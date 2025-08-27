die 10 besten KI-Governance-Tools für Compliance und Transparenz

der Einsatz von KI ist eine kluge Entscheidung – bis er es nicht mehr ist. *

Während Business sich beeilen, KI zu integrieren, übersehen viele einen entscheidenden Aspekt: die Governance. Selbst die besten KI-Systeme können ohne klare Aufsicht Risiken, Verzerrungen oder Compliance-Probleme mit sich bringen.

Dennoch sind sich 56 % der Führungskräfte nicht sicher, ob ihr Unternehmen über ethische Standards für /AI verfügt.

Diese Unsicherheit ist vermeidbar.

Die Lösung? KI-Governance-Tools, die Ihnen helfen, KI verantwortungsbewusst zu verwalten – mit integrierten Features für Transparenz, Dokumentation und Compliance. In diesem Leitfaden haben wir die besten Optionen für den Einstieg zusammengestellt, darunter ClickUp, das dafür entwickelt wurde, Ihren KI-Workflows eine klare Ausrichtung zu verleihen und sie nachvollziehbar zu machen.

Die Herausforderungen der KI sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Sie benötigen ein Governance-Tool, das sich um alle Details kümmert, damit Sie keine Compliance-Fehler übersehen.

Achten Sie bei der Auswahl einer KI-Governance-Plattform auf diese Features.

erkennung von Verzerrungen und Risiken:* Integriert ein ethisches KI-Governance-Framework, um Datensätze und Ergebnisse zu scannen, potenzielle Verzerrungen zu kennzeichnen und Vorschläge zur Risikominderung zu unterbreiten

transparenzkontrollen: *Bietet klare Prüfpfade und Erläuterungen zu den generierten Ergebnissen und Entscheidungen

vorlagen für die KI-Governance: *Bietet anpassbare KI-Prompt-Vorlagen für die Nachverfolgung KI-gestützter Aufgaben und die Verwaltung von KI-Vorschriften und Compliance-Richtlinien

echtzeit-Warnmeldungen: *Versendet sofortige Benachrichtigungen und Warnmeldungen, sobald das tool ein Risiko oder eine Verzerrung erkennt

*nachverfolgung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Überwacht KI-Workflows hinsichtlich der aktuellen Compliance-Vorschriften wie dem EU-KI-Gesetz, dem NIST AI Risk Management Framework (AI RMF) und weiteren

👀 Wussten Sie schon? MACHIAVELLI wurde 2023 eingeführt und ist ein neuer Maßstab, der untersucht, wie sich KI-Systeme ethisch verhalten, wenn sie in sozialen Einstellungen interagieren.

Nachdem Sie nun die Grundlagen kennen, finden Sie hier die 10 besten tools für eine verantwortungsvolle KI-Governance. Wir werden ihre Schlüssel-Features, Limit, Preise und Bewertungen untersuchen, damit Sie das für Ihre Anforderungen geeignete tool auswählen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-Governance-Dokumentation und Workflow-Automatisierung)

Richten Sie mit ClickUp ganz einfach eine KI-gestützte Automatisierung ein

Der verantwortungsvolle Umgang mit KI ist keine leichte Aufgabe. Von ethischen Risiken und Compliance-Prüfungen bis hin zur Zusammenarbeit mit Stakeholdern kann es sich anfühlen, als müsste man zehn Aufgaben gleichzeitig jonglieren. Hier kommt ClickUp ins Spiel – Ihre Alles-App für die Arbeit, die die KI-Überwachung organisiert, Nachverfolgung und Automatisierung ermöglicht.

Automatisieren Sie KI-Governance-Workflows mit ClickUp Aufgaben

ClickUp Aufgaben kann sich wiederholende KI-Governance-Aufgaben und Erinnerungen automatisieren, Überprüfungsaufgaben zuweisen und Genehmigungsworkflows für jede Aktion festlegen.

Sie können auch ClickUp Automatisierungen nutzen, um automatisch Compliance-Prüfer zuzuweisen, Erinnerungen für regulatorische Fristen als Auslöser zu verwenden und Genehmigungsworkflows zu optimieren, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und das Risiko von Versäumnissen minimiert wird.

Darüber hinaus können Sie den Fortschritt des Projekts einfach nachverfolgen und die Auswirkungen überwachen. Verknüpfen Sie KI-Governance-Aufgaben und Abhängigkeiten, und ClickUp erstellt für Sie die gesamte Befehlskette!

Automatisieren Sie KI-Governance-Workflows, weisen Sie Priorität zu und geben Sie mit ClickUp Aufgaben ganz einfach Kontext

KI-Governance ist ein Puzzle aus Compliance-Regeln, nicht wahr? Von der DSGVO und dem EU-KI-Gesetz bis hin zu ISO-Normen und lokalen Compliance-Audits – es gibt eine Menge zu beachten! Und die Vorschriften ändern sich auch ständig.

Wenn Sie kein fotografisches Gedächtnis haben, ist die Nachverfolgung aller ein Wunschtraum, oder?

ClickUp Brain ist der integrierte KI-Assistent von ClickUp, der Ihnen dabei hilft, Governance- und Compliance-Informationen in Ihrem gesamten Workspace zu suchen, zusammenzufassen und zu organisieren. Sie können ihn verwenden, um schnell relevante Dokumente zu finden, Zusammenfassungen zu erstellen und die Berichterstellung für Ihre KI-Governance-Aufgaben zu automatisieren.

Erhalten Sie Updates und Einblicke zum Compliance-Management mit ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain erhalten Sie außerdem automatische Fortschritte und Aktivitätszusammenfassungen für Ihre Governance-Aufgaben.

Sie können Brain beispielsweise bitten, den Status von Compliance-bezogenen Projekten zusammenzufassen oder Dokumentationen zu bestimmten Vorschriften bereitzustellen.

clickUp Brain Max: Talk to Text für Compliance-Workflows*

KI-Governance erfordert die lückenlose Erfassung aller Risiken, Genehmigungen und Prüfpfade – und genau hier kommt ClickUp Brain Max ins Spiel. Anstatt lange Compliance-Notizen oder Audit-Updates zu tippen, können Sie mit Talk to Text Risikofeststellungen, Meeting-Ergebnisse oder regulatorische Aktualisierungen sofort diktieren und in strukturierte Aufgaben oder Dokumente umwandeln.

Kombinieren Sie dies mit Enterprise Search , um Fragen wie „Zeige mir alle GDPR-bezogenen Aufgaben, die diesen Monat fällig sind” oder „Fasse den Fortschritt unseres KI-Risikoregisters zusammen” zu stellen – und Brain Max wird Ihnen sofort die genauen Informationen aus Ihrem Workspace anzeigen.

Durch die Kombination von Spracheingabe mit kontextsensitiver KI können Governance-Teams schneller dokumentieren, manuelle Berichterstellung reduzieren und Compliance-Anforderungen erfüllen, ohne in Papierkram zu versinken.

Dokumentation allein reicht jedoch nicht aus – Sie benötigen auch eine strukturierte Methode, um die Beiträge Ihres Teams zu erfassen. Mit ClickUp Formularen können Sie Risikobewertungen, Incident-Berichte oder Compliance-Checklisten sammeln und die Antworten sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln. So stellen Sie sicher, dass in Ihrem Governance-Prozess nichts übersehen wird.

Natürlich können KI-Systeme zwar Workflows vereinfachen, aber sie bergen auch Risiken für den Datenschutz und die Sicherheit. Deshalb ist es so wichtig, Automatisierung mit starken Governance-Kontrollen zu kombinieren – so kannst du die Berichterstellung optimieren, ohne die Compliance zu beeinträchtigen.

💡 Profi-Tipp: Schützen Sie sensible Governance-Informationen mit den erweiterten Berechtigungen und Datenschutz von ClickUp, sodass nur autorisierte Mitglieder auf Compliance-Dokumente und -Aufgaben zugreifen oder diese Bearbeitung vornehmen können.

*vereinfachen Sie die Risikobewertung mit ClickUp Governance KI Agents

ClickUp AI-Agenten

ClickUp Governance AI Agents kann Ihnen dabei helfen, Governance-Workflows zu automatisieren, indem es Compliance-Prüfungen zuweist, Risikobewertungsaufgaben nachverfolgt und markierte Elemente basierend auf Ihren benutzerdefinierten Regeln anzeigt.

📮 ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse sind mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken und Sicherheitsbedenken. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Workspace integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihre Chatten, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

ClickUp kombiniert integrierte KI mit Enterprise-Grade-Sicherheit, sodass Ihre Governance-Daten geschützt bleiben, während Ihr Team sicher chatten, Aufgaben, Dokumente und Wissen über den gesamten Workspace hinweg verbindet.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp Dokument zusammen

ihr Governance-Team kann das Risikoregister in ClickUp Dokumenten gemeinsam bearbeiten, Stakeholder für Beiträge taggen und Kommentare direkt an den relevanten Stellen hinterlassen. *

📌 Beispiel: Die Rechtsabteilung kann ein Problem hinsichtlich der DSGVO-Compliance melden, während die Technikabteilung Risikominderungsschritte aktualisiert – alles in einem einzigen, dynamischen Dokument.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp Dokumenten zusammen

Da Docs direkt mit Workflows verbunden sind, können Sie Aufgaben zur Sicherheits- und Risikobewertung automatisieren, sie den richtigen Personen zuweisen und sie wieder mit Ihren Projekt Spaces verknüpfen. So wird sichergestellt, dass Daten-Governance nicht nur Theorie ist, sondern in den täglichen Betrieb integriert wird.

Eine solche Struktur ist wichtig, da KI zunehmend in den Arbeitsalltag integriert wird. Anstelle von verstreuten Tabellen und isolierten Notizen erhalten Sie ein zentralisiertes System, in dem Compliance-Management, Governance-Frameworks und Risikobewertungen aktuell, überprüfbar und umsetzbar bleiben.

Kurz gesagt: So verwandeln Teams KI am Arbeitsplatz von einem Risikofaktor in einen transparenten, gut verwalteten Prozess.

Die besten Features von ClickUp

Fassen Sie Governance-Dokumentationen und Compliance-Informationen zusammen und durchsuchen Sie sie mit ClickUp Brain

Automatisieren Sie sich wiederholende Governance-Workflows und weisen Sie Überprüfungs-/Genehmigungsaufgaben mit ClickUp Aufgaben und KI-Agenten zu

Erstellen Sie Risikomanagement-Plans und planen Sie jeden Schritt als Aufgabe

Überwachen Sie den Compliance-Status und das Risikoniveau in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Fügen Sie jeder Zeiterfassung Notizen hinzu, um die Zeit für jede Aufgabe, KI-Governance oder anderes mit ClickUp Projekt Zeiterfassung zu messen

Geben Sie Ihren Mitgliedern mehr Kontext zu den Komplexitäten der KI-Governance, indem Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp einrichten

Führen Sie in der Aktivitätsleiste auf den ClickUp-Dashboards eine einfache Nachverfolgung der Maßnahmen Ihres Teams im Rahmen einzelner KI-Governance-Aufgaben durch

Identifizieren Sie mit der ClickUp-Vorlage „Risikobewertung” Whiteboard die Risiken, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Limit von ClickUp

kI-Agenten in ClickUp Brain können für Anfänger komplex erscheinen*, insbesondere ohne Erfahrung mit Automatisierung, werden aber mit der Zeit immer einfacher

die erweiterten Features von ClickUp erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit*, bieten jedoch leistungsstarke benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, sobald sich die Benutzer damit vertraut gemacht haben

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast, sagt

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Nachverfolgungs- und Ansichtspunkten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie Ressourcen wie verantwortungsbewusste KI-Governance-Praktiken und die Grundlagen von Compliance-Gesetzen und fügen Sie diese zu Ihren KI-Governance-Aufgaben in ClickUp AI hinzu. Auf diese Weise verstehen alle Ihre Teammitglieder Risikowarnungen und führen entsprechende Überprüfungen durch.

2. Credo AI (am besten geeignet für KMU, die planen, KI erstmals einzusetzen)

via Credo KI

Die erstmalige Einführung von KI kann überwältigend sein – insbesondere, wenn Sie sich mit unbekannten Vorschriften auseinandersetzen müssen. Credo /AI vereinfacht diesen Prozess, indem es Ihren KI-Governance-Workflow zentralisiert und technische Dokumentationen in für Business verständliche Richtlinien umwandelt.

Mit Features wie Credo AI Assist nutzt diese Plattform generative KI, um Risikoszenarien automatisch zu populieren und Ihnen dabei zu helfen, KI-Register aufzubauen, die mit Rahmenwerken wie dem EU-KI-Gesetz und dem NIST AI RMF konform sind.

Die besten Features von Credo KI

Registrieren Sie KI-Initiativen gemäß den offiziellen KI-Vorschriften und der KI-Richtlinie Ihres Unternehmens und erfassen Sie Metadaten mit dem KI-Register

Richten Sie Maßnahmen zur Risikominderung ein, weisen Sie diese zu und führen Sie die Nachverfolgung der Kontrollen im KI-Governance-Workspace durch

Führen Sie die Synchronisierung von Daten-Governance-Nachweisen aus den derzeit von Ihnen verwendeten MLOps-tools mit Credo AI durch

Limit von Credo KI

Hat eine steile Lernkurve

Nicht das beste tool für die Überwachung groß angelegter KI-Operationen

Preise für Credo KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Credo KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Wissenswertes: KI zur Gesichtserkennung ist bei der Identifizierung von Personen manchmal genauer als Menschen, insbesondere in großen Datenbanken.

3. Ganzheitliche KI (am besten geeignet für die Entwicklung neuer KI-Prozesse)

via Holistic KI

Holistic AI ist ein ideales Tool für Unternehmen, die eine KI-Entwicklung planen, die mit dem EU-KI-Gesetz und anderen Vorschriften konform ist. Diese KI-Governance-Plattform verfolgt globale KI-Standards und Compliance-Anforderungen, die für Ihr Unternehmen relevant sind, und automatisiert KI-Audits.

Ganzheitliche KI-Best-Features

Karten Sie Risiken und überwachen Sie Vorschläge zur Risikominderung für einzelne KI-Systeme

Verhindern Sie, dass sensible Daten zu generativen KI-Prompts hinzugefügt werden

Verhindern Sie Verzerrungen und Systemhalluzinationen in Ihren LLM-Anwendungen

Ganzheitliche KI-Limitierungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht benutzerfreundlich

Die Suche nach bestimmten Daten-Governance-Aufgaben kann schwierig sein, sobald Sie mehrere Workflows ausführen

Ganzheitliche KI-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ganzheitliche KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

📖 Lesen Sie auch: Beeindruckende Beispiele für generative KI, die Branchen verändern

4. Fiddler KI (am besten geeignet für die Überwachung komplexer KI-Modelle für Unternehmen und Behörden)

via Fiddler KI

Fiddler AI ist eine leistungsstarke Beobachtungsplattform für Unternehmen, die groß angelegte KI-Implementierungen verwalten. Sie überwacht und erklärt das Verhalten von Machine-Learning- und LLM-Modellen und hilft Teams dabei, Abweichungen, Verzerrungen, Halluzinationen und Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren.

Fiddler wird häufig in Finanz-, Versicherungs- und öffentlichen Einrichtungen eingesetzt und trägt dazu bei, dass KI-Entscheidungen fair, nachvollziehbar und konform mit regulatorischen Standards sind – und liefert gleichzeitig auditfähige Nachweise für Compliance-Prüfungen.

Die besten Features von Fiddler KI

Erkennen Sie die Modellleistung und richten Sie Warnmeldungen für Inkonsistenzen und Verzerrungen mit der Modellüberwachung ein

Wenden Sie /AI-Sicherheit an, um Ihre sensiblen Daten für ein präventives Risikomanagement zu schützen

Überwachen und analysieren Sie generative KI-Modelle und LLM-Anwendungen, die Sie entwickeln, um sicherzustellen, dass sie den KI-Ethikrichtlinien entsprechen

Erläutern Sie ML-Vorhersagen für autonome Systeme wie Drohnen – entscheidend in sicherheitssensiblen Umgebungen, in denen Präzision und ethische Kontrolle unverzichtbar sind

Limit von Fiddler KI

Die Benutzeroberfläche kann überwältigend sein

Preise für Fiddler KI

Lite : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

*business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Fiddler KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fiddler KI?

G2-Bewertung sagt:

Es gibt nur sehr wenige gute Beobachtungstools auf dem Markt, wenn es um die Überwachung von KI-Modellen geht. Die Überwachungsfunktionen von Fiddler, insbesondere im Bereich der LLMs, sind äußerst leistungsstark. Das Modell-Explanation-Feature ist einfach fantastisch. Die Integrationen sind sehr gut.

📮 ClickUp Insight: 22 % unserer Befragten sind nach wie vor skeptisch, wenn es um den Einsatz von KI in der Arbeit geht. Von diesen 22 % sorgt sich die Hälfte um den Datenschutz, während die andere Hälfte einfach nicht sicher ist, ob sie den Aussagen der KI vertrauen kann. ClickUp geht beide Probleme direkt an, indem es robuste Sicherheit einsetzt und zu jeder Antwort detaillierte Links zu Aufgaben und Quellen generiert. Das bedeutet, dass selbst die vorsichtigsten Teams von der Steigerung der Produktivität profitieren können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob ihre Informationen geschützt sind oder ob sie zuverlässige Ergebnisse erhalten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Governance-Frameworks, Verantwortlichkeiten der Stakeholder und regulatorische Workflows visuell als Karte abzuliefern und so das Verständnis und die Abstimmung im Team zu verbessern.

5. Fairly KI (am besten geeignet für Start-ups und KMUs)

via Fairly KI

Sind Sie ein Start-up oder ein kleines Business, das eine verantwortungsvolle KI-Governance hinauszögert, weil Sie kein zuverlässiges Tool finden, das Ihrem Budget entspricht? Dann ist Fairly AI eine gute Option für Sie. Damit haben Sie ohne großen Aufwand Zugriff auf alle wichtigen KI-Governance-Features.

Die besten KI-Features von Fairly AI

Überwachen Sie KI-Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus mit einem Agent-as-a-Judge-Framework

Erkennen Sie Risiken automatisch mit einer KI-Bedrohungsmodellierungsdatenbank

Fügen Sie Unternehmensrichtlinien hinzu und führen Sie die Nachverfolgung der Einhaltung der Vorschriften durch KI-Systeme mithilfe des KI-Registers

Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen, um Kontrollpunkte festzulegen und die Einhaltung der Vorschriften zu bewerten

Faire KI-Limit

Sobald Ihr Unternehmen wächst, reicht dies möglicherweise nicht mehr aus

Die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv genug

Faire KI-Preise

Bronze : 99 $/Monat

Silber : 299 $/Monat

Gold: 2500 $/Monat

Faire KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

👀 Wussten Sie schon? Der EU-KI-Akt ist die weltweit erste umfassende Gesetzgebung, die ein Einzelziel im Bereich verantwortlicher KI-Governance verfolgt. Er klassifiziert KI-Systeme nach ihrem Risiko und setzt die Einhaltung der Vorschriften durch, wodurch die Governance rechtlich durchsetzbar wird.

6. Monitaur (am besten geeignet für die Dokumentation des Zyklus Ihres KI-Systems)

via Monitaur

Monitaur wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus ihrer KI-Modelle dokumentieren müssen – von der Entwicklung bis zur Bereitstellung. Es unterstützt die Governance in regulierten Branchen wie Versicherungen und Gesundheitswesen durch detaillierte Version, Bias-Nachverfolgung, Drift-Erkennung und auditfähige Protokolle.

Das Policy-to-Proof-Framework hilft Teams dabei, Governance-Standards zu definieren, Kontrollen zu implementieren und Nachweise zu erstellen, die die Einhaltung der Vorschriften gegenüber Regulierungsbehörden und Stakeholdern belegen.

Die besten Features von Monitaur

Validieren Sie Eingabeveränderungen und Modellveränderungen und identifizieren Sie Verzerrungen in /AI-Techniken

Suchen und filtern Sie Transaktionen, die durch Ihre Modelle laufen, um genau die zu finden, die Sie suchen

Stellen Sie sicher, dass Ihre internen Modelle durch Validierungen vor der Produktion bereit sind, bevor Sie sie in Ihre KI-Tools für die Entscheidungsfindung integrieren

Limit-Einschränkungen von Monitaur

Es fehlen Features zur Datenzensur

Preise für Monitaur

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Monitaur-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Amazon SageMaker?

G2-Bewertung sagt:

Minotaur Business Systems ist ein sehr benutzerfreundliches und vielseitiges System. Die Mitarbeiter sind äußerst kompetent und stehen jederzeit zur Verfügung, um zu unterstützen.

7. Amazon SageMaker (am besten geeignet für die Entwicklung und Überwachung interner KI-Modelle)

über Amazon SageMaker

Als Teil von Amazon Web Services bietet Amazon SageMaker Tools zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten verantwortungsbewusster KI- und Machine-Learning-Modelle. Sie können ML-Testumgebungen einrichten und die Modellleistung durch Nachverfolgung überwachen.

Die besten Features von Amazon SageMaker

Greifen Sie auf Kataloge mit KI-Glossaren und KI-Metadaten-Formularen zu, um die KI-Governance zu vereinfachen

Erstellen Sie Bestimmungen für KI-Umgebungen und testen Sie den Zugriff auf Machine-Learning-Modelle und Datenbestände

Halten Sie Schlüssel-Annahmen, Merkmale und Artefakte für jedes Modell fest, von der Konzeption bis zur Implementierung

Limit von Amazon SageMaker

Viel zu viele Features für jemanden, der nur nach KI-Governance sucht

Preise für Amazon SageMaker

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Amazon SageMaker?

G2-Bewertung sagt:

Es ist hochgradig skalierbar, sehr rechenstark, sehr gut in die Data Warehouses und Data Lakes der meisten Anbieter integriert und kann über den Browser aufgerufen werden.

📖 Lesen Sie auch: KI-Statistiken: Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen und Zukunftsprognosen von KI

8. IBM Watson (am besten geeignet für die Verkürzung von KI-Lebenszyklen)

via IBM Watson

IBM Watson ist eine ideale KI-Governance-Software, wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Verbesserung der Logistik Ihrer KI-Systeme liegt. Neben der Einhaltung von Vorschriften hilft Ihnen dieses tool dabei, den KI-Lebenszyklus zu überwachen, Verzerrungen in der Lieferkette zu erkennen und zu mindern sowie den Energieverbrauch zu senken.

Die besten Features von IBM Watson

Überwachen und ersetzen Sie Modelle in den Systemen von IBM, OpenAI und Amazon SageMaker

Entdecken Sie Schwachstellen in der Sicherheit und Fehlkonfigurationen und identifizieren Sie Schatten-KI

Automatisieren Sie den Prozess der Identifizierung und Umsetzung regulatorischer Änderungen in umfassende Richtlinien durch Automatisierung

Führen Sie eine Nachverfolgung von KI-Chats mit automatisierten Warnmeldungen durch, um Voreingenommenheit und unangemessene Antworten zu erkennen

IBM Watson-Limit

Nicht für Anfänger geeignet

Es ist teuer

Preise für IBM Watson

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

IBM Watson Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertung verfügbar

Was sagen reale Benutzer über IBM Watson?

G2-Bewertung sagt:

Die Ergebnisse sind schneller als bei anderen KI-Suchmaschinen und gut organisiert. Sie sind leicht zu lesen und schnell zu verstehen. Es gibt so viele Features.

9. Datatron (am besten geeignet für das Sicherheitsrisikomanagement)

via Datatron

Sind Sie in letzter Zeit häufig mit Datenbedrohungen konfrontiert? Möglicherweise importieren Ihre KI-Eingabeaufforderungen sensible Informationen in die generierten Ergebnisse. Sie können Datatron für die KI-Governance verwenden und potenzielle Lecks sensibler Daten identifizieren. Damit können Sie einen Schwellenwert festlegen, um zu verhindern, dass KI-Systeme kritische Daten in Eingabeaufforderungen und generierte Ergebnisse aufnehmen.

Die besten Features von Datatron

Greifen Sie auf den KI-Gesundheitswert im Dashboard zu

Erkennen Sie Datenabweichungen, Konzeptabweichungen und Anomalien durch verantwortungsbewusste KI-Governance

Legen Sie Warnmeldungen und automatische Abschaltungen fest, wenn ein Modell gegen Ihre zuvor definierten Schwellenwerte verstößt

Protokollieren Sie /AI-Aktivitäten und Audit-Trails, um zu verstehen, wie sich das System verhält und warum

Limitations von Datatron

Die Features für verteiltes Rechnen sind nicht ausgereift genug

Möglicherweise werden nicht alle Instanzen auf einmal erkannt

Preise für Datatron

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Datatron-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertung verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Datatron?

G2-Bewertung sagt:

Die Datenintegration aus mehreren Quellen ist für mich sehr hilfreich. Die nahtlose Erfahrung spart mir wertvolle Zeit. Data Tron bietet mir umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und ist wirklich einfach zu bedienen. Ich schätze auch das technische Support-Team. Es unterstützt seine Kunden. Vor kurzem hatte ich Probleme mit FTP-Übertragungen, aber DataTron hat dieses Problem gelöst. Außerdem habe ich danach weniger Zeit für die Modellvalidierung aufgewendet.

🧠 Wissenswertes: Der erste Chatbot, Eliza, stammt aus der Mitte der 1960er Jahre! Der Informatiker Joseph Weizenbaum entwickelte ihn im MIT Artificial Intelligence Laboratory.

10. Microsoft Azure (am besten geeignet für das Testen neuer KI-Entwicklungen vor der unternehmensweiten Implementierung)

über Microsoft Azure

Microsoft Azure bietet einige beeindruckende KI-Governance-Features. Sie können interne Richtlinien für verantwortungsbewusste KI-Praktiken festlegen und gemeinsam an Prompt Flow arbeiten, um Verzerrungen zu bewerten.

Die besten Features von Microsoft Azure

Überwachen Sie Text und Bilder, um anstößige oder unangemessene Inhalt zu erkennen

Entwickeln Sie generative KI-Anwendungen und benutzerdefinierte Copiloten auf einer einzigen Plattform

Verstehen Sie die Gründe für KI-generierte Ergebnisse und verbessern Sie diese entsprechend

Limit von Microsoft Azure

Der verbrauchsabhängige Plan erschwert es, Probleme bei Ausfällen der Funktion zu erkennen

Preise für Microsoft Azure

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1900 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Microsoft Azure?

G2-Bewertung sagt:

Es fällt mir schwer, ein tool innerhalb der Plattform auszuwählen, das mir am besten gefällt, da sie sehr umfassend ist. Besonders gut gefällt mir jedoch die Integration mit Microsoft Entra ID, wo Sie Benutzern Rollen zuweisen und Zugriffsregeln für Ressourcen innerhalb von Microsoft Azure festlegen können.

⭐ Besondere Erwähnungen

Diese Tools sind zwar keine vollwertigen KI-Governance-Plattformen, bieten jedoch einzigartige Features, die verantwortungsbewusste KI-Praktiken unterstützen.

1. Arthur KI – Echtzeit-Überwachung von Verzerrungen und Modellen

Arthur KI ist eine vertrauenswürdige Plattform für die Beobachtbarkeit von KI, mit der Unternehmen die Modellleistung, Fairness, Drift und Verzerrung in der Produktion überwachen können. Sie ist besonders wertvoll in regulierten Branchen wie dem Finanzwesen und dem Gesundheitswesen, die eine strenge Governance über eingesetzte Modelle benötigen.

Echtzeitüberwachung hinsichtlich Fairness, Voreingenommenheit und Abweichungen

Integriert sich in Modellentwicklungs- und Produktionspipelines zur Steigerung der Produktivität

Vertraut von Unternehmen, die erklärbare, ethische KI benötigen

2. Knostic – Notwendige Zugriffskontrolle für LLMs

Knostic wurde entwickelt, um eine übermäßige Offenlegung sensibler Daten in KI-Eingaben und -Antworten zu verhindern. Es implementiert „Need-to-know”-Zugriffskontrollen auf LLM-Ebene und hilft Unternehmen so, das Risiko von Datenschutzverletzungen und Datenlecks zu reduzieren.

Setzt Governance-Richtlinien in LLM-Unterhaltungen durch

Protokolliert sensible Interaktionen und wendet automatische Maskierung an

Ideal für KI-chatten-Apps, Copiloten und benutzerdefinierte Bots

3. CalypsoAI – Bereitstellung generativer KI mit Sicherheit

CalypsoAI bietet LLM-Tests und Schutzmaßnahmen für Unternehmen, die generative KI-Tools einsetzen. Damit können Organisationen Eingabeaufforderungen validieren, Halluzinationen erkennen und Richtlinien durchsetzen – allesamt wichtige Komponenten für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI.

Blockiert risikoreiche Eingabeaufforderungen und halluzinierte Ausgaben

Nachverfolgung, wie LLMs die internen Nutzungsrichtlinien einhalten

Häufig verwendet in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste und regulierte Branchen

Fördern Sie verantwortungsbewusste KI-Praktiken mit ClickUp

55 % der Amerikaner glauben, dass Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Systemen nicht auf KI-Ethik achten. Diese Skepsis der Öffentlichkeit kann sich auf den Ruf Ihrer Marke und Ihre Rentabilität auswirken. Eine verantwortungsvolle KI-Governance ist daher für ein transparentes und positives Markenimage unerlässlich.

Der Prozess kann jedoch überwältigend erscheinen. Lassen Sie sich nicht von der KI-Fachsprache einschüchtern. Investieren Sie einfach in ein zuverlässiges KI-Governance-System und halten Sie Compliance- und Ethikrichtlinien ein, unabhängig davon, wie umfassend Sie KI in Ihrem Unternehmen einsetzen.

Oder entscheiden Sie sich für ClickUp, die App, die alle anderen ersetzt. Wir bieten KI-Governance-Workflows sowie anpassbare Vorlagen, mit denen Sie alle routinemäßigen KI-Prüfungen im Blick behalten können. Unser System identifiziert potenzielle Risiken und benachrichtigt Ihr Team.

Das ist noch nicht alles! Mit ClickUp können Sie Risiken mit einem Bewertungs-Workflow verwalten, die dringendsten zuerst angehen und sich dann nach und nach durch die Schweregrade arbeiten.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und sorgen Sie für eine sorgfältige Governance Ihrer KI-Vorschriften!