Kostenlose Vorlagen für integrierte Marketingpläne

Wenn Ihre Botschaften an allen Kontaktpunkten aufeinander abgestimmt sind, erkennen Kunden Ihre Marke eher, vertrauen ihr und ergreifen sinnvolle Maßnahmen.

Stellen Sie sich vor, Sie starten eine Marketingkampagne, bei der alle Kanäle – soziale Medien, E-Mail, bezahlte Anzeigen und Inhalte – perfekt aufeinander abgestimmt sind und ein einheitliches, unvergessliches Markenerlebnis bieten.

Das ist integriertes Marketing in der Praxis.

Integrierte Kampagnen sind 31 % effektiver beim Aufbau von Marken, da sie ein nahtloses Kundenerlebnis schaffen.

Die richtige Vorlage für einen integrierten Marketingplan hilft Ihnen, Ihre Strategie zu optimieren, Ihre Botschaften konsistent zu halten und bessere Ergebnisse zu erzielen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten kostenlosen Vorlagen für Marketingpläne vor, mit denen Sie intelligentere und einheitlichere Kampagnen erstellen können. Legen wir los!

Was sind Vorlagen für integrierte Marketingpläne?

Eine Vorlage für einen integrierten Marketingplan ist ein Rahmenwerk, das Unternehmen dabei hilft, eine einheitliche und zielgerichtete Marketingstrategie für mehrere Kanäle zu entwickeln.

Anstatt separate Kampagnen in Silos durchzuführen, in denen Social Media, E-Mail, Anzeigen und Content-Marketing unabhängig voneinander funktionieren, richtet ein integrierter Plan alles aufeinander aus, um eine einheitliche Botschaft zu vermitteln.

Betrachten Sie diese als Ihren Leitfaden, um alle Ihre Marketingkommunikationen auf einer Seite zu halten. Er enthält:

✅ Ihre Ziele: Was möchten Sie erreichen?

✅ Ihre Zielgruppe: An wen wenden Sie sich?

✅ Ihre Botschaft: Welche Geschichte möchten Sie erzählen?

✅ Ihre Kanäle: Wo geben Sie Ihre Botschaft frei?

✅ Ihre Zeitleiste: Wann passiert alles?

✅ Ihre Metriken für den Erfolg: Wie werden Sie die Ergebnisse nachverfolgen?

Die richtige Vorlage sorgt dafür, dass alles aufeinander abgestimmt ist, sodass Kunden unabhängig davon, wo sie mit Ihrer Marke interagieren, immer dasselbe starke, unvergessliche Erlebnis haben.

➡️ Weiterlesen: Die beste Marketing-Projektmanagement-Software für interne Teams und Agenturen

Was macht eine gute Vorlage für einen integrierten Marketingplan aus?

Eine gute Vorlage für einen integrierten Marketingplan kombiniert alle Elemente zu einer klaren, konsistenten Strategie, die Ihre Zielgruppe über mehrere Marketingkanäle hinweg anspricht.

So stellen Sie sicher, dass Ihr Marketing-Team aufeinander abgestimmt ist, Ihre Botschaften klar sind und jeder Teil Ihrer Kampagne Ihre übergeordneten Markenziele unterstützt.

Das zeichnet eine gute Vorlage aus:

Klare Marketingstrategie: Eine gut strukturierte Vorlage für einen integrierten Marketing-Kommunikationsplan umreißt Ihre Ziele, Schlüsselbotschaften und Alleinstellungsmerkmale und sorgt dafür, dass Ihre Marke einheitlich auftritt

Multi-Channel-Ansatz: Ob digitales Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien oder E-Mail – eine aussagekräftige Vorlage hilft Ihnen dabei, die Zusammenarbeit verschiedener Marketingaktivitäten auf einer Karte darzustellen

Konsistente Botschaften: Kunden sollten immer dieselbe Erfahrung machen, egal ob sie eine Anzeige sehen, eine E-Mail öffnen oder einen Blogbeitrag lesen. Eine solide Vorlage für einen integrierten Marketingplan sorgt dafür, dass Ihre Marketingkommunikation über alle Touchpoints hinweg aufeinander abgestimmt ist

Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten: Eine gute Vorlage hilft Ihrem Marketing-Team, den Überblick zu behalten, indem sie festlegt, wer für was zuständig ist, von den Inhalten für soziale Medien bis hin zur PR-Arbeit

Messbare Ziele: Die besten integrierten Marketing-Kommunikationspläne enthalten Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zur Nachverfolgung des Erfolgs, damit Sie Ihren Ansatz verfeinern und zukünftige Kampagnen verbessern können

Die besten Vorlagen für integrierte Marketingpläne

Bei der Ausarbeitung einer erfolgreichen Marketingstrategie ist ein strukturierter Plan unerlässlich. Die richtige Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Botschaften aufeinander abzustimmen, Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg zu koordinieren und die Performance effektiv nachzuverfolgen.

ClickUp bietet eine Reihe leistungsstarker Vorlagen für Marketingpläne, die zur Optimierung der Planung, Ausführung und Zusammenarbeit entwickelt wurden. Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, organisiert sie Ihre Marketinginitiativen und steigert die Produktivität Ihres Teams durch Automatisierung von Workflows, Zusammenarbeit in Echtzeit und datengestützte Erkenntnisse.

Hier finden Sie die besten Vorlagen für integrierte Marketingpläne, mit denen Sie Ihre Marketingstrategie optimieren können:

1. Vorlage für integrierte Kampagnen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bündeln Sie Ihren gesamten Marketing-Aufwand auf einer einzigen Plattform mit der Vorlage für integrierte Kampagnen von ClickUp

Sie führen eine Marketingkampagne ohne soliden Plan durch? Das ist wie ohne Karte in See zu stechen. Die integrierte Kampagnenvorlage von ClickUp fasst alles an einem Ort zusammen, einschließlich Ihrer Strategie, Aufgaben, Zeitleisten und Zusammenarbeit, sodass Ihre Marketingabteilung auf Kurs und effizient bleibt.

Sie optimieren Ihren Marketingaufwand über mehrere Kanäle hinweg und stellen sicher, dass jede Botschaft zum perfekten Zeitpunkt die richtige Zielgruppe erreicht.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Aufgaben und Kampagnen in einem einzigen Dashboard

Öffnen Sie die Vorlage in vier Ansichten, darunter Liste, Unterhaltung, Kalender und Whiteboard

Verfolgen Sie Fortschritte mit visuellen Workflows und Zeitleisten

Verwenden Sie Mindmaps, um Ihre Marketing-Roadmap zu entwickeln und mit den Mitgliedern Ihres Teams zusammenzuarbeiten

🔑 Ideal für: Marketingteams, die Multi-Channel-Kampagnen verwalten und einen All-in-One-Workspace benötigen, um organisiert und effizient zu bleiben.

2. Vorlage für einen ClickUp-Marketingplan

Kostenlose Vorlage Mit der Marketingplan-Vorlage von ClickUp erstellen Sie einen klaren Fahrplan zur Erreichung Ihrer Ziele

Ein guter Marketingplan sorgt dafür, dass Ihr Team fokussiert bleibt, Ihre Strategie klar ist und Ihre Kampagnen reibungslos ablaufen. Mit der Marketingplan-Vorlage von ClickUp können Sie alles auf einer Karte festhalten, von der Definition Ihrer Zielgruppe bis hin zur Abstimmung der Marketingaktivitäten über verschiedene Kanäle hinweg.

Integrierte Funktionen zur Nachverfolgung von Aufgaben, Tools für die Zusammenarbeit und anpassbare Workflows vereinfachen die Planung und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Öffnen Sie 5 Ansichten, darunter „Schlüssel“, „Ergebnisse“, „Zeitleiste“, „Ziele“ und „Board“ für den Fortschritt

Verwenden Sie 6 benutzerdefinierte Attribute, darunter Quartal, Aufgabentyp, Auswirkung, Fortschritt und Fertigstellungsgrad, um wichtige Informationen zu speichern

Definieren Sie klare Ziele, KPIs und Metriken für den Erfolg in der Listenansicht „Ziele“

Verfolgen Sie messbare Ziele mit der Ansicht „Schlüssel Ergebnisse“

Legen Sie mit der Zeitleistenansicht eine klare Zeitleiste für den Abschluss verschiedener Aufgaben fest

🔑 Ideal für: Marketingteams und Projektmanager, die nach einer Komplettlösung für die Organisation, Ausführung und Nachverfolgung ihres Marketingplans suchen.

💡 Profi-Tipp: Um ein Ziel zu erreichen, sind mehrere Aufgaben erforderlich. Organisieren Sie diese effektiv, indem Sie diese Aktivitäten als Unteraufgaben unter jedem Ziel hinzufügen und sie im benutzerdefinierten Feld „Aufgabentyp” als „Schlüssel” markieren. Verwenden Sie die Listenansicht „Schlüssel”, um den Fortschritt zu verfolgen und den Status regelmäßig zu aktualisieren, sodass Sie Ihre Erfolge klar sichtbar machen können!

3. Vorlage für einen ClickUp-Marketing-Aktionsplan

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der Vorlage für Marketing-Aktionspläne von ClickUp SMART-Ziele für Ihre Marketingstrategien fest

Jede erfolgreiche Kampagne beginnt mit einem soliden Marketingplan. Und die Vorlage für Marketing-Aktionspläne von ClickUp hilft Ihnen dabei, diesen Aktionsplan zu erstellen! Legen Sie klare Ziele fest, definieren Sie Ihre Zielgruppe und erstellen Sie eine Karte mit einem strukturierten Ansatz, um diese zu erreichen.

Mit dieser Vorlage können Sie auch eine leicht zugängliche Checkliste für Marketingkampagnen erstellen, in der Sie Ihre Marketingstrategien, Ereignisse und Aufgaben auflisten können. Verwenden Sie die integrierte Funktion zur Nachverfolgung und Terminierung, um den Fortschritt zu verfolgen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Setzen Sie klare Ziele und definieren Sie Schlüssel-Metriken für den Erfolg

Skizzieren Sie Ihre Aktionsstrategie in einem leicht verständlichen Format

Organisieren Sie Inhalte, Anzeigen und PR-Maßnahmen an einem Ort

Weisen Sie mithilfe von Kommentaren Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt mit Echtzeit-Updates

🔑 Ideal für: Marketingteams und Führungskräfte, die einen strukturierten, übergeordneten Plan zur Steuerung ihrer Kampagnen benötigen.

💟 Bonus-Tipp: Möchten Sie Ihren Marketing-Workflow optimieren? Mit den Marketing-Lösungen von ClickUp können Sie Kampagnen planen, in Echtzeit zusammenarbeiten und die Leistung nachverfolgen – alles an einem Ort. So funktioniert es: 📅 Organisieren Sie Kampagnen, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie mühelos den Fortschritt 🤝 Halten Sie Teams mit Echtzeit-Updates und gemeinsamen Workspaces auf dem Laufenden 📊 Überwachen Sie wichtige Metriken und optimieren Sie Kampagnen mit datengestützten Erkenntnissen ⚡ Sparen Sie Zeit durch Automatisierung von Aufgaben und Genehmigungsprozessen 📂 Speichern und verwalten Sie alle Marketingmaterialien an einem sicheren hub

4. Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie umsetzbare Pläne mit der Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp

Eine starke Marketingstrategie besteht nicht nur darin, Kampagnen zu starten, sondern langfristig zu denken. Die Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp hilft Unternehmen dabei, ihre Gesamtvision auf einer Karte festzuhalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für einen Marketingplan, um alle Kampagnen, Aktivitäten und Kommunikationsmaßnahmen auf Ihr langfristiges Wachstum auszurichten. Legen Sie klare Ziele fest, optimieren Sie Ihre Botschaften und wählen Sie die richtigen Kanäle aus, um Ihre Zielgruppe effektiv anzusprechen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Identifizieren und verfeinern Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale

Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von KPIs mit OKRs Ansicht und Anpassung der Strategie entsprechend

Geben Sie die Vorlage für alle Beteiligten und Mitglieder Ihres Teams frei, damit alle auf dem gleichen Stand sind

🔑 Ideal für: Unternehmen und Marketingleiter, die sich auf langfristiges Markenwachstum, Positionierung und strategische Planung konzentrieren.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für die strategische Planung in ClickUp, Word und Excel

5. Vorlage für einen Content-Marketing-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Stellen Sie mit der Vorlage für Content-Marketing-Pläne von ClickUp sicher, dass Ihre Inhalte ansprechend und relevant sind

Die Vorlage für Content-Marketing-Pläne von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ideen zu organisieren, Inhalte für verschiedene Marketingkanäle auf einer Karte zu verwalten und Ihr Marketing-Team auf Kurs zu halten.

Von Blogbeiträgen und E-Mail-Kampagnen bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit und einer einheitlichen Marketingkommunikationsstrategie – diese Vorlage stellt sicher, dass alle Inhalte auf Ihre übergeordneten Marketingziele abgestimmt sind.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie Ziele für Inhalte und Schlüsselbotschaften fest, um die Erstellung Ihrer Inhalte zu steuern

Planen und terminieren Sie Beiträge für alle Marketingkanäle

Öffnen Sie 7 Ansichten, darunter Status, Veröffentlichungstermine, Zeitleiste der Abteilung und Ansicht der Inhalte

Passen Sie Ihren Inhaltsplan regelmäßig anhand von Leistungsmetriken an

🔑 Ideal für: Content-Vermarkter, Social-Media-Manager und Unternehmen, die einen strukturierten Ansatz für die Planung von Inhalten suchen.

🔎 Wussten Sie schon? Unternehmen mit aktiven Blogs generieren 67 % mehr Leads pro Monat als Unternehmen ohne Blogs!

6. Vorlage für einen Inhaltsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren und priorisieren Sie die Erstellung von Inhalten mit der Vorlage für Inhaltspläne von ClickUp

Die Vorlage für Inhaltspläne von ClickUp bietet Ihrem Marketing-Team eine strukturierte Möglichkeit, Inhalte über mehrere Marketingkanäle hinweg zu planen, zu erstellen und nachzuverfolgen. Keine Last-Minute-Hektik mehr – diese Vorlage hilft Ihnen, mit einem klaren Zeitplan, zugewiesenen Aufgaben und einer Fokussierung auf Ihre Zielgruppe immer einen Schritt voraus zu sein.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Aufgaben, verfolgen Sie Fortschritte und behalten Sie Termine im Blick – mit dieser Vorlage für einen Kalender mit Inhalten

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie „Verfasser“, „Benötigte Assets“, „Schlüsselwörter“, „Zweck“ und „Inhaltstyp“, um Inhalte besser zu organisieren

Fassen Sie Ihre Inhalte anhand ihrer Priorität in der Ansicht „Inhaltsplan“ zusammen

Überwachen Sie den Fortschritt jedes einzelnen Inhalts mit der Ansicht „Approval Board“ (Genehmigungsboard)

Verwenden Sie die Ansicht „Inhaltskalender“, um eine Übersicht über alle Ihre Aufgaben zu erhalten

🔑 Ideal für: Ersteller von Inhalten, Marketingteams und Unternehmen, die nach einer optimierten Möglichkeit suchen, ihre Inhaltsstrategie zu verwalten.

➡️ Weiterlesen: So erstellen Sie eine Inhaltsdatenbank

7. Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie E-Mails mit der E-Mail-Marketingkampagnenvorlage von ClickUp in leistungsstarke Marketing-Tools

E-Mails sind eines der leistungsstärksten Tools zur Optimierung Ihrer Marketingstrategie. Mit der Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen von ClickUp können Sie diese Tools nutzen und zielgerichtete, zeitlich gut abgestimmte E-Mails erstellen, die Ihre Zielgruppe ansprechen und die Konversionsrate steigern.

Mit dieser Vorlage können Sie Listen potenzieller Kunden organisieren, definierte und automatisierte Workflows erstellen, Konversionsraten nachverfolgen und vieles mehr.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sparen Sie Zeit, indem Sie Betreffzeilen und Nachrichten im Voraus auf einer Karte festhalten

Verfolgen und analysieren Sie wichtige Metriken wie Öffnungsraten, Klickraten und Konversionsraten

Planen Sie E-Mails und automatisieren Sie Follow-ups für mehr Effizienz

🔑 Ideal für: E-Mail-Marketer, Vertriebsteams und Unternehmen, die wirkungsvolle E-Mail-Kampagnen planen.

8. Vorlage für ClickUp-Anzeigenplan

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Anzeigenplanung für den Erfolg Ihrer Werbekampagnen

Planen Sie eine Werbekampagne? Dann ist die Vorlage für den Anzeigenplan von ClickUp genau das Richtige für Sie! Verwenden Sie sie, um die Zeitleisten der Kampagnen zu visualisieren, wichtige Metriken nachzuverfolgen und den Erfolg jeder Kampagne ganz einfach zu messen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie Anzeigenplatzierungen in sozialen Medien, Suchmaschinen und Display-Netzwerken für eine optimale Reichweite

Behalten Sie Budgets und Termine im Blick – mit einer klaren Übersicht

Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Kampagne mit Statusangaben wie „Offen“, „Genehmigt“, „Blockiert“, „Abgeschlossen“ und „Geliefert“

🔑 Ideal für: Digitale Vermarkter, Medienplaner und Unternehmen, die Werbekampagnen planen.

9. ClickUp-Vorlage für Ereignis-Marketingpläne

Kostenlose Vorlage Überwachen und führen Sie reibungslose Marketingereignisse mit der Vorlage für Ereignis-Marketingpläne von ClickUp durch

Erfolgreiche Ereignisse passieren nicht einfach so, sondern basieren auf einer soliden Planung und Umsetzung. Die Vorlage für Event-Marketingpläne von ClickUp hilft Ihnen dabei, Aktionen zu koordinieren, Zeitleisten zu verwalten und Marketingkommunikation aufeinander abzustimmen, um die Teilnahme und das Engagement zu maximieren.

Ob Produkteinführung, Konferenz oder Webinar – mit dieser Vorlage bleibt Ihre Marketingstrategie auf Kurs.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie RSVPs, Engagement und die Performance nach dem Ereignis

Definieren Sie alle Ihre Marketingaufgaben und aktualisieren Sie deren Status mithilfe der Ansicht „Marketingaufgaben“

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Budget und die Ausgaben für jede Phase

Tragen Sie Ihre Aufgaben in einen Kalender ein, um Zeitleisten einfach nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: Veranstaltungsplaner, Marketingfachleute und Unternehmen, die nach einem Tool zur effektiven Überwachung von Marketingereignissen suchen.

10. ClickUp-Vorlage für das Branding

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der Branding-Vorlage von ClickUp für ein einheitliches Branding auf allen Plattformen

Eine starke Marke ist die Grundlage dafür, wie Ihre Zielgruppe Sie wahrnimmt. Die Branding-Vorlage von ClickUp definiert Ihre Kernbotschaften, legt Alleinstellungsmerkmale fest und sorgt für Konsistenz in Ihrer gesamten Marketingkommunikation.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, eine Bibliothek mit Markenressourcen aufzubauen, Ihren Markenstil zu definieren und sich als vertrauenswürdige und professionelle Marke zu etablieren.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Brainstorming Ideen zu Ihrer Identität gemeinsam mit Dokumenten

Organisieren Sie Logos, Schriftarten und Designelemente an einem Ort

Öffnen Sie 8 Ansichten, darunter „Aufgaben für das Branding-Projekt“, „Kalender“, „Zur Genehmigung durch den Client“, „Zur internen Genehmigung“ und „Branding-Board“

🔑 Ideal für: Unternehmen, die eine starke, einheitliche Markenidentität aufbauen und pflegen möchten.

11. Vorlage für Vertriebs- und Marketingplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing mit der Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne von ClickUp

Vertrieb und Marketing funktionieren am besten, wenn sie synchronisiert sind. Die Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne von ClickUp schließt die Lücke zwischen Teams und stellt sicher, dass Ihre Marketingstrategie Ihre Vertriebsziele unterstützt.

Von der Lead-Generierung bis zum Abschluss von Geschäften ermöglicht diese Vorlage die Sichtbarkeit über die gesamte Pipeline hinweg, sodass nichts übersehen wird. Sie können Ziele festlegen, datengestützte Entscheidungen treffen und Bereiche für Verbesserungen innerhalb Ihrer Workflows für die Zusammenarbeit identifizieren.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sales- und Marketing-Teams für erfolgreiche Kampagnen aufeinander abstimmen

Setzen Sie klare Ziele und geben Sie diese nahtlos frei, damit alle auf derselben Seite sind

Messen Sie die tatsächliche Leistung anhand der festgelegten Ziele mit der Ansicht „Zieltabelle“

🔑 Ideal für: Vertriebs- und Marketingteams, die einen einheitlichen Ansatz zur Generierung und Konvertierung von Leads benötigen.

➡️ Weiterlesen: Wie Sie eine Vertriebs- und Marketingstrategie entwickeln (+ Beispiele)

12. Vorlage für Nachverfolgung und Analyse von ClickUp-Kampagnen

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie alle Aspekte Ihrer Kampagnen mit der Vorlage für Kampagnen-Nachverfolgung und -Analyse von ClickUp

Die Vorlage für Kampagnen-Nachverfolgung und -Analyse von ClickUp eignet sich perfekt zur Messung Ihrer Leistung über mehrere Marketingkanäle hinweg. Damit können Sie wichtige Metriken überwachen, Marketingaktivitäten optimieren und Ihre Marketingstrategie für maximale Wirkung verfeinern.

Ob Nachverfolgung der Anzeigenleistung, Messung des Engagements oder Analyse der Konversionsraten – mit dieser Vorlage werden alle Daten an einem Ort gespeichert, sodass Sie fundiertere Entscheidungen treffen können.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie die Kampagnenleistung über digitale, soziale und PR-Maßnahmen hinweg

Überwachen Sie KPIs wie Engagement, Conversions und ROI an einem Ort

Verschaffen Sie sich eine Übersicht über alle Aspekte Ihrer Kampagnen, einschließlich Startdatum, Budget, Rate, KPIs und Links

🔑 Ideal für: Datengesteuerte Marketer und Kampagnenmanager, die sich auf die Optimierung der Marketingleistung durch Analysen konzentrieren.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Kampagnenverwaltung

13. Vorlage für einen Social-Media-Marketingplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihre Social-Media-Inhalte mit der Vorlage für Social-Media-Inhalte von ClickUp

Mit den Inhalten in sozialen Medien Schritt zu halten, kann überwältigend sein, aber ein solider Plan macht den Unterschied. Verwenden Sie die Vorlage für Social-Media-Inhalte von ClickUp, um Inhalte über alle verschiedenen sozialen Kanäle hinweg zu organisieren, zu planen und nachzuverfolgen.

Verwenden Sie diese, um konsistente und hochwertige Inhalte zu erstellen, Beiträge automatisch zu planen und eine klare Struktur für die Nachverfolgung von Social-Media-Inhalten bereitzustellen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen und terminieren Sie einheitliche Beiträge für alle Social-Media-Plattformen

Organisieren Sie Inhalte nach Themen, Kampagnen oder Marketingaktivitäten

Arbeiten Sie mit Teams zusammen, um Inhalte nahtlos zu erstellen, zu überprüfen und zu veröffentlichen

🔑 Ideal für: Social-Media-Manager, die einen organisierten Ansatz für die Veröffentlichung und Nachverfolgung von Beiträgen suchen.

14. ClickUp-Vorlage für einen Marketing-Kalender

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie alle Ihre Marketingaktivitäten mit der Marketing-Kalender-Vorlage von ClickUp

Haben Sie Schwierigkeiten, mit Kampagnen, Terminen und Produkteinführungen Schritt zu halten? Die Marketing-Kalender-Vorlage von ClickUp ist genau das Richtige für Sie! Planen, terminieren und verwalten Sie alle Ihre Marketingaktivitäten in einer einheitlichen Kalenderansicht, während Sie Kampagnen nachverfolgen, Aufgaben automatisieren und Erinnerungen für einen nahtlosen Workflow festlegen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zentralisieren Sie Ihre Marketingaktivitäten, damit alle auf dem neuesten Stand sind

Verwenden Sie Erinnerungen und Automatisierungen, damit Sie keine Aufgabe vergessen

Öffnen Sie 6 Ansichten, darunter die Listenansicht für den Marketingprozess, die Listenansicht für Marketingprojekte und die Tabellenansicht für das Budget

Verfolgen Sie Budgets und weisen Sie Ressourcen mit der Tabellenansicht „Budget“ zu

Erstellen Sie mit der Kalenderansicht eine übersichtliche Zeitleiste für jede Aktivität

🔑 Ideal für: Marketingmanager, die eine strukturierte und dennoch flexible Möglichkeit zur Organisation von Kampagnen benötigen.

Erstellen Sie intelligentere Marketingpläne mit ClickUp

Eine erfolgreiche Marketingstrategie erfordert klare Ziele, nahtlose Zusammenarbeit und datengestützte Entscheidungen. Von der Abstimmung der Teams bis zur Verwaltung von Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg – die richtigen Tools können den entscheidenden Unterschied bei der Umsetzung und Wirkung ausmachen.

Mit den leistungsstarken Vorlagen von ClickUp wird die Planung einfacher und die Ausführung reibungsloser, und die Ergebnisse sprechen für sich. Als All-in-One-App für die Arbeit geht sie über die reine Aufgabenverwaltung hinaus und hilft Ihnen, Marketing-Workflows zu optimieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und die Kampagnenleistung zu optimieren – alles an einem Ort.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erstellen Sie intelligentere und effektivere Marketingpläne! 🚀