnachrichten und Massen-E-Mails

Erhalten Sie franchiseähnliche Kontrollmöglichkeiten für Geschäfte, die an mehreren Standorten tätig sind

Gewinnen Sie Einblicke in Ihr Geschäft mit umfassender Berichterstellung und Analysen

Limitations von Mindbody

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für kundenorientierte Buchungen ohne erweiterten Entwickler-Support, der unterstützt

Preise von Mindbody

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mindbody

G2: 3,6/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 2.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mindbody?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Alles ist gut organisiert und es ist sehr einfach, Aktualisierungen schnell und effizient vorzunehmen. Es ist einfach, neue Clients hinzuzufügen und ihre Termine nach Bedarf zu aktualisieren. Ein sehr effizientes Tool für mich und die Bedürfnisse meiner Clients.

Alles ist gut organisiert und es ist sehr einfach, Aktualisierungen schnell und effizient vorzunehmen. Es ist einfach, neue Clients hinzuzufügen und ihre Termine nach Bedarf zu aktualisieren. Ein sehr effizientes Tool für mich und die Bedürfnisse meiner Clients.

12. Sign In App (am besten geeignet, um Terminausfälle durch automatische Erinnerungen zu reduzieren)

Für Geschäfte, die eine umfassende Terminplanungssoftware zur Automatisierung von Buchungen und zur Verbesserung der Kommunikation mit dem Client suchen, ist Sign In App eine gute Option.

Smart Messaging, basierend auf einer KI im Stil von ChatGPT, kann automatisch Fragen von Clients beantworten, Links für Umbuchungen versenden und sogar Stornierungen bearbeiten.

Die Plattform legt außerdem großen Wert auf Barrierefreiheit: Die Buchungsseiten entsprechen den WCAG-Standards, unterstützen Screenreader und verfügen über ein automatisiertes Sprachbuchungssystem, sodass alle Clients ganz einfach Termine vereinbaren können.

Mit benutzerdefinierten Berichten können Sie beliebte Dienstleistungen, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern und die Leistung der Standorte nachverfolgen, sodass Sie fundierte Entscheidungen über Terminplanung und Personalbesetzung treffen können.

Anmelden App-Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Buchungsseiten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, mit Ihrem Branding

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Termin-Trends, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Implementieren Sie Termin-Workflows mit bedingter Logik, z. B. das Versenden unterschiedlicher Benachrichtigungen je nach Terminart oder Client-Status

Bieten Sie Entwicklern API-Zugriff, damit diese benutzerdefinierte Integrationen erstellen oder Prozesse über die Standardoptionen hinaus durch Automatisierung optimieren können

Anmelden App-Limitations

Erfordert Integrationen von Drittanbietern für virtuelle Termine, da keine integrierten Video-Tools vorhanden sind

Anmelden App-Preise

Free

Core: 600 $/Website (jährliche Abrechnung)

Erweitert: 1200 $/Website (jährliche Abrechnung)

Pro: 1800 $/Website (jährliche Abrechnung)

Anmelden App-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sign In App?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich liebe dieses System, da es sehr einfach zu bedienen ist und das Geschäft leicht und angenehm macht. Ich kann mich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren, da ich weiß, dass meine Terminplanung und meine Termine jedes Mal präzise erledigt werden!

Ich liebe dieses System, da es sehr einfach zu bedienen ist und das Geschäft leicht und angenehm macht. Ich kann mich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren, da ich weiß, dass meine Terminplanung und meine Termine jedes Mal präzise erledigt werden!

13. YouCanBookMe (am besten für die Integration mit Google Kalender und Microsoft Kalender geeignet)

via YouCanBookMe

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und fortschrittlichen Funktionen bietet YouCanBookMe Ihnen die Sichtbarkeit, die Sie benötigen, um kluge Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie Ihre Zeit und Ressourcen einsetzen.

Mit der Funktion „Dynamische Verfügbarkeit” der Plattform können Sie für jede Art von Dienstleistung unterschiedliche Zeiten festlegen, sodass Clients immer die richtigen Optionen sehen. Das erweiterte Analyse-Dashboard bietet Einblicke in Ihre Buchungen, sodass Sie Trends verfolgen und die Leistung Ihrer Sitzungen im Laufe der Zeit messen können.

Die Kundenerfahrung lässt sich mit benutzerdefinierten Offline- und Enddatum-Meldungen anpassen, sodass jeder Besucher Ihrer Seite weiß, warum ein Zeitfenster nicht verfügbar ist.

Die besten Features von YouCanBookMe

Legen Sie Mindest- und Höchstfristen fest, um zu steuern, wann Kunden Termine buchen können

Betten Sie Ihre Buchungsseite mit der Inline-Einbettungsoption direkt in Ihre Website ein

Erstellen Sie anpassbare Zeitpläne und Buchungen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Fügen Sie eine schwebende Schaltfläche „Termin vereinbaren” hinzu, die ihre Sichtbarkeit beibehält, während Clients auf Ihrer Website navigieren

Integrieren Sie Tausende von tools über Zapier, um Ihre Workflows zu automatisieren

Limitations von YouCanBookMe

Es fehlt die Möglichkeit, Termine unterschiedlich mit einer Beschreibung zu versehen, z. B. als „Zweiter Termin“ oder „Persönlicher Termin“, um eine genaue Datenanalyse zu unterstützen

Preise von YouCanBookMe

Free

Einzelperson: 9 $/Monat pro Benutzer

Professional: 13 $/Monat pro Benutzer

Teams: 18 $/Monat pro Benutzer

YouCanBookMe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über YouCanBookMe?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Buchungsseite ist in hohem Maße anpassbar und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, über die Sie die Verfügbarkeiten ändern können. Auch die E-Mail-Benachrichtigung über neue Meetings ist sehr praktisch.

Die Buchungsseite ist in hohem Maße anpassbar und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, über die Sie die Verfügbarkeiten ändern können. Auch die E-Mail-Benachrichtigung über neue Meetings ist sehr praktisch.

💡 Profi-Tipp: Durch Hinzufügen des Status „Überprüfung erfolgreich, warte auf Bestätigung” wissen Ihre Benutzer, dass ihre Buchung eingegangen ist und bald bestätigt wird, was Vertrauen in Ihren Prozess schafft.

Vereinfachen Sie die Terminplanung mit ClickUp

Bei der Auswahl eines Terminplanungstools geht es vor allem darum, einen Workflow zu schaffen, der die Verwaltung von Terminen mühelos macht. Sie benötigen ein Tool, das den Kommunikationsaufwand reduziert und Ihnen hilft, sich auf die Arbeit mit Ihren Kunden zu konzentrieren, anstatt sich um administrative Aufgaben zu kümmern. Wenn die Terminplanung jedoch nicht mit Ihren anderen Arbeitstools verknüpft ist, kann es leicht passieren, dass Sie den Überblick über Aufgaben und Zeitpläne verlieren.

ClickUp ist nicht nur ein Terminplaner, sondern eine komplette Plattform für das Arbeitsmanagement. Von anpassbaren Formularen und KI-gestützter Terminplanung bis hin zu automatisierten Workflows und umfassenden Kalenderintegrationen – mit ClickUp können Sie Termine, Kunden und Projekte in einem einzigen konvergenten KI-Arbeitsbereich verwalten.

Von der Buchung über die Nachverfolgung bis hin zur Dokumentation – jedes Detail bleibt organisiert und zugänglich.

Melden Sie sich bei ClickUp an und erleben Sie, wie mühelos Terminplanung sein kann.