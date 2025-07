Kostenlose Vorlagen für Business-Pläne für Start-ups für skalierbares Wachstum

Jedes Start-up beginnt mit einer Idee. Aber diese Idee in ein nachhaltiges, skalierbares neues Geschäft zu verwandeln – daran scheitern fast 90 % aller Gründer.

Zwischen Fundraising-Präsentationen und Einstellungsplänen sind die ersten Phasen des Aufbaus eines Unternehmens chaotisch. Was oft fehlt, ist nicht Leidenschaft oder Vision – es ist Struktur. Hier kann Ihnen ein solider Business-Plan helfen.

Aber ganz von vorne anfangen? So funktioniert das Leben eines Gründers nicht! Aus diesem Grund haben wir eine Reihe kostenloser Vorlagen für Start-up-Business-Pläne von ClickUp – der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – zusammengestellt, die Ihnen nicht nur den Start erleichtern, sondern Ihnen auch dabei helfen, klar zu skalieren.

📊 Untersuchungen zeigen: Unternehmen mit einem Business-Plan wachsen 30 % schneller als solche ohne klare Ziele oder Ausrichtung.

Was sind Vorlagen für Business-Pläne für Start-ups?

Vorlagen für Business-Pläne für Start-ups sind vorgefertigte Entwürfe, mit denen Sie organisieren und erklären können, wie Ihr Geschäft funktionieren wird. Anstatt mit einer leeren Seite zu beginnen, füllen Sie die Schlüssel-Details in Platzhalter ein – wie Ihr Produkt, für wen es gedacht ist, wie Sie Geld verdienen werden und welche Schritte Sie unternehmen werden, um zu wachsen.

Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ihre Ideen zu Papier zu bringen, Ziele zu setzen und Ihr Team auf Kurs zu halten. Sie sind auch nützlich, wenn Sie Ihren Plan mit Einzelzielen Investoren, Partnern oder Kreditgebern präsentieren müssen.

💡 Profi-Tipp: Wählen Sie eine Vorlage für einen Business-Plan für Start-ups, die wie ein Investor denkt. Das bedeutet, dass sie Traktion, Marktkenntnisse und einen klaren Weg zur Rentabilität hervorheben sollte, nicht nur hochgesteckte Ziele. Vorlagen, die Sie dabei unterstützen, jede Behauptung mit Daten zu untermauern, sind diejenigen, die sich wirklich von anderen abheben.

die 16 besten Vorlagen für Business-Pläne für Start-ups

Ganz gleich, ob Sie sich gerade selbstständig machen oder ein schnell wachsendes Team leiten, ClickUp hat eine Vorlage für jede Phase Ihrer Reise. Die meisten Vorlagen fühlen sich jedoch wie Hausaufgaben an – diese nicht.

Sie sind intelligent, prägnant und darauf ausgelegt, Ihr Geschäft voranzubringen.

Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast*, fasst es perfekt zusammen

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Auch Sie können ähnliche Ergebnisse erzielen. Hier finden Sie eine Auswahl der besten ClickUp-Vorlagen für Geschäftsstrategien, Pläne, Produkteinführungen und vieles mehr:

1. ClickUp-Vorlage für Business-Pläne

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie Klarheit und Orientierung mit der ClickUp-Vorlage für Business-Pläne

Das Erstellen eines vollständigen Business-Plans muss nicht überwältigend sein. Die ClickUp-Vorlage für Business-Pläne bietet ein übersichtliches und professionelles Layout, mit dem Sie Ihren Business-Plan von Anfang bis Ende erstellen können.

Sie enthält alle wichtigen Abschnitte – wie Ihre Zusammenfassung, Marktforschung, Ziele und Finanzpläne –, sodass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, was Sie einbeziehen müssen.

Jeder Abschnitt ist an einem Ort organisiert, und Sie können Ihre Ideen ganz einfach direkt in ClickUp in Aufgaben umwandeln. Wenn Sie mit Partnern zusammenarbeiten, können alle ganz einfach in Echtzeit zusammenarbeiten. Es handelt sich nicht nur um ein Dokument, sondern um einen Arbeitsplan, den Sie erstellen und anpassen können, während Sie wachsen.

Was Sie damit erledigen können:

Organisieren Sie Aufgaben nach Geschäftsbereichen in der Themenansicht, ideal für Produkte, die Erstellung von Marketingplänen , Finanzierung und mehr

Verfolgen Sie den Status in Echtzeit mit der Statusansicht, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Erstellen Sie in der Zeitleistenansicht Zeitleisten für Initiativen, um Verzögerungen zu vermeiden und Abhängigkeiten zu visualisieren

Speichern und aktualisieren Sie Planungsdokumente in der Business-Plan-Ansicht, um alle Informationen an einem Ort zu haben

Legen Sie personalisierte Benachrichtigungen fest, um über Änderungen und Fortschritte auf dem Laufenden zu bleiben

Messen Sie die Leistung Ihrer Aufgaben, um die Produktivität aufrechtzuerhalten und Fortschritte zu erzielen

🔑 Ideal für: Startup-Teams, die ihre Vision, Marketingstrategie und Umsetzung in einem Echtzeit-Business-Plan aufeinander abstimmen möchten

🧠 Harte Fakten: Rund 70 % der Risikokapitalgeber lehnen Investitionen in Unternehmen ohne soliden Plan ab.

2. Vorlage für ClickUp-Business-Plan

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Business-Pläne investorenreife Pläne

Jedes Start-up braucht mehr als nur eine Präsentation – ein gut strukturierter Business-Plan ist das Fundament, auf dem Ihre große Idee in der Realität Fuß fassen kann. Die ClickUp-Vorlage für Business-Pläne ist ein umfassender Workspace für die Entwicklung und Verfeinerung Ihres Geschäftsmodells, Ihrer Zielmärkte, Ihrer Wettbewerbspositionierung, Ihrer Umsatzstrategie und Ihrer Finanzprognosen.

Sie können mit Mitbegründern zusammenarbeiten, wichtige Abschnitte in Echtzeit aktualisieren und sogar Aufgaben mit strategischen Prioritäten verknüpfen – und das alles, während Sie einen Team-Entwicklungsplan erstellen, der sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt.

Damit können Sie:

Entscheiden Sie, was Sie mit Ihrem Business-Plan erreichen möchten

Analysieren Sie Ihre Branche und Ihre Mitbewerber, um den Markt zu verstehen

Schreiben Sie Ihre Mission, Vision und Werte auf, um zu erklären, wofür Ihr Unternehmen steht

Beschreiben Sie, was Sie anbieten und wer Ihre Kunden sind

Erstellen Sie einen Budgetvorschlag und schätzen Sie Ihre zukünftigen Einnahmen und Ausgaben

Planen Sie Ihre Teamstruktur und wen Sie einstellen müssen

Identifizieren Sie mögliche Risiken und legen Sie fest, wie Sie damit umgehen werden

Überprüfen Sie Ihren Plan und nehmen Sie Aktualisierungen vor, damit er immer auf dem neuesten Stand ist

🔑 Ideal für: Gründer, die ihren ersten Business-Plan erstellen oder sich auf Unterhaltungen zur Kapitalbeschaffung vorbereiten.

3. Vorlage für einen schlanken Business-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihre Strategie mit der ClickUp-Vorlage für einen schlanken Business-Plan

Wenn Sie einen Business-Plan benötigen, aber keinen langen Bericht schreiben möchten, ist die Vorlage „Lean Business Plan“ von ClickUp eine gute Wahl.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Business-Plan hilft er Ihnen, sich auf die Schlüsselaspekte Ihres Unternehmens zu konzentrieren, wie z. B. Kundensegmente, Wertversprechen, Einnahmequellen und Kostenstruktur, ohne stundenlang detaillierte Seiten zu schreiben.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Geschäftseinblicke im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Das Layout ist schnell und einfach auszufüllen, was ideal ist, wenn Sie noch Ideen testen oder sich auf erste Meetings mit Investoren vorbereiten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fassen Sie die wichtigsten Punkte Ihres Plans in der Ansicht „Planübersicht“ zusammen

Visualisieren Sie Ihr gesamtes Geschäftsmodell in der Business Model Canvas-Ansicht

Sortieren und verfolgen Sie Aufgaben nach Wichtigkeit mithilfe der Ansicht „Nach Priorität“

Organisieren Sie Aufgaben mithilfe der Status „Geöffnet“ und „Abgeschlossen“, um den Fortschritt nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: Gründer, die eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit suchen, ihre Geschäftsidee zu skizzieren und die Machbarkeit zu testen.

👀 Wussten Sie schon? Professionelle Serviceteams wie RevPartners liefern ihre Dienstleistungen 64 % schneller, indem sie mit ClickUp-Vorlagen erstellte Playbooks für die Client-Bereitstellung verwenden, wodurch der Zeitaufwand für die Organisation und Operationalisierung der Arbeit reduziert wird.

4. ClickUp Startup Canvas Whiteboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihr Start-up-Modell mit der Whiteboard-Vorlage „ClickUp Startup Canvas“

Die Whiteboard-Vorlage „ClickUp Startup Canvas“ ist ideal, wenn Sie Dinge gerne visuell darstellen möchten.

Es hilft Ihnen dabei, den Business Case Ihrer Startup-Idee zu skizzieren, z. B. das Problem, das Sie lösen möchten, Ihr Produkt, für wen es gedacht ist und wie Sie Ihre Zielgruppe erreichen möchten. So erhalten Sie einen flexiblen, kollaborativen Space, in dem Sie Ihre Startup-Vision formen können.

Verwenden Sie es für:

Erstellen Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Wertversprechen, Kundensegmente und Schlüsselaktivitäten

Ziehen Sie Notizen per Drag & Drop, um Ideen zu sammeln und Komponenten zu verbinden

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um Strategie und Ausrichtung abzustimmen

Bewahren Sie alle grundlegenden Planungen in einem gemeinsam nutzbaren, bearbeitbaren Space auf

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie mit ClickUp Ihre Clients jedes Mal begeistern können👇

🔑 Ideal für: Teams in der Anfangsphase, die Wertversprechen, Kundensegmente und Schlüsselaktivitäten visuell brainstormen.

5. ClickUp-Vorlage für Checkliste zur Unternehmensgründung

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie alle Details Ihrer Produkteinführung mit der Vorlage „Checkliste für Unternehmensgründungen“ von ClickUp

Die Idee für Ihr Unternehmen löst viele Probleme, aber Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen. Das ist die Geschichte vieler Unternehmer. Die ClickUp-Checkliste für Unternehmensgründungen legt alles Schritt für Schritt dar, damit Sie nichts Wichtiges übersehen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Er umfasst rechtliche Einstellungen, Branding, die Erstellung einer Website, Produktentwicklung, Marketing, Personalbeschaffung und vieles mehr. Alle Elemente sind in Kategorien organisiert, und Sie können Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt an einem Ort verfolgen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, um jeden Schritt Ihres Start-up-Prozesses nachzuverfolgen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben nach Geschäftsname, Eigentümer, Team-Mitglieder und mehr zu organisieren

Fügen Sie jeder Aufgabe Fortschrittsanzeigen und Referenzen hinzu, um mehr Klarheit zu schaffen

Alles kategorisieren, damit Sie leicht verwalten können, wer was tut und wie weit die Dinge fortgeschritten sind

🔑 Ideal für: Neue Unternehmer, die eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Setup, rechtliche Fragen und Aufgaben zur Unternehmensgründung suchen.

🧠 Interessante Tatsache: Ein 60-jähriger Unternehmer hat eine dreimal höhere Chance, ein erfolgreiches Start-up aufzubauen als ein 30-Jähriger. Es zeigt sich, dass das Alter kein Hindernis ist, sondern oft sogar ein Vorteil im Wettbewerbsumfeld.

6. ClickUp-Vorlage für die Unternehmensgründung

Kostenlose Vorlage Koordinieren Sie Ihre gesamte Einführung mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensgründungen

Die Gründung Ihres Unternehmens ist einer der spannendsten und stressigsten Teile des Prozesses. Mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensgründungen behalten Sie die Kontrolle, indem Sie Ihre Gründung in klare Aufgaben und Zeitleisten unterteilen.

Sie enthält alles, von Inhalten für soziale Medien und Pressemitteilungen bis hin zu internen Checklisten und Plänen für den Starttag. Sie sehen, was wann zu tun ist und wer dafür verantwortlich ist.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Teilen Sie die Aufgaben für den Start in überschaubare Schritte mit klaren Fristen auf

Weisen Sie Team-Mitgliedern Verantwortlichkeiten zu und sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung aller Beteiligten

Verfolgen Sie Fortschritte in verschiedenen Bereichen, vom Marketing bis zum Betrieb

Organisieren Sie interne Checklisten, damit nichts übersehen wird

Koordinieren Sie Pressemitteilungen und Inhalte in sozialen Medien für eine einheitliche Kommunikation

Überwachen Sie die Pläne für den Starttag, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft

🔑 Ideal für: Startup-Teams, die sich mit detaillierten Zeitleisten, Rollen und Aktivitäten vor dem Start auf die Markteinführung vorbereiten.

7. Vorlage für ClickUp-Geschäftsvorschläge

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie Ihre Ideen präzise mit der Vorlage für Geschäftsvorschläge von ClickUp

Der Erfolg eines Pitches hängt oft davon ab, wie gut er präsentiert wird. Die Vorlage für Geschäftsangebote von ClickUp bietet Start-ups einen ausgefeilten Rahmen, um ihre Ideen wirkungsvoll zu präsentieren.

Von der klaren Definition der Projektziele und Ergebnisse bis hin zur Darstellung von Preisen, Zeitleisten und Teamverantwortlichkeiten – jeder Abschnitt dieser Vorlage für Geschäftsvorschläge ist darauf ausgelegt, Ihnen schnell Vertrauen zu verschaffen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie Status wie „Blockiert“, „Fertiggestellt“, „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“ und „Zu erledigen“, um den Fortschritt von Angeboten nachzuverfolgen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Attributen wie Aufwand, Komplexität der Aufgabe und Fertigstellungsrate

Greifen Sie auf vier Ansichten zu (Einführungshandbuch, Schritte für Geschäftsvorschläge, E-Mail-Vorlagen und Prioritäten) für übersichtliche Informationen

Verbessern Sie die Nachverfolgung mit Features wie Zeiterfassung, Tags, Warnungen bei Abhängigkeiten und Benachrichtigungen per E-Mail

🔑 Ideal für: Agenturen, Berater und B2B-Startups, die Dienstleistungs- oder Produktangebote vorbereiten

👀 Wussten Sie schon? 77 % der Start-ups in der Frühphase sind selbstfinanziert. Anstelle von Risikokapital (VC) setzen die meisten Gründer auf ihre persönlichen Ersparnisse, um ihr Unternehmen zu starten. Das ist nicht spektakulär, aber oft ist es der Beginn einer erfolgreichen Karriere.

8. Vorlage für jährliche Ziele von ClickUp

Kostenlose Vorlage Richten Sie Ihren Aufwand für das Jahr mit der Vorlage für Jahresziele von ClickUp aus

Die Umsetzung jährlicher Ziele in gezielte Maßnahmen kann eine Herausforderung sein, aber die Vorlage für Jahresziele von ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Vision das ganze Jahr über greifbar und sichtbar bleibt.

Anstatt vage Vorsätze zu Aspekten wie der Mitarbeiterentwicklung zu wiederholen, hilft Ihnen dieses Format, sich auf die Schlüsselbereiche zu konzentrieren. Es hält Ihre Gesamtstrategie mit Status-Nachverfolgung, visuellen Zeitleisten und Ansichten zum Fortschritt am Leben.

Damit können Sie:

Erstellen Sie ein Projekt für jedes 1-, 5- oder 10-Jahres-Ziel , um fokussiert und organisiert zu bleiben

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und legen Sie Zeitleisten für die Verantwortlichkeiten fest

Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen, um Ideen zu sammeln und Inhalte zu erstellen

Richten Sie Benachrichtigungen ein, um über den Fortschritt Ihrer Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben

Halten Sie regelmäßige Besprechungen ab, um Updates zu überprüfen und Probleme zu lösen

Überwachen und überprüfen Sie Aufgaben für ein besseres Ressourcenmanagement

🔑 Ideal für: Startup-Führungsteams, die sich auf langfristige Planung und messbares Wachstum konzentrieren.

9. Vorlage für einen Aktionsplan für kleine Unternehmen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Realisieren Sie Ihre Wachstumsziele mit der ClickUp-Vorlage für den Aktionsplan für kleine Unternehmen

Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen, ist Klarheit im Handeln entscheidend. Die ClickUp-Vorlage für den Aktionsplan für kleine Unternehmen hilft Ihnen, von der Zielsetzung zur Umsetzung zu gelangen – mit einem flexiblen, aufgabenbasierten Layout, das jede Initiative in klare Schritte, Fristen und Verantwortlichkeiten unterteilt.

Wenn Sie von der Planung zur Umsetzung übergehen, erleichtern Ihnen die benutzerdefinierten Felder in dieser Vorlage für einen Wachstumsplan die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, die Einschätzung der Workload und die Konzentration auf die richtigen Prioritäten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie das Feld „Abteilung“, um Aufgaben dem richtigen Team oder der richtigen Funktion im Unternehmen zuzuweisen

Verfolgen Sie im Feld „Aufgabenkomplexität“, wie anspruchsvoll jede Aufgabe ist

Überwachen Sie im Feld „Zielfortschritt“, wie nah Sie der Erreichung jedes Ziels sind

Kategorisieren Sie Ihre Arbeit übersichtlich, indem Sie im Feld „Aufgabentyp“ eine Auswahl treffen (z. B. Planung, Ausführung oder Nachverfolgung)

🔑 Ideal für: Lokale Geschäftsinhaber und Einzelunternehmer, die einen taktischen Umsetzungsplan benötigen

10. Vorlage für strategische Business-Roadmap von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihren Weg mit der strategischen Business-Roadmap-Vorlage von ClickUp

Jedes Start-up benötigt einen Leitfaden, der den Aufwand abteilungsübergreifend koordiniert. Die Vorlage „Strategische Business-Roadmap“ von ClickUp leistet genau das: Sie legt Ihre wichtigsten Initiativen in den Bereichen Produkt, Marketing, Vertrieb und mehr in einem übersichtlichen Plan fest.

Sobald Sie Ihre strategischen Prioritäten definiert haben, helfen Ihnen diese Ansichten und Felder dabei, die Arbeit zu organisieren, den Fortschritt zu überwachen und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie im Feld „Fertigstellungsprozentsatz“, wie viel von jedem Ziel bereits erreicht wurde

Schätzen Sie mithilfe des Felds „Aufwand“ den Zeit- und Arbeitsaufwand für jede Aufgabe

Definieren Sie im Feld „Erwartetes Ergebnis“ für jede strategische Initiative , wie Erfolg aussieht

Messen Sie im Feld „Auswirkung“, wie viel Einfluss jede Aufgabe oder jedes Ziel voraussichtlich haben wird

Überwachen Sie den Gesamtfortschritt Ihrer strategischen Ziele im Feld „Strategie-Fortschritt“

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und klären Sie diese mithilfe des Felds „Teammitglieder“

🔑 Ideal für: Gründer, die sich auf Investor-Meetings vorbereiten oder funktionsübergreifende Führungsstrukturen abstimmen möchten.

🧠 Fun Fact: 95 % der Unternehmer haben mindestens einen Bachelor-Abschluss. Trotz der Legende vom Schulabbrecher sind also die meisten Gründer tatsächlich in der Schule geblieben!

11. ClickUp-Vorlage für eine Business-Roadmap

Kostenlose Vorlage Legen Sie Ihre nächsten Schritte mit der ClickUp-Vorlage für die Business-Roadmap fest

Startups ändern sich schnell, und die ClickUp-Vorlage für die Business-Roadmap bietet Ihnen den Space, sich anzupassen und gleichzeitig organisiert zu bleiben. Sie bietet ein flexibles Format für die Nachverfolgung von Initiativen, die Zuweisung von Eigentümerschaft und die Abstimmung Ihres gesamten Teams bei sich ändernden Prioritäten.

Damit Sie Ihre Roadmap zum Leben erwecken können, hilft Ihnen die Vorlage wie folgt bei der Organisation und Umsetzung Ihrer Strategie:

Planen Sie Ihre Zeitleiste und legen Sie vierteljährliche Ziele fest, indem Sie die Ansicht „Alle Initiativen pro Quartal“ verwenden

Verfolgen Sie den Fortschritt bei der Erreichung wichtiger Ziele in der Ansicht „Strategische Ziele“

Visualisieren Sie Ihre gesamte Roadmap und anstehende Aufgaben mit der Gantt-Ansicht der Roadmap

Priorisieren Sie die Arbeit nach Kategorien und verbessern Sie die Prozesseffizienz in der Zeitleiste pro Business-Kategorie Ansicht

Organisieren Sie Aufgaben mit fünf Status: Zu erledigen, In Bearbeitung, In Wartestellung, Erledigt und Abgebrochen

🔑 Ideal für: Start-ups in der Frühphase, die mehrere Initiativen in schnelllebigen Teams verwalten.

12. Vorlage für einen Aktionsplan zur Geschäftsentwicklung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Treiben Sie neue Initiativen mit der Vorlage für den ClickUp-Aktionsplan zur Geschäftsentwicklung voran

Die Geschäftsentwicklung erfordert mehr als nur Networking; sie braucht einen zielgerichteten Plan und eine konsequente Umsetzung. Mit der Vorlage „ClickUp Business Development Action Plan“ können Sie Outreach-Aktivitäten, Lead-Management und Wachstumsexperimente in strukturierten Initiativen organisieren.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, alle wesentlichen Elemente für die Planung, Verwaltung und Bewertung Ihres Projekts zu skizzieren.

Verwenden Sie es für:

Legen Sie einen klaren Zeitplan fest, wann das Projekt fertiggestellt sein soll

Definieren Sie konkrete Ziele und was Sie erreichen möchten

Identifizieren Sie wichtige Partner und Stakeholder

Schätzen Sie Ihr Budget und erstellen Sie eine realistische Zeitleiste

Skizzieren Sie, wie der Erfolg des Projekts gemessen wird

Fügen Sie die Kontaktdaten einer Person hinzu, die Feedback entgegennehmen oder Fragen beantworten kann

🔑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Gründer, die strategische Partnerschaften oder Lead-Generierung anstreben.

13. Vorlage für Meilenstein-Diagramm von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erfassen Sie wichtige Erfolge mit der ClickUp-Vorlage für Meilenstein-Diagramme

Fortschritte werden real, wenn sie sichtbar sind. Die ClickUp-Vorlage für Meilenstein-Diagramme hilft Start-up-Teams, sich auf die wichtigsten Erfolge zu konzentrieren, anstatt sich in täglichen To-dos zu verlieren.

Von der frühen Produktentwicklung über Investoren-Updates bis hin zu Zeitleisten für die Markteinführung – mit dieser Vorlage können Sie komplexe Projekte in leicht verständliche Meilensteine unterteilen und deren Erreichung nachverfolgen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie den Fortschritt und stimmen Sie Ihr Team auf die Ziele des Projekts ab

Geben Sie eine klare Übersicht über die Zeitleiste des Projekts und den aktuellen Stand der Dinge frei

Finden Sie Schlüsselpunkte im Zeitplan, die besondere Aufmerksamkeit erfordern

Geben Sie den Stakeholdern ein klares Bild vom Plan und den aktuellen Fortschritten

Brainstorming und Skizzieren von Ideen für das beste Projektmanagement mit der Whiteboard-Ansicht

Organisieren Sie Aufgaben mit zwei einfachen Status: Offen und Fertiggestellt

🔑 Ideal für: Startup-Teams, die wichtige Produktveröffentlichungen, Markteinführungen oder Meilensteine für Investoren koordinieren.

14. Vorlage für OKRs und Ziele für Unternehmen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Legen Sie Ergebnisse fest und verfolgen Sie diese mit der Vorlage „OKRs und Ziele für Unternehmen“ von ClickUp

Wenn Ihr Team viel zu tun hat, aber nicht genau weiß, was vorangeht, sorgt die Vorlage „OKRs und Ziele für Unternehmen“ von ClickUp für Struktur und Fokus.

Es verwandelt Unternehmensziele in umsetzbare Schlüssel-Ergebnisse, die jeweils mit messbaren Einzelzielen und zugewiesenen Verantwortlichkeiten verknüpft sind.

So können Sie damit die Arbeit Ihres Teams auf die übergeordneten Ziele ausrichten und allen Mitarbeitern die Sichtbarkeit ihrer Beiträge und des Aufwands geben:

Übermitteln Sie OKR-Elemente direkt über die Ansicht „OKR-Übermittlung“

Verfolgen Sie alle Ziele, OKRs und Vorgaben an einem Ort mit der Board-Ansicht

Verschaffen Sie sich mit der Ansicht „Alle zugehörigen OKR-Elemente“ eine vollständige Übersicht über alle zugehörigen Aufgaben

Planen Sie Start- und Enddaten für jedes OKR-Element in der Kalender-Ansicht von OKR

Organisieren Sie Aufgaben mithilfe detaillierter Status wie „Zu erledigen“, „Erfordert Aufmerksamkeit“, „Nicht im Plan“ und mehr, um den Fortschritt im Blick zu behalten

🔑 Ideal für: Skalierende Teams, die alltägliche Aufgaben mit unternehmensweiten Zielen verknüpfen möchten.

15. Vorlage für einen Business-Continuity-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bereiten Sie sich mit der Vorlage für einen Business-Continuity-Plan von ClickUp auf Störungen vor

Die meisten Startups denken erst über Notfallpläne nach, wenn es zu spät ist. Mit der Vorlage für einen Business-Continuity-Plan von ClickUp gehören Sie nicht dazu. Sie bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, sich auf Störungen vorzubereiten, ohne den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen.

Die Vorlage enthält Bereiche für Risikoanalysen, Notfallkontakte, Systemabhängigkeiten und Wiederherstellungspläne, die alle in einem übersichtlichen Layout zusammengefasst sind.

Mit diesen wichtigen Ansichten und Tools können Sie Ihren Aufwand für die Geschäftsentwicklung gezielter gestalten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verwenden Sie die Ansicht „Prioritäten“, um sich zuerst auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren

Visualisieren Sie Ihren Plan und verfolgen Sie den Fortschritt in der Board-Ansicht

Organisieren Sie Aufgaben in Kategorien und überwachen Sie den Fortschritt in der Listenansicht

Verwalten Sie Aktionselemente anhand von drei Status: Zu erledigen, In Bearbeitung und Abgeschlossen

🔑 Ideal für: Technologieorientierte Startups und Remote-Teams, die Pläne für operative Ausfallsicherheit benötigen.

16. ClickUp SMART Ziel-Aktionsplan-Vorlage

Gliedern Sie Ihre Ziele mit der ClickUp-Vorlage für SMART-Ziel-Aktionspläne

Die messbare Umsetzung ist komplex, selbst wenn Sie alle Ideen parat haben. Die ClickUp-Vorlage für SMART-Ziel-Aktionspläne hilft Startups dabei, klare, realistische Ziele mithilfe des SMART-Rahmenwerks (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, terminiert) zu definieren.

Jedes Ziel wird in Aufgaben mit Eigentümern und Zeitleisten unterteilt, sodass Fortschritte transparent und leicht zu verfolgen sind.

So können Sie die Vorlage für einen SMART-Ziel-Aktionsplan optimal nutzen:

Verwenden Sie die Zeitleistenansicht, um Fristen festzulegen und Fälligkeitsdaten im Blick zu behalten

Verfolgen Sie Ihre SMART-Ziele in der Ansicht „SMART-Ziele“

Überwachen Sie Ihre Fortschritte und bleiben Sie produktiv mit der Ansicht „Zielerreichung“

Organisieren Sie Aufgaben anhand von fünf Status: Nicht begonnen, In Planung, In Ausführung, In Bewertung und Abgeschlossen

🔑 Ideal für: Gründer und Projektleiter, die sich auf die Festlegung von Zielen und die Schaffung von Verantwortlichkeiten konzentrieren.

Was macht eine gute Vorlage für einen Business-Plan für Start-ups aus?

Das zeichnet eine gute Vorlage für einen Business-Plan für Start-ups aus:

Klare Struktur: Führt Sie in logischer, leicht verständlicher Reihenfolge durch jeden Abschnitt, Führt Sie in logischer, leicht verständlicher Reihenfolge durch jeden Abschnitt, um ein Geschäftsmodell zu erstellen

Enthaltene wesentliche Komponenten: Deckt Schlüsselbereiche wie Ihre Geschäftsidee, den Markt, das Produkt, die Preisgestaltung, das Marketing und die Finanzen ab

Anpassbares Format: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Abschnitte an Ihre Branche, Ihre Ziele und Ihre Wachstumsphase

Support bei der Zielsetzung: Hilft bei der Definition messbarer Ziele und skizziert, wie diese erreicht werden können

Integrierte Eingabeaufforderungen oder Beispiele: Enthält hilfreiche Hinweise oder Möglichkeiten zur Enthält hilfreiche Hinweise oder Möglichkeiten zur Verwendung von KI zum Verfassen eines Business-Plans

Kollaborationsfreundlich: Erleichtert Teammitgliedern oder Beratern die Überprüfung und Mitwirkung

Nützlich in allen Phasen: Gilt unabhängig davon, ob Sie gerade erst anfangen oder einen Plan während des Wachstums überarbeiten

Präsentationsreifes Design: Mit übersichtlichem, professionellem Layout zum Freigeben für Investoren oder Stakeholder

Digitale Kompatibilität: Funktioniert reibungslos in Tools für Projektmanagement und Funktioniert reibungslos in Tools für Projektmanagement und Geschäftsprozessautomatisierung wie ClickUp, Google Docs, Word oder Notion und ermöglicht so eine einfache Bearbeitung und Freigabe

📊 Untersuchungen zeigen: Unternehmer, die formelle Business-Pläne erstellen, erreichen mit einer um 16 % höheren Wahrscheinlichkeit die Rentabilität ihres Unternehmens.

Mit ClickUp clever planen, schnell wachsen

Eine mutige Idee mag den Startschuss für ein Start-up geben, aber die Skalierung hängt von der Umsetzung, der Anpassungsfähigkeit und der Abstimmung Ihres Teams im Zuge des Unternehmenswachstums ab.

Hier kommen die kostenlosen Vorlagen für Business-Pläne von ClickUp ins Spiel. Sie helfen Ihnen, Ihre Vision zu klären, jede Wachstumsphase zu planen und Ihr Team auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Von MVPs bis hin zu Marktexpansionen – jede Vorlage ist so konzipiert, dass sie mit Ihnen wächst und Ihnen nicht nur den Einstieg erleichtert. Und da alles in ClickUp bleibt, ist es einfacher, sich neu auszurichten, Fortschritte zu verfolgen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten – ohne sich in unübersichtlichen Tabellen oder statischen Dokumenten zu verlieren.

Kostenlos registrieren. Mit einem soliden Plan beginnen. Mit Struktur skalieren.