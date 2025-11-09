Die 10 besten Alternativen zu Superwhisper mit KI-gestützten Meeting-Features

Aufeinanderfolgende Meetings sind schon schwierig genug, ohne den zusätzlichen Stress durch Notizen, Nachfassaktionen und das Versuchend, sich zu erinnern, wer sich zu was committen hat.

KI-Meeting-Assistenten sind unverzichtbar geworden für Teams, die sich während Meetings konzentrieren und sich anschließend auf genaue Zusammenfassungen verlassen möchten.

Superwhisper ist ein hilfreiches tool, aber es ist nicht das einzige.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 10 Alternativen zu Superwhisper vor, die über die Sprach-zu-Text-Transkription hinausgehen und Ihnen helfen, das Gesagte nicht nur aufzuzeichnen, sondern auch umzusetzen. 🧑‍💻

Superwhisper-Alternativen auf einen Blick

Sie suchen nach einem schnellen Überblick über die besten tools? Hier finden Sie eine Übersicht der besten Superwhisper-Alternativen und deren jeweiligen Funktionen. 📊

tool Beste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-Notizbuch mit Sprecher-Tagging, Echtzeit-Aufgabe-Erstellung, durchsuchbaren Dokumenten und ClickUp Brain für Einblicke in Meetings Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen möglich Otter. ai Benutzerdefiniertes Vokabular, automatische Zusammenfassungen, freigegebene Arbeitsbereiche, globale Suche Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 16,99 $/Monat pro Benutzer. Sembly KI Aufgabe-Extraktion, Themenmarkierungen, KI-Zusammenfassungen, durchsuchbarer Meeting-Verlauf Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 15 $/Monat pro Benutzer. Fireflies. ai Highlights des Team-Kanals, benutzerdefinierte Tracker, semantische Suche, Video-Schnipsel Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 18 $/Monat pro Benutzer. Grain KI Video-Clips, themenbasierte Sammlungen, kollaborative Bibliotheken, markenspezifische Highlights Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19 $/Monat pro Benutzer. Avoma Stimmungsnachverfolgung, Vertriebscoaching, CRM-Synchronisierung, Unterhaltung-Leitfäden Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat pro Benutzer. Fathom E-Mail-Zusammenfassungen, KI-basierte Zusammenfassungen, Suche in natürlicher Sprache, sichere Aufzeichnungen Einzelpersonen, kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Benutzer MeetGeek Intelligente Notiz-Verteilung, KI-Kapitelunterteilung, Gesprächszeit-Metriken, Meeting-Tags Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Benutzer tl;dv Browser-basierte Aufzeichnung, Segment-Freigeben, Team-Video-Bibliotheken, Tag Einzelpersonen, kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer Tactiq Echtzeit-Transkription von Meetings, Export in Google Docs, freigegebene Anmerkungen, Hervorhebungen Einzelpersonen, kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Warum sollten Sie sich für Superwhisper-Alternativen entscheiden?

Die Sprach-zu-Text-Funktion von Superwhisper ist für Mac-Benutzer praktisch, aber ihre Einschränkungen können Sie dazu veranlassen, nach Alternativen zu suchen. Probleme wie Kosten, benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten oder Plattform, die unterstützt, machen einen Wechsel oft lohnenswert.

Hier erfahren Sie, warum Sie sich vielleicht nach anderen tools für das Meeting-Management umsehen sollten. ⚒️

Keine Windows-Unterstützung: Beschränkt die Benutzer auf macOS und iOS, Windows-Benutzer werden nicht unterstützt.

Limit kostenlose Modelle: Bessere lokale KI-Modelle sind nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar, was die Zugänglichkeit einschränkt.

Komplizierte benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen: Erfordert technisches Know-how für maßgeschneiderte Diktatausgaben.

Fehlt die Echtzeit-Zusammenarbeit: Unterstützt keine teamorientierte Transkription oder gemeinsame Workflows.

Schwierigkeiten mit Akzenten: Interpretiert nicht standardmäßiges Englisch falsch, was die Genauigkeit für verschiedene Benutzer verringert.

Keine Video-Transkription: Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern wird das Transkribieren von Video-Dateien nicht unterstützt.

Verlangsamung auf älteren Geräten: Beeinträchtigt die Leistung auf Macs mit geringerer Rechenleistung.

🧠 Wissenswertes: Die alten Griechen versammelten sich in der Agora, um über staatsbürgerliche Probleme zu debattieren, und die Römer hielten im Forum alles von politischen bis zu religiösen Meetings ab. Technisch gesehen ist die Synchronisierung in Ihrem Team also Teil einer 2.000 Jahre alten Tradition.

Die besten Superwhisper-Alternativen

Wenn Superwhisper Ihren Anforderungen nicht gerecht wird (oder Sie einfach nur neugierig sind), finden Sie hier einige herausragende Alternativen, die einen Blick wert sind. Ganz gleich, ob Sie mit Live-Anrufen oder gespeicherten Audio- und Video-Dateien arbeiten, mit diesen tools können Sie schnell Erkenntnisse gewinnen.

Jede bietet einen einzigartigen Ansatz für KI-gestützte Meeting-Notizen und -Unterstützung, sodass Sie die richtige Lösung für Ihren Workflow finden können. 📋

ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Aufgaben und Meetings in einem Arbeitsbereich)

Erfassen Sie Aktionspunkte mit ClickUp AI Notetaker Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Aufzeichnungen erstellen, transkribieren und Sprecher identifizieren.

Superwhisper erfasst zwar, was in einem Meeting gesagt wurde, aber oft bleibt es dabei. Sie müssen immer noch herausfinden, wie Sie die nächsten Schritte zuweisen, Folgemaßnahmen organisieren und diese Unterhaltungen mit der laufenden Arbeit in Verbindung bringen können. Für schnell arbeitende Teams kann diese Lücke zu Verzögerungen führen.

ClickUp bietet einen besser verbundenen All-in-One-Ansatz. Als weltweit erster konvergenter KI-Arbeitsbereich vereint er alle Ihre Arbeitsanwendungen, Daten, Meetings und Workflows, beendet damit die Arbeitszerstreuung und bietet 100 % Kontext sowie einen einzigen Ort, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten können.

Lassen Sie die KI die Notizen für Sie erledigen.

Nehmen Sie zum Beispiel ClickUp AI Notetaker. Es zeichnet Meetings auf, transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit und kennzeichnet jeden Sprecher zur besseren Übersichtlichkeit.

Hier ist eine kurze Einführung für den Einstieg:

Angenommen, Ihr Produkt-Team führt eine Feature-Planungs-Sitzung in Google Meet durch. Nach Beendigung des Anrufs erstellt das Tool ein Transkript und eine kurze Zusammenfassung, in der wichtige Punkte hervorgehoben werden, z. B. welche Features priorisiert werden sollen und wer die einzelnen Initiativen leiten wird.

Diese Entscheidungen werden automatisch in ClickUp-Aufgaben umgewandelt, zugewiesen und sind innerhalb desselben Arbeitsbereichs für Nachverfolgung bereit.

Machen Sie Ihre Arbeit viermal schneller mit sprachgesteuerter Eingabe.

Die in Brain MAX integrierte Funktion „Talk to Text“ ist ein echter Game-Changer für alle, die smarter und schneller in der Arbeit voranschreiten möchten. Mit diesem KI-gestützten Diktat-Tool können Sie in jeder App freihändig diktieren – ohne zwischen Fenstern wechseln oder Ihren Arbeitsfluss unterbrechen zu müssen.

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Ihre Texte zu optimieren, an Ihren Stil anzupassen und sogar eine automatische Bearbeitung vorzunehmen, während Sie sprechen.

Hier finden Sie alle Funktionen, die Sie zu erledigen haben:

KI-Automatikbearbeitung: Sie sprechen, die KI tippt und bearbeitet den Text. Wählen Sie Ihren bevorzugten Verbesserungsgrad, von minimalen Änderungen bis hin zur professionellen Überarbeitung.

Kontextbezogene @Erwähnungen und Links: Erwähne Kollegen, Aufgaben oder Dokumente, und die KI verbindet automatisch die richtigen Personen mit den richtigen Links.

Persönliches Vokabular: Das Tool lernt Ihre am häufigsten verwendeten Wörter, berufsspezifische Fachbegriffe und Spitznamen kennen und sorgt so für ein wirklich personalisiertes Erlebnis.

Globale Sprache: Sprechen Sie in Ihrer eigenen Sprache und tippen Sie flüssig in über 50 weiteren Sprachen – ideal für globale Teams.

Brain MAX kann auch Ihre Meeting-Notizen und Dokumente plattformübergreifend durchsuchen, beispielsweise in Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und allen verbundenen Apps. Über die reine Suche hinaus vereint es die Funktionen mehrerer KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini in einer einzigen intelligenten und unternehmensgerechten Plattform.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp mit Brain MAX zwischen den besten KI-Modellen.

Wenn Sie bereit sind, sich von der KI-Flut zu verabschieden, nutzen Sie Ihre Stimme, um Arbeit zu erledigen, Dokumente zu erstellen, Aufgaben an Teammitglieder zuzuweisen und vieles mehr, probieren Sie Brain MAX aus.

Dokumente, die Ihre Arbeit super organisiert halten

*Arbeiten Sie gemeinsam an Meeting-Inhalten in ClickUp-Dokument

Alle Meeting-Inhalte, Zusammenfassungen und Transkripte werden in einem privaten ClickUp Dokument gespeichert. Diese Docs unterstützen umfangreiche Format, gemeinsame Bearbeitung und Tagging, wodurch die Organisation und der Zugriff auf Meeting-Aufzeichnungen teamübergreifend vereinfacht werden.

Beispielsweise kann ein Erfolgsteam Onboarding-Anrufe erneut abhören, kontextbezogene Notizen hinzufügen und alles in dem Ordner dieses Clients speichern, um eine nahtlose Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Entfesseln Sie die Kraft von ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Transkripte und Meeting-Notizen zu durchsuchen.

Wenn Sie nach einer bestimmten Nachverfolgung aus einem früheren Meeting suchen, kann Ihnen ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, helfen.

Stellen Sie eine Frage wie „Was wurde über die Einführung im zweiten Quartal besprochen?“ und es werden sofort relevante Punkte aus früheren Protokollen angezeigt. Dies ist besonders nützlich für Teams, die mehrere Projekte oder ein hohes Meeting-Aufkommen verwalten.

ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Um das Notieren noch weiter zu optimieren, bietet ClickUp Meetings verschiedene Vorlagen für Meeting-Notizen.

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle hilft Ihnen dabei, die Erfassung und Organisation von Diskussionen in Ihrem Team zu standardisieren. Die Vorlage enthält spezielle Abschnitte für Tagesordnungspunkte, Entscheidungen und Folgemaßnahmen, sodass Teams Meetings klar und einheitlich dokumentieren können.

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren und organisieren Sie Meetings mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle.

Die besten Features von ClickUp

Transkribieren Sie Meetings in mehreren Sprachen: Lassen Sie ClickUp die Sprache des Gastgebers automatisch erkennen und genaue Notizen in über 15 Sprachen erstellen.

Passen Sie Ihren Tag an: Verwenden Sie den ClickUp-Kalender , um Aufgaben zu priorisieren und Fokuszeiten basierend auf Ihrer Workload zu blockieren.

Mit einem Klick an Anrufen teilnehmen: Starten Sie Zoom-, Meet- oder Teams-Meetings direkt aus ClickUp heraus.

Seien Sie immer gut auf Meetings vorbereitet: Erhalten Sie rechtzeitig Erinnerungen, damit Sie vor einem Anruf nie unvorbereitet sind.

Planen Sie smarter: Zeigen Sie Teamkalender nebeneinander in Ansicht an, um Besprechungszeiten zu finden, die für alle passen.

Freigeben Sie Ergebnisse sofort: Bitten Sie ClickUp Brain, Zusammenfassungen und Aktionspunkte direkt in Bitten Sie ClickUp Brain, Zusammenfassungen und Aktionspunkte direkt in ClickUp-Chat-Kanälen zu veröffentlichen, um eine schnelle Nachverfolgung und Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Limit von ClickUp

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit der Benutzeroberfläche und dem Bereich der Features von ClickUp vertraut zu machen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Reddit-Rezension sagt wirklich alles:

Zunächst war ich mir nicht sicher, was ich von ClickUp Brain halten sollte, da es mir wie eine weitere KI-Spielerei erschien. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste. Es ist nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich viel zu tun habe. Die KI-Notizfunktion war eine echte Überraschung. Früher gingen nach Meetings so viele Aktionspunkte verloren, aber jetzt wird alles erfasst und Aufgaben werden automatisch zugewiesen. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden. Wie alles andere auch, war es etwas gewöhnungsbedürftig, und es gibt immer noch Momente, in denen sich die Dinge etwas holprig anfühlen. Aber wenn ich zurückblicke, wie wir früher gearbeitet haben, möchte ich nicht mehr zurück. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

Zunächst war ich mir nicht sicher, was ich von ClickUp Brain halten sollte, da es mir wie eine weitere KI-Spielerei erschien. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste. Es ist nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich viel zu tun habe. Das KI-Notiz Feature war eine echte Überraschung. Früher gingen nach Meetings so viele Aktionspunkte verloren, aber jetzt wird alles erfasst und Aufgaben werden automatisch zugewiesen. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden. Wie alles andere auch, war es etwas gewöhnungsbedürftig, und es gibt immer noch Momente, in denen sich die Dinge etwas holprig anfühlen. Aber wenn ich zurückblicke, wie wir früher gearbeitet haben, möchte ich nicht mehr zurück. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8+ Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies entspricht einer erstaunlichen Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Besprechungszusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern, während ClickUp Brain Sie bei der automatisierten Erstellung von Aufgaben und optimierten Workflows unterstützt und stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

🎥 Sehen Sie sich unseren Vergleich zwischen Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp und anderen Sprachdiktat-tools an:

2. Otter. ai (Am besten geeignet für schnelle Notizen während Live-Unterhaltungen)

via Otter.ai

Otter. a i ist ein beliebter Assistent zum Erstellen von Notizen. Die Echtzeit-Transkription ist präzise und zeigt Sprecher-IDs und Zeitstempel an, sodass Sie immer wissen, wer was wann gesagt hat.

Und es kommt noch besser: Otter kann automatisch an Ihrem Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meeting teilnehmen (ja, auch wenn Sie nicht dabei sind), und dank der mobilen App können Sie Gespräche auch offline spontan erfassen. Außerdem kann der integrierte KI-Chat des Tools Folgemaßnahmen herausfiltern oder sogar Zusammenfassungs-E-Mails verfassen.

Otter. ai – die besten Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vokabellisten für branchenspezifische Begriffe, damit Transkripte Fachjargon präzise wiedergeben, ohne dass häufige Korrekturen erforderlich sind.

Erstellen Sie automatische Zusammenfassungen, die Schlüssel-Entscheidungen und nächste Schritte identifizieren, ohne dass eine manuelle Überprüfung erforderlich ist.

Arbeiten Sie gemeinsam in freigegebenen Arbeitsbereichen, in denen Teams Text markieren und kontextbezogene Notizen hinzufügen können.

Finden Sie mithilfe umfassender Suchfunktionen spezifische Informationen aus monatelangen Meetings.

Einschränkungen von Otter.ai

Die Genauigkeit nimmt in Meetings ab, in denen mehrere Sprecher gleichzeitig sprechen.

Keine native Integration mit Projektmanagement-tools

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

Was mir an Otter bevorzugt gefällt, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen herausfinden, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audio-Mitschrift aufzeichnet.

Was mir an Otter bevorzugt gefällt, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen herausfinden, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audio-Mitschrift aufzeichnet.

💡 Profi-Tipp: Weisen Sie jeder Person vor dem Meeting eine Rolle zu: Treiber, Genehmiger, Mitwirkender oder Informierter. KI kann dabei helfen, Mitwirkende aus früheren Meetings oder Projektdokumenten zu identifizieren. So kommt es nicht mehr zu Überschneidungen.

3. Sembly KI (am besten geeignet, um umsetzbare Aufgaben aus Meetings zu extrahieren)

via Sembly KI

Stellen Sie sich Sembly als ein KI-Transkription tool vor, das automatisch Aktionspunkte, Entscheidungen und Folgemaßnahmen identifiziert. Während Sie also ein Gespräch beenden, fasst es die nächsten Schritte zusammen.

Was es von anderen unterscheidet, ist seine tiefe Integration mit Projektmanagement-Tools. Das bedeutet, dass Erkenntnisse aus Meetings direkt in Ihre Arbeitsabläufe einfließen. Mit Sentiment-Analyse, Mehrsprachenunterstützung und leistungsstarken Suchwerkzeugen wird das tool zu einem strategischen Begleiter.

Die besten Features von Sembly KI

Verwandeln Sie Diskussionspunkte in nachverfolgbare Aufgaben, die sich in Projektmanagement-Systeme integrieren lassen.

Navigieren Sie durch Meeting-Aufzeichnungen mithilfe von Themenmarkierungen, die Themenwechsel automatisch erkennen.

Erhalten Sie KI-generierte Zusammenfassungen, in denen wichtige Informationen und erforderliche Folgemaßnahmen hervorgehoben werden.

Erstellen Sie eine durchsuchbare Wissensdatenbank, die nach Projekten, Teams oder Diskussionsthemen organisiert ist.

Einschränkungen von Sembly KI

Die Anforderungen für den Zugriff auf den Kalender werfen potenzielle Datenschutzbedenken auf.

Die Spracherkennung hat Schwierigkeiten mit starken Akzenten und Fachterminologie.

Preise für Sembly KI

Free

Professional: 15 $/Monat

Team: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sembly KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

via Fireflies.ai

Fireflies. ai konzentriert sich darauf, Ihre Meetings durchsuchbar und intelligent zu machen. Seine wahre Stärke liegt in der Themen- und Stimmungsanalyse: Sie können in Dutzenden von Transkripten nach „Budgetaktualisierungen“, „positivem Feedback“ oder „Fristen“ suchen, und das Tool zeigt Ihnen die genauen Stellen an.

Außerdem werden Ihre Meeting-Inhalte mit automatischen Tags und Themen organisiert, sodass Sie Gespräche im Laufe der Zeit leichter nachverfolgen können. Gemeinsame Arbeitsbereiche, Team-Anmerkungen und die Erstellung von Aufgaben helfen Fireflies dabei, Ihre Meetings in eine lebendige Wissensdatenbank zu verwandeln.

Die besten Features von Fireflies.ai

Senden Sie die Highlights Ihrer Meetings direkt an die Team-Kanäle, damit die Erkenntnisse zu Ihren Team-Mitgliedern gelangen, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Tracker für bestimmte Begriffe oder Themen, die verwandte Diskussionen aus mehreren Meetings zusammenfassen.

Filtern Sie Unterhaltung-Archive mithilfe einer KI-gestützten Kategorisierung, die ähnliche Inhalte automatisch gruppiert.

Erhalten Sie schnelle und genaue Audio-Transkriptionen von Meetings in Zoom, Teams und Meet über Ihre Chrome-Erweiterung.

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Themenerkennung funktioniert bei verschiedenen Unterhaltungen uneinheitlich.

Im Gegensatz zu Fireflies.ai-Alternativen sind die Benutzerdefinierbaren Optionen für die Terminologie limit.

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer

Fireflies. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 645 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Notieren von Notizen hat eine lange Tradition. Die alten Ägypter hielten Ereignisse in Hieroglyphen fest, während römische Schreiber eine frühe Kurzschrift erfanden, um mit öffentlichen Reden Schritt zu halten.

5. Grain KI (am besten geeignet für die Erstellung von teilbaren Video-Highlights)

via Grain KI

Sie arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld? Anstatt eine vollständige 60-minütige Aufzeichnung zu versenden, können Sie mit Grain AI 90-sekündige Highlights ausschneiden und mit Ihrem Team freizugeben. Ob es sich um einen Aha-Moment eines Clients oder eine Projektentscheidung handelt – mit diesem Tool lassen sich wichtige Informationen ganz einfach erfassen und weitergeben.

Außerdem erhalten Sie Live-Transkriptionen, durchsuchbare Archive und Integrationen mit Slack und Teams. Dies ist besonders für Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter des Kundenerfolgs von Vorteil, die alle Beteiligten auf dem Laufenden halten möchten, ohne sie mit vollständigen Wiederholungen zu überfordern.

Die besten Features von Grain KI

Erstellen Sie während aktiver Meetings sofortige Video-Clips, die Sie umgehend mit Entscheidungsträgern freigeben können.

Stellen Sie themenspezifische Video-Sammlungen zusammen, die verwandte Diskussionen aus verschiedenen Meetings zusammenführen.

Erstellen Sie kollaborative Bibliotheken, in denen Mitglieder des Teams durch Notizen und Kategorie-Tags Kontext hinzufügen können.

Verteilen Sie professionell gestaltete Marken-Highlights an Kunden über sichere Ansichtsseiten.

Einschränkungen von Grain /AI

Für die volle Funktion ist eine Zoom-Integration erforderlich.

Die Verarbeitung von Video erfordert erhebliche Bandbreiten- und Speicher.

Preise für Grain KI

Free

Starter: 19 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Grain KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 295 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Grain KI?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Grain ist in der Lage, Meeting-Notizen und Protokolle präzise zu erfassen. Das Support-Team ist ebenfalls sehr effizient, ebenso wie das Onboarding-System. Es lässt sich auch sehr einfach integrieren und mit anderen Teammitgliedern verbinden ... vielleicht, wenn sie statt der derzeitigen 20 mindestens 25 Meeting-Aufzeichnungen in den kostenlosen Lizenzen zulassen würden.

Grain ist in der Lage, Meeting-Notizen und Protokolle präzise zu erfassen. Das Support-Team ist ebenfalls sehr effizient, ebenso wie das Onboarding-System. Es lässt sich auch sehr einfach integrieren und mit anderen Teammitgliedern verbinden ... vielleicht, wenn sie statt der derzeitigen 20 mindestens 25 Meeting-Aufzeichnungen in den kostenlosen Lizenzen zulassen würden.

💡 Profi-Tipp: Ein Meeting ohne Zweck ist nur eine Belastung für Ihren Kalender. Entscheiden Sie, ob es zum Brainstorming, zur Entscheidungsfindung oder zur Information dient, und lassen Sie Ihren KI-Assistenten dann anhand von E-Mails oder Chats automatisch eine Tagesordnung für das Meeting erstellen.

6. Avoma (am besten geeignet für Vertriebs- und Erfolgsbesprechungen)

via Avoma

Avoma wandelt Audiodateien aus Ihren Meetings in geschriebenen Text und aufschlussreiche Analysen um und ist damit mehr als nur ein KI-Transkriptionsdienst. Es unterstützt mehrere Sprachen (über 40), Client-Planung und Lead-Routing.

Was das Tool jedoch von anderen unterscheidet, sind seine Coaching- und Leistungsanalysefunktionen.

Vertriebsleiter und Teamleiter können Gesprächsanteile einsehen, die Nachverfolgung, wie Vertriebsmitarbeiter mit Einwänden umgehen, und anhand der gewonnenen Erkenntnisse spezifisches Feedback geben. Stellen Sie sich das als einen Meeting-Assistenten vor, der sich darauf konzentriert, Ihrem Team beim Wachstum zu helfen, und nicht nur Notizen macht.

Die besten Features von Avoma

Verfolgen Sie emotionale Signale und das Engagement während Meetings mit Hilfe von Stimmungsanalysen.

Vergleichen Sie die Teamleistung mit Benchmarks aus erfolgreichen Interaktionen, um Schulungsbedarf zu ermitteln.

Erhalten Sie KI-Coaching-Vorschläge auf der Grundlage von Unterhaltung-Mustern und bewährten Verkaufstechniken.

Erstellen Sie Playbooks aus besonders erfolgreichen Meetings, um erfolgreiche Ergebnisse zu wiederholen.

Limit-Einschränkungen von Avoma

Die Features dienen in erster Linie Vertriebszwecken und sind in anderen Abteilungen nur mit Limit einsetzbar.

Für die CRM-Integration ist ein technisches Setup erforderlich.

Preise für Avoma

Startup: 29 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.335 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Roberts Rules of Order, die auch heute noch für produktive Meetings verwendet werden, wurden im 19. Jahrhundert geschrieben, um kirchliche Meetings zu organisieren. Vorher redeten einfach alle durcheinander.

7. Fathom (am besten geeignet für kostenlose KI-Meeting-Assistenzfunktionen)

via Fathom

Fathom macht Meetings einfach und, überraschend, kostenlos. Es verbindet sich mit Ihren Zoom-, Meet- oder Teams-Anrufen, zeichnet sie auf und erstellt sofort eine Zusammenfassung, sodass Sie sich diese Arbeit sparen können. Das KI-Meeting-Tool synchronisiert sogar Notizen, Textfelder und Aufgaben direkt mit Ihrem CRM, ohne dass zusätzliche Klicks erforderlich sind.

Warum sollten Sie es verwenden? Es liefert Ihnen sofortige Video-Clips aus bestimmten Teilen eines Meetings. Möchten Sie nur den Teil freigeben, in dem Ihr Kunde gesagt hat: „Lassen Sie uns weitermachen?“ Schneiden Sie ihn aus und versenden Sie ihn.

Entdecken Sie die besten Features

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu vergangenen Meetings, um bestimmte Informationen zu finden, ohne Protokolle durchsuchen zu müssen.

Markieren Sie wichtige Momente während Live-Diskussionen, die automatisch zu Highlight-Zusammenfassungen zusammengestellt werden.

Erhalten Sie unmittelbar nach Ende des Meetings eine Zusammenfassung per E-Mail, ohne zusätzliche Klicks.

Limit verstehen

Weniger Integrationsoptionen im Vergleich zu alternativen, die sich auf Unternehmen konzentrieren

Die Qualität der Zusammenfassung hängt stark von der Struktur und Klarheit des Meetings ab.

Preise von Fathom

Free

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Bewertungen verstehen

G2: 5/5 (4.945+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 735 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Ein Reddit-Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Als Agentur sind wir große Fans von Fathom. Die Benutzeroberfläche ist kinderleicht, sodass wir schnell Berichte über Traffic, Conversions oder Benutzerverhalten erstellen können, ohne uns durch Unmengen von Daten kämpfen zu müssen. Außerdem lassen sich Links ganz einfach mit Freiberuflern freigegeben, sodass keine zusätzliche Arbeit entsteht, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.

Als Agentur sind wir große Fans von Fathom. Die Benutzeroberfläche ist kinderleicht, sodass wir schnell Berichte über Traffic, Conversions oder Benutzerverhalten erstellen können, ohne uns durch Unmengen von Daten kämpfen zu müssen. Außerdem lassen sich Links ganz einfach mit Freiberuflern freigegeben, sodass kein zusätzlicher Aufwand entsteht, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.

8. MeetGeek (Am besten geeignet für die automatisierte Dokumentation von Meetings)

via MeetGeek

MeetGeek zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und sendet Ihnen wenige Minuten später eine Zusammenfassung per E-Mail, selbst wenn Sie nicht dabei waren.

MeetGeek unterstützt mehr als nur die Erfassung von Informationen: Es unterstützt private Notizen, Sprecherverfolgung, Metriken und die Analyse von Meeting-Trends. Mit Integrationen in über 7.000 Apps, darunter CRMs und Aufgabenmanager, ist es für Teams konzipiert, die jedes Meeting dazu nutzen möchten, um die Arbeit voranzubringen, anstatt digitale Unordnung anzuhäufen.

Die besten Features von MeetGeek

Freigeben Sie Meeting-Notizen automatisch auf der Grundlage anpassbarer Regeln und Teilnehmergruppen.

Springen Sie mithilfe von KI-generierten Kapitelmarkierungen direkt zu relevanten Stellen in längeren Aufzeichnungen.

Überwachen Sie Unterhaltung-Metriken, einschließlich der Verteilung der Sprechzeit unter den Mitgliedern.

Tag wichtige Diskussionspunkte, die zu leicht überprüfbaren Highlight-Abschnitten zusammengefasst werden.

Limitations von MeetGeek

Die Formate für Meeting-Zusammenfassungen bieten nur minimale benutzerdefinierte Optionen.

Begrenzte Auswahl an Integrationen von Drittanbietern

Preise für MeetGeek

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 59 $/Monat pro Benutzer

MeetGeek-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 445 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek?

Direkt aus einer Reddit-Rezension zu dieser Superwhisper-Alternative:

Wenn Sie ein tool suchen, das Ihre Meetings zusammenfasst und Protokolle erstellt, die die wichtigsten Details Ihrer Meetings enthalten, sollten Sie MeetGeek ausprobieren. Mit diesem tool können Sie sogar benutzerdefinierte Vorlagen anpassen, um Meeting-Protokolle zu erstellen, die bestimmte Info für Sie enthalten. Anschließend können Sie einfach nach Stichwörtern suchen, um sie zu finden, oder sie automatisch mit anderen von Ihnen verwendeten tools (z. B. Notion, Slack usw.) synchronisieren.

Wenn Sie ein tool suchen, das Ihre Meetings zusammenfasst und Protokolle erstellt, die die wichtigsten Details Ihrer Meetings enthalten, sollten Sie MeetGeek ausprobieren. Mit diesem tool können Sie sogar benutzerdefinierte Vorlagen anpassen, um Meeting-Protokolle zu erstellen, die bestimmte Informationen für Sie enthalten. Anschließend können Sie einfach nach Stichwörtern suchen, um sie zu finden, oder sie automatisch mit anderen von Ihnen verwendeten tools (z. B. Notion, Slack usw.) synchronisieren.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Meeting-Protokoll” stammt vom lateinischen minuta scriptura und bedeutet „kleine Notizen”. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, wie schnell sie vergessen werden können, wenn man sie nicht aufschreibt.

9. tl;dv (Am besten geeignet für die Demokratisierung von Meeting-Aufzeichnungen)

via tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn't View) ist ideal für Vertriebs- und Erfolgsteams, die Einblicke benötigen. Dieser KI-Assistent transkribiert, übersetzt und fasst Anrufe automatisch zusammen, aber seine wahre Stärke liegt im Coaching. Er markiert, wie gut die Mitarbeiter das Playbook befolgt, Einwände behandelt und während der Meetings abgeschnitten haben.

Außerdem werden die „besten Momente” zusammengestellt und freigegeben, damit Teams aus echten Unterhaltungen lernen können. Dank der engen CRM-Integration und der Unterstützung von über 30 Sprachen verwandelt tl;dv Meetings in eine umsatzgenerierende Feedbackschleife.

tl;dv beste Features

Starten Sie Aufzeichnungen sofort über Browser-Erweiterungen, die mit mehreren Meeting-Plattformen kompatibel sind.

Freigeben Sie bestimmte Abschnitte der Unterhaltung, ohne Video-Dateien herunterladen oder bearbeiten zu müssen.

Organisieren Sie zugehörige Aufzeichnungen automatisch in Team-Spaces, basierend auf Projekten oder Abteilungen.

Benachrichtigen Sie Team-Mitglieder über relevante Diskussionspunkte durch direkte 'erwähne'-Funktionen.

tl;dv-Limit-Einschränkungen

Längere Verarbeitungszeiten für längere Meeting-Aufzeichnungen

Die Suchfunktion, eine Funktion, funktioniert mit aktuellen Inhalten besser als mit historischen Archiven.

tl;dv-Preise

Free

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 98 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Der beste KI-Summarizer für Dokumente und Artikel

10. Tactiq (Am besten geeignet für preisbewusste Benutzer von Google Meeting)

via Tactiq

Tactiq erfasst Aktionspunkte, während Sie sie besprechen. Die Lösung arbeitet in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams und ermöglicht Ihnen, mit Zeitstempeln versehene Notizen zu machen, die direkt mit den entsprechenden Stellen im Transkript verknüpft sind.

Sie können wichtige Punkte hervorheben, Aktionspunkte zuweisen und während des Meetings gemeinsam an Notizen arbeiten, nicht erst danach. Alles wird mit Google Docs oder Slack in Synchronisierung gebracht, sodass die Übergabe reibungslos verläuft. Diese Superwhisper-Alternative ist ideal für Teams, die ein Meeting bereits gut organisiert und vielleicht sogar mit einem kleinen Vorsprung verlassen möchten.

Die besten Features von Tactiq

Sehen Sie sich die Live-Transkription direkt in der Google Meet-Oberfläche an, während Sie sich weiterhin auf die Teilnehmer konzentrieren können.

Übertragen Sie das fertige Protokoll des Meetings sofort in Google Docs, um sofort Bearbeitung und Verteilung vornehmen zu können.

Arbeiten Sie gemeinsam an Transkripten, indem Sie Kommentare und Reaktionsmarkierungen von Teammitgliedern freigeben.

Stellen Sie hervorgehobene Abschnitte automatisch zu prägnanten Meeting-Zusammenfassungen zusammen.

Limitations von Tactiq

Google Meet Focus schränkt die Nutzbarkeit für Teams ein, die mehrere Plattformen verwenden.

Im Vergleich zu speziellen Meeting-Intelligence-tools eingeschränkte Analysefunktionen

Preise für Tactiq

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 40 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tactiq?

Ein Reddit-Benutzer fasste es so zusammen:

Ich verwende Tactiq dafür bei der Arbeit und finde es unglaublich hilfreich. Es lässt sich in Plattformen wie Google Meet integrieren und erfasst wichtige Details und Aktionspunkte, was besonders bei aufeinanderfolgenden Meetings viel Zeit spart. Auf jeden Fall einen Blick wert!

Ich verwende Tactiq dafür bei der Arbeit und finde es unglaublich hilfreich. Es lässt sich in Plattformen wie Google Meet integrieren und erfasst wichtige Details und Aktionspunkte, was besonders bei aufeinanderfolgenden Meetings viel Zeit spart. Auf jeden Fall einen Blick wert!

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Meetings mit den 4 Ds straff: Entscheiden, Diskutieren, Demonstrieren, Delegieren. Beginnen Sie mit den zu treffenden Entscheidungen, diskutieren Sie Herausforderungen, demonstrieren Sie Fortschritte (falls vorhanden) und delegieren Sie die nächsten Schritte. KI kann jedes „D“ im Verlauf des Meetings protokollieren und Nachverfolgung betreiben.

Mit ClickUp über Transkripte hinausgehen

Das Festhalten der in einem Meeting Gesagten ist nützlich, aber das Festhalten der nächsten Schritte ist es, was den Fortschritt wirklich vorantreibt. Superwhisper bietet zwar eine solide Sprach-zu-Text-Unterstützung und Untertitelgenerierung, aber es fehlt ihm die umfassendere Funktion, die wachsende Teams benötigen, um aufeinander abgestimmt zu bleiben und schnell zu handeln.

Für Teams, die Meetings, Aufgaben und Zusammenarbeit in einem organisierten System zusammenführen möchten, ist ClickUp eine Komplettlösung.

Mit fortschrittlichen Technologien wie AI Notetaker, Dokumenten und der Erstellung und Übersetzung von Aufgaben in Echtzeit setzt ClickUp menschliche Unterhaltungen und Ideen aus Vorträgen, Podcasts und Meetings um, ohne dass etwas verloren geht.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅