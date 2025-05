die 20 besten GPTs für Produktivität zum Ausprobieren im Jahr 2025

Sie sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen, aber die schiere Nummer von tools für Produktivität kann überwältigend sein. Einige versprechen die Automatisierung von Routineaufgaben, andere behaupten, die Konzentration zu verbessern, aber die Suche nach der richtigen Lösung fühlt sich oft wie eine Testversion mit Fehlern an.

Schlimmer noch, viele tools lösen nur einen Teil des Problems, sodass Sie mit mehreren Apps jonglieren müssen, um den Überblick über Ihre Arbeit zu behalten.

GPT-gestützte tools definieren Produktivität neu. Zu erledigen ist mehr als nur die Automatisierung von Aufgaben – Inhalte werden analysiert, generiert und an Ihre Bedürfnisse angepasst. Ob beim Verfassen von E-Mails, beim Zusammenfassen von Berichten oder beim Brainstorming von Ideen – diese KI-Assistenten liefern Ergebnisse in Sekundenschnelle.

In diesem Blogbeitrag finden Sie 20 der besten GPTs für Produktivität. Jedes davon ist darauf ausgelegt, Zeit zu sparen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeit intelligenter und nicht härter zu gestalten. Lassen Sie uns eintauchen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung GPTs sind fortschrittliche KI-Modelle, die menschenähnliche Texte generieren, verschiedene Aufgaben bewältigen und für bestimmte Anwendungen benutzerdefiniert angepasst werden können, um die Produktivität zu steigern. Hier sind die 20 besten GPTs für Produktivität, die Sie sich ansehen sollten: Coach für kreatives Schreiben (am besten geeignet, um das Geschichtenerzählen zu verbessern und Schreibblockaden zu überwinden) Canva GPT (am besten geeignet für die Generierung kreativer Designideen und Bildunterschriften) Diagramme (am besten geeignet, um klare und ansprechende visuelle Darstellungen zur Veranschaulichung komplexer Konzepte zu erstellen) Project Manager Buddy (am besten geeignet, um Ihre Projekte mit KI-gestützten Erkenntnissen auf Kurs zu halten) Video Summarizer (am besten geeignet, um Schlüsselinformationen schnell aus Videos zu extrahieren) Tutor Me by Khan Academy (am besten für personalisierte Nachhilfe in verschiedenen Fächern geeignet) AskYourPDF Research Assistant (am besten geeignet, um Informationen aus PDFs effizient zu extrahieren und zusammenzufassen) Persönlicher Assistent (am besten geeignet für die Verwaltung täglicher Aufgaben und die Verbesserung des Zeitmanagements) Excel AI (am besten für die Automatisierung der Datenanalyse und die Optimierung von Workflows für Tabellenkalkulationen geeignet) Präsentation und Folien GPT (Am besten geeignet für die Erstellung wirkungsvoller Präsentationen mit KI-gestützten Vorschlägen für Inhalte) Meeting Summarizer Pro (am besten geeignet, um Notizen aus Meetings in prägnante Elemente und Zusammenfassungen umzuwandeln) Scholar AI (am besten für akademische Forschung und die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse geeignet) Consensus (Best for making data-driven decisions with AI-based consensus-building tools) Code Tutor (am besten geeignet, um Programmierkenntnisse mit individueller Anleitung zu erlernen und zu verbessern) uX Design Mentor *(am besten geeignet, um das Design für eine bessere Benutzererfahrung durch fachkundiges KI-Feedback zu verbessern) Video GPT von VEED (Am besten geeignet, um mit KI-generierten Skripten und Bearbeitungen schnell Inhalte für Videos zu erstellen) SEO Mentor (am besten geeignet, um das Ranking einer Website durch KI-gesteuerte SEO-Empfehlungen zu verbessern) Kalender GPT (am besten für die Verwaltung von Zeitplänen und die Optimierung der Zeit mit KI-gestützter Planung) AI Humanizer Pro (am besten geeignet, um KI-generierte Texte natürlicher und menschlicher klingen zu lassen) Notion Expert GPT (Am besten geeignet, um Ihren Workspace in Notion mit Hilfe von KI zu organisieren und zu optimieren) ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, bringt die Leistungsfähigkeit von GPTs direkt in Ihren Workspace: ClickUp Brain: Stellt eine Verbindung zwischen Projekten, Personen und Wissen her und bietet sofortigen Zugriff auf Erkenntnisse und Elemente für Maßnahmen

*clickUp Automatisierungen: Automatisiert Workflows mit KI-gesteuertem Aufgabenmanagement und Aufgabenzuweisung auf der Grundlage von Klartext

ClickUp Software für Projektmanagement: Prognostiziert Verzögerungen und hilft bei der Priorisierung von Aufgaben mit Erkenntnissen aus der KI

Was sind GPTs?

GPTs oder Generative Pre-trained Transformers sind fortschrittliche KI-Modelle, die entwickelt wurden, um menschenähnliche Texte zu verstehen und zu generieren. Sie werden anhand umfangreicher Datensätze trainiert und können so eine Vielzahl von sprachbezogenen Aufgaben ausführen, darunter die Erstellung von Inhalten, die Unterstützung bei der Codierung, die Zusammenfassung und vieles mehr.

Diese Art von KI-Agent verwendet eine Transformatorarchitektur, um das nächste Wort in einer Sequenz vorherzusagen, sodass sie kohärente und kontextbezogene Texte generieren können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen können GPTs an bestimmte Aufgaben oder Themen angepasst werden, sodass Benutzer sie ohne Code für verschiedene Anwendungen anpassen können. Diese Anpassungsfähigkeit macht GPTs zu wertvollen tools in verschiedenen Branchen, die die Produktivität steigern und Workflows optimieren.

OpenAI hat GPTs entwickelt, um die KI zum Nutzen der Menschheit voranzutreiben. Im Laufe der Zeit haben sich diese Modelle weiterentwickelt, wobei jede Version – angefangen von GPT-2 über GPT-3 bis hin zu GPT-4 – komplexer, leistungsfähiger und kontextbezogener wurde und ihre Fähigkeit verbesserte, eine Vielzahl von Aufgaben mit größerer Genauigkeit auszuführen.

🔍 Wussten Sie schon? Vor GPT verwendeten Chatbots wie ELIZA (1960er Jahre) und ALICE (1990er Jahre) regelbasierte Skripte, um Unterhaltungen zu simulieren. Sie waren für ihre Zeit zwar beeindruckend, konnten aber keine so dynamischen Antworten generieren wie GPT-Modelle heute.

Worauf sollten Sie bei den besten GPTs für Produktivität achten?

Ein gutes GPT sollte die Arbeit erleichtern und nicht zu Ihrem Workload beitragen. Die besten fügen sich ganz natürlich in Ihren Workflow ein und helfen Ihnen, schneller voranzukommen, ohne ständige Korrekturen oder zusätzliche Schritte. Aber woher wissen Sie bei so vielen Optionen, welche sich lohnen? Achten Sie auf diese Schlüssel-Features. 💁

Kontextverständnis: Suchen Sie nach einem GPT, das den Kontext Ihrer Aufgaben versteht und relevante und genaue Antworten basierend auf dem Projekt oder der Aufgabe liefert

*multifunktionalität: Wählen Sie eine, die verschiedene Aufgaben ausführt, z. B. Dokumente zusammenfassen, Ideen generieren, Gliederungen erstellen, E-Mails schreiben, Termine planen und Fragen effizient beantworten

Integration mit vorhandenen Tools: Stellen Sie sicher, dass die IT-Abteilung die Integration mit Ihren bevorzugten Apps für die Produktivität, einschließlich Kalender, E-Mail, Listen mit zu erledigenden Aufgaben und anderen Tools für die Verwaltung von Aufgaben, für einen nahtlosen Workflow gewährleistet

Anpassungsoptionen: Finden Sie ein GPT, das die Antworten an Ihren Schreibstil, Ihren Tonfall und den für Ihre Aufgaben erforderlichen Detaillierungsgrad anpasst

*automatisierung von Aufgaben: Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die sich wiederholende Aufgaben wie die Eingabe von Daten, die Erstellung von Berichten oder das Verfassen von E-Mails optimiert, um Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren

Erstellung kreativer Inhalte: Wählen Sie ein GPT, das verschiedene Formate für Inhalte wie Präsentationsfolien, Blog-Entwürfe und Social-Media-Beiträge erstellt, um verschiedene kreative Anforderungen zu unterstützen

Erweiterte Zusammenfassung: Suchen Sie nach zuverlässigen Zusammenfassungsfunktionen, die komplexe Informationen aus Dokumenten, Artikeln oder Videos in prägnante, umsetzbare Zusammenfassungen verdichten

Genaue Informationsbeschaffung: Stellen Sie sicher, dass das GPT auf zuverlässige Datenquellen zugreifen kann, um präzise, relevante Informationen auf der Grundlage Ihrer Abfragen bereitzustellen, die eine effiziente Entscheidungsfindung und Recherche unterstützen

Die besten GPTs für Produktivität

Jetzt wissen Sie, worauf Sie bei einem GPT für Produktivität achten müssen. Lassen Sie uns die Optionen erkunden, die in Ihrem Workflow wirklich einen Unterschied machen können. Da sich die KI am Arbeitsplatz ständig weiterentwickelt, sind die besten GPTs für Produktivität so konzipiert, dass sie mit den Anforderungen der modernen Arbeit Schritt halten können.

Werfen wir einen Blick auf die besten GPTs, die dafür sorgen, dass sich die Arbeit weniger wie eine lästige Pflicht anfühlt. 👇

1. Creative Writing Coach (am besten geeignet, um das Geschichtenerzählen zu verbessern und Schreibblockaden zu überwinden)

via Creative Writing Coach

Creative Writing Coach ist ein transformatives tool für Autoren, die ihre kreativen Fähigkeiten verbessern möchten.

Die KI-gesteuerte Plattform bietet umfassende Anleitungen, Feedback und analytische Einblicke, die Ihnen dabei helfen, Ihren Schreibstil zu verfeinern. Sie analysiert das Geschriebene und identifiziert verbesserungswürdige Bereiche, wie z. B. die Entwicklung der Zeichen und die Kohärenz der Erzählung, und ermöglicht so ein ausgefeilteres Endprodukt.

Ein herausragendes Feature ist die Fähigkeit, komplexe Schreibkonzepte zu erläutern. In Instanz lehrt es effektiv das Prinzip "Zeigen statt Erzählen" und ermutigt Autoren, lebendige Beschreibungen zu verwenden, die die Fantasie der Leser anregen. Dies verbessert das Verständnis des Benutzers für effektive Erzähltechniken und fördert eine tiefere Verbindung zu seinem Publikum.

die besten Features des Creative Writing Coach*

Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten durch individuelles Feedback und Anleitung

Überwinden Sie kreative Blockaden mit maßgeschneiderten Vorschlägen und Aufforderungen

Erläutern Sie komplexe Schreibkonzepte für ein besseres Verständnis und eine bessere Anwendung

Verfeinern Sie die Entwicklung der Zeichen und die Handlungsstruktur für fesselndere Erzählungen

Kreatives Schreiben Coach Limits

Das Tool hat oft Schwierigkeiten, emotionale Resonanz oder Kreativität in das Schreiben einzubeziehen, die für ein ansprechendes Storytelling unerlässlich sind

Es merkt sich frühere Eingabeaufforderungen in separaten Sitzungen nicht und hat Probleme, einen konsistenten Kontext aufrechtzuerhalten

Preisgestaltung für den Creative Writing Coach

Premium: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Ultra: 44,99 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen von Creative Writing Coach*

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: Mitarbeiter reagieren in der Regel innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten, aber jede Unterbrechung kann bis zu 23 Minuten an konzentrierter Arbeitszeit kosten, was zu einem Paradoxon der Produktivität führt. Es kann schwierig sein, schnelle Antworten mit gründlicher Arbeit in Einklang zu bringen. ClickUp löst dieses Problem, indem es die Kommunikation direkt in Ihren Workflow integriert. Sie können Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben umwandeln, Unterhaltungen mit verwandten Aufgaben und Dokumenten verknüpfen und KI verwenden, um mit Features wie Antwortvorschlägen und Thread-Zusammenfassungen zu chatten. Diese nahtlose Integration hilft, den Fokus beizubehalten und gleichzeitig eine zeitnahe Kommunikation zu gewährleisten.

2. Canva GPT (am besten geeignet für die Erstellung kreativer Designideen und Bildunterschriften)

via Canva GPT

Canva GPT ist eine innovative Integration, die ChatGPT von OpenAI mit der Designplattform von Canva kombiniert, um den kreativen Prozess für Benutzer zu optimieren. Diese Kombination ermöglicht es Einzelpersonen und Unternehmen, hochwertige visuelle Inhalte effizienter zu erstellen, indem sie die KI-gestützte Erstellung von Inhalten mit den benutzerfreundlichen Design-Tools von Canva kombiniert.

Sie können beschreibende Eingabeaufforderungen eingeben und das GPT erstellt entsprechende Layouts, wodurch die Erstellung von Präsentationen, Logos, Social-Media-Beiträgen und mehr vereinfacht wird.

Diese Suite wurde Ende 2023 eingeführt und umfasst tools wie Magic Switch zum Konvertieren von Dokumenten in Präsentationen, Magic Grab zur Bildbearbeitung, Magic Media zum Erstellen von Videos aus Texten und Brand Voice zum Erstellen markenkonformer Texte.

die besten Features von GPT*

Erstellen Sie schnell Designs, indem Sie Text eingeben, und machen Sie so das Design für ein breiteres Publikum zugänglich

Benutzerdefinierte Ausgaben in Canva, um Designs an spezifische Bedürfnisse anzupassen

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Inhalte mithilfe von KI-gestützten Tools für Inspiration und innovative Ideen

Erstellen Sie Bilder aus Textbeschreibungen, die verschiedene Stile bieten und sich durch die Erstellung von fotografischen und mehrteiligen Bildern auszeichnen

Limits von GPTs von Canva

Das Tool kann unterschiedliche Ergebnisse liefern. Einige Eingabeaufforderungen führen zu zufriedenstellenden Entwürfen, während andere nicht den Erwartungen der Benutzer entsprechen

Die Effektivität von Canva GPT hängt stark von der Klarheit und Spezifität der Anweisungen für die Benutzer ab

Canva GPT-Preise

Free

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Teams: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu GPT von Canva

G2: 4, 7/5 (4.400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 12.400 Bewertungen)

3. Diagramme (Show Me) (am besten geeignet, um klare und ansprechende visuelle Darstellungen zur Veranschaulichung komplexer Konzepte zu erstellen)

Show Me ist ein KI-gestütztes tool, das von helpful.dev entwickelt wurde und es Benutzern ermöglicht, ein breites Array an visuellen Darstellungen zu generieren, darunter Flussdiagramme, UML-Diagramme, Mindmaps, Gantt-Diagramme, Entity-Relationship-Diagramme (ER) und vieles mehr.

Es interpretiert die Eingabeaufforderungen der Benutzer, um Diagramme zu erstellen, die bei der Konzeption, Planung und Kommunikation in verschiedenen Feldern wie Softwareentwicklung, Projektmanagement, Bildung und Geschäftsanalyse helfen.

Dieses Tool steigert die Produktivität, indem es komplexe Ideen in klare, visuelle Formate umwandelt und so ein besseres Verständnis und eine bessere Zusammenarbeit ermöglicht. Sie können die generierten Diagramme exportieren und bearbeiten, was eine flexible Anpassung und Integration in Präsentationen oder Berichte ermöglicht.

Die Integration ist ideal für Fachleute, Entwickler oder Business-Analysten, die Ideen visuell kommunizieren müssen.

Diagramme (Zeig es mir) beste Features

Entwickeln Sie PowerPoint-Folien, Keynote-Präsentationen, Pitch-Decks und andere visuelle Hilfsmittel, um Ideen effektiv zu kommunizieren

Unterstützt mehrere Diagrammsprachen wie Mermaid und PlantUML

Interagieren Sie mit einer intuitiven Plattform, die die Erstellung von Diagrammen vereinfacht und sie für Benutzer mit unterschiedlichem technischen Fachwissen zugänglich macht

Speichern Sie Diagramme in verschiedenen Formaten und passen Sie sie an spezifische Anforderungen an

Diagramme (Show Me) Limits

Das tool ermöglicht zwar den Export und die Bearbeitung von Diagrammen, aber der Umfang der benutzerdefinierten Einstellungen entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen von Benutzern, die stark angepasste visuelle Darstellungen benötigen

Benutzer, die mit schematischen Darstellungen oder den Funktionen des Tools nicht vertraut sind, müssen möglicherweise eine Lernkurve durchlaufen

Diagramme (Show Me) Preisgestaltung

Free

Diagramme (Show Me) Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? GPT generiert manchmal völlig falsche oder unsinnige Informationen, die als "Halluzinationen" bezeichnet werden. Da es keine Fakten überprüft, kann es getrost Dinge erfinden, wenn die Muster in seinen Trainingsdaten eine vernünftig klingende Antwort nahelegen.

4. Projektmanager-Buddy (am besten geeignet, um Ihre Projekte mit KI-gestützten Erkenntnissen auf Kurs zu halten)

Project Management Buddy wurde von DialogDuo entwickelt und soll Projektmanager bei verschiedenen Methoden unterstützen, darunter Agile, Scrum und Lean. Dieses tool bietet personalisierte Anleitungen, Vorlagen und Best Practices zur Verbesserung der Planung und Durchführung von Projekten. Sie erhalten Ratschläge zur Erstellung von Plänen, zum Risikomanagement, zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Wertschöpfung.

Ob Sie ein Gantt-Diagramm erstellen, Risiken managen oder Änderungen des Projektumfangs bewältigen müssen – dieses Tool bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung Ihrer Aufgaben im Projektmanagement.

die besten Features von Project Manager Buddy*

Erhalten Sie detaillierte Erklärungen zu Agile, Waterfall und anderen Frameworks

Arbeiten Sie mit Benutzern zusammen, um umfassende Pläne für Projekte zu entwickeln, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind

Nutzen Sie sofort einsatzbereite Vorlagen für Pläne, Diagramme, Risikobewertungen und andere wichtige Dokumente für Projekte

Implementieren Sie Best Practices für den Umgang mit KI-Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Projektmanagement

Projektmanager Buddy Limits

Trotz Maßnahmen zur Sicherheit wie dem "Inkognito-Modus" bleiben Bedenken hinsichtlich Datenlecks oder unbefugtem Zugriff bestehen

Buddy-Preis für Projektmanager

Free

Bewertungen und Beurteilungen von Projektmanagement-Buddies

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Video Summarizer (am besten geeignet, um Schlüsselinformationen aus Videos schnell zu extrahieren)

via Video Summarizer

Der Video Summarizer GPT ist ein fortschrittliches KI-Tool, das entwickelt wurde, um Inhalte von YouTube-Videos effizient zu analysieren und zu verdichten, sodass Sie wesentliche Informationen erfassen können, ohne sich die gesamten Videos ansehen zu müssen. Geben Sie einfach einen YouTube-Link ein und das Tool extrahiert Schlüsselpunkte und Erkenntnisse.

Nach Erhalt eines YouTube-Links ruft die KI die ID des Videos ab und greift auf dessen Untertitel zu. Sie verarbeitet diese Informationen, um eine strukturierte Zusammenfassung zu erstellen, in der wichtige Punkte und signifikante Daten hervorgehoben werden, und stellt Beispiele für Fragen, die ein tieferes Verständnis ermöglichen. Sie können diese Zusammenfassungen erweitern, Lernquizze erstellen, visuelle Diagramme erstellen oder sogar Artikel entwerfen, die sich aus dem Inhalt des Videos ableiten.

Dieses Tool ist besonders nützlich für Studenten, Forscher und Fachleute, die wertvolle Erkenntnisse aus Videos gewinnen und dabei Zeit sparen möchten.

die besten Features von Video Summarizer*

Fassen Sie Videos in einem strukturierten Format mit Schlüsselpunkten, Erkenntnissen und Beispielen zusammen

Erstellen Sie Quizze, Diagramme und Artikel, um das Lernen und das Engagement zu fördern

Übersetzen Sie Zusammenfassungen und Erkenntnisse in die bevorzugte Sprache des Benutzers, um die Zugänglichkeit zu verbessern

Beantworten Sie spezifische Fragen zum Video, indem Sie die relevantesten Details herausarbeiten

Limits des Video Summarizer

Da es auf Untertiteln basiert, kann es keine Diagramme, Diagramme oder rein visuelle Darstellungen innerhalb des Videos analysieren

Wenn ein Video ungenaue oder unvollständige Untertitel hat, können die Zusammenfassungen ungenau sein oder bestimmte Details fehlen

Preise für Video Summarizer

Free

Bewertungen und Rezensionen von Video Summarizer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Zeit damit zu verbringen, Ihren Arbeitsbereich zu organisieren oder Ihre Aufgaben zu planen, kann sich wie Produktivität anfühlen, ist aber nicht dasselbe wie die eigentliche Arbeit zu erledigen. Dies wird als "Produktivitätstheater" bezeichnet – es sieht aus wie Arbeit, bringt aber nichts.

6. Tutor Me by Khan Academy (am besten für personalisierte Nachhilfe in verschiedenen Fächern geeignet)

via Tutor Me by Khan Academy

Die Khan Academy bietet KI-gestützte Bildungs-Tools, die die Lernerfahrung von Schülern verbessern und Pädagogen unterstützen sollen. Khanmigo Lite ist ein kostenloses, KI-gestütztes Bildungs-Tool der Khan Academy, das Schüler in Fächern wie Mathematik, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften unterstützt.

Der Tutor-Me-Modus ist ein Feature in Khanmigo, das Einzelunterricht nachahmt, indem es maßgeschneiderte Anleitung bietet, prüfende Fragen stellt und kritisches Denken in Mathematik und Geisteswissenschaften fördert. Es verwendet eine sokratische Methode, bei der die Lernenden Schritt für Schritt durch die Problemlösung geführt werden, ohne dass direkt Antworten gegeben werden. Dieser Ansatz fördert ein tieferes Verständnis und selbstständiges Lernen.

die besten Features von Tutor Me*

Führen Sie die Schüler mithilfe der sokratischen Methode durch die Problemlösung, indem Sie aufschlussreiche Fragen stellen, die zum kritischen Denken anregen

Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten, indem Sie kreative Geschichten entwickeln und fesselnde Essays verfassen

Tauche ein in die Welt literarischer und historischer Figuren, um das Lernen interaktiver und fesselnder zu gestalten

Support für Lehrer bei der Unterrichtsplanung, Erstellung von Zusammenfassungen der Fortschritte der Schüler auf Abruf und schnelle Auffrischung von Inhalten

Tutor Me Limits

Es fehlen Features wie die Nachverfolgung von Fortschritten und erweitertes Feedback

Trotz integrierter Sicherheits-Features besteht die Möglichkeit, dass KI unangemessene oder themenfremde Antworten generiert

Tutor Me-Preise

Free

Tutor Me Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (30 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 170 Bewertungen)

7. AskYourPDF Research Assistant (am besten geeignet, um Informationen aus PDFs effizient zu extrahieren und zusammenzufassen)

via AskYourPDF

AskYourPDF Research Assistant verbessert den Prozess der Extraktion und Analyse von Informationen aus PDF-Dokumenten. Es ermöglicht Ihnen eine dynamische Interaktion mit Dateien und erleichtert so die effiziente Datenabfrage und das Verständnis. Das tool ist eine umfassende Ressource für Forscher und Fachleute, da es Zugang zu über 400 Millionen wissenschaftlichen Artikeln aus renommierten Quellen wie PubMed, Nature und arXiv bietet.

Darüber hinaus bietet es Features wie die Generierung häufig zitierter Artikel und Essays, die Analyse von PDFs zur Erstellung genauer Referenzen und den Aufbau einer interaktiven Wissensdatenbank aus von Benutzern hochgeladenen Dateien. Diese Funktionen steigern die Produktivität insgesamt, indem sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verwaltung und Interpretation umfangreicher Textdaten reduzieren.

Die besten Features von AskYourPDF

Erstellen Sie automatisch Referenzen im APA-Stil und integrieren Sie diese in Aufsätze oder Forschungsarbeiten

Fassen Sie mehrere Dokumente in einer durchsuchbaren Wissensdatenbank zusammen, um umfassende Recherchen durchzuführen

Laden Sie PDFs oder Links zu Online-Dokumenten hoch und lassen Sie die KI die Inhalte verarbeiten, um Antworten in Form einer Unterhaltung zu erhalten

Extrahieren Sie spezifische Details wie Methoden, Ergebnisse oder Zusammenfassungen aus umfangreichen Dokumenten

AskYourPDF-Limits

Das tool beschränkt Benutzer auf maximal 20 Dokumente pro Unterhaltung, was den Nutzen für groß angelegte Projekte mit zahlreichen Dateien einschränkt

Trotz Verbesserungen können KI-generierte Antworten gelegentlich ungenau sein oder es fehlt ihnen der Kontext

AskYourPDF-Preisgestaltung

Free

Premium: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 19,99 $/Monat pro Benutzer

enterprise: *Benutzerdefinierte Preise

AskYourPDF-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Eine McKinsey-Umfrage ergab, dass 65 % der Unternehmen inzwischen generative KI in mindestens einer Funktion ihres Geschäfts einsetzen – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Die meisten Unternehmen, die KI einsetzen, haben sie in mindestens zwei Bereiche integriert, wobei Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung führend sind.

8. Persönlicher Assistent (am besten für die Verwaltung täglicher Aufgaben und die Verbesserung des Zeitmanagements geeignet)

über den persönlichen Assistenten

Der von Samuel E. Katsaros entwickelte persönliche Assistent ist darauf ausgelegt, Aufgaben zu erledigen und das tägliche Leben zu erleichtern. Er kann benutzerdefiniert an individuelle oder geschäftliche Anforderungen angepasst werden, indem die Fähigkeit von GPT genutzt wird, menschenähnliche Texte zu generieren und komplexe Aufgaben auszuführen. Wenn Sie sich fragen, wie Sie KI als persönlichen Assistenten einsetzen können, bietet dieses Tool eine intuitive Lösung.

Nach der Interaktion mit einer einfachen Begrüßung wird der persönliche Assistent zu einem aktiven Teilnehmer an Ihrem Tagesablauf. Er bietet Funktionen wie Terminplanung, Erinnerungen und Informationsabruf. Angetrieben von großen Sprachmodellen wie GPT-4 oder GPT-3.5 verarbeiten diese Assistenten Eingaben in natürlicher Sprache, um kontextbezogene Ausgaben zu generieren.

*die besten Features des persönlichen Assistenten

Erledigen Sie mühelos Terminplanung, das Verfassen von E-Mails und Erinnerungen

Dokumente zusammenfassen, Daten analysieren und Berichte schnell erstellen

Erhalten Sie Unterstützung in Echtzeit und detailliertes Feedback zum Fortschritt Ihres Geschäfts

Dokumente direkt mit dem Assistenten freigeben, um maßgeschneiderten Support zu erhalten

Limits des persönlichen Assistenten

Der persönliche Assistent ist derzeit nicht kostenlos und steht ausschließlich ChatGPT Plus-Abonnenten zur Verfügung

Der Assistent benötigt einen anfänglichen Zeitraum, um sich an die individuellen Vorlieben und Gewohnheiten der Benutzer anzupassen. Während dieser Zeit sind die Antworten möglicherweise weniger auf den Benutzer zugeschnitten

Preise für persönliche Assistenten

Free

Bezahlte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

*bewertungen und Rezensionen von Personal Assistants

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Machen Sie GPT zu Ihrem persönlichen Assistenten, indem Sie ihm Notizen von Meetings geben und ihn nach Schlüsselerkenntnissen, zu erledigenden Elementen und einem Entwurf für eine E-Mail zur Nachverfolgung fragen. Das spart Zeit und sorgt für Klarheit.

9. Excel KI (am besten für die Automatisierung der Datenanalyse und die Optimierung von Workflows für Tabellenkalkulationen geeignet)

via Excel KI

Excel KI konzentriert sich auf die Optimierung von Tabellenkalkulationsvorgängen, die Verbesserung von Dateneinblicken und die Reduzierung des manuellen Aufwands. Es wurde speziell entwickelt, um die Produktivität durch eine tiefe Integration mit Microsoft Excel und Datenanalyse-Workflows zu steigern. Als spezialisiertes GPT zeichnet es sich durch die Automatisierung, Optimierung und Vereinfachung komplexer Excel-Aufgaben aus – im Bereich grundlegender Funktionen von Tabellenkalkulationen bis hin zu fortgeschrittener Datenmodellierung, Visualisierung und Automatisierung mit Visual Basic for Applications (VBA) und Python.

Als digitaler Assistent verarbeitet es Anfragen von Benutzern, indem es Abfragen im Zusammenhang mit Tabellenkalkulationen analysiert und schrittweise Anleitungen, vorab geschriebene Formeln oder Dateien zum Herunterladen anbietet. Mit der Fähigkeit, Excel-Dateien in seiner Umgebung zu generieren, zu bearbeiten und zu analysieren, bietet das tool einen praktischen Ansatz zur Problemlösung.

Excel KI beste Features

Visualisieren Sie Daten mithilfe von interaktiven und ästhetisch gestalteten Diagrammen, Grafiken und Dashboards

Exportieren und konvertieren Sie Daten in verschiedene Formate, wie z. B. CSV-, JSON- oder SQL-freundliche Datensätze

Erstellen Sie komplexe Excel-Formeln für Finanzmodelle, statistische Analysen und Datenverarbeitung

Automatisierung der Berichterstellung durch Generierung monatlicher Zusammenfassungen, Finanzberichte und Dashboards für Leistungskennzahlen

Excel KI-Limits

Erstellte Formeln oder Ausgaben können insbesondere bei komplexen Abfragen falsch sein und müssen manuell validiert werden

Benutzer müssen mit den Grundlagen von Excel vertraut sein, um sie effektiv nutzen zu können

Excel KI-Preise

Free

Bezahlte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

excel KI-Bewertungen und -Rezensionen*

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Marktprognosen zufolge wird die globale KI-Branche bis 2030 voraussichtlich 1,81 Billionen US-Dollar erreichen, was ihr schnelles Wachstum und die zunehmende Akzeptanz in verschiedenen Branchen widerspiegelt.

10. Präsentation und Folien GPT (am besten geeignet für die Erstellung wirkungsvoller Präsentationen mit KI-gestützten Vorschlägen für Inhalte)

via Präsentation und Folien GPT

Presentation, SlidesGPT und Slides GPT ist ein spezielles tool, das Ihnen dabei helfen soll, professionelle, hochwertige Präsentationen effizient zu erstellen. Es ist darauf ausgelegt, vollständige, präsentationsfertige Folien zu erstellen, die relevante Recherchen, strukturierte Inhalte und visuelle Elemente enthalten.

Im Kern nutzt diese KI die fortschrittliche Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Anfragen von Benutzern zu analysieren, und verwendet eine externe API (Application Programming Interface), um Folien dynamisch zu generieren. Sie stellt sicher, dass jede Folie einem strukturierten Format mit einem klaren Titel, Aufzählungspunkten, einer Vortragsspur und Quellenzitaten folgt.

Das GPT arbeitet, indem es zunächst die Bedürfnisse des Benutzers versteht, sei es eine einzelne Folie, eine vollständige Präsentation oder eine bearbeitete Überarbeitung bestehender Inhalte. Sobald der Inhalt vorbereitet ist, wird eine API verwendet, um Folien dynamisch zu generieren, sodass sie sofort heruntergeladen oder weiter bearbeitet werden können.

Präsentation und Folien GPTs beste Features

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Gestaltung und Strukturierung von Präsentationen durch die Automatisierung der Erstellung von Folien

Erstellen Sie Inhalte, die sich für Unternehmensberichte, akademische Vorträge und Branchenpräsentationen eignen

Ermöglichen Sie kollaborative Verbesserungen, um Folien zu ändern, indem Sie Änderungen angeben oder alternative Bilder anfordern

Integrieren Sie aktuelle Daten, Fallstudien und Fakten in die Inhalte Ihrer Folien

Präsentation und Folien GPT-Limits

Aufgrund der Natur der KI kann SlideGPT für verschiedene Benutzer ähnliche oder identische Ergebnisse liefern, was die Originalität von Präsentationen verringert

Das Tool ist in erster Linie für die Erstellung von Folien konzipiert. Es erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen von Benutzern, die andere Formate für Inhalte benötigen

Präsentation und Folien GPT-Preise

Free

SlidesGPT Pro: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Bezahlung pro Download: 2,99 $/Download

Enterprise: ab 500 $/Monat

Präsentation und Folien GPT-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Einem PwC-Bericht zufolge könnte KI die Produktivität der Mitarbeiter bis 2035 um etwa 40 % steigern und die Art und Weise, wie Geschäfte ihre Abläufe rationalisieren und Aufgaben verwalten, neu gestalten.

11. Meeting Summarizer Pro (am besten geeignet, um Notizen aus Meetings in prägnante Elemente und Zusammenfassungen umzuwandeln)

via Meeting Summarizer Pro

Meeting Summarizer Pro ist ein hochspezialisiertes tool für künstliche Intelligenz, das dazu dient, rohe Meeting-Transkripte in strukturierte, umsetzbare Zusammenfassungen umzuwandeln. Es wurde als fortgeschrittene Version von OpenAIs ChatGPT entwickelt und ist darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern, indem Diskussionen akribisch analysiert, Schlüsselthemen identifiziert und kritische Erkenntnisse gewonnen werden.

Mit der Funktion eines intelligenten Notizbuchs verarbeitet ClickUp große Mengen an Daten aus Unterhaltungen präzise und identifiziert Zahlen, Daten, Entscheidungen, Bedenken und Elemente, die es zu bearbeiten gilt. Es bietet umfassende, kategorienbasierte Aufschlüsselungen von Meetings und stellt sicher, dass kein wesentliches Detail übersehen wird.

Meeting Summarizer Pro arbeitet mit einem standardisierten Ansatz und unterteilt die Erkenntnisse aus Meetings in strukturierte Kategorien wie Schlüsselthemen der Diskussion, Bereiche der Abstimmung, einzigartige Ideen, offene Probleme, Risiken, Chancen und Aktionselemente.

die besten Features von Meeting Summarizer Pro*

Liste umsetzbare Schritte auf, weise Verantwortlichkeiten zu und sorge für Klarheit bei der Nachverfolgung

Erfassen Sie Finanzzahlen, Daten, Fristen und andere wichtige Daten präzise

Dokumentieren Sie die Konsensbereiche unter den Teilnehmern, um eine einheitliche Ausrichtung sicherzustellen

Extrahieren Sie innovative Ideen und Strategien, die während des Meetings freigegeben wurden

Präsentieren Sie strukturierte Zusammenfassungen, die leicht zu überprüfen und zu referenzieren sind

Limits von Meeting Summarizer Pro

Extrem lange Transkripte können mehr Verarbeitungszeit erfordern und zu unvollständigen oder weniger genauen Zusammenfassungen führen

Die Beschreibungen der Teilnehmer sind allgemein gehalten (z. B. Redner 1, Redner 2), ohne die tatsächlichen Namen zu nennen

Preisgestaltung für Meeting Summarizer Pro

Free

Bezahlte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Meeting Summarizer Pro

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Anstatt zwischen verschiedenen GPT-Anwendungsfällen zu wechseln, sollten Sie Zeitfenster für Brainstorming, die Erstellung von Inhalten und Recherchen einplanen, um den Fokus zu behalten.

12. Scholar AI (am besten für akademische Forschung und die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse geeignet)

via Scholar AI

ScholarAI unterstützt akademische Forschung, wissenschaftliche Untersuchungen und die Produktivität von Wissenschaftlern, Studenten und Fachleuten. Es wurde entwickelt, um hochwertige, von Experten begutachtete Literatur abzurufen, zu analysieren und zusammenzufassen und hilft den Benutzern, über die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Laufenden zu bleiben.

Im Gegensatz zu KI-Modellen für allgemeine Zwecke legt ScholarAI großen Wert auf akademische Integrität, indem es Referenzen und Zitate für seine Antworten bereitstellt. Es kann nach Abstracts, vollständigen Artikeln und Patenten suchen und bietet strukturierte Einblicke aus glaubwürdigen Quellen. Egal, ob ein Forscher eine Literaturrecherche durchführt, nach zitierwürdigen Quellen sucht oder sich mit den neuesten Entwicklungen in einem Feld befasst, ScholarAI gewährleistet den Zugang zu zuverlässigen, aktuellen Informationen.

Die besten Features von Scholar AI

Suchen Sie nach wissenschaftlichen Artikeln, Forschungsarbeiten und Patenten anhand von Schlüsselwörtern, DOI-, PMID-, SS_ID- oder ARXIV-Kennungen

Überwinden Sie Zugangsbarrieren, indem Sie effizient durch kostenpflichtige Inhalte navigieren und wichtige wissenschaftliche Arbeiten ohne unnötige Verzögerungen abrufen

Bringen Sie komplexe Theorien, Gleichungen und Methoden in einem zugänglichen Format auf den Punkt.

Erstellen Sie eine KI-Wissensdatenbank, indem Sie Referenzen speichern, organisieren und kategorisieren, um die Nachverfolgung von Forschungsmaterialien im Laufe der Zeit zu erleichtern

Scholar KI-Limits

Es gibt zwar eine kostenlose Version, diese ist jedoch mit Limits versehen, wie z. B. einem wöchentlichen Anfragekontingent von 25

ScholarAI deckt möglicherweise nicht alle Zeitschriften mit Abonnement und Inhalte hinter Bezahlschranken ab, was zu unvollständigen Forschungsergebnissen führen kann

Scholar KI-Preise

Free

Basic: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Premium: 18,99 $/Monat pro Benutzer

Teams: Benutzerdefinierte Preise

Scholar KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

via Consensus

Consensus GPT ist ein fortschrittlicher KI-gestützter Forschungsassistent zur Optimierung der akademischen Forschung, der evidenzbasierten Entscheidungsfindung und der Wissenssynthese. Dieses GPT wurde als Teil der Consensus-Plattform entwickelt und fungiert als intelligente Suchmaschine für die akademische Forschung.

Es lässt sich in die Consensus-Datenbank integrieren und aggregiert Studien aus renommierten Fachzeitschriften verschiedener Disziplinen. Es nutzt KI und maschinelles Lernen mit NLP-Techniken, um Informationen aus komplexen Artikeln zu scannen, zu kategorisieren und in klare und prägnante Zusammenfassungen zu destillieren.

Es hilft Ihnen, Schlüsselergebnisse schnell zu verstehen, mehrere Quellen zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne hunderte von wissenschaftlichen Artikeln manuell durchsehen zu müssen.

Konsens über die besten Features

Durchsuchen Sie Forschungsarbeiten, um von Experten begutachtete Studien zu jedem Thema zu finden und zusammenzufassen, und extrahieren Sie dabei die Schlüsselergebnisse ohne Fachjargon

Erstellen Sie Forschungspläne, um Literaturrecherchen, Vorschläge und Berichte zu strukturieren

Validieren Sie Behauptungen mit Beweisen und verbessern Sie das wissenschaftliche Schreiben, indem Sie bei der Strukturierung von akademischen Arbeiten, Abstracts und Zitaten helfen

Schließen Sie die Lücke zwischen Wissenschaft und Industrie, indem Sie komplexe Forschungsergebnisse in verständliche Erkenntnisse für Fachleute umsetzen

Einschränkungen des Konsenses

Die Konsens-KI funktioniert möglicherweise nicht gut bei offenen Fragen oder solchen, die eine komplexe logische Argumentation erfordern

Consensus AI bietet zwar Zusammenfassungen und Einblicke, aber nicht immer direkten Zugriff auf den vollständigen Text der Original-Forschungsarbeiten

Konsenspreisbildung

Free

Premium: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Teams: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Konsensbewertungen und -bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Trainieren Sie GPT auf Ihren spezifischen Stil, indem Sie Beispiele Ihrer bisherigen Texte, E-Mails oder Berichte bereitstellen und es anweisen, Ihren Tonfall für eine konsistente Ausgabe nachzuahmen.

14. Code Tutor (am besten geeignet, um mit individueller Anleitung Programmierkenntnisse zu erwerben und zu verbessern)

via Code Tutor

Code Tutor passt sich Ihrem Lernstil und Ihrem Fortschritt an und bietet personalisierte Anleitungen zu Programmierkonzepten, zum Schreiben von Code und zur Bearbeitung. Es hilft bei der Strukturierung und Standardisierung von Code nach professionellen Standards, wodurch das Programmieren zugänglicher und leichter zu erlernen ist.

Richard Sneyd, ein Pädagoge und erfahrener Software-Ingenieur, gründete BrainyBots, das Studio hinter Code Tutor. Es steigert die Produktivität, indem es sofortige, personalisierte Unterstützung bietet und so den Zeitaufwand für die Suche nach Lösungen reduziert. Darüber hinaus ermöglicht es Ihnen, Konzepte der Programmierung effizienter zu erlernen und anzuwenden.

die besten Features von Code Tutor*

Arbeiten Sie mit einem Programmiercoach zusammen, der sich an Ihren Lernstil und Ihren Fortschritt anpasst

Erhalten Sie Unterstützung beim Schreiben neuen Codes oder bei der Bearbeitung vorhandenen Codes, um professionelle Standards zu erfüllen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Code den Best Practices entspricht und "Pythonic" ist oder den Konventionen der von Ihnen gewählten Programmiersprache folgt

Nutzen Sie Features wie die Ausführung von Python-Code, Datei-Uploads, erweiterte Datenanalyse und Bildkonvertierungen, um Ihre Projekte mit Code zu verbessern

Limits von Code Tutor

Unterstützt nicht die Ausführung von langwierigem oder zeitintensivem Code (über 100 Schritte, lange Ausführungszeit

Möglicherweise werden erweiterte sprachliche Features oder weniger verbreitete Programmiersprachen nicht unterstützt

Code Tutor-Preise

Free

Bezahlte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Code Tutor Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. UX Design Mentor (am besten geeignet, um das Design der Benutzererfahrung durch fachkundiges KI-Feedback zu verbessern)

via UX Design Mentor

UX Design Mentor hilft UX- und Produktdesignern, ihre Arbeit mit präzisem, hochwertigem Feedback zu verfeinern. Es bietet konstruktive Kritik, um die Benutzerfreundlichkeit, die visuelle Attraktivität und die Ausrichtung auf die Ziele des Unternehmens und die Bedürfnisse der Benutzer zu verbessern und sicherzustellen, dass jedes Design intuitiv und effektiv ist.

Das tool ermittelt zunächst den Erfahrungsstand eines Designers, das spezifische Design, zu dem Feedback eingeholt werden soll, und die Kriterien oder Ziele, die für das Projekt maßgeblich sind. Über die Kritik hinaus ermutigt UX Design Mentor Designer, ihre Arbeit kritisch zu hinterfragen und ihre Erkenntnisse und Lösungsansätze zu artikulieren.

Das Ziel besteht darin, Designern dabei zu helfen, ihr Selbstvertrauen und ihre Fähigkeiten zu steigern und sicherzustellen, dass ihre Arbeit sowohl benutzerorientiert als auch strategisch fundiert ist.

uX Design Mentor: Die besten Features*

Verstehen Sie die Best Practices der Branche, indem Sie reale Designprinzipien analysieren und auf Projekte anwenden

Identifizieren und lösen Sie Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit durch detaillierte Kritik, was zu einer nahtloseren Benutzererfahrung führt

Erhalten Sie Einblicke in die Psychologie hinter den Interaktionen der Benutzer und erfahren Sie, wie sich Designentscheidungen auf das Verhalten auswirken

Lernen Sie, Designentscheidungen sowohl auf die Bedürfnisse der Benutzer als auch auf die Ziele des Geschäfts auszurichten, um maximale Effektivität zu erzielen

UX Design Mentor Limits

Zu erledigen: Enthält keine persönlichen Erfahrungen, Emotionen oder subjektiven Meinungen, da die Antworten auf Trainingsdaten basieren

Das GPT kann Designer bei Usability-Tests unterstützen, aber keine echte Interaktion mit Benutzern durchführen oder beobachten

UX Design Mentor-Preisgestaltung

Free

Bezahlte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

uX Design Mentor Bewertungen und Rezensionen*

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

16. Video GPT von VEED (am besten geeignet, um schnell Inhalte für Videos mit KI-generierten Skripten und Bearbeitungen zu erstellen)

via Video GPT by VEED

Video GPT von VEED macht die Erstellung professioneller, ansprechender Videos zum Kinderspiel. Es passt sich an verschiedene Workflows an und hilft Ihnen, Inhalte für soziale Medien zu generieren, Text in Video umzuwandeln und KI-gestützte Visualisierungen zu erstellen.

Möchten Sie Ihre Videos verbessern? Fügen Sie Untertitel, Übersetzungen oder Synchronisation hinzu, um sie zugänglicher und ansprechender zu gestalten. Unabhängig vom Projekt optimiert dieses Tool den gesamten Prozess, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Zunächst werden Ihre Ziele ermittelt, z. B. ob Sie kurze Inhalte erstellen, lange Videos in Clips umwandeln oder barrierefreie Features wie Untertitel und Übersetzungen hinzufügen möchten. Basierend auf dem gewählten Workflow bietet Video GPT maßgeschneiderte Unterstützung durch die Erstellung von Skripten, die Verfeinerung von Videoideen oder die Bereitstellung direkter Links zu den leistungsstarken Tools von VEED für die Bearbeitung.

Video GPT von VEED mit den besten Features

Erstellen Sie Videos in professioneller Qualität, indem Sie einfach eine Idee, ein Thema oder einen Gegenstand beschreiben, ohne dass Sie über fortgeschrittene Kenntnisse in der Bearbeitung verfügen müssen

Verwandeln Sie lange Inhalte in Clips in mundgerechter Größe, die für Plattformen wie TikTok, Instagram-Reels und YouTube Shorts optimiert sind

Wandeln Sie textbasierte Inhalte wie Blogbeiträge oder Skripte in visuell ansprechende Videos mit realistischer KI-Erzählung um

Nahtlose Integration in die Video-Bearbeitungssuite von VEED, sodass Benutzer ihre Projekte mühelos verfeinern, benutzerdefiniert anpassen und abschließen können

Video GPT von VEED mit Limits

Die Länge und Komplexität von Videos wird durch den ausgewählten Workflow eingeschränkt, wobei einige Features für kurze Inhalte optimiert sind

Video GPT von VEED Preisgestaltung

Lite: 24 $/Monat pro Benutzer

Pro: 55 $/Monat pro Benutzer

enterprise: *Benutzerdefinierte Preise

Video GPT von VEED Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 3, 3/5 (über 50 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Planen Sie einen kurzen Wochenendausflug oder eine Kurzreise? Lassen Sie sich von GPT einen benutzerdefinierten Reiseplan empfehlen, der auf Ihren Zinsen und Ihrem Budget basiert. Geben Sie einige Schlüsselpräferenzen an (Budget, Art des Urlaubs usw.) und lassen Sie sich von einem Plan überraschen, der abseits der ausgetretenen Pfade liegt und an den Sie nicht gedacht hätten.

17. SEO Mentor (am besten geeignet, um das Ranking einer Website durch KI-gesteuerte SEO-Empfehlungen zu verbessern)

via SEO Mentor

SEO Mentor ist ein digitaler Expertenassistent, der sich auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) spezialisiert hat. SEO Mentor wurde entwickelt, um SEO-Berater, digitale Vermarkter und Eigentümer von Geschäften zu unterstützen, und bietet ausführliche Ratschläge zur Verbesserung von Website-Rankings, zur Steigerung des organischen Traffics und zur Ausrichtung von Strategien an den Best Practices von Google. Mit einer soliden Grundlage in den Qualitätsrichtlinien von Google und den neuesten SEO-Trends hilft SEO Mentor den Benutzern, ihre Ansätze für die Optimierung auf der Seite, die technische SEO, die Strategie für Inhalte und den Linkaufbau zu verfeinern.

Es konzentriert sich auf umsetzbare Empfehlungen und hilft Benutzern, Lücken in ihren SEO-Plänen zu identifizieren und Verbesserungen effektiv umzusetzen. SEO Mentor ist der Genauigkeit, Transparenz und dem strategischen Denken committet. Das Tool ermutigt Benutzer auch, ethische SEO-Praktiken zu befolgen und sich an Algorithmusänderungen anzupassen, während sie Black-Hat-Techniken vermeiden.

SEO Mentor best features

Identifizieren Sie Probleme mit der Suchmaschinenoptimierung auf der Seite und helfen Sie den Benutzern, Titel, Meta-Beschreibungen, interne Verknüpfungen und Schema-Markups zu verfeinern, um die Sichtbarkeit bei der Suche zu verbessern

Halten Sie sich an White-Hat-SEO-Praktiken, um langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, ohne algorithmische Strafen zu riskieren

Überprüfen Sie Backlink-Profile und Linkbuilding-Strategien, um hochwertige und natürliche Backlinks zu erhalten, die die Autorität Ihrer Domain erhöhen

Analysieren Sie Website-Strukturen und technische SEO-Elemente, um die Crawlability, den Index und den allgemeinen Zustand der Website zu verbessern

SEO Mentor Limits

Das tool kann nicht direkt auf Live-Website-Daten zugreifen oder diese analysieren, sodass Benutzer Audit-Berichte, Leistungsmetriken oder spezifische Details für die Analyse bereitstellen müssen

SEO-Mentor-Preise

Free

Bezahlte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

SEO Mentor Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

18. GPT für den Kalender (am besten geeignet für die Verwaltung von Zeitplänen und die Optimierung der Zeit mit KI-gestützter Planung)

über Kalender GPT

Kalender GPT nimmt den Stress aus der Verwaltung Ihres Zeitplans. Es organisiert Ihren Tag mit strukturierten Tagesordnungen, ruft bei Bedarf Details zu Ereignissen auf und erstellt sogar E-Mails, damit alles reibungslos läuft. Durch Integrationen wie Google Kalender und Gmail wird die Synchronisierung aller Daten gewährleistet, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, anstatt Termine und Erinnerungen unter einen Hut zu bringen.

Dieser KI-Assistent ruft Ereignisse aus dem Kalender ab, organisiert sie in einem übersichtlichen Format und versieht sie mit relevanten Emojis, um sie besser lesbar zu machen.

Darüber hinaus kann ClickUp durch das Durchsuchen des Internets weitere Informationen über Meeting-Teilnehmer oder Unternehmen sammeln und Ihnen so helfen, vor wichtigen Meetings auf dem Laufenden zu bleiben. Die Funktionen von Kalender GPT sind intuitiv gestaltet, sodass Sie auf natürliche Weise interagieren und aussagekräftige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Antworten erhalten können.

Kalender GPT beste Features

Rufen Sie eine gut strukturierte Tagesagenda in einem übersichtlichen Format mit Abschlägen, klaren Zeitstempeln, Speicherorten und Teilnehmerdetails ab

Fassen Sie die Schlüsselinformationen anstehender Meetings zusammen, einschließlich Zeit, Teilnehmer und Speicherort, ohne die Antwort mit unnötigen Links zu überladen

Suchen Sie im Internet nach aktuellen Nachrichten über Unternehmen oder Einzelpersonen im Zusammenhang mit geplanten Meetings, damit Benutzer vorbereitet bleiben

Erstellen und verfassen Sie E-Mails direkt in Gmail und sparen Sie Zeit, wenn Sie Nachfassaktionen zu Meetings versenden müssen

Limits der GPTs im Kalender

Zu erledigen: Zoom- oder Google Meet-Links sind in den Antworten nicht enthalten, sodass Benutzer ihren Kalender auf Zugriff überprüfen müssen

Das GPT ist für die Erstellung von E-Mails und das Abrufen von Ereignissen auf externe Integrationen (wie Zapier) angewiesen, was möglicherweise ein zusätzliches Setup durch den Benutzer erfordert

Kalender GPT-Preise

Free

Bezahlte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu GPTs im Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

19. AI Humanizer Pro (am besten geeignet, um KI-generierte Texte natürlicher und menschlicher klingen zu lassen)

via AI Humanize Pro

AI Humanizer Pro wandelt von KI generierten Text in flüssige, natürliche und ansprechende Inhalte um, wobei die ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt. Es eliminiert roboterhafte Formulierungen, verbessert die Lesbarkeit und passt den Ton an, sodass sich von KI geschriebener Text menschlicher und authentischer anfühlt.

Ob Sie mit Marketingtexten, Blogbeiträgen, wissenschaftlichen Arbeiten oder Geschäftskommunikation arbeiten, dieses Tool verfeinert jeden Satz für einen besseren Flow und mehr Klarheit.

AI Humanizer Pro wurde für Ersteller von Inhalten, Marketingfachleute, Geschäfte und Studenten entwickelt und lässt sich nahtlos in bypassgpt. ai integrieren, um eine präzise, hochwertige Humanisierung zu ermöglichen. Es stellt sicher, dass KI-generierte Texte nicht mechanisch oder umständlich wirken, sondern sich mühelos lesen lassen, ohne an Genauigkeit einzubüßen.

Diese KI verfeinert Formulierungen, passt die Satzstruktur an und verbessert die Kohärenz. Das Ergebnis sind Inhalte, die professionell, ausgefeilt und natürlich klingen – bereit, ohne weitere Bearbeitung veröffentlicht, freigegeben oder eingereicht zu werden.

AI Humanizer Pro – die besten Features

Erhalten Sie die ursprüngliche Bedeutung des Inhalts und verbessern Sie gleichzeitig die Klarheit und Kohärenz, sodass der endgültige Text der Quelle treu bleibt, sich aber authentischer anfühlt

Verwenden Sie fortschrittliche NLP-Techniken, um roboterhaft klingende Texte in eine Sprache umzuwandeln, die für menschliche Leser natürlich klingt

Verbessern Sie KI-generierte Inhalte für Blogs, Artikel, Marketingtexte, E-Mails und akademische Texte, indem Sie die Sprache verfeinern

Erhalten Sie eine präzise, wortgetreue Antwort von der KI-Humanisierungs-Engine ohne unnötige Änderungen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten

AI Humanizer Pro Limits

Es verfolgt eine strikte Humanisierungspolitik, bei der Inhalte nicht über den ursprünglichen Text hinaus verändert oder verbessert werden, was eine tiefgreifendere kreative Umformulierung limitieren könnte

Möglicherweise werden sehr nuancierte emotionale oder literarische Töne in komplexen kreativen Schreibstücken, in denen menschliche Autoren brillieren, nicht perfekt erfasst

AI Humanizer Pro-Preisgestaltung

Free

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 49 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu AI Humanizer Pro

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

20. Notion Expert GPT (am besten geeignet, um Ihren Workspace in Notion mit Hilfe von KI zu organisieren und zu optimieren)

via Notion Expert GPT

Notion Expert GPT, entwickelt von HelpKit, wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und Workflows in Notion zu optimieren. Es bietet sofortige Hilfestellung bei komplexen Formeln, empfiehlt relevante Vorlagen und bietet detaillierte Erklärungen zu den wichtigsten Features, wodurch die Navigation und Anpassung der Plattform erleichtert wird.

Über den grundlegenden Support hinaus unterstützt es Benutzer dabei, mit Strategien für die Verwaltung von Notizen, die Strukturierung von Datenbanken und die Einhaltung von Zeitplänen organisiert zu bleiben. Studierende können Studienführer erstellen und Recherchen effizient organisieren, während Fachkräfte Workflows verfeinern und Projekte reibungslos ablaufen lassen können. Im Vergleich zu herkömmlichen KI-Tools für das Projektmanagement zielt dieses darauf ab, Ihren Workflow zu optimieren und die Produktivität in Notion zu steigern.

Mit seiner Fähigkeit, Aufgaben zu vereinfachen und die Organisation zu verbessern, beseitigt Notion Expert GPT die Frustration beim Setup und bei der Fehlerbehebung und ermöglicht es den Benutzern, sich ohne unnötige Ablenkungen auf ihre Arbeit zu konzentrieren.

die besten Features von GPT von Notion Expert*

Vereinfachen Sie komplizierte Formeln von Notion, indem Sie sie in verständliche Begriffe aufschlüsseln, um die Implementierung zu erleichtern

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen für Vorlagen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, z. B. für Projektmanagement, CRM-Systeme oder persönliche Organisation

Nutzen Sie die Plattform von HelpKit, um Ihre Seiten in Notion in ein professionelles Hilfecenter oder eine Dokumentationsseite zu verwandeln und so den Kundensupport und die Kundenbindung zu verbessern

Erhalten Sie Tipps zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team durch freigegebene Workspaces, Zuweisung von Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts

Limits von Notion Expert GPT

Dieses tool kann keine Änderungen in Ihrem Workspace in Notion vornehmen; es bietet nur Vorschläge und Anleitungen

Der Assistent versteht möglicherweise nicht den einzigartigen Kontext Ihres spezifischen Workspace in Notion, was zu allgemeinen Ratschlägen führt

Notion Expert GPT-Preise

Starter: 19 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Professional: 79 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen zu GPT von Notion Expert*

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung erstellt

Während viele der zuvor erwähnten GPTs für Produktivität auf bestimmte Funktionen wie das Schreiben von Inhalten, das Codieren, das Zusammenfassen, die Recherche und das Unterrichten spezialisiert sind, zeichnet sich ClickUp durch eine All-in-One-Lösung aus, die diese Aufgaben und mehr abdeckt, ohne dass eine Integration mit ChatGPT oder anderen erforderlich ist.

ClickUp Brain ist das weltweit erste neuronale Netzwerk, das KI zur Verbindung von Projekten, Dokumenten, Personen und Unternehmenswissen nutzt. Anstatt sich für verschiedene Aufgaben auf mehrere GPT-Tools zu verlassen, erledigt ClickUp alles auf einer einzigen Plattform und ist damit die Super-App für die Arbeit.

*automatisierung von Workflows mit KI-gestützter Verwaltung von Aufgaben

Mit dem KI-gestützten Automation Builder von ClickUp Brain können Sie Workflows in einfacher Sprache beschreiben und sofort Automatisierungen in Spaces, Ordnern und Listen einrichten.

Beschreiben Sie Ihre Automatisierung in einfachen Worten und lassen Sie ClickUp Brain sie mit ClickUp Automation erstellen

Sie müssen nicht mit mehreren KI-Tools für die Automatisierung jonglieren, sondern können:

Automatische Aktualisierung des Status von Aufgaben, Benachrichtigung von Mitgliedern des Teams und Auslöser von Aktionen ohne manuelles Eingreifen

Verwenden Sie Vorlagen, Verknüpfungen, E-Mail-Automatisierung und Prüfprotokolle von ClickUp Automation , um wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen

Weisen Sie Aufgaben dynamisch den richtigen Personen zu. Zum Beispiel kann ein Support-Ticket automatisch dem ursprünglichen Bearbeiter zugewiesen werden und bei einem Wechsel der Rollen nahtlos aktualisiert werden

Weisen Sie Erstellern, Beobachtern oder bestimmten Mitgliedern Ihres Teams mit ClickUp Automatisierung automatisch Aufgaben zu

erstellen und verfeinern Sie Inhalte mit dem KI-Writer for Work*

Testen Sie ClickUp Brain Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte zu generieren und an Ihren spezifischen Workflow anzupassen

ClickUp Brain hat die Funktion eines GPT-gestützten Generators für Inhalte, ist aber vollständig in Ihren Workspace integriert. Mit seinem KI-Tool "Writer for Work™" ermöglicht es Teams:

Erstellen Sie detaillierte Beschreibungen von Projekten, Notizen von Meetings und rollenspezifische Inhalte, die auf ihre Workflows zugeschnitten sind

Verfeinern und strukturieren Sie das Schreiben auf der Grundlage des Kontexts und stellen Sie so die Erstellung präziser und relevanter Inhalte sicher, ohne separate KI-Tools für das Schreiben zu benötigen

Vorhersagen und Prioritäten setzen mit KI-gestützten Erkenntnissen

Projektmanagement bedeutet, potenziellen Problemen einen Schritt voraus zu sein und nicht nur die Nachverfolgung von Aufgaben.

Die ClickUp-Software für Projektmanagement macht dies möglich, indem sie prädiktive Analysen und intelligente Priorisierung in Ihre Workflows integriert.

ClickUp AI Project Manager™ von ClickUp Brain hält Projekte auf Kurs, indem es den Fortschritt in Echtzeit analysiert, Verzögerungen vorhersagt und Anpassungen vorschlägt, bevor Probleme eskalieren. Es automatisiert die Aktualisierung des Status, weist Ressourcen neu zu und weist auf Risiken hin, sodass Teams ohne ständiges Hin und Her intelligentere Entscheidungen treffen können.

Verwenden Sie den KI-Projektmanager von ClickUp AI, um Zeitleisten von Projekten zu analysieren und Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen

Nehmen wir an, ein Produktteam bereitet sich auf eine große Markteinführung vor, aber die Entwicklung gerät aufgrund unerwarteter Fehler ins Stocken.

Die KI erkennt die Verlangsamung, benachrichtigt das Team und schlägt vor, die Ressourcen der Qualitätssicherung auf Fehlerbehebungen zu verlagern und gleichzeitig die Testphase zu verlängern. Sie kann auch die Beteiligten automatisch auf den neuesten Stand bringen und die Zeitleisten und Prioritäten anpassen, um eine übereilte Veröffentlichung zu verhindern.

Mit diesen proaktiven Erkenntnissen sind Teams Problemen immer einen Schritt voraus, anstatt sich später mit deren Behebung herumzuschlagen.

Zum Beispiel kann es Daten aus ClickUp Gantt-Diagrammen abrufen, um Abhängigkeiten und Meilensteine von Aufgaben zu visualisieren, oder Erkenntnisse aus ClickUp Dashboards extrahieren, um Schlüsselmetriken von Projekten nachzuverfolgen, Risiken hervorzuheben und proaktive Empfehlungen auszusprechen, damit alles im Zeitplan bleibt.

Beschleunigen Sie Pläne für Projekte mit dem KI-Projektmanager in ClickUp Brain

Integration mit über 600 Apps für einen vernetzten Workspace

ClickUp Integrations verbindet Ihre bevorzugten tools direkt mit Ihrem Workspace, sodass Sie nicht ständig zwischen Apps wechseln müssen. Die Lösung lässt sich nahtlos in Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook und andere Predictive-Analytics-Software integrieren. Dadurch wird Folgendes sichergestellt:

Workflows bleiben über verschiedene Tools hinweg ununterbrochen

Die Synchronisierung der Daten zwischen den Plattformen erfolgt automatisch

Teams nutzen KI zur Automatisierung von Aufgaben und Prozessen in ihrem gesamten Tech-Stack mit benutzerdefinierten Webhooks und Zapier-Integrationen

Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen

Diese Vorlage herunterladen Mehrere Verantwortlichkeiten mit der Vorlage "ClickUp für Produktivität verwenden" in Einklang bringen

ClickUp ist für verschiedene Anforderungen an die Produktivität ausgelegt. Um produktiv zu bleiben, braucht man jedoch nicht nur ein Tool – man muss es auch effektiv nutzen.

Die Vorlage "ClickUp für Produktivität verwenden" hilft Ihnen, Ihren Workspace so zu strukturieren, dass Sie Aufgaben, Listen mit zu erledigenden Aufgaben und kurz-, mittel- und langfristige Ziele an einem Ort verwalten können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produktivitätsplanern hilft Ihnen diese Vorlage nicht nur bei der Arbeitsorganisation, sondern führt Sie auch durch die Optimierung von ClickUp selbst, um die Effizienz zu steigern und den Überblick zu behalten.

ClickUp bietet eine Vielzahl von Vorlagen, die die Produktivität steigern und Workflows optimieren:

Eine Sammlung von über 50 Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen, die bei verschiedenen KI-Anwendungsfällen wie der Erstellung von Inhalten, Marketingkampagnen und Projektmanagement helfen und es den Benutzern ermöglichen, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen

Kostenlose Vorlagen für die Produktivität, einschließlich Diagramme, Berichte und Tabellen, zur Verbesserung des Workflows und der Verwaltung von Aufgaben für den persönlichen und beruflichen Gebrauch

Die Vorlage für den ClickUp-Bericht zur persönlichen Produktivität hilft bei der Nachverfolgung des täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Fortschritts und ermöglicht es Benutzern, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und Erfolge anhand der gesetzten Ziele zu messen

ClickUp für einen intelligenteren Arbeitstag

Jedes GPT auf dieser Liste hilft Ihnen bei der Automatisierung, Generierung und Optimierung Ihrer Arbeit und spart Ihnen Zeit und Aufwand. Vom Schreiben und Brainstorming bis hin zum Codieren und Zusammenfassen – diese Tools übernehmen die Schwerstarbeit, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Wenn Sie jedoch nach einer Komplettlösung suchen, sind Sie bei ClickUp genau richtig.

Anstatt mit mehreren GPTs zu jonglieren, erhalten Sie alles an einem Ort. ClickUp Brain beantwortet Fragen, generiert Inhalte und hilft bei der Recherche. Die Automatisierung übernimmt sich wiederholende Aufgaben, sodass Sie sich nicht darum kümmern müssen. Durch Chatten wird die Zusammenarbeit nahtlos, sodass keine separaten Kommunikations-Tools erforderlich sind.

Warum mehrere tools verwalten, wenn Sie alles in einem haben können? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie echte Produktivität ohne Aufwand.