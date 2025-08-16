Kostenlose Vorlagen für Client-Verträge für klare und rechtsgültige Vereinbarungen

Sie glauben, dass die Vertragsunterzeichnung nur eine Formalität ist? Denken Sie noch einmal darüber nach.

Dies ist der Moment, in dem Ihre Beziehung zum Kunden wirklich beginnt. Ein gut ausgearbeiteter Vertrag schafft die Voraussetzungen für eine reibungslose Zusammenarbeit und stellt sicher, dass beide Seiten auf derselben Seite stehen, geschützt sind und sofort loslegen können.

Wenn Sie jedoch Eigentümer eines kleinen Unternehmens sind, kann es überwältigend sein, sich in der Rechtssprache zurechtzufinden (und die hohen Anwaltskosten zu bezahlen).

Vielleicht sind Sie versucht, den Vertrag selbst zu entwerfen.

Ja, auf den ersten Blick sieht das machbar aus. Aber Vorsicht: Selbst entworfene formelle Verträge können mehrere Konsequenzen nach sich ziehen, wie z. B. falsch interpretierte Begriffe, nicht durchsetzbare Klauseln oder, im schlimmsten Fall, Rechtsstreitigkeiten.

Wenn Sie also Einzelunternehmer, Freiberufler, Agentur oder Eigentümer eines kleinen Unternehmens sind, sehen Sie sich diese Liste mit 19 vorgefertigten Vorlagen für Client-Verträge an. Nutzen Sie sie und sparen Sie Zeit!

Was sind Vorlagen für Client-Verträge?

Vorlagen für Kundenverträge sind gebrauchsfertige Rechtsdokumente, mit denen Unternehmen und Dienstleister klare Erwartungen festlegen und ihre Arbeitsbedingungen formalisieren können. Sie enthalten in der Regel Abschnitte wie den Arbeitsumfang, Zeitleisten für Projekte, Zahlungsbedingungen, Vertraulichkeitsklauseln usw.

Solche Vertragsvorlagen tragen zur Einheitlichkeit bei, vermeiden rechtliche Risiken und stellen sicher, dass beide Parteien den Bedingungen des Projekts zustimmen.

Die besten Vorlagen für Client-Verträge auf einen Blick

Was macht eine gute Vorlage für einen Client-Vertrag aus?

Es ist leicht, eine gültige Vorlage für einen Client-Vertrag zu finden. Wenn Sie jedoch sicherstellen möchten, dass Ihr Vertrag den Onboarding-Prozess für beide Seiten vereinfacht, sollten Sie in der Vorlage auf folgende wesentliche Elemente achten:

✨ Einfache Verwendung: Suchen Sie nach einer Vorlage mit einem einfachen Layout. Überprüfen Sie Format, Struktur und Design, um sicherzustellen, dass sie für beide Parteien einfach zu verwenden und zu navigieren ist

✨ Rechtssicherheit: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, mit der Sie rechtsverbindliche Dokumente erstellen können. Sie sollte alle relevanten Klauseln enthalten und allen erforderlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. So ist die Dienstleistungsvereinbarung rechtlich durchsetzbar

✨ Anpassbarkeit: Wählen Sie eine Vorlage, deren Abschnitte Sie nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten können. So sollten Sie beispielsweise Elemente wie Klauseln, Bestimmungen zu Verzugsgebühren usw. hinzufügen oder entfernen können.

✨ Vollständigkeit: Wählen Sie eine Vorlage, die alle wichtigen Aspekte einer Kooperationsvereinbarung abdeckt. Sie sollte Leistungen, Zeitleisten, Zahlungsbedingungen, Vertraulichkeitsklauseln und rechtliche Bestimmungen enthalten, um Klarheit und Schutz für Sie und Ihren Client zu gewährleisten

✨ Klarheit: Eine gute Vorlage für einen Client-Vertrag sollte eine klare, einfache Sprache verwenden, um das Risiko von Fehlern oder Missverständnissen zu reduzieren

✨ Professioneller Eindruck: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit einem starken, professionellen Erscheinungsbild – Standard-Layout, Design, Stil usw. So hinterlassen Sie einen soliden ersten Eindruck und verbessern gleichzeitig die Kundenbindung und Glaubwürdigkeit

Vorlagen für Client-Verträge

Haben Sie Schwierigkeiten, Verträge zu erstellen, die sowohl professionell als auch einfach anzupassen sind?

Sehen Sie sich diese 19 Vorlagen für Kundenverträge von ClickUp an – der App für alles rund um die Arbeit –, die Freiberuflern, Agenturen und Kleinunternehmern dabei helfen, die Kundengewinnung mit klaren, zuverlässigen Vereinbarungen zu optimieren, die Zeit sparen und Vertrauen schaffen.

1. Vorlage für ClickUp-Vertrag für Auftragnehmer

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Auftragnehmerverträge auch ohne juristische Experten Verträge für Auftragnehmer

Wenn Sie nach einer Vorlage für einen einfachen Vertrag suchen, entscheiden Sie sich für die ClickUp-Vorlage für einen Vertrag mit Auftragnehmern. Es handelt sich um ein Standard-Layout, das wichtige Elemente wie den Arbeitsumfang, Fristen und Angebote enthält.

Mit dieser Vorlage können Sie auch zusätzliche Klauseln festlegen, z. B. zu vertraulichen Informationen, Haftungsfreistellung usw. Damit eignet sie sich für die Erstellung einer Vielzahl von Verträgen, wie Kaufverträge, Verträge mit unabhängigen Auftragnehmern, Geheimhaltungsvereinbarungen und vieles mehr.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Definieren Sie klare Leistungen und Zahlungsdetails

Passen Sie Klauseln für Serviceverträge oder Produktverkäufe an

Fügen Sie Abschnitte für Meilensteine, Fristen und Strafen ein

🔑 Ideal für: Freiberufler, Agenturen und Unternehmen, die Dienstleistungsverträge mit neuen oder bestehenden Clients formalisieren möchten.

2. Beispielvorlage für ClickUp-Geschäftskontrakt

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge, um mühelos rechtsverbindliche Geschäftsverträge zu erstellen

Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge ist eine benutzerfreundliche Vereinbarung, die für Unternehmer und Eigentümer kleiner Unternehmen entwickelt wurde. Damit können Sie Verträge umfassend an einem Ort erstellen und organisieren.

Die Vorlage enthält außerdem eine integrierte Fortschrittsanzeige, mit der Sie über die Phase der Vertragserfüllung auf dem Laufenden bleiben. Das Beste daran ist jedoch die einfache Sprache, die es sehr leicht macht, die in der Vereinbarung erwähnten Klauseln zu verstehen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie Klauseln zur Vertraulichkeit und zu Wettbewerbsverboten ein

Fügen Sie Bestimmungen zur Streitbeilegung und Mediation hinzu

Verfolgen Sie Vertragsänderungen und -aktualisierungen in Echtzeit

🔑 Ideal für: Eigentümer kleiner Unternehmen, Start-ups und Unternehmer, die Dienstleistungsbedingungen, Produktverkäufe oder Partnerschaften festlegen möchten.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie die Funktion „Ask AI” in ClickUp Docs, um Verträge und Angebote sofort zu erstellen!

3. ClickUp-Nachtrag zu einer Vertragsvorlage

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Bearbeitung von Verträgen mit der ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze

Möchten Sie einen alten Vertrag verlängern oder Änderungen an einem kürzlich entworfenen Vertrag vornehmen? Vereinfachen Sie den Prozess mit der ClickUp-Vorlage für Vertragszusatzvereinbarungen.

Mit dieser Vorlage können Sie oder die andere Partei einen Vertrag ganz einfach bearbeiten, ohne die gesamte Vereinbarung neu erstellen zu müssen. Außerdem wird so die Transparenz während des gesamten Prozesses gewährleistet. Wenn also eine Partei Änderungen vornimmt, wird die andere Partei darüber informiert.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Ermöglichen Sie Team-Mitgliedern, Kommentare oder Änderungsvorschläge hinzuzufügen

Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Terminen für Vertragsänderungen

Stellen Sie die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften sicher

🔑 Ideal für: Projektmanager, Anwaltskanzleien und Berater, die bestehende Vereinbarungen aktualisieren möchten, ohne sie neu zu verfassen.

4. ClickUp-Vorlage für Vertragsüberprüfungen

Kostenlose Vorlage Überprüfen Sie die Verträge auf ihre Richtigkeit, bevor Sie sie mit der ClickUp-Vorlage für die Vertragsüberprüfung unterzeichnen

Die ClickUp-Vorlage für die Vertragsprüfung ist ideal für alle, die vor dem Committen eines Vertrags rechtlichen Rat einholen möchten.

Sie bieten eine klare, übersichtliche Ansicht aller in einer Vereinbarung erwähnten Bedingungen und Klauseln. So können Sie Dokumente vor der Unterzeichnung schnell überprüfen. Außerdem bieten sie einen zentralen digitalen Speicherort für Verträge und die Nachverfolgung ihres Status.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Markieren Sie wichtige Vertragsbedingungen zur Überprüfung und Genehmigung

Integrieren Sie Genehmigungs-Workflows, um Überprüfungsprozesse zu beschleunigen

Verfolgen Sie den Fortschritt der Überprüfung, um zeitnahes Feedback sicherzustellen

🔑 Ideal für: Rechtsberater, Beschaffungsteams und Geschäftsinhaber, die sicherstellen möchten, dass Verträge vor der Unterzeichnung den Standards entsprechen.

5. ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge im Handumdrehen professionelle Arbeitsverträge

Die Erstellung einer umfassenden Vereinbarung für die Arbeit erfordert höchste Präzision, aber nicht mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge.

Von der Stellenbeschreibung bis hin zu den Bedingungen und Konditionen – sie enthält bereits alle Elemente, die in einer rechtskräftigen Arbeitsvereinbarung enthalten sein sollten. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten dieselben Erwartungen haben und ihre Zinsen geschützt sind. Und das Beste daran? Die Vorlage lässt sich leicht anpassen und verfügt über ein professionelles Layout.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie die Bedingungen für Vollzeit-, Teilzeit- oder freiberufliche Mitarbeiter an

Fügen Sie Klauseln zur Eigentümerschaft an geistigem Eigentum ein

Meilensteine und Fortschritte bei der Fertigstellung von Arbeiten nachverfolgen

🔑 Ideal für: Personalmanager, Projektkoordinatoren und Auftragnehmer, die Erwartungen an Leistungen und Arbeitsbedingungen festlegen.

🚨 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer arbeiten gelegentlich über ihre geplanten Arbeitszeiten hinaus, während 24 % an den meisten Tagen Überstunden leisten. Das Problem? Ohne Grenzen werden Überstunden zur Regel statt zur Ausnahme. Manchmal benötigen Sie ein wenig Hilfe bei der Einstellung dieser Grenzen. Bitten Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten von ClickUp, Ihnen zu helfen und einen optimierten Zeitplan für Sie zu erstellen. Er ist direkt in Ihren Workspace integriert und zeigt Ihnen, welche Aufgaben tatsächlich dringend sind und welche nicht! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

6. ClickUp-Vorlage für Innenarchitekturverträge

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Innenarchitekturverträge, um formelle Vereinbarungen für Ihre Innenarchitekturprojekte zu erstellen

Wenn Sie als Innenarchitekt nach einem Vertrags-Layout suchen, das die rechtlichen Anforderungen Ihrer Branche erfüllt, holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Innenarchitekturverträge.

Sie basiert auf Klauseln, die allgemein als notwendig für einen konformen Innenarchitekturvertrag angesehen werden. Dazu gehören beispielsweise der Leistungsumfang, die Zeitleiste, die zu erbringenden Leistungen, das Endprodukt usw. Die Vorlage ist außerdem sehr benutzerfreundlich, mit leicht verständlicher Sprache und einem einfachen Design.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie Klauseln für die Auswahl von Materialien und Möbeln ein

Passen Sie die Zahlungsdetails je nach Phase des Projekts an

Verfolgen Sie Meilensteine von Designprojekten und Budgetanpassungen

🔑 Ideal für: Innenarchitekten, Designbüros und Renovierungsberater, die die Erwartungen ihrer Clients bei Wohn- oder Gewerbeprojekten verwalten.

💡Profi-Tipp: Benötigen Sie die perfekte Vertragsvorlage? Mit Brain MAX, Ihrem KI-Desktop-Begleiter, erhalten Sie das Beste aus mehreren LLM-Modellen – Claude für fehlerfreie Sprache, ChatGPT 5 für tiefgreifende Argumentation und vieles mehr. Ganz gleich, ob Sie klare, professionelle Klauseln entwerfen oder komplexe rechtliche Sachverhalte klären müssen – Brain MAX vereint die besten KI-Modelle, damit Sie lückenlose Vertragsvorlagen sicher und einfach erstellen können – alles aus einer Hand.

7. ClickUp-Vorlage für Catering-Verträge

Kostenlose Vorlage Entwerfen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Catering-Verträge detaillierte Verträge für jedes Ereignis

Die ClickUp-Vorlage für Catering-Verträge vereinfacht die Erstellung komplexer Catering-Verträge.

Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Anfänger sind, dank der übersichtlichen Navigation und der einfachen Sprache des Dokuments können Sie ganz einfach detaillierte Verträge für jedes Projekt erstellen. Sie können benutzerdefinierte Abschnitte hinzufügen, z. B. den Bereich der Elemente, Pauschalgebühren usw. Darüber hinaus können Sie damit alle Ihre Catering-Verträge an einem zentralen Speicherort ablegen, um schnell darauf zugreifen zu können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verfolgen Sie die Genehmigungen Ihrer Clients zu Menüelementen und Sonderwünschen

Legen Sie Zahlungsbedingungen und mögliche Überstundenzuschläge fest

Erstellen Sie einen Abschnitt für Ernährungspräferenzen und -einschränkungen

🔑 Ideal für: Catering-Unternehmen, Veranstaltungsplaner und Veranstaltungsortmanager, die Verträge für Hochzeiten, Partys und Firmenveranstaltungen abschließen.

8. ClickUp-Vorlage für Fotografieverträge

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Fotografieverträge rechtskräftige Verträge für Ihre Fotografieaufträge

Sind Sie Fotograf und haben noch nie einen formellen Vertrag erstellt? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Fotografieverträge aus. Dieser spezielle Vertrag enthält alle Aspekte, die ein professioneller Fotografievertrag zum Schutz der Rechte des Fotografen enthalten sollte.

Am wichtigsten ist, dass sie die Eigentümerschaft an geistigem Eigentum definiert, sodass Sie Ihre Rechte am Endprodukt geltend machen können, wenn die andere Partei gegen den Vertrag verstößt. Darüber hinaus legt sie den Arbeitsumfang, die Kosten, die Bedingungen usw. fest.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie Klauseln zu Bildrechten, Nutzung und geistigem Eigentum hinzu

Legen Sie Preise basierend auf der Anzahl der Stunden oder Sitzungen fest

Erstellen Sie einen Abschnitt für Bedingungen zur Nachbearbeitung und Bearbeitung

🔑 Ideal für: Professionelle Fotografen, Studios und freiberufliche Kreative, die Verträge für Fotoshootings für Ereignisse oder Branding-Projekte organisieren.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept der elektronischen Signaturen wurde in den USA im Jahr 2000 mit dem ESIGN Act offiziell anerkannt, wodurch digitale Verträge rechtsverbindlich wurden.

9. ClickUp-Vorlage für Reinigungsverträge

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie einfache, aber spezifische Reinigungsverträge mit der ClickUp-Vorlage für Reinigungsverträge

Die Erstellung eines Vertrags für einen Reinigungsauftrag mag unnötig erscheinen, bis es zu einem Konflikt zwischen Ihnen und Ihrem Client kommt. Vermeiden Sie dies, indem Sie die ClickUp-Vorlage für Reinigungsverträge verwenden.

Dank ihrer umfassenden Gestaltung können Sie wesentliche Aspekte des Projekts wie Reinigungsplan, Häufigkeit, Zahlungsbetrag, Kosten für eigene Ausrüstung usw. festhalten, sodass die Erwartungen klar sind. Die Vorlage ist außerdem in hohem Maße anpassbar. Sie können Elemente ganz einfach hinzufügen oder entfernen, um sie an die Anforderungen eines Projekts anzupassen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie die Bedingungen für regelmäßige oder einmalige Reinigungsdienste an

Legen Sie die Häufigkeit der Besuche und die zu erledigenden Aufgaben fest

Nehmen Sie Anpassungen für große Objekte oder spezielle Reinigungsleistungen vor

🔑 Ideal für: Reinigungsdienstleister, Hausmeisterdienste und Immobilienverwalter, die laufende oder einmalige Reinigungsarbeiten koordinieren.

10. ClickUp-Vorlage für DJ-Verträge

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie umfassende DJ-Verträge und schützen Sie Ihre Rechte mit der ClickUp-Vorlage für DJ-Verträge

Planen Sie eine Party? Die ClickUp-Vorlage für DJ-Verträge ist ein benutzerfreundliches Layout, mit dem Sie maßgeschneiderte DJ-Verträge erstellen können. Sie ist rechtskräftig und enthält wichtige Klauseln wie Datum, Uhrzeit, Speicherort des Ereignisses, Dienstleistungszeiten, Zahlung usw.

Sie eignet sich besonders für große Ereignisse, bei denen Sie einen formellen Vertrag benötigen, um den Umfang Ihrer Dienstleistungen zu definieren und Ihre Zinsen zu schützen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Definieren Sie Verantwortlichkeiten für Ausrüstung, Reisen und Setup

Verfolgen Sie Zahlungen, Trinkgelder und zusätzliche Kosten für Überstunden

Erstellen Sie einen Abschnitt für Stornierungs- oder Terminänderungsbedingungen

🔑 Ideal für: DJs, Unterhaltungsagenturen und Veranstaltungskoordinatoren, die Musikdienstleistungen für private und geschäftliche Ereignisse sichern möchten.

11. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Verträge ohne manuellen Aufwand mit der ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement

Die Verwaltung mehrerer Verträge ist eine Aufgabe für sich, insbesondere wenn Sie kein spezielles Team für diesen Zweck haben (Spoiler-Alarm: das hat niemand). Glücklicherweise kommt hier die ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement ins Spiel.

So können Sie eine Vertragsbibliothek für Ihr Unternehmen mit Abschnitten für jede Vertragsart erstellen – Verkauf, Kauf, Beschäftigung, Dienstleistungen, Geheimhaltungsvereinbarungen und so weiter. Sie können auch jeden Vertrag nachverfolgen, Fristen festlegen und ihn bei Bedarf für rechtliche Beratung abrufen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern und Clients an einem Ort zusammen

Verfolgen Sie Meilensteine, Zahlungen und Fristen von Verträgen

Erstellen Sie Echtzeitberichte zum Status und zur Erfüllung von Verträgen

🔑 Ideal für: Rechtsabteilungen, Projektmanager und Teams, die mehrere Verträge nachverfolgen, speichern und verwalten.

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie Ihre unterzeichneten Verträge sicher – in der Cloud, mit einem Tool zur Vertragsverwaltung oder sogar in einem speziellen Ordnersystem. Ein einfacher Zugriff ist hilfreich, wenn Sie später auf Details zurückgreifen müssen. 🗃️

12. ClickUp-Vorlage für Freiberufler-Verträge

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Freelancer-Verträge müssen Sie nicht mehr mühsam professionelle Verträge von Grund auf neu erstellen

Als Freiberufler wissen Sie wahrscheinlich bereits, wie wertvoll ein rechtsverbindlicher Vertrag ist. Mit der Vorlage für Freiberufler-Verträge von ClickUp können Sie einen solchen Vertrag im Handumdrehen erstellen.

Diese Vorlage deckt alle wesentlichen Teile eines Freelancer-Vertrags ab – Umfang, Zeitleiste, Zahlung und mehr. Sie können sie ganz einfach mit Klauseln wie Revisionslimits oder Zahlungsverzugsbedingungen anpassen, um Ihre Rechte zu schützen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Heben Sie Klauseln für stunden- oder projektbasierte Zahlungsbedingungen hervor

Zeiterfassung, Lieferungen und Überarbeitungen

Legen Sie Rechte an geistigem Eigentum und deren Nutzung fest

🔑 Ideal für: Freiberufler, unabhängige Auftragnehmer und Solopreneure, die mit mehreren Clients aus verschiedenen Branchen arbeiten.

13. Vorlage für einen Vertrag über Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Projektmanagement-Dienstleistungsverträge von ClickUp, um Ihre Projektmanagement-Dienstleistungen zu optimieren

Wenn Ihr Unternehmen Outsourcing- Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement anbietet, ist die Vorlage für Projektmanagement-Dienstleistungsverträge von ClickUp die beste Ressource für Sie. Sie hilft Ihnen, Ihr Team und den Client gleichzeitig zu verwalten.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Leistungsumfang, die Zahlung, die Zeitleiste usw. für Ihren Client skizzieren und gleichzeitig die Rollen und Verantwortlichkeiten für Ihr internes Team festlegen. Dies hilft, den Prozess zu optimieren und gleichzeitig die Transparenz und Abstimmung intern und extern zu gewährleisten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Definieren Sie spezifische Projektmanagement-Ergebnisse und Zeitleisten

Legen Sie die Verantwortlichkeiten für beide am Projekt beteiligten Parteien fest

Passen Sie Zahlungspläne basierend auf Projektphasen an

🔑 Ideal für: Projektmanagement-Berater und dienstleistungsorientierte Unternehmen, die für ihre Clients die gesamte Projektabwicklung übernehmen.

14. Vorlage für Kaufverträge von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Kaufverträge professionelle Kaufverträge ohne Rechtsberater

Suchen Sie eine bestimmte Vertragsvorlage, um professionelle Kaufverträge zu erstellen? Entscheiden Sie sich für die ClickUp-Vorlage für Kaufverträge. Sie ist formell, intuitiv und leicht anzupassen und vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Kaufverträgen.

Mit dieser Vorlage können Sie Elemente wie Verkäufer- und Käuferinformationen, Vertragsdatum, Zahlung usw. festlegen, um den Verhandlungsprozess und die Einbindung des Clients zu beschleunigen. Die Vorlage ist außerdem leicht zu überprüfen, sodass Sie vor der Unterzeichnung jederzeit rechtlichen Rat zu einem Vertrag einholen können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie Zahlungsbedingungen, Liefermethoden und Zeitleisten hinzu

Verfolgen Sie die Genehmigung von Bestellungen und Versandpläne

Verwalten Sie Zahlungsbedingungen und Rechnungsstellung an einem Ort

🔑 Ideal für: Einzelhändler, Großhändler und Vertriebsteams, die den Verkauf und die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen formalisieren möchten.

15. Vorlage für ClickUp-Beratungsvertrag

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für ClickUp-Beratungsverträge, um im Handumdrehen professionelle Beratungsverträge zu erstellen

Die Vorlage für ClickUp-Beratungsverträge ist eine weitere unglaubliche kostenlose Ressource auf der Liste. Sie ist speziell auf Unternehmen zugeschnitten, die Beratungsdienstleistungen für ihre Clients anbieten. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Dienstleistungen, deren Umfang, Kosten, Zeitrahmen usw. auf verständliche Weise definieren.

Im Gegensatz zu anderen Vorlagen können Sie in diesem Layout auch festlegen, welche vertraulichen Informationen über das Geschäft Ihres Clients Sie verwenden werden, um ihm den besten Service zu bieten. Dies hilft ihm, sensible Informationen zu schützen, und stärkt Ihre Glaubwürdigkeit.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Stundenpreise, Projektgebühren und Zahlungspläne festlegen

Legen Sie Vertraulichkeitsklauseln und Rechte an geistigem Eigentum fest

Verfolgen Sie meilensteinbasierte Ergebnisse und Client-Genehmigungen

🔑 Ideal für: Unternehmensberater, Strategieberater und Anbieter von Expertendienstleistungen, die projektbezogene oder pauschale Beratungsbedingungen festlegen.

16. Vorlage für Arbeitsvereinbarungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Beseitigen Sie Lücken und Unklarheiten bei der Projektdurchführung mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen

Benötigen Sie eine Vorlage, um den Projektablauf Ihres Teams zu optimieren? Holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen. Sie ist benutzerfreundlich, anpassbar und intuitiv. Mit ihrem Whiteboard-Format können Sie einen Weg für Ihr Team erstellen, der wichtige Aspekte wie Rollen, Verantwortlichkeiten, Aufgaben, Abhängigkeiten, Erwartungen usw. hervorhebt.

Sie können sie auch extern verwenden. Betrachten Sie sie als ein Tool, mit dem Sie Ihre Projektidee vorstellen, Beschäftigungsbedingungen festlegen und Bedingungen vereinbaren können, denen sowohl Sie als auch der Client zustimmen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Definieren Sie Verantwortlichkeiten, Arbeitszeiten und Vergütungen

Fügen Sie Richtlinien für Kommunikation, Fristen und Leistung ein

Anpassbar für Vollzeit-, Teilzeit- oder freiberufliche Mitarbeiter

🔑 Ideal für: Teamleiter, Projektteams und funktionsübergreifende Gruppen, die Grundregeln für die Zusammenarbeit mit Clients und die Teamleistung festlegen möchten.

17. ClickUp-Vorlage für Mietverträge in Texas

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Mietverträge in Texas, um formelle, rechtsgültige Mietverträge zu erstellen

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit der Erstellung von Mietverträgen haben, werden Sie sich wahrscheinlich schwer tun, sich in den Feinheiten zurechtzufinden. Aber zum Glück gibt es die ClickUp-Vorlage für Mietverträge in Texas.

Mit einem besonderen Fokus auf den texanischen Mietmarkt können Sie wichtige Vertragsbestandteile wie Mietart, Zeitraum und Eigentümerschaft festlegen, damit Ihre Zinsen gesichert sind. Sie können den Mietvertrag auch von Zeit zu Zeit verlängern, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verfolgen Sie Start- und Enddaten von Mietverträgen mit automatischen Verlängerungsbenachrichtigungen

Legen Sie Bedingungen für Änderungen an der Immobilie oder Untervermietung fest

Legen Sie Klauseln zur Streitbeilegung und vorzeitigen Kündigung fest

🔑 Ideal für: Immobilienverwalter, Immobilienmakler und gewerbliche Mieter, die gewerbliche Büro- oder Einzelhandelsflächen in Texas anmieten möchten.

🔍 Wussten Sie schon? In Japan müssen Mieter oft eine „Schlüsselgebühr” zahlen, eine nicht erstattungsfähige Zahlung an den Vermieter, um sich den Mietvertrag zu sichern. 💸

18. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsverträge

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie einfache Serviceverträge mit umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Serviceverträge

Suchen Sie nach einer allgemeinen Dienstleistungsvereinbarung? Dann sind Sie hier genau richtig – die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge bietet Ihnen all das und noch viel mehr.

Damit können Sie Ihre Dienstleistungen und deren wichtige Details definieren, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungsvereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Client keine Lücken enthält. Dazu gehören Umfang, Zeitleiste, Leistungen, Zahlung und andere Klauseln. Sie können auch gesetzliche Anforderungen angeben und Signaturen hinzufügen, um maximale Vollständigkeit zu gewährleisten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie dienstleistungsspezifische Klauseln wie Leistungsstandards hinzu

Verfolgen Sie Meilensteine bei der Leistungserbringung und das Feedback Ihrer Clients

Fügen Sie einen Abschnitt für die Behandlung von Streitigkeiten und Änderungen ein

🔑 Ideal für: Dienstleistungsunternehmen, Marketingagenturen und IT-Anbieter, die detaillierte Leistungsumfänge und Servicelevels für ihre Clients festlegen möchten.

19. ClickUp-Vorlage für ein Kündigungsschreiben

Kostenlose Vorlage Beenden Sie Verträge ohne Rechtsstreitigkeiten mit der ClickUp-Vorlage für Vertragskündigungsschreiben

Die Vorlage für ein Kündigungsschreiben von ClickUp wurde entwickelt, um den Offboarding-Prozess für Clients zu optimieren. Sie können damit das Datum der Kündigung, die Bedingungen, Gründe usw. festlegen, um rechtlichen Schutz bei Vertragsende zu gewährleisten.

Darüber hinaus können Sie Details zu Restzahlungen oder Forderungen festlegen, um sicherzustellen, dass Sie nach rechtmäßiger Beendigung des Vertrags schneller und zum vereinbarten Zinssatz bezahlt werden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Legen Sie erforderliche Kündigungsfristen und letzte Zahlungen fest

Verfolgen Sie Kündigungstermine und Vertragsabschlussaktivitäten

Fügen Sie einen Abschnitt für abschließende Bestätigungen und Unterschriften hinzu

🔑 Ideal für: HR-Fachleute, Rechtsabteilungen und Manager, die Dienstleistungs-, Lieferanten- oder Arbeitsverträge formell beenden.

Erstellen Sie Ihren eigenen Vertrag mit ClickUp

Ein gut ausgearbeiteter Client-Vertrag ist mehr als nur Papierkram – er ist der erste Schritt zu einer reibungslosen und professionellen Onboarding-Erfahrung für Ihre Clients. Von der Festlegung klarer Erwartungen bis hin zum rechtlichen Schutz Ihres Geschäfts spielen Verträge eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Vertrauen und der Vermeidung von Missverständnissen vom ersten Tag an.

Ganz gleich, ob Sie freiberufliche Aufträge bearbeiten, Dienstleistungen verwalten oder langfristige Projekte starten – mit den richtigen Vorlagen stellen Sie sicher, dass Ihr Onboarding-Prozess konsistent, effizient und stressfrei verläuft.

Mit den kostenlosen, anpassbaren Vertragsvorlagen von ClickUp können Sie alle Phasen – Entwurf, Überprüfung, Unterzeichnung und Nachverfolgung – auf einer einzigen kollaborativen Plattform verwalten.

Optimieren Sie die Onboarding- und Vertragsabläufe für Ihre Clients mit ClickUp – registrieren Sie sich hier für ein kostenloses ClickUp-Konto!