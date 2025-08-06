Otter AI Preise: Pläne, Features und Alternativen

Die sofortige Transkription und die KI-gestützte Echtzeit-Annotation von Otter AI haben ihm eine treue Anhängerschaft unter Teams, Studenten und Selbstständigen eingebracht. Es ist einfach und intuitiv zu bedienen. Außerdem bietet es durchsuchbare Meeting-Notizen.

Wenn Sie jedoch täglich Vorträge und Meetings transkribieren müssen, könnten Sie die Einschränkungen – wie Transkriptionslimits und fehlende Integrationen in den günstigeren Plänen – als frustrierend empfinden.

Sie müssen einen Plan wählen, der Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht, um die Features optimal nutzen zu können.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Preispläne von Otter AI vor – vom kostenlosen Tarif über Business- bis hin zu Enterprise-Plänen – und eine leistungsstärkere Alternative, mit der Sie Ihre Meetings und Workflows in einem Tool integrieren können. Ja, das ist ClickUp – die App, die alles für die Arbeit bietet

🧠 Wissenswertes: Die Transkription reicht bis ins alte Ägypten zurück, wo Schreiber Ereignisse auf Tafeln und Wänden dokumentierten. Diese Schreiber waren angesehene Persönlichkeiten, die von körperlicher Arbeit und Steuern befreit waren.

ClickUp vs. Otter AI für die Automatisierung von Meetings

Hier finden Sie einen direkten Vergleich der Funktionen von Otter AI und ClickUp AI Notetaker, bevor wir die Preise der einzelnen Tools untersuchen.

Feature Otter. ai ClickUp Transkription des Meetings ✅ Echtzeit-Transkription über OtterPilot in Zoom, Google Meet und Teams mit einer Genauigkeit von bis zu 95 %; Beschreibung der Sprecher; Erfassung von Folien ✅ Automatisch transkribierte Meeting-Notizen und Aufzeichnungen aus Ihren Zoom-, Google Meet- und Teams-Meetings in ClickUp Docs über den KI-Notizblock von ClickUp Extraktion von Aktionselementen ✅ „Takeaways“ erkennt automatisch Entscheidungen, Schlüsselthemen und Aktionselemente und hebt aufgabenrelevante Elemente hervor ✅ ClickUp AI Notetaker fasst Meetings zusammen, identifiziert Aktionspunkte und erstellt mithilfe von KI automatisch Aufgaben aus Meetings Aufgabenintegration ❌ Kein natives Aufgabenverwaltungssystem ✅ Nativ: Wandeln Sie Aktionselemente aus Transkripten/direkten Zusammenfassungen in ClickUp-Aufgaben um und fügen Sie sie sofort zu Workflows hinzu Zentralisierter Workspace ❌ In erster Linie eine Plattform für Transkriptionen und Zusammenfassungen; keine vollständige Arbeitsverwaltung (Dokumente, Dashboards, Aufgaben) ✅ Vollständig integrierte Arbeitsplattform (Aufgaben, Dokumente, Dashboards, Brain, Meetings) – alles in einer App für die Arbeit Meeting-Kontext in Aufgaben ❌ Transkripte und Zusammenfassungen befinden sich im Otter.ai-Workspace und müssen manuell exportiert werden, um sie mit Aufgaben zu verknüpfen ✅ Erstellen Sie bidirektionale Beziehungen, um ClickUp-Aufgaben direkt in ClickUp mit Meeting-Notizen zu verknüpfen Durchsuchbare Wissensdatenbank ✅ Robuste Suche: nach Stichwort, Sprecher, Datum; unterstützt Ordner und Team-Kanäle ✅ Einheitliche, KI-gestützte Unternehmenssuche in Ihren Aufgaben, dDocs, Notizen und Aufzeichnungen innerhalb von ClickUp (sogar in externen, verbundenen Apps) KI-gestützte Zusammenfassungen ✅ Erstellt Zusammenfassungen live und nach dem Meeting; Synchronisierung von Folien; Wortwolken und Extraktion von Schlüsselwörtern ✅ Zusammenfassungen innerhalb von Aufgaben, nächste Schritte, Thread-bezogene Kommentare und Antworten über ClickUp Brain und Autopilot Agents Ideal für Teams, die zuverlässige Live-Transkriptionen, durchsuchbare Transkripte und Zusammenfassungen benötigen; eigenständige Meeting-Intelligence Teams, die Meetings + Aufgaben + Ausführung auf einer Plattform mit KI wünschen, die Meeting-Ergebnisse an die Arbeit an einem zentralen Ort verknüpft

Was ist Otter AI?

über Otter AI

Otter AI ist ein intelligentes Tool für Transkriptionen und Notizen, das Ihre Meeting-Unterhaltungen in durchsuchbaren Text in Echtzeit umwandelt. Es wird häufig von Fachleuten, Studenten, Journalisten und Teams verwendet, die sich auf die Unterhaltung konzentrieren möchten, ohne sich mit Notizen herumschlagen zu müssen.

Diese Software für Transkription und Meeting-Management erfasst automatisch gesprochene Wörter, Namen der Sprecher und wichtige Highlights, sodass Sie wichtige Details leichter wiederfinden können. Außerdem erstellt sie Zusammenfassungen mit Aktionspunkten, sodass Sie mehr Zeit mit Ihrer eigentlichen Arbeit verbringen können, anstatt nach einer bestimmten Aussage aus dem letzten Meeting zu suchen.

Das Tool lässt sich in Meeting-Plattformen wie Zoom und Google Meet integrieren und ist damit ein praktischer Begleiter für Remote-Arbeit und virtuelle Zusammenarbeit.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Echtzeit-Transkription mit Sprechererkennung: Transkribieren Sie Interviews, Meetings und Vorträge mit hoher Genauigkeit und Sprechererkennung

KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen: Greifen Sie auf einen Greifen Sie auf einen KI-Dokumentenzusammenfasser für Ihre Meeting-Notizen zu

Synchronisierung von Sprache und Text: Verfolgen Sie die Wiedergabe von Live-Audio- und Videodateien synchronisiert mit dem Transkript, damit Sie jedes Wort im Kontext verstehen

Gemeinsame Notizen: Markieren, kommentieren und teilen Sie Transkripte mit Ihrem Team und verwandeln Sie Unterhaltungen in umsetzbare Dokumente

Integrationen: Verbinden Sie Otter mit Zoom, Google Meet, Dropbox und anderen Tools, um Ihren Workflow zu optimieren

Plattformübergreifender Zugriff: Verwenden Sie Otter im Web, auf iOS oder Android, um Transkripte von überall aus aufzuzeichnen und abzurufen

👀 Wussten Sie schon? Um das Engagement zu maximieren, sollten persönliche Meetings kurz gehalten werden, unter 45 Minuten oder idealerweise eine halbe Stunde. Referenten, die ihre Präsentationen kurz und prägnant halten (ca. 15 Minuten), können die Aufmerksamkeit ihres Publikums besser aufrechterhalten.

Otter AI-Preise

Die Preispläne von Otter AI bieten verschiedene Vorteile, und es ist wichtig zu wissen, wofür Sie bezahlen. Benötigen Sie alle Extras oder reicht Ihnen die kostenlose Basisversion? Gibt es Add-Ons, mit denen Sie Otter AI optimal nutzen können, ohne sich mit einem teuren Plan zu übernehmen?

Wir erklären Ihnen alles im Detail, damit Sie den besten Wert erhalten und keine bösen Überraschungen erleben.

Basis-Plan

Otter AI bietet einen kostenlosen Basisplan mit mehrsprachigen Transkriptionen, Sprechererkennung und mehr.

Schlüssel-Features

Transkribieren Sie Unterhaltungen in Meetings auf Englisch, Französisch und Spanisch

Identifizieren Sie Sprecher, ihre Sprechzeit und Schlüsselwörter in Unterhaltungen

Machen Sie sich Live-Notizen zu Meeting-Protokollen in Google Meet

Greifen Sie auf den Verlauf von Unterhaltungen, freigegebene benutzerdefinierte Vokabeln und die erweiterte Suche zu

Einschränkungen

Dieser Plan erlaubt maximal fünf Mitglieder im Workspace

Sie können jeweils nur ein Meeting transkribieren und haben Zugriff auf nur 20 Otter AI-Chats

Sie können nur auf die 25 letzten Unterhaltungen in Ihrem Verlauf zugreifen

Das Limit von 300 Minuten für monatliche Transkriptionen kann nicht übertragen werden und umfasst maximal 30 Minuten Transkription pro Unterhaltung

Die erweiterte Transkriptionssuche und die integrierte Live-Notizfunktion für virtuelle Meetings auf Zoom fehlen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit für die Meeting-Aufzeichnungen nicht anpassen

Preise

Free Forever

🔑 Für wen ist es geeignet: Studenten, Freiberufler und Solopreneure, die gelegentlich Meetings abhalten und nur zuverlässige Transkriptionsdienste benötigen, werden dies hilfreich finden.

Pro-Plan

Der Pro-Plan von Otter AI bietet deutlich mehr Transkriptionsminuten als der Basisplan. Allerdings verfügt er unter anderem nicht über die Funktion für Notizen in Echtzeit während des Zooms.

Schlüssel-Features

Zusätzlich zu den Features des Basic-Plans können Sie:

Automatisieren Sie die Zusammenfassung von Meetings mit Aktionselementen und einer Gliederung

Zugriff auf Android- oder iOS-Widgets und Siri-Verknüpfungen Support

Notizen freigeben , benutzerdefiniertes Vokabular festlegen, Sprecher mit Tags versehen und Teamkollegen Aufgaben zuweisen

Transkribieren Sie zwei Meetings gleichzeitig

Unbegrenzter Verlauf Ihrer Unterhaltungen

Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit an und überspringen Sie Stille, wenn Sie Aufzeichnungen von Meetings erneut ansehen

Einschränkungen

Sie erhalten weiterhin nur fünf Mitglieder pro Workspace oder Konto und müssen für jedes Mitglied separat bezahlen

Sie können keine unbegrenzte Anzahl von Audio- oder Videodateien von Drittanbietern importieren und transkribieren

Die Features zur Nutzungsanalyse und zur Bearbeitung von Zeitcodes fehlen

Das monatliche Limit für Transkriptionen ist zwar höher als beim Basisplan, aber immer noch auf 1.200 Minuten begrenzt, ohne Übertragungsmöglichkeit

Preise

16,99 $/Monat pro Benutzer

🔑 Für wen ist es geeignet: Startups, kleine Unternehmen und Agenturen mit einem kleineren Team und einer begrenzten Anzahl virtueller Meetings werden diesen Abonnement-Plan nützlich finden.

Business-Plan

Dieser Preisplan ist ideal für größere Teams, die häufig virtuelle Meetings abhalten und neben der Transkription noch weitere erweiterte Features in ihren KI-Tools für Meetings benötigen.

Schlüssel-Features

Zusätzlich zu allen Vorteilen des Pro-Plans erhalten Sie:

Importieren und transkribieren Sie unbegrenzt viele Audio- oder Video-Dateien automatisch aus Dropbox

Zugriff auf Live-Transkription über RTMP gegen Aufpreis

Zugriff auf Nutzungsanalysen mit priorisiertem Support

Synchronisieren Sie Cloud-Aufzeichnungen automatisch und greifen Sie auf integrierte Live-Notizen und Untertitel aus Zoom zu

Einschränkungen

Das maximale monatliche Limit für Transkriptionen ist auf 6.000 Minuten festgelegt

Sie können nur drei Meetings gleichzeitig aufzeichnen

Sie können den Otter AI-Meeting-Assistenten in virtuellen Meetings nicht umbenennen oder auf Single Sign-On (SSO) zugreifen

Preise

30 $/Monat pro Benutzer

🔑 Für wen ist es geeignet: Startups und mittelständische Unternehmen, die wöchentliche Meetings und virtuelle Kundengespräche abhalten und einen anpassungsfähigeren KI-Meeting-Assistenten benötigen, können diesen Plan in Betracht ziehen.

Enterprise-Plan

Otter AI bietet einen anpassbaren Plan für größere Unternehmen. Dieser Plan umfasst erweiterte Features wie die Integration mit Salesforce und HubSpot, Sicherheit auf Unternehmensniveau, HIPAA-Konformität und vieles mehr.

Schlüssel-Features

Importieren und transkribieren Sie unbegrenzt viele zuvor aufgezeichnete Audio- oder Video-Dateien

Videos von Zoom, Google Meet und MS Teams wiedergeben

Importieren Sie Vertriebserkenntnisse und synchronisieren Sie Notizen zu Kundengesprächen mit Salesforce mit Otter Sales Agent

Verwenden Sie Single Sign-On (SSO) für mehr Sicherheit

Exportieren Sie Transkriptionen in den Formaten MP3, TXT, PDF, DOCX und SRT in großen Mengen

Erhalten Sie Zugriff auf eine unternehmensweite Bereitstellung und einen dedizierten Customer Success Manager

Einschränkungen

Sie erhalten nur 6.000 Minuten pro Monat für Transkriptionen und können nur drei Meetings gleichzeitig transkribieren, genau wie beim Business-Plan

Das freigegebene benutzerdefinierte Vokabular ist ebenfalls limitiert

Sie benötigen mindestens eine Lizenz für 100 Benutzer, um auf die Single Sign-On-Funktion (SSO) zugreifen zu können

Preise

Benutzerdefinierte Preise

🔑 Für wen ist es geeignet: Unternehmen mit großen und vielfältigen Teams, die umfangreiche Transkriptionsdienste mit Tools für die Zusammenarbeit im Team benötigen

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings finden 12 % der Befragten Meetings überfüllt, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie für weitgehend unnötig. In einer weiteren Umfrage von ClickUp gaben 70 % der Befragten zu, dass sie gerne einen Ersatz oder einen Stellvertreter zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. Der integrierte KI-Notiznehmer von ClickUp kann Ihr perfekter Meeting-Stellvertreter sein! Lassen Sie die KI alle wichtigen Punkte, Entscheidungen und Aktionselemente erfassen, während Sie sich auf wertvollere Arbeit konzentrieren. Mit automatischen Meeting-Zusammenfassungen und der Unterstützung von ClickUp Brain bei der Erstellung von Aufgaben verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen – selbst wenn Sie nicht am Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

Ist Otter AI seinen Preis wert?

Es gibt keinen Mangel an KI-Transkriptionstools auf dem Markt. Ist Otter AI also Ihre Zeit, Ihr Geld und Ihren Aufwand wert?

Es bietet eine solide Balance zwischen Genauigkeit, Funktionen für die Zusammenarbeit und praktischen Integrationen. Sehen wir uns an, wie wertvoll es wirklich ist.

Vorteile der Preise von Otter AI

Hier sind die Eigenschaften, die Otter AI zu einer empfehlenswerten Transkriptionsplattform machen:

Free-Plan verfügbar: Kostenloser Zugriff auf grundlegende Transkriptions-Features für Einzelpersonen und kleine Teams (bis zu fünf Mitglieder)

Mehrere Preisstufen: Wählen Sie aus Plänen für Studenten, Fachleute und große Unternehmen

Ideal für mehrsprachige Transkriptionen: Transkribieren Sie Meetings in Englisch, Französisch und Spanisch mit Otter KI-Chat

Echtzeit-Zusammenarbeit: Kommentieren, markieren und geben Sie Notizen in Transkripten für Ihr Team frei

Plattformübergreifende Zugänglichkeit: Verwenden Sie Otter im Web, auf iOS und Android mit einer mobilen App für den Zugriff von unterwegs

Automatisierte Zusammenfassungen und Aktionselemente: Erhalten Sie sofortige Meeting-Zusammenfassungen, wichtige Highlights und Folgeaufgaben

Benutzerdefiniertes Vokabular: Fügen Sie branchenspezifische Begriffe und Namen hinzu, um eine genauere Transkription zu erhalten

Erweiterte Suche: Finden Sie Schlüsselstellen anhand von Sprechern, Zeitstempeln oder Stichwörtern in Ihrem Transkriptionsarchiv

👀 Wussten Sie schon? Die manuelle Transkription einer Stunde Audio kann etwa drei bis acht Stunden dauern, was die Effizienzsteigerung durch automatisierte Transkriptionstools deutlich macht.

Nachteile der Preise von Otter AI

Otter AI hat einige erhebliche Nachteile, die sich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis auswirken. Hier sind die wichtigsten:

Einschränkungen des Free-Plans: Nur 300 Minuten Transkription pro Monat und eine Begrenzung auf 30 Minuten pro Unterhaltung – zu restriktiv für häufige Meetings oder tägliche Vorlesungen; die Genauigkeit nimmt in lauten Umgebungen ebenfalls ab

Begrenzte Transkriptionszeit bei höheren Plänen: Selbst der Enterprise-Plan begrenzt die Nutzung auf 6.000 Minuten pro Monat und 4 Stunden pro Unterhaltung, ohne Übertragungsmöglichkeit

Höhere Kosten für bessere Features: Live-Zoom-Transkription, unbegrenzte Uploads und automatisierte Zusammenfassungen sind nur in den Business- oder Enterprise-Plänen verfügbar

Fehlende Kontrolle für Administratoren: Administrator-Tools und benutzerdefinierte Optionen sind auf höhere Tarife beschränkt, sodass kleinere Teams für den Zugriff ein Upgrade durchführen müssen

Fehlende erweiterte Features: Bearbeitbare Zeitcodes, KI-Tools für Vertriebsteams und CRM-Integrationen (wie Salesforce und HubSpot) sind im Enterprise-Plan gesperrt

Limitierte Anzahl gleichzeitiger Meetings: Es können nur drei Meetings gleichzeitig stattfinden, was für größere Teams mit sich überschneidenden Terminplänen möglicherweise nicht ausreichend ist

Warum Alternativen zu Otter AI in Betracht ziehen?

Otter AI ist beliebt, weil es sehr einfach zu bedienen ist und selbst im Free-Plan einige gute Transkriptionsdienste bietet. Es hat jedoch einige Nachteile, die einige Otter AI-Alternativen ausgleichen können.

Hier sind vier Einschränkungen, die Sie vor einer unternehmensweiten Bereitstellung berücksichtigen sollten:

Budgetbeschränkungen

Der Free-Plan von Otter AI bietet keine integrierten Zoom-Transkriptionen, keine Synchronisierung mit Dropbox und keine Nutzungsanalysen. Es gibt auch keine Add-On-Optionen, sodass Sie keine Features auswählen und zu Ihrem Plan hinzufügen können.

Die Premium-Features sind nicht billig, und selbst dann sind einige erweiterte Features wie Massenexporte, Domain-Erfassung und automatisierte Folienerfassung nur in den Business- und Enterprise-Plänen verfügbar.

Wenn Sie ein Einzelbenutzer oder ein kleines Team sind, zahlen Sie möglicherweise für Features, die Sie selten nutzen, oder wünschen sich, dass der Free-Plan Ihnen etwas mehr Spielraum bietet.

Wie ein G2-Rezensent es ausdrückt:

…Ohne die kostenpflichtige Version sind Sie in der Anzahl der Stunden, die Sie transkribieren können, eingeschränkt.

…Ohne die kostenpflichtige Version sind Sie in der Anzahl der Stunden, die Sie transkribieren können, eingeschränkt.

Transkription mit Limit

Die 300 Minuten für kostenlose Meeting-Transkriptionsdienste und das 30-Minuten-Limit für das Chatten sind wahrscheinlich einige der größten Hindernisse, um auf den Otter AI-Zug aufzuspringen.

Selbst die kostenpflichtigen Pläne haben ein Limit. Das maximale Transkriptionslimit von Otter AI von 6.000 Minuten für die Business- und Enterprise-Pläne kann für größere Unternehmen ebenfalls einschränkend sein, insbesondere wenn Sie regelmäßig mehrere Meetings abhalten.

Dieses Limit kann auch nicht mit einem Add-On erweitert werden. Außerdem können Sie maximal drei Meetings gleichzeitig aufzeichnen. Sie müssen also mehrere kostenpflichtige Konten einrichten, um den Transkriptionsprozess für mehr als drei Meetings zu implementieren.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass durchschnittlich 25 % der Meetings 8 oder mehr Teilnehmer umfassen. Wir haben außerdem festgestellt, dass ein Meeting durchschnittlich etwa 51 Minuten dauert. Diese großen Meetings können auf Organisationsebene zu mindestens 6 bis 8 Stunden kollektiver Meetingzeit pro Woche führen. Was wäre, wenn Sie das reduzieren könnten? ClickUp verändert die Kommunikation in Teams! Anstelle von langwierigen Meetings können Sie direkt innerhalb der Aufgaben mit Kommentaren, Anhängen, Sprachnotizen, Video-Clips und vielem mehr zusammenarbeiten – alles an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: Die globalen Teams von STANLEY Security sparen mit unserer App für alles rund um die Arbeit bereits mehr als 8 Stunden pro Woche bei Meetings und Updates!

Schlechte Authentifizierungsfunktionen in niedrigeren Tarifen

51 % der Unternehmen planen aufgrund steigender Datenverstöße mehr in Sicherheit zu investieren.

Diese Investition sollte sich auch auf Ihre Transkriptionstools erstrecken, da Sie in virtuellen Meetings wahrscheinlich vertrauliche Informationen besprechen werden.

Wenn Sie sich jedoch für den Basic- oder Pro-Plan angemeldet haben, erhalten Sie nur eine Authentifizierungs-App zum Schutz Ihrer Transkriptionsdaten. Der Business- und Enterprise-Plan bietet zusätzlich Sicherheit durch SMS-Authentifizierung.

Der größte Nachteil in Bezug auf die Sicherheitsfunktionen ist jedoch, dass SSO oder erweiterte Administratorsteuerungen nur im Enterprise-Plan verfügbar sind. Für kleinere Teams ist es fast unmöglich, für erweiterte Sicherheit zu bezahlen.

Eingeschränkte Integrationen im Free- und Pro-Plan

Otter AI funktioniert gut mit einigen wichtigen Plattformen wie Google Meet, Zoom und Dropbox, aber es gibt einige Einschränkungen. Wenn Sie beispielsweise den Basic- oder Pro-Plan nutzen, können Sie nicht auf die integrierte Live-Untertitelung für Zoom-Meetings zugreifen.

Möchten Sie Otter mit Ihrem CRM wie HubSpot oder Salesforce verbinden? Dann müssen Sie sich für den Enterprise-Plan anmelden. Dies kann ein echter Engpass für Teams sein, die Otter in einen größeren Tech-Stack integrieren möchten. Am Ende müssen Sie manuell zwischen den Tools wechseln, was den Zweck der automatischen Transkription zunichte macht.

Ein G2-Rezensent wies auch auf die mangelnde Integration im Business-Plan hin:

Ich würde mir wünschen, dass der Business-Plan mit HubSpot integriert werden könnte.

Ich würde mir wünschen, dass der Business-Plan mit HubSpot integriert werden könnte.

🧠 Wissenswertes: Im Durchschnitt sprechen Menschen 150 bis 170 Wörter pro Minute, was etwa viermal schneller ist als die durchschnittliche Tippgeschwindigkeit. Diese Diskrepanz unterstreicht den Wert von Transkriptionsdiensten für die effiziente Erfassung gesprochener Inhalte.

Die besten Alternativen zu Otter AI

Warum sich mit Transkriptionslimits und hohen Kosten begnügen, wenn andere Business-Tools mehr Flexibilität, Features und Wert bieten?

Lernen Sie ClickUp kennen, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Es handelt sich um eine zentralisierte Plattform, die die Transkription von Meetings automatisiert, einen KI-Meeting-Assistenten bietet, der Ihre Meeting-Notizen zusammenfasst und Aktionspunkte in Aufgaben umwandelt, und Ihre Meeting-Agenda und -Protokolle in einem kollaborativen Workspace organisiert.

Ein Kunde erklärt, warum ClickUp sich hervorragend für die Verwaltung Ihrer Meetings eignet:

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Erledigungen zu führen.

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Erledigungen zu führen.

Schlüssel-Features

Während Otter AI sich ausschließlich auf Transkription und Zusammenfassung konzentriert, erweitert ClickUp das Erlebnis, indem es Ihre Meetings in organisierte, nachverfolgbare Ergebnisse umwandelt.

Hier sind einige der besten Features:

ClickUp AI Notizbuch

Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker genaue Transkriptionen mit Sprecherbeschreibungen, Zusammenfassungen, Aufzeichnungen und Aktionselementen, die übersichtlich in einem einzigen Dokument aufgelistet sind

ClickUp AI Notetaker ist ein intelligenter Notiznehmer, der sich in Ihre Anrufe einklinkt, um Meetings aufzuzeichnen, zu transkribieren und zu verarbeiten (natürlich nur mit Ihrer Berechtigung!). Egal, ob Sie als Student mehrere Vorlesungen gleichzeitig jonglieren oder als Team mehrere Client-Anrufe verwalten – mit Notetaker haben Sie immer präzise, strukturierte Notizen, ohne jemals einen Stift in die Hand nehmen zu müssen.

Es bietet Sprecheridentifizierung, Zeitstempel und automatische Erkennung von Aktionspunkten und wichtigen Entscheidungen und liefert nach jeder Sitzung übersichtliche, organisierte Meeting-Zusammenfassungen in Ihren ClickUp-Posteingang. Sie können diese Notizen, die für jedes Meeting als separate ClickUp-Dokumente hinzugefügt werden, ganz einfach durchsuchen, um wichtige Punkte erneut aufzurufen oder zu verfolgen, was noch zu tun ist.

Hier sind die Gründe, warum dieser Redditor den KI-Notizblock von ClickUp empfiehlt:

via Reddit

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die manuellen Aufwand oder kostenpflichtige Upgrades für grundlegende Features erfordern, ist ClickUp AI Notetaker als budgetfreundliches Add-On erhältlich. Es bietet professionelle Transkriptionen ohne Premium-Preise und macht die Dokumentation von Meetings nicht nur mühelos, sondern auch äußerst erschwinglich.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ist die weltweit umfassendste KI für die Arbeit und das Herzstück von ClickUp.

Es verbindet Erkenntnisse aus Ihrem gesamten Workspace und verwandelt verstreute Informationen in verwertbares Wissen. Stellen Sie es sich als Schreibassistent, Projektassistent, Wissensassistent und Meeting-Assistent in einer kontextbezogenen KI-Plattform vor.

Im Gegensatz zu Otter AI, wo erweiterte Features wie KI-Zusammenfassungen und intelligente Suche hinter komplexen, kostspieligen Preisstufen versteckt sind, ist Brain ein kostengünstiges Add-On für jeden kostenpflichtigen Plan – und Sie können es kostenlos testen.

Extrahieren Sie mit ClickUp Brain Antworten, Entscheidungen und Aktionselemente aus Ihren Meeting-Notizen

Es fasst automatisch Ihre Meeting-Notizen und asynchrone Diskussions-Threads zusammen, identifiziert wichtige Entscheidungen und extrahiert Follow-ups innerhalb derselben Plattform, in der Sie Ihre Arbeit verwalten.

Markieren Sie einfach einen beliebigen Text in Ihren Meeting-Protokollen in ClickUp Docs, und Brain wandelt ihn sofort in ClickUp-Aufgaben um. Mit der KI-Funktion „Zuweisen“ können Sie sogar Regeln für die Automatisierung dieser Aufgabenverteilungen festlegen, basierend auf den Stärken und Fachgebieten Ihrer Teammitglieder.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Geschäftseinblicke im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Sie müssen eine bestimmte Entscheidung aus dem Meeting der letzten Woche finden? Fragen Sie einfach ClickUp Brain. Es kann Fragen basierend auf den Inhalten Ihres Workspace beantworten, Lücken in Ihren Meeting-Agendas identifizieren und eine zentrale Wissensdatenbank für Aufgaben, Dokumente und Diskussionen erstellen.

Sie müssen nicht mehr lange Transkripte durchforsten, um ein einzelnes Detail manuell zu finden – alles ist in Sekundenschnelle durchsuchbar und zugänglich.

Darüber hinaus kann ClickUp Brain sogar die Kommunikationsmuster Ihres Teams analysieren und Verbesserungsvorschläge unterbreiten, damit Sie in zukünftigen Meetings noch effektiver zusammenarbeiten können. Dieses eine Feature kann Ihre gesamte Kommunikation innerhalb von Meetings und darüber hinaus mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung strukturieren.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain ist nicht nur nach Meetings nützlich. Verwenden Sie es innerhalb des ClickUp-Kalenders, um Meetings mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zu planen und eine Meeting-Agenda zu erstellen. Lust auf mehr Abenteuer? Probieren Sie die Planung von Meetings mit Sprachbefehlen über die ClickUp Brain MAX Desktop-App aus! Planen Sie Meetings mit natürlicher Sprache mithilfe des KI-gestützten Kalenders von ClickUp

ClickUp-Dokumente

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an ClickUp-Dokumenten zusammen

Sobald der KI-Notizbuchhalter Ihre Notizen erfasst hat, können Sie Ihre Pläne in ClickUp-Dokumenten planen, diskutieren, bearbeiten und ausführen.

Dokumente bieten einen dynamischen und kollaborativen Space, in dem Ihr gesamtes Team Meeting-Diskussionen leicht entschlüsseln und Umsetzungsstrategien planen kann. Mit ClickUp Assign Comments können Sie Teamkollegen mit Tags versehen und Entscheidungen mit nur wenigen Klicks in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle, um Details Ihrer Meetings ganz einfach nachzuverfolgen

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Ihre KI-generierten Transkripte in etwas zu verwandeln, das Ihr gesamtes Team tatsächlich nutzen kann? Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle ist genau das Richtige für Sie.

Es bietet Ihnen einen übersichtlichen, kollaborativen Space, in dem Sie alles festhalten können, von Teilnehmernamen und Tagesordnungen bis hin zu wichtigen Erkenntnissen und Aktionspunkten – direkt in einem ClickUp-Dokument.

Das Beste daran? Da es in ClickUp integriert ist, können Sie sofort Folgeaufgaben zuweisen, Links zu relevanten Dokumenten erstellen und sicherstellen, dass jeder weiß, wofür er verantwortlich ist. Sie müssen sich nicht mehr den Kopf zerbrechen, wer was zu erledigen hat. So machen Sie Ihre Meetings auf einfache Weise produktiver und transparenter.

ClickUp Clips

Transkriptionen sind nicht immer ausreichend. Für Teams, die den vollständigen Kontext benötigen, bieten ClickUp Clips eine Videoaufzeichnung Ihrer Meetings und Bildschirmaktivitäten direkt innerhalb der Plattform. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihren KI-Notiztaker zu einem Meeting schicken, das Sie aufzeichnen möchten.

Meetings mit ClickUp Clips aufzeichnen

Diese Video-Clips können in Ihre ClickUp-Aufgaben, Dokumente und Chats eingebettet werden und bieten so eine vollständige visuelle Referenz neben Ihren Transkripten – etwas, das Otter AI nicht nativ unterstützt.

ClickUp-Integrationen

Eines der Hauptprobleme von Otter AI ist, dass es nur eine begrenzte Integration bietet, die in den niedrigeren Tarifen nicht einmal verfügbar ist. Mit ClickUp haben Sie solche Probleme nicht.

Synchronisieren Sie Ihre gesamte Technologie mit ClickUp-Integrationen

Mit ClickUp-Integrationen können Sie Ihre Arbeit mit über 1.000 beliebten Tools synchronisieren, darunter Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, selbst wenn Sie unseren kostenlosen Plan nutzen. Die Plattform lässt sich auch mit HubSpot, Salesforce und anderen CRMs integrieren, sodass Erkenntnisse aus Ihren Vertriebsmeetings automatisch in Ihrem Vertriebs-Tool erfasst werden.

Auf diese Weise haben Sie einen zentralen hub für die Verwaltung aller Aspekte Ihres Workflows.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um nach jedem Meeting Feedback zu sammeln und so die Meinung Ihres Teams darüber zu erfahren, wie produktiv das Meeting war und was getan werden könnte, um es effizienter zu gestalten.

Warum ClickUp für die meisten Teams besser ist als Otter AI

ClickUp ist eine überzeugende Alternative zu Otter AI, da es Meeting-Notizen, Aufgaben und Projektmanagement auf einer einzigen Plattform zentralisiert.

Im Gegensatz zu Otter können Sie damit Meeting-Notizen aufzeichnen, transkribieren und in umsetzbare Aufgaben umwandeln, ohne mehrere Tools jonglieren zu müssen oder Ihr Budget zu sprengen. Mit kostengünstigen KI-Add-Ons und einem kostenlosen Plan mit unbegrenzten Meetings und Integrationen bietet ClickUp einen unschlagbaren Wert im Vergleich zu den komplexen Preisplänen von Otter AI.

Übersicht über die Preise

ClickUp bietet mehrere Preispläne für unterschiedliche Teamgrößen und Budgets. Hier finden Sie eine Übersicht über die Abonnements:

Transkribieren Sie Ihre Meetings präzise und ohne Limits mit ClickUp

Otter AI eignet sich hervorragend für die Transkription und Zusammenfassung von Meetings, aber nur, solange Sie es nicht zu häufig verwenden müssen. Die Begrenzung der Dauer der Transkription, die hinter hohen Tarifen versteckten erweiterten Features und die eingeschränkten Integrationsmöglichkeiten könnten Sie nach einer Alternative suchen lassen.

ClickUp geht mit flexiblen Add-Ons, präzisen Transkriptionen und kollaborativen Arbeitsbereichen über diese Einschränkungen hinaus. Es ist eine hervorragende Alternative zu Otter AI für Teams, die Meeting-Notizen automatisieren und direkt in ihren Workflow integrieren möchten.

Die Features AI Notetaker und ClickUp Brain gehen über einfache Transkription hinaus und bieten umsetzbare Erkenntnisse und nahtloses Aufgabenmanagement. Es ist außerdem mit mehreren Vorlagen und Ansichten hochgradig anpassbar und lässt sich nahtlos in beliebte Tools für Meetings und Produktivität integrieren.

Worauf warten Sie noch? Vergessen Sie Vokabelhefte und Transkriptionen und melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!