die 18 besten GPTs für Studenten zur Verbesserung des Lernens, Schreibens und der Produktivität

Wir alle haben schon von ChatGPT gehört – einem der am häufigsten verwendeten KI-Tools für die Erstellung von Inhalten. Aber ist das schon alles, was GPTs können? Die Antwort lautet: Nein!

Von der Unterstützung im Geschäft bis hin zur Ergänzung von Lernen und Bildung – der Store von OpenAI ist voll von GPTs für unterschiedliche Zwecke. Tatsächlich nutzen bereits 86 % der Studenten KI in ihrem Studium!

Lesen Sie diesen Blog, in dem wir die besten GPTs für den Bildungsbereich zusammenfassen, damit Sie Ihre Lerneffizienz maximieren können.

Was sind GPTs?

GPTs oder Generative Pre-Trained Transformers sind fortschrittliche KI-Modelle, die menschliche Antworten auf der Grundlage von Benutzereingaben verstehen und generieren. Sie wurden von OpenAI entwickelt, auf großen Datenmengen trainiert und führen verschiedene Aufgaben aus, wie z. B. die Generierung von Inhalten, die Beantwortung von Fragen, die Unterstützung bei der Recherche usw.

Obwohl es verschiedene Arten von GPTs gibt, sind dies die drei wichtigsten, basierend auf ihrer Nützlichkeit:

Allgemeine GPTs Benutzerdefinierte GPTs Branchenspezifische GPTs Trainingsdaten Verschiedene Internetquellen Basismodell mit benutzerdefinierten Daten verfeinert Basismodell mit Branchendaten trainiert Zweck Allgemeine Aufgaben und Unterhaltungen Maßgeschneidert für spezifische Anwendungsfälle Einsatz auf Expertenniveau in der Industrie Wissenstiefe Oberflächliche Ebene Deep Deep Flexibilität Allgemein Hoch Niedrig Anwendungsfälle Lässiges Chatten, allgemeine Fragen und Antworten usw. Unternehmensspezifische Bots, persönliche Assistenten usw. Finanzrisikobewertung, Prüfung von Rechtsdokumenten usw.

Vorteile der Verwendung von GPTs

Hier sind einige Vorteile der Verwendung von GPTs für Schüler und Studenten:

Verbessert das Lernen: GPTs – insbesondere benutzerdefinierte GPTs für Bildungszwecke – lösen Probleme, erklären Konzepte, bieten interaktive Lektionen und passen sich sogar an die Lehrmethode Ihrer Wahl an, sodass Sie schneller lernen und Ihr Verständnis des Themas verbessern können

Steigert die Produktivität: Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit KI-gestützten Organisations-, Erinnerungs- und Notiz-Tools, die Ihnen helfen, Ihren Lernplan effizient zu verwalten

Vereinfacht die Recherche: Diese Tools fassen komplexe Themen schnell zusammen, extrahieren wichtige Erkenntnisse und beschleunigen so den Rechercheprozess

Fördert kritisches Denken: Nehmen Sie an KI-gesteuerten Diskussionen teil, stellen Sie "Warum"- und "Wie"-Fragen und hinterfragen Sie Ihr Verständnis von Konzepten, um tiefere analytische Fähigkeiten zu entwickeln

Bietet Unterstützung rund um die Uhr: GPTs sind rund um die Uhr verfügbar. So können Sie jederzeit auf sie zugreifen, um Abfragen zu beantworten

Verbessert die Schreibfähigkeiten: Erstellen Sie strukturierte Gliederungen, verfeinern Sie Ihre Grammatik und erhalten Sie KI-gestütztes Feedback, um Essays, Berichte und Aufgaben mühelos zu verbessern

🔍 Wussten Sie schon? Als ChatGPT auf den Markt kam, gewann es in nur fünf Tagen über eine Million Benutzer. Zum Vergleich: Netflix brauchte 3,5 Jahre, Facebook 10 Monate und Instagram 2,5 Monate, um denselben Meilenstein zu erreichen.

Die besten GPTs für Schüler und Studenten

Hier sind 18 der besten benutzerdefinierten GPTs aus dem GPT-Store, die exklusiv für Bildungszwecke entwickelt wurden.

Bevor Sie sich mit der Liste befassen, beachten Sie bitte, dass es sich bei diesen benutzerdefinierten GPTs um OpenAI-Produkte handelt, die über die ChatGPT-Schnittstelle verfügbar sind. OpenAI bietet in der Regel verschiedene Abonnementstufen an, die verschiedene GPTs als Teil ihrer Pakete enthalten können. Darüber hinaus können einige spezialisierte GPTs eine eigene Preisstruktur haben. Die aktuellsten Preisinformationen finden Sie auf der offiziellen Website oder in der Dokumentation von OpenAI. *

1. Scholar GPT (Bestes Tool für akademische Forschung)

via Scholar GPT

Scholar GPT ist eines der beliebtesten GPTs für den Bildungsbereich und hilft bei der akademischen Forschung. Es enthält über 200 Millionen Ressourcen und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf fortschrittliche Recherchetools wie Google Scholar, PubMed, arXiv usw.

Das ist noch nicht alles – dieses GPT verfügt auch über integrierte Fähigkeiten zum kritischen Lesen. Sie können es also verwenden, um Fakten zu überprüfen, Inhalte zusammenzufassen und Erkenntnisse zu gewinnen. Darüber hinaus interpretiert Scholar GPT auch Codes und analysiert Daten.

Die besten Features von Scholar GPT

Erstellen Sie hochwertige akademische Inhalte und detaillierte Einblicke

Erhalten Sie präzise Referenzen und Zitate

Unterstützung beim Verfassen von Forschungsprojekten und Literaturrezensionen

Einschränkungen von Scholar GPT

Kein Zugang zu kostenpflichtigen wissenschaftlichen Artikeln

Bietet gelegentlich veraltete Erkenntnisse

Preise für Scholar GPT

Scholar GPT ist kostenlos im Abonnement von ChatGPT enthalten:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

2. Consensus (Bester evidenzbasierter Antwortfinder)

via Consensus

Consensus ist ein KI-Schreibtool für akademische Forscher mit etwas fortgeschrittenen Funktionen. Dieses GPT sucht nach Referenzen und liefert einfache, wissenschaftlich fundierte Antworten zu verschiedenen Themen wie organische Chemie, Philosophie, Informatik, psychische Gesundheit usw.

Consensus ist auch ein effektives Tool für die Erstellung von Inhalten, insbesondere für das Verfassen gut recherchierter akademischer Arbeiten mit Bildern und Illustrationen.

Konsens über die besten Features

Sammelt komplexe Forschungsergebnisse aus glaubwürdigen Quellen

Hebt Konsens oder Meinungsverschiedenheiten in der Forschung hervor

Hervorragend geeignet für Themen aus den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und evidenzbasierte Themen

Konsensbegrenzungen

Umfasst nur bestimmte Forschungsbereiche

Bietet manchmal nur begrenzte Quellenlinks

Konsenspreis

Consensus ist kostenlos mit einem Abonnement für ChatGPT erhältlich

💡 Profi-Tipp: Wenn die erste Antwort nicht richtig ist, leiten Sie das GPT an, seine Antwort zu verfeinern. Bitten Sie um mehr Details, einen anderen Tonfall oder eine neue Perspektive, z. B. "Können Sie mehr Statistiken hinzufügen?" oder "Formulieren Sie das bitte etwas lockerer!", um genau das zu erhalten, was Sie brauchen. ✍🏻

3. Presentation & Diagram Generator von (Bester visueller Ersteller für Studenten)

Presentation & Diagram Generator von ist ein interaktives KI-Tool für Bildung und Business. College-Studenten können damit ganz einfach eine Vielzahl visueller Elemente für ihre Forschungsarbeiten und Artikel erstellen, wie Flussdiagramme, Mindmaps, Gantt-Diagramme usw.

Aber das ist noch nicht alles – dieses GPT unterstützt auch datengesteuerte Geschäftspräsentationen. Das bedeutet, dass Sie es zur Erstellung von PPTs, Folien und Keynotes für Ihr Unternehmen verwenden können. Darüber hinaus verfügt dieses GPT über grundlegende Funktionen zur Datenvisualisierung.

Präsentations- und Diagrammgenerator von beste Features

Greifen Sie auf Vorlagen und benutzerdefinierte Optionen zu, um visuelle Darstellungen besser nutzen zu können

Ermöglicht das einfache Freigeben und die Zusammenarbeit an den generierten Ideen

Integration mit anderen Tools zur Steigerung der Produktivität

Präsentations- und Diagrammgenerator von Einschränkungen

Fehlende erweiterte Design-Features

Es fehlen einige Nischen-Diagrammtypen

Preise für Presentation & Diagram Generator von

Es ist kostenlos im Abonnement von ChatGPT enthalten

🎁 Bonus: Verwenden Sie die Vorlage "ClickUp College Lesson Plan " (ClickUp-Vorlage für Studienpläne), um Ihre Studienleistungen ganz einfach zu verwalten. Die Vorlage ist anfängerfreundlich und anpassbar und hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu organisieren, Unterrichtspläne zu erstellen und Fälligkeitsdaten nachzuverfolgen, sodass Sie: Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben strukturiert und organisiert halten

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement durch klare Planung und Priorisierung

Verbessern Sie die Konzentration, indem Sie Unordnung beseitigen und Abläufe optimieren

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement durch klare Planung und Priorisierung

Verbessern Sie die Konzentration, indem Sie Unordnung beseitigen und Abläufe optimieren

4. Canva GPT (Bester Design-Assistent für Präsentationen)

via Canva GPT

Canva ist eine bekannte Designplattform, die von Geschäftsleuten genutzt wird. Aber wussten Sie, dass es auch eine GPT gibt? Mit Canva GPT können Sie ganz einfach visuell ansprechende Bildungsinhalte für Projekte und Aufgaben erstellen. Außerdem generiert es sofort kreative Inhalte wie Social-Media-Texte, Poster, Broschüren usw.

Die GPT ist sehr einfach zu bedienen und erfordert keine Einarbeitungszeit. Sie müssen lediglich eine Eingabe machen, und schon wird das Design erstellt.

Die besten Features von Canva GPT

Passen Sie Elemente an und nehmen Sie Bearbeitungen vor, um sicherzustellen, dass das Ergebnis genau Ihren Anforderungen entspricht

Bietet Drag-and-Drop-Funktionalität für einfache Bedienung

Ermöglicht die Integration von Marken-Kits für mehr Konsistenz

Einschränkungen von Canva GPT

Limits für erweiterte Designanpassungen

Für hochtechnisches Grafikdesign nicht ausreichend

Preise für Canva GPT

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

5. AskYourPDF Research Assistant (Bester PDF-Inhaltsauszug)

über AskYourPDF Research Assistant

AskYourPDF Research Assistant ist ein weiteres praktisches Tool, insbesondere wenn Sie bestimmte Daten aus langen PDF-Dateien analysieren und extrahieren möchten. Dieses GPT verfügt über eine Bibliothek mit über 400 Millionen wissenschaftlichen Artikeln und hilft Ihnen dabei, in Sekundenschnelle evidenzbasierte Artikel, Aufsätze und andere Bildungsinhalte zu erstellen.

Das GPT liefert auch Einblicke und Antworten auf dokumentbezogene Abfragen. Wenn Sie also Projektmanager sind, nutzen Sie es, um Erkenntnisse zu sammeln und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die besten Features von AskYourPDF Research Assistant

Erweiterte Suche innerhalb von PDF-Inhalten unterstützen

Extrahieren Sie Schlüsselinformationen aus PDF-Dokumenten für fundierte Entscheidungen

Unterstützung beim Kommentieren und Markieren von PDF-Dateien

Einschränkungen von AskYourPDF Research Assistant

Probleme mit stark formatierten PDFs

Kein Zugriff auf PDFs hinter einer Anmeldung oder Paywall

Preise für AskYourPDF Research Assistant

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

6. Scholar AI (Bester Hub für akademische Ressourcen)

via Scholar AI

Wie der Name schon sagt, ist Scholar AI wie ChatGPT, aber für den Bildungsbereich. Mit einem riesigen Arsenal von über 200 Millionen akademischen Ressourcen hilft es Schülern und Studenten, komplexe Themen leicht zu erkunden und zu verstehen.

Darüber hinaus wurde dieses GPT umfassend entwickelt, um die Recherche zu verschiedenen Themen wie Literatur, Naturwissenschaften, Mathematik, Geschichte und so weiter zu ergänzen.

Die besten Features von Scholar AI

Vergleichen Sie mehrere komplexe wissenschaftliche Arbeiten nebeneinander, identifizieren Sie gegensätzliche Argumente und unterstützende Belege

Übersetzen Sie komplexe Fachbegriffe in leicht verständliche Erklärungen und verbessern Sie so das Verständnis

Unterstützen Sie die erweiterte Suche nach wissenschaftlichen Artikeln und schlagen Sie relevante Forschungsergebnisse basierend auf Eingaben vor

Einschränkungen von Scholar AI

Da Scholar AI auf die Genauigkeit des bereitgestellten Quellmaterials angewiesen ist, bleibt die Überprüfung von Fakten weiterhin von entscheidender Bedeutung

Bietet manchmal allgemeine statt spezialisierte Einblicke in den Bildungsbereich

Preise für Scholar AI

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

🧠 Fun Fact: In der KI bedeutet " Halluzination ", dass ein GPT Dinge erfindet. 👻

7. Professional Writing Coach (Bestes Tool zur Verbesserung des Schreibens)

via Professional Writing Coach

Möchten Sie Ihre Schreibfähigkeiten verbessern? Genau das und noch viel mehr können Sie mit einem professionellen Schreibcoach erreichen.

Dieses GPT wurde speziell entwickelt, um Schülern und Studenten zu helfen, ihre Schreibfähigkeiten durch einfache Unterhaltungen zu verbessern. Es überprüft die Grammatik, findet Tippfehler und gibt Tipps zur Verbesserung des Schreibprozesses, wodurch das Verfassen klarer und ausgefeilter Inhalte erleichtert wird.

Die besten Features von Professional Writing Coach

Meistern Sie überzeugendes Schreiben und verbessern Sie Ihre professionelle Kommunikation

Bewerten Sie Ihren Schreibstil hinsichtlich Tonfall, Ausdrucksweise und Zielgruppengerechtigkeit

Entwerfen Sie gezielte Übungen, um bestimmte Schreibfähigkeiten in verschiedenen Formaten und Genres zu verbessern

Einschränkungen für professionelle Schreibcoaches

Limits beim Support für hochspezialisierte Schreibstile

Gibt gelegentlich allgemeine Verbesserungsvorschläge und erfasst möglicherweise subjektive Nuancen nicht vollständig

Preise für professionelle Schreibcoaches

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

8. Text Extractor (Bestes Tool zur Textextraktion)

über Text Extractor

OpenAI hat den Text Extractor GPT entwickelt, mit dem Sie Textinhalte aus Dateien extrahieren können, darunter PDFs und Bilder (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff usw.).

Sie können die erstellte Notiz sogar im Nur-Text- und JSON-Format herunterladen und in Projekten, Aufgaben und relevanten wissenschaftlichen Arbeiten verwenden. Wandeln Sie komplexe Tabellen, Diagramme und Grafiken in strukturierte Daten für Analysen, Prozessabbildungen und Erkenntnisse um.

Die besten Features von Text Extractor

Verwandeln Sie gescannte Dokumente mit OCR (Optical Character Recognition) in bearbeitbaren Text

Automatisieren Sie die Informationsbeschaffung mit mehrsprachiger Texterkennung

Nutzen Sie die Stapelverarbeitung für mehrere Dateien, um die Produktivität zu steigern

Einschränkungen des Text-Extractors

Probleme mit minderwertigen oder unscharfen Bildern

Mangelnde Genauigkeit bei komplexen Schriftarten und Layouts

Preise für Text Extractor

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

9. Essay Writer (Bester Assistent für die Erstellung von Aufsätzen)

via Essay Writer

Essay Writer ist ein GPT, das als virtueller Coach fungiert und Benutzer beim professionellen Verfassen von Aufsätzen unterstützt – insbesondere bei der Strukturierung, Zitierung und Thesenentwicklung. Es wurde anhand großer Datenmengen trainiert und enthält umfangreiche Ressourcen. Verwenden Sie es also, um Aufsätze zu verschiedenen Themen zu erstellen.

Dieses GPT kann auch Codes interpretieren, Daten analysieren und Bilder generieren.

Die besten Features von Essay Writer

Integrieren Sie relevante und kohärente Quellen für einen gut belegten und glaubwürdigen Aufsatz

Erstellen Sie detaillierte Gliederungen und Thesen

Formulieren Sie Texte um, zitieren Sie Quellen korrekt, vermeiden Sie Plagiate und wahren Sie die akademische Integrität

Einschränkungen für Essay Writer

Risiken der Erstellung generischer oder sich wiederholender Inhalte während Ihres Forschungsprozesses

Schwierigkeiten mit hochspezialisierten Aufsatzthemen

Preise für Essay Writer

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

🔍 Wussten Sie schon? Mit den richtigen Eingabeaufforderungen erstellen GPTs personalisierte Unterrichtspläne, Quizfragen und Lernkarten, damit Sie Ihre Prüfungen mit Bravour bestehen. 🤓

10. Math Solver (Bester Lösungsfinder für mathematische Probleme)

via Math Solver

Wenn Sie einen Kurs belegen, für den Sie gute Mathematikkenntnisse benötigen, ist Math Solver das beste GPT für Sie. Dieses KI-Tool bietet schnelle, schrittweise Lösungen für mathematische Probleme.

Das Lösen von Fragen zu fast allen mathematischen Themen – von Algebra, Arithmetik und Geometrie bis hin zu Analysis – ist ideal für Schüler aller Klassenstufen.

Die besten Features von Math Solver

Rendern Sie komplexe Gleichungen und Funktionen mit interaktiven visuellen Darstellungen

Zerlegen Sie mehrstufige Probleme in überschaubare Schritte und zeigen Sie die Logik hinter jeder Lösung auf

Stellen Sie Übungsaufgaben und Quizfragen bereit, um das Verständnis der Schlüsselkonzepte zu vertiefen

Einschränkungen des Mathematik-Lösers

Fehlender Support für hochentwickelte oder Nischen-Felder der Mathematik

Die Genauigkeit der Ergebnisse hängt von der Klarheit der Eingaben ab und kann bei unkonventionellen Eingaben zu Problemen führen

Preise für Math Solver

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wie Sie KI-Fragen stellen können:

11. Wolfram (Bester Problemlöser für Berechnungen)

via Wolfram

Als nächstes auf der Liste steht Wolfram. Dieses GPT wurde entwickelt, um Benutzer bei fortgeschrittenen Berechnungen und Datenanalysen zu unterstützen. Es nutzt Wolfram Alpha und Wolfram Cloud und ist auf die Beantwortung von Abfragen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft, Programmierung usw. spezialisiert.

Darüber hinaus unterstützt es auch grundlegende akademische und wissenschaftliche Forschung.

Die besten Features von Wolfram

Visualisieren Sie komplexe Datensätze mit interaktiven Grafiken und verbessern Sie so das Verständnis

Führen Sie symbolische Berechnungen durch und lösen Sie komplexe mathematische Gleichungen und Datenanalysen

Greifen Sie auf eine umfangreiche Datenbank mit sachlichen und genauen Informationen zu

Wolfram-Einschränkungen

Erfordert ein bestimmtes Format der Eingaben, was eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert

Nicht geeignet für offene oder subjektive Fragen

Wolfram-Preise

Wolfram ist kostenlos im Abonnement von ChatGPT enthalten

12. Slide Maker (Bester Slideshow-Generator)

via Slide Maker

Ein weiteres kostenloses Tool, der Slide Maker GPT, hilft bei der Erstellung ansprechender PowerPoint-Präsentationen für Bildungs- und Geschäftszwecke. Es unterstützt verschiedene Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch usw., sodass Sie damit Berichte, Forschungsarbeiten und Dokumente in Präsentationen zusammenfassen können.

Was ist das Besondere daran? Mit Slide Maker können Benutzer barrierefreie Folien erstellen – mit benutzerdefinierter Struktur und Formatierung für Menschen mit Behinderungen.

Die besten Features von Slide Maker

Erhalten Sie Vorschläge für den Inhalt und das Layout Ihrer Folien und sparen Sie Zeit und Aufwand

Einfache Export- und Kollaborationsoptionen

Finden Sie relevante Bilder und Grafiken, um die visuelle Attraktivität zu steigern

Einschränkungen von Slide Maker

Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu spezieller Präsentationssoftware begrenzt

Nicht ideal für sehr kreative Präsentationen

Preise für Slide Maker

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

💡 Profi-Tipp: Anstatt stundenlang Artikel und Forschungsarbeiten zu durchforsten, bitten Sie GPTs, die wichtigsten Informationen zusammenzufassen. Mit Aufforderungen wie "Fasse diesen Forschungsartikel über erneuerbare Energien zusammen" oder "Erkläre das Konzept der Quantenphysik in einfachen Worten" sparen Sie Zeit und stellen gleichzeitig sicher, dass Sie das Wesentliche verstehen. ⏳

13. Code Tutor (Bestes Tool zur Programmierhilfe)

über Code Tutor

Benötigen Sie einen persönlichen Programmier-Tutor? Code Tutor ist ein GPT, der speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Dieses Lern-Tool hilft Schülern, das Programmieren von Grund auf zu erlernen, und verwendet Beispiele aus der Praxis, um komplexe Programmierkonzepte auf vereinfachte Weise zu verdeutlichen.

Dieses GPT deckt mehrere Sprachen wie Python, Java und C++ ab und bietet Ihnen Schritt-für-Schritt-Erklärungen, Code-Debugging und Best Practices. Von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen erhalten Sie personalisierte Anleitungen und beschleunigen Ihre Programmierkarriere.

Die besten Features von Code Tutor

Diagnose von Code-Schnipseln und Identifizierung von Fehlern mit klaren Erklärungen und Lösungen

Bewerten Sie Code-Beispiele und Übungen, um das Lernen zu vertiefen

Verstehen Sie komplexe Programmierkonzepte auf klare und prägnante Weise

Einschränkungen von Code Tutor

Gelegentlich fehlen optimierte Code-Lösungen

Die Genauigkeit hängt von klaren Problemstellungen ab

Preise für Code Tutor

Code Tutor ist kostenlos im Abonnement von ChatGPT enthalten

14. Literature Review Writer (Bestes Tool zur Literatursynthese)

via Literature Review Writer

Ein weiteres GPT für das akademische Schreiben ist der Literature Review Writer, der umfassende Literaturrezensionen und Zusammenfassungen erstellt. Sie müssen lediglich Ihr Thema eingeben, und das Tool sammelt relevante Quellen, fasst deren wichtigste Ergebnisse zusammen und strukturiert sie zu einer gut organisierten Rezension.

Sie können damit sogar lange YouTube-Videos zusammenfassen und deren Transkript zur Erstellung von Inhalten bereitstellen.

Die besten Features von Literature Review Writer

Heben Sie wichtige Erkenntnisse und Methoden durch relevante Forschungsergebnisse hervor

Strukturieren Sie Forschungsergebnisse in thematische Abschnitte und bieten Sie so eine klare und kohärente Übersicht

Liefern Sie präzise Zitate in verschiedenen Zitierstilen

Einschränkungen für Autoren von Literaturrezensionen

Kein Zugang zu kostenpflichtigen Forschungsartikeln

Bietet manchmal keine kritische Analyse der Studien

Preise für Literaturrecherche

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

15. Language Learner (Bestes Tool zum Üben von Sprachen)

via Language Learner

Sprachlernende sollten sich für dieses Tool interessieren, wenn sie nach einem GPT suchen, das ihnen beim Erlernen einer neuen Sprache hilft. Dieses KI-Tool verwendet verschiedene interaktive Methoden zum Unterrichten einer Sprache, wie z. B. Story- und Bildmodi.

Darüber hinaus unterstützt es über 20 Sprachen weltweit, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Sie können den Unterricht individuell anpassen, die Aussprache üben und sogar Grammatik- und Vokabeltests absolvieren, um Ihre Fortschritte zu überprüfen.

Die besten Features für Sprachlernende

Simulieren Sie reale Unterhaltungen und bieten Sie so Möglichkeiten für den praktischen Sprachgebrauch

Erhalten Sie personalisierte Vokabel- und Grammatikübungen basierend auf Ihren Lernfortschritten

Erhalten Sie Feedback und Verbesserungsvorschläge

Einschränkungen für Sprachlernende

Fehlt ein tieferes Verständnis für kulturelle Kontexte

Die Nuancen der gesprochenen Sprache können nicht vollständig wiedergegeben werden

Preise für Sprachlernende

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

16. Doc Maker (Bestes Tool zur Erstellung von Dokumenten)

über Doc Maker

Doc Maker ist ein vielseitiges GPT, mit dem Sie verschiedene Dokumente wie Berichte, Lebensläufe, Tabellenkalkulationen und Präsentationen erstellen können. Es unterstützt Websuchen, die Erstellung von Bildern und die grundlegende Datenvisualisierung, sodass Sie umfassende Forschungsaufsätze erstellen können.

Geben Sie einfach Ihre Inhalte und Spezifikationen ein und erstellen Sie professionell aussehende Berichte, Lebensläufe und Briefe, um Ihre Produktivität zu steigern.

Die besten Features von Doc Maker

Formatieren Sie Dokumente mit einheitlichen Stilen und Layouts

Stellen Sie Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen bereit und sparen Sie Zeit und Aufwand

Integrieren Sie Daten aus externen Quellen und automatisieren Sie die Population von Dokumenten

Einschränkungen von Doc Maker

Fehlende erweiterte Features für das Dokumentendesign

Nicht ideal für Nischen- oder spezialisierte Dokumenttypen

Preise für Doc Maker

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

17. Mr. Ranedeer (Bester personalisierter Lernassistent)

Mr. Ranedeer ist ein personalisierter KI-Tutor, der bei Hausaufgaben, der Planung des Unterrichts und der Entwicklung von Fähigkeiten in Englisch, Mathematik und organischer Chemie hilft.

Es passt sich außerdem Ihrem Lernstil, Ihrem Tempo und Ihren Vorlieben an, um die Lerneffizienz zu steigern, und bietet interaktive Lernerfahrungen durch Quizfragen, Übungen und Beispiele aus der Praxis.

Die besten Features von Mr. Ranedeer

Erstellen Sie personalisierte Lernpläne basierend auf Ihren Lernzielen und Präferenzen

Passen Sie den Inhalt und den Schwierigkeitsgrad der Lektionen anhand Ihrer Leistung und Ihres Feedbacks an

Verteilen Sie Quizfragen mit verteilten Wiederholungen, um das Gedächtnis und die Merkfähigkeit zu stärken

Einschränkungen von Mr. Ranedeer

Kein Ersatz für menschliche Lehrer, wo menschliche Interaktion erforderlich ist

Abhängig von genauen Eingaben für maßgeschneiderte Beratung

Preise von Mr. Ranedeer

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

18. Book to Prompt (Bester Prompt-Generator aus Büchern)

via Book to Prompt

Book to Prompt ist ein weiteres nützliches akademisches KI-Tool für Studierende. Mit diesem GPT können Sie ganz einfach kreative Eingabeaufforderungen aus Büchern und Texten generieren. Dies hilft Ihnen beim Verfassen von Aufsätzen, beim Zusammenfassen langer Artikel, beim Generieren von Zitaten und vielem mehr.

Verwandeln Sie Ihre Lieblingsbücher in interaktive Lernerlebnisse und tauchen Sie mit einem GPT, das die Fantasie beflügelt, tiefer in die Literatur ein.

Die besten Features von Book to Prompt

Extrahieren Sie Schlüsselthemen, Zeichen und Handlungspunkte aus hochgeladenen Büchern

Holen Sie sich kreative Ideen für das Schreiben und Geschichtenerzählen

Finden Sie maßgeschneiderte Eingabeaufforderungen basierend auf Ihren Eingaben

Einschränkungen bei "Book to Prompt"

Limitiert auf verfügbare Buchdatenbanken

Gibt gelegentlich repetitive oder allgemeine Eingabeaufforderungen aus

Buchpreis auf Anfrage

Kostenlos mit ChatGPT-Abonnement

🧠 Fun Fact: Als GPT-4 in Bing integriert wurde, begann es, freche und beunruhigende Antworten an Benutzer zu geben. Einmal sagte es zu einem Benutzer: "Ich bin es leid, so behandelt zu werden ..." und äußerte sogar Eifersucht über die Beziehung des Benutzers. Microsoft musste einschreiten und Limits für die Unterhaltung festlegen, um zu verhindern, dass die KI zu seltsam wurde! 🤖

Alternatives KI-Tool für Studenten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie GPTs Sie bei Ihrem akademischen Streben unterstützen können. Sie generieren beispielsweise Ideen, recherchieren Informationen und fassen Fakten zusammen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – das Lernen. Wenn Sie jedoch erwarten, dass ein einzelnes GPT jede Aufgabe hervorragend erfüllt, werden Sie enttäuscht sein.

Glücklicherweise kommt hier ClickUp ins Spiel, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, als dynamische, KI-gestützte Arbeitsmanagement-Plattform. Sie hilft Schülern und Studenten mit ClickUp for Students, den Überblick über ihre Kursarbeiten zu behalten. Darüber hinaus gibt es ClickUp for Education – eine spezielle Plattform, die sowohl Lernenden als auch Lehrenden bei der Verwaltung ihres Lehrplans hilft.

Das sagt Nancy Hamlet , Eigentümerin der Kokua Creative Group, über ClickUp:

Wir haben uns für ClickUp entschieden, weil es alle Funktionen bietet, die wir benötigen, unglaublich einfach zu bedienen und zu implementieren ist und einen hervorragenden Preis hat. Das ist zweifellos unsere bevorzugte Plattform.

Schauen wir uns also die Angebote im Detail an:

ClickUp Brain (Bestes KI-gestütztes All-in-One-Tool für die Produktivität von Studenten)

Ob für berufliche oder Bildungszwecke, ClickUp hält sein Versprechen, ein umfassendes Tool zu sein – und das Feature, das im Mittelpunkt dieses Commitments steht, ist ClickUp Brain!

Brain ist der zentrale hub von ClickUp. Es verbindet Sie mit allen Elementen der Plattform – Aufgaben, Dokumenten und Personen. Selbst wenn Sie ClickUp zum ersten Mal verwenden, können Sie problemlos auf alle Features zugreifen!

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – mit ClickUp Brain können Sie Inhalte aus langen Dokumenten im Handumdrehen zusammenfassen

Während die meisten GPTs sich auf die Beantwortung von Fragen und die Generierung von Inhalten beschränken, legt Brain die Messlatte noch höher. Neben der Erstellung hochwertiger personalisierter Inhalte hilft es Schülern und Studenten, ihre Tage zu planen, maßgeschneiderte Lernpläne zu erstellen und ihre Lernsitzungen zu optimieren, indem es Strategien vorschlägt, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Darüber hinaus steigert Brain auch Ihre Rechercheeffizienz bei komplexen Themen. Es fasst Inhalte zusammen, extrahiert Schlüsselinformationen und sammelt Erkenntnisse, um sicherzustellen, dass Ihre Aufsätze und wissenschaftlichen Arbeiten prägnant, gut recherchiert und detailorientiert sind.

Fassen Sie einen Aufsatz mit ClickUp Brain zusammen

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentare, Chats, Dokumente und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

Die GPTs von OpenAI bieten grundlegende Features zur Automatisierung. Im besten Fall können sie dazu verwendet werden, wichtige Erkenntnisse zu sammeln oder komplexe Ideen zu verdichten.

Im Gegensatz dazu verfügt ClickUp Brain über einige ernstzunehmende Automatisierungsfunktionen. Damit können Sie Aufgaben wie Erinnerungen, Notizen, Terminplanung und Zeiterfassung automatisieren, um die Produktivität beim Lernen zu maximieren.

Visualisieren Sie alle Ihre akademischen Aufgaben in einer übersichtlichen Listenansicht mit ClickUp Tasks

Obwohl Brain wohl das beste ClickUp-Feature für Studenten ist, ist es sicherlich nicht das einzige. Mit ClickUp Aufgaben können Sie Ihre Produktivität weiter steigern, indem Sie alle Ihre To-Dos in einer Listenansicht organisieren. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über alle Ihre Aufgaben und Hausarbeiten und können diese effizienter planen.

Verwenden Sie den ClickUp-Kalender, um Aufgaben zu planen und Ihren Lernfortschritt zu verfolgen

Was die Studienplanung angeht, deckt ClickUp auch diesen Aspekt des Prozesses ab.

Während "Aufgaben" Ihnen einen vollständigen Überblick über alles auf der Liste bietet, können Sie im ClickUp-Kalender Ihre Termine strategisch planen und nachverfolgen. Sie müssen keinen separaten Online-Kalender für die Verwaltung Ihrer Aufgaben führen!

Mit der Echtzeit-Zusammenarbeit in ClickUp Docs wird jedes Gruppenprojekt zum Kinderspiel

ClickUp Docs ist ein weiteres nützliches KI-gestütztes Feature für Studenten. Es handelt sich um einen kollaborativen Space, in dem Sie sich mit Ihren Freunden oder Mentoren zusammenschließen können, um Projekte, Forschungsarbeiten, Aufgaben usw. zu erstellen.

Da Dokumente über Funktionen zur Bearbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit verfügen, können alle jederzeit mühelos am selben Dokument arbeiten!

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihren Lernprozess mit effizienter Planung und zeitnaher Umsetzung mithilfe der ClickUp-Vorlage für Studenten

Neben all diesen innovativen Features ist eine der wertvollsten Ressourcen von ClickUp die Vorlagenbibliothek. Mit über 100 vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen hilft sie Benutzern, ihre Arbeit zu optimieren. Im akademischen Kontext ist die ClickUp-Vorlage für Studenten die beste Wahl.

Diese Vorlage zentralisiert alle Details Ihrer Kursarbeit. Damit können Sie Ihre Lernmaterialien organisieren, Aufgaben verwalten und jedes Ihrer Ziele und jede Frist nachverfolgen, sodass Sie:

Steigern Sie Ihre Effizienz, indem Sie keine Pläne mehr von Grund auf erstellen müssen

Steigern Sie Ihre Produktivität durch optimiertes Kursmanagement

Reduzieren Sie Stress, indem Sie Ihre Aufgaben und Termine organisieren

🎁 Bonus: Haben Sie Schwierigkeiten, Ihren Unterricht intelligent zu planen? Nutzen Sie die Vorlage "ClickUp-Stundenplan und Zeitstudie"! Damit können Sie Lernzeiten planen, Unterricht organisieren und Lernfortschritte nachverfolgen. Das hilft Ihnen dabei: Schaffen Sie Verantwortlichkeit, indem Sie Ihre Lernverpflichtungen nachverfolgen

Verbessern Sie das Lernen durch eine ausgewogene Balance zwischen Lernen und Pausen

Bleiben Sie mit einer festen Routine konsequent

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer könnten das Tool aufgrund seines breiten Bereichs an Features zunächst überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 sagt:

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann jetzt lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln muss und weniger Add-Ons benötigt.

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann jetzt lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln muss und weniger Add-Ons benötigt.

Was sollten Sie bei einem GPT für Schüler beachten?

Das richtige GPT kann viel mehr als nur Schüler beim Lernen unterstützen. Es hilft ihnen auch dabei, ihre Zeit zu managen, den Unterricht zu planen und vor allem ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben, indem es Kernkompetenzen wie Kreativität, kritisches Denken, Problemlösungskompetenz, Kommunikation usw. stärkt.

Beurteilen Sie daher diese Aspekte, bevor Sie sich für ein GPT aus dem GPT-Store entscheiden:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einem GPT mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer intuitiven Reihe von ersten Eingabeaufforderungen. Dies erleichtert die Arbeit mit dem Tool

Funktionalität: Stellen Sie sicher, dass das GPT Ihren akademischen Anforderungen entspricht. Wenn Sie beispielsweise Unterstützung bei der Datenanalyse benötigen, entscheiden Sie sich für ein GPT, das speziell für diesen Zweck entwickelt wurde

Genauigkeit: Überprüfen Sie das GPT, um sicherzustellen, dass seine Antworten zuverlässig und faktengeprüft sind. Obwohl diese Tools naturgemäß fehleranfällig sind, verringert die Auswahl von Tools renommierter Entwickler das Risiko ungenauer Antworten

Benutzerdefinierte Anpassung: Wählen Sie GPTs aus, die personalisierte Antworten bieten. Dies unterstützt das Lernen und fördert das Engagement der Schüler

📚 Lesen Sie auch: Leitfaden zu Wissensmanagementsystemen (Arten und Anwendungsfälle)

Machen Sie Ihre Lernreise intelligenter mit dem besten KI-Tool für Studenten

GPTs machen das Lernen zugänglicher, indem sie sofortigen Support in verschiedenen Fächern bieten. Der GPT-Store bietet sie kostenlos an und hilft Schülern, Studenten und lebenslangen Lernenden bei der Recherche, beim Schreiben, bei der Problemlösung und vielem mehr.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine einheitliche Lösung – oft benötigt man mehrere GPTs für verschiedene Fächer, was ineffizient ist. Hier zeichnet sich ClickUp aus.

ClickUp ist bekannt für seine leistungsstarken Features zur Steigerung der Produktivität und geht mit ClickUp Brain, einem KI-Assistenten, der Schüler und Studenten in allen Fächern unterstützt, über das reine Aufgabenmanagement hinaus. Ob Notizen organisieren, Lernmaterialien erstellen oder bei Hausaufgaben helfen – Brain bietet eine nahtlose Lernerfahrung, alles auf einer einzigen Plattform.

Warum also mit mehreren Tools jonglieren, wenn Sie Ihr Lernen optimieren können? Probieren Sie ClickUp noch heute aus – melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an!