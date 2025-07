10 kostenlose Vorlagen für Terminpläne für 2025

Sind Sie immer noch in einem Chaos aus E-Mail-Threads und Kalenderterminen versunken?Ob Sie Kundentermine vereinbaren, Zeit für konzentriertes Arbeiten reservieren oder den Zeitplan eines Teams verwalten – Termine sollten kein Rätsel sein.

Mit der richtigen Vorlage für die Terminplanung behalten Sie den Überblick, vermeiden Doppelbuchungen, bleiben im Zeitplan und haben mehr Freiraum.

Wir haben 10 kostenlose Vorlagen für Terminpläne zusammengestellt, mit denen Sie smarter planen, stressfreier arbeiten und konzentrierter bleiben – egal, ob Sie alleine arbeiten, ein Team leiten oder beides unter einen Hut bringen müssen. 🗓️

Was sind Vorlagen für Terminpläne?

Vorlagen für Terminpläne sind vorgefertigte Formate, mit denen Einzelpersonen oder Unternehmen Termine organisieren und verwalten können. Sie enthalten festgelegte Zeitfenster, Felder für Client-Informationen und Spaces für Notizen. Durch die Verwendung einer solchen Vorlage wird der Buchungsprozess vereinfacht, Terminverwechslungen werden vermieden und Sie behalten den Überblick über Ihre Zeit.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie farbcodierte Tags in Ihrem Terminplan – insbesondere, wenn Sie diese in Tools wie ClickUp Docs , Google Docs, Google Tabellen oder Excel nachverfolgen –, um sofort zwischen Client-Meetings, internen Check-ins und intensiven Arbeitsblöcken zu unterscheiden. Dies reduziert die Entscheidungsmüdigkeit und erleichtert Ihnen den Überblick über Ihren Tag.

Was macht eine gute Vorlage für einen Terminplan aus?

Eine gute Vorlage für einen Terminplan ist mehr als nur eine hübsche Kalender-Vorlage. Sie wurde entwickelt, um die Verwaltung von Buchungen effizienter zu gestalten und auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden. Hier sind die entscheidenden Unterschiede:

Umfassende Zeitfenster : Klar definierte Zeitintervalle mit Space für unterschiedliche Dauer, damit Benutzer Terminüberschneidungen und Konflikte vermeiden können

Client- und Servicedetails : Spezielle Felder für Clientnamen, Kontaktinfos und Servicetypen, damit alle notwendigen Informationen für jeden Termin erfasst werden

Anpassbare Felder : Optionen zum Hinzufügen spezifischer Anweisungen, zum Anpassen an verschiedene Zeitzonen oder zum Planen : Optionen zum Hinzufügen spezifischer Anweisungen, zum Anpassen an verschiedene Zeitzonen oder zum Planen wiederkehrender Meetings basierend auf individuellen Anforderungen

Visuelle Organisation : Übersichtliches, klar strukturiertes Design, das ein schnelles Überblicken von Terminen ermöglicht und so das Auffinden freier Zeitfenster oder das Überprüfen von Buchungen erleichtert

Integrationsmöglichkeiten: Kompatibilität mit gängigen Terminplanungstools oder : Kompatibilität mit gängigen Terminplanungstools oder KI-Kalendersystemen , wodurch die Effizienz sowohl für Unternehmen als auch für Clients gesteigert wird

👀 Wussten Sie schon? Selbst wenn Sie bereits Zeitblöcke nutzen, können kleine Änderungen – wie das Schützen Ihrer Fokusblöcke vor kurzfristigen Meetings oder das Bündeln ähnlicher Aufgaben – einen großen Unterschied machen. Es geht nicht nur darum, Ihren Kalender zu füllen, sondern auch darum, Raum für konzentriertes Arbeiten zu schaffen und mentale Unordnung zu reduzieren.

10 kostenlose Vorlagen für Terminpläne

Sind Sie bereit, keine Zeit mehr zu verschwenden und Tools zu nutzen, die für Sie arbeiten? Entdecken Sie die Vorlagen von ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der die Terminplanung zum Kinderspiel wird:

1. Vorlage für einen Terminplaner von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Termine übersichtlich mit der Vorlage „Terminplaner“ von ClickUp

Sind Sie es leid, Termine zu jonglieren und Doppelbuchungen zu vermeiden? Beginnen Sie ganz einfach mit der Vorlage für einen Terminkalender von ClickUp. Damit bleibt Ihr Zeitplan übersichtlich und klar, egal ob Sie Meetings mit Kunden, Sitzungen mit Ihrem Team oder Termine für Dienstleistungen buchen.

Mit ihrem flexiblen Layout und den Integrationsoptionen eignet sich diese Vorlage ideal für die Verwaltung verschiedener Termine über Projekte oder Rollen hinweg. Sie unterscheidet sich von der Terminbuchvorlage, die eher auf Clients zugeschnitten ist. Diese Vorlage ist Ihre erste Wahl, wenn Sie einen umfassenden Überblick über alle Meetings aller Beteiligten benötigen.

So kann Ihnen diese Vorlage helfen:

Ansicht und Verwaltung mehrerer Terminarten in einem zentralen Kalender

Termine einfach planen und organisieren

Weisen Sie Termine bestimmten Daten und Uhrzeiten mit relevanten Client-Details zu

Synchronisierung mit anderen ClickUp-Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Kontexts

Verfolgen Sie wichtige Client-Details, Präferenzen und den Verlauf von Meetings

Richten Sie automatische Erinnerungen für Clients und Team-Mitglieder ein

Passen Sie das Layout an Ihren Workflow an – täglich, wöchentlich oder projektbasiert

🔑 Ideal für: Kleine Teams oder Einzelunternehmer, die verschiedene Arten von Terminen verwalten – von Erstgesprächen bis hin zur internen Synchronisierung. Am besten geeignet, wenn Sie sich einen visuellen Überblick über die kommende Woche verschaffen möchten.

💡 Profi-Tipp: Die Planung ist nur der Anfang! Mit Vorlagen und Automatisierungen wird die Verwaltung von Terminen einfacher – aber mit ClickUp Brain können Sie noch einen Schritt weiter gehen. Erstellen Sie sofort Meeting-Agenden, entwerfen Sie Follow-up-Nachrichten, fassen Sie wichtige Punkte zusammen und weisen Sie nach jedem Anruf automatisch die nächsten Schritte zu. Probieren Sie ClickUp AI kostenlos aus und lassen Sie Ihre Meetings von selbst laufen.

2. Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Schichten und Verfügbarkeiten mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne

Wenn Sie wechselnde Schichten, kurzfristige Änderungen und Urlaubsanträge jonglieren müssen, kann die Terminplanung schnell chaotisch werden. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne ins Spiel. Sie fasst alles an einem Ort zusammen, sodass Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams einsehen, Schichten zuweisen und Urlaubsanträge ohne das übliche Hin und Her bearbeiten können.

Sie ist benutzerfreundlich und anpassungsfähig und verhindert Doppelbuchungen, versäumte Schichten oder Terminkonflikte. Ganz gleich, ob Sie Schichtpläne koordinieren oder Urlaubsanträge verwalten müssen, mit dieser Vorlage behalten Sie die Arbeitszeiten Ihres Teams mühelos und ohne Fehler im Blick.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfügbarkeit von Mitarbeitern in Echtzeit verfolgen

Weisen Sie ganz einfach Schichten zu, einschließlich Meetings und Client-Termine

Berücksichtigen Sie Urlaubsanträge, ohne den Gesamtplan zu stören

Visualisieren Sie Schichtmodelle, um Probleme mit Über- oder Unterbesetzung zu erkennen

Passen Sie den Wochenplan an verschiedene Abteilungen oder Teams an

🔑 Ideal für: Personalmanager, Teamleiter und Unternehmen, die das Schichtmanagement ihrer Mitarbeiter verbessern möchten.

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese einheitlich in allen unseren Einrichtungen in jeder Region zu verwenden, sodass die Kundenerfahrung unabhängig vom Standort von Convene immer gleich ist.

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese einheitlich in allen unseren Einrichtungen in jeder Region zu verwenden, sodass die Client-Erfahrung unabhängig vom Convene-Speicherort immer gleich ist.

3. Vorlage für den Team-Terminplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Richten Sie die Workloads und Prioritäten Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für Team-Zeitpläne aufeinander ab

Mit der ClickUp-Vorlage für Team-Terminpläne ist es ein Kinderspiel, Ihr Team auf dem gleichen Stand zu halten. Ob gemeinsame Fristen, Termine, Meetings oder Aufgaben-Zeitleisten – diese Vorlage hilft Ihnen, die Koordination Ihres Teams zu optimieren, insbesondere über verschiedene Zeitzonen oder Remote-Teams hinweg.

Die einfache Integration mit ClickUp Aufgaben hilft Ihrem Team, Prioritäten abzustimmen und Terminkonflikte zu vermeiden. Mit einer Übersicht über die Verfügbarkeit aller Beteiligten sorgt diese Vorlage dafür, dass Sie immer den Überblick über die gesamte Teamplanung behalten.

Die Verwendung dieser Vorlage bietet Ihnen folgende Vorteile:

Koordinieren Sie teamweite Meetings und Termine von einem Ort aus

Verfolgen Sie Termine, Meetings und Aufgabenfristen an einem Ort

Visualisieren Sie Terminüberschneidungen, um Probleme bei der Arbeitsplanung zu vermeiden

Erstellen Sie verschiedene Ansichten (täglich, wöchentlich, monatlich) für mehr Übersichtlichkeit

Integrieren Sie andere ClickUp-Workflows für ein einheitliches Planungssystem

🔑 Ideal für: Remote-first-Teams und funktionsübergreifende Gruppen, die gemeinsame Termine und Meetings über Regionen hinweg verwalten.

4. ClickUp-Vorlage für Terminbücher

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Client-Buchungen in Echtzeit mit der ClickUp-Vorlage für Terminbücher

Wenn Sie im Dienstleistungsbereich tätig sind, ist die Terminbuchungsvorlage von ClickUp eine ausgezeichnete Wahl für die Planung Ihrer Meetings. Sie können Kundentermine verwalten und Präferenzen ganz einfach nachverfolgen. Außerdem wird eine umfassende Servicehistorie an einem Ort gespeichert.

So vermeiden Sie Überbuchungen und versäumte Termine und gewährleisten einen reibungslosen Ablauf dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche zur Verwaltung aller Termine.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwalten Sie wiederkehrende Termine, um regelmäßige Interaktionen mit Clients aufrechtzuerhalten

Speichern Sie Kundenpräferenzen, Servicegeschichte und Kontaktinformationen

Richten Sie automatische Folgetermine ein, um die Beziehungen zu Ihren Clients zu pflegen

Erstellen Sie detaillierte Notizen zu jedem Termin, um die Bedürfnisse und Präferenzen Ihrer Clients nachzuverfolgen

Verfügbarkeiten nachverfolgen, um Überbuchungen zu vermeiden

Verknüpfen Sie Termine mit zugehörigen Aufgaben für ein besseres Zeitmanagement

🔑 Ideal für: Dienstleister, Berater und Freiberufler, die Kundentermine effizient verwalten müssen.

🎉 Fun Fact: ClickUp-Vorlagen wie diese unterstützen Ihre Playbooks für die Kundenbetreuung. Teams, die sie verwenden, berichten von einer bis zu 64 % schnelleren Serviceausführung, wodurch weniger Zeit für die Organisation und Umsetzung von Plänen aufgewendet werden muss.

5. Vorlage für Terminblöcke in ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Terminblöcke fokussierte Arbeitszeiträume

Mit der Vorlage „Terminblockierung“ von ClickUp können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dieses Layout wurde für konzentriertes Arbeiten und Zeitmanagement entwickelt und hilft Ihnen, klare Grenzen zwischen konzentrierter Arbeit, Meetings und persönlicher Zeit zu ziehen.

Im Gegensatz zur Vorlage für den Tagesplaner (die den Schwerpunkt auf die allgemeine Planung legt) hilft Ihnen diese Vorlage dabei, Ablenkungen zu vermeiden und Ihre geistige Energie auf Ihre wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren

Mit dieser Vorlage können Sie:

Teilen Sie Ihren vollen Tag in präzise Stundenblöcke auf – ideal für Berater, Therapeuten oder alle, die aufeinanderfolgende Sitzungen buchen

Verhindern Sie Ablenkungen, indem Sie Zeit für konzentrierte Arbeitssitzungen blockieren

Passen Sie Zeitblöcke nach Bedarf an, um kurzfristige Änderungen problemlos zu berücksichtigen

Visualisieren Sie Ihren Tag mit klaren Zeitvorgaben

Integrieren Sie Ihre Aufgaben direkt in Ihre geplanten Blöcke

Verwenden Sie Farbcodierungen, um verschiedene Arten von Aktivitäten zu unterscheiden

🔑 Ideal für: Autoren, Designer, Entwickler und tiefgründige Denker, die sich Zeitblöcke für ungestörte Konzentration sichern möchten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie das Pareto-Prinzip, auch bekannt als 80/20-Regel, indem Sie die 20 % der Aufgaben identifizieren, die Ihnen 80 % Ihrer Ergebnisse bringen. Priorisieren Sie diese Aufgaben während Ihrer produktivsten Blöcke, um Ihre Effizienz zu maximieren.

6. Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Koordinieren Sie Aufgaben und Meilensteine mit der Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne von ClickUp

Die Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne von ClickUp sorgt dafür, dass Sie Ihre Projekt-Zeitleisten im Blick behalten, indem Termine und Meetings mit wichtigen Meilensteinen synchronisiert werden. Sie vereinfacht die Nachverfolgung kritischer Fristen und stellt sicher, dass Ihr Projekt auf Kurs bleibt, während das gesamte Team in Echtzeit auf dem Laufenden gehalten wird.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verknüpfen Sie Termine mit Meilensteinen und Fristen von Projekten, um eine bessere Abstimmung zu erzielen

Visualisieren Sie, wie Online-Meetings in die Gesamtzeitleiste des Projekts passen

Koordinieren Sie Meetings mit den wichtigsten Projektleistungen, um eine termingerechte Fertigstellung sicherzustellen

Verfolgen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Terminen, um Verzögerungen zu vermeiden

Halten Sie alle Mitglieder Ihres Teams mit automatisierten Terminaktualisierungen auf dem Laufenden

Synchronisieren Sie Aufgaben mit der Verfügbarkeit Ihres Teams, um eine ordnungsgemäße Ressourcenzuweisung sicherzustellen

🔑 Ideal für: Projektmanager und Teams, die an komplexen, terminabhängigen Projekten arbeiten.

🎉 Wissenswertes: Selbst unsere Leidenschaft für strukturierte Terminplanung ist nichts Neues! Die Praxis, den Tag in feste Zeiträume für bestimmte Aktivitäten zu unterteilen, geht auf die Regel des heiligen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert zurück. Mönche strukturierten ihren Tag nach festgelegten Zeiten für Gebet, Arbeit und Ruhe und legten damit den Grundstein für moderne Zeitblocking-Techniken.

7. Vorlage für Blockplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Ihren Tag mit der ClickUp-Vorlage für die Blockplanung anhand von Aufgabenblöcken

Mit der ClickUp-Vorlage für die Blockplanung können Sie Ihren Tag in spezielle Blöcke für Arbeit, Meetings und persönliche Zeit einteilen. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass Sie sich während der Arbeitssitzungen konzentrieren und in Meetings voll präsent sind, und bietet Ihnen eine klare Struktur für ein besseres Zeitmanagement. Diese Methode eignet sich am besten, wenn Sie Batch-Workflows befolgen, wie z. B. Marketingaufgaben, wiederkehrende Client-Meetings oder administrative Nachbesprechungen.

Während die Vorlage für Terminblöcke den Schwerpunkt auf konzentriertes Arbeiten legt, geht es hier eher darum, Gewohnheiten, Routinen und wiederholbare Aufgabenabläufe zu etablieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie wiederkehrende Zeitblöcke für Meetings, Nachfassaktionen oder wöchentliche Besprechungen

Verfolgen Sie laufende Aktivitäten mit klar definierten Zeitfenstern

Erstellen Sie separate Zeitfenster für Meetings, konzentrierte Arbeit und persönliche Aktivitäten

Passen Sie Ihre Zeitblöcke an, wenn sich Aufgaben und Termine ändern

Verfolgen Sie wiederkehrende Aktivitäten oder Meetings, indem Sie wiederkehrende Blöcke einrichten

Verwenden Sie farbcodierte Blöcke, um zwischen Aufgaben, Meetings und freier Zeit zu unterscheiden

Überwachen Sie, wie Sie Ihren Tag verbringen, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren

Integrieren Sie Ihre Aufgabenlisten in bestimmte Zeitblöcke für ein effizientes Zeitmanagement

🔑 Ideal für: Fachleute, vielbeschäftigte Teams und alle, die eine einfache, strukturierte Lösung für Zeitmanagementprobleme suchen.

👀 Wussten Sie schon? Durch die Integration automatischer Erinnerungssysteme in Ihren Planungsprozess können Sie die Anzahl verpasster Termine reduzieren, insbesondere im medizinischen Bereich. McKinsey betont, dass eine breitere Anwendung dieser Systeme dazu beiträgt, Terminausfälle von Patienten zu reduzieren und die Auslastung klinischer Ressourcen zu optimieren. Dieses Prinzip lässt sich auf jede Branche übertragen und sorgt für eine bessere Anwesenheitsquote und eine effizientere Terminplanung.

8. Vorlage für Stundenpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Teilen Sie Ihren Tag mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne in überschaubare Stunden auf

Für alle, die regelmäßig mit vollen Terminkalendern zu tun haben, hilft die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne dabei, Termine, Meetings und Aufgaben stundenweise nachzuverfolgen. Dank dieser detaillierten Aufschlüsselung können Sie jede Stunde effektiv nutzen und keine wichtigen Aufgaben übersehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Weisen Sie bestimmte Zeitfenster für Meetings, Aufgaben und persönliche Termine zu

Verfolgen Sie stündliche Termine mit detaillierten Zeitblöcken

Visualisieren Sie Ihren gesamten Tag Stunde für Stunde, um Ihre Planung zu vereinfachen

Nehmen Sie schnelle Anpassungen an Ihrem Zeitplan vor, wenn unerwartete Ereignisse eintreten

Verwenden Sie zeitbasierte Filter, um sich auf bestimmte Teile Ihres Tages zu konzentrieren

Verknüpfen Sie Aufgaben mit bestimmten Zeitfenstern, um die Produktivität zu steigern

🔑 Ideal für: Fachleute mit aufeinanderfolgenden Terminen und alle, die ihre stündliche Terminplanung optimieren möchten.

📮 ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 27 % der Befragten mit Meetings zu kämpfen haben, die nicht konsequent zu Ende geführt werden, was zu verlorenen Aktionspunkten, ungelösten Aufgaben und letztendlich zu einer unterdurchschnittlichen Produktivität führt. Dieses Problem wird durch die Art und Weise, wie Teams ihre Arbeit nachverfolgen, noch verschärft. Unsere Umfrage zur Teamkommunikation zeigt, dass fast 40 % der Fachkräfte Aktionselemente manuell nachverfolgen, was zeitaufwändig und fehleranfällig ist, während 38 % auf inkonsistente Methoden zurückgreifen, die das Risiko von Missverständnissen und Terminüberschreitungen erhöhen. ClickUp beseitigt dieses Chaos bei den zu erledigenden Elementen! Wandeln Sie Meeting-Entscheidungen sofort in zugewiesene Aufgaben um – alles auf derselben Plattform, auf der auch die Arbeit erledigt wird.

9. ClickUp-Vorlage für einen 24-Stunden-Terminplan

Kostenlose Vorlage Mit der 24-Stunden-Terminplanvorlage von ClickUp decken Sie jede Stunde Ihres Tages ab

Sie schaffen es nicht, alles in Ihren vollen Terminkalender unterzubringen? Die 24-Stunden-Terminplanvorlage von ClickUp sorgt dafür, dass jede Stunde Ihres Tages berücksichtigt wird, und bietet Ihnen eine vollständige Ansicht Ihres Terminkalenders.

Diese Vorlage ist unverzichtbar, wenn Sie private und berufliche Verpflichtungen in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht verwalten müssen. Mit dem 24-Stunden-Layout können Sie Ihren Tag ganz einfach planen und Überschneidungen oder verpasste Termine vermeiden.

Das können Sie mit dieser Vorlage erledigen:

Sehen Sie jede Stunde Ihres Tages in einer vollständigen 24-Stunden-Ansicht

Verfolgen Sie Termine, Aufgaben und persönliche Ereignisse mühelos

Passen Sie Ihren Zeitplan nach Bedarf an, ohne den Fokus zu verlieren

Fügen Sie jedem Zeitfenster detaillierte Notizen hinzu, um Ihren Kalender besser zu organisieren

Verschiedene Aktivitäten mit Farben und Codes kennzeichnen, um zwischen Meetings und Aufgaben zu unterscheiden

Zeichnen Sie alle Ihre Aktivitäten auf, um eine bessere Zeiterfassung zu erzielen

Verwenden Sie die Kalender- und Zeitleisten-Ansichten von ClickUp, um Ihren Zeitplan über mehrere Ebenen hinweg zu visualisieren und ganz einfach Anpassungen vorzunehmen

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Einzelpersonen und Teams, die ihren gesamten Tag effizient verwalten möchten.

👀 Wussten Sie schon? Die Umsetzung der 1-3-5-Regel – jeden Tag eine wichtige, drei mittlere und fünf kleinere Aufgaben erledigen – kann dazu beitragen, die Erledigungsquote zu steigern und das Gefühl der Überforderung zu verringern.

10. ClickUp-Vorlage für Tagesplaner

Kostenlose Vorlage Erreichen Sie Ihre täglichen Ziele und Zeitfenster mit der ClickUp-Vorlage für Tagesplaner

Die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner sorgt für einen organisierten und reibungslosen Ablauf Ihres Tages. Sie eignet sich perfekt zum Aufteilen von Aufgaben, Meetings und To-dos und hilft Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen. Dank des übersichtlichen, einfachen Layouts können Sie sich leichter konzentrieren und Ihre Fortschritte im Laufe des Tages ganz einfach nachverfolgen.

Mit dieser Vorlage geht nichts unter, sodass Sie produktiv bleiben und Ihre Verpflichtungen einhalten können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Ihren Tag mit einer übersichtlichen Ansicht Ihrer Meetings, Aufgaben und Termine

Priorisieren Sie Ihre To-Do-Liste, um sich zuerst auf die wichtigsten Aktivitäten zu konzentrieren

Richten Sie Erinnerungen ein, um den Überblick zu behalten und keine Meetings oder Aufgaben zu verpassen

Überprüfen Sie am Ende Ihres Tages, welche Aufgaben Sie abgeschlossen haben und welche Fortschritte Sie gemacht haben

Synchronisieren Sie sie mit anderen ClickUp-Aufgaben, um eine ganzheitliche Ansicht Ihres Tages zu erhalten

Passen Sie Ihren Tagesplaner an Ihren Arbeitsstil oder Ihre Prioritäten an

🔑 Ideal für: Fachleute, Manager und alle, die ihre tägliche Planung und Produktivität verbessern möchten.

🎉 Fun Fact: Marken wie Brand Right Marketing haben mit ClickUp Automatisierung und Aufgabenvorlagen echte Ergebnisse erzielt, um den Workflow zu optimieren und die Effizienz auf ganzer Linie zu steigern. Durch die Integration von ClickUp konnte Brand Right Marketing manuelle, sich wiederholende Arbeiten reduzieren, die Kommunikation durch automatisierte Kommentare auf Basis von Vorlagen verbessern und wertvolle Einblicke in die Rentabilität und Ressourcenzuweisung gewinnen. Die Plattform ermöglichte es dem Unternehmen, von einem Ein-Mann-Betrieb auf ein 25-köpfiges Team zu wachsen, interne Prozesse zu optimieren und datengestützte Entscheidungen in Bezug auf Personal und Geschäftswachstum zu treffen.

Gewinnen Sie mit den Terminvorlagen von ClickUp Ihren Tag zurück!

Unübersichtliche Kalender, verpasste Termine und ständige Umplanungen verlangsamen nicht nur Ihre Arbeit, sondern kosten Sie auch Chancen und Nerven. Heutzutage sagt die Art und Weise, wie Sie Ihre Zeit verwalten, alles über Ihre Arbeit aus. Deshalb ist es wichtiger denn je, das richtige System zu haben.

Die kostenlosen Vorlagen für Terminpläne, die wir für ClickUp erstellt haben, sind nicht nur einfache Layouts. Sie wurden entwickelt, um echte Workflows zu unterstützen, egal ob Sie Client-Meetings koordinieren, intensive Arbeitssitzungen planen oder Ihr Team auf dem gleichen Stand halten möchten. Sie sind übersichtlich, flexibel und sofort einsatzbereit und helfen Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und nutzen Sie diese Vorlagen, um Ihre Zeit zu organisieren, Stress zu reduzieren und smarter zu arbeiten – einen Termin nach dem anderen! 🗓️