Die 10 besten HIPAA-konformen Chat-Tools für sichere Kommunikation

Um 23:42 Uhr kam eine Nachricht von einem Patienten. „Hey, ich glaube, ich habe heute bei meinem Termin etwas Wichtiges vergessen. Kann ich es Ihnen jetzt sagen?“

Es ist ein Moment, den jeder kennt: Man möchte ohne zu zögern antworten. Das erscheint zwar ganz natürlich, würde aber eine potenzielle Verletzung der HIPAA-Vorschriften nach sich ziehen. Tatsächlich meldeten Gesundheitsorganisationen allein im letzten Jahr 725 Datenverstöße, bei denen über 275 Millionen Krankenakten offengelegt wurden. Und leider nimmt diese Art von Krisen kein Ende.

Deshalb sind HIPAA-konforme Chat-Tools so wichtig. Nicht weil es die Vorschriften so vorschreiben, sondern weil auf der anderen Seite jeder Unterhaltung echte Menschen stehen.

Die gute Nachricht ist, dass es Plattformen gibt, die speziell für diese Art der Kommunikation entwickelt wurden. Tools, die sensible Daten schützen, ohne Ihre Arbeitsweise zu beeinträchtigen. Schauen wir uns also zehn der besten Optionen an, die eine Überlegung wert sind.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp –HIPAA-konforme Chats, Dokumente, Aufgaben, Whiteboards, Dashboards – Einbettung von EHR-Daten, Zugriffskontrolle, Versionshistorie – KI-gestützte Zusammenfassung mit ClickUp Brain Einzelpersonen, kleine Teams und Unternehmen, die einen umfassenden, konformen Workspace benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen TigerConnect –Rollenbasierter Zugriff, Sicherheit bei der Nachrichtenübermittlung, Anrufe aus Aufzeichnungen –Integration von EHR- und Schwesternruf-Tools –Stille Eskalationswarnungen Anbieter im Gesundheitsbereich, die klinische Kommunikation in Echtzeit benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung OhMD –Sichere, HIPAA-konforme Textnachrichten über bestehende Telefonnummern–Über 85 EHR-Integrationen, Live-Chat, Autopilot–Gruppenchat und Video-Besuche Kleine Praxen, die eine textbasierte Kommunikation mit Patienten und Erinnerungen benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 250 $/Monat. Updox –Einheitlicher Posteingang für Fax, E-Mail und Video–Direkte sichere Nachrichtenübermittlung, Prüfpfade, Erfassung von Notizen während des Gesprächs Praxen mit mehreren Standorten, die eine zentralisierte Kommunikation und Dokumentenverwaltung benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Paubox –Nahtlose HIPAA-konforme E-Mail–Integrierte Phishing-/Malware-Filter für Sicherheit der Daten E-Mail-DLP, Analysen, sicheres Dashboard Anbieter, die Sicherheit beim E-Mail-Marketing und bei der Patientenbetreuung benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 38 $/Monat. Luma Health – Automatisierte SMS-, Sprach- und E-Mail-Kommunikation – Erfassung mobiler Geräte, KI-Analysen, EHR-Synchronisierung Patient Engagement Teams nutzen KI für Automatisierung und Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung SimplePractice –Sichere Portal-Nachrichtenübermittlung–Integriert mit Abrechnung, Notizen, Video–Vorlagen und Chatten während der Sitzung Einzelanbieter und kleine Praxen, die integrierte Telemedizin und Dokumentation benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat. Klara –KI-gestützte Triage von Patientenmeldungen–Kontinuierlicher Chat über SMS, Anrufe und Webchat–Gemeinsamer Posteingang und Telemedizin in der App Abteilungsübergreifende Teams, die eine intelligente Patientenkommunikation und -weiterleitung benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Spruce Health –Sichere VoIP-, SMS-, Fax- und Telefonketten – Tag, Anrufweiterleitung, Automatisierung außerhalb der Geschäftszeiten Kliniken, die flexible Posteingänge mit Sicherheit bei Telefonie und Nachrichtenübermittlung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 24 $/Benutzer/Monat. Rocket. Chatten – Lokale/selbst gehostete Lösung für sichere Messaging-Kommunikation – Vollständige Datenkontrolle, offene APIs, föderiertes Messaging IT-intensive Organisationen und Unternehmen, die eine anpassbare, selbst gehostete Kommunikationslösung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8 $/Benutzer/Monat.

Worauf sollten Sie bei einem HIPAA-konformen Chat-Tool achten?

Zwar behaupten viele Chat-Plattformen, Sicherheit zu bieten, doch nur wenige erfüllen die strengen Standards, die zum Schutz von Patientendaten und zur Einhaltung der HIPAA-Vorschriften erforderlich sind.

Bevor Sie sich für eines entscheiden, sollten Sie Folgendes beachten:

End-to-End-Verschlüsselung und Prüfpfade : Verwenden Sie eine starke Verschlüsselung, um Nachrichten und Anhänge während der Übertragung und im Speicher zu schützen. Ebenso wichtig sind Prüfpfade, die protokollieren, wer wann und von welchem Gerät aus auf Daten zugegriffen hat.

Sichere Dateifreigabe und EHR-Integrationen: Ermöglichen Sie verschlüsselte Dateiübertragungen und stellen Sie eine Verbindung zu EHR- (Electronic Health Records) oder Praxismanagement-Systemplattformen her, um nahtlose und geschützte Workflows zu gewährleisten.

Unterstützung für Business Associate Agreements (BAA) : Unterzeichnen Sie ein Business Associate Agreement (BAA) mit Ihrem Anbieter, um PHI rechtlich zu schützen und die HIPAA-Standards zu erfüllen. Überprüfen Sie immer die Verfügbarkeit von BAA, bevor Sie sich verpflichten.

Einstellungen für die Aufbewahrung und Löschung von Nachrichten: Stellen Sie sicher, dass die Plattform die Kontrolle über die Zeiträume für die Aufbewahrung von Nachrichten ermöglicht und die sichere Löschung von PHI unterstützt, wenn diese nicht mehr benötigt werden.

👀 Wussten Sie schon? Bei der Anthem-Datenschutzverletzung im Jahr 2015 wurden Daten von etwa 78,8 Millionen Menschen offengelegt, was diese zu einer der größten Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen aller Zeiten macht.

📚 Lesen Sie auch: Die besten tools für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Wenn Sie also bereit sind, riskante Workarounds hinter sich zu lassen und ein Kommunikationssystem aufzubauen, dem Sie vertrauen können, finden Sie hier die besten HIPAA-konformen tools, die Sie in Betracht ziehen sollten 👇

1. ClickUp (Bester All-in-One-Arbeitsbereich mit Chatten, Aufgabenverwaltung und Dokumentation, der HIPAA-konform ist)

Im Gesundheitswesen ist Kommunikation das Herzstück der Patientenversorgung. Von der Koordinierung der Pflege bis hin zu administrativen Aktualisierungen enthält jede Nachricht sensible Informationen, die gemäß den HIPAA-Standards geschützt werden müssen.

Hier verändert ClickUp for Health + ClickUp Chat die Art und Weise, wie medizinische Teams miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der alle Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows auf einer sicheren Plattform zusammenführt.

ClickUp ist SOC 2-konform und sein Enterprise-Plan ist HIPAA-konform (durch eine unterzeichnete BAA) und bietet benutzerdefinierte Rollen, die erweiterte Kontrollen über Benutzerberechtigungen und -zugriffe ermöglichen.

Halten Sie alle Kommunikationen, Dokumente, Termine und Aufgaben in ClickUp HIPAA-konform.

Anstatt separate Chat-Tools, Task-Tracker und Systeme für die Berichterstellung zu verwalten, können Gesundheitsdienstleister und Administratoren die Kommunikation und Abläufe von einem einzigen Workspace aus optimieren. Im Gesundheitswesen könnte dies beispielsweise so aussehen, dass ein Anbieter die Dokumentation aktualisiert oder ein Pflegekoordinator einen Patienten nachbetreut, während alle Beteiligten über die nächsten Schritte und Zugangsvoraussetzungen auf dem Laufenden bleiben. So beseitigt ClickUp alle Formen von Work Sprawl und bietet 100 % Kontext sowie einen einheitlichen Ort, an dem Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten können. Lassen Sie uns das näher betrachten.

Sorgen Sie für eine sichere und schnelle Kommunikation mit ClickUp Chat.

Um Patientendaten zu schützen und gleichzeitig die Teams miteinander zu verbinden, ermöglicht ClickUp Chat (die beste All-in-One-Messaging-Plattform ) Echtzeit-Unterhaltungen, die strengen Compliance-Regeln unterliegen. Genauer gesagt werden Daten während der Übertragung und im Ruhezustand durch starke Verschlüsselungsstandards geschützt.

Bewahren Sie Chats, Aufgaben und sensible Daten gemeinsam in ClickUp Chat auf.

Der Chat umfasst @Erwähnungen und Thread-Antworten. Beispielsweise kann ein Team, das Herzpatienten betreut, einen speziellen Chat-Kanal „Kardiologie” einrichten, in dem Pflegekräfte die Vitalwerte in Echtzeit aktualisieren, ein Apotheker Medikamentenanpassungen hinzufügt und der diensthabende Kardiologe sofort mit einer @Erwähnung benachrichtigt wird, um eine schnelle Konsultation zu ermöglichen.

Starten Sie Meetings mit einem Klick mit SyncUps.

Möchten Sie die medizinische Kommunikation verbessern, indem Sie eine Echtzeit-Zusammenarbeit von Gesundheitsfachkräften ermöglichen – unabhängig davon, wo sie sich befinden?

Arbeiten Sie mit ClickUp SyncUps in Sekundenschnelle persönlich mit Ihren Kollegen zusammen.

So unterstützt ClickUp SyncUps medizinische Teams:

Sofortige Zusammenarbeit: Medizinische Teams können SyncUps direkt von jedem Kanal oder jeder Direktnachricht aus starten oder beitreten, sodass Ärzte, Pflegekräfte und Spezialisten Patientenfälle, Behandlungspläne oder dringende Aktualisierungen besprechen können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Bildschirmfreigabe und Verbindung zu Aufgaben: Während eines SyncUp können die Teilnehmer ihre Bildschirme freigeben, um gemeinsam Laborergebnisse, Bilddaten oder Krankenakten zu überprüfen. Sie können auch bestimmte Aufgaben mit einem Live-SyncUp verbinden, um sicherzustellen, dass alle über die nächsten Schritte und Verantwortlichkeiten informiert sind.

Mobile Zugänglichkeit: SyncUps funktioniert nahtlos auf mobilen Geräten, sodass medizinisches Fachpersonal von überall im Krankenhaus oder in der Klinik an wichtigen Besprechungen teilnehmen kann – sogar während der Visite.

Threaded Communication: SyncUps umfasst Threaded Chat, wodurch es einfach ist, wichtige Entscheidungen zu dokumentieren, Ressourcen zu teilen und nach dem Gespräch die zu ergreifenden Maßnahmen weiterzuverfolgen.

Asynchrone Kommunikation mit Clips

Wenn Echtzeitkommunikation schwierig ist, können Sie mit ClickUp Clips Video-Updates, Erklärungen und Neuigkeiten asynchron aufzeichnen und freigeben.

Das bedeutet, dass Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsangestellte komplexe Workflows erklären, Feedback geben oder Patientenaktualisierungen entsprechend ihrem eigenen Zeitplan bereitstellen können. Dies ist ideal für Schichtarbeit, teamübergreifende Zusammenarbeit oder wenn sofortige Meetings nicht möglich sind.

Betten Sie ClickUp-Clips in Aufgaben, Dokumente und Chats ein, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

So sorgen Clips und SyncUp gemeinsam für mehr Sicherheit und Leistungsfähigkeit in der medizinischen Kommunikation:

Geschützter Zugriff: Jeder Clip wird im sicheren Workspace von ClickUp gespeichert, mit detaillierten Berechtigungen und Prüfprotokollen. Nur autorisierte Benutzer können Aufzeichnungen anzeigen oder freigeben, wodurch die Vertraulichkeit von Patientendaten und interner Kommunikation gewährleistet ist.

Überprüfbarkeit: Clips werden automatisch mit Zeitstempeln und Benutzerdaten protokolliert, wodurch die HIPAA-Anforderungen für Nachverfolgung des Zugriffs und Prüfkontrollen unterstützt werden.

Einheitliche Kommunikation: Clips lässt sich nahtlos in die Chat-, Dokumenten- und Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp integrieren. Das bedeutet, dass Ihre gesamte Kommunikation – egal ob Text, Video oder Sprache – zentralisiert, durchsuchbar und unter demselben HIPAA-konformen Dach geschützt ist.

Erstellen, freigeben und bearbeiten Sie Gesundheitsinformationen in Docs.

Um diese Abstimmung auch auf die Dokumentation auszuweiten, bietet ClickUp Docs Teams einen sicheren, vielseitigen Space, in dem sie alles erstellen, freigeben und aktualisieren können, von SOPs und Behandlungsprotokollen bis hin zu Notizen zu Meetings und Aufnahme-Workflows.

Erstellen und freigeben Sie vielseitige Dokumentationen wie SOPs und Handbücher mit ClickUp Docs.

Diese verbesserte Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten lässt sich direkt in Ihren Workspace integrieren und ist mit Projekten, Aufgaben oder Ordnern verknüpft, sodass sie nie isoliert oder in E-Mail-Ketten untergeht.

Sie können innerhalb eines Dokuments Aufgaben zuweisen, Teamkollegen erwähnen und den Zugriff bis hin zum einzelnen Betrachter oder Editor steuern. Sie können auch PubMed- oder Scopus-Referenzen einbetten, um gemeinsam an Publikationen oder experimentellen Daten zu arbeiten.

Teilen Sie Dokumente und verwalten Sie die Rollen Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp-Berechtigungen.

Jedes Dokument kann intern oder extern freigegeben werden, mit Optionen, um Mitarbeiter als Betrachter, Kommentatoren oder Voll-Editors einzuladen. Der Versionsverlauf läuft im Hintergrund, sodass Änderungen immer nachvollziehbar sind und Sie bei Bedarf zu früheren Versionen zurückkehren können.

Aufgabenkommmentare erweitern diese Zusammenarbeit noch weiter. Anstatt Feedback über verschiedene Chat-Apps zu verteilen, befindet es sich genau dort, wo die Arbeit stattfindet. Ein Anbieter kann einen Kontext zu einer Aufgabe der Pflegekoordination hinterlassen, oder ein Compliance-Beauftragter kann etwas markieren, das einer Nachverfolgung bedarf. Sie können auch Teamkollegen markieren, Dateien einbetten oder einen Kommentar in eine neue Aufgabe umwandeln, wenn er zu einer umsetzbaren Maßnahme wird.

💡 Profi-Tipp: Optimieren Sie die Patientenaufnahme und Aktualisierungsanfragen, indem Sie in ClickUp benutzerdefinierte Formulare erstellen. Sie können auch Cognito Forms integrieren, um Formularübermittlungen automatisch in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert und Ihre klinischen Workflows beschleunigt werden.

Behalten Sie die Verbindung zu allen Details in Ihrem Workspace im Gesundheitswesen.

Wenn sich der Kontext über mehrere Threads erstreckt, fasst ClickUp Brain alles zusammen. Mit einer schnellen Eingabeaufforderung kann diese leistungsstarke KI-Lösung für das Gesundheitswesen lange Prozesse der Dokumentenbearbeitung oder Unterhaltungen zusammenfassen, Aktionspunkte aus Kommentaren extrahieren oder bei der Erstellung einer Antwort innerhalb einer Aufgabe helfen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofort und mit Sicherheit Zusammenfassungen.

Es ist auf Ihrem Workspace trainiert, sodass es versteht, wie Ihr Team kommuniziert und arbeitet. Für Teams, die sensible Aufgaben mit hohem Arbeitsaufkommen bewältigen, spart die KI-Unterstützung für solche Aufgaben Zeit und ermöglicht es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Beispielsweise kann ein Team für Infektionskontrolle in einem Krankenhaus ClickUp Brain verwenden, um tägliche Incidents zu verarbeiten und wichtige Trends (wie wiederkehrende Infektionsquellen) zu extrahieren.

📌 Probieren Sie diese Vorschläge aus: Stellen Sie eine Kurzübersicht der CDC-Richtlinien zur Einhaltung der Handhygiene bereit und verknüpfen Sie diese mit unserem Dokument zur Infektionskontrolle.

Fassen Sie die Notizen des heutigen multidisziplinären Meetings zusammen und erstellen Sie eine Liste der Aktionselemente für die Teams der Kardiologie, Pflege und Pharmazie.

Erstellen Sie auf Grundlage dieses Entlassungsprotokolls eine Checkliste für die Nachsorge für postoperative Patienten und weisen Sie der Genesungsstation Aufgaben zu.

Heben Sie wiederkehrende Probleme aus den Infektionskontrollberichten dieser Woche hervor und schlagen Sie drei Maßnahmen mit Priorität für das nächste Meeting vor.

Die besten Features von ClickUp

Aufgabenautomatisierung: Automatisieren Sie wiederkehrende Pflegeaufgaben und Workflows mit Automatisieren Sie wiederkehrende Pflegeaufgaben und Workflows mit ClickUp Automatisierungen unter Verwendung voreingestellter Auslöser und Bedingungen.

Datenvisualisierung: Verfolgen Sie die Workload Ihres Teams und die Patientenversorgung auf Verfolgen Sie die Workload Ihres Teams und die Patientenversorgung auf ClickUp-Dashboards mit anpassbaren Diagrammen, Zeiterfassung und Widgets zur Kapazitätsplanung.

Zentrale Pflegekoordination: Organisieren Sie Termine und Nachsorgetermine in Echtzeit mit Organisieren Sie Termine und Nachsorgetermine in Echtzeit mit dem ClickUp-Kalender.

Sichere Dateneinbettung: Fügen Sie EHR-Daten (elektronische Gesundheitsakten), Versicherungsformulare oder Laborergebnisse direkt in ClickUp Docs ein, um schnellere Teamaktionen zu ermöglichen.

Nahtlose und konforme Integrationen: Verbinden Sie sich sicher mit über 1.000 Tools wie Zoom, Google Workspace und Slack, um mit Verbinden Sie sich sicher mit über 1.000 Tools wie Zoom, Google Workspace und Slack, um mit ClickUp-Integrationen ein vernetztes Gesundheitsökosystem zu schaffen.

Limit von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang kann für kleinere Praxen bei der Einführung überwältigend wirken.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chat, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Nachverfolgung der Arbeit durchzuführen. Es ist flexibel, visuell und hochgradig anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte über Abteilungen hinweg. Die Wiki-Funktion hat uns auch dabei geholfen, verstreute SOPs und Onboarding-Dokumente durch eine einzige Quelle der Wahrheit zu ersetzen.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chat, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Arbeit zu verfolgen. Es ist flexibel, visuell und hochgradig anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte über Abteilungen hinweg. Die Wiki-Funktion hat uns auch dabei geholfen, verstreute SOPs und Onboarding-Dokumente durch eine einzige Quelle der Wahrheit zu ersetzen.

💡 Profi-Tipp: Brain MAX revolutioniert die Kommunikation im Medizin- und Gesundheitswesen, indem es alle wichtigen Informationen und Workflows in einem einzigen, sicheren, KI-gestützten Workspace zusammenfasst. So geht's: Probieren Sie ClickUp Brain MAX für tiefergehende Recherchen und mehr Kontext aus. Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet, um Patientenakten, Forschungsdokumente oder Compliance-Aufzeichnungen zu finden.

Für Ärzte und Mitarbeiter, die viel unterwegs sind, bietet Talk to Text die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Notizen zu diktieren oder Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall.

Anstatt sich auf eine Vielzahl unverbundener KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini zu verlassen, bietet Brain MAX eine einzige, kontextbezogene, unternehmensgerechte Lösung, die Ihre Gesundheitsumgebung versteht. Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Ihre medizinischen Workflows wirklich versteht. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools und erleben Sie nahtlose, sichere und intelligente Kommunikation im Gesundheitswesen.

2. TigerConnect (am besten geeignet für die klinische Kommunikation in Echtzeit)

via TigerConnect

TigerConnect ist eine HIPAA-konforme Messaging-Plattform, die die Kommunikation für Anbieter der Gesundheitsversorgung maßschneidert und rollenbasierten Zugriff für Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsangestellte bietet. Sie verfügt über eine adaptive Benutzeroberfläche, die Benachrichtigungen und Layouts dynamisch an die Rollen der Benutzer anpasst und so sicherstellt, dass Warnmeldungen an die richtigen Personen weitergeleitet werden.

Es bietet auch ein „stilles Eskalations-Feature”, das Vorgesetzte einbezieht, wenn Antworten ausbleiben. Das Tool ermöglicht es Benutzern außerdem, Chats oder Anrufe direkt aus Patientenakten zu starten, und unterstützt benutzerdefinierte Workflows, wie z. B. Checklisten vor Operationen, die auf spezifische Pflegeanforderungen zugeschnitten sind.

Die besten Features von TigerConnect

Zentrales Admin-Panel mit Benutzerverwaltung (CSV-Import, LDAP/AD), Synchronisierung von Rollen und sofortiger Sperrung des Gerätezugriffs

Integrieren Sie EHR-Systeme und Schwesternruf-tools, um während der Konsultationen in Echtzeit auf Patientendaten zugreifen zu können.

Kommunizieren Sie nach Rolle (z. B. „Kardiologe im Bereitschaftsdienst“) statt nach Namen zu suchen.

Limit von TigerConnect

Einige Benutzer erwähnen, dass das System veraltet wirkt und dass man einen Bildschirm schließen muss, um auf einen anderen zuzugreifen, was den Workflow verlangsamt.

Preise von TigerConnect

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TigerConnect

G2: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TigerConnect?

Ein G2-Rezensent sagt:

TigerConnect ist unglaublich nützlich für die Verbreitung unternehmensweiter Informationsmeldungen (Wetter, Verkehr, Notfälle) und eignet sich hervorragend für die Kommunikation mit Mitarbeitern, da Patientenberichte, Überweisungsinformationen und HIPAA-Informationen ohne Angst vor Verstößen gegen HIPAA ausgetauscht werden können.

TigerConnect ist unglaublich nützlich für die Verbreitung unternehmensweiter Informationsmeldungen (Wetter, Verkehr, Notfälle) und eignet sich hervorragend für die Kommunikation mit Mitarbeitern, da Informationen zur Berichterstellung für Patienten, Überweisungsinformationen und HIPAA-Informationen ohne Angst vor Verstößen gegen HIPAA ausgetauscht werden können.

👀 Wussten Sie schon? Die Kategorie der HIPAA-Verstöße für unwissentliche Verstöße kann immer noch das Ergebnis von Strafen von 100 bis 50.000 US-Dollar pro Verstoß sein, mit einem jährlichen Höchstbetrag von 25.000 US-Dollar für Wiederholungsfälle.

3. OhMD (Am besten geeignet für textbasierte Patientenkommunikation und Terminerinnerungen)

via OhMD

OhMD wurde 2016 von einer Gruppe von Innovatoren im Gesundheitswesen gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die Kommunikationslücke zwischen Ärzten und Patienten zu schließen. Sie entwickelten eine Plattform, auf der Anbieter ihre bestehenden Telefonnummern für sichere Nachrichtenübermittlung nutzen können. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Anwendungen.

Das Tool ist mit über 85 EHR-Systemen verknüpft, wodurch Patientendaten mühelos in die Unterhaltung eingebunden werden können. Außerdem können Praxen mit einem Fingertipp einen sicheren Link für Video-Besuche freigeben, der sich nahtlos in den Thread der Nachrichten einfügt.

Für Pflegeteams bietet OhMD Multi-Tenant-Support, Single Sign-On, Benutzerüberwachung und Gruppenchat-Optionen, um alles zu koordinieren. Dieses Setup hilft kleinen Praxen, die Patientenversorgung effektiver zu verwalten.

Die besten Features von OhMD

Verwenden Sie Autopilot, um Nachsorgetermine zu planen, damit Patienten über die nächsten Schritte nach ihrem Besuch informiert bleiben.

Nutzen Sie den Live-Chat, um neuen Patienten einen einladenden Raum zu bieten, über Ihre Website Kontakt aufzunehmen.

Nutzen Sie elektronische Formulare, um vor Terminen geschützte Gesundheitsdaten durch einen einfachen Textwechsel zu erfassen.

Limit von OhMD

Einige Benutzer berichten, dass Patientenmeldungen gelegentlich verschwinden, was zu manuellen Suchvorgängen führt, um ihren Speicherort zu finden.

Preise für OhMD

Reichweite : Ab 300 $/Monat

Entwickeln: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

OhMD-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über OhMD?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit und den Kundensupport. Außerdem bekomme ich bei Problemen zeitnah Feedback. Insgesamt bin ich von dem System und den sofortigen Benachrichtigungen per E-Mail bei neuen Textnachrichten begeistert.

Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit und den Kundensupport. Außerdem bekomme ich bei Problemen zeitnah Feedback. Insgesamt bin ich von dem System und den sofortigen Benachrichtigungen per E-Mail bei neuen Textnachrichten begeistert.

🔖 Lesen Sie auch: Der ultimative Leitfaden für das Projektmanagement im Gesundheitswesen.

🎥 Wenn Sie neugierig auf Collaboration-Tools sind, sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen zu erhalten:

4. Updox (Am besten geeignet für Praxen mit mehreren Standorten und zentralisiertem Dokumentenaustausch und Kommunikation)

via Updox

Updox fasst E-Mails, Faxe und Videoanrufe in einem einheitlichen Posteingang zusammen und zentralisiert so die Kommunikation für Anbieter. Mit Direct Secure Messaging (DSM) können Ärzte Patientenakten über ein vertrauenswürdiges Netzwerk sicher mit Kollegen freigeben.

Updox ist speziell auf ambulante Anbieter wie Ärzte und Apotheker zugeschnitten und bietet außerdem ein Dashboard, über das Teams den Status von Nachrichten und die Antworten von Patienten in Echtzeit verfolgen können. Darüber hinaus ist die Zahlungsabwicklung in den Chat integriert, sodass Mitarbeiter Gebühren einziehen können, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen.

Patienten erhalten Erinnerungen an Termine direkt in ihrem Posteingang, während dringende Fälle mit einem einzigen Fingertipp von jedem Mitglied des Teams eskaliert werden können. Dies gewährleistet eine größere Compliance-Umgebung für Teams und Abteilungen gleichermaßen.

Die besten Features von Updox

Veranstalten Sie Telemedizin-Gruppenanrufe mit bis zu 19 Teilnehmern, komplett mit virtuellen Warteräumen, Bildschirmfreigabe und Notizen während des Anrufs.

Bearbeiten, unterschreiben, redigieren und markieren Sie Dokumente direkt in Ihrem Posteingang, ohne sie in ein anderes tool exportieren zu müssen.

Leiten Sie Faxe automatisch mit regelbasierten Zuweisungen weiter und führen Sie einen HIPAA-konformen Prüfpfad für jedes Dokument.

Limit von Updox

Einige Benutzer berichten, dass Verträge automatisch verlängert werden, ohne dass eine Kündigungs- oder Ausstiegsmöglichkeit besteht, was zu unerwünschten Kosten führt.

Preise von Updox

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Updox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Updox?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Benutzeroberfläche von Updox und die Integration in unser EHR (Practice Fusion) sind so einfach und intuitiv. Als Arztpraxis erhielten wir so viele redundante Faxe, verschwendeten eine Menge Papier und vor allem eine Menge Zeit damit, Faxe zu empfangen, zu scannen und dann in die Patientenakten zu übertragen. Mit Updox wird ein Fax mit einem Klick in die Patientenakte übertragen. Das macht das Leben für alle viel einfacher und wir sparen eine Menge Geld für Papier.

Die Benutzeroberfläche von Updox und die Integration in unser EHR (Practice Fusion) sind so einfach und intuitiv. Als Arztpraxis erhielten wir so viele redundante Faxe, verschwendeten eine Menge Papier und vor allem eine Menge Zeit damit, Faxe zu empfangen, zu scannen und dann in die Patientenakten zu übertragen. Mit Updox wird ein Fax mit einem Klick in die Patientenakte übertragen. Das macht das Leben für alle viel einfacher und wir sparen eine Menge Geld für Papier.

🧠 Interessante Tatsache: Laut dem Weltwirtschaftsforum generiert ein durchschnittliches Krankenhaus jedes Jahr rund 50 Petabyte an Daten. Das ist mehr als doppelt so viel wie die gesamte Datenmenge der Library of Congress!

5. Paubox (Am besten geeignet für HIPAA-konformes E-Mail-Marketing und Patientenbetreuung)

Über Paubox

Anstatt sich auf Portale, Passwörter oder zusätzliche Klicks zu verlassen, verschlüsselt Paubox jede ausgehende E-Mail im Hintergrund, sodass Empfänger Nachrichten direkt in ihrem Posteingang lesen können, unabhängig davon, ob sie Gmail, Outlook oder einen mobilen Client verwenden.

Es lässt sich in Ihren bestehenden Anbieter für E-Mail integrieren und gewährleistet automatisch die HIPAA-Konformität, ohne dass Änderungen am Workflow erforderlich sind. Administratoren können über ein sicheres Dashboard Analysen überprüfen, unter Quarantäne gestellte Bedrohungen verwalten und Richtlinien durchsetzen.

Der integrierte Schutz vor eingehenden Bedrohungen blockiert Phishing, Spoofing und Malware mithilfe von Filtern wie ExecProtect und DomainAge.

Die besten Features von Paubox

Betten Sie verschlüsselte E-Mail-Funktionen mithilfe der RESTful Email API mit HITRUST-zertifizierter Sicherheit direkt in Anwendungen ein.

Verwenden Sie E-Mail-DLP, um ausgehende Nachrichten zu scannen und sensible Inhalte vor dem Versand zu schützen.

Erkennt und blockiert eingehende oder ausgehende E-Mails, die sensible PHI-Daten oder andere regulierte Daten (SSNs, Kreditkarten) enthalten.

Limit von Paubox

Einige Benutzer finden Paubox Forms schwer zu bedienen und bemängeln fehlende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten.

Preise für Paubox

Standard : 38 $/Monat

Plus : 77 $/Monat

Premium: 90 $/Monat

Paubox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Paubox?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich schätze es sehr, dass Paubox Sicherheit und HIPAA-Konformität bei der E-Mail-Kommunikation gewährleistet, was den Versand vertraulicher Informationen unter Wahrung der Vertraulichkeit erleichtert. Die benutzerfreundliche Oberfläche optimiert außerdem die Verwaltung von Patientendaten und verbessert so die Gesamteffizienz und den Workflow.

Ich schätze es sehr, dass Paubox Sicherheit und HIPAA-Konformität bei der E-Mail-Kommunikation gewährleistet, was den Versand vertraulicher Informationen unter Wahrung der Vertraulichkeit erleichtert. Die benutzerfreundliche Oberfläche optimiert außerdem die Verwaltung von Patientendaten und verbessert so die Gesamteffizienz und den Workflow.

📮ClickUp Insight: Fast 20 % unserer Umfrageteilnehmer versenden täglich über 50 Instant Messages. Dieses hohe Volumen könnte darauf hindeuten, dass das Team ständig mit schnellen Nachrichtenaustauschen beschäftigt ist – was zwar gut für die Geschwindigkeit ist, aber auch zu einer Überlastung der Kommunikation führen kann. Mit den integrierten Collaboration-Tools von ClickUp, wie ClickUp Chat und ClickUp Assigned Comments, sind Ihre Unterhaltungen immer mit den relevanten Aufgaben verknüpft, was die Sichtbarkeit erhöht und unnötige Nachfassaktionen reduziert.

6. Luma Health (Am besten geeignet für automatisierte Patientenbindung und KI-gestützte Analysen)

Über Luma Health

Luma Health ist eine KI-basierte Plattform für den Patientenerfolg, die entwickelt wurde, um den gesamten Behandlungsprozess zu optimieren. Vor dem Arztbesuch erhalten Patienten mobile Aufnahmeformulare, laden ihre ID-Karten und Versicherungsdaten hoch und schließen Einverständniserklärungen ab, die alle digital erfasst und automatisch mit der elektronischen Gesundheitsakte synchronisiert werden.

Die umfassende EHR-Integration mit Systemen wie Epic, eClinicalWorks, Athenahealth und anderen ermöglicht automatisierte Workflows zur Synchronisierung von Daten zwischen Plattformen. Außerdem automatisiert es die Kommunikation durch mehrsprachige, bidirektionale SMS, Sprache, E-Mail und sicheren Chat. Auf diese Weise kann es Bestätigungen, Stornierungen, Terminverschiebungen, Überweisungen und Rückrufe verarbeiten (unter Verwendung von NLP zum Verstehen natürlicher Antworten und Emojis). Die KI-gestützte Analyse verfolgt Metriken wie die Reduzierung von Nichterscheinen, die Konversion von Überweisungen, den Abschluss von Aufnahmen, das Umsatzwachstum und die Patientenzufriedenheit und fließt in eine intelligentere Terminplanung ein.

Die besten Features von Luma Health

Benachrichtigt Patienten automatisch, wenn aufgrund von Stornierungen bevorzugte Terminplätze frei werden, abgestimmt nach Typ, Anbieter und Standort.

Verwenden Sie Spark KI + Navigator Concierge, um Patientenanrufe und Texte mit natürlicher Sprachverarbeitung zu bearbeiten.

Verwandeln Sie eingehende Faxe mit KI, um sie zu klassifizieren, Daten zu extrahieren und sofort weiterzuleiten, ohne manuelle Sortierung.

Einschränkungen von Luma Health

Einige Benutzer müssen die Seite häufig aktualisieren, um neue Nachrichten zu sehen, und berichten, dass gesendete Links nie beim Empfänger ankommen.

Preise von Luma Health

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Luma Health:

G2: 4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Luma Health?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich finde es einfach großartig, wie einfach und schnell ich unseren Patienten sichere Nachrichten mit Überweisungs-/Termininformationen senden kann. Man kann ihnen alle Details mitteilen, ohne sich ständig telefonisch absprechen zu müssen. Und ich kann mich der nächsten Aufgabe zuwenden, aber bei Bedarf trotzdem noch eine Unterhaltung mit dem Patienten führen.

Ich finde es einfach großartig, wie einfach und schnell ich unseren Patienten sichere Nachrichten mit Überweisungs-/Termininformationen senden kann. Man kann ihnen alle Details mitteilen, ohne sich ständig telefonisch absprechen zu müssen. Und ich kann mich der nächsten Aufgabe zuwenden, aber bei Bedarf trotzdem noch eine Unterhaltung mit dem Patienten führen.

💡 Profi-Tipp: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, beim Chatten statt des vollständigen Namens die Initialen des Patienten und die letzten 4 Ziffern der Nummer der Krankenakte zu verwenden. So bleibt die Identität für Ihr Team erkennbar, aber es entsteht eine zusätzliche Schutzebene, falls versehentlich Screenshots freigegeben werden.

7. SimplePractice (Am besten geeignet für Einzelanbieter und kleine Praxen, die integrierte Telemedizin und Abrechnungsfunktionen benötigen)

Über SimplePractice

SimplePractice ist ein HIPAA-konformes EHR- und Praxismanagementsystem. Es wurde für einen Bereich von Anbietern entwickelt, darunter Therapeuten, Sprachtherapeuten, Ergotherapeuten und Psychiater.

Die sichere Nachrichtenfunktion ist eng in das Kundenportal integriert und hilft Therapeuten, zwischen den Sitzungen in Kontakt zu bleiben, ohne den Datenschutz zu gefährden. Was dieses Tool auszeichnet, ist die nahtlose Integration der Nachrichtenfunktion in andere klinische Tools wie Video-Sitzungen, Fortschritts-Notizen und Terminplanung.

Für Praxen, die Telemedizin anbieten, unterstützt SimplePractice einen sicheren Chat während Live-Video-Sitzungen. Dies ist besonders hilfreich, um Links und schriftliche Ressourcen freizugeben oder sich zu melden, wenn die Audioverbindung unterbrochen ist. Sie können auch Verfügbarkeitsmeldungen einstellen, Updates an bestimmte Clients senden und sicherstellen, dass die gesamte Kommunikation verschlüsselt und dokumentiert bleibt.

Die besten Features von SimplePractice

Greifen Sie auf den Wiley Treatment Planner zu, um detaillierte Pflegepläne mit voreingestellten Optionen zu erstellen, die auf bestimmte Diagnosen zugeschnitten sind.

Nutzen Sie benutzerdefinierte Notizvorlagen, Behandlungspläne und Bewertungen, die Client-Daten vorab ausfüllen, um eine effiziente klinische Dokumentation zu gewährleisten.

Greifen Sie auf Dashboards für die Berichterstellung und Analyse zu Anwesenheit, Einkommensentwicklungen, Überweisungsquellen und Fallzahlen von Anbietern zu, um intelligentere Einblicke in Ihre Praxis zu erhalten.

Einschränkungen von SimplePractice

Einige Benutzer bemängelten das Fehlen eines automatischen Speichers, sodass häufiges manuelles Speichern erforderlich ist, um den Verlust von Notizen zu vermeiden und den Fortschritt bei den Notizen zu erhalten.

Preise für SimplePractice

Starter : 49 $/Monat

Essential : 79 $/Monat

Plus: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SimplePractice

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SimplePractice?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die verfügbaren Formatierungsoptionen für Notizen wie „Wiley” machen die Erstellung von Behandlungsplänen für mich viel einfacher als früher. Mir gefällt das Layout von SimplePractice, es ist sehr übersichtlich. Clients können Sie per Nachricht kontaktieren, und Sie können HIPAA-konforme virtuelle Telemedizin-Sitzungen durchführen.

Die verfügbaren Formatierungsoptionen für Notizen wie „Wiley” machen die Erstellung von Behandlungsplänen für mich viel einfacher als früher. Mir gefällt das Layout von SimplePractice, es ist sehr übersichtlich. Kunden können Sie per Nachricht kontaktieren, und Sie können HIPAA-konforme virtuelle Telemedizin-Sitzungen durchführen.

8. Klara (Am besten geeignet für optimierte Patienten-Kommunikation zwischen mehreren Abteilungen und intelligente Weiterleitung)

Via Klara

Klara ist eine weitere HIPAA-konforme Plattform zur Patientenbindung, die eine nahtlose, textähnliche Erfahrung über alle Kommunikationskanäle hinweg bietet. Unabhängig davon, ob ein Patient per SMS, Website, Web-Chat oder Telefonanruf Nachrichten sendet, werden alle Kommunikationen in einem einzigen, verschlüsselten Thread zusammengefasst, den die Mitarbeiter zentral verwalten können. Eines der Highlights ist die intelligente Routing- und Workflow-Automatisierungsebene. Klara Assistant nutzt KI, um die Bedürfnisse der Patienten zu interpretieren – selbst aus Freitextnachrichten – und sie automatisch zu kennzeichnen, zuzuweisen oder an das richtige Mitglied des Teams weiterzuleiten (für Abrechnung, Terminplanung, klinische Fragen usw.). Das verkürzt die Triage-Zeit und reduziert Engpässe an der Rezeption.

Klara unterstützt auch nahtlos hybride Kommunikationsmodi. Wenn ein Patient anruft, kann er den Anruf in einen sicheren Thread mit Sicherheit umwandeln.

Die besten Features von Klara

Ermöglichen Sie Telemedizin in der App mit virtuellen Warteräumen, Video-Besuchen und fortlaufenden Chat-Threads, die automatisch mit der Unterhaltung archiviert werden.

Unterstützen Sie die interne Zusammenarbeit mit gemeinsamen Posteingängen, @Erwähnungen, internen Notizen und der Neuzuweisung von Nachrichten zwischen Terminplanungs-, Klinik- und Abrechnungsteams.

Senden Sie Updates oder Richtlinienmitteilungen mit Sicherheit an Patientengruppen, indem Sie die Funktion für Vorlagen in Klara nutzen.

Limit von Klara

Benutzer wünschen sich, dass sie Formulare, Bestellungen oder Ergebnisse direkt aus den Patientenakten an Klara senden könnten, anstatt sie separat zu speichern und hochzuladen.

Preise für Klara

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Klara-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Klara?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich finde es toll, dass ich Patienten Nachrichten schicken kann, da dies schneller geht als ein Anruf. Außerdem können wir so mit anderen Mitarbeitern in einem Thread über einen einzelnen Patienten kommunizieren, sodass Informationen abgerufen werden können. Ich nutze es jeden Tag bei meiner Arbeit und auch häufig als Patient. Der Einstieg ist sowohl für medizinisches Personal als auch für Patienten sehr einfach und unkompliziert.

Ich finde es toll, dass ich Patienten Nachrichten schicken kann, da dies schneller geht als ein Anruf. Außerdem können wir so mit anderen Mitarbeitern in einem Thread über einen einzelnen Patienten kommunizieren, sodass Informationen abgerufen werden können. Ich nutze es jeden Tag bei meiner Arbeit und auch häufig als Patient. Der Einstieg ist sowohl für medizinisches Personal als auch für Patienten sehr einfach und unkompliziert.

💡 Profi-Tipp: Konfigurieren Sie Ihren Chat so, dass gängige PHI-Muster nach 24 Stunden automatisch durch Sternchen ersetzt werden. Nummern werden durch „–-1234″ und Datumsangaben durch „//2024″ ersetzt, wobei die Lesbarkeit der Unterhaltung erhalten bleibt.

9. Spruce Health (Am besten geeignet für VoIP, Messaging und benutzerdefinierte Posteingangs-Konfigurationen)

Via Spruce Heath

Spruce Health, ein weiterer sicherer Kollaborationshub, bietet Zwei-Faktor-Authentifizierung, SOC 2-Auditing, HITRUST-Zertifizierung und automatische Audit-Protokollierung für jede Lese-, Schreib- und Ansichtsaktion.

Damit können Sie sichere Zwei-Wege-SMS versenden, eFax verwalten, Telemedizin-Anrufe bearbeiten oder Ihr Telefonsystem mit Features wie Telefonbäumen, mehreren Leitungen, Voicemail-Transkription und Anrufweiterleitung digitalisieren. Diese Tools sind außerdem mit Automatisierungsfunktionen ausgestattet, mit denen Sie ganz einfach Nachrichten planen, automatische Antworten auslösen oder Workflows außerhalb der Geschäftszeiten automatisieren können. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Posteingangs-Konfigurationen verwenden, Tags auf Kontaktfelder anwenden oder Nachrichten dem entsprechenden Teammitglied oder der entsprechenden Gruppe zuweisen. Interne Notizen, Team-Messaging und @-Paging sorgen dafür, dass Unterhaltungen koordiniert und verfolgt werden, ohne den Datenschutz der Patienten zu beeinträchtigen.

Die besten Features von Spruce Heath

Verwenden Sie die Fax-API von Spruce, um HIPAA-konforme Faxe mit Wiederholungslogik, Optionen für das Deckblatt und Zustellungsprotokolle zu versenden.

Führen Sie doppelte Kontakte zusammen und weisen Sie Familien gemeinsame Nummern zu, um Patientenakten übersichtlich und korrekt zu halten.

Sichere Sicherheit bei der Nachrichtenübermittlung zwischen Spruce-fähigen Kliniken zur Koordination von Überweisungen und gemeinsamer Patientenversorgung

Limit von Spruce Heath

Es fehlt eine Unteranmerkung unter den Namen der Patienten, die bei allen Interaktionen sichtbar ist, um Details wie übergeordnete Personen, Erziehungsberechtigte oder Spitznamen zu identifizieren.

Preise von Spruce Heath

Kostenlose Testversion: 14 Tage

Basic : 24 $/Benutzer/Monat

Communicator: 49 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Spruce Heath

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Spruce Heath?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Benutzerfreundlichkeit von Spruce, nicht nur für mich und andere Anbieter, sondern insbesondere auch für meine technisch weniger versierten Patienten, ist das, was mir am besten gefällt. Da alle meine Kommunikationen an einem Ort gespeichert sind, bin ich immer gut organisiert. Ich finde das Tag-Feature zum Zuweisen an andere Anbieter großartig.

Die Benutzerfreundlichkeit von Spruce, nicht nur für mich und andere Anbieter, sondern insbesondere auch für meine technisch weniger versierten Patienten, ist das, was mir am besten gefällt. Da alle meine Kommunikationen an einem Ort gespeichert sind, bin ich immer gut organisiert. Ich finde das Tagging-Feature zum Zuweisen an andere Anbieter großartig.

👀 Wussten Sie schon? Kommunikationsfehler trugen laut CRICO Strategies zu 7.149 Fällen von Behandlungsfehlern (30 % aller Ansprüche zwischen 2009 und 2013) bei, die zu 1.744 Todesfällen führten und Krankenhäuser unglaubliche 1,7 Milliarden Dollar kosteten.

10. Rocket. Chatten (Am besten geeignet für IT-intensive Unternehmen, die vollständige Datenkontrolle und selbst gehostete Lösungen benötigen)

Über Rocket.Chat zum Chatten

Rocket. Chat ist eine Open-Source-Messaging-Plattform, die HIPAA-konform ist. Sie können sie vor Ort, in einer sicheren Cloud oder sogar in Air-Gapped-Umgebungen einsetzen, sodass Ihr Unternehmen die volle Kontrolle darüber hat, wo sich die Daten befinden und wer Zugriff darauf hat.

Darüber hinaus bietet es Echtzeit-Messaging, Gruppenkanäle, Thread-Diskussionen sowie Sprach- und Video-Funktionen. Alle verfügen über End-to-End-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Berechtigungen. Sie können sogar Ihre eigene Telefonkette oder Ihre Workflows über offene APIs benutzerdefiniert anpassen, sodass die Nachrichtenübermittlung nahtlos in die Arbeitsabläufe Ihrer Organisation integriert werden kann. So können Sie Patientenmeldungen aus verschiedenen Kanälen erfassen und intelligente Workflows auslösen, z. B. die Weiterleitung von Anfragen, die Übermittlung von Benachrichtigungen oder die Einspeisung von Daten in Pflegeplattformen und CRMs.

Rocket. Chatten – beste Features

Betten Sie den Chat mit White-Label-SDKs, Iframe-Unterstützung, APIs und Anpassungstools direkt in Ihre eigene App oder Ihr Patientenportal ein.

Erstellen Sie mit dem App Engine-Toolkit von Rocket. Chat benutzerdefinierte Apps und Automatisierungen und passen Sie Workflows, Nachrichtenlogik oder Integrationen an.

Nutzen Sie das Open-Source-Matrix-Protokoll für föderiertes Messaging, das Sicherheit und Interoperabilität bei Chats zwischen verschiedenen Rocket. Chat-Servern von Kliniken, Labors oder Versicherern bietet.

Rocket. Chat-Limit

Benutzer berichten, dass Anhänge nicht immer unterstützt werden und gelegentliche Serverausfälle zu kurzen Unterbrechungen und zum Verlust des Chat-Zugangs führen können.

Rocket. Preise zum Chatten

Free Forever

Pro: 8 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rocket. Bewertungen beim Chatten und Rezensionen:

G2: 4,2/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rocket. Chat?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Einer der wichtigsten Vorteile ist die Sicherheit der Informationen, die über Nachrichten weitergegeben werden. Sie wissen, dass alle Informationen sicher sind. Die App kann auf verschiedene Geräte heruntergeladen werden: Android, iOS, Windows und Linux. Die App ist sehr benutzerfreundlich und verfügt über viele hilfreiche Features für eine gute Kommunikation.

Einer der wichtigsten Vorteile ist die Sicherheit der Informationen, die über Nachrichten weitergegeben werden. Sie wissen, dass alle Informationen sicher sind. Die App kann auf verschiedene Geräte heruntergeladen werden: Android, iOS, Windows und Linux. Die App ist sehr benutzerfreundlich und verfügt über viele hilfreiche Features für eine gute Kommunikation.

Sicherheit der End-to-End-Kommunikation mit ClickUp

Es gibt unzählige Tools zum Chatten für schnelle Unterhaltungen. Wenn es jedoch um Patienteninformationen, Compliance und interne Koordination geht, wird die Liste deutlich kürzer.

Einige der Tools aus dieser Liste optimieren die Compliance bei der Kommunikation mit Patienten per SMS und Anrufweiterleitung. Andere bieten KI, Aufgabenmanagement und intelligente Automatisierungen. Und dann gibt es noch ClickUp. Dieses Tool kombiniert Echtzeit-Chat mit umfassenden Workflows, sodass Unterhaltungen, Aktionspunkte und Dokumentationen an einem Ort zusammengefasst und durch Sicherheit auf Unternehmensniveau geschützt sind.

Wenn Sie ein System aufbauen möchten, das mit Ihrer Gesundheitsversorgung mitwächst, bietet ClickUp Ihnen den nötigen Raum dafür. Mit Sicherheit. Effizient. Und ohne zwischen mehreren Lösungen umzuschalten. Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an.