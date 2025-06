die 10 besten CRM-Systeme mit Bestandsverwaltung für Unternehmen

Sie haben einen soliden Kundenstamm aufgebaut, Ihre Zahlen sehen gut aus und Sie sind bereit für die Expansion.

Um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, benötigen Sie robuste und erschwingliche Tools, die Ihre Ambitionen unterstützen, ohne Sie zu überfordern.

Denn Sie haben Ihr Geschäft nicht gegründet, um stundenlang nach den richtigen Apps für die Bestandsverwaltung zu suchen. 💁🏽‍♂️

Wir haben also die schwere Arbeit für Sie erledigt.

Nachdem wir mehrere Optionen für die Bestandsverwaltung evaluiert haben, haben wir eine Auswahl der besten Bestandsverwaltungssoftwarelösungen getroffen, die einfach, kostengünstig und ideal für kleine und mittlere Unternehmen geeignet sind.

Diese 11 CRM-Lösungen mit Bestandsverwaltung lassen sich auch gut in Tools zur Bestandsplanung integrieren, verfolgen Bestandsmengen, vereinfachen die Lagerverwaltung und steigern die Kundenbindung.

die 10 besten CRM-Systeme mit Bestandsverwaltung auf einen Blick

Beginnen wir mit einer kurzen Vergleichstabelle der 10 besten CRM-Systeme mit Tools für die Bestandsverwaltung. Einige bieten sogar eine automatisierte Bestandsverwaltung!

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Die App für alles rund um die Arbeit mit CRM und Bestandsverwaltung Teams, die nahtloses CRM + Bestandsverwaltung, Projektmanagement und Zusammenarbeit auf einer Plattform benötigen (alle Teamgrößen) Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 7 $ Zoho CRM Plus Einheitliche CX-Plattform (9 Zoho-Apps) Omnichannel-Engagement KI-Assistent (Zia) Sales Signals-Benachrichtigungen Unternehmen, die eine einheitliche Kundenerfahrung, Omnichannel-Vertrieb und detaillierte Analysen wünschen (mittlere bis große Teams) 30 Tage kostenlos testen Bezahlte Pläne ab 57 $ Vtiger CRM All-in-One-CRMProjektmanagementE-Mail-KampagnenLive-Chat Kleine Unternehmen, die integrierte CRM-, Bestandsverwaltungs- und Support-Tools benötigen Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 15 $ monday. com Visuelle Boards (Kanban, Zeitleiste, Kalender) Benutzerdefinierte Workflows Automatisierungen Bestandsnachverfolgung Teams, die anpassbare Workflows, visuelle Projekt- und Bestandsnachverfolgung wünschen (alle Größen) Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 12 $ Odoo Bestandsverfolgung in Echtzeit, Barcode-Scanning, automatisierte Bestands- und Lieferantenverwaltung, Optimierung der Lieferkette Unternehmen, die eine robuste Reihenfolge/Bestandsverwaltung mit Automatisierung benötigen (alle Größen) Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 7,25 $ Dolibarr Open-Source-CRM und ERP Modularer Aufbau Community-Support Budgetbewusste Teams, Start-ups oder alle, die Flexibilität durch Open Source wünschen Open-Source-Lösung mit kostenlosem Plan sowie benutzerdefinierten Preisplänen Onpipeline Benutzerdefinierte DatenbankfelderZentralisierte KundendatenVerfolgung der TeamleistungEinfache Berichterstellung Vertriebshändler und Vertriebsteams, die ein einfaches CRM + Inventar mit einer einfachen Benutzeroberfläche benötigen Kostenlose Testversion verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 25 $ HashMicro CRM UmsatzprognosenDetaillierte VerkaufsberichteModulare IntegrationenSkalierbar für Wachstum Unternehmen, die ein umfassendes, skalierbares CRM + Bestandsmanagement benötigen Kostenlose Demo verfügbar Individuelle Preise CRM Creatio Workflow-AutomatisierungVorgefertigte VorlagenMarktplatz-IntegrationenAnpassung ohne Code Unternehmen, die eine automatisierte Verwaltung von Vertrieb, Lagerbestand und Workflows benötigen Kostenlose Testversion verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 25 $ Katana BestandsoptimierungBarcode-ScanningShopify/QuickBooks-IntegrationenProduktionsmanagement Hersteller und produktbasierte Unternehmen, die Produktions- und Bestandssteuerung benötigen Kostenlose Testversion verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 179 $ (jährliche Abrechnung)

Was sollten Sie bei einem CRM mit Bestandsverwaltung beachten?

Hier sind die Features für die Bestandsverwaltung, auf die Sie bei der Auswahl eines CRM-Bestandsverwaltungssystems achten sollten:

Live-Synchronisierung: Stellen Sie sicher, dass Bestandsdaten sofort in allen Lagern und Vertriebskanälen aktualisiert werden, mit Anpassungen in Echtzeit

Barcode-Scanning: Integrieren Sie Barcode-Scanning, um die Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten zu vereinfachen

Benachrichtigungen zum Lagerbestand: Richten Sie Warnmeldungen für niedrige Lagerbestände oder nachbestellungsbedürftige Elemente ein, um eine reibungslose Bestandsverwaltung zu gewährleisten

Echtzeitdaten und Berichterstellung: Greifen Sie auf Live-Bestandsaktualisierungen zu und nutzen Sie robuste Tools zur Berichterstellung, um Überbestände oder Fehlbestände zu vermeiden und gleichzeitig Einblicke in Verkaufstrends und Lagerumschlag zu gewinnen

Vorlagen für die Bestandsverwaltung: Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für die Bestandsverwaltung, um Aufgaben zu optimieren und Konsistenz zu gewährleisten

Integrationsmöglichkeiten: Integrieren Sie Bestandsverwaltungssysteme nahtlos in bestehende Tools wie ERP-Plattformen, E-Commerce-Bestandsverwaltungssoftware und Reihenfolgeverwaltungssysteme, um Kundendaten und Lagerbestände automatisch zu synchronisieren

👀 Wussten Sie schon? Etwa 74 % der Unternehmen sind der Meinung, dass CRM-Software ihnen hilft, Kundeninformationen leichter zu finden.

Die 10 besten CRM-Systeme mit Bestandsverwaltung

Hier sind die 10 besten Bestandsverwaltungsprogramme mit CRM-Funktionen, die eine perfekte Kombination aus Bestandsnachverfolgung, Kundenbeziehungsmanagement und nahtlosen Integrationen bieten:

1. ClickUp (Am besten für nahtlose CRM- und Bestandsintegration)

Probieren Sie es jetzt aus! Zentralisieren Sie Ihre Vertriebs- und Bestandsdaten an einem Ort mit ClickUp CRM und automatisieren Sie Ihren Workflow!

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Teamzusammenarbeit und Bestandsverfolgung und -verwaltung in Echtzeit ermöglicht. Anstatt zwischen mehreren Tools zu wechseln, können Sie sich auf ClickUp CRM verlassen, um Aufgaben zu verwalten, Bestände zu verfolgen und organisiert zu bleiben.

Verwenden Sie zunächst die Tabellenansicht in ClickUp, um Bestandsdaten übersichtlich und benutzerdefiniert zu organisieren. Sie können Spalten einrichten, um SKU-Nummern, Lagerbestände und andere Produktdetails zu verfolgen. Außerdem können Sie verschiedene Bestandskriterien mit benutzerdefinierten Status und Prioritäten einfach überwachen.

Visualisieren Sie Ihre Bestandsdaten in übersichtlichen Strukturen mit der Tabellenansicht von ClickUp

Das ist nur die Ansicht! Wie sieht die tatsächliche Arbeit aus? Mit dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp, ClickUp Brain, und seinen KI-Agenten können Sie fast jeden Aspekt Ihres Workflows automatisieren, vom Verfassen personalisierter E-Mails über die Erstellung von Zusammenfassungen bis hin zum Auslösen von Alarmmeldungen bei bestimmten Lagerbeständen – alles über eine intelligente, triggerbasierte Automatisierung.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen in natürlicher Sprache

Ein weiteres hilfreiches Feature der Plattform sind die ClickUp Dashboards, mit denen Sie die Benutzeroberfläche vollständig anpassen können. Mit ihnen können Sie alle wichtigen Bestandsdaten auf einen Blick anzeigen, was die Nachverfolgung von Bestandsbewegungen und Verfügbarkeit in Echtzeit erleichtert.

Erstellen Sie mit ClickUp ganz einfach benutzerdefinierte Dashboards. Keine Programmierung erforderlich!

Außerdem können Sie Widgets einrichten, um schnell auf wichtige Metriken zuzugreifen und manuelle Aufgaben wie Benachrichtigungen bei niedrigen Lagerbeständen zu automatisieren.

mit ClickUp können Sie ganz einfach CRM-Vorlagen einrichten, um die Lieferungen an Ihre Clients und Ihre Inventarprozesse zu optimieren. Die einsteigerfreundliche CRM-Vorlage von ClickUp eignet sich beispielsweise perfekt für die schnelle und effiziente Verwaltung von Kundenbeziehungen.

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp CRM-Vorlage können Sie alle Ihre Leads, Kundenbeziehungen und Verkäufe an einem Ort organisieren

Es bietet sieben benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Aufgabenfortschritts und fünf Möglichkeiten zur Visualisierung Ihrer Arbeit, damit Sie Ihre Konten organisiert halten können.

Mit der praktischen Drag-and-Drop-Funktion können Sie Client-Informationen in Kalender-, Dokument- oder Listenansicht organisieren. Diese Vorlage hilft Ihnen auch dabei, Kontodetails und geschlossene Geschäfte in separaten Listen zu führen, wodurch Ihre Kundenpipeline übersichtlicher wird.

Ebenso wurde die ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung entwickelt, um Ihnen bei der effizienten Verwaltung Ihres Bestands zu helfen. Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach Lagerbestände nachverfolgen, Bestände optimieren und sicherstellen, dass Ihr Bestand immer aktuell ist. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, Bestandsbewegungen und Änderungen der Lagerkosten im Blick zu behalten.

Kostenlose Vorlage erhalten Erhalten Sie vollständige Sichtbarkeit über Ihren Bestand mit der ClickUp-Vorlage für die Bestandsverwaltung

Mit dieser Vorlage können Sie aktuelle Lagerbestände nachverfolgen, um optimale Bestandsmengen zu gewährleisten. Sie können schnell den verfügbaren Bestand überprüfen, um die Auftragsabwicklung zu optimieren und Überbestände oder Engpässe zu vermeiden.

Überwachen Sie den Flow und die Nutzung Ihres Bestands, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Ressourcen sinnvoll zuzuweisen. Außerdem bleiben Sie über Schwankungen der Lagerkosten auf dem Laufenden und können Ihr Budget effektiv verwalten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ideen in detaillierte Aktionspläne umzusetzen. Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten und alles an einem Ort organisieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen, Fortschritte zu verfolgen und die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten aufeinander abzustimmen.

Die besten Features von ClickUp

Legen Sie mit ClickUp Automatisierungen Auslöser für wiederkehrende Aufgaben fest, wie z. B. die Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien oder die Versandabwicklung

Geben Sie wichtige SOPs und Prozesse im Zusammenhang mit dem Bestand über ClickUp-Dokumente frei und arbeiten Sie dank Prüfungen und Anmerkungen effizient zusammen

Integrieren Sie über 1000 Tools wie Google, Slack und HubSpot

Organisieren Sie Bestandsdaten mühelos mit über 10 flexiblen CRM-Ansichten in ClickUp

Limits von ClickUp

Die Anpassungsoptionen können für einige Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Je mehr ich ClickUp nutze, desto mehr wird es zum Mittelpunkt meiner Arbeit. Die unterschiedlichen Kommunikationselemente – Notizen, PDF, E-Mail, Online-Speicher – können alle an einem Ort gebündelt und für den einfachen Zugriff während der Arbeit an einer Aktivität genutzt werden, sei es ein Projekt oder ein kundenorientierter Vorgang. Diese Funktion hat mir enorm viel Zeit gespart, da ich nicht mehr verschiedene Bereiche durchsuchen muss.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Beispiele für CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

2. Zoho CRM Plus (Beste einheitliche Plattform für Kundenerfahrung)

über Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus ist eine Business-Suite, die CRM, Logistikmanagement, Bestandsverwaltung und mehr kombiniert. Sie vereint neun Zoho-Anwendungen zu einem kompletten Customer Experience (CX)-Managementsystem.

Die Plattform lässt sich auch in wichtige Kundenkanäle wie E-Mail, soziale Medien, Telefon und Chat integrieren und sammelt Omnichannel-Daten für umfassende Einblicke und maßgeschneiderte Maßnahmen.

Die besten Features von Zoho CRM Plus

Verfolgen Sie Website-Besucher mit SalesIQ und binden Sie sie durch intelligenten Live-Chat

Erhalten Sie über das Feature "SalesSignals" sofortige Benachrichtigungen, wenn ein Kunde über einen beliebigen Kanal eine kaufbezogene Aktivität ausführt

Nutzen Sie Zia, den KI-Assistenten, für kontextbezogene Benachrichtigungen, Stimmungsanalysen und zeitnahe Kundenansprache

Limits von Zoho CRM Plus

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve aufgrund umfangreicher Features

Preise für Zoho CRM Plus

CRM Plus: 57 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM Plus

G2 : 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolkit auf neun oder weniger Plattformen limitieren. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

3. Vtiger CRM (Bestes All-in-One-CRM für kleine Unternehmen)

über Vtiger CRM

Für kleine Unternehmen ist Vtiger eine ideale CRM-Software. Sie organisiert Kontakte und Geschäfte und vereint Inventar, Marketing, Helpdesk, Projektmanagement und Dokumente auf einer einzigen Plattform.

Was besonders hervorsticht, ist die Art und Weise, wie diese Module zusammenarbeiten. Wenn Sie einen Deal abschließen, können Sie ihn mit nur einem Klick in ein Projekt umwandeln. Das Hinzufügen häufig verwendeter Produkte oder Dienstleistungen für einen Client ist ebenso einfach. Alles ist miteinander verbunden, was Zeit und Aufwand spart.

Die besten Features von Vtiger CRM

Organisieren Sie Kontakte mit einem einfachen Formular für schnelle Aktualisierungen

Verwalten Sie Kundenfälle mit dem Helpdesk-Bildschirm und dem Live-Chat

Erstellen Sie E-Mail-Kampagnen mit Vorlagen und Personalisierungsoptionen

Limits von Vtiger CRM

Übermäßige Anpassung führt zu Komplexität und beeinträchtigt die Benutzerfreundlichkeit

Einige Features, wie das Projektmodul, können komplex und unintuitiv erscheinen

Preise für Vtiger CRM

One Pilot: Kostenlos

One Growth : 15 $/Monat pro Benutzer

One Professional : Ab 42 $/Monat pro Benutzer

Ein Unternehmen : Ab 58 $/Monat pro Benutzer

Eine KI: Ab 66 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Vtiger CRM

G2 : 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Vtiger CRM?

Ein Benutzer von G2 sagt :

Die größte Hilfe von vtiger besteht darin, dass Kunden Tools zur Nachverfolgung bereitgestellt werden können, um ihren Kundensupport zu verbessern. Erstellen Sie solide Datenbanken, weisen Sie jedem Client Aufgaben und relevante Aktivitäten zu und erhalten Sie so eine vollständige Übersicht auf Organisationsebene mit verschiedenen Ansätzen, darunter kommerzielle, marketingbezogene und strategische.

4. monday. com (Am besten geeignet für anpassbare Workflows und Nachverfolgung von Beständen)

Als cloudbasierte CRM-Software bietet monday.com eine einzigartige Kombination aus CRM- und Projektmanagement-Tools. Das visuelle Design erleichtert den Überblick über die Gesamtlage und die Überwachung der Vertriebsaktivitäten. Dank benutzerdefinierter Anpassungsoptionen können Sie die Software an verschiedene Workflows anpassen und Daten über mehrere Vertriebskanäle hinweg organisieren.

monday.com – die besten Features

Verfolgen Sie Aufgaben und Probleme mithilfe visueller Boards mit farbcodierten Benachrichtigungen für schnelle Updates

Verwenden Sie alternative Ansichten wie Zeitleisten, Kanban-Boards und Kalender, um Projekte zu verwalten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und erhalten Sie Benachrichtigungen, um manuelle Arbeit zu reduzieren

limits von monday.com

Bietet eingeschränkte Integrationen mit weniger Optionen für beliebte Tools von Drittanbietern

preise für Monday

Free

Basis : 12 $/Benutzer pro Monat

Standard : 14 $/Benutzer pro Monat

Pro : 24 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2 : 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

➡️ Lesen Sie auch: Die beste CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen

5. Odoo (Beste App für die Reihenfolgeverwaltung)

via Odoo

Odoo, eine umfassende Lösung für die Bestandsverwaltung und Reihenfolge, beschleunigt die Bestandsabwicklung, indem sie Ihnen Echtzeit-Sichtbarkeit über die Lagerbestände bietet. Die Software automatisiert auch Aufgaben wie die Bestandsauffüllung und die Nachverfolgung von Lieferanten, wodurch manuelle Fehler und Risiken reduziert werden.

Eines der besten Features von Odoo ist die Möglichkeit, Erinnerungen festzulegen, damit Sie wichtige Aufgaben nicht vergessen. Das vereinfacht die Berichterstellung, die Auftragsabwicklung, die manuelle Dateneingabe und die Systemintegration.

Die besten Features von Odoo

Verfolgen Sie versiegelte Pakete mit Barcode-Scanning

Senden Sie Produkte automatisch an Speicherorte basierend auf der Kapazität in Echtzeit

Optimieren Sie Ihr Lieferkettenmanagement mit den Beratungsdienstleistungen von Odoo

Limits von Odoo

Bietet nur begrenzte Optionen für die Berichterstellung und Flexibilität bei der Anpassung

Preise für Odoo

Odoo One: Kostenlos

Odoo Standard: 7,25 $ pro Benutzer und Monat

Odoo Benutzerdefiniert: 310,90 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Odoo

G2 : 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Odoo?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Was mir an Odoo CRM am besten gefällt, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die anpassbare Plattform für die Verwaltung von Geschäftsabläufen, insbesondere das Kundenbeziehungsmanagement, den Kundensupport und die einfache Datenintegration.

Was mir an Odoo CRM am besten gefällt, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die anpassbare Plattform für die Verwaltung von Geschäftsabläufen, insbesondere für das Kundenbeziehungsmanagement, den Kundensupport und die einfache Datenintegration.

6. Dolibarr (Bestes Open-Source-CRM mit Inventar-Features)

über Dolibarr

Dolibarr ist eine Open-Source-CRM- und ERP-Lösung und damit eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die ein budgetfreundliches Tool suchen. Es wird von einer großen Entwickler-Community unterstützt. Die Einrichtung von Dolibarr ist recht unkompliziert, und dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist es auch für Personen ohne technischen Hintergrund leicht zu bedienen.

Die besten Features von Dolibarr

Modularer Aufbau für einfache Anpassung an spezifische Geschäftsanforderungen

Umfassende CRM-, Vertriebs-, Bestandsverwaltungs- und Buchhaltungssoftware-Features

Aktiver Community-Support durch Foren und Dokumentation

Einschränkungen von Dolibarr

Möglicherweise nicht für hochkomplexe Geschäftsabläufe geeignet

Es können gelegentlich Fehler auftreten, die eine Fehlerbehebung und Updates erfordern

Preise für Dolibarr

Free-Plan verfügbar

Benutzerdefinierte Preise für bestimmte Anwendungsfälle/Teamgrößen

Bewertungen und Rezensionen zu Dolibarr

G2 : 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

7. Onpipeline (Bestes CRM für Distributoren)

via Onpipeline

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und anpassbaren Datenbankfeldern macht Onpipeline die Verwaltung von Kundenbeziehungen einfacher und effizienter.

Die Plattform vereinfacht den Verkaufsprozess, fördert die Zusammenarbeit im Team und steigert die Produktivität. Was Onpipeline wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, personalisierte Aktivitäten zu ermöglichen, wodurch es an eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen angepasst werden kann.

Die besten Features von Onpipeline

Zentralisieren Sie alle Kundendaten und den gesamten Verlauf an einem Ort für einen einfachen Zugriff

Sorgen Sie mit benutzerfreundlichen Berichten für organisierte Vertriebsprozesse

Verfolgen Sie die Leistung jedes einzelnen Team-Mitglieds oder Vertriebsmitarbeiters

Limits von Onpipeline

Es fehlen einige erweiterte Features, die in komplexeren CRM-Bestandsverwaltungssystemen zu finden sind

Preise für Onpipeline

Pipeline : 25 $/Monat pro Benutzer

Standard : 39 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 58 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Onpipeline

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Onpipeline?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Ich habe schon viele andere CRMs verwendet, aber dieses hier ist sehr einfach, übersichtlich und benutzerfreundlich.

8. HashMicro CRM (Am besten für umfassendes Geschäftsmanagement geeignet)

via HashMicro CRM

HashMicro ist eine webbasierte CRM-Lösung für Unternehmen aller Art. Sie ist ideal für Unternehmen, die ein skalierbares CRM suchen, das sich an ihre individuellen Anforderungen anpassen lässt. Sie vereinfacht die Nachverfolgung von Verkaufsphasen, indem sie zukünftige Einnahmen vorhersagt und Vertriebsstrategien anhand datengestützter Erkenntnisse verfeinert.

Die besten Features von HashMicro CRM

Prognostizieren Sie zukünftige Einnahmentrends mit präzisen Umsatzprognosen

Erstellen Sie detaillierte Verkaufsberichte für datengestützte Strategien

Integrieren Sie flexible Module nahtlos in bestehende Systeme

Limits von HashMicro CRM

Möglicherweise nicht für kleine und mittlere Unternehmen mit einfacheren Geschäftsanforderungen geeignet

Preise für HashMicro CRM

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu HashMicro CRM

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. CRM Creatio (Am besten geeignet für die Automatisierung von Vertriebs- und Bestandsprozessen)

via CRM Creatio

Creatio ist weit mehr als ein Standard-CRM und kombiniert Marketing-, Vertriebs- und Kundendienst-Tools in einer einzigen Plattform. Es wurde speziell für Branchen wie Finanzen, Fertigung und Telekommunikation entwickelt und eignet sich daher perfekt für komplexe Workflows und die personalisierte Kundenintegration.

Das Tool konzentriert sich auch auf das Geschäftsprozessmanagement (BPM) und hilft Unternehmen dabei, einzigartige Workflows zu kartieren und aufzubauen.

Die besten Features von CRM Creatio

Verwenden Sie Creatio Studio, um Workflows und benutzerdefinierte Verkaufsangebote ohne Programmierung zu erstellen

Greifen Sie auf vorgefertigte Vorlagen zu, um Workflows schnell zu starten

Entdecken Sie den umfangreichen Marktplatz für die Integration mit Tools für Vertrieb, Marketing und Kundenservice

Limits von CRM Creatio

Einige Benutzer berichteten von gelegentlichen technischen Problemen und Fehlern

Preise für CRM Creatio

Wachstum: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 55 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 85 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu CRM Creatio

G2 : 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

10. Katana (am besten für die Produktionsverwaltung geeignet)

via Katana

Katana ist eine cloudbasierte Software zur Bestandsoptimierung, die speziell für das Produktionsmanagement entwickelt wurde. Die intuitive Plattform hilft Ihnen, den Überblick über Vertriebskanäle, physische Bestände, Bestellungen und Lagerverwaltungssysteme zu behalten – alles über eine einzige Plattform.

Die Integration von Katana mit Plattformen wie Shopify ist sehr praktisch. Wenn beispielsweise ein Produkt nicht mehr vorrätig ist, spiegelt Katana diese Änderung in Shopify wider, sodass Sie sofort Maßnahmen ergreifen können.

Die besten Features von Katana

Nutzen Sie Barcode-Scanning, Tools zur Bestandsaufnahme und Software zur Bestandsoptimierung für die Nachverfolgung Ihres Bestands

Konsolidieren Sie Online- und Offline-Verkäufe in einem einzigen Dashboard

Legen Sie Nachbestellpunkte fest, um Lagerengpässe zu vermeiden und rechtzeitige Einkäufe sicherzustellen

Limits von Katana

Fehlende Backup-Funktion, sodass Inventardaten bei Verlust nicht wiederhergestellt werden können

Preise für Katana

Starter: 179 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Standard : 359 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Professional: 799 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Katana

G2 : 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Katana?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Katana gefällt uns sehr gut. Wir sind damit gewachsen und es wächst seit Beginn der Nutzung Ende 2020 mit uns mit. Es ist ziemlich einfach zu bedienen. Es lässt sich mit Shopify und Quickbooks integrieren. Und wenn Probleme auftreten, ist der Kundenservice sehr hilfsbereit und bemüht sich um eine schnelle Lösung.

➡️ Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Bestandsverwaltungssystem

Starten Sie mit der besten CRM-Software

Wer sagt, dass Ihr CRM-System nur Kundeninformationen nachverfolgen und einfache Aufgaben erledigen sollte? Mit dem richtigen Tool kann es viel mehr.

ClickUp ist mehr als nur eine Projektmanagement-Software. In Verbindung mit ClickUp CRM und Bestandsverwaltung wird es zu einem leistungsstarken Tool für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Bestandsprozessen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Lagerbestände, verfolgen Sie den Status von Reihenfolgen und verbessern Sie die Interaktion mit Ihren Kunden – alles auf einer einzigen Plattform. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erfahren Sie, wie Sie Ihr Geschäft optimieren können.