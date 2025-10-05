Die 10 besten Schulungs-Nachverfolgung-Softwareprogramme für Teams im Jahr 2025

Sie haben die Schulung eingeführt. Sie haben Erinnerungen verschickt. Sie haben sogar mit Kaffeegutscheinen gelockt. Und trotzdem ist die Hälfte des Teams „in Bearbeitung“, während Sie sich mit der Auswertung von Tabellenkalkulationen herumschlagen müssen. 😵‍💫

Das sind die versteckten Kosten von Schulungsmaßnahmen: endlose Nachverfolgung statt tatsächliches Lernen. Wenn Sie Mitarbeiter führen, Compliance vorantreiben oder L&D-Programme durchführen, benötigen Sie ein System, das Ihnen genau sagt, wer Fortschritte macht, wer im Rückstand ist und was als Nächstes zu erledigen ist.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 10 Schulungs-Nachverfolgung-Softwaretools vor, die die Überwachung optimieren und Ihnen Zeit zurückgeben, damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können, statt auf Verwaltungsaufgaben.

Die beste Schulungs-Nachverfolgung-Software auf einen Blick

Hier sind die 10 besten Schulungs-Nachverfolgung-Softwareprogramme:

Tool Beste Feature Primärer Anwendungsfall Preise ClickUp Zentralisierte Dokumente + KI-Nachverfolgung + Dashboards Umfassende Nachverfolgung von Trainings mit Aufgabe, Erinnerung und Einblicken in die Compliance Free Forever; Anpassung für Unternehmen verfügbar Arlo Kursplanung + Website-Synchronisierung + tools für Kursleiter Durchführung von Live-, Präsenz- oder Blended-Learning-Schulungen in großem Umfang Benutzerdefinierte Preisgestaltung Connecteam Mobile-first-Schulungsangebot + Abzeichen + Umfragen Unterwegs trainieren und Nachverfolgung für Teams ohne Schreibtisch und an vorderster Front Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat PurelyHR PTO-Nachverfolgung + Benachrichtigungen zu Schulungszertifizierungen Kleine HR-Teams überwachen die Einsatzbereitschaft sowie Urlaub und Compliance Ab 34,50 $/Monat Trainual SOP-Erstellung + Quiz-Nachverfolgung + Gamification Systematisierung von Onboarding, SOPs und Teamwissen über Abteilungen hinweg Benutzerdefinierte Preisgestaltung Whatfix Integriertes Lernen + Walkthroughs + intelligente Tipps In-App-Benutzer-Schulungen für SaaS-Plattformen und digitale Adoption Benutzerdefinierte Preisgestaltung Training Tracker Wiederkehrende Schulungen + CEU + SCORM unterstützen Compliance-intensive Branchen, die Prüfpfade und ausdruckbare Aufzeichnungen benötigen Ab 34 $/Benutzer/Monat Quickbase Benutzerdefinierter Workflow-Builder + mobile Schulungs-Apps No-Code-interne tools mit Echtzeit-Sichtbarkeit für Schulungen Ab 35 $/Benutzer/Monat WorkRamp Interne + benutzerdefinierte L&D-Portale + KI-Kursersteller Schulung von Vertriebs-, Support- und internen Teams mit skalierbaren Lernpfaden Benutzerdefinierte Preisgestaltung Ethena Moderne Compliance-Inhalte + modulare Nachverfolgung Schulungen zu Diversität, Belästigung und Compliance für moderne Teams Ab 20 $ pro Benutzer und Jahr

Worauf sollten Sie bei einer Schulungs-Nachverfolgung-Software achten?

Die Wahl der richtigen Schulungs-Nachverfolgung-Software verschafft Ihnen eine Echtzeit-Sichtbarkeit über den Lernfortschritt, den Compliance-Status und die Kompetenzentwicklung in Ihrem gesamten Unternehmen.

Hier sind einige Features, über die die Software verfügen muss. ⛏️

Automatisierte Schulungszuweisungen: Weist Kurse basierend auf Rolle, Abteilung oder Standort zu, ohne manuellen Aufwand

Unterstützung für benutzerdefinierte Inhalte: Laden Sie Schulungsunterlagen und -materialien für Mitarbeiter, Richtlinien oder Module von Drittanbietern hoch, um das Lernen an Ihre Organisation anzupassen

fortschritt-Dashboards für Manager: *Bietet Teamleitern eine klare Ansicht über fertiggestellte Aufgaben, Verzögerungen und Leistungsnachweise der Lernenden

*echtzeit-Berichterstellung und -Analysen: Exportiert detaillierte Berichte und Audit-Protokolle, um den Compliance-Status und das Engagement zu verfolgen

Segmentierte Schulungsdurchführung: Passt Inhalt an verschiedene Teams, Hierarchieebenen oder Regionen an, um eine bessere Relevanz und bessere Ergebnisse zu erzielen

Einfache Skalierbarkeit: unterstützt das Wachstum, ohne dass Sie bei jeder Erweiterung Ihres Teams Ihr gesamtes System neu konfigurieren müssen

Geringer Wartungsaufwand: Wählen Sie eine Software, die sich ohne ständige Überwachung einfach starten, verwalten und aktualisieren lässt

🔍 Wussten Sie schon? Arbeitnehmer fühlen sich oft festgefahren, wenn sie keinen Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten, interner Mobilität, klaren Karrierewegen und Mentoring haben. Obwohl Arbeitgeber behaupten, diese Möglichkeiten anzubieten, sehen nur 36 % der Mitarbeiter einen Weg nach vorne.

Die beste Schulungs-Nachverfolgung-Software

Bei Dutzenden von verfügbaren tools kann man leicht dabei stecken bleiben, Features zu vergleichen, die alle gleich klingen. Deshalb haben wir die schwierige Arbeit für Sie erledigt.

Nachfolgend finden Sie eine kuratierte Liste der besten Schulungs-Nachverfolgung-Software. Jede davon wurde aufgrund ihrer einzigartigen Stärken bei der Verwaltung, Bereitstellung und Überwachung von teamübergreifendem Lernen am Arbeitsplatz ausgewählt. 🎯

1. ClickUp (Am besten geeignet für die umfassende Verwaltung und Nachverfolgung von Schulungen)

Viel zu lange waren Schulungsprozesse, insbesondere für die Einarbeitung und technische Weiterqualifizierung, über Ordner, Tabellenkalkulationen, LMS-Plattformen und manuelle Check-ins verstreut. Ein tool enthält die Checkliste, ein anderes speichert die SOP und den Fortschritt.

ClickUp vereint all diese Funktionen.

Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch /AI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Erstellen Sie Schulungsleitfäden in ClickUp-Dokumenten Erstellen Sie mit ClickUp Dokument lebendige Schulungsdokumente mit umfangreichen Format

Verwandeln Sie statische SOPs in lebendige, interaktive Leitfäden

Angenommen, Sie führen einen 30-tägigen Einarbeitungs-Plan für neue Softwareentwickler ein. Sie müssen keine PDF-Dateien per E-Mail versenden oder Links zu freigegebenen Laufwerken erstellen, die innerhalb weniger Wochen veraltet sind.

Mit ClickUp Docs können Sie stattdessen umfangreiche Live-Schulungsleitfäden erstellen, die wie Wikis strukturiert, aber so flexibel wie Google Docs sind. Sie können Aufgabenlinks, Checklisten, Code-Blöcke, Videos und Formulare direkt in Docs einbetten, sodass diese für Ihre neuen Mitarbeiter interaktiv sind und zu einer besseren Produktakzeptanz führen.

Sie können als Beispiel eine modulare Struktur mit Seiten wie „Schulungsplan Woche 1“, „Helpdesk-SOPs“ und „Eskalationsrichtlinien“ erstellen, die alle in einem leicht navigierbaren Dokument zusammengefasst sind.

Noch besser: Sie können ClickUp Aufgaben direkt in das Dokument einbetten, sodass die Mitarbeiter nach dem Lesen der Richtlinien sofort „Quiz abschließen” ankreuzen können, ohne das Dokument verlassen zu müssen.

Erstellen Sie Inhalt in wenigen Minuten

Sobald Ihre Materialien in Docs gespeichert sind, stellt ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, die Verbindung zwischen Aufgaben, Kommentaren und Chatten her, um Ihre Kreativität und Ihre Erkenntnisse zu fördern.

Aber wie nutzt man KI für die Dokumentation?

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Dokumenten sofort Schulungsmodule

Angenommen, Sie fügen ein neues Modul für das Produktteam zur Verwendung von KI-Tools hinzu. Anstatt alles von Grund auf neu zu schreiben, können Sie Brain verwenden, um Schulungsentwürfe zu erstellen, ansprechende Anweisungen zu verfassen und technische Dokumentationen in leicht verständliche Schritte zusammenzufassen.

Mit ClickUp Brain können Sie auch Fragen beantworten wie: „Welche Entwickler haben ihre GitHub-Workflow-Schulung noch nicht abgeschlossen?“ Die Software zieht Erkenntnisse aus Ihrem Arbeitsbereich, Ihren Dokumenten, Aufgaben und Kommentaren, um Ihnen klare, sofortige Antworten zu geben.

Haben Sie wiederkehrende Aufgaben wie das Verfassen von Follow-up-Nachrichten oder das Zusammenfassen von Feedback aus Schulungsumfragen? ClickUp Brain automatisiert diese Aufgaben. Es ist Ihr Assistent für die Aktualisierung, Lokalisierung und Skalierung von Schulungsinhalten, während Ihr Unternehmen wächst.

Erfahren Sie genau, wer auf Kurs ist – und wer nicht

Das Erstellen von Schulungen ist nur der erste Schritt. Bei der Nachverfolgung verlieren die meisten Teams die Sichtbarkeit.

Bewerten Sie den Schulungsfortschritt Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards bieten Ihnen ein visuelles Kontrollzentrum. Angenommen, Sie haben einen AWS-Zertifizierungspfad für Ihr Cloud-Engineering-Team eingeführt. Sie können ein Dashboard erstellen, das den Fortschritt einzelner Aufgaben, abgeschlossener Tests und Fristen anzeigt:

Verwenden Sie eine Fortschritt-Leiste , um zu sehen, wie weit jeder Ingenieur in seinen Modulen gekommen ist 📊

Fügen Sie eine Karte hinzu, die automatisch anzeigt, wer im Zeitplan liegt, hinterherhinkt oder Gefahr läuft, die Frist zu verpassen 🔢

Fügen Sie ein Zeitleiste-Widget ein, um anstehende Bewertungen oder Rezertifizierungstermine zu visualisieren ⏰

🎥 In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein Projektmanagement-Dashboard in ClickUp erstellen – einen zentralen Ort für die Nachverfolgung von Fortschritten, Terminen und Teamleistungen. Für Schulungsprogramme bedeutet dies, dass Sie Sitzungen, Anwesenheiten und Ergebnisse auf einen Blick überwachen können, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen.

Möchten Sie das Setup beschleunigen?

Vorlage herunterladen Verwalten Sie Schulungsprogramme über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg mit der ClickUp-Vorlage für Schulungsrahmenwerke

Die ClickUp-Vorlage für Trainingsrahmen bietet ein umfassendes System, um Trainingsziele zu definieren, Kursmaterialien zu organisieren und den Fortschritt der Mitarbeiter an einem zentralen Speicherort zu überwachen. Sie hilft Managern dabei, konsistente Schulungen anzubieten, den Fortschritt jedes Mitarbeiters zu überwachen und Wissens- oder Kompetenzlücken schnell zu identifizieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Identifizieren Sie Qualifikationslücken mit der ClickUp-Schulungsmatrix-Vorlage

Als Nächstes hilft Ihnen die ClickUp-Schulungsmatrix-Vorlage dabei, die Schulungen Ihrer Mitarbeiter zu verfolgen, einschließlich der Fähigkeiten jedes Teammitglieds, den Fortschritt zu überwachen und Schulungslücken zu erkennen. Farbcodierte Rollen, Ranglisten der Qualifikationsstufen und benutzerdefinierte Ansichten ermöglichen eine effektive Leistungsbewertung und Planung von Entwicklungsmaßnahmen.

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Der breite Bereich an Features kann anfangs überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie mühelos es unser Team und unsere Kunden auf die gleiche Seite bringt. Die Plattform bietet uns alles – von Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen bis hin zu Dokumenten und Whiteboards – an einem Ort, sodass wir brainstormen, planen und ausführen können, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen. Dank Echtzeit-Kommentaren, einfachen @Erwähnungen und detaillierten Berechtigungen können Clients genau das sehen, was sie brauchen (und nichts, was sie nicht brauchen), während sie weiterhin direkt an der Aufgabe oder dem Dokument zusammenarbeiten...

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie mühelos es unser Team und unsere Clients auf die gleiche Seite bringt. Die Plattform bietet uns alles – von Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen bis hin zu Dokumenten und Whiteboards – an einem Ort, sodass wir brainstormen, planen und ausführen können, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen. Dank Echtzeit-Kommentaren, einfachen @Erwähnungen und detaillierten Berechtigungen können Clients genau das sehen, was sie brauchen (und nichts, was sie nicht brauchen), während sie weiterhin direkt an der Aufgabe oder dem Dokument zusammenarbeiten...

📮 ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer versenden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusstere Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf eine mangelnde nahtlose Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötige Plattformwechsel und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine Alles-App für die Arbeit, wie ClickUp, die Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

2. Arlo (am besten geeignet für die Verwaltung von Schulungen mit Lehrern in großem Maßstab)

via Arlo

Arlo ist eine leistungsstarke Software zur Nachverfolgung von Mitarbeiterschulungen, die die Planung, Durchführung und Überwachung von Lernprogrammen in verschiedenen Formaten vereinfacht. Sie können mühelos neue Schulungskurse einrichten, wiederkehrende Ereignisse verwalten und die Kommunikation mit Referenten und Teilnehmern automatisieren.

Es unterstützt auch Präsenzunterricht, Live-Online-Unterricht und andere Formate.

Darüber hinaus optimiert die Plattform die Registrierungs- und Zahlungprozesse. Sie automatisiert den Registrierungsworkflow, einschließlich anpassbarer Formulare, Wartelisten, Rabatte und flexibler Zahlungsoptionen. Für die Nachverfolgung und Berichterstellung bietet sie anpassbare Tools zur Überwachung von Anmeldungen, Anwesenheit, Kursabschlüsse und finanzieller Leistung.

Die besten Features von Arlo

Erstellen Sie reichhaltige, interaktive Inhalt mithilfe von KI-Workflow, die Dokumente oder Eingabeaufforderungen in strukturierte Lernmodule umwandelt

Erfassen Sie Anwesenheiten, überprüfen Sie Registrant Info, aktualisieren Sie Noten und verwalten Sie Mitarbeiterschulungen direkt von mobilen Geräten aus

Bieten Sie den Lernenden ein Portal mit Sicherheit im Self-Service, über das sie Kursmaterialien einsehen, den Fortschritt nachverfolgen, auf Zertifizierungen zugreifen und Profile verwalten können

Führen Sie eine Synchronisierung von Listen, Registrierungen und Aktualisierungen mit der vorgefertigten Schulungswebsite von Arlo oder knüpfen Sie eine Verbindung zu Ihrer Plattform

Limitations von Arlo

Für wichtige Funktionen wie E-Mail-Marketing und Online-Schulungen sind mehrere tools von Drittanbietern erforderlich

Einige Felder und Änderungen an der Vorlage gelten global, was die benutzerdefinierte Anpassung auf Klassenebene erschwert

Preise für Arlo

14-tägige kostenlose Testversion

Einfach: 125 $/Monat pro Benutzer

Professional: 215 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 285 $/Monat pro Benutzer

Maßstab: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Arlo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

🧠 Interessante Tatsache: Die berufliche Weiterentwicklung ist der Hauptgrund, warum Unternehmen in Weiterbildungsprogramme investieren – 62 % geben an, dass dies ihr wichtigster Antrieb ist. Was kommt als Nächstes? Der Drang, neue Fähigkeiten zu erwerben, den 49 % der Unternehmen als Priorität ansehen.

3. Connecteam (am besten geeignet für die Schulung von Frontline- und mobilen Teams)

via Connecteam

Connecteam ist eine mobile Workforce-Management-Plattform, die Ihnen dabei hilft, Schulungen durchzuführen, den Fortschritt zu verfolgen und die Einhaltung von Schulungsvorschriften sicherzustellen. Sie ermöglicht es Managern, interaktive Kurse zu erstellen, diese den richtigen Personen zuzuweisen und den Abschluss nachzuverfolgen, ohne auf persönliche Sitzungen oder umständliche Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein.

Verwenden Sie vorgefertigte Schulungsmaterialien, die auf Branchenstandards basieren, oder laden Sie SCORM-konforme (Sharable Content Object Reference Model) Inhalte hoch. Automatische Erinnerungen und Push-Benachrichtigungen verbessern die Abschlussquoten der Kurse und sorgen dafür, dass die Teams auf dem Laufenden bleiben und sich abstimmen können.

Die besten Features von Connecteam

Erstellen Sie interaktive Kurse mit Schulungsvideos , PDFs und Bildern, die Ihre Mitarbeiter asynchron abschließen können

Bewerten Sie den Wissensstand und die Übereinstimmung mit Echtzeit-Leistungsdaten bei jedem Quizversuch

Erstellen Sie eine Ansicht der Schulungs-Meilensteine, Erfolge und Kurshistorie jedes Mitarbeiters in chronologischer Layout

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter mit digitalen Abzeichen und Geschenkkarten, die an Lernerfolge geknüpft sind

Limitations von Connecteam

Die Administrator-Oberfläche auf dem Desktop wirkt unintuitiv und unübersichtlich

Der mobilen App fehlt vollständige Administrator-Funktionen wie die Bearbeitung von Zeitplänen oder der Zugriff auf Standort-Features

Preise von Connecteam

Free

Basis: 35 $/Monat

Erweitert: 59 $/Monat

Experte: 119 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Connecteam?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten zu dieser Schulungs-Nachverfolgung-Software:

Das Urlaubssystem kann schwierig zu verwalten sein, wenn man nicht sorgfältig vorgeht. Wenn ein Benutzer einen Bereich als Urlaub beantragt, berücksichtigt die Software standardmäßig auch Wochenenden als bezahlte Urlaubstage, was anschließend manuell korrigiert werden muss.

Das Urlaubssystem kann schwierig zu verwalten sein, wenn man nicht sorgfältig vorgeht. Wenn ein Benutzer einen Bereich als Urlaub beantragt, berücksichtigt die Software standardmäßig auch Wochenenden als bezahlte Urlaubstage, was anschließend manuell korrigiert werden muss.

🧠 Wissenswertes: Die NASA nutzt ein riesiges Becken namens Neutral Buoyancy Lab, um für das Astronautentraining die Schwerelosigkeit zu simulieren. Es handelt sich im Grunde genommen um eine Weltraummission unter Wasser.

4. PurelyHR (Am besten geeignet für die Überwachung von PTO-verknüpften Schulungen und die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter)

via PurelyHR

PurelyHR passt sich Ihrem wachsenden Geschäft an und hilft Personalabteilungen und Führungskräften, manuelle Nachverfolgungen zu vermeiden und Personalprozesse besser zu verwalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie Mitarbeiter effizient in der Nutzung neuer Software schulen müssen. Sie können Ablaufdaten für Zertifizierungen oder Schulungen hinzufügen, und das System versendet automatisch E-Mail-Benachrichtigungen für Verlängerungen und Nachschulungen.

Möchten Sie nachverfolgen, wer welche Aufgaben fertiggestellt hat? Möchten Sie sicherstellen, dass alle Mitarbeiter ihre Meilensteine erreichen oder die Compliance-Vorgaben einhalten? PurelyHR kümmert sich darum. Sicherheit ist ebenfalls ein zentraler Schwerpunkt: Mit den Zertifizierungen SOC2 Typ 2 und ISO 27001 wird sichergestellt, dass sensible Mitarbeiterdaten nach den höchsten Standards geschützt sind.

Die besten Features von PurelyHR

Weisen Sie Zertifizierungen zu, führen Sie die Nachverfolgung von abgeschlossenen Schulungen und überwachen Sie Lizenzverlängerungen mit Fristen, Erinnerungen und Dokumenten-Uploads in den „Talent-Modulen”

Fügen Sie den Mitarbeiterprofilen Bildungshintergrund, Sprachkenntnisse oder branchenspezifische Qualifikationen hinzu, um eine abschließende Ansicht der Fähigkeiten Ihres Teams zu erhalten

Richten Sie Onboarding-Flows ein, einschließlich erforderlicher Schulungen, Lesematerialien und Übermittlung von Unterlagen vom ersten Tag an

Weisen Sie unternehmensweite Schulungsinitiativen oder Zertifizierungsaktualisierungen zu, ohne jeden Mitarbeiter manuell hinzufügen zu müssen

Limitations von PurelyHR

Limitierte Auswahl an Video-Schulungen für das Selbststudium

Die Nachverfolgung der Abgrenzung funktioniert möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen ordnungsgemäß

Preise von PurelyHR

21 Tage kostenlose Testversion

Monatlich: 34,50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von PurelyHR

G2: 4,5/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 390 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Laut der Vergessenskurve vergessen die meisten Menschen das Gelernte innerhalb eines kurzen Zeitraums, wobei bis zu 70 % davon innerhalb von 24 Stunden vergessen werden. Das liegt nicht an mangelndem Aufwand, sondern daran, wie das Gedächtnis funktioniert. Deshalb liefern einmalige Sitzungen selten einen dauerhaften Wert, es sei denn, die Informationen werden bald darauf wiederholt oder angewendet.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen Plan für das Projekt der Implementierung eines LMS

5. Trainual (am besten geeignet für schnell wachsende Geschäfte, die internes Wissen systematisieren möchten)

via Trainual

Trainual ist ein Schulungs-, Dokumentations- und Wissensaustauschsystem, das für schnell wachsende Teams entwickelt wurde. Mit dieser Plattform können Sie alle Ihre Schulungsmaterialien, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Unternehmenswissen auf einer einzigen, leicht zugänglichen Plattform zentralisieren.

Dank der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie strukturierte Schulungshandbücher erstellen, die mit eingebetteten Dateien, Videos und Entwurfswerkzeugen angereichert sind. So haben Ihre Mitarbeiter rund um die Uhr Zugriff auf aktuelle Informationen. Darüber hinaus integriert Trainual Gamification-Elemente wie Punkte, Erfolge und Abzeichen, wenn Mitarbeiter Schulungsmodule abschließen.

Die besten Features von Trainual

Erstellen Sie Quizze und Wissenstests, die Module erst nach Erreichen einer Mindestpunktzahl freischalten und so Checkpoints zum Lernfortschritt hinzufügen

Freigeben Sie sofort über 380 von Experten erstellte Kurse zu DEI, Cybersicherheit, Prävention von Belästigung und vielem mehr

Zeigen Sie detaillierte Schulungsdaten an und laden Sie Zertifikate herunter, die belegen, dass das Abschließen und die Einhaltung von Vorschriften nachgewiesen sind

Limit von Trainual

Sobald ein Modul fertiggestellt ist, ist es schwierig, darauf zu verweisen, es sei denn, es wurde zuvor als bevorzugt markiert

Das Hochladen und Organisieren aller Schulungsmaterialien erfordert einen erheblichen Zeit- und Plan-Aufwand im Vorfeld

Preise für Trainual

Demo auf Anfrage erhältlich

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Trainual

G2: 4,7/5 (über 780 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 470 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trainual?

Eine Bewertung auf Capterra drückt es so aus:

Mir gefällt, wie Trainual all unsere Schulungsmaterialien organisiert. Wir haben ein teures Einarbeitungs- und internes Schulungsprogramm, und Trainual hilft dabei, neue Mitarbeiter durch die ersten Monate ihrer Beschäftigung zu begleiten. Es scheint, dass wir Mitarbeitern Themen zuweisen, die sie nicht unbedingt abschließen müssen. Daher war es etwas verwirrend, herauszufinden, wie wir unsere Rollen und Inhalt organisieren sollten.

Mir gefällt, wie Trainual all unsere Schulungsunterlagen organisiert. Wir haben ein teures Einarbeitungs- und internes Schulungsprogramm, und Trainual hilft dabei, neue Mitarbeiter durch die ersten Monate ihrer Beschäftigung zu begleiten. Es scheint, als würden Mitarbeiter Themen zugewiesen, die sie nicht unbedingt abschließen müssen. Daher war es etwas verwirrend, herauszufinden, wie wir unsere Rollen und Inhalt organisieren sollten.

🔍 Wussten Sie schon? Über 90 % der Mitarbeiter finden das Lernen am Arbeitsplatz nützlich – egal, ob es sich um Kompetenztrainings, Mentoring oder sogar grundlegende Einarbeitungsmaßnahmen handelt. Ein wenig Lernen kann viel bewirken, wenn es richtig erledigt wird.

6. Whatfix (am besten geeignet für die Einbettung interaktiver Lerninhalte in digitale Workflows)

via Whatfix

Whatfix ist eine digitale Adoptionsplattform (DAP), die das Erlernen neuer tools und Prozesse erleichtert, insbesondere bei Antritt einer neuen Stelle. Anstatt die Mitarbeiter von ihren Aufgaben abzulenken, integriert sie Schulungen in die Software selbst und bietet Echtzeit-Anleitungen in der App, interaktive Walkthroughs und personalisierten Support, um die Mitarbeiter zu unterstützen.

Die kontextbezogene Anleitung, wie Flows, Aufgabenlisten und Smart Tips, führt Benutzer Schritt für Schritt durch komplexe Prozesse. Die Plattform bietet einen No-Code-Content-Editor, mit dem Sie Schulungsinhalte ohne technisches Fachwissen erstellen und aktualisieren können.

Die besten Features von Whatfix

Erstellen Sie interaktive Sandbox-Versionen von Web-Apps, damit Mitarbeiter Aufgaben sicher üben können, ohne Live-Daten zu berühren

Führen Sie die Nachverfolgung der Benutzeraktivität über verschiedene tools hinweg ohne Code, um zu messen, wie Schulungsmaterialien genutzt werden

Als Auslöser für kontextbezogene Erinnerungen dienen Beacon-Hinweise dazu, Zertifizierungen abzuschließen oder wichtige Workflows erneut aufzurufen

Passen Sie Anleitungen und Walkthroughs basierend auf Rolle, Abteilung oder App-Nutzungshistorie an und stellen Sie so relevante Lernpfade sicher

Limit von Whatfix

Die anfängliche Erstellung von Inhalten ist zeitaufwändig, insbesondere wenn sie für mehrere benutzerdefinierte Rollen oder Plattformen angepasst werden müssen

Es ist nicht möglich, Analyseberichte nach Jahr zu filtern, was die langfristige Nachverfolgung limitiert

Preise von Whatfix

Demo auf Anfrage erhältlich

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Whatfix

G2: 4,6/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Whatfix?

Lesen Sie, was diese G2-Bewertung zu sagen hatte:

Es wird einige Zeit dauern, bis alle erforderlichen Inhalte zusammengestellt sind, aber das ist bei einem solchen Projekt zu erwarten. Außerdem erfordern einige der verschiedenen benutzerdefinierten Anpassungen und Elementauswahlen mehr als nur Grundkenntnisse in Javascript/CSS-Selektoren und ähnlichen Bereichen, die sich nur schwer im Selbststudium aneignen lassen.

Es wird einige Zeit dauern, bis alle erforderlichen Inhalte zusammengestellt sind, aber das ist bei einem solchen Projekt zu erwarten. Außerdem erfordern einige der verschiedenen benutzerdefinierten Anpassungen und Elementauswahlen mehr als nur Grundkenntnisse in Javascript/CSS-Selektoren und ähnlichen Bereichen, die sich nur schwer im Selbststudium aneignen lassen.

🔍 Wussten Sie schon? Amazon hat ein Programm, um Mitarbeiter für Jobs außerhalb des Unternehmens zu schulen. Im Rahmen der Initiative „Career Choice“ übernimmt Amazon die Studiengebühren für Mitarbeiter, die sich in gefragten Bereichen weiterbilden möchten, selbst wenn dies bedeutet, dass sie Amazon verlassen, um eine andere Karriere einzuschlagen.

7. Training Tracker (am besten geeignet für traditionelle Branchen mit komplexen Compliance-Anforderungen)

Training Tracker ist eine benutzerfreundliche Software für Mitarbeiterschulungen, die Unternehmen die Nachverfolgung von Lern- und Compliance-Anforderungen vereinfacht. Mit ihr können Sie benutzerdefinierte Schulungsmodule erstellen, ablaufende Zertifizierungen nachverfolgen und sowohl Online- als auch Offline-Lernaktivitäten protokollieren.

Die Plattform unterstützt SCORM-Inhalte, integrierte Quizfragen und Multimedia-Ressourcen wie Videos und Dokumente. Mit Features wie automatisierten E-Mail-Benachrichtigungen, detaillierten Fortschrittsberichten und Excel-Exporten ist sie besonders für Branchen mit strengen regulatorischen Anforderungen von Vorteil.

Die besten Features von Training Tracker

Automatisieren Sie wiederkehrende Schulungszyklen, indem Sie Regeln festlegen, die Aufgaben in regelmäßigen Abständen, z. B. jährlich oder monatlich, neu zuweisen

Verwenden Sie Tags, um Mitarbeiter und Schulungsaufgaben über Standardfelder wie Abteilung oder Standort hinaus zu organisieren und so eine erweiterte Filterung zu ermöglichen

Dokumentieren Sie Weiterbildungsmaßnahmen direkt im System, um die mit Zertifizierungen oder Lizenzen verbundenen Nachverfolgung der Fortschritte Ihrer Mitarbeiter zu ermöglichen

Limitations von Training Tracker

Mangelnde mobile Zugänglichkeit kann die Nachverfolgung unterwegs behindern

Begrenzte Möglichkeiten für den Massenimport und die Automatisierung, was den Aufwand erhöht

Preise für Training Tracker

14-tägige kostenlose Testversion

Basis: 34 $/Monat pro Benutzer

Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 74 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Schulungs-Tracker-Software

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Interessante Tatsache: Unternehmen, die ihre L&D-Teams als Schlüssel zum Geschäftswachstum betrachten, messen den Erfolg doppelt so häufig anhand von Leistungsverbesserungen und nicht nur anhand von Abschlussquoten oder Quiz-Ergebnissen. Für Führungskräfte geht es vor allem um aussagekräftige Ergebnisse.

8. Quickbase (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter interner Schulungsabläufe)

via Quickbase

Quickbase ist eine no-code-basierte Schulungs-Nachverfolgung-Software, mit der Teams maßgeschneiderte Lösungen entwickeln können, die zu ihren Prozessen passen – und nicht umgekehrt. Sie fungiert als digitale Schaltzentrale, in der Sie wichtige Initiativen verfolgen, Fortschritte überwachen und Echtzeit-Updates über mehrere Workflows hinweg erfassen können.

Sie ermöglicht es Teams, maßgeschneiderte Lösungen für einzigartige betriebliche Herausforderungen zu entwickeln und so die Effizienz und Zusammenarbeit in verschiedenen Branchen zu verbessern. Sie erhalten eine Sichtbarkeit über alle Initiativen und können gleichzeitig den Zugriff kontrollieren und eine strenge Compliance gewährleisten.

Die besten Features von Quickbase

Wandeln Sie herkömmliche Aufnahmeformulare mithilfe von Eingabeaufforderungen und Automatisierung in intelligente, dynamische Eingaben um

Lassen Sie Ihre Außendienstteams den Fortschritt aktualisieren oder Abschlüsse sofort von jedem Gerät aus markieren

Erstellen Sie eine Verbindung zu Ihren bevorzugten tools für eine einheitliche Ansicht ohne manuelle Umgehungslösungen für Schulungen

Limitations von Quickbase

Benutzer müssen bei der Bearbeitung des Arbeitsbereichs speichern oder abbrechen, auch wenn keine Änderungen vorgenommen wurden, was den Workflow stört

Daten in versteckten Registerkarten sind möglicherweise weiterhin für Benutzer zugänglich, was potenzielle Datenschutzbedenken aufwirft

Preise für Quickbase

30 Tage kostenlose Testversion

Team: 35 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

geschäft: *55 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Quickbase-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Die meisten Unternehmen geben an, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren, aber die Realität sieht anders aus. Der Workplace Learning Report von LinkedIn zeigt, dass fast alle groß angelegten Bemühungen in der Plan- oder frühen Aktivierungsphase ins Stocken geraten und weniger als 5 % es bis zu dem Punkt schaffen, an dem sie ihre Wirkung messen können. Ein wichtiger Grund dafür? Ohne die richtigen tools ist es schwierig, Nachverfolgung, was funktioniert.

9. WorkRamp (am besten geeignet, um kundenorientierten Teams Lernpfade zu ermöglichen)

via WorkRamp

WorkRamp ist ein LMS der nächsten Generation, das Unternehmen dabei unterstützt, Lerninitiativen für ihre gesamte Belegschaft zu erstellen, durchzuführen und zu verfolgen. Die intuitive Plattform unterstützt verschiedene Lernmodalitäten, darunter von Lehrern geleitete Sitzungen, E-Learning, Videos, Quizze und Herausforderungen, und wird so unterschiedlichen Lernvorlieben gerecht.

Sie begleitet Mitarbeiter durch Onboarding-Herausforderungen, Entwicklungswege, Compliance-Kurse und fortlaufende Weiterbildungsprogramme. Mit integrierter KI und einem zentralen Dashboard für Administratoren und Lernende können Sie Schulungsinhalte bereitstellen, Aufgaben und Erinnerungen automatisieren und die Lernerfahrung Ihrer Mitarbeiter verwalten.

Die besten Features von WorkRamp

Erstellen Sie mit der direkt in den Kursersteller integrierten KI sofort Schulungsübersichten, Quizfragen und Modulzusammenfassungen

Stellen Sie nach Fertigstellung überprüfbare Zertifikate aus, führen Sie Nachverfolgung der Ablaufdaten durch und bleiben Sie bei Rezertifizierungsfristen immer einen Schritt voraus

Behalten Sie die Kontrolle über markenspezifische Lerninhalte mit Drag-and-Drop-tools und strukturierten Publishing-Workflows

Erweitern Sie internes Lernen zu externen Möglichkeiten mit zentralisierten Portalen für Partner und Kunden

Limitations von WorkRamp

Einige Benutzer bemängeln, dass Kernfunktionen wie die Aufhebung von Zuweisungen von Inhalten und erweiterte Automatisierung noch immer sehr einfach gehalten sind

Die Verwaltung interner und externer Plattformen (ELC und CLC) kann verwirrend sein

Preise für WorkRamp

Demo auf Anfrage erhältlich

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu WorkRamp

G2: 4,4/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über WorkRamp?

Eine Perspektive aus einer G2-Bewertung:

Was bei WorkRamp besonders hervorsticht, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die nahtlose Integration... WorkRamp ist insgesamt ein fantastisches tool, allerdings könnten die Anpassungsoptionen für die Berichterstellung verbessert werden. Es wäre hilfreich, wenn man bei der Erstellung maßgeschneiderter Berichte, die den spezifischen Anforderungen entsprechen, mehr Flexibilität hätte.

Was bei WorkRamp besonders hervorsticht, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die nahtlose Integration... WorkRamp ist insgesamt ein fantastisches Tool, allerdings könnten die Anpassungsoptionen für die Berichterstellung verbessert werden. Es wäre hilfreich, wenn man bei der Erstellung maßgeschneiderter Berichte, die den spezifischen Anforderungen entsprechen, mehr Flexibilität hätte.

🧠 Interessante Tatsache: Wenn Mitarbeiter mitbestimmen können, was sie lernen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Unternehmen aufsteigen, fast achtmal höher und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu Leistungsträgern werden, mehr als fünfmal höher. Auswahl fördert den Fortschritt.

10. Ethena (Am besten geeignet für die Skalierung wertebasierter Schulungen in modernen Arbeitsumgebungen)

via Ethena

Ethena ist kein gewöhnliches Compliance-Training-tool, sondern wurde entwickelt, um das Lernen am Arbeitsplatz relevant, flexibel und weniger langweilig zu gestalten.

Sie können Ihre obligatorischen Schulungsunterlagen, Richtlinien oder sogar Videos hochladen und diese mit den Inhalten von Ethena kombinieren, um etwas Individuelles für Ihr Team zu erstellen. Mit über 150 modularen Schulungsthemen passt es sich Ihrer einzigartigen Kultur, Ihren Richtlinien und Ihrer Teamdynamik an. Die Plattform automatisiert Aufgaben, passt Inhalte basierend auf Rollen und Standorten an und behält den Überblick über die Teilnahme.

Die besten Features von Ethena

Führen Sie integrierte Phishing-Kampagnen durch, um das Bewusstsein für Sicherheit zu testen und risikobasiertes Lernen zu fördern

Erstellen Sie detaillierte Lernprotokolle, um schnell den Fortschritt auf Einzel- oder Team-Ebene, den Status des Abschlusses und die Einhaltung von Vorschriften zu bewerten

Verwenden Sie integrierte Vorlagen für Schulungspläne , um Schulungen von Grund auf neu zu erstellen oder bestehenden Inhalt mit Quizfragen, Skripten und Folien zu ergänzen

Einschränkungen von Ethena

Die Bearbeitung benutzerdefinierter Inhalte während einer Aufgabe erfordert die manuelle Neuzuweisung von Benutzern, was ineffizient ist

Das Hinzufügen einzelner Benutzer zu wiederkehrenden Schulungen erfordert oft CSV-Uploads, was den Prozess weniger intuitiv macht

Preise von Ethena

Demo auf Anfrage erhältlich

Standard: 20 $ pro Lernendem (jährlich)

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ethena-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Projektmanagement für die Video-Produktion

Gewöhnen Sie sich mit ClickUp an den Erfolg

Jede Software zur Nachverfolgung von Mitarbeiterschulungen bietet etwas Einzigartiges. Der Schlüssel liegt darin, diejenige auszuwählen, die zu Ihren Workflows passt und Ihnen die Arbeit erleichtert.

Die gute Nachricht? Es gibt keinen Mangel an tools. Die Herausforderung? Ein tool zu finden, das alles zu erledigen kann.

ClickUp deckt alle Bereiche ab. Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um Schulungsmaterialien zu zentralisieren, Dashboards für Live-Einblicke in Schulungen und Brain, um Erinnerungen und erweiterte Suchfunktionen zu automatisieren.

Warten Sie nicht länger. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅