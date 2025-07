Kostenlose Vorlagen für Kunstinventare zum Katalogisieren und Verwalten Ihrer Sammlung

Ihre Kunst ist wertvoll, sowohl kreativ als auch finanziell – das verstehen wir vollkommen.

Ohne das richtige System zur Bestandsoptimierung könnten Sie den Überblick darüber verlieren, was Sie verkaufen, wo ein Stück ausgestellt ist oder wie viele Werke sich im Speicher befinden.

Wenn Sie es leid sind, Notizbücher, E-Mails oder unübersichtliche Tabellen zu durchforsten, sind Sie hier genau richtig. In diesem Leitfaden haben wir die besten Vorlagen für Kunstinventare zusammengestellt.

Egal, ob Sie Künstler, Galerist oder Kurator sind, diese Tools helfen Ihnen dabei, Ihre Kunstwerke zu katalogisieren, nachzuverfolgen und zu verwalten – alles an einem Ort.

Was sind Vorlagen für Kunstinventare?

Vorlagen für Kunstbestände sind gebrauchsfertige Tools, mit denen Sie Details zu Ihren Kunstwerken dokumentieren und verwalten können, einschließlich Berichten zu deren Bedingungen. Sie bieten eine einheitliche Möglichkeit, Ihre Sammlung nachzuverfolgen und zu organisieren, ohne ein Inventarplanungssystem von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Die meisten Vorlagen enthalten in der Regel Felder wie:

Titel und Beschreibung des Kunstwerks 🎨

Erstellungsdatum und Medium (z. B. Öl, Aquarell, Mischtechnik) 🗓️

Abmessungen und Gewicht 📏

Inventarnummer für einfache Nachverfolgung 🆔

Provenienz (Eigentümerschaft und Ausstellungsgeschichte) 🧾

Preise und Verkaufshistorie 💲

Speicherort oder aktueller Status (z. B. im Speicher, ausgestellt, verkauft) 🖼️

Diese Vorlagen können Tabellen, digitale Formulare oder in Projektmanagement-Tools integriert sein.

🧠 Wissenswertes: Eine verlegte Inventarliste führte zur Entdeckung eines lange verschollenen Gemäldes von van Gogh auf einem Dachboden in Norwegen. Organisation ist wichtig!

Was macht eine gute Vorlage für ein Kunstinventar aus?

Ein gutes System zur Verwaltung Ihres Kunstinventars macht die Handhabung Ihrer speziellen Sammlung einfacher, schneller und zuverlässiger.

Das sollten Sie bei einer guten Vorlage für eine Kunstinventarliste beachten:

Intuitiv und unkompliziert: Keine Anleitung erforderlich – nur ein übersichtliches Layout, das den Fokus auf Ihre Kunstwerke legt, nicht auf das Format

Einfach anzupassen: Fügen Sie Felder wie Preis, Speicherort oder Inventarnummer hinzu oder entfernen Sie sie, um sie an Ihren Workflow anzupassen – egal, ob Sie nur ein paar Skizzen oder eine ganze Galerie nachverfolgen möchten

Skalierbar: Bleiben Sie organisiert, auch wenn Ihre Sammlung wächst, von einer kleinen Sammlung bis hin zu einem umfangreichen Portfolio

Tool-kompatibel: Funktioniert nahtlos mit Plattformen, die Sie bereits verwenden, wie Microsoft Excel oder Google Tabellen

Übersichtlich organisiert: Dank gut gegliederter Abschnitte und übersichtlicher Formate finden Sie Lücken, Duplikate oder erforderliche Aktualisierungen im Handumdrehen

Für die Zusammenarbeit geeignet: Einfaches Freigeben und Aktualisieren für Kuratoren, Assistenten oder Galerien

Die richtige Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihres Kunstgeschäfts. Sie sollten das Gefühl haben, die Kontrolle zu behalten, ohne sich in den administrativen Aspekten des Betriebs zu verlieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Microsoft Excel

14 Vorlagen für Kunstinventare

Das Organisieren von Kunstwerken sollte sich nicht wie das Erstellen einer Steuererklärung in Aquarell anfühlen. Was Sie brauchen, ist ein digitaler Organizer für Ihre Kunstgalerie.

Egal, ob Sie als Einzelkünstler Skizzen katalogisieren oder eine Galerie mit Hunderten von Werken verwalten – diese Vorlagen bieten Ihnen benutzerdefinierte Felder, Zusammenarbeit in Echtzeit, visuelle Dashboards und sogar Automatisierung, die Sie daran erinnert, wenn Leinwände nachbestellt oder Ausstellungen vorbereitet werden müssen.

1. ClickUp-Vorlage für Inventare

Kostenlose Vorlage Organisieren, verfolgen und präsentieren Sie Ihre Kunstwerke mühelos mit der kostenlosen Inventarvorlage von ClickUp

Die ClickUp-Inventarvorlage ist Ihr Ausgangspunkt für die Organisation von Kunstwerken ohne den Stress von Tabellenkalkulationen. Diese gebrauchsfertige, flexible Inventarvorlage erfordert kein spezielles oder zusätzliches Setup.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Zeigen Sie Ihr Inventar im Listen-, Board- oder Tabellenformat an – ganz nach Ihrem Workflow

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Titel, Medium, Abmessungen, Inventarnummer und Preis der Kunstwerke hinzu und fügen Sie hochauflösende Bilder oder Zertifikate für jedes Stück hinzu

Arbeiten Sie nahtlos mit Galerien, Assistenten oder Kuratoren zusammen, indem Sie die integrierten Tools zum Freigeben nutzen

Richten Sie eine Automatisierung ein, um Erinnerungen für Nachbestellungen, bevorstehende Ausstellungen oder Nachfassaktionen bei Käufern zu erhalten

📌 Ideal für: Künstler, Sammler oder kleine Galerien, die ein einfaches, aber skalierbares System zur digitalen Dokumentation und Verwaltung ihres Bestands benötigen.

💡 Profi-Tipp: Beschriften Sie jedes Werk mit dem Feature „Benutzerdefinierte Status ”. So sehen Sie sofort, wo sich alles befindet: verfügbar, ausgestellt, verkauft oder archiviert.

👀 Wussten Sie schon? Das Louvre-Museum in Paris verwaltet über 500.000 Kunstwerke. Diese umfangreiche Sammlung ist sorgfältig in einer digitalen Datenbank katalogisiert und damit eine der weltweit umfassendsten Kunstsammlungen.

2. Vorlage für die Bestandsverwaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Überwachen und analysieren Sie Elemente, um mit der Vorlage für die Bestandsverwaltung von ClickUp maximale Produktivität zu gewährleisten

Suchen Sie nach mehr Struktur für die Verwaltung Ihres Bestands über verschiedene Speicherorte, Medien oder Geschäftsbereiche hinweg? Dann ist die ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung möglicherweise die perfekte Lösung für Sie!

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwenden Sie voreingestellte Workflows, um den Status von Elementen vom Erwerb bis zum Verkauf in jeder Phase der Bestandsaufnahme nachzuverfolgen

Gliedern Sie Ihr Inventar nach Kategorie, Künstler oder Ausstellung mit anpassbaren Feldern und Tags

Weisen Sie Team-Mitgliedern die Eigentümerschaft oder die nächsten Schritte zu, um die Übergabe von Galerien und die Nachverfolgung von Verkäufen zu verwalten

Zeigen Sie Bestände und Inventarwerte über integrierte Dashboards an – ohne Zeilen mit Daten durchsuchen zu müssen

Verknüpfen Sie zugehörige Dokumente wie Herkunftsnachweise oder Rechnungen, um Ihre Unterlagen zu organisieren und für Audits vorzubereiten

📌 Ideal für: Galerien, Kunstberater oder Künstlerkollektive, die den Bestand über mehrere Projekte oder Clients hinweg verwalten.

💡 Profi-Tipp: Legen Sie ClickUp-Ziele fest, um Ihre monatlichen oder vierteljährlichen Verkaufsziele zu verfolgen, indem Sie Aufgaben mit Umsatzmetriken verknüpfen. So bleiben Sie auf Kurs, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

3. Vorlage für ClickUp-Bestandsberichte

Kostenlose Vorlage Listen Sie Ihre Bestandsdaten an einem zentralen Speicherort mit der ClickUp-Vorlage für Bestandsberichte auf

Die ClickUp-Vorlage für Bestandsberichte eignet sich perfekt, um Ihre verstreuten Bestandsdaten ohne stundenlange Formatierung in übersichtliche, professionelle Berichte umzuwandeln.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie detaillierte Berichte in Echtzeit für Ausstellungen, Audits oder Versicherungszwecke

Verwenden Sie visuelle Dashboards und Widgets, um wichtige Metriken wie Gesamtwert, verkaufte und unverkaufte Werke sowie Verkäufe nach Zeitraum nachzuverfolgen

Filtern und exportieren Sie Berichte mühelos, um sie mit Stakeholdern, Clients oder Galeriepartnern zu teilen

Alles bleibt dynamisch – Ihre Berichte werden automatisch aktualisiert, wenn sich Ihre Galerie oder Ihr Bestand ändert

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Docs zusammen mit dieser Vorlage, um eine Zusammenfassung mit Notizen, Kommentaren oder visuellen Highlights für Meetings oder Präsentationen zu erstellen.

📌 Ideal für: Künstler, Galeristen oder Kunstberater, die eine schnelle und zuverlässige Berichterstellung über ihren Bestand und ihre Verkaufszahlen benötigen.

Wie Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast, es ausdrückt:

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansicht kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansicht kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

4. ClickUp Vorlage für Bestellungen und Bestandslisten

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Bestellungen für Kunstzubehör oder Neuerwerbungen – alles in der ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Bestände

Die Vorlage „Bestellung und Inventar“ von ClickUp kombiniert zwei wichtige Workflows (Bestellung und Nachverfolgung) in einem benutzerfreundlichen Inventarsystem.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verfolgen Sie Reihenfolge, Belege und Ihren Lagerbestand

Automatisieren Sie die Bewegung von Elementen von „Bestellung aufgegeben“ über „Erhalten“ bis hin zu „Zum Bestand hinzugefügt“

Fügen Sie Belege, Lieferantenlisten oder Bedingungen für einen schnellen und einfachen Zugriff hinzu

Richten Sie wiederkehrende Aufgaben für häufige Reihenfolgen ein (z. B. monatlicher Bedarf an Leinwänden oder Rahmen)

📌 Ideal für: Künstler oder Ateliers, die regelmäßig Material kaufen und eingehende Materialien und den vorhandenen Bestand an einem Ort nachverfolgen müssen.

🧠 Wissenswertes: Einige Künstler signieren ihre Werke heimlich mit unsichtbarer Tinte oder Mikrotext – Kunstinventarsysteme enthalten diese Info oft zur Authentifizierung!

📖 Lesen Sie auch: Was ist Ressourcenmanagement? Der ultimative Leitfaden mit Beispielen und Vorlagen

5. ClickUp Vorlage für Bürobedarf

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für die Bestandsaufnahme von Büromaterial von ClickUp, um Ihren gemeinsamen Kunstbereich zu organisieren, zu automatisieren und zu verwalten

Behalten Sie mit der Vorlage für Bürobedarf von ClickUp den Überblick über alles, von Skizzenbüchern und Papier bis hin zu Staffeleien, Markern und Administrator-Tools*. Diese Vorlage ist besonders praktisch, wenn Sie ein Atelier, einen gemeinsamen Arbeitsbereich oder einen Kunstunterrichtsraum haben, in dem ständig Materialien verwendet werden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Richten Sie benutzerdefinierte Kategorien wie „Studio-Materialien“, „Technische Ausrüstung“ oder „Verpackungsmaterialien“ ein, um die Organisation zu optimieren

Automatisieren Sie Nachbestellungsbenachrichtigungen basierend auf Nutzungsgraden oder Zeitleisten

Weisen Sie die Eigentümerschaft von Materialien oder Aufgaben zur Wiederauffüllung von Vorräten Assistenten oder Team-Mitgliedern zu

Verfolgen Sie Mengen, Anbieter, Nachbestellhäufigkeit und Kaufhistorie – alles in einer Ansicht

📌 Ideal für: Kunstateliers, Klassenzimmer oder Galerieräume, in denen Materialien gemeinsam genutzt werden und eine einfache Möglichkeit benötigt wird, um Engpässe in letzter Minute zu vermeiden.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine gefilterte Ansicht „Geringer Lagerbestand“, um sofort zu sehen, welche Elemente zur Neige gehen (ideal für die Planung von Nachbestellungen oder Online-Bestellungen!)

6. ClickUp Einfache Vorlage für das Geschäftsinventar

Kostenlose Vorlage Mit dieser einfachen Vorlage für ein Geschäftsinventar von ClickUp bringen Sie Ordnung in Ihre Unterlagen

Die einfache Vorlage für das Geschäftsinventar von ClickUp ist eine unkomplizierte Lösung für die Verwaltung von Beständen in verschiedenen Produktkategorien, darunter Kunstwerke, Waren, Drucke und Verpackungen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Tragen Sie neue Elemente ein, aktualisieren Sie Mengen und überwachen Sie den Status, z. B. vorrätig, verkauft, reserviert oder archiviert

Passen Sie die ausklappbaren Menüs für „Inventartyp“ (z. B. „Originalkunst“, „Limitierte Drucke“, „Verpackung“, „Werbeartikel“) an, damit alles automatisch sortiert wird

Visualisieren Sie Summen, Kategorien und Bewegungen sofort mit einem zentralen Dashboard

Verwenden Sie Aufgabenansichten, um mühelos Verantwortlichkeiten wie Nachbestellungen oder die Reihenfolge beim Verpacken zuzuweisen

Exportieren Sie Ihr Register als Bericht oder überprüfen Sie es bei physischen Audits

📌 Ideal für: Einzelkünstler oder kleine Unternehmen, die neben Kunstwerken auch physische Waren verkaufen und ein leichtes, aber zuverlässiges System zur Nachverfolgung ihres Bestands suchen.

7. ClickUp Vorlage für Bestellformulare

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie den Einkaufsprozess Ihres Unternehmens mit der Vorlage für Bestellformulare von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für Bestellformulare für Lieferungen können Sie interne Lieferanfragen ganz einfach verwalten, ohne unübersichtliche E-Mail-Threads oder Haftnotizen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verwandeln Sie jede Übermittlung in eine nachverfolgbare Aufgabe – behalten Sie den Überblick über angeforderte, genehmigte oder erfüllte Aufgaben

Passen Sie Formularfelder für Lieferart, Dringlichkeit, Menge und Links zu bevorzugten Anbietern an

Kombinieren Sie sie mit Ihrem zentralen Inventar-Tracker für einen nahtlosen Workflow bei der Wiederauffüllung

Richten Sie eine Benachrichtigung ein, wenn Anfragen genehmigt oder erfüllt werden, damit alle auf dem Laufenden bleiben und doppelte Käufe vermieden werden

📌 Ideal für: Studios, Schulen oder Galerien, die eine einfache, nachvollziehbare Möglichkeit benötigen, interne Anfragen zu verwalten.

8. Vorlage für Kunstinventar von Coefficient

via Coefficient

Die Vorlage „Kunstinventar“ von Coefficent läuft in Google Tabellen und erleichtert das Freigeben, die Zusammenarbeit und die Aktualisierung in Echtzeit. Sie wurde für alle entwickelt, die mehr Kontrolle bei der Analyse ihrer Sammlung wünschen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sortieren und filtern Sie Ihr Inventar nach Künstler, Sammlung oder Speicherort

Verwenden Sie integrierte Formeln, um den Gesamtwert Ihres Bestands zu berechnen und Verkäufe im Laufe der Zeit nachzuverfolgen

Mit Google Tabellen können Sie Inhalte in Echtzeit freigeben, gemeinsam bearbeiten und aktualisieren

Verwenden Sie bedingte Formatierungen, um verkaufte Elemente, bevorstehende gerahmte Arbeiten oder Fristen für Ausstellungsvorbereitungen hervorzuheben

📌 Ideal für: Künstler und Sammler, die sich mit Tabellenkalkulationen auskennen und mit der Flexibilität von Google Tabellen die Kontrolle über ihr Inventar behalten möchten.

9. Vorlage für Kunstinventar von Template. Net

über Template. Net

Die Vorlage für Kunstinventare von Template. Net eignet sich für Künstler, die ein papierbasiertes oder dokumentbasiertes System bevorzugen.

Diese Vorlage ist eine übersichtliche Möglichkeit, Ihr Kunstwerk-Inventar schnell zu erfassen und zu verwalten, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit Tabellenkalkulationen haben.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Laden Sie die Vorlage herunter und bearbeiten Sie sie in Word, Excel, Google Docs oder Tabellen

Geben Sie Ihre Infos ein und speichern oder drucken Sie sie nach Bedarf

Duplizieren Sie die Datei für verschiedene Kategorien – persönliche Arbeiten, Galeriebestand oder Verkaufsunterlagen

Verwenden Sie es als papierbasiertes oder dokumentbasiertes Inventarsystem, das speziell auf Künstler zugeschnitten ist

📌 Ideal für: Unabhängige Künstler und Hobbykünstler, die ihre Arbeit mit geringem Aufwand katalogisieren und in einem Dokumentformat aufbewahren möchten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Ihre Arbeit an mehreren Orten präsentieren, erstellen Sie für jede Galerie oder Ausstellung eine eigene Version dieser Vorlage, um die Nachverfolgung und Koordination zu vereinfachen.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen und verwalten Sie eine Inventartabelle in Excel

10. Vorlage für Kunstwerkbestände von Template. Net

über Template. Net

Die einfache Handhabung macht diese Vorlage für Kunstwerke von Template.net zu einer beliebten Wahl.

Es verfügt über ein einfaches, bearbeitbares Formular, mit dem Sie Details zu Kunstwerken für den persönlichen Gebrauch, die Übermittlung an Galerien oder Versicherungsunterlagen nachverfolgen können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Füllen Sie die Abschnitte für Name, Medium, Größe, Erstellungsdatum, Preis und Notizen zum Kunstwerk aus

Bearbeiten Sie das Formular in Ihrem bevorzugten Format – Google Docs, Word, Excel oder Tabellen

Konzentrieren Sie sich auf Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit dank des minimalistischen, ablenkungsfreien Designs

📌 Ideal für: Künstler oder kleine Galerien, die häufig Details zu Kunstwerken an externe Partner oder Ausstellungsorganisatoren übermitteln.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie diese Vorlage als „Ausstellungsversion“ Ihrer Master-Inventarliste. Sie lässt sich ganz einfach versenden oder ausdrucken, wenn Kuratoren oder Galerien Ihren Katalog anfordern.

11. Vorlage für eine Liste mit Kunstzubehör von Template. Net

über Template. Net

Behalten Sie mit dieser Vorlage für eine Liste zum Inventar von Kunstbedarf von Template. Net den Überblick über Ihr Inventar.

Diese Vorlage eignet sich perfekt für die Nachverfolgung aller Materialien, die Ihren kreativen Prozess unterstützen, wie Farben, Pinsel, Leinwände und Rahmenwerkzeuge.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Geben Sie Elementname, Menge, Stückpreis, Lieferanten-Infos und Nachbestelltermine in speziellen Abschnitten ein

Planen und budgetieren Sie effektiv, insbesondere für Auftragsarbeiten oder Großprojekte

Das Layout lässt sich mühelos pflegen – auch ohne Kenntnisse im Umgang mit Tabellenkalkulationen

Legen Sie in Ihrem Kalender Erinnerungen auf der Grundlage der bisherigen Nutzung fest, um Lieferengpässe in letzter Minute zu vermeiden

📌 Ideal für: Künstler, Pädagogen oder Studio-Manager, die eine einfache Möglichkeit suchen, den Überblick über ihre Tools und Materialien zu behalten.

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten der einzelnen Aufgaben in einem Workflow zu verstehen, die erforderlichen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freien Slots in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von viel Arbeit!

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für die Bestandsverwaltung

12. Formular für Kunstgalerie-Inventar von Template. Net

über Template. Net

Diese Vorlage für ein Formular zur Kunstgalerie-Bestandsaufnahme von Template. Net sorgt für Übersichtlichkeit. Sie erleichtert die Verwaltung mehrerer Kunstwerke verschiedener Künstler, Ausstellungen und Vertriebskanäle.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Füllen Sie strukturierte Felder für Titel, Künstler, Medium, Preis und Notizen zur Galerie aus

Verfolgen Sie sowohl physische als auch digitale Kunstwerke zusammen mit dem Ausstellungsstatus oder Details zur Lieferung

Mit dem professionellen Layout können Sie Ihre Werke ganz einfach für Künstler, Clients oder Gutachter freigeben

📌 Ideal für: Galeristen, Manager oder Kuratoren, die eine zuverlässige und übersichtliche Möglichkeit benötigen, Kunstwerke und Ausstellungsdetails zu erfassen.

13. Vorlage für Kunstinventar in Tabellenform von Superjoin

via Superjoin

Wenn Sie eine moderne und datenfreundliche Benutzeroberfläche suchen, probieren Sie die Vorlage „Spreadsheet Art Inventory Template“ von Superjoin aus.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und greifen Sie mit Google Tabellen und Cloud-Speicher von überall auf Ihre Daten zu

Verwenden Sie ausklappbare Menüs, um Daten zu filtern, zu sortieren, schnell zu finden und zu organisieren

Passen Sie das übersichtliche, minimalistische Layout an Ihren Stil der Datenerfassung an

📌 Ideal für: Galeristen oder Künstlervertreter zur Nachverfolgung von Kunstwerken.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie farbcodierte Zeilen, um den Status Ihrer Werke zu verfolgen – beispielsweise „Im Atelier“, „Ausgeliehen“, „Verkauft“ oder „Muss gerahmt werden“ –, um schnell einen Überblick zu erhalten.

14. Vorlage für Kunstinventar von Scribd

via Scribd

Diese herunterladbare Formularvorlage für Kunstinventare von Scribd hilft Ihnen dabei, Details zu Ihrem Kunstbestand in einem strukturierten, druckbaren Format zu verwalten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erfassen Sie Details in übersichtlichen Feldern wie Titel des Kunstwerks, Künstler, Größe, Medium, Preis und Notizen

Verwenden Sie die übersichtliche, leicht zu scannende Vorlage, um während des Verkaufs, bei Ausstellungen oder Bewertungen schnell nachzuschlagen, zu drucken oder zu präsentieren

Organisieren Sie sowohl physische als auch digitale Sammlungen und erstellen Sie bei Bedarf ein zuverlässiges Backup in Papierform

📌 Ideal für: Künstler, Galerien oder Gutachter, die eine druckbare, unkomplizierte Lösung für die Nachverfolgung von Kunstwerken suchen.

So erstellen Sie ganz einfach ein Inventar Ihrer Kunstwerke

Die Nachverfolgung Ihrer Kunstwerke muss nicht in einem chaotischen Durcheinander aus Tabellen, Notizbüchern und E-Mails in letzter Minute enden. Alles, was Sie brauchen, ist die richtige Vorlage für Ihr Kunstinventar.

ClickUp bietet auch die perfekte mobile Inventar-App für die Nachverfolgung von Kunstwerken unterwegs!

Stellen Sie sich einen einfachen Katalogisierungsprozess vor, mit dem Sie Projekte und Ausstellungen übersichtlich organisieren können. So bleibt Ihnen mehr Zeit für Ihre kreative Arbeit.

Sie verwalten vielleicht eine wachsende Sammlung, bereiten eine Ausstellung vor oder versuchen einfach nur, Ihre Kunstutensilien in den Griff zu bekommen – es gibt Vorlagen für jeden Bedarf.

Wir empfehlen Ihnen, klein anzufangen. Wählen Sie eine Vorlage, die Ihrem aktuellen Workflow entspricht, und bauen Sie darauf auf.

Der Schlüssel liegt darin, ein System zu finden, das für Sie funktioniert – und dabei zu bleiben. Ihr zukünftiges Ich (und Ihre Galerie-Kontakte) werden es Ihnen danken. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!