Wie HR-Teams generative KI einsetzen: Top-Anwendungsfälle und Beispiele aus der Praxis

„Sollte dieser Kandidat nicht nächste Woche anfangen?“

Dieser Moment der Verwirrung deutet in der Regel auf eine unzusammenhängende Einarbeitung hin – Dateien an fünf verschiedenen Orten, unklare Eigentümerschaft und verpasste Updates. 🔍

Hier kommen KI-gestützte HR-Tools ins Spiel. Sie zentralisieren Aufgaben, optimieren die Kommunikation und nehmen Ihnen manuelle Routinearbeiten ab.

Von der Vorauswahl von Bewerbern über die Erstellung von Stellenbeschreibungen bis hin zur personalisierten Einarbeitung – generative KI hilft HR-Teams, schneller und koordinierter zu arbeiten, ohne dass Chaos entsteht. Kein Code. Keine Verwirrung. Nur intelligenter, menschenorientierter Support. ✨

🧠 Fun Fact: Generative KI, maschinelles Lernen und andere intelligente Tools könnten Ihnen 60 bis 70 % Ihrer täglichen Aufgaben abnehmen – denken Sie an Dateneingabe, Dateiverschiebungen und all die Dinge, bei denen Sie sagen: „Das mache ich später. “

⭐️ Vorgestellte Vorlage Die ClickUp HR-Handbuchvorlage hilft HR-Teams dabei, einen zentralen, leicht zu aktualisierenden hub für Unternehmensrichtlinien, Mitarbeiterleitfäden und die Unternehmenskultur zu erstellen. Sie unterstützt eine klare Kommunikation, eine reibungslose Einarbeitung und konsistente HR-Prozesse – so können Teams schneller aufeinander abgestimmt werden und manuelle Arbeit reduziert werden. Kostenlose Vorlage Standardisieren Sie HR-Prozesse mit der ClickUp-Vorlage für das HR-Handbuch

Was ist generative KI im Personalwesen?

Generative KI im Personalwesen bezieht sich auf KI-Tools, die auf der Grundlage kurzer Eingaben Inhalte wie Stellenbeschreibungen, E-Mails oder Zusammenfassungen erstellen.

Anstatt Dokumente manuell zu verfassen oder zu beschaffen, können HR-Teams generative KI nutzen, um sich wiederholende Aufgaben zu beschleunigen und gleichzeitig die Konsistenz und Genauigkeit zu verbessern. Es ist, als hätte man einen Schreibassistenten, Datenanalysten und Koordinator in einem. Ganz gleich, ob Sie Onboarding-Pläne entwerfen oder häufig gestellte Fragen von Bewerbern beantworten – KI hilft Ihnen, den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Hier erfahren Sie, warum es sich lohnt, generative KI in HR-Workflows zu integrieren:

Zeitersparnis : Automatisierung routinemäßiger Aufgaben wie Stellenausschreibungen und Terminplanung für Vorstellungsgespräche

Verbessert die Genauigkeit : Reduziert Fehler in der Kommunikation und Dokumentation

Unterstützt die Entscheidungsfindung : Schnelle Analyse großer Mengen von Bewerber- oder Mitarbeiterdaten

Steigert die Produktivität: HR-Teams können sich auf strategische Aufgaben konzentrieren, statt auf administrative Arbeit

Stellen Sie sich vor, Sie schreiben 10 einzigartige Stellenbeschreibungen für ähnliche Rollen. Anstatt bei Null anzufangen, geben Sie der KI folgende Vorgaben:

📌 Probieren Sie diesen Prompt aus: „Erstellen Sie eine Stellenbeschreibung für einen Softwareentwickler der mittleren Ebene mit Java- und Cloud-Erfahrung. “

via ChatGPT

Sie erstellt in Sekundenschnelle einen strukturierten, veröffentlichungsfertigen Entwurf und spart Ihnen so stundenlanges Umschreiben. ⏱️

Und das ist nicht nur ein Hype – im HR Trends Report 2024 von McLean & Company gaben 79 % der Teams , die generative KI einsetzen, an, dass diese zur Steigerung der Produktivität und Effizienz beigetragen hat. Das ist nicht nur ein nettes Extra, sondern wird für HR-Funktionen unverzichtbar.

Generative KI vereinfacht auch HR-Workflows. Schauen wir uns an, wo sie am besten eingesetzt werden kann.

👀 Wussten Sie schon? Glassdoor berichtet, dass auf eine typische Stellenausschreibung in einem Unternehmen durchschnittlich 250 Bewerbungen eingehen.

Was sind die Schlüsselanwendungen generativer KI im Personalwesen?

HR-Teams haben alle Hände voll zu tun mit der Einstellung neuer Mitarbeiter, deren Einarbeitung und allem, was dazwischen liegt. Generative KI übernimmt repetitive Aufgaben, beschleunigt die Erstellung von Inhalten und unterstützt kollaborative HR-Workflows – so bleibt mehr Zeit für die Arbeit, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht.

✨ Mit ClickUp fühlt sich KI-gestütztes HR nicht unzusammenhängend an, sondern nahtlos.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – entwickelt, um Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und Berichterstellung an einem Ort zu zentralisieren. Und jetzt erhalten HR-Teams mit ClickUp Brain einen KI-gestützten Co-Piloten, der ihnen bei der Vereinfachung von Einstellungen, Onboarding, Richtlinienaktualisierungen und vielem mehr zur Seite steht.

📮ClickUp Insight: Jeder fünfte Mitarbeiter gibt an, dass er schneller arbeiten könnte, wenn er wüsste, wann Entscheidungen getroffen werden. Doch in der Hektik eines arbeitsreichen Tages gerät die Kommunikation über Zeitleisten oft ins Stocken. ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es als Ihr KI-gestützter Arbeitsbegleiter fungiert. Es sammelt automatisch Updates aus Aufgaben, Threads und Dokumenten und liefert täglich Zusammenfassungen, Entscheidungshilfen und Kommentare. Damit müssen Sie nie wieder Menschen (oder Informationen) hinterherjagen. 💨

So verändert der Einsatz von KI im Personalwesen einige zentrale Bereiche der Personalarbeit:

Sie müssen einen Berg von Lebensläufen sortieren? KI-Tools können Kandidaten anhand vordefinierter Kriterien wie Fähigkeiten, Berufserfahrung und Schlüsselwörtern sofort scannen, analysieren und in eine Auswahlliste aufnehmen.

Einige Tools bewerten sogar Kandidaten und schlagen die besten Bewerber vor, sodass Sie schneller vorankommen, ohne großartige Talente zu übersehen.

Mit den Integrationen und der KI-gestützten Suche von ClickUp können Sie schnell Kandidateninformationen, Feedback und Notizen zu Vorstellungsgesprächen aus Ihrem gesamten Workspace und verbundenen HR-Apps abrufen.

Hier ist ein einfaches Anwendungsbeispiel, wie Sie ClickUp Brain für die Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen nutzen können:

ClickUp Brain für HR-Manager zur Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen

Talk-to-Speech mit Brain Max für HR-Teams ClickUp Brain Max verfügt jetzt über ein leistungsstarkes Talk-to-Speech-Feature, mit dem Sie über Ihre Stimme mit Ihrem Workspace interagieren können – ganz ohne Tippen. HR-Fachleute können Aufgaben diktieren, Kommentare hinterlassen oder Dokumente erstellen, indem sie einfach sprechen. So lassen sich Ideen unterwegs oder während Meetings einfacher denn je festhalten. Ganz gleich, ob Sie Vorstellungsgespräche führen, Brainstorming-Sitzungen zu Onboarding-Plänen abhalten oder Feedback nach einem Einzelgespräch protokollieren müssen – sprechen Sie einfach, und Brain Max transkribiert und organisiert Ihre Eingaben sofort. Dieses Feature ist besonders leistungsstark für vielbeschäftigte HR-Teams, die Zeit sparen, manuelle Einträge reduzieren und sicherstellen möchten, dass nichts in der Übersetzung verloren geht.

Assistent für die Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen

HR-Manager: „Ich benötige strukturierte Interviewfragen für eine Rolle im Kundensupport. ”

KI-Tool: Hier geht's lang!

Wie gehen Sie mit schwierigen Kunden um?

Erzählen Sie mir von einer Situation, in der Sie ein dringendes Problem gelöst haben

Was bedeutet guter Kundenservice für Sie?

KI kann dabei helfen, Interviewleitfäden zu erstellen, die tiefer gehen, von rollenspezifischen Fragen bis hin zu Fragen zur kulturellen Eignung, ohne stundenlang googeln zu müssen.

💡 Profi-Tipp: ✨ Möchten Sie noch einen Schritt weiter gehen? Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Interviews oder Onboarding-Sitzungen automatisch aufzeichnen, transkribieren und zusammenfassen. HR-Teams verpassen keine Details mehr und können sich auf die Unterhaltung konzentrieren, anstatt Notizen zu machen.

Erstellung von Inhalten für das Onboarding

KI kann die Einarbeitung beschleunigen, indem sie benutzerdefinierte Inhalte basierend auf der Rolle, der Abteilung und dem Speicherort generiert. Das kann sie leisten:

Personalisierte Willkommens-E-Mails

Schulungspläne für die erste Woche

„Lernen Sie Ihr Team kennen“

Rollenspezifische FAQs

Checklisten für neue Mitarbeiter

Das Ergebnis? Neue Mitarbeiter fühlen sich vom ersten Tag an unterstützt, ohne dass die Personalabteilung Stunden mit der manuellen Erstellung von Dokumenten verbringen muss. Keine Vorlagen, kein Suchen – nur gezielte Aufforderungen in Sekundenschnelle.

Darüber hinaus können ClickUp-Automatisierungen Checklisten für die Einarbeitung auslösen, Erinnerungen zum Ausfüllen von Dokumenten versenden und Nachfassaktionen planen, sodass nichts übersehen wird.

Generative KI kann HR-Teams auch dabei helfen, sich an ständig ändernde Arbeitsvorschriften anzupassen. Sie kann lokale Gesetzesänderungen scannen und Aktualisierungen für Onboarding-Dokumente, Handbücher und Schulungsrichtlinien vorschlagen, sodass Teams Audits immer einen Schritt voraus sind und versehentliche Verstöße vermeiden können.

🧠 Fun Fact: ChatGPT hat einmal einem Benutzer dabei geholfen, einen 300-seitigen Roman an einem Tag zu schreiben – stellen Sie sich vor, Sie könnten mit dieser Geschwindigkeit in wenigen Minuten Stellenbeschreibungen, E-Mails oder HR-Richtlinien erstellen.

Analyse von Mitarbeiterfeedback

Feedback zu sammeln ist einfach – es zu verstehen ist es nicht. KI-Tools können Hunderte von offenen Umfrageantworten verarbeiten, wiederkehrende Themen und Stimmungstrends identifizieren und sogar umsetzbare Vorschläge liefern.

Vorher: Sie müssen jeden einzelnen Kommentar lesen.

Danach: Sie erhalten eine leicht verständliche Zusammenfassung mit Trends, Schlüsselbegriffen und nächsten Schritten

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie Feedback-Trends visualisieren, Metriken zur Mitarbeiterbindung nachverfolgen und Echtzeitberichte für die Führungskräfte erstellen – alles an einem Ort.

👀 Wussten Sie schon? 77 % der Unternehmen nutzen bereits KI oder prüfen deren Einsatz. Kein Wunder, dass auch die Personalabteilung auf diesen Zug aufspringt!

KI-gestützter HR-Self-Service

Sich wiederholende Fragen von Mitarbeitern können HR-Teams ausbremsen – denken Sie an Fragen wie „Wie viele Urlaubstage habe ich noch?“ oder „Wo finde ich die Richtlinien für Remote-Arbeit?“

Mit generativer KI können HR-Teams interne Portale oder KI-Chatbots erstellen, die häufig gestellte Fragen beantworten, relevante Richtlinien anzeigen und Antworten basierend auf der Rolle oder Abteilung personalisieren. Das bedeutet weniger Anfragen für die Personalabteilung und schnellere Antworten für die Mitarbeiter.

Generative KI verändert das Personalwesen, indem sie repetitive Aufgaben automatisiert und verstreute Informationen zusammenführt, sodass sich Teams auf die Menschen konzentrieren können, statt auf Papierkram. ClickUp Brain und Brain Max sind intelligente All-in-One-KI-Assistenten, mit denen HR-Experten alle Arbeits-Apps durchsuchen, Aufgaben per Spracheingabe diktieren und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder die Verwaltung von Richtlinien über eine einzige, sichere Plattform automatisieren können. Das verhindert eine Überlastung mit Tools und optimiert jeden HR-Workflow.

Im Gegensatz zu einfachen Chatbots führen ClickUp AI Agents echte Aktionen aus, erstellen Aufgaben, aktualisieren Dokumente und liefern kontextbezogene Erkenntnisse, die auf die Personalabteilung zugeschnitten sind. Brain Max nutzt die neuesten KI-Modelle, um Entscheidungen in Echtzeit zu unterstützen, wobei der Mensch stets die Kontrolle behält.

Das Ergebnis sind schnellere Prozesse, intelligentere Entscheidungen und mehr Zeit für die Personalabteilung, um die Unternehmenskultur zu fördern und Einfluss zu nehmen. 💼🌱

Erledigen Sie mehr mit den KI-Agenten von ClickUp

💡 Profi-Tipp: Mit den Features für Wissensmanagement von ClickUp können Sie eine zentrale HR-Wissensdatenbank aufbauen, in der Mitarbeiter sofort Richtlinien, Informationen zu Sozialleistungen oder Onboarding-Anleitungen finden, ohne auf eine Antwort der Personalabteilung warten zu müssen.

Leistungsmanagement

Generative KI macht Leistungsbeurteilungen intelligenter und konsistenter, indem sie:

Nachverfolgung von OKRs und KPIs: Hält Ziele ohne manuelle Nachverfolgung auf dem neuesten Stand und sichtbar, damit Führungskräfte nichts übersehen

Feedback analysieren: Erkennt wiederkehrende Muster in Peer-Reviews und Check-ins und erleichtert so die Identifizierung von Stärken und Verbesserungspotenzialen

Erkennung von Voreingenommenheit: Markiert potenziell voreingenommene Formulierungen oder inkonsistente Bewertungen in Beurteilungen und hilft so der Personalabteilung, faire Bewertungen in allen Teams zu fördern

Berichterstellung zur Diversität: Generative KI kann ausgrenzende Formulierungen in Stellenbeschreibungen markieren, unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen in Ihrem Unternehmen hervorheben und Ihnen dabei helfen, inklusive Workflows für die Personalbeschaffung zu entwickeln – ohne dass Sie weitere Tools hinzufügen müssen

Hier ist ein Beispiel für den Einsatz von ClickUp Brain im Leistungsmanagement.

Es ist nicht mehr die Frage, wann generative KI Teil Ihres Workflows wird, sondern wie Sie davon profitieren können. Ihre Teams experimentieren vielleicht bereits mit KI – jetzt ist es an der Zeit, sie in Ihre täglichen HR-Workflows zu integrieren.

📮 ClickUp Insight: Bei den meisten Mitarbeitern (58 %) führt der direkte Vorgesetzte die Leistungsbeurteilung durch, aber auch Abteilungsleiter, Kollegen und die Personalabteilung sind daran beteiligt. Bei so vielen Stimmen kann Feedback verstreut werden oder verloren gehen. ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Feedback aus verschiedenen Quellen – Notizen von Managern, Peer-Reviews, HR-Beiträge – sofort zu einem zusammenhängenden Bericht zusammenfassen. Die KI kann auch wiederkehrende Themen hervorheben, zu erledigende Elemente markieren und sogar nächste Schritte vorschlagen, sodass Sie keine wichtigen Erkenntnisse verpassen, unabhängig davon, wie viele Mitwirkende beteiligt sind.

Wie wird generative KI heute im Personalwesen eingesetzt?

Wir haben darüber gesprochen, was generative KI für das Personalwesen leisten kann – nun wollen wir uns ansehen, wie sie eingesetzt wird. Unternehmen wenden sie bereits auf intelligente, praktische und manchmal geradezu beeindruckende Weise an.

Sehen Sie sich an, wie echte Teams sie hinter den Kulissen einsetzen:

Der KI-gestützte Einstellungsprozess von Unilever

Mit über 250.000 Bewerbungen für nur 3.500 Plätze in der Endrunde wusste Unilever, dass seine traditionellen Rekrutierungsmethoden nicht mehr ausreichten. Daher wandte sich das Unternehmen generativer KI zu, um den Prozess innovativer und menschlicher zu gestalten.

Um Stress zu reduzieren und die natürlichen Stärken der Bewerber hervorzuheben, hat Unilever sich mit Pymetrics zusammengetan, um Assessments zu gamifizieren. Die Bewerber spielten interaktive Spiele, die ihre Problemlösungsfähigkeit, Logik und Risikobereitschaft maßen – ohne Fangfragen oder starre Formate, sondern einfach als Chance, ihr echtes Potenzial zu zeigen.

Für die Vorstellungsgespräche haben sie sich mit HireVue zusammengetan und mithilfe von Video-Intelligence-Software nonverbale Signale wie Tonfall, Sprechgeschwindigkeit und Mimik ausgewertet. So konnte Unilever über Lebensläufe hinausblicken und fundiertere, unvoreingenommene Einstellungsentscheidungen treffen.

Das Ergebnis?

50.000 Stunden eingesparte Zeit bei Vorstellungsgesprächen

1 Million Pfund jährliche Kosteneinsparungen

16 % Steigerung der Vielfalt bei Neueinstellungen

Und eine Abschlussquote von 96 % – fast doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 50 %

Effizient, inklusiv und überraschend unterhaltsam – so sieht die Personalbeschaffung der Zukunft aus.

🎉 Fun Fact: KI schreibt nicht nur Stellenbeschreibungen, sondern optimiert sie auch hinsichtlich einer inklusiven Sprache und schlägt sogar überzeugendere Einleitungen vor. Vielfalt beginnt im Entwurf.

Die KI-gestützte Strategie von IBM zur Mitarbeiterbindung

IBM nutzt KI für die Personalbeschaffung – täglich werden mehr als 8.000 Lebensläufe geprüft – aber auch, um vorherzusagen, welche Mitarbeiter möglicherweise vor dem Ausscheiden stehen.

Mit einer Belegschaft von 350.000 Mitarbeitern hat die IBM-Tochter r IBM ein vorausschauendes Fluktuationsprogramm entwickelt, das mithilfe der KI-Engine Watson Tausende von Datenpunkten analysiert und Mitarbeiter mit einer Genauigkeit von 95 % identifiziert, bei denen ein Kündigungsrisiko besteht.

Manager erhalten mehr als nur eine Achtung. Sie erhalten auch maßgeschneiderte Vorschläge, wie sie Mitarbeiter proaktiv wieder einbinden können, bevor es zu spät ist.

Laut der ehemaligen CEO Ginni Rometty hat IBM durch diese KI-gestützten Erkenntnisse bereits fast 300 Millionen US-Dollar an Kosten für die Mitarbeiterbindung eingespart.

Und dabei geht es nicht nur um Kosteneinsparungen. Durch die Überarbeitung traditioneller HR-Modelle und die Integration von KI in alle Bereiche, von der Mitarbeiterbindung bis zur Rekrutierung, konnte IBM seine HR-Abläufe um 30 % optimieren und die verbleibenden Mitarbeiter weiterqualifizieren, damit sie sich auf strategischere und wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können.

Mit Romettys Worten: „Der beste Zeitpunkt, einen Mitarbeiter zu erreichen, ist, bevor er geht. “ Genau das tut IBM mit KI.

💡 Profi-Tipp: Sie möchten die Mitarbeiterbindung verbessern? Nutzen Sie KI, um Austrittsgespräche zu analysieren, Stimmungstrends zu erkennen und Verbesserungspläne zu erstellen, bevor Fluktuation zum Normalfall wird.

✨ Sie verwalten nicht nur Workflows. Sie gestalten Kultur. Mit den richtigen Tools wird diese Aufgabe einfacher – und viel lohnender.

Sie haben sich also entschieden, generative KI in Ihr HR-Toolkit zu integrieren. Was nun? Finden Sie eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht! Wir haben die drei besten generativen Tools ausgewählt, mit denen Sie Ihre Arbeit schneller und intelligenter erledigen können, ohne einen technischen Abschluss zu benötigen.

1. ClickUp

*vom Onboarding bis zur Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen in letzter Minute jonglieren HR-Teams ständig mit einer Vielzahl von Aufgaben – oft gleichzeitig. Ob es um die Einstellung neuer Mitarbeiter, die Verwaltung von Kalendern oder die Aktualisierung von Richtlinien geht – hinter den Kulissen nimmt die Workload selten ab.

Entdecken Sie ClickUp – die App für alles rund um die Arbeit – speziell für HR-Prozesse entwickelt. ClickUp ist nicht nur ein weiteres Tool für das Projektmanagement, sondern ein umfassender Workspace, der Aufgaben, Dokumente, Ziele und Kommunikationskanäle kombiniert – alles powered by KI.

Vereinfachen Sie die Einstellung, Einarbeitung und alles dazwischen mit ClickUp

ClickUp für HR-Teams bedeutet:

Zentralisierte Informationen : Speichern Sie alle HR-bezogenen Dokumente, Richtlinien, Handbücher und Mitarbeiterdaten an einem Ort mit : Speichern Sie alle HR-bezogenen Dokumente, Richtlinien, Handbücher und Mitarbeiterdaten an einem Ort mit ClickUp Docs

Anpassbare Workflows : Passen Sie Prozesse an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens an, von Einstellungs-Pipelines bis hin zu Schulungsprogrammen

Einfache Zusammenarbeit : Erleichtern Sie die Kommunikation zwischen HR, Management und Mitarbeitern mit den Features : Erleichtern Sie die Kommunikation zwischen HR, Management und Mitarbeitern mit den Features „ClickUp Chat” und „Assigned Comments

HR-Teams verwalten: Überwachen und verfolgen Sie die Leistung der Mitglieder Ihres HR-Teams, weisen Sie Aufgaben zu und sorgen Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Features für Aufgabenverwaltung und Berichterstellung von ClickUp

Aber wo bleibt die Personalabteilung, fragen Sie sich? Lernen Sie ClickUp Brain kennen, den in die Plattform integrierten KI-Assistenten.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofort Antworten zu Aufgaben, Dokumenten und Personen in Ihrem HR-Team

Das können HR-Experten damit erreichen:

Verbinden : Greifen Sie sofort auf Infos aus allen Apps und Dokumenten zu, auf die Sie sich verlassen. ClickUp Brain zieht Erkenntnisse aus Tools wie Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma und mehr, sodass Ihre Antworten immer im Kontext stehen

Fragen : Sparen Sie sich die Suche in Ordnern oder endlose Pings – fragen Sie einfach und erhalten Sie eine Antwort. Fragen Sie ClickUp Brain alles über Aufgaben, Dokumente oder Personen und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine Antwort

Erstellen : Automatisieren Sie Ihre wöchentlichen Standup-Meetings, Status-Updates und Fortschrittsberichte. Überlassen Sie die Fortschrittsberichte der KI, damit Sie sich auf Ihre Mitarbeiter konzentrieren können und nicht auf Papierkram

Schreiben: Mit einem integrierten Schreibassistenten hilft ClickUp Brain dabei, die interne Kommunikation zu optimieren, schnelle Antworten zu verfassen und sogar neue Vorlagen oder HR-Dokumente im Handumdrehen zu erstellen, ohne dass zusätzliche Tools erforderlich sind

Von der Rekrutierung bis zur Mitarbeiterbindung bietet ClickUp Brain Ihrem HR-Team die Klarheit, Geschwindigkeit und Einblicke, die es benötigt.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie lange Dokumente zu HR-Richtlinien in kurze, dialogorientierte Antworten, indem Sie KI-Modelle anhand Ihrer tatsächlichen Helpdesk-Abfragen trainieren. Beginnen Sie mit den 10 am häufigsten gestellten Fragen.

Und da ClickUp sich in Ihre bestehenden HR-Technologien integrieren lässt – darunter Tools wie BambooHR, Workday, ADP, Google Workspace und Slack – können Sie Organigramme, Richtlinien oder Gehaltsabrechnungsdaten einbinden, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Es zentralisiert Ihre HR-Informationen, sodass ClickUp Brain Ihnen sofort die Antworten liefert, die Sie benötigen, und zwar plattformübergreifend.

ClickUp bietet auch kostenlose HR-Vorlagen zur Optimierung der Personalbeschaffung, des Onboardings und mehr. Hier sind einige Beispiele zum Ausprobieren:

Die ClickUp-Vorlage für das HR-Handbuch

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie sich und bewahren Sie Ihre HR-Richtlinien an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für HR-Handbücher

Die Vorlage „ClickUp HR-Handbuch“ ist eine Dokumentvorlage, mit der Sie die Richtlinien und Vorgaben Ihres Unternehmens zentralisieren können.

ClickUp Brain kann Ihnen sogar dabei helfen, Schlüsselabschnitte zu entwerfen oder zu verfeinern, wie zum Beispiel:

Definieren Sie die Mission , Vision und Werte Ihres Unternehmens

Organisieren Sie HR-Richtlinien wie Onboarding, Offboarding, Verhalten, Anwesenheit und Sozialleistungen

Was diese Vorlage auszeichnet, ist ihre tiefe KI-Integration:

Mit ClickUp Brain können Sie sofort neue Richtlinienentwürfe erstellen, bestehende Abschnitte mit KI-gestützten Vorschlägen aktualisieren und lange Inhalte mit einer einzigen Eingabeaufforderung zusammenfassen. Ihr Handbuch ist immer korrekt, konsistent und leicht zu pflegen – ohne manuelles Umschreiben oder Probleme mit verschiedenen Versionen.

kurz gesagt: KI verwandelt Ihr HR-Handbuch von einem statischen Dokument in eine lebendige, stets aktuelle Ressource, die Ihnen Zeit spart und sicherstellt, dass Ihr Team immer über die neuesten Informationen verfügt. *

Die ClickUp-Vorlage für die HR-Wissensdatenbank

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie alle Ihre internen Daten an einem Ort und greifen Sie mit der Vorlage „ClickUp Knowledge Base“ darauf zu

Die ClickUp HR-Wissensdatenbank-Vorlage zentralisiert wichtige HR-Informationen. Sie hilft Ihnen dabei, Richtlinien wie Urlaub, Wellness und Gesundheit in übersichtliche Abschnitte zu organisieren, sodass Ihr Team leicht darauf zugreifen kann.

Mit Unterseiten für jedes Thema können Sie Aktualisierungen anhand von Zeitstempeln nachverfolgen, Eigentümer zuweisen und eine klare Verantwortlichkeit gewährleisten, wodurch die Verwaltung, Freigabe und Skalierung Ihrer HR-Wissensdatenbank vereinfacht wird. Es ist ein unverzichtbares Tool für eine reibungslose interne Kommunikation und eignet sich perfekt zum Speichern und Freigeben von HR-Richtlinien.

Das sagt Anne Thomas, Office HR Manager bei Snowville Creamery LLC, über ClickUp:

Mit ClickUp können wir die gesamte Kommunikation zwischen allen Bereichen unseres Unternehmens an einem zentralen Ort veröffentlichen. So ist es einfach und bequem, Benachrichtigungen zu erhalten und Zeitpläne, Routen und Lieferungen für unser Unternehmen zu verwalten.

Mit ClickUp können wir die gesamte Kommunikation zwischen allen Bereichen unseres Unternehmens an einem zentralen Ort veröffentlichen. So ist es einfach und bequem, Benachrichtigungen zu erhalten und Termine, Routen und Lieferungen für unser Unternehmen zu verwalten.

2. Findem

via Findem

Sind Sie es leid, endlose Lebensläufe zu durchforsten? Findem will das ändern. Diese KI-gestützte Plattform erstellt anhand von Daten aus über 100.000 Quellen schnell detaillierte Kandidatenprofile und hilft Personalverantwortlichen so, im Handumdrehen die besten Talente zu finden.

Mit Features wie automatisierter Vorauswahl und einem Talent-CRM für personalisierte Kontaktaufnahme ist es, als hätten Sie einen Rekrutierungsassistenten, der sich bestens mit den Trends der Automatisierung im Personalwesen auskennt.

Findem lässt sich auch in Ihr ATS integrieren, um übersehene Kandidaten wiederzufinden, und nutzt Sourcing-Analysen, um Ihnen bei der Optimierung Ihrer Einstellungsstrategie zu helfen.

3. Leena

Ob es darum geht, Fragen von Mitarbeitern zu beantworten, jemanden durch den Onboarding-Prozess zu führen oder einen Workflow in einem anderen System zu starten – Leena AI versteht den Kontext und ergreift Maßnahmen, genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Dabei geht es nicht nur um einzelne Aufgaben. Leena überdenkt die Personalplanung von Anfang bis Ende und optimiert alles von der Einstellung bis zum Ausscheiden. Bewerberdaten abrufen? Erledigt. Dokumente freigeben? Ein Kinderspiel. Eine einzige Eingabe reicht aus.

Sie fungiert auch als Software für das Wohlbefinden der Mitarbeiter und übernimmt HR-Dienstleistungen wie die automatische Lösung von Tickets, die Verwaltung von Dokumenten und die Reduzierung der Wartezeiten für Mitarbeiter. Noch besser: Sie verwandelt jedes Support-Ticket in zukunftsfähiges Wissen, sodass Antworten noch schneller bereitgestellt werden können.

Und wenn es um die Mitarbeiterbindung geht, sammelt Leena nicht nur Feedback, sondern handelt auch entsprechend. Sie erhalten Echtzeit-Einblicke und automatisierte Maßnahmen, die die Zufriedenheitswerte in die richtige Richtung lenken.

👀 Wussten Sie schon? 49 % der Unternehmen nutzen KI bereits für ihre HR-Anforderungen und sehen darin ein leistungsstarkes System zur Unterstützung ihrer Mitarbeiter, nicht als Ersatz.

Was sind die Herausforderungen und ethischen Überlegungen im Zusammenhang mit KI im HR-Bereich?

KI im Personalwesen klingt wie ein Traum – schnellere Einstellungen, verbesserte HR-Prozesse und weniger manuelle Aufgaben. Aber es ist nicht alles eitel Sonnenschein und Automatisierung. Wie bei jeder Technologie müssen auch HR-Teams mit einigen Hindernissen rechnen.

Hier sind einige Schlüsselherausforderungen und ethische Fragen, die Sie im HR-Bereich beachten sollten:

Voreingenommenheit rein, Voreingenommenheit raus

Wenn die in die KI eingespeisten Daten verzerrt sind, sind es auch die Ergebnisse. Dies kann zu unfairen Einstellungsentscheidungen, übersehenen Talenten oder verzerrten Leistungsbewertungen führen, ohne dass es jemand bemerkt.

Amazon musste einmal sein KI-Rekrutierungstool verschrotten, nachdem es entdeckt hatte, dass es Lebensläufe herabstufte, die das Wort „Frauen” enthielten – wie „Frauen-Schachclub”. Das System war mit Lebensläufen aus dem letzten Jahrzehnt trainiert worden, von denen die meisten von Männern stammten, sodass es diese Voreingenommenheit übernahm und weiterverwendete.

Denn wenn voreingenommene Daten das System trainieren, wird Ausgrenzung automatisiert. ⚠️

Mangelnde Transparenz

Wie ist die KI zu dieser Entscheidung gekommen? Manchmal ist das schwer zu erklären. HR-Teams müssen vorsichtig sein mit Black-Box-Systemen – KI-Tools, die Entscheidungen treffen, ohne zu zeigen, wie oder warum.

Ohne Transparenz kann es für HR-Teams schwierig sein, ihre Entscheidungen zu erklären oder zu unterstützen. Wenn Entscheidungen nicht erklärt werden, kann das Vertrauen der Mitarbeiter schnell schwinden, insbesondere in Bezug auf Fairness und Voreingenommenheit.

📌 Mit ClickUp können Sie Transparenz gewährleisten, indem Sie alle KI-generierten Inhalte, Bearbeitungen und Aktionen in den Aktivitätsprotokollen Ihres Workspace nachverfolgen.

Risiken für den Datenschutz

Im Jahr 2020 wurde die deutsche Niederlassung von H&M wegen übermäßiger Mitarbeiterüberwachung mit einer Geldstrafe von 35 Millionen Euro belegt. Das Unternehmen hatte sensible Daten aus Einzelgesprächen verwendet.

Dies ist eine klare Achtung: KI kann diese Informationen in großem Umfang sammeln und verarbeiten, sofern keine strengen Kontrollen vorhanden sind.

📌 Die robusten Berechtigungskontrollen und Prüfpfade von ClickUp stellen sicher, dass sensible HR-Daten nur für autorisierte Benutzer zugänglich sind.

Übermäßiger Einsatz von Automatisierung

KI ist ein leistungsstarkes Tool, sollte jedoch das menschliche Urteilsvermögen nicht ersetzen, insbesondere bei Entscheidungen wie Einstellungen, Entlassungen oder Leistungsbeurteilungen. Diese Momente erfordern Kontext, Empathie und Diskretion – Dinge, die Automatisierung und KI nicht ersetzen können.

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie nicht nur Aufgaben. Lassen Sie KI sie zu Flows verbinden. Ein Beispiel: „Neuer Mitarbeiter tritt ein → Checkliste für die Einarbeitung erstellen → Check-in planen → Stimmung verfolgen → Warnsignale erkennen. “ KI glänzt, wenn sie den gesamten Bogen sehen kann. Hier ist eine einfache Checkliste für das Personalwesen, die mit ClickUp Brain sofort erstellt wurde: HR-To-Do-Liste mit ClickUp Brain

Skepsis der Mitarbeiter

Es ist ganz natürlich, dass Mitarbeiter sich unwohl fühlen, wenn KI ihre E-Mails liest oder ihre Leistung bewertet. Deshalb ist eine klare Kommunikation so wichtig. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter darüber, wie KI eingesetzt wird, warum sie eingesetzt wird und welche Sicherheitsvorkehrungen zu ihrem Schutz getroffen werden.

Das Fazit?

🔔 Erinnerung: KI im Personalwesen ist leistungsstark – aber nur, wenn sie mit Bedacht eingesetzt wird.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Onboarding-Vorlagen von ClickUp, um jeden neuen Mitarbeiter reibungslos und einheitlich willkommen zu heißen. Passen Sie sie an den Stil Ihres Unternehmens an – ganz ohne Aufwand und ohne Rätselraten!

Was kommt als Nächstes für KI im HR-Bereich?

Generative KI entwickelt sich noch weiter, und HR ist eines der Felder, die sich am schnellsten verändern. Bald werden wir Tools sehen, die Fluktuationen vorhersagen, auf der Grundlage der Teamzusammensetzung Vorteile empfehlen und sogar den Personalbedarf auf der Grundlage von Umsatzzielen oder Teamwachstumstrends prognostizieren.

Das Beste daran? Sie müssen kein Datenwissenschaftler sein, um all das zu nutzen. Mit intuitiven Tools wie ClickUp können Sie ohne Lernkurve intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen.

KI im Personalwesen? ClikUp hat die Lösung für Sie

Die wahre Chance generativer KI liegt nicht nur in der Automatisierung, sondern in der Weiterentwicklung. So können sich HR-Teams auf die Menschen konzentrieren, statt auf Prozesse. Aber nur, wenn Ihre Tools sich mit Ihnen weiterentwickeln.

ClickUp vereint diese Entwicklung an einem Ort. Anstatt Einstellungsplattformen, Richtliniendokumente und Onboarding-Tracker miteinander zu verknüpfen, erhalten Sie einen einzigen Workspace, der auf Übersichtlichkeit, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt ist.

es geht nicht nur darum, schneller zu arbeiten, sondern ein HR-System aufzubauen, das für Menschen funktioniert. *

Ihre nächste großartige Einstellung? Nur einen Klick mit ClickUp entfernt. 🚀