10 Benutzerfreundliche Video-Schulungssoftware für Ausbildung, Fortbildung und Umschulung

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum visuelles Lernen zum unbesungenen Helden der modernen Bildung und Unternehmensschulung geworden ist? Nun, die durchschnittliche Person behält 95% des Inhalts wenn sie sich ein Video ansehen, im Vergleich zu nur 10 %, wenn sie einen Text lesen!

Es lässt sich nicht leugnen, dass in einer Welt, in der die Aufmerksamkeitsspanne schneller schrumpft, als man "Kürze" sagen kann, videobasierte Schulungen zum Geheimrezept geworden sind, um Herzen und Köpfe zu erobern. Aber hier ist der Haken: Nicht alle Video-Tools für Schulungen sind gleich.

Mit einer Fülle von Video schulungssoftware es gibt so viele Möglichkeiten auf dem Markt, wie soll man da eine auswählen, die den eigenen Ansprüchen genügt? Wir haben Sie!

Wenn Sie bereit sind, herkömmliche Schulungsmaterialien in ansprechende Video-Inhalte zu verwandeln, bleiben Sie bei uns, um die Tools kennenzulernen, mit denen Sie Ihre onboarding Pläne in visuelle Meisterwerke verwandeln! 📹

Was ist eine Software für Schulungsvideos?

Eine Softwarelösung für Schulungsvideos ist ein spezielles Tool zum Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen von Videos für Bildungs- und Schulungszwecke. Damit können Sie hochwertige Video-Inhalte erstellen, um Lernende zu unterrichten, zu informieren und zu motivieren. 🧑‍🏫

Business Learning and Development (L&D)-Teams und Lehrkräfte können das Tool für Software-Schulungen, Compliance-Schulungen, Mitarbeitereinführungen und ähnliche Anwendungsfälle nutzen. Auf der Grundlage der verfügbaren Features können Sie effizient Kurse entwickeln und gleichzeitig Schulungsvideos für alle Kategorien von Lernenden erstellen.

Die meisten Video-Schulungsprogramme ermöglichen das Hinzufügen interaktiver Elemente, wie z. B. Pop-up-Quizze und sofortiges Feedback, um den Zuschauern eine fesselnde Lernerfahrung zu bieten. Dadurch werden die Lernenden ermutigt, Konzepte besser zu verstehen, anstatt nur zuzuschauen.

Weitere Vorteile der Software sind:

Optimierung des Zeit- und Ressourcenaufwands für Schulungen

Verbesserung der Weiterbildungs- und Umschulungsquoten in den Abteilungen

Erstellung eines wissensdatenbank mit Video-Ressourcen

Worauf sollten Sie bei einer Software für Schulungsvideos achten?

Egal, ob Sie Lehrer, Ausbilder in einem Unternehmen oder Ersteller von Bildungsinhalten sind, Sie sollten eine Software wählen, die Sie unterstützt:

High-End-Funktionen für die Bearbeitung: Sie können Videos von Grund auf neu erstellen, Live-Filmmaterial aufnehmen, Screencasts erfassen, vorhandene Video- und Audioinhalte importieren oder von Video-Vorlagen ausgehen. Achten Sie auf eine hochwertige Software zur Videobearbeitung und auf Features zum Trimmen, Schneiden, Zusammenführen und Verbessern von Videoclips Interaktive Elemente: Optionen zum Hinzufügen interaktiver Elemente wie Quiz, Umfragen und anklickbare Links schaffen fesselnde Lernerfahrungen Benutzer-Analysen: Sie sollten über Analysefunktionen verfügen, mit denen Sie nachverfolgen können, wie die Betrachter mit Ihren Schulungsvideos umgehen, und die Ihnen helfen, die Wirksamkeit Ihrer Inhalte zu bewerten Bildschirmaufzeichnung : Mit der Funktion zur Bildschirmaufzeichnung können Sie Tutorials erstellen, die Bildschirmaktionen und Workflows in Schulungsvideos veranschaulichen Veröffentlichung auf mehreren Plattformen: Zeichnen Sie Ihre Schulungsvideos in verschiedenen Formaten auf und exportieren Sie sie, um die Kompatibilität mit mobilen Geräten, Windows undMac-Computern, oderLern-Management-Systeme (LMS) Anpassungen: Damit können Sie das Aussehen Ihrer Schulungsvideos in einem Video Editor benutzerdefiniert an Ihre Marke oder das jeweilige Schulungsthema anpassen Zusammenarbeit in Echtzeit : Features wie Bearbeitung in Echtzeit und nahtloses Freigeben ermöglichen die Zusammenarbeit in verteilten Teams gemeinsam an Video-Projekten zu arbeiten gleichzeitig

10 Mehrzweck-Schulungsvideo-Software für Onboarding

In der riesigen Landschaft der Software für Schulungsvideos haben wir die 10 besten Tools zusammengestellt, mit denen Sie die E-Learning-Reise Ihres Teams unterstützen können. 🛫

1. ClickUp

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting erforderlich ist

ClickUp ist ein plattform für Produktivität und Arbeitsmanagement mit Top-Bewertung mit leistungsstarken Bildschirmaufzeichnungsfunktionen. Wenn es Ihr Ziel ist, schnell effektive Lerninhalte für neue Mitarbeiter oder Benutzer zu erstellen, ist dies das Tool Ihrer Wahl!

ClickUp bietet ein kostenloses Screen-Recording-Tool namens Clip ohne Wasserzeichen oder Zeitbeschränkungen - nur die Freiheit, ausgefeilte, professionelle Aufnahmen zu erstellen! 🤩

Clip kann alles aufzeichnen, von Client-Tutorials über Mitarbeiter-Walkthroughs bis hin zu IT-Problemberichten. Es ist super intuitiv - nehmen Sie Ihren gesamten Bildschirm, bestimmte App-Fenster oder Registerkarten des Browsers (in Chrome oder Firefox) auf. Sehen Sie sich die Aufzeichnung sofort an, ohne sie erst herunterladen zu müssen! Außerdem können Sie mühelos Aufzeichnungen an Ihr Team oder Ihre Clients mit gemeinsam nutzbaren öffentlichen oder privaten Links senden und so die sichere Zusammenarbeit verbessern.

Mit ClickUp können Sie Ihren Aufnahmen Ihre Stimme hinzufügen und sie so interaktiv und kontextbezogen gestalten. Dies ist ein großer Vorteil für das effiziente Freigeben von Anweisungen oder notizen zu Meetings aufzuschreiben .

Geben Sie Ihre Video-Botschaft über einen direkten Browser-Link frei, der nicht heruntergeladen werden muss und sofort nach der Aufnahme in Ansicht gebracht werden kann

ClickUp hostet eine vielzahl von Vorlagen um Ihre Arbeitsabläufe bei der Videoproduktion zu organisieren. Zum Beispiel kann die ClickUp Vorlage für die Videoproduktion ist Ihr Leitfaden für die Planung von Aufgaben in der Vor- und Nachproduktion, für die Zusammenstellung von Ressourcen (z. B. Ausrüstung) und für den Umgang mit Personalanforderungen.

Wenn Sie eine Wissensbasis für Schulungen erstellen möchten, verwenden Sie ClickUp Dokumente um alle Ihre Einführungsmaterialien, Voiceover-Skripte, Leitfäden und Handbücher an einem Ort zu speichern. Das können Sie:

Ein eigenes Projekt oder einen Ordner für Ihre Schulungsvideos erstellen Nutzen Benutzerdefinierte Felder um Metadaten wie Erstellungsdaten und Titel hinzuzufügen, um die Suche zu erleichtern Verknüpfen Sie Ihre SOP-Dokumente mit relevanten Aufgaben, um den Benutzern einen einfachen Zugriff zu ermöglichen

Mit ClickUp's Aufgabenverwaltung features können Sie den Trainingsfortschritt nachverfolgen, Fälligkeitsdaten festlegen und Teammitgliedern Lernaufgaben zuweisen. Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen um Benachrichtigungen für Aktualisierungen (z. B. Kursabschluss) einzurichten.

ClickUp beste Features

Kostenloser Bildschirm- und Sprachrekorder ohne Wasserzeichen und ohne Zeitbeschränkung

Zeichnet den gesamten Bildschirm oder bestimmte Registerkarten auf

Whiteboards zum Brainstorming von Video-Erzählungen

Praktische Chrome-Erweiterung zum Anfertigen von Clips und Screenshots von Seiten der Website

Gemeinsame und interaktive Bearbeitung von Videos

Dashboards für verwaltung von Video-Aufgaben Zuweisung von Kommentaren und prüfung tools zur schnellen Nachverfolgung von Video-Genehmigungen

Einbettbare aufgezeichnete Videos

Zentrales Ressourcenmanagement mit Versionskontrolle

Automatisierung von Benachrichtigungen zur Nachverfolgung des Fortschritts beim Onboarding

Genaue Aufzeichnungen zur Erstellung von Videos mit zeiterfassung 1.000+ Integrationsmöglichkeiten (einschließlich Zoom , Google Mail , und HubSpot )

Prioritäts-Tagging für wichtige Video-Aufgaben

Freigegebene Aufnahmen (per E-Mail, öffentlich oder privat verknüpft)

ClickUp Limitierungen

Mobile und Tablet Versionen haben noch nicht alle Features

Steile Lernkurve für neue Benutzer

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise

: Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Camtasia

Über: TechSmith Camtasia ist eine vielseitige Software zur Videobearbeitung, die die Vorteile von Videobearbeitung, Bildschirmaufnahme und interaktiven Elementen für Videoclips vereint. Es bietet ein umfassendes Toolkit für die Bearbeitung, von der Green-Screen-Bearbeitung bis hin zu Sound, Musik und Animationen.

Das Tüpfelchen auf dem i? Sie sind nicht an niedrig aufgelöste Inhalte gebunden - mit Camtasia können Sie Videos in kristallklarer 4K-Auflösung importieren und exportieren. 🎬 Im Gegensatz zu einigen anderen Video Editors enthält diese Video-Trainingssoftware Avatare und interaktive Szenarien, die es Ihnen ermöglichen, Textdateien, MP3- und MP4-Dateien, Bild-in-Bild-Fotos und Deep-Focus-Frames über das intuitive Drag-and-Drop-Authoring-Tool nahtlos einzubinden.

Wenden Sie spezielle Videoeffekte und Filter an oder nutzen Sie die vorgefertigten Video-Vorlagen von Camtasia, um die Erstellung, das Compositing und die Bearbeitung von Videos zu vereinfachen.

Camtasia beste Features

Drag-and-Drop-Verfassen im gesamten Video Editor

Bearbeitung von Videos mit Green-Screen-Effekten, Audioverbesserungen und Animationen

Support für 4K-Auflösung für gestochen scharfes Bildmaterial

Anreichern von Videos mit Avataren, Texten und interaktiven Elementen

Einfügen von Quizfragen oder Umfragen bei der Erstellung von Schulungsvideos

Camtasia Beschränkungen

Zusätzliche Kosten für die Verwendung der Asset-Bibliothek

Kein monatliches Abonnement

Camtasia Preise

Einzelabonnement : $195/Jahr

: $195/Jahr Unbefristete Lizenz: $325/einmaliger Kauf

Camtasia Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

3. iSpring Suite

Über: iSpring Lösungen Stellen Sie sich vor, Sie haben die Aufgabe, Schulungsvideos zu erstellen, die fesseln, lehren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit der iSpring Suite wird diese Aufgabe zu einem spannenden Abenteuer!

Die Software zur Videobearbeitung kann nahtlos Bildschirmaufnahmen mit Webcam-Filmmaterial und Audio mischen, was bedeutet, dass Sie der Star Ihrer Schulungsvideos sein können und eine persönliche Note verleihen, die das Lernerlebnis verbessert.

iSpring ist eine der besten Optionen für Schulungsvideos, da es eine lebensechte Text-zu-Sprache-Konvertierungsoption bietet. Wenn Zeit- oder Budgetbeschränkungen ein Problem darstellen, können Sie mit diesem Feature Text in ansprechende Voiceovers umwandeln. 🗣️

sie möchten einen Punkt hervorheben? Fügen Sie Titel und Untertitel hinzu.

sie wollen es visuell beeindruckend gestalten?_ Fügen Sie Infografiken und Bilder ein.

zu erledigen?_Ein bisschen Musik wirkt wahre Wunder.

Nachdem Ihre Zuschauer das Video verinnerlicht haben, können sie ihr Wissen mit einem vorgefertigten Quiz testen, das die wichtigsten Erkenntnisse untermauert!

iSpring Suite beste Features

Erstellen Sie umfassende Online-Kurse und Rollenspiele

Aufzeichnung des Computerbildschirms zusammen mit Webcam-Bildern und Audio

Umwandlung von Text in lebensechte Sprachaufnahmen für Schulungsvideos

Interaktive Quizze erstellen

iSpring Suite Grenzen

Die Software für Schulungsvideos kann nach Meinung einiger Benutzer langsam geladen werden

Es könnten mehr gebrauchsfertige Vorlagen verwendet werden

iSpring Suite Preise

Akademisch : $470/Jahr pro Benutzer

: $470/Jahr pro Benutzer Freiberufler : 490 $/Jahr pro Benutzer

: 490 $/Jahr pro Benutzer Geschäfte: $770/Jahr pro Benutzer

iSpring Suite Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

4. Panopto

Über: Panopto Panopto ist eine bemerkenswerte Video-Trainingssoftware, die hR Teams befähigt schulungsvideos zu erstellen, freizugeben und sicher zu speichern, um das Verständnis und die Wissensspeicherung zu verbessern.

Sein Smart Chapters Feature generiert eine Tabelle und einen visuellen Index, die Ihren Mitarbeitern einen schnellen Überblick über das Thema geben.

Schneiden, teilen und mischen Sie Ihre Videos mühelos und werten Sie Ihr Schulungsmaterial auf, indem Sie unterstützende Materialien wie Folien, YouTube-Videos und Webseiten nahtlos hinzufügen. Integrieren Sie Quizfragen und Umfragen direkt in Ihre Videos, ohne dass Sie sich um die Integration von Drittanbietern kümmern müssen. 🌞

Mit Live-Schulungssitzungen können Sie Tausende von Mitarbeitern gleichzeitig erreichen und sicherstellen, dass Ihre Belegschaft auf dem neuesten Stand ist und informiert wird.

Panopto beste Features

Automatische Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses und eines visuellen Indexes

Detaillierte Einblicke in Engagement, Abschlussraten und andere Metriken

Möglichkeit der Bearbeitung unter Beibehaltung der ursprünglichen Version

Unterstützt Live-Trainingssitzungen für seine Video-Schulungssoftware

Panopto Beschränkungen

Die mobile App neigt häufig zu Abstürzen

Keine Preistransparenz im Vergleich zu anderen Schulungsvideosoftware

Panopto Preise

Kontakt mit dem Unternehmen

Panopto Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (90+ Bewertungen)

: 4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

5. ScreenPal

Über: ScreenPal ScreenPal (ehemals Screencast-O-Matic) ist sowohl für erfahrene Video-Editoren als auch für Neulinge eine der besten Softwareoptionen für Schulungsvideos. Es ist Ihr zuverlässiger Begleiter bei der Umsetzung Ihrer Ideen in fesselnde Medien.

Die Video-Software bietet Ihnen die Flexibilität, Bildschirminhalte mit oder ohne Webcam aufzunehmen, während Sie mit dem integrierten Feature für gesprochene Texte Ihre Aufnahmen mit Ihrer Stimme versehen können, so dass sie wirklich Ihre eigenen sind. 🎙️

Es bringt auch einige kreative erzählerische Möglichkeiten zur Tabelle - fügen Sie Überlagerungen hinzu und integrieren Sie Videos, Texte, Formen und Bilder, um Ihre Screencasts aufzuwerten. Möchten Sie noch einen Schritt weiter gehen? Mit Animationen, Green-Screen-Effekten und automatisierten Untertiteln können Sie Ihre Inhalte besonders hervorheben.

Verwenden Sie bei Lehrvideos Pfeile und Hervorhebungen, um wichtige Details für Ihre Zuschauer hervorzuheben. ScreenPal bietet eine Bestandsbibliothek mit Bildern, Videos und Musiktiteln, so dass Sie auf eine ansehnliche Asset-Sammlung zurückgreifen können!

ScreenPal beste Features

Erfassen Sie Bildschirminhalte mit oder ohne Webcam

Hinzufügen von Videos, Text, Formen und Bildern über den Video Editor

Freigegebene Links zum einfachen Freigeben von Inhalten

Umfangreiche Bibliothek mit Medieninhalten, die sich perfekt für Schulungsvideos eignen

Chrome-Erweiterung für Video-Messaging

ScreenPal Beschränkungen

Einige Benutzer berichten über Probleme bei der Erstellung von Videos

Der Video-Editor könnte mehr benutzerdefinierte Optionen enthalten

ScreenPal Preise

Free Version : kostenlos

: kostenlos Deluxe : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Premium : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Max: $10/Monat pro Benutzer

ScreenPal Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (80+ Bewertungen)

: 4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

6. DemoCreator

Über: DemoCreator Treten Sie ein in die Welt von video Erstellung mit der Kraft der KI dank DemoCreator ganz einfach. Es ist unglaublich benutzerfreundlich, so dass auch diejenigen, die nur wenig Erfahrung mit der Bearbeitung von Videos haben, sofort loslegen können!

Mit dem Feature der Green-Screen-Bearbeitung können Sie den Hintergrund nahtlos durch ein beliebiges Bild oder Video ersetzen und so Ihrem Inhalt mehr Tiefe und Kreativität verleihen. Verbessern Sie Lehrvideos mit Kommentaren wie Untertiteln, Einblendungen und Pfeilen und machen Sie so das Lernen noch interessanter.

Die Software zur Videobearbeitung unterstützt mehrere Videoformate, bietet Videostabilisierung für eine reibungslose Wiedergabe und umfasst Rauschunterdrückung für kristallklaren Ton.

Mit DemoCreator können Sie einen virtuellen KI-Avatar einrichten, der Ihr zuvor aufgenommenes Video lippensynchronisiert und nachahmt und so Ihren Inhalten eine persönliche und interaktive Note verleiht. Mit der KI-Gesichtserkennung können Sie Ihre Videos mit Masken und anderen kreativen Effekten aufpeppen. 🥸

DemoCreator beste Features

Virtuelle KI-Avatare und Gesichtserkennung

Hinzufügen von Anmerkungen wie Beschriftungen, Überlagerungen und Pfeilen

Unterstützt mehrere Video-Formate

Intelligente Annotationen

DemoCreator-Einschränkungen

Man muss die Vollversion kaufen, um Zugang zu den wichtigsten Features zu erhalten

Die Standard-Einstellungen sind im Vergleich zu anderen Programmen zur Bearbeitung von Videos nicht ideal

DemoCreator Preise

free Version : Kostenlos

Kostenlos Standard : $45/Jahr

: $45/Jahr Premium : $65/Jahr

: $65/Jahr Dauerhaft: $75/einmaliger Kauf

DemoCreator Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (Weniger als 5 Bewertungen)

: 4.7/5 (Weniger als 5 Bewertungen) Capterra: 5/5 (Weniger als 5 Bewertungen)

7. LearnWorlds

Über: LearnWorlds LearnWorlds ist eine all-in-one LMS-Plattform, mit der Sie mühelos interaktive Online-Kurse erstellen, vermarkten und verkaufen können. 🖱️

Binden Sie die Lernenden ein, indem Sie Video-Interaktionen, Notizen, Selbsteinschätzungen und Zertifizierungstools einsetzen. Fügen Sie Fragen, Titel, Hinweise, Overlay-Bilder, Links und vieles mehr hinzu!

Mithilfe der erweiterten Analysefunktionen können Sie die Interaktion mit Videos messen und so Ihre Inhalte optimal abstimmen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus bietet LearnWorlds einen Networking Hub, der Lernenden personalisierte Profile zur Nachverfolgung ihrer Aktivitäten, Leistungen und eingeschriebenen Kurse bietet.

LearnWorlds ist SCORM-konform (Sharable Content Object Reference Model) und gewährleistet so die Kompatibilität mit anderen E-Learning-Systemen.

LearnWorlds beste Features

All-in-One-Plattform für die Erstellung, das Marketing und den Verkauf von Online-Kursen

Interaktive Video-Elemente wie Transkripte, Untertitel und Fragen

Analysen zur Messung der Video-Interaktion

Integriert mit Vimeo und Wistia

Unterstützt verschiedene Inhaltsformate, einschließlich PDFs

LearnWorlds Beschränkungen

Zeitaufwendig zu lernen

Benötigt mehr Integrationen

LearnWorlds Preise

Starter : $24/Monat

: $24/Monat Pro Trainer : $79/Monat

: $79/Monat Learning Center: $249/Monat

LearnWorlds Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

8. Animaker

Über: Animaker Animaker ist da, um Ihre Träume von Live-Action Videos Wirklichkeit werden zu lassen! Dank seiner umfangreichen benutzerdefinierten Funktionen können Sie Zeichen direkt auf der Plattform entwerfen. Verabschieden Sie sich von der Postproduktion, denn Animaker bietet automatische Lippensynchronisierung und integriert nahtlos Ton und Bild.

Die Software für animierte Schulungsvideos lässt Ihrer Kreativität freien Lauf und bietet eine Fülle von internen Vorlagen. Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche von Animaker wird das Erstellen animierter Videos zum Kinderspiel. Außerdem bietet es verschiedene Animationsstile, darunter Infografiken und 2,5D, handgefertigte und whiteboard-Animationen .

Entdecken Sie eine eingebaute Bibliothek mit Zeichen, Diagrammen, Symbolen, Soundeffekten und visuellen Elementen, die Ihnen endlose Möglichkeiten für Ihre Videos bietet. 🎨

Animaker beste Features

Zeichendesigns innerhalb der Plattform

Ermöglicht automatische Synchronisierung mit dem Video Editor

Ziehen und Ablegen visueller Elemente für eine nahtlose Bearbeitung von Videos

Integrierte Asset-Bibliothek zur einfachen Erstellung von Videos

Interne Vorlagen für Schulungsvideos

Animaker Beschränkungen

Kein Feature zum Schneiden von Audio

Der kostenlose Plan ist zu limitiert

Animaker Preise

Kostenlose Version :

: Basic : $12.5/Monat

: $12.5/Monat Starter : $25/Monat

: $25/Monat Pro: $39/Monat

Animaker Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

9. Nilpferd Video

Über: Nilpferd Video Bringen Sie Ihre Verkaufsfähigkeiten mit Hippo Video auf die nächste Stufe. Mit diesem vielseitigen Tool können Sie Ihren Bildschirm aufnehmen, Clips bearbeiten, Übergänge verbessern und Ihre Erstellung über E-Mails, Links oder soziale Medien freigeben. Werden Sie kreativ, indem Sie Text, Bilder und GIFs einfügen und mit einem Mikrofon aufnehmen. 🎤

Hippo Video geht über die Bearbeitung von Videos hinaus. Es ermöglicht Ihnen, ein spezielles Schulungsvideo-Portal für Ihre Lernenden zu erstellen, in dem alle Ihre wertvollen Ressourcen an einem zugänglichen Ort zusammengefasst sind.

Das Besondere daran ist, dass die Lernenden die Software auch für Präsentationen unter Gleichgesinnten nutzen können, wodurch ein Blended-Learning-Ansatz gefördert wird. Die Software bietet umfassende Analysemöglichkeiten, die Ihnen Einblicke in die Nutzer Ihrer Schulungsvideos, das Freigeben von Inhalten und deren Reaktionen geben.

Hippo Video beste Features

Eine zentrale Plattform für Lernende zum Zugriff auf Schulungsressourcen

Keine Wasserzeichen bei der Erstellung von Schulungsvideos

Unterstützt Mikrofonaufnahmen in den Tools zur Videobearbeitung

Freigeben von Videos über E-Mails, Links und Social-Media-Plattformen

Gewinnen Sie Einblicke in das Engagement, das Freigeben und die Reaktionen der Zuschauer

Hippo Video Limits

Die Schnittstelle ist verbesserungswürdig

Teurer im Vergleich zur Konkurrenz

Preise für Hippo Video

Free Version : kostenlos

: kostenlos Pro : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Teams : $60/Monat pro Benutzer

: $60/Monat pro Benutzer Enterprise: $80/Monat pro Benutzer

Hippo Video Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (600+ Bewertungen)

: 4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

10. Snagit

Über: TechSmith Snagit ist die ultimative Lösung für alle, die Spitzenleistungen erbringen, effizient arbeiten und mit absoluter Klarheit kommunizieren wollen, und zwar durch makellose Bildschirmaufnahmen und nahtlose Aufzeichnungen. Es hilft bei der Erfassung Ihres Bildschirms oder Ihrer Webcam und erstellt im Handumdrehen Schulungsvideos, die genau ins Schwarze treffen.🎯

Mit den vorgefertigten Vorlagen und dem Tool zur Umwandlung von Bildern in Videos wird die Erstellung von Videos zum Kinderspiel. Außerdem sorgt eine integrierte Bibliothek mit lebenslangem Zugriff dafür, dass Ihre Inhalte organisiert und zugänglich bleiben.

Aber der eigentliche Clou passiert, wenn Sie Bilder aufnehmen!

Snagit erkennt automatisch die Elemente in Ihrem Screenshot und ermöglicht es Ihnen, UI-Komponenten umzuorganisieren oder zu entfernen. Sie können sogar Texte bearbeiten - in Bildern, Screenshots oder gescannten Dokumenten. Passen Sie Schriftart, Textgröße und Farbe mühelos an!

Snagit beste Features

Erfassen Sie Bilder und Screenshots von Ihrem Computerbildschirm, einschließlich der Bildlaufbereiche

Erstellung von Videos mit vorgefertigten Vorlagen

Lebenslanger Zugriff auf eine Bibliothek zum Speichern von Assets

Bearbeitung von Text in Bildern, Screenshots oder gescannten Dokumenten

Snagit Beschränkungen

Erfordert den Kauf von Updates pro Jahr, um die aktuelle Version zu verwenden

Video-Bearbeitungen sind verbesserungswürdig

Snagit Preise

Plan: $68/einmaliger Kauf

Snagit Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

Lassen Sie die Lernrevolution beginnen mit der besten Software für Schulungsvideos

Alle von uns besprochenen Tools für Trainingsvideos verfügen über zahlreiche Features, die ein schnelles Lernen ermöglichen. Aber wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie wählen sollen, versuchen Sie ClickUp !

Es ermöglicht den Zugriff auf einen unkomplizierten Bildschirmrecorder mit Features zur Verwaltung von Aufgaben im Team - und der kostenlose Plan wird Sie nicht enttäuschen! 💞