Wie man einem Personalverantwortlichen eine Nachricht schreibt (Tipps & Beispiele)

Laut einer Studie von Glassdoor gehen auf jede offene Stelle durchschnittlich 250 Bewerbungen ein. Wenn Sie in letzter Zeit auf LinkedIn nach Stellen suchen, werden Sie feststellen, dass auf Stellenanzeigen innerhalb von Minuten mehr als 100 Bewerbungen eingehen. So groß ist der Wettbewerb, dem Sie ausgesetzt sind.

Die Chancen, dass ein Personalverantwortlicher Ihre Bewerbung öffnet, stehen schlecht. 🫥

Wie können Sie also dafür sorgen, dass Ihre Bewerbung heraussticht und den Personalverantwortlichen erreicht?

Eine Möglichkeit ist, dem Personalverantwortlichen eine Nachricht zu schicken. Auf diesem hart umkämpften Arbeitsmarkt kann eine solche direkte Ansprache zu Ihren Gunsten ausfallen. Aber das ist eine Kunst, und die bringen wir Ihnen heute bei.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Personalverantwortlichen direkt ansprechen, um auf sich aufmerksam zu machen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Die Bedeutung von Nachrichten an einen Personalverantwortlichen

Sehen wir uns zunächst an, warum eine Nachricht an einen Personalverantwortlichen funktioniert:

Direkter Draht zur Kommunikation

Einstellungsstatistiken zeigen, dass 97,4 % der Fortune 500 unternehmen ein System zur Nachverfolgung von Bewerbungen verwenden (ATS) für die Überprüfung von Lebensläufen und 58% der Unternehmen nutzen KI im Einstellungsprozess. **Die Chancen stehen gut, dass Ihre Bewerbung von ATS oder KI herausgefiltert wird, bevor sie den Schreibtisch des Personalchefs erreicht

Wenn Sie sich also direkt an den Personalverantwortlichen wenden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Bewerbung gesehen wird. Dieser direkte Ansatz kann auch Ihre Kommunikationsfähigkeiten und Ihr Selbstvertrauen unter Beweis stellen, was in den meisten beruflichen Einstellungen wertvolle Eigenschaften sind.

Gelegenheit, Initiative zu zeigen

Wenn Sie sich bei einem Personalverantwortlichen melden, sind Sie nicht nur ein weiterer Lebenslauf auf dem Stapel, sondern zeigen echte Initiative. Damit zeigen Sie: "Ich warte nicht auf Gelegenheiten, ich schaffe sie"

Indem Sie diesen direkten Kontakt herstellen, beweisen Sie, dass Sie die Führung übernehmen können und nicht nur herumsitzen und darauf warten, dass sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Und wer würde einen solchen Kandidaten nicht in seinem Team haben wollen?

Wenn Sie sich direkt an den Personalverantwortlichen eines Unternehmens wenden, signalisieren Sie, dass es Ihnen mit der Stelle ernst ist. Es zeigt, dass Sie zu den Bewerbern gehören, die die Extrameile gehen. Am Arbeitsplatz ist diese Eigenschaft Gold wert.

Manager lieben Mitarbeiter, die nicht nur das Nötigste zu erledigen haben, sondern aktiv nach Wegen suchen, um einen Mehrwert zu schaffen.

Insider-Informationen erhalten

Wenn Sie sich an den einstellenden Manager wenden, erhalten Sie manchmal einen Backstage-Pass zu Informationen, die nicht in der Stellenausschreibung des Unternehmens stehen

Vielleicht erfahren Sie etwas über die aktuellen Herausforderungen des Teams oder über anstehende Projekte. Mit diesem Insiderwissen können Sie Ihre Bewerbung so gestalten, dass sie zeigt, wie Sie die spezifischen Probleme des Unternehmens lösen können. Wenn Sie zum Beispiel herausfinden, dass das Unternehmen mit einer neuen Software-Implementierung zu kämpfen hat, können Sie Ihre Erfahrung mit ähnlichen Situationen hervorheben.

Sie könnten auch etwas über die Unternehmenskultur erfahren. Vielleicht sind sie stolz auf ihren innovativen Ansatz oder ihr kollaboratives Umfeld. Mit diesen Informationen können Sie hervorheben, dass Ihr Arbeitsstil perfekt mit dem Ethos des Unternehmens übereinstimmt

Die besten Tipps für eine Nachricht an den Personalverantwortlichen

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Sie beachten sollten, wenn Sie eine E-Mail an einen Personalverantwortlichen senden oder mit ihm in Kontakt treten business Messaging Apps wie LinkedIn:

Personalisieren Sie Ihre Nachricht

Eine generische, eingefügte E-Mail oder LinkedIn-Nachricht wird oft ignoriert. Sie müssen Ihre Nachricht an den Personalverantwortlichen persönlich gestalten.

Es geht nicht nur um "Hey! Ich habe Ihre Stellenausschreibung gesehen, und ich bin interessiert." Es geht um "Hey! Ich habe Ihre Stellenausschreibung gesehen, Sie brauchen X und ich kann das mit meinen Fähigkeiten A, B, C erledigen."

Mit dieser Art von Nachrichten heben Sie sich von der Masse ab und erhöhen Ihre Chancen, wahrgenommen zu werden.

Probieren Sie diese einzigartigen Tipps aus, um Ihre Nachricht zu personalisieren:

Zitieren Sie einen aktuellen Artikel oder ein Interview, in dem die Organisation gefeatured wird oder was sie in letzter Zeit erreicht hat

Erwähnen Sie eine gemeinsame Verbindung, wenn Sie eine haben, aber erwähnen Sie nicht ohne Berechtigung den Namen

Erläutern Sie kurz, wie Ihrkarrierekarte mit dem Auftrag des Unternehmens zusammenhängt

Geben Sie gegebenenfalls eine kurze Anekdote darüber frei, warum Sie sich für die Branche begeistern

Fügen Sie außerdem eine klare und kurze Betreffzeile hinzu, damit der Personalverantwortliche weiß, worum es in Ihrer E-Mail geht. Hier sind einige Beispiele, die Sie verwenden können:

Bewerbung Follow-Up: [Ihr Name]

Begeistert von der Rolle [Position]

Interessiert an [Position] [Ihr Name]

Nachfassaktion zu meiner Bewerbung für [Position]

Bezüglich meiner Bewerbung für [Position]

Nächste Schritte für [Position] Bewerbung

Interesse an der Rolle bekunden

In jeder Stellenausschreibung gibt es eine bestimmte Rolle. Sie wird in der Stelle oder im Anhang der Stellenbeschreibung erwähnt. Wo auch immer sie steht, Sie müssen sie finden, lesen und in Ihrer Nachricht Ihr Interesse an der Rolle bekunden.

Ihre Nachricht sollte nicht nur davon handeln, wie toll Sie sind und wie sehr Ihre früheren Arbeitgeber Sie geliebt haben. Sie sollte auch darauf eingehen, warum Sie die Rolle, für die Sie sich bewerben, ausüben möchten

Probieren Sie diese Tipps aus, um Ihr Interesse gegenüber einem Personalverantwortlichen zu bekunden:

Erwähnen Sie spezifische Aspekte der Rolle, die Sie ansprechen

Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Position und Ihrenberuflichen Zielen* Verweisen Sie auf aktuelle Unternehmensnachrichten oder Projekte, um zu zeigen, dass Sie Ihre Hausaufgaben erledigt haben

Beschreiben Sie kurz, wie Sie sich auf eine Rolle wie diese vorbereitet haben, und zeigen Sie Ihr langfristiges Interesse

Aber denken Sie daran: Authentifizierung ist der Schlüssel. Bei Bewerbungen geht es nicht darum, etwas vorzutäuschen, bis Sie es schaffen. Wenn Sie wirklich an der Position interessiert sind, werden Sie Ihre Begeisterung für die Stelle zeigen.

Hier ein Vorschlag von Jerry Lee, dem Mitbegründer von Wonsulting:

via LinkedIn 💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Erinnerungen zur Rationalisierung Ihres Bewerbungsprozesses. Erstellen Sie Aufgaben für jede Bewerbung, und legen Sie Erinnerungen für E-Mails zur Nachbereitung, Danksagungen oder Vorbereitungen auf Vorstellungsgespräche fest. Sie können die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Erinnerungen an Ihre Zeitleiste anpassen.

Fassen Sie sich kurz und konzentriert

Personalverantwortliche sind vielbeschäftigte Menschen. Respektieren Sie ihre Zeit, indem Sie direkt auf den Punkt kommen. Eine prägnante Nachricht zeigt, dass Sie ihren Zeitplan wertschätzen und klar kommunizieren können, was einen guten ersten Eindruck hinterlässt.

Und wie erledigen Sie das? Stellen Sie sich vor, Sie haben nur 15 Sekunden Zeit, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

Beginnen Sie mit einer aussagekräftigen Einleitung wie: "Hallo [Name des Personalchefs], ich bin [Ihr Name] und habe Interesse an der Position [Titel]." Dann, schnell heben Sie Ihre wichtigsten Fähigkeiten hervor oder Erfahrungen. Beispiel: "Mit 5 Jahren in der [Industrie] habe ich erfolgreich [Leistung]. "

Schließen Sie mit einer soliden Aufforderung zum Handeln ab: "Ich habe Ihnen meinen Lebenslauf zur Ansicht beigefügt. Wären Sie nächste Woche für einen kurzen Chat verfügbar?"

Denken Sie daran: Weniger ist mehr.

Struktur einer wirksamen Nachricht

Ihre Nachricht sollte einer Struktur folgen. Eine gut strukturierte Nachricht sieht nicht nur gut aus, sie ist auch leichter zu lesen. Sie zeigt, dass Sie die Zeit des Personalleiters respektieren und es mit der neuen Stelle ernst meinen .

Hier ist eine einfache Vorlage, die wir für Nachrichten an Personalchefs erstellt haben:

Beachten Sie diese Tipps, um eine strukturierte Nachricht zu verfassen:

Beginnen Sie mit der Einleitung, den relevanten Fähigkeiten/Qualifikationen, dem Link zu Ihrer Arbeit, den nächsten Schritten und dem Schluss

Achten Sie auf genügend leeren Space

Absätze sollten nicht länger als 2-3 Zeilen sein

Sobald Sie Ihre Nachricht geschrieben haben, gehen Sie sie mehrmals durch. Wenn sie leicht zu lesen ist und alle notwendigen Informationen enthält, können Sie loslegen!

💡 Pro Tip: Wenn Sie bereits in der Bewerbung Fähigkeiten/Qualifikationen angegeben haben, erwähnen Sie diese nicht noch einmal in der Nachricht. Heben Sie stattdessen hervor, was Sie zu einer guten Besetzung macht.

Führen Sie mit Wert

Beim Führen mit Werten geht es vor allem darum, die unausgesprochene Frage zu beantworten: "Warum sollten wir Sie einstellen?" Dieser Ansatz fesselt die Aufmerksamkeit des Bewerbers und zeigt, warum Sie gut in die Rolle passen

Beginnen Sie Ihre Nachricht, indem Sie kurz Ihre wichtigsten Leistungen oder Fähigkeiten freigeben, die mit den Anforderungen der Stelle übereinstimmen. Anstatt etwas Vages zu sagen, werden Sie konkret.

Sie könnten zum Beispiel sagen: "In meinen fünf Jahren im digitalen Marketing habe ich bei meinem letzten Job die Markenbindung um 40 % gesteigert." Das zeigt dem Personalverantwortlichen oder potenziellen Arbeitgeber sofort, was Sie in die Tabelle einbringen.

Aber das ist noch nicht alles - stellen Sie eine Verbindung her zwischen dem, was Sie erledigt haben, und dem, was das Unternehmen brauchen könnte. Wenn Sie wissen, dass das Unternehmen seine Online-Präsenz ausbauen möchte, erwähnen Sie, wie Ihre Erfahrung dem Unternehmen dabei helfen kann. Auf diese Weise wird Ihre Botschaft eindrucksvoll und relevant für die Ziele des Unternehmens.

Wenn Sie eine berufliche Veränderung vornehmen heben Sie hervor, wie Ihre Fähigkeiten aus der vorherigen Rolle von Nutzen sein können. Zu erledigen wäre dies mit KI writing tools aber vergessen Sie nicht, die Nachricht zu ändern, um ihr eine persönliche Note zu geben.

Quantifizieren Sie Ihre Wirkung

Sie wollen, dass Ihre Botschaft Wirkung zeigt? Verwenden Sie Zahlen. Sie sind die Glaubwürdigkeitsverstärker in der Berufswelt. Sagen Sie nicht: "Ich habe den Umsatz gesteigert", sondern: "Mit gezielten E-Mail-Kampagnen den Umsatz um 20 % gesteigert." Das ist wie der Unterschied zwischen Prahlerei und Beweisführung.

Schauen Sie sich also Ihre früheren Rollen an. Wie viele Clients haben Sie betreut? Um wie viel Prozent haben Sie die Kosten gesenkt? Ein Beispiel: "Die Kundenzufriedenheit wurde durch die Implementierung eines neuen Prozesses zur Unterstützung des Kundensupports um 15 % gesteigert."

Anfrage für ein Meeting

Seien Sie nicht schüchtern; bitten Sie um ein Meeting.

Sie haben einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt ist es an der Zeit, die nächste Stufe zu erreichen. Ein Meeting vorzuschlagen, zeugt von Vertrauen und Eifer. Es ist so, als würden Sie sagen: "Hey, ich meine es ernst und möchte mehr chatten"

Aber sagen Sie nicht einfach: "Können wir uns treffen?" Seien Sie konkret. Schlagen Sie bestimmte Zeitfenster vor und erkundigen Sie sich nach der Verfügbarkeit der Person. Das zeigt, dass Sie organisiert sind und ihre Zeit respektieren.

Ein Beispiel: Sie können folgende Nachricht senden: "_Ich würde gerne über zukünftige Möglichkeiten sprechen und darüber, wie ich mit meinen Fähigkeiten zu Ihrem Team beitragen kann. Hätten Sie am Dienstag nächster Woche Zeit für einen kurzen Chat?"

Wenn Sie ein Meeting vereinbart haben, halten Sie es kurz. Ein kurzes Chatten reicht aus, um Interesse zu wecken und die Dinge voranzutreiben.

LinkedIn-Profil-Link und Portfolio freigeben

Ihr LinkedIn-Profil ist Ihr online-Lebenslauf . Er ist ein Schaufenster Ihres Berufslebens. Indem Sie einen Link in Ihre Nachricht einfügen, laden Sie den Personalverantwortlichen dazu ein, sich eingehend über Ihre Erfahrungen zu informieren. Außerdem zeigen Sie damit, dass Sie organisiert und technisch versiert sind.

Fügen Sie also Ihren Profil-Link ein und lassen Sie Ihre Erfahrung zu erledigen. Wenn Sie den Link zu Ihrem LinkedIn-Profil einfügen, fügen Sie eine benutzerdefinierte URL ein, um ein professionelleres Erscheinungsbild zu erzielen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Profil aktuell ist und mit den Informationen in Ihrer Nachricht und Ihrem Lebenslauf übereinstimmt.

Bleiben Sie dran, aber erledigen Sie es nicht zu oft

Im Stapel der Nachrichten könnte Ihre erste Nachricht unbemerkt bleiben. Deshalb ist ein kurzes Follow-up gut. Damit zeigen Sie, dass Sie interessiert und beharrlich sind - zwei Eigenschaften, die potenzielle Arbeitgeber zu schätzen wissen. So sieht ein kurzes und knackiges Follow-up aus:

Hallo

Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag.

Ich wollte nur wissen, ob mein Profil für die Rolle in Betracht gezogen wird.

Vielen Dank für Ihre rechtzeitige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

Aber es gibt einen schmalen Grat zwischen Nachfassen und Belästigung. Zu viele E-Mails können den Eindruck erwecken, dass Sie verzweifelt sind oder die Zeit des Kunden nicht respektieren.

Sorgen Sie also für ein Gleichgewicht. Wenn Sie noch keine Antwort erhalten haben, senden Sie nach einer Woche eine höfliche Nachfass-E-Mail. Wenn Sie immer noch keine Antwort erhalten haben, warten Sie eine weitere Woche, bevor Sie es erneut versuchen. Wenn Sie die Nachfassaktion erledigen, bieten Sie einen zusätzlichen Wert oder neue Informationen an.

Rolle von Plattformen wie ClickUp bei einer professionellen Einführung

Die Stellensuche kann mühsam sein, insbesondere die Nachverfolgung Ihrer Bewerbungen und des Status der Nachfassaktionen. Der Einsatz von Produktivitäts- und Verwaltungssoftware wie ClickUp kann Ihre Bewerbungen rationalisieren. Sehen wir uns an, wie ClickUp Ihnen helfen kann, wenn Sie sich bei Personalverantwortlichen bewerben:

Personalisierte Nachrichten generieren

Wir haben Ihnen mehrere Tipps gegeben, die Sie anwenden können, wenn Sie einem Personalverantwortlichen eine Nachricht schicken. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie KI nutzen können, um das perfekte Anschreiben für Ihren Personalchef zu verfassen? ClickUp Gehirn , der KI-Assistent von ClickUp, erledigt diese Aufgabe. Es ist ein KI-Chatbot, der personalisierte Nachrichten oder E-Mails für Personalverantwortliche verfasst. Wir haben ClickUp Brain gebeten, eine Nachricht für einen Personalverantwortlichen zu schreiben:

verwenden Sie ClickUp Brain, um personalisierte Nachrichten für Personalverantwortliche zu erstellen

Wie Sie sehen können, haben wir eine abgeschlossene Nachricht mit dem richtigen Ton und der richtigen Struktur erhalten. Sie können diese Nachricht nehmen, sie ein wenig verändern und sie verwenden!

*Weiterlesen: Wie man KI in E-Mails einsetzt (Anwendungsfälle & tools)

Nachverfolgung des Status der Bewerbung

erstellen Sie separate Karten und verfolgen Sie jede Anwendung mit ClickUp's Kanban View_

Wenn Sie eine Reihe von Stellenangeboten und einen Stapel von Personalverantwortlichen haben, die Sie anschreiben wollen, kann es sich anfühlen, als würden Sie mit Kettensägen jonglieren. Das ist der Punkt ClickUp's Kanban Ansicht kommt rein.

Stellen Sie sich die Kanban-Ansicht wie ein großes visuelles Board vor, auf dem Sie Notizen zu jeder Stelle anbringen können. Jede Notiz, oder "Karte", kann Details wie den Titel der Stelle, die Bewerbungsfrist und die Angaben zum Personalverantwortlichen enthalten. Sie können jeder Karte sogar Aufgaben hinzufügen, z. B. "Entwurf einer E-Mail" oder "Anruf planen"

Mit Kanban Board sehen Sie was in der Pipeline ist, was dringend ist und worauf Sie Ihre Energie konzentrieren müssen.

Blockieren Sie Zeit für Anwendungen

organisieren Sie Meetings oder Nachfassaktionen mit ClickUp's Kalender View_

Anstatt mit mehreren Tabellen zu jonglieren oder sich zu merken, wann Sie nachfassen müssen, können Sie Ihre gesamte Zeitleiste für die Kommunikation an einem Ort sehen mit ClickUp's Kalender-Ansicht .

Sie hilft Ihnen, Vorstellungsgespräche zu planen, Erinnerungen für Nachfassaktionen zu setzen und Zeit für Recherche und Vorbereitung zu blockieren. Sie können color-code Ereignisse zur schnellen Ermittlung von Prioritäten oder verschiedenen Stellenangeboten.

Nachverfolgung aller E-Mails an einem Ort

Sie können ganz einfach E-Mails an Personalverantwortliche senden mit ClickUp E-Mail-Integration . Verknüpfen Sie es mit Ihrem E-Mail Gmail-, Outlook-, IMAP- oder Office365-Konto und verwalten Sie Unterhaltungen mit Personalverantwortlichen an einem Ort.

Es hilft Ihnen, E-Mails von ClickUp zu senden und zu empfangen, Aufgaben direkt aus E-Mails zu erstellen, E-Mails an Aufgaben anzuhängen und Kommentare zu Aufgaben hinzuzufügen.

Nehmen wir an, ein Personalverantwortlicher antwortet mit einer Aufgabe oder Anfrage. Sie erstellen eine Aufgabe aus dieser E-Mail direkt in ClickUp und beginnen mit der Arbeit daran. Wenn Sie jedoch Gmail oder eine ähnliche Software verwenden, müssten Sie die Aufgabe irgendwo notieren, was zu folgenden Problemen führen würde unnötigen Kontextwechsel .

Erstellen und Verwalten einer Checkliste

verwenden Sie ClickUp Meilensteine zur Nachverfolgung aller Ziele, die Sie sich gesetzt haben

Betrachten Sie Ihren Bewerbungsprozess als ein kleines Projekt. Sie können folgende Einstellungen vornehmen ClickUp Meilensteine für die wichtigsten Phasen Ihrer Bewerbung, wie 'Bewerbung eingereicht', 'Erstes Vorstellungsgespräch', 'Nachfass-E-Mail gesendet' oder 'Zweites Vorstellungsgespräch'

**Wenn Sie die einzelnen Meilensteine erreichen, kann dies als Auslöser für eine Nachricht an den Personalverantwortlichen dienen. Beispiel: Wenn Sie den Meilenstein "Bewerbung eingereicht" erreichen, könnten Sie eine höfliche E-Mail zur Nachbereitung senden. Oder wenn Sie den Meilenstein "Erstes Vorstellungsgespräch fertiggestellt" erreichen, könnten Sie eine Dankesnotiz senden.

Auf diese Weise nutzen Sie die ClickUp Meilensteine als Erinnerung und Aufforderung, um Ihre Kommunikation mit dem Personalverantwortlichen zu organisieren. So bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne zu aufdringlich zu sein.

Fügen Sie relevante Informationen an einer Stelle hinzu

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp Dokumente können Sie eine Liste von Unternehmen erstellen, bei denen Sie sich bewerben möchten, und relevante Angaben zu den einstellenden Managern hinzufügen. Außerdem können Sie eine Liste der Top erstellen Fragen, die Sie einstellenden Managern stellen möchten um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

verwalten Sie alle relevanten Informationen für Ihre Bewerbung an einem Ort mit ClickUp Docs

Befolgen Sie ein strukturiertes Format für die Benachrichtigung von Personalverantwortlichen

ClickUp Vorlagen bieten vorgefertigte Nachrichtenstrukturen für die Kontaktaufnahme mit Personalverantwortlichen. Diese Vorlagen sparen Zeit und stellen sicher, dass Ihre Nachricht professionell ist und Ihr Interesse und Ihre Qualifikationen für die Rolle klar zum Ausdruck bringt. Hier sind unsere zwei Empfehlungen:

1. ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Mit Hilfe der ClickUp Vorlage für die Stellensuche können Sie Ihre Stellensuche organisieren. Sie hilft Ihnen, Notizen zum Unternehmen und zur Stelle zu machen, wie z. B. die Bewertung auf Glassdoor, Kontaktdaten, Gehalt für die Rolle, Krankenversicherung und zusätzliche Notizen.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Sie können diese Vorlage verwenden, um mehrere Listen für Folgendes einzurichten

Offene Stellen

Stellen, auf die man sich beworben hat

Gegebene Vorstellungsgespräche

Fällige Nachfassaktionen

Auf diese Weise erhalten Sie eine klare Ansicht darüber, wo Sie in Ihrem Prozess der Stellensuche stehen. Mit Hilfe dieser zentralen Ansicht können Sie Ihren Prozess verbessern und den Personalverantwortlichen zum richtigen Zeitpunkt eine Nachricht zukommen lassen.

2. ClickUp Vorlage für ein Jobangebot

Für manche Stellen müssen Sie ein Angebot einreichen. Aber Moment, wie erledigt man ein stellenangebot ? Sie müssen nicht viel nachdenken. Stattdessen können Sie die ClickUp Vorlage für einen Jobvorschlag .

Diese visuell ansprechende und gut organisierte Vorlage wird Ihrem Personalverantwortlichen helfen zu verstehen, warum Sie für die Rolle geeignet sind. Da sie alle wichtigen Informationen enthält, bleibt nichts unentdeckt.

ClickUp Vorlage für ein Stellenangebot

Die Vorlage wurde wie ein Lebenslauf gestaltet und hebt Informationen wie:

Persönliche Informationen

Akademische Leistungen

Einschlägige Erfahrungen

Andere Anerkennungen

Verwenden Sie ClickUp, um überzeugende Botschaften für den einstellenden Manager zu verfassen

Das Schreiben von Nachrichten an Personalverantwortliche kann schwierig sein. Während einige Manager direkte Nachrichten schätzen, mögen andere sie nicht. Daher ist es wichtig, personalisierte und klare Nachrichten zu versenden, die einen Wert haben.

Mit ClickUp können Sie den gesamten Prozess rationalisieren: Es hilft Ihnen, relevante Details über das Unternehmen, die Stelle und den einstellenden Manager an einem Ort zu finden und zu organisieren. Darüber hinaus können Sie Bewerbungen nachverfolgen und verwalten, den Prozess der Vorstellungsgespräche mit den praktischen Vorlagen von ClickUp rationalisieren und einen schnellen Überblick über die Bewerbungen erhalten. Anmeldung für ClickUp um Ihre Stellensuche zu beschleunigen.