die 8 besten Devin AI-Alternativen für KI-gestütztes Codieren im Jahr 2025

🤖 Devin AI hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: der weltweit erste vollständig autonome Softwareentwickler zu werden.

Es ist eine kühne Vision – und obwohl sie vielversprechend ist, haben viele Entwickler festgestellt, dass sie für komplexe, reale Workflows noch nicht ganz ausgereift ist.

Von eingeschränkter Kontextverarbeitung bis hin zu Lücken in der Integration und Skalierbarkeit – Devin fügt manchmal mehr Schritte hinzu, als es entfernt. Und wenn Sie nach Alternativen suchen, wirken die meisten Listen veraltet, irrelevant und auf Hype statt auf praktische Nutzen ausgerichtet.

Aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt – um echte Alternativen zu Devin AI aufzuzeigen, die KI-gesteuerte Softwareentwicklung und moderne Entwicklerteams tatsächlich unterstützen, unabhängig davon, ob Sie eine schnellere Codegenerierung, eine bessere Aufgabenausführung oder eine engere Integration in Ihren Stack benötigen.

Warum sollten Sie sich für Devin AI-Alternativen entscheiden?

Devin ist ein autonomer KI-Softwareentwickler, der von Cognition AI entwickelt wurde, einem Start-up-Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das 2023 von den Programmierwettbewerbs-Champions Scott Wu, Steven Hao und Walden Yan gegründet wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Coding-Assistenten ist Devin so konzipiert, dass er selbstständig Code plant, schreibt, debuggt und bereitstellt und somit effektiv als vollwertiger Softwareentwickler fungiert.

Wenn Sie bereits Erfahrung mit Devin AI haben, kommen Ihnen einige davon vielleicht bekannt vor 👇

Nicht geeignet für komplexe oder visuelle Aufgaben: Bewältigt grundlegende Codierungsaufgaben, hat jedoch Schwierigkeiten mit der Konvertierung von Figma-Designs, der Verwaltung von Apps mit mehreren Modulen und der Verarbeitung mehrschichtiger Logik, sodass häufig manuelle Korrekturen erforderlich sind

Schlechtes Verständnis des Kontexts: Verpasst den Gesamtzusammenhang bei nuancierten Client-Anforderungen oder Designabsichten, was zu unvollständigen oder irrelevanten Ergebnissen führt

Mangelnde Kreativität bei der Lösung komplexer Probleme: Führt repetitive Codierungsaufgaben gut aus, schlägt jedoch keine innovativen UX-Ideen oder kreativen Lösungen vor

Nicht für die Zusammenarbeit im Team geeignet: Ignoriert PR-Reviews, Feedback-Schleifen und Teamkommentare, wodurch es für kollaborative Codierungsumgebungen unwirksam ist

Versagt bei der vollständigen App-Entwicklung: Generiert APIs, bricht jedoch während der Frontend-Integration oder der Heroku-Bereitstellung ab und erfordert oft umfangreiche Bereinigungen

Datenschutz und Sicherheit: Erfordert Zugriff auf vollständige Repos und Datensätze, was aufgrund begrenzter Datenschutzkontrollen und Black-Box-KI-Verhalten für Teams, die sensible Benutzerdaten verwalten, ein rotes Tuch ist

Leistungsabfall bei intensiver Nutzung: Nach Überschreiten von 10–150 Recheneinheiten (ACUs) kommt es zu einer deutlichen Verlangsamung, die sich auf die allgemeine Reaktionsfähigkeit auswirkt

Schwächen in Machine-Learning-Workflows: Probleme mit ML-Frameworks wie TensorFlow und häufige Fehler bei der Bereitstellung von Modellen

👀 Wussten Sie schon? Debugging-Tools für Unternehmen verwenden statistische Fehlerlokalisierung, um Fehler schneller zu erkennen, indem sie analysieren, welche Codezeilen am stärksten mit Fehlern korrelieren. Devin hat dies noch nicht implementiert, sodass das Debugging oft länger dauert.

Die besten Devin AI-Alternativen auf einen Blick

Möchten Sie einen schnellen Überblick? Vergleichen Sie diese überzeugenden Alternativen zu Devin AI und finden Sie heraus, was für Sie am besten funktioniert.

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp – KI-gestützte Dokumentation und Spezifikationen – Autopilot-Agenten für die Automatisierung von Aufgaben – DevOps-Integrationen mit Git-Tools Produktteams und Entwicklungsmanager, die eine zentralisierte Nachverfolgung von Projekten und KI-gestützte Dokumentation benötigen Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Replit Code Repair – Fehlerbehebung in Echtzeit – Vorschläge zur Code-Optimierung – Nahtlose IDE- und GitHub-Integration Einzelentwickler und Lernende, die eine schnelle Fehlerbehebung in einer kollaborativen Cloud-IDE suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Devika AI – Autonome Code-Generierung – Webbasierte Recherche zur Problemlösung – Unterstützung für die Entwicklung in mehreren Sprachen Open-Source-Entwickler und Ingenieure, die die volle Kontrolle über agentenbasierte KI-Softwareentwicklung wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat SWE Agent – Konvertiert GitHub-Probleme in Code-Korrekturen – Feedback-Schleife zwischen Agent und Computer – Erstellt verifizierte Pull Requests Backend-Entwickler, die sich mit GitHub-Problemen und der automatisierten PR-Generierung befassen Kostenlos für Selbsthosting; keine festen Preise (API- und Infrastrukturkosten fallen an) Cody – Fragen und Antworten in natürlicher Sprache über die gesamte Codebasis hinweg – KI-gestützte Autovervollständigung und Refactoring – Support für mehrere LLMs Große Engineering-Teams, die ein tiefgreifendes Verständnis der Codebasis und einen KI-Code-Assistenten der Enterprise-Klasse benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat MetaGPT – Zusammenarbeit mit rollenbasierten Aufgaben – Strukturierte Generierung von Software-Artefakten – Open-Source-Multi-Agenten-Framework Produktmanager und Tech-Architekten, die KI-generierte Software-Spezifikationen und Systemdesigns suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Amazon CodeWhisperer – Kontextbezogene Code-Vorschläge – Intelligente AWS API-Verarbeitung – Integrierte Sicherheit und Compliance-Prüfung AWS-Entwickler und Teams in Unternehmen, die nach sicherer, KI-gestützter Codierung in IDEs suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Cursor – Mehrzeilige Autovervollständigung – Kontextbezogener KI-Chat im Editor – Agent-Modus und Notizbücher für strukturierte Code-Generierung Entwickler, die einen interaktiven KI-Paarprogrammierer in einem Editor im VS Code-Stil wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat

Die besten Alternativen zu Devin AI

Vergleichen Sie diese Tools hinsichtlich ihrer Funktionen, Features, Preise und mehr.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Projekt- und Code-Management an einem Ort)

Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine Checkliste für die Bereitstellung Ihrer Node.js-App

Planen Sie Ihren gesamten Entwicklungszyklus mit ClickUp Brain

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wurde für Software-Teams entwickelt, um alles an einem Ort zu verwalten. ClickUp Brain, ein KI-Assistent, der Ihren gesamten Softwareentwicklungszyklus unterstützt, ist das Herzstück des entwicklerorientierten Toolkits.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofort ein detailliertes Dokument mit Produktanforderungen zu erstellen

Von der Dokumentation von APIs und der Zusammenfassung langer technischer Dokumente bis hin zur Generierung von Code-Schnipseln und dem Verfassen sauberer Commit-Meldungen – ClickUp Brain optimiert wichtige Teile des Projektmanagements für Software, damit Sie schneller vorankommen. Außerdem wandelt es Feature-Spezifikationen in umsetzbare Aufgabenlisten um, bereinigt unübersichtliche Dokumentationen und hilft mit kontextbezogenen Eingabeaufforderungen beim Brainstorming.

Automatisieren Sie routinemäßige Engineering-Workflows mit benutzerdefinierten KI-Agenten

Erstellen Sie Ihre KI-Agenten, um die Fehlerbehebung, die Zuweisung von Aufgaben und Workflows zur Weiterleitung von Problemen zu automatisieren. Ein Beispiel: Ein Agent kann so eingerichtet werden, dass er automatisch Code-Reviews basierend auf der Workload zuweist oder Blocker an Leads eskaliert, genau wie der autonome Workflow von Devin AI.

Verwenden Sie den ClickUp AI-Agenten für Ihre Softwareprojekte

Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, mehrere Dev-Tools durch eine einzige Plattform zu ersetzen. Anstatt zwischen Jira, Trello, Notion, Confluence und GitHub zu wechseln, bringt ClickUp für Software-Teams alles in einem Space zusammen: Dokumente, Aufgaben, Sprints, Bug-Tracking, Roadmaps und Release-Planung.

Verfolgen Sie den Fortschritt von Sprints, weisen Sie Aufgaben zu und priorisieren Sie Arbeiten nahtlos mit ClickUp für Software-Teams

In derselben Ansicht können Sie detaillierte Dokumentationen erstellen, Ihren Produkt-Backlog verwalten, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt nachverfolgen.

📮ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der Anwendungsfälle für KI ist, an denen sie am meisten interessiert sind. Ein Beispiel: Nicht-technische Mitarbeiter möchten möglicherweise lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Webseite erstellt. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist die KI von ClickUp hier besonders gut. Sie weiß, an welchem Projekt Sie gerade arbeiten, und kann Ihnen konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln ganz einfach übernehmen.

Verwalten Sie Sprints und Zeitleisten mit Agile Views

Technische Leiter können Zeitleisten mit ClickUp-Gantt-Diagrammen überwachen, Workflows mit ClickUp-Agile-Boards verwalten und sogar die Kapazität des Teams mit der ClickUp-Workload-Ansicht nachverfolgen.

Behalten Sie mit dem ClickUp Agile Board und Echtzeit-Einblicken in Aufgaben den Überblick über Ihren Sprint

Visualisieren Sie Blockaden und Fortschritte mit benutzerdefinierten Dashboards

Überwachen Sie den Fortschritt von Sprints, den Status der Bereitstellung und die Workload Ihres Teams in Echtzeit. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Blocker, Geschwindigkeit und Lieferpipelines zu visualisieren – und versorgen Sie Ihre KI-gestützten Workflows mit den Daten, die sie zur Optimierung der Bereitstellung benötigen.

ClickUp Dashboards für Sprints

Verbinden Sie Ihre GitHub- oder GitLab-Konten mit ClickUp, um Commits in Echtzeit zu sehen, Pull Requests nachzuverfolgen und Aufgaben automatisch zu aktualisieren. Mit der GitHub-Integration in ClickUp können Sie Code-Änderungen direkt mit Aufgaben verknüpfen, den Status aktualisieren, wenn PRs zusammengeführt werden, und Automatisierungen basierend auf Commit-Aktivitäten auslösen, sodass Ihr Entwicklungs-Workflow aufeinander abgestimmt und effizient bleibt.

Verbinden Sie GitHub über ClickUp mit Ihrem Workflow und erstellen Sie Probleme, Bereiche oder Pull Requests direkt aus Ihrer Aufgabenansicht

ClickUp unterstützt außerdem über 1.000 Integrationen, sodass Ihre Workflows verbunden bleiben. Von Slack und Zoom bis hin zu Figma und Bitbucket – das Integrations-Ökosystem sorgt dafür, dass Entwickler ihre Arbeitsweise nicht ändern müssen, sondern einfach alles in ClickUp zusammenführen können.

Wenn Sie sofort loslegen möchten, enthält die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung vorgefertigte Ordner für die Roadmap-Planung, das Sprint-Management, die Fehlerverfolgung und QA-Checklisten. Damit erhalten Teams einen Plug-and-Play-Workspace, um Software schneller auszuliefern.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Dokumente: Erstellen Sie umfangreiche Dokumentationen mit Versionshistorie, Kommentaren und nahtloser Verknüpfung zu Aufgaben und Dashboards

ClickUp Benutzerdefinierte Autopilot-Agenten: Erstellen Sie Ihre eigenen KI-Agenten, die Workflows wie das Sortieren von Aufgaben, das Bewerten von Fehlern oder das Weiterleiten von Problemen basierend auf ihrer Priorität automatisieren

ClickUp-Automatisierungen: Verwenden Sie über 100 vorgefertigte Auslöser, um den Status von Aufgaben automatisch zu aktualisieren, Benutzer zuzuweisen und Benachrichtigungen über Workflows hinweg zu versenden

ClickUp Whiteboards: Planen Sie gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit die Softwarearchitektur, Benutzer-Flows und Sprints.

ClickUp Zeiterfassung: Protokollieren Sie die Zeit für Codierung, Überprüfung und Qualitätssicherung direkt in den Aufgaben, um die Ressourcenplanung zu verbessern

ClickUp Ziele & OKRs: Legen Sie technische Ziele, Sprint-Einzelziele und Meilensteine für Releases fest und verfolgen Sie deren Erreichung

ClickUp-Formulare: Sammeln Sie Fehlerberichte und Feature-Anfragen als Aufgaben von allen Beteiligten

ClickUp Mobile App: Verwalten Sie Code-Reviews und Incidents von unterwegs

ClickUp Berechtigungen und Sicherheit: Schützen Sie Projekte und Dokumente mit detaillierten Zugriffskontrollen und Sicherheit für Unternehmen

r ClickUp AI Meeting Notetake : Automatische Erfassung von Meeting-Notizen und Aktionspunkten aus Standups oder Reviews

ClickUp-Vorlagen: Starten Sie schnell mit vorgefertigten Vorlagen für Entwicklung, Sprints und Qualitätssicherung

Limits von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang von ClickUp kann kleinere Teams beim ersten Setup überfordern

Erweiterte Anpassungen erfordern oft Fachwissen auf Administratorebene

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

ClickUp hat für unser Team eine entscheidende Veränderung bewirkt und veraltete Workflows sowohl bei der Fehlerverfolgung als auch bei der Entwicklung neuer Produkte transformiert. Unser Fehlerverfolgungssystem hatte keine Sichtbarkeit, aber nach der Erstellung unseres neuen Systems in ClickUp hatten wir einen nahtlosen Start und weiterhin einen großartigen Workflow von der Triage bis zur Lösung. Wir haben ganz einfach Automatisierungen implementiert, um unserem Team zeitaufwändige manuelle Arbeit zu ersparen, was auch uns viel Zeit gespart hat.

📚 Lesen Sie auch: Die Leistungsfähigkeit von ClickUp AI für Software-Teams freischalten

2. Replit Code Repair (Am besten geeignet für Echtzeit-Code-Debugging und -Korrekturen in der Cloud-IDE)

über Replit Code Repair

Code Repair ist in die Online-IDE-Code-Editoren von Replit integriert und ein KI-gestützter Codierungsassistent, der Ihren Code auf Fehler überprüft und sofort Korrekturen vorschlägt. Er ist darauf spezialisiert, Ihren bestehenden Code sauber und fehlerfrei zu halten, indem er auf Basis zahlreicher Debugging-Daten fein abgestimmte Modelle verwendet, um Lösungen zu generieren.

Entwickler können es zusammen mit Ghostwriter (dem KI-Coding-Assistenten von Replit) für die automatische Vervollständigung in Echtzeit, die Übersetzung von Code, das Debugging mit mehreren Benutzern in gemeinsamen Projekten und die Übersetzung von Code in über 50 Sprachen verwenden. Es ist ein praktischer Assistent für alltägliche Korrekturen in schnelllebigen oder kollaborativen Coding-Sitzungen.

Die besten Features von Replit Code Repair

Neben der Fehlerbehebung werden logische Verbesserungen und übersichtlichere Möglichkeiten zum Schreiben von Dokumentation für Code vorgeschlagen

Erweitert das Language Server Protocol durch automatische Korrektur von 60 % der häufigsten Fehler im Code, wie fehlende Importe oder Typkonflikte

Bietet Echtzeit-Erklärungen zu angewendeten Korrekturen, damit Junior-Entwickler verstehen, was sich ändert und warum

Einschränkungen von Replit Code Repair

Benutzer haben plötzliche Abstürze mit unterschiedlichen Fehlercodes gemeldet, was die Diagnose von Problemen erschwert

Preise für Replit Code Repair

Free

Replit Core: 25 $/Monat

Teams: 40 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Replit Code Repair

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Replit Code Repair?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Der Replit AI Agent hat für mich alles verändert. Ich habe keinen Hintergrund im Programmieren, aber ich war schon immer begeistert davon, mein eigenes Unternehmen im SAAS-Bereich aufzubauen. Mit Replit Agent entwickle ich jetzt fast jeden Tag eine neue Geschäftsidee und kann diese mit echten Benutzern validieren, wenn Replit mir dabei hilft, sie in die Produktion zu bringen.

🧠 Fun Fact: In einem Experiment der Stanford University aus dem Jahr 2023 simulierten 25 KI-Agenten eine ganze Stadt mit Einwohnern. Sie planten Geburtstagsfeiern, knüpften Beziehungen und entwickelten unbeaufsichtigte Routinen. Dieses Experiment zeigte, wie hochentwickelt einige Arten von KI-Agenten mittlerweile sind, insbesondere solche, die Ziele setzen, ihre Umgebung wahrnehmen und über ein Langzeitgedächtnis verfügen.

⚡ Vorlagenarchiv: Möchten Sie Ihre Entwicklungsdokumente standardisieren oder die Einarbeitung beschleunigen? Mit diesen Vorlagen für die Code-Dokumentation können Sie strukturierte README-Dateien, API-Referenzen und interne Anleitungen erstellen, damit Ihr Team von Anfang an auf dem gleichen Stand ist.

3. Devika AI (Am besten geeignet für Open-Source- und selbst gehostete KI-Codierung mit Web-Recherchefunktionen)

über Devika AI

Devika AI ist ein selbst gehostetes Open-Source-Projekt, das als KI-Codierungsagent entwickelt wurde, um wie ein autonomer Softwareentwickler zu funktionieren. Es zerlegt Benutzeraufforderungen in ausführbare Schritte, sucht online nach relevanter Dokumentation und schreibt als Antwort strukturierten Code aus mehreren Dateien.

Der Agent kartiert auch Abhängigkeiten zwischen Komponenten, unterstützt die Codegenerierung in mehreren Sprachen und ermöglicht die Ausführung von Code aus mehreren Dateien in Ihrem gesamten Projekt.

Es verfügt über Tools für fortgeschrittene Schlussfolgerungen, Fortschrittsverfolgung und ein integriertes Browser-Interaktionsmodul zur Unterstützung der Dokumentationsrecherche und Code-Recherche. Entwickler können ihre laufenden Aktionen über eine visuelle Oberfläche überwachen und in der Ansicht sehen, welche Teile eines Projekts abgeschlossen oder in Bearbeitung sind. Devika lässt sich in gängige Tools wie GitHub, API-Endpunkte und IDEs integrieren und eignet sich für Solo-Codierungsaufgaben oder die Automatisierung größerer Feature-Builds.

Die besten Features von Devika AI

Identifiziert Schlüsselbegriffe aus Eingabeaufforderungen, um die Planung und Suche entsprechend dem relevanten Code-Kontext zu steuern

Behält die Projektstruktur bei und verfolgt, wie jede Datei in das übergeordnete System des Code-Schreibmoduls passt

Entwickler können Aufgaben in Form einer Unterhaltung beschreiben und erhalten über eine NLP-gestützte Chat-Oberfläche Code oder Erläuterungen zurück

Einschränkungen von Devika AI

Es gibt Berichte, dass der Iterationsprozess problematisch ist

Preise für Devika AI

Pro: 19 $/Monat

Pro+: 49 $/Monat

Teams: 99 $/Monat

Enterprise Custom: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Devika AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Devika AI?

Wie ein Reddit-Rezensent sagte:

Die Einrichtung von Devika kann einige Versuche erfordern, aber sobald es läuft – insbesondere mit DeepSeekCoder 33B – erledigt es wirklich alle Aufgaben, sogar die Automatisierung von Regex und Rechnungen.

📚 Lesen Sie auch: Ein Tag im Leben eines Softwareentwicklers

4. SWE Agent (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Fehlerbehebung und Lösung von GitHub-Problemen (Open Source)

über SWE Agent

SWE Agent ist ein vollständig autonomer Open-Source-KI-Agent. Er nimmt ein GitHub-Problem als Eingabe, analysiert das Projekt und führt eine Schleife aus, in der Code gelesen, bearbeitet, getestet und committet wird, um das Problem vollständig zu beheben. Er verwendet Tools wie Compiler, Linter und Testrunner und kann den abstrakten Syntaxbaum (AST) analysieren, um die Codestruktur zu verstehen, bevor Änderungen angewendet werden.

Das System basiert auf großen Sprachmodellen wie GPT-4 oder Claude, kombiniert mit einer Agent-Computer-Schnittstelle (ACI), die es ermöglicht, Code zu navigieren, zu modifizieren und auszuführen. SWE Agent unterstützt auch das Debugging, die Testgenerierung und das Öffnen von Pull Requests in realen Repositorys – angetrieben von großen Sprachmodellen, die in der Lage sind, den Kontext von Projekten in großem Umfang zu verstehen. Dies macht es zu einem praktischen Assistenten für langjährige Bug-Queues.

Die besten Features von SWE Agent

Einfach anpassbar über YAML-Dateien und modularer Aufbau für Experimente oder maßgeschneiderte Workflows

Probiert mehrere Korrekturrunden auf der Grundlage realer Testergebnisse aus, anstatt sich mit einer Lösung zufrieden zu geben

Mit Modulen wie EnIGMA zur Lösung von CTF-ähnlichen Cybersicherheitsherausforderungen und zur Fehlerbehebung bei Schwachstellen

Limits von SWE Agent

Entwicklung und Setup sind zeitaufwändig und komplex

Preise für SWE Agent

Kostenlos und Open Source (Kosten für Rechenleistung und Modell-API variieren)

Bewertungen und Rezensionen zu SWE Agent

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SWE Agent?

Wie ein Reddit-Rezensent sagte:

Großartige Arbeit! Ich habe gerade den Code lokal auf meinem MacBook aktualisiert, sodass alle von der Groq Cloud unterstützten LLM ebenfalls verwendet werden können. Dann habe ich einen Test mit Mixtral 8x7B durchgeführt und die Antwort ist nicht nur superschnell (wie von Groq zu erwarten), sondern entspricht auch meinem vorherigen Experiment mit GPT-4.

⚡ Vorlagenarchiv: Fehlerbehebung bei Produktproblemen oder QA-Feedback? Diese Vorlagen für Fehlerberichte helfen Ihnen, Fehler zu erfassen, Schritte zur Reproduktion zu protokollieren und die Kommunikation zwischen Entwicklern und Testern zu optimieren

Probieren Sie diese gebrauchsfertigen Vorlagen für die Softwareentwicklung für Sprint-Planung, Roadmap-Nachverfolgung, QA-Checklisten und Feature-Releases aus, damit Ihr Team organisiert bleibt und schneller liefern kann

5. Cody (Am besten geeignet für KI-gesteuertes Verstehen und Generieren von Code in großen Codebasen)

via Cody Sourcegraph

Cody ist ein KI-Coding-Assistent, der von Sourcegraph entwickelt wurde, um Entwicklern das Verstehen, Navigieren und Generieren von Code in großen und komplexen Repositorys zu erleichtern. Im Gegensatz zu generischen Code-Tools greift Cody auf die Code-Indexierungs-Engine von Sourcegraph zu. Dadurch kann es Ihre gesamte Codebasis durchsuchen, sogar über mehrere Repositorys hinweg, sodass Entwickler hilfreiche Vorschläge erhalten, ohne ihren Flow zu unterbrechen.

Der Assistent läuft in Ihrer IDE (wie VS Code oder JetBrains) und lässt sich in die Codesuche, Dokumentation und externe Tools wie Notion oder Issue Tracker integrieren. Er zeichnet sich durch Echtzeit-Fragen und Antworten, Repo-übergreifende Vorschläge und die Erklärung großer Code-Blöcke aus.

Die besten Features von Cody

Teams können wiederverwendbare Eingabeaufforderungen für eine konsistente Code-Generierung aller Mitwirkenden erstellen, und es gibt eine zuverlässige Bearbeitung mehrerer Dateien für hochrangige menschliche Anweisungen.

Unterstützt GPT-4, Claude und die kleinen Modelle von Sourcegraph für verschiedene Anwendungsfälle

Verfügbar mit Datenschutzkontrollen und selbst gehosteten Bereitstellungen für Sicherheit auf Unternehmensniveau

Einschränkungen von Cody

Das Tool bietet keinen Support für multimodale Eingaben wie Bilder oder Diagramme, was bei komplexen Datenstrukturen oder Algorithmen ein Nachteil sein kann

Preise für Cody

Free

Enterprise Starter: 19 $/Benutzer/Monat für bis zu 50 Entwickler

Enterprise: 59 $/Benutzer/Monat für bis zu 25+ Entwickler

Bewertungen und Rezensionen zu Cody

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cody?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Ich habe Cody in VSCode in den letzten Monaten absolut geliebt. Es hat die Arbeit unseres Teams revolutioniert. Die Art und Weise, wie es Code-Blöcke zusammenfasst und Lücken in Log-Anweisungen, Fehlermeldungen und Code-Kommentaren füllt, ist unglaublich clever.

📚 Lesen Sie auch: Software-Engineering-Trends, die Sie im Auge behalten sollten

6. MetaGPT (Am besten geeignet für die kollaborative Softwareentwicklung und -planung mit mehreren Agenten)

über MGX MetaGPT

MetaGPT ist ein Multi-Agenten-KI-Framework, das ein komplettes Softwareentwicklungsteam simuliert. Es weist KI-Rollen wie Produktmanager, Architekt und QA zu, um strukturierte Software-Ergebnisse zu generieren. Sie können eine Produktidee in einfacher Sprache beschreiben, und MetaGPT generiert Code auf der Grundlage vordefinierter SOPs und erstellt Anforderungsdokumente, Systemdesigns, Codemodule und Testpläne.

Der gesamte Prozess folgt vordefinierten Standardarbeitsanweisungen (SOPs), die sicherstellen, dass jeder Agent auf kontrollierte und vorhersehbare Weise beiträgt. MetaGPT erstellt fertige Projektgerüste mit einer klaren Struktur, die sich für KI-gesteuerte Dokumentationen eignen, um die Produktivität Ihrer Entwickler zu verbessern.

Die besten Features von MetaGPT

KI-Agenten kommunizieren über formatierte Artefakte wie PRDs und Systemdiagramme

Agenten geben Updates über ein gemeinsames Speichersystem frei, um Konflikte zu vermeiden und die Abstimmung sicherzustellen

Fügen Sie Rollen und Tools hinzu oder bearbeiten Sie das Verhalten von Agenten mit vollständigem Zugriff auf die Multi-Agenten-Orchestrierungslogik für Open-Source-Projekte, die von der Community vorangetrieben werden

Einschränkungen von MetaGPT

Die Ergebnisse müssen vor der Bereitstellung möglicherweise einer gründlichen Überprüfung durch Menschen unterzogen werden, insbesondere bei produktionsreifen Systemen

Preise für MetaGPT

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MetaGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MetaGPT?

Ein Product Hunt-Rezensent sagte dazu:

MetaGPT X (MGX) ist ein sehr wertvolles Tool für Entwickler. Es fungiert wie ein ganzes Team von KI-Agenten, die bei der Softwareentwicklung zusammenarbeiten und so den Entwicklungsprozess effizienter gestalten. Die Art und Weise, wie es Aufgaben wie Codierung, Planung und Datenanalyse in separate, zusammenarbeitende Agenten aufteilt, ist sehr intelligent.

7. Amazon CodeWhisperer (Am besten geeignet für KI-Code-Vorschläge mit AWS-Integration und Sicherheitsprüfungen)

über AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer ist ein KI-Codierungsassistent, der Entwicklern dabei hilft, Code schneller zu schreiben, zu überprüfen und zu sichern. Er liefert während der Eingabe Echtzeit-Code-Vorschläge, die auf dem Kontext der aktuellen Datei und dem vorherigen Code basieren. Er lässt sich nahtlos in IDEs wie VS Code, JetBrains und AWS Cloud9 integrieren und funktioniert in mehr als 15 Sprachen, darunter Python, Java, JavaScript und TypeScript.

CodeWhisperer erkennt unsichere Muster, markiert fest codierte Anmeldedaten und schlägt sicherere Implementierungen vor. Dies ist besonders hilfreich bei der Arbeit mit AWS SDKs, da ressourcenspezifische Code-Schnipsel basierend auf Best Practices für Dienste wie S3, Lambda und DynamoDB automatisch vervollständigt werden.

Die besten Features von Amazon CodeWhisperer

Lernt Ihre Codebasis kennen, um stilistisch konsistente Vorschläge für die Softwareentwicklung zu liefern

Code-Scans mit KI-Korrekturen erkennen Sicherheitslücken wie offengelegte Schlüssel oder unsichere Abfragen und schlagen Korrekturen vor

Läuft in verschiedenen IDEs mit integriertem Support für CLI-Anmeldedaten und AWS-Kontext

Limits von Amazon CodeWhisperer

Weniger nützlich außerhalb komplexer AWS-fokussierter Projekte oder wenn eine tiefgreifende benutzerdefinierte Anpassung des Modellverhaltens erforderlich ist

Preise für Amazon CodeWhisperer

Free

Pro: 19 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon CodeWhisperer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Amazon CodeWhisperer?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Das Beste an Amazon CodeWhisperer ist die Fähigkeit, während des Codierens Echtzeit-Vorschläge zu geben. Es ist außerdem einfach zu bedienen und zu implementieren und verbessert bei regelmäßiger Nutzung die Codierungsfähigkeiten erheblich. Auch die Codierungsunterstützung spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz meines Codes und meiner Logik.

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Code-Generatoren

8. Cursor (Am besten geeignet für KI-Paarprogrammierung in Ihrer IDE mit einem All-in-One-Code-Assistenten)

Über Cursor AI

Cursor AI ist ein KI-gestützter Codierungsassistent, der direkt in eine Fork-Version von VS Code integriert ist. Er wurde entwickelt, um wie ein Partnerprogrammierer zu arbeiten, der Ihre Codebasis versteht, Ihnen beim Debuggen hilft und Ihnen die Bearbeitung von Dateien mit natürlichen Sprachaufforderungen ermöglicht. Sie können Zeilen markieren, Fragen im Chat stellen und kontextbezogene Vervollständigungen oder Code-Bearbeitungen erhalten, ohne zwischen mehreren Registerkarten oder verschiedenen Software-Entwicklungstools wechseln zu müssen.

Die umfassende Kontextverarbeitung indiziert Ihr gesamtes Repo, versteht Abhängigkeiten und hilft bei umfangreichen Bearbeitungen über mehrere Dateien hinweg. Entwickler können Cursor bitten, die Funktion einer Funktion zu erklären, Code umzugestalten oder sogar den Git-Verlauf mit einer dialogorientierten Benutzeroberfläche zu erkunden.

Die besten Features von Cursor AI

Markieren Sie beliebigen Code und fordern Sie Änderungen oder Erklärungen in natürlicher Sprache direkt im Editor an

Sie können Cursor zusammen mit GitHub Copilot verwenden, um das Beste aus beiden KI-Tools herauszuholen

Sie können KI-Eingabeaufforderungen, Codierungs-Setups und Einstellungen mit Ihrem Team freigeben, um Konsistenz und eine schnellere Einarbeitung zu gewährleisten

Einschränkungen von Cursor AI

Die Leistung von KI kann variieren; manchmal liefert sie punktgenaue Ergebnisse, manchmal kommt sie jedoch ohne ersichtlichen Grund vom Kurs ab

Preise für Cursor AI

Free

Pro: 20 $/Monat

Business: 40 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cursor

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cursor AI?

Wie ein G2-Rezensent sagte:

Es kann aus einer einzigen Eingabeaufforderung ein einfaches Frontend erstellen, mit den Optionen „Agree” (Zustimmen) und „Continue” (Weiter), die übersichtlich und professionell aussehen. Es lässt sich außerdem nahtlos mit Supabase für Full-Stack-Anwendungen verbinden, was den Prozess vereinfacht und viel Zeit spart

📈 Quick Stat: 62 % der Entwickler nutzen aktiv Tools mit künstlicher Intelligenz in ihren Entwicklungs-Workflows, gegenüber 44 % im Vorjahr.

Sie suchen nach einer Alternative zu Devin AI? ClickUp könnte genau das sein, was Sie brauchen

Devin AI mag die Welle ausgelöst haben, aber diese Tools reiten sie mit viel mehr Ausgewogenheit. Ganz gleich, ob Sie debuggen, Full-Stack-Apps erstellen oder einfach nur eine KI suchen, die Ihren Code versteht – es gibt eine intelligentere, bessere Alternative.

Wenn Sie einen kompletten Workspace benötigen, der Dokumentation, Sprints und KI-gestützte Automatisierung zusammenführt, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Mit Features wie code-bewusster KI, anpassbaren Agenten und GitHub/GitLab-Integrationen ist es mehr als nur ein Assistent – es ist Ihr kompletter Workspace, der die Produktivität Ihrer Entwickler steigert.

Probieren Sie es aus und beginnen Sie mit mehr Fokus und weniger Reibungsverlusten zu entwickeln. Melden Sie sich jetzt für ClickUp an!