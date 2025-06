die 10 besten Goalscape-Alternativen für ein intelligenteres Zielmanagement im Jahr 2025

Das Setzen von Zielen ist der erste Schritt, um das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Ziele im Space schweben und nicht mit dem übergeordneten Geschäftsziel verbunden sind? Seien wir ehrlich: Als Führungskraft sollte das Verwalten von Zielen nicht wie das Zusammenbauen von IKEA-Möbeln ohne Anleitung fühlen.

Wenn Ihnen die verwirrenden konzentrischen Kreise von Goalscape zu viel sind und Sie etwas suchen, das besser zu Ihrem Workflow passt, sind Sie hier genau richtig.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Goalscape-Alternativen vor, mit denen Ihr Team ein intelligenteres Zielmanagement erreichen kann. Sind Sie bereit, Ihre Ziele zu erreichen? Los geht's!

Warum sollten Sie sich für Goalscape-Alternativen entscheiden?

Laut einem Bericht von PWC nutzen 77 % der leistungsstarken Teams Projektmanagement-Tools, um ihre Ziele zu erreichen. Daher ist eine effektive Projekt- und Zielmanagement-Software entscheidend für den Erfolg. Goalscape ist zwar für seine visuelle Oberfläche zur Zielsetzung bekannt, aber es mangelt ihm an Skalierbarkeit, Teamzusammenarbeit und fortschrittlichem Aufgabenmanagement.

Das sollten Sie bei Goalscape-Alternativen beachten:

Robuste Features: Hervorragende Alternativen bieten integrierte Zeiterfassung, Gantt-Diagramme und anpassbare Workflows zur Verwaltung komplexer Projekte ✅

Bessere Teamkoordination: Tools wie Tools wie ClickUp und Monday. com bieten nahtlose Kommunikation und zentralisierte Aufgabenaktualisierungen ✅

Integrationsoptionen: Die besten Plattformen lassen sich mit CRMs, Kalendern, Cloud-Laufwerken und Hunderten von Apps von Drittanbietern verbinden ✅

Mehr Flexibilität: Alternativen unterstützen oft mehrere Arbeitsansichten – Kanban, Zeitleisten, Listen – um sich an den Stil jedes Teams anzupassen ✅

Kostengünstige Pläne: Mehrere Tools bieten durch großzügige kostenlose Stufen oder Flatrate-Preismodelle für wachsende Teams einen höheren Wert. ✅

Goalscape-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Überblick über die Goalscape-Alternativen, ihre Anwendungsfälle, Geschäftsstrukturen und Preise für jede Plattform.

Goalsscape-Alternativen Am besten geeignet für Anwendungsfall Startpreis ClickUp All-in-One-Projekt- und Zielmanagement Teams jeder Größe, benutzerdefinierte Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Trello Visuelles Zielmanagement (Kanban-Stil) Einzelpersonen und kleine Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 5 $/Benutzer/Monat Asana Visuelle Planung und Ziel-Einstellungen Funktionsübergreifende Teamzusammenarbeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 10,99 $/Benutzer/Monat Wrike Projektmanagement auf Unternehmensebene Große Teams und Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 9,80 $/Benutzer/Monat Jira Agile Nachverfolgung und Entwicklung von Projekten Softwareentwicklung Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 7,75 $/Benutzer/Monat Monday. com Visuelle Workflows und Teamplanung Marketing-, Vertriebs- und Betriebsteams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 8 $/Benutzer/Monat Weekdone Zur Messung des wöchentlichen Fortschritts Teams, die sich auf die Zielausrichtung konzentrieren Kostenlos für 3 Benutzer; 90 $/Monat für bis zu 10 Benutzer Notion Gewohnheiten entwickeln und persönliche Ziele erreichen Teams, die Dokumente, Aufgaben und Notizen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 8 $/Benutzer/Monat GoalsOnTrack Erstellen Sie detaillierte Aktionspläne und Vision Boards Personen, die sich auf SMART-Ziele konzentrieren Kein Free-Plan; 68 $/Jahr Basecamp Vereinfachte Teamzusammenarbeit und Zielsetzung Kleine Teams, die eine einfache Zusammenarbeit suchen Free-Plan verfügbar; 15 $/Benutzer/Monat

Die besten Goalscape-Alternativen

1. ClickUp (Das beste All-in-One-Tool für Projekt- und Zielmanagement)

Seien wir ehrlich, die Arbeit kann heutzutage etwas chaotisch sein. Projekte, Ziele und Kommunikation sind überall verstreut? Das beeinträchtigt die Produktivität. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, brauchen Sie ein Tool, das alles zusammenführt.

Entdecken Sie ClickUp, die "All-in-One-App" für die Arbeit. Sie kombiniert Projekt-, Wissens- und Zielmanagement in einem zentralen Hub und verfügt über KI-Funktionen, mit denen Sie schneller und besser arbeiten können.

💜 Verwalten Sie alle Ziele an einem Ort mit ClickUp Goals

ClickUp Goals ermöglicht es sowohl Teams als auch Einzelpersonen, ihre Ziele klar und präzise festzulegen, nachzuverfolgen und zu erreichen.

Sie können messbare Ziele erstellen – einschließlich OKRs (Objectives and Key Results) – und diese in überschaubare ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten unterteilen, um einen besser umsetzbaren und organisierten Ansatz zu erhalten.

Verfolgen Sie den Fortschritt mehrerer ClickUp-Ziele an einem Ort

Sie können sie mithilfe einer anpassbaren Nachverfolgung von Fortschritten mit numerischen, monetären, Ja/Nein- und Aufgaben-Einzelzielen überwachen.

Legen Sie messbare Einzelziele in ClickUp Goals fest

Wenn Sie mehrere Ziele in einem Team verwalten, erleichtert ClickUp die Zusammenarbeit, indem Sie Ziele freigeben, die Eigentümerschaft delegieren und den Fortschritt der Gruppe überwachen können.

Integrierte Tools wie der Echtzeit-Chat von ClickUp, Threads für Unterhaltungen, Erwähnungen und ein zentraler Posteingang von ClickUp sorgen für einen reibungslosen Kommunikationsfluss. Außerdem können Sie Ihre Ziele übersichtlich in Ordnern kategorisieren, sodass sie leicht zu finden und zu verwalten sind.

💜 Mit den Dashboards von ClickUp erhalten Sie Echtzeit-Fortschritte bei Ihren Zielen

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie den Fortschritt Ihrer Ziele in Echtzeit leichter nachverfolgen. Anstatt zu raten, wie nah Sie einem Einzelziel sind, erhalten Sie einen klaren, visuellen Überblick über alles.

Beginnen Sie mit der Nachverfolgung Ihrer Ziele mit ClickUp Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit dem ClickUp Dashboard

Sehen Sie, wie Aufgaben zu Ihren Zielen beitragen, überwachen Sie die Teamleistung und verfolgen Sie wichtige Metriken an einem Ort. Das Beste daran? Sie können Ihr Dashboard an Ihre Ziele anpassen. Fügen Sie Widgets zur Nachverfolgung des Fortschritts, Meilenstein-Diagramme oder Workload-Karten hinzu, um genau zu sehen, wo Sie stehen.

💜 Ziele mit den Vorlagen von ClickUp organisieren

Die ClickUp SMART Goals-Vorlage enthält flexible Statusoptionen zur Überwachung des Fortschritts, benutzerdefinierte Felder zur übersichtlichen Organisation und Visualisierung von Zielen sowie maßgeschneiderte Ansichten wie "Zielaufwand" und das SMART-Ziel-Arbeitsblatt, um sich an Ihren individuellen Workflow anzupassen.

Kostenlose Vorlage Definieren Sie klare Ziele, weisen Sie Aufgaben zu und bleiben Sie mit der ClickUp SMART Goals Vorlage verantwortlich

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie klare Ziele mithilfe des SMART-Zielrahmens

Weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Fristen fest, damit Ziele umsetzbar bleiben und auf Kurs bleiben

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um KPIs, Meilensteine und wichtige Metriken an einem Ort nachzuverfolgen

Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit der visuellen Nachverfolgung und automatischen Updates von ClickUp

Bleiben Sie verantwortungsbewusst, indem Sie Ziele mit Projekten, Teams und einzelnen Mitwirkenden verknüpfen

ClickUp Goals hilft dabei, dass sich alle Mitglieder jeder Abteilung auf das Wesentliche konzentrieren, was bei der Einführung eines neuen Produkts von entscheidender Bedeutung ist.

ClickUp Goals hilft dabei, dass sich alle Mitglieder jeder Abteilung auf das Wesentliche konzentrieren, was bei der Einführung eines neuen Produkts von entscheidender Bedeutung ist.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Notizen, erstellen Sie Wissensdatenbanken und arbeiten Sie gemeinsam an Projektaufgaben mit ClickUp Docs

Fügen Sie Zeitschätzungen zu Aufgaben und Unteraufgaben hinzu und verfolgen Sie mit der Zeiterfassung von ClickUp , wie viel Zeit Sie für jede Aktivität aufwenden

Verfolgen Sie mit ClickUp Dashboards die Produktivität von Mitarbeitern und Teams, Workloads, abrechnungsfähige Stunden und vieles mehr

Verbinden Sie sich mit über 1000 Tools, um ohne Plattformwechsel mit ClickUp-Integrationen zu arbeiten

Erhalten Sie Benachrichtigungen über anstehende Termine mit ClickUp Erinnerungen . ClickUp erinnert Sie an Ihre Aufgaben zwischen fünf Minuten und drei Tagen vor Fälligkeit

Einschränkungen von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang kann für neue Benutzer eine steilere Lernkurve bedeuten

Ein hoher Grad an Benutzerdefinierung ist zwar leistungsstark, erfordert jedoch möglicherweise ein umfangreiches Setup und eine umfangreiche Konfiguration

Preise für ClickUp/

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt

Wir verwenden ClickUp täglich, um mehrere Projekte zu verwalten. Als Ingenieur schätze ich, dass ClickUp für einfache To-Do-Listen verwendet und zu einem umfassenden Tool für das Teammanagement und komplexes Projektmanagement skaliert werden kann. Es ist eine ausgezeichnete Kommunikationsplattform mit verschiedenen Optionen zur Anzeige von Aufgaben, Meilensteinen, Entscheidungen, Chancen und Erinnerungen. Diese Features helfen dabei, Ziele auf sinnvolle und ansprechende Weise zu visualisieren und die Lücken zwischen verschiedenen Teams innerhalb des Unternehmens zu schließen.

Wir verwenden ClickUp täglich, um mehrere Projekte zu verwalten. Als Ingenieur schätze ich, dass ClickUp für einfache To-Do-Listen verwendet und zu einem umfassenden Tool für das Teammanagement und komplexes Projektmanagement erweitert werden kann. Es ist eine hervorragende Kommunikationsplattform mit verschiedenen Optionen zur Anzeige von Aufgaben, Meilensteinen, Entscheidungen, Chancen und Erinnerungen. Diese Features helfen dabei, Ziele auf sinnvolle und ansprechende Weise zu visualisieren und die Lücken zwischen verschiedenen Teams innerhalb des Unternehmens zu schließen.

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich, sie bei der Arbeit einzusetzen. Was sind die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Workspace integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Anweisungen in einfacher Sprache und löst alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

2. Trello (Am besten für visuelles Zielmanagement geeignet)

über Trello

Trello ist ein Projektmanagement-Tool, das für seine Einfachheit und visuelle Herangehensweise an Aufgaben geschätzt wird. Es gehört zu Atlassian und verfügt über eine leicht verständliche Kanban-Board-Oberfläche.

Trello ist zwar keine spezielle Plattform für das Zielmanagement, aber Sie können damit Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele nachverfolgen. Erstellen Sie einfach spezielle Boards, Listen für verschiedene Phasen und Karten für umsetzbare Schritte. Mit Power-Ups können Sie sogar die Nachverfolgung von Zielen und die Berichterstellung integrieren.

Die besten Features von Trello

Einfache und visuelle Kanban-Board-Oberfläche sowie einfache Aufgabenverwaltung per Drag & Drop

Anpassbare Boards und Listen zur Darstellung des Fortschritts Ihrer Ziele

Power-Ups für Integrationen und erweiterte Features wie Zielverfolgung

Kollaborative Features für teamorientiertes Zielmanagement

Limits von Trello

Kernfunktionalität Es fehlen spezielle Features für das Zielmanagement ohne Power-Ups

Kann bei komplexen Projekten mit mehreren Zielen, Meilensteinen und Unteraufgaben zu Unübersichtlichkeit führen

Die Funktionen für Berichterstellung und Analyse sind in der Standardversion limitiert

Preise für Trello

Free

Standard: 5 $/Benutzer/Monat

Premium: 10 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Trello:

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Eine G2-Bewertung sagt

Ich mag Trello, weil es ein sehr nützliches und praktisches Tool zum Organisieren von Projekten, Aufgaben und täglichen Aktivitäten ist. Das Design basiert auf Boards und Karten und ist intuitiv, optisch ansprechend und sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Benutzer sehr einfach zu bedienen. Es ermöglicht die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit, die Zuweisung von Aufgaben, die Festlegung von Fristen und das schnelle Hinzufügen von Kommentaren oder Dateien.

Ich mag Trello, weil es ein sehr nützliches und praktisches Tool für die Organisation von Projekten, Aufgaben und täglichen Aktivitäten ist. Das Design basiert auf Boards und Karten und ist intuitiv, optisch ansprechend und sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Benutzer sehr einfach zu bedienen. Es ermöglicht die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit, die Zuweisung von Aufgaben, die Festlegung von Fristen und das schnelle Hinzufügen von Kommentaren oder Dateien.

⭐️ Fun Fact: Die Theorie der Zielsetzung wurde sowohl im Feld als auch unter Laborbedingungen entwickelt. Cecil Alec Mace führte 1935 die ersten empirischen Studien durch. Der Psychologe Edwin A. Locke begann Mitte der 1960er Jahre mit der Untersuchung der Zielsetzung und forschte mehr als 30 Jahre lang auf diesem Gebiet.

3. Asana (Am besten für visuelle Planung und Ziel-Einstellungen geeignet)

über Asana

Asana ist ein Arbeitsmanagement-Tool, das die Zusammenarbeit und Organisation von Teams verbessert. Mit dem Feature "Ziele" von Asana können Teams direkt innerhalb der Plattform Ziele festlegen, verfolgen und verwalten und diese mit den zu erledigenden Aufgaben verknüpfen. So wird sichergestellt, dass die täglichen Aufgaben zu den übergeordneten Zielen des Geschäfts und des Unternehmens beitragen.

Die besten Features von Asana

Spezielle "Ziele"-Feature für die Festlegung, Nachverfolgung und Verwaltung von Zielen

Möglichkeit, Ziele mit bestimmten Projekten und Aufgaben zu verknüpfen

Mehrere Projektansichten, darunter Liste, Board, Kalender und Zeitleiste (Gantt-Diagramm)

Robuste Berichterstellung und Analyse zum Fortschritt Ihrer Ziele

Limits von Asana

Die Einrichtung und das Erlernen können komplexer sein als bei einfacheren Tools

Der Free-Plan hat Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Benutzer und Features

Preise für Asana

Basic: Kostenlos

Premium: 10,99 $/Benutzer/Monat

Business: 24,99 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,3/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Ein Benutzer von G2 sagt

Was mir an Asana am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und nachzuverfolgen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv und hilft mir und meinem Team wirklich dabei, organisiert zu bleiben. Ich finde es toll, dass ich Projekte in kleinere Aufgaben aufteilen, Fristen festlegen und alles an einem Ort haben kann.

Was mir an Asana am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und nachzuverfolgen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv und hilft mir und meinem Team wirklich dabei, organisiert zu bleiben. Ich finde es toll, dass ich Projekte in kleinere Aufgaben unterteilen, Fristen festlegen und alles an einem Ort haben kann.

📖 Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Fortschrittsberichte in Excel, Word und ClickUp

4. Wrike (am besten für Projektmanagement auf Unternehmensebene geeignet)

über Wrike

Wrike ist eine leistungsstarke Plattform für Projektmanagement und Zusammenarbeit , die für ihre Skalierbarkeit und Anpassungsmöglichkeiten bekannt ist. Sie bietet robuste Tools für die Planung, Terminierung und Nachverfolgung von Projekten sowie spezielle Features für das Zielmanagement.

Mit Wrike können Benutzer strategische Ziele definieren, diese in umsetzbare Schritte unterteilen und den Fortschritt über Projekt-Dashboards und Berichte überwachen. Die Funktionen zur Automatisierung von Workflows optimieren zielbezogene Aufgaben zusätzlich.

Die besten Features von Wrike

Hochgradig anpassbare Workflows und Projektstrukturen für spezifische Geschäftsanforderungen

Leistungsstarke Features für das Zielmanagement mit klarer Visualisierung von Fortschritten und Abhängigkeiten

Erweiterte Funktionen für Berichterstellung und Analyse, um Einblicke in die Projekt- und Zielerreichung zu gewinnen

Bietet Integrationen mit zahlreichen wichtigen Geschäftsanwendungen

Limits von Wrike

Steilere Lernkurve aufgrund umfangreicher Features und Anpassungsoptionen

Die Preise können höher sein als bei anderen Alternativen, insbesondere für größere Teams

Preise für Wrike

Free-Plan verfügbar

Team: 9,80 $/Benutzer/Monat

Business: 24,80 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 1.700 Bewertungen)

⭐️ Wussten Sie schon? Wissenschaftliche Erkenntnisse unterstützen die Visualisierung als Mittel zur Leistungssteigerung und Zielerreichung. Mentale Bilder aktivieren das Gehirn auf ähnliche Weise wie reale Erfahrungen, stärken neuronale Verbindungen, reduzieren Ängste und können in Kombination mit praktischer Übung die Ergebnisse in Bereichen wie Sport oder Chirurgie verbessern

5. Jira (Am besten für agile Nachverfolgung und Entwicklung von Projekten geeignet)

über Jira

Jira ist in erster Linie als Tool für Projektmanagement und Projektnachverfolgung für Softwareentwicklungsteams bekannt. Es bietet Features wie Problemverfolgung, agile Boards und Sprint-Planung.

Dank seiner Flexibilität können Teams es jedoch für das Zielmanagement anpassen, indem sie spezifische Projekte oder Boards erstellen, die der Nachverfolgung von Zielen und Schlüsselergebnissen ( OKRs ) oder anderen Zielrahmenwerken dienen. Die Integration mit anderen Tools ist begrenzt, was die Funktionen zur Zielverfolgung hätte verbessern können.

Die besten Features von Jira

Geeignet für die Verwaltung komplexer Projekte mit detaillierter Nachverfolgung von Problemen

Starke Integrationsmöglichkeiten mit anderen Atlassian-Produkten und Anwendungen von Drittanbietern

Unterstützt agile Methoden, die auf die iterative Zielerreichung für Produkt- und Engineering-Teams abgestimmt werden können

Limits von Jira

In erster Linie für die Softwareentwicklung konzipiert und erfordert möglicherweise erhebliche benutzerdefinierte Anpassungen für ein umfassenderes Zielmanagement

Für nicht-technische Teams kann die Einrichtung und effektive Nutzung komplex sein

Die Preise können für größere Teams schnell steigen

Preise für Jira

Free-Plan für bis zu 10 Benutzer

Standard: 7,75 $/Benutzer/Monat

Premium: 15,25 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 14.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?

Eine G2-Rezension sagt

Jira ist ein sehr leistungsstarkes Tool und verfügt über unglaublich nützliche Tools für Projektmanagement, Aufgabenverfolgung und Teamarbeit. Wenn Sie jedoch neu sind und keine Erfahrung mit ähnlichen Tools haben (oder sich nicht mit den Grundkonzepten agiler Methoden wie Scrum oder Kanban auskennen), kann es anfangs überwältigend sein. Das erste Tutorial von Jira ist sehr technisch und erklärt nicht immer, warum oder wie die einzelnen Funktionen in der Praxis anzuwenden sind. Beispielsweise können Dinge wie Workflows, Epics oder sogar die grundlegende Verwendung von Filtern verwirrend sein, wenn Ihnen der Kontext fehlt.

Jira ist ein sehr leistungsstarkes Tool und verfügt über unglaublich nützliche Tools für Projektmanagement, Aufgabenverfolgung und Teamarbeit. Wenn Sie jedoch neu sind und keine Erfahrung mit ähnlichen Tools haben (oder die grundlegenden Konzepte agiler Methoden wie Scrum oder Kanban nicht beherrschen), kann es anfangs überwältigend sein. Das erste Tutorial von Jira ist sehr technisch und erklärt nicht immer, warum oder wie die einzelnen Funktionen in realen Fällen anzuwenden sind. Beispielsweise können Dinge wie Workflows, Epics oder sogar die grundlegende Verwendung von Filtern verwirrend sein, wenn Ihnen der Kontext fehlt.

6. Monday. com (Am besten für visuelle Workflows und Teamplanung geeignet)

Monday. com ist ein visuell orientiertes Betriebssystem für die Arbeit, mit dem Teams Projekte, Workflows und Aufgaben über anpassbare Boards verwalten können.

Monday.com ist zwar nicht ausschließlich ein Tool für das Zielmanagement, aber dank seiner Flexibilität können Teams Boards speziell für die Verfolgung von Zielen, die Definition von Meilensteinen und die Überwachung von Fortschritten erstellen. Seine Automatisierungsfunktionen können zielbezogene Workflows optimieren, und durch Integrationen kann es mit anderen Tools verbunden werden, um eine umfassendere Übersicht zu erhalten.

Monday.com – die besten Features

Intuitive und optisch ansprechende Benutzeroberfläche mit anpassbaren Boards und Spalten

Hochflexibel und anpassungsfähig an verschiedene Team-Anforderungen und Workflows, einschließlich Nachverfolgung von Zielen

Starke Automatisierungsfunktionen zur Optimierung sich wiederholender Aufgaben und Prozesse.

Bietet einen breiten Bereich an Integrationen mit anderen Business-Anwendungen

Monday.com-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass die Zusammenarbeit in Echtzeit reibungsloser sein könnte

Es gibt keine spezielle Feature zum Notieren. Sie können jedoch Notizen zu Aufgaben hinzufügen

Preise für Monday.com

Free-Plan für bis zu 2 Benutzer mit eingeschränkten Features verfügbar.

Basis: 9 $/Benutzer/Monat

Standard: 10 $/Benutzer/Monat

Pro: 16 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Monday. com

G2: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday.com?

Ein Benutzer von G2 sagt

Ich finde es toll, dass wir bestimmte Felder für die Bearbeitung durch ausgewählte Personen sperren können. Ich kann meine eigenen Boards für meine eigenen Aufgaben erstellen und verfolgen, wo ich mit meinen Zielen stehe. Sehr benutzerfreundlich.

Ich finde es toll, dass wir bestimmte Felder für die Bearbeitung durch ausgewählte Personen sperren können. Ich kann meine eigenen Boards für meine eigenen Aufgaben erstellen und verfolgen, wo ich bei meinen Zielen stehe. Sehr benutzerfreundlich.

⭐️ Fun Fact: Während Gruppenzwang normalerweise negativ besetzt ist, kann er überraschend effektiv sein, wenn man ihn für das Erreichen von Zielen nutzt. Wenn Sie Ihre Ziele mit jemandem teilen und ihn über Ihre Fortschritte informieren, entsteht ein Gefühl der Verantwortung. Zu wissen, dass jemand anderes hinter Ihnen steht (und vielleicht fragt, wie es läuft!), kann Ihnen den zusätzlichen Anstoß geben, den Sie brauchen, um auf Kurs zu bleiben. So wird das Setzen von Zielen zu einem Teamsport!

7. Weekdone (Am besten geeignet für die Messung wöchentlicher Fortschritte)

via Weekdone

Weekdone ist eine Cloud-basierte Software, die speziell für die Festlegung von Zielen und die Nachverfolgung von Fortschritten entwickelt wurde, insbesondere unter Verwendung des OKR-Frameworks (Objectives and Key Results).

Es bietet einen strukturierten Ansatz zur Definition von Zielen, zur Nachverfolgung wöchentlicher Fortschritte und zur Bereitstellung von Feedback. Obwohl der Schwerpunkt auf dem Zielmanagement liegt, fehlen möglicherweise die umfassenden Projekt- und Aufgabenmanagement-Features, die in anderen Arbeitsmanagement-Tools zu finden sind.

Die besten Features von Weekdone

Entwickelt für das Zielmanagement, insbesondere mit der OKR-Methodik

Bietet eine klare Visualisierung der Fortschritte einzelner Mitarbeiter und Teams bei der Erreichung ihrer Ziele

Erleichtert regelmäßige Check-ins und Feedback zur Zielerreichung

Bietet Berichterstellung und Analysen mit Fokus auf Zielerreichung

Einfache und benutzerfreundliche Oberfläche für die Nachverfolgung von Zielen

Einschränkungen von Weekdone

Es fehlen umfangreiche Features für das Projektmanagement

Möglicherweise nicht geeignet für Teams, die eine vollständig integrierte Lösung für die Arbeits- und Zielverwaltung benötigen

Preise für Weekdone

Free-Plan für bis zu 3 Benutzer

Kostenpflichtige Pläne: Ab 90 $/Monat für bis zu 10 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Weekdone

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

8. Notion (Am besten für die Gewohnheitsbildung geeignet)

über Notion

Notion bietet einen Workspace, der Notizen, Projektmanagement, Wissensdatenbank und Datenbankfunktionen kombiniert.

Es ist flexibel und ermöglicht Teams, ihre eigenen Systeme für das Zielmanagement zu erstellen, sei es durch spezielle Seiten, Datenbanken zur Nachverfolgung von Zielen und Schlüsselergebnissen oder integrierte Aufgabenlisten, die mit langfristigen Zielen verknüpft sind.

Die besten Features von Notion

Nutzen Sie flexible Datenbanken, um Informationen, Ziele und Aufgaben zu organisieren

Erstellen Sie personalisierte Dashboards, um Ihre Arbeit zu visualisieren und Fortschritte nachzuverfolgen

Kombiniert Zielverfolgung mit Projektmanagement, Notizen und Wissensfreigabe

Großer Bereich an Vorlagen und Integrationen

Limits von Notion

Die Benutzeroberfläche der mobilen App kann manchmal etwas knifflig sein

Sie können die Planung abhängiger Aufgaben nicht automatisieren

Manchmal plant das Tool zu viele Aufgaben ein, sodass der Kalender zu voll wird

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $ pro Platz/Monat

Business: 18 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt

Das Beste daran ist, dass es dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche und praktischen Suchfunktion wirklich einfach zu bedienen ist. Darüber hinaus können Sie mit Notion in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten, sodass Sie unabhängig von Ihrem Standort mit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Egal, ob Sie Student, Freiberufler oder Teil eines Unternehmens sind, Notion ist ein großartiges Tool, um Ihre Workflows zu optimieren und Aufgaben zu erledigen.

Das Beste daran ist, dass es dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche und praktischen Suchfunktion wirklich einfach zu bedienen ist. Darüber hinaus können Sie mit Notion in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten, sodass Sie unabhängig von Ihrem Standort mit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Egal, ob Sie Student, Freiberufler oder Teil eines Unternehmens sind, Notion ist ein großartiges Tool, um Ihre Workflows zu optimieren und Aufgaben zu erledigen.

⭐️ Wussten Sie schon? Der Komiker Jerry Seinfeld nutzte einen einfachen visuellen Trick, um konsequent zu schreiben. Er markierte jeden Tag, an dem er schrieb, mit einem "X" im Kalender, mit dem Ziel, niemals die Kette zu unterbrechen. Dies verdeutlicht ein wirkungsvolles Prinzip: Wenn Sie große Ziele in kleine, tägliche Schritte unterteilen, können Sie Schwung aufbauen und selbst schwierige Aufgaben bewältigen. Außerdem ist die visuelle Kette aus "X" ein starker Motivator!

9. GoalsonTrack (Am besten geeignet für die Erstellung detaillierter Aktionspläne und Vision Boards)

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack ist eine Software zur Zielsetzung und -erreichung, die Einzelpersonen und Teams dabei hilft, SMART-Ziele zu definieren, diese in Aufgaben zu unterteilen und Fortschritte nachzuverfolgen.

Es bietet Features wie Assistenten für die Zielplanung, Visualisierung des Fortschritts, Nachverfolgung von Gewohnheiten und Berichterstellung. Obwohl es stark im Zielmanagement ist, verfügt es möglicherweise nicht über die umfangreichen Projektmanagement-Funktionen anderer Alternativen.

Die besten Features von GoalsOnTrack

Speziell für die effektive Einstellung und Nachverfolgung von Zielen mithilfe des SMART-Frameworks entwickelt

Mit Features wie Nachverfolgung von Gewohnheiten und Accountability-Partnern

Erstellen Sie mit druckbaren Planern und Arbeitsblättern eine Karte für jede Phase Ihrer Ziele

Vision Board und Zieljournal für mehr Motivation

Planung per Drag & Drop mit einem Aufgabenkalender, der sich in externe Kalender wie Google Kalender, iCal und Outlook integrieren lässt

Einschränkungen von GoalsOnTrack

Im Vergleich zu anderen Optionen weniger auf umfassendes Projektmanagement und Teamzusammenarbeit ausgerichtet

Die Benutzeroberfläche wirkt möglicherweise weniger modern als bei einigen anderen Alternativen

Preise für GoalsOnTrack

Kostenlose Testversion verfügbar

Jahresplan: 68 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu GoalsOnTrack

G2: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

10. Basecamp (Am besten geeignet für vereinfachte Teamzusammenarbeit und Ziel-Einstellungen)

über Basecamp

Basecamp ist ein Tool für Projektmanagement und Teamkommunikation, das für seine unkomplizierte und benutzerfreundliche Bedienung bekannt ist.

Basecamp bietet zwar keine speziellen Features für das Zielmanagement, aber Teams können es dank seiner projektbasierten Organisation, To-Do-Listen, Message Boards und Terminplanungstools effektiv nutzen, um den Fortschritt bei der Erreichung ihrer Ziele zu verfolgen. Meilensteine können verwendet werden, um wichtige Zielerreichungen darzustellen.

Die besten Features von Basecamp

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die für Teams leicht zu erlernen ist

Effektiv für projektbasierte Organisationen und Aufgabenmanagement

Starke Kommunikations-Features, darunter Message Boards und Echtzeit-Chat

Bietet eine flache Preisstruktur, die für größere Teams kostengünstig sein kann

Limits von Basecamp

Es fehlen spezielle Features für das Zielmanagement und die Nachverfolgung von Fortschritten speziell für Ziele

Die Funktionen für Berichterstellung und Analyse sind relativ einfach

Weniger Integrationen im Vergleich zu einigen anderen Projektmanagement-Tools

Preise für Basecamp

Free

Basecamp: 15 $/Benutzer/Monat

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Basecamp?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Beeindruckend durch benutzerdefinierte Workflows. Faszinierend durch die Planung von Ereignissen. Die Kommunikation im Projektteam wird optimiert. Strategisch durch Projektziele und Ziele durch Überwachung von KPIs in Echtzeit. Unglaublich flexibles Dashboard und benutzerfreundliche Oberfläche. Nahtlos und transparent durch Zugriff auf den Fortschritt von Projekten im Dashboard und zugewiesene Aufgaben.

Beeindruckend durch benutzerdefinierte Workflows. Faszinierend durch die Planung von Ereignissen. Die Kommunikation im Projektteam wird optimiert. Strategisch durch Projektziele und Ziele durch Überwachung von KPIs in Echtzeit. Unglaublich flexibles Dashboard und Benutzeroberfläche. Nahtlos und transparent durch Zugriff auf den Fortschritt von Projekten im Dashboard und zugewiesene Aufgaben.

Setzen Sie sich ehrgeizige Ziele und verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Goalscape-Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen und Prioritäten Ihres Teams ab. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung die Bedeutung integrierter Funktionen für das Projektmanagement, Tools für die Teamzusammenarbeit, spezielle Funktionen zur Zielsetzung und die Preisgestaltung.

Während jede dieser 10 Alternativen einzigartige Stärken bietet, kombiniert ClickUp, die App für alles, Zielverfolgung, Vorlagen für die Zielsetzung, Aufgabenverwaltung und Automatisierung von Workflows in einer intuitiven Plattform.

Ganz gleich, ob Sie persönliche Meilensteine verwalten oder teamweite OKRs abstimmen möchten – mit ClickUp können Sie planen, nachverfolgen und ausführen – alles an einem Ort.

Melden Sie sich kostenlos an und entdecken Sie die Welt von Goalscape!