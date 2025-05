Die 11 besten Vimcal-Alternativen für eine intelligentere Terminplanung im Jahr 2025

Zeit ist das, was wir am meisten wollen, aber am schlechtesten nutzen.

Meetings sind wie Zucker – zu viel davon und die Produktivität sinkt. Eine kürzlich von Slack durchgeführte Umfrage ergab, dass mehr als zwei Stunden pro Tag in Meetings genau das bewirken. Nicht gerade toll, oder?

Hier finden Sie Vimcal, den "schnellsten Kalender der Welt", mit dem Sie Zeit sparen können ... oder etwa nicht?

Vimcal ist zwar ein fantastischer KI-gestützter Kalender, aber vielleicht ist er nicht für jeden das Richtige. Vielleicht brauchen Sie einen Kalender, der sich besser mit Ihrem Team synchronisieren lässt, robustere Integrationen bietet oder einfach cooler aussieht.

Egal, wie Sie ticken, wir haben die besten Vimcal-Alternativen zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Tag zurückerobern, der Müdigkeit bei Meetings entgehen und jede Stunde nutzen können. Los geht's!

Vimcal-Limits

Vimcal vermarktet sich selbst als "schnellster Kalender der Welt", aber selbst die schnellsten Tools können auf einige Hindernisse stoßen. Hier sind einige Limits, auf die Sie achten sollten:

Limitiertes Aufgabenmanagement: Die Terminplanung ist reibungslos, aber das Jonglieren von Aufgaben neben Meetings erfordert eine andere App ❌

herausforderungen bei der Zusammenarbeit:* Gut für den persönlichen Gebrauch, aber es fehlen freigegebene Workspaces, Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts für Teams ❌

Zu einfach für komplexe Workflows: Schlankes, minimalistisches Design, aber ohne fortgeschrittene Funktionen, die über das grundlegende Blockieren von Zeit für Projektmanager hinausgehen ❌

Wenige Integrationen: Verbindung zu beliebten Kalendern, aber keine umfassende Zapier-Integration ❌

Teuer für Einzelpersonen: Die kostenlose Version ist nur für iOS verfügbar und die Kosten für grundlegende Anforderungen sind hoch ❌

Vimcal überzeugt zwar durch seine Geschwindigkeit und sein Design, ist aber möglicherweise nicht die richtige Wahl für alle, die eine robustere Lösung für die Arbeit suchen.

👀 Wussten Sie schon? Die Arbeitszeit von Arbeitnehmern hat sich seit 2020 verdreifacht, dank der Zunahme von Remote-Arbeit und digitaler Zusammenarbeit. Deshalb ist es wichtig, die richtigen Tools zu haben, um die Produktivität hoch und die Meetings auf den Punkt zu halten!

Vimcal-Alternativen im Vergleich: Eine Momentaufnahme

Tool Anwendungsfall Am besten für ClickUp Projekt- und Kalenderverwaltung Große Teams, Start-ups, Geschäfte Antrag Planung mit KI Enthusiasten für Produktivität, Teams Sunsama Tägliche Planung und Aufgaben Fachkräfte, Telearbeiter Amie Integration von Kalender und Aufgaben Einzelpersonen, kleine Teams Akiflow Vereinheitlichung von Aufgaben und Kalender Vielbeschäftigte Berufstätige, Teams Todoist Aufgabenverwaltung und To-dos Einzelpersonen, Freiberufler, Teams Calendly Planung von Meetings Teams im Vertrieb, Freiberufler Chili Piper Automatisierung von Meetings im Vertrieb Verkaufsteams, Unternehmen Google Kalender Planung von Ereignissen Einzelpersonen, Teams, Geschäfte Fantastisch Einladung zum Kalender von Apple Apple-Benutzer, Fachleute Outlook Integration von E-Mail und Kalender Konzerne, Unternehmen

Die 11 besten Vimcal-Alternativen

Bei so vielen Tools, die Kalenderorganisation, Features zur Terminplanung, Kalenderverwaltung und Produktivitätssteigerungen bieten, ist es schwierig zu wissen, wo man anfangen soll.

Wir haben die Auswahl für Sie getroffen – hier ist unsere kuratierte Liste der besten Vimcal-Alternativen für Ihren persönlichen oder geschäftlichen Gebrauch in diesem Jahr!

1. ClickUp (am besten für die Planung von Aufgaben und das kollaborative Projektmanagement geeignet)

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Meetings, Ihre Zeit, Ihre Aufgaben und Ihren Zeitplan mit ClickUp

Wenn es um Vimcal-Alternativen geht, sticht ClickUp als Top-Anwärter hervor.

Besser bekannt als "die App für alles bei der Arbeit" bietet ClickUp viel mehr als nur Aufgabenverwaltung – sie dient auch als Kalender für das Projektmanagement und ist perfekt für Teams, die ihre Terminplanung vereinfachen und Termine, Meetings und Anrufe an einem Ort verwalten möchten.

ClickUp Kalender

ClickUp bietet einen KI-gestützten Kalender, der sich Ihren Prioritäten anpasst. Mithilfe von KI erstellt er den perfekten Plan auf der Grundlage Ihrer Aufgaben, Ereignisse und Ziele. Egal, ob Sie die Web-Version oder die mobile App verwenden, Sie können alle Ihre Aufgaben, Termine und Meetings auf einer übersichtlichen Oberfläche anzeigen.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI, um Ihre Terminplanung mit dem ClickUp Kalender zu vereinfachen

❌ Mit Vimcal:

"Was sind heute meine Prioritäten?"

"Es gibt nie genug Zeit für Konzentration."

"Ich plane meine Fokuszeit ständig neu. "

✅ Mit ClickUp Kalender:

"Ich weiß, was heute zu erledigen ist."

"Ich habe genug Zeit, um meine Arbeit zu erledigen!"

"Meine Arbeit wird automatisch geplant!"

ClickUp AI Notetaker

Erfassen Sie jedes Detail mühelos mit dem Notetaker von ClickUp

ClickUp AI Notetaker ist der Traum eines jeden Power-Meeting-Fans. Es erstellt ein vollständiges Transkript Ihres Meetings und verwandelt sich dann in eine perfekte Zusammenfassung von Erkenntnissen, Aktionselementen und sogar Eigentümerschaft!

ClickUp-Integrationen

Visualisieren Sie Zeitleisten, verwalten Sie Ihren Workload und geben Sie Ihren Kalender für Ihr Team oder die Öffentlichkeit frei – und das alles, während Sie Ihre Arbeit priorisieren. Außerdem lässt es sich nahtlos in Ihren Google Kalender integrieren, sodass nichts übersehen wird.

Wenn Ihr Team auf andere Tools angewiesen ist, sind Sie mit ClickUp-Integrationen bestens gerüstet. Stellen Sie ganz einfach eine Verbindung zu beliebten Apps wie HubSpot, Google Kalender, Outlook, Slack, Zoom und vielen mehr her. Mit der Zapier-Integration können Sie ClickUp sogar mit über 1.000+ Tools verbinden und so unendlich viele Möglichkeiten nutzen.

Verbinden Sie über 1.000+ Tools mit ClickUp für reibungslosere Workflows mit ClickUp-Integrationen

Die Synchronisierung von Aufgaben in Google Kalender mit ClickUp bedeutet, dass Sie eine Aufgabe in ClickUp aktualisieren und die Änderung sofort in Google Kalender sehen können. Wenn Sie ein Ereignis in Google aktualisieren, wird die Änderung in ClickUp übernommen, sodass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist.

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie ClickUp Forms Ihre Buchungen verwalten! Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, leiten Sie Antworten automatisch weiter und verwandeln Sie Buchungen sofort in ClickUp Aufgaben. Eine manuelle Nachverfolgung ist nicht erforderlich – planen Sie Termine einfach mühelos mit reibungslosen Folgemaßnahmen.

Vorlage für Kalender von ClickUp

Was ist noch besser? ClickUp bietet einen großen Bereich an vorgefertigten Vorlagen, damit Sie schnell loslegen können, einschließlich der ClickUp-Vorlage für den Kalenderplaner, mit der Sie leichter sicherstellen können, dass Ihre Aufgaben rechtzeitig fertiggestellt werden.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Ansicht "Monatlicher Planer" in der Vorlage für den Kalender von ClickUp, um Ihren gesamten Monat im Voraus zu planen und zu organisieren

Mit verschiedenen Ansichten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, ist es das perfekte tool für die effektive Verwaltung Ihres Terminkalenders. Die Ansicht "Monatlicher Planer-Kalender" ist Ihre erste Anlaufstelle für die Organisation von Aufgaben, Ereignissen und Meetings nach Datum.

ClickUp Meetings

ClickUp Meetings ist ein weiteres leistungsstarkes tool, mit dem Sie Ihre Organisation vereinfachen können. Verwalten Sie Ihren Terminkalender, machen Sie Notizen und legen Sie Aktionselemente fest, um Ihr Team zur Rechenschaft zu ziehen – alles an einem Ort.

Organisieren Sie Ihre Meetings mit ClickUp Meetings – Nachverfolgung von Tagesordnungen, Zuweisung von Aufgaben und Verwaltung von Aktionselementen an einem Ort

Dank der umfangreichen Bearbeitungsfunktionen können Sie Schlüsselpunkte hervorheben und ganz einfach Notizen machen. Mit zugewiesenen Kommentaren können Sie Elemente direkt den Mitgliedern Ihres Teams zuweisen.

Verwenden Sie Checklisten für Aufgaben, um Ihre Agenda nachzuverfolgen und Elemente nach und nach abzuhaken. Legen Sie Wiederholende Aufgaben für sich wiederholende Tagesordnungen von Meetings fest und verwenden Sie /Slash-Befehle, um Aktionen mit minimalem Aufwand schnell auszuführen. Alles, was Sie brauchen, um Meetings auf Kurs zu halten, an einem Ort – es ist wirklich die All-in-One-Lösung, die Sie brauchen.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Ihren Zeitplan nach Projekt, Mitarbeitern, Zeiterfassung und Aufgaben mit Code in verschiedenen Farben

Synchronisierung von ClickUp Chat mit der Ansicht "Kalender", um die Verfügbarkeit beim Chatten zu überprüfen

Verwalten Sie Aufgaben und Ereignisse direkt mit ClickUp Brain , während Sie die Features des ClickUp-Kalenders nutzen oder eine App für den Kalender integriert haben

Durchsuchen Sie eine Vorlagenbibliothek für alles – einschließlich kostenloser Vorlagen für monatliche Kalender!

Limits von ClickUp

Einige Benutzer brauchen Zeit, um sich mit allen Features vertraut zu machen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Benutzer pro Monat

Business : 12 $/Benutzer pro Monat

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain : Für 7 $ pro Mitglied des Workspace und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp AI Notetaker: Kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2 : 4, 7/5 (9.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp

Wir wollten ein einfaches Tool zur Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben für unser Projekt. ClickUp ist mit seiner Integration für viele Top-Tools von Drittanbietern großartig. Durch die Integration des Kalenders werden ClickUp und unser Google Workspace für Google Kalender nahtlos integriert

💡Profi-Tipp: Erledigt mit Ihrem Meeting? Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Notizen zusammenzufassen und an Ihr Team weiterzuleiten. Verlieren Sie nie wieder den Kontext! Behalten Sie mit ClickUp Brain den Überblick über Ihre Meetings

2. Motion (am besten geeignet, um die Fokuszeit für ununterbrochene Arbeit zu blockieren)

via Motion

Was wäre, wenn Ihr Terminplan selbstständig denken könnte? Zu erledigen – es organisiert Aufgaben und Meetings automatisch nach Prioritäten. Zu den herausragenden Features gehören die Synchronisierung all Ihrer Kalender, die automatische Planung von Meetings und die dynamische Anpassung von Terminen.

Der "Happiness Algorithm" sorgt dafür, dass Sie sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren können. Er sagt auch Termine voraus und reduziert unnötige Meetings und E-Mails, wodurch die Produktivität gesteigert wird, ohne zu überfordern.

Die besten Features von Motion

Erstellen Sie Ihren Zeitplan automatisch mit diesem Kalender mit KI, damit nichts vergessen wird

Priorisieren Sie Aufgaben mühelos und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche

Verpasste Arbeit ohne lästige Neuplanung nachholen

Stellen Sie sicher, dass Termine eingehalten werden, und schließen Sie Projekte frühzeitig ab – mit intelligentem Zeitmanagement

Verfolgen Sie anstehende Ereignisse an einem Ort, um unnötige Meetings zu limitieren und Ihre Fokuszeit zu schützen

Limits für Bewegungen

Priorisierte Aufgaben werden möglicherweise nicht immer im Kalender angezeigt

Die Features des Planungstools können klickintensiv sein und länger dauern als bei anderen KI-Kalenderassistenten

Motion Pricing

Einzelperson : 34 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 20 $/Monat pro Benutzer (für Teams mit weniger als 15 Benutzern)

Business Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewegungsbewertungen und -rezensionen

G2 : 4, 1/5 (110+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (60+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Motion

Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, ob ich das Richtige zur richtigen Zeit tue. Einstellen und vergessen und mit dem Leben weitermachen. Das verschafft echte Freiheit.

📮 ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehr als 15 Tools jonglieren, viermal höher, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

3. Sunsama (am besten für die Integration von Aufgaben aus anderen Planern geeignet)

via Sunsama

Wer würde nicht gerne einen Tag erleben, an dem alles, was er braucht, an einem Ort organisiert ist? Die geführte Tagesplanung von Sunsama erledigt das für Sie. Sie hilft Ihnen, sich zu konzentrieren, indem sie Aufgaben aus Tools wie Trello und Asana mit E-Mails aus Gmail oder Outlook integriert.

Setzen Sie sich realistische Ziele, planen Sie Ihre Aufgaben zeitlich und schließen Sie Ihren Plan per Drag-and-Drop ab. Mit Sunsama bleiben Sie auf Kurs und beenden Ihren Tag zu einer angemessenen Zeit – ohne Chaos.

Die besten Features von Sunsama

Integrieren Sie Aufgaben aus Tools wie Asana, Trello und anderen in einer einheitlichen Ansicht

Verwenden Sie KI, um automatisch optimale Zeitrahmen basierend auf der Komplexität der Aufgaben vorzuschlagen

Synchronisierung mit Gmail, Outlook und Slack zur Umwandlung von E-Mails und Nachrichten in umsetzbare Aufgaben

Ziehen Sie Aufgaben von anderen Plattformen per Drag-and-Drop und sorgen Sie für eine Synchronisierung aller Daten

Planen Sie mit Absicht und nutzen Sie eine Routine, die Sie Schritt für Schritt durch den Arbeitstag führt, um stressfrei zu enden

Sunsama-Limits

Unterstützt nicht die API von Zapier für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows

Es gibt keinen Free Forever-Plan

Sunsama-Preise

Jährlich : 16 $/Monat bei jährlicher Zahlung

Monatlich: 20 $/Monat, monatlich zahlbar

Bewertungen und Rezensionen zu Sunsama

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4, 7/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sunsama?

Es vermittelt mir ein realistisches Bild davon, wie ich meine Zeit verbringe, was mir hilft, meine Ziele und Absichten im Auge zu behalten.

🧠 Fun Fact: Nach einem Jahr ihrer ersten Vollzeitjobs erkannten Ashutosh Priyadarshy und Travis Meyer, dass sie eine bessere Möglichkeit brauchten, ihre Arbeit zu planen. Nach vier Jahren mit erfolglosen Produkten wurden sie 2018 mit Sunsama endlich fündig.

4. Amie (am besten für die Synchronisierung und Verwaltung von Lebensstil und Workload geeignet)

via Amie

Von der Synchronisierung Ihrer Spotify-Wiedergaben bis hin zur Nachverfolgung Ihrer Meetings, Ihres Workloads, Ihres Schlafs, Ihrer Trainingseinheiten, Ihrer Meditation und sogar Ihrer Herzfrequenz – Amie vereint alles an einem Ort. Amie ist nicht nur eine weitere App für die Terminplanung, sondern ein wunderschön gestalteter Workspace, der Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre E-Mails in einer einzigen, eleganten Oberfläche vereint.

Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer wunderbar reibungslosen Erfahrung fühlt sich die Planung mühelos an. Jede Interaktion, von der Planung per Drag-and-Drop bis zur schnellen Erstellung von Aufgaben, ist auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt.

Die besten Features von Amie

Fügen Sie Aufgaben und Ereignisse einfach durch Tippen hinzu; Amie verwendet die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und plant sie sofort ein

Verwenden Sie den KI-Antwortgenerator, um intelligente E-Mails zu verfassen, die auf Ihrem Schreibstil und dem Kontext basieren

Ordnen Sie Ihren Tag in Sekundenschnelle neu, indem Sie Aufgaben direkt in Ihren Kalender verschieben

Verfolgen Sie Aufgaben, Ereignisse im Kalender und sogar Pomodoro-Timer mit interaktiven Widgets direkt von Ihrer Startseite aus

Steigern Sie Ihre Konzentration mit integrierten Pomodoro-Sitzungen, die Ihnen bei der Arbeit in strukturierten Schüben helfen

Geteilte Ansicht auf dem Handy, damit Sie Ihren Bildschirm optimal nutzen können

Limits von Amie

Derzeit ist Amie nur für iOS und Desktop verfügbar, sodass Android-Benutzer außen vor bleiben

Die Synchronisierung mit dem Kalender und Spotify von Apple funktioniert gut, aber es fehlen tiefere Integrationen von Drittanbietern wie Zapier für benutzerdefinierte Workflows

Amie-Preise

Persönlich : 10 $/Monat bei jährlicher Zahlung

Pro : 20 $/Monat, monatlich zahlbar

Business : 30 $/Monat bei jährlicher Zahlung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Amie

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Fun Fact: Amie begann als kreativer "Missbrauch" von Google Kalender. Der Ersteller hackte einen Prototyp zusammen, indem er Google Kalender bis an seine Limits ausreizte, bevor er daraus den wunderschön gestalteten Planer machte, der er heute ist.

5. Akiflow (am besten für einheitliches Blockieren von Zeit ohne Wechseln von Registerkarten und Fenstern)

via Akiflow

Akiflow konzentriert sich auf Effizienz und verwandelt verstreute Aufgaben in einen organisierten Zeitplan. Es ist auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt und kombiniert Aufgabenverwaltung mit einem robusten Kalender für die Verwaltung von Meetings und hilft Ihnen, Ihre Zeit im Griff zu behalten.

Erfassen Sie Aufgaben sofort, planen Sie Ihren Tag mit Zeitblöcken und nehmen Sie schnell an Meetings teil. Die integrierten Verknüpfungen und Rituale machen die Strukturierung Ihres Tages zur zweiten Natur – so können Sie sich darauf konzentrieren, Dinge zu erledigen, ohne den Prozess zu überdenken.

Die besten Features von Akiflow

Führen Sie Aufgaben aus Notion, Slack, Trello und anderen Anwendungen in einer einheitlichen Ansicht zusammen

Verwandeln Sie Gedanken sofort in Aufgaben mit einem universellen Posteingang

Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop in Ihren Kalender, um Ihre Zeit strukturiert zu blockieren und zu planen

Erstellen Sie benutzerdefinierte tägliche Rituale und Routinen, um Ihren Arbeitstag effizient zu beginnen und zu beenden

Navigieren, planen und planen Sie mit minimalen Klicks über Tastaturverknüpfungen

Erkunden Sie das KI-Modell zur automatischen Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage personalisierter Schulungen

Akiflow-Limits

Die Organisation von Aufgaben könnte durch bessere Tags flexibler sein

Benachrichtigungen und Erinnerungen sind möglicherweise nicht so intuitiv oder intelligent, wie manche Benutzer es sich wünschen

Akiflow-Preisgestaltung

Kostenlose Testversion

Pro Monat : 34 $/Monat bei monatlicher Zahlung

Pro jährlich: 19 $/Monat bei jährlicher Zahlung

Akiflow-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (90+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Akiflow

Durch die Zusammenführung all meiner Tools in einer einzigen, optimierten Benutzeroberfläche kann sich jedes Mitglied unseres Teams auf das Wesentliche konzentrieren. Es ist zu meinem unverzichtbaren Begleiter geworden, um organisiert zu bleiben und meine täglichen Aufgaben im Griff zu haben.

6. Todoist (am besten geeignet für die Erstellung minimalistischer Listen mit zu erledigenden Aufgaben)

über Todoist

Wenn Sie Ihre Aufgaben ohne Unordnung im Griff behalten möchten, probieren Sie Todoist aus. Mit Todoist können Sie Projekte, Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und Kommentare einfach erstellen, verwalten und priorisieren. Sie können auch den Fortschritt nachverfolgen, komplexe Projekte in Teilaufgaben aufschlüsseln und wiederkehrende Aufgaben mühelos erledigen.

Zusammenarbeit? Erledigt! Geben Sie Aufgaben frei, sorgen Sie für die Synchronisierung aller Beteiligten durch Echtzeit-Updates und integrieren Sie Tools wie Dropbox, Slack und Google Kalender, um Ihren Workflow in Verbindung zu halten.

Die besten Features von Todoist

Mit einem intuitiven System zur Verwaltung von Aufgaben bleiben Sie mühelos organisiert

Steigern Sie die Produktivität mit Erinnerungen, Benachrichtigungen und Leistungsdaten

Planen Sie Ihren Zeitplan in Sekundenschnelle mit Echtzeit-Synchronisierung zwischen Todoist, Google/Microsoft Kalender und Trevor KI

Limits von Todoist

Es gibt ein Limit von 300 Aufgaben pro Projekt, unabhängig vom Plan

Die IFTTT (If This Then That)-Integration funktioniert nicht gut mit wiederholenden Aufgaben und die Synchronisierung der Aufgaben dauert eine Weile

Todoist-Preise

Free Forever

Pro: 4 $/Monat pro Benutzer

Business: 6 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2 : 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (2.500+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Todoist sagen

Die Software ist benutzerfreundlich und eignet sich hervorragend zum Erstellen von Listen und zur Nachverfolgung der Produktivität. Leider sind die kostenlosen Versionen in Bezug auf die erweiterten Features und Tools für das Projektmanagement limitiert.

👀 Wussten Sie schon? Der Zeigarnik-Effekt zeigt, dass unerledigte Aufgaben einem im Kopf herumspuken. Deshalb sind Listen mit zu erledigenden Aufgaben unerlässlich – sie helfen Ihnen, Ihre Gedanken zu ordnen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

7. Calendly (am besten für die Planung von Meetings mit externen Benutzern geeignet)

via Calendly

Was Calendly von anderen Anbietern unterscheidet, ist die Beseitigung des endlosen Hin und Her bei der Koordination per E-Mail. Durch die Synchronisierung mit Ihrem Kalender, bei der den eingeladenen Personen nur Ihre verfügbaren Zeitfenster angezeigt werden, wird die Terminplanung zum Kinderspiel.

Sie können Ihre Planungslinks ganz einfach benutzerdefiniert anpassen, die bevorzugte Dauer von Meetings festlegen und die Kategorien von Ereignissen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die eingeladenen Personen können direkt aus Ihren verfügbaren Zeiten buchen, ohne dass Ihrerseits manueller Aufwand entsteht.

Das beste Feature von Calendly

Erstellen Sie personalisierte Planungslinks für eine einfache Buchung, die auf Ihre Verfügbarkeitsfenster zugeschnitten sind

Mühelose Synchronisierung von Kalendern, um das Hin und Her von E-Mails zu vermeiden und die Konsistenz über verschiedene Zeitzonen hinweg zu gewährleisten

Richten Sie automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen ein, um sicherzustellen, dass keine Meetings verpasst werden und Konflikte vermieden werden

Lässt sich in Google Kalender, Outlook und Microsoft 365 integrieren, um die Synchronisierung von Ereignissen auf allen Geräten in Echtzeit zu gewährleisten

Limits von Calendly

Es gibt eine Warteliste für die Features der KI

Features für die Verwaltung von Aufgaben und die Produktivität mit Limit

Preisgestaltung von Calendly

Free Forever

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2 : 4, 7/5 (2.200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (3.900+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Calendly sagen

Ich habe Calendly in den letzten Jahren regelmäßig für Verkaufspräsentationen und auch für Vorstellungsgespräche verwendet. Es war zuverlässig und hat immer gut funktioniert.

8. Chili Piper (am besten geeignet, um Anforderungen in eine Pipeline umzuwandeln)

via Chili Piper

Möchten Sie die Planung von Meetings vereinfachen und gleichzeitig die Verkaufszahlen steigern? Chili Piper könnte die Antwort sein. Es handelt sich um eine Plattform zur Nachfrageumwandlung, die Unternehmen dabei unterstützt, die Lead-Qualifizierung, Weiterleitung und Planung zu optimieren.

Durch die Integration von Chatten, Formular-Routing und Terminplanung werden Verkäufe optimiert und Engpässe beseitigt, sodass Geschäfte Leads qualifizieren, Anfragen weiterleiten und Meetings sofort buchen können.

Die besten Features von Chili Piper

Planen Sie Meetings mit einem Klick mit ChiliCal und synchronisieren Sie Kalender in Echtzeit

Automatisierung von Teamübergaben und Planung für Teams, die ausrücken

Verteilung von Leads auf der Grundlage komplexer Regeln, um schnellere Nachfassaktionen zu gewährleisten

Konsolidieren Sie die Berichterstellung, um eine umfassende Übersicht über die Lead-Konvertierung zu erhalten

Limits von Chili Piper

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Vorlagen zur Planung von Meetings

Komplexes Setup, das für neue Benutzer möglicherweise eine Lernkurve erfordert

Chili Piper-Preise

Concierge: 30 $/Monat pro Benutzer

Chatten: 30 $/Monat pro Benutzer

Distro: 30 $/Monat pro Benutzer

Handoff: 30 $/Monat pro Benutzer

Zusätzliche Plattformgebühren : bis zu 1.000 $/Monat pro Benutzer

Demand Conversion Platform: 72 $/Monat pro Benutzer (+ Plattformgebühren)

Bewertungen und Rezensionen zu Chili Piper

G2 : 4, 6/5 (650+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (120+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Chili Piper

Chili Piper ist intelligent, einfach zu implementieren und wirkt sich auf unser Geschäft aus, selbst wenn wir nachts geschlossen haben. Mit Chili Piper bin ich zuversichtlich, dass die auf unserer Website gebuchten Demos richtig weitergeleitet werden und sich besser umsetzen lassen als mit unseren bisherigen Methoden.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie Vorlagen in Excel, Google Tabellen und ClickUp, um einen Vorsprung zu haben und Aufgaben und Fristen mit minimalem Aufwand zu organisieren. Perfekt, um nichts aus den persönlichen und Team-Zeitplänen zu verpassen!

9. Google Kalender (am besten geeignet, um Einblicke in die tagsüber aufgewendete Zeit zu erhalten)

über Google Kalender

Google Kalender – einfach ausgedrückt – macht die Terminplanung einfach. Durch die Synchronisierung in Echtzeit auf allen Geräten und die Verbindung mit Gmail und anderen Apps von Google Workspace wird die Organisation Ihres Tages vereinfacht.

Ob für den persönlichen Gebrauch oder die Zusammenarbeit im Team – Google Kalender ist darauf ausgelegt, das Zeitmanagement reibungslos und effizient zu gestalten.

Die besten Features von Google Kalender

Aktivieren Sie RSVP-Optionen, um die Verwaltung der Teilnahme an Ereignissen zu vereinfachen

Gewinnen Sie Zeitanalysen für intelligentere Planungsentscheidungen und eine bessere Zeitzuweisung

Benutzerdefinierte Terminpläne, die auf bestimmte Zeitfenster und Präferenzen zugeschnitten sind, sorgen für eine optimale Organisation

Synchronisieren Sie Kalender über mehrere Plattformen hinweg, um Echtzeit-Updates zu erhalten und alle auf dem neuesten Stand und informiert zu halten

Verwenden Sie die KI von Gemini, um die Zeiten für Meetings intelligent anzupassen, Aufgaben zur Nachbereitung vorzuschlagen und Planungsprozesse zu automatisieren

Limits von Google Kalender

Dokumente in Google Drive können zwar synchronisiert werden, es gibt jedoch keine Möglichkeit, Dokumente einzubetten

Es fehlt eine integrierte Aufgabenverwaltung, sodass für Listen mit zu erledigenden Aufgaben Integrationen von Drittanbietern erforderlich sind

Preise für Google Kalender

Google Kalender ist kostenlos mit einem Google Konto verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4, 8/5 (3.400+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Google Kalender

Es ist wahrscheinlich eines der Tools, die ich am häufigsten verwende, um mein Leben zu organisieren und meine Termine mit allen Beteiligten zu planen, sei es bei der Arbeit oder in meinem Privatleben.

via Fantastical

Fantastical ist für Apple-Geräte und Windows verfügbar und macht die Terminplanung zum Kinderspiel. Die Synchronisierung mit iCloud, Google, Outlook und anderen ist einfach – so haben Sie alle Ihre Ereignisse und Aufgaben in einem einzigen, übersichtlichen hub.

Mit anpassbaren Ansichten (Tag, Woche, Monat und darüber hinaus) und natürlicher Spracheingabe ist das Hinzufügen von Ereignissen so einfach wie die Eingabe von "Mittagessen mit Alex um 13 Uhr am Freitag". Außerdem können Sie mit integrierten Integrationen mit einem einzigen Klick an Meetings in Zoom, Google Meet oder Teams teilnehmen.

Fantastische beste Features

Verwalten Sie Aufgaben zusammen mit Ihren Ereignissen im Kalender, einschließlich Benachrichtigungen und Übertragungen für überfällige Aufgaben

Fügen Sie Telefonkonferenzen hinzu und nehmen Sie an ihnen teil, die Dienste wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams unterstützen

Senden Sie Vorschläge für Ereignisse mit mehreren Terminen und Uhrzeiten an die eingeladenen Personen

Fügen Sie Ihren Ereignissen und Aufgaben relevante Dateien oder Fotos hinzu, um während Meetings oder beim Abschließen von Aufgaben schnell darauf zugreifen zu können

Fantastische Limits

Limitiert auf iOS und Desktop, Android-Benutzer bleiben außen vor

Um Kalender auf iOS und iPadOS zu verwalten, müssen Konten über Fantastical oder ein manuelles Setup hinzugefügt werden

Fantastische Preise

Einzelperson: 4,75 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Familie (bis zu 5 Mitglieder): 7,50 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Teams: 4,75 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Fantastische Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 8/5 (20+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Fantastical

Mir gefällt, wie einfach es ist, wiederkehrende Ereignisse zu erstellen, und wie es einfachen Text in einen Titel, ein Datum, eine Uhrzeit und einen Speicherort umwandeln kann.

11. Outlook (am besten für die Integration in Microsoft Office-Umgebungen geeignet)

über Outlook

Wenn Sie nach einer intelligenten Möglichkeit suchen, die Termine und Ereignisse Ihres gesamten Teams zu verwalten, ist Outlook genau das Richtige für Sie! Mit Features wie anpassbaren Erinnerungen, Kalender freigeben, farbcodierten Themen und Overlays zum Vergleichen mehrerer Kalender ist es eine umfassende Lösung, um Ihre Agenda im Auge zu behalten.

Das Besondere daran ist die nahtlose Integration in Microsoft Teams. Planen, nehmen Sie an Meetings teil und veranstalten Sie Meetings direkt aus Ihrem Kalender heraus – ohne zusätzliche Klicks oder Fenster!

Die besten Features von Outlook

Blockieren Sie unsichere Links automatisch und verhindern Sie so Phishing, Viren und Malware-Bedrohungen

Synchronisierung von Google Kalender mit Outlook, um alle Ihre Termine an einem Ort zu speichern

Speicherorte von Nachrichten, Personen und Dokumenten mit der intelligenten Suche von Outlook schnell finden

Vergleichen Sie mehrere Pläne nebeneinander, um eine klarere Planung zu erhalten

Verwenden Sie Co-pilot KI, um E-Mails zu beantworten, Meetings zu planen und Zusammenfassungen von Ereignissen zu erstellen, wodurch Aufgaben schneller und einfacher erledigt werden können

Limits von Outlook

Eine Überfrachtung mit Features kann grundlegende Aufgaben der Terminplanung erschweren

In Outlook vorgenommene Änderungen werden nicht automatisch über das Export-Feature mit Google Kalender synchronisiert

Outlook-Preise

Der Kalender von Microsoft Outlook ist kostenlos in einem Konto von Microsoft enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Outlook

G2 : 4, 5/5 (2.900+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Outlook?

Dies ist ein sehr wichtiges Tool bei der Arbeit. Es organisiert alle meine E-Mails, Kalender und Meetings an einem Ort! Das hilft mir sehr, vor allem bei der Planung und Erinnerung an zukünftige Meetings.

💡 Profi-Tipp: Blocken Sie dedizierte Fokuszeiten in Ihrem Kalender und behandeln Sie diese wie ein unumgängliches Meeting – keine Ablenkungen, keine Terminverschiebungen, nur ununterbrochene, konzentrierte Arbeit!

ClickUp Kalender: Die perfekte Lösung für Ihre Planungsanforderungen

Selbst mit unzähligen Planungs-Tools kann man leicht Zeit verschwenden und in den Planungsirrtum verfallen. Viele Vimcal-Alternativen beherrschen die Grundlagen, haben aber Schwierigkeiten, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen.

ClickUp ändert das. Es kombiniert Tools für Aufgabenverwaltung, Terminplanung und Zusammenarbeit, damit Sie Ihre Zeit effektiver nutzen können.

Sind Sie bereit, Ihre Zeit für sich arbeiten zu lassen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!