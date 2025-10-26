Die 10 besten Wispr Flow-Alternativen im Jahr 2026

Sie haben gerade ein Meeting beendet. Es wurden großartige Ideen ausgetauscht, klare Entscheidungen getroffen, und Sie haben sich gesagt: „Ich tippe das alles gleich danach ab.“

Das manuelle Notieren nach einem Meeting kostet jedoch wertvolle Zeit, und man kann sich kaum daran erinnern, wer was wann und in welchem Zusammenhang gesagt hat.

Hier kommen Sprachdiktat-Tools wie Wispr Flow ins Spiel. Dieses Online-Diktat-Tool erfasst gesprochene Worte, wandelt Sprachmemos in präzise Transkriptionen um und hilft Ihnen, diese mit KI-Befehlen zu organisieren.

Das Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Produktivität zu steigern, ohne stundenlang Dinge manuell eintippen zu müssen. Dennoch ist Wispr Flow nicht für jeden geeignet. Vielleicht funktioniert die Spracherkennung nicht ganz wie gewünscht oder passt nicht so recht in Ihren Workflow. Deshalb haben wir die besten Wispr Flow-Alternativen für Sie zusammengestellt.

Von intelligenter Sprach-zu-Text-Software bis hin zu KI-gestützten Tools, mit denen Sie das Erstellen von Notizen und die Bearbeitung von Dokumenten optimieren können – diese Optionen wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, Zeit zu sparen und smarter zu arbeiten.

Warum sollten Sie sich für Wispr Flow-Alternativen entscheiden?

Wispr Flow ist ein nützliches tool für die Sprachsteuerung, doch aktuelle Benutzerfeedbacks weisen auf einige Herausforderungen hin, die Sie dazu veranlassen könnten, nach besseren Optionen zu suchen.

Hohe Speicher- und CPU-Auslastung : Wispr Flow beansprucht bis zu 800 MB RAM und 8 % der CPU-Leistung, was die Systemleistung beeinträchtigen kann, selbst wenn Sie das Online-Diktat-Tool gerade nicht aktiv nutzen. Das kostet Sie wertvolle Zeit.

Langsamer und umständlicher Start : Das Starten der App kann 8–10 Sekunden dauern, was nicht ideal ist, wenn Sie nach einem Meeting Notizen diktieren möchten

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Datenerfassung: Wispr Flow erfasst kontextbezogene Bildschirmdaten, um die Genauigkeit zu verbessern, und kommuniziert auch im Leerlauf mit seinen Servern. Dies lässt bei Benutzern, denen Datenschutz und Transparenz wichtig sind, die Alarmglocken läuten.

Cloud-Modelle gegenüber lokaler Verarbeitung : Während Wispr Flow auf Serverkommunikation angewiesen ist, bevorzugen manche Benutzer Tools mit lokaler Verarbeitung, die bei der Bearbeitung sensibler Inhalte keine Daten extern speichern oder verarbeiten

Tiefe Systemintegration ohne Zustimmung : Die App fügt sich automatisch zu den System-Anmeldeelementen und Browser-Symbolleisten hinzu. Einige Benutzer berichten, dass sie nach der Deinstallation wieder auftaucht und dabei andere Apps oder Ihren Browser beeinträchtigen kann.

Fehlender mobiler Zugriff : Wispr Flow ist nur unter macOS und seit kurzem auch unter Windows verfügbar. Es gibt keine mobile App, was den Nutzen als schnelles und präzises Diktat-Tool für Teams oder Fachleute, die viel unterwegs sind, einschränkt. Hier finden Sie einige hilfreiche : Wispr Flow ist nur unter macOS und seit kurzem auch unter Windows verfügbar. Es gibt keine mobile App, was den Nutzen als schnelles und präzises Diktat-Tool für Teams oder Fachleute, die viel unterwegs sind, einschränkt. Hier finden Sie einige hilfreiche Vorlagen für Notizen zu Meetings und KI-Tools zum Notieren

Eingeschränkter Free-Plan: Der Free-Plan begrenzt die Nutzung auf eine bestimmte Wortanzahl pro Woche. Das reicht kaum für regelmäßige Meetings, Brainstorming-Sitzungen oder die Planung des Inhalts aus, insbesondere wenn Ihr Ziel darin besteht, die Produktivität durch konsistente Sprachbefehle zu steigern

Wispr Flow-Alternativen auf einen Blick

Hier ist unsere Liste der besten Alternativen zu Wispr Flow, die Sie noch heute ausprobieren können, um Audiodateien ganz einfach zu transkribieren!

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp ClickUp Brain, KI-Notiz-App, Dokumente, Aufgabenverwaltung, Vorlagen für Meetings Einzelpersonen sowie mittelgroße bis große Teams, die einen All-in-One-Workspace für Notizen, Aufgaben und Zusammenarbeit benötigen Free-Plan verfügbar, benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich Otter.ai Live-Transkription, Sprecher-ID, Zusammenfassungen der Meetings, Integration mit Zoom und Google Meet Einzelpersonen, Solopreneure und kleine Teams, die Transkriptionen in Echtzeit und Zusammenfassungen von Meetings benötigen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 16,99 $/Monat für Premium-Features Sonix.ai Support für über 40 Sprachen, Audio-/Videoimport, Zeitstempel, benutzerdefiniertes Vokabular Freiberufler, Content-Ersteller und globale Teams, die schnelle, mehrsprachige Transkriptionen mit hoher Genauigkeit benötigen Kostenlose Testversion verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Stunde für Transkriptionen Temi Günstige Preise, einfache Benutzeroberfläche, schnelle Bearbeitung Einzelpersonen und Gelegenheitsbenutzer (wie Studenten oder Journalisten), die eine schnelle, kostengünstige Transkriptionssoftware benötigen Ab 0,25 $ pro Audiominute, Pay-as-you-go-Modell Beschreibung Overdub, Bildschirmaufzeichnung, Mehrspurbearbeitung und Podcast-Veröffentlichung Ersteller, Podcaster und kleine Medienteams, die Audio-, Video- und Text-Bearbeitung kombinieren Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat MacWhisper Whisper-KI-Engine, kein Internet erforderlich, unterstützt mehrere Sprachen Offline-Sprach-zu-Text für Mac-Benutzer Free-Plan verfügbar, Einmal-Lizenz für die Pro-Version Dictanote Hybrides Diktieren + manuelle Eingabe, Format-Tools, Sprach-Verknüpfungen Autoren, Blogger und Studenten, die in einer Einzel-Setup-Umgebung zwischen Diktat und Tippen umschalten Free-Plan verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 8 $/Monat Tactiq Transkripte für Zoom, Google Meet, MS Teams, Nachverfolgung der Hervorhebungen und automatische Zusammenfassungen Kleine bis mittelgroße Teams, die Besprechungsprotokolle aus Video-Meetings erfassen und organisieren Free-Plan verfügbar, kostenpflichtiger Plan ab 12 $/Monat Rev KI und manuelle Transkription, Untertitelung und Support für Sprachen weltweit Rechts-, Medien- und Forschungsteams (mittlere bis große Unternehmen) mit einer Transkriptionsgenauigkeit auf menschlichem Niveau Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Superwhisper Übersichtliche Benutzeroberfläche, unterstützt mehrere Audioeingänge, kein Konto erforderlich Datenschutz-bewusste Fachleute und Benutzer von Unternehmen, die Whisper KI lokal auf Mac und iOS nutzen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 8,49 $/Monat

Die beste Wispr Flow-Alternative

Nachdem Sie sich nun einen Überblick über die Top-Empfehlungen verschafft haben, lassen Sie uns diese nacheinander genauer betrachten, um herauszufinden, was für Sie am besten geeignet ist.

1. ClickUp (Ideal für Einzelpersonen und Teams, die eine einheitliche Plattform für Aufgaben und Kommunikation benötigen)

Machen Sie Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker 10-mal produktiver Erfassen Sie jedes Detail aus jeder Besprechung mit dem ClickUp AI Notetaker

Die meisten Sprach-zu-Text-Tools beschränken sich auf die Transkription. ClickUp geht einen Schritt weiter und wandelt Ihre Unterhaltungen in umsetzbare Pläne um.

Machen Sie Meetings mit ClickUp AI Notetaker 10-mal produktiver

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Kundengespräch, sammeln Ideen, besprechen die nächsten Schritte und vergeben spontan Aufgaben. Der ClickUp AI Notetaker nimmt still am Meeting teil (natürlich mit Ihrer Berechtigung), zeichnet die Unterhaltung auf und liefert Ihnen ein übersichtliches, mit Beschreibungen versehenes Transkript in Ihren Posteingang, zusammen mit einer intelligenten Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Aktionselemente.

Nehmen Sie Meetings automatisch auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie mit ClickUp AI Notetaker zusammen

Aber das ist erst der Anfang.

ClickUp Brain MAX – Produktivität mit Sprachsteuerung

ClickUp AI Notetaker erfasst und fasst bereits Meetings zusammen, aber ClickUp Brain MAX geht noch einen Schritt weiter mit einer sprachgesteuerten Desktop-KI, die Ihren Arbeitskontext kennt.

Mit Talk to Text können Sie Notizen, Folgeaktionen oder Aufgaben freihändig diktieren und diese sofort in ClickUp-Dokumente, Aufgaben oder Kommentare umwandeln lassen. Die Funktion unterstützt intelligente Verknüpfungen zu @Erwähnungen, Aufgaben und Dokumenten, sodass Ihre Sprachbefehle ohne zusätzliche Klicks mit Ihrer tatsächlichen Arbeit verbunden werden.

Warum Brain MAX das Notieren revolutioniert:

Hands-free-Dokumentation mit sofortiger Formatierung

Verknüpft Aufgaben, Dokumente und Erwähnungen direkt über Sprachbefehle

Kontextbezogene Suche in ClickUp und verbundenen Apps

Mehrsprachige und im Ton anpassbare Ausgabe

Beispiel:

„Max, erstelle eine Aufgabe, um den Onboarding-Leitfaden bis Donnerstag für Jordan fertigzustellen.“ ✅ Aufgabe erstellt, Fälligkeitsdatum festgelegt, Team benachrichtigt – ganz ohne Tippen.

„Max, erstelle eine Aufgabe, um den Onboarding-Leitfaden bis Donnerstag für Jordan fertigzustellen.“ ✅ Aufgabe erstellt, Fälligkeitsdatum festgelegt, Team benachrichtigt – ganz ohne Tippen.

Arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten und organisieren Sie Notizen mit ClickUp Docs

Unmittelbar nach dem Meeting werden diese in ClickUp Docs erstellten Notizen Teil Ihres Arbeitsbereichs. Sie können markierte Inhalte sofort in ClickUp-Aufgaben umwandeln, diese zuweisen, Fälligkeitstermine festlegen und den gesamten Projektkontext zentral verwalten. Diese Art der Aufgabenintegration sorgt für eine einheitliche Ausrichtung Ihres Teams und macht das Wechseln zwischen verschiedenen Tools überflüssig. Sie können auch Aufgabenlistenvorlagen verwenden, um schneller loszulegen.

Formatieren Sie Inhalte im Handumdrehen, verknüpfen Sie Aufgaben und arbeiten Sie mit Teams zusammen, um detaillierte Bearbeitungen mit ClickUp Dokumenten vorzunehmen

Da alles in einem gemeinsamen Bereich stattfindet, fühlt sich die Zusammenarbeit ganz natürlich an. Ihr Team kann Notizen mithilfe der Live-Zusammenarbeit in ClickUp gemeinsam bearbeiten, Kommentare hinterlassen, den Fortschritt der Aufgaben aktualisieren und dank gemeinsamer Notizen immer auf dem Laufenden bleiben, anstatt den Überblick über das große Ganze zu verlieren.

Die besten Features von ClickUp

AI-Notiz-Tool für Meetings: Lassen Sie das Notiz-Tool automatisch an Anrufen teilnehmen, Unterhaltungen aufzeichnen und Transkripte mit Zusammenfassungen und Aktionselementen erstellen

ClickUp Docs: Erstellen, bearbeiten und freigeben Sie Dokumente in Echtzeit – mit Inline-Kommentaren, Erwähnungen und Verknüpfungen zu Aufgaben

Aufgabenintegration aus Notizen: Verwandeln Sie jeden beliebigen Teil eines Dokuments oder Transkripts in eine Aufgabe mit Mitarbeitern, Fristen und Projekt-Tags

Integrierte Teamzusammenarbeit: Dokumente gemeinsam bearbeiten, Folgeaufgaben zuweisen, Aktualisierungen verfolgen und Feedback verwalten – alles in einem gemeinsamen Workspace

ClickUp Brain mit KI-Befehlen: Fassen Sie lange Notizen zusammen, leiten Sie nächste Schritte ab und überarbeiten Sie Inhalte in Dokumenten oder Kommentaren mit der Fassen Sie lange Notizen zusammen, leiten Sie nächste Schritte ab und überarbeiten Sie Inhalte in Dokumenten oder Kommentaren mit der KI- Unterstützung von ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 47 % aller Meetings eine Stunde oder länger dauern. Aber ist all diese Zeit wirklich notwendig? Der Grund für unsere Skepsis? Nur 12 % unserer Befragten geben eine hohe Bewertung für ihre Meetings ab. Die Nachverfolgung von Metriken wie generierten Aktionspunkten, Umsetzungsquoten und Ergebnissen kann Aufschluss darüber geben, ob längere Meetings tatsächlich einen Wert bieten. Die Tools von ClickUp für das Meeting-Management können Ihnen dabei helfen! Erfassen Sie Aktionspunkte während Besprechungen ganz einfach mit dem AI Notetaker, wandeln Sie diese in nachverfolgbare Aufgaben um und überwachen Sie die Erledigungsraten – alles in einem einheitlichen Workspace. Sehen Sie, welche Meetings tatsächlich Ergebnisse bringen und welche Ihrem Team nur Zeit stehlen!

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp hat unter der Haube viel zu bieten, was für kleinere Teams oder Einzelbenutzer, die gerade erst anfangen, etwas zu viel sein kann. Benutzer merken oft an, dass es etwas Zeit kostet, sich mit der Einrichtung von Dashboards, Ansichten und benutzerdefinierten Workflows vertraut zu machen

Es gibt vereinzelte Berichte über Verzögerungen in größeren Workspaces, insbesondere wenn Automatisierungen oder umfangreiche Integrationen zum Einsatz kommen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent gab an, wie ClickUp das interne Aufgabenmanagement seiner Agentur verändert hat:

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den gesamten Workflow des Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren.

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere internen Aufgaben in der Agentur verwalten, komplett verändert. Damit kann ich den gesamten Workflow des Teams an einem Ort verfolgen, dringende Angelegenheiten priorisieren und die Kommunikation zentralisieren.

2. Otter.ai (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkriptionen und Zusammenfassungen von Meetings)

Otter.ai ist ein bekanntes Sprach-zu-Text-Tool, das für Berufstätige entwickelt wurde, die viel Zeit in Meetings verbringen. Es bietet Echtzeit-Transkription mit Sprecherbeschreibungen und erstellt automatisch Zusammenfassungen sowie durchsuchbare Transkripte. Ob bei einem Zoom-Anruf, einer Vorlesung oder einem Interview – Otter hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben, ohne manuell Notizen machen zu müssen.

Die besten Features von Otter.ai

Unterscheiden Sie Sprecher in Echtzeit während Meetings

Verschaffen Sie sich eine schnelle Übersicht über wichtige Momente, ohne das gesamte Transkript lesen zu müssen

Einfache Integration mit Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und weiteren Diensten über Chrome-Erweiterungen oder native Integrationen

Freigeben Sie Transkripte, fügen Sie Kommentare hinzu und taggen Sie Teamkollegen im Transkript mithilfe von Tools für die Zusammenarbeit

Transkribieren Sie von überall aus mit Apps für iOS, Android und das Web

Einschränkungen von Otter.KI

Die Transkriptionsgenauigkeit kann durch Hintergrundgeräusche, starke Akzente oder überlappende Sprache beeinträchtigt werden

Die Sprechererkennung erfordert oft manuelle Anpassungen, um in Gruppenumgebungen konsistent zu funktionieren

Der Free-Plan umfasst ein Limit an Transkriptionsminuten, was für den regelmäßigen Gebrauch möglicherweise nicht ausreicht

Erweiterte Features wie Live-Zusammenfassungen, Team-Zusammenarbeit und Funktionen für Administratoren sind nur in den kostenpflichtigen Premium-Plänen verfügbar

Preise für Otter.ai / KI

Basis-Plan : Kostenlos

Pro-Plan : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai KI

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter. KI?

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Otter.ai sagt:

Ein effektives Notizprogramm mit guten Zusammenfassungen, Aufgabenlisten und hilfreichen Integrationen

Ein effektives Notizprogramm mit guten Zusammenfassungen, Aufgabenlisten und hilfreichen Integrationen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Otter-KI-Alternativen und Konkurrenten

3. Sonix. KI (Am besten geeignet für schnelle, mehrsprachige Transkriptionen mit hoher Genauigkeit)

via Sonix.ai / KI

Sonix.ai ist ideal für Content-Ersteller und Teams, die schnelle, hochpräzise Transkriptionen in über 40 Sprachen benötigen. Sie können Audio- oder Video-Dateien hochladen, erhalten umgehend Transkripte mit Sprecherangaben und Zeitstempeln und können diese direkt im Browser bearbeiten. Die Plattform unterstützt mehrsprachige Eingaben, ermöglicht es den Benutzern, frei zu sprechen, und bietet intelligente Features wie Zusammenfassungen und Exportoptionen.

Die besten Features von Sonix. KI

Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien in über 40 Sprachen für globale Teams und Ersteller

Erhalten Sie Transkripte in wenigen Minuten – ideal für schnelle Bearbeitungszeiten

Tag Sprecher und fügen Sie Zeitstempel auf Wort-Ebene hinzu, um die Navigation zu vereinfachen

Bearbeiten, markieren und zusammenarbeiten über die Weboberfläche

Exportieren Sie Transkripte im TXT-, DOCX-, PDF-, SRT- und weiteren Formaten, um sie einfach zu freigeben und wiederzuverwenden

Einschränkungen von Sonix. KI

Enthält keinen integrierten KI-Sprachrekorder . Benutzer müssen Audio- oder Video-Dateien hochladen

In lauten Umgebungen oder bei sich überschneidenden Dialogen kann die Genauigkeit nachlassen

Die begrenzte kostenlose Testversion und die Preisgestaltung sind möglicherweise nicht gut für intensive, dauerhafte Nutzung geeignet

Preise für Sonix.ai / KI

Kostenlose Testversion verfügbar

Standard-Plan (Pay-as-you-go): 10 $/Stunde für die Transkription

Premium-Plan: 16,50 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) + 5 $ pro Stunde für die Transkription

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für 5 oder mehr Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix.ai / KI

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sonix. KI?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu zu sagen hatte:

Sonix.ai ist ein fantastisches tool, um geschäftliche Sprachnachrichten unterwegs zu transkribieren und zu organisieren.

Sonix.ai ist ein fantastisches tool, um geschäftliche Sprachnachrichten unterwegs zu transkribieren und zu organisieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Sprach-zu-Text-Programme

4. Temi (Am besten geeignet für schnelle, kostengünstige Transkriptionen mit minimaler Bearbeitung)

Temi ist auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt. Es ist ein schlankes Transkriptionstool, das schnelle Ergebnisse zu einem der günstigsten Preise auf dem Markt liefert. Mit seiner Pauschalpreisgestaltung und dem benutzerfreundlichen Editor ist es bei Freiberuflern wie Journalisten, Studenten und Content-Erstellern beliebt und wird dort bevorzugt verwendet.

Sie können Ihre Audioaufnahmen hochladen, erhalten innerhalb weniger Minuten ein Transkript und können dieses mit dem integrierten Editor von Temi optimieren. Das funktioniert am besten mit klarer Audioqualität und minimalen Hintergrundgeräuschen – ideal für Einzelinterviews, Vorträge oder Podcast-Aufnahmen.

Auch wenn Temi keine Features für die Zusammenarbeit oder Aufgaben-Workflows bietet, überzeugt es, wenn Erschwinglichkeit und Geschwindigkeit für Sie oberste Priorität haben.

Die besten Features von Temi

Profitieren Sie von einem der günstigsten Transkriptionspreise auf dem Markt. Es gibt keine Abonnements, monatlichen Verpflichtungen oder Nutzungsstufen.

Erhalten Sie Transkripte innerhalb von 5–10 Minuten nach dem Hochladen, selbst bei längeren Dateien

Spielen Sie Audio ab, folgen Sie Zeitstempeln und führen Sie die Bearbeitung des Textes Zeile für Zeile durch

Laden Sie die bereinigte Version Ihres Transkripts im TXT-, SRT- oder PDF-Format herunter, um es freizugeben oder zu veröffentlichen

Limitierungen von Temi

Unterstützt keine Live-Transkription oder Funktionen zur Integration von Meetings

Bei Aufnahmen mit Hintergrundgeräuschen oder überlappenden Stimmen kann die Genauigkeit abnehmen

Keine Features für Zusammenarbeit oder Projektmanagement

Preise für Temi

Kostenlose Testversion verfügbar

0,25 $ pro Audiominute (nach Verbrauch)

Temi-Bewertungen und Rezensionen

Trustpilot : 4/5 (über 70 Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Temi?

Diese G2-Bewertung gibt folgende Informationen frei:

Temi transkribiert Audioaufnahmen präzise. Nach der Transkription kann der Inhalt bearbeitet werden.

Temi transkribiert Audioaufnahmen präzise. Nach der Transkription kann die Bearbeitung des Inhalts durchgeführt werden.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Webinare oder Videoanrufe manuell transkribieren, verwenden Sie Zeitstempel, um Ihre Notizen zu verankern. Halten Sie das Video an und notieren Sie den Zeitstempel neben jedem wichtigen Punkt (z. B. [03:42] Wie man eine Projekt-Roadmap erstellt). So können Sie komplexe Abschnitte leicht wiederfinden, ohne das Ganze noch einmal ansehen zu müssen. Möchten Sie weitere Tipps? Hier finden Sie eine Kurzanleitung, wie Sie sich effizient Notizen zu einem Video machen können.

5. Descript (Ideal für Ersteller, die Transkription, Audio- und Video-Bearbeitung kombinieren)

via Descript

Descript ist bei Podcastern, Marketingfachleuten und Pädagogen besonders beliebt, die Inhalte schneller transkribieren, bearbeiten und veröffentlichen möchten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Es wandelt Aufnahmen automatisch in Text um, sodass Sie Videos oder Voiceovers bearbeiten können, indem Sie einfach das Transkript ändern.

Sie können Füllwörter entfernen, Untertitel hinzufügen und Inhalte für die Veröffentlichung vorbereiten – alles über ein einziges Dashboard. Mit integrierten Tools für Bildschirmaufzeichnung, Teamzusammenarbeit und Veröffentlichung hilft Descript Kreativteams dabei, Ideen in kürzerer Zeit in fertige Inhalte umzusetzen.

Die besten Features von Descript

Führen Sie die Bearbeitung von Audio- und Videoinhalten durch, indem Sie einfach das Transkript bearbeiten. Schneiden Sie Abschnitte, ordnen Sie sie neu an oder löschen Sie sie, ohne einen herkömmlichen Editor für Zeitleisten zu verwenden

Erkennen und entfernen Sie Füllwörter wie „ähm“, „äh“ und wiederholte Phrasen automatisch mit einem Klick, um Inhalte klarer und professioneller zu gestalten

Laden Sie Teammitglieder ein, in Echtzeit gemeinsam an Transkripten, Zeitleisten und Bearbeitungen zu arbeiten, um die Verwaltung gemeinsamer Projekte zu vereinfachen

Nehmen Sie Tutorials, Demos oder Anleitungen auf, indem Sie den Bildschirm direkt in Descript aufzeichnen, und führen Sie die Bearbeitung und Veröffentlichung anschließend ohne ein weiteres tool durch

Fügen Sie Videos schnell mit Synchronisierung erstellte Untertitel hinzu und exportieren Sie Untertiteldateien für Barrierefreiheit oder zur Weiterverwendung

Limitierungen von Descript

Lernkurve für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit der Bearbeitung von Audio- oder Video-Dateien haben, trotz der vereinfachten Benutzeroberfläche

Hochwertigere Features wie das Entfernen von Füllwörtern und erweiterte Exportmöglichkeiten sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise für Descript

Free-Plan verfügbar

Hobbyist-Plan : 24 $ pro Benutzer und Monat

Ersteller-Plan : 35 $ pro Benutzer und Monat

Business-Plan : 50 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für große Teams

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2 : 4,6/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Hier gibt ein G2-Rezensent Informationen über seine Erfahrungen mit Descript frei:

Ideal für einfache Bearbeitungen von Videos und Transkriptionen sowie vieles mehr. Die Bearbeitung von Videos und Audiodateien ist so einfach wie die Bearbeitung eines Dokuments, sodass Sie keine komplizierten Bearbeitungsprogramme beherrschen müssen, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

Ideal für einfache Bearbeitungen von Videos und Transkriptionen sowie vieles mehr. Die Bearbeitung von Videos und Audiodateien ist so einfach wie die Bearbeitung eines Dokuments, sodass Sie keine komplizierten Bearbeitungsprogramme beherrschen müssen, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Bildschirmaufzeichnungsprogramme ohne Wasserzeichen

6. MacWhisper (Ideal für Mac-Benutzer, die nach einer Offline-Transkription suchen)

via MacWhisper

Datenschutz und Einfachheit stehen bei MacWhisper im Mittelpunkt. Die App wurde exklusiv für macOS entwickelt und läuft vollständig auf Ihrem Gerät – ganz ohne Internetverbindung und ohne Cloud-Speicher. Ganz gleich, ob Sie Interviews, Meetings oder Inhalte transkribieren: Ihre Dateien bleiben lokal und sicher.

MacWhisper nutzt das Whisper-Modell von OpenAI, um präzise Transkriptionen in mehreren Sprachen zu liefern. Sie können Audio- oder Video-Dateien hochladen, das Transkript in einer übersichtlichen Ansicht anzeigen und es sofort bearbeiten, ohne sich Gedanken über die Verbindung oder den Datenschutz machen zu müssen.

Es ist eine zuverlässige Wahl für Fachleute, die Wert auf die Kontrolle über ihre Daten legen und ein schlankes, offline funktionierendes Transkriptionstool suchen, das einfach funktioniert.

Die besten Features von MacWhisper

Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien direkt auf Ihrem Mac, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist

Nutzen Sie eines der präzisesten Open-Source-Spracherkennungsmodelle für hochwertige Ergebnisse bei verschiedenen Akzenten und Sprachen

Unterstützt die Transkription in Dutzenden von Sprachen und eignet sich daher ideal für internationale Projekte oder mehrsprachige Teams

Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, ohne unnötige Popups oder Ablenkungen

Einmal kaufen und für immer nutzen – dank eines einfachen Preismodells ohne laufende Gebühren.

Limitierungen von MacWhisper

Nur für macOS verfügbar. Es gibt keine Windows- oder Mobil-Versionen.

Bietet keine Echtzeit-Transkription oder Integration in Live-Meetings

Es fehlen integrierte Tools für die Zusammenarbeit oder Features für die Aufgaben des Teams

Preise für MacWhisper

Einzelplatzlizenz : ~64 $ (einmalig) [59 €]

5 Lizenzen : ~270 $ insgesamt / ~54 $ pro Lizenz [249 € / 49 €]

10 Lizenzen : ~490 $ insgesamt / ~49 $ pro Lizenz [450 € / 45 €]

20 Lizenzen : ~870 $ insgesamt / ~44 $ pro Lizenz [799 € / 39 €]

50 Lizenzen: ~2.070 $ insgesamt / ~41 $ pro Lizenz [1.899 € / 38 €]

Notiz: Die tatsächlichen Preise können je nach aktuellen Wechselkursen leicht variieren.

Bewertungen und Rezensionen zu MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über MacWhisper?

Hier ist, was ein Rezensent auf Product Hunt über seine Erfahrungen mit MacWhisper freigegeben hat:

Eine unglaublich nützliche App für die Transkription direkt auf dem Gerät. Ich nutze sie sowohl zum Umwandeln von Sprachnotizen in Text als auch zum Erstellen automatischer Transkripte aus Online-Videos für meine Notizen.

Eine unglaublich nützliche App für die Transkription direkt auf dem Gerät. Ich nutze sie sowohl zum Umwandeln von Sprachnotizen in Text als auch zum Erstellen automatischer Transkripte aus Online-Videos für meine Notizen.

👀 Wussten Sie schon? Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings ergab, dass zwar 47 % der Meetings eine Stunde oder länger dauern, 14 % der Befragten ihre Meetings jedoch innerhalb von nur 15 Minuten abschließen können. Ein kleiner, aber bemerkenswerter Prozentsatz, der beweist, dass schnelle, effiziente Meetings möglich sind.

7. Dictanote (Ideal für Autoren, die eine Kombination aus Diktat und manueller Bearbeitung wünschen)

via Dictanote

Dictanote ist ideal für Autoren, Studenten und Berufstätige, die zwischen Tastatureingabe und Spracheingabe wechseln möchten, ohne ihren Schreibprozess zu unterbrechen. Es läuft in Ihrem Browser mit einer übersichtlichen, an Google Docs angelehnten Benutzeroberfläche und integrierter Spracherkennung.

Sie können ganz natürlich sprechen oder mitten im Dokument tippen, Inhalte mit Tags organisieren und Projekte mithilfe separater „Notizbücher“ verwalten. Für alle, die Diktat und manuelles Schreiben kombinieren, sorgt Dictanote dafür, dass alles an einem Ort übersichtlich bleibt. Da es vollständig im Browser läuft, ohne aufwendige Integrationen, reagiert es auch auf langsameren oder älteren Geräten flüssig.

Die besten Features von Dictanote

Die Bearbeitung des Textes während des Sprechens wird durch automatische Zeichensetzung unterstützt. Das spart Zeit bei der Nachbearbeitung und hilft Ihnen, sofort ausgefeiltere Notizen zu erstellen

Nutzen Sie die integrierte Spracherkennung Ihres Geräts, wie beispielsweise Google Speech in Chrome. Dadurch entsteht eine geringere Abhängigkeit von einer schnellen Internetverbindung und Ihre Sprachdaten bleiben besser privat.

Fetten Sie Text, setzen Sie ihn in Kursivschrift, unterstreichen Sie ihn und formatieren Sie Ihre Notizen während des Diktierens. Dies ist hilfreich für alle, die längere Inhalte verfassen oder strukturierte Notizen organisieren.

Starten, unterbrechen oder beenden Sie die Diktataufnahme mit einfachen Tastaturbefehlen, sodass Sie Ihre Gedanken auch beim Multitasking ganz einfach festhalten können

Einschränkungen von Dictanote

Beschränkt auf Google Chrome auf dem Desktop, wodurch Benutzer anderer Browser oder solche, die mobilen Zugriff benötigen, ausgeschlossen sind

Keine Cloud-Synchronisierung oder Backup, sodass Notizen lokal gespeichert bleiben, sofern sie nicht manuell exportiert werden. Dies kann für Benutzer, die auf mehreren Geräten arbeiten oder eine automatische Synchronisierung benötigen, ein Risiko darstellen.

Unterstützt keine vorab aufgezeichneten Audiodateien, wodurch es sich nicht für die Transkription bestehender Interviews oder Meetings eignet

Preise für Dictanote

Free

Pro: 8 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dictanote

Chrome Web Store: 2,7/5 (über 1000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dictanote?

Hier ist, was ein Rezensent im Chrome Web Store über seine Erfahrungen mit Dictanote freigegeben hat:

Gestern hat es ziemlich gut funktioniert und die versprochenen 90 % Genauigkeit erreicht. Heute Morgen funktioniert es jedoch überhaupt nicht, die Genauigkeit liegt bei etwa 50 %. Selbst bei 90 % Genauigkeit hätte ich das Ganze schneller tippen können, als ich für das Diktieren und anschließende Korrigieren gebraucht hätte.

Gestern hat es ziemlich gut funktioniert und die versprochenen 90 % Genauigkeit erreicht. Heute Morgen funktioniert es jedoch überhaupt nicht, die Genauigkeit liegt bei etwa 50 %. Selbst bei 90 % Genauigkeit hätte ich das Ganze schneller tippen können, als ich für das Diktieren und anschließende Korrigieren gebraucht hätte.

8. Tactiq (Am besten geeignet für die Erfassung und Organisation von Transkripten aus Video-Meetings)

via Tactiq

Haben Sie schon einmal ein Zoom-Gespräch beendet und dann vergessen, wer was zu erledigen hatte? Tactiq sorgt dafür, dass Ihnen das nie wieder passiert.

Diese Chrome-Erweiterung erfasst Live-Transkripte aus Google Meet, Zoom und Microsoft Teams und ermöglicht es Ihnen, wichtige Momente zu markieren und sie noch während des Meetings in Aktionspunkte umzuwandeln. Sie befindet sich übersichtlich am Rand Ihres Bildschirms, sodass Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können, ohne nach Notizen suchen zu müssen.

Sie können wichtige Erkenntnisse markieren, Folgeaufgaben zuweisen und alles in Tools wie Google Docs, Notion oder Ihr CRM exportieren. Da die Anwendung in Ihrem Browser läuft und nicht als Teilnehmer an Meetings teilnimmt, vermeidet sie die Datenschutzbedenken, die bei Besprechungs-Bots häufig auftreten.

Die besten Features von Tactiq

Arbeiten Sie nahtlos mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams zusammen, ohne dass Bots oder zusätzliche Berechtigungen erforderlich sind

Markieren Sie während des Meetings Aktionselemente, Entscheidungen und wichtige Erkenntnisse, damit Sie diese anschließend leicht nachlesen können

Fassen Sie Meetings zusammen, entwerfen Sie Folge-E-Mails oder erstellen Sie sofort Jira-Tickets

Senden Sie Transkripte und Highlights direkt an Google Docs, Notion, Slack oder Ihr CRM, ohne sie kopieren und einfügen zu müssen

Einschränkungen von Tactiq

Funktioniert nur auf dem Desktop mit dem Chrome-Browser, was die Zugänglichkeit für mobile Benutzer oder Teams, die Safari oder Firefox verwenden, einschränkt

Einige Features, wie die CRM-Integration und der erweiterte Transkriptionsverlauf, sind nur in den höherwertigen kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise für Tactiq

Free-Plan: Eingeschränkte Highlights und Exporte

Pro-Plan: 12 $ pro Benutzer und Monat

Team-Plan: 20 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tactiq?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Der einfachste Weg, Meetings zu transkribieren. Es gibt einige Features, aber das Feature, das ich bevorzugt benutze, sind wahrscheinlich die KI-gestützten Zusammenfassungen.

Der einfachste Weg, Meetings zu transkribieren. Es gibt einige Features, aber ich bevorzuge wahrscheinlich die KI-gestützten Zusammenfassungen.

📖 Lesen Sie auch: So verfassen Sie eine effektive Zusammenfassung eines Meetings

9. Rev (Am besten geeignet für manuelle Transkription mit hoher Zuverlässigkeit)

via Rev

Nicht jedes Sprach-zu-Text-Tool bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, aber Rev tut es. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der Transkription verbindet es KI-Effizienz mit menschlicher Präzision für Branchen, in denen jedes Wort zählt.

Egal, ob Sie als Journalist vor Gericht zulässige Transkripte benötigen, als Rechtsteam Kreuzverhöre vorbereiten oder als Forscher stundenlange Interviews auswerten – Rev bietet Ihnen flexible Optionen, von schnellen, KI-gestützten Transkriptionen bis hin zu hochpräzisen, von Menschen erstellten Transkripten.

Es bietet außerdem Features wie einen KI-Assistenten zur Erkennung von Zitaten und Themen, bearbeitbare Transkripte sowie Integrationen mit Zoom, Teams und Google Meet.

Die besten Features von Rev

Wählen Sie zwischen KI für Geschwindigkeit oder manueller Transkription für eine Genauigkeit von über 99 %

Erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen, heben Sie Zitate hervor und identifizieren Sie Schlüssel-Themen aus Transkripten. Dieses Feature ist besonders nützlich, wenn Sie nach einem Interview nachfassen oder die wichtigsten Punkte aus langen Unterhaltungen herausarbeiten müssen

Erkennen Sie Muster und Widersprüche in mehreren Transkripten – ideal für Teams in den Bereichen Recht, Medien und Forschung

Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten während des Zuhörens durch, verfolgen Sie Änderungen und arbeiten Sie gemeinsam in einem gemeinsamen Workspace

Nehmen Sie unterwegs auf oder stellen Sie eine Verbindung zu Zoom, Meet und Teams her, um Meetings automatisch zu transkribieren

Rev-Limitierungen

Keine Echtzeit-Transkriptionsunterstützung für Live-Ereignisse oder Webinare

Die manuelle Transkription kann bei längeren Inhalten teuer werden

Einige Berichte über falsche Sprecheridentifizierung und Bedenken hinsichtlich der Datennutzung für das KI-Training

Rev-Preise

Free: 45 Minuten 45 Minuten KI-Transkription pro Monat

Basic: 14,99 $/Benutzer/Monat

Pro: 34,99 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rev?

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Rev sagt:

Unsere Agentur nutzt rev fast täglich, um nahezu sofortige KI-Entwürfe für Zeugenaussagen zu erstellen. Unsere Clients schätzen die teilbaren Links, die das Transkript mit einem Video synchronisieren. Die KI-Zusammenfassung und der Frage-Bot sind ebenfalls hervorragend, und wir freuen uns auf deren Erweiterung.

Unsere Agentur nutzt rev fast täglich, um nahezu sofortige KI-Entwürfe für Zeugenaussagen zu erstellen. Unsere Clients schätzen die teilbaren Links, die das Transkript mit einem Video synchronisieren. Die KI-Zusammenfassung und der Frage-Bot sind ebenfalls hervorragend, und wir freuen uns auf deren Erweiterung.

👀 Wussten Sie schon? 49 % der Teilnehmer unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings machen sich immer noch handschriftliche Notizen – ein überraschender Trend in einem Zeitalter, in dem das Digitale an erster Stelle steht. Diese Vorliebe für Stift und Papier kann eine persönliche Präferenz sein oder ein Zeichen dafür, dass digitale Notiztools noch nicht vollständig in die Workflows integriert sind.

10. Superwhisper (Ideal für Benutzer von Unternehmen, die die Genauigkeit von Whisper KI in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche wünschen)

via SuperWhisper

Superwhisper ist ein leistungsstarkes Offline-Transkriptionstool für macOS und iOS, das speziell für Benutzer von Unternehmen entwickelt wurde. Es nutzt das Whisper.cpp-Framework und läuft vollständig auf dem Gerät, wodurch vollständiger Datenschutz gewährleistet ist.

Was das Programm auszeichnet, ist seine kontextbezogene Formatierung und die Unterstützung für anpassbare KI-Workflows, wodurch Teams Regeln für die Nachbearbeitung mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung definieren können. Es eignet sich ideal für die Transkription sensibler Inhalte wie juristischer oder medizinischer Notizen, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

Die besten Features von Superwhisper

Arbeiten Sie vollständig auf Ihrem Gerät und nutzen Sie lokale KI-Modelle, ohne Daten in die Cloud zu senden

Passen Sie die Ausgabe an die von Ihnen verwendete App an. So formatiert die App beispielsweise Inhalte wie eine E-Mail in der Mail-App oder verwendet Aufzählungspunkte bei der Übertragung in Notizen.

Fügen Sie natürliche Sprachbefehle hinzu, um Ihre Transkripte zu verfeinern

Dank des fortschrittlichen Erkennungssystems können Sie fachspezifische Begriffe aus Feldern wie Gesundheitswesen, Recht und Forschung mit höherer Genauigkeit verarbeiten.

Nutzen Sie Versionskontrolle, gemeinsame Bearbeitung und Integrationen mit KI-Tools wie GPT-4o und Claude 3.5, um Transkripte zu optimieren und schnell Zusammenfassungen zu erstellen

Speichern Sie alle Dateien lokal mit End-to-End-Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass sensible Daten eine hohe Sicherheit haben und den Datenschutz-Standards entsprechen

Limitierungen von Superwhisper

Erfordert neuere Mac-Hardware (M2 oder höher) für die Echtzeit-Transkription unter Verwendung der größten KI-Modelle, was den Zugang für Benutzer mit älteren Geräten begrenzt

Da keine integrierte Sprechererkennung vorhanden ist, ist es schwieriger, bei Interviews oder Meetings zwischen mehreren Stimmen zu unterscheiden

Hoher Lernaufwand bei der Einrichtung fortgeschrittener Features wie benutzerdefinierter Modi und KI-Nachbearbeitung, insbesondere für nicht-technisch versierte Benutzer

Preise für Superwhisper

Free-Plan verfügbar

Pro: 8,49 $/Monat

Jahresabo: 84,99 $/Jahr

Lebenslange Lizenz: 249,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Superwhisper

App Store : 4,9/5 (über 1200 Bewertungen)

Product Hunt: 5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Superwhisper?

Hier ist, was ein Benutzer auf Product Hunt über Superwhisper geschrieben hat:

Was für eine nützliche Software! Ich stelle fest, dass ich damit mehr und bessere Dokumentationen und E-Mails schreibe, weil die Eingabe von Texten so schnell geht.

Was für eine nützliche Software! Ich stelle fest, dass ich damit mehr und bessere Dokumentationen und E-Mails schreibe, weil die Eingabe von Texten so schnell geht.

📖 Weiterlesen: So nutzen Sie KI für Notizen zu Meetings

So wählen Sie die richtige Wispr Flow-Alternative aus

Bei Sprach-zu-Text-Tools geht es längst nicht mehr nur um die Transkription. Der wahre Wert liegt darin, was Sie mit diesen Transkripten nach dem Meeting zu erledigen haben.

Mit tools wie ClickUp erhalten Sie ein umfassendes System, um Ideen in die Tat umzusetzen. Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Meetings aufzeichnen, intelligente Zusammenfassungen erstellen und aus den wichtigsten Erkenntnissen sofort Aufgaben generieren

Mit ClickUp Docs kann Ihr Team gemeinsam an Notizen arbeiten, diese mit Aufgaben verknüpfen und alles an einem Ort übersichtlich organisieren

Natürlich glänzen andere Tools in anderen Bereichen. Otter.ai und Sonix eignen sich hervorragend für schnelle, KI-gestützte Transkriptionen. Rev liefert Ihnen hochpräzise, von Menschen geprüfte Ergebnisse. MacWhisper und Superwhisper sind perfekt für Benutzer, denen Datenschutz besonders wichtig ist und die eine Offline-Verarbeitung benötigen.

Welches Tool das richtige ist, hängt wirklich davon ab, wie Ihr Workflow aussieht und wie Ihr Team arbeitet.

Beginnen Sie damit, Demos und kostenlose Testversionen flexibler Plattformen wie ClickUp zu erkunden. Verschaffen Sie sich den Überblick, den Sie benötigen, um die beste Lösung für die nächste Wachstumsphase Ihres Teams auszuwählen.