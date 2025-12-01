Die 8 besten KI-Habit-Tracker-Tools im Jahr 2026

🗓️ Tag 1: Du startest mit den besten Vorsätzen. Mehr Wasser trinken, ins Fitnessstudio gehen und vor dem Schlafengehen meditieren.

Aber irgendwie verschwinden Ihre neuen Gewohnheiten auf mysteriöse Weise schon am dritten Tag. Das passiert selbst den Besten von uns.

Keine Sorge, es gibt einen Ausweg aus diesem Zyklus aus Aufschieben und unvollendeten Listen mit Dingen, die zu erledigen sind.

Hier kommen Apps für die Nachverfolgung von Gewohnheiten ins Spiel: Ihre Geheimwaffe gegen Vergesslichkeit, mangelnde Motivation und die klassische Ausrede „Ich fange am Monday an“. Sie machen Selbstverbesserung zu einem Spiel und sorgen dafür, dass Sie am Ball bleiben – auf eine Weise, die Ihre Willenskraft allein einfach nicht leisten kann.

Sind Sie bereit, Ihre Ziele endlich konsequent zu verfolgen? Hier sind die besten Tools für die Gewohnheitsnachverfolgung, die Sie auf Kurs halten und dabei für Spaß sorgen!

Hier ist ein kurzer Überblick über die 8 besten KI-Habit-Tracker-Tools:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestütztes Ziel- und Aufgabenmanagement, wiederholende Aufgaben, personalisierte Gewohnheits-Tracker mit dem KI-Assistenten von ClickUp Alle Arten von Freiberuflern, kleinen Teams und Unternehmen, die ein KI-gestütztes Ziel- und Aufgabenmanagement wünschen Free Forever-Plan; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar HabitNow Flexible Zeitplanung, benutzerdefinierte Erinnerungen und Alarme, tägliche Notizen Personen, die eine einfache und flexible Nachverfolgung von Gewohnheiten wünschen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne beginnen bei 9,99 $ (auf Lebenszeit). Lebensweise Streak-Nachverfolgung, wöchentliches/monatliches Feedback, benutzerdefinierte Tags, Trendgrafiken und -diagramme, Notizen zu Einträgen, Modus für Farbenblinde Freiberufler, die eine einfache Benutzeroberfläche und Einblicke in ihr Verhalten schätzen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne beginnen bei 4,99 $. Habitica Gamifizierte Nachverfolgung von Gewohnheiten (Avatare, Belohnungen, Strafen), Community-Herausforderungen Einzelpersonen und Gruppen, die die Nachverfolgung von Gewohnheiten spielerisch gestalten möchten Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne ab 9 $. Habitify Nachverfolgung der Stimmung, Habit Stacking, Synchronisierung mit Apple Health/Google Fit, Fokus-Timer, Solopreneure, die Coaching und gemeinschaftsbasierte Nachverfolgung von Gewohnheiten wünschen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne beginnen bei 2,49 $. Streaks Streak-basierte Nachverfolgung (bis zu 24 Gewohnheiten, anpassbare Designs und Symbole, Synchronisierung mit Apple Health Durch Serien Schwung aufbauen Kein Free-Plan. Bezahlte Pläne beginnen bei 5,99 $ (auf Lebenszeit). Coach.me Persönliche Coaching-Angebote, Community-Q&A und Support, Feiern von Meilensteinen Hochmotivierte Menschen, die Coaching und gemeinschaftsbasierte Nachverfolgung von Gewohnheiten wünschen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne beginnen bei 87 $. Reclaim.ai KI-gestützte Gewohnheitsplanung, Kalenderintegration und Synchronisierung, Analysen zur Zeiteinteilung Solopreneure, die sich eine KI-gestützte Terminplanung und Produktivität wünschen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne ab 8 $.

Eine Gewohnheit anzunehmen ist einfach, sie langfristig beizubehalten ist jedoch schwierig. Eine Habit-Tracker-App hilft Ihnen dabei, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie eine einfache Möglichkeit bietet, tägliche Aktivitäten zu protokollieren und zu überwachen.

Von persönlicher Weiterentwicklung bis hin zu Selbstfürsorge-Routinen und Alles, was dazwischen liegt – diese tools unterstützen Sie mit Erinnerungen, Einblicken und Motivation dabei, konsequent an der Entwicklung Ihrer Gewohnheiten festzuhalten.

Das erwartet Sie:

KI-gestützte Erkenntnisse : Halten Sie Ausschau nach Tools, die Ihren Fortschritt analysieren, Muster erkennen und datengestützte Erkenntnisse liefern, damit Sie besser verstehen, was funktioniert und was verbessert werden muss ✅

Nachverfolgung von Zielen : Wählen Sie eine App, die Ihnen hilft, große Ziele in überschaubare Einzelziele aufzuteilen, damit langfristiger Erfolg durch kontinuierliche Verbesserung leichter erreichbar wird ✅

Serien- und Motivations-Features : Wählen Sie eine Habit-Tracker-App mit Features zur Nachverfolgung von Serien, Gamification-Elementen und motivierenden Anstößen, damit Sie bei einer bestimmten Gewohnheit engagiert und motiviert bleiben ✅

Anpassung : Wählen Sie einen Gewohnheits-Tracker, der benutzerdefinierte Gewohnheitskategorien, flexible Zeitplanung und personalisierte Dashboards bietet, die Ihren Bedürfnissen entsprechen ✅

Benutzerfreundliche Oberfläche : Investieren Sie in eine intuitive App, die Dashboards, Diagramme, Listen, Timer usw. nutzt, um die Nachverfolgung von Gewohnheiten unterhaltsam und mühelos zu gestalten ✅

Sicherheit der Daten: Wählen Sie ein tool zur Gewohnheitsbildung, das Ihre Daten sicher speichert und über Optionen für Backup und Verschlüsselung verfügt ✅

📚 Weiterlesen: Wie man KI für mehr Produktivität nutzt (Anwendungsbeispiele & Tools)

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Ziel- und Aufgabenmanagement)

„Wenn du das richtige kleine Verhalten auswählst und es richtig anordnest, musst du dich nicht selbst motivieren, damit es wächst. Es wird einfach ganz natürlich geschehen, wie ein guter Samen, der an einem guten Ort gepflanzt wurde. “ – BJ Fogg, US-amerikanischer Sozialwissenschaftler

Erstellen Sie mit ClickUp Brain einen personalisierten Gewohnheits-Tracker mit Erinnerungen

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Aufgaben- und Zielmanagement, Chat, Dokumente und mehr vereint. So hilft Ihnen ClickUp dabei, kleine Verhaltensweisen in der richtigen Reihenfolge zu etablieren. Schauen wir uns das einmal an.

💜 ClickUp-Ziele

Wenn es Ihnen schwerfällt, an Gewohnheiten festzuhalten, können Sie mit ClickUp Goals den Anfang machen, indem Sie diese in einfache, erreichbare Aufgaben, sogenannte „Einzelziele“, unterteilen.

Diese Einzelziele können auf verschiedene Arten von Gewohnheiten zugeschnitten werden:

Einzelziele : Ideal für quantifizierbare Gewohnheiten, wie zum Beispiel „Vier Bücher im Monat lesen.“​

Finanzielle Einzelziele : Ideal für finanzielle Einzelziele wie „Die monatlichen Ausgaben auf 100 $ senken.“

Ja/Nein-Einzelziele: Nützlich für Aufgaben, die sich mit Ja oder Nein beantworten lassen, wie zum Beispiel: „Verbringe jeden Morgen 5–10 Minuten damit, Aufgaben zu überprüfen und Prioritäten zu setzen.“

Bleiben Sie mit klaren Zeitleisten, messbaren Zielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts mit ClickUp Goals auf Kurs

💜 ClickUp Brain

Sie sind sich nicht sicher, welche Gewohnheiten Sie sich aneignen sollen? ClickUp Brain kann Ihnen anhand Ihrer Ziele Ideen vorschlagen.

Nutzen Sie KI-gestütztes Brainstorming, um mit ClickUp Brain eine Liste potenzieller Gewohnheiten zu erstellen

ClickUp Brain wird zu Ihrem Coach für Produktivität und einem KI-gestützten persönlichen Assistenten, indem es Ihnen hilft, Informationen für unbegrenzte Gewohnheiten zu erfassen und zu organisieren sowie Aufgaben und Erinnerungen zu erstellen, um Ihre Kontinuität zu verbessern.

Die leistungsstarken neuronalen Netzwerke von Brain erstellen zudem KI-gestützte Zusammenfassungen Ihres Fortschritts und Ihrer Gewohnheitsserien, was ClickUp zu einer der besten Apps für Gewohnheits-Tracker macht.

Das ist noch nicht alles! Mit einem benutzerdefinierten ClickUp-Autopilot-Agenten können Sie Ihren Prozess zur Gewohnheitsnachverfolgung anpassen, automatisieren und optimieren. Er kann:

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Autopilot-Agenten von ClickUp, um Ihre KI-Nachverfolgung der Gewohnheiten individuell anzupassen

Es kann:

Erstellen Sie automatisch wiederholende Aufgaben für tägliche, wöchentliche oder benutzerdefinierte Gewohnheiten.

Senden Sie sich Erinnerungen und Benachrichtigungen, um sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, indem Sie Status oder Benutzerdefinierte Felder entsprechend Ihrer Aktivität aktualisieren.

Erstellen Sie Berichte oder Zusammenfassungen Ihrer Gewohnheitsserien und Erfüllungsquoten.

Schlagen Sie Verbesserungen oder motivierende Tipps vor, die auf KI-Erkenntnissen basieren.

Durch den Einsatz eines Autopilot-Agenten können Sie sich mehr auf den Aufbau von Gewohnheiten und weniger auf die manuelle Nachverfolgung konzentrieren, wodurch Ihr Weg zur Gewohnheitsbildung reibungsloser und effektiver wird.

💜 ClickUp-Aufgaben

Bei täglichen Gewohnheiten wie Sport, Lesen oder Achtsamkeitsübungen sorgen die wiederholenden Aufgaben von ClickUp dafür, dass Sie dieselbe Aufgabe nicht mehr manuell erstellen müssen, sodass Sie nichts mehr verpassen.

Planen Sie mit den wiederholenden Aufgaben von ClickUp eine Aufgabe so, dass sie in beliebigen Abständen wiederholt wird, z. B. täglich oder alle zwei Wochen, oder wenn sich der Status der Aufgabe ändert.

Dieses Feature hilft Ihnen dabei:

Legen Sie fest, wie oft die Aufgabe wiederholt werden soll – täglich, wöchentlich oder an bestimmten Tagen

Geben Sie an, wann die Wiederholung beginnen und, falls zutreffend, enden soll

Wählen Sie aus, ob das nächste Vorkommen nach dem Abschließen des aktuellen oder nach einem festen Zeitplan erstellt werden soll

💜 Vorlage für einen persönlichen Gewohnheits-Tracker

Sind Sie bereit, einen Vorsprung bei Ihren Gewohnheiten zu erlangen? Probieren Sie die Vorlage für den persönlichen Gewohnheits-Tracker von ClickUp aus.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie organisiert und entwickeln Sie Routinen mit hoher Produktivität mit der ClickUp-Vorlage für den persönlichen Gewohnheits-Tracker

Mit dieser Vorlage ist es ganz einfach:

Listen Sie Ihre Gewohnheiten auf und aktualisieren Sie sie täglich mit Check-ins, um Fortschritte, Reflexionen oder Anpassungen mit ClickUp Docs zu verfolgen, und geben Sie sie einem Freund, Coach oder Team frei, um unterstützt zu werden

Markieren Sie wichtige Meilensteine und Erfolge in ClickUp Milestones , um die Dynamik für Ihre persönliche Entwicklung aufrechtzuerhalten

Aktualisieren Sie Ihr Gewohnheitsprotokoll automatisch mit Wenn-Dann-Regeln und Auslösern mithilfe von ClickUp-Automatisierungen

Die besten Features von ClickUp

Benutzerdefinierte Tags : Fügen Sie : Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um zusätzliche Details zu Ihrer Gewohnheitsentwicklung zu protokollieren, wie z. B. die Dauer oder Notizen zu jeder Gewohnheitssitzung

Übersicht über den Fortschritt : Erstellen Sie ein : Erstellen Sie ein ClickUp-Dashboard , um Ihren Fortschritt im Zeitverlauf zu visualisieren und zu verfolgen – das sorgt für Motivation und gibt Ihnen Einblicke in Ihre Beständigkeit.

Erinnerungen und Benachrichtigungen: Aktivieren Sie : Aktivieren Sie ClickUp-Erinnerungen für Ihre wiederholenden Aufgaben, um Benachrichtigungen zu erhalten, damit Sie Ihre Gewohnheiten trotz eines vollen Terminkalenders in Ihrer Terminplanungs-App nicht aus den Augen verlieren.

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreiche Palette an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Kein Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Apps mehr. Es bietet im Vergleich zu anderer Software eine unvergleichliche Anzahl an Features.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es mehrere tools an einem Ort ersetzt. Kein Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Apps mehr. Es bietet im Vergleich zu anderer Software eine unvergleichliche Anzahl an Features.

📚 Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für die Produktivität in Excel & ClickUp

2. HabitNow (Am besten geeignet, um Gewohnheiten und Aufgaben an einem Ort zu organisieren)

via HabitNow

HabitNow kombiniert die Nachverfolgung von Zielen und Planung, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre täglichen Gewohnheiten und Routinen effektiv zu organisieren. Sie können Gewohnheiten mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zielen definieren und benutzerdefiniert anpassen und diese in verschiedenen Kategorien und Listen organisieren.

Ein flexibles Planungssystem, anpassbare Erinnerungen und Alarme sowie eine Timer-Funktion helfen dabei, sich besser auf Aufgaben zu konzentrieren, und detaillierte Diagramme und Statistiken machen die Nachverfolgung des Fortschritts schnell und mühelos.

Die besten Features von HabitNow

Konsistenz-Marker : Schaffen Sie Erfolgsserien zur Motivation und dokumentieren Sie Ihren Weg mit täglichen Notizen, um sich kontinuierlich zu verbessern

Anpassung : Gestalten Sie Ihre Erfahrung individuell mit benutzerdefinierten Timer-Intervallen, Designs und Symbolen

Aufgabenverwaltung: Fügen Sie wiederholende Aufgaben, Erinnerungen und Checklisten für umfassendere Aufgaben hinzu, wie z. B. Einkaufen, Hausarbeit, Arbeit usw.

Limitierungen von HabitNow

Es ist nicht möglich, zahlenbasierte Einzelziele für dieselbe Gewohnheit in Ja/Nein-Einzelziele umzuwandeln.

Es ermöglicht den Benutzern nicht, Gewohnheiten nach der Tageszeit zu sortieren

Preise für HabitNow

Free

Lebenslang: 9,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu HabitNow

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📌 Probieren Sie das aus: Die „Zwei-Minuten-Regel“ ist ein toller Hack für die Produktivität, der es einfach macht, eine Routine aufzubauen und einzuhalten. Machen Sie jede neue Gewohnheit so einfach, dass es weniger als 2 Minuten dauert, damit anzufangen. Anstatt sich zu 20 Minuten Meditation täglich zu committen, beginnen Sie mit 2 Minuten achtsamer Reflexion.

3. Way of Life (Ideal für die Nachverfolgung und das Aufbauen von Gewohnheiten mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche)

via Way of Life

Way of Life hilft Ihnen dabei, positive Morgenroutinen zu entwickeln, schlechte Gewohnheiten abzulegen und Ihre Verhaltensmuster im Laufe der Zeit zu verstehen. Dank der einfachen, aber effektiven Benutzeroberfläche können Sie sich selbst herausfordern, ununterbrochene Serien aufrechtzuerhalten, und erhalten über die integrierte Rangliste wöchentliches und monatliches Feedback zu Ihren Gewohnheiten.

Die App für die Nachverfolgung des Ziels hilft Ihnen auch dabei, Gedanken, Reflexionen oder Beobachtungen festzuhalten, indem Sie jedem Eintrag der Gewohnheiten kurze Notizen als Anhang hinzufügen können. Der Modus für Farbenblinde sorgt für eine barrierefreie und benutzerfreundliche Erfahrung für alle.

Die besten Features von Way of Life

Benutzerdefinierte Tags : Gruppieren und verwalten Sie alle Ihre Gewohnheiten effizient mithilfe anpassbarer Tags, um verschiedene Bereiche Ihres Lebens leichter für die Nachverfolgung im Blick zu behalten

Einblicke in den Fortschritt : Analysieren Sie Ihre Gewohnheiten im Zeitverlauf mithilfe von Kreisdiagrammen, Balkendiagrammen und Trendlinien, um Fortschritte zu visualisieren und Muster zu erkennen

Erinnerungen und Terminplanung: Bleiben Sie auf Kurs mit flexiblen Erinnerungen, mit denen Sie Benachrichtigungen mit benutzerdefinierten Nachrichten planen können

Einschränkungen des Lebensstils

Nur mit dem Premium-Plan können Sie unbegrenzt viele Gewohnheiten verfolgen und diejenigen archivieren, die Sie nicht mehr benötigen, aber dennoch speichern möchten.

Es fehlen erweiterte Features für das Management von Aufgaben und Zeit

Preise für Way of Life

Free

Premium: Ab 4,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu „Way of Life“

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Way of Life?

Eine Bewertung im Apple Store lautet:

Ich nutze es nun schon seit einigen Jahren sehr konsequent, und es hat einen enormen positiven Einfluss auf mein Leben gehabt. Da ich meine Gewohnheiten und Verhaltensweisen jeden Tag schnell und einfach festhalten kann, bin ich mir meiner selbst bewusster und übernehme mehr Verantwortung für mein Handeln.

Ich nutze es nun schon seit einigen Jahren sehr konsequent, und es hat einen enormen positiven Einfluss auf mein Leben gehabt. Da ich meine Gewohnheiten und Verhaltensweisen jeden Tag schnell und einfach festhalten kann, bin ich mir meiner selbst bewusster und übernehme mehr Verantwortung für mein Handeln.

4. Habitica (Am besten geeignet für die Gamifizierung der Nachverfolgung der Gewohnheiten)

via Habitica

Habitica verbindet traditionelle Methoden zur Nachverfolgung von Gewohnheiten mit interaktiven Spielelementen, um die Nachverfolgung von Gewohnheiten unterhaltsam, fesselnd und äußerst motivierend zu gestalten.

Sie können sowohl positive Gewohnheiten (z. B. „Eine gesunde Mahlzeit essen“) als auch negative Gewohnheiten (z. B. „Das Training ausfallen lassen“) festlegen. Das Einhalten positiver Gewohnheiten wird mit Vorteilen im Spiel belohnt, während das Nachgeben bei negativen Gewohnheiten das Ergebnis von Strafen ist.

„Dailies“ sind wiederholende Aufgaben, die Sie täglich, mehrmals pro Woche oder monatlich abschließen möchten, und „To-Dos“ sind einmalige Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, für deren Abschluß Sie Belohnungen erhalten.

Die besten Features von Habitica

Gamification : Nutzen Sie Rollenspiele, Avatare, benutzerdefinierte Belohnungen, Serien, Schwierigkeitsstufen usw., damit sich die persönliche Weiterentwicklung wie ein Abenteuer anfühlt

Community-Herausforderungen : Messen Sie sich mit Freunden und Fremden bei gemeinsamen Zielen und gewinnen Sie besondere Belohnungen

Gemeinsames Aufgabenboard: Steigern Sie die Verantwortlichkeit, indem Sie gemeinsam mit Ihren Gruppenmitgliedern auf einem gemeinsamen Board an Aufgaben arbeiten

Limitierungen von Habitica

Im Bereich „Zu erledigen“ können Sie keine Liste erstellen und dieser dann Aufgaben hinzufügen

Einige Benutzer hatten das Gefühl, dass die vielen Pop-ups und In-Game-Anzeigen das Nutzererlebnis beeinträchtigen

Preise für Habitica

Free

Plan für Gruppen: 9 $/Monat + 3 $ pro zusätzlichem Mitglied/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Habitica

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Habitica?

In einer Bewertung im Apple Store heißt es :

Da Habitica ein in hohem Maße anpassbares Spiel ist, kannst du deine Gewohnheiten und Aufgaben wirklich so gestalten, dass sie deinem eigenen Maß an Kreativität, Utilitarismus, Minimalismus und Engagement in der Community entsprechen.

Da Habitica ein in hohem Maße anpassbares Spiel ist, kannst du deine Gewohnheiten und Aufgaben wirklich so gestalten, dass sie deinem eigenen Maß an Kreativität, Utilitarismus, Minimalismus und Engagement in der Community entsprechen.

📌Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Gewohnheits-Tracker für Google Tabellen

5. Habitify (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Gewohnheiten auf einer minimalistischen Benutzeroberfläche)

via Habitify

Habitify ist ein digitaler Planer, mit dem Sie Gewohnheiten festlegen können, die zu Ihren Zielen passen, wie zum Beispiel tägliche Meditation, mehr Wasser trinken oder jeden Abend lesen, und diese in Morgen-, Nachmittags- und Abendroutinen organisieren können – für einen klaren, strukturierten Ansatz bei der Nachverfolgung von Gewohnheiten.

Benutzerdefinierte Erinnerungen sorgen dafür, dass Sie am Ball bleiben, und Benachrichtigungen passen sich Ihrem Zeitplan und Ihren Vorlieben an, sodass Sie genau zum richtigen Zeitpunkt einen kleinen Anstoß erhalten. Die App lässt sich zudem mit Apple Health und Google Fit integrieren, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Fitness- und Wellnessziele geräteübergreifend zu verfolgen.

Die besten Features von Habitify

Fokus-Timer : Widmen Sie sich Aufgaben mit hoher Priorität mit voller Aufmerksamkeit – dank integrierter Timer, die das Aufgabenmanagement effizienter machen

Nachverfolgung der Stimmung : Erfassen Sie Ihre Gefühle und Emotionen, um Auslöser und Muster zu erkennen, die Ihren Fortschritt beeinflussen. Dies steigert Ihre Selbstwahrnehmung und hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Habit Stacking : Integrieren Sie neue Gewohnheiten in Ihren Alltag, indem Sie sie mit bestehenden Gewohnheiten verknüpfen und benutzerdefinierte Erinnerungen erstellen.

Limitierungen von Habitify

Die App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten erlaubt keine prozentuale Erfassung, was bei Gewohnheiten hilfreich ist, bei denen der Fortschritt nicht binär oder zählbar ist

Einige Benutzer berichten, dass die App manchmal langsam sein kann

Preise für Habitify

Free

Premium : 2,49 $/Monat

Lebenslang: 59,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Habitify

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Habitify?

Eine Bewertung bei Google Play lautet:

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, sodass sich Gewohnheiten mühelos hinzufügen und überwachen lassen. Was Habitify von anderen Apps zur Gewohnheitsnachverfolgung unterscheidet, sind die aufschlussreichen Analysen, die wertvolle Daten zu meinem Fortschritt und meinen Gewohnheiten im Laufe der Zeit liefern.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, sodass sich Gewohnheiten mühelos hinzufügen und überwachen lassen. Was Habitify von anderen Apps zur Gewohnheitsnachverfolgung unterscheidet, sind die aufschlussreichen Analysen, die wertvolle Daten zu meinem Fortschritt und meinen Gewohnheiten im Laufe der Zeit liefern.

6. Streaks (Ideal, um mit einem auf Serien basierenden Gewohnheits-Tracker Schwung aufzubauen)

via Streaks

Mit Streaks können Sie bis zu 24 Gewohnheiten verfolgen und sich mit detaillierten Einblicken wie Gewohnheitsstatistiken, Serienlängen und Erfüllungsquoten motivieren. Um Ihren Space individuell zu gestalten, können Sie aus 78 verschiedenen Farbschemata und über 600 Aufgaben-Icons wählen.

Die App ermöglicht die Synchronisierung mit all deinen Apple-Geräten und die Integration mit Apple Health für die automatische Nachverfolgung von Schritten, Schlaf und Trainingseinheiten.

Die besten Features von Streaks

Tägliche Notizen : Halten Sie Ihren Fortschritt fest oder reflektieren Sie Herausforderungen, Erfolge, persönliche Entwicklung und Verbesserungen

Zeitgesteuerte Aufgaben : Nutzen Sie die integrierten Zeitangaben für die Nachverfolgung von Gewohnheiten, die eine bestimmte Dauer erfordern, wie Meditation, Stretching oder Lesen

Gemeinsame Aufgaben: Teilen Sie Gewohnheiten mit anderen Streaks-Benutzern, um Teamarbeit und Motivation zu fördern – ideal, um sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen

Limitierungen bei Streaks

Nur auf Apple-Geräten verfügbar, im Gegensatz zu anderen Apps für die Nachverfolgung von Gewohnheiten, die auf mehreren Geräten genutzt werden können

Man muss sich schon ein bisschen mit der App herumprobieren, um den Dreh rauszubekommen, selbst mit Hilfe des Hilfebereichs

Preise für Streaks

Lebenslang: 5,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Streaks

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Suchen Sie nach Inspiration? Hier finden Sie einige Beispiele für gute Gewohnheiten, die Ihnen helfen können, gesunde Routinen zu entwickeln und den Weg für langfristige Erfolge zu ebnen.

📮 ClickUp Insight: Gesundheit und Fitness sind die wichtigsten persönlichen Ziele unserer Umfrageteilnehmer, doch 38 % geben zu, dass sie die Nachverfolgung des Fortschritts nicht konsequent durchführen. 🤦Das ist eine große Lücke zwischen Absicht und Tat! ClickUp kann dir mit seinen speziellen Vorlagen für Gewohnheits-Tracker und wiederholenden Aufgaben dabei helfen, deine Fitness zu verbessern. Stell dir vor, du kannst mühelos diese Routinen aufbauen, jedes Training protokollieren und deine Meditationsserie aufrechterhalten. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp -Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität – denn um auf Kurs zu bleiben, muss man erst einmal sehen, wo man steht.

7. Coach.me (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Gewohnheiten mit integriertem Coaching und Support durch die Community)

Durch die Kombination eines zuverlässigen Habit Trackers mit dem Zugang zu einer unterstützenden Community und professionellem Coaching bietet Coach.me verschiedene Optionen für personalisierte Hilfe in den Bereichen Produktivität, Fitness, Führung und mehr.

Sie können Freunden folgen, um sie anzufeuern und ihren Fortschritt zu verfolgen, oder andere unterstützen, die an denselben Gewohnheiten arbeiten wie Sie, über einen globalen Aktivitäts-Feed. Jede Gewohnheit verfügt über einen Q&A-Bereich, in dem Sie Fragen stellen oder beantworten und Erfahrungen austauschen können.

Die besten Features von Coach.me

Persönliches Coaching : Erhalten Sie maßgeschneiderte Beratung und Support von professionellen Coaches, die Ihnen helfen, Herausforderungen zu meistern und Ihre Ziele konsequent zu verfolgen

Positive Verstärkung: Lassen Sie sich durch Features wie Meilenstein-Feiern und High-Fives der Community ermutigen, die dazu dienen, positives, gewohnheitsorientiertes Verhalten zu motivieren und zu verstärken

Unterstützung durch die Community: Tauschen Sie sich mit einer Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen als Ihr Unterstützungsnetzwerk aus, um Erfahrungen freizugeben und sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen.

Limitierungen von Coach.me

Einige Benutzer berichteten, dass die Benutzeroberfläche manchmal langsam und schwer zu bedienen sein kann.

Preise für Coach.me

Free

Individuelles Gewohnheitscoaching: Ab 25 $ pro Woche

Bewertungen und Rezensionen zu Coach.me

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Coach.me?

Eine Bewertung im Apple Store lautet:

Ich mag diese App – sie ist einfach und hat mir dabei geholfen, Gewohnheiten aufzubauen und zu verfolgen. Es ist toll, täglich eine Erinnerung an meine Aufgaben zu erhalten, die ich dann mit einem guten Gefühl abhaken kann, egal wie klein sie auch sein mögen.

Ich mag diese App – sie ist einfach und hat mir dabei geholfen, Gewohnheiten aufzubauen und zu verfolgen. Es ist toll, täglich eine Erinnerung an meine Aufgaben zu erhalten, die ich dann mit einem guten Gefühl abhaken kann, egal wie klein sie auch sein mögen.

8. Reclaim.ai (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Gewohnheitsplanung)

Reclaim.ai ist ein KI-gestütztes Kalender-Tool, das Ihnen dabei hilft, Ziele zu setzen und Gewohnheiten zu verfolgen. Es integriert Ihre Routinen in Ihren bestehenden Kalender. Sobald Sie die Gewohnheiten identifiziert haben, die Sie etablieren möchten, findet der KI-Assistent automatisch die besten Zeitpunkte in Ihrem Kalender, um Gewohnheiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung einzuplanen, und stellt sicher, dass diese nahtlos in Ihre bestehenden Verpflichtungen passen.

Sie können außerdem Einstellungen wie Häufigkeit, Dauer und bevorzugte Zeitfenster für eine bestimmte Gewohnheit anpassen und die Planung zugehöriger Aufgaben und Erinnerungen automatisieren.

Die besten Features von Reclaim.ai

Benutzerdefinierte Zeitplanung : Nutzen Sie „Flexible Zeitreservierungen“ und „Intelligente Zeitfenster“, um Gewohnheiten nach Bedarf neu zu planen und Änderungen in Ihrem Kalender zu berücksichtigen

Analytik : Erhalten Sie Einblicke in Ihre Zeiteinteilung und die Einhaltung der im Plan vorgesehenen Gewohnheiten, die Quote der Gewohnheiten, die abgeschlossen wurden, sowie den Gesamtfortschritt bei der Erreichung Ihrer persönlichen Ziele

Prioritäten für Gewohnheiten: Weisen Sie Prioritätsstufen zu, die vom Bereich „Kritisch“ (P1) bis zum Bereich „Niedrig“ (P4) reichen, um sicherzustellen, dass Gewohnheiten mit höherer Priorität vor denen mit niedrigerer Priorität eingeplant werden

Einschränkungen von Reclaim.KI

Einige Benutzer berichteten, dass die Benutzeroberfläche des Telefons schwer zu bedienen ist

Manchmal werden Aufgaben zu dicht gedrängt, und ein Blick auf den Kalender wirkt überwältigend

Preise für Reclaim. KI

Lite : Kostenlos

Starter : 8 $ pro Platz/Monat

Geschäft : 12 $ pro Platz/Monat

Enterprise: 18 $ pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reclaim. KI?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Reclaim gibt Ihnen genau die Kontrolle, die Sie benötigen, um die Engine anzuweisen, Ihre Aufgaben so zu planen, wie es sein sollte. Die App ist nahtlos in ClickUp und Google integriert und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben von überall aus zu verwalten.

Reclaim gibt Ihnen genau die Kontrolle, die Sie benötigen, um die Engine anzuweisen, Ihre Aufgaben so zu planen, wie es sein sollte. Die App ist nahtlos in ClickUp und Google integriert und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben von überall aus zu verwalten.

Bauen Sie mit ClickUp beständige Gewohnheiten auf

Bessere Gewohnheiten zu entwickeln und daran festzuhalten, muss kein Kampf sein – vor allem, wenn Sie über die richtigen tools zur Gewohnheitsbildung und Nachverfolgung verfügen, die Sie bei der Stange halten.

Mit den KI-gestützten Features von ClickUp wird die Nachverfolgung von Gewohnheiten mühelos, durch Automatisierung möglich und vollständig an Ihren Lebensstil anpassbar.

Egal, ob Sie versuchen, täglich zu meditieren, die Produktivität bei der Arbeit zu steigern oder eine regelmäßige Trainingsroutine zu entwickeln – ClickUp hilft Ihnen dabei, Gewohnheiten aufzubauen und beizubehalten.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie damit, Routinen zu entwickeln, die zu langfristigem Erfolg führen.