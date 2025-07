die 17 besten B2B-Kontaktdatenbanken für eine bessere Lead-Generierung

Wenn Sie im Vertrieb oder Marketing tätig sind, kennen Sie wahrscheinlich das Problem, nach hochwertigen Kontakten zu suchen. Ihre Leads sind versiegt, E-Mails bleiben unbeantwortet und Anrufe kommen nicht über die Gatekeeper hinaus. Das ist frustrierend, nicht wahr?

Eine zuverlässige B2B-Kontaktdatenbank kann genau das sein, was Sie brauchen. Sie hilft Ihnen, schnell die richtigen Entscheidungsträger zu erreichen, Ihre Konversionsraten zu steigern und Ihre Kundenansprache zu optimieren.

Eine gute Datenbank bietet jedoch mehr als nur Namen und Nummern. Sie liefert Ihnen verifizierte, aktuelle Informationen, damit Sie mit den richtigen Personen in Kontakt treten und zum richtigen Zeitpunkt nachfassen können.

Möchten Sie diese Vorteile nutzen? Sehen Sie sich diese Top-B2B-Kontaktdatenbanken für bessere Leads an!

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp CRM + Projektmanagement in einem Tool, Vorlagen für das Kontaktmanagement, KI-Assistent und automatisierte Workflows, über 1000 Integrationen Kleine bis große Teams, die eine anpassbare Lead-Verwaltung und Automatisierung benötigen Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Apollo. io über 275 Millionen Kontaktdatensätze, E-Mail-Kontaktaufnahme, Segmentierung, Automatisierung des Vertriebs Kleine bis große Vertriebsteams, die datenintensive Lead-Generierung und Outbound-Kampagnen verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Cognism Vertriebsinformationen, GDPR-konforme Anreicherung, CRM-Integration, Auslöser für Käufer Mittlere bis große Teams, die konforme B2B-Daten und Anreicherung benötigen Nur benutzerdefinierte Preise LinkedIn Sales Navigator über 45 erweiterte Filter, Signale zur Kaufabsicht, Lead-Benachrichtigungen in Echtzeit Vertriebsteams mittlerer bis großer Unternehmen, die auf LinkedIn intensive Lead-Recherchen durchführen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Lusha E-Mail- und Telefondaten aus LinkedIn, Chrome-Erweiterung, Massenanreicherung Kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, die ihre Kontaktdaten schnell anreichern möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29,90 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Kaspr LinkedIn-Datenexport, E-Mail-Überprüfung, CRM-Synchronisierung, Automatisierung SDRs und Vertriebsteams, die LinkedIn-Kontakte in großen Mengen extrahieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 65 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen UpLead Verifizierte Kontaktdaten, Absichtssignale, Überprüfung von E-Mails in Echtzeit Kleine bis mittelgroße Teams, die mit umfangreichen Daten qualifizierte Leads als Einzelziel ansprechen möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Clearbit Lead-Anreicherung, CRM-Synchronisierung, automatisierte Updates, Unternehmensfirmografien Marketing- und Vertriebsteams bereichern Inbound-Leads mit Echtzeitdaten Bezahlte Pläne beginnen bei 890 $/Monat (über HubSpot); benutzerdefinierte Preise für Unternehmen ZoomInfo KI-Insights-Engine, CRM-Synchronisierung, LinkedIn-Scraping, kontinuierliche Datenaktualisierung Vertriebsteams mittlerer und großer Unternehmen, die Sales Intelligence und Tools zur Neukundengewinnung benötigen Nur benutzerdefinierte Preise RocketReach Globale Kontaktsuche, Chrome-Erweiterung, verifizierte E-Mail-Adressen/Telefonnummern, CRM-Integrationen Vertriebs- und Marketing-Teams erstellen internationale Kontaktlisten Bezahlte Pläne beginnen bei 99 $/Monat Adapt. io über 250 Millionen Kontakte, CRM-Anreicherung, LinkedIn-Erweiterung, firmografische Filter Vertriebsteams, die skalierbare Datenintelligenz und Integrationen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Hunter.io E-Mail-Überprüfung, Domainsuche, Planung von Kaltakquise, Tools für Massenversand Kleine Unternehmen und Freiberufler, die gezielte E-Mail-Kampagnen durchführen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Nahtlos. ai KI-gestützte Akquise, Echtzeitdaten, Nachverfolgung der Kaufabsicht Kleine bis große Teams automatisieren die Lead-Generierung in großem Maßstab Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne: nur benutzerdefinierte Preise Lead411 Verifizierte Daten, CRM-Integrationen, Kampagnen-Tools, Guthabenübertragung Budgetbewusste kleine bis mittelgroße Vertriebsteams Bezahlte Pläne beginnen bei 99 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen 6sense KI-basierte Vorhersage der Kaufabsicht, CRM-Einblicke, Nachverfolgung von Keywords, Kontaktvalidierung Enterprise-Teams, die Predictive Sales Intelligence und ABM einsetzen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne: nur benutzerdefinierte Preise SalesIntel Von Menschen verifizierte Kontakte, Intentionsdaten, Recherche auf Abruf, CRM-Synchronisierung Teams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die Wert auf die Genauigkeit von B2B-Daten legen Nur benutzerdefinierte Preise Snov. io Domain-/E-Mail-Suche, Drip-Automatisierung, Chrome-Erweiterung, Multi-Channel-Kontaktaufnahme Kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, die die Neukundenakquise über mehrere Kanäle verwalten Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Pro-Stufen

Eine B2B-Kontaktdatenbank hilft Unternehmen dabei, potenzielle Clients zu finden und zu erreichen, indem sie verifizierte Kontaktdaten von Entscheidungsträgern in den Einzelzielunternehmen bereitstellt. Stellen Sie sich diese Datenbank als digitales Adressbuch voller Geschäftsinformationen vor , die zur Generierung von Leads genutzt werden können – ergänzt durch KI.

Die besten Anbieter von B2B-Kontaktdatenbanken kombinieren verschiedene Techniken, um genaue und aktuelle Listen zu erstellen und zu pflegen. Sie nutzen Web Scraping, um öffentlich zugängliche Daten zu sammeln, Kontakte direkt per Telefon oder E-Mail zu verifizieren und ihre Datenbanken regelmäßig zu bereinigen, um veraltete Informationen zu entfernen.

Viele lassen sich auch in CRM-Plattformen integrieren, sodass Daten einfach übertragen werden können und Ihre Marketing- und Vertriebsteams stets Zugriff auf aktuelle, zuverlässige Kontaktdaten für eine zielgerichtete Ansprache haben.

💡 Profi-Tipp: Unternehmen verschwenden 21 % ihrer Medienausgaben aufgrund schlechter Datenqualität. Die Verwendung einer B2B-Kontaktdatenbank kann Ihre Vertriebseffizienz durch die Automatisierung der Datenerfassung und -überprüfung verbessern. So kann sich Ihr Team auf wertschöpfende Aufgaben wie Lead-Pflege und -Konvertierung konzentrieren.

Eine erstklassige B2B-Kontaktdatenbank bietet fünf Schlüsselvorteile:

Gezielte Kontaktaufnahme, die Sie mit den richtigen Personen verbindet

Sparen Sie Zeit und Ressourcen durch optimierte Akquise

Steigern Sie die Konversionsraten, indem Sie qualifizierte Leads erreichen

Bietet Echtzeit-Updates, damit Ihre Daten immer aktuell sind

Erhalten Sie detaillierte Marktinformationen, um Ihre Strategien zu optimieren und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein

🧠 Fun Fact: Top-Vertriebsmitarbeiter verbringen etwa 18 % mehr Zeit mit der Aktualisierung ihres CRM-Systems als Vertriebsmitarbeiter, die eher durchschnittliche Leistungen erbringen.

Die Wahl der richtigen Unternehmenskontaktdatenbank kann die Effizienz erheblich steigern und Ihren ROI in die Höhe schnellen lassen, aber diese Entscheidung sollte nicht leichtfertig getroffen werden.

Das leistet eine gute B2B-Kontaktdatenbank für Sie:

Halten Sie Ihre Daten korrekt und aktuell, damit Sie immer mit den neuesten Infos arbeiten

Stellen Sie sicher, dass sie auf Ihre Zielgruppe abgestimmt ist, damit Sie keine Zeit mit falschen Kontakten verschwenden

Nahtlose Integration in Ihre bestehenden Tools für mehr Effizienz

Bieten Sie eine intuitive Benutzererfahrung – denn Benutzerfreundlichkeit ist wichtig!

Erfüllen Sie alle Compliance- und Sicherheitsstandards, um Ihr Geschäft zu schützen

Bieten Sie soliden Kundensupport und Schulungsressourcen

Wir helfen Ihnen, die Kosten gegen den tatsächlichen Wert abzuwägen, den Sie erzielen werden

Wenn Sie sich jetzt die Zeit nehmen, diese Faktoren sorgfältig zu prüfen, können Sie sich später viel Ärger ersparen!

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, recherchierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie eine gute Kontaktdatenbank von den besten unterscheiden können, finden Sie hier unsere 17 Favoriten:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Lead-Management und Workflow-Optimierung)

Testen Sie ClickUp CRM kostenlos Verwalten Sie Ihre B2B-Kontaktdatenbank mit ClickUp CRM

Benötigen Sie einen zentralen hub, in dem Ihr Team Kontakte nachverfolgen, Leads verwalten und Workflows am Laufen halten kann? ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist die beste Wahl.

Die Tatsache, dass es sich nicht um eine herkömmliche B2B-Kontaktdatenbank handelt, ist die größte Stärke von ClickUp. Anstatt Sie in eine starre Struktur zu pressen, gibt ClickUp CRM Vertriebsteams die Flexibilität, ein Kontaktmanagementsystem nach ihren eigenen Vorstellungen aufzubauen – und dabei Projektmanagement, Automatisierung, Berichterstellung und Teamzusammenarbeit in einem einzigen Workspace zu integrieren.

Mit ClickUp können Sie mithilfe von benutzerdefinierten Aufgabenstatus maßgeschneiderte Pipelines für Ihre Kontakte erstellen und so sicherstellen, dass diese organisiert sind und sich in der richtigen Phase Ihres Vertriebsprozesses befinden – vom potenziellen Lead bis zum geschlossenen Konto. Zeigen Sie sie in detaillierten Listen oder Kanban-Boards an, passen Sie Felder für Kontaktdaten (wie Lead-Quelle, Status oder Unternehmensgröße) an und verfolgen Sie Interaktionen im gesamten Verkaufstrichter.

Verfolgen Sie Lead- und Deal-Phasen, indem Sie die benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp an Ihren Workflow anpassen

Sie können auch Aufgabeninhaber zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Dokumente oder vergangene Kommunikationen direkt mit jedem Kontakteintrag verknüpfen, sodass nichts übersehen wird. Ganz gleich, ob Sie Leads, Kundenanfragen oder Teamaufgaben nachverfolgen – ClickUp für Vertriebsteams hilft Ihnen dabei, alles an einem Ort zu organisieren.

ClickUp bietet auch nützliche Vorlagen zur Vereinfachung der Organisation. Die ClickUp-Vorlage für Kontaktlisten hilft Ihnen beispielsweise beim Speichern und Kategorisieren von Kontaktinformationen.

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Kontaktlisten, um Ihre Kontakte zu organisieren

Mit dieser Vorlage können Sie:

Speichern Sie alle Kontakte an einem Ort : Zentralisieren Sie alle Ihre Kontaktdaten für einen einfachen Zugriff und eine übersichtliche Organisation

Einfaches Aktualisieren von Kontaktdaten : Bearbeiten und pflegen Sie Kontaktdaten schnell und einfach

Kontakte verfolgen und kategorisieren : Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Speicherort, soziale Profile und Bewertungen, um Ihre Kontakte zu organisieren und zu kategorisieren

Suche nach Kontakten anhand von Stichwörtern oder Kategorien : Finden Sie mit leistungsstarken Such- und Filteroptionen schnell den richtigen Ansprechpartner

Behalten Sie den Überblick über die Kommunikation : Legen Sie benutzerdefinierte Status fest (z. B. Aktiv, Lead, Inaktiv), um Kontaktinteraktionen und das Kundenbeziehungsmanagement nachzuverfolgen

Automatisieren Sie Erinnerungen und Updates: Legen Sie wiederholende Aufgaben und automatische Benachrichtigungen fest, damit kein Kontakt übersehen wird

Sie können auch die ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung und die ClickUp-Vorlage für das CRM verwenden, um bessere Kundeninteraktionen und Nachverfolgung zu gewährleisten. Sie verfügen über integrierte Prioritäts-Tags, um sich auf vielversprechende Interessenten zu konzentrieren, und über integrierte Automatisierungen, um manuelle Aktualisierungen zu reduzieren.

Diese Vorlagen eignen sich hervorragend für Teams, die eine kostenlose Alternative mit erweiterten CRM-Workflow-Features benötigen.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain kann Ihr nativer KI-Vertriebsassistent innerhalb von ClickUp sein. Es kann sofort Notizen zu Geschäften zusammenfassen, Folge-E-Mails generieren und Fragen wie „Wie ist der Status unserer 10 wichtigsten Leads?“ beantworten – und dabei Echtzeit-Einblicke aus Ihrem CRM-Setup ziehen. Rufen Sie mit ClickUp Brain Echtzeit-Einblicke aus Ihren Vertriebsdaten in ClickUp (und verbundenen Apps) ab

Was ClickUp von herkömmlichen CRMs unterscheidet, ist die Kombination aus Kontaktmanagement und leistungsstarken Tools für Aufgaben und Projekte. Zum Beispiel:

ClickUp-Dokumente können Onboarding-Playbooks oder Anrufskripte speichern, die direkt mit den Aufgaben des Clients verknüpft sind

ClickUp Chat hält alle internen Diskussionen im Kontext und macht das Wechseln zwischen Apps überflüssig

Mit benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards können Vertriebsleiter Deals, Aktivitäten und die Workloads der Eigentümer von Kontakten in Echtzeit überwachen

Dies macht ClickUp auch zu einer vielseitigen Wahl für Vertriebsteams, die alles in einer Sales-Intelligence-Plattform konsolidieren müssen, damit ihre Vertriebsaktivitäten besser organisiert, fokussierter und effektiver werden.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte CRM-Ansichten mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion für eine flexible Kontaktorganisation

Synchronisieren Sie Kontaktdaten über Ihre gesamte Technologieplattform hinweg mit Integrationen wie Salesforce, HubSpot und Zapier

Verfolgen Sie wichtige Metriken, verwalten Sie Aufgaben, greifen Sie auf Kontakte zu und gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke über ClickUp Dashboards

Sortieren und filtern Sie Kontakte anhand von Tags, um ganz einfach die richtigen Leads zu finden

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben und Benachrichtigungen für zeitnahe Nachfassaktionen und steigern Sie so die Produktivität im Vertrieb

Limits von ClickUp

Die Lernkurve kann steil sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

ClickUp ist mit Abstand das beste Tool für Projektmanagement, Kundenakquise und Kundenbeziehungsmanagement, das es gibt. Ich habe Monday und Asana sowie zahlreiche branchenspezifische Tools ausprobiert, aber nichts kommt daran heran. Sie können es sofort mit zahlreichen Vorlagen verwenden oder es an alle Ihre Anforderungen anpassen. Selbst die technisch weniger versierten Mitarbeiter in unserem Unternehmen können es problemlos nutzen, und die meisten von uns verwalten sogar ihr Privatleben in ClickUp, da es wirklich das einzige Tool ist, das alles kann.

ClickUp ist mit Abstand das beste Tool für Projektmanagement, Kundenakquise und Kundenbeziehungsmanagement, das es gibt. Ich habe Monday und Asana sowie zahlreiche branchenspezifische Tools ausprobiert, aber nichts kommt daran heran. Sie können es sofort mit zahlreichen Vorlagen verwenden oder es an alle Ihre Bedürfnisse anpassen. Selbst die technisch weniger versierten Mitarbeiter in unserem Unternehmen können es problemlos nutzen, und die meisten von uns haben sogar ihr Privatleben in ClickUp organisiert, da es wirklich das einzige Tool ist, das alles kann.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Kontaktmanagement-Software für professionelle Dienstleistungen

2. Apollo. io (Am besten für datenreiche Lead-Generierung)

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die Vertriebsautomatisierung mit Lead-Generierung kombiniert, ist Apollo. io eine Überlegung wert. Der Zugriff auf über 275 Millionen Kontaktdatensätze bietet Ihnen die Tools, um durch erweiterte Segmentierung hochgradig zielgerichtete Kontaktlisten zu erstellen und zu verwalten.

Darüber hinaus können Sie mit Apollo. io E-Mail-Kampagnen direkt über die Plattform durchführen und so Ihren Outreach-Prozess optimieren, um noch effizienter zu arbeiten.

Die besten Features von Apollo. io

Erstellen und verwalten Sie präzise Kontaktdaten mit intelligenter Segmentierung

Automatisieren Sie Aufgaben, um die Effizienz zu steigern, und lassen Sie Ihr Vertriebsteam sich auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren

Halten Sie Ihre B2B-Daten mit dem Data Health Center immer auf dem neuesten Stand

Limits von Apoll. io

Die Datengenauigkeit kann manchmal hinter der von direktem LinkedIn-Scraping zurückbleiben

Benutzer berichten von gelegentlichen Verlangsamungen während Spitzenzeiten

Preise für Apollo.io

Free

Basis : 59 $/Monat pro Benutzer

Professional : 99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 149 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Apollo. io

G2 : 4,7/5 (über 8.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 360 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Apollo. io?

Eine G2-Bewertung lautet:

Innerhalb von nur zwei Monaten haben wir bereits neue Geschäfte generiert. Es hat sich sehr einfach in meinen Workflow einfügen lassen und war eine sofort wirksame Ergänzung. Alle Informationen sind sehr gut durchsuchbar und umsetzbar. Ich selbst nutze es täglich, und auch die Mitglieder meines Teams sind begeistert davon, es für ihre Workflows zu verwenden. Mein Unternehmen schätzt die gute Implementierung mit Salesforce und anderen Programmen, da wir eine unternehmensweite Bereitstellung planen und dies den Prozess vereinfachen wird.

Innerhalb von nur zwei Monaten haben wir bereits neue Geschäfte generiert. Es hat sich sehr leicht in meinen Workflow einfügen lassen und war eine sofort wirksame Ergänzung. Alle Informationen sind sehr gut durchsuchbar und umsetzbar. Ich selbst nutze es täglich, und auch die Mitglieder meines Teams sind begeistert davon, es für ihre Workflows zu verwenden. Mein Unternehmen schätzt die gute Implementierung mit Salesforce und anderen Programmen, da wir eine unternehmensweite Bereitstellung planen und dies den Prozess vereinfachen wird.

3. Cognism (Am besten für Sales Intelligence geeignet)

via Cognism

Cognism ist eine B2B-Kontaktdatenbank, die Ihnen präzise und aktuelle Vertriebsinformationen direkt zur Verfügung stellt. Was diese Plattform auszeichnet, sind ihre leistungsstarken Funktionen zur Datenanreicherung, die über die reine Bereitstellung von Kontaktdaten für Vertriebs- und Marketingteams hinausgehen.

Durch die Anreicherung Ihrer bestehenden Daten mit zusätzlichen Informationen – wie Titeln, Unternehmensgröße und wichtigen Entscheidungsträgern – hilft Ihnen Cognism dabei, vollständigere und besser verwertbare Profile zu erstellen. So können Sie sicher sein, dass Sie die richtigen Leads ansprechen und binden, was die Chancen auf sinnvolle Verbindungen und höhere Konversionsraten erhöht.

Die besten Features von Cognism

Verfolgen Sie wichtige Änderungen an Unternehmensdatensätzen mit Auslösern für Vertriebsereignisse

Verbinden Sie Ihre B2B-Daten nahtlos mit den wichtigsten CRM-Softwaresystemen

Bleiben Sie mit integrierten GDPR- und CCPA-Sicherheitsvorkehrungen rechtskonform

Einschränkungen von Cognism

Die Preisstufen können hoch sein

Monatliche Kontaktlimits gelten auch für High-Tier-Pläne

Preise von Cognism

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cognism

G2 : 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cognism?

Das hat ein Benutzer auf G2 freigegeben:

Was mir an Cognism am besten gefällt, sind die genauen und DSGVO-konformen B2B-Kontaktdaten, die die Akquise wesentlich effizienter machen. Die Echtzeit-Datenanreicherung der Plattform stellt sicher, dass Vertriebs- und Marketing-Teams über aktuelle Informationen verfügen, was die Erfolgsquote bei der Kundenansprache verbessert. Darüber hinaus erleichtern die nahtlosen CRM-Integrationen und die benutzerfreundliche Oberfläche die Navigation und die Einbindung in bestehende Workflows, was Zeit spart und die Produktivität steigert.

Was mir an Cognism am besten gefällt, sind die genauen und DSGVO-konformen B2B-Kontaktdaten, die die Akquise wesentlich effizienter machen. Die Echtzeit-Datenanreicherung der Plattform stellt sicher, dass Vertriebs- und Marketing-Teams über aktuelle Informationen verfügen, was die Erfolgsquote bei der Kundenansprache verbessert. Darüber hinaus erleichtern die nahtlosen CRM-Integrationen und die benutzerfreundliche Oberfläche die Navigation und die Einbindung in bestehende Workflows, was Zeit spart und die Produktivität steigert.

👀 Wussten Sie schon? 1987 war ACT! die erste kommerziell erhältliche CRM-Software. Ursprünglich zur Verwaltung von Kontakten und Kalendern entwickelt, trug sie zur Definition des CRM-Konzepts bei. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Software und die Möglichkeit, Kundeninteraktionen nachzuverfolgen, machten sie zu einem Pionier auf diesem Gebiet. Heute unterstützt ACT! weiterhin Teams in der Geschäftsentwicklung weltweit als cloudbasierte CRM-Lösung.

4. LinkedIn Sales Navigator (Am besten für fortgeschrittene Lead-Recherche geeignet)

über Sales Navigator

Wenn Sie sich schon einmal gewünscht haben, Sie könnten auf LinkedIn ein größeres Netz für Leads auswerfen, ist LinkedIn Sales Navigator genau das Richtige für Sie. Mit diesem Tool können Sie potenzielle Leads leicht identifizieren und während des gesamten Verkaufsprozesses verfolgen.

Mit bis zu 2.500 Suchergebnissen pro Suche – weit mehr als die 1.000 Ergebnisse der LinkedIn-Basisfunktion – erreichen Sie einen größeren Pool potenzieller Kunden. Es ist, als hätten Sie einen VIP-Pass für das riesige berufliche Netzwerk von LinkedIn.

Die besten Features von LinkedIn Sales Navigator

Führen Sie unbegrenzte Suchen mit 45 erweiterten Suchfiltern durch

Erhalten Sie Signale zur Kaufabsicht, die über 180 Faktoren analysieren, um qualifizierte Leads zu identifizieren

Verfolgen Sie Lead-Aktivitäten und Aktualisierungen von Unternehmensdaten durch Echtzeit-Benachrichtigungen

Limits von LinkedIn Sales Navigator

Höherer Preis, der das Budget kleinerer Teams strapazieren könnte

Eine steilere Lernkurve, insbesondere für neue Benutzer

Preise für LinkedIn Sales Navigator

Kernangebot : 99 $/Monat

Erweitert : 149 $/Monat

Advanced Plus: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4,3/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LinkedIn Sales Navigator?

Hier die Meinung eines Capterra-Rezensenten:

Die einfache Suche und die Möglichkeit für unsere Vertriebsmitarbeiter, direkt im Tool Lead-Listen zu erstellen und ihre potenziellen Kunden zu verwalten, sind der Schlüssel zu unserem GTM-Prozess

Die einfache Suche und die Möglichkeit für unsere Vertriebsmitarbeiter, direkt im Tool Lead-Listen zu erstellen und ihre potenziellen Kunden zu verwalten, sind der Schlüssel zu unserem GTM-Prozess

📚 Lesen Sie auch: So verfolgen Sie die richtigen Metriken für Ihre Vertriebspipeline, um Wachstum zu erzielen

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails findet – damit Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

via Lusha

Wenn Sie LinkedIn Sales Navigator bereits zur Identifizierung und Nachverfolgung potenzieller Leads nutzen, kann Lusha Ihnen helfen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Verwenden Sie es, um direkte Telefonnummern und E-Mail-Adressen direkt aus LinkedIn-Profilen zu erhalten. Das Beste daran? Die Kontaktdaten sind leicht zugänglich, sodass Ihr Vertriebsteam schnell von der Akquise zur Kontaktaufnahme übergehen kann.

Die besten Features von Lusha

Finden Sie mit erweiterten Filtern ganz gezielt potenzielle Kunden

Erhalten Sie aktuelle Kontaktdaten über die Erweiterungen für Chrome und Firefox

Fügen Sie Kontaktdaten zu mehreren Leads gleichzeitig hinzu, indem Sie Daten in großen Mengen anreichern

Exportieren Sie Leads dank integrierter Integrationen direkt in Ihr CRM

Einschränkungen von Lusha

Die Genauigkeit der Daten kann sehr unterschiedlich sein

Keine mobile App für die Akquise unterwegs

Preise von Lusha

Free

Pro : Ab 29,90 $/Monat

Premium : Ab 69,90 $/Monat

Skalierbar: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Lusha

G2 : 4,3/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Lusha?

Ein SDR auf Reddit gibt Folgendes frei:

...oftmals, wenn ZI keine Ergebnisse liefert, hat Lusha sie (insbesondere genaue Telefonnummern). Ich nutze beides (das Unternehmen nutzt ZI, aber ich nutze Lusha's kostenloses Konto nebenbei als Backup).

...oftmals, wenn ZI keine Ergebnisse liefert, hat Lusha sie (insbesondere genaue Telefonnummern). Ich nutze beide (das Unternehmen nutzt ZI, aber ich verwende das kostenlose Konto von Lusha zusätzlich als Backup).

6. Kaspr (Am besten für den Export großer LinkedIn-Datenmengen geeignet)

via Kaspr

Mit Kaspr können Sie Kontaktinformationen für vielversprechende Leads direkt aus LinkedIn-Profilen abrufen. Das einzigartige Feature ist die Möglichkeit zum Massenexport, mit der Sie Details aus ganzen LinkedIn-Listen, Gruppen und Ereignissen in einem einzigen Schritt erfassen können – so sparen Vertriebsteams Zeit und können ihre Kontaktlisten effizient aufbauen.

Die besten Features von Kaspr

Richten Sie automatische Follow-up-E-Mails und Erinnerungen ein, um mit Kontakten in Kontakt zu bleiben

Exportieren Sie Tausende von Geschäftskontakten direkt aus LinkedIn

Nahtlose Integration mit Tools wie HubSpot und Salesforce

Überprüfen Sie Kontaktdaten in Echtzeit, um genaue und zuverlässige Daten zu erhalten

Einschränkungen von Kaspr

Das Dashboard wirkt unübersichtlich und ist schwer zu navigieren

Benutzer berichten von häufigen technischen Problemen

Preise von Kaspr

Free

Starter : 65 $/Monat

Business : 95 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Kaspr

G2 : 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Kaspr?

Ein SDR auf G2 berichtet:

Die Benutzeroberfläche ist wirklich leicht verständlich und mir gefällt auch, dass alle Daten in einem einzigen Formular zusammengefasst sind.

Die Benutzeroberfläche ist wirklich leicht verständlich und mir gefällt auch, dass alle Daten in einem einzigen Formular zusammengefasst sind.

7. UpLead (Am besten für Datenanreicherung)

via UpLead

Möchten Sie mit den richtigen Entscheidungsträgern in Kontakt treten? Dann könnte UpLead das richtige Tool für Sie sein. Es bietet verifizierte Kontaktdaten und ein Echtzeit-E-Mail-Überprüfungssystem, das sicherstellt, dass Sie mit korrekten Informationen arbeiten, bevor Sie Kontaktdaten herunterladen.

Was diese Plattform auszeichnet, ist die Möglichkeit, Kontakte anhand einer Vielzahl von Kriterien zu filtern, sodass Sie immer die relevantesten Leads als Einzelziel ansprechen können.

Die besten Features von UpLead

Zugriff auf verifizierte E-Mail-Adressen und direkte Telefonnummern von Unternehmen

Suchen Sie mit erweiterten Suchfiltern nach qualifizierten Leads, um genau die richtigen Personen zu finden

Erhalten Sie Signale zur Kaufabsicht, um Unternehmen zu identifizieren, die aktiv nach Lösungen suchen

Limits von UpLead

Das guthabenbasierte System kann teuer werden, wenn Sie viele Geschäftskontakte benötigen

Die kostenlose Testversion des Verkaufsplans ist im Vergleich zu anderen Tools auf der Liste eingeschränkter

Preise von UpLead

Kostenlose Testversion (7 Tage)

Essentials : 99 $/Monat

Plus : 199 $/Monat

Professional: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu UpLead

G2 : 4,7/5 (über 780 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über UpLead?

Eine G2-Bewertung lautet:

Der Filterprozess ermöglicht es Benutzern, Inhalte zu filtern, die Sie suchen, um hochwertige und zuverlässige Listen für Ihre Marketingmaßnahmen zu erstellen.

Der Filterprozess ermöglicht es Benutzern, Inhalte zu filtern, die Sie suchen, um hochwertige und zuverlässige Listen für Ihre Marketingmaßnahmen zu erstellen.

8. Clearbit (Am besten für die Echtzeit-Anreicherung von Leads geeignet)

via Clearbit

Durch die Nutzung einer riesigen Datenbank erweitert Clearbit – jetzt Teil von Hubspot's Breeze – grundlegende Informationen wie Namen und E-Mails um wichtige Details wie Titel, Größe des Unternehmens, Umsatz und sogar soziale Profile. So erhalten Sie eine vollständige, umsetzbare Ansicht Ihrer Leads und können zum richtigen Zeitpunkt sinnvoller mit den richtigen Personen in Kontakt treten.

Die besten Features von Clearbit

Finden Sie schnell die richtigen Entscheidungsträger mit gezielter Prospektion

Überprüfen Sie die Richtigkeit von E-Mail-Adressen und finden Sie Kontaktdaten für bestimmte Personen

Führen Sie automatisierte Datenanreicherung in Echtzeit durch, die Ihre CRM-Kontakte aktualisiert

Limits von Clearbit

Die Plattform hat eine steile Lernkurve

Das guthabenbasierte System zur Anreicherung von Datensätzen kann teuer werden

Preise von Clearbit

Hubspot Marketing Hub Professional: 890 $/Monat für drei Plätze

Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/Monat für fünf Plätze

Bewertungen und Rezensionen zu Clearbit

G2: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clearbit?

Ein G2-Benutzer teilt seine Erfahrungen:

Wir müssen viele Details zu Unternehmenseigentümern für den Vertrieb finden, und dieses Tool hilft uns dabei. Die Genauigkeitsrate ist sehr hoch, und wir können mit diesem Tool ganz einfach unbegrenzt viele Details finden. Mit diesem Tool können wir nicht nur die E-Mail-IDs von Unternehmenseigentümern, sondern auch die aller Führungskräfte finden.

Wir müssen viele Details zu Unternehmenseigentümern für den Vertrieb finden, und dieses Tool hilft uns dabei. Die Genauigkeitsrate ist sehr hoch, und wir können mit diesem Tool ganz einfach unbegrenzt viele Details finden. Mit diesem Tool können wir nicht nur die E-Mail-IDs von Unternehmenseigentümern, sondern auch die aller Führungskräfte finden.

9. ZoomInfo (Am besten geeignet für Vertriebsinformationen und Lead-Generierung)

über ZoomInfo

Wenn es um B2B-Datenbanken geht, ist ZoomInfo aufgrund seiner umfangreichen Datenabdeckung und beeindruckenden Genauigkeitsraten ein Favorit der Branche. Was ZoomInfo jedoch wirklich auszeichnet, ist seine KI-gestützte Insights-Engine.

Dieses Feature wandelt Ihre Kontaktdaten in verwertbare Informationen um und hilft Ihnen so, intelligentere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, um die richtigen Leads und Opportunities als Einzelziel anzusprechen.

Die besten Features von ZoomInfo

Verfolgen Sie Aktualisierungen in Echtzeit durch ein kontinuierliches Datenaktualisierungssystem

Rufen Sie Kontaktdaten direkt aus LinkedIn und anderen Websites ab

Erstellen Sie mithilfe von Filtern Listen mit Einzelzielen und synchronisieren Sie diese mit Ihrem CRM

Einschränkungen von ZoomInfo

Das Tool kann für kleinere Unternehmen im Vergleich zu anderen ZoomInfo-Alternativen teuer sein

Der umfangreiche Funktionsumfang erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit für neue Benutzer

Preise von ZoomInfo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ZoomInfo

G2 : 4,5/5 (über 8.700 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 290 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ZoomInfo?

Das sagt eine Bewertung von Capterra:

Die Implementierung war einfach, der Kundenservice war hervorragend und die Qualität der Lösung hat genau unseren Anforderungen entsprochen.

Die Implementierung war einfach, der Kundenservice war hervorragend und die Qualität der Lösung genau richtig.

über RocketReach

👀 Wussten Sie schon? Vertriebsmitarbeiter verbringen weniger als ein Drittel ihrer Arbeitszeit (28 %) mit dem eigentlichen Verkauf. Verschiedene Aufgaben wie das Deal-Management und die Dateneingabe nehmen den größten Teil ihrer Zeit in Anspruch.

Sie möchten schnell auf verifizierte Kontaktdaten zugreifen? RocketReach hat die Lösung für Sie.

Mit Zugang zu über 700 Millionen Fachleuten und 35 Millionen Unternehmen weltweit ist es einfacher, direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu finden, die oft direkt aus LinkedIn-Profilen stammen. Sie können auch benutzerdefinierte Listen mit potenziellen Kunden erstellen, die automatisch aktualisiert werden, die Tech-Stacks und Kaufsignale von Unternehmen nachverfolgen und sofortigen Zugriff auf verifizierte Handynummern und Direktdurchwahlen erhalten.

Es ist ein praktisches Tool für Teams, die keine wertvolle Zeit mit der Suche nach Daten verbringen möchten, sondern sich stattdessen auf den eigentlichen Verkauf konzentrieren wollen.

Die besten Features von RocketReach

Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung, um Kontaktinformationen beim Durchsuchen von LinkedIn oder Unternehmenswebsites abzurufen

Integrieren Sie CRM-Systeme wie Salesforce oder HubSpot, um Ihre Kontaktdaten synchronisiert zu halten

Greifen Sie auf die API von RocketReach zu, um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen und die Lead-Generierung zu automatisieren

Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen und Klicks, um zu sehen, was funktioniert und wer sich engagiert

Limits von RocketReach

Die Verwaltung mehrerer Kontaktlisten innerhalb des Tools kann unübersichtlich werden

Einige Benutzer berichten, dass das Tool für den individuellen Gebrauch teuer ist

Preise für RocketReach

Essentials : 99 $/Monat

Pro : 165 $/Monat

Ultimate: 300 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu RocketReach

G2 : 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über RocketReach?

Lesen Sie diese Bewertung von Capterra:

Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, und dieses Produkt funktioniert perfekt für mein Vertriebsökosystem.

Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, und dieses Produkt funktioniert perfekt für mein Vertriebsökosystem.

11. Adapt. io (Am besten für Datenintelligenz geeignet)

Sie suchen nach einer Möglichkeit, die richtigen Personen zu finden, ohne sich in einer Flut von Kontakten zu verlieren? Adapt. io hilft Ihnen dabei, die Kundenakquise zu vereinfachen.

Sie bietet Vertriebs- und Marketingteams Zugriff auf einen umfangreichen Pool mit über 250 Millionen Geschäftskontakten und 100 Millionen Unternehmensprofilen. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, E-Mail-Adressen von Entscheidungsträgern zu recherchieren und zu verifizieren – genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Die besten Features nutzen

Erstellen Sie mithilfe von über 25 Datenpunkten gezielte Kontaktlisten

Halten Sie Ihre CRM-Daten mit automatisierter Anreicherung auf dem neuesten Stand

Finden Sie mit der Chrome-Erweiterung für LinkedIn sofort verifizierte E-Mail-Adressen von Unternehmen

Anpassbare Limits

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche verbesserungswürdig ist

Manchmal werden einige Kontakte nicht mit den Daten gefüllt

Preise anpassen

Free

Starter : 49 $/Monat

Basis : 99 $/Monat

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen anpassen

G2 : 4,5/5 (über 2.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Adapt?

Ein Rezensent auf G2 hebt hervor:

Adapt. io ist ein fantastisches Tool, um genaue und aktuelle Kontaktdaten zu finden. Es hat uns bei der Lead-Generierung enorm viel Zeit gespart, und die nahtlose CRM-Integration macht es noch besser. Die Benutzeroberfläche könnte etwas flüssiger sein, aber die zuverlässigen Daten und der großartige Support machen das mehr als wett.

Adapt. io ist ein fantastisches Tool, um genaue und aktuelle Kontaktdaten zu finden. Es hat uns bei der Lead-Generierung enorm viel Zeit gespart, und die nahtlose CRM-Integration macht es noch besser. Die Benutzeroberfläche könnte etwas flüssiger sein, aber die zuverlässigen Daten und der großartige Support machen das mehr als wett.

12. Hunter. io (Am besten geeignet für die Überprüfung von E-Mails und die Domänensuche)

Als eine der führenden B2B-Kontaktdatenbanken hilft Ihnen Hunter. io dabei, professionelle E-Mail-Adressen in großem Umfang zu finden und zu überprüfen. Eines der besten Features ist die Domainsuche, mit der Sie innerhalb von Sekunden alle öffentlichen E-Mail-Adressen finden können, die mit einer Unternehmenswebsite verknüpft sind.

Kombinieren Sie dies mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und soliden Tools zur Überprüfung, und Sie haben eine zuverlässige Quelle für Lead-Daten.

Die besten Features von Hunter.io

Planen Sie Kaltakquise direkt über die Plattform

Führen Sie mit dem Tool „E-Mail-Verifizierer“ Überprüfungen für Massen-E-Mails durch

Importieren und exportieren Sie B2B-Daten reibungslos durch Integrationen

Greifen Sie auf einen Vertrauenswert für jede E-Mail zu, um die Zustellbarkeit zu bewerten

Limits von Hunter.io

Die monatlichen Suchanfragen des Free-Plans können für Teams einschränkend sein

Manchmal enthalten die freigegebenen E-Mail-Adressen keinen Titel, wodurch sie weniger nützlich sind

Preise für Hunter.io

Free

Starter : 49 $/Monat

Wachstum : 149 $/Monat

Preis: 299 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Hunter.io

G2 : 4,5/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 680 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hunter.io?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

Hunter findet E-Mail-Adressen, auch wenn diese nicht auf den Websites angegeben sind. Super hilfreich!

Hunter findet E-Mail-Adressen, auch wenn diese nicht auf den Websites angegeben sind. Super hilfreich!

13. Seamless. ai (Am besten für die schnelle Lead-Generierung geeignet)

Wenn Sie sich schon immer gewünscht haben, dass die Akquise weniger wie Rätselraten und mehr wie eine benutzerdefinierte Suchmaschine funktioniert, sollten Sie Seamless.ai in Betracht ziehen. Dieses Tool hilft Teams dabei, äußerst zielgerichtete Listen zu erstellen, ohne veraltete Informationen durchforsten zu müssen.

Eines der besten Features ist die Echtzeit-Suchmaschine, die mehrere Quellen durchsucht, um während Ihrer Arbeit neue, relevante Kontakte zu finden. Sie ist auf Geschwindigkeit und Präzision ausgelegt und ist veralteten Daten immer einen Schritt voraus.

Seamless. ai – die besten Features

Priorisieren Sie potenzielle Kunden mithilfe von KI-generierten Erkenntnissen

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern über freigegebene Lead-Listen zusammen

Verfolgen Sie Kaufsignale mithilfe von Features für Daten zur Kaufabsicht

Erhalten Sie täglich aktualisiertes Guthaben und fortschrittliche Organisationstools

Nahtlos. ai Einschränkungen

Probleme mit der Datenqualität durch gelegentlich veraltete oder ungenaue Informationen

Ein komplexes System zur automatischen Verlängerung, das eine lange Kündigungsfrist erfordert

Seamless. ai Preise

Free

Pro : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Nahtlos. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 4.690 Bewertungen)

Capterra: 3,7/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Seamless.ai?

Ein Benutzer von Capterra gibt Folgendes frei:

Mir gefällt die Integration von Seamless mit Sales Navigator/LinkedIn sehr gut und ich freue mich darauf, Zoho zu integrieren, sobald sich die Gelegenheit ergibt.

Mir gefällt die Integration von Seamless mit Sales Navigator/LinkedIn sehr gut und ich freue mich darauf, Zoho zu integrieren, sobald sich die Gelegenheit ergibt.

14. Lead411 (Am besten für budgetbewusste Vertriebsteams geeignet)

über Lead411

Lead411 ist eine kostengünstige Plattform, die verifizierte Kontaktinformationen und Unternehmensdaten bereitstellt, ohne Ihr Budget zu sprengen. Das System verfügt über ein Rollover-Guthaben, bei dem ungenutzte Exportguthaben nicht verfallen, solange Sie Ihr Abonnement aktiv halten.

Die besten Features von Lead411

Greifen Sie auf verifizierte Kontaktdaten mit direkten Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu

Einfache Verbindung mit über 25 CRM-Plattformen und SaaS-Tools

Planen und verwalten Sie Outreach-Kampagnen ohne manuellen Aufwand

Limits von Lead411

Benutzer finden, dass die Filteroptionen detaillierter sein könnten

Preise für Lead411

Basic Plus Unlimited : 99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Lead411

G2 : 4,4/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lead411?

Hier sind einige Highlights aus einer Capterra-Bewertung:

Das Beste an diesem Tool ist die Integration mit dem Sales Navigator und eine nützliche Chrome-Erweiterung, mit der Sie Informationen über potenzielle Kunden auf deren Webseite finden können.

Das Beste an diesem Tool ist die Integration mit dem Sales Navigator und eine nützliche Chrome-Erweiterung, mit der Sie Informationen über potenzielle Kunden auf deren Webseite finden können.

🧠 Wissenswertes: Die moderne B2B-Kontaktdatenbankbranche nahm in den 1990er Jahren mit dem Aufkommen digitaler Tools für das Datenmanagement Gestalt an. Eines der ersten Unternehmen, das eine große B2B-Kontaktdatenbank aufbaute , war Dun & Bradstreet (D&B), gegründet 1841. Und es gibt es noch heute!

15. 6sense (Am besten geeignet für fortschrittliche KI-gesteuerte Vertriebsinformationen)

via 6sense

Stellen Sie sich vor, Sie wüssten, welche Unternehmen wahrscheinlich kaufen werden, noch bevor sie Ihre Website besuchen. Genau dabei hilft Ihnen 6sense. Es überspringt oberflächliche Informationen und geht mit KI-gestützten Analysen in die Tiefe, um echte Kaufabsichten aufzudecken.

Eines der besten Features ist, dass die Buyer Journey kartiert wird, sodass Sie genau im richtigen Moment eingreifen können – ganz ohne Kristallkugel.

die besten Features von 6sense

Verfolgen Sie unbegrenzt viele Keywords sowohl auf Themen- als auch auf Keyword-Ebene

Zugriff auf validierte Kontaktdaten

Gewinnen Sie tiefere Einblicke aus einer über Jahre hinweg aufgebauten CRM-Datenbank

Automatisieren Sie Kampagnen basierend auf der Kaufphase

limits von 6sense

Die Benutzeroberfläche kann beim Aktualisieren der Daten langsam und umständlich sein

Kontaktdaten von Entscheidungsträgern müssen manchmal manuell überprüft werden

preise von 6sense

Free

Team : Benutzerdefinierte Preise

Wachstum : Benutzerdefinierte Preise einschließlich 6sense Intent

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise mit erweiterten KI-Features

bewertungen und Rezensionen zu 6sense

G2 : 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 6Sense?

Hier ist die Meinung eines G2-Benutzers zu diesem Tool:

6sense hilft uns, die richtigen Konten zum richtigen Zeitpunkt zu finden, sodass wir unseren Aufwand dort konzentrieren können, wo er am wichtigsten ist. Das Beste an 6sense ist, dass es uns zeigt, welche Unternehmen tatsächlich nach Lösungen wie unseren suchen.

6sense hilft uns, die richtigen Konten zum richtigen Zeitpunkt zu finden, sodass wir unseren Aufwand dort konzentrieren können, wo er am wichtigsten ist. Das Beste an 6sense ist, dass es uns zeigt, welche Unternehmen tatsächlich nach Lösungen wie unseren suchen.

16. SalesIntel (Am besten für Datengenauigkeit)

über SalesIntel

Einige umfangreiche Datenbankplattformen lassen Sie im Unklaren. SalesIntel hingegen konzentriert sich darauf, Ihnen Genauigkeit zu liefern, auf die Sie sich tatsächlich verlassen können. Das herausragende Feature? Jeder Kontakt wird von Menschen überprüft, sodass Sie keine Sackgassen verfolgen.

Hinzu kommen Echtzeit-Einblicke in die Absichten Ihrer Kunden, aktuelle Daten über den Research-on-Demand-Service und nahtlose CRM-Integrationen – damit haben Sie ein Tool, mit dem Sie Ihre Reichweite sicher steigern können.

Die besten Features von SalesIntel

Priorisieren Sie Ihre Kontaktaufnahme anhand von Absichtssignalen, die auf Ihren Zielmarkt zugeschnitten sind

Greifen Sie auf über 95 % aller Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen zu

Ergänzen Sie Ihre bestehenden CRM-Datensätze mit aktuellen Kontaktdaten

Filtern Sie Leads nach technografischen und firmografischen Merkmalen

Limits von SalesIntel

Einige Benutzer berichten von gelegentlich veralteten Kontaktinformationen

Höhere Preise können das Budget kleinerer Teams strapazieren

Preise für SalesIntel

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SalesIntel

G2 : 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SalesIntel?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Die von Menschen überprüften Kontakte ersparen mir Zeitverschwendung durch fehlerhafte Daten, und dank der Filter kann ich mich ganz auf mein ICP konzentrieren, ohne mich durch unnötige Informationen wühlen zu müssen.

Die von Menschen überprüften Kontakte ersparen mir Zeitverschwendung durch fehlerhafte Daten, und dank der Filter kann ich mich ganz auf mein ICP konzentrieren, ohne mich durch unnötige Informationen wühlen zu müssen.

17. Snov. io (Am besten für die Lead-Generierung über mehrere Kanäle geeignet)

Snov. io integriert Prospektion, Kontaktaufnahme und Automatisierung und erleichtert Ihnen so die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline von Anfang bis Ende. Die besten Features helfen Ihnen dabei, Leads zu finden und sie mit weniger Aufwand durch Ihren Trichter zu bewegen.

Die besten Features von Snov.io

Kontaktdaten aus Domains und LinkedIn abrufen und E-Mails verifizieren

Führen Sie mit den Pro-Plänen unbegrenzt E-Mail-Warm-ups durch, um die Zustellraten zu erhöhen

Geben Sie CRM-Vorlagen und potenzielle B2B-Daten für Ihr gesamtes Team frei

Limits von Snov.io

Einige Benutzer berichten von kleinen, aber frustrierenden Macken in der Benutzeroberfläche

Die Einrichtung von Drip-Marketing-Kampagnen erfordert zusätzlichen Aufwand, insbesondere für Anfänger

Preise für Snov.io

Starter : 39 $/Monat

Pro-Pläne: Ab 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Snov.io

G2 : 4,6/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Snov.io?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Besonders gut gefällt mir die Chrome-Erweiterung, mit der ich E-Mails mit nur wenigen Klicks finden kann und die mir jeden Tag hilft. Das Kundensupport-Team ist unglaublich und immer bereit, bei Fragen zu helfen.

Besonders gut gefällt mir die Chrome-Erweiterung, mit der ich E-Mails mit nur wenigen Klicks finden kann und die mir jeden Tag hilft. Das Kundensupport-Team ist unglaublich und immer bereit, bei Fragen zu helfen.

💡 Profi-Tipp: Achten Sie bei der Auswahl einer B2B-Kontaktdatenbank darauf, dass sie sich gut in Ihre bestehenden CRM- und Marketing-Tools integrieren lässt. Dies hilft Ihnen, die Datenverwaltung zu optimieren und die Komplexität zu reduzieren, sodass Sie sich auf die Umwandlung von Leads in potenzielle Kunden konzentrieren können.

Die richtige B2B-Kontaktdatenbank zu finden, ist entscheidend für das Erreichen Ihrer Vertriebsziele. Sobald Sie jedoch über die Daten verfügen, besteht die eigentliche Herausforderung darin, diese Kontakte zu verwalten und Leads in Kunden zu verwandeln. Hier kommt ein solides CRM-System wie ClickUp ins Spiel.

Mit ClickUp erhalten Sie mehr als nur Kontaktverwaltung – Sie können die Dateneingabe automatisieren, die Zusammenarbeit im Team optimieren und alles an einem Ort aufbewahren. Es ist die perfekte Lösung, damit Sie organisiert bleiben und sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.

Sind Sie bereit, Ihr Kontaktmanagement einfacher denn je zu gestalten?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!