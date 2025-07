Kostenlose Vorlagen für Design Thinking-Workshops für gemeinsame Sitzungen

Haben Sie schon einmal eine Brainstorming-Sitzung geleitet, die eher wie ein chaotisches Durcheinander als wie ein produktiver Workshop wirkte? Viele Teams haben aufgrund mangelnder Struktur und Zusammenarbeit Schwierigkeiten, kreative Ideen in umsetzbare Lösungen zu verwandeln.

🔎 Wussten Sie schon? 60 % der Mitarbeiter geben an, dass sie sich innovativer fühlen, wenn Teams zusammenarbeiten und aufeinander abgestimmt sind.

Hier kommen Vorlagen für Design Thinking-Workshops ins Spiel. Diese vorgefertigten Rahmenkonzepte helfen Organisatoren dabei, Teams zielorientiert durch den Design Thinking-Prozess zu führen. Betrachten Sie sie als Ihren Fahrplan für innovative und kollaborative Problemlösungen.

Ganz gleich, ob Sie ein Problem eines Kunden lösen, ein Produkt verbessern oder einen Service neu konzipieren möchten – mit einer soliden Vorlage stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder Ihres Teams aufeinander abgestimmt, engagiert und fokussiert sind.

Erfahren Sie, was Vorlagen für Design Thinking-Workshops sind, wie Sie eine Vorlage auswählen und welche Vorlagen Sie sich ansehen sollten, um Ihren Plan für einen Design Thinking-Workshop zu skizzieren.

Was sind Vorlagen für Design Thinking-Workshops?

Vorlagen für Design Thinking-Workshops sind vorstrukturierte Leitfäden, die Teams dabei helfen, mithilfe der Design Thinking-Methodik kollaborative, lösungsorientierte Sitzungen durchzuführen.

Sie unterteilen den Prozess in überschaubare Schritte, sodass Teams Probleme tiefgreifend verstehen, effektiv Ideen entwickeln und zielgerichtete Prototypen erstellen können.

Zu den Standardelementen gehören:

Empathie-Mapping: Verstehen Sie die Bedürfnisse, Emotionen und Probleme der Benutzer, um Einblicke in ihre Erfahrungen zu gewinnen. Empathie-Mapping hilft dabei, den Workshop auf die Herausforderungen der Kunden auszurichten

Problemdefinition: Definieren Sie das Kernproblem, das Sie angehen möchten. Dies hilft Ihnen, die Strategie in die richtige Richtung zu lenken

Ideenfindungs-Tools: Nutzen Sie strukturierte Impulse und kreative Übungen, um Ideen zu generieren und Innovationen zu fördern

Prototyping-Bereich: Visualisieren und erstellen Sie einfache, testbare Modelle. Prototyping erweckt Visionen zum Leben und hilft dabei, Verbesserungen zu identifizieren

Feedback-Schleife: Sammeln Sie Erkenntnisse durch Überprüfungen und Diskussionen, um Verfeinerungen und Verbesserungen zu unterstützen

Timeboxes: Weisen Sie jeder Aktivität eine bestimmte Zeit zu. So bleibt der Aufwand des Teams fokussiert und abgestimmt

18 Kostenlose Beispiele für Vorlagen für Design Thinking-Workshops für Innovation

Vorlagen für Design Thinking-Workshops sorgen dafür, dass das Team fokussiert, engagiert und produktiv bleibt und chaotische Diskussionen in strukturierte Innovationen umgewandelt werden.

Hier finden Sie einige der besten Beispiele für Vorlagen für Design Thinking-Workshops, mit denen Ihr Team kreative Ideen entwickeln, reale Probleme lösen und Kundenbedürfnisse besser verstehen kann:

1. Vorlage für ClickUp-Workshop-Agenda

Kostenlose Vorlage Legen Sie messbare Ergebnisse fest und fügen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Workshop-Agenden entsprechende Aufgaben hinzu

Die Durchführung eines erfolgreichen Design Thinking-Workshops erfordert eine sorgfältige Planung und Organisation von allem, von den Zielen und Referenzmaterialien bis hin zu den Teilnehmern.

Die ClickUp-Vorlage für Workshop-Agenden bietet ein strukturiertes Format, das die Planung einer effektiven Design-Thinking-Workshop-Agenda erleichtert.

Mit den leistungsstarken Design-Tools von ClickUp, die speziell für kreative Teams entwickelt wurden, können Sie außerdem die Zusammenarbeit verbessern und die kreative Produktivität insgesamt steigern – alles an einem Ort. Auf diese Weise kann sich Ihr Team weniger auf logistische Aufgaben konzentrieren und mehr auf die Bereitstellung innovativer, benutzerorientierter Lösungen.

Das wird Ihnen gefallen:

Listen Sie die relevanten Details zum Workshop in einem tabellarischen Format auf

Visualisieren Sie die Zeitleiste der Aktivitäten im Workshop mit der Board-Ansicht

Erwähnen Sie den Moderator und die Teilnehmer, um sie zu benachrichtigen und das Team auf dem Laufenden zu halten

Notieren Sie, ob das Meeting aufgezeichnet werden muss, und erstellen Sie eine Liste mit den wichtigsten Informationsquellen

Erstellen Sie eine Zeitleiste mit den durchzuführenden Aktivitäten und einer kurzen Erläuterung

Verfolgen Sie Fortschritte ganz einfach mit Benachrichtigungen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Automatisierungen, KI und vielem mehr

🔑Ideal für: Moderatoren, UX-Designer, Produktteams und Pädagogen, die nach einer strukturierten Methode zur Organisation von Design Thinking-Workshops suchen.

💡Profi-Tipp: Möchten Sie in jeder Phase des Design-Thinking-Prozesses ein effizientes Brainstorming sicherstellen? Entdecken Sie diese Design-Thinking-Tools, um Ihre Ideen effektiv zu entwickeln und umzusetzen.

2. Vorlage für die Anmeldung zu einem virtuellen ClickUp-Workshop

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie Teilnehmerinformationen und planen Sie mit der Vorlage „Anmeldung für virtuellen Workshop“ von ClickUp

Suchen Sie nach einer strukturierten Möglichkeit, die Daten der Workshop-Teilnehmer zu verwalten und effektiv zu planen? Die Vorlage für die Registrierung für virtuelle Workshops von ClickUp optimiert die Planung und Organisation mit anpassbaren Feldern und einem strukturierten Format.

Sie können benutzerdefinierte Anmeldeformulare für Workshops mit Fragen zu den Teilnehmern, spezifischen Problemen und vielem mehr erstellen, um alle erforderlichen Details von jedem Teilnehmer zu erfassen.

Mit dieser Vorlage können Sie auch Umfragen nach dem Workshop versenden und die Antworten analysieren, um Verbesserungspotenziale und erfolgreiche Maßnahmen zu identifizieren.

Das wird Ihnen gefallen:

Passen Sie Anmeldeformulare an, um bestimmte Details von Teilnehmern zu erfassen

Senden Sie automatisch Bestätigungs-E-Mails an alle Teilnehmer, sobald diese das Formular absenden

Organisieren Sie die Kontaktdaten und Adressen der Teilnehmer an einem Ort, damit Sie sie schnell zur Hand haben

Fügen Sie die Details des Anmeldeformulars neben dem Teilnehmer in der Registerkarte „Beschreibung“ ein

Erwähnen Sie Fragen des Teams neben der Liste, damit nichts übersehen wird

Kategorisieren Sie die Einträge im Formular in Neuanmeldungen, Teilnahmen und Nichtteilnahmen

🔑Ideal für: Organisatoren, die die Details der Teilnehmer des virtuellen Workshops bequem erfassen möchten.

3. Vorlage für ein Anmeldeformular für ClickUp-Workshops

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie Formulare und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für Workshop-Anmeldeformulare

Die Vorlage für das ClickUp-Workshop-Anmeldeformular sorgt für einheitliche Informationen, die von den Workshop-Teilnehmern erfasst werden.

Damit können Sie Formulare erstellen, die auf die Anforderungen des Ereignisses zugeschnitten sind, z. B. Berufsbezeichnung, E-Mail-Adresse für die Arbeit und relevante Ideen oder Fragen, sodass alle erforderlichen Informationen von den Teammitgliedern erfasst werden.

Die Details werden automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen, sodass manuelle Arbeit und Fehler vermieden werden.

Ein solcher Bewerbungsprozess auf Basis des Design Thinking-Ansatzes stellt sicher, dass das richtige Team aus gleichgesinnten Personen für die Brainstorming-Sitzung zusammengestellt wird.

Das wird Ihnen gefallen:

Behalten Sie mit der Teilnehmerlistenansicht den Überblick über alle Bewerber und ihren aktuellen Status

Kategorisieren Sie die Teilnehmer nach Workshop-Phasen, z. B. Ideenfindung, Prototypentwicklung und mehr

Sammeln Sie Details wie den Titel der Position, das Unternehmen und die Kontaktdaten der Teilnehmer mit der Ansicht „Workshop-Anmeldeformular“

Verfolgen Sie den Fortschritt der besprochenen Ideen mit Kommentaren, KI und Automatisierung

Markieren Sie den Status von Bewerbern als „neue Bewerbung“, „in Prüfung“, „Zahlung“, „abgelehnt“ und „genehmigt“

🔑Ideal für: Moderatoren und Teams, die die Teilnehmerdetails eines Design Thinking-Workshops organisieren möchten.

4. Vorlage für ClickUp-Schulungsrahmen

Kostenlose Vorlage Legen Sie Ziele fest, organisieren Sie Workshop-Materialien und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für Schulungsrahmen

Mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsrahmen wird die Planung, Strukturierung und Verwaltung von Design-Thinking-Workshops zum Kinderspiel

Sobald Sie das Ziel des Design Thinking-Workshops festgelegt haben, hilft Ihnen die Vorlage dabei, das Material, die Teammitglieder und die Zeitleiste für den Workshop nahtlos zu organisieren.

Verfolgen Sie den Fortschritt und bewerten Sie die Effektivität mit wiederkehrenden Aufgaben und planen Sie die Zeitleiste des Workshops vom Brainstorming über die Ideenfindung bis hin zur Umsetzung und zum Testen.

Das wird Ihnen gefallen:

Kategorisieren Sie jede Idee des Workshops anhand des Status, z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Muss überprüft werden“, „Aktiv“ und „Abgeschlossen“

Gruppieren Sie die Workshop-Materialien nach Dateitypen, z. B. Dokumente und Arbeitsblätter

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern die Aufgaben für den Workshop zu oder versenden Sie eine Einladung per E-Mail

Fügen Sie die relevanten Materialien für jede durchzuführende Aktivität als Anhang hinzu

Organisieren und verfolgen Sie den Fortschritt jeder Schulungsaufgabe mit der Schulungslistenansicht

🔑Ideal für: Teams und Pädagogen, die ein strukturiertes Format suchen, um Teilnehmer, Aktivitäten und Ressourcen eines Design Thinking-Workshops zu organisieren.

➡️ Lesen Sie auch: Die beste Online-Software für Mitarbeiterschulungen

5. Vorlage für Notizen für ClickUp-Trainer

Kostenlose Vorlage Planen Sie Design Thinking-Sitzungen und dokumentieren Sie wichtige Punkte mit der ClickUp-Vorlage „Trainer-Notizen“

Sorgen Sie für Konsistenz bei der Planung und Organisation von Design Thinking-Workshops mit der ClickUp Trainer Notes Template. Mit speziellen Abschnitten für jede Aktivität und einer Zeitleiste für den Workshop stellt die Vorlage sicher, dass alle notwendigen Details an einem Ort sind, sodass nichts übersehen wird.

Fügen Sie benutzerdefinierte Attribute hinzu, um Ihre Schulungsnotizen zu verwalten und den Fortschritt in jeder Schulungssitzung einfach zu visualisieren. Durch das Einfügen von Bildern und Symbolen wird das Dokument optisch ansprechender und das Format bleibt übersichtlich.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie eine Liste mit Aktivitäten von der Ideenfindung bis zum Testen, zusammen mit einer kurzen Beschreibung und der Dauer

Legen Sie die Ziele, Schlussfolgerungen und Zusammenfassungen des Workshops fest, damit Sie schnell darauf zurückgreifen können

Organisieren und visualisieren Sie die verschiedenen Themen, die Sie behandeln werden, mithilfe der Board-Ansicht

Beziehen Sie die Erkenntnisse aus den Workshops und deren Beitrag zur Produktverbesserung mit ein

Geben Sie den Organisatoren und Moderatoren produktives Feedback für Verbesserungen

🔑Ideal für: Trainer und Pädagogen, die ein strukturiertes Dokument benötigen, um die Zeitleiste, Ziele, Lerninhalte und Feedback des Workshops aufzulisten.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Design-Feedback-Tools für kreative Teams

6. ClickUp-Vorlage für Design-Ideenfindung

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie Ideen, organisieren Sie sie und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für Design-Ideenfindung

Um eine nahtlose Zusammenarbeit und Arbeit zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Produktidee mit allen Mitgliedern des Teams übereinstimmt. Die ClickUp-Vorlage für die Designideenfindung erleichtert das gemeinsame Brainstorming und die Strukturierung von Ideen in Ihrem Team.

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, um Ideen zu sammeln und Inhalte zu erstellen, indem Sie diese Whiteboard-Vorlage verwenden. Die Vorlage sorgt für eine effektive Ideenfindung, von der Konzeptentwicklung bis zur Eingrenzung der Ideen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Legen Sie die Schätzungen für die Zeitleiste fest und nutzen Sie die Automatisierung, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten rechtzeitig abgeschlossen werden.

Das wird Ihnen gefallen:

Kategorisieren Sie die Ideen nach Produkt, Prozess und Personen und erwähnen Sie den Eigentümer der Idee

Stellen Sie die verschiedenen Aspekte Ihres Designs visuell in der Ansicht „Design-Ideenfindungsdiagramm“ dar

Organisieren Sie Ideen mit Haftnotizen und farbigen Codes nach Kategorien, um die Navigation zu vereinfachen

Verwenden Sie Verbindungselemente und Flussdiagramme, um Prozesse und Beziehungen zwischen Ideen auf einer Karte darzustellen

Fügen Sie Bilder und Website-Karten hinzu, um den Ideen einen Kontext zu geben

Wählen Sie Ideen aus, wandeln Sie sie in Aufgaben um und weisen Sie diese dem Team zu

🔑Ideal für: Teams, die gemeinsam Ideen sammeln und organisieren möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Vorlagen und Techniken für Brainstorming

7. ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ideen, legen Sie Prioritäten fest und stimmen Sie Teams mit der ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage ab

Erleben Sie Chaos, Verwirrung und viel Hin und Her bei der Organisation von Design Thinking-Workshops? Dann sollten Sie die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage in Betracht ziehen, die entwickelt wurde, um Komplexität zu beseitigen und die Zusammenarbeit im Team nahtlos zu gestalten.

Das Whiteboard-Format der Vorlage erleichtert es dem Team, so viele Ideen wie möglich zu präsentieren und mit den Teamkollegen zu brainstormen.

Mit Haftnotizen, Bildern, Website-Karten, Formen und Textfeldern können Sie Kategorien für jede Idee erstellen. Darüber hinaus erleichtern farbcodierte Boxen und Notizen die Navigation, und Verbindungselemente vereinfachen die Definition von Beziehungen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie die Team Work Canvas-Ansicht , um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ideen zu sammeln

Ideen in Aufgaben umwandeln, um eine zeitnahe Fertigstellung sicherzustellen

Fügen Sie Unteraufgaben und Checklisten mit Abhängigkeiten hinzu, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu und legen Sie Fristen fest, damit alles im Plan bleibt

Betten Sie Tools wie Google Tabellen, Docs, Figma und Websites ein, um fehlerfrei auf Daten zuzugreifen

🔑Ideal für: Teamleiter und Kreative, die Aufgaben für das gesamte Team organisieren und die rechtzeitige Erreichung der Ziele sicherstellen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Wie man einen Design-Brief schreibt

8. ClickUp-Vorlage für eine Empathie-Karte auf dem Whiteboard

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie Kundenerkenntnisse und organisieren Sie Ihre Recherchen mit der Whiteboard-Vorlage „Empathie-Karte“ von ClickUp

Das Verstehen von Kundenbedürfnissen und das Aufeinanderabstimmen von Ideen und Prozessen kann kompliziert sein, aber nicht mit einem organisierten Format wie der ClickUp Empathy Map Whiteboard-Vorlage.

Die Vorlage hilft Teams dabei, die Probleme Ihrer Kunden zu brainstormen und für eine nahtlose Analyse zu kategorisieren. Verwenden Sie außerdem Haftnotizen und Textfelder, um alle relevanten Informationen und Kundenerfahrungen hinzuzufügen.

Planen Sie die Fragen an die Benutzer, analysieren Sie Muster und diskutieren Sie Ideen mit dem Team, um die richtige Lösung zu finden – alles an einem Ort.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie anhand der gestellten Fragen und der analysierten Trends ein Kundenprofil

Listen Sie die Antworten und Ideen in der Board-Ansicht auf, um Muster zu erkennen

Kategorisieren und fügen Sie Attribute hinzu, um Ihre Kundenerkenntnisse zu verwalten und Kundendaten einfach zu visualisieren

Generieren Sie Lösungen und wandeln Sie diese in Aufgaben um, damit nichts übersehen wird

Legen Sie Prioritäten fest, weisen Sie Aufgaben zu und fügen Sie Kommentare hinzu, um eine effektive Planung zu gewährleisten

🔑Ideal für: UX-Designer und Produktteams, die nach einem Tool suchen, um Kundenprobleme zu bewerten und Lösungen zu entwickeln.

9. ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Forschungsdaten und erstellen Sie eine Zielgruppe mit der ClickUp-Vorlage „Benutzerpersönlichkeit“

Um innovative Lösungen zu entwickeln, müssen Sie die Präferenzen Ihrer idealen Kunden verstehen. Die ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile hilft Ihnen dabei, dieses ideale Profil zu erstellen.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt einführen oder ein bestehendes verbessern möchten, mit dieser Vorlage lassen sich Kundenbedürfnisse nahtlos definieren.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie eine Liste mit Geschichten, Motivationen, Herausforderungen, Erwartungen und anderen wichtigen Kundendetails und ergänzen Sie diese mit einem Bild

Fügen Sie unterstützende Fakten und Informationen hinzu, um Lösungen zu identifizieren

Erstellen Sie farbcodierte Kategorien, um Informationen leicht verständlich und auffindbar zu machen

Brainstormen Sie Lösungen und listen Sie Antworten neben der Persona auf

Integrieren Sie Aufgabenmanagement, um sicherzustellen, dass Ideen effektiv umgesetzt werden

🔑Ideal für: Marketer und Produktteams, die einen strukturierten Ansatz für die Erstellung von Kundenprofilen suchen.

10. ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flows

Kostenlose Vorlage Identifizieren Sie Schwachstellen und schaffen Sie eine intuitive Benutzererfahrung mit der ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flows

Mit der ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flows lassen sich Benutzer-Flows nahtlos visualisieren.

Die Vorlage hilft Ihnen zu verstehen, wie Benutzer mit Ihrem Produkt oder Ihrer Website interagieren, und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.

Teams können diese Vorlage verwenden, um alle auf dem gleichen Stand zu halten, wenn es darum geht, Benutzerreisen zu visualisieren und das Kundenerlebnis zu optimieren.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie Konnektoren, um jeden Schritt des Benutzer-Flows auf dem Whiteboard zu definieren

Fügen Sie Bilder und Symbole hinzu, um eine Benutzerreise-Karte zu erstellen

Erstellen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Benutzerreise

Legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, um den Benutzer-Flow regelmäßig zu aktualisieren

Fügen Sie Schritte als Aufgaben hinzu und weisen Sie sie den entsprechenden Mitgliedern des Teams zu

🔑Ideal für: UX-Designer, Marketer und Produktteams, die die Benutzerreise verbessern möchten.

🧠 Wissenswertes: Das menschliche Gehirn benötigt nur 13 Millisekunden, um Bilder zu verarbeiten, und verarbeitet Bilder 60.000 Mal schneller als Textformate.

11. ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie Feedback und wenden Sie Design-Thinking-Ideen mit der ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien an

Der effektivste Weg, um Dienstleistungen zu verbessern, besteht darin, Kundenfeedback zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Organisation der Rückmeldungen ist jedoch komplex und kann in zahlreichen Chats leicht untergehen.

Die ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien bietet eine nahtlose Struktur für jeden Schritt, vom Sammeln von Feedback über dessen Organisation bis hin zur Lösungsfindung.

Auf diese Weise kann Ihr Team rohes Feedback in umsetzbare Verbesserungen umwandeln, die dringendsten Probleme priorisieren und die Benutzererfahrung kontinuierlich mit Klarheit und Effizienz verbessern.

Das wird Ihnen gefallen:

Listen Sie die Quelle – Umfrage oder Interview – zusammen mit den Kontaktdaten des Kunden auf

Kategorisieren Sie die Benutzertypen nach Beruf und Altersgruppe, um die Nachverfolgung zu vereinfachen

Definieren Sie Forschungsschritte als „Neuer Eintrag“, „Validierung“, „Analyse“, „Empfehlung“, „Verworfen“ und „Geschlossen“

Verfolgen Sie den Fortschritt von Benutzerstudien mit der Ansicht „Forschungsprozess“

Priorisieren Sie Probleme und erstellen Sie umsetzbare Aufgaben mit der Ansicht „Maßnahmen erforderlich“

Legen Sie für jedes identifizierte Problem die richtige Vorgehensweise fest

🔑Ideal für: UX-Designer und Produktteams, die Einblicke in die Kundenerfahrung gewinnen und Lösungen brainstormen möchten.

12. Vorlage für Usability-Tests von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Benutzertestsitzungen und verfolgen Sie Fortschritte mit der Vorlage für Usability-Tests von ClickUp

Möchten Sie Usability-Tests durchführen? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Usability-Tests, mit der Sie den gesamten Prozess nahtlos verwalten und das Feedback organisieren können, um effiziente Lösungen zu finden.

Definieren Sie die Schritte, die Benutzer für „ “ effiziente Usability-Tests des gewünschten Features befolgen sollten, und bitten Sie sie, Feedback zu geben oder Screenshots hinzuzufügen. Fügen Sie für jeden Schritt einen Abschnitt „Über mich“ und Feedback-Abschnitte hinzu.

Mit dieser Whiteboard-Vorlage können Sie wichtiges Feedback sammeln, um Angebote zu entwickeln, die Ihre Kunden wirklich begeistern.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Feedback von Benutzern an einem Ort, um Ideen zu sammeln

Fügen Sie Flows, Verbindungen, Diagramme und Bilder hinzu, um den Prozess und die Details zu verbessern

Analysieren Sie Kundenfeedback und entwickeln Sie Lösungen für die identifizierten Schwachstellen

Erstellen Sie Aufgaben und legen Sie Prioritäten und Abhängigkeiten fest, um entsprechend zu planen und zu verfolgen

🔑Ideal für: Produktteams, die Kundenfeedback zu neuen Entwicklungen einholen und weitere Verbesserungen vornehmen möchten.

13. Vorlage für einen Plan zum Testen der Benutzerfreundlichkeit von ClickUp

Kostenlose Vorlage Führen Sie Tests durch und bewerten Sie die Produktleistung mit der Vorlage „ClickUp-Plan für Usability-Tests“

Usability-Tests umfassen eine Reihe sorgfältig geplanter Schritte, von der Definition der Zielgruppe und der Identifizierung der idealen Beispielpersonen bis hin zur Sammlung von Feedback, dessen Analyse und vielem mehr.

Klingt kompliziert? Das ist es aber nicht, wenn Sie einen strukturierten Ansatz verfolgen, wie beispielsweise die Vorlage „ClickUp Usability Testing Plan“(Plan für Usability-Tests)

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie Checklisten mit Schritten: Planen, Beispiele identifizieren, Materialien beschaffen und Tests durchführen

Erstellen Sie Unteraufgaben wie Teilnehmerrekrutierung, Analyse und mehr

Legen Sie Prioritäten fest und weisen Sie Aufgaben an Teammitglieder wie Analysten, Personalvermittler und andere zu

Wenden Sie benutzerdefinierte Attribute an, um Details wie den Projektnamen und die Beschreibung, die Testmethode, den Namen des Testleiters und vieles mehr zu erfassen

Verfolgen Sie den Fortschritt automatisch, indem Sie Tests als fertiggestellt markieren

🔑Ideal für: UX-Designer und Teams, die einen effizienten Plan für Usability-Tests erstellen möchten.

💡Pro Tipp: Suchen Sie nach einem strukturierten Ansatz, um Schwachstellen zu identifizieren, das Design zu vereinfachen, Ideen zu generieren und diese zu testen? Sehen Sie sich diese Vorlagen für Usability-Tests an und gestalten Sie Ihre Tests produktiver und effizienter.

14. Vorlage für Problemstellungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verstehen Sie das Kundenverhalten und analysieren Sie Bedürfnisse mit der ClickUp-Vorlage für Problemstellungen

Mit der ClickUp-Vorlage für Problemstellungen ist es einfacher, Ihre Kunden zu verstehen. Sie hilft Ihnen dabei, eine Umfrage zu erstellen, um Details über Ihre Kunden, ihre Ziele, ihre Probleme und ihre Eindrücke zu sammeln.

Sie können automatisierte Umfragen an Kunden senden, um Feedback zum Design zu erhalten, und nach Abschluss der Umfrage Probleme kategorisieren, um die Analyse zu vereinfachen.

Die Vorlage hilft Ihnen außerdem dabei, die Beiträge zu organisieren und die idealen Lösungen zu finden.

Das wird Ihnen gefallen:

Identifizieren Sie die Zielgruppe und erstellen Sie ein Kundenprofil

Erstellen Sie eine Zusammenfassung aller identifizierten Probleme, Anforderungen und Hindernisse

Organisieren Sie alle Antworten in Dokumenten, damit Sie kein wichtiges Feedback verpassen

Teilen Sie Kundenprobleme in Kategorien ein, um den Fortschritt zu verfolgen

Problemstellungen analysieren und Lösungen in einer Liste zusammenfassen

🔑Ideal für: Forscher, die eine strukturierte Methode benötigen, um Kundenfeedback zu sammeln, zu analysieren und umzusetzen, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

15. ClickUp-Vorlage für Design-Sprints

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Ziele, planen Sie Aufgaben und koordinieren Sie sich mit dem Team mit der ClickUp Design Sprint-Vorlage

Bevor Sie mit einem Design Sprint beginnen, benötigen Sie ein umfassendes Dokument, das den Plan umreißt. Jede Lücke im Plan führt zu Verwirrung und Fehlern. Die ClickUp Design Sprint Vorlage hilft Ihnen, diese Fehler zu vermeiden.

Mit der Vorlage „Ordner“ können Sie separate Dokumente erstellen, in denen alle notwendigen Details für jeden Schritt des Design-Thinking-Prozesses aufgelistet sind. Außerdem werden die Rollen der einzelnen Mitglieder klar definiert, vom Protokollführer über Marketingexperten bis hin zu Technikspezialisten.

Richten Sie Auslöser ein, um Aufgaben in verschiedene Listen zu verschieben, darunter Karte, Skizze, Entscheidung, Prototyp und Test.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie eine Karte des Design-Sprint-Prozesses in einer Board-Ansicht , einschließlich der Sprint-Phasen wie Brainstorming, Prototyping, Benutzertests usw

Listen Sie die Schritte in der Kartenliste auf, fügen Sie Notizen hinzu und ordnen Sie Dateien der Karte zu

Fügen Sie Notizen zu Lösungen, Ideen und Skizzen in die Liste ein

Verwenden Sie die Kalenderansicht , um die Zeitleiste und die Aufgaben für den Design Sprint zu planen

Führen Sie Tests durch und listen Sie Bewertungen und Feedback der Benutzer in der Testliste auf

🔑Ideal für: Produktdesign-Teams, die kreative Ideen brainstormen und diese in einem effizienten Sprint umsetzen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Schritte und Beispiele für den Design-Thinking-Prozess

16. Vorlage für eine Feedback-Umfrage zum ClickUp-Workshop

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie Feedback und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für Workshop-Feedback-Umfragen

Sie haben Ihren ersten Design Thinking-Workshop veranstaltet und benötigen nun Feedback, um Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Workshop-Feedback-Umfragen aus, die Ihnen genau dabei hilft.

So können Sie alle Rückmeldungen an einem Ort organisieren und mithilfe von Karten für Vollständigkeit und Verständlichkeit sorgen. Nutzen Sie die erhaltenen Rückmeldungen, um Ihre nächsten Workshop-Pläne zu verbessern.

Das wird Ihnen gefallen:

Passen Sie das Feedback-Formular mit Fragen zum Service und zu den Anbietern an

Nutzen Sie Automatisierung, um Erinnerungen zu planen und die Umfrage vor dem Versand zu testen

Erfassen Sie wichtige Daten mit benutzerdefinierten Feldern wie „Dienstanbieter“, „Kaufdatum“, „Kundenstufe“ und „Gesamtbewertung“

Bewerten Sie Dienstleistungen und Dienstleister mithilfe der Ansicht „Servicebewertung“ bzw. der Ansicht „Anbieterbewertung“

Nutzen Sie die Gesamtempfehlungsansicht, um einen Überblick über das Feedback der Teilnehmer zu erhalten, und die Feedback-Ansicht, um detailliertes Feedback zu überprüfen

🔑Ideal für: Workshop-Organisatoren, Moderatoren und Trainer, die nach Workshops Feedback sammeln und Optimierungsmöglichkeiten und -punkte finden möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Wie Sie einen effektiven Workflow für Grafikdesign erstellen

17. PPT-Vorlage für Design Thinking-Workshops von Slidesgo

via Slidesgo

Die PPT-Vorlage für Design Thinking-Workshops von Slidesgo vereinfacht die Planung eines Design Thinking-Workshops. Das optisch ansprechende Format der Vorlage bietet eine ansprechende Möglichkeit zum Brainstorming und Lernen.

Diese herunterladbare Vorlage für Design Thinking-Workshops kann in Google Slides, PowerPoint oder Canva gespeichert werden. Fügen Sie so viele Folien hinzu, wie Sie benötigen, oder passen Sie die vorhandenen Folien an das jeweilige Design Thinking-Projekt an, um eine effektive Sitzung zu gewährleisten.

Das wird Ihnen gefallen:

Beziehen Sie Ideen, Fakten und unterstützende Informationen ein, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Passen Sie die Folien mit Symbolen, flachen Symbolen, Grafiken, Bildern, Zeitleisten und Mockups an

Bewerten Sie Szenarien mit Benutzerprofilen, Ideenfindung, Ursache-Wirkungs-Beziehungen und Fragen und Antworten

🔑Ideal für: Designteams, die einen produktiven Design Thinking-Workshop organisieren möchten

18. Vorlage für einen Design Thinking-Workshop von Miro

via Miro

Möchten Sie vom Konzept zum Vorschlag gelangen? Die Vorlage für Design Thinking-Workshops von Miro unterstützt Sie bei jedem Schritt des Prozesses.

Sie können aus einer Liste mit mehreren Optionen die am besten geeignete Methode auswählen und mit einem Brainstorming Ideen sammeln, um für jeden Aspekt die richtige Lösung zu finden.

Ob Sie einen Prototyp oder eine Präsentation erstellen, Interviews führen, Affinitätskartierung ausprobieren, eine Matrix für Schwierigkeitsgrad und Wichtigkeit erstellen, Empathiekarten erstellen oder andere Aufgaben bewältigen möchten – mit der Vorlage geht alles nahtlos und strukturiert.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie Haftnotizen, um relevante Informationen zu jeder Idee, Technik und jedem Schritt hinzuzufügen

Erstellen Sie Mindmaps, Benutzerkarten, Tabellen und Zeitleisten, um Informationen zu präsentieren

Integrieren Sie Tools, um genaue Daten zu sammeln, Berechnungen durchzuführen, Analysen zu erstellen und vieles mehr

Sehen Sie sich frühere Zusammenfassungen an und diskutieren Sie neue Ideen mit dem Team in den Kommentaren

🔑Ideal für: Design- und Produktteams, die innovative Lösungen für Kundenprobleme suchen.

✨So führen Sie einen Design Thinking-Workshop durch – Schritt-für-Schritt-Anleitung Definieren Sie die Herausforderung: Klären Sie das Problem, das Sie lösen möchten, und legen Sie ein klares, benutzerzentriertes Ziel fest

Laden Sie die richtigen Teilnehmer ein: Beziehen Sie funktionsübergreifende Teammitglieder, Stakeholder und idealerweise einige Endbenutzer ein

Legen Sie die Agenda fest und geben Sie jeder Phase einen Zeitrahmen vor: Weisen Sie jeder Phase des Design Thinking Zeit zu: Empathie, Definition, Ideenfindung, Prototyping und Testen

Einfühlen: Teilen Sie Benutzerforschungsergebnisse, führen Sie Interviews durch oder erstellen Sie Empathiekarten, um die Bedürfnisse der Benutzer zu verstehen

Definieren Sie das Problem: Fassen Sie Erkenntnisse zu einer klaren Problemstellung oder Sichtweise (Point of View, POV) zusammen

Ideenfindung: Moderieren Sie Brainstormings (z. B. mit „Wie könnten wir ...“-Fragen) und legen Sie mehr Wert auf Quantität als auf Qualität

Priorisieren Sie Ideen: Verwenden Sie Abstimmungen, eine Matrix für Aufwand und Wirkung oder andere Techniken, um die besten Ideen auszuwählen

Prototyp: Erstellen Sie Low-Fidelity-Modelle oder -Mockups, um Ideen schnell zum Leben zu erwecken

Testen und Feedback sammeln: Teilen Sie Prototypen mit Benutzern oder Stakeholdern, beobachten Sie Reaktionen und sammeln Sie Feedback

Zusammenfassung und nächste Schritte: Reflektieren Sie die gewonnenen Erkenntnisse, weisen Sie Folgemaßnahmen zu und entscheiden Sie, welche Ideen weiterverfolgt werden sollen

Was macht eine gute Vorlage für einen Design Thinking-Workshop aus?

Eine Vorlage für einen Design Thinking-Workshop unterstützt Ihre Ziele und ist für die Teilnehmer leicht zu befolgen.

Auf Folgendes sollten Sie bei der Auswahl einer Vorlage für einen Design Thinking-Workshop achten:

Ausrichtung an den Zielen : Suchen Sie nach einer Vorlage, die zu den Zielen Ihres Workshops passt, z. B. Benutzerforschung, Ideenfindung oder Prototyping

Klare Phasen : Wählen Sie Vorlagen, die jede Phase des Design Thinking – Empathie, Definition, Ideenfindung, Prototyping und Test – klar darstellen, um einen nahtlosen Flow zu gewährleisten. Spezielle Spaces für verschiedene Abschnitte verhindern Verwirrung

Integrierte Vorschläge : Entscheiden Sie sich für Vorlagen mit Hinweisen, Anweisungen oder Beispielen, um Ihr Team in die richtige Richtung zu lenken

Kollaborationsfreundlich : Verwenden Sie Vorlagen, die Echtzeit-Eingaben und Teamarbeit ermöglichen. So bleiben Teams auf dem gleichen Stand und eine effektive Zusammenarbeit ist gewährleistet

Einfache Anpassung : Stellen Sie sicher, dass die Vorlage an die Größe Ihres Teams, Ihre Branche oder Ihren Zeitrahmen angepasst werden kann. Eine anpassbare Vorlage erleichtert die Präsentation von Informationen

Automatisierungen : Ziehen Sie Vorlagen mit Automatisierung für Berechnungen, Erinnerungen und das Verschieben von Aufgaben in die nächsten Phasen in Betracht. Dies reduziert manuelle Arbeit und sorgt für einen reibungslosen und präzisen Workflow

Kreative Tools: Wählen Sie Layouts, die offenes Denken fördern, verwenden Sie Haftnotizen, ermöglichen Sie Skizzen und erleichtern Sie das Teilen von Feedback. Dies fördert kreatives Denken und sorgt für eine nahtlose Zusammenarbeit

Machen Sie Brainstorming-Sitzungen mit ClickUp produktiver

Vorlagen für Design Thinking-Workshops bieten eine effiziente Möglichkeit, kreative Ideen zu sammeln, Kundenbedürfnisse zu analysieren, Lösungen zu finden, diese zu testen und zu verfeinern.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen und die Kundenerfahrung bewerten möchten oder innovative Ideen benötigen, um die Bedürfnisse der Benutzer besser zu erfüllen – diese Vorlagen optimieren den kreativen Denkprozess.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, erleichtert die Planung und Organisation von Design Thinking-Workshops. Mit Tools für die Zusammenarbeit und anpassbaren Vorlagen sorgt ClickUp für Klarheit, ohne die Kreativität einzuschränken. So können Teams zusammenarbeiten, auf dem gleichen Stand bleiben und schnellere, intelligentere Entscheidungen treffen, die auf den Erkenntnissen der Benutzer aus der Praxis basieren.

