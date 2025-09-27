Die 10 besten KI-Sprachaufzeichnungsgeräte für Transkription und Erstellung von Inhalt

Ist Ihnen schon einmal eine geniale Idee gekommen, die Sie jedoch wieder vergessen haben, bevor Sie sie notieren konnten? Oder haben Sie Schwierigkeiten, bei Notizen zu Meetings oder Brainstorming-Sitzungen den Überblick zu behalten?

KI-Sprachaufzeichnungsgeräte helfen dir dabei, aus dieser Routine herauszukommen.

KI-Sprachaufzeichnungsgeräte können mehr als nur Ihre Stimme aufnehmen – sie erstellen Transkriptionen, organisieren Inhalte, verbessern die Audioqualität und lassen sich in Ihre Workflows integrieren. Egal, ob Sie Content-Ersteller, Student oder Geschäftsmann sind und nach geeigneten Optionen suchen: Wir haben 10 KI-Sprachaufzeichnungstools, die Ihnen das Leben erleichtern. ✨

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind einige der besten KI-Sprachaufzeichnungsgeräte auf dem Markt: ClickUp (Beste KI-gestützte Lösung für Content-Erstellung und Workflow-Management)

Otter.ai (Am besten geeignet für die Echtzeit-Transkription von Online-/Offline-Meetings)

Descript (Am besten geeignet für umfassende Bearbeitung von Audio- und Video-Dateien)

Movavi (Am besten geeignet für Schulungsvideos und Tutorials)

Rev Voice Recorder (Am besten geeignet für von Menschen erstellte Transkriptionen)

Temi (Am besten geeignet für schnelle und kostengünstige Transkriptionen)

Krisp (Am besten geeignet für Geräuschunterdrückung und klare Kommunikation)

Smart Voice Recorder (Am besten geeignet für hochwertige Audioaufnahmen)

Say&Go (Am besten geeignet für schnelle Sprachnotizen unterwegs)

Notta (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkription und Dokumentation)

Worauf sollten Sie bei einem KI-Sprachrekorder achten?

Achten Sie bei der Auswahl eines KI-gestützten Audioaufzeichnungstools auf folgende Features:

Präzise KI-Transkription : Entscheiden Sie sich für ein Aufzeichnungstool, das gleichzeitig als : Entscheiden Sie sich für ein Aufzeichnungstool, das gleichzeitig als KI-Transkriptionstool dient und hochpräzise Transkriptionen in Echtzeit oder nahezu sofort liefert, insbesondere bei der Aufzeichnung von Meetings mit mehreren Teilnehmern

Geräuschunterdrückung : Wählen Sie einen Rekorder, der unerwünschte Hintergrundgeräusche entfernt, um die Audioqualität zu verbessern. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie Aufnahmen in lauten Umgebungen oder im Freien machen.

Anpassbare Dateiformate : Um die Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen zu gewährleisten, wählen Sie ein KI-Sprachaufzeichnungstool, das Audio- und Transkriptionsdateien in verschiedenen Formaten wie MP3, WAV, TXT, Docx usw. speichern und exportieren kann.

Cloud-Integration : Eine Sprachaufzeichnungs-App, die alle Ihre Aufnahmen und Transkripte in der Cloud sichert, ist sehr hilfreich. Ein Pluspunkt ist es, wenn es eine automatische Synchronisierung gibt, damit die Daten geräteübergreifend zugänglich sind.

Durchsuchbare Transkripte : Möchten Sie beim Durchsehen von Transkripten Zeit sparen? Suchen Sie nach Audioaufzeichnungstools, die durchsuchbare Transkripte erstellen. Diese ermöglichen es Ihnen, Stichwortsuchen im Text durchzuführen

Mehrsprachige Unterstützung : Entscheiden Sie sich für ein KI-Audioaufzeichnungstool, das mehrere Sprachen und Übersetzungen unterstützt. Das ist besonders praktisch, wenn Sie eine globale Belegschaft oder Kundschaft haben.

Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit: Wenn Sie Audio-Clips beim Durchhören langer Aufnahmen beschleunigen oder verlangsamen möchten, wählen Sie ein KI-Sprachaufzeichnungstool mit dem Feature zur Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit.

Die 10 besten KI-Sprachaufzeichnungsgeräte

Hier ist unsere Liste der 10 besten KI-Sprachaufzeichnungsgeräte, die Sie unbedingt ausprobieren sollten:

1. ClickUp (Beste KI-gestützte Erstellung von Inhalten und Workflow-Management)

Stimme und Video in ClickUp aufnehmen Nehmen Sie Ihren Bildschirm, Webcam-Videos und Audio mühelos mit ClickUp Clips auf

ClickUp ist eine leistungsstarke Allround-App für die Arbeit, die gleichzeitig als vielseitige, KI-gestützte Business-Kommunikationssoftware fungiert. Ob Erstellung von Inhalt oder Zusammenarbeit – ClickUp erfüllt alle Ihre Anforderungen.

Wenn Sie einen KI-Sprachrekorder benötigen, bietet ClickUp Clips die Möglichkeit, Audio- und Video-Dateien aufzunehmen, zu speichern und zu freigeben. Sie können Voice Clips auch in Aufgabenkommentaren verwenden und Audiodateien an Ihr Team innerhalb oder außerhalb von ClickUp senden. Drücken Sie einfach die Schaltfläche zur Aufnahme und überlassen Sie ClickUp den Rest.

Halten Sie Ihre Gedanken fest, geben Sie Neuigkeiten frei oder erstellen Sie umfassende Produkt-Walkthroughs mit dem Clips -Bildschirmrekorder. Sehen Sie sich diese kurze Anleitung an, um alles richtig zu machen!

Als Ergänzung zu Clips steht Ihnen außerdem ClickUp Brain zur Verfügung, die native KI von ClickUp. Sie transkribiert Sprach- und Videoaufnahmen automatisch, damit Ihr Publikum Inhalte schneller überfliegen kann.

Transkribieren Sie Audio- und Videos in Echtzeit mit ClickUp Brain

Außerdem erstellt er eine Zusammenfassung, falls Sie Schlüssel-Aktionspunkte aus den Transkripten extrahieren möchten.

Mit ClickUp Brain MAX, der eigenständigen Desktop-App von ClickUp, erreicht die Transkription ein neues Niveau! Das Sprach-zu-Text-Feature von Brain MAX verändert Ihre Arbeitsweise, indem Sie Ihre Gedanken, Ideen oder Anweisungen sprechen können, anstatt sie einzutippen. Ganz gleich, ob Sie Notizen zu Meetings festhalten, To-do-Listen erstellen, E-Mails entwerfen oder Projektideen sammeln – Sie sprechen einfach, und Brain MAX transkribiert und organisiert Ihre Worte sofort.

All diese Funktionen sowie die Benutzerfreundlichkeit von ClickUp machen es zu einem der besten KI-Sprachaufzeichnungs-Tools auf dem Markt.

Erhalten Sie automatisierte Notizen zu Meetings, Transkriptionen und Zusammenfassungen mit ClickUp AI Notetaker

Zusätzlich zu diesen Funktionen ist der KI-Notiz-Assistent von ClickUp der perfekte Begleiter für Ihre Meetings. Er erstellt in Echtzeit klare, durchsuchbare Transkripte und hebt wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen und Aktionspunkte in Ihren Meeting-Notizen hervor. Dank der nahtlosen Integration in Ihre Aufgaben und Workflows können Sie Erkenntnisse sofort in Maßnahmen umsetzen, ohne etwas zu verpassen.

Die besten Features von ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Brain, um in Transkripten nach bestimmten Informationen zu suchen und umsetzbare Erkenntnisse aus den Inhalten Ihres Workspaces zu gewinnen

Nehmen Sie Videos auf, speichern Sie sie und geben Sie sie an Beteiligte frei mithilfe von ClickUp Clips. Erstellen Sie mit Clips Hub ein zentrales Video-Repository

Fügen Sie Clips und Sprachaufnahmen zu Aufgaben in ClickUp hinzu, um den Kontext zu erhalten und zu verbessern

Nutzen Sie anpassbare Vorlagen für die Verwaltung von Voiceover-Skripten und Produktionsplänen

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und sofort verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt aus Ihrem Workspace heraus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Drittanbieter-Apps ab!

Limitierungen von ClickUp

Eine steile Lernkurve für diejenigen, die nicht technisch versiert sind

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Früher war es nicht einfach, die Arbeit und die Workload zu organisieren. CU hilft mir dabei, unsere Gedanken und die Workload zu strukturieren, Aufgaben zu verteilen, Dateien an einem Ort zu speichern und Inhalte von jedem Ort aus mit jedem zu freigeben. Die Bildschirmaufzeichnungs-Features sind eine große Hilfe und ersetzen Loom.

Früher war es nicht einfach, die Arbeit und die Workload zu organisieren. CU hilft mir dabei, unsere Gedanken und die Workload zu strukturieren, Aufgaben zu verteilen, Dateien an einem Ort zu speichern und Inhalte von jedem Ort aus mit jedem zu freigeben. Die Bildschirmaufzeichnungs-Features sind eine große Hilfe und ersetzen Loom.

2. Otter.ai (Am besten geeignet für die Echtzeit-Transkription von Online-/Offline-Meetings)

Otter.ai ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Sprach-zu-Text-Software und ein Sprachaufzeichnungstool. Es zeichnet Unterhaltungen automatisch in Echtzeit auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, was es zu einer unverzichtbaren Lösung für die Aufzeichnung von Meetings, Vorträgen und Interviews macht.

Die Plattform lässt sich nahtlos in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren und ermöglicht die automatische Transkription virtueller Meetings mit Sprecheridentifizierung, Zeitstempeln und Hervorhebung von Schlüsselwörtern. Mithilfe von KI sorgt Otter.ai dafür, dass Benutzer Transkriptionen einfach durchsuchen, bearbeiten und freigeben können, wodurch das Erstellen von Notizen effizienter und umsetzbarer wird.

Schauen Sie sich diese Otter.ai-Alternativen an!

Die besten Features von Otter.ai

Erstellen Sie automatische Transkriptionen während Live-Unterhaltungen oder bei der Audiowiedergabe

Kommentieren und führen Sie die Bearbeitung von Transkriptionen in Echtzeit mithilfe von Features für die Zusammenarbeit durch

Benutzerdefinierte Anpassungen der Plattform mit branchenspezifischem Vokabular, um eine höhere Genauigkeit bei den Transkriptionen zu gewährleisten

Nutzen Sie Otter Pilot, den KI-Assistenten von Otter, um sofortige Einblicke zu gewinnen

Limitierungen von Otter.ai

Der Aufnahmemodus erfordert eine stabile und kontinuierliche Internetverbindung für die Live-Transkription

Bei Audiodateien mit Akzenten oder Hintergrundgeräuschen ist die Genauigkeit limitiert.

Preise für Otter.ai

Grundlegend

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2 : 4,4/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Gedanken sofort mit Sprach-zu-Text-Technologie fest. Mit einer zuverlässigen Sprach-zu-Text-App können Sie Ideen spontan aufzeichnen und so sicherstellen, dass keine großartige Idee verloren geht. Sie eignet sich perfekt für Brainstorming, Notizen und Produktivität unterwegs!

3. Descript (Am besten geeignet für umfassende Bearbeitung von Audio- und Video-Inhalten)

via Descript

Descript ist ein innovatives, KI-gestütztes Audio- und Video-Bearbeitungsprogramm, das fortschrittliche Bearbeitungsfunktionen mit benutzerfreundlichen Tools kombiniert und sich damit ideal für Podcaster und Content-Ersteller eignet. Es ist nichts weniger als ein professionelles Studio, in dem Benutzer Medien aufnehmen oder hochladen können. Descript transkribiert Audiodateien automatisch in Text und ermöglicht so eine intuitive textbasierte Bearbeitung.

Dank der Regenerate-Technologie können Sie naturgetreue Voiceovers erstellen, während die automatische Transkription den Workflow für Ersteller vereinfacht, die an Podcasts, Videos oder Präsentationen arbeiten.

Darüber hinaus verbessert die KI von Descript die Audioqualität, indem sie Hintergrundgeräusche reduziert und die Verständlichkeit erhöht, wodurch ein professioneller Klang entsteht.

Die besten Features von Descript

Füllwörter werden automatisch erkannt und gelöscht, wodurch Sprachstörungen wie „ähm“ und „äh“ aus den Aufnahmen entfernt werden

Nehmen Sie Videos auf und führen Sie die Bearbeitung mit den integrierten Bildschirmaufzeichnungs-Features durch

Erstellen Sie Audiogramme für Aktionen zur Bewerbung von Podcasts oder Audioausschnitten in sozialen Medien

Arbeiten Sie mit Teams zusammen, indem Sie Projekte und Feedback direkt in der App freigeben

Limitierungen von Descript

Gelegentliche Fehler bei der Audiosynchronisierung während der Video-Bearbeitung

Eine steile Lernkurve für Anfänger, die mit fortgeschrittener Audio-Bearbeitung noch nicht vertraut sind

Preise für Descript

Free

Hobby : 19 $ pro Person/Monat

Ersteller : 35 $ pro Person/Monat

Geschäft : 50 $ pro Person/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2 : 4,6/5 (über 770 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Descript ist ein echter Game-Changer für alle, die ihre Audio- und Video-Bearbeitung optimieren möchten – insbesondere für Anfänger. Es bietet großartige Features wie automatische Transkription, Bildschirmaufzeichnung und textbasierte Bearbeitung.

Descript ist ein echter Game-Changer für alle, die ihren Audio- und Video-Bearbeitungsprozess optimieren möchten – insbesondere für Anfänger. Es bietet großartige Features wie automatische Transkription, Bildschirmaufzeichnung und textbasierte Bearbeitung.

🔎 Wussten Sie schon? Weltweit gibt es mehr als 546 Millionen Podcast-Hörer!

4. Movavi (Am besten geeignet für Schulungsvideos und Tutorials)

via Movavi

Ganz gleich, ob Sie Unternehmenspräsentationen oder Videos mit Anleitungen und Tutorials erstellen – mit der Multimedia-Software-Suite von Movavi können Sie professionelle und ansprechende Inhalte erstellen.

Movavi bietet leistungsstarke, KI-gestützte Funktionen zur Sprachaufnahme und -Bearbeitung, die sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Benutzer geeignet sind. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer Audiospuren ganz einfach aufnehmen, bearbeiten und optimieren – ideal für die Erstellung von Voiceovers, Podcasts und anderen Audioprojekten.

Und was noch? Mit dem Bildschirmrekorder können Sie Aktivitäten auf dem Bildschirm aufzeichnen und mithilfe von Tools für die Bearbeitung wie Anmerkungen, Effekten und Übergängen ergänzen. Die KI-gestützten Features der Software, wie Rauschunterdrückung und Hintergrundausblendung, sorgen für eine hochwertige Audioausgabe, indem sie unerwünschte Geräusche und Ablenkungen minimieren.

Die besten Features von Movavi

Synchronisieren Sie Audio mit sich bewegenden Objekten in Ihren Videos

Fügen Sie Untertitel und Bildunterschriften in Ihre Videos ein, um die Barrierefreiheit zu verbessern

Nutzen Sie die integrierte Bildschirmaufzeichnung, um Aktivitäten auf dem Bildschirm sofort festzuhalten

Nutzen Sie gebrauchsfertige Vorlagen für eine schnelle Produktion von Videos

Limitierungen von Movavi

Mehr auf Video-Bearbeitung als auf Audioaufnahmen ausgerichtet

Wasserzeichen auf Exporten aus der kostenlosen Testversion, sofern kein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan erfolgt

Preise von Movavi

Video-Editor : 19,95 $

Video Editor Plus : 222,95 $

Video Suite Plus : 250,95 $

Unbegrenzt : 849,15 $

Business-Lizenz: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Movavi

G2 : 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1050 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Movavi?

Es hilft bei der Konvertierung von Audio- und Video-Dateien, bietet viele Konvertierungsoptionen und der Preis ist für eine so gute Software absolut in Ordnung. Die Sprachqualität ist ausgezeichnet.

Es hilft bei der Konvertierung von Audio- und Video-Dateien, bietet viele Konvertierungsoptionen und der Preis ist für eine so gute Software absolut in Ordnung. Die Sprachqualität ist ausgezeichnet.

5. Rev Voice Recorder (Am besten geeignet für von Menschen erstellte Transkriptionen)

via Rev

Suchen Sie mehr als nur einen weiteren Sprachrekorder? Wie wäre es mit einem, der hochwertige Audio- und Sprachaufnahmen mit bis zu 99 % genauen Transkriptionen kombiniert?

Rev Voice Recorder ist eine KI-gestützte Anwendung, die Sie unterstützt, kristallklares Audio aufzunehmen und dabei unerwünschte Hintergrundgeräusche herausfiltern zu können. Außerdem bietet sie Echtzeit-Transkriptionsdienste, die sowohl von Menschen als auch von Software durchgeführt werden.

Es unterstützt verschiedene Audioformate, was seine Vielseitigkeit noch erhöht. Außerdem sorgt die benutzerfreundliche Oberfläche für eine nahtlose Navigation, sodass Benutzer Audiodateien mühelos aufnehmen, bearbeiten und freigeben können.

Die besten Features von Rev Voice Recorder

Lässt sich in verschiedene Plattformen integrieren und ermöglicht so das einfache Freigeben und die Zusammenarbeit über verschiedene Geräte hinweg

Wählen Sie zwischen KI- und manuell erstellten Transkripten

Organisieren Sie Ihre Aufnahmen mit leistungsstarken Dateiformaten

Freigeben und bearbeiten Sie Aufnahmen, um die Audioqualität vor der Transkription zu optimieren

Limitierungen von Rev Voice Recorder

Kann Schwierigkeiten haben, Sprecher mit starkem Akzent oder Dialekt genau zu transkribieren, was zu möglichen Fehlern führen kann

Es fehlen integrierte Tools für die Zusammenarbeit zum Freigeben von Feedback

Preise für Rev Voice Recorder

Der Online-Recorder ist kostenlos nutzbar. Die Transkriptionsgebühren sind wie folgt:

Menschliche Transkription : 1,99 $ pro Minute

KI-Transkription: 0,25 $ pro Minute

Bewertungen und Rezensionen zu Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Im Durchschnitt tippt ein Transkriptionist erstaunliche 50 Wörter pro Minute!

6. Temi (Am besten für schnelle und kostengünstige Transkriptionen)

via Temi

Temi ist ein KI-gestütztes Transkriptionstool, das Audio- und Video-Dateien mühelos in Text umwandelt. Interessanterweise gehört es zur Firma Rev. Die Plattform legt Wert auf Genauigkeit bei gleichzeitig erschwinglichen Preisen und ist damit ein hervorragendes Tool für alle, die zuverlässige Transkriptionen zur Ergänzung ihrer Kommunikationsstrategien benötigen.

Erstellen, bearbeiten und exportieren Sie Transkriptionen im Handumdrehen, markieren Sie wichtige Momente oder wandeln Sie Audio- und Videoinhalte mit Temi in Text um.

Das beste Feature von Temi

Erhalten Sie schnelle KI-Transkriptionen für die meisten Dateien in nur 5 Minuten

Nutzen Sie die Sprechererkennung für eine klarere Kategorisierung von Unterhaltungen in Gruppen

Bearbeiten Sie bearbeitbare Transkripte mit integrierten Tools für Korrektur, benutzerdefinierte Anpassung und Zusammenfassung

Fügen Sie Zeitstempel hinzu, um die Navigation durch die Transkripte zu vereinfachen

Limitierungen von Temi

Bei Audioclips mit Hintergrundgeräuschen oder starkem Akzent lässt die Leistung nach

Unterstützt keine Teamzusammenarbeit

Preise für Temi

Die ersten 45 Minuten sind kostenlos, danach 0,25 $ pro Audiominute

Bewertungen und Rezensionen zu Temi

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Krisp (Am besten geeignet für Geräuschunterdrückung und klare Kommunikation)

via Krisp

Wenn Sie sich schon einmal gewünscht haben, dass Ihre Online-Meetings nicht wie eine Baustelle oder ein Café-Orchester klingen, ist Krisp die KI-gestützte Lösung, die Ihren Ton klar und störungsfrei hält.

Die fortschrittliche Geräuschunterdrückungstechnologie sorgt für klaren Ton, indem sie unerwünschte Geräusche sowohl aus dem eingehenden als auch aus dem ausgehenden Stream herausfiltert. So verläuft die Kommunikation wie geplant, und Ihre Audioinhalte (z. B. Podcasts oder Vorträge) klingen unabhängig von der Umgebung klar und professionell.

Neben der Geräuschunterdrückung bietet Krisp einen KI-Besprechungsassistenten, der Echtzeit-Transkription und automatisierte Meeting-Aufzeichnungen ermöglicht. Die Aufzeichnungen und Transkripte sind leicht zugänglich und können einfach geteilt werden, was eine effiziente Zusammenarbeit fördert und den Teammitgliedern den einfachen Zugriff auf wichtige Informationen erleichtert.

Die besten Features von Krisp

Passen Sie Akzente in Echtzeit an und neutralisieren Sie sie, um eine klarere Kommunikation zwischen Personen mit unterschiedlichem sprachlichem Hintergrund zu ermöglichen

Nahtlose Integration in zahlreiche Kommunikationsplattformen, darunter Zoom, Microsoft Teams und Slack

Schalten Sie die Geräusche anderer Teilnehmer während Meetings stumm, um sich besser konzentrieren zu können

Nutzen Sie Analysen, um die Leistung von Meetings und die Gesprächsdauer zu überwachen

Limitierungen von Krisp

Eine übermäßige Bearbeitung kann möglicherweise die Audioqualität beeinträchtigen

Benötigt eine stabile und dauerhafte Internetverbindung für die Echtzeit-Geräuschunterdrückung

Preise für Krisp

Free

Pro : 16 $

Geschäft: 30 $

Bewertungen und Rezensionen zu Krisp

G2 : 4,7/5 (über 560 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Krisp?

Als Projektmanager hatte ich immer Probleme damit, detaillierte Sitzungsprotokolle zu schreiben. Ich hasse es! Deshalb habe ich es schließlich ganz aufgegeben… (ja, ich bin schuldig, denn das ist eine schreckliche Praxis) Aber KRISP hat alles verändert! (im wahrsten Sinne des Wortes) Ich kehre nun wieder zur Praxis der Sitzungsprotokolle in meinen Projekten zurück… Jetzt muss ich nur noch die Details des von KRISP generierten Textes überprüfen und ihn an das Team und den Client senden.

Als Projektmanager hatte ich immer Probleme damit, detaillierte Sitzungsprotokolle zu schreiben. Ich hasse es! Deshalb habe ich es schließlich ganz aufgegeben… (ja, ich bin schuldig, denn das ist eine schreckliche Praxis) Aber KRISP hat alles verändert! (im wahrsten Sinne des Wortes) Ich kehre nun wieder zur Praxis der Sitzungsprotokolle in meinen Projekten zurück… Jetzt muss ich nur noch die Details des von KRISP generierten Textes überprüfen und ihn an das Team und den Client senden.

8. Smart Voice Recorder (Am besten für hochwertige Audioaufnahmen geeignet)

via Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder ist eine einfache, aber effektive App zur Aufnahme von hochwertigem Audio auf Ihrem Android-Smartphone. Sie wurde für Aufnahmen unterwegs entwickelt und macht das Aufzeichnen von Unterhaltungen, Vorträgen und Notizen zum Kinderspiel.

Die App verfügt über ein intuitives „Auto-Skip“-Feature, das Pausen ausblendet und nur relevante Audioaufnahmen speichert. Mit Smart Voice Recorder können Sie Audiodateien je nach Bedarf auch in verschiedenen Formaten exportieren.

Die besten Features eines intelligenten Sprachrekorders

Nehmen Sie lange Audio-Sitzungen ohne Unterbrechungen auf

Pausen automatisch erkennen und überspringen, um Speicher zu sparen

Anzeige des Echtzeit-Audiospektrums für eine präzisere Überwachung

Benennen und organisieren Sie Dateien effektiv, um sie schnell wiederzufinden

Limit des Smart Voice Recorder

Werbung in der kostenlosen Version beeinträchtigt das Nutzererlebnis

Es fehlen Funktionen zur Geräuschunterdrückung, wodurch es für laute Umgebungen ungeeignet ist

Preise für Smart Voice Recorder

Free

Bewertungen und Rezensionen zu intelligenten Sprachaufzeichnungsgeräten

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Say&Go (Am besten geeignet für schnelle Sprachnotizen unterwegs)

Say&Go ist eine intuitive App zum Erstellen von Sprachnotizen, mit der Sie Ideen, Erinnerungen und Aufgaben ganz einfach festhalten können, selbst wenn Sie unterwegs sind.

Halten Sie Gedanken und Ideen schnell fest, ohne manuell tippen zu müssen. Dank des minimalistischen Designs können Sie sich ohne Ablenkungen auf die Aufgabe konzentrieren.

Das beste Feature von Say&Go

Nehmen Sie kurze Sprachnotizen auf – mit einem einzigen Fingertipp starten Sie die Aufnahme

Richten Sie Erinnerungen für bestimmte Notizen ein, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Organisieren Sie Ihre Notizen nach Tags, um sie schnell zu filtern und abzurufen

Aktivieren Sie die freihändige Aufnahme mithilfe anpassbarer Einstellungen

Limitierungen von Say&Go

Nur für kurze Sprachnotizen und Erinnerungen geeignet, nicht für lange Aufnahmesitzungen konzipiert

Es fehlen erweiterte Features wie Transkription und Bearbeitung

Preise für Say&Go

Einmalige Zahlung von 2,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Say&Go

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Notta (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkription und Dokumentation)

via Notta

Notta ist ein KI-gestütztes Transkriptionstool, das Sprache mit außergewöhnlich hoher Genauigkeit in Text umwandelt. Es unterstützt mehrere Sprachen und lässt sich in beliebte Meeting-Plattformen wie Zoom integrieren.

Notta glänzt jedoch besonders durch seine Fähigkeit, Echtzeit-Transkriptionen zu erstellen, die alle Beteiligten über die neuesten Entwicklungen in jeder Diskussion auf dem Laufenden halten. Nutzen Sie es als KI-Tool zur Dokumentation, um alle auf dem gleichen Stand zu halten, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Notizen zu festigen.

Das beste Feature von Notta

Arbeiten Sie mit mehreren Sprachen (genauer gesagt 58), um von der weltweiten Nutzbarkeit zu profitieren

Erhalten Sie KI-generierte Zusammenfassungen, die lange Transkriptionen zu prägnanten Übersichten verdichten

Exportieren Sie die Textdatei in verschiedenen Formaten, darunter PDF und TXT

Durchführen der Synchronisierung Ihrer Daten über verschiedene Geräte hinweg mithilfe von Cloud-Technologie

Limitierungen von Notta

Benötigt eine aktive Internetverbindung für Echtzeit-Transkriptionen

Gelegentliche Fehler in Transkripten bei komplexen Akzenten

Preise für Notta

Free

Pro : 14,99 $/Monat

Geschäft : 27,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2 : 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Notta?

Sehr gute Transkriptionsqualität. Britisches Englisch wird gut erkannt. Und es scheint, als würde das Modell mehrere Durchläufe durchführen, um den Kontext zu verstehen und neu zu transkribieren. Aufgrund dieser vermuteten Funktion ist die Ausgabequalität im Vergleich zu anderen Transkriptionen relativ hoch.

Sehr gute Transkriptionsqualität. Britisches Englisch wird gut erkannt. Und es scheint, als würde das Modell mehrere Durchläufe durchführen, um den Kontext zu verstehen und neu zu transkribieren. Aufgrund dieser vermuteten Funktion ist die Ausgabequalität im Vergleich zu anderen Transkriptionen relativ hoch.

Wenn Sie nach Nischen-Tools für bestimmte Anwendungsfälle suchen, finden Sie hier einige weitere Empfehlungen: Trint (Am besten geeignet für KI-gestützte Medien-Transkription für Journalisten, Forscher und Content-Ersteller)

Fireflies.ai (Am besten geeignet als KI-Meeting-Assistent, der Diskussionen automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst)

Speechmatics (Am besten geeignet für präzise KI-Spracherkennung und -Transkription in Echtzeit)

Talkatoo (Am besten geeignet für KI-Sprachaufnahmen speziell für Tierärzte)

Verleihen Sie Ihren Projekten mit ClickUp eine Stimme

KI-Sprachaufzeichnungsgeräte eignen sich hervorragend zum Aufnehmen, Transkribieren und Verwalten von Audioinhalten. Ganz gleich, ob Sie Audioinhalte erstellen oder wichtige Punkte während eines Meetings festhalten möchten – die obige Liste hilft Ihnen dabei, das richtige Sprachaufzeichnungstool zu finden. Egal, für welches Sie sich entscheiden: Sie sparen Zeit, steigern Ihre Produktivität und verbessern die Kommunikation.

Wenn Sie sich jedoch für ClickUp entscheiden, erhalten Sie mehr als nur einen Sprachrekorder. ClickUp AI Notetaker transkribiert automatisch, organisiert und hilft Ihnen bei der Umsetzung von Inhalten der Meetings

Mit ClickUp Clips können Sie Bildschirmaufnahmen mit Ton sofort aufzeichnen, freigeben und einbetten

ClickUp Brain fasst Unterhaltungen zusammen, extrahiert wichtige Erkenntnisse und beantwortet sogar Fragen zu Ihren Notizen, sodass Sie nie wieder lange Aufzeichnungen durchforsten müssen

Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Sprachrekordern vereint ClickUp alles auf einer einzigen Plattform – so lassen sich Ihre Aufnahmen, Notizen und Transkriptionen nahtlos in Ihre Aufgaben, Dokumente, Projektzeitleisten und Tools für die Teamzusammenarbeit integrieren. Kein Hin- und Herspringen zwischen Apps mehr!

Egal, ob Sie als Einzelperson oder im Team arbeiten – melden Sie sich bei ClickUp an, um von Anfang bis Ende maximale Produktivität zu erleben.