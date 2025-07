Die 11 besten Supernormal-Alternativen für intelligentere KI-Meeting-Notizen

Manuelle Notizen in Meetings sind so 2020. 🤷🏽‍♀️

Heutige Teams benötigen schnellere und intelligentere Möglichkeiten, um Meeting-Details festzuhalten, wichtige Punkte hervorzuheben und zukünftige Meetings zu planen, ohne dass wichtige Informationen verloren gehen. Tools mit KI für Meeting-Notizen machen dies einfacher denn je.

Tools wie Supernormal helfen mit Echtzeit-Transkriptionen und KI-generierten Zusammenfassungen, die die Dokumentation von Meetings vereinfachen.

Für viele Benutzer ist Supernormal jedoch unzureichend, angefangen bei der variablen Transkriptionsqualität und den begrenzten Bearbeitungsoptionen bis hin zu Datenschutzbedenken und eingeschränktem Speicher. Wenn Ihre Transkripte nicht 100 % genau sind, Sie Notizen nicht frei bearbeiten können oder Sie das Gefühl haben, dass der Datenschutz beeinträchtigt ist, ist es Zeit, sich nach einer Alternative umzusehen.

Aus diesem Grund haben wir die 11 besten Supernormal-Alternativen zusammengestellt. Diese Tools bieten präzisere Transkriptionen, einfachere benutzerdefinierte Notizen, höhere Sicherheit und nahtlose Workflows über Meeting-Plattformen hinweg.

Sehen wir uns nun die besten Supernormal-Alternativen genauer an, die Ihren Anforderungen entsprechen. 🔍

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Supernormal entscheiden?

KI-Generatoren für Meeting-Protokolle machen es einfacher denn je, strukturierte Notizen ohne manuellen Aufwand zu erstellen. Supernormal hat sich mit Echtzeit-Transkriptionen und KI-generierten Meeting-Zusammenfassungen einen Namen gemacht, ist aber nicht ohne Nachteile.

Uneinheitliche Transkriptionsgenauigkeit: Die Echtzeit-Transkription von Supernormal kann bei schlechter Audioqualität, starken Akzenten oder technischen Diskussionen Schwierigkeiten haben

Keine manuelle Bearbeitung: Wenn die KI etwas falsch versteht, können Sie das Transkript nicht bearbeiten, was zu Fehlern in Ihrer Meeting-Dokumentation führen kann

Datenschutzbedenken: Benutzer haben berichtet, dass der Bot von Supernormal ohne Berechtigung an Meetings teilnimmt, was ernsthafte Probleme hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz aufwirft

Begrenzter kostenloser Speicher: Der Starter-Plan begrenzt den lebenslangen Speicherplatz auf 1.000 Minuten pro Benutzer – danach müssen Sie ein Upgrade durchführen, um auf Ihre eigenen Meeting-Notizen zugreifen zu können

Einschränkungen bei der Anpassung: Die Bearbeitung und Personalisierung von Meeting-Notizen innerhalb der Plattform ist im Vergleich zu anderen Tools extrem eingeschränkt

Höhere Kosten für wichtige Features: Wichtige Funktionen wie Vorlagen, Videoaufzeichnung und Integrationen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings finden 12 % der Befragten Meetings überfüllt, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie für weitgehend unnötig. In einer anderen ClickUp-Umfrage gaben 70 % der Befragten zu, dass sie gerne einen Ersatz oder einen Stellvertreter zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp kann Ihr perfekter Meeting-Stellvertreter sein! Lassen Sie die KI alle wichtigen Punkte, Entscheidungen und Aktionselemente erfassen, während Sie sich auf wertvollere Arbeit konzentrieren. Mit automatischen Meeting-Zusammenfassungen und der Unterstützung von ClickUp Brain bei der Erstellung von Aufgaben verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen – selbst wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

Supernormal-Alternativen auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp – KI-Notizapp für die Transkription von Meetings – Automatisierte Aufgabenverwaltung – Integration mit Zoom, Slack, Microsoft Teams Teams, die KI-gestützte Meeting-Notizen, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit in Echtzeit benötigen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Fireflies. ai – Automatisierte Transkription von Meetings – Intelligente KI-Zusammenfassungen – CRM-Integrationen Teams, die Echtzeit-Transkription, durchsuchbare Notizen und CRM-Integrationen benötigen Kostenlos; Pro-Plan: 10 $/Benutzer/Monat; Business-Plan: 19 $/Benutzer/Monat; Enterprise-Plan: 39 $/Benutzer/Monat Otter. ai – Live-Transkription – Meeting-Zusammenfassungen – Sprechererkennung – Integration von Zoom und Google Meet Teams, die Echtzeit-Transkription und Live-Zusammenarbeit benötigen Kostenlos: 300 Minuten/Monat; Pro-Plan: 16,99 $/Monat; Business-Plan: 30 $/Monat; Enterprise: benutzerdefinierte Preise Sembly – Intelligente Zusammenfassungen – Erkennung von Aktionselementen – Chat für mehrere Meetings – Stimmungsanalyse Teams, die Aktionselemente erkennen, Stimmungsanalysen durchführen und mehrere Plattformen integrieren müssen Kostenlos (bis zu 4 Stunden/Monat); Professional-Plan: 10 $/Benutzer/Monat; Team-Plan: 20 $/Benutzer/Monat Fathom – Sofortige Zusammenfassungen von Meetings – Hervorhebungen in Echtzeit – CRM-Integrationen – Freigeben von Video-Clips Teams, die automatische Zusammenfassungen von Zoom-Anrufen und Aufgabenverwaltung benötigen Kostenlos für einzelne Benutzer; Premium: 19 $/Benutzer/Monat; Teams-Plan: 29 $/Benutzer/Monat; Team Pro-Plan: 39 $/Benutzer/Monat Avoma – Intelligente Unterhaltungen – Intelligente Zusammenfassungen – CRM-Integrationen – KI-gestütztes Coaching Vertriebsteams, die intelligente Unterhaltungsfunktionen und CRM-Synchronisierung benötigen Kostenlose Testversion; KI-Meeting-Assistent-Plan: 29 $/Benutzer/Monat; Conversation Intelligence-Plan: 69 $/Benutzer/Monat; Revenue Intelligence-Plan: 99 $/Benutzer/Monat Krisp – KI-Rauschunterdrückung – Sprachunterdrückung – Echounterdrückung – Anrufaufzeichnung Teams, die während Anrufen klare, störungsfreie Audioqualität benötigen Kostenlos: 60 Minuten/Tag; Pro-Plan: 8 $/Benutzer/Monat; Business-Plan: 10 $/Benutzer/Monat; Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Tactiq – Live-Untertitel für Meetings – Sofortiges Hervorheben – Exportieren in Google Docs, Notion, Slack – KI-Zusammenfassungen mit einem Klick Remote-Teams, die eine schnelle und sichere Dokumentation ihrer Meetings benötigen Free-Plan (begrenzte Highlights und Exporte); Pro-Plan: 12 $/Benutzer/Monat; Team: 20 $/Benutzer/Monat

🎉 Fun Fact: Der Begriff „Meeting Minutes” hat nichts mit Zeit zu tun. Er stammt aus dem Lateinischen „minuta scriptura” und bedeutet „kleine Notizen”.

Die beste Alternative zu Supernormal

Hier ist das beste Tool, das wir Ihnen empfehlen, wenn Sie nach einer intelligenteren, zuverlässigeren Alternative zu Supernormal suchen, die auf die tatsächlichen Anforderungen Ihres Teams an die Zusammenarbeit zugeschnitten ist.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Zielen und die Zusammenarbeit im Team aus einer Hand)

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das nicht nur Meeting-Notizen erfasst, sondern diese auch direkt in den Workflow Ihres Teams einbindet, sollte ClickUp ganz oben auf Ihrer Liste stehen.

ClickUp wurde als All-in-One-App für die Arbeit entwickelt und kombiniert Echtzeit-Transkription von Meetings, KI-generierte Zusammenfassungen, Aufgabenverwaltung und Teamzusammenarbeit – so können Teams ohne den Wechsel zwischen mehreren Apps von der Unterhaltung zur Umsetzung übergehen.

🤖 Automatisieren Sie Notizen und Nachverfolgungen mit AI Notetaker

Mit dem ClickUp AI Notetaker können Sie automatisch Meeting-Details erfassen, Schlüsselpunkte hervorheben und während des Meetings umsetzbare Aufgaben erstellen, ohne einen Finger zu rühren.

ClickUp AI Notetaker

📄 Standardisieren Sie die Dokumentation von Meetings mit Vorlagen

Sind Sie es leid, unorganisierte, unproduktive Meetings zu halten? Mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle können Sie ganz einfach Meeting-Agenden strukturieren, Entscheidungen dokumentieren und Ergebnisse in Standups, Client-Anrufen und Projekt-Updates nachverfolgen.

Kostenlose Vorlage Vorlage für Meeting-Protokolle, um Tagesordnungen, Entscheidungen und Aktionspunkte an einem Ort festzuhalten

Was diese Vorlage leisten kann:

📝 Erfassen Sie Meeting-Agenden, Aktionselemente und Diskussionspunkte

✅ Weisen Sie Aufgaben direkt den Mitgliedern Ihres Teams mit Fälligkeitsdaten zu

📅 Alle Meeting-Notizen an einem Ort organisiert und zugänglich aufbewahren

🔄 Standardisieren Sie die Dokumentation von Meetings in Ihrem Team oder Ihrer Organisation

🔍 Überprüfen Sie schnell vergangene Meetings, um Fortschritte und Verantwortlichkeiten nachzuverfolgen

🧠 Gewinnen Sie mit ClickUp Brain tiefere Einblicke

Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, fungiert ClickUp Brain als Ihr intelligenter Meeting-Assistent. Es analysiert Diskussionen, schlägt nächste Schritte vor und verbindet Ergebnisse automatisch mit Aufgaben, Projekten und Zielen.

ClickUp AI für nahtlose Einblicke aus Meetings

🔗 Verbinden Sie Ihren gesamten Meeting-Workflow mit Integrationen

Und da ClickUp sich in Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Slack integrieren lässt, können Sie alles von Meetings bis hin zu Projekt-Updates in einem einzigen Workspace verwalten.

Für Teams, die eine intelligentere Möglichkeit zur Verwaltung von Meeting-Dokumentationen, Aufgabenverfolgung und Teamzusammenarbeit suchen, bietet ClickUp Flexibilität ohne das Chaos, das durch den Einsatz mehrerer Tools entsteht. Es gilt außerdem als eine der vielseitigsten Meeting-Management-Softwareplattformen für Teams jeder Größe.

Die besten Features von ClickUp

KI-Notizapp : Meetings automatisch aufzeichnen, transkribieren und zusammenfassen

ClickUp-Meetings : Verwalten Sie Ihren gesamten Meeting-Lebenszyklus, von der Planung der Tagesordnung über Notizen bis hin zu Nachbesprechungen nach dem Meeting mit : Verwalten Sie Ihren gesamten Meeting-Lebenszyklus, von der Planung der Tagesordnung über Notizen bis hin zu Nachbesprechungen nach dem Meeting mit ClickUp-Meetings

Vorlage für Meeting-Protokolle : Gebrauchsfertige Vorlagen zum Organisieren von Tagesordnungen, Dokumentieren von Entscheidungen und Freigeben strukturierter Meeting-Zusammenfassungen. Weitere : Gebrauchsfertige Vorlagen zum Organisieren von Tagesordnungen, Dokumentieren von Entscheidungen und Freigeben strukturierter Meeting-Zusammenfassungen. Weitere Vorlagen für Meeting-Notizen anzeigen

ClickUp Brain : Agiert als Ihr KI-Meeting-Assistent, indem es Unterhaltungen analysiert, Aktionspunkte vorschlägt und Ergebnisse direkt mit Aufgaben und Projekten verknüpft, um die Ausführung zu beschleunigen

Integrationen: Verbinden Sie sich mühelos mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack und mehr, um Ihre Meetings und Aktionselemente zu zentralisieren, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen

Einschränkungen von ClickUp

Der Umfang der Features kann für kleinere Teams beim ersten Setup überwältigend sein

Die Lernkurve kann bei der Konfiguration benutzerdefinierter Workflows steil sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent berichtete, wie ClickUp zu einer All-in-One-Arbeitslösung für sein Team geworden ist:

Eine flexible Komplettlösung für das Management von Projekten und Teams. Eines der neuesten Features ist die KI-Notizfunktion. Das hilft mir wirklich dabei, den Überblick über meine Meetings und das Gesagte zu behalten.

Eine flexible Komplettlösung für das Management von Projekten und Teams. Eines der neuesten Features ist die KI-Notizfunktion. Das hilft mir wirklich dabei, den Überblick über meine Meetings und das Gesagte zu behalten.

💡 Profi-Tipp: Transkripte sind ein Anfang, aber was die Arbeit wirklich voranbringt, sind Entscheidungen und Aktionselemente. Tools wie ClickUp gehen einen Schritt weiter und erfassen automatisch die wichtigen Erkenntnisse. 🗂️ Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlagen, um die Vorbereitung zu überspringen und direkt mit der Arbeit zu beginnen: Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen für eine fokussierte und produktive Synchronisierung Ihres Teams Vorlage für Einzelgespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten zur Optimierung von Check-ins und zur Nachverfolgung von Fortschritten im Laufe der Zeit

2. Fireflies. ai (Am besten geeignet für automatisierte Transkription und Analyse von Meetings)

via Quelle

Fireflies. ai macht die Transkription von Meetings so einfach wie das Klicken auf „Aufzeichnen“

Es wurde für vielbeschäftigte Teams entwickelt, um Anrufe automatisch aufzuzeichnen, zu transkribieren und zu organisieren, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Es unterstützt wichtige Plattformen wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Webex.

Fireflies. ai bietet Echtzeit-Transkriptionen, die Sie direkt im Dashboard durchsuchen, kommentieren und in Aktionselemente umwandeln können. Mit intelligenten KI-Zusammenfassungen und CRM-Integrationen lassen sich schnelle Entscheidungen treffen.

Die besten Features von Fireflies.ai

Automatisierte Transkription von Meetings : Zeichnet Meetings in Echtzeit auf allen gängigen Videokonferenzplattformen auf und transkribiert sie

Durchsuchbare Transkripte : Finden Sie schnell Schlüsselstellen, Sprecher und Aktionselemente in langen Meeting-Transkripten

Tools für die Zusammenarbeit : Fügen Sie Kommentare und Reaktionen hinzu und weisen Sie Aufgaben direkt an bestimmten Stellen des Transkripts zu

Intelligente Zusammenfassungen : KI-generierte Zusammenfassungen heben automatisch wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen und Folgeaufgaben aus Meetings hervor

CRM- und App-Integrationen: Synchronisierung mit Tools wie Salesforce, Slack, Zapier und Asana zur Optimierung von Workflows

Einschränkungen von Fireflies.ai

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Ungenauigkeiten bei der Transkription, insbesondere bei starken Akzenten oder schlechter Audioqualität

Free-Pläne und Pläne der unteren Preisklasse bieten nur begrenzten Speicher und Zugriff auf Features

Erweiterte Analysen und tiefere Einblicke sind nur in höheren Preisstufen verfügbar

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro-Plan: 10 $/Benutzer pro Monat

Business-Plan: 19 $/Benutzer pro Monat

Enterprise-Plan: 39 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies.ai?

Ein G2-Rezensent hat seine Erfahrungen mit Fireflies.ai wie folgt freigegeben:

Funktioniert hervorragend mit jeder Sprache, Audio lässt sich leicht extrahieren und Transkripte herunterladen. Die Soundbits sind auch super. Es gibt keine Pro-Analytics-Option und die KI-App-Pakete können sehr schnell teuer werden.

Funktioniert hervorragend mit jeder Sprache, Audio lässt sich leicht extrahieren und Transkripte herunterladen. Die Soundbits sind auch super. Es gibt keine Pro-Analytics-Option und die KI-App-Pakete können sehr schnell teuer werden.

💡 Profi-Tipp: Integrieren oder duplizieren? Tools, die sich in Ihren Workflow einbinden lassen (wie ClickUp, Slack oder Ihr CRM), sind immer besser als eigenständige Notiz-Tools.

3. Otter. ai (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkription und Live-Zusammenarbeit)

via Quelle

Otter. ai ist eines der beliebtesten Tools für Echtzeit-Transkription und Zusammenarbeit in Meetings. Es zeichnet nicht nur Meetings auf, sondern transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit, sodass die Teilnehmer das Transkript während des Gesprächs lesen, verfolgen und sogar bearbeiten können.

Mit Otter Assistant können Sie Meeting-Protokolle automatisch und ohne manuelles Setup erstellen. Das Tool nimmt automatisch an Meetings in Zoom, Microsoft Teams und Google Meet teil, um Diskussionen aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen.

Die KI-generierten Zusammenfassungen von Otter fassen lange Diskussionen zu übersichtlichen Updates zusammen, sodass Teams Unterhaltungen schnell überprüfen, freigeben und darauf reagieren können. Ganz gleich, ob Sie Webinare, Client-Anrufe oder interne Standups verwalten – mit Otter gehen keine wichtigen Details verloren und keine Aktionspunkte werden vergessen.

Wenn Sie weitere Transkriptionsoptionen suchen, finden Sie hier eine detaillierte Liste einiger der besten KI-Transkriptionstools, mit denen Sie Meetings effizienter erfassen können.

Die besten Features von Otter.ai

Live-Transkription : Verfolgen Sie Unterhaltungen in Echtzeit, während Otter jedes Wort sofort transkribiert

Meeting-Zusammenfassungen : Überprüfen Sie nach jedem Meeting schnell die wichtigsten Erkenntnisse, Aktionselemente und Highlights

Gemeinsame Bearbeitung : Team-Mitglieder können direkt im Transkript Textstellen markieren, kommentieren und Notizen hinzufügen

Otter Assistant : Nimmt automatisch an geplanten Meetings teil, um diese aufzuzeichnen und Notizen zu machen, ohne dass ein manuelles Setup erforderlich ist. Sehen Sie sich diese : Nimmt automatisch an geplanten Meetings teil, um diese aufzuzeichnen und Notizen zu machen, ohne dass ein manuelles Setup erforderlich ist. Sehen Sie sich diese besten Terminplanungs-Apps an, mit denen Sie Termine und Meetings effizienter verwalten können.

Plattformübergreifende Synchronisierung: Greifen Sie über Desktop, mobile Apps und Browser-Erweiterungen auf Ihre Meeting-Transkripte zu

Einschränkungen von Otter.ai

Gelegentliche Ungenauigkeiten bei der Transkription aufgrund von Fachjargon oder starken Akzenten

Im Vergleich zu einigen neueren KI-Tools nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Vorlagen

Preise für Otter.ai

Basisplan: Kostenlos

Pro-Plan: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise (bitte wenden Sie sich an den Vertrieb)

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

Das sagt ein G2-Rezensent über Otter.ai:

Das nahtloseste Transkriptionstool. Mit Otter können Sie die Transkripte je nach Ihren Anforderungen in verschiedenen Formaten exportieren. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Die Genauigkeit der Transkripte kann jedoch je nach Akzent des Sprechers variieren.

Das nahtloseste Transkriptionstool. Mit Otter können Sie die Transkripte je nach Ihren Anforderungen in verschiedenen Formaten exportieren. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Die Genauigkeit der Transkripte kann jedoch je nach Akzent des Sprechers variieren.

🧐 Wussten Sie schon? Einige Tools transkribieren und fassen Meetings mittlerweile in über 40 Sprachen zusammen. Mehrsprachige Teams können sich freuen – Tools wie Sembly haben alles im Griff!

4. Sembly (Am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen und Einblicke)

via Quelle

Sembly ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der Diskussionen erfasst, Aktionselemente hervorhebt und aufschlussreiche, intelligente Zusammenfassungen erstellt.

Sembly ist kompatibel mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Webex, transkribiert Meetings, erkennt nächste Schritte und analysiert sogar die Stimmung, um Teams dabei zu helfen, schnellere Entscheidungen zu treffen. Mit Features wie KI-Chat für mehrere Meetings, Erkennung von Aktionspunkten und KI-generierten Projektartefakten verwandelt Sembly Unterhaltungen in durchsuchbare, strukturierte Ergebnisse.

Um die Produktivität Ihrer Meetings weiter zu steigern, sehen Sie sich diese Vorlagen für Einzelgespräche an, mit denen Sie Ihre Diskussionen strukturieren und umsetzbare Ergebnisse erzielen können.

Die besten Features von Sembly

Intelligente Zusammenfassungen : KI-generierte Zusammenfassungen, die Aufgaben, Entscheidungen und Risiken hervorheben

Erkennung von Aktionselementen : Verwandeln Sie Meeting-Diskussionen automatisch in umsetzbare Aufgaben

Stimmungsanalyse und KI-Erkenntnisse : Analysieren Sie den Ton und die Trends in Meetings, um die Dynamik im Team aufzudecken

Sprecheridentifizierung : Genaue Beschreibung, wer was gesagt hat, für eine einfache Überprüfung

KI-Chat für mehrere Meetings : Chatten Sie mit Sembly, um Erkenntnisse aus einem oder mehreren Meetings zu gewinnen

KI-Artefakte : Erstellen Sie automatisch Dokumente wie Projektpläne und Vorschläge aus Meetings

Plattformübergreifende Integration : Synchronisierung mit Zoom, Teams, Webex, Slack, CRMs und mehr

Mehrsprachiger Support: Transkribieren und fassen Sie Meetings in 48 Sprachen zusammen

Einschränkungen von Sembly

Die Sentimentanalyse kann in sehr kurzen Meetings verallgemeinert wirken

Die Optionen zur manuellen Bearbeitung von Zusammenfassungen sind im Vergleich zu anpassungsfähigeren Tools begrenzt.

Der Free-Plan begrenzt die Transkriptionsstunden und den Zugriff auf einige KI-Features

Preise für Sembly

Persönlicher Plan: Kostenlos

Profi-Plan: 10 $/Benutzer/Monat

Team-Plan: 20 $/Benutzer/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly

G2: 4,56/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sembly?

Das sagt ein G2-Rezensent über Sembly:

Ein großartiges Tool, das Notizen und Aufgaben aus Meetings erfasst und in einem anpassbaren Format präsentiert.

Ein großartiges Tool, das Notizen und Aufgaben aus Meetings erfasst und in einem anpassbaren Format präsentiert.

💡 Profi-Tipp: Sie haben ein Meeting verpasst? Nutzen Sie KI-Tools, die für Sie teilnehmen, die Diskussion aufzeichnen und die wichtigsten Punkte zusammenfassen – ganz ohne FOMO.

5. Fathom (Am besten geeignet für mühelose Zusammenfassungen von Zoom-Meetings)

via Quelle

Fathom wurde für Teams entwickelt, die Stunden damit verbringen, Zoom-Aufzeichnungen erneut anzusehen, nur um die wichtigsten Punkte herauszufiltern.

Anstatt ganze Transkripte durchzugehen, markiert Fathom automatisch wichtige Momente, erkennt Aktionspunkte und erstellt prägnante Zusammenfassungen – so können Sie direkt zu den wichtigen Punkten springen. Wenn Sie nach anderen KI-gesteuerten Lösungen suchen, um die Produktivität Ihrer Meetings zu steigern, sehen Sie sich diese umfassende Liste von KI-Tools für Meetings an, mit denen Sie Ihre Workflows optimieren können.

Die Echtzeit-Transkription und die Hervorhebung per Klick machen manuelle Notizen überflüssig, sodass Sie sich voll und ganz auf Kundengespräche, Team-Standups und Webinare konzentrieren können, ohne Follow-ups zu verpassen. Features wie diese sind unverzichtbar, wenn Sie produktivere Meetings führen möchten, ohne Stunden mit manuellen Notizen oder der Nachbereitung von Gesprächen zu verbringen.

Entdecken Sie die besten Features

Sofortige Meeting-Zusammenfassungen : Erhalten Sie umsetzbare Zusammenfassungen und nächste Schritte Sekunden nach Ende des Meetings

Echtzeit-Hervorhebung : Markieren Sie wichtige Momente während Live-Anrufen

CRM-Integrationen : Notizen direkt in Salesforce, HubSpot, Close CRM und mehr übertragen Clips aus Meetings freigeben : Teilen Sie wichtige Momente aus Videos, anstatt vollständige Transkripte zu versenden

Ask Fathom (KI-Assistent) : Chatten Sie mit Ihren Aufzeichnungen, um Erkenntnisse zu gewinnen, Folge-E-Mails zu erstellen und Aktionselemente zu generieren

Multi-Plattform-Support : Funktioniert mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Sprachunterstützung: Transkribieren Sie Meetings in über 28 Sprachen und übersetzen Sie Zusammenfassungen

Einschränkungen verstehen

Die native Erfahrung ist bei Zoom am stärksten; Teams und Meet werden erst seit kurzem unterstützt und werden noch verbessert

Einige erweiterte CRM-Features sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Fathom-Preise

Free-Plan: 0 $ (voller Zugriff für einzelne Benutzer)

Premium-Plan: 19 $/Benutzer pro Monat

Teams-Plan: 29 $/Benutzer pro Monat

Team Pro-Plan: 39 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von Fathom

G2: 5/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Ein G2-Rezensent beschreibt seine Erfahrungen mit Fathom wie folgt:

Brillante Zusammenfassungen von Meetings mit allen zu ergreifenden Maßnahmen. Das ist besser als Notizen von Menschen. Das spart mir Zeit und Aufwand.

Brillante Zusammenfassungen von Meetings mit zu ergreifenden Maßnahmen. Das ist besser als Notizen von Menschen. Das spart mir Zeit und Aufwand.

🎉 Fun Fact: Einige der größten Ideen der Welt entstanden in Meetings, wie beispielsweise Pixars Toy Story Pitch. Wetten, dass jemand Notizen gemacht hat?

6. Avoma (Am besten geeignet für Vertriebs- und kundenorientierte Meeting-Intelligence)

via Quelle

Avoma hilft Vertriebs- und Kundenerfolgsteams dabei, Unterhaltungen in Verkaufschancen zu verwandeln. Es erfasst automatisch Schlüsselmomente wie Schwachstellen, Einwände, Erwähnungen von Wettbewerbern und nächste Schritte und versorgt Teams mit umfassenden, umsetzbaren Erkenntnissen, ohne dass stundenlange manuelle Notizen überprüft werden müssen.

Durch die Synchronisierung von KI-gestützten Meeting-Zusammenfassungen und CRM-Updates direkt mit Salesforce, HubSpot und Pipedrive sorgt Avoma dafür, dass jede Unterhaltung Ihre Pipeline voranbringt.

Die besten Features von Avoma

Unterhaltungsintelligenz : Identifiziert automatisch wichtige Teile von Vertriebs- und Kundendienstgesprächen wie Einwände, Kundenbedürfnisse und Kaufsignale

Intelligente Zusammenfassungen : Organisieren Sie Meeting-Notizen in durchsuchbaren Abschnitten für eine schnellere Analyse von Geschäften

Live-Lesezeichen : Markieren Sie wichtige Punkte während Live-Anrufen, um sie später hervorzuheben

CRM-Integrationen : Synchronisierung von Zusammenfassungen, Feldern und Aktionselementen in Salesforce, HubSpot, Pipedrive und mehr

Coaching-Erkenntnisse : Erkennen Sie Trends in Unterhaltungen und Coaching-Momente, um die Effektivität Ihres Teams zu verbessern

Ask Avoma (KI-Copilot): Chatten Sie mit Ihren Meetings, um Antworten zu erhalten oder sofort Follow-ups zu erstellen

Einschränkungen von Avoma

Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf externen Meetings. Weniger geeignet für interne Meetings

Umfassende KI-Coaching- und Analyse-Features erfordern höherwertige Pläne

Eine gewisse Einarbeitungszeit bei der Anpassung von Vorlagen und Playbooks

Preise für Avoma

Kostenlose Testversion verfügbar

Plan für KI-Meeting-Assistenten: 29 $/Benutzer pro Monat

Plan für Unterhaltungsintelligenz: 69 $/Benutzer pro Monat

Revenue Intelligence-Plan: 99 $/Benutzer pro Monat

Avoma hat eine flexible Preisstruktur. Sie können auch Pläne kombinieren, ohne alle Benutzer auf einen Premium-Plan upgraden zu müssen.

Bewertungen und Rezensionen von Avoma

G2: 4,6/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Avoma?

Ein G2-Rezensent gibt seine Erfahrungen mit Avoma wie folgt frei:

Der einfachste Weg, stundenlange aufgezeichnete Anrufe durchzugehen. Die Übersetzung und die Verbindung mit CRM ermöglichen die Synchronisierung mit dem jeweiligen Geschäft und viele weitere Features, sodass wir es immer häufiger nutzen.

Der einfachste Weg, stundenlange aufgezeichnete Anrufe durchzugehen. Die Übersetzung und ihre Verbindung mit CRM ermöglichen die Synchronisierung mit dem jeweiligen Geschäft und viele andere Features, sodass wir sie immer häufiger nutzen.

🧐 Wussten Sie schon? Stille Meetings (bei denen alle schreiben, bevor sie sprechen) sind bei Amazon ein Produktivitäts-Hack – und sie beginnen mit einem 6-seitigen Memo.

7. Krisp (Am besten für KI-Rauschunterdrückung bei Anrufen)

via Quelle

Wenn schlechte Audioqualität wichtige Unterhaltungen beeinträchtigt, kommt Krisp ins Spiel. Es nutzt KI, um Hintergrundgeräusche, störende Stimmen und Echos in Echtzeit zu entfernen, sodass Ihre Meetings, Client-Anrufe und Interviews auch von zu Hause oder aus dem Büro aus kristallklar klingen.

Im Gegensatz zu typischen Tools zum Notieren fungiert Krisp als intelligenter Audiofilter, mit dem Sie professionell klingen, ohne teure Mikrofone kaufen oder schalldichte Räume einrichten zu müssen.

Gute Audioqualität ist nur ein Teil einer großartigen Online-Erfahrung. Die Einhaltung der richtigen Etikette für virtuelle Meetings sorgt dafür, dass Ihre Kommunikation während jedes Anrufs klar, respektvoll und professionell bleibt.

Die besten Features von Krisp

KI-Rauschunterdrückung : Eliminieren Sie Hintergrundgeräusche, Stimmen und Echos aus Ihren Audioaufnahmen und denen anderer Teilnehmer

Störgeräusche unterdrücken : Blenden Sie störende Unterhaltungen in Ihrer Umgebung aus

Echounterdrückung : Bereinigen Sie Mikrofonrückkopplungen und Sprecher-Echos

Anrufaufzeichnung : Nehmen Sie Meetings in kristallklarer Audioqualität auf

Akzentkonvertierung : Passen Sie Sprachakzente während Live-Meetings an und machen Sie sie deutlicher

Universelle Kompatibilität: Verwendbar mit Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord und mehr

Einschränkungen von Krisp

Der Schwerpunkt liegt auf der Audioqualität. Das Tool ist nicht für die umfassende Dokumentation von Meetings oder für erweiterte Zusammenarbeit konzipiert

Der Free-Plan begrenzt die Nutzung auf 60 Minuten/Tag für die Geräuschunterdrückung

Die Leistung kann je nach CPU-Leistung des Geräts leicht variieren

Preise von Krisp

Free-Plan

Pro-Plan: 8 $/Benutzer pro Monat

Business-Plan: 10 $/Benutzer pro Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise (wenden Sie sich an den Vertrieb)

Bewertungen und Rezensionen von Krisp

G2: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Krisp?

Das sagt ein G2-Rezensent über Krisp:

Nicht nur ein Meeting-Assistent, sondern auch eine erstaunliche Software zur Geräuschreduzierung, die für Remote-Arbeit unverzichtbar ist.

Nicht nur ein Meeting-Assistent, sondern auch eine erstaunliche Software zur Geräuschreduzierung, die für Remote-Arbeit unverzichtbar ist.

Denken Sie daran: Manche Menschen schreiben Notizen, um sich etwas zu merken. Andere schreiben Notizen, damit sie sich etwas nicht merken müssen. Beides ist legitim.

8. Tactiq (Am besten geeignet für sofortige Meeting-Notizen über die Chrome-Erweiterung)

via Quelle

Wenn Sie es leid sind, während aufeinanderfolgender Meetings nach Notizen zu suchen, bietet Tactiq eine erfrischend einfache Lösung. Als leichtgewichtige Chrome-Erweiterung installiert, erfasst es Live-Untertitel aus Google Meet, Zoom und Microsoft Teams. Sie können Schlüsselpunkte hervorheben und Transkripte exportieren, ohne den Flow zu unterbrechen.

Keine Bots, keine aufdringlichen Aufzeichnungen – nur sofortige, sichere Meeting-Dokumentation direkt in Ihrem Browser. Tactiq ist perfekt für Remote-Teams, Projektmanager und Pädagogen, die schnelle, genaue Meeting-Notizen ohne kompliziertes Setup wünschen.

Die besten Features von Tactiq

Live-Untertitel für Meetings : Erhalten Sie während Meetings in Echtzeit sprecherspezifische Transkripte

Sofortiges Hervorheben : Markieren Sie Aktionselemente und Schlüsselmomente, ohne die Unterhaltung zu verpassen

Transkript-Export : Speichern Sie Transkripte in Google Docs, Notion, Slack und mehr

KI-Zusammenfassungen mit einem Klick : Fassen Sie Meetings zusammen, entwerfen Sie Follow-up-E-Mails oder erstellen Sie sofort Jira-Tickets

Transkription mit Datenschutz: Keine Bots, die Ihre Meetings aufzeichnen – alles geschieht sicher in Ihrem Browser

Einschränkungen von Tactiq

Nur als Erweiterung für Chrome (oder Chromium-basierte Browser) verfügbar

Zusammenfassungen und KI-Aktionen sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Noch keine native mobile oder eigenständige Desktop-App verfügbar

Preise von Tactiq

Free-Plan

Pro-Plan: 12 $ pro Benutzer und Monat

Team-Plan: 20 $/Benutzer pro Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Tactiq

G2: 4,5/5 (über 10 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tactiq?

Das sagt ein G2-Rezensent über Tactiq:

Unbegrenzte Dokumentation von Meetings. Tactiq verfügt über eine unglaubliche und dennoch einfache Funktion, die KI speichert und nutzt, um Meetings aus vielen verschiedenen Online-Meeting-Plattformen wie Google, Microsoft und Zoom zusammenzufassen.

Unbegrenzte Dokumentation von Meetings. Tactiq verfügt über eine unglaubliche und dennoch einfache Funktion, die KI speichert und nutzt, um Meetings aus vielen verschiedenen Online-Meeting-Plattformen wie Google, Microsoft und Zoom zusammenzufassen.

💡 Profi-Tipp: Überspringen Sie das Taggen von Aufgaben nicht. Wenn Ihre KI-Notizen in einen Aufgabenmanager integriert sind, sorgt das Taggen von Teammitgliedern während oder nach Meetings dafür, dass die zu erledigenden Elemente weiterbearbeitet werden.

9. Spinach AI (Am besten für die Automatisierung von Standup-Meetings in agilen Teams)

via Quelle

Agile Meetings sollen schnell und fokussiert sein, aber ohne den richtigen Support kann es schwierig sein, sie zu organisieren.

Spinach AI von Hypercontext fungiert wie ein zusätzliches agiles Teammitglied, das automatisch an Ihren Standups, Sprint-Reviews und Retrospektiven teilnimmt, um Hindernisse, Entscheidungen und nächste Schritte zu erfassen. Es erstellt Jira-Tickets, fasst Diskussionen zusammen und sendet Updates direkt an Slack oder Ihre E-Mail, sodass Ihr Team ohne mühsames manuelles Notieren auf dem Laufenden bleibt.

Mit Spinach AI können agile Teams schneller arbeiten und besser dokumentieren, ohne zusätzliche Tools in ihren Workflow integrieren zu müssen. Wenn Ihr Team mit zu vielen aufeinanderfolgenden Meetings zu kämpfen hat, finden Sie hier einen Leitfaden, wie Sie Meeting-Überlastung vermeiden und gleichzeitig produktiv bleiben können.

Die besten Features von Spinach AI

Automatisierte Standup-Zusammenfassungen : Heben Sie nach jedem Meeting Hindernisse, Entscheidungen und nächste Schritte hervor

Notizen zur Sprint-Retrospektive : Halten Sie Feedback und gewonnene Erkenntnisse fest, um die Planung von Sprints zu vereinfachen

Erstellung von Tickets : Erstellen Sie sofort Jira-Tickets auf der Grundlage der besprochenen Aktionspunkte

Synchronisierung mit Slack und E-Mail : Geben Sie die Ergebnisse von Meetings für das Team frei, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen

Minimales Setup: Fügen Sie Spinach einfach zu Ihrer Kalendereinladung hinzu – keine aufwendige Einrichtung erforderlich

Einschränkungen von Spinach AI

Konzentriert sich hauptsächlich auf agile Prozesse. Möglicherweise nicht für nicht-technische oder breitere Business-Teams geeignet

Funktioniert am besten in Verbindung mit Slack, Jira oder anderen Projektmanagement-Tools

Eingeschränkte Funktionalität außerhalb der Kernfunktionen Standups, Sprint-Planung und Retros

Preise für Spinach AI

Starter-Plan

Pro-Plan: 2,90 $/Meeting-Stunde

Business-Plan: 29 $/Benutzer pro Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Spinach AI

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (10+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Spinach AI?

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu Spinach AI:

Spinach AI ist sehr einfach zu bedienen und für beide Seiten einer 1:1-Interaktion ansprechend. Ich verwende es für alle 1:1-Gespräche. Die mobile App ist webbasiert und manchmal etwas fehlerhaft.

Spinach AI ist sehr einfach zu bedienen und für beide Seiten einer 1:1-Interaktion interessant. Ich verwende es für alle 1:1-Gespräche. Die mobile App ist webbasiert und manchmal etwas fehlerhaft.

🧐 Wussten Sie schon? 🎉 Das längste Meeting, das jemals aufgezeichnet wurde, dauerte über 120 Stunden. Es war Teil eines Guinness-Weltrekordversuchs – keine echte Strategiesitzung (zum Glück). Selbst das beste Tool für Zusammenfassungen hätte damit seine Schwierigkeiten gehabt.

10. Rewatch (Am besten geeignet für durchsuchbare Video-Meeting-Archive)

via Quelle

Jede wichtige Unterhaltung enthält wertvolle Erkenntnisse, aber diese später wiederzufinden, ist oft eine Herausforderung.

Rewatch löst dieses Problem, indem es Ihre aufgezeichneten Meetings in eine private, durchsuchbare Videobibliothek umwandelt, in der Wissen gespeichert, organisiert und leicht zugänglich ist.

Anstatt Entscheidungen und wichtige Diskussionen in verstreuten Cloud-Ordnern zu verlieren oder in Posteingängen zu vergessen, können Teams Transkripte durchsuchen, Kommentare hinzufügen und direkt an Video-Inhalten zusammenarbeiten.

Rewatch hilft wachsenden Teams dabei, das kollektive Gedächtnis zu erfassen, die Einarbeitung zu beschleunigen und sich wiederholende Unterhaltungen zwischen Projekten zu reduzieren. In einer Welt, in der asynchrones Arbeiten die Zusammenarbeit neu gestaltet, erleichtern Tools wie Rewatch es Teams, auf dem gleichen Stand zu bleiben, ohne an Live-Meetings gebunden zu sein.

Die besten Features noch einmal ansehen

Zentralisierter Video-Hub : Speichern, organisieren und verwalten Sie alle Meeting-Aufzeichnungen an einem sicheren Speicherort

Durchsuchbare Transkripte : Finden Sie Diskussionen, Entscheidungen und Schlüsselwörter ganz einfach in Ihrem gesamten Videoarchiv

Teamzusammenarbeit : Fügen Sie Kommentare, Reaktionen und Markierungen zu Video-Zeitleisten hinzu, um die Zusammenarbeit asynchron im Flow zu halten. Sobald Ihre Notizen erfasst sind, sorgt das Wissen, : Fügen Sie Kommentare, Reaktionen und Markierungen zu Video-Zeitleisten hinzu, um die Zusammenarbeit asynchron im Flow zu halten. Sobald Ihre Notizen erfasst sind, sorgt das Wissen, wie man Notizen effektiv freigibt , dafür, dass Ihr Team bei den nächsten Schritten auf dem gleichen Stand bleibt.

Private Kanäle und Zugriffskontrolle: Legen Sie Berechtigungen für die Anzeige und Zusammenarbeit fest, um sensible Inhalte zu schützen

Einschränkungen beim erneuten Ansehen

Der Schwerpunkt liegt auf aufgezeichneten Meetings – es werden keine Echtzeit-Transkription oder Live-Notiz-Features angeboten

Erfordert eine aktive Verwaltung des Speichers für Videos, um Unordnung zu vermeiden

Preise für erneutes Ansehen

Free

Team-Plan: 19 $/Benutzer pro Monat

Benutzerdefinierte Preise (Vertrieb kontaktieren)

Bewertungen und Rezensionen erneut ansehen

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rewatch?

Das sagt ein G2-Rezensent über Rewatch:

Es ist ein hervorragendes Tool, um unseren Mitarbeitern Informationen anzuzeigen. Mir gefällt, dass es Tools für die interne Kommunikation bietet. Die Vorlagen bieten einen großen Bereich an Möglichkeiten, sodass wir effizient kommunizieren können.

Es ist ein hervorragendes Tool, um unseren Mitarbeitern Informationen anzuzeigen. Mir gefällt, dass es Tools für die interne Kommunikation bietet. Die Vorlagen bieten einen großen Bereich an Möglichkeiten, sodass wir effizient kommunizieren können.

🎉 Fun Fact: Shonda Rhimes hat einmal eine ganze Staffel von Grey’s Anatomy in mehreren Meetings mit mehreren Autoren storyboarded – mit Haftnotizen und Filzstiften. Stellen Sie sich vor, sie hätte Echtzeit-Zusammenfassungen gehabt.

11. MeetGeek (Am besten geeignet für automatisierte Meeting-Aufzeichnungen und umsetzbare Erkenntnisse)

via Quelle

Wenn das Wissen Ihres Teams in stundenlangen Meetings steckt, wird es schwierig, Maßnahmen zu ergreifen. MeetGeek hilft Ihnen dabei, indem es jedes Meeting automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst und gleichzeitig Aktionspunkte und intelligente Erkenntnisse generiert.

Für Teams, die einen strukturierteren Follow-up-Prozess bevorzugen, können Vorlagen für Meeting-Zusammenfassungen eine hervorragende Ergänzung zu den KI-generierten Zusammenfassungen von MeetGeek sein. MeetGeek geht über einfache Notizen hinaus und bietet Gesprächszeitanalysen, Stimmungserkennung und sogar CRM-Integrationen, um Unterhaltungen in echte Ergebnisse umzuwandeln.

Egal, ob Sie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet oder Webex verwenden, MeetGeek fügt sich nahtlos in Ihr Setup ein und hilft Teams, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand organisiert und produktiv zu bleiben.

Die besten Features von MeetGeek

​​ Automatische Aufzeichnung und Transkription : Meetings werden automatisch aufgezeichnet und transkribiert, sodass Sie keine wichtigen Punkte verpassen

Intelligente Zusammenfassungen und Einblicke : Fasst Entscheidungen und Aktionselemente zusammen und erkennt Diskussionsthemen für eine einfachere Nachverfolgung

Umsetzbare Analysen : Bietet Gesprächszeitanalysen, Stimmungstrends und Engagement-Werte, um zukünftige Meetings zu verbessern

Integration der Aufgabenverwaltung: Leiten Sie Folgeaufgaben an Plattformen wie HubSpot, Salesforce, Notion und ClickUp weiter. Sie können auch diese Liste mit Plattformübergreifender Support: Funktioniert mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Webex ohne manuelles Setup : Leiten Sie Folgeaufgaben an Plattformen wie HubSpot, Salesforce, Notion und ClickUp weiter. Sie können auch diese Liste mit Aufgabenverwaltungssoftware durchsuchen, um Ihre Aufgaben besser zu erledigen.: Funktioniert mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und Webex ohne manuelles Setup

Einschränkungen von MeetGeek

Einige Benutzer erwähnen den Bedarf an einer tiefergehenden benutzerdefinierten Anpassung der KI-generierten Zusammenfassungen

Die beste Erfahrung erzielen Sie, wenn Sie MeetGeek mit externen CRMs oder Projektmanagement-Tools verbinden

Preise für MeetGeeki

Starter-Plan: Kostenlos

Pro-Plan: 19 $/Benutzer pro Monat

Business-Plan: 39 $/Benutzer pro Monat

Enterprise-Plan: 59 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von MeetGeek

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (5+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MeetGeek?

Das sagt ein G2-Rezensent dazu:

Mit MeetGeek verpassen Sie nichts mehr in Ihren Meetings! Ich finde es toll, dass ich keine Notizen mehr machen muss. Es ist sooo gut! Damit bleibt man organisiert und immer einen Schritt voraus!

Mit MeetGeek verpassen Sie nichts mehr in Ihren Meetings! Ich finde es toll, dass ich keine Notizen mehr machen muss. Es ist sooo gut! Damit bleibt man organisiert und immer einen Schritt voraus!

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ihren KI-Meeting-Assistenten auf dem Laufenden. Laden Sie ihn zu jedem Anruf ein – auch zu informellen Gesprächen. Eine beiläufige Bemerkung könnte Ihre nächste große Idee sein.

Die richtige Supernormal-Alternative für Ihr Team finden

Die Wahl des richtigen Tools für Meetings hängt davon ab, was Ihr Team am meisten benötigt. 🤝

Wenn Ihre Priorität auf einer All-in-One-Projektzusammenarbeit liegt, könnte ein Tool wie ClickUp am besten zu Ihnen passen. Wenn Sie sofortige Transkripte und einfache Notizen benötigen, können Tools wie Tactiq oder Otter. ai Ihren Workflow vereinfachen. Und wenn Sie tiefere Einblicke in Meetings und automatische Aufgabenverfolgung wünschen, sind Optionen wie MeetGeek oder Avoma hervorzuheben.

Jede Supernormal-Alternative bietet einen anderen Vorteil – sei es intelligentere Meeting-Dokumentation, Zusammenarbeit in Echtzeit, bessere Sicherheit oder engere Integrationen mit Tools wie Microsoft Teams und Zoom.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den Workflow Ihres Teams mit den wichtigsten Features abzugleichen, und Sie werden eine Lösung finden, die nicht nur Ihre Meetings erfasst, sondern Ihnen auch hilft, Ihre Arbeit schneller voranzubringen.

Beginnen Sie mit Demos und kostenlosen Testversionen flexibler Plattformen wie ClickUp.

Erhalten Sie die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und die richtige Lösung für Ihr Team zu finden.