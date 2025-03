Wie man nach einem Vorstellungsgespräch nachfasst: Zu erledigen, zu unterlassen & Beispiele

Sie haben die erste Runde des Vorstellungsgesprächs für Ihren Traumjob erfolgreich hinter sich gebracht.

Jetzt warten Sie auf den einen Anruf, der den Verlauf Ihrer Karriere verändern könnte. Zu diesem Zeitpunkt ist es nur natürlich, dass Sie eine Vielzahl von Gefühlen empfinden und sich fragen, ob Sie sich melden sollten.

Um die Unterhaltung aufrechtzuerhalten, schicken Sie eine E-Mail nach dem Vorstellungsgespräch.

Damit bekräftigen Sie Ihr Interesse an der Stelle und bleiben dem Personalverantwortlichen im Gedächtnis. Wo Sie früher eine handschriftliche Notiz verschickt haben, genügt heute eine kurze E-Mail.

Sie fragen sich, wie man nach einem Vorstellungsgespräch nachfasst? Lesen Sie weiter, um die Best Practices für das Verfassen der perfekten Nachricht zu erfahren.

Als Bonus geben wir Ihnen außerdem einige Vorlagen für effektive E-Mail-Nachfassaktionen sowie einige Tools frei, die Ihnen dabei helfen, diese zu erledigen.

Die Rolle der Nachfassaktion für den Erfolg bei der Stellensuche

Es gibt vier Möglichkeiten, wie ein Follow-up eine entscheidende Rolle für den Erfolg Ihrer Bewerbung spielt.

1. Zeigt Initiative und Professionalität

Ob es sich um eine Dankesnotiz nach einem Vorstellungsgespräch handelt oder um einen Brief, in dem Sie um einen Status-Update zum Einstellungsprozess bitten, die richtige e-Mail-Etikette können Ihre Bewerbung untermauern und zeigen, dass Sie die gleiche Professionalität in die Stelle einbringen werden.

2. Öffnet Türen für zukünftige Gelegenheiten

Selbst wenn Sie die aktuelle Rolle nicht bekommen, ist es ein großes Plus, dass Ihr Profil aufgrund Ihrer Nachfassaktionen in der Datenbank des Unternehmens verankert ist und so auf dem Radar bleibt. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, für andere Rollen in Betracht gezogen zu werden, die sich später ergeben könnten.

Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu erkunden vorlagen für Karrierekarten um für andere Möglichkeiten zu planen.

Weiter lesen: * Umsetzbare Schritte für einen Karrierewechsel in jedem Alter

3. Spricht Bedenken oder Klarstellungen an

Eine gut getimte Nachbereitung ermöglicht es Ihnen, mögliche Bereiche anzusprechen, von denen Sie glauben, dass sie während des Gesprächs nicht verstanden wurden.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie bewerben sich für eine Rolle im Marketing und das Team ist sich nicht sicher, ob Sie Erfahrung mit PPC-Kampagnen haben. Eine Follow-up-Nachricht, in der Sie Ihre Beiträge in diesem Bereich mit datengestützten Ergebnissen darlegen, könnte der Beweis sein, der Ihrer Bewerbung hilft.

4. So bleiben Sie im Fokus

Eine prägnante botschaft an Personalverantwortliche oder Personalverantwortlichen, in der Sie Ihre Qualifikationen und Ihren Enthusiasmus bekräftigen, können Sie sich einprägen, insbesondere wenn die Entscheidung zwischen Ihnen und einem anderen Bewerber fällt.

Diese zusätzliche E-Mail kann den Ausschlag zu Ihren Gunsten geben.

Lesen Sie mehr: * 10 kostenlose ATS-Vorlagen für die Rekrutierung und Nachverfolgung von Bewerbern

Best Practices für die Nachbereitung eines Vorstellungsgesprächs

Technisch gesehen ist das Versenden einer E-Mail zur Nachbereitung eines Vorstellungsgesprächs gleichbedeutend damit, die Unterhaltung am Leben zu erhalten und weiterzuführen.

1. Einfach halten für maximale Wirkung

Fügen Sie keine unnötigen Anhänge wie z. B. einen Lebenslauf bei, insbesondere wenn der Personalverantwortliche bereits über Ihre Informationen verfügt. Dies kann den Eindruck erwecken, dass Sie unorganisiert sind oder keine Rücksicht auf Details nehmen. Fügen Sie Informationen hinzu, die für die Unterhaltung wirklich relevant und wertvoll sind.

Weiterlesen: *

Wie man ein erfolgreiches Stellenangebot schreibt

2. Stimmen Sie Ihre Botschaft auf jeden Gesprächspartner ab

Beziehen Sie sich auf bestimmte Themen, die Sie mit jedem von ihnen besprochen haben, wie z. B. ein Projekt, das sie erwähnten, oder eine Herausforderung, vor der sie stehen.

Wenn Sie zum Beispiel über Folgendes gesprochen haben KI Schreib-Tools erwähnen Sie während des Vorstellungsgesprächs, wie Sie diese nutzen können, um die bestehenden Workflow-Systeme und -Prozesse zu optimieren. Dies zeigt Ihre Liebe zum Detail und unterstreicht Ihr echtes Interesse an der Rolle.

3. Verwenden Sie den richtigen Tonfall und die richtigen Formulierungen

Vermeiden Sie beim Verfassen von E-Mails zur Nachbereitung der Bewerbung Formulierungen, die den Personalverantwortlichen oder den Personalverantwortlichen zu einer sofortigen Antwort drängen. Einstellungsprozesse sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und können manchmal eine Weile dauern.

❌ Der falsche Weg: "Wenn ich bis zum Ende des Tages nichts von Ihnen höre, gehe ich davon aus, dass Sie nicht mehr an der Stelle interessiert sind" - gibt einen negativen Ton an

✅ Der richtige Weg: "Ich verstehe, dass der Prozess Zeit braucht, und ich warte gerne auf ein Update, wenn es mir passt" - zeigt, dass Sie ihre Zeitleiste respektieren

4. Machen Sie das Beste aus der Ausfallzeit

Während der Wartezeit können Sie Online-Kurse besuchen oder an einem Projekt arbeiten, das Ihre Fähigkeiten erweitert, z. B. indem Sie sich mit neuen Technologien vertraut machen tipps für Vorstellungsgespräche aus der Ferne um Ihre Chancen auf eine künftige Kandidatur zu erhöhen. Sie können diese Zeit auch nutzen, um zu lernen wie man ein Stellenangebot schreibt .

Bleiben Sie außerdem auf dem Arbeitsmarkt aktiv, indem Sie Ihr berufliches Netzwerk um Rat fragen oder sich neue Möglichkeiten erschließen. Überprüfen Sie, was in Ihren früheren Vorstellungsgesprächen gut gelaufen ist und was Sie verbessern können - korrigieren Sie Ihre eigenen vorlagen für Vorstellungsgespräche auf die Sie sich als nächstes beziehen können.

💡Pro-Tipp: Wenn Sie auf eine Rückmeldung zu einer Rolle im Marketing warten, sollten Sie einen kurzen Online-Kurs zu Plattformen wie Google Analytics belegen. Das zeigt Initiative und hält Sie auf dem Laufenden, was Sie bei der Nachbereitung erwähnen können, um Ihr Engagement für Wachstum zu zeigen.

4. Zeit gut einteilen

Damit eine Nachfassaktion optimal funktioniert, ist das Timing alles. Schicken Sie innerhalb von 24 Stunden nach dem Vorstellungsgespräch eine Notiz, aber warten Sie dann 3-5 Tage, bevor Sie eine weitere E-Mail schicken.

Schaffen Sie das richtige Gleichgewicht zwischen Beharrlichkeit und Geduld.

*Lesen Sie mehr: Tipps zur Vorbereitung auf Ihr nächstes Vorstellungsgespräch

Struktur einer effektiven Follow-Up E-Mail

Wie schreiben Sie eine E-Mail, die professionell und klar ist und gut ankommt?

Welche Wörter oder Formulierungen sollten Sie verwenden?

Welchen Tonfall sollten Sie beibehalten?

Lassen Sie uns all diese Fragen nacheinander beantworten.

1. Betreffzeile

Beginnen Sie mit einer prägnanten, klaren Betreffzeile, die den Zweck Ihrer E-Mail widerspiegelt und die Aufmerksamkeit des Personalverantwortlichen erregt.

Eine einfache, professionelle Betreffzeile wie "Vielen Dank für das Vorstellungsgespräch" oder "Nachfassaktion zum Vorstellungsgespräch am [Tag/Datum]" funktioniert gut.

Profi-Tipp: Wenn Sie nicht am Tag des Vorstellungsgesprächs nachfassen, verweisen Sie in der Betreffzeile auf das Datum oder den Wochentag. Einstellungsleiter führen Vorstellungsgespräche oft über mehrere Tage oder Wochen hinweg, daher werden sie Ihre Genauigkeit zu schätzen wissen.

2. Grußwort

Sprechen Sie die Person, die Sie interviewt hat, mit Namen an. Eine persönliche Begrüßung wie "Hallo [Name des Gesprächspartners]" ist angemessen. Dies zeigt, dass Sie darauf geachtet haben, wie sich die Person während des Gesprächs vorgestellt hat.

vermeiden Sie allgemeine Ausdrücke wie "An wen auch immer" oder informelle Ausdrücke wie "Sehr geehrte/r"

3. Eröffnungssatz

Beginnen Sie Ihre E-Mail, indem Sie sich bei Ihrem Gesprächspartner für seine Zeit bedanken. **Bedanken Sie sich für die Gelegenheit, die Rolle zu besprechen, und erwähnen Sie die positiven Aspekte der Unterhaltung oder des Unternehmens, die Ihnen besonders aufgefallen sind.

4. Text der E-Mail

Im Hauptteil der E-Mail bekräftigen Sie Ihr Interesse an der Position. Beziehen Sie sich auf etwas Bestimmtes aus dem Vorstellungsgespräch, um deutlich zu machen, dass Sie an der Unterhaltung teilgenommen haben. Erwähnen Sie z. B. ein Projekt oder eine Team-Dynamik, die Sie während der Unterhaltung begeistert hat.

5. Geschlossene Zeile

Bringen Sie abschließend zum Ausdruck, dass Sie im Einstellungsprozess gerne vorankommen möchten. Teilen Sie mit, dass Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen oder Dokumente zur Verfügung stellen können.

Geben Sie an, dass Sie sich freuen, bald von ihnen zu hören.

Nachfass-E-Mails schreiben mit ClickUp Brain

Das Schreiben einer perfekten E-Mail, die zeigt, dass Sie sich für das Unternehmen interessieren und die richtige Person für den Job sind, erfordert viel Nachdenken. ClickUp Gehirn , ClickUp's eingebauter AI Writer for Work, hilft Ihnen, Ihr Bestes zu geben.

Ob eine Dankesnotiz oder ein Follow-up zum Status Ihrer Bewerbung, ClickUp Brain schreibt den Text für Sie mit dem richtigen Ton und der richtigen Klarheit und prüft auch die Rechtschreibung in Ihren Dokumenten und Aufgaben - ohne Plugins oder Erweiterungen.

Erstellen Sie die perfekte E-Mail nach dem Vorstellungsgespräch mit ClickUp Brain

ClickUp Brain fungiert auch als KI-Wissensmanager, der Ihnen sofortigen Zugriff auf Informationen über alle Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte gibt. Möchten Sie wissen, wann Ihre nächste Wiedervorlage fällig ist? Oder suchen Sie vielleicht nach den Notizen, die Sie während eines Vorstellungsgesprächs gemacht haben?

Fragen Sie einfach ClickUp Brain.

💡Pro-Tipp: Laden Sie nach einem Interview eine Sprachnotiz oder Notizen in ClickUp hoch und lassen Sie die KI eine Abschrift oder Zusammenfassung erstellen, die wichtige Punkte hervorhebt. Nutzen Sie dies, um Ihre Folgekommunikation vorzubereiten.

Beispiele für Follow-up-E-Mails: Wie man mit verschiedenen Follow-Up-Szenarien umgeht

1. Follow-up nach einem Telefoninterview

Betreff: Aufgeregt über [Jobtitel] - Danke für den Anruf!

Hallo [Name des Interviewers],

Ich hoffe, dass diese E-Mail Sie gut erreicht.

Ich wollte mich kurz dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir am Tag des Gesprächs über die Position bei [Name des Unternehmens] zu sprechen. Es war toll, mehr über die Rolle und die Arbeitsweise des Teams zu erfahren.

Die Tatsache, dass [besprochenes Detail oder Aspekt] Teil der Rolle ist, macht mich noch begeisterter von dieser Gelegenheit. Ich glaube, dass mein [erwähne eine relevante Fähigkeit oder Erfahrung] sehr gut in Ihr Team passen wird.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen von mir benötigen, während Sie den Einstellungsprozess fortsetzen.

Nochmals vielen Dank, und ich hoffe, bald von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen,

[Vollständiger Name]

[Telefonnummer]

[LinkedIn-Profil]

2. Follow-up nach einem persönlichen Gespräch

Betreff: Danke für ein tolles Meeting

Hallo [Name des Interviewers],

Ich wollte mich bei Ihnen für das heutige Meeting mit mir persönlich bedanken. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir die Erwartungen an die Rolle zu erläutern und mir das Büro zu zeigen.

Es war großartig, einen Eindruck von der Dynamik und der Energie des Teams zu bekommen - das hat definitiv einen starken Eindruck bei mir hinterlassen.

Das von Ihnen erwähnte Projekt, [spezifische Details einfügen], klingt nach einer brillanten Herausforderung, und ich freue mich, meine [besonderen Fähigkeiten oder Qualifikationen] in Ihr Team einzubringen, um zum Erfolg beizutragen.

Sie erwähnten auch, dass es möglicherweise eine weitere Runde von Vorstellungsgesprächen oder technischen Beurteilungen geben wird. Bitte geben Sie die Details so bald wie möglich frei, und ich werde mich daran machen.

Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit.

Mit freundlichen Grüßen,

[Vollständiger Name]

[Telefonnummer]

[LinkedIn-Profil]

3. Follow-up nach einem abschließenden Gespräch

Thema: Reflexion über unser Abschlussgespräch

Hallo [Name des Interviewers],

Ich danke Ihnen und dem Team für dieses Gespräch. Die Kompetenzbewertung war eine interessante Herausforderung, und auch unser persönliches Meeting hat mir gut gefallen.

Insgesamt war die Erfahrung sowohl aufschlussreich als auch lohnend. Ich bin beeindruckt, wie professionell alle, mit denen ich gesprochen habe, in jeder Phase vorgegangen sind.

Da ich nun das letzte Gespräch abgeschlossen habe, können Sie sich gerne an mich wenden, wenn Sie weitere Informationen benötigen, z. B. mein Portfolio oder andere Dokumente. Ich bin nur eine Nachricht entfernt und freue mich, Ihnen alles zur Verfügung zu stellen, was Sie brauchen.

Vielen Dank, und ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen,

[Vollständiger Name]

[Telefonnummer]

[LinkedIn-Profil]

Annahme einer Follow-up-Strategie: Überwindung üblicher Follow-up-Herausforderungen

Schritt 1: Nachdenken und neugierig bleiben

Bevor Sie die Follow-up-E-Mail verfassen, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um über Ihre Absichten nachzudenken. Wenn Ihre einzige Motivation darin besteht, das Angebot zu bekommen, könnte die E-Mail zu transaktional wirken, was wahrscheinlich mehr schadet als nützt.

Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, eine durchdachte und konstruktive Nachricht zu verfassen, die zu einem echten Gedankenaustausch einlädt.

Heben Sie ein Thema oder ein Detail aus dem Vorstellungsgespräch hervor, das Ihr Interesse geweckt hat - vielleicht hat der Personalverantwortliche Folgendes besprochen wie man KI in E-Mails einsetzt kommunikation.

✅ Stellen Sie durchdachte Fragen zur Rolle/zum Unternehmen und geben Sie praktische Tipps frei.

Bei der Nachbereitung sollten Sie ein Gleichgewicht zwischen Neugierde und Professionalität finden.

Schritt 2: Bleiben Sie sich selbst treu

Wenn Sie sich darauf konzentrieren, die perfekte E-Mail zu schreiben, kann es leicht passieren, dass Sie das Gefühl haben, Sie müssten ein bestimmtes Bild oder einen bestimmten Eindruck vermitteln.

Wenn Sie sich während des Einstellungsprozesses authentisch präsentieren, können Sie sicherstellen, dass Sie an einem Arbeitsplatz landen, an dem Sie sich akzeptiert und gestärkt fühlen.

Auch die Menschen, die Sie ansprechen, versuchen wahrscheinlich, ein angenehmes, harmonisches Team aufzubauen. Das Vorstellungsgespräch bietet eine geeignete Plattform, um herauszufinden, ob Ihre Kommunikationsstile und Werte gut zueinander passen.

✅ Bleiben Sie während Ihrer gesamten Stellensuche dem treu, was Sie sind, was Sie bieten und was Sie suchen, und zeigen Sie sich in jeder Kommunikation als Sie selbst.

Schritt 3: Achten Sie auf Ihre Grenzen

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Hauptansprechpartner, mit dem Sie für die jeweilige Rolle in Kontakt stehen, kommunizieren.

Wenn Sie das Bedürfnis haben, mit einer anderen Person Kontakt aufzunehmen, verweisen Sie auf Ihre früheren Interaktionen mit dem betreffenden Kollegen und fragen Sie vorsichtig nach, ob es Neuigkeiten gibt.

vermeiden Sie es, sich aggressiv an mehrere Personen im Unternehmen zu wenden, um schnelle Informationen zu erhalten.

Schritt 4: Respektieren Sie die Zeitleiste

Wenn Sie sich mit dem Personalverantwortlichen oder der Führungskraft in Verbindung setzen, denken Sie an deren Zeitleiste. Wenn sie Ihnen gesagt haben, dass sie zwei Wochen brauchen, um die nächsten Schritte einzuleiten, geben Sie ihnen die vollen zwei Wochen plus ein oder zwei Tage, um Verzögerungen zu berücksichtigen, bevor Sie sich melden.

es gibt Ausnahmen, in denen ein früheres Nachfassen angemessen sein kann, z. B. wenn Sie ein Stellenangebot von einem anderen Unternehmen erhalten.

Unabhängig davon, ob Sie das andere Angebot annehmen oder dieser Gelegenheit Vorrang einräumen wollen, sollten Sie den Personalverantwortlichen über die Verschiebung Ihrer Zeitleiste informieren, damit alle Beteiligten eine fundierte Entscheidung treffen können.

Schritt 5: Richten Sie einen Workflow für die Nachbereitung ein

Bei einer Bewerbung um eine Stelle geht es nie nur darum, auf eine einzige Gelegenheit zu warten. Wahrscheinlich bewerben Sie sich bei mehreren Unternehmen, erkunden verschiedene Rollen und versuchen, alles in der richtigen Reihenfolge zu halten, was sehr mühsam sein kann.

Sie brauchen ein System, um strategisch vorgehen zu können. Deshalb ist ein leistungsstarkes Tool für das Projekt- und Aufgabenmanagement wie ClickUp ist unerlässlich. Lassen Sie uns untersuchen, wie es helfen kann. ClickUp Aufgaben sind das Herzstück einer effektiven Nachbereitung Ihres Vorstellungsgesprächs. Wenn Sie als Arbeitssuchender jede Nachbereitung genau organisieren, kann das den Unterschied zwischen einem reibungslosen Prozess und einem chaotischen machen.

Legen Sie für jedes Vorstellungsgespräch eine Aufgabe mit dem Namen des Gesprächspartners, dem Unternehmen und dem Titel der Stelle an, z. B. "Follow Up: Marketing Manager bei XYZ Corp

Planen, organisieren und handeln Sie mit ClickUp Aufgaben für jede Bewerbung

Legen Sie ein bestimmtes Fälligkeitsdatum für den Versand einer E-Mail zur Nachbereitung fest, in der Regel innerhalb von 24-48 Stunden nach dem Vorstellungsgespräch, und definieren Sie für jede Aufgabe eine Priorität (z. B. hoch für wichtige Nachfassaktionen).

Fügen Sie Status wie "Nachfassaktion erforderlich", "E-Mail gesendet", "Test geplant" und "Warten auf Antwort" hinzu, um Ihre Bewerbung zu verfolgen und sicherzustellen, dass nichts vergessen wird.

Und das Beste daran?

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie eine Automatisierung einrichten, um sich selbst nach jedem Vorstellungsgespräch Folgeaufgaben zuzuweisen oder sie zur Aktualisierung an Ihren Personalverantwortlichen weiterzuleiten.

Lösen Sie zum Beispiel 24 Stunden nach jedem Vorstellungsgespräch eine E-Mail mit einem Dankeschön aus oder legen Sie Erinnerungen fest, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Antwort eingegangen ist. Sobald Ihre E-Mail versendet wurde, kann der Status der Aufgabe automatisch von "Nachbereitung erforderlich" in "Warten auf Antwort" geändert werden

Wenn Sie nach einem dynamischen Hub suchen, um Ihre Notizen zu Vorstellungsgesprächen, Vorlagen zur Nachbereitung und Recherchen zu organisieren, ClickUp Dokumente wird Sie nicht enttäuschen.

Notieren Sie nach jedem Vorstellungsgespräch sofort die Schlüsselpunkte und Erkenntnisse aus der Unterhaltung in Ihrem Dokument. Dazu gehören der Name des Gesprächspartners, die Fragen, die er gestellt hat, und alles, was Sie in Ihrer nächsten E-Mail erwähnen wollen.

Widgets in ClickUp Docs einbetten, um Aufgaben und Termine zu verwalten und auch den Status zu aktualisieren

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie das Feature der verschachtelten Seiten in ClickUp Docs, um Ihre Notizen nach Phasen des Vorstellungsgesprächs (z.B. Telefoninterview, Vor-Ort-Gespräch, Abschlussrunde) zu gliedern und so eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen.

Das ist noch nicht alles.

Verwenden Sie die Vorlage für die Stellensuche von ClickUp um Ihre Stellensuche zu vereinfachen. Es ist ein großartiges tool, vor allem wenn Sie mehrere Bewerbungen gleichzeitig bearbeiten.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Zu erledigen haben Sie damit Folgendes:

Nachverfolgung des Fortschritts jeder Bewerbung - egal, ob sie "offen", "Vorstellungsgespräch" oder "abgeschlossen" ist

Kategorisieren Sie Stellenanzeigen, fügen Sie wichtige Details hinzu und überwachen Sie alles auf einen Blick

Organisieren Sie Ihre Bewerbungen und die Kommunikation mit dem Personalverantwortlichen mit maßgeschneiderten Ansichten, die zu Ihrem Prozess passen

Auf diese Weise ist alles an einem Ort und Sie müssen sich nicht mehr durch Ihre E-Mails wühlen, um die richtige Person zur richtigen Zeit zu erreichen.

Wie man nach einer fehlenden Antwort nachfasst

Sie hören auch nach einer Nachfassaktion nur Grillen? Das ist frustrierend, vor allem, wenn aus Tagen Wochen werden, in denen sich niemand meldet. Hier erfahren Sie, wie Sie mit der Funkstille umgehen können.

1. Geben Sie eine relevante Ressource frei, anstatt sich zu melden

Schicken Sie nicht nach, sondern einen Artikel, einen Podcast oder ein Video, das zu den Zinsen des Unternehmens passt oder über das Sie im Vorstellungsgespräch gesprochen haben. Sie könnten sagen: "Ich bin auf diesen Artikel gestoßen und habe an unsere Unterhaltung gedacht - er scheint für Ihre aktuellen Projekte relevant zu sein."

2. Fügen Sie einen Hauch von Humor hinzu, um sich abzuheben

Versuchen Sie es mit etwas Unbeschwertem wie: "Ich hoffe, meine vorherige Nachricht ist nicht im schwarzen Loch der E-Mail verschwunden! Ich wollte nur nachfragen, ob es einen neuen Stand bei der Einstellungsentscheidung gibt."

3. Würdigen Sie den jüngsten Erfolg des Bewerbers

Recherchieren Sie etwas, das die betreffende Person vor kurzem erreicht hat - vielleicht eine öffentliche Bekanntmachung, ein Ereignis oder ein Projekt, an dem sie beteiligt war - und beziehen Sie sich in Ihrer Antwort darauf:

"Herzlichen Glückwunsch zu [Leistung]! Ich wünsche Ihnen und [Name der Organisation] das Allerbeste für Ihr zukünftiges Wachstum. Und natürlich würde ich gerne mit Ihnen chatten, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich in Ihre Pläne für die Zukunft passen könnte."

Die Kunst der Nachbereitung von Vorstellungsgesprächen beherrschen

Denken Sie daran, dass Sie die Nachbereitung des Vorstellungsgesprächs nicht nur als eine Formalität ansehen sollten, sondern als eine Kunst, die Sie beherrschen.

Bleiben Sie authentisch, bewahren Sie sich Ihre Neugier und nutzen Sie die E-Mail zur Nachbereitung des Vorstellungsgesprächs als Chance, um den Wert, den Sie mitbringen, zu unterstreichen. Selbst wenn es mit Ihrer Traumrolle in einem Unternehmen nicht ganz klappt, haben Sie mit einer gut formulierten Nachfassaktion nichts zu verlieren.

Vielmehr hinterlassen Sie einen Eindruck, der sich bei künftigen Gelegenheiten auszahlen könnte. Geduld, Beharrlichkeit und Professionalität sind Ihre besten tools.

Wenn Sie auf der Suche nach einer effektiven Möglichkeit sind, Nachfassaktionen zu verwalten und durchzuführen, bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, um alle damit verbundenen Aufgaben zu organisieren, zu planen und zu automatisieren. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und legen Sie los.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Sollte ich mehr als ein Mal nachfassen?

Ja, aber erledigen Sie es mit Bedacht. Warten Sie nach Ihrer ersten Notiz mindestens eine Woche, bevor Sie eine weitere Nachricht schicken. Wenn Sie nach ein oder zwei Wochen immer noch keine Antwort erhalten haben, können Sie eine weitere höfliche Antwort schicken. Wenn Sie mehr als das tun, riskieren Sie, als übermäßig hartnäckig zu erscheinen, was nach hinten losgehen kann.

2. Wie lange sollte ich warten, bevor ich ein Follow-up sende?

In der Regel ist es am besten, 5 bis 7 Geschäftstage nach dem Vorstellungsgespräch zu warten, bevor Sie Ihre erste Nachfassaktion senden. So hat das einstellende Team Zeit, die Bewerber durchzugehen und interne Diskussionen zu führen. Zu frühes Nachfassen kann Sie ungeduldig erscheinen lassen, aber zu langes Warten kann den Eindruck erwecken, dass Sie kein Interesse haben.

3. Was ist, wenn ich die E-Mail Adresse des Interviewers nicht habe?

Wenn Sie die direkte E-Mail des Personalchefs nicht haben, sehen Sie in Ihren E-Mail-Threads nach - manchmal enthalten sie diese Info. Falls diese nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an den Personalverantwortlichen, der das Gespräch arrangiert hat. Und wenn alles andere fehlschlägt, senden Sie eine allgemeine Nachricht an den Personalverantwortlichen des Unternehmens oder an eine E-Mail-Kontaktperson, die auf der Website des Unternehmens aufgeführt ist.

4. Was sollte ich zu erledigen haben, wenn sich das Unternehmen nicht meldet, obwohl es mir zugesagt hat?

Wenn man Ihnen gesagt hat, dass man sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums bei Ihnen melden würde, und diese Zeit verstrichen ist, sollten Sie eine höfliche Nachfassnachricht senden. Verweisen Sie auf die Zeitleiste und fragen Sie, ob es neue Informationen gibt. Wenn Sie nach einer angemessenen Zeitspanne immer noch keine Antwort erhalten haben, kann das ein Zeichen dafür sein, dass man sich mit anderen Bewerbern befasst.