Stable Diffusion vs. DALL.E: Welcher KI-Kunstgenerator ist besser?

Ihr Client braucht ein auffälliges Bild, und zwar jetzt. Vielleicht ist es ein elegantes Buchcover, ein auffälliger Social-Media-Post oder ein brandneues Logo. Aber das richtige Bild zu erstellen, ist nicht immer einfach.

Einige Projekte erfordern pixelgenaue Präzision, während andere von kreativem Flair leben. Und manchmal braucht man beides – und das unter Zeitdruck.

Hier kommt die Debatte Stable Diffusion vs. DALLE ins Spiel. Beide sind hochmoderne KI-Bildgeneratoren, mit denen Sie in Sekundenschnelle ausdrucksstarke, fantasievolle Bilder erstellen können. Aber für welchen sollten Sie sich entscheiden?

In diesem Blog vergleichen wir ihre Stärken, Schwächen und besten Anwendungsfälle, damit Sie das perfekte Tool für Ihr nächstes Meisterwerk auswählen können. 🚀

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Stable Diffusion und DALL·E sind großartige Kunstgeneratoren für digitale Künstler, Designer und Ersteller von Inhalten.

Stable Diffusion ist ideal für alle, die sich eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung und Steuerung wünschen, mit der Sie jedes Detail Ihrer kreativen Vision fein abstimmen können. DALL·E ist perfekt für alle, die eine intuitive Plug-and-Play-Erfahrung suchen, die komplexe Texteingaben in visuelle Darstellungen umwandelt

Was ist Stable Diffusion?

über Stable Diffusion

Stable Diffusion ist ein KI-gestützter Bildgenerator, der Texteingaben in atemberaubende Bilder, Animationen und sogar Videos umwandelt.

Stable Diffusion wurde 2022 von Stability AI veröffentlicht und verwendet Diffusion, eine Technik, die ein Bild schrittweise aus Rauschen verfeinert, bis ein klares, detailliertes Bild entsteht. Im Kern verwendet Stable Diffusion ein latentes Diffusionsmodell (LDM), das von der CompVis-Forschungsgruppe entwickelt wurde. Klingt kompliziert?

Lassen Sie uns das KI-Tool für Designer in zwei Schritte unterteilen. ⚒️

Vorwärtsdiffusion: Die KI fügt einem Bild allmählich Rauschen hinzu, bis es vollständig unkenntlich wird

Rückwärtsgeräuschunterdrückung: Die KI entfernt Schritt für Schritt das Rauschen und rekonstruiert ein qualitativ hochwertiges Bild auf der Grundlage von Mustern, die sie aus ihren Trainingsdaten gelernt hat

Im Februar 2024 kündigte Stability AI Stable Diffusion 3 an, das eine deutlich verbesserte Leistung aufweist, insbesondere bei der Verarbeitung von Aufforderungen mit mehreren Themen, der Bildqualität und der Rechtschreibung. Es enthält eine neue Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT)-Architektur. *

🧠 Fun Fact: Stable Diffusion leitet sich vom "Diffusionsprozess" ab, einer Technik, bei der Bilder schrittweise aus Rauschen verfeinert werden. Der "stabile" Teil stammt von Stability AI, dem Unternehmen, das es entwickelt hat!

Features von Stable Diffusion

Stable Diffusion bietet solide Features, mit denen Sie mehr Kontrolle über Ihre Erstellung haben. Ob Sie die Bildqualität verbessern, Stile anpassen oder Details verfeinern möchten, dieses Modell verfügt über einige herausragende Features, die es von anderen abheben.

Sehen wir uns einige der besten Features an. 💁

Feature Nr. 1: Open-Source-Charakter

Stable Diffusion ist Open Source, sodass Sie es nutzen, anpassen und sogar darauf aufbauen können, ohne für teure Cloud-Dienste zu bezahlen. Haben Sie einen Computer mit einer GPU und mindestens 4 GB VRAM? Großartig! Sie können es direkt von zu Hause aus ausführen.

Im Gegensatz zu DALL-E wird der Code von der KI-Kunst-Community ständig verbessert, da er öffentlich zugänglich ist. Sie gibt Updates, neue Tools und coole Tricks frei, um ihn noch besser zu machen. Egal, ob Sie ein Künstler sind, der mit Stilen experimentiert, ein Entwickler, der Grenzen überschreitet, oder einfach nur jemand, der gerne mit KI herumspielt, Stable Diffusion gibt Ihnen die Freiheit, nach Ihren Vorstellungen zu kreieren.

Bonus: Sehen Sie sich die Top-KI-Tools für soziale Medien für Marketer an, um Ihre Strategie zu optimieren und die Erstellung Ihrer Inhalte zu optimieren!

Feature Nr. 2: Bild-zu-Bild-Transformationen

Mit Stable Diffusion müssen Sie nicht bei Null anfangen, um ein Bild zu optimieren oder zu transformieren. Füttern Sie es einfach mit einem Bild, fügen Sie einen Text hinzu und beobachten Sie, wie der KI-Bildgenerator die beiden Elemente miteinander verschmilzt – egal, ob Sie nur kleine Bearbeitungen vornehmen oder eine vollständige Umgestaltung wünschen.

Einer seiner coolsten Tricks?

Depth-to-image (depth2img). Es versteht tatsächlich die Tiefe und Struktur Ihres Bildes, sodass Sie den Stil ändern (z. B. ein Foto in ein Gemälde verwandeln) oder Texturen und Materialien ändern können, ohne die Perspektive zu beeinträchtigen. Super nützlich, wenn Sie sich für Architektur, Spieldesign oder virtuelle Welten interessieren, bei denen es darauf ankommt, die Dinge genau zu halten.

🔍 Wussten Sie schon? Der globale Markt für KI-Bildgeneratoren hatte 2022 einen Wert von 257,16 Millionen US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf 917,45 Millionen US-Dollar ansteigen, was einem jährlichen Wachstum von 17,4 % entspricht .

Feature Nr. 3: Hochskalierung und Rauschunterdrückung

Stable Diffusion verfügt über integrierte Tools zur Hochskalierung und Rauschunterdrückung, sodass Ihre von KI generierten Bilder schärfer und detaillierter aussehen. Hier erfahren Sie, wie es Ihnen helfen kann. 👇

Upscaling: Benötigen Sie ein Bild mit höherer Auflösung? Das Upscaler-Diffusionsmodell von Stable Diffusion kann die Auflösung um das Vierfache erhöhen und liefert gestochen scharfe Bilder mit bis zu 2048×2048 oder mehr Pixeln. Perfekt, um Ihre KI-Kunst professionell und druckfertig aussehen zu lassen

Rauschunterdrückung: Jedes Bild beginnt als zufälliges Rauschen, aber Stable Diffusion bereinigt es schrittweise, um ein klares, hochwertiges Ergebnis zu erzielen. Die KI folgt Ihrer Eingabe sorgfältig, damit das endgültige Bild genau so aussieht, wie Sie es sich vorgestellt haben

Stable Diffusion-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise, basierend auf Guthaben

Was ist DALL-E?

via OpenAI

DALL-E, erstellt von OpenAI, ist ein KI-gestütztes Tool, das Texte in Bilder umwandelt. Es kombiniert natürliche Sprache und visuelle Verarbeitung, um einen breiten Bereich an Bildern zu generieren – von lebensechten Szenen bis hin zu völlig surrealen Konzepten.

Die Plattform basiert auf einem transformativen neuronalen Netzwerk (einer Art Deep-Learning-Modellarchitektur), nutzt Weiterentwicklungen von GPT-4o und wurde mit riesigen Mengen an Text-Bild-Paaren trainiert. Sie lernt Muster zwischen Wörtern und Bildern und kann so völlig neue Bilder erzeugen, auch solche, die in der Realität nicht existieren.

DALL-E hat sich im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt, und die neueste Version, DALL-E 3, ist ein bedeutendes Upgrade von DALL-E 2, mit einem besseren Verständnis komplexer Eingabeaufforderungen, einer genaueren Bilderzeugung und einer direkten Integration mit ChatGPT für einfache Verfeinerungen.

🧠 Fun Fact: Der Name "DALL-E" ist eine clevere Mischung aus dem Namen des surrealistischen Künstlers Salvador Dalí und dem Namen des animierten Roboters Wall-E von Pixar. Dies spiegelt seine Fähigkeit wider, sowohl realistische als auch fantasievolle Bilder zu erzeugen.

Features von DALL-E

DALL-E ist darauf spezialisiert, KI-Kunst-Aufforderungen in atemberaubende Bilder umzusetzen. Aber das ist erst der Anfang! Von der Erstellung hochdetaillierter Bilder in einem realistischen Stil bis hin zur Bearbeitung und Erweiterung bestehender Bilder bietet DALL-E leistungsstarke tools, die das Erstellen von KI-Kunst einfach und spannend machen.

Sehen wir uns einige seiner Features an. 🤖

Feature Nr. 1: Konzeptuelle Verschmelzung

Kombinieren Sie verschiedene Ideen, um Ihre kreative Vision zu verwirklichen. Hier trinkt ein Radieschen seinen dampfenden Latte Macchiato!

Stellen Sie sich Ihren ganz persönlichen kreativen KI-Helfer vor, der mutige, einfallsreiche Konzepte entwickelt und sie im Handumdrehen zum Leben erweckt.

Das ist DALL-E für Sie! Sie können mit Ihren Bildern und Aufforderungen so kreativ werden, wie Sie möchten, und DALL-E wird Ihre wildesten Ideen mit Sicherheit zum Leben erwecken.

Möchten Sie eine Katze im Smoking sehen, die eine Zeitung liest? Kein Problem!

DALL-E wirft jedoch nicht einfach nur Elemente zufällig zusammen. Es ordnet sie tatsächlich auf logische, visuell ansprechende Weise an und stellt so sicher, dass Dinge wie Hände, Füße und Objekte natürlich und zusammenhängend aussehen. Diese Fähigkeit, Konzepte zusammenzuführen und Objekte ohne explizite Anweisungen neu anzuordnen, verschafft ihm einen deutlichen Vorteil bei der Erstellung von Kompositionen.

Feature Nr. 2: Bearbeitung und Retusche

DALL-E 3 macht die Bearbeitung von Bildern dank seiner Features zum Inpainting und Outpainting einfach.

Inpainting: Möchten Sie ein Objekt austauschen, ein Detail ändern oder einen Teil eines Bildes bereinigen? Beschreiben Sie einfach, was Sie möchten, und DALL-E kümmert sich um den Rest

Outpainting: Benötigen Sie eine größere Szene? Erweitern Sie Ihr Bild über die Ränder hinaus und fügen Sie nahtlos neue Elemente hinzu, die zum vorhandenen Stil passen

Anstatt Bilder wie in Photoshop manuell zu optimieren, teilen Sie DALL-E einfach mit, was Sie möchten, und es füllt die Lücken aus – perfekt für schnelle Bearbeitungen oder kreative Verfeinerungen. Selbst bei derselben Eingabeaufforderung kann DALL-E mehrere Variationen generieren, sodass Benutzer mehr Optionen haben, um ihre Vision mühelos zu verfeinern.

🧠 Fun Fact: Der Künstler Refik Anadol erschafft faszinierende Installationen, die Echtzeitdaten nutzen, um Gebäude so aussehen zu lassen, als wären sie lebendig! Durch die Nutzung umfangreicher Datensätze – wie 3D-Scans des Amazonas-Regenwaldes und Millionen von Bildern der Flora und Fauna – verwandelt die KI-gesteuerte Kunst von Anadol statische Strukturen in dynamische, "lebendige" digitale Skulpturen und bietet den Betrachtern ein immersives Erlebnis, bei dem Kunst und Technologie miteinander verschmelzen

Feature Nr. 3: Native ChatGPT-Integration

Arbeiten Sie an der Erstellung großartiger KI-Kunstwerke innerhalb der ChatGPT-Oberfläche

DALL-E arbeitet direkt in ChatGPT, sodass Sie nicht von Grund auf die perfekte Eingabeaufforderung erstellen müssen. Beschreiben Sie Ihre Idee einfach auf natürliche Weise, und ChatGPT hilft Ihnen dabei, sie so zu verfeinern, dass sie von dem KI-Tool verstanden wird.

Nehmen wir an, Sie möchten ein Bild optimieren. Bitten Sie ChatGPT einfach, "die Beleuchtung weicher zu gestalten" oder "eine futuristische Stadt im Hintergrund hinzuzufügen" – und schon werden die Anpassungen vorgenommen.

Dieses Hin und Her in Echtzeit macht die Generierung von KI-Kunst intuitiver und unterhaltsamer, anstatt sich mit einer Reihe technischer Einstellungen herumzuschlagen.

DALL-E-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Stable Diffusion vs. DALL-E Features im Vergleich

Sowohl Stable Diffusion als auch DALL-E sind hervorragend darin, atemberaubende KI-Kunst zu schaffen, jedes auf seine eigene einzigartige Weise. Hier ist ein kurzer Überblick über ihre Schlüsselunterschiede, um Ihnen bei der Auswahl der für Ihren Workflow am besten geeigneten Lösung zu helfen. 👀

Kriterien Stable Diffusion DALL-E Gesamtleistung Gleichgewicht zwischen Erstellungsgeschwindigkeit und Bildqualität. Hervorragend in Stabilität, Präzision, Anpassungsfähigkeit und kontrollierter Erstellung Hervorragend in Sprachverständnis und Bildvielfalt. Am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger, detaillierter Bilder, die genau den Vorgaben entsprechen Bildqualität und Realismus Erzeugt realistische Fotos und Bilder mit detaillierten Hintergründen Stark in der Bilddetaillierung und der Qualität der Hintergründe, wenn auch manchmal eher cartoonartig Text-Rendering Funktioniert gut mit kurzen Phrasen; es zeigt Text korrekt und schnell an Im Allgemeinen ist er gut darin, Text genau darzustellen, auch wenn dafür möglicherweise einige Iterationen erforderlich sind Benutzerdefinierte Anpassung und Steuerung Bietet dem Benutzer mehr Optionen und Kontrolle Benutzerfreundlicher dank natürlicher Sprachtechnologie Vielseitigkeit Anpassungsfähig an verschiedene Branchen, Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten und der medizinischen Bildgebung Die Anwendungen erstrecken sich über kreative Felder wie visuelles Storytelling und praktische Bereiche wie E-Commerce Trainingsdaten An einem vielfältigen Datensatz trainiert, kann aber durch die Qualität der Eingabedaten limitiert sein; es ist auf Verbesserungen durch die Community angewiesen Trainiert auf einem umfangreichen Datensatz mit dem Schwerpunkt auf dem Verständnis komplexer Eingabeaufforderungen, was zu genaueren Interpretationen führt

Feature Nr. 1: Sicherheit

Was die Sicherheit betrifft, so verfügen sowohl Stable Diffusion als auch DALL-E über integrierte Maßnahmen, um den Missbrauch von KI-generierten Bildern zu verhindern. Aber sie gehen unterschiedlich mit der Sicherheit um.

Stable Diffusion

Die Plattform verwendet ein "Safety Checker Module", um explizite Inhalte herauszufiltern, und ein "unsichtbares Wasserzeichen", um KI-generierte Bilder zu identifizieren. Dies bietet einen einzigartigen Vorteil bei der Nachverfolgung digitaler Erstellungen.

DALL-E

OpenAI hat strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Generierung gewalttätiger, nicht jugendfreier oder hasserfüllter Inhalte zu blockieren. Es schützt auch Künstler, indem es sich weigert, Bilder zu erstellen, die den Stil lebender Künstler imitieren, und ermöglicht es den Erstellern sogar, sich von zukünftigen Trainingsdatensätzen abzumelden.

🏆 Gewinner: Es ist DALL-E! Während beide Modelle der Sicherheit Priorität einräumen, verfügt DALL-E 3 über zusätzliche Schutzschichten, insbesondere für Künstler, die nicht möchten, dass ihre Arbeit für das KI-Training verwendet wird.

🔍 Wussten Sie schon? Im Januar 2021 wurde Dall-E von OpenAI eingeführt, das erste große GAN-basierte Tool zur Text-zu-Bild-Generierung. Die GAN-basierte Kunstgenerierung verwendet Generative Adversarial Networks (GANs), ein KI-Modell, bei dem zwei neuronale Netze – ein Generator und ein Diskriminator – miteinander konkurrieren, um realistische Bilder zu erstellen.

Feature Nr. 2: Barrierefreiheit

Wie einfach ist die Verwendung dieser Modelle? Nun, das hängt davon ab, ob Sie eine Plug-and-Play-Erfahrung oder die vollständige kreative Kontrolle wünschen.

Stable Diffusion

Die Plattform ist flexibler, aber möglicherweise nicht sehr anfängerfreundlich. Sie funktioniert zwar auf verschiedenen Geräten, verfügt aber über keine offizielle Benutzeroberfläche. Für eine effektive Nutzung sind tools oder Plattformen von Drittanbietern erforderlich.

Aufgrund der breiten Gerätekompatibilität und Skalierbarkeit kann es jedoch jeder nutzen, unabhängig von seiner Rechenleistung.

DALL-E

Es handelt sich um ein benutzerfreundliches tool mit einer ausgefeilten Benutzeroberfläche, die nahtlos in ChatGPT integriert ist.

DALL-E ist so konzipiert, dass es für Anfänger einfach zu bedienen ist und eine reibungslose Erfahrung mit klaren Anweisungen und interaktiven tools bietet.

🏆 Gewinner: Stable Diffusion! Es hat vielleicht keine ausgefeilte Benutzeroberfläche, aber seine offene Zugänglichkeit und die Fähigkeit, auf fast jeder Hardware zu laufen, machen es zur vielseitigeren Wahl, insbesondere für Benutzer, die die volle Kontrolle wünschen.

Feature Nr. 3: Praktische Anwendungen

Sowohl Stable Diffusion als auch DALL-E glänzen in unterschiedlichen Bereichen, je nachdem, wonach Sie suchen. Schauen wir uns das genauer an:

Stable Diffusion

Stable Diffusion ist ein Kraftpaket, wenn es um Vielseitigkeit geht. Es wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, z. B. im Bereich Marketing für Inhalte, wissenschaftliche Simulationen und sogar medizinische Bildgebung. Die Präzision und Kontrolle der Plattform machen sie zur ersten Wahl, wenn es auf Genauigkeit ankommt.

DALL-E

Andererseits ist DALL-E ein unglaubliches tool, wenn Sie sich für visuelles Storytelling, Design oder sogar E-Commerce interessieren. Seine Fähigkeit, komplexe Anweisungen zu verstehen, macht es ideal für die Erstellung einzigartiger, stilisierter Visuals.

🏆 Gewinner: Es steht unentschieden! Es kommt ganz darauf an, was Sie benötigen. Stable Diffusion bietet Präzision und Flexibilität, während DALL-E sich durch seine Benutzerfreundlichkeit in den Bereichen Design und Storytelling auszeichnet.

🔍 Wussten Sie schon? Eines der ersten KI-Kunstsysteme war AARON, das 1973 von Harold Cohen entwickelt wurde. Es verwendete einen symbolischen KI-Ansatz, um schwarz-weiße Kunstzeichnungen zu erstellen.

Stable Diffusion vs. DALL-E auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu sehen, was echte Benutzer über DALL-E vs. Stable Diffusion zu sagen haben, und Junge, war das eine lebhafte Debatte! 🪢

Auf der einen Seite stehen die bewährten Unterstützer von Stable Diffusion.

Ich habe das Gefühl, dass Dall-E 3 etwas zu sehr stilisiert, fast wie Midjourney, während Stable Diffusion 3 realistisch genug ist, um jemanden möglicherweise zu täuschen. – Reddit-Benutzer

Ein anderer Reddit-Benutzer sagt:

Stable Diffusion hat Midjourney und DALL-E buchstäblich in den Schatten gestellt ... Sobald Ihre Ideen sehr spezifisch sind ... waren die Ergebnisse von DALL-E 3 auch nicht gut, aber zumindest ist es kostenlos!

Auf der anderen Seite schwärmen DALL-E-Unterstützer von der unglaublichen schnellen Interpretation.

DALL-E 3 ist einfach eine ganz andere Liga, wenn es um schnelles Verständnis geht. Technisch gesehen kann man mit SD alles machen, aber es geht mehr darum, Dinge einzuzeichnen oder in ControlNet erstellte Referenzbilder zu verwenden und natürlich um die Feinabstimmung von Modellen. Dadurch geht viel von der natürlichen Entstehung eines Bildes verloren, die DALL-E mit sich bringt.

Ein Reddit-Benutzer sagt

Mit Stable Diffusion können Sie buchstäblich alles erstellen, was Sie wollen. Das einzige Limit ist Ihre Vorstellungskraft und Geduld. Das Problem ist, dass es viel mehr Arbeit ist, als nur eine Eingabeaufforderung einzugeben und auf "Generieren" zu klicken. Sie müssen lernen, wie man richtig auffordert, wie Checkpoints, Loras, Einbettungen usw. funktionieren, und selbst danach müssen Sie höchstwahrscheinlich noch Unmengen von Bereichen ausmalen, damit es so aussieht, wie Sie es wollen. Das ist nur der Anfängerkram; es gibt noch viel mehr. Wenn Sie sich für den Sprung ins kalte Wasser entscheiden, sollten Sie sich darauf einstellen, viel zu googeln.

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2018 verwendete das in Paris ansässige Kollektiv Obvious GAN-Modelle, um ein Gemälde mit dem Titel Portrait of Edmond Belamy zu schaffen. Die Modelle wurden mit 15.000 Porträts aus dem 14. bis 19. Jahrhundert trainiert. Das Kollektiv verkaufte das Gemälde im Auktionshaus Christie's für 432.500 US-Dollar.

