Notion Mail vs. Superhuman: Was ist die intelligentere Wahl?

Es ist 23:47 Uhr. Sie hatten sich vorgenommen, sich vor zwei Stunden auszuloggen, aber stattdessen sitzen Sie hier und beantworten E-Mails, die Sie vor Tagen markiert und dann vergessen haben. Sie fragen sich, ob das Problem die Zeit oder das Tool ist.

Das vielgepriesene tool, das gerade in aller Munde ist, heißt Notion Mail, und Sie sind neugierig geworden.

Superhuman ist mit all dem Hype um seine Tastatur-Verknüpfungen auch auf Ihrem Radar gelandet.

Die eigentliche Frage ist, welches tool Ihnen hilft, Ihren Posteingang schneller zu bearbeiten. Hier kommt dieser Vergleich zwischen Notion Mail und Superhuman ins Spiel.

Los geht's! 🧰

Notion Mail und Superhuman auf einen Blick

Hier eine kurze Zusammenfassung:

Kriterien Notion Mail Superhuman ClickUp (Bonus) Ansatz Wrapper für Gmail mit Notion-Integration; ideal für intensive Notion-Benutzer Eigenständiger, produktivitätsorientierter E-Mail-Client für Profis All-in-One-Plattform für Produktivität mit integriertem Projektmanagement für E-Mails, Aufgaben, Dokumenten und Projektmanagement Unterstützte Konten Nur Gmail, mit Notion-Konten verknüpft Mehrere Gmail- und Outlook-Konten Gmail, Outlook und andere E-Mail-Integrationen (je nach Setup des Workspaces unterschiedlich) Verfügbarkeit der Plattform Webbasiert und kein Offline-Modus verfügbar Verfügbar für Mac, Windows, Web, iOS, Android und im vollständigen Offline-Modus. Web, Windows, Mac, iOS, Android; Offline-Modus für Aufgaben und Dokumente KI-Features Notion KI zum Referenzieren von Notion-Seiten und als grundlegende Schreibhilfe Fortschrittliche KI, Entwürfe für Antworten in Ihrem Tonfall, automatische Nachverfolgung und Zusammenfassungen ClickUp AI für E-Mail-Entwürfe, Automatisierung von Aufgaben, Zusammenfassungen und intelligente Vorschläge für das gesamte Arbeitsmanagement. Organisation des Posteingangs Ansichten (automatische und manuelle Kategorisierung mit KI und Filtern) Geteilte Posteingänge, intelligente Beschreibungen und erweiterte automatische Kategorisierung Einheitlicher Posteingang für E-Mails und Aufgaben, anpassbare Ansichten, Automatisierung und Filterung Zusammenarbeit Verweisen Sie in E-Mails auf Notion-Seiten Teilen Sie die Live-Ansicht von E-Mails, kommentieren/erwähnen Sie Teamkollegen, automatisieren Sie die Weiterleitung von E-Mails und teilen Sie Entwürfe. Weisen Sie E-Mails als Aufgaben zu, kommentieren Sie, erwähnen Sie Teamkollegen, verknüpfen Sie E-Mails mit Projekten und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen. Integrationen Tiefe Integration im Notion-Workspace Integriert sich unter anderem in Gmail und Outlook. Tiefe Integration mit Aufgaben, Dokumenten, Chat, Kalender und über 1000 Tools über ClickUp-Integrationen

Was ist Notion Mail?

via Notion Mail

Notion Mail ist ein KI-gestützter E-Mail-Client, mit dem Benutzer ihren Posteingang organisieren, Antwortentwürfe erstellen und Meetings innerhalb von Notion planen können. Die App ist als eigenständige Anwendung konzipiert, über das Internet zugänglich und funktioniert mit Gmail- und Google Workspace-Konten.

Diese App verfügt über eine minimalistische, anpassbare Benutzeroberfläche, die der Designphilosophie von Notion entspricht.

🧠 Wissenswertes: Ray Tomlinson verschickte 1971 die erste E-Mail. Er schickte sie sich selbst als Test ... und vergaß prompt, was darin stand.

Features von Notion Mail

Entdecken wir einige Features, die Notion Mail so besonders machen.

Funktion Nr. 1: Notion – KI-gestützte automatische Beschriftung und Organisation des Posteingangs

Lassen Sie Notion Mail Ihren Posteingang verwalten

Sie müssen einen unordentlichen Posteingang sortieren? Notion Mail verfügt über eine KI, die Ihnen die Arbeit abnimmt. Sie überprüft den Inhalt, den Absender und den Kontext jeder E-Mail und schlägt dann automatisch Beschreibungen vor und wendet diese an. Das bedeutet, dass Sie E-Mails nicht mehr einzeln in Ordner verschieben müssen.

Sie können auch eigene Beschreibungen erstellen, und mit der Zeit lernt die KI, wie Sie Dinge sortiert haben möchten. Es ist, als würden Sie Ihrem Posteingang beibringen, wie Sie arbeiten möchten.

Funktion Nr. 2: Benutzerdefinierte Ansichten für den Posteingang, Filter und blockbasiertes Schreiben

Filtern Sie Ihren Posteingang mit Notion Mail

Anstatt sich mit dem üblichen endlosen Scrollen durch E-Mails herumzuschlagen, können Sie mit Notion Mail benutzerdefinierte Ansichten für Ihren gemeinsamen Posteingang erstellen. Möchten Sie nur Nachrichten von Ihrem Team sehen? Oder nur ungelesene E-Mails von Clients? Sie können nach Absender, Beschreibung, Status und mehr filtern.

Wenn Sie es gewohnt sind, in Notion zu schreiben, werden Sie sich mit dem Editor für E-Mails sofort wohlfühlen.

Mit Blöcken können Sie Überschriften, Checklisten, Callouts, Aufzählungspunkte und sogar Code-Blöcke hinzufügen. Der bekannte Slash-Befehl (/) ist ebenfalls integriert, sodass die Formatierung schnell und flexibel erfolgt. Eine willkommene Abwechslung zu den üblichen E-Mails im Nur-Text-Format.

📮ClickUp Insight: Fast 42 % der Wissensarbeiter bevorzugen E-Mails für die Kommunikation im Team. Das hat jedoch seinen Preis. Da die meisten E-Mails nur ausgewählte Teammitglieder erreichen, bleibt das Wissen fragmentiert, was die Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungen behindert. Um die Sichtbarkeit zu verbessern und die Zusammenarbeit zu beschleunigen, nutzen Sie eine Allround-App für die Arbeit wie ClickUp, die Ihre E-Mails innerhalb von Sekunden in umsetzbare Aufgaben verwandelt!

Feature Nr. 3: Vorlagen und integrierte Terminplanung

Planen Sie Aktionselemente mit Ihren E-Mails

Notion Mail macht wiederholende E-Mails weniger langweilig. Sie können häufig verwendete Texte als Snippets speichern und mit einem Klick in E-Mails einfügen. Ganz gleich, ob Sie Support-Tickets bearbeiten oder Leads nachverfolgen – dieses Feature spart Ihnen viel Zeit und sorgt für einheitliche Antworten.

Darüber hinaus können Sie dank der Integration von Notion Kalender Buchungslinks direkt in Ihre E-Mails einfügen. Die App überprüft Ihre Verfügbarkeit und hilft den Empfängern bei der Auswahl eines Termins, ohne dass ein Terminplaner eines Drittanbieters erforderlich ist.

Preise für Notion Mail

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

🔍 Wussten Sie schon? Das Symbol „@“ wurde ursprünglich nicht für E-Mails erfunden. Es wurde in der Buchhaltung und auf Handelsrechnungen verwendet und bedeutete „zum Preis von“. Tomlinson wählte es, weil es nicht in Namen verwendet wurde und somit das perfekte Trennzeichen war.

Was ist Superhuman?

via Superhuman

Superhuman ist ein Premium-E-Mail-Client, der die Produktivität steigert und das E-Mail-Erlebnis mit einer schnellen, intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken Features optimiert. Er bietet erweiterte Tastatur-Verknüpfungen, Lesebestätigungen, Erinnerungen für Folgeaktionen und KI-gestützte Einblicke.

Diese App ist besonders beliebt bei Fachleuten und Führungskräften, die täglich große Mengen an E-Mails bearbeiten, da sie Tools bietet, die Geschwindigkeit, Konzentration und Produktivität in den Vordergrund stellen.

🧠 Wissenswertes: Die romantische Komödie „E-Mail für Dich“ aus dem Jahr 1998 mit Tom Hanks und Meg Ryan in den Hauptrollen wurde durch den Aufstieg der E-Mail-Kultur und den legendären „E-Mail für Dich“-Benachrichtigungston von AOL inspiriert.

Features von Superhuman

Das erwartet Sie, wenn Sie einen Schritt in die Hochleistungszone dieser E-Mail-Verwaltungssoftware machen. 📈

Feature Nr. 1: KI-gestützte Organisation des Posteingangs und Verfassen von E-Mails

Bitten Sie die KI von Superhuman, Ihre E-Mails zu schreiben

Die KI von Superhuman sortiert E-Mails automatisch in intelligente Kategorien wie Marketing, Pitches und Social-Media-Updates. Sie können sie auch trainieren, um benutzerdefinierte automatische Beschreibungen mit einfachen Eingaben wie „Bewerbungen” oder „Anfragen zur Überprüfung der Arbeit” zu erstellen.

Haben Sie ein paar Stichpunkte? Der KI-E-Mail-Verfasser von Superhuman kann diese in ausgefeilte, markengerechte E-Mails in Ihrem Tonfall umwandeln. Er lernt aus Ihren früheren Nachrichten, um Antworten zu verfassen, die wie von Ihnen stammen.

Außerdem erstellt Superhuman sogar vorgefertigte Antworten für Alles in Ihrem Posteingang: Sie müssen diese nur noch überprüfen, bei Bedarf anpassen und auf „Senden” klicken. Sie können die App auch anweisen, Texte zu kürzen, zu verlängern, zu vereinfachen oder umzuschreiben, sodass Sie die vollständige Kontrolle haben, ohne sich um die Routinearbeit kümmern zu müssen.

Feature Nr. 2: Automatische Erinnerungen und intelligente Suche

Erhalten Sie automatische Erinnerungen für Folgeaktionen

Haben Sie vergessen, E-Mails zu markieren oder Erinnerungen einzustellen? Superhuman hilft Ihnen dabei. Es fordert Sie automatisch auf, nachzufassen, wenn jemand nicht geantwortet hat, und kann sogar die Folge-Nachricht für Sie schreiben.

Sie müssen sich auch keine genauen Betreffzeilen oder Absender merken. Geben Sie einfach etwas wie „Wo sind die Infos zum Offsite-Meeting im 2. Quartal?“ oder „Finde Antworten, die unser Pitch loben“ ein, und die KI-Suche von Superhuman findet sie in Sekundenschnelle.

🔍 Wussten Sie schon? Die erste Spam-E-Mail wurde 1978 von Gary Thuerk, einem Marketingmanager der Digital Equipment Corporation, verschickt. Sie wurde an etwa 400 Personen gesendet und hatte als Ergebnis einen Umsatz von 13 Millionen Dollar, markierte aber auch den Beginn eines sehr ungeliebten E-Mail-Phänomens.

Feature Nr. 3: Snippets

Organisieren Sie Ausschnitte, damit Ihnen kein Detail entgeht

Wenn Sie häufig ähnliche Nachrichten versenden, erleichtern Ihnen Snippets das Leben. Speichern Sie einfach eine Antwort (oder sogar eine vollständige E-Mail mit Anhängen und CCs) und fügen Sie sie mit einem Klick ein.

Teams können auch Snippets freigeben, um Konsistenz zu gewährleisten.

Der Bonus? Sie können ganze Workflows wie das Weiterleiten von Bewerbungen, das Beantworten von E-Mails und das Archivieren automatisieren, ohne einen Finger zu rühren.

Preise für Superhuman

Geschäft: 40 $/Monat pro Benutzer

Starter: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die eigentliche Arbeit hat oft nichts mit E-Mails zu tun, und das ist für viele von uns die traurige Realität. Kontextbezogene KI kann die Verbindung zwischen E-Mails und der tatsächlichen Arbeit verändern, indem sie die Lücke zwischen Kommunikation und Handlung intelligent überbrückt. Anstatt wichtige Informationen in Posteingängen verschwinden zu lassen, kann kontextbezogene KI den Inhalt von E-Mails analysieren, deren Absicht verstehen und automatisch relevante Aufgaben, Dokumente oder Projektaktualisierungen in Ihrer Arbeitsplattform anzeigen. Wenn eine E-Mail beispielsweise eine Anfrage oder eine Frist enthält, kann die KI vorschlagen, eine Aufgabe zu erstellen, sie mit dem richtigen Projekt zu verknüpfen oder sie sogar dem entsprechenden Teammitglied zuzuweisen – und das alles ohne manuelles Kopieren oder Wechseln zwischen Tools. Diese nahtlose Integration sorgt dafür, dass nichts übersehen wird, wodurch Ihr Workflow effizienter wird und Ihr Team aufeinander abgestimmt bleibt. Sehen Sie es in Aktion:

📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie Google Chat für eine effektive Teamkommunikation

Notion Mail vs. Superhuman: Vergleich der Features

Wenn es um E-Mail-Clients geht, die auf Geschwindigkeit und Fokus ausgelegt sind, verfolgen Notion Mail und Superhuman sehr unterschiedliche Ansätze, um Ihnen zu helfen, Ihren Posteingang leer zu halten. Der eine setzt auf benutzerdefinierte Einstellungen und KI-gestützte Sortierung, der andere auf pure Geschwindigkeit und Präzision.

Lassen Sie uns diese Tools für die Produktivität bei E-Mails jenseits der oberflächlichen Begeisterung untersuchen, um festzustellen, welches besser zu Ihrem Flow passt. ⚒️

Feature Nr. 1: KI-Fähigkeiten

Vergleichen wir, wie Notion und Superhuman KI einsetzen, um Ihre E-Mails zu verarbeiten.

Notion Mail

Notion Mail ist in Notion KI integriert und bietet grundlegende Unterstützung wie die Bearbeitung und Verfeinrung Ihres E-Mail-Textes. Sie können beim Schreiben auf Notion-Seiten verweisen, was praktisch ist, wenn Sie bereits tief in das Notion-Ökosystem eingebunden sind.

Allerdings fehlen Notion Mail erweiterte KI-Features wie automatische Zusammenfassungen, leistungsstarke KI-gestützte Suche und das Verfassen von E-Mails in Ihrem eigenen Stil.

Superhuman

Superhuman hingegen ermöglicht Ihnen die umfassende Nutzung von KI in E-Mails. Die App kann Antworten in Ihrem Stil verfassen, indem sie lernt, wie Sie normalerweise schreiben. Sie ist intelligent genug, um zu erkennen, wann eine Antwort erforderlich ist, und kann diese für Sie erstellen.

Außerdem verfügt sie über eine KI-gestützte Suchfunktion, mit der Sie Fragen in einfachem Englisch eingeben und die wichtigsten Informationen erhalten können, ohne lange suchen zu müssen. Benötigen Sie eine schnelle Übersicht über eine E-Mail? Superhuman fügt über jeder Nachricht eine einzeilige KI-Zusammenfassung ein.

🏆 Gewinner: Superhuman aufgrund seiner in Ihren Posteingang integrierten kontextbezogenen KI.

Feature Nr. 2: Einheitlicher Workspace

Sehen wir uns an, wie Notion und Superhuman Ihre E-Mails und Aufgaben zusammenhalten (oder auch nicht).

Notion Mail

Wenn Sie bereits Notion-Benutzer sind, wird es hier ganz einfach.

Da die App nativ im Notion-Workspace integriert ist, können Sie direkt in Ihren E-Mails auf Seiten verweisen oder diese verknüpfen oder sogar Antworten aus einem Dokument entwerfen. Dadurch fühlt sich Ihr Workflow weniger fragmentiert an.

Superhuman

Superhuman unterstützt zwar die Integration mit gängigen Tools, aber die E-Mail-Funktionen sind von anderen Arbeitshubs getrennt.

Sie können Tools wie Asana oder Slack verknüpfen, aber diese Verbindungen sind eher transaktional als transformativ. Sie müssen weiterhin zwischen den Apps hin- und herspringen, was zu Reibungsverlusten führt und Ihren Flow unterbricht.

🏆 Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Notion Mail gewinnt bei engen Notion-Workflows, Superhuman bei kollaborativen E-Mail-Workflows. Entscheiden Sie sich für Ihre Priorität.

Feature Nr. 3: E-Mail-Triage und -Filterung

Sehen wir uns an, wie Notion und Superhuman Ihnen dabei helfen, E-Mails zu sortieren und zu priorisieren.

Notion Mail

Notion Mail ist besonders gut für die Organisation und Sortierung von E-Mails geeignet. Mit dem Feature „Ansichten” können Sie Ihren Posteingang in benutzerdefinierte Segmente unterteilen, z. B. nach Priorität, projektbezogenen Nachrichten, Newslettern oder anderen für Sie wichtigen Kriterien.

Je nachdem, wie aktiv Sie sein möchten, können diese Ansichten durch KI-Vorschläge unterstützt oder manuell eingestellt werden.

Superhuman

Superhuman verfolgt einen ähnlichen Ansatz mit seiner „Split Inbox”, die Ihre E-Mails automatisch oder anhand von von Ihnen festgelegten Regeln in Kategorien wie VIPs, Team-Nachrichten oder Tools unterteilt.

Die Plattform unterstützt auch die automatische Weiterleitung von Nachrichten, automatische Antworten oder das Markieren von Aufgaben als erledigt, ohne sie überhaupt zu öffnen.

🏆 Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Beide tools bieten zuverlässige Möglichkeiten, Ordnung in Ihren Posteingang zu bringen.

Notion Mail vs. Superhuman auf Reddit

Wir haben auf Reddit Notion Mail und Superhuman verglichen und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen.

Ein Reddit-Benutzer vergleicht die beiden:

Ich bin seit Oktober 2020 Benutzer von Superhuman. Hier sind einige meiner Beobachtungen *Intuitiv, dieselben Verknüpfungen. Notion Mail bietet jedoch keine vollständige Tastaturerfahrung. Sie müssen weiterhin klicken, um zu bestimmten Stellen zu gelangen, z. B. zu einem anderen geteilten Posteingang oder einem anderen Konto. Keine reine Archivansicht, d. h. Sie können nicht G+A verwenden und es gibt keine reinen Archivordner, sondern Sie müssen zu „Alle E-Mails” gehen. Keine Lesebestätigungen (!!) Kein Montagmorgen-Bonus, bei dem ich meinen Posteingang auf Null bringe. Ehrlich gesagt ist es eine ähnliche Erfahrung und für eine erste Version ist es ziemlich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob der Unterschied zwischen Notion Mail (selbst dieser ersten Version) und meinem geliebten Superhuman >= 30 $ beträgt. Es würde mich allerdings umbringen, meine Posteingang-Serie zu verlieren.

Ich bin seit Oktober 2020 Benutzer von Superhuman. Hier sind einige meiner Beobachtungen

*Intuitiv, dieselben Verknüpfungen. Notion Mail bietet jedoch keine vollständige Tastaturerfahrung. Sie müssen weiterhin klicken, um zu bestimmten Stellen zu gelangen, z. B. zu einem anderen geteilten Posteingang oder einem anderen Konto. Keine reine Archivansicht, d. h. Sie können nicht G+A verwenden und es gibt keine reinen Archivordner, sondern Sie müssen zu „Alle E-Mails” gehen. Keine Lesebestätigungen (!!) Kein Montagmorgen-Bonus, bei dem ich meinen Posteingang auf Null bringe.

Ehrlich gesagt ist es eine ähnliche Erfahrung und für eine erste Version ist es ziemlich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob der Unterschied zwischen Notion Mail (selbst dieser ersten Version) und meinem geliebten Superhuman >= 30 $ beträgt. Es würde mich allerdings umbringen, meine Posteingang-Serie zu verlieren.

Einige Benutzer schätzen die Benutzeroberfläche von Superhuman:

Für mich war es auch das visuelle Design. Verknüpfungen sind toll, aber sie können auch auf anderen Clients repliziert werden. Die Benutzeroberfläche von Superhuman hingegen 👌

Für mich war es auch das visuelle Design. Verknüpfungen sind toll, aber sie können auch auf anderen Clients repliziert werden. Die Benutzeroberfläche von Superhuman hingegen 👌

Andere Benutzer schätzen Notion Mail:

Ich habe mich schon darauf gefreut und es vor zwei Tagen erhalten. Ich habe Tausende von E-Mails, die über mehrere Dutzend Client- und Projekt-Beschreibungen organisiert sind, und habe mich auf die zusätzlichen Organisationstools gefreut. Es hat meine Labels aus Gmail übernommen, aber es sind keine E-Mails den Labels zugeordnet. Daher ist es für mich völlig nutzlos, es sei denn, es gibt eine einfache Lösung, die ich übersehen habe.

Ich habe mich schon darauf gefreut und es vor zwei Tagen erhalten. Ich habe Tausende von E-Mails, die über mehrere Dutzend Client- und Projekt-Beschreibungen organisiert sind, und habe mich auf die zusätzlichen Organisationstools gefreut.

Es hat meine Labels aus Gmail übernommen, aber es sind keine E-Mails den Labels zugeordnet. Daher ist es für mich völlig nutzlos, es sei denn, es gibt eine einfache Lösung, die ich übersehen habe.

🔍 Wussten Sie schon? 88 % der E-Mail-Benutzer überprüfen ihren Posteingang mehrmals täglich. Genauer gesagt schauen 39 % 3-5 Mal, 27 % 10-20 Mal und 22 % über 20 Mal hinein. Dagegen überprüfen 8,5 % ihre E-Mails einmal am Tag und 3,5 % gar nicht täglich.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Notion Mail und Superhuman

Wenn Sie sich nicht zwischen Option A und B (in diesem Fall Notion und Superhuman!) entscheiden können, warum wählen Sie dann nicht Option C?

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles basierend auf KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Vergleichen wir ClickUp mit Notion Mail und Superhuman. ⚓

ClickUp hat die Nase vorn: E-Mail-Projektmanagement

Haben Sie genug davon, ständig zwischen Registerkarten zu wechseln, Threads zu verlieren und Aufgaben manuell aus Ihrem Posteingang in Ihre Liste mit zu erledigenden Aufgaben zu kopieren?

Entdecken Sie ClickUp E-Mail-Projektmanagement.

Anstatt E-Mails als separate App zu behandeln, rückt das Tool sie in den Mittelpunkt Ihres Workflows. Sie können E-Mails direkt innerhalb von Aufgaben senden und empfangen, E-Mail-Threads mit relevanten Aufgaben verknüpfen und sogar Folgeaufgaben zuweisen, ohne Ihren Workspace zu verlassen.

Während Superhuman sich auf Geschwindigkeit konzentriert und Notion Mail versucht, Ihre E-Mails und Ihren Posteingang in einer Datenbank zu organisieren, geht ClickUp noch einen Schritt weiter. Es verwandelt E-Mails aus Ihrem einheitlichen Posteingang in umsetzbare ClickUp-Aufgaben.

Wenn Sie beispielsweise eine Produkteinführung verwalten und eine detaillierte Feedback-E-Mail von einem Kunden zu einem Beta-Feature erhalten, können Sie die E-Mail einfach an Ihren Workspace weiterleiten, wo sie automatisch zu einer Aufgabe wird.

Zentralisieren Sie Ihre Arbeit mit ClickUp E-Mail-Projektmanagement Versenden Sie E-Mails, ohne Ihren Workspace zu verlassen – mit ClickUp Email Projektmanagement.

Die Betreffzeile wird zum Namen der Aufgabe, der Textkörper ist die Beschreibung und alle Anhänge werden für die E-Mail-Aufgabenverwaltung hinzugefügt. Sie können die Aufgabe dann einem Entwickler zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen und sogar eine Automatisierung auslösen, um das Produktteam zu benachrichtigen. Die All-in-One-Plattform ermöglicht es allen Projektbeteiligten, dieselben E-Mail-Threads anzuzeigen, Kommentare hinzuzufügen, sich gegenseitig zu taggen und Entscheidungen zu verfolgen.

Hier ist die Meinung von Philip Storry, Senior System Administrator bei SYZYGY:

ClickUp hat eine unübersichtliche Kombination aus Helpdesk-Tickets und E-Mail-Ketten durch eine einzige Aufgabe und Unteraufgaben für jedes Element/Jedes Ereignis im Prozess ersetzt, sodass nichts übersehen wird und alles zum richtigen Zeitpunkt geschieht. Keine bisherige Lösung war in der Lage, vier Abteilungen so einfach zu koordinieren wie ClickUp.

ClickUp hat eine unübersichtliche Kombination aus Helpdesk-Tickets und E-Mail-Ketten durch eine einzige Aufgabe und Unteraufgaben für jedes Element/Jedes Ereignis im Prozess ersetzt, sodass nichts übersehen wird und alles zum richtigen Zeitpunkt geschieht. Keine bisherige Lösung war in der Lage, vier Abteilungen so einfach zu koordinieren wie ClickUp.

Sie können es so einrichten, dass bei jeder Übermittlung eines Support-Formulars automatisch eine E-Mail an den Kunden gesendet und eine Aufgabe für Ihr Support-Team erstellt wird, komplett mit Priorität, Mitarbeiter und Frist.

Noch leistungsfähiger wird dies, wenn Sie die ClickUp- und Outlook-Integration hinzufügen. Haben Sie eine E-Mail, die weiterverfolgt werden muss? Wandeln Sie sie einfach direkt in Outlook in eine Aufgabe um.

Und wenn Sie Gmail-Benutzer sind, ist die Erfahrung genauso nahtlos. Die ClickUp- und Gmail-Integration wandelt jede E-Mail mit wenigen Klicks in eine Aufgabe um, entweder über das Gmail-Add-On oder die Chrome-Erweiterung.

🧠 Wissenswertes: Beeindruckenderweise beziehen 71 % der B2B-Vermarkter E-Mail-Newsletter in ihre Strategie für den Inhalt ein, was ihren Wert für den Aufbau von Verbindungen zum Geschäft unterstreicht.

ClickUp hat noch einen Vorteil Nr. 2: KI-gestützte Funktionen

Das Problem ist: Teams verbringen jede Woche Stunden damit, Informationen zu suchen, Dokumente zusammenzufassen und Updates zu verfassen. Tatsächlich verliert ein durchschnittlicher Berufstätiger täglich über 30 Minuten allein mit der Suche nach arbeitsbezogener Info. Das sind mehr als 120 Stunden pro Jahr, die mit dem Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verbracht werden. (Quelle: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, ist tief in die E-Mail-Plattform für Projektmanagement eingebettet und versteht den Kontext Ihrer Arbeit.

Entwerfen Sie eingehende Vertriebs-E-Mails, die häufige Einwände ansprechen und soziale Beweise liefern, mit ClickUp Brain.

Angenommen, Sie leiten eine komplexe Produkteinführung und benötigen einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge. Sie müssen nicht sechs Listen mit Aufgaben, vier Notizen von Meetings und ein Dokument aus dem letzten Monat durchforsten.

Fragen Sie ClickUp Brain einfach in natürlicher Sprache. Es zeigt Ihnen sofort die relevanten Aufgaben, Fristen und Hindernisse an.

📌 Beispielaufforderung: Wie ist der aktuelle Status der Produkteinführung im dritten Quartal? Geben Sie wichtige Aufgaben, etwaige Hindernisse und die Verantwortlichen für die einzelnen Elemente an.

Müssen Sie schnell ein Update für Stakeholder verfassen? Der E-Mail-Entwurfs-KI-Agent erstellt einen Statusbericht anhand von Live-Projektdaten. Erstellen Sie einen Inhaltskalender? Er kann Entwürfe erstellen, und dann kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen, die Entwürfe weiter zu verfeinern.

Kommen wir nun zu den Meetings.

Wenn Ihr Team in Anrufen versinkt, löst der ClickUp AI Notetaker dieses Problem durch Automatisierung. Er transkribiert Meetings in Echtzeit, fasst wichtige Punkte zusammen und erstellt vor allem automatisch Aufgaben aus Aktionspunkten.

Vertrauen Sie darauf, dass ClickUp AI Notetaker Sie während Meetings unterstützt.

Sie müssen sich nicht mehr den Kopf zerbrechen, um sich daran zu erinnern, was beschlossen wurde und wer was macht. Die Arbeit wird nach Beendigung des Gesprächs in Ihrem Workspace dokumentiert und zugewiesen.

Beispielsweise könnte ein Team für Kundenerfolg eine Feedback-Sitzung mit einem wichtigen Client durchführen. Der KI-Notizblock transkribiert das gesamte Gespräch, markiert Verbesserungswünsche als Aufgaben und veröffentlicht eine TL;DR-Zusammenfassung in Ihrem internen Chat-Kanal. Selbst Teammitglieder, die nicht teilnehmen konnten, sind sofort auf dem Laufenden und bereit zum Handeln.

Sobald Ihre Aufgaben erfasst und Ihre Prioritäten klar sind, besteht die nächste Herausforderung darin, sicherzustellen, dass alle Beteiligten aufeinander abgestimmt sind.

ClickUp Chat ist der Ort, an dem Ihre Strategie mit Ihrem Team umgesetzt wird, nicht um Ihr Team herum.

Angenommen, Sie diskutieren in einem Chat-Thread die dringende Anfrage eines Clients. Jemand erwähnt eine Lösung, ein anderer empfiehlt eine kleine Änderung, und Sie erkennen, dass sich daraus ein Plan entwickelt. Sie können diese Nachrichten direkt im Chat in Aufgaben umwandeln.

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und schon geht es los! Die Unterhaltung wird zu einer Aktion, ohne den Flow zu unterbrechen. Darüber hinaus fasst ClickUp Brain den gesamten Thread zusammen und hebt die nächsten Schritte hervor, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.

Mit ClickUp SyncUps, das über integrierte Notizfunktionen verfügt, können Sie sogar schnell einen Video- oder Audioanruf starten. In Kombination mit ClickUp Docs erhalten Sie ein komplettes tool für die Zusammenarbeit.

Möchten Sie einen Markteinführungsplan entwerfen? Öffnen Sie ein ClickUp-Dokument, fügen Sie Ihre Aufgabenliste ein, fügen Sie eine Zeitleiste für das Projekt hinzu, markieren Sie Ihre Teamkollegen für Überprüfungen und weisen Sie Aufgaben sogar direkt aus dem Dokument heraus zu. Ihr Entwicklungsleiter kann die Zeitleiste aktualisieren, Ihr Designer kann Kommentare einfügen und Ihr Marketingexperte kann Leistungsberichte verknüpfen – alles in Echtzeit.

Dokumente sind von überall in ClickUp zugänglich und befinden sich direkt neben Ihren Aufgaben und Zeitleisten. Sie können auch vorgefertigte Vorlagen für Angebote, Notizen zu Meetings oder Produktspezifikationen verwenden und diese nach Bedarf anpassen.

📣 Der Vorteil von ClickUp: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der die Verwaltung von E-Mails mühelos und effizient macht. Durch die tiefe Integration in Ihren Posteingang, Ihre Aufgaben und Ihren Kalender bringt Brain MAX Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation in einen einheitlichen Workspace. Mit der Sprach-zu-Text-Funktion können Sie E-Mails schnell und freihändig verfassen, beantworten oder organisieren, während mehrere führende KI-Modelle Ihnen dabei helfen, ausgefeilte Antworten zu erstellen, lange Threads zusammenzufassen und Folgemaßnahmen vorzuschlagen. Brain MAX kann auch routinemäßige E-Mail-Aufgaben automatisieren, Erinnerungen für wichtige Nachrichten festlegen und E-Mails mit relevanten Projekten oder Kontakten verknüpfen – so bleibt Ihr Posteingang organisiert und Ihr Workflow nahtlos.

📖 Lesen Sie auch: Team-Chat-Etikette am Arbeitsplatz für eine optimale Zusammenarbeit

Mail meets its match with ClickUp

Wenn Sie nur an E-Mails denken, verpassen Sie die Hälfte der Geschichte.

Sicher, Notion Mail ist ideal für Notion-Fans, und Superhuman ist auf Geschwindigkeit und durchdachte Antworten ausgelegt. Aber echte Produktivität entsteht, wenn Ihre E-Mails, Aufgaben, Dokumente und Projekte gut zusammenarbeiten.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Als Alles-App für die Arbeit vereint sie E-Mails, Aufgaben und Teamarbeit an einem Ort. So läuft Ihre Arbeit reibungslos und bleibt organisiert.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅