die 10 besten privaten Kalender-Apps für sichere und verschlüsselte Terminplanung

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Kalender ein bisschen zu viel über Sie weiß?

Zwischen Arbeit, Meetings, Arztterminen und persönlichen Plänen enthält Ihr Kalender eine überraschend detaillierte Karte Ihres Lebens. Und wenn Sie eine typische Kalender-App verwenden, befinden sich all diese sensiblen Informationen möglicherweise auf den Servern anderer Personen – ungeschützt, unverschlüsselt und potenziell gefährdet.

Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Menschen für private Kalender-Apps. Diese Tools konzentrieren sich auf Features zum Schutz der Privatsphäre, wie End-to-End-Verschlüsselung, lokale Datenspeicherung und Richtlinien zur Nachverfolgung. Ganz gleich, ob Sie einen vollen Terminkalender verwalten oder einfach nur Ihre Pläne privat halten möchten, es gibt eine wachsende Liste von Kalender-Apps, die mit Blick auf Sicherheit entwickelt wurden.

Wir haben einige der besten mobilen Apps für private Kalender zusammengestellt, die Ihren Datenschutz in den Vordergrund stellen, ohne dabei auf Funktionalität oder Design zu verzichten.

Legen wir los. 🏃

Worauf sollten Sie bei privaten Kalender-Apps achten?

Die meisten Menschen denken, Datenschutz bedeute lediglich, eine "End-to-End-Verschlüsselung" einzubauen und damit habe man es dann. Aber wirklich private Kalender-Apps gehen viel weiter.

Hier erfahren Sie, worauf es wirklich ankommt und was die meisten anderen Kalender-Apps nicht bieten 👇

Speicher nur lokal: Wenn Ihre Kalendereinträge ausschließlich auf Ihrem Gerät (und nicht in der Cloud eines anderen) gespeichert sind, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Ein guter verschlüsselter Kalender sollte Ihnen die Möglichkeit bieten, alles lokal zu speichern oder Ihren eigenen Cloud-Anbieter zu verwenden, ohne dass eine Synchronisierung mit Big Tech erzwungen wird

Metadatenschutz: Sicher, Ihre Ereignisse sind verschlüsselt, aber was ist mit den Metadaten? Dazu gehören Titel, Zeiten, Eingeladene und Speicherorte. Viele Web-Apps verschlüsseln den Inhalt des Ereignisses, lassen aber die Metadaten ungeschützt. Suchen Sie nach einer privaten Kalender-App, die alles verschlüsselt, nicht nur die Notizen

Detaillierte Freigabesteuerung: Wenn Sie freigegebene Kalender-Apps verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie nicht gezwungen sind, Ihren gesamten Zeitplan offenzulegen. Mit den besten Kalender-Apps können Sie einen Kalender, ein Ereignis oder sogar nur Ihr Verfügbarkeitsfenster freigeben, ohne preiszugeben, mit wem Sie sich treffen oder warum

Keine Datenerfassung für "intelligente Features": Einige Kalender bieten KI oder "intelligente Vorschläge", indem sie Ihre Daten auslesen. Wenn sie Kontext aus Ihrem Posteingang oder Ihrem Speicherort abrufen, um Ihnen bei der Planung zu "helfen", ist das ein Warnsignal. Nützlich? Vielleicht. Privat? Auf keinen Fall

Kompromisslose Interoperabilität: Sie müssen mit anderen Kalendern (wie Google oder Outlook) synchronisieren, legen aber Wert auf Datenschutz? Suchen Sie nach einer privaten Kalender-App, die den Zugriff von Drittanbietern in einer Sandbox isoliert, sodass Sie Ereignisse von anderen Plattformen aus anzeigen können, ohne die Kontrolle über Ihren persönlichen Kalender zu verlieren

💡 Profi-Tipp: Sie möchten nicht, dass Clients oder Teamkollegen wissen, wo Sie sich gerade befinden? Stellen Sie Ihren Kalender auf eine feste Zeitzone (z. B. UTC) ein, um Ihre Reisegewohnheiten oder Ihre Echtzeit-Anwesenheit nicht preiszugeben. Dies ist besonders nützlich für Journalisten, Whistleblower oder digitale Nomaden.

Die besten privaten Kalender-Apps auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp All-in-One-Projektmanagement mit Kalenderintegration Zeiterfassung, Kalenderansicht, Automatisierungen, Workload-Ansicht, ClickUp Brain, rollenbasiertes Freigeben Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Proton Kalender Verschlüsselte Terminplanung und private Ereignisverwaltung End-to-End-Verschlüsselung, ECC Curve25519, verschlüsselte Einladungen, Schutz von Metadaten Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Tuta Kalender Plattformübergreifender Zugriff und Datenschutz ohne Speicherung von Daten Quantensichere Verschlüsselung, Open Source, keine persönlichen Daten erforderlich, erweiterte Wiederholungsregeln Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Any. do Einheitliche Aufgaben- und Kalenderverwaltung auf allen Geräten Layouts mit mehreren Ansichten, Synchronisierung von Aufgaben und Kalender, Benachrichtigungen, Umplanung per Drag & Drop Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Cal. com Open-Source-Terminplanung mit umfassenden benutzerdefinierten Anpassungen Selbst hostbar, modulares Setup, über 65 Integrationen, Seiten für Gruppenbuchungen Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Apple Kalender Nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten für Apple-Benutzer Natürliche Eingabe, Siri-Integration, freigegebene Kalender, iCloud-Synchronisierung Free TimeTree Gemeinsame Kalender für Familien, Paare oder Teams Freigegebene Ereignisse, Chatten während des Ereignisses, freigegebene Notizen, Benachrichtigungen Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Etar Kalender Open-Source-Kalender mit Offline-Zugriff für Android-Benutzer Offline-Support, mehrere Ansichten, Import/Export von ICS-Dateien Free Nextcloud Kalender Datenschutzorientierte Teams, die ein selbst gehostetes Tool benötigen CalDAV-Synchronisierung, Selbsthosting, Tool-Integrationen, Ereignisse in verschiedenen Farben Free Joplin-Plugin Joplin-Notizen visuell organisieren Ansicht mit datumsverknüpften Notizen, Tastaturnavigation, visuelle Zeitleiste für Notizen Free EteSync Verschlüsselter geräteübergreifender Kalender und Daten-Synchronisierung E2EE-Synchronisierung, Änderungsprotokollierung, DAVx⁵-Support, plattformübergreifend Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Zoho Kalender Offline-Zugriff für Android-Benutzer, die einen Open-Source-Kalender suchen Gruppenkalender, Ressourcenbuchung, mehrere Ansichten, Wiederholungen und RSVP Benutzerdefinierte Preise

Die besten privaten Kalender-Apps

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, finden Sie hier die besten privaten Kalender-Apps, die starke Verschlüsselung, durchdachtes Design und echte Kontrolle über Ihre Daten kombinieren:

1. ClickUp (Das beste All-in-One-Tool für Projektmanagement mit Kalenderintegration)

An erster Stelle der Liste steht ClickUp (die Allround-App für die Arbeit) – denn das Jonglieren von Projektterminen, persönlichen Aufgaben und Teamplänen sollte nicht auf Kosten des Datenschutzes gehen.

Die meisten Kalender für das Projektmanagement sind entweder zu unflexibel oder zu undicht (gut für die Zusammenarbeit, aber nicht so gut, um zu kontrollieren, wer was sieht). Die leistungsstarke Projektmanagement-Software von Crobust bietet Ihnen jedoch detaillierte Einstellungen für die Sichtbarkeit und Berechtigungen für Benutzer.

Planen Sie Termine, Meetings, Einzelgespräche und mehr sicher mit dem neuen ClickUp-Kalender

Der ClickUp-Kalender lässt sich zunächst einmal nahtlos in Ihre Aufgaben, Dokumente und Workflows integrieren und bietet gleichzeitig strenge Datenschutzkontrollen.

Darüber hinaus gibt es Zeiterfassung, unbegrenztes horizontales Scrollen und Sichtbarkeit der Speicherorte und Arbeitszeiten für eine verbesserte Teamkommunikation. Sie können Kalender auch über private oder öffentliche Links sicher freigeben.

Geben Sie Ihren Kalender mit detaillierten Berechtigungen für Teams und externe Clients frei

📌 Erste Schritte mit ClickUp Kalender: Verbinden Sie Ihren bestehenden Kalender: Klicken Sie oben auf das Kalendersymbol, um Ihren aktuellen Kalender zu verknüpfen

Entdecken Sie die Benutzeroberfläche: Machen Sie sich mit dem Aufgaben-Hub in der Seitenleiste und dem Feature "Täglicher Überblick" vertraut

Planung starten: Verwenden Sie das Feature "Treffen mit", um Meetings mühelos zu planen

Aufgaben hinzufügen: Fügen Sie Ihre Aufgaben zum Kalender hinzu und nutzen Sie die automatische Feature zum Blockieren von Zeit

Fügen Sie eine Aufgabe zu Ihrer Prioritätenliste hinzu, und ClickUp schlägt Ihnen anhand Ihres Zeitplans den besten Zeitpunkt für die Erledigung vor. Wenn Sie eine Aufgabe verpassen, blockiert ClickUp erneut Zeit dafür. Keine manuelle Umplanung, keine vergessenen To-Do-Listen.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Echtzeit-Updates zu aktuellen und anstehenden Aufgaben und können Zeit für alles Blockieren, was noch aussteht oder wichtig ist.

Bitten Sie ClickUp Brain, Zeit nach Ihren Wünschen zu blockieren

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. Mit ClickUp können Nutzer jedoch bis zu 5+ Apps über unsere Plattform konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Besprechungen effizient und einfach anhand von Prioritätsstufen offenen Zeitfenstern in Ihrem Kalender zugewiesen werden. Über ClickUp Brain können Sie auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln für Routineaufgaben einrichten. Verabschieden Sie sich von stressiger Arbeit!

Für die weitere Planung und Priorisierung von Aufgaben bietet Ihnen die Kalenderansicht von ClickUp ein visuelles Layout aller Aufgaben, die Sie erledigen müssen, sortiert nach Tag, Woche oder Monat.

Visualisieren Sie Aufgaben und planen Sie Ihren Tag mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Sie eignet sich perfekt zum Ziehen, Ablegen und Anpassen von Aufgaben, wenn sich Zeitleisten verschieben, sodass Sie produktiv bleiben, ohne den Überblick zu verlieren.

Um schnell loszulegen, verwenden Sie die ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage – perfekt für Einsteiger und in Sekundenschnelle einsatzbereit.

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage erhalten Sie sofortige Sichtbarkeit über Ihren gesamten Workflow und Ihre Fortschritte

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Aufgrund der Vielzahl an Features kann es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was Heath Hayden, Koordinator für berufliche Weiterbildung am Tacoma Community College, zu sagen hatte.

Ich habe ClickUp verwendet, um große und kleine Ereignisse und Projekte bei meiner Arbeit zu organisieren und zu verwalten. Besonders hilfreich fand ich die Kalenderfunktion, die Abhängigkeitsfunktionen und die Umfragefunktionen. Es ist die beste Projektmanagement-Software, die ich je verwendet habe.

2. Proton Calendar (Am besten geeignet für verschlüsselte Terminplanung und Verwaltung privater Ereignisse)

über Proton Kalender

Proton Kalender ist ein Tool zur Aufgabenplanung mit Datenschutz von Proton Mail. Es verwendet End-to-End-Verschlüsselung, um alles zu schützen, von Ereignistiteln bis hin zu den Namen der Teilnehmer, sodass selbst Proton Ihre Daten nicht lesen kann.

Mit offenem Code ist sie für alle konzipiert, die die vollständige Kontrolle über den Datenschutz ihres Kalenders haben möchten, ohne dabei auf Benutzerfreundlichkeit zu verzichten. Sie ist ideal für Fachleute, Teams und datenschutzbewusste Benutzer, die eine sichere Terminplanung ohne Kompromisse wünschen.

Die besten Features von Proton Kalender

Sichern Sie Ereignisdaten mit leistungsstarker Verschlüsselung in Echtzeit mithilfe elliptischer Kurvenkryptografie (ECC Curve25519)

Halten Sie die Teilnehmer in der Kalender-App privat, dank einer Verschlüsselung, die die Identitäten der Teilnehmer sogar vor Proton selbst verbirgt

Überprüfen Sie Einladungen mit kryptografischen Signaturen, um die Authentizität des Absenders sicherzustellen und Datenmanipulationen zu verhindern

Limits von Proton Kalender

Einige sagen, dass die Erstellung von Terminen offline nicht unterstützt wird, was die Flexibilität unterwegs einschränkt

Andere berichten von Frustrationen mit grundlegenden Features wie Suche, automatischer Speicherort-Ausfüllung und Reisezeitplanung

Preise für Proton Kalender

Free Forever

Mail Plus: 4,99 $/Monat

Proton Unlimited: 12,99 $/Monat

Proton Duo: 19,99 $/Monat

Mail Essentials: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Mail Professional: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Proton Business Suite: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Proton Calendar

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Bonus: Die besten KI-Kalender-Apps zur Optimierung Ihrer Terminplanung

3. Tuta Calendar (Am besten für plattformübergreifenden Zugriff und Datenschutz ohne Speicherung von Daten)

über Tuta Calendar

Tuta Calendar (früher Tutanota) ist eine Zero-Knowledge-Kalender-App, die quantensichere Verschlüsselung verwendet, um sicherzustellen, dass Ihre Termine, Erinnerungen und wiederkehrenden Ereignisse vollständig privat bleiben.

Tuta gewährleistet außerdem Anonymität, da für die Anmeldung keine persönlichen Daten erforderlich sind und die App auf einer vollständig quelloffenen Infrastruktur läuft. Sie wurde außerdem vollständig intern entwickelt (keine Tracker von Drittanbietern oder Closed-Source-Komponenten).

Die besten Features von Tuta Calendar

Nutzen Sie Features wie die detaillierte Erstellung von Ereignissen, anpassbare Erinnerungen und erweiterte Wiederholungsregeln

Schützen Sie sich vor zukünftigen Quantenbedrohungen mit Verschlüsselungsprotokollen der nächsten Generation wie Kyber-1024 und x25519

Überwachen und schließen Sie Kalendersitzungen von jedem Gerät aus, wobei IPs verschlüsselt und nach einer Woche automatisch gelöscht werden

Limits von Tuta Calendar

Einige Nutzer bemängeln, dass die Suchfunktion limitiert ist und keine schnellen oder umfassenden Ergebnisse liefert

Andere berichten, dass der fehlende Offline-Zugriff die Ansicht oder Bearbeitung von Kalendern unterwegs erschwert

Preise für Tuta Kalender

Free Forever

Revolutionär: 3,29 $/Monat

Legende: 8,76 $/Monat

Unverzichtbar: 8,14 $/Monat/Benutzer

Erweitert: 10,85 $/Monat/Benutzer

Unlimited: 16,27 $/Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Tuta Calendar

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tuta Calendar?

Eine Bewertung auf G2 lautet

Tutanota ist ein Ende-zu-Ende-verschlüsselter Dienst, den ich meistens verwende, wenn ich vertrauliche E-Mails versenden möchte. Er hat eine einfache Benutzeroberfläche und die App auf meinem Gerät funktioniert einwandfrei.

4. Any.do (Am besten geeignet für die einheitliche Verwaltung von Aufgaben und Kalendern auf verschiedenen Geräten)

Der Kalender von Any. do synchronisiert sich mit Google, Outlook und iCloud, um Ihren Zeitplan und Ihre Aufgabenliste in einem einzigen Space zu vereinen. Sie erhalten eine einzige Oberfläche, auf der Ihre To-dos direkt neben Ihren Meetings angezeigt werden, sodass Sie sowohl Ihr Berufs- als auch Ihr Privatleben einfacher verwalten können.

Außerdem bietet sie mehrere Kalenderansichten, damit Sie sich auf den aktuellen Tag konzentrieren oder die Ansicht verkleinern können, um die kommende Woche oder den kommenden Monat zu sehen. Alle Änderungen werden in Ihrem externen Kalender übernommen, aber Sie können sie in dieser privaten Kalender-App mit Drag-and-Drop-Umplanung, schnellen Bearbeitungen und integrierten Benachrichtigungen verwalten.

Any. do – die besten Features

Wechseln Sie je nach Ihren Planungsanforderungen zwischen Tages-, 3-Tages-, Wochen- und Monatsansichten

Aktualisieren Sie Fälligkeitsdaten, Zeiten, Wiederholungen und Details direkt im Kalender.

Kalender können über synchronisierte Konten oder Abonnement-Links ganz einfach für die Familie oder das Team freigegeben werden

Any. Zu erledigen – Einschränkungen

Benutzer müssen separate Kalenderereignisse erstellen, um die Dauer von Aufgaben visuell darzustellen, was zusätzliche Schritte erfordert

Während die iPhone-App iCloud unterstützt, fehlt der Mac-Desktop-Version der Support für Apple Kalender, was die geräteübergreifende Synchronisierung einschränkt

Any. do Preise

Free Forever

Premium : 7,99 $/Monat

Familie : 9,99 $/Monat (für 4 Mitglieder)

Teams: 7,99 $/Monat pro Mitglied

Any. Zu erledigen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 180 Bewertungen)

5. Cal. com (Am besten geeignet für Open-Source-Terminplanung mit umfassenden benutzerdefinierten Anpassungen)

Cal. com ist ein Open-Source-Tool zur Kalenderplanung für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen, die die vollständige Kontrolle über ihre Buchungen haben möchten. Anstatt Features über ein festes System zu schichten, bietet es Ihnen eine modulare Struktur, mit der Sie Ihr eigenes System aufbauen können.

Sie ist außerdem auf Datenschutz ausgerichtet, selbst hostbar und lässt sich mit über 65 Tools integrieren – von Stripe bis Google Kalender – und ist damit eine flexible Wahl für den privaten und beruflichen Gebrauch.

Die besten Features von Cal.com

Legen Sie tägliche Limits, Puffer vor und nach Meetings, Mindestankündigungsfristen und Arbeitszeiten fest

Verwenden Sie Round-Robin-Logik, Gruppenbuchungsseiten und Routing-Formulare, um die Koordination zu vereinfachen

Fügen Sie Terminblöcke zu Ihrer Website oder Ihrem Produkt hinzu, ohne Benutzer weiterzuleiten

Limits von Cal.com

Benutzer berichten, dass die eingebettete Buchung nicht automatisch an die Größe des Containers angepasst wird, wodurch das Layout auf vielen Websites zerstört wird

Andere sagen, dass Kalendereinladungen einfach und nicht anpassbar sind, was zu einer schlechten Anzeige führt, insbesondere für Benutzer von Microsoft 365

Preise für Cal.com

Free Forever

Teams : Ab 15 $/Monat/Benutzer

Unternehmen : Ab 37 $/Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cal.com

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cal.com?

Eine G2-Bewertung sagt

Cal.com ist sehr hilfreich, um Meetings ohne Terminkonflikte zu planen. Besonders gut gefällt mir das Feature "+", mit dem man Meetings mit mehreren Personen gleichzeitig hinzufügen oder planen kann.

6. Apple Kalender (Am besten geeignet für Benutzer des Apple-Ökosystems, die eine nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten wünschen)

Apple Kalender ist eine integrierte Terminplanungs-App für macOS, iOS und iPadOS. Sie ist eng in das Apple-Ökosystem integriert, sodass sie nahtlos mit Mail, Siri und sogar Apps wie Karten und Erinnerungen zusammenarbeitet.

Alle Ereignisse werden über iCloud automatisch auf allen Apple-Geräten synchronisiert. Wenn Sie also einen Termin auf Ihrem Mac hinzufügen, erscheint er sofort auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch.

Die besten Features von Apple Kalender

Fügen Sie Speicherorte, Benachrichtigungen, Notizen und Gäste direkt zu Ereignissen hinzu, indem Sie natürliche Sprache verwenden

Erstellen Sie gemeinsame Kalender für Ihre Familie oder Teams und verwalten Sie Berechtigungen ganz einfach

Verwenden Sie Siri-Sprachbefehle, um Ereignisse freihändig hinzuzufügen und Erinnerungen zu erhalten

Einschränkungen des Apple-Kalenders

Nur auf Apple-Geräten verfügbar – kein offizieller Support für Android oder Windows

Keine integrierten Terminplanungslinks oder Abstimmungsoptionen für Gruppenmeetings

Preise für Apple Kalender

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Entgegen der landläufigen Meinung sind Montagvormittage nicht ungünstig für Meetings. Studien haben gezeigt, dass montags um 11 Uhr die meisten Termine gebucht werden, da Mitarbeiter es vorziehen, Meetings früh in der Woche zu planen. ​

7. TimeTree (Am besten geeignet für gemeinsame Kalender für Familien, Paare oder kleine Teams)

via TimeTree

TimeTree ist eine kollaborative Kalender-App für Menschen, die gemeinsam planen. Anstatt einzelne Zeitpläne zu isolieren, können mit TimeTree mehrere Benutzer Ereignisse in freigegebenen Kalendern von jedem Gerät aus anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

Benutzer können sogar Notizen, Kommentare und Fotos zu Ereignissen hinzufügen und so jeden Eintrag in einen hub für Unterhaltungen verwandeln. Die App ist leicht, intuitiv und für die Art der täglichen Planung konzipiert, die von den meisten Kalender-Apps übersehen wird.

Die besten Features von TimeTree

Kommentieren Sie Ereignisse direkt, um Pläne, Aktualisierungen oder Logistik innerhalb des Kalenders zu besprechen

Erhalten Sie Erinnerungen an Ereignisse als Push-Benachrichtigungen, E-Mails oder In-App-Benachrichtigungen für eine bessere Koordination

Verwenden Sie den Space "Freigegebene Notizen" für laufende Unterhaltungen, die nicht mit bestimmten Ereignissen in Verbindung stehen

Limits von TimeTree

Nach den letzten Updates kann der Zugriff auf freigegebene Listen schwieriger sein, da Fehler den direkten Zugriff verhindern und nicht gespeicherte Änderungen verursachen

Das Widget auf der Startseite hat im dunklen Modus Probleme mit der Anzeige, wodurch der Text aufgrund des schlechten Farbkontrasts unlesbar ist

Preise für TimeTree

Free Forever

Premium: 4,49 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu TimeTree

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über TimeTree?

Eine Bewertung im Google Play Store lautet

Die App scheint ideal für meine Familie zu sein und ist auch gut nutzbar – allerdings erhalten wir jedes Mal, wenn wir versuchen, die Titelbilder für Kalender zu aktualisieren, die Namen von Kalendern zu ändern oder auch nur zufällig, die Fehlermeldung "Verbindung zum Server fehlgeschlagen". Ansonsten funktioniert die App gut, aber diese Fehler beeinträchtigen die Benutzerfreundlichkeit ein wenig.

8. Etar Calendar (Am besten für Android-Benutzer geeignet, die einen Open-Source-Kalender mit Offline-Zugriff suchen)

über Etar Kalender

etar Calendar ist eine kostenlose Open-Source-Kalenderanwendung für Android-Geräte. Sie wurde entwickelt, um eine benutzerfreundliche und den Datenschutz respektierende Alternative zu proprietären Kalender-Apps zu bieten. Mit Schwerpunkt auf Einfachheit und der Einhaltung moderner Designprinzipien bietet Etar eine Reihe von Features, mit denen Benutzer ihre Termine effektiv verwalten können.

Die besten Features von Etar Calendar

Wählen Sie zwischen Monats-, Wochen-, Tages- und Agenda-Ansichten, um Ereignisse und Termine zu visualisieren

Anzeige bevorstehender Ereignisse direkt auf dem Startbildschirm mit einem Widget

Kalender über ICS-Dateien freigeben und Kalenderdaten auf eine SD-Karte importieren und von dieser exportieren

Limits von Etar Calendar

Einige sagen, dass die App häufig Zugriff auf Kontakte und Hintergrundaktivitäten anfordert, was für Benutzer, die eine strengere Kontrolle bevorzugen, frustrierend sein kann

Einige bekannte Fehler sind seit langem ungelöst, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt

Preise für Etar Calendar

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Etar Calendar

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Benjamin Franklin war ein früher Anhänger des Zeitblockierens und plante seinen Tag, indem er bestimmte Stunden für Aufgaben, Ruhe und Erholung einteilte. Diese Methode steigerte die Produktivität und wird auch heute noch von vielen Effizienz-Experten empfohlen!

Lesen Sie auch: Die besten Apps für die tägliche Planung

9. Nextcloud Calendar (Am besten geeignet für datenschutzorientierte Teams, die ein selbst gehostetes Planungstool wünschen)

über Nextcloud Kalender

Nextcloud Calendar ist eine kostenlose Open-Source-Kalender-App, die mit dem breiteren Nextcloud-Ökosystem zusammenarbeitet. Es handelt sich um ein selbst gehostetes Tool, sodass Sie die volle Kontrolle über Ihren Zeitplan und Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server behalten. Sie können es über CalDAV mit anderen Geräten synchronisieren und alle Ihre Ereignisse an einem Ort verwalten.

Diese einfache Kalender-App lässt sich leicht mit anderen Nextcloud-Tools wie Kontakten und Talk verbinden und eignet sich daher hervorragend für die Koordination mit Teams oder Familien. Und da alles auf Ihrem Server bleibt, bietet sie starken Datenschutz, ohne auf Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein.

Die besten Features von Nextcloud Kalender

Synchronisieren Sie Ihren Kalender über Geräte und Apps, die CalDAV unterstützen, wie Thunderbird, Apple Kalender oder Android-Apps

Integrieren Sie Nextcloud-Kontakte, Talk, Mail und Aufgaben für eine einheitliche Terminplanung

Verwalten Sie private, geschäftliche und freigegebene Kalender-Apps in einem Dashboard mit farblich gekennzeichneten Ereignissen

Limits von Nextcloud Kalender

Benutzer sagen, dass die Benutzeroberfläche manchmal etwas träge sein kann, insbesondere bei der Verwaltung größerer Kalender oder freigegebener Ansichten

Einige Nutzer gaben an, dass ihre Daten aufgrund von Problemen mit dem Server verloren gegangen seien, was die Risiken unzuverlässiger selbst gehosteter Setups deutlich macht

Preise für Nextcloud Kalender

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Nextcloud Kalender

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nextcloud Kalender?

Eine Bewertung auf G2 lautet

Nextcloud ist eines der zuverlässigsten Tools für die Verwaltung meiner Dateien, Kommunikation und Live-Zusammenarbeit. Es ist einfach einzurichten und zu konfigurieren und bietet ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten – von der Synchronisierung und Übertragung von Dokumenten zwischen Geräten bis hin zu internen Nachrichten und integrierten Videokonferenzen ist Nextcloud für meine Arbeitsanforderungen bestens geeignet.

10. Joplin Calendar Plugin (Am besten geeignet, um Joplin-Notizen visuell zu organisieren)

das Joplin-Kalender-Plugin* fügt eine einfache Kalenderansicht in die Notiz-App Joplin ein, in der Sie Notizen nach ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum sortiert anzeigen können. Sie können auf ein beliebiges Datum klicken, um alle mit diesem Tag verknüpften Notizen schnell aufzurufen, was die Verwaltung Ihrer Zeitleiste für Notizen oder Tagebucheinträge erleichtert.

Das ist besonders hilfreich, wenn Sie Joplin für tägliche Protokolle, Meeting-Notizen oder zeitbasierte Planung verwenden, da Sie so einen klaren Überblick über Ihre Notizaktivitäten im Laufe der Zeit erhalten.

Die besten Features des Joplin-Kalender-Plugins

Ansicht, an welchen Tagen Notizen erstellt oder geändert wurden, mit visuellen Indikatoren für den Umfang

Navigieren Sie mit intuitiven Befehlen über die Tastatur durch den Kalender und die Liste mit Notizen, um schneller zu arbeiten

Optional können Sie Notizen anzeigen, die das ausgewählte Datum im Titel enthalten (basierend auf dem Datumsformat von Joplin)

Limits des Joplin-Kalender-Plugins

Verwandte Notizen sind noch ein experimentelles Feature und können die Leistung in großen Notizbüchern verlangsamen

Einige sagen, dass die Suche nach datumsbezogenen Notizen auf einen Bereich von 120 Tagen limitiert ist

Preise für das Joplin-Kalender-Plugin

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin Calendar Plugin

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Bonus: Vorlagen für Terminplanung in Excel, Sheets und ClickUp

via EteSync

EteSync ist eine End-to-End-verschlüsselte Synchronisierungslösung für Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen. Im Gegensatz zu den meisten Synchronisierungsdiensten, die Daten im Nur-Text-Format auf Cloud-Servern speichern, verschlüsselt EteSync alles, bevor es Ihr Gerät verlässt.

Sie können sie geräteübergreifend nutzen, da sie Android, iOS, Desktop-Apps und sogar Browser-Erweiterungen unterstützt. Sie funktioniert mit CalDAV-kompatiblen Apps und lässt sich in Open-Source-Tools wie DAVx⁵ integrieren. Alle Änderungen werden protokolliert, sodass Sie jede Bearbeitung nachverfolgen oder gelöschte Einträge bei Bedarf wiederherstellen können.

Die besten Features von EteSync

Sichere Synchronisierung von Kalendern, Kontakten, Aufgaben und Notizen mit Zero-Knowledge-Architektur und End-to-End-Verschlüsselung

Arbeiten Sie mit allen Apps, die mit DAVx⁵ und CalDAV/CardDAV kompatibel sind, einschließlich Etar und Tasks. org

Bewahren Sie einen manipulationssicheren Verlauf aller Aktualisierungen mit verschlüsselter Änderungsprotokollierung auf

EteSync-Limits

Benutzer haben auf verschiedenen Plattformen schwerwiegende Probleme hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit gemeldet, darunter Synchronisierungskonflikte

Aufgrund von iOS-Einschränkungen kann EteSync keine neuen Konten auf dem Gerät erstellen und nur mit bestehenden Konten synchronisieren

Preise für EteSync

Free Forever

Persönlich : 2 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Supporter : 4 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Organisation: Benutzerdefinierte Preise (für mittlere und große Unternehmen)

Bewertungen und Rezensionen zu EteSync

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über EteSync?

Eine Bewertung im Google Play Store lautet

Ausgezeichnetes Produkt und hervorragender Service. Es lohnt sich, die Arbeit des Entwicklers durch ein Abonnement zu unterstützen. Ich habe versucht, meinen eigenen selbst gehosteten CalDAV/CardDAV-Dienst mit verschiedenen FOSS-Anwendungen einzurichten, aber jede hatte Macken, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen wollte. EteSync funktioniert bei mir einwandfrei und hat mir die Zeit erspart, die ich für die Wartung weiterer serverseitiger Apps aufwenden musste. Vielen Dank für das großartige Produkt!

12. Zoho Calendar (Am besten geeignet für die interne Teamplanung und Synchronisierung innerhalb des Zoho-Ökosystems)

über Zoho Kalender

Zoho Calendar ist ein kollaborativer Online-Kalender für die Organisation persönlicher und beruflicher Termine. Benutzer können Ereignisse erstellen, Teilnehmer einladen, Berechtigungen verwalten und Erinnerungen festlegen.

Die Anwendung bietet auch mehrere Ansichten und erleichtert die Zusammenarbeit im Team durch Features wie Gruppenkalender und Ressourcenbuchung.

Die besten Features von Zoho Kalender

Visualisieren Sie Termine in verschiedenen Ansichten wie Tag, Woche, Monat, Agenda und Jahr

Buchen Sie Meetingräume und andere Ressourcen direkt im Kalender, wenn Sie Ereignisse planen

Erstellen Sie Ereignisse mit Optionen zum Einladen von Teilnehmern, Festlegen von Wiederholungen, Verwalten von RSVPs und Hinzufügen von Konferenzdetails

Limits von Zoho Calendar

Benutzer sagen, dass bei Einladungen an interne Gruppen die individuelle Verfügbarkeit nicht angezeigt wird, was die Planung im Team erschwert

Einige haben notiert, dass Benachrichtigungen zu Ereignissen nicht zuverlässig an Handynummern gesendet werden, was zu verpassten Benachrichtigungen führt

Preise für Zoho Kalender

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Calendar

G2: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

