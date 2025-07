die 13 besten Alternativen zu Tana für Notizen im Jahr 2025

Mit seiner Mischung aus strukturierten Notizen, täglicher Protokollierung und einer eleganten Oberfläche im Outliner-Stil ist Tana zu einem beliebten Tool für Menschen geworden, die sich intensiv mit der Organisation von Informationen beschäftigen. Für Ersteller, Studenten und Wissensarbeiter bietet Tana Struktur und Flexibilität in einer einzigen App zum Erstellen von Notizen.

Tana ist zwar beeindruckend, aber nicht für jeden geeignet und auch nicht die einzige Option auf dem Markt.

Ob Sie nun mehr visuelles Denken, KI-Unterstützung, eine bessere Integration von Aufgaben oder eine einfachere Möglichkeit zur Verwaltung Ihrer Ideen suchen, es gibt viele leistungsstarke Alternativen, die es wert sind, erkundet zu werden.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Alternativen zu Tana vor, von All-in-One-Produktivitätsplattformen wie ClickUp bis hin zu PKM-first-Tools wie Obsidian, Logseq und Capacities. Egal, ob Sie als Einzelperson oder im Team arbeiten, hier finden Sie ein Tool, das zu Ihrem Workflow, Ihrem Stil und Ihrem Budget passt.

Warum sollten Sie sich für Tana-Alternativen entscheiden?

Tana ist eine herausragende Lösung für strukturierte Notizen und die Erstellung von Wissensgraphen. Die knotenbasierte Architektur und die Philosophie "Alles ist eine Referenz" geben Power-Usern die Freiheit, komplexe, miteinander verknüpfte Denksysteme aufzubauen. Aber es gibt auch einige Einschränkungen.

Hier sind einige Gründe, warum Sie nach einer Alternative zu Tana suchen könnten:

Steile Lernkurve : Tana kann überwältigend wirken, insbesondere für diejenigen, die an herkömmliche : Tana kann überwältigend wirken, insbesondere für diejenigen, die an herkömmliche Apps zum Notieren

Eingeschränkte Zusammenarbeit in Echtzeit : Tana eignet sich zwar hervorragend für : Tana eignet sich zwar hervorragend für das persönliche Wissensmanagement , ist jedoch nicht für nahtlose Team-Workflows oder Live-Zusammenarbeit ausgelegt

Feature-Gatekeeping : Viele der erweiterten Funktionen von Tana sind hinter kostenpflichtigen Tarifen versteckt, wodurch sie für preisbewusste Benutzer weniger zugänglich sind

Mobile Einschränkungen: Obwohl die mobile Erfahrung verbessert wurde, ist sie noch nicht so ausgereift und intuitiv wie bei einigen Mitbewerbern

Aus diesem Grund haben wir die besten Alternativen zu Tana zusammengestellt, die nicht nur leistungsstarkes Notieren unterstützen, sondern auch Produktivität, Zusammenarbeit und Wissensmanagement fördern.

Tana-Alternativen auf einen Blick

Um Ihnen einen schnellen Überblick zu verschaffen, finden Sie hier eine Übersicht der besten Alternativen zu Tana:

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Dokumente mit verschachtelten Seiten, Aufgaben + Notizen an einem Ort, KI-Notizbuch, Zusammenarbeit in Echtzeit Ideal für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen, die einen leistungsstarken All-in-One-Workspace benötigen Free-Plan verfügbar; Add-Ons und benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Roam Research Bidirektionale Verknüpfungen, tägliche Notizen, grafische Benutzeroberfläche Ideal für Forscher und Autoren, die von vernetztem Denken profitieren Ab 15 $/Monat; kein kostenloser Plan Obsidian Lokaler Speicher, Markdown-Unterstützung, robustes Plugin-Ökosystem Am besten geeignet für Benutzer, die Wert auf Datenschutz legen, und Wissensarbeiter, die alleine arbeiten Kostenlos für den privaten Gebrauch; kostenpflichtige Pläne ab 50 $ Logseq Lokale Grafik, Outliner-basierte Struktur, Open Source Am besten geeignet für Entwickler und Akademiker, die Wert auf Anpassung und Datenschutz legen Kostenlos; Open Source Workflowy Unbegrenzt verschachtelte Listen, übersichtliche Benutzeroberfläche, Tag-System Ideal für Minimalisten und Solopreneure, die einfache, strukturierte Gliederungen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Plan ab 8,99 $/Monat RemNote Verteilte Wiederholungen, verknüpfte Notizen, Integration von Karteikarten Ideal für Studenten und lebenslang Lernende, die sich Wissen aneignen möchten Free-Plan verfügbar; Pro-Features ab 8 $/Monat Anytype Lokale Daten, Offline-Verfügbarkeit und graphbasiertes Wissensbetriebssystem Am besten geeignet für Ersteller, die Wert auf Datenschutz legen und strukturierte persönliche Wissenssysteme aufbauen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Version ab 99 $ pro Jahr Notion Umfangreiche Blöcke für Inhalte, Vorlagen, Datenbanken und Integrationen Am besten geeignet für funktionsübergreifende Teams und einzelne Benutzer, die Notizen, Wikis und Projekte verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Coda Interaktive Dokumente, Bausteine für Apps, Datentabellen Am besten geeignet für Produkt- und Betriebsteams, die Daten und Workflows in Dokumenten verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Heptabase Visuelle Notizen, räumliche Arbeitsflächen, recherchierbare Features Am besten geeignet für Forscher und visuelle Denker, die komplexe Ideen auf Karten festhalten möchten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11,99 $/Monat Kapazitäten KI-gestützter Wissensgraph, Einbettung von Medien, Tags und Eigenschaften Am besten geeignet für Ersteller und Einzelprofis, die vielfältige digitale Inhalte verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Plan ab 11,99 $/Monat Mem KI-gestützte Notizen, intelligente Organisation, Kalender-Integration Am besten geeignet für vielbeschäftigte Fachleute, die ein automatisches, aufwandsarmes Notizsystem wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,33 $/Monat Milanote Visuelle Boards, Drag-and-Drop-Oberfläche, kreative Vorlagen Am besten geeignet für Designer und kreative Teams, die Ideen visuell organisieren möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat

Die besten Alternativen zu Tana für Notizen

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Produktivität und Wissensmanagement)

ClickUp ist eine All-in-One -Plattform für Produktivität, die für Teams und Einzelpersonen entwickelt wurde, die Notizen, Aufgabenverwaltung und Wissensaustausch in einem einzigen Workspace optimieren möchten.

Mit ClickUp können Sie strukturierte Dokumente mit verschachtelten Seiten erstellen, Aufgaben und Notizen nebeneinander verwalten und leistungsstarke KI-Tools nutzen, um Ihren Workflow zu optimieren.

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente mit verschachtelten Seiten erstellen, organisieren und freigeben, sodass Sie ganz einfach Wissensdatenbanken, Meeting-Notizen oder Projektdokumentationen erstellen können. Sie können Aufgaben direkt in Dokumente einbetten, verwandte Dokumente verknüpfen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp können Sie Meeting-Notizen festhalten, lange Dokumente zusammenfassen und automatisch Aktionselemente generieren. Dieses Feature ist besonders nützlich für Teams, die Zeit beim manuellen Notieren sparen und sicherstellen möchten, dass nichts übersehen wird.

Der fortschrittliche KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, geht noch einen Schritt weiter. Sie können ihn als Schreibhilfe, für intelligente Vorschläge, zum Sortieren Ihrer Prüfungsvorbereitungsnotizen, zum Erstellen von Zusammenfassungen für Ihre Meetings und sogar zum Umwandeln von Haftnotizen in umfangreiche Notizen verwenden.

Loslegen Moderne Notiz-Apps mit ClickUp Brain

Der integrierte Notepad von ClickUp eignet sich perfekt zum Notieren von schnellen Ideen, To-dos oder Erinnerungen. Sie können Notizen ganz einfach in umsetzbare Aufgaben umwandeln oder sie für mehr Kontext zu Dokumenten hinzufügen.

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit Clickup Notepad

⚡️Vorlagenarchiv: Kostenlose Vorlagen für die Wissensdatenbank zum Erstellen Ihrer Informationsbibliothek

Die besten Features von ClickUp:

All-in-One-Workspace , der Aufgaben, Notizen, Wissensdatenbanken und Tools für die Zusammenarbeit in einem zentralen hub zusammenführt

ClickUp Connected Search t o zum schnellen Auffinden von Inhalten, Unterhaltungen, Dokumenten oder Aufgaben in Ihrem gesamten Workspace o zum schnellen Auffinden von Inhalten, Unterhaltungen, Dokumenten oder Aufgaben in Ihrem gesamten Workspace

Übersetzungssupport für mehrere Sprachen, darunter Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Arabisch und mehr

Versionshistorie und Zugriffskontrollen zum Nachverfolgen von Änderungen, Verwalten der Freigabe und Gewährleisten der Sicherheit von Inhalten in allen Dokumenten zum Nachverfolgen von Änderungen, Verwalten der Freigabe und Gewährleisten der Sicherheit von Inhalten in allen Dokumenten

ClickUp Clips zum sofortigen Aufzeichnen von Bildschirminhalten und Freigeben mit Ihren Notizen, um Kontext hinzuzufügen zum sofortigen Aufzeichnen von Bildschirminhalten und Freigeben mit Ihren Notizen, um Kontext hinzuzufügen

Einbettung reichhaltiger Inhalte mit Support für Tabellen, Lesezeichen, PDFs, Bilder und Dateien zum Erstellen dynamischer, informationsreicher Notizen

Anpassbare Ansichten wie Liste, Board und Kalender, mit denen Sie Ihre Notizen und Ideen entsprechend Ihrem Workflow organisieren können.

Über 1.000 Integrationen mit beliebten Tools wie Google Drive, Slack, Notion und mehr für nahtlose Workflow-Konnektivität mit beliebten Tools wie Google Drive, Slack, Notion und mehr für nahtlose Workflow-Konnektivität

Vorlagen und Verknüpfungsfunktionen zum Aufbau und zur Pflege einer vernetzten, skalierbaren Wissensdatenbank

💡Profi-Tipp: Optimieren Sie Ihre Meetings und machen Sie sie für alle produktiver mit der Meeting-Notizen-Vorlage von ClickUp, die Tagesordnungen, Notizen und Aktionselemente enthält. Kostenlose Vorlage

Einschränkungen von ClickUp:

Für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit All-in-One-Plattformen haben, kann dies überwältigend sein

Einige erweiterte Features erfordern kostenpflichtige Pläne, die für kleine Teams teuer sein können

Die mobile App wird zwar ständig verbessert, kann jedoch bei umfangreichen Dokumenten gelegentlich verzögert reagieren

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Früher habe ich mich ausschließlich auf meine schriftlichen Notizen verlassen, aber nach zwei Tagen mit ClickUp wusste ich, dass dies die richtige Lösung für mich ist

2. Roam Research (Am besten geeignet für vernetztes Denken und verknüpfte Notizen)

via Roam Research

Roam Research bietet einen nichtlinearen Ansatz für das Notieren, der sich auf den Aufbau von Verbindungen zwischen Ideen durch bidirektionale Verknüpfungen konzentriert. Es ist maßgeschneidert für Benutzer, die Gedanken organisch erfassen und als Teil eines wachsenden Wissensnetzwerks wieder aufgreifen möchten.

Roam fördert das tägliche Schreiben und den natürlichen Aufbau von Beziehungen zwischen Notizen. Dies ist besonders nützlich für langfristige Denker, Forscher, Autoren und Ersteller von Inhalten, die verfolgen möchten, wie sich Ideen im Laufe der Zeit entwickeln, und Muster zwischen Themen aufdecken möchten.

Die besten Features von Roam Research:

Bidirektionale Verknüpfungen zum Erstellen kontextbezogener Beziehungen zwischen Notizen

Tägliche Notizen, um konsequentes Schreiben und Reflektieren zu fördern

Grafikansicht zur Visualisierung von Verbindungen zwischen Notizen

Markdown-basierter Editor für flexible Formatierung

Outliner-Stil für schnelle, strukturierte Eingaben

Einschränkungen von Roam Research:

Nicht ideal für Benutzer, die traditionelle Ordner oder Strukturen suchen

Eingeschränkter Offline-Zugriff, insbesondere auf Mobilgeräten

Die Funktionen für die Zusammenarbeit sind im Vergleich zu teamorientierten Tools eher grundlegend

Für diejenigen, die mit vernetchten Notizen noch nicht vertraut sind, kann die Einarbeitung etwas Zeit in Anspruch nehmen

Preise für Roam Research:

Pro : 15 $/Monat

Believer: 8,33 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Roam Research

Product Hunt: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Roam Research?

Roam hat mich mit vernetzten Verknüpfungen und dieser erstaunlichen Art, Notizen zu machen, vertraut gemacht. Alles ist auf den Punkt gebracht und man verliert keine Zeit mit zufälligen Features. Einfaches und übersichtliches Notieren. Allerdings gefällt mir das Preismodell im Vergleich zu anderen auf dem Markt verfügbaren Tools nicht.

3. Obsidian (Am besten für lokales Wissensmanagement mit Plugins geeignet)

via Obsidian

Obsidian ist eine gute Wahl, wenn Sie die volle Kontrolle über alle Ihre Daten und Workflows behalten möchten. Es basiert auf einem Local-First-Ansatz, d. h. Ihre Notizen werden direkt auf Ihrem Gerät statt in der Cloud gespeichert. Dies macht es attraktiv für Benutzer, die Wert auf Datenschutz legen oder ohne Einschränkungen offline arbeiten möchten.

Die App ist hochgradig modular aufgebaut und verfügt über eine starke Community, die Plugins beiträgt, die ihre Funktionalität über das traditionelle Notieren hinaus erweitern.

Die besten Features von Obsidian:

Lokaler Speicher mit vollständiger Markdown-Unterstützung

Bidirektionale Verknüpfungen und grafische Ansicht für Wissensabbildung

Offline-Zugriff und vollständige Eigentümerschaft der Daten

Anpassbare Designs und Layouts

Einschränkungen von Obsidian:

Keine integrierte Aufgabenverwaltung

Keine native Feature für die Zusammenarbeit

Das Setup und die Anpassung können für neue Benutzer zeitaufwändig sein

📖 Lesen Sie auch: Die besten Obsidian-Alternativen für Notizen

Preise für Obsidian:

Persönliche Nutzung : Free Forever

Kommerzielle Nutzung : 50 $ pro Benutzer, jährlich in Rechnung gestellt

Obsidian Sync : 8 $/Monat

Obsidian Publish: 16 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian:

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Obsidian?

Ich denke, Obsidian ist ideal für textorientierte Aufgaben und eignet sich hervorragend für Notizen und die Nachverfolgung täglicher Aufgaben. Allerdings fehlt die Möglichkeit, Formulare zu erstellen, was für mich ein Nachteil ist. Die Einrichtung der Teamzusammenarbeit ist auch nicht gerade ein Kinderspiel – es fehlt eine nahtlose Integration für reibungslose Gruppenarbeit.

📖 Weiterlesen: Wie man wie ein Profi Notizen aus einem Video macht

4. Logseq (Am besten geeignet für lokale Gliederungen und persönliche Wissensdatenbanken)

über Logseq

Logseq ist eine auf Datenschutz ausgerichtete Open-Source-App zum Erstellen von Notizen, die Ihre Notizen lokal speichert. Sie spricht Benutzer an, die Datenkontrolle wünschen und einen Outliner-Ansatz zum Organisieren von Ideen bevorzugen.

Die App eignet sich besonders für Personen, die persönliche Wissensdatenbanken aufbauen oder Offline-Zugriff und einen textorientierten Workflow bevorzugen.

Die besten Features von Logseq:

Lokaler Speicher mit Support für Markdown oder Org-Modus

Tägliche Journale für kontinuierlichen Wissensaufbau

Bidirektionale Verknüpfungen und grafische Ansicht für kontextbezogene Navigation

Integrierte Karteikarten und verteilte Wiederholungen für Workflows zum Lernen

Einschränkungen von Logseq:

Die Benutzeroberfläche kann für einige Benutzer minimalistisch oder technisch wirken

Die mobile App wird ständig verbessert

Das Plugin-Ökosystem ist im Vergleich zu Mitbewerbern kleiner

Preise für Logseq:

Kostenlos (Open Source)

Bewertungen und Rezensionen zu Logseq

G2: N/A

Capterra: N/A

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Logseq?

Logseq ist theoretisch brillant, in der Praxis jedoch mühsam. Es handelt sich um einen leistungsstarken, lokal orientierten, auf Markdown basierenden Outliner, aber sobald Ihr Diagramm groß wird, sinkt die Leistung und strukturierte Daten geraten durcheinander.

📖 Weitere Informationen: So geben Sie Notizen frei und arbeiten gemeinsam daran

5. RemNote (Am besten geeignet für integriertes Notieren und wiederholtes Lernen)

via RemNote

RemNote wurde für Lernende und Wissensarbeiter entwickelt, die Notizen mit aktivem Abrufen durch verteilte Wiederholungen kombinieren möchten. Es konzentriert sich darauf, Benutzern zu helfen, sich Informationen zu merken, indem Notizen direkt mit Karteikarten verknüpft werden, was es zu einer soliden Wahl für alle macht, die komplexes Lernmaterial verwalten.

Die App unterstützt hierarchische Gliederungen und bidirektionale Verknüpfungen, sodass Benutzer miteinander verbundene Wissensdatenbanken aufbauen können. Der Ansatz vereint Notizen und Lernen auf einer Plattform und hilft Ihnen so, Schlüsselkonzepte im Laufe der Zeit effizienter zu behalten.

Die besten Features von RemNote:

Integrierte Flashcards mit verteilten Wiederholungen in Notizen

Unterstützt das Taggen und Verknüpfen von Dokumenten

Offline-Zugriff mit Optionen zur Synchronisierung

Einschränkungen von RemNote:

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer unübersichtlich sein

Features für die Zusammenarbeit sind limitiert

Bewertungen und Rezensionen zu RemNote

Product Hunt: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über RemNote?

Ich liebe das Konzept und die Funktionen dieser App, aber um ehrlich zu sein, muss die Benutzeroberfläche wirklich noch verbessert werden.

📮 ClickUp Insight: Während 34 % der Benutzer volles Vertrauen in KI-Systeme haben, verfolgt eine etwas größere Gruppe (38 %) einen Ansatz, der auf Vertrauen, aber auch auf Überprüfung basiert. Ein eigenständiges Tool, das mit Ihrem Arbeitskontext nicht vertraut ist, birgt oft ein höheres Risiko, ungenaue oder unbefriedigende Antworten zu liefern. Aus diesem Grund haben wir ClickUp Brain entwickelt, die KI, die Ihr Projektmanagement, Ihr Wissensmanagement und Ihre Zusammenarbeit über Ihren gesamten Workspace und integrierte Tools von Drittanbietern hinweg verbindet. Erhalten Sie kontextbezogene Antworten ohne Umschalten und steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz um das 2- bis 3-fache, genau wie unsere Clients bei Seequent.

6. Anytype (Am besten geeignet für dezentrales Wissensmanagement und Datenschutz)

über Anytype

Anytype ist eine dezentrale App für Notizen und Wissensmanagement, die mit Blick auf Datenschutz und Sicherheit entwickelt wurde. Sie speichert Ihre Daten lokal und synchronisiert sie peer-to-peer, was sie zu einer attraktiven Option für Benutzer macht, die Cloud-basierten Speicher vermeiden und die Kontrolle über ihre Informationen behalten möchten.

Die App unterstützt umfangreiche Inhaltstypen und anpassbare Vorlagen und spricht damit Ersteller und Teams an, die nach flexiblen Möglichkeiten suchen, Projekte, Notizen und Workflows zu organisieren, ohne auf zentralisierte Server angewiesen zu sein.

Die besten Features von Anytype:

Dezentrale Peer-to-Peer-Synchronisierung für Datenschutz

Lokaler Speicher mit End-to-End-Verschlüsselung

Umfangreiche Blöcke für Inhalte und anpassbare Vorlagen

Grafische Ansicht zur Visualisierung von Beziehungen zwischen Notizen

Plattformübergreifender Support (Desktop und Mobilgeräte)

Einschränkungen von Anytype:

Da sich das Produkt noch in der aktiven Entwicklung befindet, sind einige Features noch unvollständig

Tools für die Zusammenarbeit sind in dieser Phase noch limitiert

Preise für Anytype

Explorer: Kostenlos

Entwickler: 99 $ pro Jahr

Co-Creator: 299 $ für 3 Jahre

Bewertungen und Rezensionen zu Anytype

Product Hunt: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Anytype?

Ich benutze es seit Dezember und muss sagen, dass mir Anytype sehr gut gefällt! Es gibt hier und da kleinere Fehler, aber insgesamt ist es eine großartige Erfahrung und die Benutzeroberfläche ist sehr erfrischend.

7. Notion (Am besten geeignet für anpassbare Workspaces und einfache Datenbankverwaltung)

via Notion

Notion ist ein vielseitiges Tool für die gemeinsame Notizenerfassung, das für seine anpassbaren Arbeitsbereiche bekannt ist. Es kombiniert Notizen, Datenbanken und Projektmanagement-Features auf einer einzigen Plattform. Benutzer können miteinander verbundene Seiten erstellen, Projekte nachverfolgen und Inhalte mithilfe verschiedener Ansichtsoptionen organisieren.

Es enthält außerdem vorgefertigte Vorlagen, um Workflows zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Darüber hinaus hilft die integrierte KI von Notion bei Aufgaben wie der effizienten Suche, Zusammenfassung und Übersetzung von Notizen.

Die besten Features von Notion:

Drag-and-Drop-Block-Editor für einfache Anordnung von Inhalten

Einfache Datenbanken mit mehreren Ansichtsoptionen

Große Auswahl an von der Community erstellten Vorlagen

Echtzeit-Zusammenarbeit mit Kommentarfunktion

Plattformübergreifender Support über Web und Apps

Einschränkungen von Notion:

Offline-Funktionalität ist grundlegend

Eingeschränkte Features für Automatisierung und Aufgabenverwaltung

Preise für Notion:

Free

Plus : 12 $ pro Platz/Monat

Business : 18 $ pro Platz/Monat

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: 10 $ pro Mitglied/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 5.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Mir gefiel, dass ich Notizen direkt im Dokument hinterlassen konnte. Wir wurden immer benachrichtigt, wenn jemand anderes Änderungen vorgenommen oder etwas zum Projekt hinzugefügt hatte. So war es ganz einfach, alle auf dem gleichen Stand zu halten. Allerdings war Notion nicht sehr benutzerfreundlich. Ich habe das Gefühl, dass unser Team eine Weile gebraucht hat, um herauszufinden, wie man das Programm effektiv nutzt.

8. Coda (Am besten geeignet für dokumentenzentrierte Workflows und anpassbare Bausteine)

via Coda

Coda kombiniert Dokumente und Tabellenkalkulationen zu einer flexiblen Plattform, auf der Benutzer benutzerdefinierte Workflows mit interaktiven Elementen erstellen können. Es eignet sich für Teams und Einzelpersonen, die einzigartige Lösungen für spezifische Prozesse erstellen möchten, ohne auf mehrere unverbundene Tools angewiesen zu sein.

Dank seines modularen Ansatzes ermöglicht Coda das Einbetten von Tabellen, Schaltflächen und Formeln direkt in Dokumente, was es für die Verwaltung komplexer Daten neben narrativen Inhalten nützlich macht.

Die besten Features von Coda:

Modulare Dokumente mit Tabellen, Schaltflächen und Formeln

Integration mit verschiedenen externen Apps und Diensten

Vorlagen für Projektmanagement , Planung und Dokumentation

Echtzeit-Zusammenarbeit und Kommentarfunktion

Plattformübergreifender Zugriff über Web- und mobile Apps

Einschränkungen von Coda:

Steilere Lernkurve für die Erstellung komplexer Dokumente

Eingeschränkter Offline-Support

Die Preise können für größere Teams hoch sein

Preise für Coda

Free

Pro : 12 $/Monat pro Dokumentersteller

Team : 36 $/Monat pro Dokumentersteller

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2 : 4,7/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Coda?

Es bietet unzählige Möglichkeiten. Sie können Dokumentationen schreiben, (komplexe) Tabellen erstellen, Seiten innerhalb von Seiten erstellen, Personen und Seiten erwähnen, mit Miro, Google Tabellen/Dokumente/etc. integrieren, Bilder und Links einfügen. Einige Features und Möglichkeiten sind nicht sehr klar und intuitiv. Obwohl die Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich ist, muss man sich erst herausfinden, wie bestimmte Funktionen verwendet werden.

9. Heptabase (Am besten geeignet für visuelles Denken und Wissenskartierung)

via Heptabase

Heptabase wurde für Ersteller, Forscher und Wissensarbeiter entwickelt, die mit visuellem Denken arbeiten. Es bietet einen einzigartigen räumlichen Ansatz für Notizen, mit dem Benutzer Ideen mithilfe von Karten auf einer Oberfläche im Whiteboard-Stil organisieren können.

Das visuelle Layout vereinfacht komplexe Themen und erleichtert das Erkunden, Verbinden und Reflektieren von Informationen.

Die besten Features von Heptabase:

Visuelle Organisation auf Kartenbasis zum Clustern und Verbinden von Konzepten

Tools für die schnelle Erfassung mit Tagging und bidirektionaler Verknüpfung

Speziell für Workflows im Bereich persönliches Wissensmanagement entwickelt

Verfügbar auf Desktop- und Web-Plattformen

Einschränkungen von Heptabase:

Die Features für die Zusammenarbeit sind minimal

Die Verfügbarkeit der mobilen App ist limitiert

Kleinere Benutzergemeinschaft im Vergleich zu größeren Tools

Preise für Heptabase:

Free-Plan mit grundlegenden Features

Premium: 11,99 $/Monat bei jährlicher Abrechnung

Pläne für Teams und Unternehmen verfügbar

Bewertungen und Rezensionen von Heptabase

Product Hunt: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Heptabase?

Ich kann jetzt nach zwei Wochen mit Heptabase sagen, dass ich viel bessere Notizen mache als jemals zuvor. Die mobile App wurde zwar etwas verbessert, weist aber immer noch gravierende Einschränkungen auf.

10. Kapazitäten (am besten geeignet für KI-gestütztes Wissensmanagement)

via Kapazitäten

Capacities wurde entwickelt, um das Wissensmanagement von Einzelpersonen und Teams mithilfe von KI zu verbessern. Es hilft Benutzern, Informationen effizient zu organisieren, zu suchen und abzurufen, indem es traditionelle Notizen mit KI-gestützten Erkenntnissen kombiniert.

Die Plattform unterstützt Abfragen in natürlicher Sprache und zeigt automatisch relevante Inhalte an, was Wissensarbeitern, die große Informationsmengen verwalten, Zeit spart. Der Fokus auf KI macht sie zu einer interessanten Option für alle, die ihre Produktivität durch eine intelligentere Informationsbeschaffung steigern möchten.

Kapazitäten der besten Features:

KI-gestützte Suche mit natürlicher Sprachverarbeitung

Zentrale Wissensdatenbank mit intelligenter Verknüpfung von Inhalten

Automatisches Taggen und Kategorisieren

Tools für die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Arbeitsbereichen

Plattformübergreifender Support, einschließlich Web und Desktop

Kapazitätsbeschränkungen:

Neueres Tool mit einer kleineren Benutzerbasis

Einige KI-Features müssen möglicherweise angepasst werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen

Preise für Kapazitäten

Free

Kapazitäten Pro: 11,99 $/Monat

Kapazitäten Believer: Ab 14,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Kapazitäten

Product Hunt: 4,8/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Kapazitäten?

Ich liebe Kapazitäten! Ich habe begonnen, es zusammen mit Notion für alle meine Notizen und mein Wissensmanagement zu verwenden. Es lädt auch SO VIEL SCHNELLER als Notion, das bei mir fast unbrauchbar langsam war.

11. Mem. ai (Am besten geeignet für KI-gestützte Notizen und Wissensmanagement)

Mem konzentriert sich auf den Einsatz von KI, um Benutzern das mühelose Erfassen, Organisieren und Auffinden von Notizen zu erleichtern. Es organisiert Ihre Inhalte automatisch und stellt Verbindungen zwischen Ideen her, ohne dass Sie manuell Tags vergeben oder Strukturen erstellen müssen. Damit eignet es sich besonders für Wissensarbeiter und Ersteller, die eine intelligente Notizfunktion suchen.

Die App legt Wert auf Geschwindigkeit und Minimalismus und ermöglicht so die schnelle Erfassung von Ideen und die Echtzeit-Suche mithilfe von KI. Das Design unterstützt den kontinuierlichen Wissenszuwachs, indem es verwandte Inhalte hervorhebt und relevante Notizen während der Arbeit anzeigt.

Die besten Features von Mem:

KI-gestützte automatische Organisation und Verknüpfung von Notizen

Schnelle Erfassung mit natürlicher Spracheingabe

KI-Suche und Inhaltsvorschläge in Echtzeit

Minimalistische Benutzeroberfläche mit Fokus auf Produktivität

Plattformübergreifend mit Web- und mobilen Apps

Mem-Limits:

Die Optionen für die Zusammenarbeit sind im Vergleich zu Mitbewerbern limitiert

Einige KI-Features befinden sich noch in der Entwicklung

Mem-Preis

Mem: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Mem Teams: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Mem

G2: N/A

Capterra: N/A

Product Hunt: 3,9/5 (16 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Mem?

Ich benutze Mem seit Beginn an und es ist immer noch meine erste Wahl für schnelle Notizen und zum schnellen Auffinden von Informationen.

12. Milanote (Am besten geeignet für die Organisation kreativer Projekte und visuelle Notizen)

via Milanote

Milanote wurde für kreative Menschen entwickelt, die visuell denken. Es bietet einen flexiblen Workspace im Board-Stil, der sich ideal für Moodboards, Projektplanung und Brainstorming-Sitzungen eignet.

Anstelle von linearen Notizen unterstützt Milanote ein freies Layout, wodurch es sich perfekt für Designer, Autoren und Teams eignet, die von visuellem Storytelling und räumlicher Organisation profitieren.

Die besten Features von Milanote:

Visuelle Boards zum Anordnen von Notizen, Bildern und Links

Intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche

Echtzeit-Zusammenarbeit mit Kommentaren und Freigabe

Gebrauchsfertige Vorlagen für kreative Workflows

Verfügbar auf Web- und Desktop-Plattformen

Einschränkungen von Milanote:

Eingeschränkte Funktionen für das Aufgabenmanagement

Kein Offline-Modus in mobilen Apps

Die Preise können für einzelne Benutzer teuer sein

Preise für Milanote

Free

Preis pro Person: 9,99 $/Monat

Team: 49 $/Monat für bis zu 10 Personen

Bewertungen und Rezensionen zu Milanote

G2 : 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Milanote?

Ich liebe die einfache Bedienung und die Flexibilität. Die Möglichkeit, die verschiedenen "Karten" beliebig zu verschieben, macht das Tool für so viele verschiedene Dinge nützlich. Für einen kreativen Menschen wie mich, der es liebt, organisiert zu sein, ist es super hilfreich. Allerdings ist die Ansicht der Boards in der Smartphone-App nicht so einfach, da die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, etwas zufällig ist.

13. Workflowy (Am besten geeignet für einfache, ablenkungsfreie Gliederungen)

via Workflowy

Workflowy ist ein minimalistisches Tool zum Erstellen von Gliederungen, das für schnelle Notizen und die Organisation von Aufgaben mithilfe verschachtelter Listen entwickelt wurde. Die übersichtliche Benutzeroberfläche spricht Benutzer an, die sich lieber auf hierarchisches Denken konzentrieren möchten, ohne sich mit komplexen Apps mit zahlreichen Features herumschlagen zu müssen.

Die App eignet sich hervorragend für die persönliche Produktivität, Brainstorming und die Verwaltung von Ideen in einer übersichtlichen, ablenkungsfreien Umgebung. Sie ist leichtgewichtig, schnell und ermöglicht die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten, verfügt jedoch nicht über einige erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit und KI, die in anderen Tools zu finden sind.

Die besten Features von Workflowy:

Unbegrenzt verschachtelte Listen für detaillierte Gliederungen

Schnelle und minimalistische Benutzeroberfläche

Tags und Filter für eine einfache Organisation

Plattformübergreifende Synchronisierung mit Apps für Web, Desktop und Mobilgeräte

Einschränkungen von Workflowy:

Eingeschränkte Optionen für die Zusammenarbeit

Keine integrierte KI oder Automatisierung

Grundlegende Formatierung und keine Unterstützung für Rich Media

Preise für Workflowy

Basic : Kostenlos

Workflowy Pro: 8,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Workflowy

G2 : 4,5/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Workflowy?

Insgesamt finde ich Workflowy ein großartiges Tool, wenn Sie nur kleine Textmengen wie To-do-Listen, Ihre Ziele oder Twitter-Beiträge verwalten möchten. Der Wert sinkt jedoch erheblich, wenn Sie große Mengen an Absätzen, Bildern, Videos usw. benötigen.

Das richtige Tool macht den Unterschied

Die Wahl des richtigen Tools für Notizen und die Verwaltung Ihrer Arbeit hängt letztendlich davon ab, was zu Ihrem Stil und Ihren Anforderungen passt. Während Tana eine solide Mischung aus Notizen und Produktivität bietet, haben Sie mit den hier vorgestellten Alternativen eine große Auswahl, egal ob Sie leistungsstarke KI-Features wie ClickUp und Capacities, einen visuellen Ansatz wie Heptabase und Milanote oder etwas Einfaches wie Workflowy und Obsidian suchen.

Wenn Sie eine All-in-One-Plattform suchen, die Notizen, Aufgaben, KI-Hilfe und Teamarbeit vereint, ist ClickUp auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Wenn Sie jedoch etwas Fokussierteres oder Leichteres bevorzugen, ist in dieser Liste für jeden etwas dabei.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um zu entdecken, was Ihnen am besten gefällt. Das richtige Tool kann die Art und Weise, wie Sie Ideen festhalten, Informationen organisieren und Aufgaben erledigen, grundlegend verändern

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität mit ClickUp zu steigern? Melden Sie sich noch heute kostenlos an und beginnen Sie, Ihre Notizen und Aufgaben wie ein Profi zu organisieren.