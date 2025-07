Kostenlose Vorlagen für Betriebsanleitungen zur Optimierung von Prozessen

Sind Ihre Prozesse in E-Mails vergraben, entwickeln sich Aufgabenrollen ohne Dokumentation weiter und werden wichtige Aufgaben mündlich weitergegeben?

Diese Ineffizienzen spiegeln nicht den Aufwand Ihres Teams wider. Manchmal wird es schwierig, bei stetigem Wachstum alles aufeinander abzustimmen.

Eine Vorlage für Betriebsanleitungen kann das ändern. Stellen Sie sich eine Betriebsanleitung als das Handbuch Ihres Unternehmens vor – einen umfassenden Leitfaden, der alle „Anleitungen“ enthält, die Ihr Team benötigt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, unabhängig davon, wer gerade das Ruder in der Hand hat.

Dieser Blogbeitrag enthält eine kuratierte Liste kostenloser Vorlagen für Betriebsanleitungen, mit denen Sie Standardprozesse optimieren und eine zuverlässige Ressource für Ihr Team aufbauen können.

Was sind Vorlagen für Betriebsanleitungen?

Vorlagen für Betriebsanleitungen sind vorstrukturierte Dokumente, mit denen Unternehmen ihre Standardarbeitsanweisungen (SOPs), Workflows, Richtlinien und Verantwortlichkeiten in einem übersichtlichen Format dokumentieren können.

In der Regel enthalten sie Folgendes:

Übersicht zum Unternehmen: Grundwerte und Organisationsstruktur

Rollen und Verantwortlichkeiten : Detaillierte Beschreibungen der Rollen und Verantwortlichkeiten im Team

SOPs : Schritt-für-Schritt-Anleitungen für wiederholende Aufgaben (z. B. Onboarding, Bestandsverwaltung, Kundensupport-Prozesse)

Kommunikationsprotokolle : Möglichkeiten zur Handhabung der internen und externen Kommunikation

Compliance- und Sicherheitsrichtlinien : Richtlinien zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Sicherheit am Arbeitsplatz

Tools und Systeme : Liste der Tools/Plattformen und ihrer Benutzerhandbücher

Krisenmanagementpläne: Möglichkeiten zum Umgang mit Notfällen oder Systemausfällen

Was macht eine gute Vorlage für eine Betriebsanleitung aus?

Sehen wir uns einmal an, worauf Sie bei einer hochwertigen Vorlage für Betriebsanleitungen achten sollten:

Integrierte Eingabeaufforderungen und Beispiele: Wählen Sie eine Vorlage mit hilfreichen Eingabeaufforderungen und Beispielen, die Ihnen zeigen, was Sie in den einzelnen Abschnitten schreiben müssen, damit Sie nie bei Null anfangen müssen ✅

Übersichtlich und einfach zu navigieren : Achten Sie auf ein einheitliches Format mit klaren Abschnittsunterteilungen, bearbeitbaren Tabellen und Platz für Notizen oder Checklisten ✅

Externe Ressourcen und Grafiken: Wählen Sie eine Vorlage, in die Sie Bildschirmaufzeichnungen, GIFs, Walkthroughs oder Diagramme einbetten und relevante Ressourcen (Weblinks oder interne Dokumente) für zusätzlichen Kontext verknüpfen können ✅

Gemeinsame Bearbeitung: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die die Zusammenarbeit in Echtzeit mit berechtigungsbasiertem Zugriff und Versionskontrolle zur Nachverfolgung von Änderungen unterstützt ✅

Tool-Kompatibilität: Wählen Sie eine Vorlage, die sich in Ihre Projektmanagement-Tools und : Wählen Sie eine Vorlage, die sich in Ihre Projektmanagement-Tools und Arbeitsanweisungssoftware integrieren lässt, um Aufgaben zuzuweisen, Fortschritte nachzuverfolgen und Handbücher einfach zu aktualisieren ✅

24 Vorlagen für Betriebsanleitungen

Es gibt verschiedene Vorlagen für Betriebsanleitungen, die für Start-ups, gemeinnützige Organisationen, Schulen, Lagerhäuser, Freiberufler und verschiedene andere Branchen erstellt wurden.

Jede Vorlage zeichnet sich durch einzigartige Features aus. Finden Sie die Vorlage, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

1. Vorlage für Mitarbeiterhandbuch von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Mitarbeiterhandbücher von ClickUp, um Stellenbeschreibungen und Unternehmensrichtlinien zu dokumentieren

Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher ist ein spezieller Space für die Dokumentation Ihrer Unternehmensübersicht, individueller Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Ihrer Beschäftigungsrichtlinien.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfassen Sie detaillierte Stellenbeschreibungen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten mithilfe vordefinierter Vorlagen

Verfolgen Sie den Workflow der Dokumentation mit benutzerdefinierten Aufgabenstatus wie „Entwurf“, „Muss überprüft werden“ und „Genehmigt“

Betten Sie Bildschirmaufzeichnungen oder Videos in das Handbuch ein, um rollenspezifische Workflows zu erklären

✅ Ideal für: Startup-Teams, die ihr erstes strukturiertes Schulungs- und Mitarbeiterhandbuch erstellen

🍄 Wissenswertes: Das Betriebshandbuch der NASA war so umfangreich, dass ein „Spickzettel“ erforderlich war. Die Apollo-Mission hatte ein so komplexes Betriebshandbuch, dass die Astronauten eine gekürzte Version für eine „sichere Rückkehr“ an ihren Anzügen mitführten.

2. Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterhandbuch, um die Richtlinien Ihres Unternehmens zu skizzieren

Die Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterhandbuch ist eine Seite im Wiki-Stil mit integrierten Abschnitten, in denen Sie den Zweck Ihres Unternehmens, seine Grundwerte, den Verhaltenskodex, Richtlinien, Arbeitszeiten, ADA-Richtlinien und vieles mehr festhalten können. Sie hilft Ihnen dabei, umfassende Handbücher zu erstellen und zu organisieren, die bei Bedarf einfach aktualisiert werden können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

✅ Ideal für: HR-Teams und Manager, die Richtlinien und Werte am Arbeitsplatz kommunizieren möchten

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die Flexibilität, mit der es sich an die Bedürfnisse meines Teams anpassen lässt. Ich nutze es täglich, um QA-Testzyklen zu organisieren, Nachweise zu dokumentieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und den Fortschritt von Tickets über mehrere Teams hinweg zu verfolgen. Automatisierungen und benutzerdefinierte Vorlagen sparen viel Zeit und helfen dabei, die Konsistenz unserer Prozesse zu gewährleisten.

3. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren von ClickUp, um den Verhaltenskodex Ihres Unternehmens zu dokumentieren

Mit der Vorlage „ClickUp-Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren“ können Sie klare Erwartungen festlegen und praktische Klarheit über die Erledigung täglicher Aufgaben in Ihrem Unternehmen schaffen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie Prozessdokumentationen für Onboarding, Anwesenheit, Remote-Arbeit, Offboarding und Verhalten am Arbeitsplatz

Definieren Sie Geschäftsabläufe in den Bereichen Kommunikation, Vertraulichkeit, Compliance und Konfliktmanagement

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Stakeholder zu benachrichtigen, wenn eine Richtlinie überprüft, genehmigt oder rechtlich aktualisiert werden muss

✅ Ideal für: HR-Teams und Betriebsleiter, die eine zentrale Ressource zur Klärung von Geschäftsprozessen und Richtlinien benötigen

🚀 Zu beachten: Abgesehen davon, dass Vorlagen Ihnen einen Großteil der Vorarbeit abnehmen, besteht einer der Hauptvorteile von Vorlagen darin, dass sie für Konsistenz in Ihrer Dokumentation und Ihren Prozessen sorgen. Weitere Informationen finden Sie in diesem kurzen Video! 🎥

4. Vorlage für Standardarbeitsanweisungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Standardarbeitsanweisungen von ClickUp, um Geschäftsabläufe zu standardisieren

Die Vorlage für Standardarbeitsanweisungen von ClickUp hilft Ihnen dabei, gängige Geschäftsabläufe für Onboarding, Schulungen, Versetzungen, Beförderungen und Offboarding zu standardisieren, unabhängig vom Team oder der Abteilung.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fügen Sie Flussdiagramme in ClickUp-Dokumente oder ClickUp-Whiteboards als visuelle Anleitung für jede SOP ein, damit dieselben Prozesse konsistent befolgt werden

Verwenden Sie die Tabellenansicht , um einen zentralen SOP-Tracker zu führen und Eigentümerschaft, Überprüfungsdaten und Aktualisierungen an einem Ort zu überwachen

Standardisieren Sie die Übergaben zwischen Abteilungen (z. B. von der Personalabteilung an die IT-Abteilung während der Einarbeitung), indem Sie Aufgaben mit Abhängigkeiten und Fristen zuweisen, um Verzögerungen zu vermeiden

✅ Ideal für: Betriebsleiter oder Eigentümer kleiner Unternehmen, die interne Workflows teamübergreifend standardisieren möchten

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie oben in jeder SOP eine kurze RACI-Tabelle (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) ein, um Unklarheiten hinsichtlich der Eigentümerschaft zu vermeiden und die Entscheidungsfindung zu vereinfachen.

5. Vorlage für Prozesse und Verfahren von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Prozesse und Verfahren von ClickUp, um die Prozesse und Verfahren Ihres Unternehmens zu standardisieren

Die Vorlage für Prozesse und Verfahren von ClickUp bietet Ihrem Team eine zentrale Möglichkeit, Geschäftsprozesse funktionsübergreifend zu dokumentieren, nachzuverfolgen und zu befolgen. Sie gewährleistet Konsistenz und Effizienz bei der Ausführung von Aufgaben im gesamten Unternehmen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Verfahren visuell mit übersichtlichen Kanban-Boards, die den Status jeder Aufgabe anzeigen, z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Abgeschlossen“

Greifen Sie auf vier benutzerdefinierte ClickUp-Ansichten zu, d. h. Prozessflussdiagramm, Dokumentationsliste, Dokumentationsphase und Zeitleiste

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben automatisch mit einer visuellen Leiste, die aktualisiert wird, sobald Unteraufgaben, Checklistenelemente und zugewiesene Kommentare fertiggestellt sind

✅ Ideal für: Betriebsteams und Abteilungsleiter, die mehrstufige interne Prozesse teamübergreifend verwalten

🍄 Wissenswertes: Viele Familienunternehmen verwenden Betriebsanleitungen, die seit über 50 Jahren weitergegeben und aktualisiert werden. Sie sind so etwas wie die DNA Ihres Unternehmens in Formularform.

6. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage „Einarbeitung neuer Mitarbeiter“ von ClickUp, um die Einarbeitung zu optimieren

Die Vorlage „Einarbeitung neuer Mitarbeiter“ von ClickUp enthält eine Checkliste, anhand derer HR-Teams den Einarbeitungsprozess neuer Mitarbeiter vereinfachen können. Sie umfasst alle Schritte, die der Mitarbeiter vom ersten Tag bis zur vierten Woche ausführen muss.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Weisen Sie Aufgaben wie das Sammeln von Dokumenten, das Einrichten von Konten, die Vorbereitung des Workspace und Schulungen den richtigen Teams oder Personen zu

Legen Sie Prioritäten fest, damit sich Teams und Einzelpersonen zuerst auf zeitkritische Aufgaben konzentrieren können

Wechseln Sie zur Kalenderansicht , um Orientierungssitzungen, Geräteübergaben und Richtlinienbesprechungen in einem Zeitleisten-Format zu planen

✅ Ideal für: Schnell wachsende Teams, die eine einheitliche Einarbeitung für alle Rollen und Abteilungen gewährleisten möchten

📚 Weitere Informationen: Kostenlose Vorlagen für Arbeitsanweisungen in Word und ClickUp

7. Vorlage für die Unternehmenskultur von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage „Unternehmenskultur“ von ClickUp, um die Unternehmenskultur zu dokumentieren

Möchten Sie die einzigartigen Grundlagen Ihres Unternehmens skizzieren, um Ihren Mitarbeitern einen transparenten Überblick und ein besseres Verständnis zu vermitteln? Die Vorlage „Unternehmenskultur“ von ClickUp dokumentiert präzise alles, von Ihrer Mission, Ihren Werten, Ihrer Geschichte, Ihrem Organigramm bis hin zu Ihrer Kernkultur und Ihren Angeboten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Sammeln Sie Ideen für Initiativen zum kulturellen Wachstum und verknüpfen Sie diese mit Ihrer Geschäftsstrategie

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern aus verschiedenen Abteilungen zusammen, um Input zu sammeln und gemeinsame kulturelle Richtlinien zu erstellen

Nutzen Sie KI zur Dokumentation und Verfeinerung von Grundwerten, Produktdokumentation , Mission, Vision und kulturellen Grundsätzen

✅ Ideal für: Unternehmen, die eine gemeinsame Kultur aufbauen möchten, um ihre Mitarbeiter auf die Werte des Unternehmens auszurichten

Das sagt ein Kunde über die Vorlagen von ClickUp!

Die Arbeit damit ist unkompliziert; man kann alles in Ordnern und Listen organisieren, das Vorlagensystem ist hervorragend und der Import aus anderen Tools ist leistungsstark. Es ist großartig!

8. Vorlage für ein ClickUp-HR-Handbuch

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für ein HR-Handbuch, um Geschäftsregeln zu standardisieren

Die ClickUp-Vorlage für ein HR-Handbuch ist genau das, was Sie brauchen, um alle Ihre HR-Richtlinien an einem Ort zu organisieren und zu verwalten. Damit können Sie alles organisieren, was ein Mitarbeiter bei seinem Eintritt in ein Unternehmen wissen sollte, wie z. B. die Werte des Unternehmens, die Hierarchie, die Regeln am Arbeitsplatz, die Urlaubsregelungen und die Leistungserwartungen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie robuste Richtlinien für den Arbeitsplatz, damit keine notwendigen Vorschriften unberücksichtigt bleiben

Weisen Sie neuen Mitarbeitern bestimmte Abschnitte und Aufgaben zu, damit sie die benötigten Antworten leichter finden

Weisen Sie die Verantwortung für die Entwicklung von Richtlinien an relevante Teammitglieder zu und verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Entwurf“, „In Überprüfung“ oder „Genehmigt“, um den Fortschritt und die Sichtbarkeit zu verwalten

✅ Ideal für: HR-Teams, die ein zentrales Dokument zur Kommunikation von Standardrichtlinien des Unternehmens erstellen möchten

9. ClickUp-Vorlage für Whiteboards zum Prozess-Flow

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Prozess-Flow-Whiteboards, um Workflows zu visualisieren

Wenn Sie eine visuelle Darstellung davon wünschen, wie Dinge von Punkt A nach Punkt B gelangen, ist die ClickUp-Vorlage für Prozessflussdiagramme eine geeignete Option. Diese Vorlage wurde mit ClickUp Whiteboards erstellt und bietet Ihnen einen flexiblen Space, in dem Sie jeden Schritt mit Formen, Pfeilen und Verbindungslinien skizzieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie

Verknüpfen Sie Formen mit einer realen Aufgabe, versehen Sie Teammitglieder mit Tags, fügen Sie Fristen hinzu und verfolgen Sie den Fortschritt, ohne das Diagramm zu verlassen

Verwenden Sie die Ansicht „Einstellungsablaufdiagramm“ , um Phasen des Einstellungsprozesses zu visualisieren und Engpässe frühzeitig zu erkennen

Erstellen Sie Karten für mehrstufige Workflows wie Einstellungsprozesse, Onboarding oder Genehmigungen mit klar gekennzeichneten und zugewiesenen Checkpoints

✅ Ideal für: Teams, die eine visuelle, interaktive Möglichkeit zum Erstellen und Freigeben von Prozesskarten suchen

10. Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp, um Richtlinien für den Arbeitsplatz zu organisieren

Mit der Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp können Sie Ihre Unternehmensregeln, Arbeitsplatzstandards und Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle übersichtlich dokumentieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Identifizieren und entscheiden Sie anhand integrierter Eingabeaufforderungen und Beispiele zu gängigen Themen am Arbeitsplatz, welche Richtlinien Sie benötigen

Verlinken Sie detaillierte Richtliniendokumente, betten Sie Einführungsvideos ein und fügen Sie unterstützende Materialien als Anhänge hinzu, um mehr Tiefe zu schaffen und Ihren Mitarbeitern den vollständigen Kontext zu vermitteln

✅ Ideal für: Kleine Unternehmen, die ein Standard-Richtliniendokument als Referenz für Mitarbeiter erstellen möchten

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um schnell grundlegende Richtlinien zu Verhalten, Urlaub, Sozialleistungen oder Compliance zu skizzieren. Beschleunigen Sie die Dokumentation von Richtlinien mit ClickUp Brain

11. Vorlage für einen ClickUp-Incident-Aktionsplan

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für einen Incident-Aktionsplan, um Notfallverfahren auf einer Karte darzustellen

Mit der ClickUp-Vorlage für einen Incident-Aktionsplan können Sie Rollen, Aufgabenabläufe, Kontaktdaten und Zeitleisten für die Bewältigung verschiedener Notfälle festlegen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Weisen Sie Aufgaben mithilfe einer Liste für die Zuweisung von Incidents zu, damit jeder in Notfällen seine Verantwortlichkeiten kennt

Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und visualisieren Sie den Notfallplan mithilfe eines Flussdiagramms, um das Verständnis zu erleichtern

Verwenden Sie die Kalenderansicht , um Check-ins und Folgeüberprüfungen zu planen oder Fristen für die Berichterstellung zur Compliance an die Zeitleiste des Incidents zu binden

✅ Ideal für: Teams, die Notfallplanung, Krisenreaktion oder operative Risiken verwalten, um verschiedene Notfälle zu planen

📚 Weitere Informationen: Kostenlose Runbook-Vorlagen zur Optimierung von Prozessen

12. Vorlage für einen Cybersicherheits-Aktionsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für einen Cybersicherheits-Aktionsplan von ClickUp, um eine proaktive Verteidigung aufzubauen

Die Vorlage „ClickUp Cybersecurity Action Plan“ ist eine Seite im Wiki-Stil, auf der Sie Ihre Pläne zur Minderung und Reaktion auf Cybersicherheitsbedrohungen skizzieren können. Sie bietet außerdem einen strukturierten Space zur Dokumentation Ihrer laufenden Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Audits, Incident-Protokollen und Checklisten zur Compliance.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Identifizieren Sie Schwachstellen und dokumentieren Sie Maßnahmen nach Schweregrad mithilfe von Feldern wie Risikostufe, Verantwortlicher und Frist

Verknüpfen Sie verwandte Sicherheitsprotokolle, Compliance-Anforderungen oder frühere Incident-Aufzeichnungen, um den vollständigen Kontext zu erhalten

Verwenden Sie die Übersicht „Risikobewertung“ , um Schwachstellen nach Schweregrad und Auswirkungen zu priorisieren, damit sich Teams zuerst auf die kritischsten Bedrohungen konzentrieren können

Arbeiten Sie in der Ansicht „Incident Response Plan“ (Plan zur Reaktion auf Vorfälle), um Rollen, Reaktion Schritte und Zeitleisten während eines aktiven Ereignisses im Bereich Sicherheit zu koordinieren

✅ Ideal für: IT-Teams und Compliance-Manager, die für die Identifizierung von Risiken und die Koordination von Notfallmaßnahmen verantwortlich sind

13. Vorlage für Betriebspläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für Betriebspläne von ClickUp, um Geschäftsabläufe zu organisieren

Die ClickUp-Vorlage für Betriebspläne ist eine Vorlage im Stil einer Checkliste, die Ihnen hilft, reibungslose Geschäftsabläufe zu gewährleisten. Sie enthält vordefinierte Felder für die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Prioritäten, die Nachverfolgung von Fristen und die Identifizierung der Teams, die für die Ausführung verschiedener betrieblicher Aufgaben verantwortlich sind.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Planphase, Lieferteam und Priorität mithilfe von benutzerdefinierten Feldern , um die Organisation und Filterung zu verbessern

Verwenden Sie die Zeitleistenansicht , um die Dauer von Aufgaben über Wochen oder Monate hinweg darzustellen und so die voraussichtliche Fertigstellungszeit und mögliche Überschneidungen zu erkennen

Überwachen Sie Kapazitäten und Aufgaben in der Workload-Ansicht , um Überlastungen zu vermeiden und Zuweisungen anzupassen, bevor es zu Verzögerungen kommt

✅ Ideal für: Betriebsteams, die Koordination, Nachverfolgung von Phasen und teamweite Sichtbarkeit benötigen, um laufende Geschäftsaktivitäten zu verwalten

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) verschwenden Zeit damit, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach arbeitsbezogenen Informationen zu durchsuchen. Und wenn sie das nicht können, greift jeder Sechste zu persönlichen Workarounds und durchforstet alte E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um die Informationen zusammenzutragen. ClickUp Brain und ClickUp Connected Search machen die Suche überflüssig, indem sie sofortige, KI-gestützte Antworten aus Ihrem gesamten Workspace und integrierten Apps von Drittanbietern liefern, sodass Sie ohne Umwege das finden, was Sie brauchen.

14. Vorlage für einen ClickUp-Schulungsplan

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Vorlage für den Rollout-Plan für Schulungen von ClickUp, um Ihre Schulungspläne zu erstellen

Die Vorlage für den ClickUp-Schulungsrollout-Plan hilft Ihnen bei der effektiven Planung, Terminierung und Nachverfolgung Ihrer unternehmensweiten Schulungsprogramme. Sie fasst Ihre Schulungsziele, Bereitstellungsmethoden, Zeitleisten, Schulungsmaterialien und zugewiesenen Moderatoren an einem Ort zusammen, um eine konsistente Einführung sicherzustellen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Kategorisieren Sie Schulungssitzungen nach Bereitstellungsmethode (virtuell, persönlich oder im Selbststudium) und weisen Sie Trainern, Eigentümern und Fristen mithilfe von benutzerdefinierten Feldern zu

Verwenden Sie die Modalitätsansicht , um Sitzungen nach Format zu organisieren und die Logistik wie die Verfügbarkeit von Trainern, Tools oder die Raumausstattung entsprechend zu koordinieren

Fügen Sie Schulungsunterlagen, Links zu Videos oder Referenzhandbücher direkt zu den Aufgaben jeder Sitzung hinzu, damit die Mitarbeiter bei Bedarf darauf zugreifen können

✅ Ideal für: HR-Teams oder L&D-Verantwortliche, die mehrphasige Schulungsprogramme über Abteilungen oder Rollen hinweg verwalten

15. Vorlage für ein Handbuch für den Geschäftsbetrieb von Template. Net

Die Vorlage für ein Handbuch für den Geschäftsbetrieb von Template.net ist ein Handbuch im Dokumentstil, das für Teams erforderlich ist, die für den Betrieb technischer Systeme oder die Verwaltung von Geräten im täglichen Geschäftsbetrieb verantwortlich sind.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Dokumentieren Sie anhand von Listen und Bildern, wie Hardware oder Software richtig eingerichtet und konfiguriert wird

Stellen Sie Schritte zur Fehlerbehebung bereit, um wiederkehrende technische Probleme ohne externen Support zu lösen

Skizzieren Sie den gesamten Prozess für den sicheren und korrekten Betrieb von Geräten oder Systemen

✅ Ideal für: Produktbasierte Unternehmen oder technische Teams, die interne Anleitungen erstellen

16. Vorlage für Bauhandbücher von Template. Net

Die Vorlage für Bauhandbücher von Template.net unterstützt die Dokumentation des gesamten Bauprozesses, sodass Sie jede geplante Phase sorgfältig planen und sequenzieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Skizzieren Sie die Schritte der Bauplanung wie Standortauswahl, Budgetierung und rechtliche Überprüfungen im Format einer Checkliste

Legen Sie transparente Prozesse für zentrale Bautätigkeiten wie Baustellenvorbereitung, Fundamentarbeiten, Rohbau, Sanitärinstallationen und Übergabe fest

Führen Sie Qualitätskontrollen und Sicherheitsprotokolle ein, damit die Mitarbeiter vor Ort die Compliance-Anforderungen besser verstehen

✅ Ideal für: Bauunternehmen, die einen umfassenden Leitfaden zur Kartierung ihrer wichtigsten Geschäftsaktivitäten benötigen

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihrer Vorlage für Bauhandbücher Notfallverfahren und Sicherheitsübungen hinzu. Klare Anweisungen in Krisensituationen können Leben retten und Haftungsrisiken reduzieren.

17. Vorlage für ein Schulungshandbuch für Fahrschulen von Template. Net

Die Vorlage für ein Fahrschulhandbuch hilft Ihnen bei der Erstellung umfassender Schulungshandbücher für neue Fahrer und Auszubildende. Sie enthält vordefinierte Abschnitte zu Verkehrsregeln, Fahrtheorie, praktischen Fahrstunden und allem, was dazwischen liegt, um eine einheitliche Schulungserfahrung in der gesamten Fahrschule zu gewährleisten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Binden Sie Videos und Diagramme ein, um grundlegende Bedienungshinweise und Sicherheitsvorschriften in einem ansprechenden, leicht verständlichen Format zu erklären

Teilen Sie Ihren Lehrplan in theoretische und praktische Module auf, um den Auszubildenden den gesamten Lernweg zu erklären

Definieren Sie klare Lernkontrollpunkte, um den Fortschritt jedes Teilnehmers zu verfolgen und seine Vorbereitung auf den Test zu bewerten

✅ Ideal für: Fahrschulen und Fahrlehrer, die ein strukturiertes Schulungshandbuch benötigen, das sowohl den Unterricht im Klassenzimmer als auch das Lernen im Auto abdeckt

18. Vorlage für Handbuch für freiberufliche Arbeit von Template. Net

Mit der Vorlage für Freiberufler können Sie Ihr freiberufliches Geschäft strukturierter und konsistenter aufbauen und führen. Von der Suche nach Freiberufler-Plattformen über die Registrierung Ihres Unternehmens bis hin zur Festlegung Ihrer Preise und der Verwaltung Ihrer Clients – mit dieser Vorlage können Sie alle Aspekte Ihrer freiberuflichen Tätigkeit durchdenken.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Richten Sie einen standardisierten Flow für die Einarbeitung neuer Clients ein, der Verträge, Zeitleisten, Ergebnisse und Kommunikationspraktiken umfasst

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Registrierungen, Steuern und rechtlichen Grundlagen geklärt haben, bevor Sie mit der Arbeit beginnen

Listen Sie die Plattformen, Kontaktmethoden und Schritte auf, die Sie konsequent für die Einarbeitung neuer Clients verwenden

✅ Ideal für: Freiberufler, die eine gut dokumentierte Grundlage schaffen möchten, bevor sie Clients annehmen

19. Vorlage für Immobilienhandbuch von Template. Net

Die Vorlage „ Real Estate Manual Template“ (Handbuch für Immobilienmakler) enthält in einem strukturierten Dokument alles über den Erwerb von Immobilien, Verkaufsverfahren, die Kommunikation mit Clients, die Dokumentation und das Marketing.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Dokumentieren Sie Best Practices für den Umgang mit Käufern, Verkäufern und Angeboten, um eine konsistente Kommunikation und Kundenerfahrung zu gewährleisten

Erstellen Sie eine Checkliste mit rechtlichen und Compliance-Aufgaben, einschließlich Verträgen, Offenlegungen und regionalen Vorschriften

Betten Sie anklickbare Weblinks direkt in das Dokument ein, um auf Immobilienportale, Tools für Listen und Vertragsvorlagen zu verweisen

✅ Ideal für: Immobilienunternehmen und Maklerfirmen, die Prozesse dokumentieren und die Konsistenz bei der Interaktion mit Clients gewährleisten müssen

20. Vorlage für Betriebs- und Wartungshandbücher von Template. Net

Die Vorlage „ Betriebs- und Wartungshandbuch“ hilft Ihnen dabei, Prozesse für den effektiven Betrieb und die Wartung von Geräten und Systemen in Ihrer Einrichtung zu dokumentieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Entwickeln Sie robuste Fehlerbehebungsanleitungen und Sicherheitsprotokolle, die als zentrale Informationsquelle für die Mitarbeiter dienen

Erstellen Sie ein Wartungsprotokoll mit Aufgabenverteilungen, um Ausfälle zu reduzieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern

Fügen Sie Bilder und Videos ein, um technische Verfahren, Systemkomponenten oder Reparatur Schritte klarer zu erklären

✅ Ideal für: Facility Manager, Betriebsleiter oder Eigentümer kleiner Unternehmen, die dokumentieren möchten, wie wichtige Systeme betrieben und gewartet werden

21. Vorlage für Software-Benutzerhandbuch von Template. Net

Die Vorlage für Software-Benutzerhandbücher hilft Ihnen beim Erstellen eines umfassenden Leitfadens für den Support und die Schulung bei der Bereitstellung und Verwaltung von Software in großem Umfang.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Laden Sie Teammitglieder ein, Anleitungen beizusteuern, veraltete Anweisungen zu korrigieren und die Genauigkeit der Dokumentation zu gewährleisten

Fügen Sie einen Abschnitt zur Fehlerbehebung mit kommentierten Screenshots häufiger Fehlermeldungen und schrittweisen Lösungen hinzu, damit Benutzer Probleme ohne Verzögerungen lösen können

Erklären Sie die Verwendung wichtiger Features mit klaren Anweisungen, Grafiken und sogar Bildschirmaufzeichnungen, um unterschiedliche Lernstile zu unterstützen

✅ Ideal für: Produktmanager, die Dokumentationen erstellen, die mit der Software skalierbar sind und Benutzer unterstützen

22. Vorlage für Schulbetriebshandbuch von SweetProcess

via SweetProcess

Mit der Vorlage für Schulbetriebshandbücher können Sie ein leicht verständliches Handbuch erstellen, das den gesamten Schulbetrieb abdeckt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Dokumentieren Sie wichtige Verfahren für die Einschreibung von Schülern, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Unterrichtsplanung und den Umgang mit Notfällen

Standardisieren Sie schulweite Richtlinien zu Anwesenheit, Sicherheit und interner Kommunikation für den täglichen Gebrauch

Teilen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten für Lehr- und Support-Mitarbeiter auf, um klare Zuständigkeiten zu schaffen

✅ Ideal für: Schulverwaltungen, die Abläufe standardisieren, interne Überprüfungen unterstützen oder neue Mitarbeiter mit minimalem Aufwand einarbeiten möchten

23. Vorlage für Betriebshandbücher für gemeinnützige Organisationen von SweetProcess

via SweetProcess

Die Vorlage für Betriebsanleitungen für gemeinnützige Organisationen hilft Ihnen dabei, die Abläufe in allen Abteilungen Ihrer gemeinnützigen Organisation zu dokumentieren, z. B. Fundraising, Personalwesen, Finanzen, Freiwilligenarbeit usw.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie ein detailliertes Dokument und geben Sie es für Mitglieder des Boards, Programmpartner oder Fördermittelgeber frei, um zu zeigen, wie Ihre gemeinnützige Organisation strukturiert ist und verwaltet wird

Skizzieren Sie wiederholbare Prozesse für Förderanträge, Spenderbetreuung, finanzielle Nachverfolgung und die Einarbeitung von Freiwilligen in einem einzigen, leicht zugänglichen Handbuch

✅ Ideal für: Non-Profit-Teams, die einen zentralen Leitfaden benötigen, der die tägliche Arbeit und die Verantwortlichkeiten im gesamten Unternehmen unterstützt

24. Vorlage für Lagerbetriebshandbuch von SweetProcess

via SweetProcess

Die Vorlage für Lagerbetriebshandbücher basiert auf Google Docs und dient zur Erfassung Ihrer Betriebsprozesse in allen Funktionen des Lagers.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie aufgabenspezifische Pflichten für Lagerpersonal, damit jedes Team-Mitglied genau weiß, wofür es verantwortlich ist

Fügen Sie Sicherheits-Checklisten und Richtlinien zur Gerätenutzung hinzu, um Unfälle zu reduzieren und die Compliance zu gewährleisten

Standardisieren Sie Verfahren für die Bestandsverwaltung, die Reihenfolge der Auftragsabwicklung, Schichtübergaben, Speicher und vieles mehr, um Verzögerungen und Missverständnisse zu vermeiden

✅ Ideal für: Lagerleiter und Vorgesetzte, die ein strukturiertes, sofort einsatzbereites Handbuch benötigen, um den reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts zu gewährleisten

Vereinfachen Sie Ihre Abläufe mit kostenlosen ClickUp-Vorlagen

Eine klare Dokumentation sorgt für einheitliche Abläufe in Ihren Teams und konsistente Geschäftsprozesse. Ganz gleich, ob Sie ein Handbuch für die Personalabteilung, für Mitarbeiterschulungen oder für den täglichen Betrieb erstellen – mit der richtigen Vorlage sparen Sie Zeit und organisieren Ihren Dokumentationsprozess.

Der eigentliche Vorteil kommt jedoch erst zum Tragen, wenn Sie sie mit den richtigen Tools kombinieren (👀 lesen Sie: ClickUp)

Zusätzlich zu den Vorlagen erhalten Sie einen umfassenden Workspace, in dem Sie Ihre Dokumentation organisieren und bearbeiten können.

Mit KI können Sie Inhalte schneller entwerfen, verwandte SOPs verknüpfen, Anweisungen in Aufgaben umwandeln, diese Teammitgliedern zuweisen und wiederkehrende Schritte automatisieren. Und Sie müssen nicht zwischen Plattformen wechseln.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und verwandeln Sie Ihre statischen Handbücher in ein nachverfolgbares, umsetzbares System, das Ihr Team in Echtzeit verfolgen und aktualisieren kann.