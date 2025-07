die 10 besten Notion-Vorlagen für Meeting-Notizen für produktive Teams

Meetings haben das Potenzial, die Arbeit schnell voranzubringen. Aber wenn Notizen verstreut, vage oder gar nicht vorhanden sind, kommt der Schwung ins Stocken. Das ist eine häufige Herausforderung, mit der selbst die besten Teams konfrontiert sind. Glücklicherweise lässt sich das Problem leicht beheben.

Mit der richtigen Vorlage für Meeting-Notizen hilft Ihnen eine App wie Notion dabei, jede Meeting-Diskussion in etwas Klares, Umsetzbares und Wiederaufgreifbares zu verwandeln.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Notion-Vorlagen für Meetings vor. Und wenn Sie nach einem Ort suchen, an dem Sie Ihre Meetings verwalten können – mit integriertem Kalender, KI-Notizfunktion und natürlich bewährten Vorlagen –, haben wir auch eine leistungsstarke Alternative für Sie. Ja, genau, ClickUp! 😎

🔎 Wussten Sie schon? Weltweit finden täglich etwa 55 Millionen Meetings statt. Mindestens die Hälfte davon gilt jedoch als unproduktiv, was zu einer erheblichen Verschwendung von Zeit und Ressourcen führt.

Was macht eine gute Notion-Vorlage für Meeting-Notizen aus?

Hier sind die Dinge, auf die Sie bei einer guten Notion-Vorlage für die Aufzeichnung von Meeting-Notizen achten sollten:

Bietet einen klaren und einheitlichen Rahmen: Eine solide Notion-Vorlage für Meeting-Notizen sollte spezielle Abschnitte für Tagesordnungen, Schlüsselpunkte und Aktionselemente enthalten

Fördert Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit: Integrierte Features zum Freigeben und Kommentieren erleichtern es Teammitgliedern, Beiträge zu leisten, den Überblick zu behalten und die Verantwortung für die nächsten Schritte zu übernehmen

Spart Zeit durch einfache Wiederverwendbarkeit: Eine gute Vorlage sollte leicht dupliziert und schnell an jede Art von Eine gute Vorlage sollte leicht dupliziert und schnell an jede Art von Meeting-Notizen angepasst werden können, damit die Dokumentation im gesamten Board konsistent bleibt

Nahtlose Verbindung mit Ihrem Workflow: Durch die Verknüpfung von Meeting-Daten und Notizen mit Aufgaben, Kalendern, Durch die Verknüpfung von Meeting-Daten und Notizen mit Aufgaben, Kalendern, Meeting-Protokollen oder Projekten gehen wichtige Entscheidungen nicht verloren und Follow-ups bleiben auf Kurs

Einfaches Auffinden und Referenzieren früherer Notizen: Dank eines durchsuchbaren Layouts können Sie schnell auf frühere Meetings zugreifen, Diskussionen erneut aufrufen und Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgen

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass 25 % der Meetings acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Große Meetings können zwar für die Abstimmung und Entscheidungsfindung wertvoll sein, aber sie bringen oft auch Herausforderungen mit sich. Eine weitere Umfrage von ClickUp ergab sogar, dass 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings Schwierigkeiten mit unklaren nächsten Schritten haben. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, schließen wir diese Lücke mit einer End-to-End-Lösung für das Meeting-Management. ClickUp Meetings verändert die Zusammenarbeit von Teams mit dynamischen Tagesordnungen, während AI Notetaker alle wertvollen Erkenntnisse erfasst – so vermeiden Sie Verwirrung bei der Nachverfolgung und sorgen für einen reibungslosen Ablauf! 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

10 Notion-Vorlagen für Meeting-Notizen

Seien wir ehrlich: Die meisten Meeting-Notizen enden als verstreute Kritzeleien, vergessene Dokumente oder auf einem Haftzettel, den man niemals verlieren wollte. Wenn Ihr aktuelles System eher chaotisch als übersichtlich ist, ist es Zeit für ein Upgrade.

Diese Notion-Vorlagen für Meeting-Notizen befreien Ihr Gehirn (und Ihr Team) nach dem Meeting von der Frage „Was haben wir gerade beschlossen?“.

1. Vorlage für Meeting-Notizen von Notion

via Notion

Die Vorlage „Meeting Notes“ von Notion bietet einen zentralen Space, in dem Sie Notizen aus allen Meetings erfassen können, sodass Sie den Überblick behalten und alle auf dem gleichen Stand sind. Verwenden Sie sie, wenn Sie Notizen nach Meeting-Typ taggen, Diskussionstermine nachverfolgen und Meeting-Teilnehmer auf einen Blick sehen möchten. Dank der Möglichkeit, Checklisten zu erstellen, bleiben Ihre Aktionselemente übersichtlich und Ihr Team bleibt verantwortlich.

Das wird Ihnen gefallen:

Notizen nach Meeting-Typ taggen, um sie einfach zu organisieren

Termin und Teilnehmer von Meetings auf einen Blick

Führen Sie ein zentrales Repository für alle Meeting-Notizen

🔑 Ideal für: Startup-Teams, die nach einer effizienteren Möglichkeit suchen, Meetings zu dokumentieren

2. Vorlage für Meeting-Agenda von Notion

via Notion

Möchten Sie Meetings verkürzen? Investieren Sie etwas Zeit in die Erstellung konkreter Tagesordnungen vor dem Meeting, um die Diskussionen auf Kurs zu halten.

Die Vorlage für Meeting-Agenden von Notion ist ein solides Tool für den Einstieg, wie ein persönlicher Assistent, der nichts vergisst. Sie sorgt dafür, dass Ihre Meetings im Zeitplan bleiben, Ihre Agenda straff bleibt und Ihr Team nicht in „nur noch eine kurze Sache“ abdriftet.

Diese Vorlage sorgt für fokussierte und produktive Meetings, indem sie Themen umreißt und ihnen feste Zeitfenster zuweist, damit Sie und Ihr Team nicht vom Thema abschweifen. Sie eignet sich für alle Arten von Meetings – egal, ob es sich um eine Synchronisierung im Team, einen Anruf mit einem Client oder den Start eines Projekts handelt.

Das wird Ihnen gefallen:

Gliedern Sie Meeting-Themen mit festgelegten Zeitvorgaben für Diskussionen

Weisen Sie bestimmten Mitgliedern des Teams Diskussionspunkte zu

Sorgen Sie für eine einheitliche Meeting-Struktur über alle Sitzungen hinweg

🔑 Ideal für: Teams, die Meetings effizient planen, durchführen und nachbereiten möchten

💡 Profi-Tipp: 37 % der Arbeitnehmer versenden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionspunkte nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Die erweiterte Suche von ClickUp, die auf Connected AI und ClickUp Brain basiert, hilft Ihnen, jede Notiz, jede Aufgabe und jedes Meeting-Protokoll innerhalb von ClickUp in Sekundenschnelle zu finden. Mit ClickUp Brain können Sie jedes Meeting-Protokoll durchsuchen

3. Vorlage für Meeting-Notizen und Aktionspunkte von Notion

via Notion

Mit Notions Meeting Notes & Action Item Tracker verwandeln Sie unübersichtliche Meeting-Chats in organisierte Follow-ups und klare Verantwortlichkeiten. Das Layout ist einfach, aber clever: Verfolgen Sie, wer was gesagt hat, was zu erledigen ist und wann es fällig ist. Eine praktische Lösung für Teams, die schnell vorankommen und organisiert bleiben möchten, ohne die Dinge zu komplizieren.

Das wird Ihnen gefallen:

Protokollieren Sie Entscheidungen und nächste Schritte, sobald sie getroffen werden

Verfolgen Sie ganz einfach die Eigentümer von Aufgaben und Fälligkeitsdaten

Verwenden Sie den Bereich „Quick Notepad“, um spontane Gedanken und Ideen zu notieren

🔑 Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die eine zuverlässige Methode suchen, um Meetings zu dokumentieren, Aufgaben zuzuweisen und Fortschritte nachzuverfolgen

4. Vorlage für Marketing-Meeting-Notizen von Notion

via Notion

Marketing-Meetings sind oft geprägt von einer Flut von Updates, Ideen, Experimenten und Entscheidungen. Mit der Vorlage „Marketing Meeting Notes“ von Notion können Sie alles ganz einfach festhalten, von Entscheidungen bis hin zu Aktionspunkten.

Durch die Zusammenführung aller relevanten Informationen an einem Ort wird die Abstimmung im Team verbessert und sichergestellt, dass nichts übersehen wird. Durch das Taggen der Notizen nach Meeting-Typ finden Sie schnell, wonach Sie suchen.

Das wird Ihnen gefallen:

Öffnen Sie die Vorlage in der Listen- und Board-Ansicht, um Meetings nach Datum und Typ zu sortieren

Fügen Sie für jedes Meeting auf separaten Seiten Teilnehmer, Meeting-Zeit und Anhänge hinzu

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch gemeinsamen Zugriff auf Meeting-Protokolle

🔑 Ideal für: Marketing-Teams, die Meetings dokumentieren und die Abstimmung zwischen verschiedenen Kampagnen sicherstellen möchten

5. 1×1 Meeting-Vorlage von Notion

via Notion

Die 1×1-Meeting-Vorlage von Notion hilft Managern und Teammitgliedern, das Beste aus ihren gemeinsamen Besprechungen herauszuholen. Anstelle eines frei formatierten Dokuments, in dem es schwierig sein kann, wichtige Punkte festzuhalten, erhalten Sie übersichtliche Abschnitte, in denen Sie sich vorbereiten, Ziele festlegen, Aktualisierungen notieren und Ergebnisse reflektieren können.

Die wiederkehrende Tabelle dient zur Nachverfolgung wöchentlicher Meetings mit Eingabefeldern für Erfolge, Hindernisse und Feedback – eine einfache, aber leistungsstarke Methode, um jeden Check-in zielgerichtet zu gestalten.

Das wird Ihnen gefallen:

Halten Sie laufendes Feedback und Ziele in einer Zeitleiste sichtbar

Blicken Sie auf vergangene Meetings zurück, ohne Dokumente oder E-Mails durchsuchen zu müssen

Notieren Sie persönliche Erfolge, Hindernisse und Wachstumsbereiche, während sie sich entwickeln

🔑 Ideal für: Manager und Teammitglieder, die möchten, dass Einzelgespräche zielgerichteter und weniger wie hastig eingeplante Kalendertermine wirken

6. Vorlage für Meetings und Notizen + KI-Zusammenfassungen von Notion

via Notion

Ertrinken Sie in Meeting-Notizen voller „Ähm“ und „Ah“, in denen wertvolle Informationen unter Unternehmensjargon begraben sind? Die Vorlage „Meeting Notes + AI Summaries“ von Notion kombiniert übersichtliche Dokumente mit KI-generierten Zusammenfassungen, sodass Sie nicht nur notieren, was gesagt wurde, sondern auch sofort den Kern der Sache erfassen.

In jedem Eintrag zum Meeting können Sie Teilnehmer protokollieren, Ziele festlegen, strukturierte Notizen machen und Ergebnisse nachverfolgen, während KI dabei hilft, Notizen automatisch zusammenzufassen, damit Sie sie später schnell überprüfen können.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie umfassende Meeting-Notizen in einem übersichtlichen Format

Erstellen Sie mithilfe von KI automatisch prägnante Zusammenfassungen

Sparen Sie Zeit, indem Sie schnell KI-generierte Zusammenfassungen überprüfen, anstatt sich durch lange Textblöcke zu kämpfen

🔑 Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die nach einer effizienten Möglichkeit suchen, Meetings zu dokumentieren und schnelle Zusammenfassungen zu erstellen

7. Vorlage für Meeting-Notizen von Notion

via Notion

Design-Teams leben von Zusammenarbeit, Kreativität und Klarheit. Deshalb bietet die Vorlage „Design Meeting Notes“ von Notion eine flexible Struktur, mit der jedes Meeting inspirierend und produktiv bleibt.

Mit Abschnitten für Brainstorming-Diskussionen, Feedback und nächste Schritte wird jede Idee festgehalten und in die Tat umgesetzt. Das übersichtliche Layout macht die Verwendung zudem kinderleicht.

Das wird Ihnen gefallen:

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Meetings die Kreativität fördern und gleichzeitig effizient ablaufen

Öffnen Sie mehrere Ansichten, darunter Listen- und Board-Ansichten, um Meetings besser zu verwalten

Erfassen und verfolgen Sie Feedback und Überarbeitungen zum Design ganz einfach

🔑 Ideal für: Designteams und Fachleute, die nach einer effizienten Möglichkeit suchen, Entscheidungen projektübergreifend nachzuverfolgen

8. Vorlage für Standup-Meetings von Notion

via Notion

Tägliche Standups halten agile Teams in Bewegung, und mit der Standup-Meeting-Vorlage von Notion sind sie schnell und zielgerichtet. Sie hilft Ihnen, Aufgaben zu verfolgen, Hindernisse zu erkennen und die nächsten Schritte zu planen – ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Da alle Aktualisierungen an einem Ort gespeichert werden, bleibt Ihr Team synchronisiert und Probleme werden frühzeitig erkannt. Das Beste daran? Die Lösung ist flexibel genug für Remote-, Hybrid- oder Büro-Setups und macht tägliche Meetings zum Kinderspiel.

Das wird Ihnen gefallen:

Transkribieren Sie Ihre Meetings mit KI

Verwenden Sie die Schaltfläche „Neues StandUp“, um automatisch ein neues Meeting zu erstellen

Erkennen Sie Muster und Hindernisse im Laufe der Zeit

🔑 Ideal für: Teams, die ihre täglichen Standups schneller, klarer und effektiver gestalten möchten, ohne zusätzlichen Aufwand

9. Vorlage für KI-Meeting-Zusammenfassungen von Notion

via Notion

Die KI-basierte Vorlage für Meeting-Zusammenfassungen von Notion macht Meetings mühelos, indem sie Ihren Notizen intelligente, integrierte Zusammenfassungen hinzufügt. Sie erfasst wichtige Entscheidungen und Aktionselemente an einem Ort, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.

Wenn Sie möchten, können Sie sich die langen Zusammenfassungen sparen, einfach die Highlights überfliegen und mit dieser Notion-Vorlage schneller wieder an die Arbeit gehen.

Das wird Ihnen gefallen:

Scannen Sie die Highlights des Meetings, um schneller auf den neuesten Stand zu kommen

Verwenden Sie ein einheitliches Format für alle Meeting-Dokumente

Überprüfen Sie schnell vergangene Diskussionen, um sich auf zukünftige Meetings vorzubereiten, und haben Sie wichtige Entscheidungen und zu erledigende Elemente immer griffbereit

🔑 Ideal für: Teams, die schnelle, genaue und effektive Zusammenfassungen von Meetings erstellen möchten

🧠 Fun Fact: Der Meeting-Kater-Effekt ist real! Laut Harvard Business Review fühlen sich über 90 % der Mitarbeiter nach Meetings geistig benebelt – wie nach einem Produktivitätsabfall, der sich nach einem langen, unproduktiven Meeting zumindest gelegentlich einschleicht. Es ist im Grunde das Arbeitsäquivalent eines Katers, aber glücklicherweise können bessere Notizen und intelligentere Meetings dabei helfen, damit umzugehen!

10. Vorlage für Projekte und Meetings von Notion

via Notion

Jonglieren Sie mit Aufgaben, Chats und Meetings an verschiedenen Orten? Die Vorlage „Projekte & Meetings“ von Notion bringt alles zusammen. Damit können Sie Projekte planen, Aufgaben zuweisen und Notizen aus verwandten Meetings nebeneinander anzeigen.

Mit Zeitleisten- und Kalenderansichten sowie einer Datenbank zur Überwachung der Ergebnisse bleibt alles im Blick.

Das wird Ihnen gefallen:

Durchsuchen Sie alle Meeting-Notizen oder Notizen nach Meeting-Typ mithilfe verschiedener Ansichten

Fügen Sie jedem Meeting Prioritäten und Status-Beschreibungen hinzu, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Verknüpfen Sie Meetings direkt mit relevanten Projekten

🔑 Ideal für: Teams, die an mehreren Projekten arbeiten und ihre Meeting-Diskussionen aufeinander abstimmen möchten

Einschränkungen von Notion

Notion hat zwar seine Stärken als Tool zum Erstellen von Notizen, ist aber nicht ohne Macken. Von Leistungsproblemen bis hin zu eingeschränktem Offline-Zugriff – einige Hindernisse können Ihren perfekten Workflow beeinträchtigen. Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die Schwächen von Notion.

Leistungsrückgänge bei großen Datenbanken: Benutzer, die umfangreiche Datensätze oder komplexe Projekte verwalten, können mit langen Ladezeiten und Verzögerungen rechnen, was sich auf ihre Effizienz auswirkt

Eingeschränkte Features: Notion bietet zwar grundlegende Funktionen für das Aufgabenmanagement, jedoch fehlen erweiterte Features Notion bietet zwar grundlegende Funktionen für das Aufgabenmanagement, jedoch fehlen erweiterte Features für das Projektmanagement wie Zeiterfassung und Gantt-Diagramme, die für die Verwaltung großer Projekte erforderlich sind

Fehlende integrierte Tools für die Berichterstellung: Notion bietet keine nativen Funktionen für die Berichterstellung. Daher ist es für Benutzer schwierig, Berichte zu erstellen und Daten aus ihren Meetings oder Aufgaben zu analysieren

Eingeschränkte Kommunikations-Features: Die Plattform verfügt über keine integrierten Kommunikations-Tools. Benutzer müssen für die Echtzeitkommunikation zusätzliche Anwendungen verwenden

Alternative Vorlagen für Notion-Meeting-Notizen

Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigeren Lösung sind, die sich sowohl für große als auch für kleine Projekte eignet und selbst für Anfänger einfach zu bedienen ist, ist ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die perfekte Alternative zu Notion!

ClickUp Meetings verändern die Zusammenarbeit von Teams mit dynamischen Tagesordnungen, während ClickUp AI Notetaker alle wertvollen Erkenntnisse erfasst – so vermeiden Sie Verwirrung bei der Nachbereitung und alle bleiben auf dem gleichen Stand!

Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %! 🤩

Und diese Vorlagen für Meeting-Notizen in ClickUp spielen dabei eine wichtige Rolle. Das Beste daran? Sie eignen sich für alle Teams und Zwecke:

1. Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle

Kostenlose Vorlage herunterladen Zeichnen Sie Meeting-Protokolle mit vollständigem Kontext – Teilnehmer, Tagesordnungen, Aktionspunkte und Links – mithilfe der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle ist Ihre erste Wahl, um Teilnehmer, Tagesordnungen, Aktionspunkte und wichtige Erkenntnisse an einem Ort zu notieren. So behalten Sie ganz einfach den Überblick darüber, was gesagt wurde, was zu erledigen ist und wer dafür zuständig ist.

Diese Vorlage wurde für die Zusammenarbeit entwickelt und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und ihre Aufgaben kennen. Dank vorgefertigter Seiten können Sie sie schnell für alle Arten von Meetings einrichten und sofort mit der Dokumentation beginnen.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie die Tagesordnung , Teilnehmer und Aktionselemente effizient mit strukturierten Abschnitten

Weisen Sie Teammitgliedern direkt im Dokument Aktionselemente zu

Dank Cloud-Integration können Sie Notizen von überall aus aufrufen und aktualisieren

🔑 Ideal für: Teams, die nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Meetings zu dokumentieren und die Umsetzung von Aktionspunkten sicherzustellen

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8+ Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Das bedeutet, dass in Ihrem Unternehmen insgesamt unglaublich viel Zeit für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp hilft Ihnen, Ihre Produktivität durch sofortige Zusammenfassungen von Meetings um bis zu 30 % zu steigern, während ClickUp Brain Sie bei der automatisierten Erstellung von Aufgaben und optimierten Workflows unterstützt und so stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

2. Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie wiederkehrende Meetings und Tagesordnungen mit der Vorlage „Wiederkehrende Meeting-Notizen“ von ClickUp

Sind Sie es leid, jede Woche die gleiche Routine beim Notieren zu wiederholen und jedes Mal ein neues Dokument von Grund auf neu zu erstellen? Die Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp macht Schluss mit diesem Aufwand.

Verwenden Sie sie, um wichtige Details festzuhalten und wiederkehrende Meetings zu optimieren – tägliche Standups, wöchentliche Team-Check-ins und vieles mehr. Dank integrierter Aufgabenverknüpfungen und benutzerdefinierter Status lassen sich Aktionselemente ganz einfach nachverfolgen und direkt aus Ihren Notizen heraus zuweisen.

Sie erhalten für jede Sitzung ein vertrautes Layout, sodass Sie sich mehr auf die Unterhaltung und weniger auf die Formatierung Ihrer Notizen konzentrieren können. Darüber hinaus entsteht durch das einheitliche Format ein zuverlässiges Protokoll vergangener Meetings, das schnell zur Hand ist und die Nachvollziehbarkeit gewährleistet.

Das wird Ihnen gefallen:

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Konsistenz, indem Sie für jedes Meeting dasselbe Format verwenden

Fügen Sie regelmäßig Aktualisierungen hinzu, ohne separate Dokumente erstellen (und deren Speicherort merken) zu müssen

Geben Sie Meeting-Protokolle über öffentliche, schreibgeschützte oder bearbeitbare Links für Mitglieder Ihres Teams frei

🔑 Ideal für: Teams, die sich regelmäßig treffen und eine übersichtliche Aufzeichnung von Updates, Aktionspunkten und Entscheidungen wünschen

💡 Profi-Tipp: Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem KI-Kalender von ClickUp. Optimieren Sie Ihren Tag mit intelligenten Terminvorschlägen und automatischer Zeitblockierung für Ihre Prioritäten.

3. ClickUp Vorlage für Einzelgespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten

Kostenlose Vorlage Halten Sie produktive und regelmäßige Einzelgespräche mit der Vorlage „Mitarbeiter & Manager 1:1“ von ClickUp ab

Regelmäßige Einzelgespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten sind für eine offene Kommunikation und kontinuierliches Wachstum unerlässlich. Die Vorlage „ClickUp Employee & Manager 1-on-1” eignet sich perfekt für die Verwaltung dieser Gespräche, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Festlegung umsetzbarer Ziele.

So wird sichergestellt, dass beide Seiten hinsichtlich der Ziele, Verantwortlichkeiten und Erwartungen auf dem gleichen Stand sind. Mit anpassbaren Feldern und Ansichten können Sie jedes Meeting auf bestimmte Themen zuschneiden, z. B. Karriereentwicklung, Projekt-Updates oder Feedback-Sitzungen.

Das wird Ihnen gefallen:

Optimieren Sie Ihre Einzelmeetings mit einem gebrauchsfertigen Format

Passen Sie Tagesordnungspunkte an, um sich auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Mitarbeiter zu konzentrieren

Verbessern Sie die Kommunikation und die Nachverfolgung von Fortschritten, indem Sie klare Erwartungen und Schritte zur Erreichung Ihrer Ziele festlegen

🔑 Ideal für: Manager und Mitarbeiter, die die Qualität und Produktivität ihrer Einzelmeetings verbessern möchten

💡 Profi-Tipp: Warum eine separate Erweiterung für die Zusammenfassung Ihrer MoMs hinzufügen? Überlassen Sie ClickUp Brain die Arbeit – das Zusammenfassen von Meeting-Notizen, das Hervorheben von Entscheidungen und das Herausziehen von Aktionspunkten mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache –, damit Sie Zeit sparen und nichts verpassen.

4. ClickUp-Vorlage für Client-Meeting-Notizen

Kostenlose Vorlage Zeichnen Sie jede Interaktion mit Clients präzise mit der Vorlage „Client Meeting Notes“ von ClickUp auf

Die ClickUp-Vorlage für Client-Meeting-Notizen hilft Ihnen dabei, jedes Detail der Interaktionen mit Clients zu organisieren, von gemeinsamen Zielen bis hin zu den Schritten für deren Umsetzung. So können Sie sich ganz einfach auf effektive Meetings vorbereiten, wichtige Punkte in einer Liste festhalten und diese Notizen in konkrete Ergebnisse umsetzen.

Sie sehen auf einen Blick, was besprochen wurde, was noch aussteht und wer für was verantwortlich ist. Dank mehrerer Ansichten können Sie Meetings in einem Format nachverfolgen, das Ihrem Stil entspricht – sei es in einem Kalender, einem Board oder einer Liste.

Das wird Ihnen gefallen:

Halten Sie wichtige Diskussionspunkte und Entscheidungen in Echtzeit fest

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder wie Kontaktdaten, Projektanforderungen, Meeting-Agenda, Aktionspunkte und Folgepunkte, um die relevanten Informationen während des Meetings einfach zu aktualisieren

Planen und verfolgen Sie anstehende Meetings und Ereignisse mit der Kalender-Ansicht

🔑 Ideal für: Fachleute, die eine organisierte und effiziente Möglichkeit suchen, Client-Meetings zu dokumentieren

5. ClickUp-Vorlage für Protokolle von Non-Profit-Board-Meetings

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der Vorlage für Protokolle von Vorstandssitzungen für gemeinnützige Organisationen von ClickUp für Transparenz, genaue Dokumentation und einfache Nachverfolgung strategischer Entscheidungen und die Rechenschaftspflicht des Vorstands

Die Vorlage für Nonprofit-Board-Meeting-Protokolle von ClickUp bietet ein intelligentes Setup für Dokumente ohne Code, mit dem Sie wichtige Diskussionen, Entscheidungen, Abstimmungen und Aktionselemente – von der Anwesenheit bis zu den Ergebnissen – an einem zentralen Ort erfassen können.

Die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, die Zuweisung von Aufgaben und die Automatisierung vereinfachen die Nachverfolgung und stellen sicher, dass nach dem Meeting nichts vergessen wird.

Das wird Ihnen gefallen:

Visualisieren Sie Governance-Workflows

Weisen Sie mit zugewiesenen Kommentaren sofort Nachfassaktionen zu, damit keine Verpflichtungen verloren gehen

Halten Sie Unterhaltungen und Entscheidungen im Board übersichtlich und zugänglich

🔑 Ideal für: Non-Profit-Organisationen, die nach einer organisierten Möglichkeit suchen, Meetings zu dokumentieren und so Klarheit und die Umsetzung von Aktionselementen sicherzustellen

Möchten Sie die Zusammenarbeit im Team vereinfachen, damit Sie Meetings mühelos umsetzen können? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann:

6. Vorlage für ClickUp-Meeting-Notizen

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der Vorlage für Meeting-Notizen von ClickUp für einheitliche Meeting-Notizen

Benötigen Sie eine zuverlässige Möglichkeit, Client-Anrufe oder interne Besprechungen zu organisieren? Diese Vorlage für Meeting-Notizen von ClickUp bietet Ihnen ein einheitliches Layout, um Tagesordnungen, Teilnehmer, Diskussionspunkte und Ergebnisse an einem Ort zu protokollieren.

Sie wurden für Teams entwickelt, die mehrere Meetings jonglieren und durchsuchbare, gemeinsam nutzbare Aufzeichnungen ohne manuelles Formatieren wünschen. Sie können direkt aus Ihren Notizen Aktionselemente erstellen, diese zuweisen und mühelos nachverfolgen. Perfekt für wiederkehrende oder einmalige Meetings, damit keine Nachverfolgung vergessen wird.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Entscheidungen und Aufgaben aus jedem Meeting in einem durchsuchbaren Repository

Fügen Sie Links zu Meeting-Aufzeichnungen zum Dokument hinzu, damit alles an einem Ort bleibt

Arbeiten Sie mit Beteiligten zusammen und geben Sie Notizen über die Live-Zusammenarbeitserkennung von ClickUp frei

🔑 Ideal für: Teams, die übersichtlichere Meetings wünschen und nach deren Ende alle auf dem gleichen Stand sind

💡 Pro-Tipp: Optimieren Sie Ihren Meeting-Workflow mit ClickUp-Automatisierungen. Weisen Sie Aufgaben automatisch der richtigen Person zu, versenden Sie Erinnerungen und aktualisieren Sie den Status von Aufgaben basierend auf definierten Bedingungen, sodass Ihre Meeting-Notizen sofort in Aktionen umgesetzt werden, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

7. ClickUp-Vorlage für Kursnotizen

Kostenlose Vorlage herunterladen Speichern Sie Ihre Kursnotizen zur leichteren Referenzierung mit der Kursnotizen-Vorlage von ClickUp

Blättern Sie auch manchmal in Ihren Notizbüchern, um sich daran zu erinnern, was Ihr Professor vor zwei Wochen gesagt hat? Die Vorlage „Class Notes“ von ClickUp bietet Ihnen eine intelligentere und übersichtlichere Möglichkeit, den Überblick über Ihre Vorlesungen, Lektüren und Aufgaben zu behalten.

Das Beste daran? Diese Vorlage verfügt über ein vorgefertigtes Inhaltsverzeichnis für eine einfache Navigation, anpassbare Formatierungsoptionen und die Möglichkeit, Kommentare zu bestimmten Abschnitten hinzuzufügen.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie für jeden Kurs eine eigene Liste, um Notizen, Aufgaben und Termine übersichtlich zu gruppieren

Erstellen Sie eine Master-Liste für alle Aufgaben, die pro Semester fällig sind, damit nichts vergessen wird

Verwenden Sie die Dokumentansicht für jeden Kurs und fügen Sie für jede Sitzung oder jedes Thema neue Seiten hinzu

🔑 Ideal für: Studierende, die eine effiziente und anpassbare Möglichkeit suchen, ihre Vorlesungsnotizen und akademischen Materialien zu verwalten

🔍 Wussten Sie schon? Schüler, die sich aktiv Notizen machen, erzielen in der Regel bessere schulische Leistungen. Das liegt daran, dass die Art und Weise, wie sie Informationen aufschreiben und organisieren, eine große Rolle dabei spielt, wie gut sie diese verstehen und behalten.

8. ClickUp-Vorlage für Meeting-Berichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Schließen Sie den Kreis mit Kunden und Team-Mitgliedern mithilfe der Meeting-Berichtsvorlage von ClickUp

Die Meeting-Berichtsvorlage von ClickUp erfasst Tagesordnungen, Entscheidungen und Aufgaben für Ihre Meetings an einem Ort. Nach einem Kundengespräch oder einem Check-in mit der Geschäftsleitung füllen Sie die Vorlage aus, um die Ergebnisse klar an Kunden, Teamkollegen und die Geschäftsleitung zu kommunizieren. Auf diese Weise schließen Sie den Kreis und stellen sicher, dass bei der Umsetzung der Besprechungen keine Details übersehen werden.

Sie verwendet sieben benutzerdefinierte Felder (wie Meeting-Typ, Zeitnehmer, Speicherort und Teilnehmeranzahl), um Berichte zu standardisieren und sie einfach zu filtern, zu sortieren und zu analysieren. Sie eignet sich perfekt für Kundenbetreuer, Projektleiter oder Führungskräfte, die eine wiederholbare, professionelle Möglichkeit benötigen, Meetings zusammenzufassen und sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Das wird Ihnen gefallen:

Verbessern Sie die Transparenz, indem Sie Berichte ganz einfach für alle Beteiligten freigeben

Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Teams durch ein einheitliches Format für die Berichterstellung

Erstellen Sie Checklisten, damit Sie keine Aufgaben vor und nach dem Meeting vergessen

🔑 Ideal für: Manager und Teams, die die Produktivität von Meetings mit Kunden verbessern möchten

9. ClickUp-Vorlage für Einzelgespräche

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie relevante Einzelgespräche mit der 1-zu-1-Vorlage von ClickUp

Die 1-zu-1-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen einen zentralen Space, in dem Sie jedes 1-zu-1-Gespräch planen, durchführen und reflektieren können, mit einer separaten Seite für jedes Teammitglied.

Mit dieser Vorlage können Sie Ziele notieren, die Gesprächspunkte des letzten Meetings noch einmal durchgehen, Aktionspunkte zuweisen und Fortschritte im Laufe der Zeit sichtbar machen. Außerdem können Sie so jeden Check-in sinnvoll gestalten und sicherstellen, dass Sie nichts verpassen.

Das wird Ihnen gefallen:

Erstellen Sie für jedes Mitglied eine eigene Seite mit klar definierten Rollen und Erwartungen

Fügen Sie vorab Tagesordnungspunkte, Gesprächspunkte und Fragen hinzu

Bewahren Sie alles an einem Ort auf, um Leistungsbewertungen zu vereinfachen

🔑 Ideal für: Manager und Teamleiter, die eine zuverlässige, organisierte Methode für Einzelgespräche suchen, die tatsächlich Fortschritte bringen

10. ClickUp-Vorlage für Meetings

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie die Planung, Dokumentation und Nachbereitung von Team-Meetings mit der ClickUp-Vorlage für Meetings

Jedes Team hält viele verschiedene Arten von Meetings ab, von kurzen Synchronisierungen über intensive Besprechungen bis hin zu Einzelgesprächen. Bei so vielen Meetings können leicht Details untergehen. Mit der Meetings-Vorlage von ClickUp behalten Sie den Überblick über alle Meetings dank spezieller Ansichten für jeden Schritt.

Die Abschnitte sind vollständig anpassbar: Fügen Sie Tagesordnungspunkte hinzu oder ordnen Sie sie neu, hängen Sie Dokumente oder Grafiken an und bereiten Sie das Team vor, indem Sie alles freigeben, noch bevor Sie beginnen. Während des Meetings können Sie Diskussionspunkte festhalten und Teammitgliedern sofort Aufgaben zuweisen – ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Anschließend können Sie ganz einfach an einem Ort mit Ihren Notizen, Aufgaben und Fristen nachverfolgen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie alle Meetings in einer Liste, sortiert nach Priorität, Typ und Zeitplan

Präsentieren Sie direkt in der Vorlage mithilfe der integrierten Google Slides-Einbettung

Erhalten Sie einen eigenen Diskussions-Space, in dem relevante Mitglieder des Teams chatten, Feedback geben und sich in Echtzeit abstimmen können

Organisieren Sie Einzelgespräche, bevorstehende Sitzungen und außerplanmäßige Meetings übersichtlich

🔑 Ideal für: Teams, die das Meeting-Management mit einem All-in-One-Space für Planung, Präsentation und Verbindung vereinfachen möchten

Verwandeln Sie Ihre Notizen mit ClickUp in echte Ergebnisse

Vorlagen für Meeting-Notizen sind unverzichtbare Tools, mit denen Teams Diskussionen klar festhalten, Entscheidungen nachverfolgen und Aktionspunkte umsetzen können. Notion-Vorlagen sind eine hervorragende Möglichkeit, um Ihre Dokumentation einheitlich zu gestalten.

Sie helfen Ihnen dabei, Tagesordnungen zu organisieren, wichtige Punkte zu notieren und Folgemaßnahmen sichtbar zu halten. Notion hilft Ihnen zwar dabei, zu dokumentieren, was passiert, aber es hilft Ihnen nicht dabei, darauf zu reagieren.

Hier kommt ClickUp ins Spiel! Die Vorlagen sind so konzipiert, dass sie Erkenntnisse aus Meetings mit Maßnahmen verknüpfen und Ihnen helfen, Aufgaben, Zeitleisten und die Verantwortlichkeiten Ihres Teams an einem Ort zu verwalten. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!