Die 10 besten freigegebenen Kalender-Apps für Paare, um organisiert zu bleiben

Die Hälfte Ihrer Argumente könnte mit einer einfachen Sache vermieden werden: einem freigegebenen Kalender, der funktioniert.

Wenn Sie ständig Doppelbuchungen haben, wichtige Termine vergessen oder SMS schreiben wie „Moment mal, hatten wir heute nicht etwas vor?“, dann ist das die Arbeit eines mangelhaften Haushaltsmanagementsystems.

In diesem Blogbeitrag haben wir die 10 besten freigegebenen Kalender-Apps für Paare zusammengestellt, damit Sie organisiert bleiben, Terminkonflikte vermeiden und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Los geht's! 🗓️

Die besten freigegebenen Kalender für Paare auf einen Blick

Hier sind die 10 besten freigegebenen Kalender für Paare:

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Intelligenter freigegebener Kalender, KI-Aufgabe-Automatisierung, Drag-and-Drop-Planung, anpassbare Erinnerungen Paare, Familien, Einzelpersonen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Cupla Freigegebene Kalenderansicht, In-App-Chat, Synchronisierung mit Google/Apple/Outlook, automatische Erinnerungen Paare Free-Plan verfügbar TimeTree Mehrere gemeinsame Kalender, Prioritäten für Ereignisse, Bild-Anhänge, Kalender-Freigeben Paare, Familien, soziale Gruppen Free-Plan verfügbar; Premium-Plan für zusätzliche Features Between Freigebener Kalender, privater Chat, Jubiläumstracker, Sprachanrufe Paare Free-Plan verfügbar Cozi Farbcodierter Familienkalender, Listen für Aufgaben, Rezeptplaner, Tagesansicht Paare, Familien Free-Plan verfügbar; werbefreies Upgrade mit Premium-Version Raft Visueller Kalender mit GIFs/Emojis, Countdowns, selektives Freigeben und mehrsprachiger Unterstützung Paare, enge Freunde Free-Plan verfügbar Fantastical Kalender zum Umschalten zwischen Plänen, Zeitzonen, die unterstützen, gemeinsame Einladungen Paare und Familien mit fünf Mitgliedern Free-Plan verfügbar FamCal Zuweisungen von Aufgaben, Geburtstags-/Jahrestagskalender, Reisekosten-Diagramme, freigegebenes Konto Paare, Großfamilien Free-Plan verfügbar; Premium-Version verfügbar Howbout Partner-Aktivitätsfeed, chatten innerhalb von Ereignissen, Privat-Beiträge, teilbare Einladungen zu Ereignissen Paare, Freundesgruppen Free-Plan verfügbar Apple Kalender Nahtlose Synchronisierung zwischen Apple-Geräten, freigegebenen iCloud-Kalendern und Siri-Erinnerungen Nur für Apple-Nutzer Kostenlos mit Apple-Geräten

Worauf sollten Sie bei einer gemeinsamen Kalender-App für Paare achten?

Bei der Auswahl einer gemeinsamen Kalender-App für Paare sollten Sie vor allem auf Features achten, die die Kommunikation verbessern, die Intimität fördern und die tägliche Koordination vereinfachen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:

Echtzeit-Synchronisierung: Überprüfen Sie, ob die App sofort auf allen Geräten aktualisiert wird, damit Sie über alle Terminänderungen auf dem Laufenden bleiben

Benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für eine App mit intuitivem Design, mit der Sie Ereignisse einfach hinzufügen, in Ansicht nehmen und ändern können, ohne sich erst mühsam einarbeiten zu müssen

Integrierte Kommunikationstools: Wählen Sie eine App mit integrierten chatten- oder Notiz-Features, die nahtlose Diskussionen über bevorstehende Ereignisse oder Aufgaben ermöglichen

*benutzerdefinierte Anpassungsoptionen: Priorisieren Sie Funktionen wie Farbcodierung, Beschreibungen und personalisierte Erinnerungen, um zwischen verschiedenen Ereignis-Typen und Prioritäten zu unterscheiden

plattformübergreifende Kompatibilität: *Stellen Sie sicher, dass die App auf mehreren Geräten und Betriebssystemen verfügbar ist, damit beide Partner mehrere Kalender verwalten und unabhängig von ihren bevorzugten Plattformen in Verbindung bleiben können

🧠 Wissenswertes: Mentale Belastung ist real, und in der Regel trägt eine Person mehr davon. Dazu gehört das Merken von Geburtstagen, das Buchen von Tierarztterminen oder das Verfolgen von Schul-Ereignissen. Studien zeigen, dass Frauen oft den größten Teil dieser Planungslast tragen, selbst in gleichberechtigten Partnerschaften. Wenn Paare einen gemeinsamen Kalender verwenden, um Date-Nächte und mehr zu planen, wird diese unsichtbare Arbeit sichtbar und leichter zu teilen.

Die 10 besten freigegebenen Kalender-Apps für Paare

Die richtige gemeinsame Kalender-App kann einen großen Unterschied darin machen, wie Sie und Ihr Partner Ihr gemeinsames tägliches Leben organisieren. Ob Sie nun Verabredungen, Arbeitszeiten oder familiäre Verpflichtungen koordinieren – das richtige Tool hilft Ihnen dabei, in Verbindung zu bleiben, Konflikte zu vermeiden und Zeit füreinander zu finden.

Im Folgenden finden Sie 10 herausragende Kalender-Apps, die speziell auf Paare zugeschnittene Features bieten. 💑

1. ClickUp (Am besten geeignet für gemeinsame Kalender und Aufgabenverwaltung)

Optimieren Sie Ihre vollen Terminkalender mit ClickUp Kalender Vereinfachen Sie Ihre Terminplanung mit dem KI-gestützten Kalender in ClickUp

Ihre Beziehung verdient Besseres als ein Argument um 23 Uhr mit der Frage „Hast du das in den Kalender eingetragen?”. Wenn zu Ihrem Ziel als Paar gehört, sich an Verabredungen zu erinnern und zu wissen, wer morgen mit dem Hund Gassi geht, ohne dafür 10 verschiedene Apps zu benötigen, dann möchten wir Ihnen Ihren neuen bevorzugten Dritten vorstellen: ClickUp.

Beginnen wir mit ClickUp Kalender, dem intelligenten Planungstool, das sich Ihrem Leben anpasst. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, Aufgaben und Ereignisse basierend auf freigegebenen Zielen, persönlichen Verpflichtungen und Echtzeit-Verfügbarkeit automatisch zu planen.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und Ihr Tag ist bereits rund um Ihre persönlichen Erledigungen, Arbeit-Meetings und sogar die kurzfristigen Erinnerungen Ihres Partners wie „Wir müssen einkaufen gehen“ geplant.

Als beste Kalender-App sorgt sie dafür, dass Sie Termine nicht mehr manuell blockieren oder per Text koordinieren müssen. Sie erhalten beide einen benutzerdefinierten Kalender, der Ihre individuellen Prioritäten mit gemeinsamen Plänen in Einklang bringt. Sie schützt sogar Dinge, die Ihnen wichtig sind, wie Abendspaziergänge, Wochenendausflüge oder Auszeiten, indem sie Aufgaben mit niedrigerer Priorität automatisch verschiebt, um Platz für Verbindung zu schaffen.

Dank sicherer Berechtigungen, Datenschutz-Einstellungen und einer Google Kalender-Erweiterung haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, was freigegeben wird und was privat bleibt.

Im Hintergrund arbeitet ClickUp Brain, Ihr KI-gestützter Assistent, der Ihre Chats und Pläne in echte Aufgaben umwandelt, abgeschlossen mit Fristen, Erinnerungen und Fortschrittsverfolgung. Planen Sie einen Urlaub oder ein Date? Es generiert Aufgaben in ClickUp, weist Eigentümer zu und fasst sogar Ihre Chats oder Meeting-Notizen zu umsetzbaren Schritten zusammen. 👇🏼

Planen und buchen Sie Termine, Jahrestage und mehr mit Ihrem KI-Assistenten

Sie müssen nie wieder darüber diskutieren, wer das Hotel bucht.

Legen Sie in ClickUp Aufgaben Prioritäten fest, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Sie können sogar wiederkehrende Aufgaben automatisieren (ja, jemand muss jeden Mittwoch den Müll rausbringen), damit Sie sich nicht ständig gegenseitig an Erinnerungen erinnern müssen. ClickUp Automatisierungen sorgen dafür, dass Aufgaben zugewiesen, aktualisiert oder abgeschlossen werden, ohne dass jemand sie nachverfolgen muss.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Kalender-Planer-Vorlage, um Ihren Zeitplan an Ihren Stil zu definieren

Eine schnellere Lösung bietet die ClickUp-Kalender-Planer-Vorlage. Damit können Sie Aufgaben nach Kategorien planen, zur besseren Übersichtlichkeit farblich kennzeichnen und mit nur wenigen Klicks Tages-, Wochen- oder Monatspläne erstellen.

Außerdem ist sie vollständig anpassbar. Egal, ob Sie ein Typ-A-Planer oder ein Partner sind, der sich lieber treiben lässt – diese App passt sich Ihnen an.

Die besten Features von ClickUp

kennzeichnen Sie Ihr gemeinsames Leben mit Farben:* Verwenden Sie Farbcodierungen oder Beschreibungen, um berufliche, private und freigegebene Ereignisse einfach voneinander zu trennen, sodass Sie beide auf einen Blick sehen können, was ansteht

Behalten Sie gemeinsam den Überblick über Termine: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Erinnerungen für wichtige Termine wie Jahrestage, Fälligkeitsdaten oder bevorstehende Ereignisse, damit nichts übersehen wird

*passen Sie Ihren Kalender nach Ihren Wünschen an: Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder wie „Wer ist verantwortlich?“, „Budget“ oder „Speicherort“ hinzu, um alles von Besorgungen bis hin zu Wochenendausflügen mit absoluter Klarheit zu planen

*gemeinsam in Echtzeit planen: Verwenden Sie ClickUp Dokumente , um gemeinsam Einkaufslisten, Reisepläne oder Renovierungspläne zu erstellen – alles in einem freigegebenen Hub

verpassen Sie nichts: *Legen Sie in ClickUp wiederholende Aufgaben für Hausarbeiten, Zahlungen oder wöchentliche Check-ins fest, damit Sie sich nicht gegenseitig eine Erinnerung senden müssen

verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren Monat: *Nutzen Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp , um Ihren freigegebenen Kalender nach Tag, Woche oder Monat zu visualisieren, und planen Sie ganz einfach per Drag & Drop

Limit von ClickUp

Aufgrund des breiten Bereichs an Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann es anfangs etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung ist uns aufgefallen:

Die Vielseitigkeit von ClickUp ist unübertroffen. Egal, ob ich nur an einer einfachen To-do-Liste oder an einem komplexen Projekt mit mehreren Teams arbeite, ClickUp passt sich perfekt an. Ich schätze die Kalenderansicht beim Zeitblockieren, die Drag-and-Drop-Funktion beim Umplanen und die mühelose Integration mit Slack, Google Drive und Zapier. Die Möglichkeit, Dashboards anzupassen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Aufgaben in Echtzeit zu überwachen, hat meine Produktivität unglaublich gesteigert.

📮 ClickUp Insight: 18 % der Benutzer unserer Umfrage gaben an, dass sie sich KI wünschen, die ihnen dabei hilft, ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Gleichzeitig suchen 15 % nach KI, die routinemäßige administrative Arbeit übernimmt. Der KI-gestützte Kalender von ClickUp ist für beides ausgelegt. Er priorisiert automatisch Ihren Tag, plant Aufgaben nach Dringlichkeit und hält die Synchronisierung aufrecht, wenn sich Pläne ändern.

2. Cupla (Am besten geeignet als Administrator für Liebe und Leben)

via Cupla

Cupla ist eine auf Beziehungen ausgerichtete Kalender- und Produktivität-App, die speziell für Paare entwickelt wurde, um ihr freigesetztes Leben nahtloser zu gestalten. Sie führt die Kalender beider Partner in einer einzigen Ansicht zusammen, sodass die Synchronisierung von Terminplänen zur Gewohnheit wird und keine lästige Pflicht mehr ist.

Das Tool hilft Ihnen dabei, gemeinsame Termine zu finden, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen und alltägliche Missverständnisse zu vermeiden, die Stress verursachen. Ob Sie Termine vereinbaren, Urlaube planen oder Verabredungen für den Abend treffen – Cupla sorgt dafür, dass Sie und Ihr Partner immer auf derselben Seite sind.

Die besten Features von Cupla

Integrieren Sie Google-, Apple-, Outlook- und Android-Kalender, damit freigegebene Termine in einer Ansicht angezeigt werden

Sehen Sie Ihren Plan direkt neben dem Ihres Partners und koordinieren Sie Ihre Pläne ganz einfach, ohne hin und her zu schreiben

Erstellt Ereignisse, die automatisch für euch beide angezeigt werden, und fügt gemeinsame Aufgaben hinzu, um zum richtigen Zeitpunkt eine Erinnerung daran zu erhalten

Limitations von Cupla

Bestimmte Funktionen, wie das Hinzufügen von Checklisten oder Einkaufslisten, sind auf Android nicht verfügbar

Cupla bietet keinen Zugriff über eine Webversion

Preise für Cupla

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Cupla

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cupla?

Direkt aus einer Reddit-Rezension:

Wir verwenden Cupla und können bestätigen, dass es für Paare wirklich gut funktioniert. Es teilt bestehende Kalender, sodass Sie keine komplizierten Administrator-Prozesse/Arbeit durchlaufen müssen, wie es bei der Freigabe eines bestehenden Google Kalenders der Fall ist.

3. TimeTree (am besten geeignet für die gemeinsame Terminplanung mit mehreren Gruppen)

via TimeTree

TimeTree ist eine gemeinsame Kalender-App, die Paaren dabei hilft, ihre täglichen Pläne zu verwalten, ohne etwas zu verpassen. Sie bietet einen zentralen Ort, an dem beide Partner die Termine des anderen verfolgen, Ereignisse koordinieren und in Echtzeit über bevorstehende Pläne eine Unterhaltung führen können.

Wechseln Sie zur vertikalen Zeitleisten-Ansicht, um auf intuitive Weise durch Ihre bevorstehenden Tage zu scrollen und Ihre persönlichen Aufgaben zu verwalten. Außerdem können Sie auf öffentliche TimeTree-Kalender zugreifen, um benutzerdefinierte Kalender als Mini-Ereignis-Seiten von Ihrem Smartphone aus zu erstellen und zu freigeben.

Die besten Features von TimeTree

Erstellen Sie mehrere freigegebene Kalender, um verschiedene Bereiche Ihres Lebens zu organisieren, z. B. einen für Paare, einen für die Familie und einen für Hobbys

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Ihr Partner Ereignisse hinzufügt oder aktualisiert, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben

Mit TimeTree Premium können Sie Bilder und Dateien zu Ereignis-Details hinzufügen, was sich hervorragend zum Freigeben von Tickets, Reservierungen oder Einkaufslisten eignet

Legen Sie Prioritäten für Ereignisse fest, um zwischen ungezwungenen Plänen und unverzichtbaren Terminen zu unterscheiden

Einschränkungen von TimeTree

Der Web-Version fehlen einige Funktionen, die in der mobilen App vorhanden sind

Features wie der Status „Zuletzt online“ könnten bei einigen Benutzern Datenschutzbedenken hervorrufen

Preise für TimeTree

Free

Bewertungen und Rezensionen zu TimeTree

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über TimeTree?

Laut einem Capterra-Rezensenten:

Ich nutze die kostenlose Version von TimeTree, was bedeutet, dass ich Werbung bekomme, die jedoch nicht unerträglich ist... Manchmal klicke ich versehentlich darauf, was super nervig ist!!

Ich nutze die kostenlose Version von TimeTree, was bedeutet, dass ich Werbung bekomme, die jedoch nicht unerträglich ist... Manchmal klicke ich versehentlich darauf, was super nervig ist!!

💡 Profi-Tipp: Überfüllen Sie Ihre Wochenenden nicht. Wenn alles als „kurze Besorgung” markiert ist, vergisst man, wie anstrengend fünf „kurze” Besorgungen sein können. Versuchen Sie, sich Erholungszeit zu nehmen, bevor Sie zu einem weiteren Treffen mit Freunden oder einem Hausprojekt zusagen.

4. Between (Am besten geeignet für die Kommunikation von Paaren, denen Datenschutz wichtig ist)

via Between

Between ist ein Beziehungsraum, der exklusiv für Paare geschaffen wurde. Er kombiniert Terminplanung, private Nachrichten, Erinnerungsfreigabe und Jubiläumsnachverfolgung zu einem nahtlosen Erlebnis, das Partnern hilft, sich nah und in Verbindung zu bleiben.

Alle Pläne, Erinnerungen und Nachrichten bleiben zwischen Ihnen und Ihrem Partner, sodass Sie auf praktische Weise in Synchronisierung bleiben. ThumbKiss ist ein einzigartiges Feature, bei dem beide Partner dieselbe Stelle auf ihren Bildschirmen berühren, wodurch beide Geräte gleichzeitig vibrieren und ein Gefühl der Nähe entsteht.

Die besten Features

Verfolgen Sie Jahrestage und Meilensteine mit einer integrierten Zeitleiste, die sich alle Ihre besonderen Tage merkt

Planen Sie gemeinsam mühelos mit dem freigegebenen Kalender, der keine Synchronisierung oder umständliche Setup erfordert

Führen Sie unbegrenzt Telefonate mit kristallklarer Audioqualität, damit Sie unabhängig von der Entfernung immer in Verbindung bleiben

Personalisieren Sie Ihr Chatten mit GIF-Selfies, ausdrucksstarken Stickern und Emoticons, die speziell für Paare entwickelt wurden

Zwischen Limit-Einschränkungen

Ereignisse müssen manuell hinzugefügt werden, da keine Integration mit Plattformen wie Google Kalender oder Apple Kalender möglich ist

Es fehlen detaillierte Kalender-Ansichten (täglich oder wöchentlich) und erweiterte Planungsoptionen

Zwischen den Preisen

Free

Zwischen Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Between?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich verstehe, wie die „Notizen“-Feature funktioniert, aber ein Bereich „Listen” wäre wirklich toll. Außerdem ist die Kalender-Feature etwas umständlich und nicht sehr anpassbar, was hilfreich wäre. Es wäre auch cool, wenn man iCal- oder Google Kalender-Ereignisse/gemeinsame Kalender in die App importieren könnte oder sogar die Option hätte, Ereignisse aus den oben genannten Kalender-Apps selbst in „Between“ zu teilen. Insgesamt nutzen wir die Features am meisten (nicht die Stories, aber das ist eine nette Idee) und mir gefällt die Umsetzung sehr gut. Wir haben ein Upgrade auf den Lifetime-Premium-Konto vorgenommen und das macht die App definitiv lohnenswert!

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Checklisten für eine stressfreie Planung

5. Cozi (Am besten geeignet für familienorientierte Organisation)

via Cozi

Cozi ist ein digitaler Organizer, der vielbeschäftigten Paaren dabei hilft, sich abzustimmen, ohne ständig nachsehen zu müssen. Er bietet einen gemeinsamen, farbigen Kalender, der auf jedem Gerät freigegeben werden kann, sodass Sie und Ihr Partner alles verwalten können, von Terminen bis hin zu Wochenendplänen.

Sie können Google Kalender, Apple Kalender und Outlook zusammenführen, um alle Ereignisse an einem Ort zu konsolidieren. Auch wenn das Design eher auf Funktionalität als auf Ästhetik ausgerichtet ist, ist die App aufgrund ihrer Effektivität bei der Verbesserung der Koordination ein wertvolles tool für Paare, die organisiert bleiben und in Verbindung bleiben möchten.

Die besten Features von Cozi

Nutzen Sie Cozi Today, um eine tägliche Agenda zu erhalten, die Ihre Ereignisse, To-dos und Einkaufsaktualisierungen hervorhebt

Weisen Sie den Terminplänen jedes Partners benutzerdefinierte Farben zu, damit Sie sofort sehen können, wer beschäftigt und wer kostenlos ist

Erstellt und teilt Aufgaben-Listen für gemeinsame Verantwortlichkeiten wie Urlaubsvorbereitungen, Budgetplanung oder Hausarbeiten

Fügen Sie Rezepte in den integrierten Speiseplaner ein, organisieren Sie sie und wandeln Sie sie dann sofort in eine freigegebene Einkaufsliste um

Limit von Cozi

Das Tool verfügt über kein integriertes Nachrichtensystem, sodass Benutzer zu einer anderen App wechseln müssen, um Details zum Ereignis zu besprechen

Alle Familienmitglieder haben gleichen Zugriff, d. h. jedes Mitglied kann Ereignisse bearbeiten oder löschen, was zu versehentlichen Löschungen führen kann

Preise für Cozi

Free

Cozi Gold: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cozi

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cozi?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Im Großen und Ganzen ist diese App genau das, was wir brauchten, um den Zeitplan unserer Familie zu organisieren. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist die Möglichkeit, Elemente in Einkaufslisten zu suchen. Ich habe so viele doppelte Artikel, weil mehrere Personen sie einfach zur Liste hinzufügen, anstatt zu überprüfen, ob sie bereits auf der Liste stehen, und sie dann zu entfernen.

🧠 Wissenswertes: Die Verwendung einer freigegebenen Kalender-App für Paare hilft dabei, das sogenannte kognitive Offloading zu reduzieren. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr versuchen, sich alles im Kopf zu merken, sondern die App das für Sie übernimmt. Weniger mentale Unordnung bedeutet weniger Stimmungsschwankungen aufgrund verpasster Termine oder doppelt gebuchter Wochenenden.

6. Raft (Am besten geeignet für designbegeisterte Paare, die eine elegante Koordination wünschen)

via Raft

Mit Raft wird das Planen eher zu einer gemeinsamen Aktivität als zu einer lästigen Pflicht. Sie können Ereignisse von Ihrem iPhone synchronisieren und selektiv die wichtigsten Informationen freigeben, sodass Ihr Partner nur die relevanten Informationen sieht, ohne dass es unübersichtlich wird.

Außerdem verwandelt sie einfache Ereignisse in etwas Bedeutungsvolleres, da Sie Fotos, Emojis oder GIFs hinzufügen können, sodass Ihr Terminkalender eher zu einer freigegebenen Geschichte als zu einer Aufgabenliste wird. Die App verbindet die Funktion eines Kalenders mit der Intimität sozialer Interaktion und ist somit ideal für Partner, die sowohl Organisation als auch Verbindung wertschätzen.

Die besten Features von Raft

Verfolgen Sie wichtige Termine wie Jahrestage, Verabredungen oder Urlaube – mit Countdowns und Details zu Ereignissen, die Vorfreude wecken

Führen Sie eine Synchronisierung externer Kalender wie Ihres Arbeit-Plans durch und geben Sie nur die Ereignisse frei, die Ihr Partner sehen soll

Wählen Sie aus, welche Ereignisse Sie mit Ihrem Partner oder gleichgesinnten Freunden freigeben möchten, und halten Sie andere privat

Wechseln Sie zu verschiedenen Sprachen, da Raft seinen globalen Support weiter ausbaut und somit perfekt für mehrsprachige Paare geeignet ist

Limit-Einschränkungen von Raft

Raft unterstützt keine wiederkehrenden Ereignisse, sodass wiederkehrende Pläne möglicherweise manuell eingetragen werden müssen

Die App bietet keine Möglichkeit, bestimmten Ereignissen Adressen hinzuzufügen

Preise für Raft

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Raft

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Raft?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Mein Partner und ich haben beide verrückte Arbeitszeiten und eine freigegebene Kalender-App hilft uns, den Überblick zu behalten. Außerdem sind die GIFs niedlich – allerdings hat die App viele Probleme. Wenn ich versuche, eine Bearbeitung eines bestehenden Ereignisses vorzunehmen, stürzt die App einfach ab. Manchmal können mein Partner und ich überhaupt nichts sehen, was der andere eingegeben hat, selbst wenn wir die Einstellung für den anderen aktiviert haben. Dann müssen wir zurückgehen und das Ereignis aktualisieren oder neu erstellen, damit es im Kalender des anderen angezeigt wird. Ein gemeinsamer Kalender hilft nicht wirklich, wenn wir ständig fragen müssen: „Kannst du meine Arbeitstage diese Woche im Kalender sehen?“.

🔍 Wussten Sie schon? Gleichgeschlechtliche Paare teilen Planungsaufgaben oft nach den Vorlieben oder Fähigkeiten jedes Einzelnen auf, nicht nach alten Geschlechterrollen. Das führt zu mehr Fairness und weniger Vorurteilen. Diese flexible Denkweise eignet sich gut für die Verwendung einer gemeinsamen Kalender-App für Paare, da der Schwerpunkt auf der Suche nach Ausgewogenheit liegt.

via Fantastical

Fantastical bietet freigegebene Kalender, mit denen Sie und Ihr Partner Verabredungen, Termine und Familienereignisse an einem Ort in der Nachverfolgung behalten können.

Dank der natürlichen Spracheingabe können Sie schnell Ereignisse erstellen, indem Sie Sätze wie „Abendessen mit Alex um 19 Uhr” eingeben. Die App bietet auch Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg, sodass Ihre Termine immer auf dem neuesten Stand sind, egal ob Sie ein iPhone, iPad oder Mac verwenden. Wenn Sie sich für Flexibits Premium for Families entscheiden, erhalten Sie erweiterte Features und können gleichzeitig separate Konten führen, sodass Sie freigegebene und persönliche Pläne ganz einfach unter einen Hut bringen können.

Die besten Features von Fantastical

Verwenden Sie Kalender-Sets, um zwischen gemeinsamen Plänen und persönlichen Terminen umzuschalten, ohne dass es unübersichtlich wird

Sehen Sie sich neben Ereignissen auch Wettervorhersagen in Echtzeit an, um Outdoor-Aktivitäten einfacher planen zu können

Legen Sie benutzerdefinierte Zeitzonen für Paare in Fernbeziehungen fest, um Anrufe und virtuelle Dates einfacher planen zu können

Arbeiten Sie mithilfe von Einladungen zu Ereignissen zusammen, die beide Partner annehmen, ablehnen oder für die sie alternative Termine vorschlagen können

Einschränkungen von Fantastical

Die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen für die Kalender-Ansicht können im Vergleich zu anderen Apps eingeschränkt erscheinen

Es fehlt ein integriertes System zur Verwaltung von Aufgaben, sodass eine separate App für zu erledigende Listen erforderlich ist

Fantastische Preise

Free

Für Einzelpersonen: 4,75 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Für Familien mit bis zu fünf Mitgliedern: 7,50 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Für Teams: 4,75 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Fantastische Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fantastical?

Hier ist eine Capterra-Bewertung zu dieser gemeinsamen Kalender-App für Paare:

Sehr einfach zu bedienen. Perfekte Integration mit Microsoft Exchange/Outlook. Alle Funktionen für Synchronisierung, Kalender-Ansicht und Zoom-Integration funktionieren gut. Die Möglichkeit, einen Kalendertermin zu kopieren/einzufügen, spart überraschend viel Zeit im Vergleich zum erneuten Erstellen von drei oder vier Instanzen einer identischen oder ähnlichen Ereignis, für das eine wiederkehrende Meeting nicht geeignet ist.

💡 Profi-Tipp: Scheuen Sie sich nicht, Lücken in Ihrem Kalender zu lassen. Sie müssen nicht jede Minute des Tages ausfüllen. Fügen Sie einen kleinen Block „Nichts geplant” ein, damit Sie beide wissen, dass Sie einen Puffer haben. Das ist Ihre Chance, sich zu entspannen, eine Auszeit zu nehmen oder sich einfach dem Flow zu überlassen.

8. FamCal (am besten geeignet für Paare zur Synchronisierung mit ihrer Großfamilie)

via FamCal

FamCal wurde für Paare entwickelt, die ein geschäftiges Leben führen, aber dennoch eine eng Verbindung zu einander halten möchten. Die App vereint Ihren gesamten Tagesablauf an einem übersichtlichen Space. So gehören vergessene Verabredungen zum Abendessen, doppelt vergebene Wochenenden oder Überraschungen in letzter Minute der Vergangenheit an.

Diese Familienkalender-App bietet sowohl eine Kalender- als auch eine Agenda-Ansicht und ermöglicht so eine flexible Darstellung und Überprüfung von Terminen. Jeder Partner meldet sich mit seiner eigenen E-Mail-Adresse unter einem gemeinsamen Konto an, sodass Sie Ihre Termine jederzeit und von jedem Gerät aus nahtlos organisieren können.

Die besten Features von FamCal

Weisen Sie freigegebene und individuelle Aufgaben mit Unteraufgaben zu, um To-dos in kleine Schritte zu unterteilen, egal ob es um die Planung einer Reise oder die Vorbereitung auf Gäste geht

Verwenden Sie den No-Dim-Kochmodus, der Ihren Bildschirm eingeschaltet lässt, während Sie ein Rezept freihändig befolgen

Verfolgen Sie besondere Tage mit integrierten Geburtstag- und Jahrestag-Nachverfolgungen

Erfassen und exportieren Sie Reisekosten mithilfe mehrerer visueller Diagramme, um zu sehen, wer was bezahlt hat, und für Transparenz zu sorgen

Limitations von FamCal

Die App verfügt nicht über eine stündliche oder wöchentliche Kalender-Ansicht, was die detaillierte Planung limitiert

Die kostenlose Version der App enthält Werbung

Preise für FamCal

Free

Bewertungen und Rezensionen zu FamCal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über FamCal?

Deshalb finden Benutzer FamCal so eine tolle App:

Ich liebe diese App. Ich nutze sie, um meinen Terminkalender und den meiner Familie zu planen. Wir haben alle sehr komplexe Terminkalender. Ich liebe die Farbcodierung, die integrierten Ziel- und Einkaufslisten und die zahlreichen Kalenderansichten. Außerdem ist der Kundensupport fantastisch. Ich hatte ein Problem mit der App und sie haben mich kontaktiert und alles noch am selben Tag gelöst. Ich liebe es!

9. Howbout (Am besten geeignet für sozial aktive Paare und Freundesgruppen)

via Howbout

Howbout ist wie ein privater Feed für Ihre Beziehung. Es hält Sie beide in Synchronisierung, ohne formelle Einladungen, lange Texte oder Kalenderchaos. Sie öffnen die App, und sofort wissen Sie, was Ihr Partner gerade macht, welche Pläne in der Luft liegen und was bereits gebucht ist.

Von einem Treffen mit einem Freund in der Stadt bis hin zur freien Samstagszeit Ihres Partners – diese App sorgt für den Moment, in dem Sie spontan sagen können: „Hey, lass uns etwas zu erledigen haben“, ohne dass Sie eine ganze Unterhaltung führen müssen. Sie führt Kalender-Funktion mit einem sozialen Touch zusammen, sodass selbst die kleinsten Pläne bewusster und unterhaltsamer werden.

Wie wäre es mit den besten Features?

Scrollen Sie durch den Live-Aktivitätsfeed Ihres Partners, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was er gerade macht

Nutzen Sie das integrierte Chatten für Ereignisse, um die Logistik zu planen, Updates zu freigeben oder kurzfristige Änderungen mitzuteilen

Gebt Updates, Fotos oder sogar lustige Wochenendrückblicke nur unter euch beiden frei, ohne sie an alle zu senden

Versenden Sie Einladungen zu Ereignissen über einen teilbaren Link, ideal für Doppeldates oder Familienpläne

Entscheiden Sie, welche Ereignisse privat bleiben, welche Ihr Partner sehen kann und welche an Ihre Liste enger Freunde weitergegeben werden

Wie wäre es mit Einschränkungen?

Die App bietet zwar Farbe, aber nur begrenzte Möglichkeiten für weitere benutzerdefinierte Anpassungen

Einige Benutzer haben Notiz gemacht, dass die Navigation in der App etwas Zeit erfordert

Wie sieht es mit den Preisen aus?

Free

Wie wäre es mit Bewertungen und Rezensionen?

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Howbout?

Aus einer Produktbewertung auf Product Hunt zu dieser freigegebenen Kalender-App für Paare:

Ich kann gar nicht glauben, dass es diese App noch nicht gab, sie ist ein Muss für die gemeinsame Planung! Mit Howbout ist es so einfach, Ereignisse mit Freunden und Familie zu planen.

10. Apple Kalender (am besten geeignet für Paare, die beide Apple-Geräte nutzen und reibungslos zusammenarbeiten möchten)

über Apple Kalender

Apple Kalender bietet eine nahtlose Mac-Kalender-App für Paare, die ihre Termine effizient koordinieren möchten. Diese Lösung nutzt iCloud und gewährleistet eine Synchronisierung in Echtzeit, wodurch das Freigeben des Plans einfach und intuitiv wird.

Paare können einen eigenen iCloud-Kalender erstellen und diesen privat freigeben. So können beide Partner Ereignisse in ihrer Ansicht anzeigen und, sofern sie die Berechtigung dazu haben, auch Bearbeitung vornehmen. Beim Freigeben eines Kalenders kann man festlegen, ob der Eingeladene nur in der Ansicht lesen darf oder auch Änderungen vornehmen darf. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass beide Partner den Kalender nach Belieben mitgestalten können.

Die besten Features von Apple Kalender

Arbeiten Sie mit weiteren Familienmitgliedern wie Kindern oder Verwandten im selben Kalender zusammen

Sagen Sie Siri beispielsweise „Erinnere mich daran, dass wir am Freitag um 20 Uhr essen gehen“, und schon wird dieser Termin sofort zu Ihrem freigegebenen Kalender hinzugefügt

Verschieben oder ändern Sie Pläne schnell per Drag & Drop, ohne etwas manuell bearbeiten zu müssen

Limit des Apple-Kalenders

Beide Partner müssen ein Apple-Gerät verwenden, um diesen Online-Kalender nutzen zu können

Apple Kalender bietet kein integriertes chatten oder Aufgabe-Management-Feature innerhalb von Ereignissen

Preise für Apple Kalender

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

was sagen echte Benutzer über Apple Kalender?*

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich schreibe NIEMALS Bewertungen, aber ich benutze diese App seit Jahren und bin sehr enttäuscht darüber, was damit passiert ist. Zunächst einmal war diese App früher kostenlos. Eines Tages haben sie beschlossen, Werbung anzuzeigen, sodass man sich fast gezwungen fühlt, für das Abonnement zu bezahlen, um alles darin gespeicherte zu behalten. Ich habe kürzlich für das Monatsabonnement bezahlt, es lief ein paar Tage ohne Werbung und jetzt wird sie heute wieder angezeigt. Man öffnet die App und muss warten, bis die Werbung vorbei ist, bevor der Kalender angezeigt wird. Wenn ich gerade dabei bin, einen Termin für etwas am Telefon zu vereinbaren, ist das eine große Unannehmlichkeit.

📖 Lesen Sie auch: Google Kalender-Hacks, die Sie kennen sollten

Bleiben Sie mit ClickUp in Verbindung

Freigegebene Kalender-Apps können das Zeitmanagement von Paaren erheblich verbessern, Missverständnisse reduzieren und mehr Raum für bedeutungsvolle Momente schaffen.

Jede App auf dieser Liste bietet etwas Einzigartiges, aber ClickUp sticht als die abschließende Lösung für Paare hervor, die mehr als nur einen Kalender wollen.

Mit ClickUp Kalender können Sie freigegebene Ereignisse anzeigen, wichtige Daten farblich kennzeichnen und alles von Verabredungen bis hin zu täglichen Aufgaben an einem Ort verwalten. Fügen Sie ClickUp Brain, Ihren KI-gestützten Assistenten, hinzu, und schon generieren Sie automatisch hilfreiche Erinnerungen, organisieren Ihre Woche und fassen sogar Aufgaben mit zero Aufwand zusammen.

Sind Sie bereit, als Team besser zu planen? Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und beginnen Sie, Ihr Leben gemeinsam zu organisieren!

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Kalender-Freigabe-App für Paare?

Cupla: Entwickelt für Paare, mit freigegebenen Kalender-Ansichten, In-App-Chatten und automatischen Erinnerungen

clickUp*: Sehr empfehlenswert für Paare, die einen intelligenten, anpassbaren freigegebenen Kalender mit KI-gestützter Aufgabenautomatisierung, Erinnerungen und Zusammenarbeit in Echtzeit wünschen

TimeTree: Ideal für die Verwaltung mehrerer freigegebener Kalender und die Priorität von Ereignissen

Between: Konzentriert sich auf Datenschutz und Kommunikation zwischen Paaren, mit privatem Chatten und Nachverfolgung

Cozi: Ideal für Familien und Paare, mit farbcodierten Kalendern und freigegebenen Listen

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout und Apple Kalender sind ebenfalls hervorragende Optionen, die jeweils einzigartige Features für unterschiedliche Anforderungen bieten

Wie erstellt man einen freigegebenen Kalender für Paare?

wählen Sie die richtige App:* Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen (Feature, Gerätekompatibilität, Datenschutz) aus Optionen wie ClickUp, Cupla oder TimeTree *konten erstellen: Beide Partner sollten sich anmelden und Profile einrichten Gemeinsamen Kalender einrichten: Nutzen Sie die Funktion zum Freigeben oder Einladungsfunktion der App, um beiden Partnern Zugriff zu gewähren *führen Sie die Synchronisierung vorhandener Kalender durch: Viele Apps ermöglichen es Ihnen, Google Kalender, Apple Kalender oder Outlook Kalender zu importieren, um eine einheitliche Ansicht zu erhalten Anpassen: Verwenden Sie Farbcodierungen, Erinnerungen und benutzerdefinierte Felder, um Ereignisse und Aufgaben zu organisieren Kommunizieren: Nutzen Sie den integrierten Chat oder Notizen, um Pläne und Neuigkeiten zu besprechen Regelmäßig aktualisieren: Beide Partner sollten Ereignisse hinzufügen und aktualisieren, damit alles auf dem neuesten Stand bleibt

Was ist die beste App zum Freigeben von Familien-Kalendern?

Cozi ist eine erstklassige Wahl für Familien und bietet einen farbcodierten Kalender, gemeinsame To-do-Listen und eine Essensplanung. ClickUp eignet sich ebenfalls hervorragend für Familien, die erweiterte Funktionen wie Aufgabenverwaltung und Automatisierung wünschen. FamCal und TimeTree sind weitere gute Optionen für die Synchronisierung mit der Großfamilie.

Was ist der freigegebene Kalender für Paare von Cupla?

Cupla ist eine auf Beziehungen ausgerichtete Kalender-App für Paare. Sie führt die Terminpläne beider Partner in einer einzigen Ansicht zusammen, sodass Sie ganz einfach gemeinsame Termine finden, schöne Momente planen und Missverständnisse vermeiden können. Cupla lässt sich mit Google-, Apple- und Outlook-Kalendern integrieren und bietet Features wie In-App-Chatten und automatische Erinnerungen. Die Nutzung ist kostenlos, allerdings sind einige Features unter Android eingeschränkt oder im Web nicht verfügbar.

Auf welche Features sollten Paare bei einer freigegebenen Kalender-App achten?