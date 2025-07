Wie Sie Marketingstrategien für Berater nutzen, um sich 2025 von der Masse abzuheben

Sie verlassen sich immer noch auf Swipe-Dateien und Kaltakquise, um Geschäfte zu generieren? Das sollten Sie vielleicht überdenken.

In einer Welt, in der potenzielle Kunden den Großteil ihrer Recherchen vor der Kontaktaufnahme durchführen, ist das ein riskantes Unterfangen. Clients achten darauf, wie Sie denken – auf LinkedIn, in Podcasts, in Fallstudien.

Sie beurteilen, wie präzise Ihr Angebot ist. Sie speichern Inhalte, die direkt auf ihre Probleme eingehen.

Die Spielregeln haben sich geändert, und das Beratungsgeschäft hat sich heute über das sinnlose Spammen von Posteingängen oder Online-Werbung hinaus entwickelt. Es geht darum, mit Erkenntnissen aufzutreten, die Vertrauen in großem Maßstab schaffen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie genau das erreichen können – mit innovativen Marketingstrategien und Software-Tools für Berater, mit denen Sie die richtigen neuen Clients gewinnen und bestehende Clients binden können, ohne ihnen hinterherlaufen zu müssen.

Möchten Sie eine konsistente Pipeline mit Leads aufbauen? Die Vorlage für den Marketingplan für Beratungsunternehmen von ClickUp ist ein einsteigerfreundliches, sofort einsatzbereites Tool, mit dem Berater ihre Zielgruppe definieren, Marketingkampagnen planen und KPIs einfach nachverfolgen können. Mit integrierten benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und Ansichten wie „Schlüssel Ergebnisse" und „Fortschritts-Board" bietet es einen klaren Fahrplan für die Umsetzung von SEO-, Content- und Social-Media-Strategien.

Warum Marketing für Berater wichtig ist

Beratung ist ein Beziehungsgeschäft, aber Beziehungen wachsen nicht isoliert. Deshalb ist Marketing so wichtig, um sich von anderen abzuheben, Glaubwürdigkeit aufzubauen, Beziehungen zu pflegen und gleichzeitig die richtigen Clients zu gewinnen:

Schafft Sichtbarkeit in einem umkämpften Markt: Strategisches Marketing hilft Beratern, dort präsent zu sein, wo ihre Zielgruppe ist – sei es in Suchmaschinen, auf LinkedIn oder bei Branchenereignissen –, sodass sie leichter gefunden werden und Vertrauen aufbauen können

Aufbau von Autorität und Vertrauen: Durch das Freigeben von Erkenntnissen über Blogs, Newsletter und Vorträge positionieren sich Berater als Vordenker und nicht nur als Anbieter von Dienstleistungen

Gewinnen Sie besser geeignete Clients: Klare Botschaften und eine zielgerichtete Ansprache sorgen dafür, dass Berater mit Clients in Kontakt treten, die zu ihrer Expertise und ihren Werten passen, was zu produktiveren und profitableren Beziehungen führt

Verkürzt den Verkaufszyklus: Wenn potenzielle Kunden Ihren Wert bereits durch Inhalte oder Empfehlungen kennen, wird der Entscheidungsprozess schneller und reibungsloser

Unterstützt langfristiges Wachstum: Konsequentes Marketing schafft eine Pipeline von Möglichkeiten, sodass Berater in ruhigen Zeiträumen nicht um Clients kämpfen müssen

👀 Wussten Sie schon? Die „Big Four“ – Deloitte, PwC, EY und KPMG – begannen alle im 19. Jahrhundert als kleine Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Im Laufe der Zeit entwickelten sie sich zu globalen Beratungsriesen, die heute alles von Unternehmensstrategien bis hin zu regulatorischen Rahmenbedingungen mitgestalten.

Die besten Marketingstrategien für Berater

Der Schlüssel zum Erfolg in der Beratung liegt nicht in mehr Marketing, sondern in fokussierterem, evidenzbasiertem und kategoriedefinierendem Marketing. Hier sind einige bewährte Strategien, um diese Veränderung in Ihrem Einzelzielmarkt zu erreichen:

1. Hören Sie auf, Dienstleistungen zu verkaufen, und beginnen Sie, Ergebnisse zu produktisieren

Potenzielle Clients wollen Ihren Prozess nicht entschlüsseln. Sie suchen einfach Klarheit. Wenn Sie Ihre Dienstleistung als benanntes Angebot mit klarem Umfang, Zeitleiste und versprochenem Ergebnis verpacken, fällt es ihnen leichter, Ja zu sagen. Das schafft auch Vertrauen bei bestehenden Clients, setzt Grenzen und beschleunigt Ihren Verkaufszyklus.

📌 Beispiel: Anstatt zu sagen „Ich biete Betriebsberatung für Start-ups an”, formulieren Sie Ihr Angebot wie folgt: „Der 30-tägige Workflow-Reset”.

Teilen Sie es in Phasen mit Einzelzielen auf:

Woche 1: Audit der Workflows Ihres Teams

Woche 2: Projekt-Pipelines neu gestalten

Woche 3: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben

Woche 4: Trainieren Sie Ihr Team und richten Sie Performance-Dashboards ein

Versprechen Sie ein greifbares Ergebnis: „Reduzieren Sie interne Verzögerungen um 40 % – oder Sie erhalten Ihr Geld zurück. “ Fügen Sie dies in ein einseitiges Dokument mit Leistungsbeschreibung, FAQs und Preisstufen ein.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs, um jedes produktbezogene Angebot in klare Meilensteine, Liefer Schritte und Metriken zu unterteilen. Fügen Sie FAQs, Preisstufen und Checklisten für die Einarbeitung von Clients hinzu. Behandeln Sie es wie ein Mikroprodukt mit einer wiederholbaren Liefermechanik im Hintergrund.

Nutzen Sie umfangreiche Textformate, um Ihre Dienstleistungen über ClickUp-Dokumente effektiv zu skizzieren und zu präsentieren

2. Schaffen Sie eine Kategorie innerhalb einer Kategorie

Sich als „Vertriebsberater” oder „Feld-Marketingstratege” zu bezeichnen, ist in der heutigen Zeit möglicherweise zu vage. Käufer wollen Spezialisten, die ihre Nische, ihre Wachstumsphase und ihren einzigartigen Betriebskontext verstehen. Sie müssen sich in einer engen, klar definierten Unterkategorie positionieren, in der Ihr Fachwissen sofort relevant wird und Sie sich von anderen Beratern abheben.

Spezialisierung gibt Menschen einen Grund, sich an Sie zu erinnern. Sie macht Sie zu einer Klasse für sich und nicht nur zu einer weiteren Option.

📌 Beispiel: Wenn Sie SaaS-Teams in der Frühphase bei der Lösung von Markteinführungsproblemen unterstützen, positionieren Sie sich als „GTM-Skalierbarkeitscoach für SaaS-Gründer zwischen Serie A und B”. Damit signalisieren Sie, dass Sie die genauen Probleme Ihrer Kunden verstehen – wie beispielsweise stagnierende, vom Gründer geleitete Vertriebszahlen, unklare Übergaben und chaotische CRM-Setups.

💡 Profi-Tipp: Für eine schnelle Umsetzung überarbeiten Sie Ihre LinkedIn-Überschrift, Ihren Homepage-Slogan und die ersten fünf Minuten eines Erstgesprächs, um diese spezifische Positionierung widerzuspiegeln. Machen Sie deutlich, welche konkrete Veränderung Sie für wen erzielen.

Hier ein Beispiel von Jonathan Javier, der sich darauf konzentriert, Menschen mit unkonventionellem Hintergrund zu einem Job in der Tech-Branche zu verhelfen

Er hebt sich durch folgende Aussage von anderen ab:

Die Mission von My und Wonsulting ist es, „Underdogs zu Gewinnern zu machen”. Ich habe in 9 Ländern und an über 250 Universitäten/Organisationen Vorträge gehalten und dabei Einblicke aus meinen eigenen Erkenntnissen vermittelt, um Menschen dabei zu helfen, ihre Traumkarriere zu verwirklichen.

3. Entwickeln Sie eine ideengetriebene Content-Maschine

Allgemeine Gedankenführung führt nicht zu Conversions. Berater haben Schwierigkeiten, dies zu verstehen. Aber was führt zu Conversions und schafft sofortigen Wert? Eine klare, gut begründete Sichtweise, die die Form prägt, wie Menschen ein gemeinsames Problem sehen. Die effektivsten Berater nutzen ihre Inhalte, um zu informieren und sich von anderen abzuheben. Und sie tun dies konsequent auf allen Plattformen.

Tipps freizugeben ist einfach. Stellung beziehen? Das bleibt in Erinnerung. Nehmen Sie eine starke These, bauen Sie eine Reihe von Inhalten darum herum auf und lassen Sie dieses Ökosystem Ihr strategisches Denken in Aktion demonstrieren.

📌 Beispiel: Wenn Sie der Meinung sind: „Die meisten DEI-Initiativen scheitern, weil sie von den Personalabteilungen isoliert durchgeführt werden“, wird diese Idee zu Ihrem Leitstern.

Sie könnten Folgendes erstellen:

Ein wöchentlicher LinkedIn-Beitrag, der reale DEI-Probleme analysiert

Eine geschützte Ressource mit dem Titel „Ist Ihre DEI-Strategie strukturell fehlerhaft?“

Eine Präsentation für COOs darüber, wie Inklusion in funktionsübergreifende Führung integriert werden kann

🌼 Beispiel aus der Praxis: Future Cain, eine Gesundheits- und Wellness-Expertin aus den USA, ist bekannt für ihre einzigartige Perspektive auf psychische Gesundheit, die sie mit ihrem Konzept der sozialen emotionalen Intelligenz in Führungskräftetrainings einbringt. Ihre Instagram- und LinkedIn-Reels zeigen relevante, pointierte Inhalte, die direkt auf den Punkt kommen!

4. Bauen Sie einen Trichter rund um eine zentrale Erkenntnis auf

Beratung verkauft sich nicht in einem Schritt. Sie erfordert, dass Sie Ihren Käufer aufklären, ihm seine blinden Flecken aufzeigen und ihn zu einer Entscheidung führen, während Sie gleichzeitig Vertrauen aufbauen. Eine der effektivsten Methoden, dies zu erreichen, besteht darin, eine zentrale Erkenntnis über Ihre Clients in einen dreiteiligen Trichter umzuwandeln.

Beginnen Sie mit einem hochwertigen Lead-Magneten im Diagnose-Stil. Pflegen Sie dann diese Zielgruppe mit einer kurzen, sequenziellen E-Mail-Serie, die sie durch die Auswirkungen des Problems führt. Bieten Sie schließlich einen fokussierten Service an, der genau dieses Problem löst.

📌 Beispiel: Nehmen wir an, Sie haben festgestellt, dass viele Führungsteams feststecken, weil niemand wirklich klar ist, wer für welche Entscheidungen zuständig ist. Dies führt zu Reibungsverlusten, Verzögerungen und passiven Engpässen – aber niemand spricht es an.

Sie verwandeln dies in einen dreiteiligen Trichter:

Lead Magnet → „Die versteckten Kosten von Entscheidungsverschiebungen” Eine Checkliste oder ein kurzes Quiz, das aufzeigt, wie unklare Entscheidungen zu wiederholten Meetings, Genehmigungsverzögerungen und Ausführungsproblemen führen. Das Ziel ist es, dass sie sagen: „Wow, damit haben wir es zu tun – und wir wussten nicht einmal, dass es dafür einen Namen gibt. ”

E-Mail-Serie → Eine dreiteilige Sequenz, die die Verbindung zwischen den Ergebnissen des Quiz und den daraus resultierenden Schäden herstellt. E-Mail 1: Wie Entscheidungsfriktionen die Einstellung neuer Mitarbeiter verzögern und die Geschwindigkeit des Teams verlangsamen E-Mail 2: Die versteckten Budgetverschwendungen durch unklare Verantwortlichkeiten E-Mail 3: Wie hochfunktionierende Teams Entscheidungen frühzeitig dokumentieren und delegieren

Kostenpflichtiges Angebot → „Strategic Clarity Sprint”Ein zweisitziges Engagement, bei dem Sie die Eigentümerschaft von Entscheidungen in der Führungsebene auf einer Karte festhalten, Eskalationsregeln abstimmen und ein einseitiges Autoritätsrahmenwerk installieren. Bonus: Sie geben ihnen eine Vorlage, die sie teamübergreifend einsetzen können.

Am Ende dieses Trichters verstehen sie nicht nur das Problem, sondern spüren auch die damit verbundenen Nachteile und sind bereit, diese zu beseitigen.

🧠 Wissenswertes: Marketingberater haben früher Kochbücher von Tür zu Tür verkauft. Lange vor der E-Mail verschenkte Jell-O Anfang des 20. Jahrhunderts Kochbücher, um Hausfrauen zu helfen – eine frühe Form des Content-Marketings, die später von Beratungsunternehmen über Thought Leadership weiterentwickelt wurde

5. Veranstalten Sie taktische Webinare mit integrierter Vertriebspipeline

Webinare werden oft zu wenig genutzt oder überproduziert, insbesondere in der Beratungsbranche. Die effektivsten Webinare sind kurz, taktisch ausgerichtet und darauf ausgerichtet, ein Problem für ein genau definiertes Publikum zu lösen. Verzichten Sie auf hochgestochenes Geschwafel und führen Sie die Teilnehmer durch eine konkrete Lösung, die sie sofort anwenden können.

Geben Sie ihnen echte Vorlagen für Marketingkampagnen, Dashboards oder Workflows. Geben Sie ihnen einen Vorgeschmack darauf, wie die Arbeit mit Ihnen aussieht.

📌 Beispiel:

Veranstalten Sie eine Sitzung mit dem Titel „Beheben Sie Ihre internen SLA-Engpässe mit ClickUp” als Einzelziel für Leiter von Marketingabteilungen in Unternehmen. Gehen Sie einen realen, nicht funktionierenden Workflow durch und zeigen Sie live, wie Sie ihn verbessert haben. Halten Sie sich an 25 Minuten, schließen Sie mit einer Fragerunde ab und bieten Sie qualifizierten Teilnehmern anschließend eine kostenlose Systemprüfung an.

Nach dem Ereignis können Sie die Aufzeichnung in LinkedIn-Clips aufteilen und FAQs in E-Mail-Inhalte umwandeln. Ein Webinar = ein Monat Inhalt + Leads.

Die „Secret Supper”-Initiative von ClickUp ist ein großartiges Beispiel für sorgfältig kuratierte Ereignisse!

Ich bin dankbar für die Einladung, zusammen mit meiner Kollegin Claire Vu am Secret Supper Sydney von ClickUp teilzunehmen. Es war ein unvergesslicher Abend mit Networking und kulinarischen Genüssen im Quay Restaurant mit Blick auf das atemberaubende Sydney Opera House und die Harbour Bridge. Wir begannen das Abendessen mit einem gemeinsamen Toast auf die Produktivität. Besonders beeindruckt haben mich die „Exec Suite Hot Seat”-Interviews, in denen Branchenexperten ihre Erkenntnisse teilten, und die Demo des ClickUp Solutions Architect, in der die neuesten Innovationen im Bereich Produktivitätslösungen vorgestellt wurden.

Ich bin dankbar für die Einladung, zusammen mit meiner Kollegin Claire Vu am Secret Supper Sydney von ClickUp teilzunehmen. Es war ein unvergesslicher Abend mit Networking und kulinarischen Genüssen im Quay Restaurant mit Blick auf das atemberaubende Sydney Opera House und die Harbour Bridge.

Es gibt keinen schnelleren Weg, um Sichtbarkeit aufzubauen, als sich mit Plattformen, SaaS-Tools oder Nischen-Ökosystemen zu verbinden, denen Ihr idealer Client bereits vertraut. Anstatt Kaltakquise zu betreiben, integrieren Sie sich in den bestehenden Workflow oder Content-Stream Ihrer Kunden.

Diese Partnerschaften müssen nicht immer formell sein. Sie können Gast-Workshops, den Austausch von Ressourcen oder Plug-in-Beratungsdienste umfassen, die den Kernwert der Partnermarke erweitern.

📌 Beispiel: Wenn Sie Berater für digitale Abläufe sind, gehen Sie eine Partnerschaft mit einem Cybersicherheits-SaaS-Unternehmen ein und bieten Sie dessen Kunden Audits nach Sicherheitsverletzungen an. Das Unternehmen profitiert von einer höheren Kundenbindung und Produktakzeptanz – Sie erhalten qualifizierte Leads und gemeinsame Präsenz. Selbst ein Gastbeitrag oder ein Webinar kann Sie tief in den Trichter des Partners einbinden.

7. Starten Sie eine öffentliche „Backstage-Pass“-Reihe

Clients suchen heute nicht nur nach Fachwissen. Sie möchten verstehen, wie Sie denken. Ein „Backstage-Pass”-Format für Inhalte gibt Ihrem Publikum einen Einblick in Ihre Methodik, sodass Ihre Entscheidungsfindung und Ihre Tools vertrauter wirken, bevor sie überhaupt zu Clients werden.

Dieses Format kann ein wöchentlich wiederkehrendes Video, ein Newsletter oder ein Beitrag sein, in dem gezeigt wird, wie Probleme in Echtzeit gelöst werden können. Keine abstrakte Theorie, sondern konkrete Entscheidungsanalysen, Systemaudits oder Projektüberprüfungen.

📌 Beispiel: Starten Sie einen wöchentlichen Newsletter oder eine Videoserie mit dem Titel „Monday Systems Fix. ” Brechen Sie eine chaotische Delegationskette, ein fehlerhaftes Kampagnen-Setup oder einen falsch ausgerichteten Teamprozess auf. Erläutern Sie, wie Sie das Problem beheben würden und warum.

Veröffentlichen Sie Clips auf LinkedIn und laden Sie Abonnenten ein, ihren eigenen Teardown anzufordern. So positionieren Sie sich als Lehrer und Experte, noch bevor es zu einem Telefonat kommt.

👀 Wussten Sie schon? Ikonische Business-Tools wie die SWOT-Analyse wurden von führenden Unternehmensberatungen entwickelt oder etabliert.

8. Ersetzen Sie Beschreibungen durch visuelle Beweise

Clients werden skeptisch gegenüber Versprechungen. Es reicht nicht mehr aus, ihnen zu sagen, dass Sie die Effizienz verbessert oder das Team aufeinander abgestimmt haben. Zeigen Sie ihnen genau, was sich geändert hat. Verwenden Sie visuelle Beweise – Screenshots vor und nach der Umstellung, Dashboards oder echte KPIs –, um die Transformation greifbar zu machen.

📌 Beispiel:Anstatt zu schreiben „Wir haben die Sichtbarkeit der Aufgaben für das Team verbessert“, zeigen Sie zwei Dashboards:

Einer der alten Workflows des Clients mit verpassten Terminen und einer unkoordinierten Marketing-Kommunikationsstrategie

Eines der neu strukturierten Setups mit automatisierter Aufgabenverteilung und Sprint-Boards

9. Verwandeln Sie Erfahrungsberichte in Geschichten, die Veränderungen bewirken

Bitten Sie nicht um Lob, sondern um Geschichten. Wenn ein Client über seine frühere Situation spricht, über seine Frustrationen, was er versucht hat und was nicht funktioniert hat, und über den konkreten Wendepunkt, an dem Ihre Arbeit das Ergebnis verändert hat, schafft das eine Verbindung. Potenzielle Kunden sehen sich in diesen Geschichten wieder und entscheiden sich mental für Sie.

📌 Beispiel:„Nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen, den Betrieb nach der Serie A zu skalieren, war unser SaaS-Team überfordert. Innerhalb von sechs Wochen implementierte [Ihr Name] eine Matrix für die Entscheidungsfindung, gestaltete die Workflows unseres Teams neu und half uns, unsere Roadmap dreimal so schnell umzusetzen. Endlich habe ich das Gefühl, dass wir als ein Team arbeiten. “

Verwenden Sie dieses Format für Ihre Fallstudien, sozialen Beweise oder E-Mails im Vertrieb. Strukturieren Sie es wie folgt: Vorher → Versucht und gescheitert → Intervention → Ergebnis → Ratschlag für andere.

📮 ClickUp Insight: 24 % der Arbeitnehmer geben an, dass sich wiederholende Aufgaben sie daran hindern, sinnvollere Arbeit zu erledigen, und weitere 24 % fühlen sich in ihren Fähigkeiten nicht ausreichend gefordert. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Belegschaft sich kreativ blockiert und unterbewertet fühlt. 💔 ClickUp hilft Ihnen dabei, den Fokus wieder auf wichtige Aufgaben zu lenken, indem es einfach einzurichtende KI-Agenten bereitstellt, die wiederholende Aufgaben anhand von Triggern automatisieren. Wenn beispielsweise eine Aufgabe als abgeschlossen markiert wird, kann der KI-Agent von ClickUp automatisch den nächsten Schritt zuweisen, Erinnerungen senden oder den Status des Projekts aktualisieren, sodass Sie sich nicht mehr um manuelle Nachverfolgungen kümmern müssen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten mit den anpassbaren Tools zur Berichterstellung von ClickUp um 50 % oder mehr, sodass sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren können.

Anstatt potenzielle Kunden davon zu überzeugen, dass sie Ihre Hilfe benötigen, lassen Sie sie sich selbst überzeugen. Diagnosetools wie Checklisten zur Bereitschaft, Marketing-Playbooks, Selbstbewertungen oder ROI-Rechner verlagern die Unterhaltung von Überzeugungsarbeit hin zu Entdeckungen.

Diese Tools positionieren Sie als Experten und helfen dem Client dabei, Probleme aufzudecken, deren Dringlichkeit ihm zuvor nicht bewusst war. Richtig eingesetzt, machen sie Ihre Dienstleistungen zum nächsten logischen Schritt.

📌 Beispiel: Entwickeln Sie ein Tool wie „The Team Alignment Scorecard” – einen Quiz mit 10 Fragen, der aufzeigt, wie stark Operations, Produktmarketingstrategie und Führungsteams tatsächlich aufeinander abgestimmt sind. Empfehlen Sie auf Grundlage der Ergebnisse Ihren Leadership Sync Sprint und bieten Sie ein kostenloses Beratungsgespräch zur Marketingstrategie an. So verlagern Sie den Fokus vom Verkauf auf die Lösung.

Wie ClickUp Beratern hilft, ihr Marketing zu verbessern

Marketing als Berater bedeutet, ständig zwischen verschiedenen Aufgaben zu wechseln – von der Gesamtplanung bis zur täglichen Umsetzung –, während alle Clients auf dem Laufenden gehalten werden und alle Leistungen termingerecht erbracht werden.

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, bietet Ihnen einen einheitlichen Space, um all das zu verwalten. Und sie ist nicht nur vollgepackt mit Features. Sie ist so konzipiert, dass sie sich Ihrer Arbeitsweise anpasst und Ihnen Flexibilität bietet, die sich persönlich anfühlt.

Wir zeigen Ihnen, wie ClickUp für Marketing Ihnen dabei helfen kann, Ihre Strategien zu verbessern.

Organisieren Sie Ihre Arbeit nach Team, Client oder Kampagne mit ClickUp Spaces

Organisieren Sie Teams und Clients mit ClickUp Spaces

Ohne ein klares System geraten Kampagnen schnell durcheinander. Beginnen Sie mit ClickUp Spaces, um die Arbeit nach funktionalen Teams oder Clients zu organisieren. Sie können beispielsweise einen speziellen Marketing Space nur für Marketingarbeiten einrichten.

Darin können Sie Ordner für wichtige Funktionen wie Content-Marketing-Management, Analyse bezahlter Medien und Sichtbarkeit von Markenkampagnen erstellen. Innerhalb jedes Ordners unterteilen Listen die tatsächlichen Aufgaben (Texte schreiben, Kreatives entwerfen, Landing Pages erstellen und mehr) noch weiter, wie beispielsweise eine Liste „Q3 LinkedIn-Kampagne” im Ordner „Social Media”.

Jede Liste kann die tatsächlichen Aufgaben enthalten: Texte schreiben, Kreatives entwerfen und Landing Pages erstellen.

Legen Sie mit ClickUp Goals messbare Marketing-KPIs fest

Legen Sie mit ClickUp Goals messbare Marketing-KPIs fest

Ihre Marketingleistungen müssen messbar sein, und ClickUp Goals hilft Ihnen dabei. Angenommen, ein Client möchte die Anmeldungen für Webinare in diesem Quartal um 30 % steigern. Sie können dies als messbares Ziel festlegen, es direkt mit Aufgaben wie der Erstellung von Landing Pages, E-Mail-Werbung und der Genehmigung von Werbeausgaben verknüpfen und den Fortschritt in allen Arbeitsabläufen live verfolgen.

Mit ClickUp können Sie Ihr Wachstum vorantreiben, da Sie immer wissen, was sich bewegt – und Ihre Clients auch.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain schneller Inhalte und gewinnen Sie Einblicke

Mit ClickUp Brain schneller Inhalte und Erkenntnisse generieren

Wenn Sie es eilig haben (und seien wir ehrlich, das ist oft der Fall), wird ClickUp Brain – der in die Plattform integrierte KI-Assistent – zu Ihrem Content-Strategen hinter den Kulissen.

Müssen Sie Blog-Beiträge entwerfen, Beratungsmeetings zusammenfassen oder Werbetexte anhand von Tonrichtlinien umschreiben? Brain erledigt das in Ihren Aufgaben und Dokumenten und speichert alles in Ihrem ClickUp Space. Sie können sogar auf mehrere LLMS innerhalb von Brain zugreifen, um Ihre vielfältigen Marketingaufgaben zu erledigen!

Greifen Sie mit einem KI-Tool auf mehrere LLMs zu!

Yvi Heimann, Business Efficiency Consultant, hebt die wichtigsten Vorteile von ClickUp Brain für das Marketing hervor:

Wir konnten den Zeitaufwand für bestimmte Workflows um die Hälfte reduzieren, da wir Ideen, Rahmenbedingungen und Prozesse spontan und direkt in ClickUp generieren können.

Wir konnten den Zeitaufwand für bestimmte Workflows halbieren, indem wir Ideen, Rahmenbedingungen und Prozesse spontan und direkt in ClickUp generieren konnten.

Vereinfachen Sie manuelle Marketingprozesse mit ClickUp-Automatisierungen

Reduzieren Sie manuelle Marketing-Workflows durch ClickUp-Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen sind Ihre Rettung. Anstatt Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verschwenden, können Sie Dinge wie das Versenden einer Slack-Nachricht automatisieren, wenn Aufgaben den Status „Muss überprüft werden“ erreichen, oder Unteraufgaben für Kundenfeedback zuweisen, wenn Sie eine E-Mail erhalten. Das ist ideal für wiederkehrende Prozesse, die Sie lieber nicht wiederholt ausführen möchten.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Beratungsstrategien für das Wachstum Ihres Geschäfts

Erstellen Sie wiederholbare Pläne mit der Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Ihre Prozesse besser mit der Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp

Wenn Sie nicht jedes Mal bei der Kontaktaufnahme mit Clients bei Null anfangen müssen, können Sie Ihre Metriken zur Produktivität im Marketing verbessern. Denn Zeit, die Sie sparen, ist Zeit, die Sie gewinnen.

Die Vorlage für den strategischen Marketingplan von ClickUp enthält zahlreiche benutzerdefinierte Status, die realen Workflows entsprechen, wie „Erst Recherche“, „Strategieentwurf“, „Kundenprüfung“ und „Endgültige Genehmigung“

In Kombination mit der Board-Ansicht erhalten Sie einen Drag-and-Drop-Flow, mit dem Sie die Entwicklung Ihrer Wachstumsmarketingstrategie auf hoher Ebene visuell verwalten können. Wechseln Sie zur Dokumentansicht, um die Planung zu sehen, oder zur Zeitleistenansicht, um alle Beteiligten über mehrere Wochen hinweg über die zu erbringenden Leistungen auf dem Laufenden zu halten.

Führen Sie Kampagnen effizient durch – mit der Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Führen Sie Kampagnen mit Präzision durch, indem Sie die Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement von ClickUp verwenden

Wenn Sie sich in der Phase der Kampagnendurchführung befinden, sollten Sie die Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement von ClickUp ausprobieren.

Es umfasst benutzerdefinierte Status wie „Briefing“, „In Produktion“, „QA“, „Geplant“ und „Live“, sodass Sie Kreativleistungen über alle Kontaktpunkte hinweg nachverfolgen können. Möchten Sie Assets nach Client, Region oder Team filtern? Verwenden Sie die Listenansicht oder Kalenderansicht, um Ihre Daten nach Ihren Wünschen aufzuschlüsseln.

Sie können sogar eine Gantt-Ansicht für größere Produkteinführungen einrichten, die eine enge Koordination zwischen verschiedenen Funktionen erfordern.

Visualisieren Sie Strategien und Ideen mit ClickUp Whiteboards

Visualisieren Sie Marketingstrategien und Trichter auf ClickUp Whiteboards

Für ideenintensive Arbeiten wie die Planung einer Markenumstellung oder die Erstellung einer Customer Journey ist ClickUp Whiteboards Ihre Geheimwaffe. Damit können Sie Ihre Gedanken visuell skizzieren und Ideen mit umsetzbaren Plänen verbinden.

Das Beste daran? Sie können Ihre Ideen in Aufgaben umwandeln und direkt aus dem Board heraus zuweisen – und dabei Ihr Remote- und Inhouse-Team auf dem gleichen Stand halten.

Überwachen Sie KPIs und den ROI Ihrer Kampagnen mit den Dashboards von ClickUp

Verfolgen Sie die Marketingleistung und den ROI mit den Dashboards von ClickUp

Und wenn Sie alles auf kundenorientierte und professionelle Weise zusammenführen müssen, helfen Ihnen die Dashboards von ClickUp beim Erstellen von Live-Berichten. Zeigen Sie, wie viele Kampagnen in Produktion sind, wie nah Sie Ihren monatlichen Zielen sind, oder verfolgen Sie Conversion-Trends – ohne wieder in letzter Minute einen Bericht erstellen zu müssen.

Dieses Setup – Ziele, Brain, Automatisierungen, Vorlagen mit benutzerdefinierten Ansichten und Status – gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihren Marketingprozess. Sie liefern Ihre Arbeit schneller, arbeiten besser zusammen und bauen langfristiges Vertrauen bei Ihren Clients auf, während Sie gleichzeitig Ihren Arbeitsalltag besser organisieren können.

Häufige Fehler, die Berater im Marketing machen

Selbst erfahrene Berater können in Marketingfallen tappen, die Zeit, Vertrauen und Traktion kosten. Hier finden Sie eine übersichtliche Liste typischer Fehler, die Berater im Marketing machen, sowie konkrete Lösungen für jeden einzelnen Fehler.

Wo liegen Ihre Schwachstellen? Warum ist das ein Problem? Lösung Der Versuch, alle anzusprechen Breit gefächerte Botschaften ziehen nicht die idealen Clients an und schwächen die Positionierung Definieren Sie eine klare Nische und passen Sie Ihre Botschaften an eine bestimmte Branche, ein bestimmtes Problem oder ein bestimmtes Publikum an Sich nur auf Empfehlungen verlassen Empfehlungen können versiegen und sind nicht skalierbar Investieren Sie in Content-Marketing, SEO, LinkedIn-Outreach oder Webinare, um eine stabile Pipeline aufzubauen Ignorieren Sie Ihre persönliche Marke Eine veraltete oder inkonsistente Online-Präsenz mindert die Glaubwürdigkeit Halten Sie Ihre professionelle Website, Ihre Präsenz in den sozialen Medien und Ihre Fallstudien auf dem neuesten Stand und stimmen Sie sie auf Ihre Dienstleistungen ab Überkomplizierte Wertversprechen Fachjargon und Komplexität verwirren potenzielle Clients und verzögern Entscheidungen Verwenden Sie eine einfache, vorteilorientierte Sprache, die Ergebnisse hervorhebt und nicht nur Dienstleistungen Vernachlässigung der Leistungsnachverfolgung Ohne Daten können Sie Ihren Marketingaufwand weder verbessern noch rechtfertigen Legen Sie Marketing-KPIs fest und nutzen Sie Tools wie ClickUp Dashboards oder Google Analytics, um zu verfolgen, was funktioniert Inkonsistentes Marketing Sporadische Aufwände führen zu verpassten Chancen und einer Verwässerung Ihrer Marke Erstellen Sie einen Marketing-Kalender und nutzen Sie Vorlagen oder Automatisierung, um konsistent zu bleiben Konzentrieren Sie sich nur auf die Dienstleistung, nicht auf das Problem des Clients Führt zu egozentrischen Botschaften, die keinen Anklang finden Stellen Sie Ihr Angebot so auf, dass es die Probleme und gewünschten Ergebnisse des Clients löst

Bauen Sie mit ClickUp ein Marketing-System auf, nicht nur eine Präsenz

Denken Sie an die besten Berater, die Sie kennen. Vielleicht ist es der Stratege, dessen wöchentlicher Newsletter immer ins Schwarze trifft, oder der Betriebsexperte, der ein hervorragendes kostenloses Audit-Tool entwickelt hat, das immer wieder in Ihrem Feed auftaucht. Sie haben ihre Sichtbarkeit nicht dem Zufall überlassen, sondern Systeme aufgebaut, um Leads zu generieren.

Sie sind nicht nur deshalb Berater geworden, weil sie ihre Arbeit gut machen. Sie sind bekannt geworden, weil sie ihr Marketing mit derselben Sorgfalt behandeln wie die Arbeit für ihre Clients. Das ist der wahre Vorteil.

ClickUp hilft Ihnen dabei. Erstellen Sie Ihre Trichter in Whiteboards. Entwerfen Sie Ihre Playbooks und E-Mail-Marketing-Sequenzen in Dokumenten. Verwenden Sie ClickUp Brain, um grobe Ideen in Inhalte zu verwandeln, die so klingen, als kämen sie von Ihnen. Mit dedizierten Spaces für Marketing, Vertrieb und Lieferung bleibt Ihre Arbeit verbunden – und Sie auch.

Sind Sie bereit, eine Marketingmaschine aufzubauen, die genauso gut läuft wie Ihre Arbeit für Ihre Clients? Melden Sie sich bei ClickUp an und setzen Sie Ihre Strategie noch heute in die Tat um.