11 beste CRM-Systeme für Steuerberater und Buchhalter

In den letzten Jahrzehnten wurden in den USA jährlich über 120 Millionen Steuererklärungen bearbeitet, und allein im Jahr 2023 stieg diese Nummer auf 160 Millionen.

Das ist eine Menge Papierkram. Aber für Steuerberater, die sich um alles kümmern? Der Workload ist noch größer. Und hier liegt die eigentliche Herausforderung: Zeit und Effizienz.

Laut unserer aktuellen Umfrage verbringt ein durchschnittlicher Berufstätiger mehr als 30 Minuten pro Tag mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die mit dem Durchsuchen von E-Mails, Threads in Slack und verstreuten Dateien verschwendet werden.

Fügen Sie jetzt eine versäumte Nachverfolgung hinzu. Für Steuerberater bedeuten die Strafen Vertrauensverlust und Chaos.

Hier kann CRM-Software (Customer Relationship Management) den Unterschied ausmachen. CRMs für Buchhaltungsunternehmen und Steuerberater optimieren die Buchhaltung, das Dokumentenmanagement, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und das Kundenbeziehungsmanagement.

Möchten Sie die oben genannten Vorteile in Ihr Geschäft einbringen? Hier ist eine zusammengestellte Liste der 11 besten CRM-Systeme für Steuerberater, die Ihnen bei der richtigen Wahl helfen soll.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine kurze Übersicht über unsere Auswahl der 11 besten integrierten CRM-Plattformen für Steuerberater: Tool Am besten für Schlüssel Features Preisgestaltung ClickUp Anpassbare Client-Verwaltung und Automatisierung von Workflows Automatisierung mit KI, Client-Portal, über 50 benutzerdefinierte Karten für das Dashboard Free, $7–$12/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Angebote für Unternehmen HubSpot Kleine Steuerkanzleien, die eine Komplettlösung für Vertrieb, Marketing und CRM benötigen Benutzerdefinierte Formulare, Vorlagen für E-Mails, Workflows für die Einarbeitung Ab 15 $ pro Benutzer und Monat; bis zu 3.600 $ pro Benutzer und Monat TaxDome All-in-one-Praxismanagement mit einem Client-Portal Automatisierung von elektronischen Signaturen, sicheres Kundenportal, visuelle Pipelines 800–1.200 $/Jahr pro Benutzer Liscio Sichere Kommunikation mit Kunden und Automatisierung von Workflows Sichere Nachrichtenübermittlung, Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, Zeitleiste für die Kommunikation Pro: 75 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Angebote für Unternehmen Pipedrive Vertriebsorientierte Steuerkanzleien, die eine visuelle Pipeline benötigen Drag-and-Drop-Pipeline, Automatisierung von Nachfassaktionen, Nachverfolgung von E-Mails 14–79 $/Benutzer/Monat Zoho CRM Hochgradig anpassbare Workflows für die Steuerverwaltung mit integrierter Buchhaltung Zoho Books/Payroll-Integration, Automatisierung von Steuerregeln, Berichterstellung für Steuerzwecke 20–65 $/Benutzer/Monat Insightly Starkes Pipeline-Management und Automatisierung von Aufgaben Strukturierte Pipelines, benutzerdefinierte Steuerfelder, fristbasierte Automatisierung 29–99 $/Benutzer/Monat Accelo Automatisierung der Kundenverwaltung und Dienstleistungserbringung in Steuerkanzleien Zeiterfassung + Rechnungsstellung, vollständige Kundenhistorie, durchsuchbares Aufzeichnungssystem Benutzerdefinierte Preise Nimble Integriertes Kundenmanagement und -bindung in den sozialen Medien Anreicherung von Profilen in sozialen Netzwerken, Nachverfolgung von E-Mails, Erfassung von Leads in sozialen Netzwerken 29,90 $/Benutzer/Monat Salesforce Steuerberatungsunternehmen, die fortgeschrittene Automatisierung und Analysen benötigen KI-Analysen, Fristenwarnungen, robuste Buchhaltungsintegrationen 165–500 $/Benutzer/Monat Method CRM Integriertes Client-/Rechnungsmanagement mit QuickBooks und Xero Synchronisierung der Rechnungsstellung in Echtzeit, Client-Self-Service-Portal, automatisierte Nachfassaktionen 25–74 $/Benutzer/Monat

Worauf sollten Sie bei einem CRM für Steuerberater achten?

Die Verwaltung von Kundendaten ist bereits zeitaufwendig, und die Steuersaison macht es nur noch schlimmer. Bei der Verwaltung unzähliger Fristen, E-Mails und Dokumente müssen Steuerberater auf digitale Lösungen umsteigen.

Die neuesten Berichte der US-Steuerbehörde IRS besagen, dass 23,1 Millionen elektronische Steuererklärungen eingereicht wurden, was beweist, dass digitale Lösungen der richtige Ansatz sind.

Deshalb ist ein CRM für Steuerberater unerlässlich – es organisiert Kundeninformationen, automatisiert Aufgaben und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

📌 Aber nicht alle CRMs sind für Steuerfachleute gleich. Deshalb hier eine Liste der "Must-have"-Features, auf die Sie bei der Auswahl der richtigen CRM-Software achten sollten: Organisieren Sie das Kundenmanagement: Speichern Sie die Steuerhistorie, den Status der Einreichung, Abzüge und Schlüssel-Finanzdaten

nachverfolgung von Aufgaben und Fristen: *Versenden Sie automatische Erinnerungen für Einreichungen, Prüfungen und Nachverfolgungen

dokumente speichern und sichern: *Steuererklärungen und unterstützende Dateien an einem zentralen Speicherort verwalten

Protokollierung der Kommunikationshistorie: Aufzeichnung von E-Mails, Anrufen und Meetings für abgeschlossene Kundeninteraktionen

automatisierung von Workflows: *Bearbeitung von Dokumentanfragen, Nachfassaktionen und Kunden-Onboarding mit minimalem Aufwand

Integration mit Steuersoftware: Synchronisierung mit Buchhaltungssoftware wie QuickBooks Online für Datenaktualisierungen in Echtzeit

benutzerdefinierte Felder und Berichterstellung: *Erkenntnisse zu Kundentrends, Verkaufsprozessen und Geschäftsleistung gewinnen

Richten Sie das richtige Kundenportal ein: Bieten Sie einen sicheren Self-Service-Zugang für Steuerdokumente, Rechnungen, Zahlungen und Kommunikation

Die 11 besten CRM-Systeme für Steuerberater

Mit dem richtigen CRM können Steuerkanzleien die Interaktion mit ihren Mandanten verwalten, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren – Mandanten dabei zu helfen, stressfrei durch die Steuersaison zu kommen. Hier sind unsere Auswahl der 11 besten CRM-Software, die Ihnen dabei helfen, die Steuersaison zu bewältigen.

1. ClickUp (am besten geeignet für anpassbare Kundenverwaltung und Automatisierung von Workflows)

🔎 Wussten Sie schon? Kundenservice ist die am meisten geschätzte Eigenschaft eines Steuerfachmanns, die mehr als viermal höher bewertet wird als andere Eigenschaften.

Wenn Sie auf der Liste Ihrer Kunden mit der Bewertung "10/10, würde ich empfehlen" bleiben möchten, sollten Sie das CRM von ClickUp für Steuerberater ausprobieren. Als die "Alles-App für die Arbeit" vereint ClickUp Projektmanagement, Speicher für Dokumente und Kommunikation im Team in einer KI-gestützten Plattform.

Mal sehen, wie hilfreich das für Ihren Workflow ist!

Das Wichtigste zuerst: Die Jagd nach Kunden ist anstrengend – und das ist der Teil, den einem niemand in der Steuerfachschule beibringt.

Was können Sie anders machen? ClickUp Formulare vereinfachen die Erfassung von Kundendaten und automatisieren die Aufnahme in Ihr CRM-System.

Los geht's Erstellen Sie Aufgaben, automatisieren Sie Antworten und optimieren Sie Erfassungsprozesse mit ClickUp Formularen

Sie ermöglichen es Ihnen auch, sofort umsetzbare Aufgaben auf der Grundlage von Übermittlungen zu erstellen – ganz gleich, ob Sie Details zur Kundenbindung, Spesenabrechnungen oder Compliance-Daten erfassen.

Mit benutzerdefinierten Feldern im ClickUp CRM können Buchhaltungs-, Finanz- und Steuerfachleute wie Sie Schlüsselinformationen zu Ihren Kunden wie den Status der Einreichung, das Steuerjahr, den Status der Rechnung und die Fristen für Dokumente an einem Ort verfolgen. Sie können Aufgaben nach Kundentyp (z. B. Geschäft vs. Privatperson) filtern, dringende Fälle taggen und maßgeschneiderte Workflows erstellen. Es ist eine flexible Möglichkeit, die Arbeit zu organisieren und zu priorisieren, ohne sich in Tabellenkalkulationen zu verlieren.

Erstellen Sie mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern in ClickUp CRM die perfekte Kundendatenbank für Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mit ClickUp for Accounting können Fachleute außerdem Steuererklärungen, Finanzberichte und Compliance-Dokumente in einem zentralen, durchsuchbaren System speichern, das über den ClickUp Docs hub für Clients freigegeben werden kann.

Kein Durchsuchen von Ordnern mehr; Ihre Steuerdateien können Sie ganz einfach im ClickUp Docs Hub speichern und nach Speicherort suchen

Besser noch: Alle Ihre Dokumente sind nicht statisch, sondern umsetzbar. Sie können live mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Kommentare, Feedback und Aktualisierungen in einem Dokument in neue Aufgaben umwandeln.

Ob es darum geht, einen Steuerbescheid zu aktualisieren oder fehlende Daten zu ergänzen – mit ClickUp Aufgaben kann jede gespeicherte Info zu einem Schritt nach vorne werden.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Automatisierungen können Sie sofort Folgeaufgaben ohne manuellen Aufwand auslösen. Zum Beispiel kann eine Aufgabe automatisch erstellt und zugewiesen werden, wenn die Rechnung eines Kunden überfällig ist oder ein Budget ein Limit überschreitet. Dies geschieht mithilfe einfacher Wenn-Dann-Auslöser.

Hier ist eine kurze Anleitung zur Verwendung von KI zur Automatisierung von Aufgaben 👇🏻

Nun zu einem der wichtigsten Features.

Das manuelle Durchsuchen von Kundendaten ist ein Garant für ein Burnout in der Steuersaison.

Mit ClickUp für Teams im Finanzwesen können Fachleute hochwertige Berichte erstellen, Schlüsselberechnungen mithilfe von Feldern für Formeln sofort durchführen und mit Echtzeit-Überwachungs-tools wie ClickUp Dashboards Zahlungen immer im Voraus planen.

Visualisieren Sie Buchhaltungs- und Finanzdaten in Echtzeit mit Dashboards von ClickUp

Außerdem machen die Integrationen von ClickUp mit über 1000 Tools wie QuickBooks und Xero es zu der einen allumfassenden Plattform, die Sie benötigen, um alle Ihre steuerbezogenen Aufgaben zu erledigen.

Die besten Features von ClickUp

benutzerdefinierte Steuer-Dashboards: *Visualisieren Sie Kundendaten, den Fortschritt der Steuererklärung, Umsatzinformationen und den Status der Einhaltung von Vorschriften mit über 50 Widgets für Dashboards

Synchronisierung von Fristen mit der Ansicht "Kalender": Nachverfolgung von Steuererklärungsfristen, Meetings mit Kunden und Aufgaben zur Einhaltung von Vorschriften durch die Integration von ClickUp mit Google Kalender und Outlook

Zentralisieren Sie E-Mails für eine nahtlose Kundenkommunikation: Verwalten Sie E-Mails von Kunden, Steueranfragen und Updates zu Projekten direkt in ClickUp

Ermöglichen Sie Self-Service mit einem Kundenportal: Bieten Sie Ihren Kunden Echtzeit-Zugriff auf Steuerdokumente, Rechnungen und den Status der Einreichung

*beschleunigen Sie Prozesse durch KI-gestützte Automatisierung: Verwenden Sie über 100 Vorlagen für die Automatisierung und KI-gesteuerte Auslöser, um Aufgaben zuzuweisen, Erinnerungen an Abgabetermine zu senden und den Status der Steuererklärungen sofort zu aktualisieren

Limits von ClickUp

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen Features vertraut zu machen

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp hat für meine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf die Verwaltung von Aufgaben, die Erfassung von abrechenbaren Stunden und die Buchführung einen echten Wandel bewirkt. Ich kann es nur empfehlen.

ClickUp hat die Arbeitsweise meiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf die Verwaltung von Aufgaben, die Erfassung von abrechenbaren Stunden und die Buchführung grundlegend verändert. Ich kann es nur empfehlen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihnen die Einrichtung eines CRM von Grund auf zu kompliziert erscheint, beginnen Sie mit kostenlosen, anpassbaren Vorlagen für CRM. Sie helfen Ihnen, die Grundlagen zu erlernen und das nötige Selbstvertrauen für die Arbeit mit komplexeren CRM-Tools zu entwickeln.

2. HubSpot (am besten für kleine Steuerkanzleien, die eine All-in-One-Lösung für Vertrieb, Marketing und CRM benötigen)

via HubSpot

Es wird nicht genug darüber gesprochen, aber die meisten Steuerberater verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, nach Kundeninformationen zu suchen. In einem termingebundenen Sektor ist dies natürlich nicht die beste Vorgehensweise.

HubSpot CRM versteht das. Es organisiert jeden Steuerbeleg, jede Lead-Interaktion und jede Nachverfolgung übersichtlich, sodass Sie nicht in letzter Minute nach Details suchen müssen.

Statt sich mit Papierkram herumzuschlagen, können Sie sich jetzt dank integrierter Features für das Kundenkommunikationsmanagement darauf konzentrieren, Ihren Clients zu helfen.

Die besten Features von HubSpot

Nachverfolgung von Client-Onboarding, Angeboten und Steuerdienstleistungsverträgen in einem einzigen Dashboard

Konvertieren Sie Leads mithilfe anpassbarer Formulare, Vorlagen für E-Mails und automatisierter Workflows

Planen Sie Meetings und Fristen mit integrierten Kalendern und Erinnerungen

Limits von HubSpot

Fortgeschrittene tools erfordern höherstufige Pläne

Benutzerdefinierte Berichte sind bei den Plänen der unteren Ebene limitiert

HubSpot-Preise

Marketing Hub Starter: 15 $/Monat pro Benutzer

Starter Customer Platform: 15 $/Monat pro Benutzer

Marketing Hub Professional: 800 $/Monat pro Benutzer

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot

G2: 4. 4/5 (12.200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (4.300+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot?

HubSpot ist eine sehr fertiggestellte Software, die uns dabei hilft, die Kontrolle und Überwachung unseres Geschäfts zu behalten, und die sich auch für jedes B2B- oder B2C-Geschäft in einer Vielzahl von Segmenten eignet, darunter Buchhaltung, Handel und vieles mehr ...

HubSpot ist eine sehr umfassende Software, die uns dabei hilft, die Kontrolle und Überwachung unseres Geschäfts zu behalten, und die sich auch für jedes B2B- oder B2C-Geschäft in einer Vielzahl von Segmenten eignet, darunter Buchhaltung, Handel und vieles mehr ...

3. TaxDome (am besten für Steuerberater geeignet, die eine All-in-One-Lösung für das Praxismanagement mit einem Kundenportal suchen)

über TaxDome

Der Sinn des Zugangs zu fortschrittlicher CRM-Technologie besteht darin, einige dieser sich wiederholenden manuellen Aufgaben zu reduzieren.

Manuelle Routinearbeiten wie Nachfassaktionen oder Anfragen zum Freigeben von Dokumenten summieren sich in einer Steuerkanzlei schnell. TaxDome nimmt Ihnen diese Arbeit mit einer integrierten Automatisierung ab, die speziell für CRM-Workflows entwickelt wurde.

Von der Kundenannahme bis hin zu elektronischen Signaturen werden Aufgaben ohne ständige Unterstützung erledigt, sodass sich Ihr Team auf Aufgaben konzentrieren kann, die tatsächlich eine menschliche Note erfordern.

Die besten Features von TaxDome

Automatisierung von Aufgaben im Steuerbereich wie Dokumentenerfassung, Nachverfolgung und Workflows für elektronische Signaturen

Bieten Sie Ihren Kunden sichere Kommunikation und das Freigeben von Dokumenten über ein Portal und eine mobile App

Organisieren Sie Client-Pipelines, um den Fortschritt bei den Steuerdienstleistungen zu visualisieren

TaxDome-Limits

Limitierte benutzerdefinierte Workflows im Vergleich zu umfassenderen CRMs

Nicht ideal für Firmen mit großen, komplexen Client-Datenbanken

TaxDome-Preise

Solo: 800 $/Jahr pro Benutzer

Pro: 1000 $/Jahr pro Benutzer

Business: 1.200 $/Jahr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TaxDome

G2: 4, 7/5 (600+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TaxDome?

TaxDome bietet so viele nützliche tools! Die Verwendung von Pipelines ermöglicht es uns, mehrere Elemente für Administratoren zu automatisieren, um Zeit zu sparen. Clients sind von der Benutzerfreundlichkeit begeistert und Tags machen es so einfach, die Dinge zu organisieren.

TaxDome bietet so viele nützliche tools! Die Verwendung von Pipelines ermöglicht uns die Automatisierung mehrerer Elemente für Administratoren, um Zeit zu sparen. Clients sind von der Benutzerfreundlichkeit begeistert und Tags machen es so einfach, die Dinge zu organisieren.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für das Kundenportal

📮 ClickUp Insight: Zeitmanagement ist eine zusätzliche Belastung für Ihre Mitarbeiter 92 % der Wissensarbeiter verlassen sich auf personalisierte Zeitmanagementstrategien, doch den meisten Tools für das Workflow-Management fehlen starke integrierte Features für die Zeiterfassung und Priorisierung. Diese Lücke kann es erschweren, Aufgaben effizient zu verwalten. ClickUp's Automatisierungen, KI-gestützte Terminplanung und Zeiterfassungstools beseitigen das Rätselraten, indem sie datengestützte Empfehlungen bieten.

4. Liscio (am besten für Steuerberater geeignet, die Wert auf sichere Kommunikation mit Kunden und Automatisierung von Workflows legen)

via Liscio

Liscio CRM für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eliminiert das Hin und Her zwischen Ihrem Team und Ihren Kunden, indem es die Interaktionen mit den Kunden auf einer einzigen sicheren Plattform zentralisiert.

Diese CRM-Software für Buchhaltung bietet ein dediziertes Kundenportal mit Features zur Nachverfolgung und Kommunikation mit Kunden, wodurch die Kundenbindung effizienter wird.

Die besten Features von Liscio

Sichere Kommunikation mit Clients und Dokumente in einem Portal freigeben

Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben wie Erinnerungen, Übermittlung von Formularen und Genehmigung von Steuererklärungen

Nachverfolgung der gesamten Kommunikation mit Kunden über E-Mails, Anrufe und Nachrichten in einer Zeitleiste

Liscio-Limits

Das Versenden und Empfangen von Textnachrichten verursacht zusätzliche Kosten

Liscio-Preisgestaltung

Pro: 75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktpreise

Bewertungen und Rezensionen zu Liscio

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5 (40+ Bewertungen)

5. Pipedrive (am besten geeignet für vertriebsorientierte Steuerkanzleien, die eine visuelle Pipeline und Nachverfolgung von Leads benötigen)

via Pipedrive

Während der Steuersaison sind Sie bereits bis zum Hals in der Kundenbindung und im Lead-Management beschäftigt. Wie können Sie da überhaupt an Upselling-Möglichkeiten denken?

Um dieses Problem zu lösen, bietet Pipedrive Steuerfachleuten eine klare visuelle Pipeline, mit der sie jede Phase verwalten können. Von der ersten Beratung bis zum Abschluss von Mandaten macht es dieses tool einfach, zu sehen, wo jeder Kunde steht und was als nächstes zu tun ist.

Die besten Features von Pipedrive

Visualisieren Sie Steuerdienstleistungs-Pipelines und verfolgen Sie den Fortschritt zwischen den Phasen mit mühelosen Drag-and-Drop-Features

Automatisierung der Nachverfolgung von Kunden durch intelligente Terminplanung und Erinnerungen

Senden und Nachverfolgung von E-Mails innerhalb der Plattform für Einblicke in die Interaktion

Limits von Pipedrive

Die Tools zur Berichterstellung sind im Vergleich zu den Mitbewerbern einfach

Einige Integrationen erfordern ein manuelles Setup

Pipedrive-Preise

Unverzichtbar : 14 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 24 $/Monat pro Benutzer

Professional: 49 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 59 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 79 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4, 3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pipedrive?

Mir gefällt die Benutzeroberfläche und die einfache Bedienung. Es ist sehr einfach, Pipelines an Ihren Flow anzupassen und Tags zu Kontakten hinzuzufügen, um Ihre Daten zu segmentieren.

Mir gefällt die Benutzeroberfläche und die einfache Bedienung. Es ist sehr einfach, Pipelines an den eigenen Flow anzupassen und Tags zu Kontakten hinzuzufügen, um die Daten zu segmentieren.

📖 Lesen Sie auch: Wie man ein Kundenbudget effektiv verwaltet, um den Erfolg eines Projekts zu sichern

6. Zoho CRM (am besten geeignet für hochgradig anpassbare Workflows im Steuerbereich mit integrierten Buchhaltungsfunktionen)

über Zoho CRM

Der Pluspunkt von Zoho CRM ist, dass es speziell für Steuerberater entwickelt wurde.

Zoho Books und Zoho Payroll bieten integrierte Steuerberechnungen, benutzerdefinierte Regeln und direkte Integrationen, die das Management von Clients und Steuerdaten unter einem Dach vereinen.

Das bedeutet weniger Workarounds und mehr Zeit für die Betreuung von Clients, anstatt Systeme zusammenzufügen.

Die besten Features von Zoho CRM

Richten Sie automatisierte Steuerregeln ein und wenden Sie spezifische Steuersätze auf Transaktionen an

Direkte Integration in Zoho Books und Payroll zur Optimierung der Workflows in der Buchhaltung

Erstellen Sie steuerbezogene Berichte wie Kundendemografien und Ablagetrends

Zoho CRM Limits

Die Benutzeroberfläche hat eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Pläne für Einsteiger haben ein Limit beim Zugriff auf fortgeschrittene Automatisierung

Zoho CRM-Preise

*standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2: 4, 1/5 (2.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (6.800+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Zoho CRM?

Zoho hat eine ganze Reihe von Anwendungen entwickelt, sei es Buchhaltungssoftware oder ein Chat-Plugin, die alle integriert arbeiten, sodass Sie über ein einziges Dashboard einen Überblick über alle Ihre Geschäfte erhalten.

Zoho hat eine ganze Reihe von Anwendungen entwickelt, sei es Buchhaltungssoftware oder Chat-Plug-in, die integriert arbeiten, sodass Sie über ein einziges Dashboard einen Überblick über alle Ihre Geschäftsabläufe erhalten.

💡 Profi-Tipp: Zu erledigen: Fühlt sich der Jahresabschluss wie eine endlose Prüfung an? Sparen Sie Zeit bei der manuellen Buchhaltung mit diesen kostenlosen Vorlagen für die Buchhaltung

7. Insightly CRM (am besten für Steuerberater geeignet, die ein starkes Pipeline-Management und Automatisierung von Aufgaben benötigen)

via Insightly

Auch wenn Sie vielleicht jede Woche Hunderte von Steuererklärungen bearbeiten, ändert das nichts an der Tatsache, dass sich die Steuererklärung jedes Kunden wie ein eigenes kleines Projekt anfühlt.

Deshalb hilft Ihnen Insightly CRM, sie wie eine einzige zu verwalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRMs, die sich nur auf den Verkaufsprozess konzentrieren, bietet Insightly strukturierte Pipelines, die für aufgabenintensive Geschäfte entwickelt wurden – wie die Vorbereitung, Überprüfung und Einreichung von Steuererklärungen.

Die besten Features von Insightly CRM

Visualisieren Sie den Fortschritt der Steuererklärungen jedes Clients durch strukturierte Pipelines

Benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Abzügen, dem Status der Einreichung und dem Einkommen

Automatisierung von Aufgaben zur Kundenbetreuung und Steuererklärung mit Auslösern für Fristen

Insightly CRM Limits

In den Basisplänen gibt es Limits für die Speicherung von Datensätzen

Das Setup kann sich für kleinere Teams komplex anfühlen

Insightly CRM-Preise

Plus: 29 $/Monat pro Benutzer

Professionell: 49 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Insightly CRM-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (900+ Bewertungen)

Capterra: 4. 0/5 (600+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Insightly CRM?

Es bietet alle Features, die ein Geschäft benötigt, wie Benutzerfreundlichkeit, robuste Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungen, ohne die hohen Kosten, die andere bekannte CRMs mit sich bringen

Es bietet alle Features, die ein Geschäft benötigt, wie Benutzerfreundlichkeit, robuste Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungen, ohne die hohen Kosten, die andere bekannte CRMs mit sich bringen

8. Accelo (am besten geeignet für die Automatisierung des Kundenmanagements und der Leistungserbringung in Steuerkanzleien)

über Accelo

In den meisten CRMs ist die Rechnungsstellung ein nachträglicher Gedanke. Mit Accelo ist sie in Ihren Workflow integriert. Steuerkanzleien können die Zeit nachverfolgen, die Arbeit der Kunden verwalten und Rechnungen erstellen – alles im selben System.

Das bedeutet, dass weniger Einnahmen durch die Maschen rutschen und mehr Klarheit darüber besteht, welche Arbeit abrechenbar ist, welche aussteht und welche überfällig ist.

Die besten Features von Accelo

Automatisierung von Rechnungsstellung, Zeiterfassung und Zuweisung von Aufgaben über ein einziges System

Ansicht der abgeschlossenen Kundenhistorie, einschließlich E-Mails, Rechnungen und Service-Updates

Verwenden Sie die erweiterte Suche, um Steuerunterlagen und Kundendateien sofort zu finden

Limits von Accelo

Die Einarbeitung in die komplexe Benutzeroberfläche erfordert eine Schulung

Benutzerdefinierte Preise können kleinere Unternehmen abschrecken

Accelo-Preise

Professional: Benutzerdefinierte Preise

Business: Benutzerdefinierte Preise

Fortgeschritten: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Accelo

G2: 4, 4/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Accelo?

Mir gefällt die Integration zwischen der Software und meiner Buchhaltungssoftware und der Fernverwaltungssoftware. Alle Aktivitäten sind an einem Ort zusammengefasst.

Mir gefällt die Integration zwischen der Software und meiner Buchhaltungssoftware und der Fernverwaltungssoftware. Alle Aktivitäten sind an einem Ort zusammengefasst.

🔮 Schlüsseleinblicke: Warum mit mehreren tools jonglieren, wenn ClickUp alles erledigen kann? Weil CRM und Projektmanagement zusammen zu nahtlosen Steuer-Workflows und null Chaos führen.

9. Nimble (am besten für die Verwaltung und Einbindung von Kunden in sozialen Medien geeignet)

über Nimble

Nimble CRM für Steuerberater erleichtert die Verwaltung von Kundenbeziehungen und die Automatisierung von Nachfassaktionen – und das alles bei gleichzeitiger Erfassung von Kundendaten aus E-Mails, sozialen Medien und anderen Plattformen.

Mit Kontaktanreicherung und Pipeline-Management können Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Leads erfassen, Beziehungen zu Kunden pflegen und Fristen für die Steuersaison im Auge behalten, ohne sich mit manuellen Aufgaben herumschlagen zu müssen!

Die besten Features

Automatische Anreicherung von Kundenprofilen durch LinkedIn-, Twitter- und Gmail-Integrationen

Nachverfolgung von E-Mails und Automatisierung der Nachbereitung der Steuersaison über ein einziges Dashboard

Erfassen Sie Leads über soziale Medien oder E-Mails und weisen Sie sie den entsprechenden Workflows zu

Flinke Limits

Die Kapazität des Speichers ist begrenzt

Fortgeschrittene tools für die Berichterstellung für Einblicke in buchhalterische Zusammenhänge

Flexible Preisgestaltung

Business-Plan: 29,90 $/Monat pro Benutzer

Flexible Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Nimble?

Die flexible Software von Nimble verfügt über eine großartige Benutzeroberfläche und erstaunliche Dashboards, die zur Automatisierung der Gehaltsabrechnung beitragen. Außerdem hat diese Plattform die benutzerdefinierte Anpassung aller Pläne unserer Organisation erheblich verbessert, sodass sie den Wünschen all unserer Kunden gerecht werden.

Die flexible Software verfügt über eine großartige Benutzeroberfläche und erstaunliche Dashboards, die zur Automatisierung der Gehaltsabrechnung beitragen. Außerdem hat diese Plattform die benutzerdefinierte Anpassung aller Pläne unserer Organisation erheblich verbessert, sodass sie den Wünschen all unserer Kunden gerecht werden.

📖 Lesen Sie auch: Finanzen organisieren: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

10. Salesforce (am besten für Steuerberatungsunternehmen auf Unternehmensebene, die fortgeschrittene Automatisierung und Analysen benötigen)

über Salesforce

Wenn Ihr Unternehmen eine große Anzahl von Kunden betreut, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Salesforce hilft Ihnen dabei, indem es Kundendaten, Steuerfristen und Berichterstellung in einem System vereint.

Darüber hinaus eignen sich benutzerdefinierte Dashboards und Integrationen mit Software für das Projektmanagement im Bereich Buchhaltung für Unternehmen, die im Zuge ihres Wachstums mehr Struktur und bessere Sichtbarkeit benötigen.

Die besten Features von Salesforce

Richten Sie automatische Erinnerungen für Fristen, Dokumentanfragen und Termine ein

Nutzen Sie KI-gestützte Analysen für Steuereinnahmeprognosen und Kundeninformationen

Integration mit den wichtigsten Buchhaltungstools und Dokumentensystemen

Limits von Salesforce

Teuer für kleinere Firmen

Benutzerdefinierte Anpassung und Setup können komplex sein

Salesforce-Preise

*enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 330 $/Monat pro Benutzer

*einstein 1 Sales: 500 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce

G2: 4, 4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (18.000+ Bewertungen)

🔮 Schlüsseleinblicke: Die Einführung eines Systems zur Projektbuchhaltung muss kein Albtraum in Bezug auf Nummern sein – folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um es richtig zu machen: Wie man die Projektbuchhaltung nutzt.

11. Method CRM (am besten für QuickBooks und Xero geeignet – integriertes Client- und Rechnungsmanagement)

über Method CRM

Wenn Ihr CRM direkt mit Ihrer Buchhaltungssoftware kommuniziert, läuft alles reibungsloser. Method CRM lässt sich nahtlos in QuickBooks und Xero integrieren, sodass Kundendaten, Rechnungen und Zahlungen synchronisiert bleiben – keine doppelten Einträge, keine versäumten Abrechnungen.

Die besten Features von Method CRM

Synchronisierung von Rechnungs- und Finanzdaten mit QuickBooks und Xero in Echtzeit

Ermöglichen Sie Ihren Clients Self-Service über ein gebrandetes Portal für Rechnungen und Zahlungen

Automatisierung von Kunden-Follow-ups, Angebots-Workflows und Serviceverlängerungen

Method CRM-Limits

Für eine effektive Implementierung der Automatisierung ist eine Schulung erforderlich

Es kann zu Integrationsproblemen mit Legacy-Systemen kommen

Method CRM-Preise

*kontaktverwaltung: 25 $/Monat pro Benutzer

CRM Pro: 44 $/Monat pro Benutzer

CRM Enterprise: 74 $/Monat pro Benutzer

Method CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 4/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4. 1/5 (100+ Bewertungen)

Neben unseren Top 11 haben wir hier noch einige weitere CRM-Software-Optionen für Steuerfachleute, die für Sie interessant sein könnten: Calendly: Mit Calendly können Kunden Steuerberatungen direkt in Ihren Kalender eintragen, sodass Sie mehr Zeit für die Abgabe von Steuererklärungen haben und die Planung von Meetings so einfach wie nie zuvor ist

Dext: Dext kann Schlüsselinformationen aus Bildern von Belegen extrahieren, diese kategorisieren und mit Ihrer Buchhaltungssoftware synchronisieren, was bei der Automatisierung der Nachverfolgung von Belegen und Ausgaben hilft

Canopy: Canopy ist mit Features wie sicheren Client-Portalen, Automatisierung von Workflows und Dokumentenverwaltung ausgestattet, die CPAs und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei der effizienten Verwaltung von Steuern unterstützen

Mit ClickUp CRM können Sie die Steuersaison stressfrei bewältigen

77 % der Unternehmen haben ihre Budgets für die Umgestaltung und Automatisierung der Steuerverwaltung im Geschäftsjahr 2024 erhöht, gegenüber 67 % im Geschäftsjahr 2023 – ein klares Zeichen dafür, dass Unternehmen verstärkt auf technologiegestützte Steuerverwaltung setzen.

Es ist also keine Überraschung, dass Steuerfachleute digital werden müssen, um mithalten zu können. Aber warum sich mit einer unzureichenden Lösung zufriedengeben, wenn man alles haben kann?

Kateryna Sipakova, Portfolio Manager bei Trinetix, bringt es auf den Punkt:

Wir wollten nicht für eine Funktion ein neues Tool und für eine andere Funktion ein anderes Tool einführen. Wir wollten Projekte, interne Abläufe und Ziele an einem Ort haben. ClickUp bot alle Funktionen, die unsere Teams benötigten.

Wir wollten nicht für eine Funktion ein neues Tool und für eine andere Funktion ein anderes Tool einführen. Wir wollten Projekte, interne Abläufe und Ziele an einem Ort haben. ClickUp bot alle Funktionen, die unsere Teams benötigten.

Deshalb ist das CRM von ClickUp für Steuerberater Ihr ultimativer Begleiter für den Workflow!

Es ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, die Automatisierung von Steuerfristen, die Zentralisierung von Dokumenten und die Integration mit Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero – alles in einer intuitiven Plattform, die die umfassendste Lösung für eine stressige Steuersaison bietet.

Möchten Sie nicht mehr in steuerlichen Schwierigkeiten stecken? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!