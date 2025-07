die 11 besten Coveo-Alternativen für KI-gestützte Suche im Jahr 2025

Ihr Support-Team verbringt 10 Minuten damit, nach einer einzigen Antwort zu suchen. Ihre Marketingmitarbeiter können die neuesten Assets nicht finden. Die interne Suche ist live – aber niemand will sie nutzen (weil sie nicht besonders nützlich ist?). 🔎

Sie haben Coveo eingeführt, weil Sie eine intelligente, schnelle und intuitive Suche erwartet haben. Aber das ist nicht ganz das, was Sie erwartet haben. Es handelt sich um eine schwerfällige Plattform, die für große Unternehmen entwickelt wurde. Außerdem umfasst sie Workflows, Features und Kosten, die Ihr Unternehmen möglicherweise nicht benötigt.

Coveo wurde für große, komplexe Umgebungen mit erweiterten Personalisierungs- und Unternehmensanforderungen entwickelt. Wenn Sie jedoch nur eine zuverlässige, benutzerfreundliche Suche für Inhalte, Tools oder Support-Dokumente benötigen, ist der Aufwand möglicherweise größer als der Nutzen.

Aus diesem Grund erwägen einige Unternehmen den Wechsel zu schlankeren, schnelleren Alternativen zur Coveo Relevance Cloud. Diese Tools bieten Relevanz, Benutzerfreundlichkeit und Wert ohne den Overhead für Unternehmen.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Alternativen zu Coveo vor, damit Ihr Team weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit der Arbeit verbringen kann. ✅

Coveo ist eine KI-gestützte Suchplattform für Unternehmen für Websites, E-Commerce-Seiten, Serviceportale und interne Tools. Sie hilft Geschäftsteams dabei, durch natürliche Sprachverarbeitung und fortschrittliche Analysen personalisierte, relevante Erfahrungen zu liefern.

Wenn Ihr Team jedoch Mitarbeiter, Auftragnehmer und Clients umfasst, die schnellen Zugriff auf Arbeitsinhalte benötigen, kann ein komplexes Tool wie Coveo mehr schaden als nützen – insbesondere, wenn Sie versuchen, die Konversionsraten zu steigern oder intuitivere, ergebnisorientierte Erfahrungen zu bieten. 💡

Hier sind einige Gründe, warum Sie die besten Alternativen in Betracht ziehen sollten:

Werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie die Tools in Bezug auf Features und Preise im Vergleich zueinander abschneiden:

Am besten geeignet für die Verbesserung der Produktfindung und Konversion in E-Commerce-Plattformen Teamgröße : Ideal für kleine und mittelgroße Teams

Am besten geeignet für die Kombination von traditioneller und semantischer Suche in Microsoft-integrierten Umgebungen Teamgröße : Ideal für kleine bis mittelgroße Teams

Am besten für die Suche in Google Workspace-Tools geeignet Teamgröße : Ideal für kleine Unternehmen und mittelgroße Teams

Am besten geeignet für die Bereitstellung benutzerdefinierter Suchfunktionen in E-Commerce- und kundenorientierten Anwendungen Teamgröße : Ideal für mittelständische Teams und Unternehmen

Am besten geeignet für die Integration der Suche in Workflows für das Projektmanagement Teamgröße : Ideal für Teams, die eine Suche innerhalb von Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren benötigen

Lassen Sie uns nun tiefer in jedes Tool eintauchen und sehen, was sie besser als Coveo macht. 🛠️

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Integration der Suche in Workflows für das Projektmanagement)

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen in einem einzigen System – damit die Suche nicht nur schnell ist. Sie ist nativ, strukturiert und kontextbezogen. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Diensten verbindet ClickUp alles mit der Arbeitsweise Ihres Teams.

Mit der vernetzten Suche von ClickUp können Sie Ihren gesamten Workspace, einschließlich Aufgaben, Listen, Ordnern, Spaces und sogar Kommentaren, über eine einzige leistungsstarke Suchleiste durchsuchen. Erweiterte Filter wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten, Tags, Prioritäten oder Status helfen Ihnen, die Suchergebnisse schnell einzugrenzen und genau das zu finden, was Sie suchen.

🧐 Wussten Sie schon? Sie können Ihre am häufigsten verwendeten Suchfilter in ClickUp als Favoriten speichern. Beispiel: "@me AND overdue AND priority: high" wird zu einem leistungsstarken Tool für die tägliche Triage mit nur einem Klick.