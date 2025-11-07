Meetings sind toll – bis man sich Alles merken muss, was gesagt wurde. Es ist eine Menge Arbeit, wenn man Notizen macht, die Nachverfolgung der Aktionspunkte durchführt und gleichzeitig aufmerksam zuhört.

Wenn Ihr Team hauptsächlich in Microsoft Teams arbeitet, brauchen Sie ein KI-Notiztool, das Ihnen die Arbeit erleichtert.

Die besten KI-Notiztools zeichnen auf, transkribieren, fassen zusammen und erstellen sogar Aufgaben, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, während sie sich um die Details kümmern.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten KI-Notiztools für Microsoft Teams vor, die Ihre Meeting-Notizen von chaotisch zu übersichtlich verwandeln. 🎯

In der Zwischenzeit können Sie sich in diesem Video einige der Top-Empfehlungen ansehen:

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind unsere Empfehlungen für die besten KI-Notiztools für Microsoft Teams-Meetings: ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität in Meetings) Microsoft Teams Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke und Analysen zu Meetings) Fireflies.ai (Am besten geeignet für anpassbare Tracker und zeitgestempelte Highlights) Otter.ai (Am besten geeignet für durchsuchbare Transkriptionen und KI-generierte Nachfassaktionen) Tactiqs KI-Notiz-Tool (Ideal für Echtzeit-Transkriptionen mit Tags und Screenshots) tl;dv (Am besten geeignet für CRM-integrierte Zusammenfassungen von Meetings und Workflow-Automatisierung) Supernormal (Am besten geeignet, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Abfragen zum Meeting zu beantworten) Krisp KI Meeting Assistant (Am besten geeignet für die Erkennung von Aktionselementen und strukturierten Meeting-Vorlagen) Huddles. App (Am besten geeignet für Geräuschunterdrückung und Sprachklarheit bei Transkriptionen) Bluedots KI-gestützter Notiz-Assistent (Ideal für botfreie Hintergrundtranskriptionen mit branchenspezifischer Genauigkeit)

Worauf sollten Sie bei KI-Notiztools für Microsoft Teams achten?

Ein KI-Notiztool kann Zeit sparen, die Genauigkeit verbessern und die Produktivität von Meetings steigern. Allerdings bieten nicht alle Tools die gleichen Features. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Tools für Microsoft Teams die folgenden wichtigen Features, um sicherzustellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht. 💁

Nahtlose Integration: Funktioniert nativ in Microsoft Teams, ohne dass ein manuelles Setup oder Workarounds von Drittanbietern erforderlich sind

Echtzeit-Transkription: Erfasst Unterhaltungen mit hoher Präzision, selbst in lauten Umgebungen oder bei rasanten Diskussionen

Sprechererkennung: Unterscheidet zwischen den Teilnehmern, um strukturierte und lesbare Notizen zu erstellen

Erfassung von Aktionselementen: Identifiziert wichtige Aufgaben, Entscheidungen und Folgeaktionen und reduziert so den Bedarf an manueller Überprüfung

Zusammenfassungsfunktionen: Erstellt prägnante, KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings mit relevanten Highlights

Anpassbare Formatierung: Ermöglicht es Benutzern, Zusammenfassungen an die Workflows des Teams und die Anforderungen an die Berichterstellung anzupassen

Mehrsprachige Unterstützung: Transkribiert Meetings in mehreren Sprachen für globale Teams

Erweiterte Suche und Tags: Ermöglicht das schnelle Auffinden bestimmter Themen, Stichwörter oder wichtiger Momente

🧠 Wissenswertes: Ein Stenograf tippt nicht wie wir anderen. Er verwendet eine spezielle Stenografiemaschine, einen sogenannten Stenotyp, der ganze Wörter oder Phrasen mit einem einzigen Tastenanschlag tippt. Deshalb kann er mit schnellen Redeströmen mithalten und ist damit die menschliche Version einer KI für Echtzeit-Transkription.

Die 10 besten KI-Notiztools für Microsoft Teams

Die Auswahl des richtigen KI-Notiztools kann angesichts der Vielzahl an verfügbaren Optionen eine Herausforderung sein. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir eine Liste mit zehn KI-Notiztools für Microsoft Teams zusammengestellt, die sich durch ihre Genauigkeit, nahtlose Integration und Vorteile der Produktivität auszeichnen.

Los geht’s! 💪

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität bei Meetings)

Die heutige Arbeit ist nicht mehr zeitgemäß.

Projekte, Wissen und Unterhaltungen sind über verschiedene, nicht miteinander verbundene Tools verstreut, was Teams ausbremst. ClickUp löst dieses Problem mit der „Alles-App für die Arbeit“, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Wir alle wissen, dass Meetings der Ort sind, an dem die Magie (und der Wahnsinn) geschieht. Deshalb sorgt ClickUp Meetings dafür, dass Diskussionen strukturiert, produktiv und vor allem umsetzbar sind.

ClickUp vereint KI-gestützte Notizen, Besprechungsorganisation, gemeinsame Dokumente und Nachverfolgung von Aufgaben an einem zentralen Ort für alle Videokonferenzplattformen, einschließlich Microsoft Teams.

So nutzen Sie die Features. 💁

ClickUp AI Notetaker

Probieren Sie den KI-Notiz-Assistenten von ClickUp aus Erhalten Sie automatische Protokolle für Meetings mit eindeutigen Beschreibungen der Sprecher mithilfe von ClickUp AI Notetaker

Das Meeting ist gerade zu Ende gegangen und Ihre Seite ist voller unleserlicher Kritzeleien? Keine Sorge, der ClickUp AI Notetaker hilft Ihnen dabei.

Der Notiz-Assistent zeichnet Ihre Meetings automatisch in Echtzeit auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, wobei er wichtige Erkenntnisse, Ergebnisse und Entscheidungen herausfiltert. Sie müssen sich nicht mehr durch einen Berg von Text wühlen, um wichtige Informationen zu finden, bis Ihnen die Augen tränen.

Und das Beste daran? Dieses KI-Tool für Meetings wandelt Diskussionspunkte nahtlos in ClickUp-Aufgaben um und sorgt so für müheloses Nachverfolgen. Wenn Sie später etwas noch einmal nachschlagen möchten, fragen Sie das KI-Tool einfach in natürlicher Sprache, und es liefert Ihnen die Informationen in Sekundenschnelle!

Nehmen wir zum Beispiel an, das Marketingteam eines Technologieunternehmens hält wöchentliche Meetings zur Kampagnenplanung in Microsoft Teams ab.

Mit dem Notiz-Tool von ClickUp wird das Meeting zusammengefasst, wobei wichtige Informationen wie Zeitleisten für Markteinführungen, zu liefernde Inhalte und die Zuweisung von Werbeausgaben erfasst werden. Es wandelt diese Punkte in Aufgaben um und weist Entwürfe an Content-Autoren sowie Designanfragen an Designer zu.

ClickUp Brain

Erhalten Sie sofortige Antworten aus Meeting-Protokollen für schnelle Durchläufe mit ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain wird das Auffinden von Informationen zum Kinderspiel. Anstatt seitenlange Notizen von Meetings durchzugehen, können Sie einfach fragen: „Welches Feedback hat der Client letzten Monat gegeben?“ und erhalten sofort eine Antwort.

Ein Kampagnenstratege, der beispielsweise vergangene Diskussionen durchgeht, kann Client-Präferenzen sofort abrufen, indem er fragt: „Welche Ausrichtung der Botschaft hat der Client bevorzugt?“ So wird sichergestellt, dass jeder Pitch, jedes Anzeigenkonzept oder jede Content-Strategie den Client-Erwartungen entspricht, ohne dass wichtige Details übersehen werden.

ClickUp Dokumente

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten gemeinsam mit ClickUp Docs durch

Nun, da Ihre Meetings mühelos dokumentiert werden, stellt sich die Frage: Wo werden all diese Notizen gespeichert?

ClickUp Docs ist ein zentraler hub zum Organisieren, Freigeben und gemeinsamen Bearbeiten von allem – von Meeting-Notizen über Projekt-Roadmaps und To-do-Listen bis hin zu Unternehmens-Wikis.

Nutzen Sie die umfangreichen Format-Features, um Ihre Dokumente ganz nach Ihren Wünschen zu strukturieren und sie mit Multimedia-Inhalten, Diagrammen, Tags, Links und Tabellen ansprechend zu gestalten. Dank der integrierten Brain-Funktion können Sie zudem die Verständlichkeit Ihrer Notizen verbessern und sie an den jeweiligen Tonfall anpassen.

Die besten Features von ClickUp

Ideen erweitern: Nutzen Sie KI-gestützte Aufforderungen wie „Inhalt erweitern“ oder „Weiter schreiben“, um Ihre Gedanken zu entwickeln und zu verfeinern

Routineaufgaben automatisieren: Legen Sie Auslöser und Bedingungen fest, um sich wiederholende Aktionen zu erledigen, entweder mit vorgefertigten oder anpassbaren Legen Sie Auslöser und Bedingungen fest, um sich wiederholende Aktionen zu erledigen, entweder mit vorgefertigten oder anpassbaren ClickUp-Automatisierungen

Bildschirmaufnahmen erfassen und transkribieren: Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf und erstellen Sie KI-gestützte Transkriptionen, die Sie in Ihren Meeting-Notizen leicht nachschlagen können

Synchronisierung von Meeting-Notizen mit dem Chat: Nutzen Sie ClickUp Brain, um Thread-Diskussionen zusammenzufassen und wichtige Aktionspunkte direkt im Nutzen Sie ClickUp Brain, um Thread-Diskussionen zusammenzufassen und wichtige Aktionspunkte direkt im ClickUp-Chat zu veröffentlichen, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreichen benutzerdefinierten Features erfordern etwas Zeit bei der Einrichtung

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: 37 % der Mitarbeiter versenden Follow-up-Notizen oder Protokolle von Meetings, um Aktionselemente zu verfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln – so stellen Sie sicher, dass alles abgedeckt ist.

2. Microsoft Teams Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke und Analysen zu Meetings)

über Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot ist ein KI-gestützter Assistent, der in Microsoft 365-Anwendungen, darunter Teams, integriert ist, um die Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern. Mithilfe fortschrittlicher Sprachmodelle und Microsoft Graph-Daten automatisiert Copilot Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails, das Zusammenfassen von Meetings und das Erstellen von Inhalten.

Copilot bereitet Sie auf Meetings vor, transkribiert Diskussionen und fasst wichtige Punkte für Nachzügler zusammen. Anschließend fasst es Entscheidungen zusammen, erstellt eine Liste mit Aufgaben und beantwortet Folgefragen.

Die besten Features von Microsoft Teams Copilot

Identifizieren und erstellen Sie eine Liste der Folgeaufgaben auf der Grundlage der Inhalte der Meetings, um die Zuweisung von Verantwortlichkeiten zu vereinfachen

Konfigurieren Sie die Verfügbarkeit von Copilot mit Optionen für vollständige Transkription, Live-Sprach-zu-Text-Umwandlung oder chatten für Einblicke

Stellen Sie Copilot gezielte Fragen, um Meinungsverschiedenheiten aufzudecken, Antworten zu analysieren und Lücken in Argumentationen zu identifizieren

Kombinieren Sie gesprochene Diskussionen und Chat-Nachrichten, um den vollständigen Kontext an einem Ort bereitzustellen

Limitierungen von Microsoft Teams Copilot

Für das Feature „Notiz“ benötigen Sie bestimmte Microsoft 365-Pläne, was zusätzliche Kosten verursacht

Es ist in durchgängig verschlüsselten Meetings nicht verfügbar, was den Einsatz bei sensiblen, aber wichtigen Gesprächen einschränkt.

Preise für Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic mit Copilot: 37,50 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard mit Copilot: 44,00 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium mit Copilot: 53,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Fireflies.ai (Am besten geeignet für anpassbare Tracker und zeitgestempelte Highlights)

via Fireflies.ai / AI

Fireflies.ai ist ein KI-Notiztool für Meetings, das Unterhaltungen aus Diskussionen, Telefonaten und virtuellen Konferenzen aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Es erfasst Sprachinteraktionen aus beliebigen Quellen und sorgt dafür, dass Ihnen keine wichtigen Details entgehen.

Möchten Sie Preisverhandlungen und Erwähnungen von Mitbewerbern nachverfolgen oder einen wichtigen Moment aus einem Gespräch freigeben? Richten Sie benutzerdefinierte Tracker ein, um Details zu markieren, und lassen Sie Fireflies zeitgestempelte Ausschnitte zur schnellen Referenz erstellen.

Die besten Features von Fireflies.ai

Erfassen und konvertieren Sie Meetings mit branchenführender Präzision in Text in über 100 Sprachen

Führen Sie die Synchronisierung von Transkripten und Notizen mit Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion und weiteren Tools durch

Nutzen Sie den KI-Notiz-Bot, die Chrome-Erweiterung oder die mobile App, um Live- oder persönliche Unterhaltungen zu transkribieren

Durchsuchen Sie vergangene Meetings bis auf den genauen Satz hin und nutzen Sie AskFred*, um sofort Antworten aus den Unterhaltungen zu erhalten.

Limitierungen von Fireflies.ai

Ein begrenztes technisches Vokabular führt manchmal zu Ungenauigkeiten

Es gelingt nicht, Nachrichten, die während Meetings im Teams-Chat gesendet werden, aufzuzeichnen oder zusammenzufassen

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.KI

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Die Griechen verwendeten Materialien wie teures Pergament und Papyrus, um Alles von Hand zu dokumentieren. Außerdem mussten sie ständig darum kämpfen, diese Aufzeichnungen vor Umwelteinflüssen zu schützen.

4. Otter.ai (Am besten geeignet für durchsuchbare Transkriptionen und KI-generierte Nachfassaktionen)

Otter.ai hilft Teams, den Überblick über Meetings zu behalten, indem es Unterhaltungen in klare, durchsuchbare Notizen umwandelt. Als KI-Notiztool transkribiert Otter.ai Ihre Meetings in Echtzeit. Nach dem Meeting erstellt es automatisch eine kurze Zusammenfassung, sodass Sie die wichtigsten Punkte in Sekundenschnelle nachlesen können.

Die Plattform identifiziert zudem Sprecher und ermittelt Verantwortlichkeiten, sodass keine manuellen Nachfassaktionen erforderlich sind. Dank der Stichwortsuche können Sie vergangene Meetings ganz einfach nach bestimmten Themen durchsuchen.

Außerdem kann der KI-Chat-Assistent auf Basis des Meetings Folge-E-Mails oder Status-Updates erstellen.

Die besten Features von Otter.ai

Erstellen Sie 30-Sekunden-Zusammenfassungen, die lange Sitzungen auf die wesentlichen Highlights reduzieren

Nutzen Sie Otter KI Chat, um direkt aus den Erkenntnissen des Meetings Folge-E-Mails und Status-Updates zu erstellen

Führen Sie Live-Dialoge mit asynchronen Updates mithilfe von KI-Kanälen zusammen und sorgen Sie so für mehr Dynamik in Ihren Projekten

Extrahieren und verteilen Sie automatisch umsetzbare Elemente und sorgen Sie so für klare nächste Schritte

Einschränkungen von Otter.ai

Der Zugriff ist auf Ihre 25 letzten Unterhaltungen beschränkt, ältere Unterhaltungen werden archiviert

Die Transkription ist im Free-Plan auf 30 Minuten pro Sitzung begrenzt.

Preise für Otter.KI

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Die alten Griechen waren Pioniere im Verfassen von Notizen und betonten die kulturelle Bedeutung der Dokumentation von Wissen. Sie führten akribisch persönliche Aufzeichnungen, um philosophische Gedanken, historische Ereignisse und wissenschaftliche Beobachtungen festzuhalten.

5. Tactiqs KI-Notiz-Tool (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkriptionen mit Tags und Screenshots)

via Tactiq

Tactiq Note Taker von OpenAI wurde speziell für Fachleute und Führungskräfte entwickelt und transkribiert Ihre Meetings live, sodass jedes wichtige Detail präzise erfasst wird.

Es lässt sich in Microsoft Teams, Google Meet und Zoom integrieren und erspart Ihnen das mühsame manuelle Notieren. Nach der Methode der satzweisen Notizaufzeichnung erfasst Tactiq jede Äußerung unmittelbar nach ihrer Äußerung und stellt so sicher, dass der Kontext und die Nuancen der Unterhaltung erhalten bleiben.

Die besten Features des KI-Notiztools von Tactiq

Nutzen Sie KI, um automatisch umfassende Projekt-Updates zu erstellen, einschließlich Ereignisse, Fristen, Diskussionen, nächsten Schritte, Notizen und Schlussfolgerungen

Kennzeichnen Sie Aufgaben, Entscheidungen und Fragen mit benutzerdefinierten Tags, Beschreibungen oder Kommentaren in Live-Transkripten

Fügen Sie Screenshots direkt in Ihr Transkript ein, um wichtige Momente und spezifische Verweise für eine spätere Überprüfung festzuhalten

Einschränkungen des KI-Notiztools von Tactiq

Einige Benutzer berichten, dass die KI-Features von Tactiq anfangs komplex einzurichten und zu benutzerdefinierten Einstellungen zu machen sind

Tactiq funktioniert als Chrome-Erweiterung, wodurch die Nutzung auf Benutzer des Chrome-Browsers beschränkt ist

Preise für den KI-Notiz-Assistenten von Tactiq

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiqs KI-Notiz-Tool

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? John Locke spielte eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit gängiger Bücher. Er führte ein effektives Indexierungssystem ein, das es den Benutzern ermöglichte, Informationen effizient zu kategorisieren und abzurufen. Dies hilft auch in der heutigen Zeit bei der strukturierten Notizführung.

6. tl;dv (Am besten geeignet für CRM-integrierte Zusammenfassungen von Meetings und Workflow-Automatisierung)

tl;dv ist eine KI-gestützte Software für Besprechungsprotokolle, die sich an Fachleute und Führungskräfte richtet, die auf Microsoft Teams setzen. Sie zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und hebt wichtige Momente hervor, konzentriert sich jedoch in erster Linie auf die Zusammenfassung nach dem Meeting.

Dank nahtloser CRM-Integration, KI-gestützter Erkenntnisse und eines benutzerdefinierten Zusammenfassungsformats macht tl;dv Nachverfolgung, Berichterstellung und Entscheidungsfindung zum Kinderspiel. Ganz gleich, ob Sie Kundenfeedback extrahieren, Einwände in Verkaufsgesprächen nachverfolgen oder Schwachstellen bei Produkten identifizieren müssen – die KI-Agenten von tl;dv kümmern sich um alles.

tl;dv – die besten Features

Füllen Sie CRM-Felder automatisch mit relevanten Daten zu Meetings aus und vermeiden Sie so manuelle Einträge in HubSpot, Salesforce und über 6.000 weiteren Plattformen

Planen Sie KI-gestützte Erinnerungen, um vergangene und zukünftige Meetings nach bestimmten Erkenntnissen zu durchsuchen, wobei Berichte direkt an Ihren Posteingang gesendet werden

Transkribieren und fassen Sie Meetings in über 30 Sprachen zusammen – für eine globale Zusammenarbeit

Verwenden Sie strukturierte Vorlagen und Playbooks, um die Konsistenz über alle Meetings hinweg sicherzustellen

tl;dv Limite

Es gibt kein integriertes Feature zur Analyse der sichtbaren Emotionen der Teilnehmer in Videos, was tiefere Einblicke liefern könnte

Es bietet keine benutzerdefinierten Vokabeln, was für Fachgebiete oder Fachbegriffe wichtig sein kann

tl;dv Preise

Free

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 98 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Der Markt für KI-Notiztools wird bis 2033 voraussichtlich eine Größe von rund 2.545 Millionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,9 %.

7. Supernormal (Am besten geeignet, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Abfragen zum Meeting zu beantworten)

via Supernormal

Als Nächstes auf dieser Liste der KI-Notiztools für Microsoft Teams steht Supernormal. Dieses Tool lässt sich nahtlos in Microsoft Teams integrieren, transkribiert Meetings und erfasst wichtige Erkenntnisse in Echtzeit.

Der KI-gestützte Assistent Norma erfasst detaillierte Notizen zu Meetings in Echtzeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transkriptionstools extrahiert Norma wichtige Erkenntnisse, identifiziert Aufgaben und beantwortet Abfragen während oder nach dem Meeting. Sie können sogar den Namen des Notiz-Bots innerhalb von Microsoft Teams benutzerdefiniert anpassen, um ein nahtloses Teamerlebnis zu gewährleisten.

Die besten Features von Supernormal

Erkennen Sie Aufgaben in Diskussionen automatisch und weisen Sie sie den entsprechenden Team-Mitgliedern in Asana, Trello, ClickUp und Linear zu.

Finden Sie bestimmte Momente in den mit Zeitstempeln versehenen Abschnitten der Transkription schnell

Standardisieren Sie Notiz-Formate mit maßgeschneiderten Vorlagen für verschiedene Arten von Meetings, wie z. B. Verkaufsgespräche, Team-Check-ins und Kundenbriefings

Erhalten Sie E-Mail-Zusammenfassungen der wichtigsten Diskussionen, die Teams bei der Vorbereitung auf die kommende Woche unterstützen

Limitierungen von Supernormal

Benutzer bemängeln die schlechte Qualität der Ergebnisse der vorgefertigten Vorlagen des Tools

Es transkribiert Meetings nicht offline

Preise von Supernormal

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Supernormal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? KI-Notiztools nutzen Technologien wie große Sprachmodelle (LLMs) und automatische Spracherkennung (ASR), um die Genauigkeit und das Kontextverständnis zu verbessern.

8. Krisp KI Meeting Assistant (Am besten geeignet für die Erkennung von Aktionselementen und strukturierten Meeting-Vorlagen)

über Krisp KI Meeting Assistant

Wie der Name schon sagt, liefert Krisp präzise Transkriptionen für Microsoft Teams-Meetings. Neben der einfachen Notizfunktion erkennt Krisp auch To-dos in den Unterhaltungen während der Meetings. Aufgaben werden automatisch extrahiert, kategorisiert und den entsprechenden Teammitgliedern zugewiesen, sodass alle Folgeaktionen klar und nachvollziehbar sind.

Darüber hinaus steigert Krisp die Effizienz durch gebrauchsfertige Vorlagen für Meeting-Notizen. Diese Vorlagen ordnen wichtige Diskussionspunkte, Entscheidungen und nächste Schritte in einem strukturierten Format, wodurch Notizen leichter unter den Teammitgliedern freigegeben und verteilt werden können.

Die besten Features von Krisp KI Meeting Assistant

Erkennen Sie Aktionspunkte in Unterhaltungen und weisen Sie diese den Mitgliedern des Teams zu, ohne den Kontext wechseln zu müssen

Verknüpfen Sie die Notizenerstellung und Verteilung mit geplanten Meetings für einen automatisierten Workflow

Nutzen Sie die Kompatibilität ohne Plug-ins für die Zusammenarbeit mit Microsoft Teams und anderen Meeting-Plattformen

Einschränkungen des Krisp KI Meeting Assistants

Derzeit kann Krisp jeweils nur eine Verbindung zu einem Kalender herstellen.

Die Features zur Transkription von Meetings und zur Erstellung von Notizen unterstützen derzeit nur Englisch.

Preise für Krisp KI Meeting Assistant

Free

Pro: 16 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Krisp KI Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Farben, um verschiedene Abschnitte in Ihren Notizen hervorzuheben. Rot eignet sich für wichtige Informationen, Kernpunkte und Achtungen, während Blau Definitionen, Hauptkonzepte und zentrale Ideen hervorheben kann. Grün eignet sich hervorragend für Beispiele und Anwendungen, Gelb für Fragen und Lila für Vokabeln.

9. Huddles. App (Am besten geeignet für Geräuschunterdrückung und Sprachklarheit bei Transkriptionen)

Huddles ist ein erstklassiges tool zur Geräuschunterdrückung und Sprachoptimierung, das in virtuellen Meetings kristallklaren Ton liefert. Es filtert Hintergrundgeräusche wie Tastaturtippen, bellende Hunde oder Baulärm heraus und sorgt so für präzise Zusammenfassungen der Meetings.

In rasanten Diskussionen, in denen mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen, verbessert das Feature „Voice Clarity“ von Huddles die Sprachverständlichkeit. Dies erleichtert es, die Sprecher voneinander zu unterscheiden und zusammenhängende Zusammenfassungen zu erstellen.

Die besten Features der Huddles. App

Sorgen Sie durch lokale Audioverarbeitung für Sicherheit der Daten und stellen Sie sicher, dass sensible Informationen vertraulich bleiben

Minimieren Sie Fehlinterpretationen, indem Sie Probleme mit schlechter Audioqualität mithilfe von Echounterdrückung und akustischer Echobeseitigung beseitigen.

Erstellen Sie mithilfe von KI prägnante Tagesordnungen, um Diskussionen zu lenken und Mitglieder des Teams zu ermutigen, sich im Voraus vorzubereiten

Limitierungen der Huddles-App

Die Anwendung führt keine Synchronisierung mit den Kalendern der Benutzer durch

Benutzer bemängeln, dass es keine erweiterten API-Verbindungen gibt, um eine bessere Interoperabilität mit anderen Plattformen zu ermöglichen

Preise für die Huddles. App

Free

Pro: 19,90 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 19,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zur Huddles-App

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Unternehmen, die KI-Tools für Notizen einsetzen, konnten den Zeitaufwand für die Organisation von Notizen nach Meetings um bis zu 30 % reduzieren.

10. Der KI-gestützte Notiz-Assistent von Bluedot (Ideal für botfreie Hintergrundtranskriptionen mit branchenspezifischer Genauigkeit)

Bluedot erfasst, organisiert und gibt Besprechungsnotizen in Microsoft Teams frei, ohne dass Bots an Ihren Anrufen teilnehmen müssen. Es arbeitet unauffällig im Hintergrund und transkribiert sowie fasst Diskussionen automatisch zusammen. Die Transkripte heben wichtige Punkte, Aktionspunkte und Entscheidungen hervor, wodurch die Nachbereitung mühelos wird.

Ein großer Vorteil? Bluedot erkennt Fachbegriffe und Branchenjargon präzise, sodass auch fachspezifische Unterhaltungen klar und deutlich transkribiert werden.

Die besten Features des KI-gestützten Notiztools von Bluedot

Legen Sie spezifische Berechtigungen für die Ansicht, Bearbeitung und Freigabe fest, um vertrauliche Informationen zu sichern

Verteilen Sie Besprechungszusammenfassungen an alle Teams, um sicherzustellen, dass alle Besprechungsteilnehmer auf dem Laufenden bleiben

Nutzen Sie KI für Meetings und führen Sie eine schnelle Stichwortsuche durch, um wichtige Notizen aus Meetings zu finden, ohne Aufzeichnungen erneut abspielen zu müssen

Generieren Sie automatisch Nachfassaktionen und Elemente, damit alle Teams über die nächsten Schritte auf dem Laufenden bleiben

Limitierungen des KI-gestützten Notiztools von Bluedot

Es fehlen umfassende CRM-Integrationen, was die Möglichkeit einschränkt, aufgezeichnete Anrufe mit Plattformen wie liftOS zu synchronisieren

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Meeting-Zusammenfassungen, was sich auf die Einblicke in Kundeninteraktionen auswirkt

Preise für den KI-gestützten Notiz-Assistenten von Bluedot

Free

Basic: 18 $/Monat pro Benutzer

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum KI-gestützten Notiz-Tool von Bluedot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: Notiztools sind hilfreich, aber überprüfen, verfeinern und personalisieren Sie Ihre KI-generierten Notizen stets, um Genauigkeit und Klarheit zu gewährleisten.

Lernen Sie das beste KI-gestützte Tool kennen – ClickUp

Wir haben einige der besten KI-Notiztools für Microsoft Teams vorgestellt, von denen jedes einzigartige Features bietet, um die Erfassung, Organisation und Umsetzung von Meeting-Erkenntnissen zu verbessern.

Wenn Sie jedoch nach erweiterten Features suchen, die die Produktivität Ihres Teams über die Transkription von Meetings hinaus steigern, hebt sich ClickUp von der Masse ab.

Mit dem ClickUp AI Notetaker erhalten Sie automatisierte Zusammenfassungen der Meetings, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wichtige Details zu verpassen. ClickUp Docs bietet einen kollaborativen Bereich zum Speichern, Organisieren und Verfeinern Ihrer Notizen. Und mit ClickUp Brain geht die KI noch einen Schritt weiter – sie hilft Ihnen dabei, Informationen sofort zu verfassen, zusammenzufassen und abzurufen, wodurch Ihr Arbeitsbereich wirklich smarter wird.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅