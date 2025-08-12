Die besten KI-Kampagnengeneratoren, die Sie 2025 ausprobieren sollten

Die Durchführung einer leistungsstarken Marketingkampagne sollte nicht chaotisch sein. Für viele Teams ist dies jedoch immer noch der Fall. Der Grund: Kreative Briefings verschwinden in Dokumenten, Kampagnenressourcen sind über verschiedene Tools verstreut und Status-Updates werden in isolierten Chats ausgetauscht. Das verlangsamt alles und beeinträchtigt die Ergebnisse.

KI-Kampagnengeneratoren ändern das. Führende Marken wie Coca-Cola und Nestlé nutzen bereits KI, um die kreative Produktion zu beschleunigen, Varianten schneller zu testen und Kampagnen innerhalb von Tagen statt Wochen zu starten. Diese Tools kombinieren Geschwindigkeit, Automatisierung und intelligente Vorschläge, damit Sie mit nur wenigen Klicks Werbetexte erstellen, Assets entwerfen und Full-Funnel-Kampagnen auf der Karte planen können.

Das Ergebnis? Klarere Workflows, schnellere Markteinführungen und Kampagnen, die über alle Kanäle hinweg besser funktionieren.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten KI-Kampagnen-Generatoren vor, die derzeit verfügbar sind, vergleichen ihre Features und helfen Ihnen dabei, den für die Anforderungen Ihres Teams am besten geeigneten zu finden.

🔎 Wussten Sie schon? KI wird immer besser im Verfassen von Anzeigen und ist in puncto Geschwindigkeit unübertroffen. JPMorgan Chase verzeichnete einen Anstieg der Klickraten um 450 %, nachdem das Unternehmen auf KI-verfasste Anzeigentexte umgestellt hatte.

Die besten KI-Kampagnengeneratoren auf einen Blick

Tool Beste Features Am besten geeignet für *Preise ClickUp • KI-generierte Kampagnen-Briefings, Anzeigentexte und kreative Konzepte • KI für die vollständige Kampagnenplanung und Strategieentwicklung • Agenten zur Automatisierung von Workflows, Veröffentlichung und Berichterstellung Marketing-Teams, die Kampagnen auf einer einzigen Plattform planen, erstellen und durchführen möchten Kostenlos; Anpassungen für Unternehmen verfügbar HubSpot Campaign Assistant • Erstellen Sie Anzeigentexte, E-Mails und Landing Pages in wenigen Minuten • Integrierte Verbindung zu HubSpot CRM Marketer, die bereits HubSpot CRM nutzen und eine schnelle Erstellung von markengerechten Inhalten wünschen Free ActiveCampaign Unternehmen wollen personalisierte, datengesteuerte Marketingkampagnen mit Automatisierung Unternehmen, die personalisierte, datengesteuerte Marketingkampagnen mit Automatisierung wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat AdCreative. ai • KI-generierte Anzeigenmotive, Banner und Posts in Sekundenschnelle • Vorhersagbare Bewertungen für leistungsstarke Anzeigen Teams, die konversionsorientierte Anzeigenbilder und Texte in großem Umfang benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $/Monat StoryLab. ai • KI-generierte Werbetexte, Blogbeiträge und Inhalte für soziale Medien • Ideen in verschiedenen Formaten wiederverwenden Kleine Teams oder Einzelvermarkter, die schnell Inhalte für mehrere Kanäle erstellen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Creatify • KI-generierte Videoanzeigen aus Eingabeaufforderungen • Integrierte Vorlagen für verschiedene Formate Marken, die schnell und ohne hohe Produktionskosten Videoanzeigen in sozialen Medien schalten möchten Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat Quickads • Werbetexte und kreative Inhalte in weniger als 60 Sekunden • Exportoptionen für mehrere Plattformen Marketer, die schnell einsatzbereite Werbemittel für mehrere Plattformen benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 79 $/Monat Pencil AI • Auf Ihre Marke abgestimmte Werbetexte und Creatives • Vorausschauende Bewertung der Performance Teams, die laufende Werbekampagnen durchführen und datengestützte kreative Entscheidungen treffen möchten Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat Intelligent • Automatisierte kreative Tests und Optimierung • Integration mit den wichtigsten Werbeplattformen Teams auf Unternehmensebene, die groß angelegte Social-Media-Kampagnen verwalten Benutzerdefinierte Preise Predis. ai • KI-generierte Anzeigen, Videos und Beiträge • Vorschläge für Bildunterschriften und Hashtags Social-First-Marken, die schnelle, plattformspezifische Kreativlösungen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 23 $/Monat

Was ist ein KI-Kampagnengenerator?

Ein KI-Kampagnen-Generator ist ein Marketing-Tool, das künstliche Intelligenz nutzt, um Multi-Channel-Kampagnen zu planen, zu erstellen und zu optimieren – oft in einem Bruchteil der Zeit, die mit herkömmlichen Methoden benötigt wird.

Neugierig geworden? Hier finden Sie Antworten auf einige Fragen, die Sie als Neuling im KI-first-Marketing möglicherweise haben.

⭐️ Wie verändert KI die Art und Weise, wie Marketer Kampagnen erstellen und durchführen? KI verwandelt die Erstellung von Kampagnen von einem manuellen, sequenziellen Prozess in einen automatisierten, dynamischen Workflow. Sie kann:

Generieren Sie in Sekundenschnelle mehrere Anzeigenvarianten, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind

Schlagen Sie hochkonvertierende Werbetexte und Designkonzepte vor

Optimieren Sie den Zeitpunkt und die Platzierung Ihrer Kampagnen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen

Lernen Sie kontinuierlich aus Leistungsdaten, um Strategien zu optimieren

Ein typisches Beispiel: 75 % der Marketingfachleute sind der Meinung , dass KI ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

⭐️ Warum führt Automatisierung + Personalisierung zu besseren Ergebnissen? Da KI die mühsame Erstellung und Planung von Anzeigen übernimmt, können sich Marketer auf die Strategie und das Storytelling konzentrieren. Die Automatisierung beschleunigt die Ausführung, während die KI-gesteuerte Personalisierung sicherstellt, dass jeder Inhalt die richtige Zielgruppe anspricht – was das Engagement und die Konversionsraten steigert.

⭐️ KI vs. traditionelle Methoden: Was ist der Unterschied/Mehrwert? Die Erstellung traditioneller Kampagnen erfordert manuelle Recherche, die Erstellung von Inhalten und die plattformübergreifende Koordination. KI-Tools integrieren diese Schritte und bieten eine nahtlose Integration zwischen Kampagnenplanung, Erstellung von Inhalten und Leistungsnachverfolgung. Dies reduziert die Komplexität und gibt Teams mehr Zeit, sich auf übergeordnete Marketingstrategien zu konzentrieren. Bemerkenswerte 79 % der Marketer heben die Rolle der KI bei der Rationalisierung von Prozessen und der Steigerung der Produktivität hervor.

🧠 Faktencheck: Viele KI-Kampagnengeneratoren nutzen maschinelles Lernen, um kontinuierlich aus jeder Kampagne zu lernen – so wird Ihre nächste Kampagne immer smarter als die letzte.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Kampagnengenerator achten?

Die Wahl des richtigen KI-Kampagnen-Generators hängt davon ab, welches Tool Ihren Zielen, Ihrem Workflow und Ihrem Budget entspricht. Achten Sie mindestens auf Folgendes:

Multi-Channel-Support , damit Sie Anzeigen, Video-Anzeigen und Social-Media-Beiträge für mehrere Plattformen an einem Ort erstellen können

Personalisierungsfunktionen zur Anpassung von Anzeigenmotiven und Botschaften an bestimmte Zielgruppen

Features zur Automatisierung wie Zeitplanung, A/B-Tests und Optimierung auf Basis von Schlüssel-Metriken

Tools für die Zusammenarbeit zur Abstimmung von Marketing-, Design- und Content-Teams

Anzeigenvorlagen und kreative Assets zur Beschleunigung der Erstellung von Inhalten ohne Qualitätseinbußen

Analysen und Berichterstellung zur Nachverfolgung der Leistung und Messung des ROI anhand der Kampagnenziele

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Kampagnen in großem Umfang durchführen, wählen Sie einen KI-Marketingkampagnen-Generator, der sich nahtlos in Ihre bestehende Marketing-Stack integrieren lässt, damit Ihr Team weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Tools verbringt und mehr Zeit für die Optimierung der Kampagnen hat.

Von der Erstellung von Anzeigenmotiven und Videoanzeigen bis hin zur Planung von Social-Media-Beiträgen – mit den heutigen KI-Kampagnengeneratoren lassen sich mit nur wenigen Klicks Anzeigen erstellen und Multi-Channel-Marketingkampagnen starten.

Hier sind die besten Tools, mit denen Sie die Performance Ihrer Kampagnen steigern können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für eine optimierte Kampagnendurchführung und Zusammenarbeit)

Wenn Sie sich schon immer gewünscht haben, Ihre gesamte Marketingkampagne von einem Ort aus zu steuern, wobei die KI die Schwerarbeit übernimmt, dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat und vereint Projektmanagement, Zusammenarbeit an Dokumenten, Team-Chat und KI der nächsten Generation in einer einzigen, einheitlichen Plattform. Das bedeutet, dass Ihre Kampagnen-Briefings, kreativen Assets, Unterhaltungen und Analysen alle an einem Ort gespeichert sind und von KI unterstützt werden.

Von der Ideenfindung über die Umsetzung bis hin zur Optimierung – mit den KI-gestützten Features von ClickUp können Sie schneller vorankommen, besser zusammenarbeiten und messbare Ergebnisse erzielen. Damit ist ClickUp eine umfassende Lösung für Marketing-Teams.

Warum die KI von ClickUp die Erstellung von Kampagnen revolutioniert

Die meisten Marketing-Teams versinken in unzusammenhängenden Tools und verstreuten Informationen. ClickUp behebt dieses Problem mit echter Konvergenz – es bringt all Ihre Arbeit, Ihr Wissen und Ihre Kommunikation zusammen und ergänzt dies mit leistungsstarker, praktischer KI.

Lernen Sie ClickUp Brain kennen, Ihren Partner für Kampagnen

Sofortige Kampagnen-Briefings und Ideen: Geben Sie einfach Ihr Kampagnenziel oder Ihre Vorgabe ein, und ClickUp Brain generiert ein detailliertes Briefing, eine Gliederung oder Ideen für Inhalte, die auf Ihre Zielgruppe und Ihre Kanäle zugeschnitten sind

Intelligente Vorschläge, überall: Sie benötigen eine einprägsame Betreffzeile, einen neuen Werbeperspektive oder eine kurze Zusammenfassung eines Meetings? ClickUp Brain steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, direkt an Ihrem Arbeitsplatz, mit Zugriff auf mehrere fortschrittliche KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini

Ein vollständiger Kampagnen-Workflow: Bitten Sie ClickUp Brain, aus früheren Kampagnen zu lernen und kontextbezogene Aufgaben, Unteraufgaben und Tags für Ihre neuesten Marketingkampagnen zu erstellen

📌 Beispiel: Planen Sie eine Kampagne zum Schulanfang? Geben Sie einfach Ihre Eingabe in ClickUp Brain ein, und es wird sofort ein umfassender Kampagnenbrief erstellt, den Sie in Aufgaben umwandeln und mit Ihrem Team teilen können.

Hier ist ein Beispiel für ClickUp Brain in Aktion👇

verzehnfachen Sie Ihre Kampagnen mit ClickUp Brain MAX : Der perfekte KI-Desktop-Begleiter für Marketer

Vollständige Automatisierung von Kampagnen: Erstellen Sie mit wenigen Klicks Kampagnenpläne, Inhalte und sogar Analysen nach der Kampagne. Kein Wechseln mehr zwischen KI-Tools für unterschiedliche Anforderungen

Praktische Empfehlungen: Brain MAX erstellt nicht nur Inhalte, sondern hilft Ihnen auch bei der Optimierung. Erhalten Sie Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Kampagne, vom Timing über die Botschaften bis hin zum Channel-Mix

Sprachbasierte Erstellung von Aufgaben: Verwenden Sie Ihre Stimme, um Notizen aufzunehmen, Kampagnenaufgaben (und Unteraufgaben) zu erstellen, Suchvorgänge in Ihrem verbundenen Workspace durchzuführen und vieles mehr – in 40 Sprachen! Mit Verwenden Sie Ihre Stimme, um Notizen aufzunehmen, Kampagnenaufgaben (und Unteraufgaben) zu erstellen, Suchvorgänge in Ihrem verbundenen Workspace durchzuführen und vieles mehr – in 40 Sprachen! Mit „Talk to Text“ war es noch nie so einfach, Kampagnen zu erstellen, Ideen zu entwickeln (ohne Schlüsselwörter) und Arbeit zu erledigen

Mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigen

📌 Beispiel: Sie führen eine Multi-Channel-Kampagne zum Black Friday durch? Mit Brain MAX können Sie einen detaillierten Kampagnenplan erstellen, Ihrem Team Aufgaben zuweisen, Werbe-E-Mails und Social-Media-Beiträge entwerfen und sogar KI-gestützte Empfehlungen zu den besten Startzeiten und den zu priorisierenden Kanälen erhalten – alles in einem nahtlosen Workflow.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über eine intelligentere und schnellere Methode zu erfahren, Dinge zu erledigen. 🧠✨

KI-Agenten: Ihre stets verfügbaren Kampagnenassistenten

Automatisieren Sie Routinearbeiten: KI-Agenten übernehmen repetitive Aufgaben wie die Zuweisung von Arbeit, das Versenden von Erinnerungen, die Aktualisierung von Status und die Erstellung von Zusammenfassungen

Halten Sie Kampagnen auf Kurs: Agenten versenden Terminerinnerungen, erstellen Leistungsberichte und sorgen dafür, dass nichts durch das Raster fällt

*erhalten Sie einen vollständigen Plan mit Aufgaben und Unteraufgaben: KI-Agenten können ein komplettes Framework und einen Workflow für Ihre Kampagne erstellen.

📌 Beispiel: Genehmigen Sie einen Kampagnenbrief, und ein KI-Agent weist Ihrem Team sofort Aufgaben zu, plant Review-Meetings und richtet Erinnerungen ein – ganz ohne manuelle Nachverfolgung. Sehen Sie, wie das funktioniert. 👇🏼

KI-gestützte Inhalte, Workflows und Planung

Planen Sie Kampagnenaufgaben, Meetings und Termine automatisch mit dem ClickUp Kalender . Er optimiert Zeitleisten und versendet intelligente Erinnerungen, damit nichts vergessen wird

Erfassen und fassen Sie Meetings zu Kampagnen zusammen und erstellen Sie anschließend automatisch umsetzbare Aufgaben, um Projekte mit ClickUp AI Notetaker voranzubringen

Überlassen Sie KI die Routineaufgaben – Zuweisungen, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen mit ClickUp Automations –, damit sich Ihr Team auf Strategie und Kreativität konzentrieren kann

Rufen Sie Kampagnen-Assets, erfolgreiche Anzeigenvarianten oder den neuesten Entwurf sofort ab – dank Enterprise AI Search müssen Sie nicht mehr in Ordnern oder E-Mails suchen

Analysen, Berichterstellung und Optimierung – unterstützt durch KI

ClickUp Dashboards Überwachen Sie die Kampagnenleistung in Echtzeit mit anpassbaren, KI-gestützten

KI-gestützte Analysen: Messen Sie den ROI, verfolgen Sie KPIs und gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse für kontinuierliche Verbesserungen

Einheitlicher Workspace für den Erfolg Ihrer Kampagnen

Konvergente Plattform : Projektmanagement, Dokumente, Chat und KI arbeiten zusammen, sodass Sie Kampagnen schneller, reibungsloser und mit größerer Wirkung erstellen, starten und optimieren können

Echtzeit-Zusammenarbeit: ClickUp Chat , der integrierte Chat, Kommentare und freigegebene ClickUp-Dokumente sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und zusammenarbeiten, egal ob Ihr Team im Büro oder remote arbeitet

Mit KI als Kernstück und der Verwaltung aller Daten an einem Ort verwandelt ClickUp die Kampagnendurchführung in einen strategischen, optimierten Prozess, der Ergebnisse liefert.

Vorlagen, Integrationen und Skalierbarkeit

Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenpläne ist eine umfassende, sofort einsatzbereite Vorlage, mit der Sie jeden Aspekt Ihrer Kampagne von Anfang bis Ende organisieren, planen und nachverfolgen können.

Mit den Features von ClickUp wie Benutzerdefinierte Status, Benutzerdefinierte Felder und Benutzerdefinierte Ansichten können Sie den Fortschritt Ihrer Kampagnen verfolgen, wichtige Details wie Budget und Eigentümerschaft organisieren und Ihren gesamten Workflow in Formaten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender visualisieren.

Vorlagen wie die ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement und die ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefings helfen Ihnen dabei, Kampagnen mühelos zu planen, zu starten und nachzuverfolgen – und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Briefings klar, aufeinander abgestimmt und für Teams und Stakeholder umsetzbar sind.

Verbinden Sie ClickUp mit Google Ads, E-Mail-Plattformen, CRMs und mehr für einen einheitlichen Marketing-Stack mit ClickUp-Integrationen

Robuste Datenschutzkontrollen und Skalierbarkeit für Teams jeder Größe mit der Sicherheit der Enterprise-Klasse von ClickUp

Sarah Lively, Director of Social Media bei Cartoon Network, sagt über ClickUp als einzige Informationsquelle für ihr Team:

Sarah Lively, Director of Social Media bei Cartoon Network, sagt über ClickUp als einzige Informationsquelle für ihr Team:

Wir können wirklich sehr schnell handeln, da wir alle erforderlichen Details aus einer einzigen Quelle beziehen. Außerdem können wir unsere Beiträge in den sozialen Medien äußerst präzise gestalten, da wir über einen Status für Aufgaben verfügen, der Fehler verhindert.

Wir können wirklich sehr schnell handeln, da wir alle erforderlichen Details aus einer einzigen Quelle beziehen. Außerdem können wir unsere Beiträge in den sozialen Medien äußerst präzise gestalten, da wir über einen Status für Aufgaben verfügen, der Fehler verhindert.

Die besten Features von ClickUp

KI-generierte Kampagnen-Briefings, Anzeigentexte und kreative Konzepte aus den weltweit besten KI-Modellen

KI-Agenten für freihändige Zuweisungen, Genehmigungen, Terminplanung und Berichterstellung

KI-fähiger Kalender für intelligente Terminplanung und Terminverwaltung

Echtzeit-Dashboards und Analysen, die direkt mit den Zielen der Kampagne verknüpft sind

Konvergente Plattform für Kampagnenmanagement, Zusammenarbeit bei Inhalten und Kommunikation

KI-Notizbuch für Meeting-Zusammenfassungen und die sofortige Erstellung von Aufgaben

Anpassbare Vorlagen, Status, Felder und Ansichten

Tiefgreifende Integrationen mit Marketing-Tools und CRMs

Einschränkungen von ClickUp

Die Vielzahl der Features kann für Teams, die noch keine Erfahrung mit Full-Suite-Plattformen haben, zu einer längeren Einarbeitungszeit führen

Preise für ClickUp

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 bemerkt:

Ein Benutzer von G2 bemerkt:

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text, Automatisierung von Aufgaben und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text, Automatisierung von Aufgaben und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

2. HubSpot Campaign Assistant (Am besten geeignet für die Erstellung von Kampagnen-Assets innerhalb eines CRM-Ökosystems)

über HubSpot

HubSpot Campaign Assistant ist ein KI-gestütztes Tool, das direkt in die HubSpot-Plattform integriert ist und Marketing-Teams dabei hilft, Texte für Anzeigen, Landing Pages und Marketing-E-Mails zu erstellen. Sie geben einfach ein paar Details ein – wie Ihr Produkt, Ihre Zielgruppe und den Tonfall – und innerhalb weniger Minuten wird ein maßgeschneiderter, gebrauchsfertiger Text generiert.

Es funktioniert für Anzeigen in der Google-Suche, auf Facebook und LinkedIn sowie für E-Mails und Landingpage-Inhalte, sodass Sie mehrere Kampagnenelemente an einem Ort vorbereiten können. Das Tool macht Schluss mit dem Kampf gegen leere Seiten und beschleunigt die Erstellung von Elementen für Multi-Channel-Kampagnen.

Ein wesentlicher Vorteil ist die tiefe Integration mit den CRM- und Marketing-Tools von HubSpot. Sie können generierte Inhalte direkt in Ihre Kampagnen senden, mit Ihren Kundendaten verknüpfen und die Leistung verfolgen, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Dies macht es ideal für Teams, die HubSpot bereits für das Lead-Management und die Automatisierung nutzen, da die Erstellung, Durchführung und Berichterstellung von Kampagnen in einem verbundenen Workspace zusammengefasst sind. Für zusätzliche Flexibilität können Sie die Inhalte auch für die Verwendung außerhalb von HubSpot kopieren.

Die besten Features des HubSpot Campaign Assistant

Erstellen Sie in wenigen Minuten Texte für Landing Pages, Marketing-E-Mails und Anzeigen

Erstellen Sie mehrere Anzeigenvarianten, die auf verschiedene Plattformen oder Zielgruppen zugeschnitten sind

Speichern Sie frühere Entwürfe, um sie zu vergleichen und zu verfeinern

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit minimalem Setup und ohne KI- oder Programmierkenntnisse

Einschränkungen des HubSpot Campaign Assistant

Am besten geeignet für Marketer, die bereits HubSpot CRM und Marketing Hub verwenden

Vorwiegend textorientiert und erfordert möglicherweise manuelle Bearbeitung für ein perfektes kreatives Ergebnis

Preise für HubSpot Campaign Assistant

Free

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Campaign Assistant

G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über den HubSpot Campaign Assistant

Ein G2-Rezensent gibt Folgendes frei :

Von E-Mail-Marketing und der Erstellung von Landing Pages über die Planung von Social-Media-Beiträgen bis hin zur SEO-Optimierung und CRM-Integration bietet HubSpot eine End-to-End-Lösung, die alle Phasen der Customer Journey abdeckt.

Von E-Mail-Marketing und der Erstellung von Landing Pages über die Planung von Social-Media-Beiträgen bis hin zur SEO-Optimierung und CRM-Integration bietet HubSpot eine End-to-End-Lösung, die alle Phasen der Customer Journey abdeckt.

📚 Weiterführende Lektüre: Hier finden Sie eine Checkliste für Marketingkampagnen, mit der Sie sicherstellen können, dass Sie alle Schritte – von der Idee bis zur Umsetzung – abgedeckt haben, bevor Sie live gehen.

3. ActiveCampaign (Am besten geeignet für automatisierte E-Mail-Kampagnen und Customer Journeys)

über ActiveCampaign

ActiveCampaign kombiniert KI-gestützte Inhaltserstellung mit einer robusten Plattform für die Automatisierung des Marketings, sodass Sie ganz einfach zielgerichtete Kampagnen für E-Mails, soziale Medien und Anzeigen entwerfen können. Sie können Betreffzeilen, Fließtexte und Anzeigentexte erstellen und dabei die Nachrichten an verschiedene Segmente Ihrer Zielgruppe anpassen.

Es unterstützt Multi-Channel-Kampagnen und nutzt Daten zum Kundenverhalten, um Angebote und Handlungsaufforderungen zu personalisieren. Die KI hilft dabei, Inhalte für eine bessere Kundenbindung zu optimieren, während die Automatisierung sicherstellt, dass die Nachrichten die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreichen.

Die Stärke von ActiveCampaign liegt in der Möglichkeit, die Erstellung von Kampagnen direkt mit der Kartierung der Customer Journey zu verknüpfen. Sie können Sequenzen erstellen, auf Interaktionen basierende Kommunikationen auslösen und die Leistung nachverfolgen – alles auf derselben Plattform.

Diese Kombination aus KI-Inhaltsgenerierung und Automatisierung eignet sich besonders für Teams, die intelligentere, datengestützte Kampagnen wünschen, ohne separate Tools für Copywriting, Segmentierung und Bereitstellung jonglieren zu müssen.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während KI den Rest erledigt.

Die besten Features von ActiveCampaign

KI-gestützte vorausschauende Inhalte und Optimierung der Versandzeit

Multi-Channel-Automatisierung für E-Mails, soziale Medien und Anzeigen

Erweiterte Segmentierung für personalisierte Marketingkampagnen

Integriertes CRM für eine nahtlose Abstimmung von Vertrieb und Marketing

Einschränkungen von ActiveCampaign

Die vollständige Automatisierung erfordert höherwertige Pläne

Die Kosten steigen schnell mit der Größe Ihrer Kontaktliste

Preise für ActiveCampaign

Starter: 15 $/Monat

Plus: 49 $/Monat

Profi: 79 $/Monat

Enterprise: 145 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ActiveCampaign

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

Es ist so einfach, meine Kontakte, E-Mail-Kampagnen und Automatisierungen in ActiveCampaign zu konfigurieren, um meine Zielgruppe effektiv zu erreichen. Ich kann leicht sehen, wie meine Kampagnen laufen, und sie bei Bedarf anpassen.

Es ist so einfach, meine Kontakte, E-Mail-Kampagnen und Automatisierungen in ActiveCampaign zu konfigurieren, um meine Zielgruppe effektiv zu erreichen. Ich kann leicht sehen, wie meine Kampagnen laufen, und sie bei Bedarf anpassen.

📚 Lesen Sie auch: Benötigen Sie eine Plug-and-Play-Option, um Ihre nächste Werbekampagne zu starten? Mit diesen Vorlagen für Werbung sind Sie bestens gerüstet.

4. AdCreative. ai (Am besten geeignet für die Erstellung von Werbemitteln mit hoher Konversionsrate mithilfe von KI)

über AdCreative

AdCreative.ai ist eine KI-gestützte Plattform, die Marketern dabei hilft, schnell konversionsorientierte Anzeigenmotive und Social-Media-Visuals zu erstellen. Sie können innerhalb weniger Minuten mehrere Anzeigenvarianten generieren, indem Sie Ihre Produktdetails, Ihre Zielgruppe und Ihre Markenelemente eingeben.

Das Tool nutzt maschinelles Lernen, das anhand von Millionen leistungsstarker Anzeigen trainiert wurde, um Layouts, Überschriften und Handlungsaufforderungen vorzuschlagen, die für Klicks und Conversions optimiert sind.

Es unterstützt beliebte Kanäle wie Facebook, Instagram, Google und LinkedIn, sodass Sie ganz einfach plattformspezifische Creatives erstellen können, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen. Sie können auch Ihr eigenes Marken-Kit hochladen, einschließlich Farben, Schriftarten und Logos, damit alle Ergebnisse im Einklang mit Ihrer Marke bleiben.

AdCreative. ai lässt sich in Tools wie Google Ads und Facebook Ads Manager integrieren, sodass Sie Creatives direkt in Ihre Werbekampagnen senden können, um sie zu testen und ihre Leistung nachzuverfolgen.

Dies ist besonders nützlich für Teams, die umfangreiche Werbekampagnen durchführen und Zeit bei sich wiederholenden Designarbeiten sparen möchten, während sie gleichzeitig die kreative Leistung durch datengestützte Empfehlungen verbessern.

Die besten Features von AdCreative.ai

KI-generierte Anzeigenmotive, Banner und Social-Media-Beiträge in Sekundenschnelle

Vorausschauende Bewertung zur Priorisierung leistungsstarker Anzeigenvarianten

Mehrere Anzeigenvarianten für Split-Tests und Optimierung

Integrationen mit den wichtigsten Werbeplattformen für eine nahtlose Veröffentlichung

Einschränkungen von AdCreative.ai

Die Anpassungsoptionen sind für fortgeschrittene Marken- oder Layoutanforderungen limitiert

Die besten Ergebnisse hängen von der Verbindung zu aktiven Anzeigenkonten für Leistungsfeedback ab

Preise für AdCreative.ai

Starter: 39 $/Monat

Profi: 249 $/Monat

Ultimate: 599 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AdCreative.ai

G2: 4,3/5 (782 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über AdCreative.ai

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

Das Beste an AdCreative. ai ist, wie viel Zeit ich damit spare. Mit diesem Tool kann ich mit nur wenigen Klicks Dutzende professionell aussehende Werbebanner erstellen.

Das Beste an AdCreative. ai ist, wie viel Zeit ich damit spare. Mit diesem Tool kann ich mit nur wenigen Klicks Dutzende professionell aussehende Werbebanner erstellen.

📚 Lesen Sie auch: Erfahren Sie in diesem Leitfaden zur schnellen Kampagnendurchführung, wie agile Teams bessere Ergebnisse erzielen.

5. StoryLab. ai (Am besten geeignet für KI-generierte Werbetexte und Social-Media-Inhalte)

StoryLab.ai ist ein KI-gestütztes Tool zur Erstellung von Inhalten, mit dem Marketer Kampagnentexte für mehrere Kanäle an einem Ort erstellen können. Es unterstützt Formate wie Social-Media-Bildunterschriften, Werbetexte, E-Mail-Sequenzen, Blog-Entwürfe und Videoskripte und erleichtert so die plattformübergreifende Konsistenz der Botschaften.

Sie beginnen mit einer kurzen Beschreibung Ihrer Kampagne oder Ihres Produkts, wählen den Tonfall und einen Inhaltstyp aus, und StoryLab.ai generiert einen Entwurf, den Sie bearbeiten oder verfeinern können.

Die Stärke der Plattform liegt in ihrem Bereich an Vorlagen, die alles von Facebook- und LinkedIn-Anzeigen bis hin zu YouTube-Beschreibungen und Landingpage-Überschriften abdecken. Sie umfasst auch ein Feature zur „Neugenerierung”, das Ihnen mehrere Variationen einer einzigen Idee liefert, sodass Sie schnell A/B-Tests für Ihre Botschaften durchführen können. Für laufende Kampagnen können Sie Ihre bevorzugten Eingabeaufforderungen oder Ergebnisse speichern und organisieren, wodurch es einfacher wird, eine Bibliothek mit wiederverwendbaren Ideen für Inhalte zu pflegen.

Die besten Features von StoryLab.ai

KI-generierte Werbetexte, Blogbeiträge und Inhalte für soziale Medien

Wiederverwendung von Inhalten für Multi-Channel-Marketing

Kreative Anregungen für Kampagnenideen

Einfache, kollaborative Benutzeroberfläche

Einschränkungen von StoryLab.ai

Eingeschränkte erweiterte Formatierungs- oder Design-Features

Am besten geeignet für textbasierte Inhalte, nicht für visuelle Inhalte

Preise für StoryLab.ai

Free-Plan

Pro: 15 $/Monat

Unlimited: 19 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu StoryLab.ai

G2: Keine Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen

🔎 Wussten Sie schon? Die Verwaltung von Kampagnen in Silos verlangsamt Sie. Erfahren Sie, wie Sie die Kampagnendurchführung zentralisieren und alles an einem Ort zusammenführen können.

6. Creatify (Am besten geeignet, um Produkt-Infos in gebrauchsfertige Video-Anzeigen zu verwandeln)

via Creatify

Creatify ist eine KI-gesteuerte Plattform, die sich auf die Erstellung kurzer Videoanzeigen konzentriert, die auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und YouTube verwendet werden können. Sie geben Details zu Ihrem Produkt oder Ihrer Kampagne an, z. B. wichtige Verkaufsargumente, Zielgruppe und gewünschten Stil, und Creatify generiert automatisch Videoanzeigen mit Bildern, Textüberlagerungen und Musik.

Einer der Hauptvorteile ist die Möglichkeit, schnell mehrere Varianten einer Anzeige zu erstellen, sodass Sie verschiedene kreative Ansätze testen und herausfinden können, was bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommt. Das Tool unterstützt auch die einfache Bearbeitung, sodass Sie Texte optimieren, Bilder ersetzen oder das Timing anpassen können, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Da Creatify den gesamten Prozess übernimmt – von der Erstellung von Werbekonzepten bis hin zur Produktion einsatzbereiter Videos – eignet es sich besonders für kleine Unternehmen, Marketing-Teams oder E-Commerce-Marken, die professionell aussehende Videoanzeigen wünschen, ohne in komplexe Bearbeitungssoftware oder spezielle Teams für die Videoproduktion investieren zu müssen.

Die besten Features von Creatify

KI-generierte Videoanzeigen aus einfachen Eingaben

Integrierte Vorlagen für verschiedene Anzeigenformate und Plattformen

Anpassbare Branding- und Messaging-Optionen

Schneller Export für Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok

Einschränkungen von Creatify

Im Vergleich zu professioneller Videosoftware eingeschränkte erweiterte Features für die Bearbeitung

Am besten geeignet für kurze Marketinginhalte

Preise für Creatify

Free

Starter: 39 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Creatify

G2: 4,5/5 (485+ Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Creatify

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

Ich schätze es sehr, wie einfach Creatify AI zu bedienen ist. Die Plattform ist intuitiv, auch wenn man nicht technisch versiert ist, was den gesamten Prozess der Videoerstellung stressfrei macht.

Ich schätze es sehr, wie einfach Creatify AI zu bedienen ist. Die Plattform ist intuitiv, auch wenn man nicht technisch versiert ist, was den gesamten Prozess der Videoerstellung stressfrei macht.

📚 Lesen Sie auch: Von der Erstellung überzeugender Texte bis hin zur Planung von Launches – dieser Leitfaden zum E-Mail-Kampagnenmanagement hilft Ihnen, alle Schritte zu optimieren.

7. Quickads (Am besten geeignet für die automatische Generierung von Anzeigenvarianten für soziale Medien)

über Quickads

Quickads ist eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung von Anzeigen, die Marketingfachleuten und Eigentümern kleiner Unternehmen dabei hilft, innerhalb weniger Minuten Anzeigen für mehrere Kanäle zu erstellen. Sie geben zunächst grundlegende Informationen zu Ihrem Produkt, Ihrer Zielgruppe und Ihren Zielen für die Kampagne ein, und die Plattform generiert Anzeigenmotive, Texte und Variationen, die auf Ihre Eingaben zugeschnitten sind.

Es unterstützt eine Vielzahl von Anzeigenformaten, darunter Social-Media-Beiträge, Bannerwerbung und Videoskripte, wodurch es vielseitig für Teams einsetzbar ist, die Multi-Channel-Kampagnen durchführen. Das Tool ermöglicht außerdem eine schnelle Anpassung, sodass Sie Text, Farben und Grafiken vor der Veröffentlichung an Ihren Markenstil anpassen können.

Mit seinem Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Einfachheit ist Quickads besonders nützlich für Unternehmen, die viele Versionen von Anzeigen erstellen und testen müssen, ohne Tage mit Design oder Texterstellung zu verbringen. Es ist eine praktische Option für Teams, die Kampagnen schneller starten und gleichzeitig die kreative Produktion intern behalten möchten.

Die besten Features von Quickads

KI-generierte Werbetexte und Creatives in weniger als 60 Sekunden

Multi-Plattform-Exportoptionen für Facebook, Instagram, Google und mehr

Automatische Anzeigenvarianten für Split-Tests

Einfache Benutzeroberfläche für Nicht-Designer

Einschränkungen von Quickads

Weniger benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu fortgeschrittenen Design-Tools

Am besten geeignet für kurzfristige oder schnell umsetzbare Kampagnen

Preise für Quickads

Starter: 79 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Agentur: 149 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Quickads

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Quickads

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

QuickAds. ai's Feature zur Erstellung von Bildanzeigen mit einem Klick ist ein echter Game-Changer. Es ist unglaublich effizient und liefert in Sekundenschnelle professionelle Ergebnisse. Seit ich dieses Tool verwende, habe ich so viel Zeit und Geld für das Design gespart. Die Anzeigen sind auffällig und effektiv, wodurch meine Kampagnen hervorstechen.

QuickAds. ai's Feature zur Erstellung von Bildanzeigen mit einem Klick ist ein echter Game-Changer. Es ist unglaublich effizient und liefert in Sekundenschnelle professionelle Ergebnisse. Seit ich dieses Tool verwende, habe ich so viel Zeit und Geld für das Design gespart. Die Anzeigen sind auffällig und effektiv, wodurch meine Kampagnen hervorstechen.

📚 Weiterführende Lektüre: Entwickeln Sie intelligentere Strategien in kürzerer Zeit mit KI-gestützten Marketingplan-Generatoren, die die Planungszeit um die Hälfte reduzieren.

8. Pencil AI (Am besten geeignet zum Testen und Optimieren von Anzeigenmotiven mit KI-Erkenntnissen)

via Pencil

Pencil AI nutzt KI, um Marketing-Teams bei der Erstellung von Anzeigenmotiven für Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und TikTok zu unterstützen. Sie laden zunächst Ihre Markenelemente hoch – Logos, Produktbilder und vorhandene Videos – und Pencil generiert dann mehrere Anzeigenvarianten, die auf Ihren Ton und Stil abgestimmt sind.

Was Pencil auszeichnet, ist sein „vorausschauender“ Ansatz. Die KI erstellt nicht einfach nur Anzeigen, sondern analysiert die Leistungsdaten vergangener Kampagnen, um die Creatives mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit vorzuschlagen. Mit der Zeit lernt sie, welche Bilder, Überschriften und Handlungsaufforderungen für Ihre Marke am besten funktionieren, sodass zukünftige Anzeigen noch zielgerichteter sind.

Alle Ihre Kampagnen und Assets werden in einem einzigen Dashboard gespeichert, sodass Sie Varianten einfach testen und Ergebnisse nachverfolgen können. Dies macht Pencil besonders wertvoll für Teams, die häufig Werbekampagnen durchführen und die Produktionszeit verkürzen möchten, während die Leistungsdaten für ihre kreativen Entscheidungen zentral bleiben.

Die besten Features von Pencil AI

KI-generierte Werbetexte und kreative Assets, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind

Vorausschauende Leistungsbewertung für Anzeigenvarianten

Integration von Brand Kits für einheitliche visuelle Elemente

Mehrere Varianten für A/B-Tests

Einschränkungen von Pencil AI

Für optimale Vorhersageergebnisse sind verbundene Werbekonten erforderlich

Am besten geeignet für Teams, die laufende Werbekampagnen durchführen

Preise für Pencil AI

Kernangebot: 14 $/Monat

Wachstum: 55 $/Monat

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Pencil AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Pencil AI

Ein G2-Rezensent gibt Folgendes frei :

Dies ist eine revolutionäre Plattform. Besonders zu beachten: Alle besten GenAI-Modelle an einem Ort, integrierte Leistungsdaten zur Optimierung der Anzeigenproduktion, Feed-Variationen zur Skalierung von Inhalten, integrierte Markenbibliothek und Chat-to-Ads!

Dies ist eine revolutionäre Plattform. Besonders zu beachten: Alle besten GenAI-Modelle an einem Ort, integrierte Leistungsdaten zur Optimierung der Anzeigenproduktion, Feed-Variationen zur Skalierung von Inhalten, integrierte Markenbibliothek und Chat-to-Ads!

📚 Lesen Sie auch: Diese Beispiele für Kreativ-Briefings zeigen, wie Sie alle auf denselben Stand bringen, bevor Sie mit der Erstellung beginnen.

9. Smartly (Am besten geeignet für die Automatisierung groß angelegter, plattformübergreifender Anzeigen)

via Smartly

Smartly ist eine Plattform für kreative Automatisierung und Medienkauf, die Marken dabei unterstützt, bezahlte Kampagnen auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest und Snapchat durchzuführen. Sie kombiniert die Erstellung, das Testen und die Optimierung von Anzeigen in einem Workspace, sodass Teams Anzeigenmotive entwerfen, Targeting einrichten und Kampagnen starten können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Die Automatisierungs-Features der Plattform ermöglichen es Marketern, Anzeigenmotive und Targeting dynamisch auf Basis von Produkt-Feeds, Zielgruppensegmenten oder Leistungsdaten zu aktualisieren. So bleiben Anzeigen relevant und aktuell, egal ob Sie saisonale Aktionen durchführen oder bestandsbezogene Botschaften aktualisieren. Teams können auch kreative Tests in großem Umfang durchführen, um zu sehen, welche Varianten am besten funktionieren, bevor sie das Budget committen.

Da Smartly. io direkt in Social-Ad-Plattformen integriert ist, fließen Leistungsdaten zurück in das Tool und ermöglichen so eine Berichterstellung in Echtzeit. So lassen sich Trends leichter erkennen, Ausgaben anpassen und leistungsstarke Kampagnen replizieren. Große Marken nutzen Smartly. io häufig, um mehrere Kampagnen und Märkte gleichzeitig zu verwalten, Workflows zu optimieren und den manuellen Aufwand für die Anzeigenverwaltung zu reduzieren.

Die besten Features

Automatisierte kreative Tests und Optimierung über Plattformen hinweg

Integration mit allen wichtigen Social-Media-Werbenetzwerken

KI-gestützte Budgetverteilung für einen besseren ROI

Tools für die Zusammenarbeit von Kreativ- und Marketing-Teams

Intelligente Einschränkungen

Höhere Preise für Unternehmenskunden

Nicht ideal für kleine Unternehmen mit begrenztem Werbebudget

Intelligente Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise basierend auf Werbeausgaben und Kampagnenanforderungen

Intelligente Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Smartly

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

Sie unterstützen nahezu alle nativen Meta Ads-Features – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Platzierungsanpassung usw. Unsere gesamte Kampagnenstruktur kann über benutzerfreundliche Automatisierungs-Feeds in Google Tabellen verwaltet werden. Budget, Kreativmaterial, Texte, Targeting usw. – alles live über Google Tabellen!

Sie unterstützen nahezu alle nativen Meta Ads-Features – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Platzierungsanpassung usw. Unsere gesamte Kampagnenstruktur kann über benutzerfreundliche Automatisierungs-Feeds in Google Tabellen verwaltet werden. Budget, Kreativmaterial, Texte, Targeting usw. – alles wird live über Google Tabellen verwaltet!

📚 Lesen Sie auch: Finden Sie die besten Tools für das Kampagnenmanagement, um Kampagnen von Anfang bis Ende zu planen, zu starten und zu optimieren.

10. Predis. ai (Am besten geeignet für die Erstellung von Social-Media-Beiträgen und die Planung von Ideen)

Predis.ai ist ein KI-gesteuertes Tool, das Unternehmen dabei hilft, komplette Social-Media-Beiträge, einschließlich Bildern, Bildunterschriften und Hashtags, aus einer einfachen Textvorlage zu erstellen. Sie können eine kurze Beschreibung Ihres Produkts, Ihres Angebots oder Ihrer Kampagne eingeben, und Predis generiert automatisch veröffentlichungsfertige Inhalte, die auf Plattformen wie Instagram, Facebook, LinkedIn und mehr zugeschnitten sind.

Das Tool verfügt über einen KI-Bildgenerator, anpassbare Vorlagen und einen Planer, sodass Sie Inhalte gestalten und veröffentlichen können, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen. Außerdem bietet es Wettbewerbsanalysen und Einblicke in die Leistung, sodass Sie Ihre Social-Media-Strategie anhand von Daten optimieren können.

Predis eignet sich gut für kleine bis mittelständische Unternehmen und Agenturen, die eine aktive, professionelle Präsenz in sozialen Medien aufrechterhalten möchten, ohne viel in Design- oder Copywriting-Ressourcen zu investieren. Durch die Kombination von Ideenfindung, Erstellung und Planung an einem Ort hilft es Teams, Kampagnen konsistent und auf Kurs zu halten.

Die besten Features von Predis.ai

KI-generierte Werbetexte, Videos und statische Social-Media-Beiträge

Plattformspezifische kreative Empfehlungen für verschiedene Kanäle

Vorschläge für Bildunterschriften und Hashtags zur Steigerung der Sichtbarkeit

Mehrsprachiger Support für globale Kampagnen

Einschränkungen von Predis. ai

Eingeschränkte erweiterte Funktionen zur Bearbeitung von Videos

Am besten geeignet für Social-First-Marketingstrategien

Preise für Predis. ai

Free

Plus: 39 $/Monat

Edge: 79 $/Monat

Enterprise: 249 $/Monat

Predis. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Predis. ai

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

Eine schöne Anwendung für jede Art der Erstellung von Inhalten wie Videos, Bilder und Karussells.

Eine schöne Anwendung für jede Art der Erstellung von Inhalten wie Videos, Bilder und Karussells.

📚 Lesen Sie auch: Vom Verfassen von Werbetexten bis zur Auswahl der besten Kreativen – KI in der Werbung verändert die Arbeit von Marketern.

Vorteile der Verwendung von KI für die Kampagnengenerierung

🔎 Wussten Sie schon? Eine deutliche Mehrheit der Marketer – ganze 85 % – nutzt KI -Tools zum Verfassen oder Erstellen von Inhalten, um ihr Marketing zu verbessern.

KI-Kampagnen-Generatoren nehmen Ihnen viel Arbeit ab – sie sparen Ihnen Zeit, schärfen Ihre Zielgruppenansprache und liefern kreative Ideen, die Sie in allen Kanälen nutzen können. Mit Automatisierung und Daten an Ihrer Seite wird die Planung, Erstellung und Optimierung von Kampagnen wesentlich einfacher – und wesentlich effektiver.

1. Schnellere Erstellung von KampagnenKI kann innerhalb weniger Minuten Werbetexte, Videoanzeigen, Social-Media-Beiträge und Anzeigenvorlagen erstellen und so die Zeit vom Konzept bis zur Veröffentlichung verkürzen.

⭐ Was das bedeutet: Marketer profitieren direkt von der Effizienz und Produktivität, die sie durch den Einsatz von KI-Technologie erzielen. 83,82 % der Befragten gaben an, dass ihre Produktivität seit der Einführung von KI gestiegen ist.

2. Konsistente MarkenbotschaftenIntegrierte Markenrichtlinien und Tonfallkontrollen stellen sicher, dass alle Anzeigenmotive unabhängig von der Plattform mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

3. Datengesteuerte OptimierungKI analysiert historische Leistungsdaten und das Verhalten der Zielgruppe, um Anzeigenstrategien zu optimieren, Klickraten zu verbessern und den ROI zu maximieren.

4. Personalisierung in großem MaßstabDie automatisierte Anpassung von Inhalten hilft dabei, Botschaften für verschiedene Zielgruppen zuzuschneiden, ohne manuell mehrere Anzeigenvarianten erstellen zu müssen.

5. Nahtlose Multi-Channel-AusführungViele KI-Marketingkampagnen-Generatoren lassen sich in Social-Media-Plattformen, Werbenetzwerke und CRM-Tools integrieren, wodurch die Koordination von Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg vereinfacht wird.

6. KosteneffizienzDurch die Reduzierung der Abhängigkeit von externen kreativen Ressourcen und die Minimierung von Testversionen und Fehlern können KI-gestützte Tools dazu beitragen, die Produktionskosten für Kampagnen zu senken.

📚 Lesen Sie auch: Verkürzen Sie das Setup Ihrer Kampagnen mit diesen Marketingkampagnen-Vorlagen, die auf Geschwindigkeit und Zusammenarbeit ausgelegt sind.

Herausforderungen beim Einsatz von KI für die Kampagnengenerierung

KI-Kampagnengeneratoren können zwar die Erstellung von Anzeigen optimieren und die Leistung verbessern, bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich, denen sich Marketer stellen müssen.

1. QualitätskontrolleKI-generierte Anzeigenmotive und Texte müssen vor der Veröffentlichung möglicherweise von Menschen überprüft werden, um Genauigkeit, Relevanz und Markenkonformität sicherzustellen.

📊 Fakten: 39 % der Marketingfachleute geben an, dass sie nicht wissen, wie sie generative KI sicher einsetzen können. Sie äußern Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit und berichten, dass menschliche Kontrolle sowie angemessene Schulungen und vertrauenswürdige Kundendaten erforderlich sind, um die Technologie effektiv in der Arbeit zu nutzen.

2. Übermäßige Abhängigkeit von AutomatisierungWenn Sie sich bei der Erstellung von Inhalten ausschließlich auf KI verlassen, kann dies zu generischen oder sich wiederholenden Botschaften führen, die mit der Zeit das Engagement Ihrer Zielgruppe verringern können.

3. Eingeschränkter kreativer KontextKI-Tools funktionieren am besten, wenn sie mit detaillierten Briefings und Daten versorgt werden. Ohne geeignete Eingaben kann es sein, dass den Ergebnissen die für bestimmte Kampagnenziele erforderlichen Nuancen fehlen.

4. Datenschutz und ComplianceDie Verwendung von Kundendaten für die KI-Personalisierung erfordert die strikte Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO und dem CCPA, die nicht alle Tools automatisch verwalten.

🔍 Untersuchungen zeigen: 40,44 % der Marketingfachleute nannten Datenschutzbedenken als große Herausforderung bei der vollständigen Integration und Optimierung von KI. Dies spiegelt die wachsende Sensibilität im Umgang mit Daten und ethische Überlegungen bei KI-Anwendungen wider.

5. Komplexität der IntegrationEinige KI-Marketingkampagnen-Generatoren lassen sich möglicherweise nicht nahtlos in Ihre bestehende Technologieumgebung integrieren und erfordern zusätzliche Setup- oder manuelle Prozesse.

6. Kosten für Abonnement und SkalierungKI-Tools können zwar Zeit sparen, aber erweiterte Features, höhere Nutzungsstufen oder die Unterstützung mehrerer Marken können die Kosten erhöhen, insbesondere für große Teams.

📚 Lesen Sie auch: Legen Sie Budgets fest, überwachen Sie Ausgaben und passen Sie Strategien in Echtzeit an – mit Hilfe dieses Leitfadens für Marketingbudgets.

Wie wählt man den richtigen KI-Kampagnengenerator aus?

Die Auswahl des richtigen KI-Marketingkampagnen-Generators hängt von den Zielen, dem Budget und dem Workflow Ihres Teams ab. Die richtige Wahl sollte mit Ihren Kampagnenzielen übereinstimmen und sich nahtlos in Ihren Marketing-Stack integrieren lassen.

1. Definieren Sie Ihre KampagnenzieleEntscheiden Sie, ob Ihre Priorität in der Erstellung von Anzeigen, der Optimierung der Zielgruppenansprache, der Erstellung von Videoanzeigen, der Produktion von Social-Media-Beiträgen oder der End-to-End-Verwaltung von Kampagnen liegt.

2. Überprüfen Sie die KI-FunktionenAchten Sie auf Features wie Anzeigenvorlagen, mehrere Anzeigenvarianten, Predictive Analytics und Personalisierung, die Ihren Kampagnenanforderungen entsprechen.

3. Integrationsoptionen bewertenWählen Sie ein Tool, das sich nahtlos in Ihre Social-Media-Plattformen, CRM- und Analysetools integrieren lässt, um Workflows zu optimieren.

4. Bewerten Sie die BenutzerfreundlichkeitStellen Sie sicher, dass die Plattform über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügt, damit Ihr Team ohne lange Einarbeitungszeit schnell mit der Erstellung von Anzeigen und Anzeigenmotiven beginnen kann.

5. Vergleichen Sie die PreisstufenSehen Sie sich alle verfügbaren Pläne an und berücksichtigen Sie mögliche Skalierungskosten, wenn Ihre Kampagnen oder Ihr Team wachsen.

6. Lesen Sie echtes Benutzer-FeedbackSehen Sie sich die Bewertungen auf G2 und Capterra an, um mehr über die Leistung, die Qualität des Kundensupports und mögliche Einschränkungen aus der Perspektive der Benutzer zu erfahren.

🔎 Wussten Sie schon? Eine solide Aktionsstrategie unterscheidet großartige Kampagnen von solchen, die schnell in Vergessenheit geraten.

Kampagnen schneller mit KI umsetzen

KI-Kampagnengeneratoren verändern die Spielregeln für Marketer. Sie helfen Ihnen dabei, Werbekampagnen schneller zu planen, zu erstellen und zu optimieren, Einzelziele intelligenter anzusprechen und dabei weniger Geld auszugeben. Benötigen Sie neue Werbekreationen? Mehrere Varianten? Plattformspezifische Anpassungen für soziale Medien? Diese Tools nehmen Ihnen die mühsame Arbeit bei der Erstellung von Anzeigen ab, damit Sie sich auf die großen Gewinne konzentrieren können.

Und wenn Sie alles an einem Ort verwalten möchten, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – sie vereint Projektmanagement, Erstellung von Inhalten, Zusammenarbeit und KI auf einer Plattform. Mit ClickUp Brain, Brain MAX und AI Agents können Sie Ihre Marketingkampagne vom Briefing bis zum Start durchführen, ohne jemals die Registerkarte wechseln zu müssen.

Probieren Sie ClickUp jetzt kostenlos aus und verwalten Sie Ihre Kampagnen auf intelligentere Weise.

Häufig gestellte Fragen

KI kann die Erstellung von Kampagnen erheblich beschleunigen, indem sie innerhalb weniger Minuten Anzeigentexte, Videoanzeigen, Social-Media-Beiträge und Anzeigenvorlagen generiert. Außerdem nutzt sie datengestützte Erkenntnisse, um die Ausrichtung zu optimieren, Anzeigenmotive zu personalisieren und die Klickraten im Laufe der Zeit zu verbessern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die stark auf manuelle Eingaben angewiesen sind, automatisieren KI-Marketingkampagnen-Generatoren die Erstellung von Inhalten, schlagen mehrere Anzeigenvarianten vor und verwenden Leistungsdaten, um Kampagnen plattformübergreifend zu optimieren.

KI kann verschiedene Kampagnentypen unterstützen, darunter Social-Media-Anzeigen, Display-Anzeigen, E-Mail-Marketingkampagnen, Video-Anzeigen und Multi-Channel-Aktionen für Produkteinführungen oder saisonale Verkäufe.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine klare Kampagnenbeschreibung, Details zur Zielgruppe, Markenrichtlinien und relevante Leistungsdaten aus früheren Kampagnen bereitstellen.

Verfolgen Sie Metriken wie Konversionsraten, Klickraten, Kosten pro Akquisition und Engagement-Levels vor und nach der Einführung des KI-Tools, um dessen Auswirkungen auf die Kampagnenleistung zu messen.