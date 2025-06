die 10 besten RevOps-Softwareprogramme für Umsatzwachstum

Wenn Sie schon einmal mit Vertriebsmitarbeitern zu tun hatten, die Rabatte versprochen haben, die die Finanzabteilung nie genehmigt hat, oder mit Marketingmitarbeitern, die Leads generiert haben, die der Vertrieb nicht weiterverfolgt hat, wissen Sie genau, warum RevOps existiert.

Es geht darum, Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg unter dem Begriff Revenue Operations (RevOps) zusammenzuführen. Mit der richtigen RevOps-Software können Sie einen nahtlosen Informationsfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit schaffen, die Ihre gesamte Umsatzstrategie verbessern.

Diese leistungsstarken Tools, darunter eine effektive RevOps-Datenmanagement-Software, helfen Ihnen dabei, Prozesse zu vereinfachen, das Vertriebsengagement zu steigern und sicherzustellen, dass Ihr Customer Lifetime Value (CLTV) so hoch wie möglich ist.

In diesem Blogbeitrag werden die besten RevOps-Plattformen vorgestellt, mit denen Führungskräfte und Betriebsleiter ihre Umsatzaktivitäten optimieren und einen dauerhaften Kundenerfolg erzielen können.

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp – Dashboards, Ziele und Metriken in Echtzeit – Integriertes CRM, Formulare und Automatisierungen – KI-gestützte Zusammenfassungen und Berichte – Vollständige Sichtbarkeit von RevOps in einem Workspace Am besten geeignet für Teams jeder Größe, die einheitliche RevOps für Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg benötigen Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Clari – Tools zur Pipeline-Überprüfung – Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten – Prognosen und Analysen der Vertriebsmitarbeiterleistung Am besten geeignet für mittelständische Teams und Unternehmen, die genaue Umsatzprognosen und Sichtbarkeit der Pipeline benötigen Benutzerdefinierte Preise 6sense – KI-gestützte Nachverfolgung der Kaufabsicht – Predictive Analytics für Konten mit hoher Kaufabsicht – Nachverfolgung der Interaktion über mehrere Kanäle Am besten geeignet für mittelgroße bis große Marketing- und RevOps-Teams, die sich auf Account-basiertes Engagement und Predictive Analytics konzentrieren Benutzerdefinierte Preise Gong – KI-gestützte Analyse von Unterhaltungen – Nachverfolgung der Deal-Dynamik – Einblicke in das Verkaufsverhalten und Zusammenfassungen von Anrufen Am besten geeignet für die Skalierung von Vertriebsteams und Unternehmen die Optimierung von Revenue Intelligence und Coaching Benutzerdefinierte Preise Revenue. io – Live-Coaching für Verkaufsgespräche – Intelligente Analyse von Unterhaltungen – CRM-Integrationen Am besten geeignet für mittelständische B2B-Vertriebsteams, die KI-gestütztes Engagement und Echtzeit-Einblicke in Anrufe benötigen Benutzerdefinierte Preise HubSpot Operations Hub – Bidirektionale Daten-Synchronisierung in Echtzeit – Bereinigung und Deduplizierung von CRM-Daten – Automatisierung von Lead-Scoring und RevOps-Prozessen Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße RevOps-Teams, die ein zentralisiertes CRM und Automatisierung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat; Professional-Plan: 890 $/Monat Salesloft – Umsatzsteigernde Engagement-Analysen – Nachverfolgung von Käuferkontaktpunkten – KI-gestützte Coaching-Erkenntnisse Am besten geeignet für Vertriebsteams in der Wachstumsphase und RevOps-Leiter, die die Geschwindigkeit von Geschäftsabschlüssen beschleunigen möchten Benutzerdefinierte Preise QuotaPath – Automatisierung von Provisionen – CRM-Integration – Szenario-Modellierung für Vergütungspläne Am besten geeignet für die Skalierung von Vertriebsteams und RevOps-Managern, die die Nachverfolgung von Vertriebsprovisionen vereinfachen möchten Kostenpflichtige Pläne: Essential 25 $/Benutzer/Monat, Growth 35 $, Premium 50 Xactly – KI-gestütztes Vergütungssystem – Quoten- und Leistungsanalyse – Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Automatisierung von Auszahlungen Am besten geeignet für große Unternehmen, die komplexe Vertriebsvergütungsstrukturen verwalten Benutzerdefinierte Preise Asana – Teamübergreifende Automatisierung von Projekten/Workflows – Genehmigungs-Workflows – Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Finanzen Am besten geeignet für funktionsübergreifende mittelgroße Teams und RevOps-Abläufe, die kollaborative Workflows verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Benutzer/Monat; Advanced & Enterprise: benutzerdefinierte Preise

Was sollten Sie bei RevOps-Software beachten?

Hier sind die wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Bewertung von Revenue Operations-Software berücksichtigen sollten:

Zentralisierte Datenverwaltung: Vereinheitlichen Sie Kunden-, Vertriebs- und Finanzdaten, um Silos zu beseitigen und fundierte Entscheidungen zu treffen

Automatisierung und Workflow-Optimierung: Automatisieren Sie die Weiterleitung von Leads, Pipeline-Updates und Prognosen, um manuelle Arbeit zu reduzieren und die Effizienz zu steigern

Erweiterte Analysen: Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Umsatzprognosen, den Status Ihrer Pipeline und die Leistung Ihres Teams, ergänzt durch KI-gestützte Empfehlungen

Skalierbarkeit und Flexibilität: Wählen Sie eine Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst und sich an die sich ändernden RevOps-Anforderungen anpasst

Integrationen von Drittanbietern: Stellen Sie die Kompatibilität mit CRM-, Marketing-, Finanz- und Support-Tools wie Salesforce, HubSpot, Stripe und QuickBooks sicher

Preise und ROI: Bewerten Sie die Preise für Abonnements, Nutzung oder pro Platz und konzentrieren Sie sich dabei auf Effizienzsteigerungen, Umsatzwachstum und Kosteneinsparungen

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen, die sich durch hervorragendes Umsatzwachstumsmanagement auszeichnen, können ihre annualisierte Bruttomarge um 4–7 % steigern.

Die 10 besten RevOps-Softwareprogramme

Sie suchen nach einer Revenue Operations-Software, die Marketing- und Vertriebssilos aufbricht und Ihnen hilft, Ihre Umsatzziele schneller zu erreichen (und zu übertreffen)? Hier sind die besten Optionen:

1. ClickUp (Am besten für einheitliches RevOps-Management geeignet)

Probieren Sie ClickUp CRM für einheitliche RevOps aus Legen Sie Umsatzziele fest, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Pipeline, verfolgen Sie den Status von Leads und die Phasen von Geschäften und erstellen Sie Berichte über den Fortschritt in einem einzigen RevOps-Tool: ClickUp

Bei Revenue Operations (RevOps) geht es darum, Silos zwischen Vertriebs-, Marketing- und Kundenerfolgsteams aufzubrechen, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, wenn Ihre Teams mit unzusammenhängenden Tools, umständlichen Prozessen und veralteten Tabellenkalkulationen arbeiten.

ClickUp ändert das. Diese App für alles rund um die Arbeit bringt Ihre gesamte Umsatzmaschine zusammen.

Strategie mit benutzerdefinierten Dashboards und Zielen abstimmen

In ClickUp können Umsatzverantwortliche mit ClickUp Goals OKRs oder vierteljährliche Einzelziele festlegen, diese mit Echtzeit-Metriken aus Aufgaben, Deals oder Kampagnen verknüpfen und den Fortschritt auf einen Blick verfolgen.

Prognostizieren Sie Umsatzmetriken, identifizieren Sie Ursachen für Kundenabwanderungen und ergreifen Sie Schritte zur Maximierung des CLTV mit ClickUp Dashboards

Möchten Sie den Beitrag des Marketings zur Pipeline oder zu CSAT-Trends nach dem Verkauf sehen? Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes ClickUp-Dashboard, das Umsatzdaten aus jedem Team an einem Ort zusammenführt – ohne manuelle Aktualisierungen von Tabellenkalkulationen.

Sie erhalten eine zentrale Quelle für alle Informationen zur Umsatzentwicklung. Jeder weiß, worauf er hinarbeitet.

Optimieren Sie Kampagnen und die Übergabe von Leads mit benutzerdefinierten Workflows

Sobald Sie sich auf das Gesamtbild geeinigt haben, kann das Marketing in ClickUp Kampagnen mit benutzerdefinierten Aufgabenstatus, Aufgabenabhängigkeiten und Automatisierungen erstellen und starten – ganz auf Ihre Markteinführungsstrategie zugeschnitten.

Führen Sie intelligentere Kampagnen durch und verfolgen Sie die Ergebnisse jeder einzelnen Kampagne ganz einfach mit den benutzerdefinierten Status von ClickUp

Wenn eine Kampagne Leads generiert, werden automatisierte Übergaben ausgelöst. Dank des eigenen CRM von ClickUp und dessen Integrationen mit externen CRMs wie HubSpot oder Salesforce werden Leads sofort dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen, ohne Lücken oder Spekulationen.

Sie können sogar ClickUp-Formulare verwenden, um Lead-Details zu erfassen und diese anhand vordefinierter Regeln an das richtige Team weiterzuleiten.

Schließen Sie Geschäfte schneller ab – dank kollaborativer Vertriebsabwicklung

Vertriebsteams bearbeiten ihre Geschäfte in ClickUp genauso wie in einem CRM – jedoch mit den zusätzlichen Funktionen für die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Aufgabenverwaltung und Team-Chat, alles in einer Ansicht.

Vertriebsmitarbeiter können jede Opportunity über anpassbare Pipelines nachverfolgen, Lösungsingenieure für direkte Eingaben in Aufgaben mit Tags versehen und alle geschäftsbezogenen Notizen mit ClickUp Docs an einem Ort aufbewahren.

Darüber hinaus werden Vertriebsmitarbeiter mit ClickUp Automations daran erinnert, alte Deals nachzufassen oder Felder nach einem Anruf zu aktualisieren, sodass nichts in der Pipeline stecken bleibt.

Mit den codefreien Automatisierungen von ClickUp bleiben Leads automatisch in der Pipeline

Jeder Lead wird zu einer nachverfolgbaren ClickUp-Aufgabe mit eigenen benutzerdefinierten Feldern, in denen der Name des Kontos, die Größe der Opportunity, Kontaktdaten, der Status des Geschäfts und vieles mehr für einen vollständigen Kontext erfasst werden. Sobald das Geschäft abgeschlossen ist, wird der Kundenerfolg automatisch mit allen erforderlichen Informationen benachrichtigt: Übergabenotizen, Verträge, Zeitleisten in der Aufgabenaktivität.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit den kostenlosen ClickUp-Vorlagen eine wiederholbare Checkliste für die Einarbeitung und weisen Sie Aufgaben dem Support, dem Produkt und dem Kundenservice zu. Sie können Meilensteine festlegen, um wichtige Momente wie Kickoff-Anrufe oder die erste Wertlieferung nachzuverfolgen. Und mit der integrierten Zeiterfassung und Workload-Ansicht von ClickUp können CS-Leiter sicherstellen, dass die Kapazitäten des Teams ausgewogen sind und nichts übersehen wird.

Überwachen Sie Ergebnisse und optimieren Sie in Echtzeit

Da jede Aufgabe, jede Kampagne und jeder Kunde in ClickUp nachverfolgt wird, können RevOps-Teams Daten aufschlüsseln, um Engpässe zu erkennen, Risiken aufzudecken oder Auswirkungen nachzuweisen.

Verwenden Sie Dashboards, um Zykluszeiten, Konversionsraten und Trends bei der Kundenbindung zu verfolgen – ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Erstellen Sie anschließend mit den KI-Karten oder KI-Zusammenfassungen von ClickUp Brain automatisierte Berichte, um die Leistung regelmäßig mit der Geschäftsleitung oder einzelnen Teams zu teilen.

Verwenden Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards, um Erfolge, nächste Schritte und Risiken für jedes Ihrer Schlüsselkonten zu identifizieren und zusammenzufassen

ClickUp bietet RevOps-Teams die Sichtbarkeit, Kontrolle und Abstimmung, die sie benötigen, um ihren Umsatz zu steigern – ohne fünf Tools miteinander zu verknüpfen und darauf zu hoffen, dass sie miteinander kommunizieren.

Keine Silos mehr. Keine Engpässe mehr. Nur eine leistungsstarke Plattform, die alle Teile Ihres Umsatzmotors miteinander verbindet – vom Kaltakquise bis zur Vertragsverlängerung.

ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt um, um Conversions und Ergebnisse nachzuverfolgen! Ich LIEBE ClickUp!

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Konten, Geschäfte und Verlängerungen in einem strukturierten, anpassbaren Tool für das Kundenbeziehungsmanagement

Verwenden Sie ClickUp-Formulare und CRM-Integrationen (z. B. Salesforce, HubSpot), um Leads automatisch an die richtigen Mitarbeiter weiterzuleiten. Eliminieren Sie manuelle Übergaben und verhindern Sie Lead-Verluste

Sammeln Sie Vertriebs- und Marketingmaterialien in ClickUp-Dokumenten

Arbeiten Sie mit internen Teams und Kunden über den integrierten ClickUp-Chat zusammen, der Ihre Aufgaben und Diskussionen miteinander verbindet

Beseitigen Sie Daten- und Kommunikationssilos, erhöhen Sie die Sichtbarkeit und skalieren Sie Ihre Umsatzaktivitäten effizient, indem Sie Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg in einem einzigen Workspace vereinen

Limits von ClickUp

Die umfangreichen Features können für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

Vor ClickUp fragte der CEO Dinge wie „Wie hoch ist der Umsatz in der Pipeline?“ oder „Wie ist der Status dieses Projekts?“, und die Antwort lag dann in jemandes Posteingang oder musste erst herausgearbeitet werden. Jetzt zeigt uns unser Dashboard all das und noch viel mehr.

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen mit einem zentralisierten RevOps-Team erreichen ihre Umsatzziele 10 % schneller als Unternehmen mit isolierten Abläufen.

2. Clari (Am besten geeignet für Umsatzprognosen und Sichtbarkeit der Pipeline)

via Clari

Clari ist eine Revenue-Intelligence-Software, die Spekulationen bei Prognosen überflüssig macht und Revenue-Teams Echtzeit-Einblicke in den Status der Pipeline, Geschäftsrisiken und Umsatzprognosen liefert.

Was macht Clari so besonders? Das SaaS-CRM von Clari bietet Unternehmen, die mit ungenauen Prognosen oder Umsatzverlusten zu kämpfen haben, die dringend benötigte Sichtbarkeit. Es fasst alles – Pipeline-Updates, Deal-Fortschritte, Verlängerungen – an einem Ort zusammen, sodass Ihr Team nie raten muss, was gerade passiert.

Die besten Features von Clari

Identifizieren Sie mit Pipeline-Inspektionstools ins Stocken geratene Geschäfte und gefährdete Umsätze

Messen Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter anhand der Nachverfolgung ihrer Vertriebsaktivitäten

Markieren Sie potenzielle verpasste Chancen, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken

Einschränkungen von Clari

Einige Vorlagen für Vertriebsberichte erfordern möglicherweise externe BI-Tools für tiefere Einblicke

Am besten geeignet für Teams mittlerer bis großer Unternehmen

Preise für Clari

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Clari

G2: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Clari?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Mir gefällt, wie einfach und benutzerfreundlich Clari ist, wenn ich die nächsten Schritte zu Preisen, Phasen und Zeitstempeln aktualisiere, während ich mir meine wichtigen Geschäfte ansehe. Es ist auch einfach, meine Monats-, Quartals- und Jahreszahlen mit meinem Direktor zu prognostizieren, wenn wir uns Berichte und die Pipeline ansehen.

Mir gefällt, wie einfach und unkompliziert Clari zu bedienen ist, wenn ich die nächsten Schritte zu Preisen, Phasen und Zeitstempeln aktualisiere, während ich mir meine wichtigen Geschäfte ansehe. Es ist auch einfach, meine Monats-, Quartals- und Jahreszahlen mit meinem Direktor zu prognostizieren, wenn wir uns Berichte und die Pipeline ansehen.

🧠 Fun Fact: Unternehmen, die KI-gestützte Umsatzprognosen einsetzen, erzielen in weniger als neun Monaten eine Umsatzsteigerung von 5 %.

3. 6sense (Am besten geeignet für KI-gesteuertes Account-basiertes Marketing und RevOps-Einblicke)

via 6sense

Eine der größten Herausforderungen von RevOps ist die Abstimmung des Vertriebs- und Marketingaufwands, um Daten zu analysieren und hochwertige Konten als Einzelziele zu identifizieren. 6sense ist eine KI-gesteuerte Plattform für Account Intelligence und Predictive Analytics, die Umsatzteams dabei unterstützt, die richtigen Käufer zu identifizieren und anzusprechen.

RevOps-Teams nutzen sie, um Konten mit hoher Kaufabsicht zu priorisieren, Outreach-Strategien zu optimieren und die Pipeline-Effizienz zu verbessern.

die besten Features von 6sense

Identifizieren Sie mit KI-gestützter Nachverfolgung der Käuferabsichten die Konten mit der höchsten Konversionswahrscheinlichkeit

Helfen Sie Vertriebs- und Marketing-Teams, sich mit Predictive Analytics auf hochwertige Opportunities zu konzentrieren

Verfolgen Sie Customer Journeys über E-Mail, Web und Anzeigen hinweg mit Einblicken in das Multi-Channel-Engagement

Verfolgen Sie Signale der Kaufabsicht über digitale Kanäle hinweg

einschränkungen von 6sense

Für beste Ergebnisse sind saubere CRM-Daten erforderlich

Keine öffentlichen Preise, was Kostenvergleiche erschwert

preise von 6sense

Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu 6sense

G2: 4,3/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über 6Sense?

Hier ist eine G2-Bewertung für das Tool:

6sense hilft uns dabei, Konten mit hoher Kaufabsicht zu identifizieren, sodass wir leichter die richtigen potenziellen Kunden ansprechen und unseren Marketingaufwand optimieren können. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen uns dabei, potenzielle Kunden effektiver anzusprechen.

6sense hilft uns dabei, Konten mit hoher Kaufabsicht zu identifizieren, sodass wir leichter die richtigen potenziellen Kunden ansprechen und unseren Marketingaufwand optimieren können. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen uns dabei, potenzielle Kunden effektiver anzusprechen.

4. Gong (Am besten geeignet für Revenue Intelligence und Optimierung der Vertriebsleistung)

via Gong

RevOps-Führungskräfte brauchen mehr als nur Daten – sie benötigen Erkenntnisse, die zu besseren Umsatzergebnissen führen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools zur Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten zeichnet Gong Anrufe, E-Mails und Meetings auf, transkribiert sie und analysiert sie, um zu ermitteln, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht.

Die besten Features von Gong

Analysieren Sie Verkaufsgespräche, um Risiken und Chancen mit KI-gestützten Deal-Insights zu erkennen

Identifizieren Sie leistungsstarke Verhaltensweisen und Coaching-Möglichkeiten

Verfolgen Sie die Dynamik von Geschäften auf der Grundlage realer Interaktionsdaten

Synchronisierung mit Salesforce, HubSpot und Microsoft Dynamics

Einschränkungen von Gong

Muss in regulierten Branchen sorgfältig verwaltet werden

Premium-Features können für kleine Teams teuer sein

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Gong

G2: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 540 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gong?

Ein Benutzer von G2 findet das Tool großartig:

Ein fantastisches KI-Tool zum Notieren, Anhören von Unterhaltungen und zum Erstellen von Zusammenfassungen und Feedback. Hilft Ihnen, sich auf die Präsentation zu konzentrieren, während Gong Notizen macht.

Ein fantastisches KI-Tool zum Notieren, Anhören von Unterhaltungen und zum Erstellen von Zusammenfassungen und Feedback. Hilft Ihnen, sich auf die Präsentation zu konzentrieren, während Gong Notizen macht.

🧠 Fun Fact: Das Konzept der dynamischen Preisgestaltung wurde vor fast 70 Jahren vom französischen Ökonomen Marcel Boiteux für den Stromsektor entwickelt und seitdem in verschiedenen Branchen übernommen, darunter Fluggesellschaften, Hotels und E-Commerce.

5. Revenue. io (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Vertriebsaktivitäten und Coaching)

RevOps-Teams verbringen viel Zeit damit, die Interaktion zwischen Vertriebsmitarbeitern und potenziellen Kunden zu optimieren . Was wäre, wenn dieser Prozess automatisiert und in Echtzeit verbessert werden könnte?

Revenue. io nutzt KI-gestützte Plattformen für Unterhaltung und Umsatzintelligenz, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, Best Practices zu befolgen, Gesprächsabläufe zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen.

Die besten Features von Revenue.io

Erhalten Sie Live-Empfehlungen während Verkaufsgesprächen

Analysieren Sie Gesprächsverläufe und Anrufergebnisse mithilfe von Conversation Intelligence

Integration mit Salesforce und anderen führenden Tools

Limits von Revenue.io

Einige Features erfordern vordefinierte Workflows

Möglicherweise nicht so vorteilhaft für Inbound-orientierte Vertriebsteams

Preise für Revenue.io

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Revenue.io

G2: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Revenue.io?

Positive G2-Bewertungen spiegeln diese Meinung wider:

Unsere Vertriebsleiterin schwärmt von den Posteingang-Features, der Möglichkeit, Unterhaltungen mit Conversation AI ganz einfach zu überprüfen, und davon, wie sie markierte Anrufe für Coachings nutzt oder Anrufskripte anhand von Anrufbewertungen verbessert.

Unsere Vertriebsleiterin schwärmt von den Features des Posteingangs, der Möglichkeit, Unterhaltungen mit Conversation AI ganz einfach zu überprüfen, und davon, wie sie markierte Anrufe für Coachings nutzt oder Anrufskripte anhand von Anrufbewertungen verbessert.

6. HubSpot Operations Hub (am besten geeignet für Automatisierung und Synchronisierung von RevOps)

über HubSpot Operations Hub

Eine der größten Herausforderungen für RevOps ist die Datenfragmentierung: Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg arbeiten alle in unterschiedlichen Systemen, was zu Inkonsistenzen führt, die Prognosen und Entscheidungen beeinträchtigen. HubSpot Operations Hub löst dieses Problem durch die Synchronisierung, Bereinigung und Automatisierung von Daten über alle Teams hinweg.

Die besten Features von HubSpot Operations Hub

Sorgen Sie für bidirektionale Updates in Echtzeit über integrierte Tools hinweg

Verbessern Sie RevOps-Prozesse wie Lead-Qualifizierung und Deal-Bewertung

Duplizieren und bereinigen Sie CRM-Komponenten, um Umsatzverluste zu vermeiden

Limits des HubSpot Operations Hub

Fortgeschrittene Automatisierungen erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Integrationen außerhalb von HubSpot sind nicht so nahtlos

Preise für HubSpot Operations Hub

Free

Starter: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 890 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Operations Hub

G2: 4,5/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot Operations Hub?

Das sagt ein Benutzer von Capterra:

Die Plattform ist intuitiv und verfügt über ein einfaches UX/UI-Design. Die Datenverwaltung und das Kontaktmanagement im CRM sind branchenweit führend.

Die Plattform ist intuitiv und verfügt über ein einfaches UX/UI-Design. Die Datenverwaltung und das Kontaktmanagement im CRM sind branchenweit führend.

7. Salesloft (Am besten geeignet für Umsatzsteigerung und Geschäftsbeschleunigung)

via Salesloft

Bei RevOps ist die Sichtbarkeit der Interaktionen zwischen Vertriebsmitarbeitern und potenziellen Kunden genauso wichtig wie die Nachverfolgung der Pipeline-Bewegungen. Salesloft ist nicht nur ein weiteres Tool zur Automatisierung des Vertriebs, sondern eine Plattform für Engagement und Vertriebsintelligenz, mit der RevOps-Teams die Geschwindigkeit ihrer Abschlüsse optimieren können.

Die besten Features von Salesloft

Verstehen Sie, welche Outreach-Methoden den Umsatz steigern

Verfolgen Sie das tatsächliche Käuferengagement und zeigen Sie, welche Kontaktpunkte Geschäfte vorantreiben

Bieten Sie KI-gestütztes Coaching, um sicherzustellen, dass sich Ihre Vertriebsteams auf die effektivsten Outreach-Strategien konzentrieren

Einschränkungen von Salesloft

Einige erweiterte Features erfordern eine Einweisung

Nicht so anpassbar wie einige Mitbewerber

Preise für Salesloft

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Salesloft

G2: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesloft?

Ein Benutzer von Capterra findet, dass das Tool ihm Zeit spart:

Dank Salesloft wussten neue Teammitglieder genau, was von ihnen im Hinblick auf die Kontaktaufnahme mit bestimmten potenziellen Kunden erwartet wurde. Außerdem haben Sie nun Zugriff auf eine wirklich umfangreiche Datenmenge, um zu verstehen, welche Art der Kontaktaufnahme zum Erfolg führt

Dank Salesloft wussten neue Team-Mitglieder genau, was von ihnen bei der Kontaktaufnahme mit bestimmten potenziellen Kunden erwartet wurde. Außerdem haben Sie nun Zugriff auf eine wirklich umfangreiche Datenmenge, um zu verstehen, welche Art der Kontaktaufnahme zum Erfolg führt

8. QuotaPath (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Provisionen und das Management von Vertriebsvergütungen)

via QuotaPath

Die manuelle Nachverfolgung von Provisionen in Tabellenkalkulationen ist ein Albtraum für RevOps-Teams und führt oft zu Fehlern, Streitigkeiten und Zeitverlust durch Neuberechnungen. QuotaPath automatisiert die Nachverfolgung von Provisionen und die Umsatzprognosen, sodass Vertriebsteams ihre genauen Einnahmen kennen. Damit können RevOps-Führungskräfte verschiedene Vergütungsstrukturen modellieren, um Anreize an den Umsatzzielen auszurichten.

Die besten Features von QuotaPath

Beseitigen Sie Streitigkeiten und Fehler bei Auszahlungen durch automatisierte Nachverfolgung von Provisionen

Testen Sie verschiedene Strukturen für die Umsatzabstimmung

Arbeiten Sie mit Cloud-basierter CRM-Software wie Salesforce, HubSpot und QuickBooks

Limits von QuotaPath

Einige Provisionsstrukturen erfordern möglicherweise Umgehungslösungen

Möglicherweise fehlen erweiterte Features für Unternehmen

Preise für QuotaPath

Unverzichtbar: 25 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 35 $/Monat pro Benutzer

Premium: 50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu QuotaPath

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über QuotaPath?

Hier ist die Meinung eines Benutzers von Capterra:

Mir gefällt, dass ich Quotapath direkt mit meinem CRM verbinden kann und so den Deal-Flow automatisch generieren und Provisionen und Auszahlungen automatisch erstellen kann.

Mir gefällt, dass ich Quotapath direkt mit meinem CRM verbinden kann und so den Deal-Flow automatisch generieren und Provisionen und Auszahlungen automatisch erstellen kann.

9. Xactly (Am besten für das Incentive-Compensation-Management in Unternehmen geeignet)

via Xactly

Xactly kann eine ideale Lösung für große Unternehmen mit komplexen Vertriebsteams und komplizierten Vergütungsplänen sein. Im Gegensatz zu einfachen Tools zur Nachverfolgung von Provisionen nutzt Xactly KI-gestützte Analysen, um Anreizstrukturen zu optimieren und sicherzustellen, dass Vertriebsmitarbeiter motiviert sind, hochwertige Geschäfte abzuschließen.

Die besten Features von Xactly

Entwerfen Sie Vergütungspläne, die mit KI-gestützter Incentive-Optimierung den Umsatz steigern

Gewinnen Sie Einblicke in die Quotenerreichung und den Erfolg von Geschäften

Verhindern Sie Fehler und Streitigkeiten bei Auszahlungen durch automatisierte Provisionsabwicklung

Stellen Sie sicher, dass Incentive-Pläne den finanziellen Vorschriften entsprechen

Einschränkungen von Xactly

Erfordert eine spezielle Einarbeitung für den Einsatz in Unternehmen

Preise von Xactly

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Xactly

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Xactly?

Ein G2-Benutzer findet das Tool agil und anpassungsfähig:

Mit der richtigen Implementierung und Anwendung von Best Practices ist Xactly Incent ein benutzerfreundliches Tool, mit dem sich jeder Vergütungsplan automatisieren lässt.

Mit der richtigen Implementierung und Anwendung von Best Practices ist Xactly Incent ein benutzerfreundliches Tool, mit dem sich jeder Vergütungsplan automatisieren lässt.

10. Asana (Am besten geeignet für RevOps-Workflow und Projektmanagement)

über Asana

RevOps verwaltet nicht nur den Umsatz, sondern auch die Zusammenarbeit der Umsatzteams. Asana ist zwar kein spezielles RevOps-Tool, aber es koordiniert funktionsübergreifende Umsatzteams und sorgt für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Marketing-, Vertriebs- und Finanzteams.

Die besten Features von Asana

Optimieren Sie Ihre Revenue Operations-Prozesse mit Workflow-Automatisierung

Verfolgen Sie umsatzrelevante Projekte, automatisieren Sie Genehmigungs-Workflows und sorgen Sie für Verantwortlichkeit

Verbinden Sie Vertriebs-, Marketing- und Finanzteams an einem Ort

Limits von Asana

Keine integrierten Funktionen für Umsatzprognosen und Analysen

Erweiterte Berichte erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich schätze vor allem, wie Asana alles zusammenführt, was unser Team braucht, um seine Arbeit zu erledigen – von der Einrichtung von Projekten über die Zuweisung und Organisation von Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit.

Ich schätze vor allem, wie Asana alles zusammenführt, was unser Team für seine Arbeit benötigt, von der Einrichtung von Projekten über die Zuweisung und Organisation von Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit.

ClickUp als ultimative RevOps-Software

Ganz gleich, ob Sie Vertriebsprozesse optimieren, Übergaben rationalisieren oder KPIs nachverfolgen möchten – ClickUp passt sich Ihrer RevOps-Strategie an, nicht umgekehrt. Wenn Sie Ihren Umsatz effizient steigern und gleichzeitig alle Abteilungen synchronisieren möchten, ist ClickUp die richtige Plattform für Sie.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools für den Umsatzbetrieb, die sich ausschließlich auf Kundenerfolgsdaten und Automatisierung konzentrieren, vereint ClickUp alles unter einem Dach: Nachverfolgung der Vertriebspipeline, Automatisierung von Workflows, Zusammenarbeit und Echtzeitanalysen.

Die anpassbaren Dashboards bieten vollständige Sichtbarkeit Ihrer Umsatzaktivitäten, während die Integration mit CRMs, Marketingplattformen, digitalen Verkaufsräumen und Finanztools einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den Teams gewährleistet.

Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Umsatzabläufe zu übernehmen? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.